Levenscyclus agile softwareontwikkeling (Ultieme gids 2024)

Wil je meer leren over SDLC Agile ?

Klinkt als iets ingewikkelds uit een saaie cursus projectmanagement, nietwaar?

Maar maak je geen zorgen.

SDLC Agile is eigenlijk best leuk om te leren en helemaal niet zo moeilijk.

In feite kan iedereen het na het doornemen van dit artikel.

We behandelen wat de Agile levenscyclus voor softwareontwikkeling is en hoe deze verschilt van de traditionele SDLC. We laten je ook zien hoe je een Agile project efficiënt kunt beheren.

Laten we beginnen!

Wat is SDLC?

SDLC is eenvoudigweg het acroniem voor Software Development Life Cycle. Het bestaat uit alle stappen die nodig zijn om software te bouwen en te onderhouden.

Net als de meeste SDLC-modellen volgt het Agile-model ook de basisstappen van de SDLC, met enkele variaties. Laten we dus eerst begrijpen wat er allemaal komt kijken bij een SDLC-model voordat we de "Agile-magie" leren.

In de meeste SDLC-modellen doorloopt de ontwikkelingscyclus fasen zoals: Analyse van eisen .

Fase 5: Uitrol

Als alle (of de meeste) bugs eruit zijn, is uw website klaar om te worden geïmplementeerd.

Het operationele team werkt nu gretig om de site live te krijgen en soepel te laten werken.

Om de software te implementeren, moeten ze zorgen voor zaken als:

Alle servers, software en andere hardware gebruiksklaar maken voor de release

De koppelingen en databases instellen om ervoor te zorgen dat alles klaar is

Voordat de software definitief wordt uitgerold, wordt meestal nog een ronde van kwaliteitsborging (bèta testen/gebruikersacceptatietesten) gedaan.

wat gebeurt er tijdens dit testen?

U geeft de software aan enkele klanten om te controleren op bijkomende bugs of bruikbaarheidsproblemen . Als er een probleem is, lost het team dat de software ontwikkelt dit op voordat de software definitief wordt geïnstalleerd.

en hoewel het uitbrengen van een product een grote prestatie is, krijg je waarschijnlijk geen lintknipceremonie om het te vieren!

Fase 6: Onderhoud

je kunt de software niet zomaar uitbrengen en vergeten, toch?

tenzij u wilt dat de inbox van uw bedrijf gevuld wordt met opmerkingen van boze klanten!

Wanneer een systeem in de echte wereld wordt ingezet, duiken er natuurlijk van tijd tot tijd bugs op. Je ontwikkelingsteam zou er patches voor moeten maken.

U krijgt ook feedback van uw klanten over zaken als bruikbaarheid, bruikbaarheid of ideeën voor verbeteringen, die u kunt integreren.

Voor cloudgebaseerde systemen (website, software of app) heeft het operationeel team een andere belangrijke rol in deze fase van het SDLC-proces. Zij zorgen ervoor dat de software van de server up-to-date blijft en dat de hardware de belasting aankan.

Als bijvoorbeeld uw gebruikers in zes maanden tijd met 30.000 toenemen, moet u waarschijnlijk meer servers toevoegen om ervoor te zorgen dat uw systeem soepel draait.

en daarmee zijn we klaar met het _SDLC proces !

Maar wacht... hoe verandert het SDLC model in Agile development ?

Om dat te weten, moet je eerst een duidelijk idee hebben van het Agile framework.

voor degenen die al een duidelijk beeld hebben van het _Agile proces , is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van het Agile raamwerk klik hier om direct naar het _Agile SDLC-model te gaan._

Wat is Agile? Agile is een brede methodologie voor projectmanagement die zich richt op het betrekken van de klant bij elke stap van het ontwikkelingsproces.

hoe doet het dat?

De Agile aanpak splitst het hele project op in kleinere ontwikkelingscycli die iteraties of sprints worden genoemd.

In de Agile methodologie ontwikkel je voor elke iteratie een specifieke versie van de werkende software. Dit wordt het increment genoemd.

Aan het einde van de iteratie beoordeelt de klant het increment en geeft feedback, die wordt verwerkt in de volgende iteratie. De cyclus gaat door tot de software volledig ontwikkeld is en de klant precies krijgt wat hij wil.

Hier is een voorbeeld van een echt softwareontwikkelingsproces om het kristalhelder te maken:

Stel dat je een nieuwe dating app ontwikkelt volgens het traditionele Waterfall model.

Normaal gesproken besteedt je project team een jaar aan het uitbrengen van de app.

Maar een maand na de lancering van de app kom je erachter dat de meeste gebruikers die "leuke" fotofilters, waar je team twee maanden aan heeft gewerkt, niet leuk vinden!

hartverscheurend, is het niet?

Al die tijd en geld en het gezond verstand van je team zijn het raam uitgegaan!

De dingen zouden echter anders zijn als je de Agile aanpak had gebruikt.

Bij Agile ontwikkeling krijg je aan het einde van elk iteratief proces (dat ongeveer 2-4 weken duurt) feedback van je klanten over je laatste increment. Op deze manier kun je met de Agile methode een slechte functie schrappen zonder tijd en geld te verspillen aan de ontwikkeling ervan.

het beste deel?

Met de Agile-methode wordt je software exact zoals je klanten het willen hebben. Leer hoe je Agile workflows implementeert 💜

Het SDLC Agile Model

Laten we nu de afluisterende vraag beantwoorden:

Hoe ziet een softwareontwikkelingslevenscyclus in het Agile raamwerk eruit?

Kort antwoord: het ontwikkelingsproces en het model blijven hetzelfde.

De uitvoering wordt echter iteratief en incrementeel, volgens de Agile praktijken, zoals vermeld in het Agile manifesto.

wat betekent dat?

Iteratief : de cyclus wordt herhaald tot het gewenste resultaat is bereikt

: de cyclus wordt herhaald tot het gewenste resultaat is bereikt Incrementeel: elke cyclus heeft iets geavanceerds te bieden (het increment)

Het Agile SDLC-model wordt bij elke iteratie uitgevoerd en herhaald (over het algemeen duurt de hele levenscyclus van softwareontwikkeling slechts ongeveer een maand) tot je het eindproduct hebt.

Onthoud dat bij Agile softwareontwikkeling de belanghebbenden aan het einde van elke iteratie komen en hun feedback geven. Deze feedback wordt vervolgens verwerkt in de fase van eisenanalyse van de volgende iteratie van de softwareontwikkeling.

Dit is hoe de SDLC-fasen veranderen in het Agile SDLC-model:

Behoefteanalyse : hierin worden de suggesties verwerkt die aan het einde van de vorige iteratie zijn ontvangen

: hierin worden de suggesties verwerkt die aan het einde van de vorige iteratie zijn ontvangen Ontwerp : de feedback wordt in gedachten gehouden bij het ontwerpen van het volgende increment

: de feedback wordt in gedachten gehouden bij het ontwerpen van het volgende increment coderen en ontwikkelen : de ontwikkelaars werken aan het bouwen van het increment (dat slechts enkele functies bevat) in plaats van de hele software in één keer te bouwen

: de ontwikkelaars werken aan het bouwen van het increment (dat slechts enkele functies bevat) in plaats van de hele software in één keer te bouwen Testen : de testers ontwerpen en voeren testabonnementen uit volgens het increment

: de testers ontwerpen en voeren testabonnementen uit volgens het increment Deployment : het operationele team zet de nieuw ontwikkelde versie uit

: het operationele team zet de nieuw ontwikkelde versie uit Onderhoud: de nieuwe versie van de software wordt gecontroleerd door het operationeel team om er zeker van te zijn dat alles goed werkt voordat de volgende iteratie wordt gestart

Aantekening: in de Agile levenscyclus van softwareontwikkeling is na de implementatie interactie met en feedback van de klant nodig voordat de volgende cyclus kan worden gestart.

nog steeds niet helemaal duidelijk wat de verschillen zijn tussen het Agile ontwikkelingsmodel en het traditionele SDLC-model ?

Maak je geen zorgen. We hebben nog meer voor je in petto!

Agile vs. Traditionele SDLC-modellen

Over het algemeen, wanneer mensen SDLC zeggen, verwijzen ze naar de traditionele Waterval SDLC-model.

Hoe verschilt het SDLC-model tussen de Agile- en de Watervalmethode _?

Kort antwoord: het Agile-model is flexibel en aanpasbaar.

In het traditionele watervalmodel is er geen interactie met of feedback van de klant. Dus besteedt het team veel tijd in de fase van de eisenanalyse, waarbij wordt aangenomen wat de gebruikers nodig zouden hebben.

Als ze eenmaal hebben besloten welke functies ze willen bouwen en aan willen werken, blijft dat een duidelijk doel voor het hele project en kan het in geen enkele latere fase worden veranderd. De levenscyclus van softwareontwikkeling duurt normaal gesproken een jaar of tot de software klaar is en uiteindelijk wordt uitgerold.

Voor Agile SDLC is de Agile team besteedt niet veel tijd aan de eisenfase omdat ze weten dat deze flexibel is en ze deze op elk moment in de toekomst kunnen herzien.

hier is een snelle grafiek die deze verschillen samenvat:_

Traditioneel SDLC-model Flexibiliteit: zeer flexibel en kan het project snel aanpassen aan de behoeften en eisen van de gebruiker. Inflexibel: grote veranderingen zijn alleen welkom in de eerste fasen van het project Iteratiecycli: gebruikt zoveel iteraties als nodig, die elk ongeveer 2-4 weken duren Aanpak: gebruikt een iteratieve aanpak: gebruikt een lineaire aanpak Documentatie Heeft minimale documentatie Heeft intensieve documentatie De grootte van het project is dankzij het aanpassingsvermogen geschikt voor alle groottes van projecten, omdat de foutmarge kleiner is Planning Minimale abonnementen zijn nodig in de eerste fases, omdat later wijzigingen kunnen worden aangebracht Intensieve abonnementen zijn nodig voordat het ontwikkelingsproces begint Aan het einde van een iteratie wordt een gedeeltelijk werkend product opgeleverd. Het werkende product is pas tegen het einde van het softwareontwikkelingsproces beschikbaar

welk model is geschikt voor uw business?

Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van elk SDLC-model, zodat u zelf kunt beslissen.

Hier zijn enkele redenen om het gebruik van een traditioneel model zoals het Watervalmodel te overwegen:

Gemakkelijk te begrijpen en te implementeren

Gemakkelijk te beheren door de rigiditeit van de structuur

Doelen en mijlpalen zijn glashelder

Enkele tekortkomingen van de conventionele SDLC-methodologie zijn:

Hoge risicofactor door gebrek aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Niet geschikt voor grote, complexe projecten voor softwareontwikkeling

Er is geen werkende software beschikbaar tot het latere einde van de levenscyclus van softwareontwikkeling

Laten we nu eens kijken naar enkele voordelen van het Agile softwareontwikkelingsmodel:

Minimale risicofactor door hoge flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Levert gedeeltelijk werkende software gedurende de hele cyclus van ontwikkeling

Bevordert beterteamwerk (zelforganisatie enfunctieoverschrijdende)

Enkele nadelen van het Agile softwareontwikkelingsmodel zijn:

Vergadering van de deadlines kan een uitdaging zijn omdat de hele cyclus kort is

Scope creep kan een probleem worden

Maar met efficiënte projectmanagementpraktijken kun je al deze uitdagingen overwinnen!

Laten we eens kijken hoe:

Hoe Agile Software Ontwikkel Cyclus Effectief Managen

Het managen van een project kan een uitdaging zijn, vooral als het zoiets is als een snel veranderende Agile SDLC.

Ik bedoel, je hebt targets, rollen in teams, doelen en een heleboel snel bewegende onderdelen.

gelukkig hoef je geen bliksemsnelle superheld te zijn om SDLC Agile . te managen

Alles wat je nodig hebt is krachtige software zoals ClickUp, waarmee het beheren van de Agile levenscyclus een fluitje van een cent wordt.

Wacht, wat is ClickUp?

ClickUp is 's werelds hoogst gewaardeerde software voor Agile projectmanagement .

Of je nu hulp nodig hebt met:

Elke methodologie zoals Kanban , Agile Scrum of extreem programmeren

Je product backlog of Sprint backlog beheren

Het bijhouden van uw testprocessen zoals bugtests of tests op veiligheid

Elk abonnementsproces, zoals sprint abonnement of resourceplanning

ClickUp helpt u op weg!

klinkt goed?

Laten we eens kijken hoe ClickUp u door het hele softwareontwikkelingsproces kan helpen:

A. Doelen Doelen zijn superbelangrijk voor elk project.

zonder doelen is je _project als een verloren schip midden op de oceaanan_.

Net voor je aan de eerste iteratie van de softwarelevenscyclus begint, moet je het volgende instellen doelen stellen voor zowel de lange als de korte termijn voor je Agile project.

Dit is hoe doelen eruit zien in de Agile-methodologie:

Het ontwerp van de landingspagina optimaliseren voor maximale interactie met de klant

Een timer functie toevoegen aan de landingspagina

Een pop-up functie toevoegen wanneer de gebruiker de webpagina verlaat

Gewoonlijk krijg je in elke fase van de behoefteanalyse te maken met meerdere doelen.

maar hoe houd je elk doel bij?

Alles bijhouden op een stuk papier is zeker geen goede optie in 2022.

Wie weet wat er met dat vel papier kan gebeuren!

Gelukkig kan de functie Goals van ClickUp u hierbij helpen!

Doelen zijn containers op hoog niveau die kunnen worden opgesplitst in kleinere Doelen, die gemakkelijker te bereiken zijn. Terwijl dit alles georganiseerd houdt, motiveert het ook uw Agile of Scrum teams door ze vaak het gevoel te geven dat ze iets bereikt hebben.

Bovendien, bij elk Voltooid Target, update ClickUp automatisch het percentage voortgang van je team in real-time. Op deze manier heeft iedereen een duidelijk beeld van hoe dicht ze bij het bereiken van het doel zijn.

Met ClickUp's Doelen kunt u ook:

Uw Agile doelen kwantificeren met OKR's (Objectieven en sleutel resultaten)

Maak wekelijkse scorekaarten voor een betere prestatiebeoordeling

Scrum bijhoudensprints of elk project in real-time

B. Automatisering van de werkstroom ClickUp's Automatisering

functie kunt u terugkerende, vervelende taken automatiseren door tonnen automatiseringen van taken aan te bieden. Dit bespaart je tijd en maakt je nuttige bronnen vrij voor taken die je echt nodig hebt.

Dit is hoe de automatisering van de werkstroom werkt:

Als een trigger gebeurt en een voorwaarde waar is, een specifieke actie wordt automatisch uitgevoerd.

Zoiets als:

Als een game is gelanceerd en je gamers zijn blij, dan knalt de champagne automatisch.

Met ClickUp kunt u een aangepaste automatisering maken voor uw Agile modelwerkstromen.

U kunt echter ook meteen aan de slag met ClickUp's 50+ vooraf gebouwde automatiseringen.

Hier zijn enkele nuttige automatiseringen om u te helpen de Agile levenscyclus van softwareontwikkeling te beheren proces:

De toegewezen persoon automatisch wijzigen wanneer de status van een taak verandert

Een sjabloon toepassen optijd besparen tijdens het maken van een Taak

De prioriteit van een taak automatisch bijwerken wanneer de checklist wordt gewist

Tags automatisch wijzigen wanneer de deadline van een taak is bereikt

Archiveer een taak wanneer zijn prioriteit is gewijzigd

(Klik hier om meer vooraf ingestelde automatiseringen te bekijken.)

C. Meerdere weergaven Of het nu gaat om softwareontwikkeling of het navigeren op een schip, een goede weergave van de dingen helpt!

Met de Multiple Views van ClickUp kunt u een perfect overzicht krijgen van waar uw teamleden mee bezig zijn in elke fase van het SDLC-model.

Hier zijn de soorten weergaven die beschikbaar zijn in ClickUp:

Lijstweergave : geweldig voor teams die hun Dashboard liever weergeven als GTD-stijl nog te doen lijsten

Weergave bord taken visualiseren op uw dashboard in Kanban-stijl* Weergave kalender: plan en beheer uw projectplanning op een kalender

Kaderweergave : Taken weergeven gesorteerd op toegewezen personen om onmiddellijk te weten wie waaraan werkt

Ik-modus : Taken weergeven die alleen aan jou zijn toegewezen

**Hoe gebruik je deze weergaven?

Een voorbeeld: een projectmanager of Scrum master kan de Box weergave gebruiken om te controleren of het team overwerkt is. Eén blik is voldoende!

Als je een abonnement moet plannen, kun je bovendien Scrum vergadering kunt u snel overschakelen naar de weergave Kalender met één klik.

D. Dashboards Een kapitein mag nooit uit het oog verliezen wat er om hem heen gebeurt.

we herinneren ons allemaal de Titanic, toch?

Ook een projectmanager moet een duidelijk beeld hebben van alles wat er gebeurt in elke stap van de levenscyclus van softwareontwikkeling.

Met ClickUp's Dashboard is dat precies wat u krijgt!

Dashboards geven u visuele grafieken op hoog niveau van uw hele project. U kunt ze controleren en ervoor zorgen dat alles vlot verloopt.

Met behulp van aanpasbare widgets voor Sprint kun je meerdere grafieken aan je Dashboard toevoegen, zoals:

Snelheidsgrafieken : het voltooiingspercentage voor een reeks taken weergeven

Burndown grafieken : voorspelt de hoeveelheid werk die nog rest in het project

Burnup grafieken : toont de hoeveelheid werk die al voltooid is in een project

Cumulatieve grafieken van werkstromen : toont de voortgang van de Taak in de tijd

Het zal niet alleen hun productiviteit beïnvloeden, maar het zal ze ook erg irriteren.

Met ClickUp hoeft u nooit meer te vragen om een statusupdate.

klinkt geweldig, maar hoe?

Met de Aangepaste Statussen van ClickUp kunt u snel de status van elke Taak weergeven wanneer u maar wilt.

Maar het beste is dat u deze statussen kunt aanpassen aan de hand van relevante projectvoorwaarden.

Bijvoorbeeld, in de fase van het testen van software kunt u in plaats van een taak als "in uitvoering" iets relevants gebruiken als "bèta testen in uitvoering".

Maar wacht, dit was nog maar het topje van de ijsberg. Letterlijk.

ClickUp biedt nog veel meer nuttige functies functies om het leven van elke projectmanager gemakkelijker te maken.

Hier zijn nog een paar dingen die deze Agile tool voor projectmanagement kan je helpen met:

Prioriteiten : prioriteer uw Agile projecttaken op basis van hun urgentie

Rapportage : toegang tot gedetailleerde rapporten over de prestaties van uw team

Pulse : weet welke taken uw projectteam het meest actief zijn gedurende de dag

Afhankelijkheid : benader uw taken in de juiste bestelling

Native tijdsregistratie : houd de productieve uren van uw team bij zonder het ClickUp platform te hoeven verlaten

Toegewezen opmerkingen : maak actie-items van opmerkingen om ervoor te zorgen dat ze niet onopgemerkt blijven

Krachtige mobiele apps : Houd onderweg toezicht op uw werk met de Android en iOS apps van ClickUp

Aangepaste toegangsrechten volg het Agile-principe van het betrekken van uw klanten zonder gevoelige projectinformatie te compromitteren

Conclusie

In tegenstelling tot de Waterval-benadering hanteert de Agile-benadering een iteratieve en incrementele strategie voor de SDLC-methodologie.

_Het resultaat?

betere producten en tevreden klanten!

Software projecten managen en tegelijkertijd je Agile team in de gaten houden is echter geen sinecure.

Daarom moet je er volledig voor uitgerust zijn met krachtige Agile software zoals ClickUp.

Of u nu hulp nodig hebt bij het beheren van het Agile-model of een traditioneel SDLC-model, ClickUp helpt u!

Klik op de kapitein om u aan te melden bij ClickUp en uw softwareontwikkelingscyclus gemakkelijk te doorlopen!