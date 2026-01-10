De 14 beste AI-tools voor datavisualisatie

Teams verzamelen bergen ruwe data, maar het blijft een uitdaging om deze om te zetten in duidelijke datavisualisaties.

Analisten schakelen heen en weer tussen SQL, spreadsheets en verspreide dashboards, terwijl niet-technische collega's wachten op antwoorden en besluitvormingscyclusen.

In een recent rapport gaf 65% van de organisaties aan regelmatig generatieve AI te gebruiken, maar toch hebben veel organisaties nog steeds moeite om snellere, duidelijkere beslissingen te nemen zonder betere werkstroomen voor visualisatie.

Dit is waar moderne AI-tools voor datavisualisatie van pas komen. Ze stellen iedereen in staat om vragen te stellen in natuurlijke taal, doen automatisch suggesties voor de juiste grafieken en sporen afwijkingen op die u in een uitgebreid rapport wellicht over het hoofd zou zien.

In deze blog vind je 14 AI-aangedreven tools voor datavisualisatie die aansluiten bij de manier waarop product-, marketing-, BI- en groeiteams daadwerkelijk werken.

Hier volgt een korte vergelijking van de beste opties om u te helpen de juiste keuze te maken op basis van belangrijke functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ThoughtSpot Zoekgestuurde analyse en NLQ NLQ naar grafieken, SpotIQ-afwijkingen en -correlaties, Liveboards met drill-downs, ingebouwde analytics, cloudwarehouse-connectoren Vanaf $ 25 per maand per gebruiker Polymer No-code, NLQ-gestuurde dashboards NLQ naar automatische dashboards, PolyAI-inzichten en -uitleg, populaire connectoren, onbeperkt delen met kijkers, eenvoudige integraties Vanaf $ 50 per maand per gebruiker Julius AI Gesprekseanalyse en directe visualisaties Chatten met data, Ingebouwde voorbereiding, Prognoses en scenario's, Teamwerkruimten, Warehouse-connectoren (Pro+) Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 45 per maand per gebruiker Ontdek Ingebouwde analyses in klantapps Interactieve dashboards in de app, merkthema's, op rollen gebaseerde toegang, veiligheid op rijniveau, warehouse-connectoren Aangepaste prijzen Domo End-to-end BI met AI-ondersteuning Verbinding maken met gegevens en modelleren, AI-zoekfuncties en verhalen, kaarten slepen en neerzetten, meldingen en mobiel, analyses insluiten Gratis; aangepaste prijzen Tableau (met AI-functies) Enterprise-analyses met vertrouwde visualisaties Ask Data (NLQ), Explain Data-drivers, Tableau Pulse-hoogtepunten, uitgebreide dashboards, brede connectoren Betaald abonnement vanaf $ 75 per maand per gebruiker Power BI (met AI-functies) Teams die Microsoft vooropstellen & gereguleerde zelfbediening Copilot voor visualisaties/DAX, Q&A in gewoon Engels, veiligheid op rijniveau, desktop + cloud, ingebouwde opties Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 14 per maand per gebruiker Zoho Analytics MKB-vriendelijke BI met automatisering Zia NLQ & suggesties, Visuele voorbereiding, Interactieve dashboards, Deel op basis van rollen, Populaire connectoren Vanaf $ 60 per maand per gebruiker Infogram Snelle interactieve visualisaties en infographics Sjablonen voor grafieken en kaarten, import van spreadsheets en de cloud, merkpakketten, animaties en hover-effecten, samenwerking Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 25 per maand per gebruiker Napkin AI Zet tekst en lijsten snel om in diagrammen Tekst-naar-grafieken/werkstroom, PPT/SVG-export, huisstijlen, meerdere lay-outsuggesties, teambeheer Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand per gebruiker Powerdrill AI Snelle analyse zonder code met directe grafieken Chatten met data, automatische dashboards en rapportage, taken voor database-analyse (Pro), verwerkt bestanden en databases, gebruiksvriendelijke gebruikersinterface Gratis en betaalde abonnementen vanaf $ 3,90 per maand per gebruiker Apache Superset Open-source BI en zelfgehoste controle No-code + SQL Lab, SQL-connectoren, interactieve dashboards, rollen en controles op rijniveau, uitbreidbare plug-ins Free RAWGraphs Open-source grafieken en aangepaste werkstroomen Geavanceerde grafiekbibliotheek, eenvoudige veldtoewijzing, SVG/PNG-export van hoge kwaliteit en uitbreidbaarheid via open source Free VizGen Prototyping van NL-naar-visualisatie op onderzoeksniveau NL→SQL multi-agent, grafiek-aanbevelingen, verfijning via gesprek, werkt met live SQL, open source Free

Het wisselen van visualisatietools is niet alleen een zoektocht naar functies; het gaat om snel inzicht en vertrouwen in de cijfers. Gebruik deze korte checklist om een optie te kiezen waarmee iedereen gegevens kan visualiseren en sneller kan handelen.

Dit is wat de ideale AI-tool zou moeten doen:

Stel vragen in natuurlijke taal en ontvang suggesties voor grafieken zonder ingewikkelde code

Maak verbinding met live databronnen en vernieuw dashboards automatisch

Ondersteun interactieve visualisaties met filters, drill-downs en cross-highlights

Voeg AI-gestuurde begeleiding toe voor het opsporen van afwijkingen, het signaleren van trends en relevante inzichten

Bied krachtige stappen voor gegevensvoorbereiding voor het opschonen, samenvoegen en eenvoudig transformeren van gegevens

Sluit grafieken in apps, wiki's of producten in met veilige embedded analytics voor veiligheid

Breid beheersfuncties uit voor beheerders met rollen, audittrails en governance op werkruimte-niveau

Speel in op de technische expertise van verschillende gebruikers met intuïtieve gebruikersinterfaces en opties voor gevorderde gebruikers

Zorg voor duidelijke prijzen en eenvoudige samenwerking, zodat teams feedback kunnen delen en iteraties kunnen uitvoeren

🠠 Wist u dat? Een eenvoudige puntkaart hielp bij het oplossen van een dodelijke cholera-uitbraak. In 1854 bracht arts John Snow de cholera-sterfgevallen rond waterpompen in de Londense wijk Soho in kaart en ontdekte hij een cluster in de buurt van Broad Street. Dit hielp hem te beargumenteren dat besmet water, en niet 'slechte lucht', de ziekte verspreidde, en vormde de inspiratie voor moderne ruimtelijke analyse.

Als u op zoek bent naar praktische manieren om gegevens snel te visualiseren, zonder ingewikkelde code, dan vindt u in deze lijst 14 opties, uitgesplitst naar sterke punten, beperkingen, prijzen en beoordelingen, zodat u met vertrouwen een keuze kunt maken.

1. ThoughtSpot (Het meest geschikt voor zoekgestuurde analyses en NLQ)

via ThoughtSpot

ThoughtSpot is ontworpen voor teams die de voorkeur geven aan zoekgebaseerde analyses boven statische dashboards. Gebruikers typen vragen in alledaagse taal, en het platform zet die om in queries voor clouddatawarehouses, waaronder Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks en meer.

Bovenop de zoeklaag voegt ThoughtSpot Liveboards toe, die fungeren als interactieve, altijd actuele dashboards die teams kunnen filteren, uitdiepen en delen als een gemeenschappelijke 'thuisbasis' voor belangrijke statistieken.

AI-functies zijn waar het verschil met oudere BI-tools begint. SpotIQ scant automatisch datasets om ongebruikelijke patronen en trends te identificeren die in een standaardgrafiek misschien niet zichtbaar zijn. De Spotter, de 'AI-analist', zet veelgestelde vragen om in zoektermen. Hij legt ook uit hoe hij tot elk antwoord is gekomen en verbetert zich in de loop van de tijd met feedback van mensen.

De beste functies van ThoughtSpot

Stel vragen in natuurlijke taal om automatisch datavisualisaties en tabellen te genereren

SpotIQ brengt afwijkingen, correlaties en verklaringen aan het licht die u handmatig wellicht over het hoofd zou zien

Liveboards maken interactieve visualisaties mogelijk met drill-downs en gecontroleerd delen

Met embedded analytics kunt u conversational analytics integreren in uw product of portaal

Uitgebreide verbindingen met moderne clouddatabronnen en datawarehouses

Limieten van ThoughtSpot

Voor datamodellering en relaties is doorgaans al in een vroeg stadium een analist of ontwikkelaar nodig

Sommige recensenten willen meer mogelijkheden voor het aangepaste dashboard en meer flexibiliteit bij het filteren

De kwaliteit van natuurlijke taal varieert afhankelijk van de voorbereiding en het beheer van datasets, dus onboarding is belangrijk

Prijzen van ThoughtSpot

Essentials: vanaf $ 25 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Pro: vanaf $ 50 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ThoughtSpot

G2: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over ThoughtSpot

Een G2-recensent maakte een aantekening:

Nauwkeurige data-analyse heeft in hoge mate bijgedragen aan de groei van organisaties op basis van realtime inzichten. Het levert bruikbare AI-analyses op die werkstroomstabiliteit bevorderen met een betrouwbare bron van waarheid.

2. Polymer (het meest geschikt voor no-code, op natuurlijke taal gebaseerde dashboards)

via Polymer

Polymer is een no-code analyse- en dashboardtool waarmee u een spreadsheet kunt uploaden of een databron kunt verbinden, waarna u de gegevens direct kunt verkennen en visualiseren zonder ingewikkelde installatie.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van Polymer is conversational analytics. Met Polymer AI kunt u vragen stellen zoals: "Wat is de ROI per marketingkanaal voor het afgelopen kwartaal?" in natuurlijke taal, waarna het systeem reageert met grafieken en samenvattingen die u kunt verfijnen met vervolgvragen. Dit is geschikt voor marketing-, sales- en e-commerceteams die de overstap willen maken van ruwe data naar interactieve datavisualisaties zonder een nieuwe querytaal te hoeven leren.

Zodra uw data is ingevoerd, stelt Polymer automatisch dashboards en inzichten op segmentniveau voor die wellicht de moeite waard zijn om nader te bekijken. Wat opvalt in deze lijst is de balans tussen kracht en eenvoud. Polymer biedt kleinere bedrijven en kleine teams een manier om AI-ondersteunde dashboards en basisgegevensanalyse te krijgen zonder een langdurige implementatie of gespecialiseerde medewerkers.

De beste functies van Polymer

Stel vragen in natuurlijke taal en genereer automatisch dashboards en grafieken

PolyAI benadrukt inzichten en uitleg voor snellere besluitvorming

Connectors voor populaire databronnen met geplande synchronisatie op hogere niveaus

Deel interactieve dashboards met een onbeperkt aantal kijkers bij elk abonnement

Eenvoudige integratie- en aangepaste aanpassingsopties voor lichte rapportagebehoeften

Limieten van Polymer

Volgens recensenten is er een limiet aan de hoeveelheid native connectoren in vergelijking met grotere BI-suites

Governance en diepgaande modellering zijn lichter dan Enterprise-platforms

Het aantal openbare beoordelingen is nog klein, dus er is een limiet aan externe benchmarks

Prijzen voor Polymer

Starterspakket: $ 50 per maand per gebruiker

Pro: $ 100 per maand per gebruiker

Teams: $ 250 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Polymer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Polymer

Een recensie over Polymer luidt als volgt:

Polymer maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om automatisch inzichtelijke dashboards te genereren. Deze functie helpt gebruikers direct inzicht te krijgen zonder dat ze uitgebreide vaardigheden op het gebied van data-analyse nodig hebben, waardoor het begrijpen van data eenvoudiger en efficiënter wordt.

Wilt u een dashboard voor projectmanagement bouwen dat uw team daadwerkelijk helpt betere beslissingen te nemen? In deze stapsgewijze handleiding leert u precies hoe u een dashboard maakt dat de status van het project bijhoudt, laat zien wat achterloopt op schema, aankomende mijlpalen markeert en zichtbaarheid biedt over het gebruik van middelen.

3. Julius AI (Het meest geschikt voor analyse van gesprekken en directe visualisaties)

via Julius AI

Julius AI positioneert zich als een 'AI-data-analist' die het midden houdt tussen spreadsheets en volledige BI-tools. U uploadt CSV-bestanden of Excel-bestanden, of maakt verbinding met cloudopslagruimte, stelt vervolgens vragen in gewoon Engels, zoals 'Welke regio had de hoogste maand-op-maandgroei?', en krijgt grafieken, tabellen en korte schriftelijke uitleg terug.

Achter de schermen richt Julius zich op drie dingen: snelle antwoorden, overzichtelijke visualisaties en toegankelijke geavanceerde analyses. Julius ondersteunt ook werkruimten en integraties met tools zoals Google Drive en Slack, zodat u analyses en definitieve grafieken op één plek kunt bewaren en ze vervolgens kunt delen op de plekken waar mensen al samenwerken.

Dit is handig voor teams die inzicht willen in hoe een conclusie tot stand is gekomen, en niet alleen in de uiteindelijke grafiek. In deze lijst vult het de niche in voor teams die meer belang hechten aan snelle, conversatiegerichte analyse en directe visualisaties van lokale bestanden.

De beste functies van Julius AI

Chatten met gegevens om op verzoek grafieken en diagrammen te maken en exporteer vervolgens rapporten

Ingebouwde gegevensvoorbereiding om bestanden op te schonen en te transformeren met behulp van prompts

Prognoses en modellering voor snelle scenario's zonder code

Teamwerkruimten met live samenwerking, rollen en toestemming op Pro+

Connectors voor Snowflake, BigQuery en Postgres op hogere niveaus

Limieten van Julius AI

De limieten voor opslagruimte voor bestanden zijn beperkt op lagere niveaus (7–10 dagen), dus voor werkstroomprocessen zijn mogelijk exports of Enterprise nodig

Kleinere review-footprint ten opzichte van verouderd BI, waardoor de limiet voor benchmarks van derden is ingesteld

Volgens beoordelingen van derden kunnen de stappen in de prijs tussen Plus en Pro voor sommige kopers hoog aanvoelen

Prijzen van Julius AI

Free

Pro: $ 45 per maand per gebruiker

Business: $ 450 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Julius AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Julius AI

Een recensie van Julius AI zegt:

Julius AI is een gebruiksvriendelijke AI-data-analist waarmee u vragen in gewoon Engels kunt stellen en direct duidelijke inzichten, grafieken en prognoses uit uw data krijgt, zonder dat u hoeft te codeen.

📮 ClickUp Insight: 47% van de respondenten in onze enquête heeft nog nooit AI gebruikt voor handmatige taken, maar 23% van degenen die AI hebben geïmplementeerd, zegt dat het hun werklast aanzienlijk heeft verminderd. ClickUp Brain overbrugt deze kloof door AI naadloos in je werkstroom te integreren. Van het samenvatten van threads en het opstellen van content tot het opsplitsen van complexe projecten en het genereren van subtaaken: onze AI kan het allemaal. Je hoeft niet te schakelen tussen tools of helemaal opnieuw te beginnen. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die nodig is voor het opstellen van rapporten met 50% of meer teruggebracht dankzij de aanpasbare tools voor rapportage van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te richten op formatten en meer op prognoses.

4. Explo (Het meest geschikt voor embedded analytics in klantgerichte apps)

via Explo

Explo is ontwikkeld voor SaaS-bedrijven die hun klanten analytics willen aanbieden zonder alles vanaf nul te hoeven bouwen. Het biedt kant-en-klare componenten voor klantgerichte dashboards en rapporten die u rechtstreeks in uw product kunt integreren. Explo doet dit allemaal terwijl het op de achtergrond een verbinding heeft met uw eigen datawarehouse of database.

Vanuit dataperspectief richt Explo zich op veilige toegang tot live data en ondersteuning voor gangbare datawarehouse-platforms. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, ontwerpt u dashboards in een web-editor, kiest u de layout en grafiektypen, en sluit u deze vervolgens in uw app in met behulp van JavaScript-componenten of iFrames.

Voor product- en engineeringteams ligt de aantrekkingskracht in het ontwikkelaarsvriendelijke ontwerp. Explo biedt opties voor white-labeling, op rollen gebaseerde toegang, veiligheid op rijniveau en responsieve thema's, zodat de ingebouwde analytics aanvoelen als een integraal onderdeel van uw app. Dat bespaart tijd op het opzetten van grafieken aan de front-end en het onderhoud van dashboards.

De beste functies van Explo

Lever interactieve dashboards met filters, drill-downs en een uitgebreide grafiekbibliotheek

Stijlconfigurator om lettertypen, kleuren en componenten binnen uw app af te stemmen op uw merk

Op rol gebaseerde toegang en toestemming op rijniveau voor veilige klantweergaven

Maak verbinding met populaire datawarehouses en vernieuw gegevens volgens schema

Begin intern en breid vervolgens uit naar embedded analytics naarmate de acceptatie toeneemt

Limieten van Explo

Er zijn minder beoordelingen door derden dan bij verouderde BI-tools, waardoor externe benchmarking beperkt kan zijn

Geavanceerd beheer en diepgaande modellering kunnen afhankelijk zijn van een installatie aan de warehouse-kant door uw datateam

Prijzen van Explo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Explo

G2: 4,9/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Explo

Een G2-gebruiker zegt:

Het is zeer flexibel: u kunt snel verbinding maken met databronnen, de visualisaties aanpassen aan uw behoeften en ze naadloos integreren in uw eigen product. De snelheid waarmee u iets gepolijst en klantklaar kunt maken, is een groot pluspunt.

5. Domo (Het beste voor end-to-end BI met AI-ondersteuning)

via Domo

Domo profileert zich als een compleet data-experienceplatform dat opname, voorbereiding, dashboards, apps en AI-functies op één plek biedt. Voor teams die tools willen consolideren, is die 'alles-in-één'-benadering een sleutelonderdeel van de waarde van Domo.

Domo AI bouwt voort op die basis met AI Chat, waarmee gebruikers in natuurlijke taal vragen kunnen stellen over hun data en direct visualisaties of samenvattingen krijgen. De AI-laag bevindt zich bovenop beheerde datasets, zodat gebruikers vol vertrouwen kunnen verkennen terwijl ze nog steeds werken met geselecteerde databronnen.

Domo biedt ook geavanceerde analysefuncties, zoals automatische inzichten op dashboards, waarschuwingen wanneer belangrijke statistieken veranderen en de mogelijkheid om AI-gestuurde ervaringen toe te voegen aan interne of externe apps. In vergelijking met de lichtere tools op deze lijst is Domo het meest geschikt voor bedrijven die pijplijnen, BI en AI in dezelfde omgeving willen.

De beste functies van Domo

Koppel cloudwarehouses en bedrijfsapps aan elkaar en bouw vervolgens dashboards met kaarten die je kunt verslepen

Stel vragen in natuurlijke taal en genereer grafieken met behulp van AI

Gebruik Beast Mode om statistieken te maken zonder de databron te wijzigen

Deel interactieve dashboards met governance, waarschuwingen en mobiele toegang

Integreer analyses in portals en producten voor klantgerichte visualisaties

Limieten van Domo

De prijsstelling is aangepast en op basis van verbruik, wat vooraf moeilijk in te schatten kan zijn

Voor datamodellering en -beheer kan bij complexe projecten tijd van analisten nodig zijn

Sommige recensenten maken een melding van een leercurve voor geavanceerde functies

Prijzen van Domo

Free

Betaald: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Domo

G2: 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Domo?

Een G2-gebruiker zegt:

Het beste aan DOMO is de mogelijkheid om gegevens te bewerken, te visualiseren en er een verhaal van te maken, allemaal binnen één platform. Op de tweede plaats komen de regelmatige verbeteringen die het DOMO-team doorvoert, waaruit blijkt dat het platform groeit om aan meer zakelijke behoeften tegemoet te komen.

6. Tableau (met AI-functies) (Het meest geschikt voor analyses van ondernemingen met vertrouwde visualisaties)

via Tableau

Tableau is een van de meest gebruikte tools voor datavisualisatie en de AI-functies ervan zijn ontworpen om te worden geïntegreerd in werkstroomprocessen die veel teams al kennen. Dankzij functies zoals Ask Data kunnen gebruikers vragen in alledaagse taal invoeren en krijgen ze automatisch visualisaties te zien.

Tableau AI breidt dit uit met functies zoals Explain Data, die de drijvende krachten en uitschieters achter een geselecteerde markering in een visualisatie onderzoekt, waardoor gebruikers context krijgen over waarom een nummer is veranderd, in plaats van alleen te laten zien dat het is veranderd.

Ten slotte richt Tableau Pulse zich specifiek op het leveren van gepersonaliseerde statistieken en inzichten in natuurlijke taal, geïntegreerd in de tools die mensen dagelijks gebruiken. Tableau is ideaal voor u wanneer uw bedrijf al heeft geïnvesteerd in het Tableau-ecosysteem en AI-gestuurde verkenning en uitleg wil toevoegen zonder iedereen opnieuw te moeten trainen in iets nieuws.

De beste functies van Tableau

Vraag Data om natuurlijke taalquery's die automatisch grafieken genereren

Leg gegevens uit om drijvende krachten, uitschieters en relevante inzichten achter een statistiek te onthullen

Tableau Pulse voor gepersonaliseerde, AI-samenvattingen van wat er is veranderd en waarom

Uitgebreide dashboards met parameters, acties en extensies voor aangepaste functionaliteit

Brede connectiviteit met datawarehouses, spreadsheets en bedrijfsapps

Limieten van Tableau

Governance en modellering vergen nog steeds tijd van analisten voor complexe datasets

Sommige AI-functies zijn nieuwer en vereisen mogelijk implementatie en verandermanagement

De kosten kunnen oplopen voor de rollen Maker, Explorer en Viewer op grote schaal

Prijzen van Tableau

Tableau Standard: $ 75 per maand per gebruiker

Tableau Enterprise: $ 115 per maand per gebruiker

Tableau+ Bundle: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Tableau

G2: 4,4/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Tableau

Een G2-gebruiker zegt:

Wat ik het leukste vind aan Tableau is hoe moeiteloos het complexe datasets omzet in visualisaties die gemakkelijk te interpreteren zijn en waarop je direct kunt reageren. De drag-and-drop-interface voelt natuurlijk aan: je kunt data verkennen zonder ook maar één regel code te schrijven, maar toch zeer aangepaste dashboards bouwen wanneer dat nodig is.

7. Power BI (met AI-functies) (Het meest geschikt voor teams die Microsoft als voorkeursplatform gebruiken en voor gereguleerde selfservice)

via Power BI

Power BI vormt het middelpunt van de analysestack van Microsoft en is daarom vaak de standaardkeuze voor organisaties die al gebruikmaken van Microsoft 365. Het combineert desktopontwikkeling, in de cloud gehoste dashboards en ingebouwde rapportageopties, zodat teams interactieve rapporten kunnen maken, publiceren en delen tussen afdelingen.

Voor veel bedrijven is de nauwe integratie met Excel, Teams en Azure net zo belangrijk als de visualisatiefuncties zelf. Bovendien voegt Copilot voor Power BI een AI-laag toe aan die omgeving. Power BI bevat ook de al lang bestaande Q&A-functie, waarmee gebruikers vragen rechtstreeks op dashboards kunnen typen en direct grafieken ontvangen op basis van het onderliggende semantische model.

Deze tool is een uitstekende keuze wanneer uw gegevens en identiteit al in het Microsoft-ecosysteem staan en u belang hecht aan veiligheid, toestemming op rijniveau en integratie met tools zoals Excel en Teams.

De beste functies van Power BI

Copilot stelt visualisaties, verhalen en DAX-suggesties op aan de hand van prompts in natuurlijke taal

Met Q&A kunnen mensen vragen stellen in gewoon Engels en direct grafieken genereren

Veiligheid op rijniveau, rol van de werkruimte en OneLake/Office-integratie voor governance op schaal

Ontwerp op de desktop, combineer dit met clouddashboards en deel eenvoudig via Microsoft 365

Sluit rapporten in interne portals of producten in met Power BI Embedded

Limieten van Power BI

Leercurve voor modellering en DAX; niet-analisten hebben mogelijk tijd nodig om zich hierin te verdiepen

Voor governance en verversingsschema's is een installatie door de beheerder vereist bij grotere implementaties

Sommige recensenten maken aantekeningen over prestatieverlies bij zeer grote datasets zonder optimalisatie

Prijzen van Power BI

Free

Pro: $14 per maand per gebruiker

Premium Per User (PPU) : $ 24 per maand per gebruiker

Ingebouwd: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Power BI

G2: 4,4/5 (meer dan 1.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Power BI

Een G2-recensent benadrukt:

Lovely met zijn virtuoze interface met zeer overzichtelijke menu's voor het invoeren, modelleren en uitvoeren van weergaven van data en naadloze optimalisatie. Uitmuntendheid in datatransparantie dankzij vele visualisatiemogelijkheden, van grafieken tot tabellen.

8. Zoho Analytics (het beste voor MKB-vriendelijke BI met automatisering)

via Zoho Analytics

Zoho Analytics positioneert zich als een end-to-end BI- en analyseplatform voor bedrijven die hun rapportage willen centraliseren zonder een budget op niveau van de onderneming. Het maakt verbinding met meer dan 500 databronnen, waaronder bedrijfsapps, databases en bestanden, en synchroniseert deze naar uniforme werkruimten waar teams dashboards en rapporten kunnen bouwen.

De AI-mogelijkheden draaien om Zia, de conversatie-assistent van Zoho. Met Ask Zia kunnen gebruikers vragen stellen in natuurlijke taal en KPI's, grafieken en draaitabellen als antwoord ontvangen. Zia Insights bouwt voort op de vorige functie door de gegevens achter een visualisatie automatisch te analyseren met behulp van geavanceerde analytische methoden en machine learning om belangrijke conclusies naar voren te halen.

Zoho documenteert ook volledige werkstroomen, zoals het omzetten van een ruwe marketingdataset in een kant-en-klaar dashboard met datareiniging en visueel ontwerp, wat laat zien hoe het product de volledige levenscyclus ondersteunt, van datavoorbereiding tot presentatie.

De beste functies van Zoho Analytics

Stel vragen in natuurlijke taal met Zia en genereer automatisch grafieken

Gebruik visuele gegevensvoorbereiding voor het opschonen, samenvoegen en transformeren van gegevens zonder te codeeren

Bouw interactieve dashboards met filters, drill-downs en cross-highlights

Deel rapporten via links, planningen en insluitingen met op rollen gebaseerde toegang

Maak verbinding met populaire databronnen en houd dashboards volgens schema up-to-date

Limieten van Zoho Analytics

Geavanceerde modellering en semantische lagen zijn lichter dan enterprise-first BI

Voor zeer grote datasets kan het nodig zijn om de prestaties te optimaliseren en gegevens naar het datawarehouse te pushen

Sommige recensenten willen meer aangepaste mogelijkheden voor complexe implementaties met meerdere entiteiten

Prijzen van Zoho Analytics

Standaard: $ 60 per maand per gebruiker

Premium: $ 145 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 575 per maand per gebruiker

Aangepast: Prijzen aangepast

Beoordelingen en recensies van Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Zoho Analytics

Een G2-gebruiker zegt:

Zoho Analytics blinkt uit door zijn gebruiksvriendelijke interface en krachtige functies voor datavisualisatie. De mogelijkheid om naadloos te integreren met andere Zoho-producten en externe databronnen maakt het ongelooflijk efficiënt voor het genereren van gedetailleerde rapporten en inzichtelijke dashboards. Het is gebruiksvriendelijk en helpt ons team om betere, datagestuurde beslissingen te nemen.

9. Infogram (Het beste voor snelle, interactieve visualisaties en infographics)

via Infogram

Infogram is ontwikkeld voor teams die net zoveel waarde hechten aan hoe hun data eruitziet in rapporten, dashboards en campagnes als aan de onderliggende cijfers. Het platform biedt meer dan 35 aanpasbare grafiektypen en 800 kaarten.

Sjablonen vormen een belangrijk onderdeel van de ervaring. Infogram biedt meer dan 200 aanpasbare sjablonen voor infographics, rapporten, dashboards en dia's, samen met een uitgebreide bibliotheek met pictogrammen en afbeeldingen.

Voor geografisch rijke gegevens kunt u met de kaarttools van Infogram interactieve kaarten maken met zoom- en hover-functies, waarmee uw publiek informatie per regio kan verkennen. Infogram geeft voorrang aan storytelling boven datamodellering, waardoor het zich onderscheidt van zwaardere BI-platforms. Het is ideaal wanneer u al weet welke statistieken belangrijk zijn en u gewoon een snelle, gebruiksvriendelijke manier nodig hebt om boeiende visuals te ontwerpen voor dashboards en jaarverslagen.

De beste functies van Infogram

Maak interactieve infographics, dashboards en rapporten met meer dan 35 grafiektypen en gedetailleerde kaarten

Importeer spreadsheets van verbindingen, en maak en publiceer vervolgens met een paar klikken inbeddingen

Merkkits en mediabibliotheken zorgen ervoor dat visualisaties binnen het hele team consistent blijven

Eenvoudige animaties en hover-effecten om inzichten en trends te benadrukken

Samenwerkingstools om te beoordelen, feedback te delen en sneller te leveren

Limieten van Infogram

Geavanceerde analyse en modellering zijn lichter dan BI-tools voor grote ondernemingen

Recensenten maken aantekening dat er af en toe exportbeperkingen zijn voor werkstroomen met hoge resolutie of voor afdrukken

De governancefuncties zijn beperkt in vergelijking met visualisatietools die gericht zijn op datawarehouses

Prijzen van Infogram

Basis: Gratis

Pro: $ 25 per maand per gebruiker

Business : $ 79 per maand per gebruiker

Team: $ 179/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Infogram

G2: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Infogram

Een G2-recensent zegt:

Ik gebruik Infogram voor allerlei taken, waaronder gemeenschapsevaluaties, jaarverslagen en datarapporten. Het platform is snel en uiterst gebruiksvriendelijk, wat me veel tijd bespaart. Ik krijg steevast positieve feedback op de data-evaluaties, rapporten en andere materialen die ik met Infogram maak.

10. Napkin AI (Het meest geschikt om tekst en lijsten snel om te zetten in diagrammen)

via Napkin AI

Napkin AI is gericht op zakelijke storytelling in plaats van klassieke BI. In plaats van te beginnen met tabellen of SQL, plakt u tekst uit een document, een overzicht of aantekeningen van een vergadering, en Napkin stelt visuals voor die aansluiten bij de structuur van die content.

De werkstroom is eenvoudig: u importeert of plakt tekst, klikt om visualisaties te genereren, en Napkin stelt meerdere opties voor, zoals stroomdiagrammen, matrices, mindmaps, tijdlijnen of vergelijkingslayouts. Dit is geschikt voor productmanagers, consultants en marketeers die processen en verhalen moeten schetsen voor een niet-technisch publiek.

Met Napkin kunt u ook vooraf het visuele type en de oriëntatie specificeren. Het kan u bijvoorbeeld specifiek vragen om een horizontaal stroomdiagram of een vierkante mindmap, zodat de output netjes past in dia's, posts op sociale media of interne documenten. Voltooide visualisaties kunnen worden geëxporteerd in meerdere formaten, waaronder PNG, SVG, PDF en PPT, waardoor u ze gemakkelijk in presentaties kunt plaatsen of kunt delen met medewerkers in andere tools.

De beste functies van Napkin AI

Genereer diagrammen en grafieken rechtstreeks vanuit platte tekst of spreadsheetlijsten

Aangepaste visualisaties met merkkleuren, lettertypen en stijlen; exporteer naar PPT en SVG

Maak meerdere alternatieve visualisaties op basis van dezelfde tekst om het verhaal te verfijnen

Eenvoudige teambeheerfuncties voor gedeelde stijlen en gecentraliseerde facturering bij betaalde abonnementen

Snelle eerste ontwerpen voor werkstroomen, tijdlijnen en conceptkaarten om beoordelingen door belanghebbenden te versnellen

Limieten van Napkin AI

Limiet aan integraties met producten van derden in vergelijking met grotere ontwerppakketten, volgens recensenten

Complexe van zeer specifieke lay-outs moeten mogelijk worden bijgeschaafd in traditionele tools

De publieke beoordelingen zijn nog beperkt, dus externe benchmarks zijn nog in opkomst

Prijzen van Napkin AI

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Pro: $30 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Napkin AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Napkin AI

Een Redditor maakt een opmerking

Het is goed in het omzetten van tekst of concepten in verschillende grafieken, vooral als het concept goed gestructureerd is (koppen, alinea's, lijsten). De uitvoer kan worden aangepast (visualisatietype, kleur, lettertype). Het is snel en de resultaten kunnen eenvoudig worden gekopieerd/gedownload en gebruikt in documentatie of presentaties.

11. Powerdrill AI (Het meest geschikt voor snelle, codevrije analyse met directe grafieken)

via Powerdrill AI

Powerdrill AI, en met name het product Bloom, is opgezet als een AI-first-omgeving voor data-analyse en -visualisatie. In plaats van handmatig rapporten op te stellen, upload je datasets zoals Excel, CSV of TSV of maak je een verbinding met databases, waarna je via een chatinterface of een Canvas de data op een conversatiegerichte manier kunt verkennen en visualiseren.

Het platform biedt een AI Canvas dat geüploade gegevens automatisch analyseert en grafieken en verhalen genereert op één interactieve pagina. Met een speciale AI Graph Maker-functie kunt u gestructureerde bestanden binnen enkele seconden omzetten in staafdiagrammen, lijngrafieken, cirkeldiagrammen en spreidingsgrafieken, zonder dat u hoeft te codeen.

Naast Excel-achtige bestanden kan Powerdrill ook werken met PDF's, Word-documenten en Markdown en relevante structuren samenvatten en extraheren voor analyse. In vergelijking met meer traditionele BI-producten is Powerdrill meer een AI-agent voor data-exploratie. Het is het meest geschikt wanneer u met uw data wilt 'chatten', direct interactieve datavisualisaties wilt genereren en beveiligde links naar belanghebbenden wilt sturen.

De beste functies van Powerdrill AI

Chat met je data om grafieken en overzichten te genereren zonder te codeen

Maak automatisch dashboards en AI-datarapporten die u kunt aanpassen en delen

Database-analyseopdrachten op Pro voor werkstroomverbindingen met datawarehouses

Verwerkt spreadsheets, databases en beeldgegevensanalyse op betaalde abonnementen

Gratis abonnement om mee te beginnen, met limieten voor de belangrijkste functies

Limieten van Powerdrill AI

De voetafdruk van beoordelingen door derden is kleiner dan bij verouderde BI-tools, waardoor de limiet aan externe benchmarks beperkt is

Geavanceerd beheer en diepgaande modellering blijven afhankelijk van de installatie van uw datawarehouse

Voor archivering voor het hele team en onbeperkte rapportage zijn hogere niveaus vereist

Prijzen van Powerdrill AI

Free

Basis: $ 3,90/maand per gebruiker

Plus: $ 9,90 per maand per gebruiker

Pro: $ 29,90 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Powerdrill AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Powerdrill AI

Een recensie over Powerdrill AI zegt:

De website is gebruiksvriendelijk en biedt een schat aan informatie, waaronder gedetailleerde documentatie, een informatieve blog en een regelmatig bijgewerkte changelog. Daarnaast biedt de site uitgebreide prijsinformatie, informatie over veiligheid en een partnerprogramma, waardoor deze toegankelijk is voor zowel individuele gebruikers als ondernemingen.

12. Apache Superset (Het beste voor open-source BI en zelfgehoste controle)

via Apache Superset

Apache Superset is een open-sourceplatform voor data-exploratie en -visualisatie dat is ontwikkeld om teams een moderne BI-ervaring te bieden zonder lock-in bij een bepaalde leverancier. Deze tool van Apache kan een verbinding aangaan met een breed bereik aan SQL-databases en data-engines en kan voor veel organisaties een aanvulling vormen op of zelfs in de plaats komen van commerciële BI-tools.

Met Apache Superset kunnen gebruikers interactieve dashboards bouwen met filters en kruisverwijzingen in een no-code interface. Governance-functies omvatten op rollen gebaseerde toegangscontrole, toestemmingen en ondersteuning voor veiligheid op rijniveau, wat essentieel is wanneer u bedrijfsbrede dashboards op basis van gedeelde databronnen beschikbaar stelt.

In deze lijst is Apache Superset een uitstekende keuze voor teams die vertrouwd zijn met enige technische betrokkenheid en op zoek zijn naar een open, SQL-gerichte BI-laag. Het is met name aantrekkelijk als u licenties per gebruiker wilt vermijden, volledige controle over de implementatie wilt behouden en toch iedereen moderne interactieve dashboards en grafieken wilt bieden.

De beste functies van Apache Superset

Verken gegevens met een no-code grafiekbouwer of schrijf query's in SQL Lab binnen dezelfde gebruikersinterface

Maak verbinding met meer dan 40 SQL-compatibele databronnen, van traditionele databases tot moderne datawarehouses

Bouw interactieve dashboards met filters, drill-downs en uitgebreide visualisatietypen

Beheer de toegang met rollen, toestemmingen en veiligheid op rijniveau voor gevoelige datasets

Breid de functies uit met plug-ins, SQL-sjablonen en optionele managed hosting via Preset

Limieten van Apache Superset

Voor de initiële installatie, modellering en het instellen van toestemming kan technische expertise vereist zijn

Sommige recensenten maken aantekeningen over het feit dat gegevens minder snel worden vernieuwd zonder zorgvuldige caching/optimalisatie

Minder kant-en-klare functies voor ondernemingen in vergelijking met kant-en-klare eigen softwarepakketten

Prijzen van Apache Superset

Free

Beoordelingen en recensies van Apache Superset

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Apache Superset

Een G2-recensent zegt:

De krachtige en aanpasbare datavisualisatietool Apache Superset heeft onze mogelijkheden op het gebied van data-analyse aanzienlijk verbeterd. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en dynamische grafieken is het verkennen van data eenvoudig.

13. RAWGraphs (Het beste voor open-source grafieken en aangepaste werkstroomen)

via RAWGraphs

RAWGraphs is een open-source visualisatietool die is ontworpen voor mensen die meer nodig hebben dan standaard staaf- en lijngrafieken. De tool richt zich op het omzetten van tabelgegevens in complexe visuele vormen, zoals Sankey-diagrammen, akkoorddiagrammen, alluviale grafieken, Voronoi-kaarten en andere gespecialiseerde grafieken via een webinterface.

De tool werkt voornamelijk met spreadsheets en CSV/TSV-gegevens. U kunt gegevens rechtstreeks plakken, een bestand uploaden of ze laden via een URL, en vervolgens kolommen in kaart brengen als visuele coderingen zoals positie, grootte en kleur in een intuïtieve 'in kaart brengstap'. Zodra de instelling is gedaan, kunt u visuele eigenschappen zoals kleurenpaletten, de plaatsing van labels en de grootte aanpassen om het resultaat te verfijnen.

Een van de sterke punten van RAWGraphs zijn de uitvoeropties. Visualisaties kunnen worden geëxporteerd als vector-SVG-bestanden of raster-PNG's, die u vervolgens kunt doorvoeren in tools zoals Illustrator of kunt insluiten in webpagina's en documenten. Deze werkstroom is ideaal wanneer u wilt dat uw datavisualisaties aansluiten bij bredere richtlijnen voor merk- of redactioneel ontwerp.

De beste functies van RAWGraphs

Uitgebreide bibliotheek met geavanceerde grafieken, waaronder chord-, alluviale, Sankey- en Voronoi-grafieken

Eenvoudige veldtoewijzing waarmee ook mensen zonder programmeerkennis snel visualisaties kunnen maken

Hoogwaardige SVG/PNG-export voor bewerking in ontwerptools

Open-source extensie voor aangepaste grafiektypen en branding

Werkt goed voor datastorytelling, rapportage en wetenschappelijke publicaties

Limieten van RAWGraphs

Geen volledig BI-platform – geen live verbindingen, governance of delen op basis van rollen

Beperkte interactiviteit in vergelijking met dashboardtools

Vereist externe tools voor automatiserde verversingen of ingebouwde analyses

Prijzen van RAWGraphs

Free

Beoordelingen en recensies van RAWGraphs

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over RAWGraphs

Een recensie zegt:

Dit is een app voor het visualiseren van gegevens. Het is een van de beste programma's om CSV- en TSV-bestanden (Tab Separated Values) te interpreteren. Met deze app kunt u grafieken rechtstreeks op uw webpagina's plaatsen.

👀 Leuk weetje: Een derde van de organisaties gebruikte generatieve AI in ten minste één bedrijfsfunctie, waardoor vragen in natuurlijke taal en automatisch gegenereerde, door AI aangestuurde visualisaties veel vaker voorkomen in moderne teams.

14. VizGen (Het meest geschikt voor prototyping op onderzoeksniveau, van natuurlijke taal naar visualisatie)

via VizGen

VizGen is een onderzoeksproject en geen commercieel SaaS-product, maar het laat zien welke richting AI-tools voor datavisualisatie mogelijk opgaan. Het systeem verwerkt vragen in natuurlijke taal over data, zet deze om in SQL-query's en genereert vervolgens visualisaties. Dit alles gebeurt binnen een multi-agentarchitectuur.

Een belangrijk aandachtspunt van VizGen is verder te gaan dan het maken van eenvoudige grafieken. Het systeem analyseert gegevens op patronen, afwijkingen en correlaties, en verklaart die bevindingen vervolgens met contextuele informatie die van het internet is verzameld om gebruikers te helpen interpreteren wat ze zien. Hierdoor lijkt het meer op een AI-partner voor gegevensverkenning die de gegevens analyseert en vervolgens visuele vormen kiest om die inzichten over te brengen.

Omdat VizGen zich nog in de onderzoeksfase bevindt, biedt het nog niet de governance, veiligheid of ondersteuning die u van een productieklaar BI-platform zou verwachten.

De beste functies van VizGen

Multi-agent-pijplijn die menselijke taal vertaalt naar SQL en automatisch visualisaties genereert

Beveelt geschikte grafieken aan en haalt relevante inzichten naar voren, zoals patronen of afwijkingen

Gesprekkelijke verfijning om velden, filters en coderingen aan te passen zonder te coderen

Werkt met live SQL-databases voor realtime analyse van gegevens en iteratie

Open-sourcecodebase voor aangepaste aanpassingen en het leren van agentische architecturen

Limieten van VizGen

De status van onderzoeksproject betekent minder beveiligingsmaatregelen en minder veiligheid op niveau van de onderneming bij levering

Geen managed hosting of ondersteuning door de leverancier; voor de installatie is mogelijk technische expertise vereist

Limiet aan beoordelingen door derden; benchmarks van de community zijn nog in opkomst

Prijzen van VizGen

Free

Beoordelingen en recensies van VizGen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over VizGen

Een recensie over VizGen zegt:

Gebruikers kunnen experimentele panelen volledig aangepast krijgen, wat een hoge waarde heeft in onderzoekstoepassingen, met name in ruimtelijke genomica.

💡 Pro-tip: Terwijl je prestatiegrafieken opstelt, kun je even snel je gevoel toetsen met de Marketing ROI-calculator van ClickUp om te zien of het verhaal dat je cijfers vertellen klopt. Het is een eenvoudige manier om aannames te valideren voordat je het ontwerp definitief maakt en het met belanghebbenden deelt. Gebruik de Marketing ROI-calculator van ClickUp om te controleren of de grafiek van uw campagne overeenkomt met de werkelijke opbrengsten

Hier is een lijst met tools die niet in de hoofdlijst zijn opgenomen, maar die voor bepaalde toepassingen nuttig genoeg zijn:

Datawrapper : Maak binnen enkele minuten responsieve grafieken en kaarten, pas kleuren en labels aan uw huisstijl aan en sluit ze veilig in op blogs, rapporten of nieuwsruimtepagina's.

Looker Studio : Koppel Sheets, BigQuery en tientallen verbindingen van partners; bouw gratis dashboards met filters en bedieningselementen; en deel links die automatisch worden vernieuwd, zodat kijkers altijd de actuele gegevens zien.

Flourish: Zet datasets om in interactieve verhalen met scrollytelling, kies uit verzorgde sjablonen voor kaarten, grafieken en kaarten, en exporteer of embed visuals om presentaties te verbeteren zonder extra werk aan het ontwerp.

👀 Leuk weetje: In 2024 heeft de wereld ~147 zettabytes aan data gecreëerd, vastgelegd, gekopieerd en verbruikt, een stijging ten opzichte van ~2 ZB in 2010. Geen wonder dat teams op zoek zijn naar snellere manieren om ruwe data om te zetten in duidelijke visualisaties.

Wanneer u experimenteert met nieuwe AI-tools voor datavisualisatie, raakt het werk rondom die visualisaties al snel versnipperd. Rapporten staan in de ene app, taken in een andere en goedkeuringen in een chatbericht.

Die fragmentatie is wat ClickUp werk sprawl noemt . Dat is wanneer de activiteiten van je team verspreid zijn over losstaande tools, waardoor iedereen meer tijd besteedt aan het zoeken naar context dan aan het ondernemen van actie. Voeg daar nu nog AI-sprawl aan toe: meerdere chatbots en analyse-assistenten die je projecten, tijdlijnen of teamgenoten niet kunnen zien.

ClickUp pakt dit probleem anders aan. Het is opgezet als een geconvergeerde AI-werkruimte: één plek waar taken, documenten, doelen, dashboards en AI allemaal samenkomen, zodat mensen en AI-agenten vanuit dezelfde context werken in plaats van vanuit afzonderlijke tabbladen.

Terwijl de tools in deze lijst zich richten op gespecialiseerde analyses en datavisualisatie, biedt ClickUp je een thuisbasis om die inzichten te koppelen aan je dagelijkse werkzaamheden. Hier volgt een korte werkstroom over hoe ClickUp jou en je team kan helpen.

Bekijk live werkgegevens op één plek met ClickUp Dashboards

Bekijk al uw werkruimtegegevens op één plek met verschillende visualisaties en formaten via de door AI aangestuurde ClickUp-dashboards

ClickUp Dashboards zetten je ClickUp-werkruimte-gegevens, waaronder taken, statussen, tijdsregistratie, formulieren en meer, om in visuele widgets die je kunt herschikken in één weergave.

U kunt vervolgens kaarten toevoegen voor staaf- en lijngrafieken, cirkeldiagrammen, cumulatieve stroomdiagrammen, sprint-burndown-grafieken, werklast en tijdrapporten, en deze filteren op toegewezen persoon, lijst, sprint of datumbereik. Naarmate taken van 'In uitvoering' naar 'Klaar' gaan of er nieuwe uren worden geregistreerd, worden de dashboards automatisch bijgewerkt. Op deze manier ziet u altijd de actuele cijfers zonder spreadsheets te hoeven verversen.

Omdat ClickUp-dashboards zich rechtstreeks in je ClickUp-werkruimte bevinden, kun je ze aan ruimtes of projecten koppelen en de visualisaties direct naast de taken plaatsen die eraan ten grondslag liggen.

📌 Voorbeeld: Je producttrio houdt de levering bij in ClickUp en het klantgedrag in een business intelligence-tool. In ClickUp stel je een dashboard in met een sprint-burndown, een cumulatief stroomdiagram en een lijst met geblokkeerde taken. Wanneer problemen worden opgelost en taken worden afgesloten, reageren de grafieken in realtime, waardoor je een uitvoeringsoverzicht krijgt dat naast je backlog staat in plaats van in een aparte rapportagetool.

Stel vragen in natuurlijke taal over je werk met ClickUp Brain en BrainGPT

ClickUp Brain is een in de ClickUp-werkruimte geïntegreerde AI die projecten, documenten, opmerkingen, chats en tijdlijnen met elkaar verbindt, zodat je vragen in natuurlijke taal kunt stellen en contextuele antwoorden krijgt.

In plaats van door meerdere rapporten te spitten, kunt u zeggen: “@Brain, wat is er deze week veranderd in onze lanceringstaken voor het vierde kwartaal?” en krijgt u een korte samenvatting die verwijst naar de betreffende items.

Tijdens en na vergaderingen kan ClickUp Brain gesprekken omzetten in aantekeningen, actiepunten eruit halen, deze omzetten in taken en ze koppelen aan bestaande tijdlijnen.

Dit zorgt ervoor dat follow-ups worden weergegeven op dezelfde borden en dashboards die u al gebruikt. Dat maakt het makkelijker om een verbinding te leggen tussen wat u ziet in uw grafieken en wat mensen daadwerkelijk hebben gezegd tijdens plannings- of evaluatiesessies.

Als u upgradet naar ClickUp BrainGPT, kunt u uw opdrachten inspreken in plaats van ze te typen met behulp van ClickUp's Talk to Text en uw werk door meerdere premium AI-modellen (zoals Gemini, ChatGPT en Claude, onder andere) binnen dezelfde werkruimte leiden.

Ontvang direct contextgerelateerde samenvattingen en inzichten die rechtstreeks uit je ClickUp-werkruimte worden gehaald met ClickUp BrainGPT, de zelfstandige desktop-app

Dat is handig wanneer u snel moet overschakelen van 'Leg uit waarom dit dashboard er vreemd uitziet' naar 'Stel het plan voor volgende week op basis van deze risico's op', zonder heen en weer te moeten schakelen tussen tools.

🌟 Voorbeeld: Voorafgaand aan een marketingevaluatie open je je prestatiedashboard en vraag je ClickUp Brain om de drie belangrijkste trends in campagnetaken en tijdsregistratie samen te vatten. Het scant opmerkingen en tijdlijnen en geeft je vervolgens gespreksonderwerpen die je direct onder de grafieken in je presentatie kunt plakken.

Voeg AI-uitleg toe aan dashboards met AI Cards

Genereer automatisch samenvattingen en inzichten op basis van de gegevens in je ClickUp-werkruimte met ClickUp AI Cards

AI-kaarten voegen een verhalende laag toe aan je ClickUp-dashboards, zodat je niet elke statistiek helemaal zelf hoeft te interpreteren.

U kunt kaarten zoals AI StandUp, AI Team StandUp, AI Executive Summary, AI Project Update en AI Brain naast uw grafieken plaatsen. Hier volgt een kort overzicht van wat ze doen:

AI StandUp geeft een kort overzicht van het recente werk van één persoon

AI Team StandUp laat zien wat een groep in een bepaalde periode heeft opgeleverd

AI Executive Summary belicht de algehele status en belangrijke updates voor een project- of campagnemap

AI Project Update biedt een algemeen overzicht van de voortgang, tijdlijnen en knelpunten

Met AI Brain kunt u rechtstreeks vanuit de dashboard-weergave gerichte vragen stellen over prestaties, vertragingen of prioriteiten

Samen zetten deze kaarten ruwe gegevens over taken om in korte updates in gewone taal, zodat belanghebbenden kunnen begrijpen wat de grafieken betekenen zonder elk ticket te hoeven lezen.

📌 Voorbeeld: Uw acquisitiedashboard bevat een burndown-grafiek, een kaart met geblokkeerde taken en een AI-kaart met een samenvatting. Wanneer u het dashboard vernieuwt, laat de samenvatting zien dat de meeste vertragingen deze week het gevolg waren van één integratieafhankelijkheid en geeft het de betreffende taken aan, zodat u de bottleneck onmiddellijk kunt aanpakken.

Zet inzichten om in actie met ClickUp AI Agents

ClickUp laat je niet alleen zien wat er gebeurt, maar helpt je ook om op basis van die inzichten actie te ondernemen. ClickUp Agents zijn AI-aangedreven assistenten die taken kunnen bijwerken, nieuwe taken en documenten kunnen aanmaken en zelfs stand-ups kunnen schrijven op basis van de instructies die je geeft.

U kunt vooraf gebouwde Autopilot-agents inschakelen of aangepaste agents ontwerpen die reageren op specifieke signalen. Dit kunnen wijzigingen in de status van de Taak zijn of opmerkingen die overeenkomen met de patronen die u in uw dashboards ziet.

📌 Voorbeeld: Wanneer een sprint-burndown-widget aangeeft dat je achterloopt, kan een ClickUp AI-agent automatisch vervolgtaken aanmaken om de scope op te splitsen, de juiste eigenaren @vermelden en een check-in inplannen. Wanneer een lijst met 'Hot Issues' een bepaalde drempel overschrijdt, kan een andere AI-agent een statusupdate opstellen waarin de impact en de voorgestelde volgende stappen worden samengevat.

ClickUp: grafieken die uw werk begrijpen

AI-visualisaties zijn geweldig. Bruikbare visualisaties zijn nog beter. Zodra uw grafieken naast taken, eigenaars en deadlines staan, wordt het verhaal duidelijker en is de volgende stap vanzelfsprekend.

Dat is waar ClickUp het meest van pas komt. Je gegevens bevinden zich bij je werk, niet in een ander tabblad.

Gebruik ClickUp Brain om vragen in gewoon Engels te stellen en korte, bruikbare antwoorden te krijgen, en ontdek inzichten die je direct in een stand-up kunt gebruiken. Combineer het met ClickUp dashboards, zodat elke widget de live status weergeeft, in plaats van schermafbeeldingen. Laat automatisering het routinewerk doen, zodat je rapporten accuraat blijven en je team gefocust blijft.

Als je nieuwe AI-tools voor datavisualisatie test om data te ontdekken, zorg dan voor één centrale plek voor planning, updates en opvolging. ClickUp koppelt inzichten aan beslissingen en beslissingen aan uitvoering. Minder achter de feiten aanlopen, meer duidelijkheid.

Klaar om grafieken om te zetten in voortgang? Meld je aan bij ClickUp en bouw vandaag nog je eerste AI-aangedreven dashboard.