[연도]년 최고의 스마트 업무량 분산 tool 10선

Microsoft의 조사에 따르면, 직원 3명 중 1명은 지난 5년 동안 일 속도가 너무 빨라 따라잡을 수 없었다고 답했습니다. 직원들은 평균 2분마다 회의, 이메일 또는 알림으로 인해 일이 방해받고 있습니다.

그렇기 때문에 지금 그 어느 때보다 업무량 분배가 중요합니다.

문제의 근본 원인은 잘못된 일이 잘못된 사람에게 잘못된 시기에 배정되기 때문입니다. 한 팀원은 과중한 일에 시달리고, 다른 팀원은 아무도 알아주지 않는 용량이 남아 있으며, 관리자들은 그저 그 주를 어떻게든 넘기느라 분주할 뿐입니다.

스마트 업무량 분배 도구는 팀이 현재 용량을 명확히 파악하고, 조기에 업무 배분을 재조정하며, 번아웃이나 병목 현상이 발생해 어쩔 수 없이 대화를 하게 되는 상황을 기다리지 않고도 우선순위를 지속적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.

이 글에서는 최고의 업무량 분배 tools를 자세히 살펴보고, 각 tools의 장점을 확인하며, 여러분의 팀에 가장 적합한 tools를 선택하는 데 도움을 드리겠습니다.

다음은 최고의 스마트 업무량 분배 tools들을 한눈에 비교한 내용으로, 각 tools가 가장 적합한 대상, 주요 기능, 가격 정보를 담고 있습니다:

Tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp AI 기반 워크플로우를 통해 완벽한 업무량 가시성과 프로젝트 관리가 필요한 모든 규모의 팀 작업량 보기, 대시보드, 리소스 관리, 시간 추정, 달력, 자동화, 알림, 슈퍼 에이전트 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 Asana 중견 기업에서 부서 간 프로젝트를 아우르며 업무량과 역량을 관리하는 팀 업무량, 용량 계획, 노력 항목, 포트폴리오 가시성, AI Studio Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.99부터 Monday.com 유연한 용량 추적 기능을 갖춘 시각적 작업량 분산을 원하는 소규모 팀 작업량 보기, 용량 열, 타임라인 기반 계획, Monday AI 어시스턴트 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 좌석당 월 $9부터 Wrike 기업 자원 관리와 연계된 노력 기반 업무량 분배가 필요한 소규모 팀 및 대행사 리소스 관리, Backlog Box, Work Intelligence AI, 고급 대시보드 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $10부터 Smartsheet 중대형 규모의 팀에서 전용 리소스 계획을 통해 업무량을 분산시키는 스프레드시트 중심 팀 리소스 관리, 용량 히트맵, 시트 간 보고, 제어 센터 월 12달러부터 시작하는 유료 플랜 Jira 대규모 조직에서 스프린트 단위의 용량 계획 수립 및 팀 간 로드맵 수립을 수행하는 소프트웨어 팀 Jira 플랜, 스프린트 용량 계획, 스토리 포인트 추정, 의존성 매핑, JQL Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $7.91부터 Float 드래그 앤 드롭 방식의 리소스 스케줄링이 필요한 소규모 에이전시 및 서비스 팀 시각적 리소스 일정, 휴가 추적, 활용도 보고, 실시간 일정 관리 월 8.50달러부터 시작하는 유료 플랜 Resource Guru 드래그 앤 드롭 방식의 업무량 스케줄링과 자리 표시자를 원하는 소규모 팀 리소스 예약 공간, 잠정 예약, 히트맵, 일정 충돌 관리 월 5달러부터 시작하는 유료 플랜 Trello 소규모 기업에서 시각적 작업 관리를 통해 가벼운 업무량 가시성이 필요한 팀 대시보드 보기, 회원별 카드 수, 달력 및 타임라인 보기, 버틀러 자동화 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 Motion 업무를 자동으로 재조정하는 AI 자동 스케줄링 기능을 원하는 개인 및 소규모 팀 AI 자동 스케줄링, 지능형 우선순위 지정, 달력 연동 월 29달러부터 시작하는 유료 플랜

ClickUp의 소프트웨어 리뷰 방식 저희 편집팀은 투명하고, 철저한 연구를 바탕으로 하며, 특정 업체에 치우치지 않는 과정을 거치므로, 저희가 추천하는 제품이 진정한 가치를 지닌다는 점을 믿으셔도 좋습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 내용을 소개합니다.

스마트 업무량 분배 tools를 평가할 때는 가시성, 유연성, 지능성이라는 세 가지 핵심 기능에 주목하세요.

가시성을 통해 누가 과부하 상태인지, 누가 여유가 있는지, 그리고 일이 팀 내에서 어떻게 배포되어 있는지 파악할 수 있습니다. 실제로는 작업, 시간 추적, 달력에서 데이터를 자동으로 가져오는 실시간 대시보드를 찾아보셔야 합니다.

유연성은 모든 팀이 용량 계획을 다르게 수립하기 때문에 중요합니다. 어떤 팀은 근무 시간을 추적하고, 어떤 팀은 스토리 포인트를 사용하며, 많은 팀은 단순히 작업 수를 세기도 합니다. 적합한 도구를 사용하면 주당 40시간, 동시 진행 프로젝트의 최대 수, 또는 작업 유형별 맞춤형 노력 점수 등 원하는 방식으로 용량을 정의할 수 있습니다.

지능형 기능은 기본적인 업무 관리 도구와 진정한 업무량 분산 도구를 구분 짓는 핵심 요소입니다. AI 기반 기능은 마감일이 지나기 전에 잠재적인 병목 현상을 미리 파악하고, 가용성을 고려하여 작업 재할당을 제안하며, 사용자가 정의한 규칙에 따라 업무량 배포를 자동화할 수도 있습니다.

평가해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다:

1인당 업무량 설정: 개인별 근무 시간을 설정하고, 파트타임 근무 일정을 반영하며, 휴가 일정을 고려할 수 있습니까?

다양한 작업량 보기: 다양한 이해관계자가 각자의 방식으로 데이터를 확인할 수 있도록 타임라인, 달력, 목록 보기를 제공합니까?

연동 기능: 데이터 중복 입력을 방지하기 위해 기존 달력, 시간 추적 및 프로젝트 관리 tools와 연결되나요?

알림 및 알림: 누군가의 용량이 한도를 초과하거나 마감 기한이 위태로워질 때 사전에 경고해 줄까요?

보고 기능: 채용 결정과 채용 결정과 프로세스 개선을 위한 근거로 활용할 수 있도록 시간 경과에 따른 활용도 추세를 추적할 수 있습니까?

👀 알고 계셨나요? 근로자의 62%가 AI 덕분에 이미 시간을 절약하고 있다고 답했으며, AI 관련 역할을 담당하는 직원은 하루 평균 1.5시간의 시간을 되찾고 있습니다.

선택할 수 있는 최고의 업무량 분배 tools를 살펴보겠습니다:

선택할 수 있는 최고의 업무량 분배 tools를 살펴보겠습니다:

1. ClickUp (AI 기반 워크플로우를 통한 완벽한 업무량 가시성 및 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp으로 작업량과 용량을 계획하세요

각 업무 항목이 서로 다른 tools들 사이를 오가면 팀의 업무량을 추적하는 것은 거의 불가능합니다. 리소스 가시성은 한 플랫폼에 있지만, 실제 계획 수립과 실행은 다른 곳에서 이루어지기 때문입니다. 이는 업무의 산만함만 초래할 뿐이며, 결과적으로 업무 인계 누락, 팀원의 과부하, 끊임없는 업무 재배치로 이어집니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 업무량 가시성과 실행을 동일한 운영 계층으로 통합합니다.

함께 살펴보겠습니다 👇

병목 현상이 발생하기 전에 과부하를 미리 파악하세요

ClickUp의 '작업량 보기' 기능은 작업 공간 전체에 이미 할당된 작업을 기반으로, 누가 과부하 상태인지와 그 원인을 보여줍니다. 일 단위에서 월 단위로 확대하여 전체적인 상황을 파악한 후, 필요한 곳에 마우스를 올려 클릭하기만 하면 바로 작업을 생성할 수 있습니다.

가용성과 용량을 번갈아 보기하여 구성원들이 커밋한 업무량과 실제로 감당할 수 있는 업무량을 비교해 보세요.

ClickUp 작업량 보기로 과잉 용량을 파악하고, 시간대를 아우르는 플랜을 수립하며, 가용성과 용량의 균형을 맞추세요.

담당자별로 그룹을 구성하면 1인당 용량 한도를 설정할 수 있으며, ClickUp은 해당 한도를 작업 공간의 모든 작업량 보기에 적용합니다. 이를 통해 용량이 부족하거나, 적정 수준이거나, 초과되었음을 나타내는 간결한 색상 신호를 통해 과부하 상황을 즉시 파악할 수 있습니다.

이 비디오에서 ClickUp의 업무량 분배에 대해 자세히 알아보기:

실시간 작업량 지휘 센터 구축하기

ClickUp 대시보드를 사용하면 여러 곳에서 보고서를 수집할 필요 없이, 업무량과 진행 상황을 경영진이 바로 확인할 수 있는 실시간 보기를 제공합니다. 실시간 카드를 통해 계획대로 진행 중인 업무, 위험에 처한 업무, 그리고 용량이 부족해지는 부분을 추적할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 업무량, 위험 요소, 진행 상황을 실시간으로 모니터링하세요

워크로드 분배에 있어, 바로 이 지점에서 신호가 실질적인 조치로 이어집니다. 팀은 대개 대시보드를 시간 및 업무량 보고 기능과 연동하여 활용도 추세, 기한이 지난 업무, 처리량을 모니터링한 다음, 병목 현상을 일으키는 정확한 ClickUp 작업을 상세 정보 보기 기능을 통해 분석합니다.

팀 전체의 리소스 관리를 통해 더 스마트한 용량 계획을 수립하세요

ClickUp Resource Management for Teams는 일상적인 인력 배치 결정을 위한 맞춤형 리소스 계획 솔루션입니다. 이 솔루션은 시간 추적, 용량 현황, 팀 협업 기능을 한곳에 통합합니다.

ClickUp Teams 리소스 관리 기능을 통해 한 곳에서 팀 용량과 인력 배치를 계획하세요

팀이 업무량을 균형 있게 관리하는 데 필요한 핵심 기능을 모두 만나보세요. ClickUp 시간 추적 기능을 통해 업무 시간이 어디에 쓰이는지 파악하고, 타임라인과 같은 보기를 활용해 일정을 계획하고 조정하며, ClickUp 채팅으로 원활한 협업을 유지하세요. 가장 큰 장점은? 이 모든 기능을 하나의 작업 공간에서 이용할 수 있다는 점입니다.

ClickUp의 상황 인식 AI인 'ClickUp Brain'을 추가로 활용하면 실시간 질문에 답변하고, 팀이 플랜 단계에서 실행 단계로 더 빠르게 넘어갈 수 있도록 지원할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 팀 작업량에 대한 상황에 맞는 답변을 얻으세요

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 장단점

장점:

통합 작업 공간으로 도구 과다 현상을 해소하세요: 작업, 문서, 채팅, 작업량 보기가 하나의 플랫폼에 통합되어 있어, 별도의 도구 간 수동 동기화 없이도 용량 데이터가 정확하게 유지됩니다. 팀원들은 앱을 전환하지 않고도 전체 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

AI 기반 인사이트가 실행 가능한 권장 사항을 제시합니다: ClickUp Brain은 단순히 데이터를 표시하는 데 그치지 않고 데이터를 해석합니다. 작업 공간에 대한 실시간 분석을 바탕으로 업무를 재할당하고 병목 현상을 방지할 수 있는 선제적인 제안을 받아보세요.

유연한 용량 설정: 팀이 업무량을 시간, 스토리 포인트, 작업 수, 또는 맞춤형 노력 점수 등 어떤 방식으로 측정하든 ClickUp은 여러분의 필요에 맞춰 조정됩니다. 파트타임 근무 일정, 다양한 역할, 또는 개인의 선호도를 고려하여 사람마다 다른 용량 한도를 설정할 수 있습니다.

단점:

고급 용량 설정을 처음 접할 때 약간의 학습 곡선이 있습니다

ClickUp 요금

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (11,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기: ClickUp은 우리 회사에서 Trello, Slack 스레드, Gdocs를 완전히 대체했습니다. 제가 가장 마음에 드는 점은 맞춤형 대시보드입니다. 마감일, 예산 상태, 팀 업무량을 한눈에 확인할 수 있는 모든 클라이언트 프로젝트를 보여주는 대시보드를 직접 만들었습니다. 자동화 기능도 시간을 엄청나게 절약해 줍니다. 작업이 클라이언트 검토 단계로 넘어가면 자동으로 담당자에게 알림이 가고 작업 시간이 기록됩니다. 문서 기능은 전략과 SOP(표준 운용 절차)를 관리하기에 이제 아주 탄탄해졌고, AI 도우미는 브리핑 내용을 빠르게 하위 작업으로 전환하는 데 실제로 유용합니다. 전반적으로 정말 큰 도움이 됩니다. 💡 전문가 팁: 균형 잡힌 업무량은 단순히 생산성 향상뿐만 아니라 팀원들을 번아웃으로부터 보호하는 데도 중요합니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 관리자가 업무량을 조기에 파악하고, 팀원들이 과부하 상태에 빠지기 전에 지원하며, 보다 지속 가능한 업무 속도를 조성할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어: 650개 이상의 미리 구축된 슈퍼 에이전트 컬렉션에서 원하는 것을 선택하여 지금 바로 나만의 슈퍼 에이전트를 만들어 보세요! 🚀 ClickUp의 장점: 리소스 관리를 위한 음성 우선 검색창으로 ClickUp Brain MAX를 활용하세요. Brain MAX를 사용하면 ClickUp, 웹, 그리고 Google Drive, SharePoint, GitHub와 같은 연결된 앱의 파일을 한 곳에서 검색할 수 있습니다. 그런 다음 'Talk-to-Text' 모드로 전환하여 계획 수립 도중에도 손을 쓰지 않고 질문을 할 수 있습니다.

G2 사용자의 후기:

ClickUp은 우리 회사에서 Trello, Slack 스레드, Gdocs를 완전히 대체했습니다. 제가 가장 마음에 드는 점은 맞춤형 대시보드입니다. 마감일, 예산 상태, 팀 업무량을 한눈에 확인할 수 있는 모든 클라이언트 프로젝트를 보여주는 대시보드를 직접 만들었습니다. 자동화 기능도 시간을 엄청나게 절약해 줍니다. 작업이 클라이언트 검토 단계로 넘어가면 자동으로 담당자에게 알림이 가고 작업 시간이 기록됩니다. 문서 기능은 전략과 SOP(표준 운용 절차)를 관리하기에 이제 아주 탄탄해졌고, AI 도우미는 브리핑 내용을 빠르게 하위 작업으로 전환하는 데 실제로 유용합니다. 전반적으로 정말 큰 도움이 됩니다.

ClickUp은 우리 회사에서 Trello, Slack 스레드, Gdocs를 완전히 대체했습니다. 제가 가장 마음에 드는 점은 맞춤형 대시보드입니다. 마감일, 예산 상태, 팀 업무량을 한눈에 확인할 수 있는 모든 클라이언트 프로젝트를 보여주는 대시보드를 직접 만들었습니다. 자동화 기능도 시간을 엄청나게 절약해 줍니다. 작업이 클라이언트 검토 단계로 넘어가면 자동으로 담당자에게 알림이 가고 작업 시간이 기록됩니다. 문서 기능은 전략과 SOP(표준 운용 절차)를 관리하기에 이제 아주 탄탄해졌고, AI 도우미는 브리핑 내용을 빠르게 하위 작업으로 전환하는 데 실제로 유용합니다. 전반적으로 정말 큰 도움이 됩니다.

💡 전문가 팁: 균형 잡힌 업무량은 단순히 생산성 향상뿐만 아니라 팀원들을 번아웃으로부터 보호하는 데도 중요합니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 관리자가 업무량을 조기에 파악하고, 팀원들이 과부하 상태에 빠지기 전에 지원하며, 보다 지속 가능한 업무 속도를 조성할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어: Schedule Manager Agent 는 회의, 작업, 집중 시간을 우선순위 변화에 따라 유연하게 조정되는 현실적인 주간 일정으로 균형 있게 배분합니다.

Priorities Manager Agent 는 변화하는 마감일, 의존성 및 업무량을 바탕으로 작업 우선순위를 지속적으로 평가하여 팀의 집중력을 일관되게 유지합니다.

Task Prioritizer Agent는 모든 작업을 긴급도, 영향도, 노력도에 따라 점수를 매겨 팀이 항상 어떤 작업에 집중해야 할지 알 수 있도록 도와줍니다. 650개 이상의 미리 구축된 슈퍼 에이전트 컬렉션에서 원하는 것을 선택하여 지금 바로 나만의 슈퍼 에이전트를 만들어 보세요!

🚀 ClickUp의 장점: 리소스 관리를 위한 음성 우선 검색창으로 ClickUp Brain MAX를 활용하세요. ClickUp Brain MAX로 ClickUp, 연결된 파일, 웹을 무료로 검색하세요 Brain MAX를 사용하면 ClickUp, 웹, 그리고 Google Drive, SharePoint, GitHub와 같은 연결된 앱의 파일을 한 곳에서 검색할 수 있습니다. 그런 다음 'Talk-to-Text' 모드로 전환하여 계획 수립 도중에도 손을 쓰지 않고 질문을 할 수 있습니다.

2. Asana (크로스-기능적 프로젝트 전반의 업무량 및 용량 계획 수립에 최적)

Asana는 사용자가 정의한 용량 한도와 함께 팀원에게 할당된 작업을 타임라인에 표시하는 '작업량 보기(Workload View)'를 통해 업무 분배를 관리합니다. Asana의 '워크 그래프(Work Graph)' 데이터 모델은 작업을 사람, 프로젝트, 타임라인과 연결합니다. 이를 통해 팀과 이니셔티브 전반에 걸쳐 업무가 어떻게 배포되는지 포트폴리오 수준에서 가시성을 확보할 수 있습니다.

여러 프로젝트를 관리하는 조직의 경우, Asana(Asana)의 포트폴리오 기능을 통해 관리자는 전체 부서 또는 비즈니스 부서의 작업량을 한눈에 파악할 수 있습니다.

또한, Asana(Asana)의 AI 스튜디오를 활용하면 코딩 없이도 업무량 관리를 돕는 자동화 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 예시: 특정 구성원의 업무량이 용량을 초과할 경우 해당 작업을 자동으로 표시하거나, 가용성에 따라 업무 재할당을 제안하는 등의 기능을 제공합니다.

Asana의 주요 기능

몇 초 만에 업무 재조정: '작업량'을 통해 팀원별 업무량 막대를 확인하고, 업무 과부하가 걸린 팀원이 있을 때 작업을 드래그 앤 드롭하여 재할당하거나 일정을 조정하세요.

작업 세부 사항을 넘어선 인력 배치 플랜 수립: 용량 계획을 활용하여 시간 경과에 따라 프로젝트/워크스트림에 인력을 배정함으로써, 더 높은 수준의 인력 배치 개요 보기를 파악하세요.

노력도를 반영하여 업무량을 정량화하세요: 노력도 필드(숫자형 맞춤형 필드를 통한 시간/포인트)를 추가하여, 단순히 작업 수뿐만 아니라 작업의 중요도까지 반영된 업무량을 확인하세요.

Asana(Asana)의 장단점

장점:

강력한 포트폴리오 관리 기능을 통해 부서 및 사업부 전반에 걸친 업무량 가시성을 확보할 수 있습니다

Work Graph 아키텍처는 작업 간의 관계와 의존성에 대한 지능적인 인사이트를 제공합니다

고급 제어 기능, 보고 기능, 다중 팀 협업 기능을 통해 조직을 지원합니다

단점:

작업량 보기는 유료 플랜에서만 제공되므로 소규모 팀의 이용이 제한됩니다

기능이 방대하기 때문에 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

모바일 앱의 기능이 데스크탑에 비해 뒤처져 있어 이동 중 업무량 관리가 불편합니다

Asana 요금

Free

스타터 : 사용자당 월 $13.99

고급 : 사용자당 월 $30.99

Enterprise: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,000개 이상의 리뷰)

G2 사용자의 후기: 아사나(Asana)에서 가장 마음에 드는 점은 해야 할 모든 일을 한눈에 명확하게 파악할 수 있다는 것입니다. 스타트업에서 개발자로 일하다 보니 종종 여러 작업을 동시에 처리해야 하는데, 아사나를 사용하면 혼란스러워하지 않고 우선순위, 마감일, 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 큰 기능을 작은 작업으로 나누고 작업 진행 상황에 따라 상태를 업데이트할 수 있는 점도 마음에 듭니다. 일을 어떻게 시각화하고 싶은지에 따라 보드 보기와 목록 보기 모두 유용하며, 작업 내부에서 바로 토론을 진행할 수 있어 혼란과 산만한 의사소통을 방지할 수 있습니다.

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

아사나(Asana)에서 가장 마음에 드는 점은 해야 할 모든 일을 한눈에 명확하게 파악할 수 있다는 것입니다. 스타트업에서 개발자로 일하다 보니 종종 여러 작업을 동시에 처리해야 하는데, 아사나를 사용하면 혼란스러워하지 않고 우선순위, 마감일, 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 큰 기능을 작은 작업으로 나누고 작업 진행 상황에 따라 상태를 업데이트할 수 있는 점도 마음에 듭니다. 일을 어떻게 시각화하고 싶은지에 따라 보드 보기와 목록 보기 모두 유용하며, 작업 내부에서 바로 토론을 진행할 수 있어 혼란과 산만한 의사소통을 방지할 수 있습니다.

아사나(Asana)에서 가장 마음에 드는 점은 해야 할 모든 일을 한눈에 명확하게 파악할 수 있다는 것입니다. 스타트업에서 개발자로 일하다 보니 종종 여러 작업을 동시에 처리해야 하는데, 아사나를 사용하면 혼란스러워하지 않고 우선순위, 마감일, 진행 상황을 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 큰 기능을 작은 작업으로 나누고 작업 진행 상황에 따라 상태를 업데이트할 수 있는 점도 마음에 듭니다. 작업을 어떻게 시각화하고 싶은지에 따라 보드 보기와 목록 보기 모두 유용하며, 작업 내부에서 바로 토론을 진행할 수 있어 혼란과 산만한 의사소통을 방지할 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: 최고의 Asana 대안 및 경쟁사

3. Monday.com (시각적 업무량 분배에 최적)

Monday.com은 시각적인 보드 기반 인터페이스를 통해 비기술 팀에도 업무 분배 기능을 제공합니다. 이 플랫폼에는 할당된 업무와 함께 팀의 용량을 보여주는 '작업량' 위젯이 있습니다.

실제로 이 도구를 사용하면 다양한 방식으로 용량을 정의하고 추적할 수 있습니다. 보드에 '용량' 열을 추가하고 인원당 한도를 설정하면, 작업량 위젯이 자동으로 활용도를 계산해 줍니다. 시간을 단위로 하거나 스토리 포인트, 또는 팀의 노력 산정 방식에 맞는 맞춤형 단위를 사용하여 용량을 측정할 수 있습니다.

뿐만 아니라, Monday AI 어시스턴트는 팀 상태 요약, 작업 설명 생성, 업무 배포 패턴 파악 등 업무량 관리와 관련된 작업을 도와줄 수 있습니다.

Monday.com의 주요 기능

과부하 확인: '작업량 보기'를 통해 업무량이 과중한 팀원을 파악하고, 그에 따라 향후 업무를 재배분하세요.

작업량을 더욱 정확하게 산정 : 날짜/타임라인 기능을 사용하여 시간 범위별로 작업량을 구성하면, 업무가 수행되는 바로 그 시점에 정확한 용량을 확보할 수 있습니다.

리소스 관점을 통해 용량을 예측하세요: 팀을 근무 일정에 배정(관리자 설정)하여 작업량 내에서 보다 정교한 가용성 신호를 확인하세요

Monday.com의 장단점

장점:

매우 직관적인 시각적 인터페이스로 비기술 팀의 도입 장벽을 낮춥니다

다중 제품 생태계를 통해 조직은 단일 플랫폼에서 다양한 워크플로우를 관리할 수 있습니다

다양한 통합 기능과 앱을 갖춘 강력한 마켓플레이스는 특정 요구 사항을 가진 팀의 기능을 확장해 줍니다

단점:

팀 규모가 커짐에 따라 좌석별 최소 할당량 제도로 인해 예상치 못한 비용 증가가 발생할 수 있습니다

자동화 작업 한도는 요금제에 따라 다르며, 업그레이드가 필요할 수 있습니다

게스트 결제 모델은 예상치 못한 요금이 발생할 수 있습니다

Monday.com 요금

Free

기본 : 월 12달러/좌석

표준 : 월 14달러/좌석

Pro : 월 24달러(좌석 기준)

Enterprise: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (14,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기: 단일 프로젝트의 작업량을 한눈에 확인할 수 있고, 워크플로우 다이어그램이 명확하고 체계적으로 표시되는 점이 정말 마음에 듭니다. 플랫폼이 간결하고 사용자 친화적이라 새로운 프로젝트를 빠르게 설정할 수 있습니다. 기능 설명도 명확하고, 모든 준비가 끝나면 작업을 신속하게 정리하고 관리할 수 있는 점도 마음에 듭니다.

G2 사용자의 후기:

단일 프로젝트의 업무량을 한눈에 볼 수 있고, 워크플로우 다이어그램이 명확하고 체계적으로 표시되는 점이 정말 마음에 듭니다. 플랫폼이 간결하고 사용자 친화적이라 새로운 프로젝트를 빠르게 설정할 수 있습니다. 기능 설명도 명확하고, 모든 준비가 끝나면 작업을 신속하게 정리하고 관리할 수 있는 점도 마음에 듭니다.

단일 프로젝트의 업무량을 한눈에 확인할 수 있고, 워크플로우 다이어그램이 명확하고 체계적으로 표시되는 점이 정말 마음에 듭니다. 플랫폼이 간결하고 사용자 친화적이라 새로운 프로젝트를 빠르게 설정할 수 있습니다. 기능 설명도 명확하고, 모든 준비가 끝나면 작업을 신속하게 정리하고 관리할 수 있는 점도 마음에 듭니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 직장 내 커뮤니케이션 보고서에 따르면, 업무가 중단된 후 다시 집중하는 데 23분이 소요되며, 지식 근로자의 83%는 중요한 정보가 묻혀버리는 산발적인 이메일과 채팅에 얽매여 있다고 합니다.

4. Wrike (드래그 앤 드롭 방식의 백로그를 활용한 노력 기반 업무량 분배에 최적)

Wrike는 프로젝트 추적과 더불어 고급 리소스 관리가 필요한 팀에게 유용한 솔루션입니다. 이 플랫폼의 리소스 관리 모듈은 작업량 추적, 용량 계획, 잠재적 병목 현상에 대한 AI 기반 예측 기능을 통해 업무량을 상세하게 가시성 있게 파악할 수 있게 해줍니다.

Wrike는 또한 '백로그 박스(Backlog Box)'를 활용한 작업량 차트를 통해 매일의 업무 균형을 조정합니다. 이 기능은 할당되지 않은 작업을 대기 영역에 보관하므로, 담당자가 용량이 있을 때만 해당 작업을 드래그하여 배정할 수 있습니다.

또한 조직의 프로세스를 반영한 항목, 필드 및 워크플로우에 대한 심층적인 맞춤형 옵션이 제공됩니다.

Wrike의 주요 기능

리소스 관리 모듈: 이 전용 기능을 통해 팀의 용량, 노력, 활용도를 추적하세요

워크 인텔리전스 AI: Wrike의 AI를 활용하여 업무량 패턴과 프로젝트 데이터를 분석하고, 잠재적 위험 요소를 사전에 파악하세요.

고급 대시보드 및 보고 기능: 활용도 추세를 추적하고, 플랜된 노력량과 실제 노력량을 비교하며, 만성적인 불균형을 파악할 수 있는 맞춤형 대시보드를 구축하세요.

Wrike의 장단점

장점:

기업급 보안 및 규정 준수 기능으로 규제 산업에 적합합니다

심층적인 맞춤형 기능을 통해 팀은 조직 고유의 프로세스를 반영한 워크플로우를 구축할 수 있습니다

창의적인 작업과 마케팅 팀은 강력한 교정 및 승인 워크플로우를 높이 평가합니다

단점:

가파른 학습 곡선과 복잡한 UI는 신규 사용자에게 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

애드온 비용을 고려하면 실제 총 소유권 비용이 증가합니다

초기 설정에는 상당한 시간이 소요되며, 전담 관리자가 있을 경우 더 큰 효과를 볼 수 있습니다.

Wrike 요금

Free

팀 : 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 $25

Pinnacle : 맞춤형 가격

Apex: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기: Wrike는 고객 업무, 승인 절차, 작업 담당자를 한곳에 통합해 주므로, 5명으로 구성된 우리 팀은 이메일과 채팅에서 관련 내용을 찾아 헤매지 않아도 됩니다. 대시보드와 작업량 보기를 통해 프로젝트 현황을 실시간으로 파악할 수 있고, 자동화 기능을 통해 반복적인 후속 조치를 줄임으로써 인원을 늘리지 않고도 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.

G2 사용자의 후기:

Wrike는 고객 업무, 승인 절차, 업무 소유권을 한곳에 통합해 주므로, 5명으로 구성된 우리 팀은 이메일과 채팅에서 관련 내용을 찾아 헤매지 않아도 됩니다. 대시보드와 작업량 보기를 통해 프로젝트 현황을 실시간으로 파악할 수 있고, 자동화 기능을 통해 반복적인 후속 조치를 줄임으로써 인원을 늘리지 않고도 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.

Wrike는 고객 업무, 승인 절차, 업무 소유권을 한곳에 통합해 주므로, 5명으로 구성된 우리 팀은 이메일과 채팅에서 관련 내용을 찾아 헤매지 않아도 됩니다. 대시보드와 작업량 보기를 통해 프로젝트 현황을 실시간으로 파악할 수 있고, 자동화 기능을 통해 반복적인 후속 조치를 줄임으로써 인원을 늘리지 않고도 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.

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📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 31%는 시각적 보드를 선호하는 반면, 나머지는 간트 차트, 대시보드 또는 리소스 보기를 활용합니다. 하지만 대부분의 tools는 사용자에게 단 하나의 옵션만 선택하도록 강요합니다. 보기가 사용자의 사고방식과 맞지 않으면, 이는 또 다른 걸림돌이 될 뿐입니다. ClickUp을 사용하면 선택의 고민이 필요 없습니다. 단 한 번의 클릭으로 AI 기반 간트 차트, 칸반 보드, 대시보드, 작업량 보기 사이를 자유롭게 전환할 수 있습니다. 또한 ClickUp AI를 활용하면 사용자(본인, 경영진, 디자이너 등)에 따라 맞춤형 보기나 요약 정보를 자동으로 생성할 수 있습니다 . 💫 실제 결과: CEMEX는 ClickUp을 활용해 제품 출시 속도를 15% 단축하고, 커뮤니케이션 지연 시간을 24시간에서 단 몇 초로 줄였습니다.

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5. Smartsheet (스프레드시트 형식의 업무량 분배에 최적)

Smartsheet는 익숙한 스프레드시트 인터페이스를 유지하면서도 업무량 분산 기능을 원하는 팀에게 적합합니다. 리소스 관리 모듈은 시간 경과에 따른 팀 활용도를 시각적으로 보여주는 히트맵을 통해 전용 용량 계획을 제공합니다.

표준화된 프로젝트 포트폴리오를 관리하는 PMO를 위해, Smartsheet의 Control Center는 내장된 리소스 할당 기능을 통해 템플릿 기반의 프로젝트 생성을 지원합니다.

Smartsheet는 스프레드시트의 유연성과 전용 프로젝트 관리 기능을 결합했습니다. 팀은 간단한 그리드부터 시작하여 필요에 따라 점차 더 정교한 리소스 관리 기능을 도입할 수 있습니다.

Smartsheet의 주요 기능

리소스 관리: 전용 용량 계획 모듈을 사용하여 팀의 가용성, 프로젝트 배정 현황 및 활용률을 확인하세요.

용량 히트맵: 색상 코드화된 보기를 통해 시간 경과에 따른 팀 전체의 활용도를 추적하고, 과다 할당 또는 활용 부족을 신속하게 파악하세요.

시트 간 수식 및 보고: 여러 프로젝트 시트의 데이터를 통합하여 통합 작업량 보고서를 생성하세요

Smartsheet의 장단점

장점:

익숙한 스프레드시트 인터페이스로 엑셀 사용에 익숙한 팀의 학습 부담을 줄여줍니다

강력한 기업 거버넌스 및 규정 준수 기능 덕분에 정부 기관 및 규제 산업에 적합합니다.

Control Center는 PMO를 위한 표준화된 포트폴리오 관리를 지원합니다

단점:

리소스 관리는 별도의 모듈로, 추가 구성이 필요하며 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

매우 큰 시트나 시트 간 수식을 많이 사용하는 경우 성능이 저하될 수 있습니다

컨트롤 센터(Control Center) 및 브릿지(Bridge)와 같은 고급 기능은 상당한 설정 작업이 필요하며, 종종 전담 관리 리소스가 필요합니다.

Smartsheet 가격

Pro : 사용자당 월 $12

비즈니스 : 사용자당 월 $24

Enterprise : 맞춤형 가격

고급 업무 관리: 맞춤형 가격

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (21,000건 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Smartsheet에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 후기: 기존 스프레드시트 형식과 호환되면서도 일정, 예산, 자원 추적과 같은 복잡한 프로젝트 관리에도 활용할 수 있다는 점이 장점입니다. 공유 시트와 실시간 업데이트 같은 협업 기능 또한 큰 장점입니다.

Capterra 사용자의 후기:

기존 스프레드시트 형식과 호환되면서도 타임라인, 예산, 자원 추적과 같은 복잡한 프로젝트 관리에도 활용할 수 있다는 점이 장점입니다. 공유 시트와 실시간 업데이트 같은 협업 기능 또한 큰 장점입니다.

기존 스프레드시트 형식과 호환되면서도 타임라인, 예산, 자원 추적과 같은 복잡한 프로젝트 관리에도 활용할 수 있다는 점이 장점입니다. 공유 시트와 실시간 업데이트 같은 협업 기능 또한 큰 장점입니다.

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🎥 보너스: 용량, 타임라인, 실제 업무가 여러 도구에 분산되면 리소스 계획은 금세 무너집니다. 최고의 AI 도구를 활용하면 업무 과부하를 조기에 파악하고, 업무 균형을 재조정하며, 팀의 번아웃 없이 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있습니다. 이 비디오를 통해 리소스 계획, 일정 관리, 팀 역량 관리를 위한 AI 도구를 살펴보고, ClickUp이 업무량 가시성, 계획 수립, 실행을 한곳에서 어떻게 통합하는지 확인해 보세요.

6. Jira (스프린트 단위 용량 계획에 최적)

Jira는 애자일 방법론을 사용하는 소프트웨어 개발 팀에서 널리 사용되며, 그 업무량 분산 기능이 이러한 특성을 반영하고 있습니다.

스프린트 용량 계획을 통해 팀은 속도 목표를 설정하고, 할당된 스토리 포인트가 과거 용량과 어떻게 비교되는지 확인할 수 있습니다. Advanced Roadmaps는 의존성 매핑 기능을 통해 이를 팀 간 계획 수립으로 확장합니다.

개발 팀의 경우, Jira의 강점은 개발 워크플로우와의 긴밀한 통합에 있습니다. Bitbucket 통합을 통해 업무량 데이터가 코드 커밋, 풀 리퀘스트, 배포와 연결됩니다.

Jira 쿼리 언어(JQL)는 업무량 분석을 위한 강력한 맞춤형 필터 기능을 제공합니다. 과부하 상태인 팀원에게 할당된 모든 작업을 쿼리하거나, 소유자가 필요한 미할당 작업을 찾거나, 용량 제약으로 인해 위험에 처한 작업을 식별할 수 있습니다.

Jira의 주요 기능

실제 타임라인에 맞춰 용량을 플랜으로 계획하세요: Jira Plans를 사용하여 작업을 팀 또는 스프린트별로 그룹화하고 "용량 표시"를 활성화하면 향후 반복 주기에서 작업량이 초과되는지 확인할 수 있습니다.

견적치를 활용한 업무 균형 조정: 용량 계획 기능은 팀, 스프린트 및 견적치 값이 설정된 경우에만 일을 집계하므로, 부하 신호가 투입된 노력과 밀접하게 연동됩니다.

팀 간 의존성 파악: 팀 간 의존성 매핑을 통해 일정을 커밋하기 전에 상류 단계의 장애 요인을 미리 파악하세요

Jira의 장단점

장점:

애자일/스크럼 워크플로우에 정통한 소프트웨어 개발 팀에 유용합니다

고도로 맞춤 설정 가능한 워크플로우와 강력한 JQL을 통해 기술 팀을 위한 정교한 업무량 쿼리 및 보고 기능을 제공합니다

Atlassian 생태계와의 원활한 통합을 통해 개발 일과 문서를 한눈에 볼 수 있습니다.

단점:

비기술 사용자에게는 학습 곡선이 가파르며, 인터페이스가 복잡하고 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

업무량 기능은 주로 스프린트 기반 업무를 위해 설계되었기 때문에, 지속적인 워크플로우를 가진 팀에는 적합하지 않습니다.

용량 계획이 포함된 고급 로드맵을 사용하려면 프리미엄 또는 Enterprise 등급이 필요합니다.

Jira 가격

Free

표준 : 사용자당 월 $7.91

프리미엄 : 사용자당 월 $14.54

Enterprise: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (7,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 후기: Jira는 스프린트 계획 수립과 작업 추적을 간편하게 만들어 개발 팀이 일관성을 유지하고 원활하게 협업하며 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

Capterra 사용자의 후기:

Jira는 스프린트 계획 수립과 작업 추적을 간편하게 만들어 개발 팀이 일관성을 유지하고 원활하게 협업하며 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

Jira는 스프린트 계획 수립과 작업 추적을 간편하게 만들어 개발 팀이 일관성을 유지하고 원활하게 협업하며 진행 상황을 명확하게 파악할 수 있도록 돕습니다.

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🧠 재미있는 사실: 스크럼(Scrum)은 사실 럭비에서 유래한 이름입니다! 팀이 스크럼을 형성해 공을 앞으로 밀어내는 모습에서 그 이름이 붙여졌습니다.

7. Float (드래그 앤 드롭 방식의 리소스 스케줄링에 최적)

Float는 대행사 및 전문 서비스 기업을 위해 특별히 개발된 리소스 스케줄링 도구입니다. 업무량 기능을 추가한 프로젝트 관리 플랫폼과 달리, Float는 리소스 스케줄링을 핵심 기능으로 삼고 있습니다. 특히 청구 가능한 활용도가 주요 메트릭인 팀에 매우 유용합니다.

또한, 시각화된 일정 화면에서는 타임라인 상에 각 팀원의 업무를 색상 막대로 표시하며, 과부하 여부나 여유 용량을 알려주는 용량 지표도 함께 제공합니다. 드래그 앤 드롭 방식의 일정 관리로 업무 재배정이 간편하며, 변경 사항이 적용되면 인터페이스가 실시간으로 업데이트됩니다.

완전한 프로젝트 관리 기능은 필요 없지만 리소스 가시성이 절실한 팀을 위해, Float는 불필요한 기능 없이 누가 근무 가능한지 한눈에 보여줍니다.

Float의 주요 기능

시각적 리소스 일정표: 각 팀 회원은 행으로 표시되며, 할당된 업무는 타임라인을 가로지르는 색상 막대로 나타납니다.

휴가 및 근무 가능 시간 관리: 일정에서 휴가, 병가 및 기타 휴가 일정을 직접 추적하세요

이용률 보고: 청구 가능 시간과 청구 불가 시간을 추적하고, 예정 시간과 실제 시간을 비교하며, 시간 경과에 따른 청구 가능 시간과 청구 불가 시간을 추적하고, 예정 시간과 실제 시간을 비교하며, 시간 경과에 따른 이용률 추세를 분석하세요

Float의 장단점

장점:

리소스 스케줄링을 위해 특별히 설계된 이 인터페이스는 복잡함 없이 용량 계획을 수립할 수 있도록 최적화되어 있습니다.

깔끔하고 직관적인 시각적 디자인으로 팀의 업무량을 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다

철저한 휴가 관리를 통해 용량 계산이 실제 가용성을 정확히 반영하도록 보장합니다

단점:

프로젝트 관리 기능이 제한적이기 때문에 팀은 작업 추적 및 협업을 위해 별도의 도구가 필요합니다

보고의 깊이가 복잡한 활용도 분석에 대한 기업의 요구 사항을 충족시키지 못할 수도 있습니다

연동 기능은 제공되지만 설정이 필요합니다. Float는 프로젝트 관리 및 시간 추적 도구와 연결했을 때 가장 효과적입니다.

플로트 가격

스타터 : 1인당 월 $8.50

Pro : 1인당 월 $14

Enterprise: 맞춤형 가격

Float 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (2,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Float에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기: Float는 일정 관리와 계획을 간편하게 해주는 훌륭한 리소스 관리 도구입니다. 인터페이스가 간단하고 사용하기 쉬워 초보자도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 팀원의 가용 시간을 한눈에 확인하고 일정 충돌을 피할 수 있다는 점이 특히 마음에 듭니다. 팀원의 업무량을 고려하여 작업을 배정할 수 있는 기능 덕분에 업무를 체계적으로 관리하고 계획대로 진행할 수 있습니다.

G2 사용자의 후기:

Float는 일정 관리와 계획을 간편하게 해주는 훌륭한 리소스 관리 tool입니다. 인터페이스가 간단하고 사용하기 쉬워 초보자도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 팀원의 가용 시간을 한눈에 확인하고 일정 충돌을 피할 수 있다는 점이 특히 마음에 듭니다. 팀원의 업무량을 고려하여 작업을 배정할 수 있는 기능 덕분에 업무를 체계적으로 관리하고 계획대로 진행할 수 있습니다.

Float는 일정 관리와 계획을 간편하게 해주는 훌륭한 리소스 관리 tool입니다. 인터페이스가 간단하고 사용하기 쉬워 초보자도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 팀원의 가용 시간을 한눈에 확인하고 일정 충돌을 피할 수 있다는 점이 특히 마음에 듭니다. 팀원의 업무량을 고려하여 작업을 배정할 수 있는 기능 덕분에 업무를 체계적으로 관리하고 계획대로 진행할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 근로자의 33%는 의사결정 소유권이 불분명하거나 끊임없이 바뀌는 상황에 처해 있습니다. 그 결과는 무엇일까요? 혼란과 망설임, 그리고 미완료된 중요한 일입니다. 하지만 업무 담당자가 자동으로 배정된다면 어떨까요? ClickUp의 AI Assign 기능을 사용하면 업무량, 역할, 범위를 고려하여 가장 적합한 담당자에게 즉시 작업이 위임됩니다. 더 이상 수동으로 업무를 넘겨줄 필요가 없습니다. 처음부터 명확하고 스마트한 소유권 체계가 구축됩니다. 🎯

8. Resource Guru (자리 표시자를 활용한 드래그 앤 드롭 방식의 업무량 스케줄링에 최적)

Resource Guru는 깔끔하고 직관적인 인터페이스를 통해 주로 리소스 스케줄링과 용량 계획에 중점을 둡니다. 시각적인 타임라인에 팀원의 가용성을 표시하여 드래그 앤 드롭 방식으로 팀원을 예약하고, 용량을 한눈에 파악하며, 스케줄링 충돌을 확인할 수 있습니다.

Resource Guru는 포괄적인 프로젝트 관리 제품군 없이도 전용 리소스 관리 기능을 원하는 팀에게 적합한 선택입니다.

이 플랫폼은 널리 사용되는 프로젝트 관리 및 달력 도구와 연동되어, 기존 워크플로우 위에 리소스 스케줄링 계층을 제공해 줍니다.

Resource Guru의 주요 기능

리소스 플랜 수립: 리소스 자리 표시자를 사용하여 지금 당장 용량을 확보해 둔 다음, 누가 일을 수행할지 결정되면 해당 인원으로 예약을 드래그하세요.

잠정 예약 추가: 승인, 범위 또는 일정이 확정되지 않은 경우를 표시하면서도, 잠정 예약을 통해 일정을 정확하게 관리하세요.

과부하를 즉시 파악하세요: 히트맵과 일정 충돌 관리 기능을 활용하여 누가 용량을 초과하거나 미달하는지, 그리고 어디에서 일정 충돌이 발생하고 있는지 확인하세요.

Resource Guru의 장단점

장점:

간결하고 직관적인 인터페이스로 별도의 교육 없이도 쉽게 도입할 수 있습니다

Clash Management는 초과 예약을 사전에 방지하여 수동 확인 작업을 줄여줍니다.

합리적인 가격 덕분에 소규모 팀과 에이전시도 쉽게 이용할 수 있습니다

단점:

프로젝트 관리 기능이 제한적이기 때문에 작업 추적과 협업을 위해 별도의 tools가 필요합니다.

보고 기능은 기업 자원 관리 솔루션에 비해 기본적인 수준입니다

대형 플랫폼보다 통합 기능이 적어 수동 데이터 입력이 필요할 수 있습니다

Resource Guru 가격

Grasshopper : 1인당 월 $5

Blackbelt : 1인당 월 $8

마스터: 1인당 월 $12

Resource Guru 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Resource Guru에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기: RG는 사용자 친화적이고 사용하기 간편합니다. 일정과 인원이 끊임없이 변동하는 우리 팀에 정말 잘 맞습니다. 약속을 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있어 모든 구성원이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

G2 사용자의 후기:

RG는 사용자 친화적이고 사용하기 간편합니다. 일정과 인원이 끊임없이 변동하는 우리 팀에 정말 잘 맞습니다. 약속을 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있어 모든 구성원이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

RG는 사용자 친화적이고 사용하기 간편합니다. 일정과 인원이 끊임없이 변동하는 우리 팀에 정말 잘 맞습니다. 약속을 빠르고 쉽게 업데이트할 수 있어 모든 구성원이 실시간으로 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

9. Trello (달력 및 타임라인 보기를 활용한 간편한 업무량 가시성에 최적)

Trello의 칸반(Kanban) 중심 접근 방식은 전용 리소스 관리 도구보다 업무량을 더 시각적으로, 데이터 중심적이지 않게 보여줍니다. 목록별 또는 회원별 카드 수를 통해 업무량을 확인할 수 있으며, 대시보드 보기를 통해 모든 보드의 통합 메트릭을 제공합니다.

각 회원이 담당하고 있는 카드 수를 한눈에 확인하고, 특정 워크플로우 단계의 병목 현상을 파악하며, 라벨을 사용하여 업무 과부하 상태인 팀원을 표시할 수 있습니다.

Butler 자동화 기능은 Trello의 업무량 관리 기능을 확장해 줍니다. 예를 들어, 누군가에게 할당된 카드 수가 설정된 수를 초과하면 알림을 보내거나, 마감일이 다가오면 카드를 자동으로 "도움 필요" 목록으로 이동시키는 등의 기능을 제공합니다.

Trello의 주요 기능

대시보드 보기: 대시보드를 통해 보드 전반의 카드 수, 마감일 상태, 회원별 카드 수를 추적하세요

회원별 카드 수: 보드를 필터링하여 각 회원이 보유한 카드 수를 빠르게 확인하세요

Butler 자동화: Trello의 내장 자동화 기능(Butler)을 사용하여 카드를 자동으로 이동하고, 소유자를 지정하며, 알림을 설정하세요.

Trello의 장단점

장점:

학습 곡선이 거의 없는 직관적인 인터페이스

간편한 카드 기반 시스템으로 일의 배포를 한눈에 파악할 수 있습니다

넉넉한 Free Plan을 통해 소규모 팀도 업무량 가시성 기능을 테스트해 볼 수 있습니다

단점:

전용 리소스 관리 도구에 비해 한도 있는 용량 계획 기능

업무량 메트릭이 포함된 대시보드 보기를 이용하려면 프리미엄 또는 엔터프라이즈 플랜이 필요합니다.

복잡한 리소스 스케줄링을 위해 설계된 것은 아니며, 작업 가시성 확보에 더 적합합니다.

Trello 요금제

Free

표준 : 사용자당 월 $5

프리미엄 : 사용자당 월 $10

Enterprise: 사용자당 월 $17.50

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000건 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 후기: 보드와 카드 시스템은 매우 직관적입니다. 작업을 드래그 앤 드롭으로 이동하고, 체크리스트를 추가하며, 모든 것을 시각적으로 체계적으로 정리할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 새로운 팀원을 쉽게 온보딩할 수 있습니다.

Capterra 사용자의 후기:

보드와 카드 시스템은 매우 직관적입니다. 작업을 드래그 앤 드롭으로 이동하고, 체크리스트를 추가하며, 모든 것을 시각적으로 체계적으로 정리할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 새로운 팀원을 쉽게 온보딩할 수 있습니다.

보드와 카드 시스템은 매우 직관적입니다. 작업을 드래그 앤 드롭으로 이동하고, 체크리스트를 추가하며, 모든 것을 시각적으로 체계적으로 정리할 수 있는 점이 정말 마음에 듭니다. 또한 새로운 팀원을 쉽게 온보딩할 수 있습니다.

10. Motion (하루 일정을 자동으로 재조정해 주는 AI 자동 스케줄링에 최적)

Motion은 AI 기반 일정 관리 도구로, 달력에 작업 시간을 블록 단위로 할당한 후 회의 일정이 변경되거나 우선순위가 바뀔 때마다 플랜을 자동으로 재조정해 줍니다.

수동적인 우선순위 설정에 어려움을 겪는 개인 및 소규모 팀을 위해, Motion은 의사 결정의 부담을 덜어줍니다. 무엇을 언제 완료해야 하는지 알려주기만 하면, AI가 현실적으로 작업을 수행할 수 있는 시점을 파악하여 우선순위가 변경되거나 회의 일정이 추가될 경우 자동으로 일정을 재조정합니다.

이 플랫폼은 달력과 연동되어 실제 가용 시간을 확인할 수 있어, 현실에 기반한 일정 추천을 제공합니다.

Motion의 주요 기능

AI 자동 일정 관리: 마감일과 노력 추정 시간을 입력하여 작업을 추가하면, Motion이 달력에서 해당 작업을 완료할 수 있는 시간을 자동으로 찾아줍니다. AI는 회의 일정, 근무 시간, 작업 우선순위를 고려하여 현실적인 플랜을 수립합니다.

지능형 우선순위 지정: Motion의 AI가 마감일, 의존성, 중요도를 바탕으로 작업 순서를 결정합니다. 긴급한 업무가 들어오면, 우선순위가 낮은 일을 자동으로 재배치하여 이를 수용합니다.

달력 연동: Google 캘린더 및 Outlook과 연동하여 Motion이 사용자의 실제 가용 시간을 확인할 수 있도록 하세요

모션의 장단점

장점:

작업 시간을 자동으로 확보하여 수동 스케줄링 결정을 없애줍니다

동적 일정 재조정 기능을 통해 실시간으로 변화에 대응합니다

사용 가능한 시간에 맞는 일만 스케줄링하여 현실적인 플랜 수립을 가능하게 합니다

단점:

개인 중심의 설계는 팀의 업무량 분산 기능을 한도로 제한합니다

AI 스케줄링 결정에 대한 신뢰가 필요하며, 일부 사용자는 더 많은 제어권을 선호합니다

제한적인 프로젝트 관리 기능으로 인해 팀은 협업을 위해 추가 tools가 필요합니다

모션 가격 정책

Pro AI: 월 29달러/좌석

비즈니스 AI: 월 49달러/좌석

Motion 평가 및 리뷰

G2 : 4.1/5 (리뷰 100개 이상)

Capterra: 4.3/5 (리뷰 80개 이상)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 사용자의 후기: 저는 Motion의 AI 기능을 활용해 제 시간 활용 방식이나 업무 운영 방식을 개선할 수 있는 방법이 있는지 질문하는 것을 좋아합니다. 이 기능은 제가 놓친 부분이 있는지 파악하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 또한 이메일에서 바로 작업을 전송할 수 있는 기능도 마음에 듭니다. AI 아젠다 기능은 제 업무를 우선순위에 따라 정리해 주어 모든 것을 효과적으로 관리할 수 있게 해주기 때문에 매일 사용하고 있습니다.

G2 사용자의 후기:

저는 Motion의 AI 기능을 활용해 제 시간 활용 방식이나 업무 운영 방식을 개선할 수 있는 방법이 있는지 질문하는 것을 좋아합니다. 이 기능은 제가 놓친 부분이 있는지 파악하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 또한 이메일에서 바로 작업을 전송할 수 있는 기능도 마음에 듭니다. AI 아젠다 기능은 제 작업을 우선순위에 따라 정리해 주어 모든 것을 효과적으로 관리할 수 있게 해주기 때문에 매일 사용하고 있습니다.

저는 Motion의 AI 기능을 활용해 제 시간 활용 방식이나 업무 운영 방식을 개선할 수 있는 방법이 있는지 질문하는 것을 좋아합니다. 이 기능은 제가 놓친 부분이 있는지 파악하는 데 정말 큰 도움이 됩니다. 또한 이메일에서 바로 작업을 전송할 수 있는 기능도 마음에 듭니다. AI 아젠다 기능은 제 업무를 우선순위에 따라 정리해 주어 모든 것을 효과적으로 관리할 수 있게 해주기 때문에 매일 사용하고 있습니다.

ClickUp으로 일이 병목 현상이 되기 전에 균형을 잡으세요

업무량 분배 도구는 과부하를 조기에 파악하고, 자신 있게 업무를 재배분하며, 관리자가 전담 코디네이터가 되지 않아도 업무 우선순위를 원활하게 진행할 수 있도록 도와야 합니다.

ClickUp은 이 모든 기능을 한곳에 통합했습니다. 팀 용량을 확인하고, 업무를 명확하게 배정하며, 우선순위가 변경되더라도 전체적인 상황을 파악할 수 있습니다. 워크플로우에 내장된 AI를 통해 업무 지연을 유발하는 요인을 더 빠르게 파악하고, 번아웃이나 지연이 누적되기 전에 더 현명한 조정을 할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

작업량 분배는 팀원들의 현재 가용성을 바탕으로 현재 진행 중인 작업을 팀원들에게 균등하게 배포하는 데 중점을 둡니다. 반면, 역량 계획은 향후 예정된 프로젝트, 채용 플랜, 전략적 우선순위를 바탕으로 미래의 자원 수요를 예측하는, 더 장기적인 관점을 다룹니다.

일반적인 업무 관리 도구는 누가 어떤 작업을 맡았는지에 대한 목록만 보여줍니다. 반면 AI 기반 tools는 패턴을 분석하고 병목 현상을 예측하며, 현재 작업량과 역량을 바탕으로 누가 새로운 작업을 맡아야 할지 제안하는 등 구체적인 조치를 권장합니다.

1인당 처리 한도를 설정한 후, 할당된 일을 해당 한도와 비교하세요. 목표 기준치를 초과하는 활용률을 확인하고 시간 경과에 따른 추세를 추적하여 일시적인 급증과 만성적인 불균형을 구분하세요.