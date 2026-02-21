AI 병목 현상 식별: 워크플로우 지연 요인을 찾아 해결하는 방법

일은 바쁘게 느껴지지만 성과는 더딘 경우, 대개 간과하기 쉬운 워크플로우 병목 현상이 존재합니다.

지연되는 단일 승인 단계, 과부하 상태의 소유자, 또는 혼란스러운 업무 인계는 전체 프로젝트 타임라인에 걸쳐 확산되는 문제를 야기할 수 있습니다.

tool 전환은 이러한 가시성 문제를 더욱 악화시킵니다. 딜로이트에 따르면 한 연구에서 평균 근로자가 업무용 앱 간 전환에만 연간 약 9% (약 200시간) 를 소비하는 것으로 추정됩니다.

바로 여기에 AI 병목 현상 식별 기술이 도움이 됩니다. 주간 상태 점검에 의존하는 대신, AI 기반 병목 감지 기술은 이벤트 로그와 운영 데이터를 분석하여 반복되는 병목 패턴을 포착할 수 있습니다.

이 가이드에서는 AI 기반 병목 현상 식별이 효과적인 이유와 이를 활용하여 워크플로우의 병목 현상이 프로젝트 지연으로 이어지기 전에 해결하는 방법을 알아봅니다.

병목 현상 식별이란 무엇인가요?

병목 현상 식별은 워크플로우에서 수요가 용량을 초과하여 일이 지연되고 해당 단계 뒤로 일이 밀리는 지점을 파악하는 과정입니다.

이러한 제약이 발생하면, 나머지 팀원이 바쁘더라도 하류 작업 전체가 병목 현상의 속도로 진행됩니다. 실제 운영에서는 병목 현상 탐지가 주로 흐름이 중단되는 지점을 파악하는 데 집중됩니다. 예를 들어:

결정 기준이 불분명하여 계속 늘어나는 승인 대기열

완성을 위한 유일한 길이 되는 전문가 역할

도구나 팀 간에 계속 지연되는 업무 인수인계

일관된 병목 현상 식별을 위해서는 단순한 노력보다 흐름을 설명하는 핵심 성과 메트릭이 필요합니다. 사이클 시간, 리드 타임, 처리량, 진행 중인 작업은 주간별 성과 메트릭 비교에 도움이 됩니다.

바로 이 점이 자원 배분 결정을 용이하게 합니다. 실제 자원 활용이 어디에서 제약 요인으로 작용하는지 확인할 수 있기 때문입니다.

AI 병목 현상 식별이란 무엇인가요?

AI 병목 현상 식별은 AI 기반 분석을 활용하여 팀 내에서 일이 실제로 진행되는 과정에서 발생하는 지연을 파악하는 방법입니다.

분기마다 워크숍을 한 번 열고 사람들이 말한 내용을 기억하기를 바라는 대신, AI 시스템이 워크플로우에서 이미 생성되는 신호를 읽어내고 다음을 강조하도록 하세요:

일이 대기 상태로 멈춰 있는 곳

어디에서 대기열이 쌓이는가

사소한 지연이 반복적으로 프로젝트 지연으로 이어지는 곳

대부분의 팀은 이미 AI가 필요로 하는 입력 데이터를 보유하고 있습니다. 프로젝트 관리 도구에 과거 프로젝트 데이터가 저장되어 있고, IT 시스템 전반의 이벤트 및 시스템 로그에는 운영 데이터가 기록되어 있습니다. 프로세스 마이닝을 통해 이러한 로그에서 실제 워크플로우를 재구성하고, 인수인계, 승인 또는 의존성이 프로세스 병목 현상을 유발하는 지점을 확인할 수 있습니다.

🤔 알고 계셨나요? 가트너는 프로세스 마이닝을 정보 시스템의 이벤트 로그에서 지식을 추출하여 실제 프로세스를 발견, 모니터링 및 개선하는 기술로 정의합니다. 그래서 복잡한 프로세스에서 병목 현상을 탐지하는 데 매우 유용합니다.

이후 머신러닝과 예측 분석을 통해 "무슨 일이 있었는지"에서 "다음에 무슨 일이 발생할 가능성이 높은지"로 전환할 수 있습니다. 병목 현상이 댓글이나 요청 노트의 복잡한 맥락과 연결된 경우, 자연어 처리 기술을 활용해 해당 텍스트에서 구조를 추출함으로써 "왜"와 "어디서"를 연결할 수 있습니다.

병목 현상이 발생하는 이유 (일반적인 원인)

대부분의 병목 현상은 단일 단계에서 수요가 용량을 초과할 때 발생하며, 그 뒤의 모든 것이 대기열에 쌓이기 시작합니다. 일반적으로 프로젝트 지연으로 느껴지지만, 근본 원인은 종종 흐름의 더 앞부분에 존재합니다. 작은 제약 조건들이 조용히 하류에서 더 큰 지연을 초래하는 지점이 바로 그곳입니다.

병목 현상 식별의 목표는 제약 요인을 조기에 발견한 후, 증상을 치료하기보다 시스템을 근본적으로 개선하는 것입니다.

원인 #1: 일보다 더 느리게 진행되는 승인 및 의사 결정 대기열

승인 과정은 특히 기준이 불분명하거나 계속 변경될 때, 너무 많은 항목이 너무 적은 인원의 서명을 필요로 할 때 전형적인 병목 현상이 됩니다.

일은 '완료됨'처럼 보이지만 막혀서 대기 중입니다. 이는 병목 현상 탐지를 어렵게 만듭니다. 왜 아무것도 출하되지 않았는지 누군가 묻기 전까지는 지연이 보이지 않기 때문입니다.

✅ 일반적으로 다음과 같은 사항을 관찰하여 병목 현상을 식별할 수 있습니다:

사이클 시간이 급증하고 있으며, 특히 검토 단계에서 두드러집니다.

"최종" 검토 후 편집 요청이 많이 발생함

동일한 승인자가 지속적으로 가장 긴 대기 시간으로 나타납니다

🤔 알고 계셨나요? 리틀의 법칙 (L = λW)은 안정된 시스템에서 평균 항목 수가 증가하면 시스템 내 평균 체류 시간도 증가함을 공식적으로 증명합니다. 실질적으로 진행 중인 작업량이 많아지면 거의 항상 사이클 시간이 길어지므로, 대기열 축적이 가장 명확한 병목 신호 중 하나입니다.

원인 #2: 자원 과부하 및 역량 불일치

병목 현상은 종종 한 사람, 특정 역할 또는 전문 도구가 완료를 위한 유일한 경로가 될 때 발생합니다. 다른 인력이 가용한 상황에서도 높은 자원 활용도와 여러 프로젝트 간 지속적인 인력 재배치가 발생합니다.

여기서 자원 배분이 중요한 이유는 제약 요인이 '일 과다'인 경우는 거의 없기 때문입니다. 오히려 '한 사람만이 수행 가능한 일'과 인계 과정의 비효율을 초래하는 기술 격차가 더 흔한 원인입니다.

✅ 다음과 같은 신호를 확인하세요:

동일한 소유자를 반복적으로 기다리는 작업들

소유권이 불분명하여 일이 사람들 사이를 오가며 처리됩니다

전체 업무량과 상관없이 특정 작업 유형과 연관된 장기 지연

ClickUp 4.0의 팀 허브는 바로 이 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다 . 팀의 용량과 우선순위를 통합된 보기로 확인하고, 누가 어떤 작업을 진행 중인지 실시간으로 파악할 수 있습니다!

원인 #3: 도구 분산 및 데이터 사일로화

업데이트, 파일, 승인, 대화가 서로 연결되지 않은 tools에 흩어져 있으면 워크플로우에 대한 가시성을 잃게 됩니다.

여러 사람이 서로 다른 버전을 검토하다 보니 업무 인수인계 추적이 어려워집니다. 이로 인해 의사소통 단절과 의사 결정 지연이 발생하기 쉬워, 병목 현상이 납품에 영향을 미치기 전에 파악하기가 어렵습니다.

이는 병목 현상 해결에 투입되어야 할 시간을 낭비하기도 합니다. Teams는 성능 데이터를 활용해 병목 현상을 탐지하기보다 상태를 추적하고 맥락을 재구성하는 데 몇 시간을 소비합니다.

원인 #4: 의존성 체인과 진행 중인 작업 과다

의존성은 하나의 지연된 작업이 여러 하류 작업을 차단할 때 자연스러운 병목 현상을 만듭니다. 팀이 진행 중인 일을 마무리하지 않고 계속해서 새로운 일을 시작할 때 이 문제는 더욱 악화됩니다.

WIP(진행 중인 작업)이 증가하면, 사람들이 바쁘게 움직여도 작업이 시스템 내에서 대기하는 시간이 늘어납니다. 실제로 이는 다음과 같이 나타납니다:

동일한 워크플로우 단계에서 반복되는 다운스트림 지연

동일한 의존성 뒤에 쌓여가는 일

프로젝트 타임라인이 마감일이 가까워질수록 압축됩니다. 이는 일 시작이 너무 이르거나 완료가 너무 늦기 때문입니다.

원인 #5: 품질 문제 및 재작업 반복

재작업은 진행 중인 작업의 용량을 빼앗기 때문에 숨겨진 병목 현상입니다. 결과물이 품질 관리를 통과하지 못하면 수정 요청이 발생하고, 이후 동일한 한도의 시간과 주의력을 두고 새로운 요청과 경쟁하게 됩니다.

시간이 지남에 따라 이러한 순환 구조는 반복적인 병목 현상을 발생시킵니다. 모든 구성원이 바쁘게 느껴지지만 처리량은 정체된 상태를 유지합니다. 또한 일이 전진하지 못하고 계속해서 되돌아오기 때문에 인수인계와 후속 단계 지연이 더욱 빈번해집니다.

AI 병목 현상 식별 활용의 이점

AI 기반 병목 현상 식별은 직감에 의존하는 방식을 중단하고, 기존 워크플로우에서 생성되는 신호를 기반으로 작업할 수 있도록 지원합니다. 이는 프로젝트 관리 도구에서 성능 데이터를 추출하여 이벤트 로그 및 기타 데이터 소스와 결합하는 것을 의미합니다.

그런 다음 프로세스 마이닝과 예측 분석을 실행하여 전체 프로세스 전반에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 파악할 수 있습니다.

✅ 실제 개선 효과는 다음과 같습니다:

작업 흐름의 실제 경로를 종단 간 가시성으로 확인: AI는 상태 업데이트에서는 드러나지 않는 반복 작업, 대기 상태, 재작업, 우회 경로 등 작업이 실제로 취하는 경로를 매핑하는 데 도움을 줍니다.

일회성 감사 대신 지속적인 모니터링: 프로젝트 지연이 발생한 후에가 아니라 사이클 시간이 흐트러지기 시작할 때 병목 현상을 감지할 수 있습니다

더 나은 자원 배분 결정: AI 시스템은 지연과 자원 활용도를 연결하므로, 자원 재배분은 가장 시끄러운 에스컬레이션이 아닌 핵심 메트릭에 기반합니다.

잠재적 병목 현상의 조기 탐지: 예측 분석은 역사적 데이터와 프로젝트 이력을 활용하여 위험 패턴이 핵심 경로에 영향을 미치기 전에 이를 경고합니다.

근본 원인에 대한 추가 설명: 자연어 처리 기술을 활용하면 티켓, 댓글, 인수인계 노트에서 반복되는 주제를 도출하여 지연이 발생한 위치뿐만 아니라 그 원인을 파악할 수 있습니다.

근로자의 30%는 자동화로 주당 1~2시간을 절약할 수 있다고 생각하며, 19%는 집중적인 심층 작업에 3~5시간을 확보할 수 있을 것으로 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이가 됩니다: 매주 단 2시간만 되찾아도 연간 100시간 이상이 됩니다—창의성, 전략적 사고 또는 개인적 성장에 투자할 수 있는 시간입니다. 💯

AI가 병목 현상을 감지하는 방법

AI 병목 현상 식별이 효과적인 이유는 여러분의 워크플로우가 이미 흔적을 남기기 때문입니다.

기존 도구와 비교해 AI 시스템은 작업 업데이트, 승인, 의존성, 시스템 활동에 걸친 흔적을 읽어내고 이를 활용 가능한 신호로 전환하여 병목 현상을 더 빠르게 감지하고 더 스마트하게 최적화할 수 있습니다.

✅ AI가 워크플로우의 병목 현상을 감지하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다:

프로세스 마이닝으로 실제 워크플로우를 재구성하세요

프로세스 마이닝은 이벤트 로그와 시스템 로그를 활용해 실제 일 흐름(루프 및 재작업 경로 포함)을 시각화합니다. 이를 통해 회의에서는 문제 없어 보였던 프로세스 병목 현상도 쉽게 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 프로세스 매핑을 위해 ClickUp 마인드 맵을 사용한다면 빈 모드에서 흐름을 구성하는 것으로 시작하세요: 루트 노드를 결과물(예: "블로그 게시물 게시")로 설정한 후, 각 주요 단계에 대한 자식 노드를 추가하고 각 단계 내 단계별 작업에 대한 형제 노드를 추가하세요. 브레인스토밍을 진행할 때, 특히 브랜치를 드래그한 후에는 맵이 시각적으로 복잡해질 수 있습니다. 이때 유용한 정리 기능은 사용자 정의 메뉴의 재구성 옵션으로, 노드를 자동으로 재정렬하여 순서가 명확하게 표시되고 프로세스가 한눈에 '정리된' 상태로 보이게 합니다. 이는 노드를 작업으로 변환하거나 팀원과 맵을 공유하기 전에 프로세스 맵을 쉽게 따라갈 수 있도록 유지하는 간단한 방법입니다. ClickUp 마인드 맵으로 단계별 워크플로우를 더 빠르게 구성하세요

성과 메트릭을 활용하여 시간이 누적되는 지점을 측정하세요

흐름이 가시화되면 AI는 사이클 시간, 리드 타임, 처리량, 진행 중인 작업(WIP) 등의 메트릭을 비교하여 제약 요인이 발생하는 단계를 정확히 파악합니다. 이때 핵심 메트릭이 유용해집니다: 단순히 수행된 작업이 아닌, 시간이 어디에 소모되는지를 보여주기 때문입니다.

실시간 모니터링을 통해 이상 징후와 새롭게 발생하는 병목 현상을 포착하세요

실시간 모니터링을 통해 AI는 검토 단계가 갑자기 길어지거나 대기열이 계속 늘어나는 등 성능 데이터의 변화를 감시합니다. 이를 통해 하류 지연을 트리거하기 전에 발생하는 병목 현상을 조기에 포착할 수 있습니다.

예측 분석을 통해 향후 병목 현상을 예측하세요

과거 프로젝트 데이터를 기반으로 한 예측 분석은 향후 지연이 발생할 가능성이 가장 높은 지점을 미리 파악하도록 지원합니다. 이는 여러 프로젝트를 동시에 운영하며 사전적 최적화가 필요한 경우 더욱 중요합니다.

지연의 근본 원인을 설명하기 위해 자연어 처리 기술을 활용하세요

모든 병목 현상이 타임스탬프에 명확히 드러나지는 않습니다. 자연어 처리 기술은 AI가 티켓과 요청 노트를 분석하도록 지원하여 지연 원인을 파악할 수 있게 합니다. 예를 들어 불명확한 요구사항, 커뮤니케이션 단절, 반복적인 재작업 트리거, 누락된 입력값 등을 원인으로 연결할 수 있습니다.

AI 병목 현상 식별의 예시

AI 기반 병목 현상 탐지를 사용하기 시작하면, 프로젝트 관리 도구에 워크플로우가 남기는 신뢰할 수 있는 성능 데이터 덕분에 패턴이 빠르게 드러납니다.

작업이 어디서 느려지는지 추측하는 대신, 실제 대기 시간과 프로젝트 타임라인 전반에 걸쳐 반복되는 병목 현상 패턴을 분석하여 병목 지점을 식별할 수 있습니다.

예시 1: 마케팅 승인 과정이 너무 오래 걸림

마케팅에서는 많은 작업을 진행하지만, 승인이 느리게 진행되어 출시 타임라인이 계속 미뤄집니다. 브리프는 검토 준비가 되었는데도 피드백이 늦게 들어오고, 결국 타임라인이 압축됩니다. 바로 이 때문에 병목 현상 파악이 중요합니다. 하나의 의사 결정 대기열이 프로세스 전반에 걸쳐 지연을 트리거하는 제약 조건을 만들 수 있기 때문입니다.

AI 병목 현상 식별을 통해 프로세스 마이닝과 역사적 데이터를 활용하여 대기 시간이 누적되는 지점을 정확히 파악하고, 이를 반복하지 않도록 방지할 수 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다:

단계별 사이클 시간 비교 를 통해 시간이 누적되는 정확한 검토 단계를 찾아보세요

이벤트 로그를 활용해 반복되는 병목 현상 패턴을 파악하세요 . 예를 들어, 법적 검토가 유료 캠페인 진행을 유기적 콘텐츠보다 더 지연시키는 경우처럼

실시간 모니터링을 활용하여 작업이 '검토' 상태에서 지정된 임계값을 초과하여 대기 중일 때 알림을 받으세요.

댓글에 자연어 처리(NLP)를 적용하여 반복되는 원인(예: 청구 근거 자료 누락 또는 불명확한 승인 기준)을 파악하세요.

예시 2: 영업 후속 조치 지연

회의와 CRM 업데이트 사이에서 작업이 누락되면 영업 후속 조치가 소홀해집니다. 표면상 막힌 부분은 없지만, 잠재 고객이 다음 연락을 너무 오래 기다리면서 거래가 지연됩니다.

AI 기반 병목 현상 탐지 기능은 작업 시간, 소유권, 인수인계 과정을 연결하여 지연을 조기에 발견하도록 지원합니다. 이후 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:

접촉 간격이 긴 리드 를 데이터 소스 전반의 성과 데이터를 활용해 표시하세요

반복되는 병목 현상 패턴을 식별하세요 : 단계별, 소유자별, 지역별 또는 거래 유형별로

예측 분석을 활용하여 잠재적 병목 현상을 파악하세요 , 예를 들어 데모 후 지속적으로 지연되는 후속 조치와 같은 경우

자동화로 반복 작업을 줄여 영업 담당자가 알림에 소요되는 시간을 줄이고 고의도 대화(고의도 대화)에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하십시오.

예시 3: 한 명의 과부하 개발자로 인한 엔지니어링 스프린트 지연

스프린트 계획은 괜찮아 보이지만, 한 개발자가 핵심 모듈이나 코드 리뷰 대기열을 담당하고 있습니다. 이 의존성 뒤로 작업이 쌓이고, 나머지 팀원들이 바쁘게 움직여도 스프린트 목표 달성이 차질을 빚기 시작합니다.

이는 개발 주기 전반에 걸쳐 하나의 제약 조건이 프로젝트 지연을 유발하는 전형적인 병목 현상 식별 사례입니다. 바로 여기서 AI 분석을 통해 실제 제약 조건을 확인하고 해결할 수 있습니다:

소유자별 사이클 시간과 검토 시간을 평가 하여 자원 과부하 패턴을 파악하세요

검토 단계의 자원 활용률과 대기열 길이 를 추적하여 일이 어디서 쌓이는지 파악하세요

의존성 분석을 활용 하여 블록된 작업 중 하류 지연을 가장 많이 유발하는 요소를 확인하세요

리소스 재배치를 지원하세요: 검토 작업량 이동, 모듈별 협업 구성 또는 작업 순서 변경을 통해 대기 시간을 줄이십시오.

다음은 ClickUp의 AI 슈퍼 에이전트가 병목 현상을 사전에 제거하여 작업을 분류하는 샘플 워크플로우입니다:

예시 4: 고객 지원 응답 시간 지연

지원 응답 시간은 문의량이 급증하거나 특정 전문가에게 에스컬레이션이 집중될 때 지연됩니다. 전체 SLA(서비스 수준 계약)를 준수하는 주가 있을 수 있지만, 가장 느린 대기열이 전체 경험의 기준이 되기 때문에 고객은 여전히 지연을 체감합니다.

AI 병목 현상 식별은 시간이 누적되는 병목 지점을 탐지하고 근본적인 경로 및 용량 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다. 이를 활성화하는 방법은 다음과 같습니다:

티켓 이벤트 로그를 활용하여 분류, 할당 또는 에스컬레이션과 같이 대기열이 발생하는 지점을 확인하세요

자연어 처리 기술을 적용하여 문제를 그룹화하고 반복되는 병목 현상 패턴을 파악하세요. 예를 들어, 가장 오래 대기 중인 청구 티켓과 같은 패턴을 식별할 수 있습니다.

실시간 모니터링을 활용하여 트래픽 급증 시 발생하는 병목 현상을 파악하세요

대기열 재조정 및 태그, 라우팅과 같은 일상적인 작업 자동화를 통해 자원 배분을 개선하세요.

병목 현상 식별 워크숍을 진행해도 작업 속도를 저하시키는 요소를 놓칠 수 있습니다. 특히 작업, 승인, 인수인계가 여러 시스템에 걸쳐 존재할 경우 더욱 그렇습니다.

적합한 AI 도구는 기존 데이터 소스를 활용하여 병목 현상 탐지를 더욱 일관성 있게 수행하고, 성능 메트릭을 명확한 실행 과제로 전환합니다.

다음은 팀들이 AI 병목 현상 식별에 활용하는 몇 가지 도구로, ClickUp Brain부터 시작합니다.

1. ClickUp Brain (일상 업무 신호를 신속한 병목 현상 해결로 전환하는 데 최적)

작업 속도가 느려지면, 실제 제약 요인을 즉시 파악하기 어렵습니다. 프로젝트 타임라인이 지연되고, 리더들은 업데이트를 요구하지만 아무도 이를 정리할 시간이 없습니다.

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간의 맥락과 ClickUp AI의 효율성을 활용하여 "어디가 막혔는가?"에서 "다음으로 무엇을 고쳐야 하는가?"로 더 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다.

스레드와 상태 확인을 일일이 찾아볼 필요 없이, 이미 작업 내용, 소유자, 마감일, 상태 변경, 대화 기록 등에 포착된 정보를 바탕으로 요약 및 업데이트를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 병목 현상 파악을 실제 작업에 더 가깝게 수행하고, 적시에 해결하는 것이 훨씬 쉬워집니다.

ClickUp Brain 주요 기능

진행 중인 작업에서 AI 스탠드업™ 및 현황 요약 생성하여 장애 요소와 위험 요소를 쉽게 파악하세요

업데이트 내용을 일일이 확인하지 않고도 작업, 프로젝트, 문서에 대한 질문에 답변하여 병목 현상을 파악하세요.

회의 노트를 요약하고 결과를 후속 조치로 전환하여 병목 현상 탐지가 기억에 의존하지 않도록 하십시오.

지속적 모니터링을 위한 분류, 알림, 업데이트 수집과 같은 일상 작업을 지원할 AI 에이전트를 생성하세요.

작업 공간 내에서 자연어 프롬프트를 활용해 업데이트를 초안 작성하고 다듬어 일을 지속적으로 진행하세요

ClickUp Brain 한도

작업 공간 권한 및 작업 기록 위치에 따라 달라지므로, 데이터 소스의 공백은 분석을 제한할 수 있습니다.

ClickUp Brain 가격 정책

ClickUp Brain 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (11,040개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,530개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp Brain에 대해 말하는 것:

한 레딧 사용자가 말했습니다:

"모든 출처의 작업 업데이트를 통합합니다(저는 Brain을 사용해 작업 관련 업데이트로 작업 코멘트와 채널 게시물을 간편하게 발송합니다). 일주일 동안 어떻게 시간을 보냈는지, 어떤 작업을 수행했는지에 대한 훌륭한 분석을 제공합니다."

"모든 출처의 작업 업데이트를 통합합니다(저는 Brain을 사용해 작업 관련 업데이트로 작업 코멘트와 채널 게시물을 간편하게 발송합니다). 일주일 동안 어떻게 시간을 보냈는지, 어떤 작업을 수행했는지에 대한 훌륭한 분석을 제공합니다."

2. Celonis (기업 워크플로우 전반에 걸친 프로세스 마이닝에 최적)

Celonis를 통해

일이 수십 개의 시스템을 거칠 때, "더 나은 업데이트"를 요청하는 것으로 지연을 해결할 수 없습니다. 도구와 인수인계 전반에 걸쳐 프로세스가 실제로 어떻게 진행되는지 단일 보기가 필요합니다.

셀로니스는 프로세스 인텔리전스 그래프를 통해 운영의 '디지털 트윈'을 구축함으로써 이를 지원합니다. 이 그래프는 시스템 및 애플리케이션의 데이터와 규칙, KPI, 벤치마크 같은 비즈니스 컨텍스트를 결합합니다.

워크플로우가 가시화되면 Celonis는 두 가지 유용한 방식으로 심층 분석을 제공합니다. 첫째, 이메일이나 서비스 티켓 분류와 같은 AI 기반 주석을 통해 운영 데이터를 보강하여 비정형 입력을 특정 프로세스 단계에 연결할 수 있게 합니다. 둘째, 트리거(Triggers) 및 액션 플로우(Action Flows)와 같은 자동화 기능을 통해 "즉각 실행" 워크플로우를 지원하여 조건을 감지하고 연결된 시스템 전반에 걸쳐 후속 조치를 트리거할 수 있게 합니다.

Celonis의 주요 기능

이벤트 로그로부터 실제 프로세스 경로를 재구성하여 병목 현상이 명확히 드러나도록 합니다

팀, 지역 또는 채널 간 변형을 비교하여 반복되는 병목 현상 패턴을 식별하세요

성능 데이터를 모니터링하여 새롭게 발생하는 병목 현상을 조기에 포착하세요

단일 보기를 통해 여러 프로젝트에 걸친 지속적인 개선 이니셔티브를 지원하세요

Celonis의 한계

설정 및 데이터 수집에는 시간이 소요될 수 있으며, 특히 데이터 소스가 여러 시스템에 분산된 경우 더욱 그렇습니다.

프로세스 마이닝이나 데이터 분석이 처음인 팀에게는 복잡하게 느껴질 수 있습니다

인사이트는 시스템 로그와 이벤트 로그의 완료도에 따라 결정됩니다

Celonis 가격 정책

무료 체험판

맞춤형 가격 책정

Celonis 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (320개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

사용자들이 셀로니스에 대해 말하는 것

G2 리뷰어의 말:

"셀로니스는 다양한 강력한 기능을 제공하며, 특히 생성형 AI 역량이 인상적입니다. 코파일럿, 인사이트 익스플로러, 어노테이션 빌더와 같은 tools를 통해 사용자는 프롬프트를 정의하고 프로세스 데이터를 기반으로 인사이트를 자동 생성할 수 있습니다."

“셀로니스는 다양한 강력한 기능을 제공하며, 특히 생성형 AI 역량이 인상적입니다. 코파일럿, 인사이트 익스플로러, 어노테이션 빌더와 같은 tools를 통해 사용자는 프롬프트를 정의하고 프로세스 데이터를 기반으로 인사이트를 자동 생성할 수 있습니다.”

3. UiPath 프로세스 마이닝 (병목 현상 탐지와 자동화 연결에 최적)

UiPath를 통해

ERP(전사적 자원 관리), 티켓팅 도구, 스프레드시트 전반에 숨어 있는 병목 현상은 육안으로 전체 프로세스를 저해하는 요인을 파악할 수 없습니다.

UiPath 프로세스 마이닝은 시스템과 애플리케이션 내 디지털 흔적을 활용하여 엔드투엔드 프로세스를 자동으로 발견하고 자동화가 가장 큰 가치를 창출할 수 있는 지점을 보여줍니다. 병목 현상 식별 결과를 자동화 계획에 직접 반영하여 최적화 노력이 통찰력에서 그치지 않도록 할 때 특히 유용합니다.

거버넌스를 위해 익명화 및 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 지원하며, 다양한 배포 옵션을 제공합니다.

UiPath 프로세스 마이닝의 주요 기능

이벤트 로그로부터 종단간 프로세스를 재구성하여 실제 흐름에서 병목 현상이 드러나도록 하십시오

AI 기반 프로세스 모델링과 패턴 인식을 활용하여 프로세스 병목 현상과 개선 기회를 발견하세요

유연한 대시보드를 활용하여 성과 메트릭과 핵심 메트릭을 이해관계자와 함께 쉽게 검토하세요

인사이트를 자동화 발견과 연결하여 올바른 자동화 후보를 우선순위화하세요

UiPath 프로세스 마이닝의 한도

시스템 로그가 일관되지 않을 경우 통합 및 데이터 준비 작업이 부담스러울 수 있습니다

팀이 "감시당한다"고 느낄 때, 개선이 목표라 해도 변화 관리는 현실이 됩니다.

일부 설정은 접근 제어 및 데이터 보안에 대한 세심한 작업이 필요합니다

UiPath 프로세스 마이닝 가격 정책

기본: 사용자당 월 $25

표준: 맞춤형 가격 책정

Enterprise: 맞춤형 가격

UiPath 프로세스 마이닝 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (75개 이상의 리뷰)

Capterra: 충분한 리뷰가 없습니다

UiPath 프로세스 마이닝에 대한 사용자 평가

G2 리뷰어의 말:

"UiPath 프로세스 마이닝의 장점 중 하나는 조직이 프로세스를 직관적인 방식으로 시각화할 수 있게 하여 팀이 병목 현상과 비효율성을 더 쉽게 식별할 수 있도록 한다는 점입니다."

“UiPath 프로세스 마이닝의 장점 중 하나는 조직이 프로세스를 직관적인 방식으로 시각화할 수 있게 하여 팀이 병목 현상과 비효율성을 더 쉽게 식별할 수 있도록 한다는 점입니다.”

4. SAP Signavio (SAP 중심 운영 환경에서 프로세스 마이닝에 최적)

SAP Signavio를 통해

SAP(Systems, Applications & Products in Data Processing) 중심 환경에서는 승인 주기 지연이나 대기 시간을 늘리는 규정 준수 단계 등 사소한 문제들이 누적되어 속도 저하를 초래하는 경우가 많습니다.

SAP Signavio 프로세스 인텔리전스는 병목 현상, 이상치, 규정 위반 등 전반적인 성과에 영향을 미치는 프로세스 문제를 식별하는 데 도움을 줍니다. 또한 워크플로우 기능과 자동화 플랫폼 연동을 통해 인사이트를 실행으로 전환하는 것을 지원합니다.

일회성 보고서 이상의 솔루션이 필요한 팀을 위해, Signavio는 SAP Signavio 프로세스 변환 제품군과의 연동을 통해 프로세스 모델 및 시뮬레이션에 대한 실시간 인사이트를 포함한 광범위한 변환 작업을 지원합니다.

SAP Signavio의 주요 기능

이벤트 로그와 시스템 로그에서 프로세스 병목 현상을 발견하기 위해 프로세스 마이닝을 활용하세요

워크플로우 변형을 비교하여 반복되는 병목 현상 패턴을 식별하세요

단계별 성과 메트릭을 추적하여 후속 작업 지연 및 잠재적 병목 현상을 파악하세요

지속적인 추적과 모니터링을 위해 대시보드를 활용하세요

SAP Signavio의 한계

데이터 준비는 프로세스와 KPI가 명확히 정의되어야 하므로 매우 중요할 수 있습니다

복잡한 프로세스와 많은 맞춤형 설정이 있는 환경에서는 롤아웃이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

가격 책정은 일반적으로 견적 기반으로 이루어지므로, 대규모 투자를 계획 중인 팀의 의사결정을 지연시킬 수 있습니다.

SAP Signavio 가격 정책

맞춤형 가격 책정

SAP Signavio 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (45개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (25개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 SAP Signavio

한 레딧 사용자가 말했습니다:

"Signavio는 주로 프로세스 매핑(현행 또는 목표 프로세스) 및 문서화 목적으로 사용됩니다. 이를 통해 조직은 자체 프로세스를 이해하는 데 도움을 받습니다."

“Signavio는 주로 프로세스 매핑(현행 또는 목표 프로세스) 및 문서화 목적으로 사용됩니다. 이를 통해 조직은 자체 프로세스를 이해하는 데 도움을 받습니다.”

팀 내 AI 병목 현상 식별 구현 방법

업무가 너무 많은 프로젝트 관리 도구, 수신함, 스프레드시트, 채팅 스레드에 분산되면 병목 현상 파악이 불필요하게 어려워집니다. 성과 데이터를 활용해 병목 현상을 파악하기보다 팀원들은 맥락을 추적하고 업데이트를 이어붙이는 데 시간을 낭비합니다. 이것이 바로 업무 분산 현상입니다.

AI 확산은 또 다른 문제를 야기합니다. 서로 다른 팀이 다양한 데이터 소스에서 각기 다른 AI 도구를 사용하기 시작하면, 인사이트가 일치하지 않고 실행된 조치도 지속되지 않습니다.

ClickUp은 AI 기능이 내장된 단일 통합 AI 작업 공간에 작업, 문서, 워크플로우 데이터를 보관함으로써 이러한 분산을 줄여줍니다. 이를 통해 명확한 운영 데이터 흐름을 확보할 수 있으며, 이는 AI 기반 병목 현상 탐지의 정확성과 반복성을 보장하는 핵심 요소입니다.

ClickUp이 효과적인 AI 병목 현상 식별을 구현하는 데 어떻게 도움을 주는지 간략한 흐름을 소개합니다:

1. 워크플로우 지도하기

ClickUp 화이트보드로 팀 내 AI 병목 현상 식별을 효율적으로 구현하세요

신뢰할 수 있는 병목 현상 탐지를 원한다면, 먼저 사람들의 머릿속에서 워크플로우를 꺼내 지도로 시각화하세요. 요청부터 납품까지 일이 거치는 전체 경로, 즉 승인, 인수인계, 의존성, 일이 정체되어 대기하는 지점을 찾아야 합니다.

ClickUp 화이트보드는 위 절차를 실제 실행과 연계된 지도로 구현합니다. 화이트보드에 직접 작업과 문서를 추가하고, 캔버스를 벗어나지 않고 편집할 수 있으며, 모양이나 텍스트 상자를 작업으로 변환하여 '프로세스'가 팀이 실행 가능한 실제 업무로 전환됩니다.

다음은 여러분에게 도움이 될 수 있는 간단한 매핑 방법입니다:

모든 특수 사례가 아닌 주요 단계부터 시작하세요

모든 승인 및 의사 결정 지점, 특히 팀 간 협업이 필요한 부분을 표시하세요

하류 지연을 유발하는 의존성을 파악하세요

재작업이 자주 발생하는 지점에 하나 또는 두 개의 "실패 루프"를 추가하세요

📽️ 비디오 시청: 업무 인계 실패, 승인 누락, 반복 작업으로 인해 업무 속도가 계속 느려진다면 아래 비디오를 시청하세요. AI를 활용해 워크플로우를 지도하고 재설계하는 실용적인 단계를 안내하며, 병목 지점을 파악하는 방법을 보여주고, AI가 시간을 절약하고 번아웃을 방지할 수 있는 부분을 설명합니다:

2. 데이터를 하나의 플랫폼에 통합하세요

ClickUp 문서로 모든 데이터를 한 플랫폼에 통합하여 더 빠르고 효율적인 결과를 얻으세요

워크플로우를 매핑한 후 다음 문제는 신호가 어디에 존재하는가입니다. 업데이트는 채팅에, 승인은 이메일에, 파일은 드라이브에 있다면 종합적인 분석을 수행할 수 없습니다. 또한 데이터 소스가 분산되어 있어 지속적인 모니터링을 유지할 수도 없습니다.

이때 ClickUp Docs와 문서 허브가 해결책이 됩니다. 문서 허브는 문서와 wiki를 체계적으로 정리하고 검색하며 생성할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공하여, 표준 운용 절차 (SOP), 승인 규정, 회의 노트, 의사 결정 이력을 해당 일과 연계하여 관리하기 쉽게 합니다.

반복 가능한 워크플로우를 위한 '신뢰할 수 있는 정보원'이 필요하다면, 문서를 위키로 전환하세요. ClickUp은 문서 허브에서 위키를 생성하고 관리할 수 있게 하며, ClickUp AI는 질문에 답변할 때 이를 우선순위로 처리하므로 프로세스가 확장됨에 따라 팀이 일관된 답변을 받을 수 있습니다.

또 하나의 실질적인 이점: 문서나 wiki 내 텍스트에서 바로 작업을 생성할 수 있어 업무 인수인계 시 발생하는 커뮤니케이션 단절을 줄일 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 작업 내 사용자 지정 필드는 작업 전반에 걸쳐 패턴을 파악하는 데 필요한 데이터를 표준화하므로, 병목 현상 식별에 가장 큰 효과를 발휘합니다. "승인 유형", "인계 소유자", "요청 출처", "SLA 목표" 등의 필드를 추가한 후 작업을 필터링하고 그룹화하면 지연이 반복되는 지점과 프로젝트 타임라인을 계속 늦추는 대기열을 확인할 수 있습니다. ClickUp 사용자 지정 필드로 클라이언트 연락처 정보 추가, 스크럼 포인트 모니터링, 드롭다운 메뉴 맞춤 설정 등 다양한 기능을 활용하세요

3. AI를 활용하여 작업 기간 및 의존성 분석

ClickUp의 AI 기반 카드와 대시보드로 필요한 인사이트를 언제든지 손쉽게 확인하세요

작업과 컨텍스트가 한 곳에 통합되면 병목 현상 식별이 측정 가능해집니다. 핵심은 두 가지를 결합하는 것입니다: 워크플로우에서 추출한 명확한 시간 기반 신호와, 매주 보고서를 작성하지 않아도 작업, 소유자, 의존성 전반의 상황을 요약해 보여주는 AI입니다.

ClickUp에서 신뢰할 수 있는 시간 신호를 수집하는 것으로 시작하세요. 그런 다음 ClickUp 대시보드와 ClickUp AI 카드를 활용하여 해당 데이터를 몇 분 안에 검토할 수 있는 병목 현상 탐지 정보로 전환하세요.

AI 병목 현상 식별에 가장 유용한 AI 카드는 다음과 같습니다:

AI 요약 보고서: 리스트, 폴더 또는 스페이스의 최신 상태 및 건강 상태를 요약하여 제공합니다. 위험 요소, 지연 요인 및 다음 단계를 한곳에서 확인해야 하는 주간 병목 현상 검토에 이상적입니다.

AI 프로젝트 업데이트: 프로젝트 상태와 진행 상황에 대한 개요를 생성하여, 지연이 확산되기 전에 차단된 사항, 지연되는 사항, 결정이 필요한 사항을 신속하게 파악할 수 있도록 지원합니다.

AI 스탠드업™ 및 AI 팀 스탠드업: 선택한 기간(본인 또는 특정 개인/팀)의 활동을 요약하여, 자원 활용도, 과부하 소유자, 또는 계속 지연되는 인수인계와 관련된 병목 현상을 파악하는 데 도움을 줍니다.

AI 브레인 카드: 맞춤형 프롬프트를 실행하여 "이번 주 검토 단계에서 가장 오래 걸린 작업은 무엇인가요?" 또는 "가장 많은 후속 지연을 초래한 의존성은 무엇인가요?"와 같은 구체적인 병목 현상 질문을 할 수 있으며, 실행 가능한 구조화된 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp의 '상태별 총 소요 시간' 기능으로 시작하세요. 특정 상태에 머문 작업 시간을 보여주고 오래된 댓글에 묻힌 작업을 빠르게 찾을 수 있게 도와줍니다. 이 데이터는 목록 보기, 작업 내부, 대시보드에서 확인할 수 있어 여러 프로젝트에 걸친 워크플로우 병목 현상을 검토할 때 이상적입니다.

병목 현상 탐지에 활용하는 두 가지 방법은 다음과 같습니다:

검토, 법무, QA, 클라이언트 대기 등 사이클 시간이 급증하는 단계를 식별하세요

작업 유형, 소유자 또는 요청 출처를 필터링하여 반복되는 병목 현상 패턴을 식별하세요

단계별 소요 시간 데이터를 확보하면 ClickUp 대시보드를 통해 여러 프로젝트에 걸쳐 활용할 수 있습니다. ClickUp 대시보드는 카드 기반 보고 및 새로고침 제어 기능도 지원하므로, 보고서를 처음부터 다시 만들 필요 없이 메트릭을 최신 상태로 유지하고 지속적으로 검토할 수 있습니다.

4. 지연 발생 시 실시간 알림 설정

ClickUp AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요.

사후에야 워크플로우 병목 현상을 발견해도, 마감일이 지나기 전까지 아무도 지연을 눈치채지 못해 일주일을 허비할 수 있습니다. 바로 이때 지속적인 모니터링이 중요합니다.

ClickUp 자동화 기능은 상태, 마감일, 댓글 변경 또는 시작 날짜 도래와 같은 주요 워크플로우 이벤트 발생 시 자동으로 작업을 트리거하도록 지원합니다. 이를 통해 관리자를 알림 기계로 만들지 않고도 실시간 모니터링이 가능합니다.

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 흔히 발생하는 '숨은 지연' 요소를 해결하세요:

작업이 검토 단계로 이동하면 승인자를 지정하고 마감일 범위를 설정하세요

작업이 동일한 상태로 너무 오래 머무를 경우, 업데이트 요청 댓글을 추가하고 소유자에게 알리십시오.

담당자가 지정되지 않은 경우, 사용자 정의 필드 '담당자' 또는 작업 제작자를 기반으로 자동 할당합니다.

마감일이 변경되면 관찰자에게 알리고 해당 작업을 "위험 상태" 그룹으로 이동시키세요.

조건을 중첩하여 특정 담당자가 할당된 작업이나 기타 기준에 부합하는 경우에만 자동화를 적용하는 등, 중요한 상황에만 알림이 발동되도록 설정할 수 있습니다.

5. 소유자 지정 및 반복 작업 자동화

ClickUp 슈퍼 에이전트의 에이전트형 팀원과 함께 에이전트를 설정하고 인간의 생산성을 극대화하세요

대부분의 워크플로우 병목 현상은 소유권이 불분명하기 때문에 지속됩니다. 작업이 단계를 이동하지만 다음 단계를 책임질 사람이 없어, 누군가 알아차릴 때까지 막혀 있는 상태로 방치됩니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 후속 조치를 자동화하여 누군가가 기억해 추적해야 하는 부담을 없애줍니다. 작업 상태 변경 시 소유자 배정, 누락된 세부사항에 대한 적절한 소유자 프롬프트, 인수인계 시 맥락이 끊기지 않도록 빠른 요약 생성 등을 설정할 수 있습니다.

또한 분류 작업이나 알림과 같은 일상적인 작업을 대신 처리하여 자원 활용을 핵심 작업에 집중시키고, 프로젝트 타임라인 전반에 걸쳐 반복되는 병목 현상 패턴을 줄일 수 있습니다.

ClickUp Brain MAX로 병목 현상을 해소하는 지휘 센터 구축 소유자를 지정하고 반복적인 작업을 자동화한 후에도 여전히 발생할 수 있는 위험은 간단합니다: 지연은 계속되지만 그 '이유'는 댓글, 회의 노트, 산발적인 결정 속에 묻혀버립니다. ClickUp Brain MAX는 이러한 복잡한 흔적을 명확한 신호로 전환하여 업무 규모가 커져도 병목 현상 파악을 정확하게 유지할 수 있도록 지원합니다. 음성 입력으로 신속한 상황 기록: 음성 입력 기능을 활용해 장애 요인, 위험 요소, 인수인계 노트가 발생하는 즉시 기록하세요. 특히 여러 프로젝트를 빠르게 진행할 때 팀이 지속적인 추적을 위한 명확한 운영 데이터를 확보할 수 있습니다.

단순한 상태 정보가 아닌 패턴을 드러내는 질문을 던지세요: "어떤 승인이 프로젝트 지연을 가장 많이 유발하나요?" 또는 "어디에서 작업이 가장 오래 대기 상태로 멈춰 있나요?"와 같은 프롬프트로 도구에 쿼리하세요. 작업 공간에 이미 기록된 정보를 활용해 반복되는 병목 패턴을 발견하는 데 도움이 됩니다.

기업 검색으로 근본 원인 브레드크럼즈를 찾으세요: 기업 검색을 활용해 작업, 문서, 댓글 전반에서 "법무팀 대기 중", "검토 필요", "인계" 등의 용어를 검색하여 커뮤니케이션 단절 지점을 정확히 파악하고 숨겨진 병목 현상을 발견하세요. 기업 검색을 활용해 작업, 문서, 댓글 전반에서 "법무팀 대기 중", "검토 필요", "인계" 등의 용어를 검색하여 커뮤니케이션 단절 지점을 정확히 파악하고 숨겨진 병목 현상을 발견하세요.

작업에 적합한 모델 선택: 일일 실행을 위한 빠른 요약, 병목 현상 탐지 검토를 위한 심층 분석, 리더십 업데이트를 위한 구조화된 보고서 작성 등 작업 유형에 따라 다양한 모델을 활용하세요. ClickUp Brain MAX(ClickUp Brain MAX)로 모든 병목 현상을 식별하고 재발을 방지할 수 있는 적합한 AI 모델을 선택하세요

향후 병목 현상을 방지하기 위한 최고의 실행 방식

병목 현상을 한 번 해결하는 것도 도움이 됩니다. 하지만 재발을 방지하는 것이야말로 여러 프로젝트 전반에 걸쳐 원활한 운영과 더 나은 자원 활용을 실현하는 출발점입니다.

다음은 주간 업무를 끊임없는 문제 해결로 만들지 않으면서도 지속적인 개선 모드를 유지하는 데 도움이 되는 최고의 실행 방식입니다.

✅️ 매주 소수의 핵심 메트릭을 추적하세요: 단계별 사이클 시간, 리드 타임, 처리량, 진행 중인 작업과 같이 흐름을 반영하는 몇 가지 핵심 메트릭을 선택하세요. 동일한 메트릭을 매주 검토하면, 문제가 발생하여 정리가 필요해지기 전에 프로세스 병목 현상을 조기에 발견할 수 있습니다.

✅️ 워크플로우에 지속적인 모니터링을 구축하세요: 누군가가 대기 문제를 발견하기를 기대하지 마십시오. "상태 체류 시간 초과" 또는 "의존성 차단 X시간 경과"와 같은 실시간 모니터링 트리거를 활용하여 병목 현상이 하류 지연을 발생시키기 전에, 아직 규모가 작을 때 탐지하십시오.

✅️ 더 스마트한 자원 배분으로 병목 지점을 보호하세요: 특정 역할이나 대기열이 지속적으로 일을 지연시킨다면, 이를 부차적인 고려사항이 아닌 팀의 공유 자산으로 취급하십시오. 해당 병목 지점을 중심으로 용량을 계획하고, 수요가 급증할 때 자원 재배분을 일상화하여 반복되는 병목 현상 패턴을 방지하세요.

✅️ 역사적 데이터를 활용해 반복적 지연을 방지하세요: 월말 승인이나 스프린트 종료 코드 검토처럼 지연이 반복되는 지점을 파악하기 위해 역사적 프로젝트 데이터를 분석하세요. 역사적 데이터에서 반복되는 병목 현상 패턴을 식별하면 매번 대응하기보다 사전적 최적화를 통해 대비할 수 있습니다.

✅️ 명확한 소유권과 깔끔한 입력으로 인수인계 마찰 감소: 다음 단계의 소유자가 없거나 작업 시작 시 맥락이 누락되면 대부분의 병목 현상이 악화됩니다. 모든 인수인계 시점에 소유자를 지정하고 운영 데이터를 작업과 가깝게 유지하세요. 그러면 중요한 결정이 필요한 순간에 AI 시스템과 인간의 전문성이 모두 더 빠르게 움직일 수 있습니다.

ClickUp으로 AI 병목 현상을 파악하고 해결하세요

지연을 미스터리처럼 여기지 않고 패턴처럼 다루기 시작하면 병목 현상 파악이 쉬워집니다. 업무 흐름을 지도하고, 몇 가지 핵심 메트릭을 추적하며, 지속적인 모니터링을 유지하면 워크플로우 병목 현상을 조기에 발견할 수 있습니다. 이렇게 하면 프로젝트 지연으로 이어지기 전에 해결할 수도 있습니다.

AI 병목 현상 식별은 주간 점검 시 간과될 수 있는 반복적인 병목 패턴을 드러내기 위해 성능 데이터와 역사적 데이터를 활용하여 프로세스를 개선합니다.

ClickUp을 통해 마침내 통찰력을 동일한 공간에서 실행으로 연결할 수 있습니다. 소유자 재지정이나 모든 사람의 속도를 늦추는 일상적인 작업을 자동화하는 등 다양한 방식으로 말이죠.

지금 바로 체험해 보시고 AI가 병목 현상 탐지를 개선하고 워크플로우를 간소화하는 방식을 확인하세요.