무료 시장 진입 전략 템플릿 10가지

CEO의 51%가 향후 1년 내에 해외 투자를 계획하고 있다고 답했습니다.

오늘날 시장 진출에는 가격 책정, 위치, 현지 시장 적합성, 유통 채널 선택, 경쟁사 압박, 타임라인, 법적 검토 등 수많은 결정 사항이 수반되며, 이러한 결정들을 잘못된 순서로 내릴 경우 막대한 비용이 발생할 수 있습니다.

바로 이것이 시장 진출 전략 템플릿이 필요한 이유입니다. 템플릿을 활용하면 실행에 앞서 충분히 고민할 수 있는 여지를 마련해 주므로, 확장 플랜이 단순한 가정에만 의존하는 상황을 피할 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 몇 가지 무료 시장 진입 전략 템플릿을 살펴보고, 각 템플릿이 어떤 플랜 수립에 도움이 되는지, 그리고 귀사가 추진하는 확장 유형에 맞는 템플릿을 선택하는 방법을 알아보겠습니다.

한눈에 보는 10가지 시장 진출 템플릿

시장 진입 전략 템플릿이란 무엇인가요?

시장 진입 템플릿은 비즈니스, 제품 또는 서비스가 새로운 시장에 진입하는 방법을 계획하고, 그 플랜을 더 광범위한 시장 진출 전략과 연결하는 데 도움을 주는 기성 프레임워크입니다.

이 템플릿은 일반적으로 다음과 같이 귀하가 내려야 할 주요 의사결정 사항을 체계적으로 정리해 줍니다:

목표 시장: 누구에게 판매할 것인가

위치: 경쟁사 대비 차별화 전략

가격 및 상품 구성: 책정할 가격과 제안 내용을 어떻게 제시할지

채널: 고객에게 어떻게 접근할 것인가

시장 진출 실행 계획: 출시를 위한 단계, 타임라인 및 소유자

📚 함께 읽어보세요: 이상적인 고객을 정의하고 구체화하는 무료 타겟 고객 템플릿

크로스-기능 팀에게 시장 진입 전략 템플릿이 중요한 이유

제품 팀은 한 가지 플랜을 가지고 있고, 마케팅 팀은 또 다른 플랜을 가지고 있으며, 영업 팀은 지난 분기 회의에서 나온 가정을 바탕으로 업무를 진행하고 있습니다. 이러한 팀 간 조율 부족으로 인해 모두가 열심히 일하고는 있지만, 서로 협력하지는 못하고 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 가트너(Gartner)의 연구에 따르면, 마케팅과 영업 팀은 15가지 상업 활동 중 단 3가지에서만 협력하고 있습니다.

시장 진출 전략 템플릿을 공유하면, 특히 협업 플랫폼 내에서 공유할 경우, 부서 간 장벽을 없애고 모든 구성원이 활용할 수 있는 통합된 가이드라인을 마련할 수 있습니다.

통합 템플릿이 워크플로우를 어떻게 변화시키는지 확인해 보세요:

부서 간 협업: 모든 구성원이 동일한 프레임워크를 기반으로 일을 수행하므로, 업무 범위, 타임라인, 책임 소재에 대한 불필요한 논의가 줄어듭니다.

출시 기간 단축: 미리 구축된 구조를 활용하면 '백지 상태'에서 시작하는 어려움을 해소하고, 팀이 문서 구성보다는 전략 수립에 집중할 수 있도록 돕습니다.

정보의 산만함 해소: Slack 대화나 이메일 스레드를 일일이 뒤지지 않아도, 모든 시장 진출 관련 결정 사항이 한곳에 정리되어 있습니다

반복 가능한 프로세스: 한 시장에 성공적으로 진입하면, 해당 템플릿은 다음 확장을 위한 실행 지침서가 되어 한 시장에 성공적으로 진입하면, 해당 템플릿은 다음 확장을 위한 실행 지침서가 되어 반복 가능한 프로세스를 구축합니다.

리스크 가시성: 경쟁 분석 및 가격 책정 섹션이 포함된 템플릿을 활용하면 경쟁 분석 및 가격 책정 섹션이 포함된 템플릿을 활용하면 리스크 가시성이 향상되고, 출시 전에 팀이 잠재적인 사각지대를 해결하도록 유도합니다.

혼란 대신, 원활하고 일관된 시장 진출을 실현하세요. 모든 구성원이 자신의 일이 다른 부서에 어떤 영향을 미치는지 파악할 수 있어, 각 시장 진출 과정을 예측 가능하고 반복 가능한 프로세스로 만듭니다. 🤩

📮ClickUp 인사이트: 직원의 92%가 업무 항목을 추적하는 데 일관성 없는 방식을 사용하고 있어, 의사 결정 누락과 실행 지연이 발생하고 있습니다. 후속 조치 노트를 보내거나 스프레드시트를 사용하는 경우를 막론하고, 이 과정은 종종 산만하고 비효율적입니다. ClickUp의 업무 관리 솔루션은 대화를 원활하게 작업으로 전환해 주므로, 팀이 신속하게 행동하고 일관된 방향으로 나아갈 수 있습니다.

최고의 시장 진입 전략 템플릿 10선

여기에서 제공하는 각 템플릿은 특정 단계나 기능을 다루고 있으므로, 필요에 따라 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 무엇일까요? 모든 템플릿이 ClickUp에서 실행하는 더 큰 워크플로우와 원활하게 연결된다는 점입니다.

한번 살펴보세요 👇

1. ClickUp 시장 진출 전략 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp '시장 진출 전략(GTM) 템플릿'을 사용하여 전체 GTM 플랜을 한곳에 통합하세요.

흩어진 스프레드시트와 문서에 걸쳐 전체 시장 진출 플랜을 관리하는 것은 마감 기한을 놓치고 의사소통에 차질을 빚게 되는 지름길입니다. ClickUp 시장 진출 템플릿은 전체 GTM 라이프사이클을 한곳에 통합하여 이러한 문제를 해결해 줍니다.

이 템플릿은 시장 분석, 타겟 고객, 포지셔닝, 메시지, 채널 전략, 출시 타임라인을 포괄합니다. 신제품을 출시하거나 기존 제품을 새로운 지역으로 확장하려는 팀에 안성맞춤입니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

사전 구축된 ClickUp 사용자 지정 필드 : 별도의 수동 설정 없이 시장 세분화, 경쟁사 대비 포지셔닝, 출시 마일스톤을 추적하세요 별도의 수동 설정 없이 시장 세분화, 경쟁사 대비 포지셔닝, 출시 마일스톤을 추적하세요

다양한 보기 모드: 목록, 보드, 타임라인 등 목록, 보드, 타임라인 등 ClickUp의 다양한 보기 모드를 활용해 팀원들이 원하는 방식으로 일할 수 있도록 하세요. 모든 작업은 완벽하게 동기화됩니다.

내장된 작업 의존성: 어떤 작업이 다른 작업을 차단하고 있는지 보여주는 관계를 설정하여, 출시 일정에 차질을 빚기 전에 병목 현상을 파악하세요

✅ 대상: 신제품을 출시하거나 새로운 지역 시장에 진출하는 제품 마케팅 관리자.

🚀 ClickUp의 장점: 출시 플랜이 여러 탭, 문서, 흩어진 연구 노트에 걸쳐 복잡해지기 시작하면 ClickUp Brain MAX를 활용하세요. 이 데스크탑 AI 도우미는 연결된 업무 자료와 웹을 검색하여 더 빠르게 답을 찾을 수 있도록 도와줍니다. 또한 검색 결과를 요약, 위치 노트, 즉시 할당 가능한 실행 항목으로 변환해 줍니다. Talk-to-Text와 함께 사용하면 어디서든 손을 쓰지 않고도 즉석에서 아이디어를 텍스트로 기록할 수 있습니다 .

2. ClickUp의 시장 진출 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 Go to Market 전략 템플릿을 활용해 협업용 화이트보드에서 GTM 전략을 시각적으로 계획해 보세요.

단순한 텍스트 기반의 플랜은 강력한 시장 진입에 필요한 창의적인 브레인스토밍을 저해할 수 있습니다. 바로 이 때문에 ClickUp의 '시장 진입 전략 템플릿'에는 시각적인 화이트보드 기능이 포함되어 있습니다.

이 템플릿은 팀이 실행에 착수하기 전에 전략을 수립할 수 있는 협업형 드래그 앤 드롭 스페이스를 제공합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

드래그 앤 드롭 기능: 무한 캔버스에 시장 세분화, 고객 페르소나, 경쟁 포지셔닝을 시각화하세요

아이디어를 실행으로 전환하세요: ClickUp 화이트보드의 모양, 포스트잇, 텍스트를 별도의 일 없이 바로 실행 가능한 ClickUp 작업으로 변환하세요

통합된 환경: 문서, 링크, 조사 자료를 캔버스에 직접 삽입하여 플랜 세션에 풍부한 정보를 담으세요

✅ 적합한 대상: 시장 기회에 대해 부서 간 합의를 도출해야 하는 초기 단계의 세션.

👀 알고 계셨나요? AI는 이미 놀라운 속도로 쇼핑 습관을 변화시키고 있습니다. 어도비(Adobe)에 따르면 지난 연말 연휴 시즌 동안 대규모 언어 모델(LLM)에서 소매 사이트로 유입된 트래픽이 전년 대비 693.4% 증가했습니다. 검색은 더 이상 제품을 찾는 유일한 통로가 아닙니다.

3. ClickUp 시장 진출 전략 커뮤니케이션 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '시장 진출 전략 커뮤니케이션 템플릿'을 활용하여 모든 채널에서 일관된 메시지를 전달하세요.

채널마다 메시지가 일관되지 않으면 고객을 혼란스럽게 하고 브랜드 가치를 약화시킵니다. ClickUp의 '시장 진출 전략 커뮤니케이션 템플릿'을 사용하면 전략과 대외적 실행이 모든 곳에서 일관성을 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 활용하여 초기 단계에서 핵심 위치를 확립한 후, 출시가 진행됨에 따라 캠페인 브리프, 파트너 커뮤니케이션, 고객 대상 업데이트 등 다양한 채널에서 동일한 메시지 블록을 재사용하세요.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

체계적인 메시지 구성 섹션: 핵심 메시지, 가치 제안, 대상별 핵심 논점을 위한 전용 영역을 통해 팀 간의 일관성을 유지하세요

메시지 일관성 강화: 팀이 모든 채널에서 사용해야 할 정확한 문구, 근거 자료 및 대상 고객 관련 노트를 문서화하세요.

명확한 버전 추적: ClickUp의 버전 이력을 통해 귀사의 위치가 어떻게, 그리고 왜 변화해 왔는지 정확히 파악하고, 어떤 메시지가 최신 버전인지에 대한 혼란을 없애세요

✅ 대상: 마케팅 팀, 영업 팀, 파트너 팀 전반에 걸쳐 다중 채널 출시를 조율하는 커뮤니케이션 담당자.

💡 전문가 팁: ClickUp 문서를 만들어 초기 GTM(시장 진출) 플랜을 한곳에 정리해 두세요. 경쟁사 링크, 제품이 해결하는 주요 고객 문제 테이블, 제품 모형 등을 추가할 수 있습니다. ClickUp 문서에서 공유 및 공동 편집이 가능한 시장 진출 플랜을 수립하세요 Docs는 여러분의 작업과 타임라인과 연동되므로, 출시 과정 전반에 걸쳐 메시지와 타겟팅이 실제 인사이트에 기반을 두게 됩니다.

4. ClickUp 경쟁사 분석 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 경쟁사 분석 템플릿을 사용하여 경쟁사를 조사하고 추적하여 시장 위치를 강화하세요

시장 진입 전략을 수립하고 있지만 명확한 경쟁사 분석이 없다면, 이는 마치 어둠 속에서 총을 쏘는 것과 다름없습니다.

ClickUp 경쟁사 분석 템플릿을 활용하면 경쟁사를 조사하고, 기록하며, 추적할 수 있어 시장에서 우위를 점할 수 있는 제품 포지셔닝이 가능합니다. 이는 초기 시장 평가를 수행하는 모든 팀에게 필수적인 자료입니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

✅ 대상: 신규 시장 진출이나 카테고리 확장을 앞두고 경쟁사를 분석하는 전략 담당자.

⚡️ 템플릿 아카이브: Free 경쟁 분석 템플릿

🎥 AI가 경쟁사 분석 작업을 더 빠르고 효율적으로 수행하는 데 도움을 줄 수 있다면 어떨까요? 가능합니다! 이 비디오를 통해 ChatGPT가 시장 공백을 신속하게 파악하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인해 보세요.

5. ClickUp 시장 조사 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 시장 조사 템플릿을 사용하여 시장 조사를 체계화하고 결과를 문서화하여 더 나은 의사결정을 내리세요.

ClickUp 시장 조사 템플릿을 사용하면 문제 정의부터 적절한 데이터 수집 방법 선정, 조사 결과 기록에 이르기까지, 보다 현명한 시장 진입 플랜을 수립하는 데 필요한 조사를 체계적으로 정리할 수 있습니다.

이 템플릿은 주로 새로운 시장에 진출하기 전에 수요를 검증하거나, 고객 행동을 파악하거나, 가정을 검증해야 할 때 유용합니다. 범위, 질문, 타임라인, 실행에 대한 하위 작업을 포함하여, 이 템플릿은 조사를 실용적으로 유지하고 의사 결정과 연계되도록 도와줍니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

철저한 조사 섹션: 시장 크기(TAM, SAM, SOM), 고객 세분화, 업계 동향 및 규제 관련 사항을 다루는 전용 섹션을 통해 모든 요소를 빠짐없이 점검하세요.

데이터 기반 추적: ClickUp 사용자 지정 필드를 통해 연구 출처, 신뢰도 수준, 데이터 최신성을 추적하여 인사이트의 신뢰도를 항상 파악하세요

협업 기반 통합: 연구 작업에 직접 내장된 협업형 연구 작업에 직접 내장된 협업형 ClickUp 문서를 사용하여 실시간으로 함께 작업하며 결과를 통합하세요

✅ 대상: 신규 시장 진출 전 고객 수요를 검증하는 시장 조사 관리자 및 제품 전략 팀.

🧠 재미있는 사실: 최초의 배너 광고는 약 44%의 클릭률을 기록했습니다. 오늘날에는 그 수치가 믿기지 않을 수 있지만, 1994년 당시 사람들은 클릭 가능한 광고를 본 적이 없었기 때문에 실제로 클릭했던 것입니다.

📚 더 읽어보기: 시장 조사를 수행하고 데이터를 실행으로 전환하는 방법

6. ClickUp 제품 포지셔닝 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 포지셔닝 템플릿을 사용하여 비전, USP, 메시지를 한 곳에서 정의하세요

제품 포지셔닝을 명확하게 설명하지 못한다면, 경쟁이 치열한 시장에서 위치를 잃게 될 것입니다.

ClickUp 제품 포지셔닝 템플릿은 신시장에 제품을 어떻게 소개해야 할지 정의하는 데 도움을 줍니다. 비전, 미션, 시장 세분화, 태그라인, 페인 포인트, USP, 브랜딩 등 키 요소를 한곳에 모아 제공합니다.

출시 전 제품의 차별화된 가치 제안을 명확히 정립해야 하는 제품 마케팅 팀에게 필수적인 자료입니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

단계별 전략 수립: 목표 고객, 핵심 차별화 요소, 경쟁 제품 및 서비스, 최종 위치 문구를 위한 체계적인 섹션이 과정을 단계별로 안내합니다.

대상 고객 세분화: 내장된 시장 세분화 필드를 활용하여 메시지와 출시 플랜을 수립하기 전에 제품의 대상 고객을 명확히 정의하세요.

포지셔닝 비교: 체계적인 목록을 통해 여러 제품 또는 시장 진출 방향을 검토한 후, 각각이 계획 중인지, 진행 중인지, 보류 중인지 추적하세요.

✅ 대상: 새로운 시장이나 고객층을 위한 위치를 다듬고 있는 브랜드 전략가.

💡 전문가 팁: 포지셔닝 작업에 필요한 조사를 AI의 도움을 받아 진행해 보세요. 예를 들어, 통화 녹취록이나 고객 피드백을 ClickUp Brain에 입력하면, 경쟁사 이름, 선호하는 기능 등 차별화 전략을 수립하는 데 활용할 수 있는 정보를 파악하는 데 도움이 됩니다. ClickUp Brain을 사용하여 상담 통화에서 반복적으로 언급된 경쟁사 정보를 몇 초 만에 강조 표시하세요

7. ClickUp 제품 가격 책정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 가격 책정 템플릿을 사용하여 제품 및 등급 전반에 걸친 가격 결정 과정을 체계화하세요

약한 가격 전략으로 신규 시장에 진입하면 양쪽 모두에서 손해를 볼 수 있습니다. 가격이 너무 높으면 시장 침투가 더뎌지고, 가격이 너무 낮으면 출시가 안정되기도 전에 마진이 깎이게 됩니다.

ClickUp 제품 가격 책정 템플릿을 사용하면 제품, 브랜드, 유형, 크기에 걸친 가격 결정 과정을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 이 템플릿을 통해 팀은 제품 카탈로그의 구조를 한눈에 볼 수 있어, 가격대를 비교하고, 미비점을 파악하며, 진출하려는 시장에 적합한 가격 모델을 수립하는 데 도움이 됩니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

데이터 기반 의사결정: 비용 분석, 경쟁사 가격 벤치마크, 가치 기반 가격 책정 고려 사항에 대한 섹션이 탄탄한 전략 수립을 지원합니다

카탈로그 구조: 카테고리, 브랜드, 유형, 크기별로 제품을 그룹화하여 가격 결정이 실제 제품 변형에 부합하도록 하세요

가격 비교: 제품군 간의 범위 벤치마킹이 필요하거나 신규 시장에 맞춰 가격을 조정해야 할 때, 유사한 SKU를 나란히 비교하여 검토하세요.

✅ 대상: 신규 시장 진출 전 카테고리별 가격을 책정하는 가격 담당자 및 제품 팀.

🧠 재미있는 사실: 비효율적인 시장 진출은 종종 예산만 더 많이 투입하고 제대로 경청하지 않은 결과입니다. CB Insights의 실패 분석에 따르면, 스타트업을 무너뜨리는 두 번째로 큰 요인은 “시장 수요 부재”로, 이는 사실상 “증거가 아닌 가정에만 의존해 시장에 진출했다”는 말과 같습니다.

8. ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 전략 템플릿을 활용하여 GTM 전략을 영업 팀이 바로 활용할 수 있는 영업 플레이북으로 전환하세요

영업 팀이 이를 실행할 명확한 영업 전략을 갖추지 못한다면, 아무리 훌륭한 시장 진출 전략도 무용지물이 됩니다.

ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿은 마케팅 부서의 포지셔닝과 영업 팀의 현장 노력 간의 격차를 해소합니다. 이 템플릿은 고차원적인 전략을 영업 담당자가 실제로 거래를 성사시키는 데 활용할 수 있는 실행 가능한 영업 가이드로 전환해 줍니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

영업 팀 즉시 활용 가능한 자료: 목표 계정, 영업 프로세스 단계, 이의 처리, 경쟁사 분석 자료(배틀카드) 등 팀을 완벽하게 지원할 수 있는 섹션이 포함되어 있습니다

엔이블먼트 추적: 모든 영업 지원 자료의 생성 및 상태를 추적하세요

연결 가능한 워크플로우: 관련 관련 ClickUp 통합 기능을 활용하여 영업 팀의 전략과 파이프라인 관리를 연결하세요.

✅ 대상: 새로운 시장 진출 플랜을 현장에서 바로 활용할 수 있는 필드 실행 지침서로 전환하려는 영업 지원 관리자 및 지역 영업 책임자.

💡 전문가 팁: ClickUp 채팅을 통해 영업 팀, 마케팅 팀, 제품 팀이 시장 전략의 모든 측면에서 일관된 방향으로 협력할 수 있도록 하세요. 일이 진행되는 바로 그 공간에서 대화가 이루어지므로, 맥락을 놓치거나 우선순위가 엇갈릴 위험이 없습니다. ClickUp 채팅으로 모든 팀의 소통을 원활하게 하세요

9. ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿을 사용하여 출시 플랜을 단계별 실행 매뉴얼로 전환하세요

출시일이 다가올수록, 제품 출시 체크리스트를 활용하면 사소하지만 중요한 작업을 놓칠 위험을 방지할 수 있습니다.

ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿을 사용하면 시장 진출 플랜을 단계별 출시 실행 계획서로 전환할 수 있으며, 일은 카테고리별로 그룹화되고 ClickUp 맞춤형 상태를 통해 추적됩니다.

이 템플릿을 사용하여 모든 출시 작업을 '시장 분석', '타겟 고객', '가격 책정'과 같은 카테고리에 체계적으로 분류하고, 기획부터 완료까지 일관된 단계별로 작업을 진행해 보세요.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

포괄적인 작업 목록: 미리 구축된 미리 구축된 ClickUp 체크리스트는 마케팅, 영업 팀, 제품, 지원 및 운영 전반에 걸친 출시 작업을 다룹니다.

강제 순차 처리: ClickUp의 작업 의존성 기능을 통해 제품이 출시되기 전에 보도 자료가 배포되지 않도록 하여 비용이 많이 드는 오류를 방지하세요.

자동화된 책임 관리: 출시일이 다가올수록 마감일 추적 및 출시일이 다가올수록 마감일 추적 및 ClickUp 자동 알림 기능을 통해 팀이 일정을 준수하도록 관리하세요

✅ 대상: 새로운 시장에 대한 다중 워크스트림 출시를 총괄하는 제품 마케팅 관리자 및 런칭 소유자.

10. ClickUp 출시 플랜 샘플 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 샘플 출시 계획 템플릿을 사용하여 소유자, 타임라인, 예산별로 단계별 출시 진행 상황을 추적하세요.

ClickUp의 샘플 출시 계획 템플릿을 사용하면 실제 출시 프로그램처럼 운영할 수 있는 단계별 출시 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 또한 모든 작업 항목은 소유자, 타임라인, 부서 및 예산과 연계되어 있습니다. 여러 팀이 협력하여 파일럿, 구축 및 최종 출시 단계를 순차적으로 진행해야 하는 시장 진출 시 매우 유용합니다.

출시 과정을 단계별(예: 초기, 개발, 최종 테스트)로 계획하고, 작업 흐름 전반에 대한 가시성을 유지한 채 완료된 사항, 지연된 사항, 취소된 사항 또는 아직 시작되지 않은 사항을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

단계별 출시 구조: 각 단계에 대한 명확한 각 단계에 대한 명확한 ClickUp 마일스톤과 성공 기준을 설정하여 출시 과정을 단계별로 체계화하세요

지속적인 개선: 내장된 회고 섹션을 통해 다음 단계로 넘어가기 전에 각 단계에서 얻은 교훈을 정리할 수 있습니다.

시각화된 타임라인: ClickUp 타임라인 보기를 통해 전체 출시 과정을 시각화하고 각 단계 간의 의존성을 확인하세요.

✅ 대상: 신규 시장 진출이나 지역 확장을 위해 여러 팀의 출시 플랜을 조율하는 운영 책임자.

💡 전문가 팁: 시장 진출은 관리해야 할 다양한 요소가 얽혀 있는 복잡한 프로젝트입니다. ClickUp 슈퍼 에이전트가 이 과정을 더욱 원활하게 진행할 수 있도록 도와드립니다. 경쟁 정보 리서치 슈퍼 에이전트 는 경쟁사를 모니터링하고 시장 진입 결정을 지원하기 위한 전략적 통찰력을 제공합니다.

Complex Task Designer 는 복잡한 결과물을 하위 작업, 의존성, 시간 추정 및 역할 할당이 포함된 체계적인 작업 트리로 분해합니다.

프로젝트 타임라인 작성기 는 마일스톤과 제약 조건을 단계별 타임라인과 날짜가 포함된 순차적인 프로젝트 타임라인으로 변환합니다.

Meetings Manager Super Agent 는 팀 전체의 회의 계획, 아젠다, 준비 및 후속 조치를 효율적으로 조정할 수 있도록 도와줍니다.

PRD Writer Super Agent 는 아이디어와 팀의 의견을 체계적인 제품 요구 사항 문서로 전환하여 출시 계획을 수립합니다.

Status Reporter Super Agent는 이해관계자에게 바로 공유할 수 있는 진행 상황 보고서를 생성하고, 진행을 방해하는 요소를 자동으로 강조 표시합니다. 이 비디오에서 이러한 상황 인식형 AI 팀원들에 대해 자세히 알아보기!

ClickUp으로 시장 진출 플랜을 실행으로 옮기세요

시장 진입 전략은 실제 일이 시작되었을 때도 유효해야만 그 가치를 발휘합니다.

조사, 가정, 계획도 중요하지만, 실행 과정 역시 중요합니다. 새로운 시장에 진입할 때 팀을 조정하고, 의사결정을 추적하며, 타임라인을 업데이트하고, 모든 관련 요소를 유기적으로 연결하는 것이 필수적입니다.

ClickUp을 사용하면 이 모든 과정을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 템플릿으로 시작하여 Docs에서 전략을 구체화하고, 우선순위를 작업으로 전환하며, 분석 단계에서 출시 단계로 계획이 진행될 때 진행 상황을 시각적으로 확인하세요. 워크플로우에 내장된 AI를 통해 팀은 불필요한 복잡성을 늘리지 않고도 연구 결과를 요약하고, 계획을 세밀하게 다듬으며, 다음 단계를 더 빠르게 도출할 수 있습니다.

ClickUp을 무료로 체험하고 시장 진입 계획에서 실행 단계로 나아가세요. ✅

자주 묻는 질문

시장 진입 플랜은 새로운 시장에 진입할지와 어떻게 진입할지에 대한 전반적인 플랜인 반면, GTM 플랜은 해당 시장에서 제품을 출시하기 위한 구체적인 실행 플랜입니다. 시장 진입을 “왜”에, GTM을 “어떻게”에 비유해 보세요.

크로스-기능 팀은 공유 템플릿을 단일 정보 소스로 활용하며, 포지셔닝은 제품 팀, 메시징은 마케팅 팀 등 각 섹션을 담당자에게 배정합니다. 이를 통해 모든 구성원이 한 곳에서 의존성과 진행 상황을 확인할 수 있어, 업무의 불일치를 방지할 수 있습니다.

먼저 시장 조사 템플릿을 사용하여 사업 기회를 검증하고, 경쟁 분석 및 제품 포지셔닝 템플릿을 활용하여 전략을 수립하세요. 마지막으로 시장 진출 전략 템플릿과 제품 출시 체크리스트를 활용하여 실행에 옮기세요.

그렇습니다. 하지만 해외 진출을 위해서는 규제, 현지화, 각 지역별 경쟁 환경과 같은 시장별 특성에 맞춰 맞춤형 계획을 수정해야 합니다. 이때 '롤아웃 플랜 샘플 템플릿'이 특히 유용합니다. 이 템플릿은 여러 국가에 걸쳐 단계적으로 진출할 수 있도록 지원하기 때문입니다.