CRM 템플릿을 위한 Asana vs Notion: 어느 것이 더 효과적일까?

온라인 도구에서 CRM 템플릿을 설정하면 일주일 동안은 완벽해 보입니다. 그러다 실제 일이 시작되면 달라집니다.

잠재 고객이 수정 견적을 요청하고, 누군가는 다른 페이지에 회의 노트를 기록합니다. 다음 단계는 채팅에서 논의되지만 할당된 작업으로 전환되지 않습니다. 갑자기 파이프라인은 '진행 중'으로 표시되지만, 다음 단계는 누락되거나 오래되었거나 채팅에 갇혀 있습니다.

그 격차는 대부분의 팀이 생각하는 것보다 더 흔합니다.

세일즈포스의 최신 '영업 현황' 연구에 따르면 영업 담당자는 주당 약 28%만 실제 영업 활동에 할애하며, 나머지는 관리자 업무 등에 소요됩니다. 바로 이 점에서 우수한 CRM 템플릿이 생산성을 극대화하고 프로젝트 전반에 걸쳐 시간을 절약하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 가이드에서는 가벼운 CRM을 일상적으로 사용 가능하게 만드는 요소와 팀에 가장 적합한 기능을 기준으로 Asana와 Notion의 CRM 템플릿을 비교합니다.

경량 CRM 시스템에 필요한 요소

CRM 시스템은 기존 및 잠재 고객과의 상호작용을 관리하는 데 도움을 줍니다. 고객 정보, 활동 내역, 후속 조치를 한곳에 보관합니다.

프로젝트 관리 소프트웨어 내 경량 CRM을 원한다면 반드시 고려해야 할 필수 요소가 있습니다:

사용 가능한 상태로 유지되는 연락처 기록 으로, 복잡한 지식 기반을 구축하지 않고도 연락처 정보와 상호작용 노트를 저장할 수 있습니다.

명확한 단계로 구성된 파이프라인 을 통해 거래를 간단한 단계로 진행하고 진행 상황을 한눈에 파악하세요.

후속 조치를 위한 작업 관리 : 작업 할당, 마감일 설정, 정기 점검 또는 갱신을 위한 반복 작업 생성 가능

영업 방식에 맞는 프로젝트 보기 로 파이프라인 흐름에는 보드를, 신속한 업데이트에는 목록이나 테이블을 활용하세요.

간편한 보고 및 가시성 으로 단일 거래 목록뿐만 아니라 여러 프로젝트 전반의 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

반복 가능한 단계를 위한 자동화된 워크플로우 로 알림, 업무 인수인계, 상태 변경이 누군가의 기억에 의존하지 않도록 합니다.

상황에 맞는 협업 및 문서화 로 회의 노트와 내부 문서가 거래 기록과 항상 함께합니다.

스택에 맞는 통합 기능 으로 Google Workspace 같은 파일 및 커뮤니케이션 tools가 파이프라인에서 분리되지 않도록 합니다.

확장 시 관리자 제어를 통해 팀 규모가 커지면 접근 권한 및 사용자 프로비저닝을 관리할 수 있습니다(대개 유료 플랜 또는 엔터프라이즈 플랜과 연계됨).

이러한 기본 사항을 제대로 설정하면 프로젝트 관리에 사용하는 동일한 도구로 가벼운 CRM을 운영할 수 있습니다. 또한 워크플로우가 팀이 이미 작업을 관리하고 프로젝트 진행 상황을 추적하는 방식에 부합하므로 학습 곡선도 줄일 수 있습니다.

Asana vs Notion: 나란히 비교 기준

CRM 템플릿 관점에서 본 Notion과 Asana의 간략한 개요입니다. 후속 섹션에서 비교할 정확한 기준이 바로 이것들입니다.

비교 기준 CRM 템플릿용 Asana CRM 템플릿용 Notion 매주 정확하게 유지되는 파이프라인 추적 거래를 작업처럼 처리하므로 소유자, 마감일, 다음 단계가 항상 가시적으로 유지됩니다 거래를 페이지가 있는 데이터베이스 레코드처럼 처리하여 노트와 컨텍스트가 파이프라인과 가깝게 유지됩니다. 복잡해지지 않는 연락처 및 거래 기록 거래/계정 정보를 작업 필드와 댓글에 저장하지만, 긴 스레드는 맥락을 묻어버릴 수 있습니다. 거래, 연락처, 계정 및 관계에 대한 구조화된 데이터베이스 구축 CRM 템플릿 내 후속 조치 및 워크플로우 관리 작업, 마감일, 반복 작업 및 규칙을 활용하여 후속 조치를 가시적으로 관리합니다. 속성이 유지 관리될 때는 잘 작동하지만, 업데이트가 누락되면 수동 작업이 필요해질 수 있습니다. CRM 템플릿의 일관성을 유지하는 리드 인테이크 양식을 사용하여 구조화된 리드 정보를 수집하고 파이프라인 프로젝트로 전달합니다(유료 플랜) 데이터베이스 템플릿과 속성을 사용하지만, 전용 흐름을 구축하지 않는 한 데이터 입력은 종종 수동으로 이루어집니다. 지속적인 관리 없이도 확장 가능한 템플릿 기반 CRM 구축하기 팀원이 늘어남에 따라 소유권, 마감일, 규칙을 통해 구조를 유지합니다 데이터베이스의 정확성을 지속적으로 유지하는 것은 팀의 규율에 더 많이 의존합니다.

CRM 템플릿용 Asana

Asana를 통해

Asana는 체계적인 프로젝트 관리 도구이므로, "CRM"이 실제로 팀 작업 관리를 위한 반복 가능한 워크플로우일 때 Asana의 CRM 템플릿이 가장 효과적입니다.

따라서 팀이 거래가 성사 단계로 진행될 때 일관된 후속 조치, 명확한 소유권, 프로젝트 추적을 가장 중요하게 여길 때 Asana가 적합합니다.

Asana는 목록, 보드, 달력, 타임라인 등 다양한 프로젝트 보기 방식을 제공합니다. 무료 플랜으로 시작할 수 있지만, 유료 플랜을 통해 구조화된 프로젝트 관리와 자원 관리에 도움이 되는 고급 기능을 잠금 해제할 수 있습니다.

Asana의 CRM 접근 방식

Asana는 전용 CRM 시스템은 아니지만, 간단한 모델을 활용해 프로젝트 템플릿으로 가벼운 CRM 시스템을 구축할 수 있습니다:

하나의 프로젝트 = 하나의 파이프라인

한 작업 = 한 리드, 한 거래, 한 계정

사용자 지정 필드 = CRM 세부 정보

규칙 = 자동화된 워크플로우

✅ 실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

보드 보기에서 파이프라인 운영하기: 각 열을 단계(신규 리드, 자격 확인, 제안서, 협상, 계약 체결)로 설정하세요. 거래 진행에 따라 작업을 보드 전체로 이동시키세요.

사용자 정의 필드로 CRM 세부 정보 수집: 거래 금액, 마감일, 리드 출처, 우선순위, 소유자, 다음 단계 필드를 추가하세요. 사용자 정의 필드는 Free Plan이 아닌 스타터 이상 유료 요금제에서 이용 가능합니다.

후속 조치 및 업무 인계를 위한 작업 관리: 마감일, 하위 작업, 작업 의존성을 활용하여 다음 단계를 가시적으로 파악하세요. 특히 여러 프로젝트와 이해관계자가 겹치는 상황에서 효과적입니다.

양식을 통한 리드 수집(유료 기능): 일관된 리드 유입을 원한다면, Asana 양식으로 체계적인 세부 정보를 수집하고 파이프라인 프로젝트에 작업을 생성할 수 있습니다. 양식 기능은 스타터, 어드밴스드 이상 요금제에서 이용 가능합니다.

규칙을 활용해 수동 유지 관리를 줄이세요: 트리거 발생 시 규칙을 통해 소유자 지정, 단계 이동 또는 필드 업데이트가 가능합니다. 규칙은 유료 요금제에서 이용 가능하며, 맞춤형 규칙 빌더는 스타터 요금제 이상에서 제공됩니다.

Asana CRM 템플릿

Asana는 완전한 CRM으로 제공되지 않으므로 템플릿이 대부분의 핵심 기능을 담당합니다. 우수한 Asana CRM 템플릿은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

단계와 소유권을 포함한 파이프라인 구조

거래 세부 정보를 위한 사용자 지정 필드

주간 검토를 쉽게 만드는 프로젝트 보기

후속 조치 누락을 방지하는 작업 관리자 설정

아래는 Asana 템플릿 갤러리에서 선정한 다섯 가지 강력한 옵션입니다:

1. Asana(Asana)의 영업 파이프라인 템플릿

Asana를 통해

Asana의 영업 파이프라인 템플릿은 첫 접촉부터 계약 체결까지 리드를 추적할 수 있는 단일 공간을 제공합니다. 흩어진 시트와 메시지 스레드를 업데이트하는 대신, 각 거래를 단계별로 진행시키고 작업 자체에 대한 최신 컨텍스트를 유지할 수 있습니다.

거래 금액과 소유자 같은 핵심 정보를 기록하고, 다음 단계 작업을 추가하며, 업무 방식에 맞춰 보기를 전환할 수 있습니다. 목록, 보드, 달력, 타임라인 같은 보기를 통해 진행 상황을 추적하고, 이번 주에 처리해야 할 사항과 향후 예정된 사항을 한눈에 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

유연한 프로젝트 보기로 단계별 기회 추적

값, 리드 상태, 우선순위, 소유자용 사용자 지정 필드 추가

후속 조치 및 노트를 작업에 직접 저장하여 누락되는 정보가 없도록 합니다

트리거 발생 시 재할당 및 필드 변경과 같은 규칙으로 자동화를 수행합니다.

Salesforce, HubSpot, Zendesk, ServiceNow와 같은 앱에 파이프라인을 연결합니다.

✨️ 이상적인 대상: Asana 내에서 특정 계정의 파이프라인 진행 상황과 실행 항목을 간단하게 추적하고자 하는 영업 팀.

2. Asana 계정 추적 템플릿

Asana를 통해

Asana의 계정 추적 템플릿은 계정 관리를 반복 가능한 프로세스로 운영할 수 있도록 지원합니다. 계정 정보, 소유자, 다음 단계 작업을 한 곳에 저장하므로 갱신 및 업셀링 대화가 기억에만 의존하지 않습니다.

계정을 계층, 라이프사이클 단계 또는 지역별로 그룹화한 후, 작업을 활용하여 정기 점검, 분기별 비즈니스 리뷰(QBR), 온보딩 마일스톤을 계획하세요. 이 템플릿은 여러 계정을 동시에 관리할 때도 고객 관련 일을 팀 전체가 가시적으로 확인할 수 있게 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목록, 보드, 달력 또는 타임라인 보기로 계정 보기

단계, 우선순위, 계정 유형 또는 소유자별로 보기를 필터링합니다.

후속 조치를 작업으로 추적하여 실행 항목이 사라지지 않도록 관리합니다

작업을 위한 노트를 저장하여 계정 컨텍스트를 쉽게 찾을 수 있도록 합니다

✨️ 이상적인 대상: Asana에서 계정 및 작업 항목을 추적할 수 있는 가벼운 방식을 원하는 고객 성공 팀.

3. Asana(Asana)의 사전 판매 거래 지원 템플릿

Asana를 통해

Asana의 사전 영업 거래 지원 템플릿은 거래가 성사되기 전 발생하는 모든 과정을 체계적으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 보안 검토, 맞춤형 데모, 가격 승인, 제안서 입력 등 다양한 요청 사항을 한곳에 모아 관리함으로써 메시지 간에 일이 누락되는 것을 방지합니다.

각 요청을 작업으로 분할하고, 적절한 소유자에게 할당하며, 거래 타임라인에 맞춰 마감일을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 완료된 작업, 대기 중인 작업, 다음 단계를 차단하는 요소를 명확히 파악할 수 있으며, 특히 여러 팀이 동일한 기회를 지원하는 경우에 유용합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 사전 판매 요청, 작업 담당자, 마감일을 한눈에 확인할 수 있는 가시성 제공

질문을 적절한 담당자에게 전달하여 불필요한 오고 가는 과정을 줄입니다.

중요한 단계가 지연되지 않도록 장애 요소와 의존성을 추적합니다.

거래 작업 내부에 노트, 링크 및 업데이트를 중앙 집중화합니다.

여러 팀이 하나의 활성 거래를 지원할 때 책임 소재를 명확히 유지합니다.

✨️ 이상적인 대상: 타임라인과 실행 항목을 명확하게 유지하면서 이해관계자 전반에 걸쳐 체계적인 사전 영업 지원이 필요한 영업 팀.

4. Asana의 사후 영업 팀 인수인계 템플릿

Asana를 통해

Asana의 사후 영업 팀 인수인계 템플릿은 가장 가벼운 CRM조차 어려움을 겪는 순간을 위해 설계되었습니다: 세부 사항을 놓치지 않으면서 "거래 성사"에서 "약속 이행"으로 전환하는 과정입니다.

이는 책임 소재가 명확하고, 핵심 컨텍스트가 일에 계속 첨부되며, 온보딩 단계가 누락되지 않는 체계적인 인수인계 워크플로우를 제공합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

시작 회의 전에 범위, 이해관계자 및 커밋 사항을 포착합니다.

온보딩 단계를 할당하여 모든 소유자가 자신의 책임을 인지하도록 합니다

워크플로우에 첨부된 인수인계 노트와 컨텍스트를 유지합니다

채팅에서 업데이트를 확인하지 않고도 타임라인과 다음 작업을 추적합니다.

판매된 내용과 제공된 내용을 명확히 구분하여 재작업 감소

✨️ 이상적인 대상: 명확한 소유권과 타임라인을 바탕으로 깔끔한 인수인계를 통해 온보딩을 진행하고자 하는 영업 팀과 고객 지원 팀.

5. Asana 맞춤형 고객 구현 템플릿

Asana를 통해

Asana의 고객 구현 템플릿은 체계적인 롤아웃처럼 온보딩을 운영할 수 있도록 지원합니다. 전체 구현 과정을 작업으로 매핑하여 시작부터 가동까지 모든 단계를 명확히 파악할 수 있습니다. 이는 여러 프로젝트를 관리하며 신규 고객마다 반복 가능한 프로세스가 필요할 때 유용합니다.

내부 담당자에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 작업이 단계별로 진행되는 동안 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 또한 주요 리소스, 노트 및 업데이트를 동일한 플랜에 연결하여 팀이 일관성을 유지하고 고객 경험이 일관되게 유지되도록 할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

시작부터 가동까지 명확한 마일스톤으로 온보딩 단계를 플랜하세요.

작업 소유자를 지정하여 업무 인계가 지연되지 않도록 하세요

가시성을 잃지 않으면서 구현 단계 전반에 걸친 진행 상황을 추적하세요

링크, 문서, 노트를 중앙 집중화하여 더 빠른 전달을 실현하세요

타임라인이 변경되거나 위험이 발생할 때 이해관계자들의 의견을 조율하세요

✨️ 이상적인 대상: 모든 신규 고객 프로젝트에 반복 가능한 온보딩 플랜이 필요한 고객 성공 및 구현 팀.

Asana를 CRM으로 활용할 때의 장점

영업 프로세스가 실행 중심일 때 Asana는 가벼운 CRM으로 효과적입니다. 거래를 작업 항목처럼 관리하고 싶다면, Asana의 작업 관리 모델이 팀 전체에 걸쳐 후속 조치를 더 쉽게 이행할 수 있게 합니다.

Asana CRM 템플릿이 특히 빛나는 부분은 다음과 같습니다:

작업 관리 내에서 자연스럽게 후속 조치 수행: 작업 할당, 마감일 설정, 반복 작업 활용으로 진행 상황 확인이 가능해 다음 단계가 기억에만 의존하지 않습니다.

프로젝트 보기로 파이프라인 검토가 간편해집니다: 보드 보기로 파이프라인을 운영한 후, 주간 계획 수립을 위해 목록 또는 달력 보기로 전환할 수 있습니다. 스타터(Starter)와 같은 유료 플랜에서는 더 체계적인 프로젝트 관리 워크플로우를 위한 타임라인 및 의존성 기능도 제공됩니다.

거래 세부 정보를 일관되게 유지하는 사용자 지정 필드: 거래 금액, 우선순위, 마감일, 리드 출처 등의 필드를 추가하면 CRM을 무료 메모로 만들지 않고도 빠르게 정렬 및 필터링할 수 있습니다. 사용자 지정 필드는 스타터 플랜 이상에 포함됩니다.

자동화된 워크플로우로 파이프라인 유지 관리 부담 감소: 규칙을 통해 소유자 지정이나 필드 업데이트 등 변경 사항 발생 시 자동으로 작업을 실행할 수 있습니다. 규칙 기능은 스타터 플랜 이상에서 제공됩니다.

템플릿으로 팀의 신속한 표준화 지원: 영업 팀 및 고객 워크플로우를 위해 Asana의 템플릿 갤러리는 몇 번의 클릭만으로 조정 가능한 시작 구조를 제공합니다.

CRM 템플릿으로 사용 시 Asana의 한도

Asana는 여전히 프로젝트 관리 소프트웨어가 주력입니다. 따라서 CRM 스타일의 일을 지원할 수는 있지만, "진정한 CRM" 경험의 일부는 추가 설정, 더 엄격한 습관, 또는 유료 플랜으로의 업그레이드가 필요합니다.

유의할 주요 한도:

핵심 CRM 구성 요소는 종종 유료 플랜이 필요합니다: 스타터 플랜에는 양식, 사용자 지정 필드, 규칙, 의존성 등 핵심 CRM 기능을 포함합니다. 팀이 파이프라인을 안정적으로 유지하기 위해 이러한 기능이 필요하다면 무료 플랜은 제한적으로 느껴질 수 있습니다.

규칙은 도움이 되지만 자동화 한도에 부딪힐 수 있습니다: Asana 도움말 문서에 따르면 플랜 등급과 무관하게 프로젝트당 최대 50개의 규칙만 설정 가능합니다. 매우 세부적인 자동화 워크플로우에 의존하는 경우 논리를 단순화하거나 프로세스를 여러 프로젝트로 분할해야 할 수 있습니다.

거래 및 연락처 기록은 기본적으로 "CRM 객체"가 아닙니다: 대부분의 설정에서 거래는 작업이며, 고객은 작업 또는 프로젝트입니다. 이 방식도 가능하지만, 프로세스 관리, 일관된 사용자 지정 필드, 명확한 명명 규칙을 통해 맥락이 묻히지 않도록 해야 합니다.

이메일 워크플로는 기본 CRM 받은 편지함이 아닙니다: 타사 앱과 이메일 tools를 연결해 작업을 생성하고 관련 정보를 가까이 두는 것은 가능하지만, 여전히 전용 영업 팀 받은 편지함 대신 이메일 시스템 내에서 아웃리치를 관리하게 됩니다.

확장 시 상위 계층 관리 기능 필요성 증가: 고급 관리자 권한, 사용자 프로비저닝 또는 엔터프라이즈 플랜 제어와 같은 강력한 거버넌스가 필요하다면, 소규모 팀이 예상하는 것보다 높은 가격대의 플랜을 선택하게 될 수 있습니다.

CRM 템플릿을 위한 Notion

Notion을 통해

Notion은 데이터베이스 중심의 지식 관리 작업 공간입니다. 이는 CRM 템플릿에 중요한데, 여러분의 "CRM"이 작업으로 가득 찬 프로젝트처럼 작동할 필요가 없기 때문입니다. 대신 연결된 기록들의 집합처럼 작동할 수 있습니다.

Notion CRM 템플릿에서는 각 거래가 일반적으로 데이터베이스 항목으로 처리됩니다. 해당 항목을 빠른 편집을 위한 테이블, 파이프라인 단계를 위한 보드, 또는 일정이 주간 업무를 주도할 때 타임라인으로 볼 수 있습니다.

이 접근 방식은 거래 정보를 파이프라인과 가깝게 관리하고자 하는 중소기업, 스타트업, 에이전시, 영업 또는 운영 팀에 효과적입니다. 회의록, 문서, 링크, 내부 문서가 별도의 프로젝트 템플릿에 흩어지지 않고 동일한 거래 페이지 내에 통합됩니다.

Notion의 CRM 접근 방식

Notion은 전통적인 CRM이 아닙니다. 파이프라인을 데이터베이스로 전환한 후 팀에 적합한 "양질의 데이터" 기준을 정해 CRM 템플릿을 구축합니다.

일반적인 설정 패턴은 다음과 같습니다:

보드 보기를 파이프라인으로 활용하기: 데이터베이스 항목을 '단계' 같은 속성별로 그룹화한 후, 거래 진행 상황에 따라 카드를 열 사이로 이동시키세요.

CRM 세부 정보를 데이터베이스 속성으로 저장: 소유자, 마감일, 거래 값, 다음 단계, 리드 출처를 구조화된 필드로 추적하여 빠르게 필터링 및 정렬 가능

업무 유형에 따라 보기 전환: 빠른 편집 및 정리는 테이블 보기, 파이프라인 검토는 보드 보기, 주간/월간 거래 진행 상황 확인은 타임라인 보기를 활용하세요.

데이터베이스 템플릿으로 기록 표준화: 발견 노트, 이의 제기, 이해관계자, 인수인계 세부사항에 대해 반복 가능한 레이아웃을 생성하여 모든 거래 페이지가 일관성을 유지하도록 합니다.

수동 업데이트를 줄이고자 할 때 자동화 기능 추가: Notion 데이터베이스 자동화는 유료 플랜에서 이용 가능합니다. Free Plan 사용자는 Slack 알림 자동화만 생성할 수 있으며, 다른 유형은 생성할 수 없습니다.

이미 Notion을 사용 중이며 문서화와 가벼운 거래 추적을 위한 올인원 작업 공간을 원한다면, 이 데이터베이스 중심 접근 방식이 적합할 수 있습니다. 단점은 팀이 속성 업데이트를 꾸준히 유지해야만 파이프라인이 정확하게 유지된다는 점입니다.

Notion CRM 템플릿

Notion 템플릿은 사용 사례가 요구사항과 부합할 경우 대부분의 복잡한 작업을 처리해 줍니다. 견고한 Notion CRM 템플릿은 다음과 같은 기능을 제공합니다:

적절한 속성을 갖춘 거래 데이터베이스

보드 및 테이블과 같은 즉시 사용 가능한 보기

거래 페이지와 노트를 위한 일관된 구조

템플릿 및 플랜에 따라 선택 가능한 자동화 기능

처음부터 구축하고 싶지 않다면, Notion에서 제공하는 다음과 같은 커스터마이징 가능한 CRM 템플릿을 확인해 보세요:

1. Notion의 영업 팀 CRM 템플릿

현재 영업 추적이 스프레드시트, 몇 개의 어수선한 노트 페이지, 그리고 누군가의 기억 속에 흩어져 있다면, 이 템플릿이 더 깔끔한 시작점을 제공합니다. Notion의 영업 CRM 템플릿은 "무거운 SaaS" 느낌 없이도 기본 기능을 한곳에 모아 영업 퍼널을 운영할 수 있는 방법으로 위치합니다.

필요한 필드만으로 리드를 추적할 수 있는 간결한 구조를 제공하며, 각 레코드는 노트와 거래 맥락을 위한 별도의 Notion 페이지로 존재할 수 있습니다. 또한 Notion 마켓플레이스에서 인기 있는 선택지라, 빠르게 도입하고 나중에 조정할 수 있는 템플릿을 원할 때 안심할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

데이터베이스를 처음부터 구축하지 않고도 가벼운 파이프라인을 설정하세요

모든 거래를 노트, 업데이트, 컨텍스트를 위한 페이지로 관리하세요

필요한 속성만 추적하고, 나중에 더 추가하세요

다음 단계를 가시적인 작업으로 전환하여 후속 조치를 표준화하세요

영업 팀이 변경될 때 CRM을 쉽게 조정할 수 있도록 하세요

✨️ 이상적인 대상: 추가 도구 없이 간단한 Notion 기반 CRM을 원하는 소규모 팀.

2. Notion의 '모든 계정' 템플릿

Notion의 모든 계정 템플릿은 모든 고객 계정을 한곳에 관리할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다. 최신 정보를 찾기 위해 페이지와 탭 사이를 오갈 필요 없이 핵심 계정 정보를 중앙 집중화하여 일관성을 유지하기 쉽게 합니다.

소규모 비즈니스, 스타트업, 에이전시에게 가시성 확보가 필요한 경우, 본격적인 CRM 도구를 대체할 실용적인 대안입니다. 소유권, 상태, 진행 중인 일을 추적하고, 변경 사항이 발생할 때마다 동일한 계정 레코드에 노트와 업데이트를 연결하여 관리할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 고객 계정을 하나의 체계적인 작업 공간 보기에 보관하세요

계정 소유자를 추적하여 팀 전체에서 책임 소재가 명확하게 유지되도록 하세요

핵심 정보를 한 번만 기록하고 여러 워크플로우에서 재사용하세요

각 계정 기록 페이지 내에 업데이트 및 노트 저장

매주 설정을 재구축하지 않고도 계정 상태를 빠르게 점검하세요

✨️ 이상적인 대상: 여러 고객 계정과 지속적인 관계를 관리하는 소규모 팀, 스타트업, 에이전시.

3. Notion의 자동화 기능이 적용된 영업 파이프라인

Notion의 자동화 기능이 적용된 영업 파이프라인은 파이프라인 상태는 양호하지만 수동 업데이트를 꺼리는 직원들로 인해 후속 조치가 소홀해지는 주를 위한 템플릿입니다. Notion 내에서 바로 사용 가능한 영업 파이프라인을 제공하며, 설정 단계에 데이터베이스 자동화 기능이 내장되어 있어 일상적인 작업이 '관리 업무 부담'으로 느껴지지 않습니다.

소규모 기업, 스타트업, 에이전시를 위한 실용적인 방법으로, 본격적인 CRM 도구 도입 없이도 거래를 원활하게 진행할 수 있습니다. 파이프라인 뷰에서 단계를 추적하고, 각 레코드 내부에 거래 컨텍스트를 보관하며, 팀 업무량이 증가할수록 자동화 기능을 활용해 시스템을 깔끔하게 유지할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

처음부터 구축하는 대신 자동화 준비된 파이프라인으로 시작하세요

단계와 소유자가 변경될 때도 각 거래 기록의 일관성을 유지하세요

팀이 여러 거래를 처리할 때 수동 업데이트를 줄이세요

거래 기록 페이지 내에서 노트와 링크를 저장하세요

구조화된 필드와 보기로 파이프라인 검토 속도 향상

✨️ 이상적인 대상: 수동 업데이트를 줄이기 위한 자동화 기능이 포함된 가벼운 파이프라인을 원하는 영업 및 운영 팀.

4. Notion의 Personal CRM 2026

Notion의 Personal CRM 2026은 대부분의 경량 설정이 간과하는 "CRM"의 핵심 측면에 집중하는 템플릿입니다: 상대방이 누구인지, 마지막으로 논의한 내용이 무엇인지, 언제 후속 조치를 취해야 하는지 기억하는 것입니다. 흩어진 노트를 관리하는 대신, 사람들과 지속적인 상호작용을 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

소규모 비즈니스 기업, 스타트업, 에이전시, 영업 또는 운영 팀에게 파이프라인 템플릿에 유용한 애드온입니다. 완전한 영업 받은 편지함이 필요하지 않지만 후속 조치를 꾸준히 유지하고 싶을 때 파트너, 잠재 고객, 클라이언트 관계자 관리를 위해 활용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

맞춤형 데이터베이스 구축 없이도 연락처 및 핵심 정보 추적 가능

다음 통화 전에 맥락을 기억할 수 있도록 대화 내용을 기록하세요

관계가 소원해지지 않도록 후속 조치 시점을 설정하세요

개인 및 업무 연락처를 하나의 시스템에서 체계적으로 관리하세요

바쁜 프로젝트 주간에도 아웃리치 활동을 꾸준히 유지하세요

✨️ 이상적인 대상: Notion 내에서 파트너, 잠재 고객, 클라이언트를 위한 가벼운 관계 추적기를 신속하게 구축하고자 하는 팀.

5. Notion의 개인용 주소록

Notion의 개인용 연락처 관리는 만나거나 함께 일하거나 제안할 계획인 사람들을 놓치지 않도록 도와주는 간단한 템플릿입니다. 연락처 정보와 관련 내용을 한곳에 보관하도록 설계되어, 후속 조치를 취하기 전에 오래된 이메일과 흩어진 노트를 뒤적일 필요가 없습니다.

소규모 기업 및 에이전시를 위해, 이 템플릿은 거래 파이프라인과 함께 원활하게 작동합니다. 클라이언트 관계자, 파트너 연락처, 유망한 리드를 추적하고, 관계 현황에 대한 간단한 노트를 남길 수 있어 완전한 CRM 도구 없이도 관리가 가능합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

복잡한 데이터베이스 구축 없이도 연락처 정보를 체계적으로 관리하세요

빠른 노트를 저장하여 후속 조치 전에 상황을 기억하세요

클라이언트, 파트너, 유망 리드 간의 관계를 손쉽게 추적하세요

바쁜 배송 및 영업 주간에도 아웃리치를 더 일관성 있게 진행하세요

기회가 갑자기 생겼을 때 빠르게 적합한 담당자를 찾으세요

✨️ 이상적인 대상: 완전한 CRM 도구 없이 Notion에서 핵심 관계 및 연락처 컨텍스트를 추적하는 소규모 팀.

CRM으로 Notion을 사용할 때의 장점

파이프라인과 컨텍스트를 한곳에서 관리하고 싶을 때 Notion은 가벼운 CRM으로 효과적입니다. 거래를 태스크 관리자에 억지로 넣지 않고 각 거래를 데이터베이스 레코드로 처리한 후, 회의 노트, 링크, 파일, 내부 문서를 위한 페이지처럼 열 수 있습니다.

Notion CRM 템플릿이 일반적으로 가장 강점을 보이는 부분:

컨텍스트를 추가해도 CRM 기록은 체계적으로 유지됩니다: 거래 세부 정보는 데이터베이스 속성에 저장되므로, 모든 내용을 자유 형식 노트로 전환하지 않고도 정렬, 필터링 및 진행 추적이 가능합니다.

영업 프로세스에 맞춰 워크플로우를 구성하세요: Notion은 여러 데이터베이스 뷰를 설정할 수 있어, 영업 팀의 프로젝트 관리 방식에 따라 보드 보기로 파이프라인을 운영하고, 테이블 보기로 데이터를 정리하며, 달력 또는 타임라인 뷰로 일정을 확인할 수 있습니다.

연동된 데이터베이스로 중복 작업 감소: 관계 및 집계 기능을 활용해 연락처, 거래, 계정을 연결하면 동일한 정보를 매번 재입력하지 않고도 여러 프로젝트에서 연락처 세부 정보를 재사용할 수 있습니다.

실시간 협업은 영업 팀과 문서화를 함께 수행하는 팀에 적합합니다: 영업 워크플로우가 공유 지식베이스에 의존할 때 Notion이 강점을 발휘합니다. 거래 기록에 파이프라인 정보와 함께 회의 노트 및 의사 결정 배경도 함께 저장할 수 있기 때문입니다.

통합 기능을 통해 파일을 동일한 도구로 가져올 수 있습니다: Notion은 갤러리를 통한 통합을 지원하며, Google Drive 및 Slack과 같은 옵션을 포함합니다. 이는 팀이 타사 앱을 가로질러 작업할 때 유용합니다.

CRM 템플릿에 대한 Notion의 한도

Notion은 CRM 템플릿에 좋은 선택지가 될 수 있지만, 여전히 전용 CRM은 아닙니다. 설정은 데이터베이스 설계 수준, 팀의 업데이트 일관성, 그리고 선택한 플랜에 따라 달라집니다.

주요 고려사항은 다음과 같습니다:

Free Plan에서는 자동화 기능이 한도가 있습니다: Notion은 데이터베이스 자동화 기능이 유료 플랜에서만 제공된다고 명시합니다. Free Plan에서는 Slack 알림 자동화를 생성할 수 있지만, 다른 유형의 자동화는 생성할 수 없습니다.

팀을 위한 Notion Free Plan의 블록 한도: Notion 헬프 센터에 따르면, 2명 이상의 워크스페이스 소유자가 있는 Free Plan 작업 공간은 작업 공간당 1,000개 블록 한도가 적용됩니다. 이 한도에 도달하면 새로운 CRM 레코드와 콘텐츠를 계속 추가하려면 업그레이드가 필요합니다.

후속 조치는 작업 중심 도구보다 실행력이 떨어질 수 있습니다: 다음 단계를 속성으로 추적하고 데이터베이스에 작업을 생성할 수 있지만, 단계, 소유자, 다음 단계 날짜 업데이트에 대한 강력한 습관을 형성하지 않으면 팀이 필드 관리를 소홀히 하기 쉽습니다.

과도한 구축은 쉽습니다: Notion은 창의적인 자유도가 높습니다. 이는 유용하지만, 동일한 CRM 템플릿 내에서 서로 다른 사람들이 각기 다른 보기, 속성 또는 명명 규칙을 설정할 경우 학습 곡선을 가파르게 만들 수 있습니다.

고급 관리 기능은 비즈니스 또는 엔터프라이즈 플랜으로 유도합니다: 대규모 팀으로 확장하면서 SAML 싱글 사인온(Security Assertion Markup Language 싱글 사인온) 및 강화된 거버넌스가 필요하다면, Notion은 해당 기능을 비즈니스 및 엔터프라이즈 플랜에 위치시킵니다.

Asana 대 Notion: 기능 비교

지금까지 이 tools가 'CRM을 수행하는 방식'에 큰 차이가 있음을 확인하셨을 겁니다.

Asana 는 CRM 템플릿을 프로젝트 워크플로우로 전환합니다. 여기서 거래는 작업처럼 처리되며 후속 조치는 소유권과 마감일과 연계된 상태로 유지됩니다.

Notion은 CRM 템플릿을 데이터베이스로 전환하여, 거래 건을 레코드처럼 관리하고 각 거래 페이지 내에 노트, 문서, 회의 기록 등의 컨텍스트를 저장합니다.

다음으로, 사용자가 늘어나면서 가벼운 CRM 시스템의 성패를 좌우하는 부분에서 Notion과 Asana를 다시 한번 비교해 보겠습니다.

주요 기능 #1: 매주 정확하게 유지되는 파이프라인 추적

Asana

Asana는 파이프라인이 실행 중심으로 운영될 때 가장 효과적입니다. 각 거래 건이 하나의 작업으로 처리되므로, 팀이 작업 및 프로젝트 관리를 위해 사용하는 동일한 보기에서 작업 할당, 마감일 설정, 다음 단계 확인이 가능합니다. 거래 건에 소유권과 시한이 항상 연결되어 있으므로 후속 조치가 누락될 가능성이 줄어듭니다.

Notion

파이프라인에 단순한 단계 정보가 아닌 컨텍스트가 필요할 때 Notion이 가장 효과적입니다. 각 거래는 데이터베이스 레코드로 페이지로 열리므로 팀원들이 회의 노트, 내부 문서, 주요 링크를 파이프라인과 함께 관리할 수 있습니다. 단점은 파이프라인 정확도가 사람들이 올바른 속성을 꾸준히 업데이트하는 데 달려 있다는 점입니다.

🏆 승자: 동률. 작업 관리처럼 느껴지는 파이프라인 추적을 원한다면 Asana를 선택하세요. 파이프라인 추적 기능과 문서화를 위한 풍부한 거래 페이지를 원한다면 Notion을 선택하세요.

Asana

Asana에서 "거래" 또는 "계정"은 일반적으로 작업(task)으로 처리됩니다. 유료 플랜에서는 사용자 정의 필드를 통해 구조화된 세부 정보를 저장하고, 업데이트 내용은 댓글에 기록할 수 있습니다. 팀이 작업을 핵심 정보원으로 활용할 경우 체계적으로 유지되지만, 시간이 지남에 따라 긴 댓글 스레드가 중요한 맥락을 묻어버릴 수 있습니다.

Notion

Notion은 체계적인 기록 관리를 위해 설계되었습니다. 거래, 연락처, 계정을 별도의 데이터베이스로 관리한 후 관계 및 집계 기능을 통해 연결하면 동일한 연락처 정보가 여러 프로젝트에 걸쳐 표시됩니다. 특히 팀이 Notion을 지식 베이스로도 활용하는 경우 더욱 CRM과 유사한 모델을 구현할 수 있습니다.

🏆 승자: Notion, 일반적으로 CRM 기록을 체계적으로 관리하는 데 더 뛰어난 성능을 보이기 때문입니다.

기능 #3: CRM 템플릿 내 후속 조치 및 워크플로우 관리

Asana

Asana는 후속 조치가 도구 작동 방식에 기본적으로 포함되어 있어 이 부분에서 강점을 보입니다. 작업을 할당하고, 하위 작업을 추가하며, 마감일을 설정하고, 반복적인 접점을 위해 반복 작업을 활용할 수 있습니다. 유료 플랜에서는 변경 사항 발생 시 소유자 지정이나 필드 업데이트 같은 작업을 트리거하는 규칙도 추가할 수 있습니다.

Notion

Notion은 후속 조치를 지원하지만, 팀이 속성을 지속적으로 업데이트해야만 시스템이 원활하게 유지됩니다. 데이터베이스 자동화는 일부 수동 유지 관리를 줄일 수 있으나 유료 플랜에서만 이용 가능합니다. Free Plan 사용자는 Slack 알림 자동화는 생성할 수 있으나 다른 유형은 생성할 수 없습니다.

🏆 승자: Asana, 작업 기반 후속 조치가 가시적으로 유지되고 실행하기 더 쉽기 때문입니다.

기능 #4: CRM 템플릿의 일관성을 유지하는 리드 접수

Asana

리드 수집을 처음부터 체계적으로 관리하고 싶을 때 Asana가 더 효과적입니다. Asana 양식을 사용하면 매번 동일한 필드(이름, 회사, 거래 크기, 소스, 긴급도)를 수집하고 파이프라인 프로젝트에 직접 작업을 생성할 수 있어 팀원 간 CRM 템플릿이 일관되게 유지됩니다. 양식 기능은 스타터 플랜 이상의 유료 플랜에서 이용 가능합니다.

Notion

Notion은 리드 수집을 표준화할 수 있지만 일반적으로 더 많은 설정이 필요합니다. 필수 속성과 일관된 페이지 레이아웃을 갖춘 "신규 리드" 데이터베이스 템플릿을 생성할 수 있습니다. 문제는 추가 단계 없이 리드를 해당 데이터베이스로 가져오는 것입니다. Notion의 자동화 기능이 도움이 될 수 있지만, 데이터베이스 자동화는 주로 유료 플랜 기능이며 Free Plan에는 한도가 있습니다.

🏆 승자: Asana, CRM 템플릿 워크플로우 내에서 양식을 통해 리드 수집이 더 일관성 있게 이루어지기 때문입니다.

기능 #5: 지속적인 노력 없이도 확장 가능한 템플릿 기반 CRM 구축

Asana

Asana는 더 많은 사람이 파이프라인을 다룰 때 더 원활하게 확장되는 경향이 있습니다. 거래(Deals)는 작업(Tasks)처럼 작동하므로 소유권 및 팀원 알림 기능이 워크플로우에 내장되어 있습니다. 규칙(Rules)을 통해 거래가 단계 이동 시 소유자 지정이나 필드 업데이트 같은 기본적인 관리 사항을 강제할 수 있지만, 프로젝트당 규칙 적용에는 실질적인 제한이 있습니다.

Notion

팀원들이 데이터베이스 속성과 보기를 철저히 관리할 때는 Notion의 확장성이 뛰어납니다. 하지만 인원이 늘어날수록 데이터베이스가 무질서해지기 쉬운데, 특히 각자 다른 보기, 명명 규칙, 바로 가기를 생성할 경우 더욱 그렇습니다.

🏆 승자: Asana, 더 많은 팀원이 참여할수록 CRM 템플릿을 운영하기가 더 쉽기 때문입니다.

ClickUp: CRM 템플릿을 위한 Asana 및 Notion의 최고의 직접적인 대안

템플릿으로 CRM을 운영하려는 경우 가장 어려운 부분은 보통 템플릿 자체가 아니라 업무의 분산입니다. 리드는 채팅에서 논의되고, 다음 단계는 누군가의 받은 편지함에 남아 있으며, 최신 노트는 문서에 저장됩니다.

그 다음엔 AI 도구가 난립하는 현상이 발생합니다. 결국 글쓰기용 AI 도구, 요약용 AI 도구, 정리용 AI 도구 각각에 비용을 지불하게 됩니다. 하지만 이들 간에 컨텍스트 공유가 이루어지지 않아, 여전히 정리 작업에 시간을 낭비하고 여러 도구에서 동일한 세부 정보를 재입력해야 합니다.

통합형 AI 작업 공간인ClickUp은 영업 워크플로우와 배송 워크플로우를 동일한 공간에서 운영하도록 설계되었습니다. 이는 추가 정리 작업 없이도 정확성을 유지하는 가벼운 CRM 시스템을 원할 때 중요합니다.

신속한 시작을 원한다면, ClickUp은 리드, 거래, 계정 추적에 활용할 수 있는 즉시 사용 가능한 CRM 템플릿을 제공하며, 다양한 템플릿을 선택할 수 있는 완전한 영업 및 CRM 템플릿 라이브러리도 함께 제공합니다.

ClickUp의 One Up #1: Teams를 위한 ClickUp CRM

팀용 ClickUp CRM으로 작업, 파이프라인 및 거래 세부 정보를 동일한 작업 공간에 보관하세요

파이프라인이 한 곳에 존재하고 거래를 진행시키는 작업이 다른 곳에 분산되면 CRM 템플릿이 무너질 수 있습니다. ClickUp CRM for Teams는 파이프라인 추적과 실행을 함께 관리하도록 설계되어, 실제 작업과 분리된 'CRM 전용 영역'을 따로 유지할 필요가 없습니다.

또한 목록, 칸반 보드, 테이블 등 CRM 사용 사례에 적합한 10가지 이상의 유연한 보기를 제공하여, 동일한 파이프라인에 대해 서로 다른 사람들이 각기 다른 프로젝트 보기가 필요할 때 유용합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 양식으로 리드를 수집한 후 일을 자동으로 라우팅하세요. ClickUp 양식으로 필요한 모든 필드를 갖춘 리드 확보 ClickUp 양식을 활용해 필요한 정확한 필드(거래 크기, 출처, 우선순위 등)로 리드를 수집한 후, 자동으로 적절한 파이프라인 목록으로 전송하여 CRM을 첫날부터 깔끔하게 유지하세요. 그런 다음 ClickUp 자동화 기능을 연동하여 거래가 특정 단계에 도달할 때 적절한 소유자를 지정하고 다음 단계 작업을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 바쁜 주에도 후속 조치가 자동으로 이루어집니다.

ClickUp의 One Up #2: ClickUp 작업과 ClickUp 자동화

ClickUp 자동화로 올바른 작업을 자동으로 트리거하고 운영을 원활하게 진행하세요

Asana와 Notion 모두 CRM 템플릿을 운영할 수 있지만, 팀들은 종종 같은 문제를 겪습니다: 후속 조치는 논의하기 쉽지만 잊기 쉽습니다.

ClickUp은 후속 조치를 워크플로우 자체에 통합합니다:

ClickUp 자동화 기능은 반복적인 작업을 자동화하여 관리 업무를 줄여줍니다. 예를 들어 작업 자동 할당, 댓글 게시, 상태 변경과 같은 반복 작업을 자동화하고, 동적 담당자 지정 같은 옵션도 제공합니다.

ClickUp의 One Up #3: ClickUp Brain과 ClickUp 대시보드

ClickUp Brain으로 파이프라인을 관리하는 단계를 만들기 위해 쉬운 용어로 질문하세요

가장 중요한 세부사항이 흩어진 노트에 저장되면 CRM 템플릿은 혼란스러워집니다. 통화에서 핵심 요구사항이나 가격 제약이 있었다는 건 기억나지만, 필요할 때 찾을 수 없습니다. ClickUp Brain은 AI를 작업 공간에 도입하여 긴 페이지와 스레드를 뒤지지 않고도 답변을 찾고 정보를 다음 단계로 전환할 수 있도록 지원합니다.

정보를 정리한 후에는 파이프라인 진행 상황을 신속하게 보는 것이 중요합니다. ClickUp 대시보드는 거래, 후속 조치, 성과를 한눈에 모니터링할 수 있도록 지원하므로 직감이나 지난주 업데이트에 의존하지 않아도 됩니다.

소규모 기업, 스타트업, 에이전시, 영업 또는 운영 팀에게 이는 CRM 보고를 가볍게 유지하면서도 진행 중인 사항, 정체된 사항, 다음에 주의를 기울여야 할 사항을 파악할 수 있는 가시성을 확보할 수 있음을 의미합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX를 활용해 CRM 템플릿을 깔끔하게 정리하고, 검색 가능하며, 즉시 실행 가능한 상태로 유지하세요. ClickUp의 '말하기-텍스트 변환' 기능으로 마감일을 지키며 생산성을 4배 높여보세요 ClickUp Brain MAX는 모든 후속 작업을 번거로운 업무로 만들지 않으면서도 CRM 업데이트를 완벽히 관리할 수 있도록 지원합니다. 흩어진 노트를 뒤지거나 여러 곳에 동일한 내용을 반복 작성하는 대신, 거래 정보를 더 빠르게 수집하고, 찾아내고, 실행에 옮길 수 있습니다. 음성 입력으로 거래 업데이트를 더 빠르게 기록하세요: 통화 노트, 이의 제기, 다음 단계 또는 이해관계자 업데이트를 음성으로 입력한 후, 해당 거래의 작업이나 문서에 바로 저장하세요. 회의 사이에도 CRM이 최신 상태를 유지합니다.

CRM 컨텍스트에서 인사이트를 도출하는 질문을 던지세요 : "다음 단계가 없는 거래는 무엇인가요?" 또는 "가격 승인을 기다리는 계정은 무엇인가요?"와 같은 질문으로 ClickUp BrainGPT를 활용해 누락된 후속 조치가 발생하기 전에 공백을 발견하세요.

기업 검색으로 즉시 증거 찾기: 작업, 문서, 댓글을 가로질러 "보안 검토", "법적 수정 사항", "갱신"과 같은 내용을 검색하여 업무 인수인계 및 파이프라인 검토 시 몇 초 만에 맥락을 파악하세요.

일마다 최적화된 모델 선택: 일의 유형에 따라 다양한 모델을 활용하세요. 예를 들어, 간결한 후속 이메일 작성, 긴 통화 내용을 실행 항목으로 요약, 제안서의 핵심 사항을 분석적 시각으로 검증하는 등.

ClickUp CRM 템플릿

처음부터 구축하는 것보다 빠른 설정을 원한다면, ClickUp의 템플릿이 CRM 워크플로우를 위한 체계적인 시작점을 제공합니다. 워크플로우에 맞는 템플릿을 선택한 후, 파이프라인이 명확해짐에 따라 맞춤형 설정을 할 수 있습니다.

1. ClickUp CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 CRM 템플릿으로 파이프라인을 통해 리드와 기회를 추적하세요

ClickUp의 CRM 템플릿은 리드, 거래, 고객 관계를 한곳에서 관리할 수 있는 즉시 사용 가능한 폴더를 제공합니다. CRM을 처음부터 구축하는 대신, 맞춤형 상태, 사용자 지정 필드 및 다양한 보기가 포함된 체계적인 설정을 통해 즉시 파이프라인을 구성할 수 있습니다.

소규모 기업, 스타트업, 에이전시, 영업 또는 운영 팀을 위해 일관성을 유지하기 쉽게 만들어주는 템플릿입니다. 연락처 정보를 중앙 집중화하고, 단계별로 후속 조치를 우선순위화하며, '영업 프로세스' 및 '내 할당 작업'과 같은 보기를 활용하여 팀 전체가 다음 단계를 명확히 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

파이프라인 단계를 통해 명확한 상태로 리드와 기회를 추적하세요

빠른 필터링과 업데이트를 위해 연락처 정보를 사용자 지정 필드에 저장하세요

리스트, 영업 프로세스, 내 할당 작업 보기 간에 손쉽게 전환하세요

알림과 자동화 기능을 활용하여 후속 조치 누락 방지

대시보드로 CRM 활동을 모니터링하여 더 빠른 파이프라인 점검을 수행하세요

✨️ 이상적인 대상: ClickUp 내에서 매일 운영할 수 있는 체계적인 템플릿 기반 CRM을 원하는 팀.

💡 전문가 팁: ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용해 업데이트를 쫓지 않고도 CRM 템플릿을 깔끔하게 유지하세요. 고객에게 자연스러운 쿼리를 제공하는 사전 맞춤형 AI 에이전트 출시 ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 기반 팀원처럼 작동하도록 설계되어, ClickUp 권한 및 설정을 통해 접근이 제어됩니다. 올인원 작업 공간에서 CRM에 적합하게 활용하는 방법은 다음과 같습니다: 다음 단계, 소유자 또는 후속 조치 날짜가 누락된 거래를 확인한 후 검토를 위해 표시하는 "파이프라인 관리" 슈퍼 에이전트 생성

거래 단계 변경 후 자동 실행되도록 트리거를 추가하여 적절한 후속 작업을 생성하고 소유자를 @멘션합니다.

사용 가능한 도구를 구성하여 관리 감독을 강화하세요(예시: 작업 업데이트는 허용하되 문서 편집은 차단). 여러 프로젝트를 동시에 진행하는 팀에서 각 업데이트를 사람이 기억하는 데 의존하지 않고도 CRM 템플릿의 정확성을 유지하고자 할 때 유용합니다.

2. ClickUp 영업 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 추적기 템플릿으로 데이터 기반 의사 결정을 내리고 영업 파이프라인을 최적화하세요.

ClickUp의 영업 추적기 템플릿은 보고 업무를 매주 골칫거리로 만들지 않으면서 영업팀 활동을 추적할 수 있도록 도와줍니다. 영업 진행 상황을 기록하고 목표를 모니터링하며, 성과 추적을 위해 설계된 맞춤형 작업 상태, 사용자 지정 필드 및 다양한 보기를 활용해 핵심 영업 데이터를 체계적으로 관리할 수 있는 즉시 사용 가능한 목록을 제공합니다.

소규모 기업, 스타트업, 에이전시, 영업 또는 운영 팀을 위해 설계된 이 템플릿은 파이프라인 관련 의사결정을 보다 합리적으로 정당화할 수 있게 합니다. 효과적인 전략을 파악하고, 노력이 낭비되는 부분을 확인하며, 개인 또는 팀 성과를 한 곳에서 추적할 수 있어, 매번 검토 시마다 다섯 개의 서로 다른 도구에서 데이터를 추출할 필요가 없습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

"목표 달성" 및 "진행 중"과 같은 명확한 상태로 영업 진행 상황을 추적하세요.

사용자 지정 필드를 사용하여 판매 및 제품 세부 정보를 기록하여 더 빠른 분석을 수행하세요.

월별 판매량 보기로 성과 추이를 검토하세요

제품별 판매 상태 보기로 제품별 성과 비교를 신속하게 수행하세요

일관된 추적 및 보고를 통해 이해관계자와 업데이트 공유

✨️ 이상적인 대상: ClickUp 내에서 영업 팀의 성과와 파이프라인 진행 상황을 추적할 간단한 시스템을 원하는 팀.

3. ClickUp 커미션 추적 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 커미션 추적 템플릿으로 각 직원의 진행 상황과 목표 달성 현황을 모니터링하세요.

ClickUp 커미션 추적 템플릿은 복잡한 스프레드시트 구축 없이 리드부터 계약 체결까지 커미션을 추적할 수 있도록 지원합니다. 거래 세부 정보를 기록하고, 커미션을 더 정확하게 계산하며, 모든 지급 내역을 올바른 담당자와 타임라인에 연결하여 관리할 수 있습니다.

소규모 기업, 스타트업, 에이전시, 영업 또는 운영 팀을 위해 설계된 이 템플릿은 성과 추적을 체계적으로 관리할 수 있게 합니다. 목표 달성 진행 상황을 모니터링하고, 파이프라인의 공백을 파악하며, 커미션 관련 대화를 투명하게 유지하여 월말에 숫자를 쫓아다닐 필요가 없도록 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

거래 단계별 맞춤형 상태로 커미션 추적하기

마감일 및 커미션과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 결제 내역을 저장하세요.

테이블 보기에서 리드를 빠르게 비교하여 보고를 깔끔하게 정리하세요

달력 및 타임라인 보기에서 일정 플랜을 수립하여 가시성을 높여보세요

추가 스프레드시트 없이 개별 성과와 목표를 모니터링하세요

✨️ 이상적인 대상: ClickUp에서 커미션과 성과를 명확하고 반복 가능한 방식으로 추적해야 하는 영업 팀.

4. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 템플릿으로 드래그 앤 드롭 인터페이스에서 고객 데이터 관리하기

ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 실제 시스템처럼 파이프라인을 운영할 수 있는 즉시 사용 가능한 작업 공간을 제공합니다. 드래그 앤 드롭 방식으로 한 곳에서 퍼널을 시각화하고 고객 데이터를 작업과 가깝게 관리할 수 있습니다.

여러 건의 거래를 동시에 처리하는 중소기업, 스타트업 또는 에이전시라면, 이 템플릿을 통해 추가 관리 작업 없이도 일관성을 유지할 수 있습니다. 긴급도나 값에 따라 리드를 우선순위화하고, 이번 주에 주목해야 할 사항을 확인하며, 후속 조치를 적절한 소유자에게 연결하여 파이프라인이 침묵 속에 정체되지 않도록 관리하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

파이프라인 단계별 30가지 맞춤형 상태로 거래 진행 상황 추적

내장된 '마지막 연락일' 맞춤형 필드로 관계 컨텍스트 저장

다양한 체크인을 위해 목록 보기, 영업 SOP 보기, 박스 보기 간 전환

긴급도나 잠재력에 따라 거래를 정렬 및 필터링하여 리드 우선순위 지정 속도 향상

영업 팀의 업무를 작업, 이메일 컨텍스트, 팀 협업과 연결하세요

✨️ 이상적인 대상: ClickUp 내에서 명확한 단계와 소유권을 갖춘 체계적인 파이프라인 보기를 원하는 팀.

5. ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 팀 CRM 템플릿으로 잠재 고객을 식별하고, 거래를 성사시키며, 데이터 기반 의사 결정으로 인사이트를 발견하세요.

ClickUp 영업 CRM 템플릿은 대개 복잡해지기 쉬운 영업 과정, 즉 대화 추적과 거래 맥락을 쉽게 찾을 수 있도록 관리하는 데 적합합니다. 코딩 없이 데이터베이스 스타일의 설정을 제공하며, 파이프라인 이동과 일상적인 영업 활동을 모두 관리하는 데 도움이 되는 보기를 제공합니다.

완전한 CRM 플랫폼을 구매하지 않고도 가벼운 CRM을 운영하려는 경우, 이 템플릿을 통해 체계적으로 관리하고 업데이트가 흩어지는 것을 방지할 수 있습니다. 고객 정보를 한곳에 보관하고, 구조화된 상태로 각 판매 진행 상태를 추적하며, 빠른 파이프라인 검토나 심층적인 거래 점검을 위한 다양한 보기를 활용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

협상 진행 상황 추적: '협상 중', '온보딩 중' 등 20가지 맞춤형 상태 단계 포함

일관된 기록 관리를 위해 사용자 지정 필드로 고객 대화 내용을 캡처하세요

빠른 설정을 위한 요약, 보드 보기, 목록 보기 및 시작 가이드 활용

영업 활동을 작업 및 프로세스 단계와 연계하여 수동 입력을 줄이세요

팀 전체에서 고객 상호작용 및 다음 조치에 대한 가시성 향상

✨️ 이상적인 대상: 추가 도구 없이 ClickUp 내에서 CRM 스타일 워크플로우를 원하는 영업 및 운영 팀.

6. ClickUp 영업 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 보고서 템플릿으로 시각적 차트를 활용해 트렌드를 파악하고 기회를 포착하세요.

ClickUp 영업 보고서 템플릿은 파이프라인 활동을 실제로 검토하고 실행 가능한 형태로 전환하는 데 도움을 줍니다. 여러 탭을 넘나들며 숫자를 쫓는 대신, 핵심 영업 메트릭을 하나의 보고서에 모아 차트로 트렌드를 시각화하고, 기회를 포착하거나 부족한 부분을 더 빠르게 파악할 수 있습니다.

클라이언트 업무와 영업 관리를 같은 주에 처리한다면, 보고 작업에서 문제가 발생하는 경우가 많습니다. 이 템플릿은 보고를 간단하고 반복 가능하게 유지하여 매월 보고서를 처음부터 다시 만들지 않고도 시간 경과에 따른 성과를 추적하고 이해관계자와 업데이트를 공유할 수 있도록 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

'진행 중', '완료됨'과 같은 간단한 맞춤형 상태로 보고서 진행 상황을 추적하세요.

영업 지역, 연도, 분기 등 10개의 사용자 지정 필드로 보고 데이터를 저장하세요.

월별, 분기별, 연간 형식을 포함한 다양한 보고서 보기에서 데이터를 검토하세요.

수동 형식 지정 없이 시각적 차트로 트렌드와 기회를 파악하세요

일관된 보고와 명확한 메트릭으로 영업 팀의 책임성을 확보하세요

✨️ 이상적인 대상: 스프레드시트에 매달리지 않고 ClickUp 내에서 신속한 영업 보고를 원하는 팀.

7. ClickUp 영업 프로세스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 프로세스 템플릿으로 협업형 노코드 데이터베이스에 모든 데이터를 체계적으로 저장하세요.

ClickUp 영업 프로세스 템플릿은 영업 활동 단계를 정의하고 실제로 이를 따를 수 있도록 지원합니다. 단계별 진행 상황 추적, 협업형 노코드 데이터베이스에 리드 및 고객 데이터 저장, 프로세스 가시성 유지로 누락 없이 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

스타트업이나 소규모 팀이 일관성을 구축하는 중이라면, 이 템플릿은 마찰 없이 구조를 제공합니다. 각 단계에 작업과 데이터가 첨부 파일로 연결되어 있어 신규 담당자 온보딩을 가속화하고, 업무 인계를 명확히 하며, 거래가 지연되는 지점을 파악하는 데 활용할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

단계별 맞춤형 상태로 영업 프로세스의 각 단계를 추적하세요

기회, 이메일, 연락처 번호 등 8가지 사용자 지정 필드로 판매 데이터 저장

목록, 간트, 작업량, 달력 등의 보기로 워크플로우 구축하기

바쁜 주에도 단계가 생략되지 않도록 프로세스를 일관되게 유지하세요

영업 담당자에게 명확한 '다음 단계' 시스템을 제공하여 온보딩을 더 쉽게 만드세요

✨️ 이상적인 대상: 성장에 따라 개선할 수 있는 반복 가능한 영업 프로세스 템플릿을 원하는 영업 팀.

📹️ 비디오 시청하기: 영업 팀의 AI에 관심이 있지만, 일상 업무에 변화를 주지 못하는 모호한 조언에 지치셨나요?

이 비디오에서는 ClickUp Brain, ClickUp CRM, AI 노트테이커, ClickUp Docs, 대시보드를 활용한 실용적인 ClickUp 워크플로우와 일일 판매 보고서, 판매 예측과 같은 즉시 사용 가능한 템플릿을 안내합니다. 이를 통해 파이프라인 상태 관리, 후속 조치, 보고를 한 곳에서 처리할 수 있습니다.

8. ClickUp 영업 팀 통화 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 통화 템플릿으로 모든 영업 데이터를 한곳에 체계적으로 정리하세요.

ClickUp 영업 통화 템플릿은 다수의 외부 연락을 수행하며 통화 추적으로 체계적인 관리를 필요로 하는 팀을 위해 설계되었습니다. 연락처 기록, 통화 추적, 각 대화 내용을 후속 작업과 연결하여 통화 결과가 누군가의 노트 속에 묻히지 않도록 지원합니다.

템플릿을 가벼운 CRM으로 활용하려는 경우, 통화 추적 기능이 종종 빠지는 부분입니다. 이 템플릿은 통화 활동과 다음 단계를 한곳에서 체계적으로 관리하여 신속한 후속 조치, 거래 진행 촉진, 담당자 간 일관성 유지가 가능하게 합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

영업 통화, 자격 심사, 잠재 고객, 계약 체결과 같은 맞춤형 상태로 기회를 추적하세요.

후속 조치 날짜 및 이메일과 같은 사용자 지정 필드를 사용하여 통화 및 연락처 정보 저장

요약 및 영업 파이프라인과 같은 보기를 활용하여 신속한 영업 기회 가시성 확보

후속 조치를 즉시 작업으로 할당하여 실행 항목의 가시성을 유지하도록 하세요

추가 도구 없이도 영업 담당자 간 통화 추적을 일관되게 유지하세요

✨️ 이상적인 대상: ClickUp의 간단한 CRM 워크플로우와 연결된 통화 추적 및 후속 조치를 원하는 팀.

9. ClickUp 영업 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 추적기 템플릿으로 영업 팀의 노력이 가장 많이 필요한 곳을 명확히 파악하세요

ClickUp 영업 활동 추적기 템플릿은 보고 프로젝트로 변질시키지 않으면서도 영업 활동과 성과를 직관적으로 추적할 수 있도록 도와줍니다. 명확한 상태, 구조화된 필드, 다양한 뷰를 갖춘 목록 기반 추적기로 설계되어 진행 상황을 모니터링하고 트렌드를 신속하게 파악할 수 있습니다.

가시성이 필요하지만 무거운 CRM 설정을 원하지 않는 소규모 기업, 스타트업 또는 에이전시라면, 이 템플릿으로 추적을 간편하게 관리하세요. 기존 업무 관리에 사용하던 동일한 작업 공간에서 영업 팀의 노력을 확인하고, 시간 경과에 따른 성과를 측정하며, 더 나은 파이프라인 결정을 내릴 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목표 달성, 목표 미달성, 진행 중 등의 상태로 영업 진행 상황 추적

배송 및 이익 목표를 포함한 12개의 사용자 지정 필드로 판매 내역을 저장하세요.

월별 판매량 보기를 통해 트렌드를 검토하여 더 깔끔한 성과 추적 구현

제품별 판매 상태 보기를 활용한 결과 비교로 신속한 의사 결정 수행

매주 트래커를 재구축하지 않고도 보고의 일관성을 유지하세요

✨️ 이상적인 대상: ClickUp 내에서 가벼운 영업 추적 기능을 원하며, 명확한 보기와 간단한 성과 가시성을 원하는 팀.

10. ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿으로 AE 및 BDR이 처리하는 신규 기회 추적 및 관리

ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿으로 AE(영업 담당자)와 BDR(영업 개발 담당자)이 처리하는 신규 영업 기회를 추적하고 관리하세요

ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿은 여러 담당자가 파이프라인을 관리할 때 유입되는 영업 기회를 관리하기 위해 설계되었습니다. 영업 팀(AE)과 영업 개발 담당자(BDR)가 유입 중인 기회, 진행 중인 기회, 추가 추진이 필요한 기회를 명확히 파악할 수 있도록 지원하는 즉시 사용 가능한 폴더입니다.

파이프라인이 빠르게 복잡해지는 경우, 이 템플릿은 속도를 늦추지 않으면서 체계적인 구조를 제공합니다. 미리 정의된 설정으로 다양한 파이프라인 단계, 거래 데이터용 내장 필드, 자동화 기능이 포함되어 첫날부터 체계적인 워크플로우를 경험할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

영업 담당자(AE) 및 비즈니스 개발 담당자(BDR) 워크플로우를 위해 구축된 공유 폴더에서 인바운드 기회를 관리하세요.

25가지 상태로 거래 진행 상황을 추적하여 더 상세한 파이프라인 단계 관리

18개의 맞춤형 필드를 활용해 거래 데이터를 수집하여 일관된 추적 및 보고를 수행하세요.

포함된 자동화 기능을 활용하여 반복적인 파이프라인 업데이트를 줄이세요

여러 담당자가 동일한 파이프라인을 처리할 때 소유권과 업무 인계를 명확히 유지하세요

✨️ 이상적인 대상: BDR(영업 개발 담당자)과 AE(영업 담당자) 간에 공유된 파이프라인 가시성이 필요한 영업 팀의 인바운드 기회 라우팅.

ClickUp 하나로 해결하세요, 다섯 개의 탭으로 나누지 마세요

CRM 템플릿을 위한 Asana vs Notion 중 선택할 때, 둘 다 작동하지만 각기 다른 이유로 효과적입니다.

CRM이 실질적으로 후속 조치 엔진 역할을 할 때 Asana가 더 강력합니다. 거래 항목이 작업처럼 처리되므로, 프로젝트 관리 시 작업 할당, 마감일 설정, 팀 작업 가시성 유지가 더 용이합니다.

CRM에 풍부한 컨텍스트가 필요할 때 Notion이 더 강력합니다. 거래 항목이 레코드처럼 작동하므로, 파이프라인을 내부 문서, 회의 노트, 경량 지식베이스와 함께 관리할 수 있습니다.

핵심은 일관성입니다. 템플릿 기반 설정에서는 여러 프로젝트에 걸쳐 매주 사람들이 업데이트해야만 파이프라인이 정확하게 유지됩니다. CRM 워크플로우를 하나의 올인원 작업 공간 내에서 실행과 직접 연결하고 싶다면 ClickUp이 더 적합합니다.

지금 ClickUp에 가입하여 더 체계적인 워크플로우를 경험하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

Asana는 작업 중심의 CRM 템플릿처럼 작동합니다. 거래는 작업으로 전환되며, 후속 조치는 할당, 마감일, 프로젝트 뷰에 반영됩니다. Notion은 데이터베이스 중심의 CRM 템플릿처럼 작동합니다. 거래는 레코드로 전환되며, 컨텍스트는 페이지 내에 포함됩니다. 작업 추적과 거래 컨텍스트를 동시에 원한다면, ClickUp CRM 템플릿이 작업 실행과 CRM 스타일 추적을 한곳에서 결합합니다.

팀이 이미 태스크 매니저에서 체계적인 프로젝트를 운영 중이라면, 보드와 몇 가지 필드, 명확한 단계만 설정하면 Asana를 더 빠르게 구축할 수 있습니다. Notion은 데이터베이스 구조, 뷰, 속성을 직접 구축해야 하므로 더 많은 디자인 작업이 필요합니다. 시스템을 처음부터 구축하지 않고도 즉시 실행하고 조정할 수 있는 프로젝트 템플릿이 필요하다면 ClickUp이 가장 빠른 선택입니다.

네. Asana에는 영업 파이프라인 및 계정 추적 템플릿과 같은 CRM 스타일 프로젝트 템플릿이 포함되어 있습니다. 이는 거래 및 계정을 프로젝트 내 작업에 매핑하는 방식으로 작동합니다. 파이프라인 추적, 후속 조치, 보고를 위해 구축된 더 방대한 영업 및 CRM 템플릿 라이브러리를 원한다면, ClickUp이 해당 형식으로 더 많은 옵션을 제공합니다.

네, 특히 영업 팀이 노트, 링크, 연결된 지식 관리 설정이 포함된 거래 페이지를 원한다면 더욱 그렇습니다. 핵심은 프로세스 관리입니다. Notion은 깔끔한 데이터베이스 구축이 가능하지만, 정확성은 속성과 단계에 대한 꾸준한 업데이트에 달려 있습니다. 후속 조치를 위한 노트와 더 강력한 작업 관리가 필요하다면 ClickUp이 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

작업 기반 자동화에서는 일반적으로 Asana가 우세합니다. 규칙이 작업 이동, 할당, 단계 변경을 중심으로 구축되기 때문입니다. Notion은 데이터베이스 자동화를 제공하지만, 그 깊이는 요금제와 데이터베이스 구조에 따라 달라집니다. CRM 작업 공간 내에서 작업, 상태, 후속 조치 단계에 직접 연결된 자동화된 워크플로우를 원할 때는 ClickUp이 강력한 대안입니다.

고객 업무가 실행, 마감일, 명확한 소유권에 의존한다면, 구조화된 프로젝트 관리 도구를 핵심으로 하는 Asana가 운영하기 더 쉬울 수 있습니다. 고객 업무가 풍부한 컨텍스트와 내부 문서화에 의존한다면, Notion이 더 적합할 수 있습니다. 동일한 도구에서 고객 관리와 CRM 추적을 관리하고 싶다면, ClickUp이 모든 것을 연결하는 가장 간단한 방법인 경우가 많습니다.