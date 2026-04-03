브리핑부터 출시까지 제품 라이프사이클을 자동화하는 방법

일반적인 지식 근로자는 앱, tool, 작업 간을 오가며 매년 거의 5주분의 근무 시간을 낭비하고 있습니다.

이러한 번거로움은 제품 라이프사이클의 모든 단계에서 나타납니다. Google Docs의 브리프를 Jira 티켓으로 복사하고, PowerPoint로 만든 로드맵을 Trello의 스프린트 보드와 일치시켜야 합니다. 상태 업데이트는 나중에 아무도 찾을 수 없는 Slack 스레드에 흩어져 있습니다.

업무 인계 시마다 내용을 다시 작성하고, 재확인하며, 맥락을 재조정해야 합니다.

작업물이 엔지니어링 팀에 전달될 때쯤이면 이미 구식이 되어버립니다. 이는 제품 라이프사이클이 제대로 작동하지 않고 있다는 분명한 신호입니다.

이 가이드는 기획 단계부터 출시까지 제품 라이프사이클을 자동화하는 방법에 관한 것입니다. 이를 통해 귀사의 팀이 문서 관리에 시간을 낭비하지 않고 의사 결정에 집중할 수 있기를 바랍니다.

제품 라이프사이클 자동화란 무엇인가요?

제품 라이프사이클 자동화란 AI, 워크플로우, 시스템 수준의 트리거를 활용하여 초기 기획 단계부터 출시 및 그 이후까지 제품 개발의 모든 단계를 도구나 팀 간의 수동적인 인계 없이 연결하는 방식입니다.

기존의 제품 라이프사이클 관리(PLM)는 아이디어, 설계, 제작, 출시와 같은 단계별 추적에 중점을 둡니다.

제품 라이프사이클 자동화는 한 단계 더 나아갑니다. 실제로 대부분의 지연, 오류, 맥락 상실이 발생하는 각 단계 사이의 일을 처리해 줍니다.

🔑 핵심 인사이트: 여러 도구 간 정보를 번역하고 동기화하는 작업을 사람에게 의존하는 대신, 라이프사이클 자동화를 통해 프로세스를 실시간으로 자동 업데이트되는 연결된 시스템으로 전환할 수 있습니다.

실제로 자동화된 제품 관리 프로세스는 어떤 모습일까요?

의사결정을 실행으로 연결합니다: 로드맵에서 기능의 우선순위를 지정하면, 시스템이 필요한 백로그 항목을 자동으로 생성하고, 적절한 소유자에게 할당하며, 의존성을 파악해 보여줍니다.

상황에 맞춰 적응합니다: 이 자동화 시스템은 단순히 경직되고 선형적인 순서를 따르는 것이 아니라, 문서, 디자인, 개발 작업 간의 복잡한 관계를 이해합니다.

수동 업데이트 없이도 시스템이 항상 최신 상태로 동기화됩니다: 스프린트 타임라인이 변경되거나 작업이 완료되면 로드맵, 대시보드 및 이해관계자 보기가 자동으로 업데이트됩니다

🧠 시스템을 처음부터 다시 구축하지 않고도 제품 라이프사이클 자동화를 구현하고 싶으신가요? ClickUp Accelerator가 다음과 같은 부분을 도와드립니다: 브리프, 백로그, 로드맵, 스프린트가 이미 연결된 통합된 ClickUp 작업 공간

사전 구축된 AI 슈퍼 에이전트 를 AI 팀원으로 활용하여, 사용자 스토리를 바탕으로 기능 브리프 생성, PRD 초안 작성, 릴리스 노트 작성, 버그 요약 등 다양한 업무를 처리해 보세요.

전문적인 구현 지원을 통해 워크플로우를 팀의 운영 방식에 맞게 구성하세요 ClickUp Accelerator를 통해 미리 구축된 Super Agents를 활용하여 제품 라이프사이클 워크플로우를 자동화하세요 👉🏼 이것이 귀사의 팀에 어떤 의미가 있을지 궁금하신가요?

자동화 없이는 왜 제품 라이프사이클이 무너지는가

현재 팀이 제품 라이프사이클을 운영하는 방식을 살펴보세요. 현재 시스템에서 가장 큰 문제점이 무엇이라고 생각하시나요?

연구 결과는 일관되게 동일한 답을 제시합니다. 바로 업무 인계 과정입니다.

대규모 프로젝트에 대한 연구에 따르면, 실패는 주로 단계 간 전환 시점에 발생하기 쉽습니다. 그 이유는 무엇일까요? 팀 간 정보, 소유권, 의도의 전달이 원활하지 않기 때문입니다.

흔히 발생하는 문제점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다:

요약문은 문서에서, 백로그는 다른 곳에서 관리됩니다: 제품 요구사항은 한 tool에서 작성되지만, 이를 다른 tool에서 수동으로 티켓으로 변환해야 합니다. 이러한 과정은 맥락을 잃게 만들고 버전 관리에 큰 어려움을 초래할 수 있습니다.

로드맵은 운영 체제가 아닌 문서화 자료가 됩니다: 정적인 정적인 제품 로드맵은 실제 스프린트 일과 금세 동떨어지게 됩니다. 경영진이 이를 확인했을 때는 이미 거의 쓸모가 없어진 상태입니다

팀 규모가 커질수록 업무 인계가 늘어납니다: 제품에서 디자인으로, 디자인에서 엔지니어링으로, 엔지니어링에서 QA로, 그리고 QA에서 출시로 이어지는 모든 단계의 전환은 지연과 정보 손실의 또 다른 원인이 됩니다

진행 상태 파악이 전담 업무가 되어버렸습니다: 제품 관리자로서 전략적 의사 결정에 집중해야 할 시간에, 여러 팀으로부터 진행 상태를 확인하느라 시간을 낭비하고 이를 종합하는 데만 매달리게 됩니다.

의존성이 너무 늦게 드러남: 부실한 부실한 스프린트 계획으로 인해 상류 단계의 결정과 하류 단계의 영향이 제대로 연결되지 못해, 스프린트 도중에 장애 요인이 발생하고, 이로 인해 막판에 허둥지둥하게 되어 마감일을 지키지 못하는 경우가 발생합니다.

업무의 무분별한 확장이 생산성에 미치는 영향

이것이 바로 '워크 스프로울(Work Sprawl)'입니다. 하나의 결정이 문서, 티켓, 로드맵, 대시보드 등 여러 곳에 반복적으로 기록되며, 도구, 팀, 업무 인계 과정에 걸쳐 파편화되는 현상을 말합니다. 하나의 연결된 워크플로우 대신, 동일한 업무에 대한 서로 연결되지 않은 다섯 가지 버전을 관리하게 되는 것입니다. 그리고 이로 인해 전 세계 경제는 매년 2조 5천억 달러의 생산성 손실을 입고 있습니다!

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해 4개 이상의 도구를 사용합니다. 중요한 세부 사항은 이메일에 묻혀 있거나, Slack 스레드에서 확장되어 설명되거나, 별도의 도구에 기록되어 있어, 팀원들은 업무를 처리하는 대신 정보를 찾는 데 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 등의 기능을 통해 모든 것이 연결되고 동기화되며 즉시 접근할 수 있습니다. “업무에 대한 업무”에 작별을 고하고 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 팀은 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 사용하여 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간이 넘는 시간입니다. 분기마다 생산성이 한 주분 더 늘어난다면 팀이 무엇을 이룰 수 있을지 상상해 보세요!

📚 함께 읽어보세요: 20개 이상의 앱을 ClickUp Accelerator로 통합했을 때의 ROI

제품 라이프사이클 전반에 걸친 주요 자동화 활용 사례

이제 제품 라이프사이클의 모든 단계에 자동화를 적용할 수 있다는 사실에 기뻐하실 겁니다. 물론, 적용되는 단계에 따라 그 효과는 다를 것입니다. 그리고 가장 큰 효과를 볼 수 있는 곳은 바로 전환 지점일 것입니다:

브리프가 백로그로 이동할 때

로드맵은 스프린트로 세분화됩니다

디자인 작업이 엔지니어링 팀으로 이관됩니다

빌드가 QA로 넘어가고,

QA가 출시를 위해 업무를 인계합니다

가장 흔한 병목 현상을 파악하고 자동화를 통해 이를 어떻게 효율적으로 해결할 수 있는지 보여드리기 위해 이러한 활용 사례를 정리했습니다.

제품 기획서에서 체계적인 백로그로

문서에서 제품 브리프를 작성한 후, 수 시간 동안 수동으로 티켓을 생성하고, 승인 기준을 복사하여 붙여넣기하고, 연결된 항목을 지정하고, 소유자를 지정하고 계신가요? 이러한 수작업은 지루할 뿐만 아니라 오류, 지연, 맥락 상실의 주요 원인이 됩니다.

ClickUp Brain과 같은 AI 자동화 도구는 브리프를 분석하여 즉시 체계적인 백로그를 생성해 줍니다. 세계에서 가장 맥락을 잘 파악하는 AI인 Brain은 ClickUp 내의 작업, 채팅, 문서에 접근할 수 있습니다. ClickUp Docs에 작성된 브리프의 콘텐츠를 분석하여, 필요한 모든 사용자 지정 필드가 미리 채워진 백로그 항목을 생성할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 제품 기획서를 체계적인 실행 항목 백로그로 전환하세요

컨텍스트 AI 덕분에 수용 기준, 사용자 스토리, 기술 요구 사항이 원본 문서에서 직접 ClickUp 작업으로 전송됩니다. 의존성, 연결된 기능, 상위 에픽과 같은 관련 항목도 ClickUp에서 자동으로 연결되므로, 몇 시간이 아닌 단 몇 분 만에 완벽하고 실행 가능한 플랜을 수립할 수 있습니다.

ClickUp 고객사인 Yggdrasil Gaming은 AI를 활용해 ClickUp 마일스톤에서 하위 작업을 자동 생성함으로써 이미 37%의 생산성 향상을 달성했습니다!

🎥 보너스: 효과적인 제품 기획서 작성의 기본을 알고 싶으신가요? 이 실용적인 가이드를 확인해 보세요!

로드맵에는 한 가지 내용이 적혀 있는데 스프린트 보드에는 전혀 다른 내용이 표시된다면, 이제 두 가지를 동기화하기 위해 자동화를 도입할 때입니다. 두 가지를 조정하고 이해관계자 커뮤니케이션 자료를 수동으로 업데이트하는 데 몇 시간을 낭비하고 싶지는 않으실 테니까요!

ClickUp을 사용하면 로드맵과 실행 계획이 자동으로 동기화됩니다.

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 작업의 실제 진행 상황에 따라 로드맵을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 기능과 관련된 작업이 "진행 중" 또는 "완료" 상태로 변경되면, 별도의 수동 입력 없이도 로드맵 보기에서 해당 기능의 상태가 자동으로 업데이트됩니다.

ClickUp에서 맞춤형 '조건-결과' 자동화 기능을 구축하여 수동 인계 없이 반복적인 일을 원활하게 진행하세요

여기에 ClickUp의 간트 차트와 타임라인 보기를 결합하면, 스프린트 단위의 일정이 변경될 때마다 로드맵에 자동으로 반영됩니다. 작업이 진행됨에 따라 타임라인도 실시간으로 조정됩니다.

스프린트 계획 수립 및 의존성 파악

스프린트 계획 수립은 추측에 의존하는 일이 되어서는 안 되지만, 실제로는 종종 그렇습니다. 백로그를 훑어보고, 팀의 용량을 확인하며, 중요한 사항이 누락되지 않기를 바라며 수동으로 장애 요인을 찾아내려 애쓰고 계실 것입니다.

바로 여기서 문제가 발생합니다. 의존성 문제는 플랜 단계가 아닌 스프린트 도중에 드러나는데, 이때는 타임라인을 어기지 않고 조정하기에는 이미 너무 늦은 시점입니다.

ClickUp 스프린트를 사용하면 스프린트 계획 수립이 허둥지둥하는 일이 아니라 체계적인 과정이 됩니다.

ClickUp의 의존성 및 관계 보기를 사용하면, 모든 작업이 이미 어떤 작업을 기다리고 있는지, 또 어떤 작업을 차단하고 있는지 자동으로 매핑됩니다.

ClickUp 작업량 보기와 결합하여 팀의 실제 가용성을 바탕으로 스프린트를 계획해 보세요. 신호등 시스템을 통해 업무 과부하가 걸린 팀원, 여유 있는 팀원, 그리고 업무 재분배가 필요한 부분을 쉽게 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain 또는 Super Agents를 활용하면 플랜 수립이 더욱 능동적으로 이루어집니다. Super Agent는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

우선순위 및 의존성 상태를 기반으로 스프린트 실행 가능한 작업을 제안합니다

스프린트 시작 전에 충돌 사항을 미리 파악하세요(예: 디자인 미완성, QA 병목 현상 등).

과거의 진행 속도나 업무량을 바탕으로 범위 관련 위험 요소를 파악하세요

이렇게 하면 스프린트 도중에 발생하는 장애 요인에 대응하는 대신, 커밋하기 전에 미리 해결할 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: 프로젝트 의존성 관리 방법

출시 준비 및 협업

제품 출시 전략서가 저절로 만들어진다면 어떨까요? 자동화를 통해 가능합니다.

제품 유형과 출시 범위에 따라 체크리스트를 자동으로 생성할 수 있습니다

승인 워크플로우가 적절한 이해관계자에게 자동으로 전달되며, 그 상태 정보를 실시간으로 추적할 수 있습니다

작업 완료 및 품질 게이트를 기반으로 진행/중단 기준이 자동으로 평가되므로, 모든 항목이 충족될 때까지 제품은 출시되지 않습니다

💡 전문가 팁: 출시 체크리스트를 자동화된 시스템으로 전환해 보세요! 무료 템플릿 받기 ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿으로 제품 출시 플랜을 만들고 실행하세요 출시 프로세스를 처음부터 새로 구축하는 대신, ClickUp 제품 출시 체크리스트 템플릿으로 시작해 보세요. 이 템플릿은 출시의 모든 단계—작업, 타임라인, 소유자, 진행 상황 추적—를 한곳에 체계적으로 정리해 놓았습니다. 체크리스트가 준비되면, 이를 살아있는 시스템으로 만들어주는 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축할 수 있습니다: 출시 작업이 생성되면 → 기능(제품, 마케팅, QA)에 따라 적절한 소유자를 배정하세요

작업이 기한을 넘기거나 블록된 경우 → 자동으로 위험 신호를 표시하고 이해관계자에게 알립니다

모든 핵심 작업이 완료되면 → 진행/중단 여부를 확인하는 준비 점검을 실행합니다

출시 전 검토 → 모든 팀의 실시간 상태 요약 생성 팀 간 50개 이상의 체크리스트 항목을 수동으로 추적하는 대신, 에이전트가 진행 상황을 모니터링하고 위험 요소를 파악하며, 지속적인 후속 조치 없이도 모든 과정을 원활하게 진행합니다.

출시 후 피드백 루프

피드백 루프는 이미 지원 티켓, 사용자 조사, 분석 데이터, 영업 팀 통화 등 곳곳에 존재합니다. 문제는 이를 충분히 신속하게 실행에 옮길 수 있느냐는 것입니다. 자동화는 이러한 방대한 정보를 실행 가능한 인사이트로 전환해 줍니다.

ClickUp 양식 및 연동 기능을 활용하면 다양한 채널에서 수집된 피드백을 단일 접수 시스템으로 통합할 수 있습니다. 버그 보고, 기능 요청, 사용성 문제 등 모든 입력 내용은 일관된 필드와 맥락을 갖춘 체계적인 작업으로 전환됩니다.

ClickUp Brain은 이러한 과정에서 불필요한 정보를 걸러내어 핵심에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 다음 기능을 제공합니다:

피드백을 주제별로 분류하세요(예: 온보딩 과정의 불편함, 성능 문제 등).

제출된 자료 전반에 걸쳐 반복되는 패턴 파악하기

영향력이 크거나 빈도가 높은 문제를 강조 표시하세요

ClickUp Brain을 통해 ClickUp 양식에 수집된 고객 감정 및 피드백을 분석하세요

이를 통해 슈퍼 에이전트는 가장 가치 있고 유의미한 인사이트를 활용해 검토할 백로그 항목을 자동으로 생성함으로써, 팀이 사용자 요구 사항을 최우선으로 고려할 수 있도록 보장합니다.

수동 대 자동화된 제품 운영

수동 제품 운영과 자동화된 제품 운영의 차이는 엄청납니다. 단순히 시간을 절약하는 것을 넘어, 팀의 업무 방식과 제공할 수 있는 가치를 근본적으로 변화시키는 것입니다. 이 테이블은 이러한 변화를 상세히 보여줍니다. 🛠️

Aspect 수동 작업 자동화된 운영 브리프에서 백로그까지 인사이트가 종종 소실되는 분기별 검토 주기 전체 맥락을 담은 AI 생성 항목을 통한 회의록 로드맵의 정확성 며칠 만에 구식이 되어버려 수시로 수동으로 업데이트해야 합니다 실행 과정과 실시간 동기화, 항상 최신 상태 유지 스프린트 플랜 스프레드시트와 체크리스트를 허둥지둥 정리하는 일 자동으로 도출된 우선순위, 리스크 및 용량 분석 상태 업데이트 매 회의 전마다 여러 tool에서 수동으로 데이터를 취합해야 했던 번거로움 항상 가동 중이며 정확한 실시간 대시보드 출시 협업 프로젝트 관리와 조율에 있어 지치게 만드는 과정 체계적인 체크리스트와 자동화된 승인 워크플로우 피드백 통합 인사이트가 종종 소실되는 분기별 검토 주기 지속적인 수집 및 AI 기반 우선순위 지정

운영을 자동화하면 단순히 프로세스의 효율성을 높이는 것을 넘어, 제품 관리자의 역할을 재정의하게 됩니다. 회의 횟수는 줄이고, 의사 결정은 더 빠르게, 출시할 제품과 시기에 대한 확신은 더 커질 것입니다.

📚 함께 읽어보세요: PMO가 수작업으로 인해 매출을 잃고 있다는 5가지 신호

ClickUp이 기획 단계부터 출시까지 제품 라이프사이클을 자동화하는 방법

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 전략과 실행을 하나로 연결합니다. 모든 업무 맥락을 단일 앱에서 관리함으로써 부서 간 협업을 간소화합니다. 누구나 도구를 전환할 필요 없이 자신의 업무에 집중하여 최고의 성과를 낼 수 있습니다.

ClickUp의 강력한 자동화 기능, AI, 에이전트가 제품 라이프사이클의 모든 단계를 어떻게 자동화하는지 이미 소개해 드렸습니다. 이제 그 활용 사례를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 아이디어를 소개합니다 ✨

아이디어를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하세요: 수동으로 티켓을 생성하는 데 시간을 낭비하지 마세요. ClickUp Brain이 ClickUp Docs의 제품 브리프를 분석하여 구조화된 백로그 항목을 자동으로 생성해 드립니다. 필요한 모든 ClickUp 사용자 지정 필드를 채우고, 승인 기준을 작성하며, 작업 간의 관계까지 자동으로 설정해 줍니다.

로드맵과 스프린트를 자동으로 동기화하세요: ClickUp 자동화 기능을 사용하여 작업이 완료될 때 적용될 규칙을 설정하면 로드맵 상태를 자동으로 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 또한 날짜가 변경될 때 ClickUp 간트 차트의 타임라인을 조정하고, 주요 마일스톤에 도달하면 이해관계자에게 알림을 보내도록 자동화를 설정할 수도 있습니다.

장애 요인이 되기 전에 의존 관계를 파악하세요: ClickUp의 '의존성' 및 '관계 보기' 기능을 통해 위험이 장애 요인이 되기 전에 식별하고 해결하세요. 이 기능을 사용하면 무엇이 막혀 있는지, 무엇이 막고 있는지, 그리고 무엇이 지연될 위험이 있는지 정확히 파악할 수 있습니다. 특정 작업을 다른 작업의 '대기 중' 또는 '차단 중' 상태로 설정할 수 있으며, 작업의 차단이 해제되는 즉시 자동 알림을 받게 됩니다.

스프레드시트에 의존하지 않고 출시를 조율하세요: ClickUp Forms를 사용하여 모든 요구 사항을 한곳에 모아 전체 출시 프로세스를 간소화하세요. 양식이 제출되면 자동으로 작업이 생성되며, 이 작업은 일련의 ClickUp 자동화 기능을 트리거하여 승인 절차를 진행하고 실시간 ClickUp 대시보드에서 진행 상태를 업데이트할 수 있습니다.

ClickUp 양식 응답을 바탕으로 실행 가능한 ClickUp 작업을 자동으로 생성하세요

피드백을 반복 개선 과정에 연결하세요: ClickUp 양식과 ClickUp 양식과 ClickUp 통합 기능을 활용해 모든 사용자 인사이트를 한곳에 모아 원활한 피드백 루프를 구축하세요. 피드백을 자동으로 분류하고 우선순위를 지정한 다음, ClickUp Brain 또는 Super Agents를 사용해 단 한 번의 클릭으로 가장 가치 있는 인사이트를 백로그 항목으로 전환하세요.

🌟 ClickUp의 강점: 연결되고, 통합되며, 맥락을 이해하는 AI

ClickUp Brain은 단순히 제품에 추가된 또 하나의 AI 기능이 아닙니다. 초기 아이디어부터 최종 출시 플랜에 이르기까지 모든 것이 하나의 작업 공간에 저장되므로, ClickUp Brain은 여러분의 업무 전반을 완벽하게 이해합니다. ClickUp Brain이 브리프를 바탕으로 백로그 항목을 생성할 때, 기존 기능, 현재 스프린트 용량, 그리고 관련 의존성을 모두 고려합니다.

Brain과 마찬가지로 Super Agents도 100% 상황 인식을 지원합니다. 또한 주변 환경을 자연스럽게 파악합니다. 지식과 기억을 지속적으로 업데이트하므로, 제안과 실행은 항상 최신 정보와 사용자의 최신 선호도를 기반으로 합니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? ClickUp Accelerator를 사용하면 단 20일 만에 라이프사이클 자동화를 시작할 수 있습니다. 제품 및 엔지니어링 팀을 위한 이 턴키 솔루션에는 즉시 사용 가능한 10개의 슈퍼 에이전트, ClickUp Brain의 강력한 기능, 그리고 비용이 많이 드는 작업 전환을 방지하는 통합 작업 공간이 포함되어 있습니다. 당사의 전문가들이 설정을 도와드리고 전용 교육을 제공하여, 수개월에 걸친 구성 작업 없이도 시스템을 즉시 사용할 수 있도록 보장해 드립니다.

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지금 바로 제품 라이프사이클 자동화를 시작하세요

대부분의 제품 팀은 계획이나 실행에 문제가 있는 것이 아닙니다. 그들에게는 협업의 문제가 있습니다. 일은 진행되지만, 그 맥락은 함께 따라가지 못합니다.

이것이 바로 자동화가 해결해 주는 부분입니다. 우선순위, 타임라인, 작업 등 무엇이든 변경될 때, 이와 연결된 모든 항목이 즉시 업데이트되도록 보장합니다.

그 결과, 기본적으로 정확한 정보를 유지하는 시스템이 구축됩니다. 또한 팀은 더 빠르게 의사결정을 내리고, 신속하게 대응하며, 명확한 방향성을 가지고 제품을 출시할 수 있게 됩니다.

브리핑부터 출시까지 전체 제품 워크플로우를 하나의 연결된 시스템으로 가져오세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

제품 라이프사이클 관리(PLM)는 개념 단계부터 단종 단계에 이르기까지 제품의 각 단계를 추적하는 것입니다. 제품 라이프사이클 자동화는 AI와 워크플로우를 활용하여 이러한 단계 간의 전환을 자동으로 처리함으로써 수동적인 업무 인계 과정을 없애고, 한 단계 더 발전된 관리 방식을 제공합니다.

AI 에이전트는 문서, 로드맵, 백로그의 내용을 읽고 맥락을 파악할 수 있습니다. 이를 바탕으로 구조화된 작업 항목 생성, 의존성 파악, 사용자 피드백 분류 등 기존에는 수동으로 수행해야 했던 작업을 대신 처리해 줍니다.

소규모 팀은 일반적으로 전담 제품 운영 인력이 부족하기 때문에 라이프사이클 자동화를 통해 가장 큰 이점을 얻습니다. 자동화는 이미 업무에 쫓기는 제품 관리자가 담당해야 할 조정 업무를 대신 처리해 줍니다.

브리핑을 백로그로 전환하는 속도가 빨라지고, 로드맵의 정확도가 높아지며, 스프린트 도중 예상치 못한 변수가 줄어들고, 출시 일정을 더 예측 가능하게 관리할 수 있을 것입니다. 이를 통해 제품 관리자는 행정 작업에 소요되는 시간을 줄이고 전략적 의사결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 됩니다.