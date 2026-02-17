AI 기반 작업 우선순위 지정: ClickUp에서 프로젝트를 원활하게 진행하기 위해 데일리 포커스 슈퍼 에이전트를 활용하는 방법

창업자나 리더라면 대부분의 날이 수천 개의 사소한 결정들이 서로 부딪히는 것처럼 느껴질 것입니다. 아침에 플랜을 세우고 일어나지만, 한 시간도 지나지 않아 댓글 스레드에 휩쓸리고, 승인 요청이 쌓이며, 오전 8시에 급하다고 느꼈던 일은 11시가 되면 묻혀버립니다. 점심 시간이 되면, 실제로 무엇부터 먼저 해야 할지 구분하기조차 어려워집니다.

이 간극은 제가 직접 경험한 워크플로우와 정확히 일치했습니다. 제가 사용하던 도구들—작업 목록, 보드, 대시보드—은 존재하는 것은 알려주지만 오늘 중요한 것은 알려주지 못한다는 걸 깨달았습니다. 그때 저는 이를 해결해 줄 새로운 유형의 팀원을 찾기로 했습니다.

ClickUp 내 AI 팀원: AI 기반 작업 우선순위 설정을 위해 구축된 데일리 포커스 슈퍼 에이전트.

독립형 AI 어시스턴트와 달리 슈퍼 에이전트는 ClickUp 작업 공간 내에 상주합니다. 작업, 문서, 채팅, 마감일, 활동 등 업무에 대한 실제 맥락을 종합적으로 파악하여 인간이 이해하기 쉬운 방식으로 우선순위를 도출하는 데 도움을 줍니다.

소개: ClickUp Verified Consultant 및 효율성 전문가

저는 ClickUp Verified Consultant이자 비즈니스 효율성 코치인 이본 "이비" 하이만입니다. 이 어려움을 너무나 잘 알고 있죠. 최근 ClickUp 커뮤니티 웨비나에서 저는 비즈니스에 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하는 방법을 공유했습니다.

이 글에서는 데일리 포커스 슈퍼 에이전트를 활용해 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 단계별로 안내합니다:

"메시지로 해결할 수 있었던" 회의는 건너뛰세요

진정으로 중요한 것이 언제 중요한지 파악하세요

흩어진 활동을 간단하고 실행 가능한 집중 목록으로 전환하세요

이는 관리자를 대체하거나 비즈니스를 AI에 맡기는 것이 아닙니다. 슈퍼 에이전트는 더 빠르게 결정을 내리고 다음에 집중해야 할 사항을 파악하도록 돕기 위한 것이지, 회사를 대신 운영해 주기 위한 것이 아닙니다.

현대 팀에게 AI 기반 작업 우선순위 지정이 중요한 이유

최근 몇 년간 팀이 처리해야 하는 업무 신호량이 폭발적으로 증가했습니다. 지식 근로자의 40%는 하루에 26개 이상의 tools를 전환하며 사용하며, 일반적인 근무 주간의 거의 60%가 '일과 관련된 일'에 소요됩니다. 실제 실행보다는 조정, 맥락 전환, 상태 업데이트 등에 시간을 할애하는 것입니다.

AI 기반 작업 우선순위 설정이 필요한 이유

생산성이란 단순히 더 많은 작업을 처리하는 것이 아닙니다. 매일 반복되는 한 가지 질문에 확실히 답하는 것입니다: "무엇을 먼저 처리해야 할까?" 기존의 할 일 목록이나 대시보드는 마감일이 임박한 모든 작업을 보여줄 수 있지만, 맥락을 이해하지는 못합니다.

잘 구축된 스페이스, 목록, 워크플로우가 있더라도 ClickUp에 있는 내용과 실제로 완료되는 작업 사이에는 여전히 간극이 존재합니다. 작업이 지연되는 이유는 시스템이 고장났기 때문이 아니라 다음과 같은 이유 때문입니다:

누구도 지속적으로 가장 중요한 다음 단계를 제시하지 못하고 있습니다

의사 결정과 승인이 댓글 스레드에 계속 남아 있습니다

프로젝트 소유자는 항상 작업이 블록되었거나 오늘 마감이라는 사실을 인지하지 못합니다.

바로 이 때문에 AI 기반 작업 우선순위 지정 기술이 주목받고 있습니다.

중요한 사항을 선택하는 인지적 부담을 줄여줍니다. 다양한 출처의 맥락을 종합하고 일관된 의사결정 규칙을 적용합니다.

이것이 바로 데일리 포커스 슈퍼 에이전트가 잠금 해제하는 기능입니다. 따라서 제 목표는 전문 운영 보조원처럼 행동하며 중요한 사항이 소음 속에 묻히지 않도록 하는 이 슈퍼 에이전트를 만드는 것이었습니다.

클릭업 슈퍼 에이전트가 AI를 활용한 작업 우선순위 지정 기능을 어떻게 가능하게 하는지

ClickUp 슈퍼 에이전트에 대해 처음 들었을 때, 저는 호기심이 들었지만 조심스러웠습니다. 실제 일과 맥락을 유지할 수 있는지 확인하기 전까지는 대부분의 AI 도구가 유행어처럼 느껴지기 때문입니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트는 단순히 텍스트를 생성하는 것이 아니라 맥락을 이해한다는 점에서 차별화됩니다. 작업 공간 내에 상주하며 사용자의 권한을 파악하고, 작업, 채팅, 문서, 일정, 활동을 실제 업무의 연결된 요소로 인식합니다.

이 비디오는 그 작동 방식을 설명합니다:

작업 우선순위 지정 측면에서 이는 슈퍼 에이전트가 사용자의 실제 활동, 마감일, 소유권 정보를 분석하여 모든 방해 요소를 걸러내는 데 활용함을 의미합니다.

제가 구축한 특정 슈퍼 에이전트는 단 하나의 단순한 작업에 집중합니다: 작업 공간을 스캔하여 오늘 중요한 사항을 명확하게 우선순위가 지정된 리스트로 전달하는 것입니다.

최고의 방식으로 나를 이끄는 슈퍼 에이전트를 만나보세요

내 슈퍼 에이전트는 ClickUp 내부에 바로 위치해 있으며, 왼쪽의 /AI 탭 아래에 있습니다. 거기서 저는 제가 일일 집중 및 위임 어시스턴트라고 부르는 것을 구축했습니다.

저는 이것을 잠들지 않는 운영 수석 보좌관이라고 생각합니다. 그 역할은 단순하지만 강력합니다:

내 작업 공간 활동을 살펴보세요

오늘 정말 중요한 일을 결정하세요

짧고 명확한 집중 목록을 저에게 직접 전달해 주세요.

에이전트가 어떻게 트리거되는지

매일 평일 아침 정확히 오전 8시에 에이전트가 자동으로 실행됩니다. 제가 버튼을 클릭하거나 보고서를 확인하길 기다리지 않고, 스스로 작동하여 진행 상황을 스캔하고 새로운 포커스 메시지를 준비합니다. 제 작업 목록과 개인적 우선순위 외에도 마감일, 상태 변경, 멘션, 소유권 정보를 고려하므로 우선순위 목록은 매우 맥락에 맞게 구성됩니다.

슈퍼 에이전트의 트리거를 특정 시간에 설정할 수 있습니다.

에이전트가 어떻게 내 최우선 순위를 생성하는지

매일 아침, 저는 ClickUp을 열고 슈퍼 에이전트로부터 오늘 집중해야 할 세 가지 사항이 담긴 직접 메시지를 확인합니다.

각 우선순위에는 다음이 포함됩니다:

정의: ClickUp 내에서 직접 연결된 작업명

왜 오늘인가: 지금 중요한 이유를 한 문장으로 설명

처리 방법: 명확한 라벨 지정—실행, 결정, 위임

메시지 자체 외에도 에이전트는 이 세 가지 집중 과제를 내 작업 우선순위에 추가하여 하루 종일 가시성을 유지합니다—즉시 처리하지 못하더라도 말이죠. 이것이 유용한 이유입니다: 단순히 작업을 끌어오는 것이 아니라, 그 긴급성 뒤에 숨은 논리를 설명해 주기 때문입니다.

주요 목록을 잡음 속에 묻히지 않으면서도 주의해야 할 몇 가지 항목을 강조합니다.

다른 대시보드나 끝없는 목록을 다시 건네주는 대신, 제 슈퍼 에이전트는 이 작업을 명확한 지침으로 바꿔줍니다. 그래서 저는 그 세 가지만 해내면, 받은 편지함, 보기, 보드 사이를 헤매지 않아도 "훨씬 앞서 나갈 수 있다"는 걸 알게 됩니다.

에이전트가 포커스 목록을 ClickUp의 실제 작업과 연결해주기 때문에 즉시 실행할 수 있습니다. tools를 전환하거나 맥락 조각들을 억지로 이어붙일 필요가 없습니다.

과부하 없이 우선순위 설정하기: 출력의 한도를 설정해야 이 에이전트가 실제로 활용 가능한 이유

AI 에이전트에게 모든 것을 감시하게 하고 모든 내용을 요약해 달라고 요청하고 싶은 유혹이 있습니다. 하지만 이는 에이전트와 여러분의 효율성을 떨어뜨리는 가장 빠른 방법입니다.

그래서 제 데일리 포커스 슈퍼 에이전트는 의도적으로 제한을 두고 있습니다:

단 세 가지 최우선 순위만

몇 가지 "주의할 점"

명확한 작업 라벨의 소규모 세트

쉽게 시작하세요. 정말 세 가지 초점으로 시작하고, 그 외에 무엇을 인지해야 하는지 파악하세요. 그런 다음 그 위에 구축해 나가세요.

이 디자인에는 두 가지 큰 이유가 있습니다:

과도한 작업량은 압도적입니다. 에이전트가 작업 목록을 벽처럼 쏟아내면, 다른 시끄러운 알림들처럼 그냥 무시하게 될 것입니다. 프롬프트 품질이 모든 것을 좌우합니다. 슈퍼 에이전트에게 의사결정 방식을 지시하는 방식—어떤 가치를 중시하는지, 정보를 어떻게 받아들이길 원하는지—이 진정한 유용성을 가르는 핵심 요소입니다.

한도를 설정하고 의사 결정 규칙을 명확히 함으로써, 에이전트는 단순한 알림이 아닌 신뢰할 수 있는 조언자로 거듭납니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트의 AI 작업 우선순위 지정 기능이 하루를 시작하는 방식을 어떻게 바꾸는지 알아보세요

이 설정 이전에는 저희 팀이 보다 전통적인 일일 운영 방식을 따랐습니다: 받은 편지함 확인, 보드 검토, 뷰 간 전환을 반복하며 가장 중요한 사항을 파악하려 애쓰는 식이었죠.

이제 하루가 다르게 시작됩니다:

슈퍼 에이전트가 이미 작업 공간을 스캔했습니다

상위 3개 우선순위 작업이 컨텍스트와 실행 라벨과 함께 내 DM으로 전달됩니다

우선순위가 높은 작업이 노출되고 표시되어 사라지지 않도록 합니다

이 슈퍼 에이전트를 사용한 이후로 정말 오랜만에 이렇게 생산성이 높네요.

하루를 정신없이 시작하며 이리저리 헤매며 해결책을 찾으려 애쓰는 대신, 저는 알고 있습니다:

내가 내려야 할 결정은 무엇인가요?

내가 직접 수행해야 할 작업들

어떤 항목을 위임해야 할까요?

ClickUp과 같은 통합 작업 공간 에서 AI 기반 작업 우선순위 지정은 여러분의 작업, 문서, 프로젝트, AI를 하나로 모읍니다. 이를 통해 매일 아침 더 적은 방해 요소, 더 높은 집중력, 그리고 결정을 내릴 준비가 된 리스트가 여러분을 기다립니다.

나만의 데일리 포커스 슈퍼 에이전트 구축 방법 (버전 1)

제 슈퍼 에이전트 설정의 원칙은 모든 팀이 적용하기에 충분히 간단합니다.

여러분의 첫 번째 버전을 구상하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 에이전트에게 단일하고 명확한 업무를 부여하세요

모든 것을 한꺼번에 처리하는 대신, 매일 집중이라는 단 하나의 임무를 가진 슈퍼 에이전트 하나로 시작하세요.

📌 명확한 업무 예시:

"매주 평일 아침, 작업 공간 전체에서 내 최우선순위 세 가지를 알려줘"

"제 결정만 기다리며 멈춰 있는 표면적인 일을 드러내다"

"제가 차단 요인인 승인 및 댓글 스레드를 강조 표시하세요"

에이전트의 업무 설명이 모호하면 결과물 역시 모호해집니다.

직관적인 노코드 빌더로 ClickUp에서 맞춤형 AI 슈퍼 에이전트를 생성하세요

2. 실제로 실행할 내용으로 출력의 한도를 정하세요

에이전트가 반환하는 내용을 제한하세요:

오늘 집중해야 할 상위 3개 작업

추가적으로 유의해야 할 항목 목록

각 최상위 항목이 오늘 중요한 이유를 한 문장으로 설명합니다.

이렇게 하면 포커스 목록이 충분히 짧아져 실제로 읽고 활용할 수 있습니다.

3. 에이전트에게 의사 결정 방식을 가르치세요

이 마법은 슈퍼 에이전트가 무엇을 보는지에만 있는 것이 아니라, 어떻게 결정하도록 지시받았는가에 있습니다.

프롬프트와 설정에서 다음 사항을 반드시 확인하세요:

어떤 신호가 가장 중요한지 설명하세요(예시: 마감일 vs. 멘션 vs. 상태 변경)

팀에게 '긴급'이 실제로 무엇을 의미하는지 명확히 하세요

원하는 톤과 형식으로 매일 DM을 받아보세요

에이전트가 실제 의사결정 방식을 더 가깝게 반영할수록, 당신을 '이해하는' 인간 운영 보조원 같은 느낌이 들게 됩니다.

슈퍼 에이전트에게 명확한 지침을 제공하고 접근 가능한 지식 소스를 지정하세요.

4. 하나의 에이전트로 시작하여 반복 개선하세요

그리고 마지막으로 가장 강력히 권하는 사항: 한 번에 다섯 개의 슈퍼 에이전트를 구축하려고 하지 마세요.

단일 데일리 포커스 에이전트로 시작하세요

잠시 실행해 보세요

효과적인 방법(그리고 그렇지 않은 방법)을 파악하면서 프롬프트와 필터를 조정하세요.

버전 1이 안정적으로 유용해지면, 업무 위임 워크플로우, 팀 차원의 집중 관리, 또는 보고를 위한 추가 슈퍼 에이전트로 확장할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 데일리 포커스 슈퍼 에이전트를 구축하는 데 코드를 한 줄도 작성할 필요가 없습니다. ClickUp의 자연어 슈퍼 에이전트 빌더가 에이전트가 수행할 작업을 설명하는 단계별로 안내합니다. 또한 AI hub 내에서 후속 질문을 하고 동작을 개선합니다. AI 사이드바에서 새 에이전트 구축을 시작하면 빌더가 에이전트의 지식 소스 선택, 트리거 설정(일일 일정 등), 업무에 대한 추론 방식 모양 구성 과정을 안내합니다. ClickUp 내에서 자연어 프롬프트만으로 코딩 없이 AI 에이전트를 간편하게 생성하세요 슈퍼 에이전트를 생성한 후에는 프로필에서 직접 DM을 보내거나 일정대로 실행하여 출력 결과가 어떻게 진화하는지 테스트하고 개선할 수 있습니다. 슈퍼 에이전트는 작업, 문서, 채팅, 일정 등 작업 공간 전체의 맥락을 완벽히 파악하므로, 이러한 방식으로 설정하면 실제적이고 관련성 높은 우선순위화 통찰력을 얻을 수 있습니다.

하루의 첫 번째 '회의'로 나만의 슈퍼 에이전트를 활용하세요

결론은? 슈퍼 에이전트는 여러분이 매 단계를 직접 챙기지 않아도 일이 계속 진행되도록 도와야 합니다.

ClickUp에서 이미 진행 중인 모든 것—작업, 댓글, 프로세스, 우선순위—을 간결한 일일 집중 메시지로 전환함으로써, 제 슈퍼 에이전트는:

중요한 일이 지연되는 것을 방지합니다

상태 회의 필요성을 줄입니다

매일 아침 차분하고 자신감 넘치는 시작점을 제공합니다

여러분의 작업 공간에서 직접 시도해 보시려면:

첫 번째 슈퍼 에이전트에 명확한 업무 하나를 정의하세요(데일리 포커스로 시작하는 것이 좋습니다). 출력의 한도를 짧고 활용 가능한 목록(우선순위 3개, 참고사항 몇 가지)으로 설정하세요. 사용자가 결정하는 방식을 학습시킨 후, 가장 유용하다고 느껴지는 부분을 기반으로 반복 개선하세요.

작게 시작하고, 의도적으로 접근하며, ClickUp 슈퍼 에이전트가 바쁜 일상에 추가 tool이나 대시보드를 더하지 않고도 프로젝트를 꾸준히 진행시키는 핵심 운영자가 되도록 하세요.

여기에서 ClickUp 슈퍼 에이전트를 무료로 체험해 보세요!

이본 하이만(Yvonne Heimann) 은 FemAuthority LLC의 창립자이자 Ask Yvi의 CEO이며, '보스 유어 비즈니스 아카데미(Boss Your Business Academy)'의 제작자로, 창업자들이 간단한 시스템과 AI 기반 워크플로우를 통해 지속 가능한 비즈니스를 구축하도록 돕고 있습니다. ClickUp 전문가이자 자동화 전략가로서, 그녀는 수작업 감소, 실행력 향상, 인간 중심 디자인을 통한 성장 촉진에 특화되어 있습니다.