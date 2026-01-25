슈퍼 에이전트 선택 방법

AI 에이전트로 워크플로우 일부를 자동화할 예정이므로, 사전에 신중하게 선택해야 할 사항들이 있습니다.

올바르게 설정하면 팀이 매주 수 시간을 절약합니다. 잘못 선택하면 화요일 아침에 에이전트가 활성 작업 200개를 아카이브한 이유를 설명하느라 시간을 낭비하게 될 것입니다.

슈퍼 에이전트 선택법은 역량과 업무 범위를 맞추는 데 달려 있습니다.

ClickUp은 이를 정밀하게 조정할 수 있는 제어 기능을 제공합니다. 세분화된 수준에서 권한을 구성하고, 워크플로우를 검증하는 동안 한도 범위에서 시작하여 에이전트가 능력을 입증함에 따라 접근 권한을 확장할 수 있습니다.

더욱이 슈퍼 에이전트는 사람이 그렇듯 일할수록 지식과 경험을 축적합니다. 이를 통해 팀의 위험 허용 범위와 운영 복잡성에 맞는 속도로 자동화를 도입할 수 있습니다.

이 가이드는 키 결정 사항을 상세히 안내합니다. 시작해 보세요! 📝

AI 슈퍼 에이전트란 무엇인가요?

AI 슈퍼 에이전트의 작동 방식 (ClickUp Brain 생성)

AI 슈퍼 에이전트는 복잡한 작업을 자율적으로 처리하고, 워크플로우를 자동화하며, 인간과 같은 방식으로 사용자와 상호작용하도록 설계된 고급 인공지능 시스템입니다. 기본 AI 어시스턴트와 달리 슈퍼 에이전트는 맞춤형 설정이 가능하며, 데이터로부터 학습하고, 다양한 도구와 플랫폼에 걸쳐 다단계 프로세스를 실행할 수 있습니다.

클릭업 슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀 동료로, 여러분의 작업 공간에 맞춰 적응합니다. ClickUp Brain으로 구동되는 이 에이전트들은 반복적이거나 수동적인 작업을 관리하는 데 도움을 주며, 직접 메시지를 통해 상호작용할 수 있습니다.

AI 슈퍼 에이전트 vs. 자동화 에이전트: 어떤 것이 필요할까요?

AI hub에서 제공되는 다양한 ClickUp 슈퍼 에이전트 중에서 선택하세요

ClickUp 자동화 에이전트와 슈퍼 에이전트는 모두 업무를 자동화하지만, 서로 다른 요구사항을 충족합니다. 워크플로우와 비즈니스 목표에 따라 어떤 에이전트가 필요한지 자세히 알아보세요.

기능 슈퍼 에이전트 자동화 에이전트 지능형 적응형, 피드백 학습, 다단계 단계 논리 규칙 기반, 설정된 트리거를 따름 상호작용 인간과 유사한, 자연어, 사용자 정의 가능 대화 없이, 조용히 실행됩니다 워크플로우 복잡성 복잡하고 동적인 워크플로우를 처리합니다 단순하고 반복적인 작업에 가장 적합합니다 사용 사례 조사, 요약, 크리에이티브 브리프, 에스컬레이션 상태 업데이트, 알림, 알림 맞춤형 사용자 정의 고도로 맞춤화 가능하며 컨텍스트 인식 기능 제공 사전 정의된 트리거/액션으로 한도 있음 유연성 추론하고, 적응하며, 진화할 수 있습니다 고정된 논리, 학습 불필요 최적의 선택 역동적이고 진화하는 일 예측 가능한 일상적 자동화

슈퍼 에이전트를 선택할 때 실제로 선택하는 것

슈퍼 에이전트를 선택할 때, 워크플로우 자동화가 운영에 어떻게 적용될지 결정하는 네 가지 연결된 결정을 내리게 됩니다:

에이전트 유형: 트리거에 반응하는 에이전트, 일정 기반 실행 에이전트, 특정 워크플로우 작업을 처리하는 에이전트 중 필요한 유형을 선택하세요. 각 유형은 서로 다른 운영 문제를 해결합니다. 범위: 에이전트가 실제로 수행할 수 있는 작업: 필드 업데이트, 작업 상태 변경, 담당자 지정, 타 도구에서 데이터 가져오기 등. 범위는 에이전트의 유용성과 잘못 설정 시 발생할 수 있는 문제 가능성을 직접적으로 결정합니다. 권한: 에이전트가 작업할 수 있는 범위: 접근 가능한 스페이스, 폴더, 목록. 제한된 권한은 위험은 줄이지만 활용도가 낮을 수 있습니다. 광범위한 권한은 자동화 가능성은 높지만 더 많은 감독이 필요합니다. 워크플로우 통합: 기존 프로세스에 어떻게 연결되는지. 에이전트는 팀의 현재 워크플로우와 함께 작동해야 하며, 누가 또는 무엇이 특정 변경을 수행했는지에 대한 혼란을 야기하지 않아야 합니다.

가장 중요한 결정 기준

슈퍼 에이전트를 배포하기 전에 특정 기준에 따라 사용 사례를 평가해야 합니다. 이러한 요소들은 자동화가 팀의 실제 업무 패턴과 위험 허용 범위에 얼마나 잘 부합하는지를 결정합니다. 📋

작업 반복 빈도

일이 발생하는 빈도를 먼저 살펴보세요:

팀이 동일한 작업을 주당 50회, 혹은 매월 수행한다면 비즈니스 프로세스 자동화가 필요한 강력한 근거가 됩니다. 이를 위해 슈퍼 에이전트를 구축해야 합니다

팀원의 성과 평가 결정과 같이 인간의 심층적 판단이 필요한 경우, 에이전트를 통해 데이터를 요약할 수는 있지만 최종 결정은 반드시 사람이 내려야 합니다

AI 에이전트는 행정 일이나 반복적인 일을 쉽게 처리할 수 있습니다. 하지만 깊은 인간적 판단이 필요한 작업은 인간에게 맡겨야 합니다.

🔍 알고 계셨나요? 의사 결정 연구에서 연구진은 사람들이 인간 조언자(예: 동료나 전문가)에 대한 신뢰도가 낮을 때, 특히 AI 시스템이 중립적이거나 편향되지 않은 것으로 인식될 때 AI 지침에 더 많이 의존하는 경향이 있음을 발견했습니다.

오류 허용도

다음으로, 에이전트가 실수를 했을 때 어떤 문제가 발생하는지 평가하세요:

태그 추가 또는 상태 업데이트는 최소한의 위험만 발생시킵니다

마감일 연장에 완료된 작업을 삭제하거나 중요한 프로젝트를 재할당하는 것은 문제를 야기할 수 있습니다

사소한 오류를 수용할 의향이 얼마나 있는지에 따라 에이전트에게 부여할 자율성의 정도와 권한 설정의 엄격함을 결정해야 합니다.

📮ClickUp 인사이트: 근로자의 30%는 자동화가 주당 1~2시간을 절약해 줄 수 있다고 믿는 반면, 19%는 집중적인 심층 작업에 3~5시간을 확보할 수 있을 것으로 추정합니다. 작은 시간 절약도 쌓이면 큰 차이를 만듭니다: 매주 단 2시간만 절약해도 연간 100시간 이상이 되죠—창의성, 전략적 사고, 또는 개인적 성장에 투자할 수 있는 소중한 시간입니다. 💯 ClickUp의 AI 에이전트와 ClickUp Brain을 활용하면 동일한 플랫폼 내에서 워크플로우 자동화, 프로젝트 업데이트 생성, 회의록을 실행 가능한 다음 단계로 전환할 수 있습니다. 추가 도구나 통합이 필요 없습니다. ClickUp은 업무 자동화와 최적화에 필요한 모든 것을 한곳에 제공합니다. 💫 실제 결과: RevPartners는 세 가지 도구를 ClickUp으로 통합하여 SaaS 비용을 50% 절감했습니다. 더 많은 기능, 긴밀한 협업, 관리 및 확장이 용이한 단일 정보 소스를 갖춘 통합 플랫폼을 확보했습니다.

데이터 민감도

에이전트가 접근하고 수정하는 정보를 고려하세요.

내부 작업 관리는 클라이언트 데이터, 재무 기록 또는 기밀 전략 문서가 포함된 프로세스와는 다른 중요성을 지닙니다. 민감한 정보는 모든 작업을 추적하는 더 엄격한 권한 경계와 감사 추적이 필요합니다.

팀 가시성 요구 사항

자동화의 투명성 수준을 결정하세요:

배경 처리 기능은 누구의 즉각적인 일에도 영향을 주지 않는 일상적인 상태 업데이트에 효과적입니다

작업 변경이나 우선순위 조정이 발생할 경우 알림이 필요하며, 이를 통해 팀원들은 업무량 변화의 이유를 이해할 수 있습니다

명확한 가시성은 혼란을 방지하고 시스템에 대한 신뢰를 구축합니다.

복원 복잡성

마지막으로, 문제가 발생할 경우 에이전트의 작업을 어떻게 되돌릴지 지도하세요.

필드 업데이트는 수동으로 수정하는 데 몇 초면 충분합니다. 그러나 여러 목록에 걸친 대량 작업이나 연쇄적 변경은 해결하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있으며, 이전 상태를 복원할 데이터가 없을 수도 있습니다. 자동화하기 전에 복구 경로를 반드시 파악하세요.

🧠 재미있는 사실: 나딘(Nadine)이라는 소셜 로봇이 있는데, 사람을 인식하고, 눈맞춤을 하며, 과거 대화를 기억하고, 심지어 다양한 기분을 표현할 수 있어 장기적인 가상 팀원처럼 행동합니다.

단계별: 슈퍼 에이전트 선택 방법

슈퍼 에이전트 선택은 새로운 관리자를 채용하는 것과 유사한 수준의 엄격함이 필요합니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다. 문서가 별도의 도구에서 컨텍스트 전환을 요구하는 대신 작업, 프로젝트, 워크플로우와 함께 존재합니다. 이는 문서를 실제 업무와 연결함으로써 업무 분산을 방지합니다.

원활한 프로젝트 실행을 위해 ClickUp에서 슈퍼 에이전트를 맞춤형으로 설정하세요

AI 에이전트의 경우, 논리가 목표와 부합하는지 확인하고 에이전트가 업무 수행에 필요한 적절한 접근 권한을 부여받아야 합니다. 팀에 추가 일을 발생시키지 않으면서 가치를 더하는 슈퍼 에이전트를 선택하려면 다음 단계를 따르세요. 👇

에이전트 빌더에게 원하는 기능과 적용 위치를 알려주세요. 현재 마찰을 일으키거나 효율성 및 개선 여지가 있는 문제를 선택하세요. 목표는 AI 에이전트 tool의 적용 범위를 확장하기 전에 제한된 영역에서 가치를 입증하는 것입니다.

결과를 정의할 때는 측정 가능한 기준에 기반하세요. 다음과 같은 일반적인 목표를 고려해 보세요:

티켓 응답 시간을 4시간에서 30분으로 단축하세요

주간 상태 업데이트 준비 시간을 2시간에서 15분으로 단축하세요

3개 팀에 걸쳐 멘션된 문제점을 24시간 이내에 파악하세요

좁은 범위에서 시작하면 에이전트 동작을 테스트하고 지침을 개선하며, 광범위한 운영을 방해하지 않고 자신감을 쌓을 수 있습니다. 결과가 명확해지면 에이전트가 이를 달성하기 위해 필요한 입력값, 결정 사항, 실행 조치를 지도하세요.

'운영 효율성 향상'과 같은 모호한 목표는 피하세요. 에이전트를 제대로 구성하는 데 필요한 명확성이 부족하기 때문입니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 요구사항 수집 템플릿으로 워크플로우에 필요한 모든 이해관계자의 요구사항, 기대치 및 성공 기준을 포착하세요. 자동화를 구축하기 전에 작업 내용이 무엇인지 모두가 동의하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp 요구사항 수집 템플릿으로 오설정이나 의도하지 않은 결과를 초래하는 모호함을 줄이세요 이 템플릿을 사용하여 다음을 문서화하세요: 오늘 누가 무엇을 할까요?

어떤 입력과 출력이 존재하는가

특별한 처리가 필요한 특수 사례

성공 조건 및 측정 기준. 이 템플릿은 ClickUp Docs에 저장되므로 작업, 워크플로우, 대시보드에 직접 연결할 수 있습니다. 에이전트의 지침, 범위, 트리거를 정의할 때 참조할 수 있는 단일 정보 소스가 됩니다.

2단계: 슈퍼 에이전트와 자동화 에이전트 중 필요한 유형 결정하기

슈퍼 에이전트는 판단력, 상황 이해, 다단계 추론이 필요한 복잡한 워크플로우를 처리합니다. 오토파일럿 에이전트는 고정된 트리거에 따라 단순하고 결정론적인 작업을 실행하는 데 탁월합니다.

자문해 보세요: 이 워크플로우에는 에이전트가 상황을 평가하고, 작업 우선순위를 정하며, 예외 상황에 대응해야 하나요? 그렇다면 슈퍼 에이전트가 필요합니다. 논리가 정적이고 결과가 예측 가능하다면 오토파일럿으로 충분합니다.

차이점을 파악하는 방법은 다음과 같습니다:

슈퍼 에이전트의 영역: 긴급도와 이력을 기반으로 맞춤형 지원 티켓 분류, 산발적인 업데이트에서 프로젝트 요약 작성, 적합한 팀원 배정, 의존성 변화 시 팀 간 업무 인수인계 조정

자동화 영역: 상태 변경 시 작업 자동 할당, 마감일 24시간 전 알림 발송, 완료된 항목을 아카이브 목록으로 이동

슈퍼 에이전트는 해석하고, 오토파일럿 에이전트는 실행합니다. 워크플로우가 요구하는 의사결정 부담에 따라 선택하세요.

실제 사용자가 ClickUp 사용 경험에 대한 생각을 공유합니다:

클릭업은 모든 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 모든 업무와 효과적인 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 '브레인 AI' 기능이 마음에 드는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 제 대신 작업을 효과적으로 수행합니다. 이 자동화 기능은 제 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다.

ClickUp은 모든 기능을 단일 플랫폼으로 통합하여 모든 업무와 효과적인 커뮤니케이션을 한곳에 모아 100% 맥락을 제공해 주기 때문에 매우 유용하다고 생각합니다. 이 통합은 프로젝트 관리를 단순화하여 효율성과 명확성을 높여줍니다. 특히 ClickUp Brain 기능을 좋아하는데, 이는 제 명령어를 실행하는 AI 에이전트 역할을 하여 효과적으로 제 대신 작업을 수행해 주기 때문입니다. 이러한 자동화 측면은 제 워크플로우를 간소화하고 수동 노력을 줄여주므로 매우 유용합니다.

3단계: 에이전트의 업무 범위, 허용된 작업 및 중지 조건 정의하기

에이전트의 권한 범위, 운영 영역, 일시 중지 또는 에스컬레이션 시점을 명확히 설정하세요. 이를 통해 업무 범위가 무분별하게 확대되는 것을 방지하고, 에이전트가 권한을 초과하지 않으면서 유용하게 활용되도록 보장합니다.

범위는 에이전트가 접근할 수 있는 도구, 읽을 수 있는 데이터, 내릴 수 있는 결정을 포함합니다. 중지 조건은 정보 누락, 상충되는 우선순위, 중대한 의사결정과 같은 상황에서 에이전트가 인간에게 업무를 넘겨야 할 시점을 정의합니다.

어떤 설정도 진행하기 전에 다음 세 가지 계층을 지도하세요:

에이전트가 볼 수 있는 내용: 모니터링이 필요한 특정 스페이스, 폴더 또는 목록 에이전트가 변경할 수 있는 사항: 작업 생성, 상태 업데이트, 팀 회원 태그 지정, 댓글 작성 에이전트가 차단하는 사항: 필수 필드 누락, 예산 한도 초과, 에스컬레이션 키워드 감지

명확한 경계는 에이전트를 예측 가능하고 안전하게 만듭니다. 이 단계를 생략하면 의도치 않은 행동으로 신뢰가 급속히 훼손될 위험이 있습니다.

ClickUp에서 작동 방식

AI hub에 접속하여 ClickUp 슈퍼 에이전트를 생성하고 관리하세요

중앙 집중식 AI hub를 통해 ClickUp 슈퍼 에이전트를 관리하고 생성할 수 있으며, 여기서 모든 AI 에이전트를 볼 수 있고 필터링 및 편집할 수 있습니다.

슈퍼 에이전트를 생성하거나 편집할 때 다음을 명시적으로 정의합니다:

지침: 명확하고 구조화된 자연어로 에이전트의 역할, 목표 및 성공적인 결과 달성을 위한 단계를 정의하세요

트리거: 에이전트가 언제, 어떻게 작동할지 설정합니다. 트리거에는 댓글이나 채팅 내 @멘션, 다이렉트 메시지, 작업 할당, 예약 시간 또는 자동화가 포함됩니다. 각 트리거에는 트리거별 에이전트가 언제, 어떻게 작동할지 설정합니다. 트리거에는 댓글이나 채팅 내 @멘션, 다이렉트 메시지, 작업 할당, 예약 시간 또는 자동화가 포함됩니다. 각 트리거에는 트리거별 슈퍼 에이전트 지침을 추가로 설정할 수 있습니다.

도구: 에이전트가 작업을 수행할 수 있도록 사용할 도구를 할당하세요(예: 작업 생성, 문서 검색, 메시지 전송). 도구는 언제든지 추가하거나 제거할 수 있으며, 도구 접근 권한에 따라 수행 가능한 작업이 결정됩니다.

지식: 에이전트가 접근할 수 있는 데이터 소스를 지정하세요. 여기에는 공개 작업 공간 데이터, 선택된 스페이스/리스트/문서, 연결된 검색을 통한 외부 앱, 심지어 웹 검색이나 ClickUp 헬프 센터 문서까지 포함됩니다.

이러한 설정들은 함께 에이전트의 범위, 변경 가능한 항목(실행 가능한 작업), 그리고 어떤 컨텍스트나 이벤트가 이를 트리거할지를 정의합니다.

4단계: 권한 및 접근 권한을 신중하게 설정하세요

민감한 데이터를 보호하고 실수로 인한 영향을 최소화하기 위해 에이전트에게 워크플로우 완료에 필요한 최소한의 접근 권한만 부여하세요.

권한은 에이전트의 역할을 반영해야 합니다. 예를 들어 접수 요청을 분류하는 경우, 접수 스페이스에 대한 읽기 권한과 분류 목록에 대한 쓰기 권한이 필요합니다.

접근 권한을 할당할 때 다음 원칙을 적용하세요:

작업 공간 전체가 아닌, 스페이스 또는 폴더 수준에서 시작하세요

에이전트의 책임 범위가 변화함에 따라 30일마다 권한을 검토하세요

에이전트가 2주 동안 사용하지 않은 모든 도구 또는 데이터 소스에 대한 접근 권한을 취소하세요

에이전트를 팀 회원처럼 대우하세요: 필요한 권한만 부여하고 그 이상은 주지 마세요. 무분별한 접근 권한 부여는 불필요한 위험을 초래합니다.

ClickUp에서 작동 방식

ClickUp 슈퍼 에이전트에게 특정 지식과 기록에 대한 접근 권한 부여하기

슈퍼 에이전트 메모리는 에이전트가 과거 상호작용, 사용자 선호도, 학습된 인텔리전스에서 얻은 컨텍스트를 기억하고 활용하여 시간이 지남에 따라 성능을 향상시킬 수 있도록 합니다. 또한 매우 유연하게 구성할 수 있습니다:

최근 메모리 는 최근 대화 및 작업의 에피소드별 세부 정보를 저장하여 에이전트가 관련 상황에서 이전에 발생한 내용을 참조할 수 있도록 합니다

선호 설정 은 선호하는 언어나 형식 스타일과 같은 사용자별 요구사항이나 지침을 반영하며, 에이전트는 향후 응답 시 이를 준수합니다

지능 기능은 에이전트가 향후 작업에 유용한 정보를 스스로 판단하여 보존하도록 하여, 선제적이고 상황 인식형 지원을 제공하는 능력을 향상시킵니다

슈퍼 에이전트 프로필에서 각 유형의 메모리를 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 저장된 내용을 검토하거나 편집하여 민감한 정보가 적절하게 처리되도록 할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 슈퍼 에이전트 메모리는 공개 및 개인 위치의 정보를 모두 저장할 수 있습니다. 그러나 입력하는 정보에 주의해야 합니다. 민감하거나 개인 정보는 반드시 필요하고 보안이 확보된 경우에만 저장하도록 허용하세요. 기밀 데이터를 제거하기 위해 언제든지 에이전트 메모리를 검토하고 편집할 수 있습니다.

5단계: 에이전트가 활용해야 할 지식 소스 선택하기

에이전트가 의사 결정 시 참조해야 할 문서, 대시보드, 작업 및 외부 리소스를 식별하세요.

지식 소스는 AI 에이전트의 맥락을 형성하고 출력 품질을 결정합니다. 강력한 소스는 최신 정보이며 정확하고 워크플로우에 특화되어 있습니다. 취약한 소스는 오래되었거나 모호하거나 에이전트의 업무 범위와 무관합니다.

연결하기 전에 지식 기반을 점검하세요:

에이전트를 혼란스럽게 할 수 있는 중복되거나 상충되는 문서를 제거하세요

프로세스 가이드 및 결정 로그의 타임스탬프를 확인하세요(과거 콘텐츠는 성능 저하를 유발합니다)

팀이 정기적으로 업데이트하는 실시간 문서에 에이전트를 연결하세요

예를 들어, 에이전트가 기능 요청을 분류한다면 제품 로드맵, 우선순위 설정 프레임워크, 고객 상호작용 대시보드로 연결하세요. 에이전트가 항상 정확한 정보에 접근할 수 있는 명확한 경로를 확보하십시오.

ClickUp에서 작동 방식

ClickUp 슈퍼 에이전트의 접근 권한을 다시 한번 확인하세요

슈퍼 에이전트는 ClickUp 사용자로 간주되므로, 그들의 접근 권한은 작업 공간 권한에 의해 관리됩니다. 기본적으로 모든 공개 데이터에 접근할 수 있지만, 지식 섹션에서 접근 권한을 제한하거나 확장할 수 있습니다.

작업은 개인(본인만 볼 수 있음)으로 설정하거나 특정 사람 또는 팀과 공유할 수 있으며, 세부 권한(작동 가능, 관리 가능)을 설정할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 최소 권한 원칙을 항상 준수하세요: 비즈니스용 AI 에이전트에게는 해당 작업 수행에 필요한 데이터와 도구만 접근 권한을 부여하십시오. 슈퍼 에이전트가 비공개 또는 외부 데이터에 접근할 수 있도록 허용된 경우, 해당 데이터를 트리거할 권한이 있는 모든 사용자에게 응답할 때 사용할 수 있습니다. 해당 사용자가 원본 데이터에 직접 접근할 수 없더라도 마찬가지입니다.

6단계: 올바른 출시 모델 선택: 샌드박스 > 파일럿 > 확장

전체 팀에 배포하기 전에 통제된 환경에서 에이전트를 테스트하세요. 이를 통해 문제를 조기에 발견하고 실제 워크플로우를 방해하지 않으면서 동작을 개선할 수 있습니다.

모의 데이터와 소규모 테스트 그룹으로 구성된 샌드박스 스페이스에서 시작하세요. 에이전트가 예상대로 작동하는지 검증한 후, 실제 워크플로우와 일부 사용자를 대상으로 파일럿 단계로 진행하세요. 이렇게 하면 피드백을 수집하고 지침을 조정하며 예외 사례를 모니터링할 수 있습니다. 에이전트의 신뢰성이 입증되면 전체 팀으로 확장하세요.

ClickUp에서 작동 방식

채팅 채널에서 ClickUp 슈퍼 에이전트를 @멘션하여 더 빠르게 진행하세요

통제된 환경에서 슈퍼 에이전트를 검증한 후, 그 효과를 가시적이고 측정 가능하며 신뢰할 수 있도록 팀의 일상 업무에 통합하는 것이 다음 단계입니다.

슈퍼 에이전트는 인간과 함께 작업하도록 설계되어 모든 상호작용에서 학습하고 작업 공간의 고유한 요구사항에 적응합니다. ClickUp 채팅에서 트리거되고, 문서에서 참조되며, ClickUp 대시보드를 통해 모니터링되어 기여도가 항상 투명하고 실행 가능하도록 보장합니다.

CRM 리드를 위한 리드 스코어링 퀄리파이어 슈퍼 에이전트를 ClickUp에 설정하세요

팀들이 매일 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하는 방법은 다음과 같습니다:

지원팀은 긴급 티켓을 즉시 할당하고 오늘의 백로그 요약문을 게시하기 위해 '티켓 분류' 슈퍼 에이전트를 @멘션합니다

런칭 회의 중 '런칭 플래너' 슈퍼 에이전트가 체크리스트를 생성하여 공유된 런칭 계획 문서에 직접 추가합니다. 개별 작업과 하위 작업을 생성하고 관련 팀 회원에게 할당합니다.

영업 팀은 대시보드 위젯을 통해 '리드 퀄리파이어' 슈퍼 에이전트가 이번 주에 평가하고 할당한 리드 수를 확인합니다

여러 자동화 워크플로우를 평가 중이라면 평가 기준표를 활용해 객관적으로 우선순위를 정하세요. 이는 결정 피로를 방지하고 가장 영향력 있는 에이전트에 우선 투자하도록 보장합니다.

다음 기준별로 후보자를 평가하세요:

빈도: 이 워크플로우가 매주 얼마나 자주 발생하나요?

시간 절감 효과: 에이전트가 한 번에 얼마나 많은 시간을 절약해 줄까요? 인스턴스당

오류 감소: 현재 프로세스가 정기적으로 실패하거나 재작업이 필요한가요?

팀 협업: 에이전트가 업무 인수인계 과정의 마찰이나 에이전트가 업무 인수인계 과정의 마찰이나 프로젝트 병목 현상을 줄일 수 있을까요?

각 차원에 1~5점의 점수를 부여한 후 점수를 합산하세요. 가장 높은 점수를 받은 워크플로우가 첫 번째 에이전트가 됩니다.

회의록 요약 담당자와 접수 분류 담당자 중 선택해야 한다고 가정해 보세요. 평가 기준은 어느 쪽이 더 많은 총 시간을 절약하고 마찰을 가장 줄여주는지 알려줍니다.

ClickUp 가정 그리드 의사 결정 매트릭스 템플릿을 활용해 2×2 그리드에서 시각적이고 객관적으로 옵션을 비교하세요. ClickUp 가정 그리드 의사 결정 매트릭스 템플릿으로 확실성과 위험을 고려한 워크플로우 자동화 아이디어를 계획하세요 먼저 잠재적 슈퍼 에이전트와 같은 모든 에이전트형 AI 워크플로우를아이디어 풀의 스티커 노트에 기록하세요. 그런 다음 프로세스에 대한 이해도(확실성)와 자동화 시 예상되는 위험도(위험)를 기준으로 각 항목을 그리드의 적절한 사분면으로 이동시키세요.

AI 슈퍼 에이전트 선택을 위한 최고의 실행 방식: 지속성을 확보하는 방법

선택하는 AI 에이전트 유형은 팀의 업무 방식에 부합해야 합니다. 이러한 최고의 실행 방식을 통해 초기 도입 후에도 오랫동안 사용될 슈퍼 에이전트를 선택하고 배포할 수 있습니다. 📨

가시성이 높고 위험이 낮은 작업부터 시작하세요

첫 번째 자동화는 신중하게 선택하세요. 팀이 지속적으로 수행하면서도 자주 불평하는 작업이면서, 중단되더라도 혼란을 일으키지 않는 것을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

키워드 기반 자동 태깅이나 반복 작업용 예약 상태 업데이트 모두 이 프로필에 부합합니다. 팀은 즉각적인 가치를 확인하고, 에이전트 조정이 필요할 때 발생하는 문제를 최소화할 수 있습니다. 초기 성과는 더 넓은 도입을 위한 추진력을 창출합니다.

🔍 알고 계셨나요? 사회심리학 연구에서'에코보그(echoborg)'란 인간의 발언이 실시간으로 AI에 의해 생성되지만 관찰자들은 이를 거의 알아채지 못하는 현상을 말합니다. 이는 에이전트의 출력을 해석하는 데 얼마나 표현 방식과 인간의 신호가 영향을 미치는지 보여줍니다.

범위 결정에 팀을 참여시키세요

실제 일을 수행하는 사람들이 자동화가 도움이 되는 부분과 방해가 되는 부분을 가장 잘 압니다.

AI 에이전트를 구성하거나 구축하기 전에, 매일 이를 사용할 팀 회원들과 상담하세요. 어떤 반복 작업이 시간을 낭비하게 하는지, 어떤 프로세스에 인간의 판단이 필요한지 물어보세요. 이 대화를 통해 놓칠 수 있는 예외 사례를 발견하고, 팀이 자동화에 대한 소유권을 가질 수 있게 합니다.

에이전트의 업무 내용과 그 이유를 문서화하세요

에이전트의 목적, 범위, 트리거 조건을 평이한 언어로 문서화하세요. 팀원들이 질문이 생겼을 때 참고할 수 있도록 이 문서를 공유하고, 에이전트가 처리할 사항과 처리하지 않을 사항의 예시를 포함시키세요.

명확한 프로세스 문서화는 누군가 작업이 자동으로 이동하거나 필드가 저절로 업데이트되는 것을 발견했을 때 혼란을 방지합니다. 또한 특정 작업이 자동으로 업데이트되는 이유를 궁금해하는 신규 팀원의 온보딩을 간소화합니다.

첫 2주 동안은 특히 주의 깊게 모니터링하세요

초기 도입 기간 동안 에이전트의 수행 방식을 관찰하세요. 예상치 못한 동작이 있는지 확인하고, 수행하는 작업을 검토하며, 팀원들의 혼란을 기록하세요. 이때 구성 문제를 발견하거나 조정해야 할 워크플로우를 파악할 수 있습니다.

조기 모니터링을 통해 문제가 습관화되기 전에 해결할 수 있으며, 팀원들에게 자동화를 적극적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 자동화에 대한 신뢰 연구에 따르면, 우리가 사람을 신뢰할 때 사용하는 인지적 틀이 예측 가능성, 인지된 역량, 과거 신뢰도 등을 포함해 에이전트를 신뢰하는 방식에도 그대로 적용된다는 사실이 밝혀졌습니다.

피해야 할 흔한 실수들

대부분의 슈퍼 에이전트 배포는 예측 가능한 이유로 실패합니다. 팀을 좌절시키는 실수와 이를 피하는 방법을 소개합니다.

실수 왜 발생하는가 이를 피하는 방법 불분명한 프로세스 자동화 팀이 일관성 없이 처리하거나 예외 사항이 너무 많은 워크플로우를 자동화하려고 시도하는 경우 먼저 프로세스를 문서화하고 표준화하세요. 사람이 그 작동 방식을 합의하지 못한다면, 에이전트가 마법처럼 알아내지 못할 것입니다 권한을 너무 광범위하게 설정하는 경우 설정 시간을 절약하기 위해 에이전트에게 전체 스페이스 또는 모든 목록에 대한 접근 권한을 부여하세요 에이전트가 필요한 특정 폴더와 목록에만 접근 권한을 부여하세요. 워크플로우 검증 후 권한을 확장할 수 있습니다 테스트 단계 생략 구성이 제대로 보이며 빠른 결과를 원하기 때문에 프로덕션에 바로 배포합니다 에이전트를 테스트 환경이나 소규모 작업 집합에서 먼저 실행하세요. 실제 일에 영향을 미치기 전에 문제를 사전에 파악하세요 명확한 소유권 부재 에이전트를 설정했지만, 이를 모니터링하거나 질문에 답변하거나 조정할 담당자를 지정하지 않았습니다 유지 관리, 문제 해결 및 피드백 루프를 책임질 소유자 한 명을 지정하세요 한 번에 너무 많은 작업을 자동화하는 것 효율성 극대화를 위해 여러 워크플로우에 걸쳐 동시에 다수의 전문 에이전트를 배치합니다 에이전트를 한 번에 한 명씩 도입하세요. 팀이 적응할 시간을 준 후 다음 자동화를 도입하세요 팀 피드백 무시하기 저항이 값을 이해하지 못한다는 의미라고 가정하므로, 에이전트를 변경하지 않은 채로 둡니다 피드백을 진지하게 받아들이세요. 반복되는 문제는 에이전트에 대한 추가 설명이 아닌 조정 필요성을 시사합니다

🔍 알고 계셨나요? 높은 친화성 성격을 지닌 AI 에이전트는 통계적으로 튜링 테스트에서 인간으로 오인될 가능성이 더 높습니다. 이는 인지된 성격 특성이 사용자 수용도에 미치는 영향을 보여줍니다.

그냥 앉아 있지 말고, ClickUp-per를 손에 넣으세요!

슈퍼 에이전트 선택법을 배우는 것이 반드시 낯선 영역으로의 두려운 도약일 필요는 없습니다. 명확히 정의된 업무 범위와 적합한 역량을 매칭하면, 자동화를 위험한 실험에서 믿을 수 있는 팀원으로 전환시킬 수 있습니다.

ClickUp은 통합 작업 공간을 제공하여 특정 작업, 문서, AI 에이전트가 함께 존재하도록 함으로써 이 전환을 원활하게 합니다. 복잡한 프로젝트 요약서를 분석할 슈퍼 에이전트가 필요하든, 일상적인 알림을 처리할 자동화 에이전트가 필요하든, 원하는 자율성 수준을 정확히 설정할 수 있는 세밀한 제어 기능을 제공합니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

슈퍼 에이전트는 복잡하고 유연한 작업을 처리하며 자연어로 상호작용할 수 있는 지능형 AI 팀원입니다. 반면 오토파일럿 에이전트는 설정된 규칙과 트리거를 따라 단순하고 반복적인 작업을 자동화합니다.

슈퍼 에이전트는 업무 수행에 필요한 권한만 부여받아야 합니다. 한도 있는 접근 권한으로 시작하여 필요에 따라 확장하세요.

알림 발송, 업데이트 요약, 자주 묻는 질문 답변 등 위험도가 낮고 유용한 작업을 수행하는 슈퍼 에이전트로 시작하세요.

워크플로우가 추론이 필요하거나, 변화하는 정보에 적응하거나, 자연어 상호작용으로 이점을 얻을 수 있다면 슈퍼 에이전트에 적합합니다.

권한의 한도를 설정하고, 지침을 검토하며, 민감하거나 중요한 작업에 대해서는 반드시 사람의 승인을 요구하세요.

명확한 지침, 적절한 도구, 그리고 좋은 기억력은 슈퍼 에이전트가 더 나은 결정을 내리고, 더 효율적으로 일하며, 더 정확한 결과를 제공하도록 돕습니다.