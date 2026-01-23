Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

Smartsheet의 스프레드시트 인터페이스는 셀, 행, 필터 등으로 구성되어 있어 처음 보기에는 간단해 보입니다.

그러나 많은 신규 사용자들이 가파른 학습 곡선을 불평하며, 이는 프로젝트 진행에 마찰을 일으키고 플랫폼의 전반적인 활용도를 저하시킵니다.

사용자들은 학습 곡선을 극복하면 Smartsheet가 강력하다고 자주 언급합니다. 스프레드시트 전문가에게는 괜찮지만, 이번 주에 추진력이 필요한 바쁜 팀에게는 그렇지 않습니다.

대규모 이전은 위험을 수반하므로 전환을 신중하게 계획하는 것이 중요합니다. 오라클 보고서에 따르면 데이터 마이그레이션 프로젝트의 80% 이상이 마감일을 지키지 못하고 일정을 어깁니다.

이 가이드는 프로젝트를 중단시키지 않고 Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법을 보여줍니다: 깔끔하게 내보내기, 열을 ClickUp 사용자 지정 필드에 매핑하고, 명확한 구조로 가져오기.

리더들이 의존하는 보기 재구축 방법과 간단한 자동화 추가로 업데이트를 제때 진행하는 방법도 다룹니다. 마지막에는 팀 전체가 이해하는 단일 작업 공간을 갖게 될 것입니다.

팀들이 Smartsheet에서 ClickUp으로 이동하는 이유

사용자들은 자동화 및 보고 기능에 대한 가파른 학습 곡선 외에도 일을 모니터링하기 위해 여러 탭을 관리해야 한다고 언급합니다.

또한 데스크톱 버전보다 뒤처지는 모바일 앱을 경험하고 기능 격차로 인해 도구를 자주 전환하게 됩니다.

결과? 일의 확산입니다.

사람들은 일을 진전시키는 대신 앱 간 링크 공유, 업데이트 확인, 프로젝트 데이터 정리에 시간의 60%를 소비합니다. 이런 상황이 일상화되면 프로젝트 관리자들은 플랜, 논의, 실행을 한 곳에서 할 수 있는 방법을 찾기 시작합니다.

ClickUp은 프로젝트, 지식, 채팅을 하나의 플랫폼에 통합한 융합형 AI 작업 공간으로 이러한 과제를 해결합니다.

ClickUp을 모든 워크플로우를 분석하고 tool이나 타사 앱 간 전환 없이 신속한 의사 결정을 내리는 제어 센터로 생각하세요. 이는 여러분이

대화에서 실행으로 전환 : 노트, 채팅, 회의 요약 등을 한 번의 클릭으로 작업으로 전환하세요

일이 발생하는 곳에 맥락을 유지하세요 : 관련 채팅 스레드를 작업 및 프로젝트에 고정하여 결정 사항, 파일, 다음 단계가 함께 관리되도록 합니다.

모든 것을 빠르게 찾기 : Enterprise 검색을 활용하여 문서, 작업, 통합 앱 전반에 걸쳐 답변을 찾아내고, 탭 투어를 건너뛰세요.

팀 현황을 한눈에 파악하세요: Teams hub는 완료된 작업, 과중한 업무를 처리 중인 구성원, 조정해야 할 부분을 명확히 보여줘 자신 있게 플랜을 세울 수 있게 합니다.

⭐ 기능 템플릿 데이터 마이그레이션을 위한 ClickUp 프로젝트 계획 템플릿으로 손쉽게 전환하세요. 이러한 프로젝트 계획 템플릿은 마이그레이션 과정에서 시간과 자원을 절약해 줍니다! 팀에 제공되는 몇 가지 이점은 다음과 같습니다: 준비는 성과 향상을 이끈다

예상치 못한 문제 발생 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.

팀원 간 커뮤니케이션 향상

작업과 마일스톤을 더 쉽게 식별하기

준비의 결과는 자원의 효율적인 활용입니다

이전 전 체크리스트

이동하기 전에 현재 보유한 내용과 실제로 필요한 사항을 확인하세요.

Smartsheet 환경을 빠르게 점검하면 중간에 예상치 못한 문제가 발생하는 것을 방지하고, ClickUp에서 동일한 항목을 매핑하는 데 도움이 됩니다. 지금 한 시간을 투자하면 나중에 며칠을 절약할 수 있습니다.

Smartsheet 설정 점검하기

리스트 항목 : 진행 중인 프로젝트, 소유자, 각 시트를 여전히 사용하는 사용자

참고: 열 : 이는 ClickUp에서 : 이는 ClickUp에서 사용자 지정 필드 (단일 선택, 번호, 사람)로 전환됩니다.

주요 날짜 식별: (시작 날짜, 마감일, 실제 완료일) 및 이를 관리하는 규칙

관계 캡처 : 선행 작업, 연결된 행 및 시트 간 참조

이동할 콘텐츠 목록 : 설명, 댓글, 첨부 파일

중요한 보기와 필터 스크린샷 저장 : 가져온 후 재현할 수 있도록 참조 자료가 필요합니다.

기록 자동화: 자주 사용하는 일반적인 트리거와 이를 유발하는 이벤트

권한 확인: 이동 후에도 적절한 사용자가 접근 권한을 유지할 수 있도록 시트 및 작업 공간별로 수행하세요.

Smartsheet에서 보관할 항목과 내보낼 항목 결정하기: 현재 진행 중이며 가치 있는 항목만 마이그레이션하세요

단계별: Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

기존 PM 소프트웨어에서 Smartsheet를 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법(몇 초 만에 완료)을 단계별로 설명합니다.

1단계: Smartsheet 데이터 내보내기

Smartsheet 앱에서는 모든 시트 또는 보고서를 다음 형식으로 내보낼 수 있습니다:

Microsoft Excel

PDF

이미지 (PNG) (간트 차트 전용)

Google 스프레드시트

Microsoft Project (XML 형식의 간트 차트만)

시트나 보고서를 내보낸 후에는 브라우저가 해당 파일을 컴퓨터에 저장합니다. 내보낸 파일은 브라우저 설정에 따라 지정된 폴더에 저장됩니다.

내보내기에는 모든 것이 포함되지 않습니다. 그룹화 및 요약 행은 제외되며 첨부 파일은 삭제됩니다. 첨부 파일을 포함하려면 시트의 백업을 생성하세요.

2단계: 데이터 준비하기

더 원활한 가져오기를 위해 ClickUp에서 Smartsheet 열과 일치하도록 사용자 지정 필드 설정하기

Excel 또는 Google 스프레드시트에서 내보낸 파일을 열고, 열 이름을 표준화한 후, 어떤 항목을 사용자 지정 필드(드롭다운 메뉴, 번호, 사람)에 넣을지, 어떤 항목을 작업 설명에 넣을지 결정하세요.

그런 다음 수식을 값으로 변환하고, 다중 선택 셀을 개별 입력으로 분할하며, 시작 날짜와 마감일의 일관된 날짜 형식을 보장할 수 있습니다. 다음으로, 선행 조건 수식을 간단한 "의존 대상" ID 목록으로 대체할 수 있으며, 이 목록은 가져온 후 의존성으로 재구성할 수 있습니다.

그런 다음 담당자가 실제 ClickUp 사용자와 일치하는지 확인하고, 필요한 곳에 재추가할 첨부 파일과 댓글을 수집하세요. 마지막으로 보관된 행을 정리하여 활성 프로젝트 데이터만 이동되도록 합니다.

3단계: ClickUp으로 데이터 가져오기

스프레드시트 임포터 사용: Excel/CSV/XML/JSON/TSV/TXT 파일을 업로드하고 열을 ClickUp 작업 필드 또는 사용자 지정 필드에 매핑하세요. 목표 선택: ClickUp 스페이스 → ClickUp 폴더 → ClickUp 목록 순으로 선택한 후, 각 행이 담당자, 상태, 마감일이 설정된 작업으로 생성될 것임을 확인하세요. 프로젝트 데이터를 미리 보고 불일치를 수정한 후 가져오기를 실행하세요.

계층 구조 유지 (상위 작업 + 하위 작업): 구조를 그대로 가져오려면 경로 열(예시: 폴더 이름/경로)을 추가하고 [작업A, 하위작업A]와 같은 값을 사용하세요. 임포터가 1단계 하위 작업을 부모 작업에 첨부하여 계층 구조가 유지됩니다. 가져오기 후 관계성을 부분적으로 확인하고, 필요 시 추가 계층을 중첩 작업이나 의존성으로 변환하세요.

📽️ 비디오 시청: ClickUp에서 계층을 설정하고 싶으신가요? 시작하기 위한 최고의 실행 방식 가이드를 확인해 보세요:

왼쪽 상단에서 작업 공간 아바타를 클릭하고 설정을 선택하세요. 모든 설정 사이드바에서 가져오기/내보내기를 선택하세요. 작업 공간에 가져오기 또는 내보내기 기록이 없는 경우 '가져오기 소스 선택' 페이지가 열립니다. '앱에서 가져오기' 섹션에서 '스프레드시트'를 선택하세요.

가져오기 대상 페이지에서 위치 선택 드롭다운 메뉴에서 스페이스를 선택하세요. 사용자 정의 필드 데이터를 가져올 계획이라면, 해당 사용자 정의 필드 유형이 스페이스에 존재해야 합니다. 선택한 스페이스에 스프레드시트 가져오기라는 제목의 리스트가 생성됩니다. 연-월-일 드롭다운 메뉴에서 날짜 형식을 선택하세요. 스프레드시트 임포터가 열리면 스프레드시트를 드래그 앤 드롭하거나 업로드하세요. 데이터를 수동으로 입력할 수도 있습니다. 성공적인 업로드 시 '필드 매핑' 페이지가 열립니다.

4단계: 보기 재구성

뷰 작업을 시작하기 전에 데이터 매핑이 필요합니다. 매핑이란 스프레드시트 소프트웨어의 열을 ClickUp 작업 필드 및 사용자 정의 필드와 연결하는 것을 의미합니다. 임포터는 데이터를 올바른 필드에 자동으로 정렬하여 이 과정을 간소화합니다. Smartsheet에서 ClickUp으로 가져오는 동안 정확성을 확인하기 위해 이러한 매칭을 검토하게 됩니다. 선택한 위치에서 사용 가능한 모든 필드에 접근할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 원활한 이관을 위해 Smartsheet에 등록된 모든 팀원의 이메일 주소가 ClickUp의 이메일 주소와 동일해야 합니다. 이메일 주소가 일치하지 않으면 할당된 항목이 할당되지 않은 항목으로 가져올 수 있습니다.

1. 그리드 → 목록 보기

ClickUp의 목록 보기를 활용하여 작업 그룹화, 열 편집, 작업 상호작용 등을 수행하세요

목적: 두 도구 모두 작업을 테이블/스프레드시트 형식으로 표시합니다.

재현 방법:

ClickUp에서 스페이스(Space), 폴더(Folder) 또는 목록(리스트)으로 이동하세요.

상단의 뷰 바를 사용하여 "+ 보기"를 클릭하세요.

목록 보기 " 선택

Smartsheet 그리드에 맞춰 열 맞춤 설정하기 (필드 추가/제거, 열 순서 변경)

필터와 그룹화를 활용하여 Smartsheet 레이아웃을 그대로 재현하세요

필요한 경우 보기를 저장하고 기본값으로 설정하세요.

2. 카드 → 보드 보기

ClickUp의 보드 보기를 활용하여 작업 상태를 시각화하세요.

목적: 작업을 카드 형태로 열(칸반)에 시각화합니다.

재현 방법:

ClickUp 위치에서 "+ 보기"를 클릭하고 " 보드 보기 "를 선택하세요.

상태, 담당자, 우선순위 또는 사용자 지정 필드로 카드를 그룹화하도록 선택하세요

열 간에 작업을 드래그 앤 드롭하여 상태 또는 그룹화를 업데이트하세요

Smartsheet 카드의 핵심 정보를 표시하도록 카드 필드 맞춤 설정하기

3. 달력 → 달력 보기

ClickUp 달력 보기로 예정되지 않은 작업, 마감 예정 작업, 기한 초과 작업을 확인하세요

재현 방법:

"+ 보기"를 클릭하고 "달력 보기"를 선택하세요.

표시할 날짜 필드 선택(시작 날짜, 마감일 등)

기간(일, 주, 월) 조정

관련 항목만 표시하도록 작업 필터링하기

달력에서 직접 작업을 드래그하여 날짜 변경하기

4. 간트 → 간트 보기

ClickUp 간트 보기로 프로젝트 마일스톤 시각화하기

목적: 프로젝트 계획 수립, 의존성 관리, 타임라인 수립

재현 방법:

"+ 보기"를 클릭하고 " 간트 보기 "를 선택하세요.

작업에 시작 날짜와 마감일이 설정되어 있는지 확인하십시오.

필요한 경우 작업 간 의존성을 설정하세요.

타임라인, 확대/축소, 필터를 조정하여 Smartsheet 간트 차트와 일치시키세요.

정적 스냅샷을 공유해야 할 경우 PDF로 내보내세요.

5. 보고서 → 대시보드

ClickUp 대시보드로 프로젝트 시간 및 성장 추적하기

이를 통해 맞춤형 보고서, 분석 및 프로젝트 개요를 활용할 수 있습니다.

재현 방법:

ClickUp의 ClickUp 대시보드 섹션으로 이동하세요

"+ 새 대시보드"를 클릭하세요

위젯(작업 목록, 원형 차트, 막대 차트, 시간 추적 등)을 추가하여 Smartsheet 보고서를 재현하세요

각 위젯을 구성하여 관련 스페이스, 폴더 또는 목록에서 데이터를 가져오도록 설정하세요.

필요에 따라 ClickUp 대시보드를 공유하거나 내보내기

원활한 전환을 위한 팁

보기를 재구성하기 전에 모든 데이터(작업, 날짜, 사용자 지정 필드)가 ClickUp으로 가져와졌는지 확인하세요.

ClickUp의 템플릿과 사용자 지정 필드를 활용하여 Smartsheet 구조에 맞추기

필요에 따라 각 보기의 권한 및 공유 설정을 조정하세요.

5단계: ClickUp에서 의존성 및 자동화 재구축

1. 작업 의존성 재구성

팀원에게 직접 작업을 할당하거나 댓글에서 @멘션하여 생각을 실행 항목으로 전환함으로써 일을 손쉽게 위임하세요.

의존성이 필요한 ClickUp 작업을 엽니다.

ClickUp 작업 사이드바에서 " 관계(Relationships )" 또는 "의존성( Dependencies )" 섹션을 찾으세요.

"추가"를 클릭하고 이 ClickUp 작업이 다른 ClickUp 작업을 "차단 중"인지 "대기 중"인지 선택하세요.

연결할 관련 ClickUp 작업을 선택하세요

Smartsheet 프로젝트의 모든 의존성에 대해 반복하세요.

자동 스케줄링을 위해 "종속성 재조정" ClickApp을 활성화하면 날짜 변경 사항이 종속된 ClickUp 작업에 연쇄적으로 반영됩니다.

2. Smartsheet 수식을 ClickUp 필드/자동화로 대체하기

ClickUp 사용자 지정 필드에서 고급 수식 활용하기

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 구조화된 데이터(예: 드롭다운 메뉴, 번호, 날짜)를 ClickUp 작업에 추가할 수 있습니다. 또한 ClickUp 수식 필드를 활용하면 합계, 차액 계산 또는 문자열 조작과 같은 연산을 수행할 수 있으며, 이는 Smartsheet 수식과 유사한 기능을 제공합니다.

재현 방법:

사용 중인 각 Smartsheet 수식을 확인하세요

ClickUp에서 스페이스, 폴더 또는 목록에 적절한 유형의 사용자 지정 필드를 추가하세요.

계산을 위해 ClickUp 수식 필드를 추가하고 사용 가능한 필드와 기능을 활용하여 수식을 작성하세요.

수식이 Smartsheet 논리와 일치하는지 확인하기 위한 테스트

참고: Smartsheet 수식이 모두 ClickUp에서 직접적으로 대응되는 것은 아니지만, 대부분의 기본 계산 및 문자열 조작은 지원됩니다.

ClickUp AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요.

ClickUp 자동화 기능을 사용하면 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어 ClickUp 작업 생성, 상태 변경, 사용자 할당 또는 마감일 업데이트 등이 가능합니다.

재현 방법:

자동화를 추가하려는 폴더 또는 목록으로 이동하세요.

"자동화" 버튼(번개 모양 아이콘)을 클릭하세요.

트리거 선택 (예: "ClickUp 작업 생성 시", "ClickUp 작업 상태 변경 시", "마감일 도래 시")

필요 시 조건 추가 (예: 특정 ClickUp 작업 또는 담당자에게만 적용)

다음과 같은 작업을 선택하세요:

새로운 ClickUp 작업 생성하기

작업 상태 변경하기

사용자에게 ClickUp 작업 할당하기

마감일 업데이트

댓글을 추가하거나 알림을 보내세요

자동화를 저장하고 테스트하여 의도한 대로 작동하는지 확인하세요. 여러 작업을 연결하고 복잡한 워크플로우를 설정하여 Smartsheet 자동화와 동일하게 구성할 수 있습니다.

다음과 같은 작업을 선택하세요:

작업 상태 변경하기

사용자에게 ClickUp 작업 할당하기

마감일 업데이트

댓글을 추가하거나 알림을 보내세요

6단계: 양식 재구축 (사용한 경우)

제품 피드백을 위한 ClickUp 양식 설정

기존에 Smartsheet의 양식을 통해 데이터나 요청을 수집하셨다면, 지금이 바로 이를 ClickUp 양식으로 재구성할 때입니다.

먼저 각 Smartsheet 양식과 해당 필드를 확인하세요. ClickUp에서 관련 섹션으로 이동한 후 ClickUp 양식 보기를 추가합니다. 드롭다운 메뉴, 텍스트 필드, 날짜 등 원본 구조와 일치하도록 필드를 드래그 앤 드롭하여 배치할 수 있습니다.

양식 모양을 맞춤 설정하고 필수 필드를 지정하며 제출 설정을 구성하세요. ClickUp Forms는 각 제출 내용으로부터 자동으로 ClickUp 작업을 생성하여 접수 및 추적 과정을 간소화합니다.

ClickUp 양식은 공개 링크로 공유하거나 사이트에 임베드할 수 있어 팀과 이해관계자에게 원활한 전환을 보장합니다.

7단계: 역할 및 권한 설정

구조와 워크플로우를 구축한 후에는 접근 및 협업을 통제하기 위해 역할과 권한을 설정하는 것이 필수적입니다.

ClickUp에서는 소유자, 관리자, 회원, 게스트와 같은 역할을 할당할 수 있으며, 각 역할마다 특정 권한이 부여됩니다. 이러한 세분화된 제어는 민감한 정보가 보호되도록 보장하는 동시에 적절한 사람들에게 기여할 수 있는 권한을 부여합니다.

ClickUp에서의 마이그레이션 후 설정

1. 대시보드 구축

ClickUp에서 KPI 대시보드 생성하기

작업이 등록되었으니, 이제 보고서를 정적인 내보내기 자료가 아닌 실시간으로 업데이트되는 보기로 전환하세요. ClickUp 대시보드를 사용하면 담당자별 업무량, 번업/번다운, 스프린트 속도, 시간 추적, 상태 카드를 혼합하여 시각화할 수 있습니다.

진행 상황과 예산을 위한 경영진용 스냅샷을 생성한 후, 장애 요소, 기한 초과 항목 및 사이클 시간을 위한 별도의 "운영" 대시보드를 만드세요. 여러 시트를 번갈아 가며 관리할 필요 없이, Smartsheet 보고서에서 구축했던 것과 동일한 집계 기능을 그대로 반영할 수 있습니다.

2. Smartsheet 수식을 ClickUp 필드/자동화로 대체하기

ClickUp 사용자 지정 필드에서 고급 수식을 손쉽게 활용하세요

대부분의 스프레드시트 수식은 ClickUp에서 구조와 논리로 구현됩니다. 수치 집계(예: 스토리 포인트, 비용)를 숫자 또는 통화 ClickUp 사용자 지정 필드로 이동하고 대시보드 카드 집계를 통해 합계를 표시하세요.

수식 기반 상태를 ClickUp 자동화로 변환하기: 의존성 작업 완료 시 상태를 "준비 완료"로 변경하거나, 필드 값이 임계값을 초과할 때 우선순위와 관찰자를 추가합니다.

필요한 자동화를 토글하거나 AI 기반 규칙을 워크플로우에 맞게 맞춤형으로 설정하세요

일상적인 성과를 확보하여 팀이 보드 관리에 매달리지 않도록 하세요. 자동화를 생성하여:

작업이 "검토 중" 상태로 전환될 때 하위 작업 체크리스트 생성

상태가 "디자인/QA 준비 완료"로 변경될 때 적절한 사용자에게 자동 할당하기

양식에서 접수된 요청을 SLA와 함께 올바른 목록으로 라우팅하기

작업이 위험에 처하거나 지연될 경우 소유자에게 알림

상태 변경 시 필수 필드, 리스트별 기본 담당자, 주간 루틴을 위한 반복 작업 등 최종적인 안전장치를 추가하세요. 이렇게 하면 확장 시에도 새 작업 공간이 예측 가능하게 유지됩니다.

Smartsheet 대 ClickUp: 무엇이 달라질까?

Smartsheet에서 ClickUp으로의 전환은 스프레드시트 중심 모델에서 연결된 실행을 위해 설계된 모든 것을 포함하는 앱으로의 전환을 의미합니다. 첫날부터 달라지는 점과 프로젝트 관리자들이 빠르게 효과를 체감하는 이유를 소개합니다.

시트 → 다양한 보기 옵션이 있는 목록으로 전환 시트는 작업 생성 가능한 구조화된 목록으로 변환되며, 목록, 보드, 간트 차트, 달력, 타임라인 간 전환이 가능합니다. 프로젝트 데이터 중복 없이 모든 작업 수행 가능

수식 → 자동화 + 계산 ClickUp 자동화는 수동 수식을 if/then 규칙과 필드 로직으로 대체합니다. 마감일, 우선순위, 담당자를 자동 업데이트하고, ClickUp 대시보드에서 실시간 메트릭을 위해 수치를 집계하여 재계산할 필요가 없습니다.

댓글 → 스레드형 대화 ClickUp 채팅은 행 노트를 스레드형 대화로 전환합니다. @멘션으로 사용자를 태그하고, 스레드를 해결하며, 일과 결정을 연결하세요. 더 이상 여러 채팅 앱이나 시트를 뒤질 필요가 없습니다.

보고서 → 범용 대시보드 ClickUp 대시보드는 보고서 내보내기를 실시간 카드(소유자별 상태, 작업량, 추적 시간, 번다운)로 대체합니다. 스페이스/폴더/리스트 또는 ClickUp 사용자 지정 필드로 필터링하여 포트폴리오 현황을 한눈에 파악하세요.

첨부 파일 → 체계적인 작업 단위 저장 ClickUp 작업 파일은 작업과 함께 저장됩니다—작업, 리스트 또는 문서 수준에서 첨부 파일을 미리 보고, 버전 관리하며 핀으로 고정하세요. 더 이상 탭마다 흩어진 링크를 찾을 필요가 없습니다.

협업 → ClickUp 내 문서 , 화이트보드, 채팅ClickUp 문서에서는 실시간 편집, 슬래시 명령어, 작업 임베드를 통해 사양서, 표준 운용 절차 (SOP), 브리프를 공동 작성할 수 있습니다. 강조 표시된 내용을 클릭 한 번으로 실행 가능한 항목으로 전환하세요. ClickUp 화이트보드를 사용하면 사용자 흐름, 의존성, 로드맵을 시각적으로 매핑하고, 모양에 작업을 연결하며, 브레인스토밍 결과물을 실행과 연계할 수 있습니다. 아이디어, 피드백, 실행이 하나의 작업 공간에서 연결됩니다

ClickUp 화이트보드에 ClickUp 문서 삽입하기

원활한 마이그레이션을 위한 최고의 실행 방식

이전을 짧고 효율적으로 운영되는 프로젝트로 간주하세요. 재작업 없이 추진력을 유지하며, 프로젝트 관리자가 자신 있게 ClickUp에 정착할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법에 대한 간결한 실행 가이드입니다:

✅ 먼저 파일럿 프로젝트로 작은 규모(하나의 목록)부터 시작하세요. 다음으로 매핑을 검증하고, 이후 확장하세요.

✅ 사전에 열을 사용자 지정 필드에 매핑 (단일 선택, 숫자, 사람)하고, 모든 선택 사항을 공유 접근성으로 문서화하세요.

✅ 가져오기 전 날짜 표준화: 마감일과 시작 날짜가 모든 보기에서 일관되게 작동하도록

✅ 계층 구조를 의도적으로 보존: 작업과 하위 작업의 범위를 결정하고, 연결된 행이 있던 위치에는 관계 설정을 활용하세요.

✅ 파일을 일과 가까이 유지하세요 — 첨부 파일을 작업으로 이동시켜 컨텍스트가 자산과 함께 이동하도록 하세요

✅ 사용자들이 실제로 활용하는 보기만 재구성하고, 나머지는 아카이브하여 첫날부터 불필요한 정보를 줄이세요.

✅ 수식을 가벼운 자동화로 대체하고 소유자를 명확히 지정하세요; 샌드박스에서 트리거를 검증하세요

✅ 필수 필드로 가이드라인 설정: 상태 변경, 기본 담당자, 작업 공간별 명명 규칙 적용

마지막으로 10~14일간의 병행 운영 기간을 설정하세요. Smartsheet는 읽기 전용으로 유지하고, 피드백은 ClickUp 문서에서 수집하세요.

Smartsheet에서 ClickUp으로 마이그레이션 시 흔히 발생하는 문제점

철저한 준비를 했더라도 약간의 문제는 normal합니다. 즉시 적용할 수 있는 빠른 해결 방법을 소개합니다.

중복 작업 : 대부분의 중복은 내보낸 데이터를 두 번 가져올 때 발생합니다. 목록 보기에서 작업명으로 그룹화하여 중복 항목을 확인한 후, 대량 작업 도구 모음을 사용하여 한 번에 제거하세요.

누락된 사용자 지정 필드 : 필드가 이전되지 않은 경우 일반적으로 매핑 문제입니다. 임포터를 다시 열고, Smartsheet 열을 ClickUp 필드로 재매핑한 후 영향을 받은 시트만 다시 가져오세요. 수정된 매핑을 향후 실행을 위한 템플릿으로 저장하세요.

사용자 할당 오류 : 할당되지 않은 항목은 일반적으로 Smartsheet 이메일 주소가 ClickUp 계정과 일치하지 않음을 나타냅니다. 정확한 이메일을 확인한 후 올바른 사용자에게 일괄 할당하세요. 전환 기간 동안 보조 시트에 이메일-사용자 조회표를 유지하는 것이 전문가의 방법입니다.

파괴된 의존성 : Smartsheet의 선행 작업은 자동으로 이전되지 않습니다. ClickUp의 '관계' 또는 '의존성' 기능을 사용하여 재설정한 후 간트 보기에서 일정을 검증하세요. 연결을 재구축할 때 작업 설명란에 의존성을 설명하는 빠른 링크를 추가하여 혼란을 줄이세요.

구조 손실: 작업이 잘못된 위치에 배치된 경우, 해당 작업을 올바른 폴더나 목록으로 드래그한 후 다음 실행 전에 임포터의 목표 위치를 조정하여 계층 구조를 유지하세요.

Smartsheet 워크플로우를 개선하는 ClickUp의 기능들

ClickUp은 정적인 그리드를 생동감 넘치는 프로젝트 관리 템플릿이자 허브로 전환하여 프로젝트 데이터가 보기, 자동화, AI를 가로지르며 흐르도록 합니다. 아래에서 각 기능이 계획 수립, 작업 생성, 보고, 지속적인 개선 방식을 어떻게 업그레이드하는지 보여드리겠습니다.

리스트당 여러 개의 ClickUp 보기

ClickUp에서는 15가지 이상의 각 보기마다 고유한 필터, 그룹화 및 정렬 설정이 저장되므로 사용자는 필요한 정보만 확인할 수 있습니다.

일상적인 프로젝트 관리에서 작업 및 인수인계를 관리하기 위한 목록 보기와 보드 보기

간트 보기와 타임라인 보기로 의존성을 매핑하고, 드래그 앤 드롭 마감일 관리로 일정을 정확하게 유지하세요.

목록 보기를 벗어나지 않고도 달력 보기로 용량 및 반복 일을 계획하세요

필요할 때 그리드 형태로 필드 및 프로젝트 데이터를 검토할 수 있는 테이블 보기

병목 현상이 발생하기 전에 할당량을 균형 있게 조정하는 작업량 보기

ClickUp 중첩된 하위 작업 및 관계 설정

큰 규모의 결과물을 명확하고 실행 가능한 구조로 전환하세요. 일을 하위 작업으로 분할하고 중첩된 하위 작업(하위 작업의 하위 작업)을 추가하여 실제 업무 프로세스를 반영할 수 있으며, 이 과정에서 맥락이나 소유권을 잃지 않습니다.

작업 도구 모음에서 하위 작업 생성(더 깊게 중첩 가능), 각 단계별 소유자, 마감일, 세부사항 할당으로 정확한 실행 유지

계층 구조를 접거나 펼치며 부모 항목별 상태를 검토하고, 시간을 집계하며, 지연으로 이어지기 전에 공백을 발견하세요.

관계 기능을 활용하여 관련 작업을 연결하세요—작업(또는 상위 항목)을 다른 작업에 연결하면 검토자가 항목을 일일이 찾아다니지 않고도 다음 항목으로 바로 이동할 수 있습니다.

중요 경로를 반영하고 일정 변경 시 시스템의 정확성을 유지하기 위해 경량 의존성(블록/블록됨) 추가

고급 ClickUp 자동화 기능

ClickUp 자동화 기능을 통해 취약한 수식을 한눈에 파악 가능한 이벤트 기반 로직으로 대체할 수 있습니다.

트리거, 선택적 조건 및 특정 작업을 정의한 후 시스템을 중단하지 않고 반복하세요. AI 자동화 빌더를 사용하여 규칙을 평이한 영어로 설명하면 워크플로우를 자동으로 생성해 줍니다.

상태 변경, 필드 업데이트, 담당자 변경 또는 시간 기반 이벤트에서 작업을 실행하세요; 조건(Business+)을 추가하여 규칙이 정확히 필요한 시점에만 실행되도록 하세요

이메일 발송 조정, 템플릿 적용, 의존성 생성, 업데이트 게시를 통해 일과 외부 연결을 통합 및 webhook(Slack, GitHub, HubSpot, Twilio 등)으로 동기화하세요.

100개 이상의 템플릿, 동적 담당자 지정, 프로젝트 바로 가기로 설정을 빠르게 완료한 후, 감사 로그 및 사용량 추적 기능이 포함된 단일 '관리 자동화' 보기에서 조정하세요.

ClickUp 문서, ClickUp 작업, ClickUp 대시보드

모든 워크플로우에 ClickUp 문서 연결하기

시트 기반 작업 방식을 벗어나려는 경우, ClickUp은 플랜 수립, 실행, 보고가 실제로 한 곳에서 이루어지는 단일 작업 공간을 제공합니다. 따라서 문서 도구, 작업 앱, 별도의 보고서 작성 도구 사이를 오갈 필요가 없습니다. 일상 업무에서 이는 다음과 같이 구현됩니다:

ClickUp 문서 → 문서화 : 문서에서 바로 브리프와 표준 운용 절차 (SOP) 초안을 작성하고, 실시간 공동 편집하며, 텍스트를 추적 가능한 작업으로 변환하세요. 워크플로우 위젯을 추가해 페이지를 떠나지 않고도 상태나 담당자를 업데이트하고, 모든 것을 문서 허브에서 정리하며, 게스트나 공개 링크로 안전하게 공유하세요. 이를 통해 계획과 실행 사이의 "복사-붙여넣기" 루프를 줄일 수 있습니다.

ClickUp 작업 → 실행 : 상태, 담당자, 마감일, 다양한 보기(리스트, 보드, 간트, 달력)로 업무를 중앙 집중화하세요. 작업은 원본 문서로 연결되고 하위 작업으로 이어지므로, 첨부 파일, 댓글, 컨텍스트가 이메일 속에서 분실되지 않고 작업과 함께 이동합니다.

ClickUp 대시보드 → 가시성: 동일한 작업 및 문서 생태계에서 실시간 대시보드를 구축하세요. 업무량, 진행 속도, 타임라인 카드를 혼합하여 프로젝트 일정과 결과를 추적할 수 있습니다. 실제 작업 데이터로 구동되므로 별도의 도구에서 차트를 다시 만들 필요가 없습니다.

워크플로우 최적화를 위한 ClickUp AI

수동 업데이트와 산발적인 수식에서 AI 지원 일로 전환하면, 업무 인수인계가 줄어들고 더 정확한 의사결정이 가능해집니다.

ClickUp의 AI는 일상적인 단계를 자동화하고, 적절한 시점에 필요한 세부 정보를 제공하며, 현실 변화에 따라 플랜을 조정하도록 특별히 설계되었습니다.

ClickUp Brain: 의사결정 보조 시스템 : 대부분의 AI 기능은 ClickUp Brain을 통해 연결됩니다. ClickUp과 통합되어 질문에 답변하고 작업을 완료하며 작업 공간 전체를 검색합니다. 또한 긴 댓글 스레드를 즉시 실행 가능한 작업 항목으로 요약해 줍니다.

도구뿐만 아니라 일도 연결하세요: 작업, 문서, 사람 등 다양한 요소를 아우릅니다. 이를 통해 앱 전환을 줄이고 프로젝트가 발전함에 따라 자산 간의 연결을 유지합니다.

AI 에이전트 (슈퍼 에이전트 & 오토파일럿 에이전트): 슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀원으로, 다단계 워크플로우를 수행하고 인간과 유사한 방식으로 작업 공간과 상호작용합니다. 오토파일럿 에이전트는 정의된 트리거와 조건에 따라 작동하며, 스페이스, 폴더, 리스트, 채팅 전반에 걸쳐 작업을 자동화합니다.

슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀원으로, 다단계 워크플로우를 수행하고 인간과 유사한 방식으로 작업 공간과 상호작용할 수 있습니다.

자동화 에이전트는 정의된 트리거와 조건에 따라 작동하여 스페이스, 폴더, 리스트, 채팅 전반에 걸쳐 작업을 자동화합니다.

AI 카드: 대시보드와 개요에 추가하여 팀 업무의 맥락을 활용해 보고서, 스탠드업, 요약 자료를 생성할 수 있습니다. 보고서를 자동화하고 작업 공간 내에서 직접 인사이트를 제공합니다.

기업 검색 : 한 번의 질문으로 작업, 문서, 채팅, 연결된 앱 전반에서 신뢰할 수 있는 답변을 전체 맥락과 함께 얻으세요. 조직 전체를 아우르는 심층 검색으로 검색 시간을 단축하고, 필요한 정확한 파일, 메시지 또는 작업을 필요한 순간에 즉시 찾아냅니다.

AI 노트 작성기 & 회의: Zoom, Google Meet 또는 Teams에 자동으로 참여하여 토론 내용을 녹음 및 텍스트로 변환하고, 요약, 핵심 내용, 다음 단계가 포함된 개인 문서를 생성합니다. 작업 항목은 수동 기록 없이 작업 공간에 자동으로 반영됩니다. 다중 플랫폼 캡처 및 검색 가능한 텍스트 기록을 지원하여 신속한 후속 조치를 가능하게 합니다.

슈퍼 에이전트는 AI 기반 팀원으로, 다단계 워크플로우를 수행하고 인간과 유사한 방식으로 작업 공간과 상호작용할 수 있습니다.

자동화 에이전트는 정의된 트리거와 조건에 따라 작동하며, 스페이스, 폴더, 목록, 채팅 전반에 걸쳐 작업을 자동화합니다.

ClickUp에서는 모든 대화, 작업 항목, 작업을 AI로 검색할 수 있습니다.

ClickUp의 강력한 템플릿

ClickUp 템플릿을 활용한 다양한 가져오기 옵션 활용

ClickUp 템플릿은 마이그레이션 후 바로 시작할 수 있도록 도와줍니다. 스페이스, 폴더, 리스트, 문서 또는 뷰용 템플릿을 선택한 후, 프로젝트에 맞게 필드와 상태를 조정하세요.

템플릿 센터에서는 사용 사례(PMO, 크리에이티브, 재무 등)별로 탐색하고, 미리 구성된 뷰, 작업, 보고 템플릿이 포함된 검증된 레이아웃을 적용할 수 있습니다. 기존 작업을 가져올 때는 템플릿화된 작업 공간에 바로 배치하세요. 이렇게 하면 팀원들은 익숙한 환경에서 업무를 시작할 수 있습니다: 소유권 및 날짜를 위한 표준화된 필드, 상태 롤업을 위한 대시보드, 플레이북 및 표준 운용 절차 (SOP)를 위한 문서 템플릿 등이 준비되어 있습니다.

그 결과는 속도와 일관성입니다. 새로운 프로젝트가 시작될 때마다 구조를 재구축할 필요가 없으며, 일정과 보고 체계가 팀 간에 일관되게 유지됩니다.

Convene의 이벤트 수석 디렉터인 Jessie Whitman이 말하듯이:

클릭업에서 저에게 가장 큰 변화를 가져온 것은 맞춤형 템플릿과 이를 통해 모든 지역에서 모든 자사 시설에 일관성을 유지할 수 있다는 점입니다. 덕분에 클라이언트는 어느 컨비니(Convene) 위치를 방문하든 동일한 경험을 누릴 수 있습니다.

클릭업에서 저에게 가장 큰 변화를 가져온 것은 맞춤형 템플릿과 이를 통해 모든 지역에서 모든 시설에 일관성을 유지할 수 있다는 점입니다. 덕분에 클라이언트가 어느 컨비니(Convene) 위치를 방문하든 동일한 경험을 제공할 수 있게 되었습니다.

ClickUp의 데이터 마이그레이션 격차 분석 템플릿으로 격차 분석하기

갭 분석을 수행할 때 다음과 같은 이점을 기대할 수 있습니다:

현재 시스템과 목표 시스템 간의 불일치 또는 간극을 파악하여 데이터 손실을 최소화하고 원활한 이전을 보장하세요.

포괄적인 플랜과 타임라인을 수립하여 데이터 마이그레이션 프로세스를 간소화하세요.

잠재적 문제가 발생하기 전에 해결하여 시간과 자원을 절약하세요

데이터 불일치를 식별하고 해결하여 데이터 품질과 무결성을 향상시키세요.

원활한 전환과 핵심 기능 데이터에 대한 지속적인 접근을 제공하여 사용자 만족도 향상

사용자 역할 및 권한

ClickUp의 역할 모델은 작업 속도를 늦추지 않으면서 접근 권한을 제어할 수 있게 합니다. 작업 공간 수준에서:

가드레일을 설정하기 위해 소유자와 관리자를 지정합니다

회원들은 일상적인 프로젝트와 작업을 처리하는 동안

초대받은 내용에 대해서만 게스트가 협업합니다

더 세밀한 제어가 필요하신가요? 스페이스, 폴더, 목록, 문서 또는 작업 단위로 권한을 적용하여 누가 생성, 편집, 삭제 또는 공유할 수 있는지 결정하세요. 이렇게 하면 외부 사용자는 팀이 승인한 내용만 볼 수 있습니다.

규제 대상 업무의 경우 (플랜에 따라) 맞춤형 역할을 활용하여 생성/삭제, 필드 편집 및 공유 권한을 프로세스에 맞게 조정하세요. 이를 통해 이해관계자 간 협업이 원활해지고 "누가 변경했나요?" 같은 혼란스러운 상황이 줄어듭니다.

ClickUp으로 전환하고 더 스마트한 시트를 경험하세요

스프레드시트를 벗어나야 하는 이유, 깔끔한 내보내기 준비 방법, 계층 구조를 유지한 채 가져오는 방법을 확인하셨습니다. 이를 통해 모든 구성원이 첫날부터 효과적으로 일을 할 수 있습니다.

프로젝트 데이터 이전 이상의 큰 이점이 있습니다. 도구 전환을 줄여 업데이트, 대화, 의사결정이 한 곳에서 이루어지도록 합니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 대규모로 체계화하며 포트폴리오가 확장될수록 추진력을 유지할 수 있습니다.

ClickUp은 시범 운영부터 본격적인 도입까지 명확한 경로를 제공하며, 팀이 성장함에 따라 프로세스를 조정할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 실제 업무가 이루어지는 곳에서 작업을 통합하고 진행 상황을 추적할 준비가 되셨나요?

✅ ClickUp을 무료로 체험해 보세요. . 한 프로젝트로 시작하여 이번 주에 차이를 느껴보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

직접적인 방법은 아닙니다. 내보내기는 수식이 아닌 값만 가져옵니다. 시트 내 수식 계산은 ClickUp 사용자 지정 필드, ClickUp 대시보드 집계 기능, ClickUp 자동화(if/then 규칙)로 대체하여 계산 및 상태 업데이트가 작업 및 프로젝트 데이터와 함께 실시간으로 반영되도록 하세요.

이전 작업은 자동으로 이전되지 않습니다. 가져온 후 ClickUp에서 의존성(블록/차단됨)을 재구성하고, 간트 차트 또는 타임라인에서 일정을 확인하세요. 팁: 매핑 시트를 유지하여 관련 작업 간 중요 경로와 마감일을 신속하게 재연결하세요.

Smartsheet에서 일괄 내보내기 후 저장된 필드 매핑과 함께 ClickUp 스프레드시트 임포터를 사용하세요. 계층 구조를 유지하려면 목록별로 임포트를 실행한 후, 각 목록이 즉시 사용 가능한 상태로 전환되도록 뷰 및 상태 템플릿을 적용하세요.

아니요. Smartsheet 규칙은 이전되지 않습니다. ClickUp 자동화(트리거 → 조건 → 동작)로 재구축하세요. 상태 변경, 할당, 날짜 변경 등 필수 기능부터 시작하고, 작업 공간 구조가 안정화된 후 확장하세요.

프로젝트 관리, 문서, 채팅, 보고를 한 곳에서 원한다면 ClickUp이 도구 전환을 줄여주고 프로젝트 매니저의 확장성을 지원합니다. 복잡한 스프레드시트 모델링에는 Smartsheet가 적합합니다. 대부분의 PMO(프로젝트 관리 사무소)는 ClickUp의 통합 실행, 가시성, 거버넌스 기능으로 혜택을 봅니다.

내장된 가져오기 기능이 포함됩니다. 소요되는 비용은 시간입니다: 정리 작업, 사용자 지정 필드 매핑, 의존성/자동화 재구축 등이 필요합니다. 선택적 전문 서비스 또는 내부 작업 시간은 시트 수, 사용자 수, 프로세스 복잡도에 따라 달라집니다.