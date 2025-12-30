성장 관리자가 UGC 및 커뮤니티 주도 콘텐츠를 확장하는 방법

마케팅은 더 이상 대시보드의 번호만이 아닙니다. 바로 신뢰입니다.

한 설문조사에서 서비스 구매자의 13%가 사용자 생성 콘텐츠가 없으면 구매를 포기하겠다고 답했습니다. 리뷰, 사진, 실제 사용자 콘텐츠는 기존 광고가 할 수 없는 방식으로 사회적 증거 역할을 합니다.

이 글은 성장 관리자가 의도적으로 UGC 및 커뮤니티 주도 콘텐츠를 확장하는 방법을 설명합니다.

또한 사용자 생성 콘텐츠(UGC)가 마케팅 전략에서 차지하는 위치, 커뮤니티 회원 활성화 방법, 영향력 측정 방법을 알아보실 수 있습니다.

커뮤니티 관리 템플릿을 활용해 대화, 콘텐츠, 후속 조치를 하나의 워크플로우로 체계화하세요.

커뮤니티 주도 성장과 UGC란 무엇인가요?

듀오링고는 바이럴 소셜 미디어와 공동 제작자 역할을 하는 커뮤니티를 병합하여 성장을 주도합니다. 대규모 사용자 기반과 함께 TikTok에서 엔터테인먼트를 확장함으로써, 그들은 4,660만 일일 활성 사용자 (DAU)와 1,000만 명 이상의 유료 구독자를 달성했습니다.

이 성공 사례는 재미, 팬덤, 피드백을 결합함으로써 기존 광고를 능가하는 지속 가능한 성장을 창출하는 방법을 보여줍니다.

어떻게 하는 걸까요?

재사용 가능한 바이럴 스토리라인 : 반복되는 "러닝 개그"(듀오의 두아 리파에 대한 짝사랑처럼)를 활용함으로써 팀은 처음부터 시작하지 않고도 최신 트렌드로 신속하게 전환할 수 있습니다.

커뮤니티 주도형 생성 : 인큐베이터 프로그램을 통해 듀오링고는 이중언어 자원봉사자들이 실제 코스 콘텐츠를 구축하고 확장할 수 있도록 지원했습니다.

오프라인 → 온라인 루프: 2020년 이전, 팀은 113개국에서 매주 약 600회의 이벤트를 주최했습니다—동료 간 학습을 촉발한 모임들이었죠.

이 개념은 성장 관리자가 UGC 및 커뮤니티 주도형 콘텐츠를 확장하는 핵심입니다.

🧐 UGC vs. 커뮤니티 주도 성장

사용자 생성 콘텐츠(UGC)란 회사 외부 사람들이 제작한 공개 콘텐츠를 의미합니다. 여기에는 리뷰, 사진, 비디오, 방법 게시물, 템플릿, 성공 사례 등이 포함됩니다.

좋은 UGC는 일반적으로 창의적인 노력을 보여주며, 소셜 미디어 플랫폼이나 귀사 사이트에 게시되고, 브랜드 내부 직원의 업무 일환으로 제작되지 않습니다.

한편, 커뮤니티 주도 성장은 커뮤니티 회원들이 지속적인 프로그램을 통해 신규 고객 유치, 활성화, 유지에 기여하는 시장 진출 전략입니다. AMA(질의응답 세션), 미트업, 제작자 서클, 오피스 아워, 앰배서더 게시물 등을 생각해 보세요.

하지만 차이점은 여기 있습니다: UGC는 콘텐츠 자체입니다. 커뮤니티 주도 콘텐츠는 이를 지속적으로 생산하는 시스템입니다.

UGC는 진정성 있는 콘텐츠와 사회적 증거를 제공합니다. 커뮤니티 프로그램은 프롬프트, 가이드라인, 관리 및 권한을 제공하므로 팀을 소진시키거나 콘텐츠 예산을 초과하지 않고도 여러 채널에 걸쳐 게시할 수 있습니다.

예를 들어, Figma 커뮤니티는 내장형 UGC 플랫폼입니다: 디자이너가 파일/플러그인을 게시하면 다른 사용자가 이를 복제하고 수정합니다. 확장성을 위해 설계된 구조(게시, 복제, 통계) 덕분에 사용자가 생성한 콘텐츠는 핵심 팀의 최소한의 개입으로 제품 내부와 소셜 미디어 전반에 확산됩니다.

UGC 및 커뮤니티 주도형 콘텐츠 확장이 중요한 이유

사용자 생성 콘텐츠와 커뮤니티 주도형 콘텐츠를 확장하는 것은 허세 부리기가 아닙니다.

UGC 및 커뮤니티 주도형 콘텐츠 확장에 진지하게 일하는 성장 관리자라면, 그 성과는 사회적 증거, 낮은 고객 획득 비용, 그리고 더 빠른 제품 개선으로 나타날 것입니다.

나이키, 에어비앤비, 도브, 피그마 같은 브랜드들이 UGC와 커뮤니티 프로그램을 어떻게 활용하는지 살펴봅시다!

1. 대규모로 신뢰와 진정성을 구축합니다

전통적인 광고는 정교하지만 항상 신뢰받는 것은 아닙니다. UGC는 실제 상황에서 실제 사람들이 제공하는 사회적 증거이기 때문에 효과적입니다. 이는 기존 마케팅 채널보다 더 빠르게 브랜드 인식을 형성합니다.

Bazaarvoice의 연구에 따르면, 제품 페이지의 쇼핑객들은 브랜드 콘텐츠보다 UGC를 압도적으로 더 신뢰하는 것으로 나타났습니다.

특히 이커머스 브랜드의 경우, 구매 직전에 노출되는 UGC(제품 사진, 리뷰 비디오, Q&A 등)는 구매자의 불안감을 줄이고 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

간단히 말해, 사용자 생성 콘텐츠는 전환율을 향상시킵니다. 바로 이 점이 성장 관리자가 제작 예산을 불필요하게 늘리지 않고도 UGC 및 커뮤니티 주도형 콘텐츠를 확장할 수 있는 핵심입니다.

2. 유료 획득에 대한 의존성 감소

당신 자신으로 살아가세요; 다른 모든 사람들은 이미 존재합니다.

당신 자신으로 살아가세요; 다른 모든 사람들은 이미 존재합니다.

UGC는 이 플레이북에서 한 페이지를 차용합니다.

Emplifi 데이터에 따르면 UGC는 일반 Instagram 광고 대비 약 4배 높은 참여도를 기록합니다. 이를 통해 성장 관리자는 '노출' 구매에서 '영향력' 구축으로 예산을 전환함으로써 KPI를 더 효율적으로 달성할 수 있습니다.

📌 예시: GoPro의 'Line of the Winter' 같은 콘테스트는 브랜드 해시태그와 상을 통해 현장에서 클립을 수집합니다. 이를 통해 고객이 직접 제작한 진정성 있는 콘텐츠로 소셜 미디어 채널을 지속적으로 채웁니다.

3. 브랜드 옹호와 유기적 확산 촉진

나이키는 어떻게 평범한 고객을 브랜드 옹호자로 전환하는지 보여줍니다. 그들의 소셜 전략은 팬들이 훈련 순간을 게시하고 제품 라인을 태그하도록 초대합니다. 이후 브랜드는 최고의 입력을 선별해 브랜드와 커뮤니티 회원 모두를 조명합니다.

💯 그 결과는 전통적인 광고보다 효과적인 진정한 콘텐츠의 꾸준한 흐름입니다.

음식 및 음료 업계의 예시로는 스타벅스 리워드 프로그램이 있습니다. 이 프로그램은 반복 구매 행동과 충성도 높은 회원 기반을 구축하여 회원들이 이야기하고, 게시하고, 재방문하도록 유도합니다.

2024 회계연도 기준, 스타벅스는 미국 내 90일 기준 활성 회원 3,380만 명을 보고했습니다. 이 기반은 소셜 미디어 게시물과 스토리를 통해 제품 출시 및 시즌 메뉴를 자연스럽게 확산시킵니다.

이는 단순한 결제 이상의 시너지 효과를 내는 커뮤니티 성장입니다.

4. 제품 개선을 위한 지속적인 피드백 루프 구축

커뮤니티 주도형 콘텐츠는 제품 및 UX를 위한 실시간 연구 채널입니다. Microsoft는 공개 피드백 포털을 통해 이를 공식화했는데, 사용자들은 여기서 제품 전반에 걸친 제안을 제출하고 아이디어에 찬성 투표를 한 후 팀의 응답을 추적할 수 있습니다.

이 구조를 차용하여 여러분의 UGC 플랫폼에서 제출량, 응답 시간, 적용된 변경 사항과 같은 관련 메트릭을 파악할 수 있습니다.

Figma는 UGC를 제품에 통합한 또 다른 대표적인 예시입니다.

"여러분이 만들어낸 결과물" 요약본은 출시된 기능들이 디자이너 피드백, 커뮤니티 파일, 지속적인 토론을 통해 어떻게 추진되었는지 보여줍니다. 이는 참여를 장려하고 커뮤니티 구성원들에게 그들의 의견이 중요함을 증명합니다.

UGC 및 커뮤니티 콘텐츠 확장 시 직면하는 과제

레딧의 한 마케터는 가장 큰 고민이 "동시에 50개의 활성 UGC를 확장하는 것"이라고 밝혔습니다. 각 틈새 시장마다 특성이 다르고, 추적 링크를 사용해도 ROAS를 정확히 파악하기 어렵기 때문입니다.

또 다른 발표자는 UGC가 오직 제작자가 관객과 진정으로 맞아떨어질 때만 효과가 있으며, 다양한 분야에 걸친 일관성 유지가 진정한 시간 낭비 요인임을 분석했습니다.

대부분의 마케팅 팀에게 해당되는 이야기입니다 .

🚩 UGC 및 커뮤니티 주도형 콘텐츠를 확장할 때 성장 관리자가 직면하는 구체적인 장애물을 살펴보겠습니다:

측정과 속도: ROI 귀속 은 플랫폼 간 장벽으로 인해 어렵습니다. "마지막 클릭" 메트릭은 UGC가 최종 판매에 기여한 정도를 무시하기 때문입니다. 또한 제작자의 어조를 "정확히 맞추기" 위한 지속적인 소통은 캠페인 추진력을 저하시킵니다.

법적 및 권리 관리: "공개" 콘텐츠가 "무료로 사용 가능"한 것은 아닙니다. 브랜드가 명시적인 법적 동의와 명확한 사용 조건 없이 사용자 리뷰나 비디오를 재활용할 경우 상당한 저작권 및 프라이버시 위험 에 직면합니다.

건강한 커뮤니티 유지 : 커뮤니티가 확장되면 관리 업무량도 증가합니다. 적극적인 관리와 명확한 가이드라인 없이는 유해한 행동 이 플랫폼 정책 변경에 팀이 대응하기 전에 브랜드 신뢰를 더 빠르게 훼손할 수 있습니다.

진정성과 브랜드 기준의 균형 : 알고리즘은 "생생한" 콘텐츠를 선호하지만, 이해관계자들은 종종 "완벽하게 다듬어진" 자산을 요구합니다. 가장 큰 난관은 안전성과 브랜드 가치를 유지하면서도 완벽함보다 진정성 을 우선시하도록 경영진을 설득하는 것입니다.

소싱 및 물류: 팔로워 수보다 적합한 틈새 제작자를 찾는 것이 더 중요하지만, 수동적인 "콜드 DM"은 비효율적입니다. 팀은 콘텐츠의 꾸준한 흐름을 유지하기 위해 브리핑, 업로드, 승인을 위한 자동화 시스템이 필요합니다.

성장 관리자가 UGC 및 커뮤니티 주도 캠페인을 확장하는 방법

유니레버는 "대규모 매력성"을 추구하기 위해 미디어 예산의 50%를 소셜 및 인플루언서 프로그램으로 전환했습니다. 이는 커뮤니티와 제작자 콘텐츠가 이제 성장의 중심에 자리 잡았다는 분명한 신호입니다.

많은 팀이 업무 산재의 부담을 느낍니다. 작업, 승인, 자산이 너무 많은 곳에 흩어져 맥락이 사라지는 현상이죠. 여기에 AI 산재까지 더해지면, 업무를 이해하지 못하는 분리된 도구들로 인해 간단한 캠페인도 느려지고 비용이 증가합니다. ClickUp은 팀을 위한 엔드투엔드 통합 AI 작업 공간 으로 이러한 문제를 해결합니다.

간단한 프롬프트와 가벼운 ClickUp 스택을 활용해 성장 관리자가 UGC 및 커뮤니티 주도 캠페인을 확장하는 방법을 살펴봅시다!

1) 프롬프트를 표준화하여 제출이 쉽고(브랜드 정체성에 부합하도록) 느껴지도록 하세요

커뮤니티 회원이 몇 분 안에 반응할 수 있는 주간 프롬프트 팩으로 시작하세요. 목표 고객층과 게시 플랫폼에 특화되도록 구성하세요. 틱톡용 훅, 링크드인 캐러셀 각도, 간단한 튜토리얼 개요, 전후 비교 스크립트 등을 고려하세요.

여기서 ClickUp 문서로 프롬프트 팩, 브랜드 가치, 권장 사항/금지 사항을 한 곳에 모아 관리하면, 매 캠페인마다 가이드라인을 다시 작성할 필요가 없습니다.

ClickUp Docs로 팀과 문서를 공동 작업하고 노트를 관리하세요

법무, 제품 또는 소셜 팀으로부터 피드백이 들어오면 @멘션과 댓글을 통해 맥락을 유지하며 처리하세요. 이렇게 하면 최종 브리핑에 '이유'가 명확히 연결됩니다.

커뮤니티 콘텐츠를 손쉽게 관리할 방법을 찾고 계신가요? ClickUp의 커뮤니티 관리 템플릿은 커뮤니티 구축의 일상적 현실을 위해 설계되었습니다. 콘텐츠 주제를 계획하고, 커뮤니티 회원에게 신속하게 대응하며, 마케팅 채널 전반에서 효과적인 전략을 추적하세요.

ClickUp의 커뮤니티 관리 템플릿으로 분산된 커뮤니티 일을 명확하고 추적 가능한 시스템으로 전환하세요.

이를 활용하여 테마를 계획하고, 작업을 카테고리별로 정리하며, 소셜 미디어 게시물부터 가상 이벤트에 이르기까지 모든 것에 대한 승인 흐름을 가시적으로 유지할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

승인됨, 차단됨, 승인 필요와 같은 맞춤형 상태로 커뮤니티 작업을 추적하세요.

하나의 공유 워크플로우에서 커뮤니티 콘텐츠 주제와 참여 루틴을 플랜하세요

타임라인과 간트 보기를 전환하여 이벤트 일정과 진행 중인 이니셔티브를 관리하세요

카테고리별 그룹화 보기로 일을 정리하여 우선순위가 묻히지 않도록 하세요 보기로 일을 정리하여 우선순위가 묻히지 않도록 하세요

시작 가이드 보기를 활용하여 팀원을 온보딩하고 프로세스를 일관되게 유지하세요

2) 신뢰할 수 있는 제출 및 권리 파이프라인 구축하기

"공개 콘텐츠"를 "무료로 재사용할 수 있는" 것으로 취급할 때 UGC 노력은 무너집니다. 다음을 포착하는 가벼운 인테이크 프로세스를 구축하세요:

제작자 정보 (사용자 스토리, 제작자 핸들, 기존 고객 vs 신규 고객)

위치 (소셜 미디어 플랫폼, 웹사이트 트래픽 소스, 커뮤니티 게시물)

사용 방법 (유기적 vs 유료, 사용 기간, 지역)

권한 증명(동의 ID, 공개 링크, 메시지 스크린샷)

구조가 설정되면 ClickUp 대시보드로 운영 병목 현상을 모니터링할 수 있습니다. 검토 소요 시간, 게시 권한 비율, 편집 대기 중인 자산 등 작업 지연을 유발하는 요소를 추적하세요.

ClickUp 대시보드로 메트릭과 목표를 추적하는 맞춤형 대시보드 생성하기

주간 동향을 이해관계자에게 보고할 때 더 빠른 업데이트와 요약이 필요한 경우, 대시보드에 AI 카드를 활용할 수도 있습니다.

3) 커뮤니티 프로그램을 '콘텐츠 의식'으로 전환하기

일정대로 반복 가능한 작업을 실행하면 커뮤니티 성장이 예측 가능해집니다:

월간 AMA 또는 오피스 아워 (커뮤니티 참여 + 제품 피드백)

"워크플로우 공개하기" 챌린지 (제작된 콘텐츠 + 소셜 프루프)

튜토리얼 주간 (잠재 고객의 진입 장벽을 낮추는 맞춤형 튜토리얼 제작하기)

리캡 포스트가 포함된 가상 이벤트 (가치 있는 인사이트 + 확산 효과)

💡 전문가 팁: ClickUp의 30-60-90일 플랜 템플릿은 대시보드 인사이트를 다음 분기 실행 계획으로 전환합니다. 첫 30일은 정리 및 빠른 성과 중심으로, 다음 30일은 반복 가능한 프로세스 중심으로, 마지막 30일은 확장 및 위임된 역할 중심으로 구성하세요. 실용성을 유지하세요: 소유자를 지정하고, 측정 가능한 목표 2~3개를 설정하며, 매주 검토하세요.

4) 효과적인 요소를 확장하기 위해 실험을 활용하라. 소란스러운 요소가 아닌 실제 성과를 내는 요소를 확대하라.

소셜 미디어 채널에 콘텐츠를 게시할 때, 한 가지 '좋은 아이디어'도 해당 플랫폼에 맞지 않는 훅, 형식 또는 CTA(행동 유도)로 인해 실패할 수 있습니다.

이 단계에서는 ClickUp 성장 실험 화이트보드 템플릿을 활용하여 실험을 진행할 수 있습니다. 이 템플릿은 파이프라인을 시각화하고 여러 이해관계자가 의견을 제시할 때 협업을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 성장 실험 화이트보드 템플릿으로 "그걸 테스트해봐야겠어"라는 생각을 명확한 실험 플랜으로 전환하세요.

또한 전체 흐름을 지원하도록 설계되었습니다: 화이트보드에서 브레인스토밍하고, 우선순위를 정하며, 소유자를 지정하고, 실행 과정을 통해 진행 상황을 추적하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

5) 하나의 강력한 자산을 맥락을 잃지 않고 여러 채널에 재활용하세요

콘텐츠 제작 비용을 늘리지 않고도 더 많은 사용자 생성 콘텐츠를 생산하려면 '하나의 스토리, 다양한 형식' 워크플로우(짧은 비디오, 캐러셀, 이메일 스니펫, 랜딩 페이지 증명 블록)가 필요합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿을 활용해 승인된 각 자산을 재활용 버전 및 게시 일정에 매핑하세요. 분산된 문서와 달력에서 콘텐츠를 추적하는 대신, 모든 콘텐츠를 소유자와 승인 과정에 연결해 관리하는 목록 템플릿을 확보할 수 있습니다.

6) 피드백 루프의 가시성을 높이세요 (회원들이 다시 기여하도록)

번성하는 커뮤니티는 결과를 목격할 때 더 많은 기여를 합니다. 커뮤니티 토론에서 반복되는 주제를 포착해 제품팀이나 고객 경험팀에 전달한 후, 변경된 내용을 공개하세요.

모든 스레드를 수동으로 읽는 대신 ClickUp Brain을 활용해 스페이스, 목록 또는 프로젝트의 변경 사항을 요약하고, 이를 다음 단계(콘텐츠 작업 또는 관리 조치)로 전환할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 모든 작업 공간 업데이트에 대한 상세 요약 확인하기

💡 전문가 팁: 검토 및 관리 지연을 줄이려면 ClickUp 에이전트를 활용하세요. 이 AI 에이전트는 특정 스페이스, 목록 또는 ClickUp 채팅 채널 내에서 실행되며 트리거와 조건이 충족될 때 자동으로 조치를 취합니다. UGC의 경우, 제출물 태그 지정, 동의 필드 입력 여부 확인, 콘텐츠 검토자 전달, 회의 노트에서 작업 생성 등이 가능합니다.

UGC 및 커뮤니티 영향력 측정

UGC 및 커뮤니티 주도형 콘텐츠 확장에 진지하게 임한다면, 허영 지표 대신 사용자 생성 콘텐츠를 명확한 핵심 성과 지표에 연계하는 것부터 시작하세요.

딜로이트의 2025 디지털 미디어 트렌드 보고서에 따르면 Z세대의 56%, 밀레니얼 세대의 43%가 TV보다 소셜 미디어 콘텐츠가 더 관련성이 높다고 답했습니다. 약 절반은 TV 연예인보다 제작자에게 더 강한 개인적 연결을 느낀다고 응답했습니다.

커뮤니티 회원과 제작자 그 자체가 문화입니다.

😉 자, 여기 보고를 위한 가벼운 프레임워크가 있습니다:

수집: 채널, 캠페인, 형식, 제품, 시장을 위한 명확한 태그로 사용자 생성 콘텐츠를 중앙 집중화하세요.

속성: 관련 메트릭에서 UGC와 비-UGC의 성과를 비교하세요

소셜 프루프 노출: 성과가 우수한 UGC를 행동 유도 문구(CTA) 및 결제 단계 근처에 배치하세요

피드백 루프 완성: 반복적으로 나타나는 주제를 제품 및 고객 경험(CX) 팀에 전달하고, 수정된 내용을 커뮤니티 회원에게 공지하세요.

매월 반복 개선: 저장 및 공유 수 측정, 브랜드 해시태그 갱신, 전환을 이끌지 못하는 콘텐츠 정리

ClickUp이 1,000명의 근로자를 대상으로 실시한 설문조사에서 약 45%의 팀이 지난 1년간 도입한 AI 도구를 이미 포기한 것으로 나타났습니다. 이는 도구 과부하가 신뢰와 결과를 어떻게 훼손하는지 보여줍니다.

사용자 생성 콘텐츠와 커뮤니티 성장을 확장하기 위해 복잡한 스택이 필요하지 않습니다. 청취 및 발견, 권리 및 배포, 제작자 운영, 그리고 컨텍스트를 한 곳에 유지하는 '워크 AI' 레이어를 아우르는 다섯 가지 핵심 도구만 있으면 됩니다.

1. ClickUp

ClickUp의 연결된 작업 공간과 AI 기반 기능을 활용하여 업무를 손쉽게 완료하세요

UGC 전략이 양적 부담에 무너지기 시작합니다: 여러 소셜 미디어 플랫폼에서 쏟아지는 제출물, 채팅 스레드에 흩어진 승인 작업, 너무 많은 탭에 분산된 핵심 메트릭들. ClickUp의 통합 작업 공간이 이 문제를 해결합니다.

ClickUp을 활용하면 사용자 생성 콘텐츠를 '무작위적인 소셜 프루프'로 취급하지 않고 반복 가능한 워크플로우처럼 운영할 수 있습니다. 모든 자산에는 소유자, 상태, 그리고 마케팅 전략으로의 명확한 연결 고리가 부여됩니다.

또한 ClickUp Brain은 긴 커뮤니티 토론을 요약하고, 업데이트에서 실행 항목을 추출하며, 소셜 미디어 게시물용 콘텐츠 초안을 작성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

여러 채널과 팀에 걸쳐 깔끔한 파이프라인을 구축하려면 시간이 필요합니다(일부 사용자는 학습 곡선이 있다고 보고함).

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5.0 (10,800개 이상의 리뷰) 4.7/5.0 (10,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5.0 (4,520개 이상의 리뷰) 4.6/5.0 (4,520개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

한 리뷰어는 이렇게 썼습니다:

조직적으로 업무를 관리하고 목표를 달성하는 데 필요한 모든 것이 한 곳에 모여 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 더 이상 Google Drive, 이메일, WhatsApp, '할 일 목록' 및 제대로 연동되지 않는 수많은 성가신 앱들 사이를 오갈 필요가 없습니다. 말 그대로 모든 작업이 이 하나의 스페이스에서 이루어질 수 있습니다.

조직적으로 업무를 관리하고 목표를 달성하는 데 필요한 모든 것이 한 곳에 모여 있다는 점이 정말 마음에 듭니다. 더 이상 Google Drive, 이메일, WhatsApp, '할 일 목록' 및 제대로 연동되지 않는 수많은 성가신 앱들 사이를 오갈 필요가 없습니다. 말 그대로 모든 작업이 이 하나의 공간에서 이루어질 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp BrainGPT로 AI 지원 UGC 운영 루틴을 구축하세요 . ClickUp 브레인GPT로 전체 작업 공간을 검색하고 모든 파일에 접근하세요 대규모 UGC 관리 시 속도도 중요하지만 일관성이 더 중요합니다. ClickUp BrainGPT는 아이디어를 더 빠르게 포착하고 커뮤니티 의견을 반복 가능한 브리프로 전환하는 데 도움을 줍니다. Talk to Text로 UGC 후크와 제작자 노트를 즉시 캡처하세요: 어디서든 ClickUp BrainGPT의 Talk to Text로 후크, CTA 또는 브리프를 음성 입력하세요. BrainGPT 사전에는 제품명, 브랜드 해시태그, 캠페인 용어를 추가해 브리프의 일관성을 유지하세요*

단순히 "무슨 일이 있었는지"가 아닌 패턴을 드러내는 질문을 하세요: 일 기반 답변이 필요할 때는 BrainGPT의 Brain 모델을 활용하세요. ClickUp, 연결된 앱, 웹을 검색할 수 있습니다. 사용 가능한 프롬프트 예시: "이번 달 가장 많이 저장 및 공유된 UGC 콘텐츠는 어떤 주제였나요?" "여러 채널에서 재사용된 주요 사용자 스토리와 가장 성과가 좋았던 사례를 보여주세요" "이번 분기 커뮤니티 토론에서 가장 흔히 제기된 반대 의견은 무엇인가요?"

"이번 달에 가장 많이 저장 및 공유된 UGC 콘텐츠는 어떤 주제였나요?"

"여러 채널에서 재사용한 상위 사용자 스토리와 가장 성과가 좋았던 사례를 보여주세요"

"이번 분기 커뮤니티 토론에서 가장 흔한 반대 의견은 무엇인가요?" "이번 달에 가장 많이 저장 및 공유된 UGC 콘텐츠는 어떤 주제였나요?"

"여러 채널에서 재사용한 상위 사용자 스토리와 가장 성과가 좋았던 사례를 보여주세요"

"이번 분기 커뮤니티 토론에서 가장 흔한 반대 의견은 무엇인가요?" 폴더를 뒤지지 않고도 과거 자료를 찾으세요: ClickUp BrainGPT의 Enterprise 검색 기능을 활용해 특정 주제에 대해 작성된 오래된 브리프나 과거 콘텐츠를 불러와 검증된 형식을 재사용하세요. 처음부터 시작할 필요가 없습니다. ClickUp BrainGPT의 Enterprise 검색 기능을 활용해 특정 주제에 대해 작성된 오래된 브리프나 과거 콘텐츠를 불러와 검증된 형식을 재사용하세요. 처음부터 시작할 필요가 없습니다. 작업에 적합한 모델 선택: 작업 공간 인식 답변이 필요할 때는 Brain을 선택한 상태로 유지하세요. 빠른 재작성이나 다른 어조가 필요할 때는 ChatGPT, Claude 또는 Gemini로 전환하세요(해당 모델들은 작업 공간 지식에 접근할 수 없습니다).

2. Sprout Social

Sprout Social 제공

Sprout Social은 고객이 선호하는 콘텐츠를 파악하고 새로운 트렌드를 발견하도록 지원합니다. 또한 모든 소셜 미디어 계정의 콘텐츠 달력을 체계적으로 관리해 줍니다.

Sprout이 게시 및 보고를 처리하는 동안, 일반적으로 크리에이티브 작업(예: 브리프 작성 및 법적 권리 확보)을 관리하는 별도의 시스템과 함께 작동합니다.

Sprout Social 최고의 기능

모든 소셜 미디어에 걸친 게시 일정을 관리하고 한 곳에서 팀 승인을 받으세요

리스닝 tools를 활용하여 사람들이 브랜드에 대해 어떻게 느끼는지 파악하고 참여도를 측정하세요

모든 데이터를 한눈에 보기하여 가장 우수한 성과를 내는 소셜 채널을 파악하세요

Sprout Social의 한도

좌석 기반 가격 정책은 많은 협업자가 필요한 팀에게 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다.

고급 청취 및 보고 기능은 설정 시간이 필요할 수 있습니다

Sprout Social 가격 정책

표준: 좌석당 월 $199

프로페셔널: 좌석당 월 $299

고급: 좌석당 월 $399

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Sprout Social 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (5,750개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (600개 이상의 리뷰)

사용자들이 Sprout Social에 대해 말하는 것

한 리뷰어는 이렇게 썼습니다:

Sprout Social은 소셜 미디어 관리를 간소화하는 데 매우 유용한 tool이었습니다. 모든 플랫폼을 한곳에 연결해 일정을 관리하고 게시물을 올리는 것이 훨씬 쉬워져서 정말 마음에 듭니다.

Sprout Social은 소셜 미디어 관리를 간소화하는 데 매우 유용한 tool이었습니다. 모든 플랫폼을 한곳에 연결해 일정을 관리하고 게시물을 올리는 것이 훨씬 쉬워져서 정말 마음에 듭니다.

3. Emplifi

via Emplifi

엠플리피는 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸쳐 심층적인 소셜 데이터와 명확한 성과 추적이 필요한 팀에 이상적입니다. 대규모 팀이 게시물 성과를 추적하고 타사 게시물과 비교하여 벤치마킹할 수 있도록 지원합니다.

성장 관리자를 위해 Emplifi는 사용자 생성 콘텐츠(UGC)를 측정하고 개선하는 데 도움을 줍니다. 어떤 게시물이 최고의 '사회적 증거' 역할을 하며 팔로워를 고객으로 전환하는 데 기여하는지 보여줍니다.

엠플리피의 주요 기능

채널 전반에 걸쳐 생성된 콘텐츠와 참여 메트릭을 보고하세요.

어떤 팬 제작 사진과 비디오가 가장 많은 판매를 유도하는지 알아보세요

지역 및 팀 간 보고를 표준화하여 일관된 측정 기준을 확보하세요

엠플리피의 한도

가격 책정은 일반적으로 견적 기반으로 이루어져 초기 단계 예산 수립을 어렵게 만듭니다.

엠플리피 가격 정책

소셜 마케팅 에센셜: 월 $1,249

소셜 마케팅 고급 과정: 월 $2,499

소셜 케어 플랜: 맞춤형 가격

소셜 커머스 플랜: 맞춤형 가격 책정

엠플리피 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (360개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (35개 이상의 리뷰)

사용자들이 Emplifi에 대해 말하는 것

한 리뷰어는 이렇게 썼습니다:

모든 소셜 미디어와 콘텐츠를 한곳에 모아 관리할 수 있고, 모든 채널 또는 특정 채널에 직접 게시할 수 있으며, 모든 통계를 한 곳에서 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

모든 소셜 미디어와 콘텐츠를 한곳에 모아 관리할 수 있고, 모든 채널 또는 특정 채널에 직접 게시할 수 있으며, 모든 통계를 한 곳에서 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

4. Bazaarvoice

Bazaarvoice 제공

Bazaarvoice는 전자상거래 브랜드가 평가, 리뷰, 시각적 제출물과 같은 사용자 콘텐츠를 수집하고 배포하는 데 널리 사용됩니다. 특히 구매 결정에 영향을 미칠 수 있는 사회적 증거가 필요한 전환 지점 근처에 더 많은 UGC를 배치하고자 할 때 유용합니다.

또한 소매 및 파트너 생태계 전반에 걸친 콘텐츠 배포를 지원합니다. 이는 자사 웹사이트를 넘어 여러 채널에 의존하는 전자상거래 전략을 운영할 때 특히 유용합니다.

Bazaarvoice 주요 기능

구매 결정을 지원하는 평가와 리뷰를 수집하고 표시하세요

소유 채널을 넘어 도달 범위를 확장하기 위해 UGC를 리테일러 및 파트너 네트워크에 배포하세요.

제작자 마케팅 솔루션으로 제작자를 찾고 협업을 관리하세요

Bazaarvoice의 한도

가격 정책은 일반적으로 기업 중심이어서 소규모 팀에게는 부담스러울 수 있습니다.

Bazaarvoice 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Bazaarvoice 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (30개 이상의 리뷰)

사용자들이 Bazaarvoice에 대해 말하는 것

한 리뷰어는 이렇게 썼습니다:

모든 소셜 미디어와 콘텐츠를 한곳에 모아 관리할 수 있고, 모든 채널 또는 특정 채널에 직접 게시할 수 있으며, 모든 통계를 한 곳에서 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

모든 소셜 미디어와 콘텐츠를 한곳에 모아 관리할 수 있고, 모든 채널 또는 특정 채널에 직접 게시할 수 있으며, 모든 통계를 한 곳에서 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.

커뮤니티 주도 성장의 실제 예시

팬들이 제품, 콘텐츠 또는 플레이북을 공동 창작하는 곳이라면 어디에서나 커뮤니티 주도 성장을 발견할 수 있습니다. 실제로 '번성하는 커뮤니티'가 어떤 모습인지 보여주는 최근 예시 다섯 가지를 소개합니다.

✅ LEGO Ideas팬들이 새로운 LEGO 세트를 제안하고 즐겨찾기 디자인에 투표합니다. 우승작은 실제 제품으로 출시됩니다. 2025년 9월에는 사상 최대인 146개 디자인이 최종 심사 단계로 진출했습니다. 이는 그 어느 때보다 많은 사람들이 아이디어를 창출하고 공유하고 있음을 보여줍니다.

✅ 세포라 뷰티 인사이더 세포라는 커뮤니티를 성장 동력으로 활용합니다. 회원들이 공유하는 리뷰와 경험담은 '사회적 증거' 역할을 하여 구매 욕구를 자극합니다. 이 커뮤니티는 소비자가 온라인에서 제품을 찾은 후 오프라인 매장에서 구매하도록 돕습니다. 이러한 팬 중심 접근법은 세포라가 경쟁사보다 앞서나가는 비결입니다.

✅ 레딧레딧은 사람들이 실시간으로 아이디어와 UGC를 공유하는 10만 개 이상의 활성 커뮤니티가 있는 플랫폼입니다. 2024년 기준 일일 사용자 수는 약 7,300만 명이었으나, 현재는 1억 명 이상으로 증가하여 커뮤니티 주도형 토론의 강력한 영향력을 입증하고 있습니다.

✅ Discord Discord는 실시간 음성 및 텍스트 채팅을 통해 팬과 제작자가 매일 소통할 수 있도록 합니다. 월간 약 2억 5,900만 명의 사용자가 있으며, 이들은 즐겨찾는 제작자나 브랜드가 운영하는 서버에 참여해 실시간으로 협업하고 교류합니다.

✅ GitHubGitHub는 커뮤니티가 함께 제품을 구축하는 방식을 보여줍니다. 이 오픈소스 플랫폼에는 1억 개 이상의 개발자 계정이 있습니다. 커뮤니티 회원들은 수억 개의 프로젝트를 생성했습니다. 새로운 기여가 있을 때마다 도구와 라이브러리가 모두에게 더 나아지며, 이는 거대한 네트워크 효과를 창출합니다.

성장 관리자에게는 코드 형태의 사용자 생성 콘텐츠가 결과물로, 이를 통해 공개적으로 제품 로드맵의 모양을 형성합니다.

UGC 및 커뮤니티 콘텐츠 확장 시 피해야 할 함정

동의, 공개, 관리 같은 기본 사항이 허술하면 UGC 성장은 급격히 정체될 수 있습니다. 이를 제품 일로 생각하세요: 먼저 안전장치를 구축한 후 확장하세요.

먼저 권한을 받으세요: 저작권을 보유한 경우에만 콘텐츠(이미지, 이름 또는 음성)를 재사용하십시오. 사용이 허용된 시점과 장소를 명확히 기록해 두세요.

광고에 대해 솔직하게 밝히세요: 광고성 콘텐츠를 제작할 경우 비디오나 오디오 내에서 이를 명시하세요. 공개 내용을 긴 캡션에 숨기지 말고 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 해야 합니다.

가짜 리뷰 금지: 절대 가짜 피드백을 구매하거나 판매하지 마십시오. 절대 가짜 피드백을 구매하거나 판매하지 마십시오. FTC 규정에 따르면 브랜드가 고객을 속이기 위해 가짜 '소셜 프루프'를 사용할 경우 막대한 벌금이 부과될 수 있습니다.

위험 분산 전략: 소셜 미디어 알고리즘은 빠르게 변화합니다. 단일 업데이트로 도달 범위가 급감하는 상황을 방지하려면 콘텐츠를 다양한 플랫폼에 분산 배포하세요.

모더레이션 계획 수립: 초기부터 명확한 커뮤니티 규칙을 설정하세요. 보고 도구를 활용하고, 브랜드 신뢰도에 손상을 입히기 전에 문제를 신속히 처리할 플랜을 마련하세요.

커뮤니티 주도 성장의 미래

세 가지 주요 흐름이 향후 모양을 결정하고 있습니다.

첫째, 상거래가 소셜 미디어로 더욱 깊숙이 진출하고 있습니다. 틱톡 샵의 미국 GMV는 2025년 7월 기준 약 11억 달러로 성장했으며, 분석가들은 지속적인 가속화를 전망하고 있습니다.

레딧이 Google 및 오픈AI와 수백만 달러 규모의 콘텐츠 계약을 체결하고 갱신함에 따라 데이터와 배포 방식이 재조정되고 있습니다. 이는 커뮤니티를 프리미엄 학습 및 발견의 원천으로 위치하게 합니다.

마지막으로, 예산은 효과성을 따라 움직입니다. 브랜드가 커뮤니티 채널로부터 측정 가능한 ROI를 요구함에 따라 제작자 마케팅 투자가 기존 유료 마케팅 예산을 흡수하고 있습니다.

🤔 성장 관리자에게 이는 무엇을 의미하는가

콘텐츠를 쇼핑 가능하게 만드세요: 구매로 바로 연결되는 짧은 리뷰와 "방법" Clip을 활용하세요. 고객 평가를 "구매" 버튼 바로 옆에 배치하여 사람들이 더 빠르게 결정할 수 있도록 도와주세요.

데이터와 권리를 소유하세요: 고객 콘텐츠 사용 시 항상 명확한 권한을 받으세요. 파일을 잘 태그하고 체계적으로 정리하여 검색 엔진 및 유통 파트너와 쉽게 공유할 수 있도록 하세요.

진정성에 집중하세요: 검증된 리뷰에 주력하고 유료 협업은 솔직하게 공개하세요. 신뢰를 성장의 수단으로 삼으세요. 실제 경험담이 브라우저를 구매자로 전환시키는 핵심 요소입니다.

스택 통합: 도구를 줄이고 통합을 강화하세요. 작업, 문서, 채팅을 연결하는 통합 작업 공간에서 UGC 워크플로우를 운영하여 맥락 전환을 최소화하세요.

커뮤니티를 R&D로 활용하세요: 팬들의 이야기를 듣고 신제품 아이디어를 찾으세요. 그들의 피드백을 바탕으로 문제를 해결했다면 그 사실을 알리세요. 이는 팬 충성도를 높이고 신규 고객 확보 비용을 낮춥니다.

Front에는 UGC, 백엔드에는 ClickUp

커뮤니티 스토리와 사용자의 애정은 어떤 광고보다 브랜드를 더 멀리 이끌 수 있습니다. 진정한 핵심은 이러한 순간들을 꾸준한 결과로 전환하는 단순한 시스템을 구축하는 데 있습니다.

ClickUp이 적합한 이유입니다. 모든 일을 한곳에 모아 채팅이나 폴더에서 중요한 내용이 사라지지 않도록 합니다. 문서에는 브리핑 내용이 담기고, 자동화로 업무가 원활히 진행됩니다. 한편 ClickUp 대시보드는 실질적인 변화를 가져온 활동을 시각화하며, ClickUp Brain은 회의를 실행 가능한 노트와 작업으로 전환합니다.

탭 수를 줄이고, 업무 인계를 빠르게 하며, ROI를 명확히 파악하고 싶다면 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

사용자 생성 콘텐츠를 단순한 '좋아요'가 아닌 핵심 성과 지표(KPI)와 연계하세요. UGC 대비 비-UGC 전환율, 보조 전환, 평균 주문 금액, 장바구니 추가율, 소셜 미디어 게시물 유입 웹사이트 트래픽을 추적하세요. 저장 및 공유 횟수를 성공의 초기 신호로 활용하세요. 단일 대시보드를 구축하여 다양한 유형의 게시물을 쉽게 비교하고 효과적인 전략을 파악하세요.

간단하고 구체적이며 보상이 따르도록 만드세요. 명확한 주간 프롬프트를 게시하고, 성공 사례를 소개하며, 주제를 순환시키세요. 브랜드 해시태그와 간단한 제출 양식을 활용하고, 커뮤니티 회원에게 공개적으로 공로를 인정하세요. 모바일 기기에서의 사용 불편을 줄이고, 신속하게 답변하여 커뮤니티 참여도를 높이며, 투명한 규칙의 콘테스트를 운영해 더 많은 사용자 생성 콘텐츠를 유도하세요.

자동화와 인적 검토를 병행한다면 가능합니다. 정책 위반에 대한 키워드 및 이미지 플래그부터 시작하세요. 경계 사례는 검토자에게 전달하고, 학습을 위해 결정 사항을 기록하세요. 긴 스레드와 커뮤니티 토론에서 가치 있는 통찰력을 도출하기 위해 AI 요약 기능을 활용하세요. 활발한 회원이 생성한 콘텐츠에 자동 태그를 지정하여 나중에 쉽게 찾을 수 있도록 하세요. 목표는 미묘한 차이를 잃지 않으면서 더 빠른 응답 시간과 안전한 공간을 만드는 것입니다.

진정한 목소리와 투명한 공개를 최우선으로 하세요. 사용자의 권한을 구하고, 권리를 기록하며, 사용자의 어조를 지워버리는 과도한 편집은 피하세요. 소셜 미디어 플랫폼에 자연스럽게 녹아드는 사용자 스토리, 튜토리얼, 전후 비교 게시물을 선호하세요. 인센티브는 단순하게 유지하고, 커뮤니티에 중요한 관련 메트릭을 강조하며, 기존 고객과 신규 커뮤니티 회원을 혼합하여 소개하여 획일성을 피하세요.

프롬프트, 승인, 분석을 한곳에 모아 관리하는 통합 작업 공간을 활용하세요. ClickUp은 문서에서 브리핑을, 자동화로 라우팅을, 대시보드에서 성과 롤업을 제공하여 브랜드와 제작자 모두가 동일한 신뢰할 수 있는 정보를 확인할 수 있게 합니다.