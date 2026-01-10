2025년 더 스마트한 스케줄링을 위한 최고의 FlowSavvy 대체 솔루션 10선

FlowSavvy는 개인 자동 스케줄링을 놀라울 정도로 쉽게 만들어줍니다. 작업들이 마법처럼 제자리를 찾아가고, 집중 시간이 확실히 보호받는 듯한 느낌을 받으며, 한동안은 마침내 달력이 제대로 기능하는 듯한 경험을 선사합니다.

하지만 복잡한 프로젝트, 팀 협업, 유동적인 마감일이 포함된 날에는 종종 한계에 부딪힙니다. 중복 일정, 숨겨진 충돌, 빈번한 작업 전환은 생산성을 급격히 떨어뜨릴 수 있습니다.

단일 플랫폼에만 의존하는 것은 점차 한도로 느껴지기 시작하며, 바로 그때 더 스마트한 대안을 찾는 여정이 시작됩니다.

이 블로그 포스트에서는 단순한 자동 스케줄링을 넘어선 최고의 FlowSavvy 대체 솔루션 10가지를 살펴보겠습니다. 시작해 볼까요! 📅

주요 Flowsavvy 대안 서비스 한눈에 보기

이 블로그에서 소개하는 모든 Flowsavvy 대안을 비교한 테이블입니다. 📊

tool 가장 적합한 경우 주요 기능 가격* ClickUp 소규모 팀부터 기업까지 활용 가능한 올인원 생산성, 일정 관리, 작업 실행 및 프로젝트 워크플로우 솔루션 클릭업 달력을 다양한 보기로 연결하는 통합 작업 공간, 컨텍스트 기반 우선순위 지정 및 요약 기능을 제공하는 ClickUp Brain, 맞춤형 워크플로우를 위한 자동화, 그리고 AI 에이전트까지. Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 Reclaim. ai 지식 근로자와 생산성 애호가를 위한 AI 기반 작업 자동 스케줄링, 습관 관리 및 집중 블록 기능 AI 기반 시간 블록 관리, 스마트 회의 배정, 시간 관리 tools, 일정 충돌 방지 재조정, 습관 및 휴식 시간 보호 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 모션 팀과 개인을 위한 자동 우선순위 지정, 재조정 및 통합 달력 최적화 AI 기반 일정 생성, 실시간 재조정, 작업 우선순위 지정 엔진 유료 플랜은 사용자당 월 $29부터 시작합니다. 선사마 전문가를 위한 체계적인 일일 플랜, 의식적인 시간 블록 관리, 달력 간 작업 통합 달력/작업 병합 기능이 있는 일일 플랜 대시보드, 드래그 앤 드롭 방식의 타임박싱, 아침 및 하루 마무리 루틴 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 월 $20부터 시작 Akiflow 여러 생산성 tools의 입력을 관리하는 사람들을 위한 중앙 집중식 작업 수집, 자연어 스케줄링, 다중 앱 조정 기능 3000개 이상의 연동 서비스에서 작업이 모이는 통합 수신함, 자연어 작업 생성 AI 개인 비서(Aki), 스마트 스케줄링 무료 체험판 가능; 유료 플랜은 사용자당 월 $9.5부터 시작 (연간 결제) Notion 학생, 제작자, 지식 근로자를 위한 데이터베이스, 노트, 달력, 맞춤형 워크플로우를 결합한 유연한 작업 공간 Notion Agent 및 AI 기능, 사용자 정의 가능한 데이터베이스, 달력 및 타임라인 보기, AI 회의 노트 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 Fantastical Apple 및 Windows 사용자를 위한 고급 달력, 이벤트 생성 및 크로스 달력 동기화 기능 자연어 입력, 다양한 상세 보기(일/주/월/년), 일정 공유 링크, 풍부한 위젯 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $6.99부터 시작 Todoist 개인 및 팀을 위한 체계적인 작업 추적을 위한 할 일 목록 관리, 반복 작업 관리, 우선순위 관리 프로젝트/섹션/라벨, 반복 일정 및 알림, 담당자/댓글 협업, 필터 및 달력 보기 동기화 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 $5부터 시작 (연간 결제) TickTick 개인 생산성 애호가를 위한 포모도로 기법, 달력 보기, 알림 기능을 통한 작업 및 습관 관리 알림 기능이 있는 작업 목록, 포모도로 타이머, 습관 추적기, 아이젠하워 매트릭스, 협업 도구 무료; 유료 플랜은 사용자당 연간 $35.99부터 시작합니다. Google 캘린더 개인 및 전문 팀을 위한 간편한 이벤트 관리, Gmail 연동, 명확한 시간 시각화 기능 알림 기능, 반복 일정, 스마트 제안, 집중력 유지 목표를 통한 이벤트 생성 Free

플로우사비 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

프로젝트 관리, 우선순위 변경, 다중 도구 사용이 필요한 일에서는 많은 사용자가 FlowSavvy의 한도를 경험합니다. 대안을 평가할 때는 이러한 공백을 메우고 계획과 실행을 동시에 지원하는 맞춤형 기능을 찾아보세요. 👀

완벽한 작업 및 프로젝트 구조: 프로젝트, 하위 작업, 의존성, 맞춤형 상태(예: 백로그, 진행 중, 차단됨), 프로젝트, 하위 작업, 의존성, 맞춤형 상태(예: 백로그, 진행 중, 차단됨), 타임시트 템플릿을 지원합니다.

내장형 협업 기능: 독립형 달력 관리에 한도가 없으며 담당자 지정, 공유 가시성, 독립형 달력 관리에 한도가 없으며 담당자 지정, 공유 가시성, 팀 커뮤니케이션을 지원합니다.

유연한 일정 관리: 자동 생성된 일정에만 의존하지 않고 시간 블록, 기간, 우선순위를 수동으로 조정할 수 있습니다.

다양한 작업 보기: 작업 계획, 추적 및 검토를 위한 목록, 달력, 타임라인 또는 보드 보기 제공

AI 지원 계획 수립: 작업 요약, 우선순위 제안, 작업 변경 시 일정 조정 지원

유지 관리를 위한 자동화: 일 변경 시 작업, 상태 또는 일정을 자동으로 업데이트하여 수동 재조정 부담을 줄입니다.

🔍 알고 계셨나요? 중단 과학 필드는 연구자들이 달력 작업이나 회의 간 전환과 같은 작업 전환이 측정 가능한 정신적 비용을 초래한다는 사실을 발견하면서 시작되었습니다.

최고의 Flowsavvy 대안

하루를 플랜하고 실제 일을 관리하는 더 유연한 방법을 찾고 계신가요?

자동 스케줄링을 넘어 스마트한 작업 관리, 동적 계획 수립, AI 달력 기능을 제공하는 최고의 FlowSavvy 대안들을 소개합니다. 🎯

1. ClickUp (올인원 생산성, 일정 관리, 작업 실행 및 프로젝트 워크플로우에 최적)

ClickUp 작업을 활용해 일을 기록하세요. 마감일, 담당자, 상태 및 기타 핵심 세부사항까지 완벽하게 관리할 수 있습니다.

일이 개인 작업에서 프로젝트, 후속 조치, 변화하는 우선순위로 확장되면서 스케줄링은 종종 도구 과다 사용으로 이어집니다.

ClickUp은 일정 관리, 작업 관리, 프로젝트 뷰, 자동화, AI를 통합하여 한 단계 더 나아갑니다. 따라서 달력이 별도로 존재하는 정적인 계획이 아닌 업무와 함께 진화합니다. 세계 최초의 통합 AI 작업 공간으로서 계획 수립, 프로젝트 관리, 실행을 하나의 연결된 환경으로 통합합니다.

복잡한 일을 세분화하세요

이 작업 스케줄링 소프트웨어의 모든 것은 ClickUp 작업에서 시작됩니다. 기본적인 할 일 목록과 달리, ClickUp 작업은 우선순위가 변동하고 작업이 여러 날에 걸쳐 진행되는 현실적인 계획을 위해 설계되었습니다.

이들이 제공하는 혜택은 다음과 같습니다:

실제 워크플로우 모델링: ClickUp 맞춤형 상태를 활용해 작업을 백로그 , 계획됨 , 진행 중 , 대기 중 , 완료됨 과 같은 단계로 이동시켜 업무 흐름을 정확히 반영하세요. ClickUp 맞춤형 상태를 활용해 작업을과 같은 단계로 이동시켜 업무 흐름을 정확히 반영하세요.

추가 설명: 각 작업에 각 작업에 ClickUp 사용자 지정 필드를 활용하여 우선순위, 노력도, 시간 추정, 에너지 수준 또는 범주를 기록하세요.

반복 업무 자동화: ClickUp 반복 작업을 설정하여 시간(매일, 매주, 매월) 또는 상태 변경과 같은 이벤트별로 반복 실행하세요.

단일 일정의 할 일 목록을 넘어 플랜하세요: 대규모 작업을 하위 작업으로 분할하고, 의존성을 할당하며, 노력을 여러 날에 걸쳐 분산시키세요

ClickUp AI 노트테이커와 함께 사용하면 강력한 조합을 손에 넣게 됩니다!

예정된 일 시각화

ClickUp 작업에서 일이 명확히 정의되면, ClickUp 달력은 일과 시간이 만나는 공간입니다. 작업, 마감일, 우선순위가 직접 일정에 반영됩니다.

회의 시간에 맞춰 작업을 자동 배치하는 도구와 달리, ClickUp은 달력에 작업이 표시되는 방식을 직접 제어할 수 있게 해줍니다.

예를 들어, 디자인 검토 작업을 2시간짜리 오전 블록으로 끌어다 놓으면, 클라이언트 통화 및 보고서 마감일과 함께 확인할 수 있으며 회의가 길어질 경우 쉽게 오후로 이동시킬 수 있습니다. 주간 또는 월간 보기로 확대하여 잠재적 병목 현상을 파악하고, 우선순위를 조정하며, ClickUp과 동기화된 Google 캘린더 또는 Outlook 달력 간에 누락되는 사항이 없도록 관리하세요.

AI 기능 통합

ClickUp Brain(ClickUp Brain)은 AI 기반 어시스턴트로, 컨텍스트 기반 작업 공간에 바로 통합되어 있습니다. 우선순위, 마감일, 의존성은 물론 개인별 작업 패턴까지 고려하여 더 스마트하고 현실적인 일정을 만들어 줍니다.

현재 작업량, 우선순위, 기존 일정을 바탕으로 마감일 제안을 받으려면 ClickUp Brain에 문의하세요

예를 들어, 바쁜 한 주를 보낸 Monday 아침에 ClickUp을 엽니다. 수십 개의 작업, 기한이 지난 항목, 달력 블록을 일일이 확인하는 대신 ClickUp Brain에게 이렇게 묻습니다. '오늘은 무엇에 집중해야 할까요?'

세 가지 영향력 큰 항목을 제시하고, 오늘날 그 중요성을 설명하며, 의존성 검토가 아직 이루어지지 않아 지연되고 있는 한 가지 작업을 표시합니다.

예상보다 부담스러운 프로젝트를 발견했다면, 해당 프로젝트를 열고 다음과 같이 요청하세요: *이 프로젝트를 요약하고 진행을 방해하는 요소가 무엇인지 알려주세요.

Brain은 단 몇 초 만에 간결한 경영진용 요약본을 생성하고, 작업 코멘트와 문서에서 맥락을 추출하여 두 건의 후속 조치가 기한을 넘겼음을 강조합니다. 그중 하나를 최우선순위 ClickUp 작업으로 전환하고, AI 도구에 남은 일정을 재조정해 공간을 확보해 달라고 요청합니다.

📌 예시 프롬프트: 이번 주 남은 기간 동안 제 과중한 업무량을 균형 있게 조정하기 위해 기한이 지난 작업들을 재조정해 주세요.

다음 주 목요일에 클라이언트 제안서를 후속 조치할 작업을 생성하고 이를 최우선 순위로 지정하세요.

현재 주간 일정에 대한 개선 사항을 제안하여 과부하를 방지하세요

반복적인 작업 자동화

ClickUp Brain으로 작업을 체계화하고 일정을 최적화한 후에는 ClickUp Automations가 시간 소모적인 작업을 대신 처리해 주므로, 정말 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

ClickUp 자동화에서 맞춤형 워크플로우를 구축하여 반복 작업을 원하는 방식으로 자동 처리하세요

ClickUp 자동화로 가능한 작업은 다음과 같습니다:

작업 상태 업데이트 자동화: 마감일, 댓글, 작업 할당과 같은 트리거에 따라 작업을 '할 일', '진행 중', '완료' 상태 간에 이동합니다.

알림 및 리마인더 전송: 마감일이 다가오거나 작업이 변경될 때 팀 회원, 협력자 또는 본인에게 자동으로 알림을 보냅니다.

작업 할당 자동화: 정의된 조건이 충족될 때 특정 개인이나 팀에게 작업을 자동으로 할당합니다.

외부 앱 연동: ClickUp을 이메일, Slack 또는 기타 인기 도구와 연결하여 외부 워크플로우를 자동으로 트리거하세요.

복잡한 자동화 워크플로우 생성

ClickUp 슈퍼 에이전트는 일 처리, 인사이트 제공, 반복 작업 자동화를 대신 수행하는 지능형 어시스턴트 역할을 통해 계획 수립과 자동화를 한 단계 업그레이드합니다.

코드를 한 줄도 작성하지 않고 맞춤형 자동화를 실행하는 개인화된 ClickUp AI 에이전트를 설계하세요

작업 공간을 지속적으로 모니터링하여 사용자가 요청하기 전에 업데이트를 제안하고, 작업을 재조정하며, 중요한 마감일을 강조 표시합니다. 이메일 입력에 기반한 새 작업 생성, 프로젝트 플랜 초안 작성, 작업 데이터로부터 보고서 생성 등 복잡한 워크플로우를 자동으로 실행할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능과 맞춤형 설정 옵션으로 인해 워크플로우에 가장 적합한 설정을 찾는 데 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp이 최근 대대적인 개편인 ClickUp 4.0을 통해 계속해서 인상적인 모습을 보여주고 있어 리뷰를 업데이트합니다. 제가 가장 좋아하는 기능인 설명 및 댓글 입력창의 간단하면서도 강력한 슬래시 명령어(/)는 더욱 개선되어 ClickUp AI(/ai) 및 글로벌 AI 명령어 바와 같은 고급 기능의 진입점 역할을 합니다. 이로 인해 일 및 개인 프로젝트 모두에서 빠른 형식 지정(제가 첨부 파일에 사용하는 번호 매기기 등)과 복잡한 작업 실행이 똑같이 쉬워졌습니다. Free Forever 플랜은 무제한 회원 지원으로 관대하지만, 제한 사항이 더 두드러지게 느껴집니다. 대규모 프로젝트를 분할 관리할 수 있도록 여러 작업 공간(각각 5개의 무료 스페이스 포함)을 생성할 수 있다는 점은 여전히 높이 평가합니다. 그러나 자동화, 사용자 지정 필드 같은 핵심 기능에 대한 한도와 엄격한 100MB 저장 공간 한도로 인해, 업그레이드를 고려하기 전에 플랫폼 사용 방식을 더 신중히 검토해야 합니다.

ClickUp이 최근 대대적인 개편인 ClickUp 4.0을 통해 계속해서 인상적인 모습을 보여주고 있어 리뷰를 업데이트합니다. 제가 가장 좋아하는 기능인 설명 및 댓글 입력창의 간단하면서도 강력한 슬래시 명령어(/)는 더욱 개선되어 ClickUp AI(/ai) 및 글로벌 AI 명령어 바와 같은 고급 기능의 진입점 역할을 합니다. 이로 인해 업무 및 개인 프로젝트 모두에서 빠른 형식 지정(제가 첨부 파일에 사용하는 번호 매기기 등)과 복잡한 작업 실행이 똑같이 쉬워졌습니다.

Free Forever 플랜은 무제한 회원 지원으로 관대하지만, 제한 사항이 더 두드러지게 느껴집니다. 대규모 프로젝트를 분할 관리할 수 있도록 여러 작업 공간(각각 5개의 무료 스페이스 포함)을 생성할 수 있다는 점은 여전히 높이 평가합니다. 그러나 자동화, 사용자 정의 필드 같은 핵심 기능에 대한 한도와 엄격한 100MB 저장 공간 한도로 인해, 업그레이드를 고려하기 전에 플랫폼 사용 방식을 더 신중히 검토해야 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 사용자의 24%는 집중 시간이 과대평가되었다고 느끼며 멀티태스킹을 선호하는 반면, 39%는 깊은 집중만이 의미 있는 일을 수행하는 유일한 방법이라고 답했습니다. 어떤 업무 스타일이든, ClickUp은 당신에게 맞춰 진화하는 AI 기반의 지휘 센터입니다. 멀티태스킹이 필요하신가요? ClickUp을 벗어나지 않고도 프로젝트 관리, 팀원과의 채팅, 실시간 웹 검색까지 모두 가능합니다. 🤹🏽 깊은 집중을 선호하시나요? ClickUp 달력 같은 기능으로 방해 요소를 차단하고, 에이전트가 일상 작업을 자동화해 집중 상태를 유지하세요!

2. Reclaim.ai (AI 기반 자동 일정 작업, 습관 형성, 집중 블록에 최적)

Reclaim.ai는 모든 작업을 수동으로 시간 블록화하도록 요구하지 않습니다. 대신 Google 또는 Outlook 달력을 지속적으로 분석하여 사용자를 대신해 결정을 내립니다. 긴급도와 우선순위에 따라 업무, 일상 활동, 회의를 최적의 위치에 배치합니다.

일정이 변경될 때마다 이 Clockwise 대안은 유연한 항목들을 재조정하여 마감일을 유지하므로, 하루 종일 달력을 계속 확인해야 하는 번거로움을 덜어줍니다.

수동 조정 없이도 AI 기반 습관 기능으로 일정을 자동 재조정하여 루틴을 유지하고 번아웃을 줄일 수 있습니다. 버퍼 타임이 자동으로 휴식 및 전환 시간을 추가해 과도한 작업 전환을 방지합니다.

Reclaim.ai 최고의 기능

포커스 타임 으로 높은 우선순위 이벤트를 유연하게 처리하며 집중 작업을 자동으로 보호하세요

작업 스케줄링 을 통해 우선순위 기반 할 일을 실시간 Asana, ClickUp 등의 도구에서 동기화된을 통해 우선순위 기반 할 일을 실시간 프로젝트 관리 달력 블록으로 전환하세요.

AI 스케줄링 링크 로 충돌 없는 회의를 더 빠르게 자동 예약하세요. 유연한 가용성을 즉시 확인해 드립니다.

휴가 및 달력 변경에 자동으로 대응하는 스마트 회의로 반복되는 팀 회의를 지능적으로 조정하세요

Reclaim.ai의 한계점

제한된 달력 맞춤형 설정 기능으로, Reclaim.ai 대안과 달리 작업 색상 코딩이나 유연한 색상 구성표가 제공되지 않습니다.

습관 기능은 진정한 반복 작업처럼 작동하지 않으며, 보기 또는 완료 표시를 하려면 추가 단계가 필요합니다.

Reclaim.ai 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $18

Enterprise: 맞춤형 가격

Reclaim.ai 리뷰

G2: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 Reclaim.ai에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

스케줄링 기능이 마음에 듭니다. 그룹별로 다른 일정 형식을 사용할 수 있게 해주거든요. […] 습관 관리 섹션이 정말 유용합니다. 큰 도움이 되고 있어요. […] 예약된 이벤트가 여기저기 중복되는 현상을 발견했습니다. 개인 달력과 업무 달력 간 이벤트 중복 관리 방법에 대한 명확한 안내가 필요합니다. 앱과 Google 캘린더 설정을 동시에 사용할 때 중복 현상이 자주 발생합니다. 현재 제공되는 설명은 불분명하고 매우 혼란스럽습니다.

스케줄링 기능이 마음에 듭니다. 그룹별로 다른 스케줄 형식을 사용할 수 있게 해주거든요. […] 습관 관리 섹션이 정말 유용합니다. 큰 도움이 되고 있어요. […] 예약된 이벤트가 여기저기 중복되는 현상을 발견했습니다. 개인 달력과 업무 달력 간 이벤트 중복 관리 방법에 대한 명확한 안내가 필요합니다. 앱과 Google 캘린더 설정을 동시에 사용할 때 중복이 자주 발생하는데, 문서화된 설명이 불분명하고 매우 혼란스럽습니다.

3. Motion (자동 우선순위 지정, 재조정 및 통합 달력에 최적)

via Motion

Motion은 계획 수립, 우선순위 지정, 실행이 자동으로 이루어지는 생산성 시스템으로 자리매김합니다. AI가 마감일, 작업 기간, 의존성, 가용 시간을 지속적으로 분석하여 최적화된 일일 일정을 구축하고, 상황 변화에 따라 지속적으로 재계산합니다.

FlowSavvy가 적응형 시간 블록 관리에 집중하는 반면, Motion은 프로젝트 완료일 예측, 인력 간 업무 재배분, 과부하 경고 기능으로 한 단계 더 나아갑니다.

지능형 회의 관리 tools는 AI 기반 일정 링크를 제공하여 최적화된 플랜에 진정으로 부합하는 시간대만 노출하는 동시에 집중 시간을 보호하고 완충 시간을 추가합니다.

Motion 주요 기능

마감일, 노력도, 실제 용량을 기반으로 일정을 재조정하는 AI 작업 으로 일일 업무를 자동 우선순위화하세요.

의존성을 해결하고 중단된 일을 표시하는 AI 프로젝트 관리자 로 프로젝트를 자동으로 추진하세요.

작업 진행 상황에 따라 실시간으로 업데이트되는 AI 간트 차트 로 타임라인을 정확하게 유지하세요

회의 한도 및 최적 예약 시간대를 강제 적용하는 AI 회의 어시스턴트로 조정 부담을 줄이세요

동작 한도

AI 직원과 같은 새로운 기능을 다루는 것은 명확한 문서가 없어 어렵습니다.

이 tool은 개인 사용자에게는 과도하게 설계된 느낌이 들 수 있습니다. 많은 기능이 비즈니스 팀을 대상으로 하기 때문입니다.

모션 가격 정책

Pro AI: 사용자당 월 $49 (개인)

비즈니스 AI: 사용자당 월 $69 (개인)

Pro AI: 사용자당 월 $29 (Teams)

비즈니스 AI: 사용자당 월 $49 (Teams)

모션 리뷰

G2: 4. 2/5 (130개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.3/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Motion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자 피드백을 소개합니다:

Motion은 일정만 정확히 설정하면 되기 때문에 꽤 쉽게 설정할 수 있었습니다. 해야 할 순서대로 작업을 우선순위화하여 관리하기 훨씬 수월해졌습니다. […] Motion에서 데이터 입력은 어려웠습니다. 작업 목록에 버튼이 너무 많아 특정 프로젝트 아래로 선택하고 분류하기가 까다로웠기 때문입니다. 또한 소프트웨어가 가끔 느려져 많은 작업을 입력하는 데 불편함이 있었습니다. 또 다른 단점은 가격이 비싸다는 점인데, 저처럼 의대생으로 자금이 제한된 학생들에게는 부담스러울 수 있습니다.

모션은 설정하기가 꽤 쉬웠습니다. 일정만 정확히 잡으면 되니까요. 해야 할 작업의 우선순위를 정해 처리하기 훨씬 수월해졌습니다. […] Motion에서 데이터 입력은 어려웠습니다. 작업 목록에 버튼이 너무 많아 특정 프로젝트 아래로 선택하고 분류하기가 까다로웠기 때문입니다. 또한 소프트웨어가 가끔 느려져 많은 작업을 입력하는 데 불편함이 있었습니다. 또 다른 단점은 가격이 비싸다는 점인데, 저처럼 의대생으로 자금이 제한적인 학생들에게는 부담스러울 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 인류학자들은 크로네믹스 (시간 인식학)를 설명합니다. 이는 문화마다 시간이 어떻게 다르게 이해되고 가치 부여되는지를 다루며, 일부 사회의 엄격한 시간 엄수 규범부터 다른 사회의 유연한 접근 방식까지 포함합니다. 이러한 인식은 사람들이 일정을 관리하고, 우선순위를 정하며, 계획 tools를 활용하는 방식에 영향을 미칩니다.

4. Sunsama (체계적인 일일 플랜 및 의식적인 시간 블록 관리에 최적)

via Sunsama

선사마(Sunsama)는 의도적으로 인간 중심의 스케줄링 방식을 채택합니다. 매일 아침 Asana, Jira, Slack, 지메일(Gmail) 등에서 가져온 작업을 검토한 후, 현실적으로 오늘 달성 가능한 목표를 결정합니다. 작업은 직접 달력에 배치되어 자연스러운 선택과 포기를 유도하며, 과도한 약속의 함정을 피하도록 돕습니다.

AI가 자동으로 일정을 재조정하는 대신, Sunsama는 의식적인 의사 결정과 노력의 가시성을 강조합니다. 시간 추정치, 일일 목표, 업무량 지표는 과도한 업무를 감당하고 있을 때를 명확히 알려주며, 하루 마무리 셧다운 의식과 진행 상황 요약 같은 기능은 건강한 경계 설정을 강화합니다.

선사마의 주요 기능

업무 시작 전 우선순위를 명확히 하는 일일 계획 의식 을 통해 의도적인 계획을 수립하세요

방해 금지 모드 와 앱 음소거 제어 기능을 활용하여 집중력을 유지하세요

포모도로 타이머 지원으로 지속 가능한 업무 리듬을 구축하세요

일일 및 주간 분석 을 통해 노력과 패턴을 추적하세요

주간 목표를 활용하여 단기 업무를 더 큰 목표와 연계하세요.

선사마의 한도

작업 설정이 다소 불편할 수 있는데, 하위 작업은 주 작업을 생성한 후에 추가해야 하기 때문입니다.

Todoist 같은 전용 작업 또는 노트 앱에 비해 강력한 장기 노트 작성 기능이 부족합니다.

선사마 가격 정책

14일 무료 체험판

연간 구독: 월 $16 (연간 청구)

월간 구독: $20/월

선사마 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sunsama에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰 를 소개합니다:

솔로프렌서로서 하루에 처리해야 할 작업량을 감당하기란 종종 어렵습니다. Sunsama는 나에게 휴식 시간을 상기시키고, 작업 소요 시간을 현실적으로 예측해 주며, 시간 활용 현황을 주간 요약으로 제공합니다. 개인 및 비즈니스 달력, 웰니스 활동, 가족 시간을 한곳에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 목표와 의도에 부합하는 삶을 유지할 수 있죠… 가끔 작업을 올바른 채널에 할당하는 걸 잊을 때가 있습니다. 이 과정이 더 쉽고 눈에 띄었으면 좋겠습니다. 또한 작업을 입력한 후 하위 작업을 추가하려면 다시 해당 작업으로 돌아가야 합니다. 이 과정이 더 매끄러웠으면 합니다

솔로프렌서로서 하루에 처리해야 할 작업량을 감당하기란 종종 어렵습니다. Sunsama는 나에게 휴식 시간을 상기시키고, 작업 소요 시간을 현실적으로 예측해 주며, 시간 활용 현황을 주간 요약으로 제공합니다. 개인 및 비즈니스 달력, 웰니스 활동, 가족 시간을 한곳에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 목표와 의도에 부합하는 삶을 유지할 수 있죠… 가끔 작업을 올바른 채널에 할당하는 걸 잊곤 합니다. 이 과정이 더 쉽고 눈에 띄었으면 합니다. 또한 작업을 입력한 후 하위 작업을 추가하려면 다시 해당 작업으로 돌아가야 합니다. 이 과정이 더 매끄러웠으면 합니다

🧠 재미있는 사실: 어떤 사람들은 집중할 때 시간이 빠르게 흐른다고 느끼는 반면, 다른 사람들은 시간이 느리게 간다고 인식합니다. 이러한 주관적인 인식은 우리가 시간대를 할당하거나 작업을 플랜하는 방식에 영향을 미칩니다. 시간 인식 및 추정 훈련은 일정 관리 정확도를 높이고 스트레스를 줄여줍니다.

5. Akiflow (중앙 집중식 작업 수집, 일정 관리 및 다중 앱 협업에 최적)

via Akiflow

Akiflow는 플로우타임 기법을 기반으로 구축되어 Slack, Gmail, Asana, Trello 등의 플랫폼에서 작업, 메시지, 이벤트를 통합 지휘 센터로 가져옵니다. 모든 것은 통합 받은 편지함에 도착하며, 여기서 오늘 처리할 우선순위를 결정한 후 시간 블록 기능을 통해 직접 달력에 배치할 수 있습니다.

Akiflow가 FlowSavvy 대안으로서 차별화되는 점은 제어와 자동화 사이의 균형입니다.

산발적인 입력을 구조화된 시간 블록으로 전환하여 인지 부하를 줄여줍니다. 또한 내장된 AI 어시스턴트 Aki는 대화 레이어를 추가하여 자연어 명령으로 플랜 작성, 재조정 또는 루틴 자동화가 가능합니다.

Akiflow 주요 기능

고급 시간 블록 관리와 맞춤형 시간 슬롯으로 시간을 정확하게 할당하세요

AI 워크플로우 를 활용해 반복 작업을 자동화하세요. 프롬프트와 사전 구축된 AI 시간 추적 템플릿으로 만든를 활용해 반복 작업을 자동화하세요.

실제 달력과 동기화된 회의 링크 로 간편하게 일정 공유하기

통계와 일일 습관으로 진행 상황을 점검하고 계획 수립 습관을 개선하세요

Akiflow의 한도

핵심 기능은 여전히 미흡한 느낌이며, 사용자들은 새로운 AI 기능보다 맞춤형 알림과 같은 기본 기능이 우선시되길 원합니다.

작업에 시간 기반 마감일 설정이 지원되지 않아 정확한 계획 수립에 큰 한계가 있습니다.

Akiflow 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Akiflow 리뷰

G2: 4.8/5 (80개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Akiflow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 후기를 소개합니다:

Akiflow가 내 ClickUp 계정과 연동되어 달력과 여러 작업 공간에 무엇이 예약되었는지 명확히 확인할 수 있어 누락된 사항이 없다는 점이 마음에 듭니다. […] 마음에 들지 않는 점은 작업을 완료 표시할 때 해당 이벤트에 소요된 시간을 ClickUp의 시간 추적에 자동으로 추가하는 옵션이 없다는 것입니다. 다만 Akiflow에서 완료로 표시하면 바로 ClickUp 작업으로 이동합니다. 또 하나 바라는 기능은 ClickUp에서 작업이 생성된 위치별로 ClickUp 작업을 쉽게 그룹화할 수 있는 것입니다.

Akiflow가 내 ClickUp 계정과 연동되어 달력과 여러 작업 공간에 무엇이 예약되었는지 명확히 확인할 수 있어 누락된 사항이 없다는 점이 마음에 듭니다. […] 마음에 들지 않는 점은 작업을 완료 표시할 때 해당 이벤트에 소요된 시간을 ClickUp의 시간 추적에 자동으로 추가하는 옵션이 없다는 것입니다. 다만 Akiflow에서 완료로 표시하면 바로 ClickUp 작업으로 이동해 줍니다. 또 하나 바라는 점은 ClickUp에서 작업이 생성된 위치별로 ClickUp 작업을 쉽게 그룹화할 수 있는 기능입니다.

🔍 알고 계셨나요? 하루를 정해진 활동 블록으로 나누는 개념은 새로운 것이 아닙니다. 초기 달력은 농업 주기에 맞춰져 있었는데, 이는 계절에 연동된 필수 일과를 위한 초기 블록 스케줄링 방식이었습니다.

6. Notion (데이터베이스, 노트, 달력을 결합한 유연한 작업 공간에 최적)

via Notion

Notion은 전통적인 의미의 스케줄링 앱이 아닙니다. 오히려 유연한 지식 관리 소프트웨어로, 자신만의 플랜 시스템을 설계할 수 있게 해줍니다.

FlowSavvy와 같은 사전 정의된 규칙 대신, 데이터베이스, 페이지, 달력, 그리고 이제 AI 에이전트를 활용한 빌딩 블록을 제공합니다. Notion 달력 출시로 작업, 마감일, 회의가 한데 어우러질 수 있습니다. 특히 콘텐츠 파이프라인, 학습 플랜, 클라이언트 업무, 장기 프로젝트 등 대규모 시스템과 연계된 스케줄 관리에 탁월한 효과를 발휘합니다.

Notion 최고의 기능

데이터베이스 , 보기 , 달력 레이아웃을 활용하여 맞춤형 계획 시스템을 구축하세요.

Notion AI 와 Notion Agents 를 활용해 반복 작업을 자동화하세요

AI 미팅 노트 로 회의를 기록하고 요약하며 체계적으로 정리하세요.

기업 검색 으로 문서 및 도구 전반에 걸쳐 즉시 답변을 찾으세요

세부적인 권한 설정과 공유 페이지를 통해 팀 간 작업 공간을 연결하세요

Notion의 한도

오프라인 기능의 한도: 인터넷 연결 없이 콘텐츠에 접근하거나 업데이트하기 어렵습니다.

AI 기능은 때때로 방해가 될 수 있으며, 플랫폼은 이를 완전히 비활성화할 수 있는 한도의 제어 기능을 제공합니다.

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $12

비즈니스: 사용자당 월 $24

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (8,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자 리뷰에서 발췌:

가장 좋은 기능은 프로젝트 생성 시 프로젝트 상태, 마감일 세부사항, 우선순위 여부를 설정할 수 있다는 점입니다. 또한 진행률(퍼센트)도 확인할 수 있죠. 처음에는 기능이 많아 복잡하지만 하나씩 익혀나가면 됩니다. 유료 서비스도 있지만 제 경험상 무료 버전으로도 충분합니다.

가장 좋은 기능은 프로젝트 생성 시 프로젝트 상태, 마감일 세부사항, 우선순위 여부를 설정할 수 있다는 점입니다. 또한 진행률(퍼센트)도 확인할 수 있죠. 처음에는 기능이 많아 복잡하지만 하나씩 익혀나가면 됩니다. 유료 서비스도 있지만 제 경험상 무료 버전으로도 충분합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp BrainGPT를 통해 작업 생성, 조정, 후속 조치 방식에 진정한 지능을 더해 기본 자동 계획 이상의 스케줄링을 경험하세요. 단순히 달력에 작업을 배치하는 대신, 컨텍스트, 우선순위, 회의, 의존성, 업무량을 이해하므로 일정이 변경되더라도 플랜이 현실성을 유지합니다. ClickUp BrainGPT의 스마트 제안으로 실시간 일정 최적화 도움이 되는 점은 다음과 같습니다: 음성 명령어를 작업 , 회의 노트 또는 달력 이벤트로 변환하는 , 회의 노트 또는 달력 이벤트로 변환하는 Talk-to-Text 기능을 활용하여, 하루 중 아이디어가 사라지지 않도록 하세요.

더 스마트한 마감일 제안 을 받아보세요. 실시간 업무량과 의존성을 기반으로 간단한 자연어 프롬프트로 재조정하세요.

ChatGPT, Claude, Gemini 등 주요 AI 모델 간 전환 을 통해 다양한 계획 수립 또는 사고 작업에 맞춰 하나의 작업 공간에서 활용하세요.

연결된 타사 앱에서 컨텍스트를 자동 가져오기로 수동 동기화 없이도 작업과 회의가 항상 최신 상태로 유지됩니다.

📌 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 내 작업, 마감일, 의존성 및 회의를 분석하세요. 충돌을 식별하고, 영향도에 따라 작업 우선순위를 재조정하며, 필요한 경우 재일정을 제안하세요.

7. Fantastical (고급 달력, 이벤트 생성 및 달력 간 동기화에 최적)

via Fantastical

Fantastical은 속도, 명확성, 디자인에 중점을 둔 프리미엄 달력 및 작업 앱입니다. iCloud, Google, Exchange 등 기존에 사용 중인 다른 도구 위에 위치하며, 이벤트를 더 깔끔하게 추가하고 볼 수 있는 방법을 제공합니다.

모든 것(Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, 심지어 Apple Vision Pro까지)에서 완벽하게 동기화됩니다.

자동화가 아닌 편리함과 통제력을 원하는 분들에게 FlowSavvy 대안으로 적합한 Fantastical. 일정을 대신 재조정해주진 않지만, 계획 수립, 일정 공유, 타인과의 조율이 수월하게 느껴지도록 합니다. 특히 전문가, 크리에이티브 전문가, 애플 우선 사용자에게 탁월한 성능을 발휘합니다.

판타스티컬의 최고의 기능

Openings 를 통해 일정 가용성을 공유하여 번거로운 일정 조율 없이 바로 회의를 예약하세요

참석자 일정에 맞춰 제안 기능을 통해 여러 회의 시간을 제안하세요

DayTicker , 일별, 주별, 월별, 분기별, 연별 보기를 자유롭게 전환하세요

클라우드 동기화 첨부 기능을 통해 파일과 사진을 이벤트에 직접 첨부하세요

달력 세트와 집중 필터로 불필요한 정보를 걸러내세요

Fantastical의 한도

무료 버전은 유료 플랜에서만 사용 가능한 핵심 기능이 제한되어 있습니다.

작업 관리 기능은 기본적이며 전용 작업 관리 tool이나 생산성 tool보다 뒤처집니다.

판타스틱 가격 정책

Free

개인: 사용자당 월 $6.99

가족 요금제: 월 $10.49 (최대 5명까지)

팀: 사용자당 월 $6.99

판타스틱 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Fantastical에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

실제 사용자들의 경험 공유:

한 도구에서 모든 달력을 동시에 관리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 자연어 입력으로 새 이벤트와 작업을 생성할 수 있는 것도 좋고요… 그런데 이상하게도 제 시계는 아이패드가 아닌 휴대폰에서만 업데이트를 동기화합니다. 즉, 아이패드에서 작업을 완료로 표시해도 휴대폰에서도 완료로 표시해야 시계에 완료로 표시된다는 뜻이죠.

한 도구에서 모든 달력을 동시에 관리할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 자연어 입력으로 새 이벤트와 작업을 생성할 수 있는 것도 좋고요… 그런데 이상하게도 제 시계는 아이패드가 아닌 휴대폰에서만 업데이트를 동기화합니다. 즉, 아이패드에서 작업을 완료로 표시해도 휴대폰에서도 완료로 표시해야 시계에 완료로 표시된다는 뜻이죠.

🧠 재미있는 사실: 달력이나 앱이 등장하기 훨씬 전, 스토아 학파 같은 고대 철학자들은 시간을 훈련의 대상으로 강조했습니다. 세네카는 목적을 가지고 살기 위해 시간을 지배하는 법에 대해 썼으며, 적극적으로 관리되지 않는 시간은 낭비된 시간임을 강조했습니다.

8. Todoist (할 일 목록, 반복 작업, 우선순위 관리에 최적)

via Todoist

Todoist는 복잡한 일정 관리 논리보다 단순함과 일관성을 중시하는 깔끔하고 신뢰할 수 있는 일일 플래너 앱입니다. 작업 중심 접근 방식으로 아이디어, 알림, 실행 항목이 떠오르는 즉시 빠르게 기록할 수 있습니다. 이를 통해 작업들을 우선순위, 마감일, 라벨, 프로젝트별로 체계적으로 정리할 수 있습니다.

반복 작업, 우선순위 설정, 자연어 입력 같은 기능으로 빠르고 간편하게 플랜을 세울 수 있으며, 오늘 및 예정된 작업 같은 보기로 앞으로의 일정을 한눈에 파악할 수 있습니다.

공유 프로젝트 및 댓글과 같은 가벼운 팀 협업 기능은 완전한 프로젝트 관리 소프트웨어의 부담 없이 소규모 팀에 적합합니다.

Todoist 최고의 기능

프로젝트, 섹션, 라벨, 하위 작업으로 일을 체계적으로 관리하세요

P1-P4 우선순위 수준을 활용하여 중요한 업무를 우선순위화하세요

웹, 데스크탑, 모바일, 웨어러블 기기, 브라우저 확장 프로그램 간 원활한 동기화 지원

Todoist의 한도

다른 플랫폼에 비해 내장형 시간 추적 기능과 고급 프로젝트 관리 기능이 부족합니다.

알림이 일관되지 않을 수 있으며, 일부 사용자는 알림 누락 또는 지연을 보고합니다.

Todoist 가격 정책

초보자: 무료

프로: 사용자당 월 $5 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 $8 (연간 결제)

Todoist 리뷰

G2: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Todoist에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자는 이렇게 요약합니다:

이 분야에서 제가 접한 최고의 제품입니다. 작업 관리, 할 일 목록, 알림 설정을 제공합니다. 사용자 인터페이스가 매우 직관적이며 탐색이 매우 쉽습니다. 이 외에도 데이터 기밀성과 프라이버시 보호를 보장합니다. 고객 지원도 신속하고 매우 유용합니다… 다른 도구와의 통합 기능이 더 개선되면 좋겠습니다. 또한 제품 가격이 다소 비싼 편입니다. 그 외에는 훌륭하고 유용한 제품입니다.

이 분야에서 제가 접한 최고의 제품입니다. 작업 관리, 할 일 목록, 알림 설정을 제공합니다. 사용자 인터페이스가 매우 직관적이며 탐색이 매우 쉽습니다. 이 외에도 데이터 기밀성과 프라이버시를 보장합니다. 고객 지원도 신속하고 매우 유용합니다… 다른 도구와의 통합 기능이 더 개선되면 좋겠습니다. 또한 제품 가격이 다소 비싼 편입니다. 그 외에는 훌륭하고 유용한 제품입니다.

9. TickTick (포모도로 기법을 활용한 작업 및 습관 관리에 최적)

via TickTick

TickTick은 작업 관리, 달력 계획, 습관 추적, 집중 tools를 결합한 다목적 생산성 앱입니다. 이를 통해 일상적인 할 일과 장기적인 루틴을 모두 쉽게 관리할 수 있습니다.

자연어 입력이나 음성으로 작업을 빠르게 기록한 후, 우선순위, 태그, 목록, 마감일 등으로 정리하여 모든 작업을 실행 가능하게 관리하세요.

이 플랫폼은 작업과 시간 인식을 결합합니다. 여러 달력 보기, 타임라인 또는 아젠다 스타일 레이아웃으로 일을 시각화할 수 있습니다. 스마트하고 반복되는 알림 기능으로 일정이 변경되더라도 중요한 작업을 놓치지 않도록 합니다. 내장된 포모도로 타이머, 집중력 통계 및 습관 추적 기능은 깊은 작업과 꾸준함을 장려합니다.

TickTick 최고의 기능

목록, 칸반, 타임라인, 아이젠하워 매트릭스 보기 간 전환 가능

상세한 통계를 제공하는 습관 추적기로 루틴을 구축하세요

지속적, 반복적, 위치 기반, 이메일 알림으로 작업을 절대 놓치지 마세요

40개 이상의 테마와 크로스 플랫폼 동기화로 설정을 개인화하세요

TickTick의 한도

다른 작업 관리 도구에서 전환하는 과정은 번거로울 수 있으며, 종종 목록과 중첩된 작업을 수동으로 재구성해야 합니다.

상세 성과 보고가 필요한 팀을 위한 고급 분석 및 생산성 인사이트가 부족합니다.

TickTick 가격 정책

Free

프리미엄: 연간 사용자당 $35.99

TickTick 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 TickTick에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자는 이렇게 설명합니다:

테스트 케이스에서 유용한 사용자 친화적 기능을 포함합니다. 예시로는 하위 작업 기능이 있으며, 이는 복잡한 케이스를 더 작고 관리하기 쉬운 단계로 분해하는 데 특히 유용하여 추적과 효율적인 실행을 용이하게 합니다. 또한 각 작업에 첨부 파일을 첨부하거나 링크를 예약하여 관련 문서와 테스트 결과 증빙 자료를 추적할 수 있습니다… 일상 업무 관리에 탁월한 애플리케이션이지만, 팀 생산성에 대한 심층 정보를 제공하는 정교한 데이터 분석 기능이 없다는 점이 단점입니다.

테스트 케이스에서 유용한 사용자 친화적 기능을 포함합니다. 예를 들어, 하위 작업 기능은 복잡한 케이스를 더 작고 관리하기 쉬운 단계로 분할하는 데 특히 유용하여 추적과 효율적인 실행을 용이하게 합니다. 또한 각 작업에 첨부 파일을 첨부하거나 링크를 예약하여 관련 문서와 테스트 결과 증빙 자료를 관리할 수 있습니다… 일상 업무 관리에 탁월한 애플리케이션이지만, 팀 생산성에 대한 심층 정보를 제공하는 정교한 데이터 분석 기능이 없다는 점이 단점입니다.

🧠 재미있는 사실: 인류학자들은 시간을 엄격하게 계획하고 분할하는 단순시간적 문화와 시간을 더 유동적이고 관계적으로 보는 복합시간적 문화를 구분합니다.

10. Google 캘린더 (간단한 이벤트 관리 및 Gmail 연동 최적)

Google 캘린더를 통해

Google 캘린더는 복잡한 기능 없이 시간을 효율적으로 관리할 수 있도록 설계된 회의 관리 도구입니다. 이벤트 생성, 알림 설정, 참석자 초대, 위치 추가, 반복 회의 관리가 가능하며 웹과 모바일에서 즉시 동기화됩니다.

Gmail 및 Google Workspace와 깊이 통합되어 있기 때문에 항공편, 회의, 예약 등의 이벤트가 자동으로 표시되어 수동 입력과 누락된 세부사항을 줄여줍니다.

Google Workspace 환경에서 이미 업무를 수행 중이며, 이메일, 회의, 공유 가능 시간과 원활하게 연동되는 신뢰할 수 있는 달력 최적화 도구를 원하는 개인 및 팀에게 특히 유용합니다.

Google 캘린더 최고의 기능

목표 를 설정하여 개인 습관을 관리하세요. 이 목표는 여러분의 달력 주변에서 유연하게 조정됩니다.

집중 시간 기능으로 겹치는 회의를 자동 거절하여 심층 일 보호

내장된 Google Meet 통합으로 한 번의 클릭으로 비디오 회의에 참여하세요

Gemini를 사용하여 Gmail과 Gemini 앱에서 자연어 프롬프트로 Google 캘린더 이벤트를 직접 보기, 생성 및 관리하세요.

Google 캘린더의 한도

알림 설정이 일관되지 않을 수 있으며, 때로는 알림이 예상대로 트리거되지 않을 수 있습니다.

여러 Google 계정을 관리하는 것은 혼란스럽고 체계적으로 정리하기 어려울 수 있습니다.

Google 캘린더 요금제

Free

맞춤형 가격 책정

Google 캘린더 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (47,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.8/5 (3,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google 캘린더에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

사용자들의 평가 일부 를 소개합니다:

사용이 간편하고 무료이며, 수많은 다른 앱 및 플랫폼과 연동되어 일정 관리와 약속 기억을 더욱 쉽게 해줍니다. 시스템 업데이트가 필요할 때조차도 충돌이나 문제가 발생한 적이 없어서 정말 믿음직한 도구입니다!…Google 캘린더는 일상적인 일정 관리에는 훌륭하지만, 진정한 프로젝트 관리 앱이 되기 위한 구성 요소가 부족합니다. 또한 계정이 해킹당하면 전체 일정이 날아가 버립니다.

사용이 간편하고 무료이며, 수많은 다른 앱 및 플랫폼과 연동되어 일정 관리와 약속 기억을 더욱 쉽게 해줍니다. 시스템 업데이트가 필요할 때조차도 충돌이나 문제가 발생한 적이 없어서 정말 믿음직한 도구입니다!…Google 캘린더는 일상적인 일정 관리에는 훌륭하지만, 진정한 프로젝트 관리 앱이 되기 위한 구성 요소가 부족합니다. 또한 계정이 해킹당하면 전체 일정이 사라질 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 소비자 행동 연구에 따르면 영화 관람이나 커피 타임 같은 여가 활동도 미리 스케줄링하면 일처럼 느껴지고 즉흥적인 즐거움으로 다가오지 않는다는 점이 밝혀졌습니다. 이는 시간을 지나치게 구조화할 때 발생하는 흥미로운 심리적 비용을 보여줍니다.

