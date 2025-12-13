Zoom에서 Otter.ai 사용 방법 (실시간 자막 및 녹화)

Zoom 회의에 깊이 몰입한 상태에서 모든 핵심 내용을 포착하면서도 집중력을 유지하는 것은 거의 불가능해 보입니다. 그래서 많은 팀들이 수동으로 회의 노트를 작성하는 것과 같은 반복적인 작업을 자동화할 더 스마트한 방법을 찾고 있습니다.

사무직 근로자는 평균적으로 근무 시간의 거의 절반( 42% )을 타인과 협업합니다. 이로 인해 녹취 및 실행 추적을 간소화하는 tools의 중요성이 그 어느 때보다 커졌습니다.

Otter.ai가 바로 그런 도구입니다. Zoom 연동을 통해 호스트와 모든 참가자에게 실시간 필사본을 제공하여 모두가 회의에 집중할 수 있도록 돕고, 이후 명확한 회의 노트를 확인할 수 있게 합니다.

이 글에서는 Zoom 회의를 간소화하고, 노트 작성 능력을 향상시키며, 팀 전반의 생산성을 높이기 위해 Zoom과 함께 Otter AI를 활용하는 구체적인 방법을 단계별로 안내합니다.

Otter.ai와 Zoom 연동이란 무엇인가요?

말 그대로 간단합니다. Otter.ai와 Zoom 연동을 통해 사용자는 수동 노력 없이도 Zoom 회의에 자동으로 참가, 녹화, 필사, 요약할 수 있습니다.

Otter 비즈니스 또는 엔터프라이즈 플랜과 Zoom Pro, 비즈니스 또는 엔터프라이즈 계정을 함께 사용하면 실시간 필사본 생성, 슬라이드 캡처, 팀원들과의 즉각적인 회의 노트 공유가 가능합니다. 이 기능은 특히 Zoom 회의 주최자, 교육자, 관리 업무를 줄이고자 하는 원격 팀에게 유용합니다.

이 통합 기능의 추가 혜택은 다음과 같습니다:

✅ 대기실에서 예정된 Zoom 회의에 참여하여 자동으로 필기를 시작하세요✅ 실시간 필기 제공으로 회의 참가자가 내용을 따라가고 즉시 검토할 수 있습니다✅ 핵심 포인트와 실행 항목을 포착 및 강조하고, 실시간 회의 중 요약 내용을 자동으로 동기화하세요✅ 공유된 노트와 슬라이드를 회의 노트에 직접 포함하세요✅ Otter의 AI 봇을 사용하여 질문에 답변하고, 후속 이메일을 생성하며, Zoom 및 Zoom Phone 전반의 논의를 요약하세요

라이브 Zoom 회의록을 위한 OtterPilot 설정 방법

Zoom 회의 중 실시간 노트를 위해 OtterPilot을 설정하는 방법은 간단합니다. 다음의 간단한 단계를 따르기만 하면 됩니다:

1단계: Otter Assistant 설정하기

Otter.ai 계정에 로그인하여 시작하세요. 예정된 회의를 Otter가 인식하도록 하려면 달력을 연결하세요. 홈 피드에서 오른쪽 패널을 사용하여 각 달력 앱(Google 캘린더 또는 Microsoft Outlook)의 '연결'을 클릭한 후 로그인하고 접근 권한을 부여하세요.

달력이 동기화되면 예정된 Zoom 회의가 표시됩니다. 여기서 Otter Assistant가 자동으로 회의에 참여하고, 내용을 텍스트로 변환하며, 참가자들과 회의 노트를 공유하도록 설정할 수 있습니다.

Otter Assistant를 활성화하면 다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다:

달력에서 직접 설정을 조정하여 참여할 회의를 선택할 수 있습니다.

2단계: 모든 회의에 대한 Otter Assistant 관리

향후 모든 회의의 기본 동작을 제어하려면 계정 설정 > 회의로 이동하세요. 다음 옵션을 수정할 수 있습니다:

모든 Zoom 회의 또는 선택한 회의에 자동으로 참여하세요

회의 노트를 달력 게스트나 특정 사람과 자동으로 공유하세요

채팅에 Otter.ai 링크를 보내 회의 노트에 쉽게 접근하세요

3단계: 개별 회의용 Otter Assistant 관리하기

특정 회의에 맞게 Otter의 동작을 미세 조정하려면 달력에서 직접 기본값을 재정의할 수 있습니다.

자동 참여:

자동 참가 토글 켜기/끄기를 통해 예정된 회의에 적용하세요. 이를 통해 Otter Assistant가 참석할 세션을 유연하게 선택할 수 있습니다.

회의 카드를 클릭하고 개별 세션의 공유 설정을 조정하세요.

달력 이벤트 게스트와 공유 허용

팀과 Zoom 노트를 공유하기 위해 Otter 그룹을 선택하거나 생성하세요

Zoom에서 Otter 실시간 노트 사용 방법

Otter Live Notes는 회의 주최자가 모든 Zoom 회의 참가자를 대상으로 실시간 필기를 활성화할 수 있게 해주는 애드온으로, 협업 노트 작성도 지원합니다. 실시간 필기 내용은 웹 페이지로 열리며, Zoom 회의 화면과 함께 또는 다른 기기에서 볼 수 있습니다.

이 옵션은 유료 기능으로, Otter 비즈니스 플랜에서 이용 가능하며 Zoom Pro, Business, Enterprise 또는 Education 계정과 호환됩니다.

Zoom에서 Otter Live Notes를 사용할 수 있는 대상은?

회의 주최자 : 실시간 필기를 자동으로 시작할 수 있습니다

공동 작업자 : 노트 작성, 하이라이트 표시, 댓글 추가에 참여할 수 있습니다

참가자: 실시간 필사본에 접근하여 검토할 수 있습니다

1단계: Zoom 마켓플레이스에서 Otter Live Notes 설정하기

Zoom 마켓플레이스에 로그인하세요

Zoom용 Otter Live Notes를 검색하세요

사이트 방문을 클릭하여 앱을 추가하고 설치하세요

2단계: Zoom 웹 포털에서 실시간 스트리밍 허용하기

Zoom 웹 포털에 로그인하세요

관리자 > 계정 관리 > 계정 설정으로 이동하세요

[회의(고급)]에서 다음을 활성화하세요: 회의 실시간 스트리밍 허용 맞춤형 실시간 스트리밍 서비스

회의 실시간 스트리밍 지원

맞춤형 라이브 스트리밍 서비스

회의 실시간 스트리밍 지원

맞춤형 라이브 스트리밍 서비스

3단계: Zoom 회의 호스트로서 실시간 스트리밍 허용하기

회의 주최자 계정으로 Zoom 웹 포털에 로그인하세요

설정 > 회의 탭으로 이동하세요

활성화: 회의 실시간 스트리밍 허용 맞춤형 실시간 스트리밍 서비스

회의 실시간 스트리밍 지원

맞춤형 라이브 스트리밍 서비스

회의 실시간 스트리밍 지원

맞춤형 라이브 스트리밍 서비스

4단계: Otter.ai를 Zoom에 연결하기

Otter.ai에 로그인한 후 왼쪽 패널의 '앱'으로 이동하세요.

Otter Live 노트를 찾아 '추가'를 클릭하세요

프롬프트에서 Zoom에 로그인하고 '승인'을 클릭하세요.

설정을 완료하고 '구성 테스트'를 클릭하여 모든 것을 확인하세요.

5단계: Zoom에서 실시간 필기 자동 시작하기

연결된 Zoom 계정으로 Zoom 회의를 시작하세요

좌측 상단의 빨간색 LIVE 표시등은 Otter.ai가 회의를 텍스트로 변환 중임을 나타냅니다.

실시간 필기를 수동으로 중지하거나 다시 시작하려면:

라이브 표시기 옆의 'Otter.ai AI 실시간 필사본'을 클릭하고 '라이브 스트림 중지'를 선택하세요.

재시작하려면 '더보기'를 클릭하고 맞춤형 라이브 스트리밍 서비스에서 '라이브'를 선택하세요.

6단계: 회의 중 실시간 필사본 확인하기

Zoom 회의에 참여하세요

LIVE 표시기 옆의 Otter.ai 실시간 노트 클릭

Otter.ai 라이브 노트에서 '스트림 보기' 선택

실시간 필사본은 브라우저 창에서 열립니다.

7단계: 팀과 함께 Otter 실시간 노트에서 협업하기

조교나 필기 담당자 같은 공동 작업자는 실시간 노트에 텍스트를 강조 표시하고, 주석을 추가하며, 이미지를 삽입할 수 있습니다.

Zoom 회의 후, 회의 노트를 검토하고 편집하여 참가자들과 공유할 수 있습니다.

공동 작업자는 Otter.ai 계정에 로그인해야 편집할 수 있습니다.

회의 후 필사: Zoom 클라우드 동기화 방법

Zoom 클라우드 녹화를 사용 중이라면 Otter.ai로 회의 후 필사본을 자동 생성하세요. 회의 종료 및 녹화 파일 처리 완료 즉시 Otter가 파일을 동기화하여 필사하고, 결과물을 '내 대화'에 저장합니다.

이 Zoom 동기화 기능은 Otter 비즈니스 플랜의 회의 주최자에게만 제공되며, Zoom Pro 이상 플랜이 필요합니다.

1단계: Zoom 마켓플레이스에서 Otter.ai Live Notes for Zoom을 추가하세요.

Otter.ai 제공

Zoom 관리자로 Zoom 마켓플레이스에 로그인하세요

Otter.ai Live Notes for Zoom을 검색하세요

사이트 방문을 클릭하여 추가하고 인증을 완료하세요

2단계: Otter.ai를 Zoom에 연결하기

Otter.ai에 로그인한 후 왼쪽 패널에서 '앱'을 클릭하세요.

클라우드 녹화 동기화로 이동하여 추가를 클릭하세요

프롬프트에서 Zoom에 로그인하고 '승인'을 클릭하세요.

아직 완료하지 않았다면, 2단계의 설정 단계를 완료하세요.

연결 상태를 테스트하려면 짧은 Zoom 녹화를 생성하세요.

3단계: Zoom 녹화 파일 다운로드 활성화

Zoom 관리자용:

관리자 > 계정 관리 > 계정 설정 > 녹음으로 이동하세요.

사용 가능: 클라우드 녹화, 로컬 녹화, 오디오 전용 파일 녹화, 클라우드 녹화 다운로드

클라우드 녹화

로컬 녹화

오디오 전용 파일 녹음하기

클라우드 녹화 파일 다운로드

사용 중지: 호스트가 클라우드 녹화물에 접근하지 못하도록 차단 IP 주소 접근 제어 공유된 클라우드 녹화물 접근 시 비밀번호 요구 인증된 사용자만 클라우드 녹화물 보기 가능

호스트가 클라우드 녹음 파일에 접근하지 못하도록 방지하세요

IP 주소 접근 제어

공유된 클라우드 녹화본 접근 시 비밀번호 필요

인증된 사용자만 클라우드 녹화본을 볼 수 있습니다

클라우드 녹화

로컬 녹화

오디오 전용 파일 녹음하기

클라우드 녹화 파일 다운로드

호스트가 클라우드 녹음 파일에 접근하지 못하도록 방지하세요

IP 주소 접근 제어

공유된 클라우드 녹화본 접근 시 비밀번호 필요

인증된 사용자만 클라우드 녹화본을 볼 수 있습니다

개인 계정의 경우:

설정 > 녹음으로 이동하세요

활성화: 클라우드 녹음 오디오 전용 파일 녹음 클라우드 녹음 공유 허용 자동 녹음 (권장) 클라우드에서 녹음 (권장)

클라우드 녹화

오디오 전용 파일 녹음하기

클라우드 녹화 공유 허용

자동 녹화 (권장)

클라우드에 녹화하기 (권장)

사용 안 함: IP 주소 접근 제어 시청을 위한 인증 요구 사항 공유 녹화물의 비밀번호 요구 사항 기본적으로 주문형 녹화물

IP 주소 접근 제어

보기 위한 인증 요건

공유 녹음 파일의 비밀번호 요구 사항

기본적으로 주문형 녹화 기능 제공

클라우드 녹화

오디오 전용 파일 녹음하기

클라우드 녹화 공유 허용

자동 녹화 (권장)

클라우드에 녹화하기 (권장)

IP 주소 접근 제어

보기 위한 인증 요건

공유 녹음 파일의 비밀번호 요구 사항

기본적으로 주문형 녹화 기능 제공

4단계: Zoom 녹화 파일 다운로드

Zoom 웹 포털에 로그인하세요

개인 설정 > 녹화물로 이동하세요

원하는 녹화 파일을 찾아 열어보세요

오디오 전용 옆의 다운로드 아이콘을 클릭하여 컴퓨터에 저장하세요

5단계: Zoom 녹화 파일을 Otter.ai로 가져와 텍스트 변환하기

Otter.AI에 로그인한 후 오른쪽 상단의 가져오기 버튼을 클릭하세요.

파일 찾아보기를 클릭하고 다운로드한 녹화 파일을 선택하세요

로컬 녹화 파일의 기본값 저장 경로: Windows: C:\Users\사용자 이름\Documents\Zoom macOS: /Users/사용자 이름/Documents/Zoom

Windows: C:\Users\사용자 이름\Documents\Zoom

macOS: /Users/사용자 이름/문서/Zoom

업로드 후 Otter의 음성 텍스트 변환이 완료될 때까지 기다린 다음 '대본 보기'를 클릭하여 확인 및 편집하세요.

Windows: C:\Users\사용자 이름\Documents\Zoom

macOS: /Users/사용자 이름/문서/Zoom

Zoom과 Otter 사용 시 한도

워싱턴 포스트가 한 기사에서 오터 사용 경험을 요약한 바와 같이, "한 번은 오터가 '바퀴벌레(roaches)'를 '러시아인(Russians)'으로 잘못 인식했고, Zoom은 '바키(barky)'를 '마크(Mark)'로 들었습니다. 음질이 나빠지면 녹취록도 불량해졌습니다."

Otter.ai와 Zoom을 함께 사용하면 회의 노트가 더 쉬워지지만, 사용자가 알아야 할 몇 가지 어려움도 여전히 존재합니다.

정확도는 음질에 크게 의존합니다 . 소음이 많은 Zoom 회의 중에는 오인식 및 필사 오류가 발생할 수 있습니다.

발화자 식별이 자주 실패하여 , 회의 주최자나 사용자가 세션 후 참가자를 수동으로 태그해야 합니다.

봇 참여 기능은 방해가 될 수 있으며, 달력 설정을 꼼꼼히 검토하지 않으면 예상치 못한 회의에 참여할 수 있습니다

Otter의 AI 요약은 기본적이며 후속 이메일이나 실행 항목에 활용하려면 수동 편집이 필요한 경우가 많습니다.

안정적인 인터넷 연결이 필요하므로 하이브리드 팀이나 저대역폭 환경에서의 회의에는 신뢰할 수 없습니다.

이러한 제한 사항으로 인해 사용자들은 팀의 업무 방식에 더 적합한 Otter.ai 대안을 찾게 되는 경우가 많습니다.

ClickUp으로 효과적인 회의 노트 작성하기

대부분의 회의 주최자는 도구가 부족한 것이 아니라 도구에 파묻혀 있습니다.

달력에서 Zoom 회의를 예약하고, 오터 어시스턴트를 초대해 녹취록을 생성하며, 회의 노트를 별도 문서에 저장한 후 결정 사항을 프로젝트 도구에 붙여넣기합니다.

그건 전형적인 일 확산 현상입니다 .

게다가 새로 출시되는 AI 앱마다 회의 요약을 관리해 준다는 '스마트 요약' 기능을 내세우지만, 결국 또 다른 받은 편지함을 만들어낼 뿐입니다. 이로 인해 AI가 무분별하게 확산되는 현상이 발생합니다: 여러 AI 회의 관리 소프트웨어를 동시에 사용하게 되면서, Zoom 통화 후 실제로 필요한 조치를 취할 수 있는 단일 정보원이 사라지는 것입니다.

ClickUp은 두 가지 문제를 동시에 해결하도록 설계되었습니다. 실시간 필기에는 한 도구를, 작업 관리에는 다른 도구를 사용하는 대신, ClickUp의 기능들은 하나의 통합된 AI 작업 공간에서 함께 작동합니다. Zoom 회의, 회의 노트, 실행 항목, 후속 조치 모두가 ClickUp 작업 공간 안에 존재하므로 도구 간에 정보가 누락되는 일이 없습니다.

실제 워크플로우는 다음과 같습니다:

ClickUp AI 노트테이커가 Zoom 통화를 후속 조치로 전환하는 방법

ClickUp AI 노트테이커를 사용하면 손가락 하나 까딱하지 않고도 회의 인사이트를 자동으로 캡처하고 작업과 연결하세요

ClickUp AI 노트테이커를 사용하면 모든 중요한 Zoom 회의가 연결된 기록으로 남습니다: 녹취록, 요약, 작업 항목이 여러분의 일과 직접 연결됩니다.

별도의 Otter 탭으로 전환할 필요 없이 다음과 같이 할 수 있습니다:

ClickUp 달력 또는 작업에서 Zoom 회의에 ClickUp AI 노트 작성자를 초대하세요

대화 내용을 녹화, 필사, 요약하여 체계적인 ClickUp 문서 로 변환하세요.

행동 항목 을 자동으로 추출하여 소유자, 마감일, 우선순위가 설정된 의사 결정 사항과을 자동으로 추출하여 소유자, 마감일, 우선순위가 설정된 ClickUp 작업 으로 전환하세요.

ClickUp 내에서 검색 가능한 녹취록을 보관하여 전체 Zoom 녹화본을 다시 재생하지 않고도 빠르게 발언 내용을 확인할 수 있습니다.

이는 Zoom과 Otter를 단독으로 사용할 때의 가장 큰 한계점 중 하나를 직접 해결합니다: 더 이상 "여기 녹취록입니다"로 끝나지 않습니다. ClickUp AI 노트테이커는 해당 노트를 실제 워크플로우에 연결하여 다음 단계가 명확하고 추적 가능하도록 합니다.

ClickUp AI가 얼마나 쉽게 노트 필기를 도와주는지 보여주는 시각적 가이드입니다:

💡 전문가 팁: 주간 스탠드업이나 클라이언트 점검과 같은 반복적인 Zoom 회의를 운영한다면, ClickUp Meetings의 반복 작업과 ClickUp AI 노트테이커를 연동하세요. 그러면 매번 동일한 장소에서 AI가 요약본과 후속 작업을 자동으로 생성해 줍니다.

ClickUp Brain과 ClickUp AI 에이전트로 녹취록을 의사 결정으로 전환하세요

ClickUp Brain으로 워크플로우 내에서 바로 검색, 요약, 콘텐츠 생성하기

Otter 요약본은 여전히 정리해야 할 텍스트 벽처럼 느껴질 수 있습니다. 특히 후속 이메일 초안을 작성하거나 다음 단계를 결정할 때 더욱 그렇죠. ClickUp Brain을 활용하면 모든 회의가 더 스마트한 의사 결정과 워크플로우의 원동력이 됩니다.

단일 AI 작업 공간에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

"Acme와 진행한 지난 Zoom 회의에서 무엇을 결정했나요?"와 같은 질문을 Brain에 던지면, 작업, 문서, 채팅 스레드에서 즉시 답변을 추출해 제공합니다.

작업 및 프로젝트와 자동으로 연결된 AI 생성 요약본을 활용하세요. 후속 이메일이나 보고서를 위해 수동으로 다시 작성할 필요가 없습니다.

ClickUp AI로 구동되는 ClickUp AI 에이전트를 활용하면 더 많은 것을 할 수 있습니다:

회의 노트와 녹취록에서 자동으로 실행 항목을 생성하고 정리할 수 있습니다.

일정 관리, 노트 작성, 회의 결정을 적절한 작업과 소유자에게 배분하는 데 도움을 드립니다.

ClickUp AI 노트테이커, ClickUp Brain, AI 에이전트가 함께 작동하여 Zoom 회의를 단일 AI 도구로 끝까지 처리하는 통합 시스템으로 만들어 줍니다.

Otter/Zoom 녹취록을 검토하는 동안 ClickUp BrainGPT의 음성 인식 기능을 활용해 노트를 정리하세요.

ClickUp의 음성 입력 기능을 활용해 음성으로 노트를 작성하고 업데이트를 남기세요

이 데스크탑 AI는 여러분의 음성을 깔끔하고 체계적인 노트 형태로 변환하여 ClickUp 회의 노트 문서나 후속 이메일로 바로 붙여넣을 수 있게 해줍니다.

ClickUp의 Zoom 통합 기능을 통해 작업 목록에서 Zoom 회의를 실행하세요

ClickUp-Zoom 연동으로 작업 화면에서 바로 Zoom 회의 시작, 참여 및 추적하기

달력 설명이나 채팅 스레드에 Zoom 링크를 복사하는 대신, ClickUp Zoom 연동을 통해 ClickUp 작업, 문서 또는 채팅에서 직접 Zoom 회의를 실행할 수 있습니다 .

워크플로우에 적용하는 방법은 다음과 같습니다:

작업에서 Zoom 버튼 또는 /zoom 명령어를 사용하여 Zoom 회의를 시작하거나 참여하세요.

참가 링크를 작업 코멘트에 자동으로 추가하여 담당자와 팔로워가 한 번의 클릭으로 참여할 수 있도록 하세요.

통화 후, 작업 화면에서 바로 Zoom 녹화 링크를 보십시오. 맥락, 필사본, 녹화본을 한곳에 모아 관리할 수 있습니다.

호스트가 개인 Zoom 통합을 설정하지 않은 경우에도 ClickUp AI 노트테이커가 Zoom 내에서 세션을 녹화하도록 승인할 수 있습니다. 이를 통해 회의에 접근할 수 있는 AI 봇을 제어할 수 있습니다.

이로써 또 다른 Otter + Zoom의 문제점을 해결합니다: 녹취록과 녹화본이 서로 다른 시스템에 분리되어 있는 대신, ClickUp이 회의 내용, 녹화본, 노트, 실행 항목을 단일 스레드로 통합하여 실제 진행 중인 일과 연결해 줍니다.

ClickUp 사용자들의 후기:

스크럼 의식에서 진행하는 일상적인 회의를 지원하고 가속화하는 데 활용합니다. 이를 통해 스프린트 진행 상황과 작업 진행도를 파악하고, 모든 업무를 체계적으로 관리할 수 있는 백로그를 유지하는 데 도움이 됩니다.

스크럼 의식에서 진행하는 일상적인 회의를 지원하고 가속화하는 데 활용합니다. 이를 통해 스프린트 진행 상황과 작업 진행도를 파악하고, 모든 업무를 체계적으로 관리할 수 있는 백로그를 유지하는 데 도움이 됩니다.

ClickUp 채팅으로 회의 후 대화를 작업 공간 내에서 계속 흐르게 하세요

Otter를 사용하면 후속 조치는 종종 Slack이나 이메일로 돌아가 녹취록 내용을 논의하는 것을 의미합니다. ClickUp에서는 논의 내용이 작업 항목과 회의 노트 바로 옆에 남아 있습니다:

ClickUp 채팅을 통해 팀원들은 작업이 이루어지는 동일한 스페이스에서 다음 단계를 논의하고, AI가 생성한 실행 항목을 명확히 하며, 결정을 내릴 수 있습니다. 별도의 메시징 앱이나 팀 커뮤니케이션 도구가 필요하지 않습니다.

ClickUp의 '댓글 할당' 기능은 피드백을 책임감 있는 일로 전환합니다. 회의 노트, 문서 또는 작업 세부사항에서 특정 줄을 강조 표시하고 팀 회원에게 할당할 수 있어, "누가 이 일을 맡았나요?"라고 묻지 않아도 됩니다.

ClickUp Clips를 사용하면 또 다른 Zoom 회의를 예약하지 않고도 화면과 음성 업데이트를 빠르게 녹화할 수 있습니다. 이후 ClickUp Brain이 ClickUp Clips를 자동으로 텍스트로 변환하고 요약하여, 전체 비디오를 볼 시간이 없는 팀원들을 위한 실행 항목을 추출해 줍니다.

💡 프로 팁: ClickUp Clip과 ClickUp 회의록 템플릿을 결합해 중요한 Zoom 회의 후 요약 비디오를 발송하세요. 클립을 첨부하고 AI 요약문을 붙여넣기만 하면, 추가 회의 없이도 모두가 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.

ClickUp 회의 템플릿으로 모든 세션을 체계적으로 구성하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp의 회의 노트 기능을 통해 일상적인 논의에서 결정사항, 작업, 후속 단계가 누락되지 않도록 하세요.

단순한 녹취만으로는 불분명한 회의를 해결할 수 없습니다. 여전히 체계적인 구조가 필요합니다. 바로 이때 ClickUp의 회의 템플릿이 빛을 발합니다.

일관된 형식으로 Zoom 회의를 구성하려면 ClickUp 회의 노트 템플릿을 활용하세요. 명확한 회의 아젠다와 실행 항목 추적으로 모든 통화를 구조화함으로써, 이 회의 노트 템플릿은 팀원들의 협업을 원활하게 하고 후속 조치를 손쉽게 관리할 수 있게 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

반복되는 Zoom 회의를 일관성 있게 진행하세요. 미리 준비된 섹션으로 아젠다 항목과 결정을 관리하여 매 세션이 동일한 구조를 따르도록 합니다.

주간 팀 점검부터 빠른 일일 StandUp까지 다양한 회의 유형 지원

원본 노트를 다음 단계로 전환하세요: 실행 항목, 소유자, 마감일을 한곳에 기록하여

💡 전문가 팁: 공식 검토 세션이나 클라이언트 점검 시에는 ClickUp 회의록 템플릿으로 전환하여 참석자, 논의 내용, 합의 사항을 기록하세요.

그러나 하이브리드 팀에서 대량의 Zoom 회의를 관리하는 경우, 모든 세션, 노트 및 후속 조치를 한 곳에서 추적할 수 있도록 ClickUp Meetings 템플릿 또는 ClickUp Meeting Tracker 템플릿 사용을 고려해 보세요.

지저분한 회의 기록에 지치셨나요? ClickUp과 Zoom을 연결하세요

왜 AI 회의 도구는 더 이상 선택 사항이 아닐까요?

영상 통화가 그 어느 때보다 많은 시간을 소모함에 따라 수동 필기만으로는 부족해졌습니다. Otter와 같은 AI 필기 도구가 팀의 대화 기록을 돕기 위해 등장했지만, 대부분 단순히 필기 내용만 제공하는 데 그칩니다.

Otter가 독립형 필기에 집중하는 반면, ClickUp AI Notetaker는 필기 내용, 스마트 요약, 실행 항목 및 작업 할당을 통합합니다.

또한 Zoom 연동, AI 기반 인사이트를 제공하는 Brain, 내장된 회의 템플릿 등의 기능을 통해 모든 통화 전·중·후 협업을 지원하는 완벽한 시스템을 경험하세요.

회의를 정말 생산적으로 만들고 싶으신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!