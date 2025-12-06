반자동화 워크플로우에 적합한 AI 스택은 무엇인가요?

워크플로우가 완전히 수동적이지도, 완전히 자동화되지도 않은 상태입니다. 바로 그 중간 지점이 마찰을 일으키고 있습니다.

반복 작업은 여전히 팀의 시간을 소모하고, 승인 절차는 지연되며, AI 도구는 불필요한 정보를 생성하거나 일을 제대로 인계하지 못합니다. 중간 규모 팀은 종종 이러한 독특한 문제에 직면합니다.

반자동화 워크플로우가 해결책이 될 수 있지만, AI를 적용할 영역과 인간의 판단이 필수적인 영역을 구분하고 적절한 tools를 연결하는 방법을 알고 있을 때만 가능합니다.

이 블로그 글에서는 반자동화 워크플로우에 적합한 AI 스택과 인간의 판단이 개입해야 할 지점을 살펴보겠습니다. 💪

추신: ClickUp 같은 tools가 여기에 어떻게 연동되는지도 살펴볼 거예요! 🪢

반자동화 워크플로우의 부상

반자동화 워크플로우의 부상은 현대 업무의 복잡성 증가에 대한 직접적인 대응입니다.

하이브리드 팀이 분산된 커뮤니케이션, 반복적인 업무 인수인계, 증가하는 데이터 양을 관리함에 따라 완전히 수동적인 워크플로우는 더 이상 속도를 따라잡을 수 없습니다.

바로 여기에 반자동화의 역할이 있습니다. 자동화의 효율성과 인간의 감독이 지닌 적응력을 결합하는 것이죠.

여러 변화가 이 움직임을 가속화했습니다:

AI는 더 이상 실험 단계가 아닙니다: 지능형 시스템이 이제 일상적인 tools에 통합되었습니다

수동 조정이 팀을 지치게 합니다: 지속적인 업데이트와 확인 작업은 집중력을 분산시켜 커뮤니케이션을 간소화할 방법을 요구합니다.

크로스-기능적 협업이 점점 어려워지고 있습니다: 프로젝트가 마케팅, 운영, 제품 팀에 걸쳐 진행됨에 따라, 작업을 라우팅하고 진행 상황을 요약하여 분산된 노력을 연결할 수 있는 기술에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.

하이브리드 및 원격 팀이 일 리듬을 재구성하고 있습니다: 시간대가 분산되고 일정이 비동기적인 환경에서는 지리적·시간적 격차를 넘어 맥락과 추진력을 유지하는 솔루션이 필요합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 45%가 자동화 도입을 고려해본 적이 있지만, 아직 실행에 옮기지 못하고 있습니다. 제한된 시간, 최적의 도구에 대한 불확실성, 압도적인 선택지 등의 요인으로 인해 사람들은 자동화를 위한 첫 단계를 내딛는 것을 주저할 수 있습니다. ⚒️ ClickUp은 구축이 쉬운 AI 에이전트와 자연어 기반 명령어를 통해 자동화 시작을 간편하게 합니다. 작업 자동 할당부터 AI 생성 프로젝트 요약까지, 학습 곡선 없이도 강력한 자동화를 활용하고 맞춤형 AI 에이전트를 단 몇 분 만에 구축할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF는 ClickUp의 동적 대시보드와 자동화된 차트를 활용해 보고 시간을 40% 단축했으며, 수시간의 수작업이 실시간 인사이트로 전환되었습니다.

반자동화 워크플로우란 무엇인가요?

반자동화 워크플로우란 작업 책임이 인간 작업자와 자동화 시스템 간에 공유되는 업무 프로세스를 의미합니다.

이 설정에서는 특정 일상적 또는 반복적인 작업은 자동화 소프트웨어가 처리하는 반면, 의사 결정, 판단이 필요한 상황 및 예외 사항에 대한 통제권은 인간이 유지합니다.

반자동화 vs 완전 자동화

반자동화와 완전 자동화의 차이는 종종 한 가지 핵심 요소에 달려 있습니다: 얼마나 많은 통제권을 유지할 것인지, 얼마나 많은 부분을 기계에 위임할 것인지입니다.

차이점을 이해해 보겠습니다:

Aspect 반자동화 완전 자동화 정의 워크플로우 머신은 반복 작업을 처리하고, 인간은 의사 결정이나 검증에 개입합니다. 최소한의 인간 개입 또는 전혀 개입 없이 기계가 전체 프로세스를 종단 간(end-to-end)으로 실행하는 시스템 인간의 개입 높음; 사용자가 정의된 단계에서 결과를 검토, 승인 또는 안내합니다. 낮음; 인간의 역할은 시스템 설정 또는 예외 처리로 한도됨 적응성 새로운 규칙이나 우선순위에 쉽게 조정 가능 경직적. 변경 시 재프로그래밍 또는 완전한 재구성이 필요합니다. 가장 적합한 용도 에스컬레이션, 크리에이티브 승인, 티켓 라우팅 또는 인간의 판단이 필요한 모든 작업 데이터 마이그레이션, 송장 매칭 또는 고정된 논리를 가진 반복적인 워크플로우 장점 유연성, 상황별 감독, 신속한 방향 수정 기능을 제공합니다. 속도, 일관성 및 대규모 실행을 보장합니다. 단점 수동 점검으로 인해 약간 느려질 수 있습니다 미묘한 차이를 놓칠 위험, 과도한 자동화로 인한 오류, 가시성 저하

반자동화 워크플로우가 빛을 발하는 곳

반자동화는 맥락이 여전히 중요한, 신속하게 진행되며 판단이 필요한 일에 적합합니다. 인간을 배제하기보다는 해석, 검토, 결정과 같이 가장 가치 있는 역할로 재배치합니다.

실제 적용 사례는 다음과 같습니다:

마케팅 팀: AI가 캠페인 브리프나 캡션을 초안 작성하지만, 마케터가 어조를 다듬고 최종 문안을 확정합니다. 자산 태깅 및 라우팅 같은 AI가 캠페인 브리프나 캡션을 초안 작성하지만, 마케터가 어조를 다듬고 최종 문안을 확정합니다. 자산 태깅 및 라우팅 같은 워크플로우는 자동화하면서 , 브랜드 일관성과 규정 준수를 위한 검토 루프는 유지할 수 있습니다.

운영 팀: 지연이나 인시던트 발생 시 자동화가 업데이트를 트리거하며, 관리자는 조치 승인 전에 근본 원인을 검증합니다.

디자인 팀: AI가 레이아웃을 제안하고, 빠른 모형을 생성하거나 피드백 스레드를 정리하는 동안 디자이너는 최종 시각적 요소를 큐레이션합니다.

지원 및 IT 팀: 접수된 티켓은 심각도에 따라 자동 분류 및 에스컬레이션되지만, 중대한 에스컬레이션은 인간 전문가가 확인하고 최종 답변을 제공합니다.

마케팅 팀 워크플로우 예시를 확인하세요. 👇🏼

반자동화 워크플로우의 주요 특징

모든 반자동화 워크플로우가 예측 가능한 리듬으로 운영됩니다. 무언가가 이를 트리거하고, 누군가가 이를 검증하며, AI가 지능적으로 진행을 유지합니다.

이러한 구성 요소들은 시스템이 매끄럽게 느껴지도록 하면서도 중요한 부분에서는 여전히 통제권을 허용합니다:

트리거: 사전 정의된 조건(예: 심각도 = 중요, 고객 SLA 위반, 검토 준비 완료된 디자인)이 충족될 때 프로세스를 시작하거나 업데이트합니다. 트리거는 워크플로우를 작동시키는 신호 역할을 합니다.

조건부 논리: 입력값에 따라 작업을 다르게 처리하는 'if-then' 경로를 추가하세요. 예를 들어, 고우선순위 문제는 시니어 에이전트에게 자동 할당하고, 저우선순위 문제는 셀프서비스 대기열로 이동시키는 식입니다.

인간 점검점: 승인, 편집 또는 수동 결정을 위한 검토 단계를 지정하여 모든 자동화 과정에 맥락과 책임성이 유지되도록 합니다.

AI 지원: AI를 활용해 회의를 요약하고, 작업을 추출하거나, 후속 조치 체크리스트를 자동 생성하여 정확성을 유지하면서 시간을 절약하세요.

학습 루프: 결과(승인, 거부, 편집)를 시스템에 다시 입력하여 시간이 지남에 따라 자동화 정확도를 개선하세요.

감사 추적: 투명한 보고 및 규정 준수 추적을 위해 모든 자동 트리거, AI 출력, 인간 행동을 기록합니다.

🔍 알고 계셨나요? 1946년, 미국 포드 자동차 제조 부사장 델마 S. 하더(Delmar S. Harder)가 '자동화(automation)'라는 용어를 처음 만들었습니다. 이는 인간의 직접적인 통제 없이도 일련의 제조 작업을 수행할 수 있는 기계를 설명하기 위한 '별명'이었습니다.

반자동화 워크플로우의 이점

반자동화는 수작업과 완전한 기계 제어 사이의 체계적인 경로를 제공합니다. 에스컬레이션을 관리하는 팀에게 이 중간 지점은 다음과 같은 측정 가능한 이점을 제공합니다:

균형 잡힌 소유권: 인간은 의사 결정에 대한 책임을 유지하는 동시에 기계가 라우팅 및 상태 변경을 처리합니다.

전 과정에 걸친 효율성: 반복 작업이 자동화되어 팀이 판단력이나 창의성이 필요한 일에 집중할 수 있습니다.

확장 가능한 협업: 반자동화는 작업 의존성을 관리하고 라우팅함으로써 여러 팀원이 병렬로 작업할 수 있도록 지원합니다.

적응형 워크플로우: 조건 변화에 따라 프로세스가 완전히 재구성되지 않고도 동적으로 조정됩니다.

가시적 영향: 조치 소요 시간, 해결 주기, 승인 단계 등의 메트릭을 추적하여 리더에게 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

정확도 향상 및 오류 감소: 자동화는 일관된 규칙과 데이터 처리를 강제하여 인적 오류 위험을 줄입니다.

더 나은 인간 집중력: 자동화가 예측 가능한 부분을 처리할 때, 팀은 지속적인 후속 조치 대신 의사 결정, 예외 처리 및 창의성에 집중할 수 있습니다.

인원 증가 없이 확장성 확보: 업무량이 증가할수록 반자동화 스택을 통해 대규모 인력 증원 없이도 더 많은 작업량을 처리할 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 구독 중인 대부분의 AI 도구는 활용되지 않고 있습니다. 기업들이 수십 가지 AI 솔루션에 투자함에도 불구하고, 근로자의 91%는 매주 단 1~4개의 도구만 사용합니다. 더욱 놀라운 점은, 팀의 거의 45%가 지난 1년간 도입한 AI 도구를 이미 포기했다는 사실입니다. 'AI 도구 확산( AI tool sprawl)'이라 불리는 이 현상은 올바른 AI 스택을 선택하고 워크플로우에 진정으로 통합되는 도구를 도입하는 것이 얼마나 중요한지 강조합니다.

반자동화에 이상적인 AI 스택의 조건

AI 스택은 반자동화 워크플로우의 운영적 중추입니다. 이 스택은 모든 단계를 통합하고, 트리거하며, 정보를 제공하고, 인간을 참여시키며, 각 단계를 노출해야 합니다.

반자동화 프로세스에 적합한 이상적인 AI 스택을 정의하는 다섯 가지 핵심 차원을 살펴보겠습니다. 💁

통합 유연성

반자동화 워크플로우에서는 맥락이 모든 것이며, 진정한 맥락이란 여러 AI 도구, 시스템, 형식의 데이터를 통합하는 것을 의미합니다. 스택이 데이터 소스를 일관된 전체로 통합하지 못한다면, 통찰력 없는 자동화만 얻게 될 것입니다.

우선적으로 고려해야 할 키 기능:

CRM, 티켓팅, 채팅, 분석 tools를 실시간으로 동기화하는 통합 데이터 파이프라인

API 우선 또는 iPaaS 기반 아키텍처 로 시스템 확장과 플러그 앤 플레이 통합을 손쉽게 구현하세요.

별도의 워크플로우 없이 (구조화, 비구조화, 반구조화) 데이터를 처리할 수 있는 능력

🧠 재미있는 사실: 기록된 최초의 '자동화'는 고대 그리스로 거슬러 올라갑니다. 기원전 250년경, 기술자 크테시비우스는 스스로 물을 채우고 자동으로 종소리를 낼 수 있는 물시계를 만들었습니다. 이렇게 생겼습니다! Source

맞춤형 자동화 계층

모든 워크플로우는 각기 다르며, 경직된 자동화는 오히려 해가 될 수 있습니다. 규칙이 유연하게 적용되고 인간이 개입할 수 있을 때 반자동화가 효과적입니다. 여러분의 스택은 지능적이면서도 절대적이지 않은 논리를 허용해야 합니다.

실용적인 적용 사례로는:

사전 설정된 기준(SLA 또는 심각도 등)이 충족될 때 즉시 작동하는 조건부 트리거

신뢰도 점수가 안전 기준치 아래로 떨어질 때의 수동 제어 옵션

계층적 에스컬레이션 규칙 프로세스 자동화가 중단되고 인간의 판단이 개입하는 시점을 정의하는

실시간 데이터 처리

지원 에스컬레이션이나 재고 변동과 같이 동적 입력에 의존하여 결정이 달라지는 경우, 스택은 즉시 분석하고 실행해야 합니다.

반응성을 위한 핵심 요소는 다음과 같습니다:

지속적인 데이터 스트리밍 을 통해 이벤트 발생 시 즉시 로직과 AI 추론이 실행됩니다

실시간 대시보드 및 알림 : 정적 스냅샷이 아닌 현재 조건을 반영합니다

수동 새로고침 없이 승인, 에스컬레이션 또는 라우팅을 위한 인라인 의사결정

🧠 재미있는 사실: 인터넷 자체가 반자동화된 워크플로우로 시작되었습니다. ARPANET 프로젝트 (1969년)는 연결된 컴퓨터들 사이에서 디지털 정보 '패킷'을 자동으로 라우팅했습니다.

인간 개입형 설계

반자동화는 인간이 결과에 대한 통제권을 유지할 때 가장 효과적입니다. 시스템 설계는 단순히 수동적으로 관찰하는 것이 아니라, 사람들에게 명확한 가시성과 손쉬운 개입 방안을 제공해야 합니다.

작동 방식은 다음과 같습니다:

체크포인트 를 정의된 간격으로 삽입하세요. 예를 들어, P0 티켓의 자동 라우팅 후에는 최종 해결 전에 인간 검증이 필요합니다.

기계 추론 과정 표시 (작업이 왜 여기에 배정되었는가?)를 통해 인간이 자동화를 신뢰하고 이해할 수 있도록 하십시오.

안전한 대체 메커니즘을 제공하여 중대한 조치가 발생하기 전에 예외 상황을 인간에게 전달하십시오.

투명성과 추적 가능성

모든 결정(인간 또는 기계)은 추적 가능하고 기록되며 설명 가능해야 합니다. 이를 충족하지 못하면 결과가 도출된 과정의 가시성을 잃게 됩니다.

이를 견고하게 만드는 요소는 다음과 같습니다:

모든 활동 기록 : 트리거 활성화, 라우팅 결정, 인간 개입, 완료 타임스탬프 포함

자동화 규칙과 AI 모델 프롬프트에 대한 버전 관리 를 통해 변경 사항과 시점을 확인할 수 있습니다.

경영진을 위한 거버넌스 대시보드: 자동화 실행 현황, 성공/실패한 의사 결정, 인간 개입 사례를 보여줍니다.

🔍 알고 계셨나요? 1801년, 조제프 마리 자카르는 천의 무늬를 자동화하기 위해 코드화된 구멍을 사용하는 천공 카드 제어 Loom을 발명하여 직조 기술에 혁명을 일으켰습니다. 이는 찰스 배비지가 최초의 프로그래밍 가능한 컴퓨터를 설계하는 데 영감을 주었습니다.

반자동화 워크플로우를 위한 AI 스택 구축 방법 (단계별 안내)

반자동화된 워크플로우 구축을 위해서는 워크플로우 소프트웨어, 프로세스 및 감독 메커니즘을 신중하게 순차적으로 구성해야 합니다.

기억하세요, 목표는 기계가 탁월한 성과를 낼 수 있는 영역과 인간의 판단이 여전히 필수적인 영역을 구분하는 것입니다.

시작해 보세요! ✔️

1단계: 현재 워크플로우를 지도하고 자동화 트리거를 식별하세요

기존 프로세스를 점검하여 시간을 소모하지만 전략적 사고가 필요하지 않은 반복적이고 규칙 기반의 작업을 정확히 파악하는 것부터 시작하세요.

프로세스 맵을 작성하기 전에 확인해야 할 간단한 체크리스트입니다:

매일 또는 매주 일정한 패턴으로 발생하는 작업은 무엇인가요?

수동 인계나 데이터 입력으로 인해 병목 현상이 발생하는 지점은 어디인가요?

어떤 결정이 예측 가능한 논리를 따르는가(예: 청구서가 5,000달러를 초과할 경우 재무팀에 에스컬레이션)?

확인된 후에는 일이 시작되거나 진행되어야 하는 정확한 시점, 즉 트리거를 문서화하세요. 이 트리거가 자동화의 시작점이 됩니다. 예를 들어, '양식이 제출될 때' 또는 '데이터베이스에서 상태가 변경될 때' 등이 트리거가 될 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 화이트보드를 활용해 워크플로우를 시각화하세요. 드래그 앤 드롭 방식의 모양과 연결선을 활용해 워크플로우 다이어그램을 생성하여 업무가 팀 간에 어떻게 이동하는지 시각화하세요. 반복적인 단계는 자동화 준비가 된 것처럼 보이도록 색상이나 간편 아이콘으로 표시하고, 소유권을 나타내기 위해 스윔레인이나 열을 추가하여 업무 인계 및 지연 사항을 쉽게 파악할 수 있도록 하세요. ClickUp 화이트보드를 활용해 현재 워크플로우를 협업으로 스케치하여 자동화 가능한 부분을 한눈에 파악하세요

2단계: 인간 점검점 및 의사결정 관문 정의

자동화가 모든 것을 결정하도록 내버려 두지 말고, 검토, 승인 또는 예외 처리가 반드시 필요한 지점을 지정하세요.

다음은 몇 가지 키 체크포인트 유형입니다:

승인 단계: 행동 전에 누군가가 검토하고 승인해야 하는 지점 (예: 재무팀이 결제 전 경비 보상을 승인함)

예외 처리: 자동화가 비정상적인 사례를 전문가에게 전달하는 경우(예: 데이터가 누락된 송장은 조용히 실패하지 않고 팀 회원에게 전달됨).

코드 품질 검사: 출력이 다음 단계로 진행되기 전에 검증되는 경우 (예: AI가 생성한 요약본이 클라이언트에게 전송되기 전에 정확성을 검토함)

자동화된 단계와 필요한 인간 개입 지점을 보여주는 간단한 플로우차트를 작성하세요.

예를 들어 콘텐츠 승인 워크플로우에서는: AI가 피드백을 요약 > 인간 에디터가 검토 및 승인 > 자동화 시스템이 게시합니다. 이를 통해 핵심 순간마다 관계자에게 정보를 전달합니다.

🔍 알고 계셨나요? 앨런 튜링이 1950년 발표한 논문 <컴퓨팅 기계와 지능>은 기계가 인간의 추론을 모방할 수 있는 테스트를 제시했습니다. 이 논문은 사실상 AI 워크플로우 의사결정의 철학적 토대를 그 존재 이전에 이미 제시한 것이었습니다.

AI 스택에는 다음 세 가지 범주의 도구가 포함되어야 합니다:

데이터 및 라우팅 도구: 정보 흐름을 처리하기 위한 도구로, 데이터 소스에서 데이터를 추출하고, 데이터가 이동할 위치를 결정하며, 다음 단계를 트리거하는 등의 작업을 수행합니다. 정보 분석, 카테고리 제안, 콘텐츠 초안 작성 또는 데이터 요약 등을 통해 인간의 의사 결정을 보완하는 AI 도구 가시성 및 감독 도구를 통해 자동화된 내용과 현재까지의 진행 상황을 투명하게 파악하세요. 이러한 대시보드와 로그는 책임성을 보장하고 팀이 문제를 조기에 발견하는 데 도움을 줍니다.

대부분의 팀은 복잡한 스택이 필요하지 않습니다. 잘 설계된 반자동화 워크플로우는 종종 다음을 결합합니다:

워크플로우 자동화 플랫폼 (tools 연결 및 라우팅 관리)

AI 어시스턴트 또는 대규모 언어 모델(LLM) 통합(지능형 분석 또는 콘텐츠 생성을 위한)

내장된 자동화 및 대시보드를 갖춘 프로젝트 또는 운영 플랫폼(업무를 중앙화하고 가시성을 유지하기 위해)

🔍 알고 계셨나요? ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 콘텐츠 브리프, 성과 대시보드, 작업, 클라이언트 피드백을 하나의 통합 플랫폼에 모아 제공합니다. 팀은 워크플로우의 최대 80%를 자동화하면서도 정확성과 가시성을 유지할 수 있어 오류를 줄이고 더 가치 있는 업무에 시간을 할애할 수 있습니다. ClickUp Brain에서 자연어 프롬프트를 활용하여 에이전트가 지원하는 맞춤형 자동화 워크플로우를 구축하세요. 이는 프로젝트에 대한 맥락이 부족한 흩어져 있고 연결되지 않은 웹 앱 및 AI 시스템인 '업무 확산(Work Sprawl)'을 해결합니다. ClickUp 엔터프라이즈 검색을 사용하면 단일 쿼리로 승인된 문서, 출시 플랜, 보안 검토를 작업, 문서, 통합 앱 전반에서 즉시 확인할 수 있습니다.

4단계: 파일럿 워크플로우로 시작하기

모든 것을 한꺼번에 자동화하지 마십시오. 현재 상당한 시간을 소모하거나 병목 현상을 일으키는 워크플로우를 선택하여 설정을 테스트하십시오.

파일럿 기준:

높은 반복성 (매일 또는 주당 여러 번 발생)

명확한 의사결정 논리(규칙이 문서화되거나 명백함)

측정 가능한 결과(절약된 시간 또는 방지된 오류 추적 가능)

예를 들어, 프로젝트 운영 팀의 리더는 매주 45분 동안 수동으로 데이터를 추출하고 요약문을 작성합니다. 팀원 모두가 업데이트를 제출하면 자동으로 실행되는 주간 업데이트 자동화 시스템을 구축합니다. AI 도구가 데이터를 통합하여 보고서를 초안으로 작성하면, 관리자가 검토 및 승인한 후 경영진에게 발송합니다.

파일럿 운영 기간 동안 다음을 측정하십시오:

주기당 절감 시간: 각 워크플로우 인스턴스가 기존 수동 프로세스에 비해 얼마나 가속화되었는지 측정합니다.

오류 감소 또는 품질 개선: 자동화 전후의 실수, 재작업 또는 결함 발생 빈도를 모니터링하세요.

인간 개입이 필요한 빈도(및 이유): 자동화 프로세스 중 팀원이 개입하는 시점과 이유를 추적하여, 인간 판단이 필요한 일반적인 예외 사항, 의사 결정 지점 또는 특수 사례를 식별하세요.

🚀 ClickUp의 장점: 시범 운영할 워크플로우 하나를 선택하면(반복성이 높고 논리가 명확하며 측정 가능한 것이 이상적), ClickUp 자동화 기능이 핵심 도구가 됩니다. 내장된 워크플로우 자동화 도구는 작업을 백그라운드에서 지속적으로 진행시키면서도, 사용자에게 수동 점검 포인트와 가시성을 제공합니다. ClickUp 자동화 기능을 활용해 맞춤형 워크플로우를 구축하고, 팀이 추가 노력 없이도 원활하게 업무를 진행할 수 있도록 하세요 기본적인 '이 경우, 그러면 실행' 규칙으로 작동하는 자동화 기능이 파일럿 운영을 지원하는 방식은 다음과 같습니다: 트리거 기반 작업: '모든 팀원이 업데이트를 제출할 때' 또는 '작업 상태가 '검토 준비 완료'로 변경될 때'와 같은 규칙을 설정하세요.

다단계 자동화 체인: 초안 보고서 생성 > 관리자에게 할당 > 이해관계자에게 알림과 같은 단계를 정의하세요.

알림 및 알림: 입력이 지연되거나 사람의 조치가 필요할 때 알림을 전송합니다.

5단계: 더 스마트한 자동화를 위한 AI 지원 통합

기본 워크플로우가 원활하게 운영되면 AI 지원을 단계적으로 도입하여 자동화된 의사결정을 더 스마트하게 만들고 인간 검토자의 부담을 줄이세요.

AI는 다음과 같은 여러 방식으로 도움을 줄 수 있습니다:

분류 및 라우팅: 유형, 긴급도 또는 담당자에 따라 들어오는 요청을 자동으로 분류합니다.

요약: 긴 문서나 이메일을 핵심 요점으로 압축하여 신속한 검토를 가능하게 합니다.

콘텐츠 초안 작성: 인간이 수정할 수 있는 초안(이메일, 보고서, 요약문) 생성

이상 탐지: 즉각적인 주의가 필요한 비정상적인 패턴(예: normal한 청구서보다 10배 큰 청구서)을 표시합니다.

AI는 소음을 줄이고 중요한 부분을 부각시켜야 하며, 인간의 판단을 대체해서는 안 됩니다.

🚀 ClickUp의 장점: 플랫폼의 AI 기반 어시스턴트인 ClickUp Brain으로 통찰력을 도출하고 정보를 체계화하며 진정으로 중요한 일에 집중하세요.

이 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트는 스탠드업 회의 요약, 진행 상황 추적부터 업데이트나 지연 사항을 기반으로 새로운 ClickUp 작업 생성까지 관리 업무를 자동으로 처리합니다.

또한 간단한 자연어 프롬프트를 기반으로 보고서를 작성하고, 피드백을 요약하며, 코드 및 클라이언트 업데이트를 생성합니다. 모든 출력은 사용자의 역할과 작업 공간 데이터에 맞춰 조정됩니다.

📌 예시 프롬프트: 이해관계자를 위한 프로젝트 업데이트 초안을 작성하여 달성한 마일스톤과 향후 단계를 요약하세요.

이번 주 작업 업데이트를 요약하고 지연된 항목을 강조하세요.

어제 회의에서 논의된 모든 미해결 클라이언트 요청에 대해 후속 작업을 생성하십시오.

6단계: 책임성을 위한 대시보드 및 감사 추적 설정

반자동화는 모든 사람이 진행 상황을 확인할 수 있을 때만 효과적입니다. 다음을 보여주는 대시보드를 설정하세요:

워크플로우 진행 상황: 오늘 각 단계를 통과한 항목 수는 몇 개인가?

인간의 결정: 팀은 무엇을 승인, 거부 또는 상급자에게 보고했는가?

AI 성능: AI 제안이 활용되고 있는가? 어디에서 부정확한가?

병목 현상: 어디에서 항목이 가장 오래 대기하고 있나요?

동등하게 중요한 것은 감사 추적입니다. 이는 정확히 무엇이, 언제, 누가 관여했는지 보여주는 로그입니다. 이는 규정 준수, 문제 디버깅, 지속적인 개선에 필수적입니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드로 반자동화 워크플로우의 모든 부분을 투명하게 관리하세요. 복잡한 프로세스를 명확한 실시간 인사이트로 전환하여 팀이 책임감 있게 자신감 있게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다. 방법은 다음과 같습니다: 상태별 작업, 누적 흐름과 같은 카드로 실시간 진행 상황을 추적하세요.

상태별 소요 시간 및 담당자별 업무량 카드를 활용하여 병목 현상을 신속하게 파악하고, 워크플로우를 균형 있게 조정하며, 지연을 방지하세요.

승인, 거부, 에스컬레이션을 포착하는 활동 보기 및 할당된 코멘트 카드를 통해 인간의 의사 결정을 명확하게 파악하세요.

AI 스탠드업™ 및 AI 프로젝트 업데이트 카드를 통해 AI 성능을 모니터링하세요. 이 카드는 활동을 요약하고 인간 검토가 필요한 부분을 표시합니다. ClickUp 대시보드의 맞춤형 및 사전 구축된 카드를 활용하여 대기 중인 검토 또는 피드백 요청 동향을 모니터링하세요

7단계: 모니터링, 측정 및 개선

반자동화된 워크플로우도 '한 번 설정하면 끝'이 아닙니다. 매주 또는 매월 성과를 검토하며 다음을 질문하세요:

예상대로 시간이 절약되고 있나요?

오류가 감소하고 있나요?

인간의 점검 포인트는 제대로 작동하고 있나요, 아니면 조정이 필요할까요?

AI가 포착해야 할 새로운 패턴이나 예외 사항이 있나요?

이 피드백을 활용하여 자동화 규칙을 조정하고, 체크포인트를 추가하거나 제거하며, 워크플로우를 개선하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp Analytics를 활용하면 조직 전체의 인사이트를 바탕으로 워크플로우를 세밀하게 조정할 수 있습니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 자동화 전후 성과를 비교하여 실질적인 이점을 확인하세요

반복되는 예외 사항이나 느린 승인 단계를 장애물로 발전하기 전에 발견하세요

AI 제안과 인간 검증 단계가 효율성과 정확성을 얼마나 잘 조화시키고 있는지 측정하세요.

검토 단계에 머무는 작업 시간, 인간의 개입 빈도, 자동화가 실제로 시간을 절약하는지 여부를 추적하세요. ClickUp Analytics를 활용하여 자동화를 자신 있게 개선, 최적화 및 확장하세요

반자동화 워크플로우를 위한 AI 스택 예시

프로세스를 설계하고 자동화의 기반을 구축한 후, 다음 단계는 시스템을 지능적으로 만들 tools를 선택하는 것입니다.

이상적인 워크플로우 예시를 만들기 위해 기술 스택에 통합할 수 있는 AI 도구 몇 가지를 소개합니다. ⚒️

➡️ 워크플로우 오케스트레이션 및 라우팅 계층

1. ClickUp (단일 통합 작업 공간에서 작업부터 팀 관리까지 모든 것을 관리하는 데 최적)

ClickUp 오토파일럿 에이전트로 일상적인 작업을 실행하여 프로젝트를 24시간 연중무휴로 운영하세요

AI 스택의 워크플로우 오케스트레이션 및 라우팅 계층으로서 ClickUp은 도구 전반에 걸쳐 데이터, 작업, 팀을 연결합니다.

다음은 모든 자동화, 업데이트 또는 인간 입력이 적시에 적절한 위치로 흐르도록 보장하는 방법입니다:

ClickUp Ambient Agents로 동적 워크플로우 자동화하기

정적 자동화와 달리 ClickUp 에이전트는 의도를 해석하고 지능적으로 행동합니다. Google Drive, GitHub, Salesforce와 같은 통합 도구 전반에서 발생하는 상황을 모니터링한 후, 모든 업데이트, 알림 또는 작업이 사용자에게 전달되도록 보장합니다.

코딩 없이 맞춤형 에이전트를 구축하여 감시 대상, 응답 방식, 활용할 AI 도구를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 마케팅 팀이 캠페인 승인을 관리하는 경우, 맞춤형 에이전트는 드라이브에 새 크리에이티브 자산이 업로드되면 이를 감지하고 제출 내용을 요약하여 적절한 검토자에게 전달하며 누락된 캠페인 세부 정보를 표시할 수 있습니다.

요약하자면, 에이전트형 AI 지원이 작업 공간 전반에 걸쳐 제공됩니다.

ClickUp Brain MAX로 AI 확산을 방지하세요

ClickUp Brain MAX는 ClickUp의 데스크톱(및 브라우저 확장 프로그램) AI 허브로 설계되어 업무 생태계 위에 지능형 AI 레이어로 작동합니다. 작업, 문서, 채팅, 통합 앱 전반에서 검색, 질의, 자동화, 생성 기능을 수행하는 허브 역할을 합니다.

다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

ClickUp, 연결된 앱, 웹 전반에서 정보를 수집 하여 작업, 의사 결정 또는 다음 단계를 지원하세요.

음성 노트를 실행 가능한 작업 , 업데이트 또는 요약으로 변환하는 , 업데이트 또는 요약으로 변환하는 음성 인식 기능을 활용하세요.

GPT, Claude, Gemini와 같은 고급 AI 모델 중에서 선택하여 워크플로우에 최상의 성능만 제공되도록 하십시오.

ClickUp 최고의 기능

워크플로우를 손쉽게 문서화하세요: ClickUp Docs 내에서 제목, 테이블, 플로우차트 같은 풍부한 형식 도구를 활용해 표준 운용 절차 (SOP), 승인 단계, 예외 처리 규칙, 품질 검사를 정의하세요. ClickUp Docs 내에서 제목, 테이블, 플로우차트 같은 풍부한 형식 도구를 활용해 표준 운용 절차 (SOP), 승인 단계, 예외 처리 규칙, 품질 검사를 정의하세요.

기술 스택과 통합하기: webhook과 webhook과 ClickUp 통합 기능을 활용하여 ClickUp을 CRM, 티켓팅 및 데이터 tools와 연결하세요.

대시보드를 확인하지 않고도 최신 정보를 파악하세요: ClickUp 예약 보고서를 설정하여 프로젝트 또는 캠페인 성과 요약 정보를 정기적으로(매일, 매주, 매월) 이해관계자에게 전달하세요.

팀 피드백 수집: ClickUp에서 양식을 생성하여 팀원들의 체계적인 입력을 바탕으로 워크플로우 구축을 시작하세요. ClickUp에서 양식을 생성하여 팀원들의 체계적인 입력을 바탕으로 워크플로우 구축을 시작하세요.

정밀한 진행 상황 추적: ClickUp 맞춤형 상태를 활용해 고유한 워크플로우 단계를 정의하고, AI에서 인간으로의 작업 인계를 표시하며 수동 개입이 필요한 부분을 강조하세요. ClickUp 맞춤형 상태를 활용해 고유한 워크플로우 단계를 정의하고, AI에서 인간으로의 작업 인계를 표시하며 수동 개입이 필요한 부분을 강조하세요.

워크플로우 데이터 수집 및 정리: ClickUp 사용자 지정 필드 (텍스트, 숫자, 드롭다운 메뉴, 날짜, 수식)를 추가하여 작업을 풍부하게 하고 자동화를 추진하며 AI 지원 프로세스의 맥락을 유지하세요. ClickUp 사용자 지정 필드 (텍스트, 숫자, 드롭다운 메뉴, 날짜, 수식)를 추가하여 작업을 풍부하게 하고 자동화를 추진하며 AI 지원 프로세스의 맥락을 유지하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능과 다중 에이전트 시스템은 익숙해지기까지 시간이 걸릴 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서도 다음과 같이 공유합니다:

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 하나의 플랫폼에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 결합하는 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 기능도 정말 마음에 듭니다. 가장 눈에 띄는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각할 수 있게 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 가진 듯한 느낌입니다.

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 하나의 플랫폼에서 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 결합하는 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 기능도 정말 마음에 듭니다.

가장 눈에 띄는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각할 수 있게 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 가진 듯한 느낌입니다.

2. Make (구 Integromat) (앱 간 노코드 자동화를 시각적으로 구축하고 확장하는 데 최적)

via Make

Make는 코딩 기술 없이도 워크플로우를 구축할 수 있는 시각적 환경을 제공하여 자동화와 인간의 의사 결정 지점을 결합합니다. 3,000개 이상의 사전 구축된 앱(또는 맞춤형 API)에서 모듈을 드래그 앤 드롭하고 트리거, 액션, 로직을 연결하세요.

이 솔루션의 매력은 자동화 확장 방식에 있습니다: 에이전트 기반 워크플로우 구축, 자동화 환경 시각화(Make Grid 활용), AI 모듈을 체인에 직접 통합할 수 있습니다.

최적의 기능 구현

텍스트 생성, 번역, 이미지 처리와 같은 AI 작업을 AI 모듈로 통합하세요.

실시간 오케스트레이션과 가시성을 통해 운영 중인 워크플로우를 모니터링하고 병목 현상을 파악하세요.

조건부 논리와 데이터 조작을 활용하여 데이터를 동적으로 변환, 필터링 및 라우팅하세요.

한도 설정

단일 시나리오 내 다중 트리거 지원 불가

워크플로우에서 완전 병렬 처리보다는 순차적 처리

가격 책정하기

Free

코어: 월 $10.59

프로: 월 $18.82

Teams: $34. 12/월

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

평가와 리뷰 작성하기

G2: 4.6/5 (250개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

🔍 알고 계셨나요? '클라우드 자동화' 이전에는 팀들이 크론 작업(cron jobs)을 이용해 프로세스를 예약했습니다. 이는 1975년 유닉스(Unix)에서 도입된 기능으로, 컴퓨터가 특정 시간에 복잡한 작업을 자동으로 실행할 수 있게 했습니다.

➡️ AI 지원 및 인텔리전스 계층

3. ChatGPT (워크플로우 전반에 걸쳐 아이디어 생성, 콘텐츠 초안 작성, 데이터 해석에 최적)

via ChatGPT

ChatGPT는 콘텐츠 초안 작성, 데이터 분석, 정보 분류를 지원하는 범용 대규모 언어 모델(LLM) 플랫폼입니다. GPT-4.1, GPT-4o, GPT-5 계열과 같은 최신 모델은 복잡한 프롬프트, 더 긴 컨텍스트 창, 도구 사용(웹 검색, 파일 업로드, Python 실행 포함), 시스템 연결을 통한 커넥터 접근을 지원합니다.

ChatGPT의 최고의 기능

파일 및 tool 접근(파이썬, 시각적 입력)을 통해 PDF, 스프레드시트, 이미지 등의 업로드를 분석하세요.

콘텐츠를 분류, 분류 또는 라우팅하여 비즈니스 프로세스 자동화를 확장하세요. 커넥터 통합(Google Drive, Dropbox, GitHub)을 활용하세요.

API 접근(채팅 완료, 응답, tool 호출)을 통해 기술 스택에 통합하세요.

역사적 데이터를 보존하고 학습하는 머신러닝을 통해 인간의 통제권을 유지하세요.

ChatGPT의 한도

웹 브라우징 없이 실시간 또는 최신 정보에 대한 접근 한도가 있습니다.

기술적 또는 틈새 주제에 대한 응답에서 가끔 발생하는 부정확성 또는 '환각' 현상

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택: 사용자당 월 $20

비즈니스: 사용자당 월 30달러

프로: 사용자당 월 200달러

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (250개 이상의 리뷰)

프리랜서 시니어 디자이너인 Joao Correa가 ClickUp으로 워크플로우를 자동화한 경험에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp이 경쟁사들과 차별화되는 점은 거의 모든 상황에 유연하게 적용될 수 있는 다재다능함과, 일상적인 작업을 자동화할 수 있는 능력입니다. 또한 이메일, 달력 등 거의 모든 서비스를 통합할 수 있어 업무 효율성이 크게 향상됩니다.

ClickUp이 경쟁사들과 차별화되는 점은 거의 모든 상황에 유연하게 적용될 수 있는 다재다능함과, 일상적인 작업을 자동화할 수 있는 능력입니다. 또한 이메일, 달력 등 거의 모든 서비스를 통합할 수 있어 업무 효율성이 크게 향상됩니다.

4. Jasper (브랜드 안전성을 유지하며 대규모 콘텐츠 생성을 자동화하는 마케터에게 최적)

via Jasper

Jasper는 이메일, 광고 카피, 소셜 게시물, 브랜드에 맞는 메시지를 대규모로 생성해야 하는 마케터를 위해 구축된 AI 기반 콘텐츠 플랫폼입니다. 브랜드의 어조와 스타일을 정의하면 이를 기반으로 설득력 있는 마케팅 콘텐츠를 생성합니다.

'생성 후 검토' 워크플로우를 구축하세요. 이는 AI가 콘텐츠 초안을 작성하고, 팀이 이를 검토 및 수정하며, 이후 콘텐츠가 마케팅 기술 스택으로 흘러가 배포되는 방식을 의미합니다.

재스퍼의 주요 기능

목적에 맞게 설계된 워크플로우 템플릿을 활용하여 마케팅 자료를 생성하세요.

API 액세스 및 워크플로우 통합을 통해 기존 기술 스택과 연동하세요.

SEO 모드 와 서퍼 SEO 통합을 활용하여 콘텐츠가 검색 및 성능에 최적화되도록 보장하세요.

캠페인에 부합하는 시각 자료를 생성하고 편집할 수 있는 AI 이미지 제품군 활용

Jasper의 한도

디버깅 시나리오를 위한 전용 테스트 모드 없음

오류 메시지와 디버깅 tools는 때때로 혼란스러울 수 있습니다

Jasper 가격 정책

프로: 사용자당 월 69달러

비즈니스: 맞춤형 가격 책정

재스퍼 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1800개 이상의 리뷰)

5. Typeface (AI 기반 디자인으로 브랜드 정체성을 반영한 마케팅 자산을 제작하는 기업에 최적)

via Typeface

Typeface는 브랜드 일관성을 유지하는 콘텐츠 생성 및 자산 생성에 특화된 기업급 AI 플랫폼입니다.

브랜드 가이드라인, 시각적 자산, 목소리 톤 등 모든 것을 브랜드 hub에 통합 관리합니다. 이는 텍스트, 이미지, 비디오 등 다양한 콘텐츠 제작 및 관리의 기반이 됩니다. 브랜드 규칙으로 시스템을 학습시킨 후 Arc 에이전트가 캠페인 컨셉, 콘텐츠 변형, 재활용 가능한 자산을 생성하도록 할 수 있습니다.

서체의 최고의 기능

동적 개인화 를 활용하여 브랜드 일관성을 유지하면서 목표에 맞는 콘텐츠 변형을 생성하세요.

브랜드 거버넌스 를 통해 배포 전에 브랜드, 규정 준수 또는 안전 문제를 자동으로 포착하세요.

자연어 프롬프트로 모든 콘텐츠 레포지토리를 훑어보고 검색 및 발견 기능을 통해 자산을 신속하게 재사용하세요.

커넥터 라이브러리를 활용하여 워크플로우를 통합하고, 데이터를 연결하며, 시스템 전반에 걸쳐 실행하세요.

서체 한도

불투명한 가격 정책과 대규모 계약 크기로 인해 중소 규모 팀에게는 실용적이지 않습니다.

임시적이거나 소규모 콘텐츠 팀에는 효과적이지 않습니다.

서체 가격 정책

맞춤형 가격 책정

서체 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? API가 등장하기 전에는 기업들이 '스니커넷(sneakernet)'을 통해 tools를 통합했습니다. 이는 말 그대로 컴퓨터 사이를 플로피 디스크를 들고 다니며 이동하는 것을 의미했습니다.

➡️ 데이터 통합 및 동기화 계층

6. Airbyte (다양한 데이터 소스의 데이터를 하나의 파이프라인으로 원활하게 연결 및 전송하는 데 최적)

via Airbyte

에어바이트(Airbyte)는 다양한 소스에서 목적지(일반적으로 ELT(추출, 로드, 변환) 파이프라인으로 알려진)로 데이터를 이동하는 과정을 단순화하는 오픈소스 데이터 통합 tool입니다. 600개 이상의 사전 구축된 커넥터, 오픈 코어 아키텍처, 클라우드 전반의 배포 옵션을 통해 이 tool은 AI 준비 작업의 데이터 기반을 해결합니다.

Airbyte의 주요 기능

배포 환경(온프레미스, 클라우드, 하이브리드) 선택을 통해 주권과 규정 준수를 유지하세요.

커넥터 빌더 와 CDK 를 활용하여 맞춤형/AI 지원 커넥터 생성을 가속화하세요.

고속 CDC 및 실시간 복제를 통해 준실시간 동기화 및 변경 데이터 캡처를 구현하세요.

관측성 및 로깅(Datadog, Prometheus 통합)을 통해 파이프라인 상태, 오류 및 사용량을 모니터링하세요.

Airbyte의 한도

커뮤니티에서 유지 관리하는 커넥터의 경우 특히 프로덕션 환경에서 커넥터 불안정성과 빈번한 동기화 작업 실패가 발생합니다.

제한된 문서화와 오류 보고로 인해 복잡한 파이프라인의 문제 해결이 더 어려워집니다.

Airbyte 가격 정책

핵심: 무료

표준: 사용자당 월 $10

장점: 맞춤형 가격 책정

Enterprise 플렉스: 맞춤형 가격 책정

Enterprise 자체 관리형: 맞춤형 가격 책정

Airbyte 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (60개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? AI 기능의 첫 번째 주요 상업적 성공 사례는 1980년 R1 (후에 XCON으로 알려짐)에서 비롯되었습니다. 카네기 멜론 대학교에서 개발되고 디지털 장비 회사(DEC)가 배포한 이 전문가 시스템은 고객 주문을 기반으로 적절한 CPU, 메모리, 케이블 및 소프트웨어를 선택하여 복잡한 컴퓨터 시스템을 자동으로 구성했습니다.

7. Zapier (코드 없이 앱 연결 및 단순~중간 난이도 워크플로우 자동화에 최적)

via Zapier

Zapier는 약 8,000개 앱을 연결하는 AI 기반 워크플로우 자동화 소프트웨어로, 운영 리더, 프로젝트 관리자 및 AI 중심 팀이 반복 작업을 자동화할 수 있도록 지원합니다. 필터, 경로, 스케줄링과 같은 기능은 AI 또는 자동화 단계가 올바른 조건에서만 실행되도록 보장합니다.

Zapier의 주요 기능

코드 없이 정보를 이동하고 작업을 트리거하기 위해 Zaps 를 사용하세요

경로 를 구성하여 if/then 논리에 따라 리드, 티켓 또는 작업을 안내하세요.

Formatter를 사용하여 날짜, 통화, 텍스트 등을 정리, 변환 또는 표준화하세요.

Zapier의 한도

초보 사용자에게는 UI가 다소 복잡해 설정 과정이 약간 어려울 수 있습니다.

연동된 앱 중 하나가 변경되면 앱 연결이 끊어져 워크플로우가 중단될 수 있습니다

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널: 사용자당 월 $29.99

팀: 월 $103.5 (최대 25명)

Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3000개 이상의 리뷰)

🧠 재미있는 사실: 1980년대 일본 기업들은 '라이트아웃 제조( lights-out manufacturing)'라는 용어를 최초로 도입했습니다. 이는 완전 자동화 워크플로우의 전형적인 예시로, 사람이 없이도 24시간 연중무휴로 생산을 지속하는 완전 자동화 공장을 의미합니다. 이 개념은 오늘날에도 계속해서 부상하고 있습니다.

➡️ 커뮤니케이션 및 알림 계층

8. Slack (팀과 앱 간 커뮤니케이션 중앙화 및 일 통합에 최적)

via Slack

Slack은 실시간 메시징 및 협업 플랫폼입니다. AI 기반 워크플로우 빌더를 통해 작업을 자동화함으로써 반복적인 업무를 줄일 수 있도록 지원합니다. 자동화된 알림, 알림 또는 승인을 설정하여 팀이 더 높은 우선순위 업무에 집중할 수 있도록 합니다.

이 플랫폼은 Slack CLI와 Bolt를 제공하여 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있습니다. 특정 작업을 처리하거나 요청을 자동으로 라우팅하거나 다른 시스템과 상호작용하는 봇을 만들 수 있습니다.

Slack 최고의 기능

팀을 구성하고 채널 및 Slack Connect 로 협업하세요.

팀이 이미 사용하는 2,600개 이상의 타사 tool과 연결하세요

메시징 및 오디오/비디오 기능을 활용하여 팀원과 채팅, 통화 또는 빠른 회의를 진행하세요.

Canva와 리스트로 유연한 문서를 생성하고 프로젝트를 추적하세요.

Slack의 한도

특히 활발한 작업 공간에서는 오래된 메시지와 파일을 찾기 어려울 수 있습니다.

빠른 회의에서의 소음 제거 기능은 일관성이 떨어질 수 있습니다

Slack 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $4.38

Business+: 사용자당 월 $9

Enterprise+: 맞춤형 가격

Slack 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (36,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (23,000개 이상의 리뷰)

9. Microsoft Teams (채팅, 회의, 협업 일을 하나의 플랫폼에서 결합하는 데 최적)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams는 채팅, 비디오 회의, 파일 공유 및 앱 통합 기능을 제공하는 클라우드 기반 협업 도구입니다. 웹 브라우저, 데스크톱 앱 또는 모바일 기기를 통해 커뮤니케이션, 프로젝트 관리 및 문서 협업을 지원합니다.

Microsoft 365 Copilot을 사용하면 노트 작성, 작업 할당, 회의 후속 조치와 같은 관리 업무를 자동화하면서 조직 데이터로부터 상황별 통찰력을 얻을 수 있습니다.

Microsoft Teams 최고의 기능

회의 논의 내용에서 바로 작업을 일정 관리하고 추적하며 우선순위를 지정하세요.

Teams Rooms 및 가상 회의 장치 지원을 통해 하이브리드 업무 환경을 구현하세요.

타운홀 및 기업용 및 기업용 워크플로우 관리 기능으로 대규모 이벤트를 효율적으로 운영하세요.

Microsoft Teams의 한도

특히 대규모 팀이나 많은 메시지가 있을 때 느리게 느껴질 수 있습니다.

데스크톱 앱은 높은 RAM과 CPU를 소모하여 오류나 충돌을 유발합니다.

Microsoft Teams 가격 정책

Free

개인용: 월 $9.99/사용자당

가족: 월 $12.99 (최대 6명)

기업: 사용자당 월 $8.55 (연간 청구)

Microsoft 365 E3: 사용자당 월 36달러 (연간 청구)

Microsoft 365 E5 Plus: 사용자당 월 57달러 (연간 청구)

Microsoft Teams 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (17,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (10,600개 이상의 리뷰)

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 채팅으로 팀원 간 연결을 유지하고, 의사결정의 가시성을 보장하며, 반자동화된 워크플로우가 원활하게 진행되도록 하세요. 협업을 간소화하는 방법은 다음과 같습니다: 채널과 다이렉트 메시지로 팀, 프로젝트 또는 주제별로 대화를 체계적으로 정리하세요.

대화 흐름을 방해하지 않고 작업 항목을 포착하기 위해 모든 채팅 메시지를 작업으로 변환하세요.

특정 메시지가 게시될 때 알림, 업데이트 또는 작업을 트리거하세요.

주요 결정 사항이나 체크포인트 업데이트를 게시물과 공지사항을 통해 강조하세요. P.S. ClickUp Brain도 여기서 작동합니다. 긴 스레드를 요약하고, 핵심 실행 항목을 추출하며, 즉각적인 답변을 제공합니다. 🤩

반자동화 워크플로우 설계 시 흔히 저지르는 실수

효율적인 워크플로우 설계를 돕기 위한 가장 흔한 실수와 실용적인 해결책을 소개합니다. 👇

흔히 저지르는 실수 솔루션 결함이 있는 프로세스 자동화 (단순히 고장난 부분을 디지털화하는 것) 먼저 수동으로 워크플로우를 지도하고 최적화하세요. 중복을 제거하고 단계를 명확히 한 후, 정리된 프로세스에만 자동화를 적용하십시오. 명확한 목표나 측정 가능한 성공 메트릭의 부재 측정 가능한 목표(사이클 시간 X% 단축, 오류 감소 등)를 정의하세요. 해당 메트릭을 대시보드에 통합하여 자동화가 제대로 작동하는지 파악할 수 있도록 하십시오. 인간 검증 없이 너무 일찍/지나치게 자동화하는 경우 워크플로우에 인간 의사결정 관문을 구축하세요. 일상적인 작업은 자동화하고 판단이 필요한 지점은 인간이 담당하며, 확장하기 전에 한 프로세스를 시범 운영하세요. 부실한 AI 워크플로우 자동화 도구 통합/데이터 사일로 Choose tools that connect, map data flows, and test integrations early. You must ensure that your systems share data seamlessly. 너무 많은 단계와 지나치게 이른 브랜치 논리로 워크플로우를 지나치게 복잡하게 만드는 것 반복성이 높고 단순한 프로세스로 시작하세요. 워크플로우를 간소화한 후 자동화합니다. 기본 구조가 안정화되었을 때만 점진적으로 복잡성을 추가하세요. 관계자 참여 및 변경 관리 생략 영향을 받는 모든 팀을 초기 단계부터 참여시키세요. '왜'를 설명하고, 사용자를 교육하며, 피드백 루프를 구축하여 워크플로우가 실제 업무 방식에 부합하도록 하십시오.

아직도 어떤 tool을 선택해야 할지 '처리'가 안 되시나요? 힌트: ClickUp!

반자동화 워크플로우에서는 자동화의 속도와 일관성에 인간의 판단과 감독을 결합하여 완벽한 균형을 이루는 접근법입니다.

그러나 도구 확산이 현실이라는 점을 명심하는 것이 중요합니다.

컨텍스트 전환을 없애기 위해 ClickUp이 등장합니다. 자동화, ClickUp Brain, 대시보드, 문서 등을 하나의 플랫폼에 통합하여 반자동화된 워크플로우를 설계, 모니터링, 개선할 수 있게 합니다.

자, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

자동화된 워크플로우는 최소한의 인간 개입 또는 전혀 개입 없이 실행됩니다. 일단 트리거되면 작업이 모든 단계를 자동으로 진행합니다. 반면 반자동화된 워크플로우는 자동화와 인간의 감독을 결합합니다. 기계는 반복적이고 규칙 기반의 작업을 처리하는 반면, 인간은 정의된 점검 지점에서 개입하여 결정을 내리거나 예외 사항을 검토하거나 출력을 검증합니다.

반복적인 규칙을 가진 반복 워크플로우는 반자동화의 이상적인 사례 연구 대상입니다. 또한 사이클 시간 단축이나 오류 감소와 같은 측정 가능한 결과를 가져와야 합니다. 이러한 특성을 지닌 비즈니스 워크플로우를 선택하면 자동화가 실질적인 가치를 창출할 수 있습니다.

현재 반자동화에 가장 적합한 AI 도구로는 통합 AI 어시스턴트(ClickUp Brain)로 두각을 나타내는 ClickUp과 같은 플랫폼이 있습니다. 반자동화를 위한 다른 주요 도구로는 Zapier(간편한 크로스 앱 자동화), Slack(실시간 협업), Typeface(마케팅 자동화) 등이 있습니다.

ClickUp은 반자동화된 워크플로우를 종단 간 관리할 수 있는 중앙 플랫폼을 제공합니다. 워크플로우를 매핑하고 트리거를 정의하며 일상적인 단계를 자동화하는 동시에 승인 게이트와 검토 작업을 통해 인간의 개입을 유지할 수 있습니다. ClickUp Brain은 요약, 분류, 초안 생성, 이상 탐지 등의 AI 기능을 추가합니다. 대시보드와 감사 추적을 통해 작업 진행 상황, 인간 개입, AI 성능을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

네, 물론입니다. 반자동화된 워크플로우는 중요한 의사 결정, 품질 검토, 예외 처리 등을 위해 인간의 점검 포인트에 의존합니다. 자동화는 일상적이고 반복적인 작업을 처리하지만, 수동 승인은 정확성을 보장하고 규정 준수를 유지하며 팀이 전략적으로 개입할 수 있도록 합니다.