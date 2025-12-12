마케팅 에이전시에 적합한 AI 스택은 무엇인가요?

지금 당장 AI 도구에 파묻혀 있습니다.

매주 누군가 새로운 콘텐츠 생성기를 제안하고, 받은 편지함에는 '게임 체인저'라는 분석 플랫폼이 17개나 쌓여 있으며, 팀원들은 어떤 캠페인 자동화 도구가 실제로 성과를 내는지 의견이 분분합니다.

최근 마케팅 에이전시에 적합한 AI 스택을 찾는 일은 예산으로 젠가 게임을 하는 것 같은 기분이 듭니다.

콘텐츠, 캠페인, 분석, 클라이언트 전달을 위해 함께 작동하는 tools가 필요합니다. 팀원에게 설명할 때 흐름도가 필요 없다면 더할 나위 없이 좋습니다.

이 블로그 글에서는 효과적인 방법과 ClickUp이 어떻게 퍼즐에 맞춰지는지 분석해 보겠습니다. 🧩

에이전시 AI 스택의 핵심 구성 요소

AI 스택을 에이전시의 신경계로 생각하십시오. 각 구성 요소는 서로 소통해야 합니다. 그렇지 않으면 더 큰 혼란만 초래할 뿐입니다.

자세히 살펴보겠습니다. 👀

데이터 수집 및 보강

매일 수십 개의 출처에서 에이전시로 정보가 흐릅니다. CRM 입력, 웹사이트 클릭, 이메일 열람, 소셜 미디어 참여—이 모든 것이 귀 기울여 듣는 법을 안다면 하나의 이야기를 전합니다.

적합한 AI 인프라스트럭처는 이러한 흩어진 데이터 포인트를 통합하여 유용한 형태로 변환합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다:

리드 스코어링 : 잠재 고객의 실제 행동을 기반으로 순위를 매기는 방식

콘텐츠와 상호작용하거나 가격 페이지를 방문하는 클라이언트의 프로필이 자동으로 업데이트됩니다.

클라이언트가 확장 기회나 이탈 가능성을 보일 때 알려주는 행동 기반 트리거

기본 연락처 기록에 기업 정보 및 인구통계학적 세부 정보를 추가하는 데이터 보강

🔍 알고 계셨나요? 1960년 맨해튼에서 설립된 에이전시 Papert Koenig Lois(PKL)는 주식 시장에 상장되며 미국 최초의 상장 광고 대행사가 되었습니다.

콘텐츠 및 크리에이티브 생성

팀은 대량의 콘텐츠를 생산해야 하지만 초기 생성 과정이 소중한 시간을 잡아먹습니다. 이 카테고리의 AI 마케팅 tools는 초안과 변형 작업이라는 힘든 작업을 처리해 줍니다.

이 tools로 할 수 있는 일:

다양한 플랫폼에서 테스트할 수 있는 여러 광고 카피 변형을 생성하세요

클라이언트 프레젠테이션을 위한 시각적 컨셉과 디자인 변형을 구축하세요

다양한 고객 세그먼트에 맞춤화된 이메일 시퀀스 생성

대규모로 소셜 미디어 캡션과 게시물 변형을 생성하세요

캠페인 콘텐츠를 위한 비디오 대본 및 스토리보드 초안 작성

캠페인 자동화 및 오케스트레이션

이메일, 소셜 미디어, 유료 광고, 웹사이트를 아우르는 마케팅 캠페인 운영에는 지속적인 조정이 필요합니다. AI 오케스트레이션 tools는 이러한 모든 채널에 걸친 논리와 타이밍을 관리합니다.

이 시스템은 다음과 같은 작업을 처리합니다:

유료 광고에서 리드 마그넷을 다운로드할 때 이메일 시퀀스 트리거

실시간 성과 데이터를 기반으로 플랫폼별 광고 지출 조정

트래픽 소스와 대상 세그먼트에 기반한 랜딩 페이지 콘텐츠 개인화

잠재 고객의 참여 수준에 따라 육성 시퀀스를 통해 이동시키기

수동 설정 없이 여러 플랫폼에서 리타게팅을 조정하세요

분석, 보고 및 인사이트

클라이언트 보고는 일반적으로 여러 플랫폼에서 데이터를 추출하고, 스프레드시트를 작성하며, 프레젠테이션을 만드는 작업을 의미합니다. AI 분석 도구는 이 전체 프로세스를 자동화하고 여기에 인텔리전스를 더합니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

tools에서 데이터를 추출하여 클라이언트용으로 형식을 지정하는 자동화된 보고서 생성

전환에 기여하는 접점을 보여주는 크로스 채널 어트리뷰션

효과적인 성과를 내는 요소와 개선이 필요한 부분을 명확히 보여주는 성과 분석 인사이트

수동 업데이트 없이 지속적인 가시성을 제공하는 실시간 마케팅 대시보드

현재 트렌드를 기반으로 캠페인 결과를 예측하는 예측 분석

협업 및 워크플로우 관리

내부 혼란은 에이전시 효율성을 저해합니다. 이 tools는 일이 팀 내에서 이동하고 클라이언트에게 전달되는 과정을 체계화합니다.

다음과 같은 기능을 처리하는 시스템을 찾으세요:

프로젝트 단계와 팀 용량에 기반한 자동화된 작업 할당

결과물을 적절한 이해관계자에게 순차적으로 전달하는 승인 워크플로우

클라이언트 포털 : 결과물, 피드백, 커뮤니케이션이 한곳에 통합된 공간

반복적인 캠페인 유형 실행 방식을 표준화하는 프로젝트 템플릿

모든 구성원이 최신 정보를 확인할 수 있으면서도 받은 편지함을 어지럽히지 않는 알림 시스템

통합 및 확장성

이것이 모든 것을 하나로 묶어주는 기반입니다. AI 도구들은 서로 연동되어야 하며, 클라이언트 명단을 확장해 나갈 때 함께 확장될 수 있어야 합니다.

핵심 요소로는 다음이 포함됩니다:

도구 간 데이터가 자동으로 흐르도록 하는 강력한 API 연결

단일 인터페이스에서 관리 가능하면서도 각 클라이언트의 데이터와 캠페인을 분리하여 유지하는 멀티클라이언트 아키텍처

모든 계정에서 반복적인 작업을 처리하는 자동화 워크플로우

특정 도구와 워크플로우를 연결하는 맞춤형 통합 솔루션

적절한 기반을 마련하면 신규 클라이언트 확보 시 팀 크기나 수작업 노력을 비례적으로 늘릴 필요가 없습니다.

💡 전문가 팁: 창의적 AI와 운영적 AI를 구분하세요. 창의적 AI는 브레인스토밍과 캠페인 개선을 지원합니다. 운영적 AI는 시간 추적, 청구 요약, 자원 예측 같은 내부 워크플로우를 처리합니다. 이를 분리하면 창의적 도구가 운영적 잡음에 방해받지 않습니다.

마케팅 에이전시의 AI 스택을 전략적으로 구축하는 방법을 소개합니다. 📊

1단계: 에이전시의 '가치 영역' 정의하기

먼저 AI 마케팅 에이전시가 지속적으로 가장 측정 가능한 성과를 창출하는 영역을 파악하세요. 이 '가치 영역'은 높은 전환율을 보이는 크리에이티브, 데이터 기반 성과 인사이트, 또는 전체 퍼널 캠페인 실행일 수 있습니다. 이를 조기에 명확히 하세요; 이후 모든 결정의 기준이 됩니다.

구체적으로 설명하자면:

최고 성과를 내는 서비스와 클라이언트 성과를 목록으로 나열하세요

이러한 결과물을 뒷받침하는 프로세스와 역할에 맞춰보세요

가장 개선이 필요하거나 자동화 지원이 필요한 작업을 파악하세요

예를 들어, 신속한 캠페인 실행이 강점인 에이전시라면 AI 기반 콘텐츠 아이디어 생성 및 검토 워크플로우를 우선적으로 도입하세요.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp에서는 '캠페인 전략'이나 '콘텐츠 제작'과 같은 핵심 서비스별로 스페이스를 구축할 수 있습니다. 이러한 스페이스 내에서 크리에이티브 브리프 템플릿을 생성하고, 승인 절차를 할당하며, ClickUp 작업을 통해 결과물을 추적하세요. ClickUp에서 고객 데이터를 작업(Tasks)으로 분석하세요 마케팅 이니셔티브를 위해 ClickUp에서 작업을 맞춤형으로 설정하세요 이 설정은 가장 강력한 전달 영역이 체계적이고 반복 가능한 워크플로우로 뒷받침되도록 보장합니다.

2단계: 기존 스택을 점검하고 부족한 부분을 파악하세요

새로운 도구를 추가하기 전에 기존 보유 도구를 점검하세요. 팀이 현재 사용하는 모든 도구를 목록화하고, 사용자, 비용, 스택 내 위치(상위/하위 계층)를 기록하세요. 공식 승인 없이 개별 팀원이 도입한 '그림자 도구'도 포함시키세요.

다음은 핵심 단계입니다: 해당 플랫폼을 매일 사용하는 사람들의 피드백을 수집하세요. 다양한 역할을 맡은 팀 회원들과 15분간 대화를 예약하십시오. 구체적인 질문을 던지세요:

어디에서 플랫폼 간 데이터를 수동으로 복사하고 계신가요?

매주 가장 짜증나는 tool은 무엇인가요?

어떤 작업이 예상보다 두 배나 오래 걸리나요?

어떤 클라이언트 결과물을 위해 여러 시스템 간 토글이 필요한가요?

이러한 마찰 지점이 진정한 격차를 드러냅니다.

예를 들어, 콘텐츠 팀이 매주 5시간을 블로그 포스트 재포맷팅에 소비하는 이유는 CMS가 AI 글쓰기 도구와 연동되지 않기 때문일 수 있습니다. 또는 유료 미디어 전문가들이 광고 플랫폼과 분석 대시보드가 서로 소통하지 않아 수동으로 보고서를 재구성하고 있을 수도 있습니다. 바로 이런 간극을 해결할 가치가 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 사용자의 34%는 AI 시스템에 완전히 신뢰하며 운영하지만, 약간 더 많은 그룹(38%)은 "믿되 검증하라"는 접근 방식을 유지합니다. 업무 맥락을 잘 모르는 독립형 도구는 종종 부정확하거나 만족스럽지 못한 응답을 생성할 위험이 더 높습니다. 이것이 바로 ClickUp Brain을 개발한 이유입니다. ClickUp Brain은 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업을 작업 공간 전반에 걸쳐 연결하고 타사 도구를 통합하는 AI입니다. 토글 번거로움 없이 상황에 맞는 응답을 받아 업무 효율성을 2~3배 높여보세요.

강력한 연동 기능이 개별 도구를 하나의 통합 솔루션으로 만들어 줍니다. 옵션을 평가할 때는 CRM, 광고 플랫폼, 콘텐츠 자동화 도구와 자연스럽게 연결되는 솔루션을 찾아보세요.

예를 들어, ClickUp에서 캠페인을 관리하는 경우 Google Ads와 연동하면 팀원들이 작업 공간을 벗어나지 않고도 캠페인 상태, 지출 내역 및 성과 데이터를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 마케팅, 분석, 고객 서비스 팀 간의 업무 인수인계가 줄어듭니다.

통합 강도를 확인하려면 다음을 테스트하세요:

네이티브 커넥터: 해당 도구가 주요 3개 플랫폼과 동기화되나요?

API 지원: 복잡한 코딩 없이도 맞춤형 워크플로우를 연결할 수 있나요?

양방향 데이터 흐름: 업데이트가 양방향으로 이동할 수 있나요?

ClickUp은 전체 AI 스택을 연결하는 핵심 역할을 합니다. 팀이 창의적 생성 도구, 분석 플랫폼, 고객 커뮤니케이션 채널 사이를 오가도록 강요하지 않고, 모든 요소가 한곳에 통합된 AI 작업 공간을 제공합니다. 콘텐츠 브리프, 성과 대시보드, 작업, 고객 피드백까지 모두 한곳에 보관됩니다. 클릭업에서 통합된 AI 작업 공간을 경험하세요

4단계: 비용, 학습 곡선, 클라이언트 확장 요구 사항 고려

총 소유권 비용은 구독료 이상의 요소를 포함합니다. 구현 시간, 교육 요구사항, 지속적인 유지보수 비용을 고려해야 합니다.

정교한 마케팅 인텔리전스 플랫폼은 월 500달러가 들 수 있지만, 팀이 20시간의 교육이 필요하고 여전히 기능의 30%만 사용한다면, 필요하지 않은 복잡성에 과도한 비용을 지불하는 것입니다.

구체적인 수치를 바탕으로 클라이언트 성장 시나리오를 미리 예측하세요. 10명의 클라이언트를 추가할 때 이 tool의 가격 모델이 효과적일까요? 일부 플랫폼은 사용자당 요금(관리 가능)을 부과하는 반면, 다른 플랫폼은 클라이언트 계정당(비용이 급증함) 또는 데이터 용량당(예측 불가) 요금을 부과합니다.

계산을 해보세요: 현재 8개 클라이언트를 보유하고 있으며 18개월 내 20개 클라이언트 확보를 목표로 한다면, 두 규모 모두에 맞춰 tool의 가격을 산정하세요. 그런 다음 현재 사용자에게 플랫폼이 더 큰 데이터 세트나 더 복잡한 워크플로우에서 속도가 느려지는지 물어보며 운영 용량을 스트레스 테스트하세요.

💡 전문가 팁: AI 스택을 클라이언트처럼 대하세요. 분기별 검토, KPI, 회고회를 실시하세요. 실제로 시간을 절약하거나 캠페인 ROI를 개선하는 AI 기능을 점검하고, 그렇지 않은 기능은 제거하세요. 제 역할을 하지 못한다면, 그것은 위장된 범위의 확대입니다.

단계 #5: 단계별 출시 플랜 수립

전체 스택을 한꺼번에 전면 교체하려는 유혹을 참으세요. 대신 중단을 최소화하고 방향 조정이 가능한 체계적인 단계별 도입을 실행하십시오. 예를 들면 다음과 같습니다:

파일럿 단계 (30-45일)

새로운 도구를 한 팀 또는 클라이언트 계정으로 소규모로 시작하세요. 이상적으로는 이 그룹이 실험할 만큼 호기심이 있으면서도 실제 문제를 솔직하게 지적할 만큼 정직해야 합니다.

범위를 단일 정의된 사용 사례로 좁혀보세요. 예를 들어, 단일 클라이언트를 위한 블로그 개요 작성만을 목적으로 AI 콘텐츠 플랫폼을 활용하는 경우입니다.

테스트 기간 내내 효과적인 요소, 시간 절감 지점, 그리고 발생하는 마찰 지점을 포착하는 데 주력해야 합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Docs를 활용해 파일럿 그룹이 효과적인 부분과 불편한 부분을 기록할 수 있는 공유 스페이스를 마련하세요. 작가는 콘텐츠 품질에 대한 노트를 남기고, 에디터는 어조 불일치 같은 반복 문제를 강조할 수 있습니다. 모든 정보가 한 곳에 저장되므로, 확장 가치가 있는 부분에 대한 데이터 기반 결정을 내리기 위한 인사이트를 더 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한 문서가 작업 내부에 연결될 수 있어 파일럿 작업에 참여하는 모든 사람이 전체 맥락을 파악할 수 있습니다.

도입 단계 (60-90일)

파일럿 팀이 tool의 가치를 입증한 후에는 더 많은 팀을 참여시키되, 기존 그룹을 내부 챔피언으로 유지하세요.

학습이 강요된 느낌이 아닌 안내받는 느낌으로 다가오도록 하는 것이 목표입니다. 특히 팀의 언어로 작성된 파일럿의 경험에서 도출된 빠른 시작 가이드는 공급업체 문서보다 훨씬 효과적입니다. 또한 이탈을 조기에 포착하기 위해 참여 패턴을 주시해야 합니다.

최적화 단계 (진행 중)

도구가 완전히 배포되면, 최대 가치를 추출하는 데 주력하세요. 사용 패턴을 분석하여 기존 문제를 해결할 수 있는 활용도가 낮은 기능을 찾아내십시오.

예를 들어, 팀이 AI 콘텐츠 생성 플랫폼을 초안 작성에만 사용하지만 브랜드 음성 훈련 기능을 제공하는 경우, 해당 기능 맞춤형 맞춤화에 시간을 투자하세요. 초기 도입 시 놓쳤던 통합 기회가 여기서 우선순위가 됩니다.

🚀 ClickUp의 강점: 팀의 적응 현황에 대한 실제 데이터를 확인하려면 ClickUp 애널리틱스를 사용해 보세요. 매일 ClickUp의 PM tool을 활용하는 구성원, 고급 기능을 탐색하는 부서, 로그인이 감소하기 시작하는 시점을 파악할 수 있습니다. 이러한 패턴은 신뢰도 수준을 보여줍니다. 예시로, 일일 활동량의 급증은 초기 열의가 높다는 의미일 수 있으며, 급격한 감소는 혼란이나 피로를 시사할 수 있습니다. 이러한 하락세를 조기에 포착하면 이탈이 확산되기 전에 개입할 수 있습니다. ClickUp에서 분석 기능을 추적하여 팀의 앱 사용 현황을 파악하세요

마케팅 에이전시를 위한 AI 스택 샘플

도구들이 서로 연동되면 AI 마케팅 캠페인 실행 속도가 빨라집니다. 마케팅 팀이 리드 관리, 콘텐츠 제작, 결과 추적을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 AI 스택 샘플을 소개합니다.

각 도구를 자세히 살펴보기 전에, 먼저 간략한 개요를 소개합니다:

tool 가장 적합한 주요 기능 가격* Clearbit B2B 마케팅 팀을 위한 실시간 기업 데이터 보강 익명 웹사이트 방문자 식별, 의도 신호 파악, 네이티브 CRM 통합(Salesforce, HubSpot, Marketo) 맞춤형 가격 책정 Clay 대형 에이전시의 리드 관리를 위한 다중 데이터 소스 통합 및 보강 50개 이상의 데이터 소스, 워터폴 강화, 조건부 로직, CRM 통합 무료; 유료 플랜 월 $149부터 Apollo.io 아웃바운드 팀을 위한 영업 인텔리전스 및 고객 참여 2억 7천만 개 이상의 연락처 데이터베이스, 이메일 시퀀싱, 내장 다이얼러, CRM 동기화 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 $59부터 AdCreative. AI 성과 중심 마케터를 위한 광고 변형 테스트 및 크리에이티브 생성 AI 광고 및 카피 생성, 비디오 광고, 참여도 예측, 타겟 고객 인사이트 무료 체험판; 유료 플랜 월 $39부터 Canva 소규모 마케팅 팀을 위한 다목적 AI 기반 디자인 매직 스튜디오 AI 도구, 비트 동기화, 매직 지우개/편집, 100개 이상의 언어 지원 무료; 유료 플랜: 사용자당 월 15달러부터 Jasper AI / AI 브랜드 마케팅 팀을 위한 브랜드 보이스 맞춤형 설정 및 콘텐츠 일관성 유지 AI 콘텐츠 생성, 브랜드 스타일 가이드, 29개 언어 지원, Surfer SEO/Copyscape 연동 무료 체험판; 유료 플랜: 사용자당 월 $69부터 서퍼 SEO 마케터와 에이전시를 위한 콘텐츠 최적화 및 SEO 실시간 콘텐츠 점수, 검색 결과 페이지 분석기, 콘텐츠 개요, 최적화 감사 유료 플랜: 월 99달러부터 Claude 프리랜서 및 에이전시를 위한 연구 종합 및 장문 콘텐츠 생성 20만 토큰 컨텍스트, 파일 업로드, 지속적 대화 기록, 응답 스타일 무료; 유료 플랜 월 $20부터 Zapier 에이전시를 위한 6,000개 이상의 앱에서 노코드 AI 자동화 구현 다단계 Zap, AI 워크플로우 도구, 오류 모니터링, 워크플로우 템플릿 무료; 유료 플랜 월 $29.99부터 만들다 에이전시 프로젝트 관리자를 위한 시각적 자동화 및 워크플로우 오케스트레이션 드래그 앤 드롭 빌더, API 연결, 시나리오 스케줄링, AI 에이전트 지원 무료; 유료 플랜 월 $10.59부터 Looker Studio 여러 클라이언트를 보유한 에이전시를 위한 Google 생태계 내 분석 및 보고 다중 데이터 소스 통합, 코드 인터프리터, 인터랙티브 대시보드, 공유 제어 기능 맞춤형 가격 책정 Supermetrics 마케팅 분석 전문가를 위한 데이터 파이프라인 자동화 150개 이상의 데이터 소스, 자동화 업데이트, 정규화, Supermetrics 에이전트 월 37달러부터 시작하는 유료 플랜 Funnel.io 대형 에이전시를 위한 마케팅 데이터 웨어하우징 및 보고 600개 이상의 커넥터, 자동 백필, 통화 변환, 데이터 채팅 AI 인사이트 맞춤형 가격 책정 ClickUp 에이전시를 위한 클라이언트 전달 워크플로우의 종단간 관리 프로젝트/작업 관리, AI 기반 문서, 대시보드, 자동화, 채팅, 시간 추적 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 스택 AI 기업 및 대형 에이전시를 위한 AI 배포 및 워크플로우 자동화 비주얼 AI 워크플로우 빌더, RAG 지원, 역할 기반 챗봇, 규정 준수 tools 맞춤형 가격 책정 HighLevel 에이전시용 화이트 라벨 마케팅 플랫폼 화이트 라벨 CRM, SMS/이메일/퍼널 빌더, SaaS 모드, AI 카피/워크플로우 도구 무료 체험판; 유료 플랜 월 $97부터

📌 리드 및 데이터베이스 보강

1. Clearbit (실시간 기업 데이터에 최적)

via Clearbit

Clearbit(현재 HubSpot 생태계 일부)는 복잡한 절차를 거치지 않고도 익명의 웹사이트 방문자를 식별 가능한 리드로 전환합니다. 누군가 귀사 사이트에 접속하는 순간, 이 플랫폼은 기업 및 연락처에 관한 100개 이상의 데이터 포인트를 즉시 수집합니다.

더 이상 잠재 고객을 수동으로 조사하거나 오래된 스프레드시트를 가져올 필요가 없습니다. Clearbit이 CRM 데이터베이스에 기업 정보 및 기술 정보를 자동으로 추가합니다.

Clearbit의 주요 기능

Clearbit Reveal 을 활용하여 익명의 웹사이트 방문자를 식별하고 실시간으로 기업 정보를 확인하세요.

귀사의 솔루션과 유사한 제품을 적극적으로 탐색 중인 잠재 고객을 식별하는 접근 의도 신호를 확인하세요.

네이티브 연결을 통해 Salesforce, HubSpot, Marketo 및 기타 플랫폼에 보강 데이터를 직접 통합하세요.

Clearbit의 한도

데이터 갱신 빈도가 항상 일관되지는 않습니다

북미 및 유럽 이외 지역의 기업들은 데이터 정확도가 상이합니다.

이 플랫폼은 주로 B2B 데이터에 초점을 맞추고 있어 B2C 캠페인에는 덜 유용합니다.

Clearbit 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Clearbit 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (140개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🚀 ClickUp의 장점: 새로운 문의가 들어올 때 팀은 보통 그 출처나 기존 진행 상황을 파악할 시간이 없습니다. ClickUp Forms가 자동으로 접수 처리해 줍니다. 누군가 Work With Us 양식을 작성하면 즉시 작업 항목으로 전환됩니다. ClickUp 작업의 사용자 지정 필드를 사용하여 파이프라인을 원활하게 유지하세요 관련 답변은 리드 출처, 보강 상태, 아웃리치 단계와 같은 ClickUp 사용자 지정 필드에 바로 입력됩니다. 따라서 팀원이 작업을 열면 즉시 파악할 수 있습니다: Instagram 리드, 보강 완료, 후속 조치 대기 중.

2. Clay (다양한 데이터 소스의 데이터 통합에 최적)

via Clay

Clay는 워터폴 방식의 데이터 보강을 사용합니다. 즉, 프리미엄 제공자로 이동하기 전에 자동으로 더 저렴한 데이터 소스를 먼저 시도합니다.

게다가 Clay는 LinkedIn, Apollo, Clearbit 및 수십 개의 다른 API와 연결되며, AI를 활용해 리드 점수화, 맞춤형 메시지 초안 작성 또는 자동화 트리거를 포함한 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있게 합니다.

Clay의 주요 기능

LinkedIn, Apollo, Clearbit, PeopleDataLabs 등 50개 이상의 데이터 소스를 단일 인터페이스에서 활용하세요.

데이터 품질 또는 리드 특성에 따라 다양한 보강 경로를 트리거하는 조건 로직을 생성하세요.

네이티브 통합을 통해 강화된 데이터를 CRM 또는 아웃리치 tool로 직접 내보내세요.

클레이의 한도

여러 데이터 소스에서 대규모 데이터 보강 작업을 수행할 때 크레딧 비용이 빠르게 누적됩니다.

일부 통합 솔루션은 SaaS 네이티브 솔루션보다 안정성이 떨어지는 느낌이 듭니다.

클레이 가격 정책

Free

스타터: 월 149달러

익스플로러: 월 $349

Pro: 월 800달러

기업: 맞춤형 가격

클레이 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

3. Apollo.io (영업 팀 인텔리전스 분야 최고)

Apollo.io는 2억 7천만 개 이상의 연락처 데이터베이스와 내장된 이메일 시퀀싱 및 다이얼링 기능을 결합합니다. 직책, 회사 크기, 기술 스택, 채용 의도 등 65개 이상의 기준을 활용해 잠재 고객을 필터링할 수 있습니다.

플랫폼은 참여 신호를 기반으로 각 리드를 점수화하여 팀이 우선적으로 연락할 대상을 선정할 수 있도록 지원합니다. 아폴로는 이메일 열람, 클릭, 회신 현황을 실시간으로 추적하여 어떤 메시지가 공감을 얻고 어떤 메시지가 반응이 없는지 파악할 수 있게 합니다.

Apollo.io의 주요 기능

플랫폼에서 직접 이메일 시퀀스를 발송하고 열람, 클릭, 회신 현황을 실시간으로 추적하세요.

별도의 전화 시스템으로 전환하지 않고도 잠재 고객에게 바로 전화를 걸 수 있는 내장형 다이얼링 기능을 활용하세요.

보강된 연락처 데이터와 참여 이력을 ClickUp, HubSpot 또는 선호하는 CRM에 동기화하세요.

Apollo.io의 한도

발송 도메인을 제대로 워밍업하지 않으면 이메일 전달률이 저하될 수 있습니다.

콜드 아웃리치에 활용 시 사용자 테스트에서 높은 이탈률이 보고됩니다.

Apollo.io 가격 정책

Free

기본: 사용자당 월 $59

프로페셔널: 사용자당 월 99달러

조직: 사용자당 월 $149 (연간 청구)

인바운드 애드온: 팀당 월 149달러

Apollo.io 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,210개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (375개 이상의 리뷰)

🚀 ClickUp의 장점: 리드 진행에 따라 추진력을 유지하세요. 리드 정보 보강이 완료되면 ClickUp 자동화 기능이 즉시 연결된 클라이언트 또는 캠페인 작업을 업데이트합니다. ClickUp 자동화로 팀원들의 업무를 동기화하세요 영업 및 배송 팀은 최신 상황이 변경되는 즉시 이를 확인하므로 후속 조치가 지연되지 않고 업무 인계가 원활하게 이루어집니다.

📌 크리에이티브 생성

4. AdCreative.AI (광고 변형 테스트에 최적)

via AdCreative.ai / AI

AdCreative.ai는 캠페인 목표와 브랜드 가이드라인을 기반으로 단 몇 분 만에 수백 가지 광고 변형을 생성합니다. 이 플랫폼은 다양한 산업 분야의 고성과 광고 수백만 건을 분석하여 어떤 디자인 요소가 전환을 유도하는지 파악합니다.

AdCreative.AI는 정적 이미지 외에도 광고 카피 변형을 생성하고 기존 시각적 자산을 활용해 비디오 광고를 제작할 수 있습니다.

AdCreative.ai 주요 기능

캠페인 실행 전 각 크리에이티브의 예상 참여도 점수를 보기

정적 이미지와 제품 자산을 활용해 비디오 광고를 자동으로 생성하세요

특정 크리에이티브 스타일에 가장 잘 반응하는 인구통계학적 특성을 보여주는 오디언스 인사이트를 확보하세요.

AdCreative. AI의 한계점

AI로 생성된 디자인은 때때로 전문적으로 제작된 광고의 세련미를 갖추지 못합니다

매우 구체적인 브랜드 가이드라인을 맞추려 할 때 맞춤형 설정 옵션의 한도가 느껴집니다.

비디오 생성 품질은 전용 비디오 편집 소프트웨어에 미치지 못합니다

AdCreative.ai 가격 정책

무료 체험판

스타터 플랜: 월 $39부터 시작

프로페셔널 플랜: 월 $249부터 시작

최상위 플랜: 월 $599부터 시작

AdCreative.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (790개 이상의 리뷰)

Capterra: 3. 4/5 (160개 이상의 리뷰)

5. Canva (다양한 디자인에 최적)

via Canva

Canva의 Magic Studio는 대부분의 마케터가 이미 매일 사용하는 디자인 워크플로우에 AI를 직접 도입합니다.

매직 디자인은 간단한 텍스트 프롬프트만으로 완료된 프레젠테이션 자료, 소셜 미디어 게시물 또는 마케팅 자료를 생성합니다. 매직 지우개는 사진에서 원하지 않는 오브젝트를 편집 흔적 없이 제거하며, 매직 편집은 텍스트 설명을 통해 이미지의 요소를 추가하거나 교체할 수 있게 합니다.

Canva 최고의 기능

비트 싱크 를 사용하여 비디오 클립을 음악 비트에 자동으로 동기화하세요.

레이아웃과 시각적 계층 구조를 유지한 채 디자인을 100개 이상의 언어로 번역하세요

AI 텍스트 음성 변환 tools로 텍스트를 음성으로 변환하세요

Canva의 한도

고급 디자이너들은 복잡한 프로젝트에 템플릿 기반 접근 방식이 제한적이라고 생각합니다.

여러 클라이언트의 디자인을 관리할 때 파일 정리가 복잡해집니다

Adobe Creative Suite와 같은 전문 디자인 소프트웨어의 내보내기 옵션은 한도가 있습니다.

Canva 가격 정책

무료 (AI 접근 한도)

Pro: 1명의 사용자 기준 월 $15

비즈니스: 사용자당 월 $20

기업: 맞춤형 가격

Canva 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,055개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (12,935개 이상의 리뷰)

🚀 ClickUp의 장점: 첫 브레인스토밍부터 광고 컨셉을 일관되게 유지하세요. 화이트보드의 ClickUp Brain으로 창의적인 방향성을 명확하고 협업적으로 유지하세요 ClickUp의 화이트보드를 활용하면 크리에이티브 팀이 아이디어를 시각화하고 시각적 참고 자료를 한곳에 모아 관리할 수 있습니다. 이 공간은 이미 계정 팀이 확인하는 곳이니 효율성이 보장됩니다. 논의 중 새로운 방향이 필요할 때는 통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 사용해 보드에 직접 이미지를 생성하세요. 모두가 같은 방향을 바라보며, 아이디어에서 초안까지 팀의 작업 속도가 빨라집니다.

📌 콘텐츠 생성 및 SEO

6. Jasper AI (브랜드 목소리 맞춤형 설정 및 일관성 유지에 최적)

via Jasper AI

Jasper AI는 브랜드의 목소리로 마케팅 콘텐츠를 생성합니다. 이 tool은 톤, 어휘 선호도, 메시지 핵심을 정의하는 맞춤형 스타일 가이드를 통해 브랜드의 목소리를 학습합니다. 이후 블로그 게시물, 소셜 미디어 캡션, 이메일 캠페인, 광고 카피에 걸쳐 해당 가이드라인을 적용합니다.

또한 Surfer SEO 및 Copyscape와 연동되어 콘텐츠의 독창성을 보장하고 검색 순위를 높입니다.

Jasper AI의 주요 기능

'이 섹션을 확장해줘' 또는 '매력적인 소개글을 작성해줘'와 같은 자연어 명령어로 재스퍼를 제어하세요.

브랜드의 목소리와 스타일을 유지하면서 29개 언어로 콘텐츠를 생성하세요.

공유 작업 공간과 승인 워크플로우를 통해 팀원과 협업하세요

Jasper AI의 한계점

해당 콘텐츠는 자연스러운 어조로 표현하고 반복적인 표현을 피하기 위해 상당한 편집이 필요한 경우가 많습니다.

가격이 많은 Jasper AI 대안들에 비해 비싸며, 예산이 적은 경우 적합하지 않을 수 있습니다.

Jasper AI 가격 정책

무료 체험판

Pro: 사용자당 월 69달러

비즈니스: 맞춤형 가격 정책

Jasper AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (1,850개 이상의 리뷰)

🚀 ClickUp의 장점: 단 하나의 카피를 완성하기 위해 네 개의 탭을 열어둘 필요가 없습니다. 작가가 ClickUp 문서에서 초안을 작성하면, 브레인스토밍 노트부터 최종 카피까지 모든 내용이 해당 클라이언트 작업과 연결된 상태로 유지됩니다. ClickUp Brain에 기존 초안을 검토하고 추가 콘텐츠를 생성하도록 요청하세요 내장된 ClickUp Brain을 통해 작가는 흐름을 잃지 않고 초안을 작성하고, 어조를 다듬거나, 긴 아이디어를 짧은 캠페인 스니펫으로 전환할 수 있습니다. 이는 창의적인 워크플로우를 원활하게 유지하며 팀의 속도를 늦추는 작업 분산을 줄여줍니다. ✅ 다음 프롬프트를 사용해 보세요: [브랜드]의 랜딩 페이지 히어로 섹션 초안을 작성하세요. 톤: 자신감 넘치면서도 간결하게. 헤드라인 3가지 옵션과 지원 서브라인 1개를 포함하세요.

이 문서의 내용을 8개의 짧은 소셜 캡션으로 압축하세요. 프로모션 어조 없이도 스크롤을 멈추게 하는 매력적인 문구로 작성하십시오.

동일한 캠페인 메시지에 대해 여섯 가지 각도 변형을 제작하세요. 각 각도는 감성적 프레임을 전환해야 합니다: 대담한, 유쾌한, 전문가 주도형, 공감형, 도전자형, 미니멀리스트형

이 메시지를 육성 이메일로 재구성하세요. 단락은 짧게, 전환은 자연스럽게, 값은 선행적으로 제시하세요.

이 콘텐츠를 상위 퍼널, 중간 퍼널, 하위 퍼널 대상에 맞게 조정하세요. 어조, 세부 수준, CTA 우선순위를 변경하십시오.

7. 서퍼 SEO (콘텐츠 최적화에 최적)

via Surfer SEO

Surfer SEO는 목표 키워드 상위 노출 페이지를 분석하여 콘텐츠에 반드시 포함해야 할 요소를 정확히 알려줍니다. 다루어야 할 주제를 추측하는 대신, Surfer는 상위 경쟁사들이 논의하는 관련 용어와 질문을 제시합니다.

해당 플랫폼은 기존 콘텐츠를 분석하여 마케팅 플랜에 부합하는 순위 상승 기회를 식별합니다.

서퍼 SEO의 주요 기능

작성하는 동안 실시간으로 업데이트되는 콘텐츠 점수로 콘텐츠를 최적화하세요

현재 목표 키워드에서 상위 노출되는 콘텐츠를 기반으로 상세한 콘텐츠 개요를 생성하세요.

SERP 분석기를 활용하여 경쟁사가 상위 노출되는 이유와 활용 가능한 콘텐츠 공백을 파악하세요

서퍼 SEO의 한도

이 도구는 콘텐츠 품질과 가독성을 희생시키면서까지 키워드 메트릭에 지나치게 집중합니다.

지침은 경직되어 느껴질 수 있으며 주제에 대한 창의적인 접근을 저해할 수 있습니다

여러 클라이언트나 대규모 웹사이트를 위한 콘텐츠 최적화 시 비용이 크게 증가합니다

서퍼 SEO 가격 정책

필수: 월 $99

규모: 월 $219

Enterprise: 월 $999부터 (연간 결제)

서퍼 SEO 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (530개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.9/5 (420개 이상의 리뷰)

8. Claude (연구 종합에 최적)

via Claude

Claude는 대부분의 대화형 AI 어시스턴트와 달리 컨텍스트를 다르게 처리합니다. 이 플랫폼은 단일 대화에서 최대 200,000개의 토큰을 처리하며, 이는 약 150,000단어 또는 책 한 권 분량에 해당합니다.

마케팅 팀은 연구 보고서, 경쟁사 분석, 고객 인터뷰 기록을 업로드한 후, 클로드에게 패턴을 식별하거나 인용문을 추출하거나 모든 자료를 종합하여 콘텐츠 초안을 작성하도록 요청합니다.

이 AI 도구는 장문 콘텐츠 초안 작성, 데이터셋 분석, 그리고 여러 출처 자료를 참조해야 하는 문서 작성에 이상적입니다.

Claude의 주요 기능

PDF, 스프레드시트, 이미지를 업로드하면 Claude가 콘텐츠를 분석하고 관련 질문에 답변합니다.

이전 대화 맥락이나 지시를 잊지 않고 확장된 대화 전반에 걸쳐 대화 기록을 유지하세요.

스타일 기능을 활용해 다양한 응답 스타일을 전환하며 브랜드 음성 요구사항에 맞출 수 있습니다.

Claude의 한도

무료 요금제는 메시지 발송량에 한도가 있으며, 대량 사용 시 프로 구독이 필요합니다.

때로는 지나치게 장황한 응답을 생성하여 간결한 마케팅 카피를 위해 편집이 필요할 수 있습니다.

Claude 가격 정책

Free

Pro: 월 $20

Max: 사용자당 월 $100부터 시작

Claude 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (65개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

🚀 ClickUp의 장점: 팀이 단일 캠페인을 진행하기 위해 AI 도구, 탭, 공유 드라이브 사이를 오가야 한다면 작업 속도가 느려집니다. ClickUp BrainGPT는 클라이언트 상황, 캠페인 이력, 브랜드 목소리를 이미 이해하는 컨텍스트 AI와 함께 사고하고, 검색하고, 창작할 수 있는 전용 스페이스를 제공합니다. ClickUp BrainGPT로 팀원들이 하나의 두뇌처럼 움직이게 하세요 ChatGPT, Claude, Gemini를 단일 데스크톱 앱에 통합하여 필요에 따라 즉시 전환할 수 있습니다. 따라서 매번 맥락을 재설명할 필요 없이 AI가 이미 이해하고 있습니다. 인지 부하를 줄이고 의사 결정을 가속화하며 모두가 같은 방향으로 나아가도록 하면서 AI 확산 문제를 해결하는 방법입니다.

📌 자동화 및 오케스트레이션

9. Zapier (노코드 AI 자동화에 최적)

via Zapier

Zapier는 코딩 기술이나 기술적 지식 없이도 6,000개 이상의 앱을 연결합니다.

워크플로우 오케스트레이션 플랫폼은 'Zaps'를 활용하여 한 앱의 이벤트를 기반으로 다른 앱에서 작업을 트리거합니다. 리드가 Facebook 리드 광고를 작성하면 Zapier가 자동으로 해당 리드를 CRM에 추가하고, 환영 이메일을 발송하며, 영업 팀을 위한 작업을 생성하고, Google 스프레드시트에 활동을 기록할 수 있습니다.

수동 데이터 입력을 제거하고 클라이언트 도구 간 정보가 원활하게 흐르도록 함으로써 에이전시는 매일 수 시간의 시간을 절약할 수 있습니다.

Zapier의 주요 기능

데이터를 기반으로 필터, 지연, 조건부 논리를 포함한 다단계 Zaps를 생성하세요.

워크플로우 내에서 AI를 활용하여 이메일을 요약하거나, 답장 초안을 작성하거나, 문서에서 정보를 추출하세요.

오류 발생 시 신속한 대응을 위해 자동 오류 알림 및 워크플로우 모니터링을 설정하세요.

리드 캡처 및 이메일 후속 조치와 같은 일반적인 마케팅 워크플로우를 위한 사전 구축된 Zap 템플릿을 활용하세요.

Zapier의 한도

Zaps는 실행 속도가 느릴 수 있으며, 트리거와 액션 사이에 몇 분이 소요되는 경우도 있습니다.

클라이언트 계정 전반에 걸쳐 자동화 규모가 증가함에 따라 비용이 급격히 상승합니다.

오류 정보의 한도로 인해 실패한 Zap 문제 해결은 좌절감을 유발할 수 있습니다

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널: 월 $29.99부터 시작

팀: 월 $103.50부터 시작

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,465개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,010개 이상의 리뷰)

10. Make (시각적 자동화에 최적)

via Make

워크플로우 자동화를 플로우차트처럼 접근하세요. 시각적 인터페이스는 앱 간 데이터 이동 경로를 정확히 보여주어, 텍스트 기반 대안보다 팀이 워크플로우를 더 빠르게 이해하고 문제 해결할 수 있도록 돕습니다.

모듈을 캔버스에 드래그하여 연결하면, 데이터가 브랜치, 루프, 조건부 경로를 따라 실시간으로 흐르는 흐름을 확인할 수 있습니다. 복잡하고 논리 중심의 워크플로우를 관리하는 팀은 Make가 전체 자동화 구조를 탭이나 드롭다운 메뉴 뒤에 숨기지 않고 한눈에 보여준다는 점을 높이 평가합니다.

최상의 기능 구현

다음 단계로 전송하기 전에 애그리게이터를 사용하여 여러 출처의 정보를 통합하세요.

HTTP 모듈을 사용해 모든 API에 연결하세요. 공식 Make 통합이 없는 플랫폼도 포함합니다.

특정 간격으로 실행되도록 시나리오를 예약하거나 webhook을 통해 트리거하여 실시간 자동화를 구현하세요.

비즈니스 프로세스를 자동화하는 지능형 AI 에이전트를 구축, 맞춤형 설정 및 관리하세요.

한도 만들기

워크플로우가 20~30개 모듈을 초과하면 시각적 인터페이스가 복잡해질 수 있습니다

운영 기반 가격 책정은 대용량 데이터를 처리하는 워크플로우의 비용을 예측 불가능하게 만듭니다

가격 책정하기

Free

코어: 월 $10.59

프로: 월 $18.82

Teams: $34. 12/월

기업: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰 작성

G2: 4.6/5 (260개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (405개 이상의 리뷰)

🚀 ClickUp의 장점: 팀이 매일 수행하는 사소한 후속 작업들을 떠올려보세요: 상태 확인, 업데이트 추적, 초안 검토 알림, 킥오프를 위한 파일 수집 등. ClickUp Ambient Agents로 대상 오브젝트를 기반으로 상황 인식 AI 자동화를 실행하세요 ClickUp Ambient Agents가 이러한 작업을 자동으로 처리합니다. 작업, 문서, 워크플로우를 모니터링하며 진행이 필요한 시점에 자동으로 개입합니다. 예를 들어, 카피 초안이 검토 준비 완료 상태로 표시되었다고 가정해 보겠습니다. 앰비언트 에이전트: 카피 담당자 지정

검토를 요청합니다

승인 대기 중

작업 상태를 '클라이언트 승인 대기'로 변경합니다.

계정 관리자에게 알림 전송

그런 다음 디자인 + 미디어를 위한 제작 작업을 모두 자동으로 생성합니다. 일은 저절로 진행됩니다.

📌 분석 및 보고

11. Looker Studio (Google 생태계에 최적화)

via Looker Studio

Looker Studio(구 Google Data Studio)는 유료 커넥터나 기술적 설정 없이도 Google 애널리틱스, Google 광고, 검색 콘솔, YouTube에서 데이터를 가져옵니다.

드래그 앤 드롭 인터페이스로 사전 구성된 차트, 테이블, 스코어카드를 활용해 몇 분 만에 인터랙티브 대시보드를 구축할 수 있습니다. 보고서는 새 데이터가 도착하면 자동으로 업데이트되므로, 이해관계자들은 수동으로 새로 고침하지 않아도 항상 최신 수치를 확인할 수 있습니다.

Looker Studio의 주요 기능

다양한 데이터 소스의 데이터를 통합하여 계산된 필드와 크로스 플랫폼 메트릭(예: 채널별 고객 획득 비용)을 생성하세요.

고급 통계 분석 및 예측을 위해 코드 인터프리터 를 활용하여 Python 코드를 자동 생성하세요.

Google Docs와 유사한 사용자 지정 권한 설정으로 보고서를 공유하여 이해관계자의 손쉬운 접근을 지원하세요.

Looker Studio의 한도

많은 타사 커넥터는 별도 구매가 필요하여 Google 외 데이터 소스에 대한 비용이 추가됩니다.

데이터를 불러올 때 플랫폼에서 지연 및 느린 로딩 시간이 발생할 수 있습니다.

Tableau나 Power BI 같은 전용 BI 도구와 비교하면 맞춤형 설정 옵션의 한도가 있습니다.

Looker Studio 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Looker Studio 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (440개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (275개 이상의 리뷰)

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 43%는 반복 작업이 업무 일정에 유용한 구조를 제공한다고 답한 반면, 48%는 이를 지치고 의미 있는 업무에 방해가 된다고 느꼈습니다. 일상은 생산성을 느끼게 해줄 수 있지만, 종종 창의성을 한도 내로 제한하고 의미 있는 진행을 이루는 데 방해가 됩니다. ClickUp은 지능형 AI 에이전트를 통해 일상적인 업무를 자동화하여 이 악순환에서 벗어나 깊이 있는 작업에 집중할 수 있도록 돕습니다. 알림, 업데이트, 업무 할당을 자동화하고, 자동 시간 블록 설정 및 업무 우선순위 지정 같은 기능으로 집중 시간을 보호하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하며 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

12. Supermetrics (데이터 파이프라인 자동화에 최적)

via Supermetrics

슈퍼메트릭스는 마케팅 데이터를 광고 플랫폼에서 팀이 일하는 모든 곳으로 이동시킵니다. 따라서 페이스북 광고, 구글 애널리틱스, 링크드인에서 CSV 파일을 수동으로 다운로드할 필요 없이, 슈퍼메트릭스가 해당 데이터를 Google 스프레드시트, 룩커 스튜디오, 파워 BI 또는 데이터 웨어하우스로 자동 전송합니다.

또한 이 플랫폼은 150개 이상의 데이터 소스를 지원하며 전 세계 마케팅 데이터의 15% 이상을 처리합니다.

Supermetrics의 주요 기능

맞춤형 간격으로 자동화된 데이터 갱신을 예약하여 수동 업데이트 없이도 보고서가 최신 상태를 유지하도록 하세요.

다양한 플랫폼 간 필드명과 메트릭을 표준화하여 일관된 보고를 구현하세요.

맞춤형 데이터 임포트로 오프라인 데이터를 업로드하여 디지털 마케팅 메트릭과 통합하세요

Supermetrics 에이전트를 구축하여 보고서 생성, 이상 징후 감지 등을 수행하세요

Supermetrics의 한계점

연결하는 데이터 소스와 대상이 늘어날수록 가격이 급격히 상승합니다

복잡한 데이터 변환 및 통합 설정에는 학습 곡선이 존재합니다

Supermetrics 가격 정책

스타터: 1명 기준 월 $37

성장: 2명 기준 월 $199

프로: 3명 기준 월 499달러

기업: 맞춤형 가격

Supermetrics 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (795개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 4/5 (105개 이상의 리뷰)

13. Funnel.io (마케팅 데이터 웨어하우징에 최적)

Funnel.io는 600개 이상의 데이터 소스와 연결되며 역사적 데이터를 자동으로 보완하므로, API가 변경되더라도 과거 성과에 대한 접근성을 잃지 않습니다. 이 플랫폼의 데이터 모델은 마케팅 개념을 이해합니다. 다양한 플랫폼에서 노출, 클릭, 전환이 무엇을 의미하는지 파악하고 이를 자동으로 표준화합니다.

시스템은 캠페인 명명 규칙을 해독하여 'Q1_2025_Facebook_Retargeting'을 분기, 연도, 플랫폼, 캠페인 유형별로 분리된 필드로 변환합니다. Funnel AI는 워크플로우 가속화를 위해 작동합니다.

Funnel.io의 주요 기능

보고 기간에 맞는 과거 환율을 활용하여 통화를 자동으로 변환하세요.

감사 추적 및 문제 해결을 위해 원본 값을 보존하면서 변환된 데이터를 저장하세요.

Funnel 내에서 인터랙티브 대시보드를 구축하거나, Looker Studio, Tableau 또는 데이터 웨어하우스로 정제된 데이터를 내보내세요.

내장된 AI 기능인 데이터 채팅을 통해 자연어로 질문하고 데이터로부터 인사이트를 얻으세요.

Funnel.io의 한도

모든 커넥터/대상은 모든 플랜에 포함되지 않습니다(일부는 비즈니스 또는 엔터프라이즈 플랜에서만 제공됨).

플랫폼은 고급 맞춤형 설정을 위해 데이터 모델링 개념에 대한 이해가 필요합니다.

플러그 앤 플레이 방식의 도구보다 설정 시간이 더 오래 걸리며, 특히 복잡한 데이터 구조를 가진 에이전시의 경우 더욱 그렇습니다.

Funnel.io 가격 정책

Free

스타터: 맞춤형 가격

비즈니스: 맞춤형 가격 정책

기업: 맞춤형 가격

Funnel.io 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (155개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

📌 워크플로우 및 클라이언트 전달 스택

14. ClickUp (클라이언트 전달 워크플로우를 종단간 관리하는 데 최적)

ClickUp 작업을 활용한 캠페인 실행 흐름 관리

ClickUp은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 업무용 올인원 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

게다가 ClickUp의 크리에이티브 에이전시 프로젝트 관리 소프트웨어는 클라이언트 워크플로우 전반의 기반이 됩니다. 마케팅 전략을 지원하는 방법은 다음과 같습니다. 👇

명확한 파이프라인을 통해 결과물을 처리하세요

정기 클라이언트를 위한 소셜 캠페인을 제작한다고 가정해 보겠습니다. 전체 주간 캠페인 세트를 위한 ClickUp 작업을 생성합니다. 해당 작업 내에서 다음과 같은 작업을 수행합니다:

스크립팅, 카피라이팅, 비주얼 작업, 교정을 위한 하위 작업 추가

ClickUp 의존성 기능을 활용하면 일이 올바른 순서로 진행됩니다. 따라서 카피가 준비되면 디자이너가 바로 시각적 작업에 착수할 수 있습니다.

브랜드 목소리 일관성 및 CTA 배치와 같은 QA를 위한 ClickUp 작업 체크리스트 생성

ClickUp 작업 우선순위 기능을 적용하여 클라이언트 마감일이 더 짧은 자산들을 강조 표시하세요

추가 회의 없이도 클라이언트에게 명확한 방향성을 제시하세요

ClickUp(ClickUp)의 클라이언트 포털 대시보드로 프로젝트 가시성 제공

ClickUp 대시보드는 클라이언트 대상 대시보드를 통해 작업 상태, 타임라인, 진행 상황을 제시하는 데 도움을 줍니다. 클라이언트 대시보드에는 다음을 표시할 수 있습니다:

현재 프로젝트 단계 진행 상황

클라이언트 검토를 위한 결과물 준비 완료

다음 주 마감일

관련 팀 회원 간 협업 범위

주간 진행 상황(그 이상!)을 요약한 AI 카드

고객사가 주간 비디오 시리즈를 운영한다고 가정해 보세요. 대시보드에는 작성된 대본, 완료된 녹화, 진행 중인 편집, 게시 준비 완료된 에피소드가 표시됩니다. 고객은 작업 현황을 즉시 파악할 수 있습니다.

또한 팀을 위한 내부 대시보드를 생성하여 업무량 배포와 병목 현상을 추적할 수 있습니다.

상황에 맞는 대화로 행동을 유도하세요

ClickUp 채팅으로 프로젝트 논의가 일이 이루어지는 곳에서 계속됩니다.

ClickUp 채팅으로 실행 과정에 맥락을 유지하세요

전략 담당자가 성과 중심 마케팅 캠페인에 대한 메시지를 피드백 회의 중 다듬는다고 가정해 보세요. 그들은 프로젝트 채팅 채널에 직접 노트를 남깁니다. 그러면 디자이너가 동일한 스레드 내에서 응답하며 업데이트된 시각 자료를 첨부 파일로 첨부합니다. 합의된 방향은 한 번의 클릭으로 작업 항목으로 전환됩니다.

결국 모두가 플랫폼을 전환하거나 작업 배경을 재설명하지 않고 계속해서 일을 할 수 있습니다.

AI로 프로젝트를 일관성 있게 관리하세요

팀은 훌륭한 성과를 내고 있습니다. 문제는 주로 업무 진행 과정에서 발생합니다: 업데이트, 후속 조치, 진행 상황 확인, 그리고 '잠깐, 이건 어디까지 진행됐지?' 같은 순간들이죠.

ClickUp Brain이 그 부담을 덜어주므로, 모든 세부 업무 인계를 직접 관리하지 않아도 팀이 계속해서 움직일 수 있습니다.

주간 클라이언트 업데이트를 생각해 보세요.

작업 항목을 열고, 채팅 내용을 스크롤하며, 변경된 내용을 기억해내려 애쓰고, 핵심 내용을 추출하고, 모든 내용을 간결한 언어로 재작성하고, 누락된 부분이 없는지 다시 확인합니다. 힘든 일은 아니지만 시간이 많이 소요되며, 매주 반복되는 일입니다.

ClickUp Brain으로 중요한 일에 집중하세요

대신 이렇게 상상해 보세요: ClickUp Brain에게 업데이트를 요청하는 것입니다.

실제 작업 진행 상황, 결정 사항, 의견, 승인 내용 및 보류 중인 항목을 읽어 명확하고 체계적인 상태 요약 보고서를 생성하여 즉시 발송할 수 있습니다.

ClickUp을 도입한 팀은 일 완료 속도가 3배 빨라지고, 매주 1.1일분의 일 시간을 확보하며, 운영 비용을 88% 절감합니다.

프로젝트 관리에서 AI 활용에 대해 자세히 알아보기:

ClickUp 최고의 기능

대시보드 확인 없이 최신 정보 파악하기: ClickUp 예약 보고서를 설정하여 캠페인 성과 요약 정보를 정해진 주기(예: 격주 금요일)마다 클라이언트에게 전달하세요.

노력이 실제로 어디에 쓰이는지 파악하세요: ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 캠페인, 크리에이티브 개발, 수정 작업, 클라이언트 통화 등에 소요된 시간을 기록하여 리테이너 및 SOW(업무 범위 명세서)를 정확하게 산정하세요. ClickUp 프로젝트 시간 추적을 통해 캠페인, 크리에이티브 개발, 수정 작업, 클라이언트 통화 등에 소요된 시간을 기록하여 리테이너 및 SOW(업무 범위 명세서)를 정확하게 산정하세요.

일 공유를 빠르게: ClickUp Clips 로 간단한 설명 영상이나 창의적 기획 의도를 기록하여 클라이언트가 추가 회의 없이도 방향성을 이해할 수 있도록 하세요.

이동 중에도 아이디어를 논의하세요: Brain MAX의 Brain MAX의 ClickUp Talk to Text 기능을 활용해 브레인스토밍 노트, 음성 녹음 또는 클라이언트 피드백을 기록하세요. 팀이 빠르게 움직여도 중요한 내용이 빠지지 않도록 합니다.

즉시 자산 찾기: ClickUp Enterprise 검색의 자연어 검색 ClickUp Enterprise 검색의 자연어 검색 기능을 활용하여 작업 공간 전체에서 과거 캠페인 파일, 피치 데크, 브랜드 가이드라인 또는 콘텐츠 달력을 찾아보세요.

클라이언트 커뮤니케이션을 업무와 연계하세요: ClickUp 이메일 프로젝트 관리 기능을 통해 작업 공간 내에서 직접 이메일을 주고받으면 피드백 스레드가 올바른 결과물과 연결됩니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리 기능을 통해 작업 공간 내에서 직접 이메일을 주고받으면 피드백 스레드가 올바른 결과물과 연결됩니다.

회의 내용을 절대 놓치지 마세요: ClickUp AI 노트테이커가 클라이언트 통화 내용을 기록하고, 결정 사항을 요약하며, 실행 항목을 추출하여 캠페인 작업에 자동으로 첨부 파일로 첨부해 드립니다. ClickUp AI 노트테이커가 클라이언트 통화 내용을 기록하고, 결정 사항을 요약하며, 실행 항목을 추출하여 캠페인 작업에 자동으로 첨부 파일로 첨부해 드립니다.

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 처음 접하는 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

한 마케팅 에이전시 소유자가 레딧에서 ClickUp 사용 경험을 공유합니다:

저희 에이전시는 약 반년 동안 ClickUp으로 운영해 왔는데, 솔직히 예상치 못한 방식으로 업무 방식을 바꿔 놓았습니다. […] 그들의 문서 시스템은 조용히 저희 Google Docs 작업 대부분을 대체했습니다. 문서가 프로젝트와 동일한 공간에 존재할 때 모든 것이 훨씬 원활하게 흐릅니다. 팀원들이 생각보다 훨씬 빠르게 적응했습니다. 처음엔 ClickUp Brain에 대해 확신이 서지 않았습니다. 그저 또 다른 AI 기믹처럼 보였죠. 하지만 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때, 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해줬습니다. […] AI 필기 기능이 정말 놀라웠습니다. 회의 후 처리해야 할 항목을 자주 놓쳤는데, 이제는 모든 내용을 기록하고 자동으로 작업을 할당해 줍니다. 후속 조치가 눈에 띄게 개선되었습니다.

저희 에이전시는 약 반년 동안 ClickUp으로 운영해 왔는데, 솔직히 예상치 못한 방식으로 업무 방식을 바꿔 놓았습니다. […] 그들의 문서 시스템은 조용히 저희 Google Docs 작업 대부분을 대체했습니다. 문서가 프로젝트와 동일한 공간에 존재할 때 모든 것이 훨씬 원활하게 흐릅니다. 팀원들이 생각보다 훨씬 빠르게 적응했습니다.

처음엔 ClickUp Brain에 대해 확신이 서지 않았습니다. 그저 또 다른 AI 기믹처럼 보였죠. 하지만 특히 긴 클라이언트 이메일을 요약하거나 초안을 작성해야 할 때, 지루한 글쓰기 작업에서 저를 구해줬습니다. […]

AI 필기 기능이 정말 놀라웠습니다. 회의 후 처리해야 할 항목을 자주 놓쳤는데, 이제는 모든 것을 기록하고 자동으로 작업을 할당해 줍니다. 후속 조치가 눈에 띄게 개선되었습니다.

📌 다중 클라이언트 확장성 및 화이트 라벨링

15. Stack AI (기업용 AI 배포에 최적)

via Stack AI

Stack AI는 코드 작성 없이도 팀이 즉시 사용 가능한 AI 어시스턴트와 워크플로우를 구축할 수 있게 합니다. 시각적 빌더를 통해 구성 요소를 연결하여 지원 분류, 문서 분석, 제안서 생성 등의 작업을 처리할 수 있습니다.

특정 작업에 따라 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 대규모 언어 모델(LLM)을 선택한 후, AI 어시스턴트를 내부 앱으로 배포하거나 API를 통해 노출하여 광범위한 통합을 실현하세요.

Stack AI의 주요 기능

코딩 없이 언어 모델, 데이터 소스, 로직을 연결하여 시각적으로 AI 워크플로우를 구축하세요

RAG를 구현하여 AI 응답을 기업별 문서 및 지식 기반에 근거하도록 하십시오

역할별 챗봇을 몇 분 만에 설계하고 배포하세요

환경, 역할 기반 권한, 감사 로그를 활용하여 배포를 관리하고 규정 준수를 확보하세요.

스택 AI의 한계

사용 사례에 따라 템플릿의 깊이가 달라지므로, 특수한 워크플로우에는 맞춤형 맞춤화가 필요합니다.

통합 옵션은 일반 자동화 플랫폼에 비해 더 제한적입니다.

복잡한 프로덕션 배포 환경에서는 모니터링 및 가시성 tools에 추가 보완이 필요할 수 있습니다.

Stack AI 가격 정책

Free

기업: 맞춤형 가격

Stack AI 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🔍 알고 계셨나요? 대부분의 소규모/전문 에이전시는 여전히 매우 간소화된 구조로 운영되며 고객 중심적입니다. 251개 에이전시를 대상으로 한 벤치마크 보고서에 따르면, 대다수가 단 11~20명의 클라이언트만을 보유하고 있으며, 'SEO 및 웹사이트 유지보수'를 주요 서비스로 꼽았습니다(77%의 에이전시).

16. HighLevel (에이전시 리셀러에게 최적)

via HighLevel

HighLevel은 CRM, 이메일 마케팅, SMS, 퍼널 구축을 하나의 솔루션으로 통합하여 에이전시가 화이트 라벨링하여 재판매할 수 있도록 합니다. 로그인 URL부터 모바일 앱까지 전체 시스템을 귀사의 브랜드로 구성하므로, 클라이언트는 HighLevel 로고 대신 귀사의 로고를 보게 됩니다.

이 플랫폼은 양방향 SMS, 통화 추적, 음성 메일 드롭, 페이스북 메신저 연동을 통해 클라이언트 커뮤니케이션을 중앙 집중화합니다.

더욱 뛰어난 점은 HighLevel의 AI 도구가 퍼널 카피를 생성하고, 리뷰 응답을 작성하며, 대화형 프롬프트를 통해 워크플로우를 구축한다는 것입니다.

HighLevel 최고의 기능

모바일 앱, 로그인 URL, 브랜딩을 포함한 전체 플랫폼을 화이트 라벨링하여 클라이언트에게 재판매하세요.

퍼널, 워크플로우, 자동화를 패키징한 스냅샷 을 활용해 완전한 마케팅 시스템을 복제하세요

SaaS 모드를 활성화하여 구독 플랜 생성, 클라이언트 청구 및 자동화된 결제 처리를 가능하게 하세요.

HighLevel의 한도

일부 사용자들은 최신 기능에서 가끔 발생하는 버그와 성능 문제를 보고합니다.

고급 AI 기능은 기본 구독료 외에 별도의 사용량 기반 요금이 적용됩니다.

HighLevel 가격 정책

무료 체험판

스타터: 월 97달러

Unlimited: 월 297달러

HighLevel 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (545개 이상의 리뷰)

Capterra: 4. 1/5 (80개 이상의 리뷰)

💡 전문가 팁: 마케팅 AI를 훈련시켜 성과가 저조한 채널을 실시간으로 식별하세요. 예시: 주중 중반에 TikTok 광고 전환율이 저조할 경우 AI가 팀에 예산 재분배나 크리에이티브 조정 필요성을 즉시 알릴 수 있습니다.

에이전시를 위한 잘 구축된 AI 스택의 이점

강력한 AI 스택은 에이전시가 AI 확산을 극복하고 성과를 주도하는 시스템을 구축할 수 있도록 합니다. 잘 구축된 스택이 실질적인 가치를 더하는 방법은 다음과 같습니다:

캠페인 실행 가속화: 연결된 자동화를 통해 크리에이티브 제작, 승인 주기, 클라이언트 보고 속도를 높입니다.

창의적 결과물 향상: AI를 활용해 아이디어를 브레인스토밍하고 , 다양한 변형을 테스트하며, 대규모로 메시지를 다듬습니다.

클라이언트 유지율 향상: 더 빠른 처리 속도와 심층적인 인사이트를 제공하여 측정 가능한 결과로 연결됩니다.

미래 대비 운영: 복잡성을 증가시키지 않으면서도 새로운 도구와 시장 변화에 기술 스택이 적응할 수 있도록 합니다.

의사결정 강화: 마케팅 분석 , CRM, 광고 데이터를 통합하여 트렌드를 파악하고 더 스마트한 지출을 안내합니다.

🧠 재미있는 사실: 약 1세기 동안(대략 19세기 후반부터 20세기 중반까지), 많은 광고 대행사는 클라이언트를 위해 구매한 미디어 비용의 표준 수수료 약 15%를 받았습니다. 대행사가 광고주(출판사가 아닌)를 위한 창의적인 캠페인 실행으로 전환한 후에도, 그들은 이 수수료 모델을 유지할 수 있었습니다.

에이전시가 AI 스택을 구성할 때 흔히 저지르는 실수

대부분의 에이전시가 AI 스택 구축 시 흔히 저지르는 실수와 같은 실수를 반복하지 않는 방법을 알아보세요.

실수 왜 문제가 되는가 대신 해야 할 일 도구를 전략으로 활용하기 Teams는 기술이 프로세스 문제를 해결해 줄 것으로 기대하지만, 이는 오히려 복잡성과 혼란을 초래합니다. 먼저 워크플로우를 설계한 후, 이미 효과적인 부분을 강화할 수 있는 tools를 활용하세요. 맥락 없는 AI 활용 팀이 명확한 데이터나 방향성을 제공하지 않을 경우 AI 출력 결과는 관련성이 떨어집니다. 정확한 결과를 위해 고품질 프롬프트, 클라이언트 인사이트, 캠페인 데이터를 tools에 공급하세요. 팀 간 협업 생략 연결되지 않은 크리에이티브, 애널리틱스, 전략 팀은 중복 작업과 지연을 초래합니다 공유 대시보드 또는 중앙 집중식 작업 공간을 설정하여 모든 구성원이 동일한 목표를 향해 협력할 수 있도록 하세요. AI 기능에만 의존하는 것 화려한 AI 애드온은 종종 핵심 기능의 부재를 가리곤 합니다 해당 tool이 전략 수립, 협업 효율성 또는 측정 가능한 성과 향상에 기여하는지 평가하세요.

🧠 재미있는 사실: 일부 에이전시는 미디어 유형의 선구자 역할을 했습니다. 예시로, 미국의 한 초기 에이전시는 1941년 시계 광고를 위해 최초의 TV 광고 환경을 활용했으며, 자동차가 미국 도로에 보편화되면서 빌보드 광고가 폭발적으로 성장했습니다.

AI 기반 마케팅 에이전시를 구축한다고 해서 서로 연결되지 않은 시스템과 씨름해야 하는 것은 아닙니다. 가장 뛰어난 팀들은 워크플로우를 간소화하고 연결하며 확장하여 모든 프로젝트가 기름칠 잘 된 캠페인 기계처럼 원활하게 운영되도록 합니다.

ClickUp은 모든 에이전시 워크플로우를 하나의 강력한 작업 공간에 통합하여 전략, 창의성, 실행, 보고가 모두 한 지붕 아래에서 이루어지도록 합니다.

ClickUp 작업에서 캠페인을 계획하고, 대시보드로 성과를 추적하며, Docs에 플레이북을 중앙 집중화하고, ClickUp Brain으로 신선한 아이디어를 브레인스토밍하세요. 더 나아가 ClickUp BrainGPT는 전체 워크플로우를 통합합니다. 이는 플랫폼 전환에 소요되는 시간을 줄이고, 실질적인 성과를 내는 캠페인 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

에이전시의 전체 AI 생태계를 연결할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

에이전시는 콘텐츠 생성, 캠페인 관리, 분석, 클라이언트 보고를 지원하는 도구가 필요합니다. ClickUp은 AI 기반 글쓰기, 작업 추적, 성과 대시보드를 하나의 플랫폼에 통합하여 팀이 도구 전환 없이 캠페인을 관리하고 콘텐츠를 생성할 수 있도록 합니다.

대부분의 에이전시는 전체 기술 예산의 약 10~20%를 AI 마케팅 도구에 지출합니다. 정확한 금액은 팀 규모, 담당 클라이언트 수, 캠페인 복잡도에 따라 달라집니다.

소규모 에이전시도 인공지능(AI) 스택을 도입할 수 있습니다. 현재 많은 AI 플랫폼이 저렴한 플랜, 무료 이용권 또는 사용량 기반 요금제를 제공하여 소규모 팀이 큰 투자 없이도 일상 업무를 자동화하고 효과적으로 경쟁할 수 있도록 합니다.

반복 작업에 소요되는 시간 절감, 캠페인 성과 개선, 리드 전환율, 고객 획득 비용(CPA) 등의 메트릭을 추적하세요. 광고 타겟팅과 같은 활동에 대해 AI 도입 전후 성과를 비교하면 가치를 정량화하고 추가 투자를 정당화하는 데 도움이 됩니다.

에이전시는 6~12개월마다 스택을 검토해야 합니다. 이를 통해 새로운 기능, 보안 업데이트, 진화하는 클라이언트 요구사항을 최신 상태로 유지하면서 중복되거나 활용도가 낮은 tools를 제거할 수 있습니다.