자동화 템플릿이 포함된 무료 작업 추적기

화요일 아침입니다. 한 학생 그룹은 금요일까지 제출해야 하는 프로젝트를 위해 빠른 회의를 하고 있습니다. 한 교사는 쌓여 있는 에세이들을 처리하느라 분주합니다. 동시에 한 프로젝트 팀은 결과물에 대해 의견을 모으려고 애쓰고 있습니다.

장소는 달라도 상황은 똑같습니다: 명확하지 않은 과도한 일.

자동화 기능이 탑재된 작업 추적기는 작업이 스스로 정리되고, 마감일이 항상 가시성이 유지되며, 진행 상황 업데이트가 자동으로 반영되는 공간을 제공합니다.

이 블로그 글에서는 일을 위해 집중할 수 있도록 도와주는 최고의 사전 구성 ClickUp 템플릿 몇 가지를 살펴보겠습니다. 🏁

자동화 기능이 포함된 작업 추적기란 무엇인가요?

자동화 기능이 포함된 과제 추적기는 학생, 교사 및 팀이 과제나 작업을 관리할 수 있도록 설계된 사전 구축된 디지털 프레임워크입니다. 일반적으로 작업 자동화 소프트웨어의 일부로, 알림, 반복 작업, 상태 업데이트, 워크플로우 트리거와 같은 자동화 기능을 통합합니다.

이러한 템플릿에는 일반적으로 작업 설명, 마감일, 우선순위, 진행 추적 및 소유자 필드가 포함됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 시간 관리 부족은 학생들의 미루는 습관의 거의 20%를 설명하며, 플랜과 지연이 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지 보여줍니다.

자동화 템플릿이 포함된 효과적인 작업 추적 도구의 조건은 무엇인가요?

자동화 기능이 탑재된 잘 설계된 과제 추적기는 학생들의 효율성과 책임감을 높여주는 전략적 협업 tool입니다. 다음은 주목해야 할 주요 기능들입니다:

자동화된 상태 업데이트: *특정 조건이 충족되면 작업 상태를 변경합니다(예: '할 일'에서 '완료됨'으로 전환). 이를 통해 수동 추적 노력을 줄일 수 있습니다

마감일 알림: 다가오는 마감일을 알려주는 자동 알림을 설정하여 업무량을 미리 관리할 수 있도록 지원합니다

작업 분류: 과제를 주제, 우선순위 또는 마감일별로 정리하여 책임 사항을 명확한 개요로 파악할 수 있도록 합니다

진행 상황 추적: 진행률 표시줄이나 완료율 같은 시각적 지표를 활용하여 각 작업의 진행 상태를 모니터링합니다

사용자 정의 가능 보기: 다양한 조직 선호도에 맞춰 여러 보기 옵션(예: 달력, 간트 차트, 칸반)을 제공합니다

통합 기능: 사용 중인 다른 tools 또는 플랫폼과의 호환성을 보장하여 원활한 데이터 동기화를 제공합니다

🔍 알고 계셨나요? 미루는 습관은 종종 낮은 자기 통제력에서 비롯됩니다. 뇌는 긴 작업보다 즉각적인 보상(스크롤하기, 채팅하기)을 선호하죠. 그래서 트래커 같은 외부 구조가 규율을 유지하는 데 도움이 됩니다.

10가지 자동화 템플릿이 포함된 작업 추적기

여기서는 작업, 마감일, 팀 협업을 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 최고의 ClickUp 템플릿 몇 가지를 살펴보겠습니다. 🎯

1. ClickUp 수업 과제 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 수업 과제 템플릿으로 마감일을 설정하고 성적을 기록하며 자원을 할당하세요

교사들은 매일 수업 플랜, 채점, 학생 소통을 처리해야 하므로 과제 관리가 가장 부담스러운 업무 중 하나입니다. ClickUp 수업 과제 템플릿은 이러한 부담을 덜어주고 모든 학생 일을 체계적인 스페이스에 한곳에 모아 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

📌 추천 대상: 여러 학급을 관리하는 교사 및 과제를 자동화된 방식으로 명확하게 추적하고 성적을 관리해야 하는 튜터에게 이상적입니다.

🚀 ClickUp의 장점: 연구에 따르면, 학생들이 해야 할 완료됨을 명확히 알면 조직력과 동기 부여에 대한 어려움을 덜 겪습니다. ClickUp 자동화는 배경에서 개인 비서처럼 작동하며, 작업을 상기시키고 분류하며 업데이트해 줍니다. 맞춤형 ClickUp 자동화를 생성하여 백그라운드에서 워크플로우가 원활하게 진행되도록 하세요 예를 들어, 교사와 학생들은 과제를 추적하기 위해 ClickUp 작업 공간을 생성합니다. 교사가 '할 일'에 새 과제를 게시할 때마다 ClickUp은 자동으로: 학생들에게 할당합니다

예를 들어, 과제가 할당된 지 이틀 후와 같은 인스턴스 숙제 정책에 기반한 마감일을 자동으로 추가합니다

'테스트'로 태그된 작업은 '우선순위 높음'으로 라벨링하세요

2. ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿으로 시각적으로 뛰어난 타임라인을 활용하여 프로젝트를 추적하세요

ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿은 팀 간에 변화하는 마감일, 예산, 책임이 수반되는 여러 프로젝트를 균형 있게 관리하는 데 도움을 줍니다.

내장된 ClickUp 간트 보기로 클라이언트 납품물, 내부 프로젝트, 심지어 크로스-기능 캠페인까지 관리하세요. 맞춤형 RAG(빨강-노랑-초록) 상태 필드는 작업의 현황을 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

준비 , 제작 , 실행 과 같은 접을 수 있는 프로젝트 단계로 일을 구성하세요

시작 날짜 , 마감일 , 완료됨 필드로 마감일을 자동으로 추적하세요

담당자 열 에 소유자를 지정하여 책임 소재를 명확히 하세요

시간 추적 및 기간(일) 열로 노력량을 측정하세요

📌 추천 대상: 여러 프로젝트를 유연하게 관리해야 하는 프로젝트/작업 관리자 및 크로스 기능 팀. 마감일을 체계적으로 관리할 과제 추적기 템플릿을 찾는 학생들도 활용 가능합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 책임감을 위해 목표를 다른 사람과 공유하는 비율은 고작 11%에 불과합니다. 이는 놓친 기회입니다. 생각해 보세요: 비전을 공유하면 새로운 시각을 얻을 수 있어 목표를 더 명확히 설정하고 간과했을 수 있는 숨겨진 문제를 발견하는 데 도움이 됩니다. 🎯 ClickUp은 이 강력한 기능을 활용하는 것을 아주 간단하게 만듭니다. 멘토의 조언을 얻으려면 @멘션하고, 책임감을 높이기 위해 친구를 태그하거나, 미래의 자신을 위한 상세한 노트를 남겨보세요. 💫 실제 결과: 사용자들은 ClickUp을 통해 약 10% 더 많은 일을 처리할 수 있다고 말합니다.

3. ClickUp 마감일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마감일 템플릿으로 시험, 발표, 출시와 같은 키 순간을 강조하세요

마감일을 놓치면 과제, 프로젝트, 심지어 한 학기 전체 플랜까지 차질을 빚을 수 있습니다. ClickUp 마감일 템플릿은 이를 방지하여 모든 마감일을 계획하고 추적하며 제때 맞출 수 있는 명확한 시스템을 제공합니다.

상세 작업 목록과 연동되는 내장 타임라인을 통해 앞으로 예정된 작업과 이미 완료됨을 항상 파악할 수 있습니다.

또한 네 가지 맞춤형 보기인 모든 활동, 활동 상태, 시작 가이드, 프로젝트 타임라인을 통해 관점을 빠르게 전환할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

이중 보기(목록 + 프로젝트 타임라인)로 모든 작업을 시각화하여 세부 사항과 전체적인 마감일을 명확히 파악하세요

우선순위 플래그를 쉽게 설정하고 내장 필터로 작업을 정렬하여 긴급도를 추적하세요

의존성 라인을 활용하고 프로젝트 위험을 사전에 파악하여 병목 현상을 방지하세요

프로젝트 타임라인에 오늘 마커를 설정하여 실시간으로 상황을 파악하세요 를 설정하여 실시간으로 상황을 파악하세요

📌 추천 대상: 과제 마감일을 지도하는 학생, 수업 과제와 시험 일정을 계획하는 교사, 시간에 민감한 프로젝트를 효과적으로 관리할 방법이 필요한 팀.

🧠 재미있는 사실: 때로는 좋은 의도를 가지고도 실행에 옮기기 어려울 때가 있습니다. 이는 '의도-행동 간격'으로 알려진 심리적 패턴입니다. 이는 게으름보다는 자기 의심과 스트레스 대처 방식 등 인지적·정서적 요소가 복합적으로 작용한 결과입니다.

4. ClickUp 학생 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 프로젝트 플랜 템플릿으로 학업 프로젝트를 관리 가능한 단위로 분할하세요

ClickUp 학생 프로젝트 계획 템플릿은 ClickUp Docs 내에서 바로 사용할 수 있는 학생 프로젝트 플랜을 제공합니다.

이전 템플릿(다중 프로젝트 관리를 위해 제작됨)과 달리, 이 템플릿은 학술 일을 위해 특별히 맞춤 제작되었습니다. 명확한 학생 프로필 생성, 프로젝트 세부사항 구성, 지도교수 정보 기록을 단계별로 안내합니다.

프로젝트 진행에 따라 이 디지털 노트북을 손쉽게 공유하고 업데이트하며 확장할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

학생 프로필 섹션 으로 필수 정보(이름, 학년, 전공, 프로젝트 일정, 심지어 프로필 사진까지)를 기록하세요

과목, 담당 교수, 프로젝트 이름, 그룹 회원을 위한 프로젝트 세부 정보 테이블 로 과제 관리하기

인라인 댓글, 반응, 파일 첨부 기능을 활용하여 문서 내에서 실시간 협업하며 공동 노트를 작성하세요

📌 추천 대상: 그룹 또는 개인 프로젝트에 참여하는 학생 및 연구 일정을 준비하는 학술 팀.

🚀 ClickUp의 장점: 세부 사항에 신경 쓰지 마세요. ClickUp Brain이 백그라운드에서 작동하므로 교육, 학습 또는 업무에 집중할 수 있습니다. 작업 공간에 직접 통합된 AI 프로젝트 관리자는 인공지능을 활용해 작업과 하위 작업을 자동화하고, 마감일을 설정하며, 심지어 일일 스탠드업 미팅을 생성합니다. 그리고 그룹 일은? ClickUp Brain이 토론 내용을 요약하고 실행 항목을 추출하여 모든 것을 프로젝트와 노트에 깔끔하게 연결해 줍니다. ClickUp Brain으로 복잡한 작업을 몇 초 만에 명확하고 실행 가능한 단계로 전환하세요 다음은 활용할 수 있는 훌륭한 프롬프트입니다. 🤩 수학 프로젝트를 연구, 초안 작성, 최종 제출 단계로 나누고 각 단계에 마감일을 설정하세요

모든 미제출 항목에 대한 주간 진행 보고서 생성

주별 과제 채점을 위한 하위 작업 생성

5. ClickUp 학생용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 템플릿을 사용하여 다양한 프로젝트 주제와 개념을 비교 및 대조하세요

ClickUp 학생용 템플릿은 노트, 독서 목록, 과제, 시험 준비 자료를 한곳에 통합합니다. 수업 노트와 수업 과제를 위한 내장 섹션을 통해 디지털 노트와 과제 관리 도구의 역할을 동시에 수행합니다.

학생용 ClickUp으로 강의나 주제별로 노트를 태그하고, 마감일이 있는 과제를 추적하며, 그룹 작업을 위한 작업도 할당할 수 있습니다. 이렇게 하면 학생 생활의 모든 부분을 체계적으로 관리할 수 있는 믿을 수 있는 대시보드를 확보하게 됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

강좌별 드롭다운 메뉴와 노트 유형별 라벨(강의, 독서, 스터디 그룹 등)로 맞춤형 설정하세요

우선순위 플래그와 할 일 또는 완료됨 같은 상태 업데이트로 효과적으로 우선순위를 지정하세요

목록, 달력, 업무량, 간트 보기로 일정을 시각적으로 정리하세요

주제별 아이콘과 색상으로 명확성을 더해 한눈에 노트를 쉽게 식별할 수 있게 합니다

📌 추천 대상: 여러 앱을 사용하지 않고도 강의 노트, 과제, 마감일을 한곳의 hub에서 관리하고 싶은 학생들.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 작업, 문서, 댓글 등에 내장된 ClickUp Brain의 AI Writer for Work로 프롬프트 한 번으로 콘텐츠 초안 작성, 다듬기, 변환이 간편해집니다. 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다: 요약본을 전체 작업 설명, 템플릿 또는 프로젝트 개요로 확장하세요

문서나 대화를 체크리스트나 작업으로 변환하세요

초안을 다듬기 위해 콘텐츠를 개선하고 편집하세요

긴 회의 스레드, 회의 노트 또는 프로젝트 업데이트를 간결한 요약으로 전환하세요 ClickUp Brain의 AI Writer for Work로 대충 적어둔 노트와 아이디어를 구체적인 문서로 전환하세요 ClickUp Brain이 /AI로 글쓰기를 얼마나 쉽게 만드는지 확인해 보세요. 👇🏼

📖 추천 자료: 교사와 교육자를 위한 유료 및 무료 수업 플랜 템플릿

6. ClickUp 학생 진행 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 진행 템플릿으로 학생의 성장과 발전을 모니터링하세요

ClickUp 학생 진행 템플릿은 학생 성과를 추적해야 하는 교사, 튜터 및 관리자를 위해 설계되었습니다. 과제 관리보다는 각 학생의 성장, 행동 및 학업적 마일스톤을 모니터링하는 데 중점을 둡니다.

누가 잘하고 있는지, 누가 추가 지원이 필요한지, 그리고 사소한 문제가 큰 차질로 번지기 전에 어디에 단계해야 하는지 시각화합니다. 상태, 사용자 지정 필드 및 보고 옵션을 통해 부모, 동료 또는 학교 관계자를 위한 업데이트를 신속하게 준비할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

잘하고 있음 , 관심 필요 , 자신감 함양 필요 와 같은 맞춤형 상태로 학생 진행을 추적하세요

노력 평가 , 수업 , 생일 , 부모 연락처 정보 등을 위한 사용자 지정 필드를 사용하여 중요한 세부 정보를 추가하세요

가이드, 행동 문제, 목록, 주의 필요 보기로 다양한 각도에서 데이터를 확인하세요

📌 추천 대상: 교실 성과를 관리하는 교사, 보고서를 준비하는 관리자, 시간에 따른 학생의 발전 상황을 추적하는 튜터.

🌟 추가 혜택: ClickUp의 AI 에이전트를 활용하면 진행 보고서와 상태 업데이트를 간편하게 생성할 수 있습니다. AI 에이전트는 ClickUp 작업 공간의 변화에 맞춰 주어진 지시에 따라 자율적으로 작동합니다. 채널, 폴더 또는 목록에서 미리 구축된 에이전트를 사용하거나 직접 맞춤형으로 설정하세요. 자동화 에이전트 빌더로 구축을 시작하세요

🧠 재미있는 사실: 벤저민 프랭클린의 1757년작 가난한 리처드의 연감은 "오늘 할 수 있는 일을 내일로 미루지 마라"라는 문구를 대중화시켰습니다. 이는 사실상 최초의 생산성 슬로건 중 하나였습니다.

7. ClickUp 학생 교육용 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 학생 교육 템플릿으로 학습을 더욱 흥미롭게 만드세요

ClickUp 학생 교육 템플릿은 개별 과제나 작업뿐만 아니라 학업 여정 전체를 관리하는 데 도움을 줍니다.

다른 학생 중심 템플릿이 프로젝트나 진행 상황 추적에 초점을 맞춘 반면, 이 템플릿은 모든 과목, 학기, 요구 사항을 한눈에 정리하는 커리큘럼 전체를 아우르는 시각을 제공합니다.

교육 계획 전반에 걸쳐 수업, 마감일, 강사, 성적, 필수 과목, 크레딧을 명확한 가시성으로 추적하고 관리할 수 있습니다. 강의 계획서, 수업 타임라인, 커뮤니케이션을 위해 여러 학습 tools를 사용 중이라면 완벽한 솔루션입니다.

학기별 그룹화 및 상세한 코스 필드를 통해 각 수업이 학업 계획 전체에서 차지하는 위치를 유연하게 파악할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

과목 번호 , 선행 과목 , 크레딧 , 강사 정보 , 강의 계획서 연결된 링크 등의 필드로 필수 세부 사항을 추적하세요

할 일 , 진행 중 , 진행 중 , 완료하다 등의 상태를 사용하여 학업 상태를 관리하세요

커리큘럼 보기 , 필수 조건 보기 , 가이드 보기 를 전환하여 과정을 분석하세요

최종 성적 및 학기 완료 상태와 같은 사용자 지정 필드로 성적과 학기 완료 진행 상황을 기록하세요

📌 추천 대상: 수업과 학기를 종합적으로 추적하려는 학생 및 커리큘럼과 필수 요건을 명확한 보기로 파악하려는 학사 지도교수.

📖 추천 읽기: 학생들을 위한 가장 중요한 프로젝트 관리 팁

8. ClickUp 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 관리 템플릿으로 모든 작업, 마감일 및 책임을 관리하세요

ClickUp 작업 관리 템플릿은 과제, 프로젝트, 그룹 작업, 지속적인 업무 등 모든 규모의 작업을 처리할 수 있는 즉시 사용 가능한 프레임워크를 제공합니다. 이 템플릿은 일상적인 일 실행에 최적화되어 있습니다. 사실, 그 유연성이 바로 최고의 선택이 되는 이유입니다.

학생들은 이를 통해 과제를 관리하고 팀 회원에게 작업을 할당할 수 있으며, 교사는 수업 준비 및 채점 작업을 플랜할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

진행 중 , 검토 , 수정 등으로 분류하여 작업 단계를등으로 분류하여 프로젝트 진행 상황을 명확하게 추적하세요

마감일 열 에서 정확한 날짜와 시간으로 마감일을 추적하세요

시간 추정 필드 를 사용하여 작업 노력을 예측하고 업무량 기대치를 관리하세요

부서 필드 를 사용하여 기능별로 과제나 작업을 분류하세요

진행 막대와 퍼센트 추적기로 완료됨을 시각화하세요

📌 추천 대상: 여러 프로젝트를 병행하는 학생, 수업 준비와 채점을 관리하는 교사, 그리고 여러 부서 간 일을 조율하는 크로스 기능 팀.

레딧 사용자가 ClickUp의 AI 기능에 대해 남긴 평가입니다:

예시: 저는 Brain (Max)을 사용하여 모든 새 프로젝트 목록을 구축합니다. 간단한 브리핑만 입력하면 모든 마일스톤, 작업, 하위 작업, 체크리스트를 생성해 줍니다. 또한 이들 간의 의존성을 자동으로 설정하고 다양한 작업 속성 범위를 지정합니다. 15분 채팅만으로 100개 이상의 작업을 처리하는 셈이죠. 복잡한 맞춤형 프로젝트 설정은 예전에는 큰 작업이었고, 보통은 불편한 CSV 임포트를 사용해야 했습니다. 제대로 활용하는 법만 안다면 많은 일을 해낼 수 있습니다.

예시: 저는 Brain (Max)을 사용하여 모든 새 프로젝트 목록을 구축합니다. 간단한 브리핑만 입력하면 모든 마일스톤, 작업, 하위 작업, 체크리스트를 생성해 줍니다. 또한 이들 간의 의존성을 자동으로 설정하고 다양한 작업 속성 범위를 지정하죠. 15분 만에 100개가 넘는 작업을 처리합니다. 복잡한 맞춤형 프로젝트 설정은 예전에는 큰 작업이었고, 보통은 불편한 CSV 임포트를 사용해야 했습니다.

제대로 활용하는 법만 안다면 많은 일을 해낼 수 있습니다.

9. Template.net의 주간 과제 작업 추적기 템플릿

학업 업무량을 주간 단위로 체계적으로 관리하는 데 도움이 필요하신가요? 이 주간 과제 템플릿을 사용하면 한 학기 또는 학년 전체에 걸친 여러 과제를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.

완료됨 작업과 진행 중인 작업을 명확하게 구분할 수 있는 레이아웃과 주간 진행 막대 및 진행 추적 기능을 통해 현재까지의 성과와 남은 과제를 항상 파악할 수 있습니다. 매주 별도의 요약이 제공되며, 총계와 진행 추적 기능을 통해 현재 위치를 정확히 확인할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

학생 정보 필드( 학생 이름 , ID , 수강 과목 , 담당 교수 등)로 플래너를 맞춤 설정하세요

주간 요약 테이블 (총 작업, 완료됨, 진행 중인 작업)으로 즉시 작업량을 가시성을 확보하세요

완료된 작업과 진행 중인 작업을 비교하는 막대 차트로 진행 상황을 시각화하세요

완료됨 과제 및 보류 중인 과제 테이블로 모든 세부 사항을 추적하세요

📌 추천 대상: 매주 체계적으로 과제를 추적하고 학기 내내 마감일, 진행, 업무량을 균형 있게 관리할 시각적 시스템이 필요한 학생들.

🧠 재미있는 사실: 숙제에 대한 논쟁은 오랜 역사를 지녔습니다. 1900년대 초반, 일부 미국 학군에서는 숙제를 금지하기도 했는데, 이는 암기식 학습을 조장한다고 여겼기 때문입니다. 그러나 냉전 시대에 과학과 수학 경쟁이 국가적 우선순위가 되면서 숙제는 다시 강력하게 부활했습니다.

10. Documentero의 워드 숙제 추적기 문서 템플릿

via Documentero

워드 과제 추적기 문서 템플릿은 학생들에게 과제를 기록하고 추적할 수 있는 명확한 문서 기반 시스템을 제공합니다.

학생 정보, 숙제 테이블, 요약 전용 섹션을 갖춘 이 도구는 자동화 업데이트의 편리함과 함께 익숙한 워드 문서 형식을 원하는 모든 사용자에게 적합합니다.

이 템플릿은 동적 콘텐츠 구조로 두드러집니다. {{dueDate}} 및 {{completedAssignments}}와 같은 자리 표시자는 연결된 데이터 소스에서 데이터를 자동으로 가져옵니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

학생 정보 섹션 (이름, 학년, 학기)으로 필수 정보를 빠르게 입력하세요

모든 과제를 과제 개요 테이블 (과목, 제목, 마감일, 상태, 노트)에서 추적하세요

요약 섹션에서 완료됨 및 대기 중인 작업의 실시간 합계를 통해 전체 작업량을 모니터링하세요

필요할 때만 표시되는 과기일 업무 섹션으로 마감일을 미리 대비하세요

📌 추천 대상: 익숙하면서도 자동화 친화적인 자리 표시자를 제공하는 간단한 워드 기반 작업 추적기를 원하는 학생들.

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp Brain MAX는 작업 공간을 맥락적으로 이해하는 통합 허브로, AI의 과도한 확산을 방지합니다. 작업, 프로젝트 및 연결된 앱에 대한 맥락적 인식을 바탕으로, 실제 워크플로우에 맞는 답변, 자동화 및 인사이트를 제공합니다. Talk-to-Text로 요구사항을 음성 입력하여 작업을 세분화하거나, 그룹 토론을 요약하거나, Google Drive, Notion, GitHub에서 앱 간 업데이트를 자동화하세요. 다중 모델 유연성(ChatGPT, Claude, Gemini 등)을 갖춘 Brain MAX는 항상 작업에 최적의 AI를 선택합니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

ClickUp으로 할당된 업무를 완벽하게 관리하세요

파킨슨의 법칙에 따르면 일은 주어진 시간을 모두 채우도록 확장됩니다. 이렇게 일이 확장되는 가운데 마감일을 기억하기란 쉽지 않습니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 자동화 템플릿이 포함된 탁월한 무료 작업 추적기를 제공하여 체계적인 시스템을 구축해 드립니다. ClickUp 자동화를 활용하면 작업을 즉시 할당하고, 상태 변경 시 작업을 이동하며, 알림을 발송할 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain은 AI 기반 지능으로 노트, 첨부 파일, 심지어 작업 내용에서 맥락을 추출합니다.

모든 작업, 노트, 대화, 파일을 하나의 사용자 친화적인 플랫폼에 통합하여 관리하는 ClickUp은 모든 것을 한데 모아주는 통합 AI 작업 공간입니다.

