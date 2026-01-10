비즈니스 운영 관리를 위한 11가지 최고의 Holded 대안 (2025)

Holded는 청구서 발행 및 CRM부터 프로젝트 추적 및 회계에 이르기까지 비즈니스 운영 관리를 위한 견고한 올인원 플랫폼입니다.

하지만 모든 사용자에게 완벽한 선택은 아닙니다. 기능이 부족해졌거나, 더 깊은 맞춤형 설정이 필요하거나, 단순히 비용 대비 더 나은 가치를 원할 수 있습니다.

좋은 소식은 강력한 Holded 대안이 풍부하며, 각각 고유한 강점, 가격 모델, 산업별 tools를 갖추고 있다는 점입니다.

간단한 청구서가 필요한 스타트업이든, 고급 프로젝트 관리가 필요한 에이전시든, 더 강력한 통합 기능을 원하는 기업이든, 여러분의 업무 방식에 맞는 옵션이 있습니다.

이 블로그에서는 비즈니스 운영을 간소화하고 시간을 절약하며 더 스마트하게 확장하는 데 도움이 될 수 있는 최고의 Holded 대안 11가지를 모아봤습니다. 함께 살펴보고 팀에 맞는 도구를 찾아보세요.

Holded 대안 서비스 개요

다음은 Holded 대안들의 비교 분석입니다:

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp AI를 활용한 프로젝트, 워크플로우 및 비즈니스 운영 관리 프로젝트 관리, 자동화, 맞춤형 AI 에이전트, 브레인, 대시보드를 갖춘 CRM Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 QuickBooks Online 중소기업 회계 및 장부 관리 결제 알림, 자동 은행 동기화, 체계적인 경비 관리로 생산성 향상 유료 플랜은 월 $38부터 시작합니다. Scoro 비즈니스 관리 종합적인 비즈니스 관리 유료 플랜은 사용자당 월 $23.90부터 시작합니다. Xero 강력한 통합 기능을 갖춘 클라우드 기반 회계 솔루션 청구서/결제 추적, 경비 관리 유료 플랜은 월 $29부터 시작합니다. Odoo 오픈소스 비즈니스 애플리케이션 제품군 CRM, 회계, 재고, 프로젝트 관리를 위한 모듈형 앱 맞춤형 가격 책정 Zoho One 합리적인 가격의 비즈니스 소프트웨어 CRM, 재무, 프로젝트 관리 통합 솔루션 유료 플랜은 월 45달러부터 시작됩니다. Bitrix24 예산 내에서 CRM과 팀 협업 구현 CRM, 협업, 프로젝트 관리 유료 플랜은 월 $124부터 시작합니다. Wave 비즈니스 회계 전문 프리랜서 무료 스타터, 청구서 발행, 프로젝트 회계 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $19부터 시작합니다. FreshBooks 청구서 발행 및 클라이언트 청구 맞춤형 청구서 발행, 시간 추적 유료 플랜은 월 $21부터 시작합니다 NetSuite 기업용 ERP 및 회계 솔루션 재무, CRM, 재고를 포함한 포괄적인 ERP 맞춤형 가격 책정 SAP Business One ERP가 필요한 중견 비즈니스 재무, 생산, 재고 및 보고를 위한 ERP 맞춤형 가격 책정

왜 Holded 대안을 선택해야 할까요?

Holded는 비즈니스 관리 도구입니다. 이 제품군의 기능에는 CRM, 청구서 발행, 회계, 재고 관리, 심지어 기본적인 프로젝트 추적 기능까지 포함됩니다.

사용자들이 Holded 대안을 찾게 만드는 주요 문제점들은 다음과 같습니다:

기본 프로젝트 관리 : 플랫폼은 칸반, 간트, 작업 추적 기능을 제공하지만, 확장 중인 팀이 자주 의존하는 의존성 및 작업량 보기 같은 고급 기능은 부족합니다.

AI 기반 워크플로우 미지원 : 반복 작업을 자동화하거나 업데이트를 요약·분석·통찰력을 생성하는 내장형 지능 계층이 없어, 현대 팀들이 경비 추적 및 재무 관리용 올인원 플랫폼에 점점 더 기대하는 기능을 제공하지 못합니다.

복잡한 모듈형 가격 정책 : 계층형 모델은 유연성을 제공하지만, 옵션이 너무 많으면 고객이 최적의 플랜을 찾기 어려워 온보딩과 예산 수립에 마찰을 일으킵니다.

제한적인 CRM 기능 : 내장된 CRM은 리드와 파이프라인을 다루지만, 성장하는 영업 팀에 필요한 고급 영업 예측, 옴니채널 커뮤니케이션, : 내장된 CRM은 리드와 파이프라인을 다루지만, 성장하는 영업 팀에 필요한 고급 영업 예측, 옴니채널 커뮤니케이션, 워크플로우 자동화 기능이 부족합니다.

한도 재고 및 ERP 기능 : 재고 관리 및 제조 tools는 기본적인 기능을 제공하지만, 복잡한 공급망, 다중 창고 설정 또는 세부적인 : 재고 관리 및 제조 tools는 기본적인 기능을 제공하지만, 복잡한 공급망, 다중 창고 설정 또는 세부적인 조달 프로세스에는 부적합합니다.

확장 시 가파른 학습 곡선: 인터페이스는 깔끔하지만, 기본적인 청구 및 계정 기능을 넘어 확장하려는 팀에게는 다양한 모듈과 애드온의 폭이 부담스러울 수 있습니다.

Holded 사용자의 실제 후기:

Holded가 보고서와 인사이트에 대한 더 많은 맞춤형 설정 옵션을 제공했으면 좋겠습니다. 그러면 제 비즈니스 요구에 더욱 맞춤화될 수 있을 것입니다.

Holded가 보고서와 인사이트에 대한 더 많은 맞춤형 설정 옵션을 제공했으면 좋겠습니다. 그러면 제 비즈니스 요구에 더욱 맞춤화될 수 있을 것입니다.

사용할 최고의 Holded 대안

아래에는 여러분이 살펴봐야 할 최고의 Holded 대안 리스트를 정리해 두었습니다:

1. ClickUp (AI를 활용한 프로젝트, 워크플로우 및 비즈니스 운영 관리에 최적)

ClickUp으로 모든 문서, 프로젝트, 대화 등을 하나의 통합 플랫폼에서 관리하세요.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 최고의 Holded 대안 중 하나입니다. AI 기술로 구동되는 고급 프로젝트 관리, 워크플로우 자동화, 고객 관계 관리 기능을 모두 결합합니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 플랫폼을 활용하여 생산성을 10배로 높이는 방법을 알아보세요.

ClickUp CRM으로 정보를 중앙 집중화하세요

ClickUp CRM을 통해 고객 관계 관리까지 수행할 수 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하면 거래 값, 업종 유형, 계약 날짜 또는 리드 출처와 같은 데이터 포인트를 추적할 수 있습니다. 이러한 항목을 작업에 직접 추가하여 CRM 소프트웨어 내에서 풍부한 클라이언트 기록으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드를 통해 CRM 데이터 정렬을 위한 필터를 생성하고 사용자 지정 필드를 추가하세요.

또한 ClickUp의 맞춤형 상태 기능을 통해 클라이언트 여정을 직관적으로 추적할 수 있습니다. '신규 리드'나 '협상 중'과 같은 상태를 생성하여 모든 거래의 진행 상황을 파악하세요.

작업 신속화를 위한 노코드 워크플로우 자동화

반복적인 워크플로우를 ClickUp의 슈퍼 에이전트에게 맡기고 핵심 업무에 집중하세요

ClickUp의 자동화 및 슈퍼 에이전트를 통해 기술 팀에 의존하지 않고도 반복적인 작업을 직접 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 리드가 파이프라인을 이동할 때 팀이 수동 업데이트에서 벗어나도록 하고 싶을 수 있습니다. 코딩 없이 사용 가능한 자동화를 통해 다음과 같이 설정할 수 있습니다:

트리거: 작업의 상태가 "제안서 발송"으로 변경될 때

작업: 거래를 영업 관리자에게 자동 할당하고, "다음 후속 조치" 날짜를 업데이트하며, 사전 설정된 Slack 또는 이메일 알림을 발송합니다.

결과: 리드가 다음 단계로 진행되며 알림이 즉시 발송됩니다.

맞춤형 AI 기반 대시보드로 트렌드를 추적하세요

ClickUp CRM은 또한 사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드를 제공합니다:

50개 이상의 위젯으로 풍부한 시각화: 파이프라인 상태, 거래 크기, 고객 생애 가치(CLV) 등 핵심 정보를 시각화하세요.

실시간 영업 인사이트: 대시보드가 실시간으로 업데이트되어 팀이 트렌드를 파악하고, 전환율 같은 핵심 성과 지표를 추적하거나, 데이터를 스프레드시트로 내보내지 않고도 영업 주기 속도를 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp 대시보드를 활용하여 조직의 재무 건전성을 모니터링하세요.

마지막으로, 재무 팀을 위한 ClickUp을 활용해 비즈니스의 재무 성과를 추적할 수 있습니다. 이 도구가 재무 팀을 반복적인 업무에서 해방시켜 더 중요한 업무에 집중할 수 있도록 하는 방법을 살펴보겠습니다.

작업 공간 내에서 실시간 재무 계산을 수행하세요

ClickUp의 수식 필드를 사용하면 재무 팀이 스프레드시트 없이도 작업 필드에서 직접 값을 계산할 수 있습니다. 다음과 같은 항목을 계산할 수 있습니다:

청구서 발행일과 결제 기한 사이의 일수

예산 대비 지출을 통해 비용 초과 추적

또는 프로젝트별 수식 기반 이익률

ClickUp의 수식 필드를 사용하여 고급 계산을 수행하세요

이러한 실시간 계산은 작업과 연계되어 표시되며 자동으로 업데이트됩니다. 반면 Holded는 정적 회계 수치를 제공하지만 팀이 워크플로우에 내장된 맞춤형 작업 수준 수식을 생성할 수 없게 합니다. ClickUp은 이를 기본적으로 지원하여 실행과 재무 추적을 연결합니다.

기업 검색으로 하나의 검색창을 통해 모든 것을 통합하세요

ClickUp의 검색 가능한 플랫폼은 작업, 문서, 목표, 댓글 등 모든 요소를 단일 인덱스로 연결합니다. 재무 팀은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

과거 예산 첨부 파일을 즉시 불러오기

관련된 청구서 또는 영수증을 찾으세요

도구를 전환하지 않고도 프로젝트 비용 데이터를 확인하세요

Holded는 문서, 작업, 코멘트 전반에 걸친 통합 검색 기능이 부족하여, ClickUp의 Enterprise 검색이 신속한 재무 투명성을 확보하는 데 유리합니다.

AI를 활용한 재무 워크플로우

ClickUp Brain은 원시 데이터를 인사이트로 전환하는 AI 기반 레이어를 추가합니다. 재무 팀에게 이는 다음과 같은 의미입니다:

지출 요약: Brain은 지출 작업 목록이나 업로드된 보고서를 스캔하여 초과 지출 항목별 명확한 내역을 생성합니다.

결제 추적: Brain에게 연체된 청구서를 목록으로 표시하도록 요청한 후, 자동으로 새 작업으로 알림을 생성하세요.

재무 Q&A: "3분기 출장 경비 총액이 얼마인가요?"라고 입력하면 Brain이 작업, 문서 또는 대시보드에서 해당 수치를 추출합니다.

정책 지원: 직원이 "회사의 환급 한도는 얼마인가요?"라고 쿼리하면 Brain이 정확한 정책 문서를 표시합니다.

자동화된 작업 항목: 예산 검토 회의 후, Brain이 후속 조치를 위한 작업을 생성합니다.

ClickUp Brain을 통해 비즈니스 견적서를 손쉽게 생성하고 개선하세요.

15가지 이상의 보기로 모든 워크플로우 지원

15가지 이상의 ClickUp 뷰로 프로젝트를 시각화하세요. 관리자, 개발자, 디자이너 등 모든 팀원이 자신에게 맞는 형식으로 작업할 수 있습니다.

마지막으로, ClickUp은 ClickUp 인보이스 템플릿과 같은 재무 요구 사항을 충족하는 템플릿도 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 인보이스 템플릿으로 자동 채우기 필드를 활용해 빠르게 인보이스를 생성하세요.

이 템플릿은 재무 팀, 프리랜서, 에이전시가 클라이언트 청구서를 관리하는 데 도움을 줍니다. 모든 청구서가 상태, 마감일, 결제 유형, 고객 정보와 함께 추적되는 명확한 작업 기반 시스템을 제공합니다.

또한 각 청구서를 결제 완료, 연체, 또는 미결제로 분류하여 현금 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다. 청구서별 소유자 지정, 노트 추가, 시간 및 금액 추적 기능도 제공합니다.

ClickUp 최고의 기능

문서 지식: ClickUp Docs를 사용하여 작업 및 프로젝트와 직접 연결되는 SOP, 온보딩 가이드, wiki, 제안서를 생성하세요. ClickUp Docs를 사용하여 작업 및 프로젝트와 직접 연결되는 SOP, 온보딩 가이드, wiki, 제안서를 생성하세요.

타사 도구 연동: ClickUp 통합 기능을 통해 Dropbox, Google Drive와 같은 1,000개 이상의 외부 애플리케이션은 물론 QuickBooks, Xero 같은 청구 도구까지 연결하세요. ClickUp 통합 기능을 통해 Dropbox, Google Drive와 같은 1,000개 이상의 외부 애플리케이션은 물론 QuickBooks, Xero 같은 청구 도구까지 연결하세요.

업무 효율적으로 관리하기: ClickUp 작업을 활용해 프로젝트를 실행 가능한 단계로 분할하고 담당자, 우선순위, 마감일, 의존성을 설정하세요.

회의 자동 기록: ClickUp AI 노트테이커를 사용하여 회의에 참여하고, 논의를 녹음하며, 작업 항목이 포함된 요약본을 생성하세요. 이 요약본은 작업 항목과 직접 연결됩니다.

ClickUp의 한도

광범위한 맞춤형 설정 옵션으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 팀의 용량과 전체 프로젝트 관리 현황을 한눈에 파악할 수 있게 해주는 데 탁월합니다. 아직 ClickUp에서 업무를 수행하는 최적의 방법을 익히는 중이지만, 기존 프로젝트 관리 시스템에서처럼 단순히 할 일 목록을 체크하는 방식이 아닌 프로젝트 진행 과정을 시각화하는 데 유용합니다. 또한 조직의 워크플로우에 더 효과적으로 부합하도록 인스턴스를 맞춤형으로 설정할 수 있다는 점도 큰 장점입니다. 또한 필요할 때마다 탁월한 고객 지원을 제공받았습니다. 전반적으로 매우 유용했습니다.

ClickUp은 팀의 용량과 전체 프로젝트 관리 현황을 한눈에 파악할 수 있게 해주는 데 탁월합니다. 아직 ClickUp에서 업무를 수행하는 최적의 방법을 익히는 중이지만, 기존 프로젝트 관리 시스템에서처럼 단순히 할 일 목록을 체크하는 방식이 아닌 프로젝트 진행 과정을 시각화하는 데 유용합니다. 또한 조직의 워크플로우에 더 효과적으로 부합하도록 인스턴스를 맞춤형으로 설정할 수 있다는 점도 큰 장점입니다.

또한 필요할 때마다 탁월한 고객 지원을 제공받았습니다. 전반적으로 매우 유용했습니다.

2. QuickBooks Online (소규모 비즈니스 회계 및 장부 관리에 최적)

QuickBooks Online을 통해

QuickBooks Online은 클라우드 기반 회계 및 재무 관리 플랫폼입니다. Intuit에서 개발한 이 플랫폼은 중소기업의 청구서 발행, 경비 추적, 급여 관리, 재고 및 세금 규정 준수를 지원합니다.

QuickBooks는 일괄 청구서 발행 및 경비 처리 기능을 제공하여 여러 건의 청구서와 경비를 한 번에 생성, 복제 또는 가져올 수 있습니다. 이는 기록 입력을 자동화하여 재무 팀의 시간을 절약해 주며, Holded가 따라잡지 못하는 효율성을 제공합니다.

Finance Agent는 예측, 편차 알림 및 KPI 스코어카드를 제공하여 팀이 선제적인 재무 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

팀원들의 이동성이 필요하신가요? 퀵북스 모바일 앱은 실시간 청구서 발행, 사진 촬영을 통한 경비 처리, 심지어 모바일 결제를 지원하여 사무실 밖에서도 재무 워크플로우가 원활하게 유지되도록 합니다. 승인 및 알림을 위한 규칙 기반 자동화와 결합되어 반복적인 관리 업무를 줄여줍니다.

이 솔루션의 통합 기능은 결제 처리업체 및 전자상거래 플랫폼과 원활하게 연동되어 모든 것을 두 번 입력할 필요가 없습니다. 급여 통합 기능은 세금 원천징수, 직접 입금, W-2 양식 생성을 자동으로 처리합니다.

QuickBooks Online 최고의 기능

결제 알림을 자동화하고 결제를 청구서와 매칭하여 신속한 채권을 회수하세요

여러 은행 계정을 연결하여 트랜잭션 내역을 자동으로 다운로드, 분류 및 조정하여 정확한 재무 기록을 유지하세요.

세부적인 세금 범주로 지출을 분류하고, 수입과 지출에 대한 판매세 계산을 자동화하며, GST/VAT를 추적하세요.

QuickBooks Online의 한도

지속적인 업데이트와 강제적인 인터페이스 변경은 반복적으로 발생하는 마찰점입니다

QuickBooks Online 가격

간편 시작: 사용자당 월 38달러

에센셜: 월 $75 (최대 3명)

추가 혜택: 월 $115 (최대 5명 사용자)

고급: 월 275달러 (최대 25명 사용자)

QuickBooks Online 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (3,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (8,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 QuickBooks Online에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 설명했습니다:

사용하기 쉽고 모든 비즈니스 수치를 한곳에서 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 재무 전문가가 아니더라도 보고서가 명확하고 이해하기 쉽습니다…테스트용 샌드박스 생성은 다른 플랫폼만큼 사용자 친화적이지 않으며, 2년마다 새 샌드박스를 생성해야 한다는 점이 우리 개발자들에게는 전혀 합리적이지 않습니다.

사용하기 쉽고 모든 비즈니스 수치를 한곳에서 확인할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. 재무 전문가가 아니더라도 보고서가 명확하고 이해하기 쉽습니다…테스트용 샌드박스 생성은 다른 플랫폼만큼 사용자 친화적이지 않으며, 2년마다 새 샌드박스를 생성해야 한다는 점이 우리 개발자들에게는 전혀 합리적이지 않습니다.

3. Scoro (비즈니스 관리에 최적)

via Scoro

Scoro는 주로 전문 서비스 자동화(PSA) 플랫폼으로 설계되어 컨설팅, 크리에이티브 에이전시, IT 및 기타 프로젝트 기반 비즈니스에 적합합니다.

Holded의 대안으로서 견적서 작성, 예산 관리, 프로젝트 계획, 시간 추적, 청구 기능을 하나의 워크플로우로 통합합니다. 제안서부터 현금화까지 전 과정을 완벽하게 가시성을 확보할 수 있습니다. 세분화된 권한 설정으로 민감한 클라이언트 정보의 보안을 보장합니다.

Scoro가 Holded 대비 두드러지는 점은 실시간 예산 추적 기능입니다. 상세 견적을 작성하고 이를 프로젝트 예산으로 전환한 후 작업 진행에 따라 실제 비용과 계획된 지출을 비교 모니터링할 수 있습니다.

두 가지 추가 기능으로는 팀 업무량을 균형 있게 조정하는 자원 관리 및 역량 계획이 포함됩니다. Scoro는 시간, 경비, 비용 추적 기능을 프로젝트 수익성 분석에 직접 통합합니다. 모든 청구 가능한 시간, 경비 또는 리테이너를 추적하여 재무 성과와 연계함으로써 서비스 비즈니스의 마진 현황을 훨씬 명확하게 파악할 수 있습니다.

Scoro의 주요 기능

배송 비용과 이익 마진을 자동으로 계산하여 클라이언트에게 상세 견적서를 작성하고 발송하세요.

Scoro의 고급 데이터 엔진인 ELI를 통해 Scoro에 관한 모든 질문에 상황에 맞는 답변을 얻으세요.

내장된 타이머와 타임시트로 작업에 소요된 시간을 추적하여 정확한 청구 시간을 관리하세요.

Scoro의 한도

모바일 애플리케이션은 데스크탑 버전과 비교해 많은 기능이 부족하여 이동 중 프로젝트 관리가 어렵습니다.

Scoro 가격 정책

Core: 사용자당 월 $23.90

성장: 사용자당 월 $38.90

가격: 사용자당 월 $59.90

기업: 맞춤형 가격

Scoro 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (410개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (240개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Scoro에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

Scoro에서 가장 마음에 드는 점은 직관적이면서도 상세한 달력 기능으로, 동료들의 일정 가용성, 회의실, 다양한 프로젝트 관련 요소 등 모든 자원을 손쉽게 추적하고 관리할 수 있다는 점입니다… Scoro에서 가장 아쉬운 부분은 다소 번거롭게 느껴지는 작업 생성 기능입니다.

Scoro에서 가장 마음에 드는 점은 직관적이고 상세한 달력으로, 동료들의 일정 가용성, 회의실, 다양한 프로젝트 관련 요소 등 모든 자원을 손쉽게 추적하고 관리할 수 있다는 것입니다…Scoro에서 가장 불편한 점은 다소 번거롭게 느껴지는 작업 생성 기능입니다.

4. Xero (강력한 연동 기능을 갖춘 클라우드 기반 회계에 최적)

via Xero

Xero는 자동화된 종이 없는 워크플로우로 회계 업무를 완전히 클라우드에서 처리하고자 하는 중소기업을 위해 설계되었습니다. 은행 거래 내역 조정, 청구서 추적 기능을 제공하며 1,000개 이상의 타사 앱과 연결되어 다양한 비즈니스 환경에 유연하게 대응합니다.

Holded의 대안으로서, 보다 유연한 청구 시스템을 제공합니다. 전문적인 청구서를 발송하고, 자동화된 알림을 설정하며, 온라인 결제를 수락하고, 모든 기기에서 견적을 청구서로 전환할 수 있습니다.

인터페이스에 익숙해지려면 시간이 좀 걸리지만, 다중 통화 지원과 국제 회계 기준을 잘 처리합니다. 글로벌 클라이언트를 상대하거나 해외 진출을 계획 중이라면 적합한 솔루션입니다.

핵심 회계 기능 외에도 Xero는 경비 관리, 프로젝트 추적, 보고 기능을 동일한 플랫폼에 통합합니다. Hubdoc을 사용하면 경비를 디지털 방식으로 기록할 수 있습니다. 또한 예산 대비 프로젝트 시간 및 비용을 추적할 수 있으며, 시스템이 상세한 수익성 분석을 생성합니다.

단점은 고객 지원이 실시간 채팅이 아닌 콜백 요청에 의존하기 때문에 문제가 발생했을 때 즉각적인 도움을 받을 수 없다는 점입니다.

Xero의 주요 기능

플랫폼 내에서 직접 급여 자동화, 급여 결제, 세금 신고 및 직원 휴가 추적을 처리하세요.

재고 수준을 모니터링하고, 항목을 송장 및 구매 주문서에 직접 연결하며, 제품이 부족해지면 알림을 받으세요.

손익계산서, 대차대조표 등을 위한 80개 이상의 내장 재무 보고서와 사용자 정의 가능한 대시보드를 활용하세요.

Xero의 한도

보고서 커스터마이징 한도가 있습니다. 맞춤형 보고서, 타사 앱 또는 추가적인 우회 방법이 필요한 경우

Xero 가격 정책

무료 체험판

초기 요금: 사용자당 월 29달러

성장형: 사용자당 월 50달러

정가: 사용자당 월 75달러

Xero 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (750개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Xero에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

실제 사용자의 짧은 후기:

클라우드 기반 계정 시스템으로서 테스트한 다른 제품들보다 우수하거나 동등한 성능을 보입니다. 필요한 모든 기능을 갖추고 있으며, 기능 대비 비용 부담이 크지 않습니다… 다중 채널 소프트웨어(Linnworks 등)와 연동되지 않아 판매 내역을 수동으로 업로드해야 합니다. 온라인 또는 대량 판매자에게는 번거로울 수 있으며 시간이 더 소요될 수 있습니다. 모든 은행/신용카드 등과 연동되는 피드 기능이 없습니다.

클라우드 기반 계정 시스템으로서 테스트한 다른 제품들보다 우수하거나 동등한 성능을 보입니다. 필요한 모든 기능을 갖추고 있으며, 기능 대비 비용 부담이 적습니다…다만 다중 채널 소프트웨어(Linnworks 등)와 연동되지 않아 판매 내역을 수동으로 업로드해야 합니다. 온라인 또는 대량 판매자에게는 번거로울 수 있으며 추가 시간이 소요됩니다. 모든 은행/신용카드 등과 연동되는 피드 기능이 없습니다.

🧠 재미있는 사실: 규정 준수 법률에 따르면, 수입품에 대한 송장에는 상품이 도착하는 입항항이 반드시 포함되어야 합니다. 전자 송장인 경우에도 마찬가지입니다. 또한, 미국 단위 또는 수출국에서 사용하는 단위를 사용하여 수량을 명확히 기재해야 합니다.

5. Odoo (오픈소스 비즈니스 애플리케이션 제품군에 최적)

via Odoo

Odoo는 모듈형 ERP 소프트웨어로, 중소기업이 필요한 기능부터 시작하여 성장에 따라 점차 확장할 수 있습니다. 전체 제품군을 구매하는 대신 CRM이나 회계와 같은 핵심 앱으로 시작할 수 있습니다. 이후 재고 관리, 프로젝트 관리, 인사 관리, 전자상거래 등으로 확장해 나가세요.

오픈소스 프레임워크를 통해 워크플로우를 광범위하게 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 클라우드 및 온프레미스 옵션을 통해 배포 방식을 자유롭게 제어할 수 있습니다.

복잡한 물류 및 운영 관리를 위해 Odoor는 다중 창고 관리, 바코드 스캔, 하도급 워크플로우, 재고 보충 자동화 기능을 제공합니다.

추가 기능으로는 유연한 워크플로우 엔진과 플랫폼 자동화가 포함됩니다. 인터페이스 편집, Python 코드 실행, 서버 작업 트리거, 워크플로우 자동화는 물론 버튼 동작을 통한 이메일 또는 SMS 발송까지 가능합니다.

전통적인 ERP가 복잡하게 느껴지는 것과 달리, Odoo의 인터페이스는 직관적이며 모바일 앱을 통해 팀원들은 어디서나 실시간 데이터에 접근할 수 있습니다. 자동화 기능은 청구서 발행, 재고 보충, 인적 자원 프로세스 최적화 같은 일상적인 작업을 처리합니다.

Odoo 최고의 기능

실시간 분석 및 대화형 대시보드를 통해 재무, 영업 팀 등 다양한 데이터를 통합하세요.

작업 지시서 관리 기능으로 복잡한 제조 공정을 처리하세요

재고 추적, 다단계 포장, 일련번호 맞춤형 설정을 위한 향상된 tool로 창고 운영을 관리하세요.

Odoo의 한도

초기 설정은 특히 맞춤형 설정이나 타사 tools를 다룰 때 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다.

Odoo 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Odoo 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (1,090개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (1,260개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Odoo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

Odoo는 다양한 창고 위치에서 창고 주문 및 재고 항목을 설정, 사용 및 관리하기 매우 간단합니다… 각 창고 위치에 추적할 재고 항목을 추가하는 과정이 다소 복잡했으나, Odoo가 이 프로세스를 간소화한다면 시작하기 가장 빠른 시스템 중 하나가 될 것입니다.

Odoo는 다양한 창고 위치에서 창고 주문 및 재고 항목을 설정, 사용 및 관리하기 매우 간단합니다… 각 창고 위치에 추적할 재고 항목을 추가하는 과정이 다소 복잡했으나, Odoo가 이 프로세스를 간소화한다면 시작하기 가장 빠른 시스템 중 하나가 될 것입니다.

6. Zoho One (가성비 최고의 비즈니스 소프트웨어)

via Zoho One

Zoho One은 기본적으로 40개 이상의 통합 애플리케이션을 묶은 비즈니스 운영 시스템입니다. 여기에는 CRM 소프트웨어, 재무, 인사, 프로젝트 관리, 마케팅 자동화 등이 포함됩니다.

Holded의 대안으로 Zoho는 상호 운용성을 제공합니다. CRM에서 거래를 마감하는 등의 한 앱 내 작업이 다른 앱에서 프로세스를 자동으로 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 송장 생성, 신규 고객 지원 등록, 온보딩 시퀀스 발송 등이 가능합니다. 이러한 크로스 앱 통합은 사일로를 줄이고 Holded의 모듈식 접근 방식보다 워크플로우를 더욱 원활하게 만듭니다.

재무 및 고객 데이터를 관리할 때는 기업급 보안과 거버넌스도 필요합니다. 이를 위해 Zoho One은 다중 인증, 역할 기반 접근 제어, GDPR 및 SOC 표준 준수, 중앙 집중식 기기 관리까지 제공합니다.

저코드 빌더인 Zoho Creator를 사용하면 기술 지원 없이도 맞춤형 앱을 설계할 수 있습니다. 옴니채널 고객 지원을 위해 Zoho Desk, SalesIQ, Campaigns를 활용하세요. 채팅, 이메일, 전화, 소셜 미디어 상호작용을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

Zoho One의 주요 기능

Zoho Zia와 같은 AI 기반 도구로 비즈니스 프로세스를 자동화하고 맞춤형으로 설정하세요.

데이터 기반 의사 결정을 위한 고급 신규 대시보드의 내장형 BI 및 분석 기능과 AI 기반 인사이트 활용

Zoho One을 마켓플레이스를 통해 1,500개 이상의 타사 앱과 연결하여 영업 팀, 재무, 마케팅, 인사 및 산업별 tools에 걸쳐 워크플로우를 확장하세요.

Zoho One의 한도

설정이 복잡할 수 있으며, 모듈 간 통합이 일관되지 않고, 앱마다 사용자 경험이 크게 달라 팀원들에게 혼란을 초래합니다.

Zoho One 가격 정책

전체 직원 가격: 사용자당 월 $45

유연한 사용자별 요금제: 사용자당 월 $105

Zoho One 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (22,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (120개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho One에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

Zoho Expense의 비즈니스 경비 처리 과정은 시작부터 완료까지 타의 추종을 불허합니다… 다만 보고 측면에서 더 큰 유연성을 기대합니다. 현재의 맞춤 설정은 괜찮지만, 회계팀에 제출해야 하는 필드를 통합할 수 없습니다.

Zoho Expense의 비즈니스 경비 처리 방식은 시작부터 완료까지 타의 추종을 불허합니다… 다만 보고 측면에서 더 큰 유연성을 기대합니다. 현재의 커스터마이징은 괜찮지만, 회계팀에 제출해야 하는 필드를 통합할 수 없습니다.

🔍 알고 계셨나요? 전 세계 공급업체의 절반 이상이 구매자로부터 지연된 대금을 받고 있습니다. 화학 및 기계 산업과 같은 일부 업계에서는 거의 60%의 기업이 청구서가 30일 이상 지연되어 지급된다고 보고합니다.

7. Bitrix24 (예산 내에서 CRM 및 팀 협업에 최적)

via Bitrix24

Bitrix24는 CRM, 프로젝트 관리, 팀 커뮤니케이션 및 자동화를 결합한 통합 비즈니스 관리 플랫폼입니다.

Holded와 차별화되는 점은 내장형 차트, 비디오 회의, 문서 공유 기능을 통해 크로스 기능 팀 간의 연결성을 유지한다는 것입니다.

Bitrix24는 간트, 스크럼, 달력, 업무량 추적 등 다양한 보기를 제공하는 프로젝트 관리 도구 키트를 제공합니다. 반면 Holded는 기본적인 칸반과 간트 보기를 제공합니다.

이 플랫폼은 비즈니스 성장을 지원하기 위해 설계된 재고 관리, 마케팅 자동화 및 고객 서비스 tools를 포함합니다. 모든 기능은 AES-256 암호화로 보호되며 GDPR 규정을 준수합니다.

Bitrix24에는 AI 어시스턴트인 Co-Pilot이 탑재되어 있습니다. 텍스트 요약, 번역, 필드 자동 채우기, 체크리스트 생성 등의 작업을 지원합니다. 또한 표준 CRM 기능 외에도 이메일 캠페인, A/B 테스트, 분석, 구독자 관리 등 고급 마케팅 자동화 기능을 제공합니다.

Bitrix24 최고의 기능

사내 소셜 네트워크 피드, 공유 달력, 중앙 집중식 회사 드라이브를 통해 원활하게 협업하세요.

채팅, 영상 통화, 채널 기능을 갖춘 Bitrix24 메신저로 팀 내 보안적으로 소통하세요.

지식 기반과 버전 관리 콘텐츠 시스템을 활용하여 내부 가이드를 작성하고, 최고의 실행 방식을 공유하며, 플랫폼 내에서 문서를 유지 관리하세요.

Bitrix24의 한도

UX/UI가 열악하며 레이아웃과 전반적인 디자인이 구식입니다.

Bitrix24 가격 정책

표준: 월 124달러 (50명 사용자)

프로페셔널: 월 249달러 (100명 사용자)

기업: 월 499달러 (250명 사용자)

Bitrix24 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (560개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Bitrix24에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 실제 사용자의 경험담입니다:

이 시스템 정말 마음에 들어요. 회사를 시작할 때 찾은 것 중 단연 최고였고, 다른 회사에서도 사용하고 있습니다… 처음에는 배우고 익히기 조금 어려울 수 있어요. 여유가 된다면 도움을 주는 파트너를 제공하지만, 저는 직접 방법을 알고 싶어 합니다. 일단 익히면 사용법은 정말 간단하답니다.

이 시스템 정말 마음에 들어요. 회사를 시작할 때 찾은 것 중 단연 최고였고, 다른 회사에서도 사용하고 있습니다… 처음에는 배우고 익히기 조금 어려울 수 있어요. 여유가 된다면 도움을 주는 파트너 서비스를 제공하지만, 저는 직접 방법을 알고 싶어 하거든요. 일단 익히기만 하면 사용법은 정말 간단합니다.

8. Wave (프리랜서 및 소규모 비즈니스에 최적)

via Wave

Wave는 프리랜서, 1인 기업가, 소규모 사업주를 위해 설계된 클라우드 기반 회계 플랫폼입니다. Holded의 대안으로서 포괄적인 기능 세트에 무료로 접근할 수 있습니다. 여기에는 청구서 발행, 지출 추적, 복식부기, 간단한 보고서 기능이 포함됩니다.

재무 기능에는 무제한 송장 발행, 은행 피드 연동 자동 대조, OCR 기반 영수증 스캔이 포함됩니다. 영수증 캡처 tool은 OCR 기술을 활용해 한 번에 최대 10장의 영수증에서 경비 내역을 자동 추출하여 원활한 데이터 입력과 회계 기록과의 직접 동기화를 지원합니다.

대시보드를 통해 현금 흐름, 수입, 지출의 가시성을 한눈에 파악할 수 있습니다.

또한 Wave의 견적서 기능은 전문적인 방식으로 견적을 관리하여 스프레드시트나 수동 재입력 필요성을 없앱니다. 로고, 색상, 약관을 포함한 브랜드화된 견적서를 생성하여 클라이언트에게 발송되는 모든 문서가 비즈니스 정체성을 반영하도록 할 수 있습니다.

시스템은 각 견적서를 실시간으로 추적하므로 발송 여부, 보기 여부, 승인 여부를 항상 파악할 수 있어 생산성을 높입니다. 이러한 가시성 덕분에 파이프라인 관리를 용이하게 하고 적시에 잠재 고객을 추적할 수 있습니다.

Wave의 주요 기능

브랜드를 반영한 맞춤형 청구서를 무제한으로 생성 및 발송하고 실시간으로 상태를 추적하세요.

Zapier 또는 Make를 통해 반복 청구서, 알림, 앱 통합과 같은 비즈니스 프로세스를 자동화하세요.

손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표, 부가가치세, 총계정원장 등 필수 재무 보고서를 생성하세요.

Wave의 한도

Wave의 자동화 기능은 Zapier 같은 외부 tools에 크게 의존하며, 자체적인 워크플로우 통합 기능이 부족합니다.

Wave 가격 정책

스타터: 무료

Pro: 월 19달러 (사용자 무제한)

Wave 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (1,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wave에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰어가 남긴 평가를 확인해 보세요:

Wave는 무료이며 간편하여 소규모 비즈니스 기업에 이상적입니다. 번거로움 없이 청구서, 결제, 보고서 관리를 쉽게 할 수 있습니다…하지만 고급 회계 기능에는 빠르게 한도가 있습니다. 일부 기능은 북미 지역 사용자만 사용할 수 있습니다.

Wave는 무료이며 간편하여 소규모 비즈니스 기업에 이상적입니다. 번거로움 없이 청구서, 결제, 보고서 관리를 쉽게 할 수 있습니다…하지만 고급 회계 기능에는 빠르게 한도가 있습니다. 일부 기능은 북미 지역 사용자에게만 제한됩니다.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 전자 청구서는 30년 이상 전에 전자 데이터 교환 (EDI)을 통해 발송되었습니다.

9. FreshBooks (청구서 발행 및 클라이언트 결제 관리에 최적)

via FreshBooks

클라우드 기반 회계 소프트웨어인 Freshbooks는 프리랜서, 1인 기업가 및 소규모 서비스 중심 비즈니스를 위한 Holded의 대안입니다.

클라이언트에게 청구할 때, 사용자 정의 가능한 템플릿, 반복 청구, 자동 결제 알림, 다중 통화 지원과 같은 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다.

컨설턴트나 대행사에서 시간 및 경비를 청구하는 경우, 시간 추적 및 경비 관리 기능이 유용합니다. 청구 가능한 시간을 기록하고, 모바일 기기로 영수증을 캡처하여 청구서에 바로 연결할 수 있습니다.

FreshBooks에는 고객 포털도 있습니다. 고객은 안전하게 청구서를 보고, 대금을 결제하며, 의견을 남기고, 프로젝트 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

마지막으로, 이 플랫폼은 프로젝트 관리 소프트웨어 역할도 겸합니다. 재무 측면에서는 각 프로젝트 내에 수익성 대시보드를 포함하여 수입, 비용, 청구 가능 시간, 미청구 시간을 한눈에 확인할 수 있습니다.

FreshBooks의 주요 기능

무제한 비즈니스 비용을 추적하고, 세금 신고 및 프로젝트 회계 목적으로 지출 내역을 분류하여 지출 요약서를 생성하세요.

프로젝트 컨텍스트 내에서 실시간 파일 공유 및 채팅, 피드백, 토론을 가능하게 하세요.

자동화된 급여 처리, 세금 신고, 계약자 결제 및 규정 준수를 위해 Gusto 기반의 FreshBooks Payroll을 활용하세요.

FreshBooks의 한도

수동으로 추가한 비용 항목을 인식하지 못하므로, 은행 계좌와 동기화할 때 중복 입력을 방지하려면 수동으로 일일이 검토해야 합니다.

FreshBooks 가격 정책

Lite: 사용자당 월 $21

추가 혜택: 사용자당 월 38달러

프리미엄: 사용자당 월 $65

선택: 맞춤형 가격

FreshBooks 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 FreshBooks에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

이 서비스는 청구서 처리를 정말 간단하게 만들어줍니다. 짧은 시간에 청구서를 생성하고 발송하는 과정이 매우 쉬워서 마음에 듭니다. 또한 클라이언트들도 청구서를 쉽게 이해하고 결제할 수 있다고 합니다…다만 보고 기능이 한도입니다. 예를 들어 고급 옵션이나 세부 내역, 세금 관련 정보를 원한다면 추가적인 노력이 필요합니다. 또한 외부 결제 게이트웨이와의 동기화 속도가 느린 편입니다.

이 서비스는 청구서 처리를 정말 간단하게 만들어줍니다. 짧은 시간에 청구서를 생성하고 발송하는 과정이 매우 쉬워서 마음에 듭니다. 또한 클라이언트들도 청구서를 쉽게 이해하고 결제할 수 있다고 합니다…다만 보고 기능이 한도입니다. 예를 들어 고급 옵션이나 세부 내역, 세금 관련 정보를 원할 경우 추가 노력이 필요합니다. 또한 외부 결제 게이트웨이와의 동기화 속도가 느린 편입니다.

10. NetSuite (기업용 ERP 및 회계 솔루션에 최적)

via NetSuxite

NetSuite는 기업급 기능이 필요한 비즈니스에 적합합니다. 통합 시스템 내에서 재무, CRM, 전자상거래, 재고, 인사 관리를 처리합니다. 또한 클라우드 네이티브 ERP 시스템으로 다중 법인 통합, 구독형 청구 자동화, 고급 고정자산 관리 기능을 제공합니다.

실시간 재무 보고에는 맞춤형 대시보드와 운영 인사이트를 제공하는 비즈니스 인텔리전스가 포함됩니다. 수익 인식, 다중 위치 재고 추적, 다양한 관할권에 걸친 규정 준수 보고 등 복잡한 워크플로우를 자동으로 처리합니다.

NetSuite의 SuiteCloud 환경은 UI 및 워크플로우 맞춤화를 위한 노코드 도구(SuiteBuilder, SuiteFlow)부터 대규모 개발을 지원하는 로우코드 API 및 스크립팅(SuiteScript)에 이르기까지 모든 것을 제공합니다. 이를 통해 업그레이드 중단 없이 비즈니스 프로세스 전반에 걸쳐 원활한 적용이 가능합니다.

NetSuite의 주요 기능

AI 기반 다변량 예측을 계획 및 예산 수립에 활용하여 정확한 비즈니스 예측을 수행하세요.

인텔리전트 성과 관리(IPM)를 활용하여 스마트 뷰를 통해 엑셀, 워드, 파워포인트에 AI 분석을 내장하고, 차트 생성 및 서술적 인사이트를 자동화하세요.

고급 OCR 기술이 적용된 청구서 캡처 기능을 통해 영수증과 송장을 스캔하고 계정 기록을 자동으로 추출 및 입력하세요.

NetSuite의 한도

NetSuite를 배포하려면 일반적으로 수개월의 플랜, 구성 및 교육이 필요합니다.

NetSuite 가격 정책

맞춤형 가격 책정

NetSuite 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (1,700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 NetSuite에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 설명했습니다:

시스템을 최대한 활용하려면 신중한 플랜 수립이 필요합니다. 플러그 앤 플레이 방식의 솔루션이 아닙니다. 컨설팅 업체에는 이와 같은 시스템을 구현하는 데 도움을 줄 수 있는 훌륭한 파트너들이 있습니다. 이는 추가 비용이 발생하지만, 장기적인 솔루션이라면 투자할 가치가 있습니다.

시스템을 최대한 활용하려면 신중한 플랜 수립이 필요합니다. 플러그 앤 플레이 방식의 솔루션이 아닙니다. 컨설팅 업체에는 이와 같은 솔루션을 구현하는 데 도움을 줄 수 있는 훌륭한 파트너들이 있습니다. 이는 추가 비용이 발생하지만, 장기적인 솔루션이라면 투자할 가치가 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 오라클은 넷스위트( 2016년 무려 93억 달러 에 인수)를 소유할 뿐만 아니라, 가장 큰 경쟁사 중 하나인 오라클 퓨전 클라우드 ERP도 운영하고 있습니다. 마치 경기 당일에 감독과 상대팀을 동시에 맡는 것과 같습니다.

11. SAP Business One (ERP가 필요한 중견 비즈니스 기업에 최적)

SAP Business One을 통해

Holded 대안인 SAP Business One은 중소기업 시장에 기업용 ERP 기능을 제공합니다. 통합 시스템은 재무, 공급망, 제조, 조달, 영업 및 고객 관리에 대한 강력한 모듈을 제공합니다.

간단한 회계 중심 플랫폼에서 완전한 ERP 환경으로 전환하는 중소기업이 사용합니다. 제조업체, 유통업체 및 복잡한 공급망을 가진 기업들은 자재요구량 계획(MRP), 생산 스케줄링 및 창고 최적화를 위한 고급 tools를 활용합니다.

이 플랫폼은 제조 운영 분야에서 탁월한 성능을 발휘하며, 생산 계획, 자재 명세서 관리 및 품질 관리 기능을 제공합니다. SAP HANA 인메모리 플랫폼은 대규모 데이터셋을 처리할 수 있는 실시간 분석 및 보고 기능을 제공합니다.

Holded의 클라우드 네이티브 접근 방식과 달리 SAP Business One은 온프레미스, 클라우드 또는 하이브리드 환경에서 유연한 배포를 제공합니다. 이를 통해 업데이트 및 인프라 결정에 대한 통제력을 더욱 강화할 수 있습니다.

SAP Business One의 주요 기능

Microsoft Office 및 기타 SAP 애플리케이션과 원활하게 연동하여 일하세요.

대화형 재무 보기, 드래그 앤 드롭 방식의 보고, 예측 분석, 맞춤형 대시보드를 활용하여 재무에 대한 심층적인 통찰력을 확보하세요.

SuiteProcurement 기능을 통해 조달을 자동화하여 공급업체 주문 관리, 구매 승인 및 통합 구매 요청을 최적화하세요.

SAP Business One의 한계점

해당 ERP는 라이선스가 필요하며 자동으로 구성되지 않습니다. 즉, 컨설턴트가 필요합니다.

SAP Business One 가격 정책

맞춤형 가격 책정

SAP Business One 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (520개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (330개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 SAP Business One에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 리뷰에서는 이렇게 표현했습니다:

이는 완벽한 ERP 시스템입니다. 모든 모듈이 하나의 프로그램에 통합되어 있습니다. 다국어 인터페이스를 지원하며 지역별 세무 요건에 맞춰 조정됩니다. SAP Business One 제공자는 탁월하고 신속한 지원을 제공합니다… 시스템 인터페이스가 다소 구식입니다. 제조사에서 완전한 브라우저 기반 접근을 개발 중이라는 점을 알고 있으며, 이를 응원하고 있습니다.

이는 완벽한 ERP 시스템입니다. 모든 모듈이 하나의 프로그램에 통합되어 있습니다. 다국어 인터페이스를 지원하며 지역별 세무 요건에 맞춰 조정됩니다. SAP Business One 제공자는 탁월하고 신속한 지원을 제공합니다… 시스템 인터페이스가 다소 구식입니다. 제조사에서 완전한 브라우저 기반 접근을 개발 중이라는 점을 알고 있으며, 이를 응원하고 있습니다.

ClickUp으로 성공을 '홀드'하세요

ERP 라이트 도구의 한도를 느끼게 되면 Holded 대안을 찾게 될 것입니다.

프로젝트를 보다 심층적으로 관리하고, 반복 일을 자동화하며, 중요한 부분에 AI를 도입함으로써 비효율성을 피할 뿐만 아니라 더 스마트하고 빠른 성장을 위한 여지를 마련할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 프로젝트, 문서, 대화, 보고서를 하나의 공유 작업 공간에서 통합할 수 있습니다. AI 기반 플랫폼은 반복적인 작업을 자동화하고, 즉각적인 통찰력을 얻으며, 비즈니스가 성장함에 따라 원활하게 운영되도록 지원합니다.

그럼, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅