Teams, PMO 및 프리랜서를 위한 Free Smartsheet 프로젝트 템플릿

모든 프로젝트는 구체적인 목표, 동기부여된 팀, 명확한 마감일로부터 시작됩니다. 그러나 시작부터 완료까지의 과정에서 종종 문제가 발생합니다. 작업이 쌓이고, 우선순위가 바뀌며, 의사소통의 간극이 벌어집니다.

Smartsheet 프로젝트 관리 템플릿은 이러한 격차를 해소하기 위해 설계되었습니다. 워크플로우에 체계성, 명확성, 그리고 합리성을 부여합니다.

매번 같은 일을 반복하지 말고, 성공을 위해 미리 설계된 최고의 프로젝트 템플릿을 확인해 보세요.

*smartsheet 프로젝트 관리 템플릿이란 무엇인가요?

Smartsheet 프로젝트 관리 템플릿은 Teams가 프로젝트를 효율적으로 플랜, 추적 및 관리할 수 있도록 설계된 사전 구축된 맞춤형 스프레드시트입니다. 이러한 템플릿에는 작업 목록, 타임라인, 간트 차트 및 협업 tools와 같은 기능이 포함되어 있어 Smartsheet의 클라우드 기반 플랫폼 내에서 프로젝트 설정 및 실행을 간소화합니다.

우수한 Smartsheet 프로젝트 템플릿에는 다음이 포함됩니다:

작업 추적*: 체크리스트, 상태 열, 할당된 책임으로 진행 상황을 모니터링하세요

간트 차트*: 프로젝트 타임라인과 의존성을 시각화하여 일정을 효과적으로 관리하세요

자동화 tools*: 알림, 알림 및 워크플로우를 설정하여 수동 업데이트를 줄이세요

협업 기능 : 시트 공유, 실시간 댓글 달기, 팀 회원에게 작업 할당

사용자 정의 가능한 레이아웃 : 특정 프로젝트 요구사항, 산업 분야 또는 워크플로우에 맞게 템플릿을 조정하세요

대시보드 및 보고*: 프로젝트 데이터를 시각적으로 요약하여 더 나은 의사 결정과 업데이트를 지원합니다

자원 관리*: 작업량을 할당하고 추적하여 팀 용량을 효율적으로 균형 잡으세요

주요 Smartsheet 및 ClickUp 프로젝트 관리 템플릿 한눈에 보기*

*좋은 Smartsheet 프로젝트 관리 템플릿의 조건은 무엇인가요?

강력한 프로젝트 관리 tools인 Smartsheet 템플릿은 프로젝트 실행을 간소화하고 투명성을 높여줍니다. 다음 사항을 확인하세요:

사용 목적에 맞는 템플릿 선택*: 특정 사용 사례에 맞춰 제작된 템플릿을 선택하세요. 스프린트 회고 템플릿은 프로젝트 플랜 및 시작 단계에 적합하지 않을 수 있습니다. 마찬가지로, 프로젝트 헌장과 프로세스 흐름도에는 서로 다른 템플릿이 필요할 수 있습니다. 적절한 템플릿을 올바른 사용 사례에 맞추면 편집을 줄이고 원활한 플랜을 보장합니다

워크플로우 지원*: 기존 팀 프로세스에 부합하는 템플릿을 선택하세요. 맞춤형 템플릿은 혼란을 최소화하고 도입률을 높입니다

필수 필드*: 작업, 마감일, 프로젝트 상태 등 키 섹션을 찾아 기본 정보를 따로 추가할 필요가 없도록 하세요. 이는 불필요한 복잡함을 피하고 집중력을 유지하는 데도 도움이 됩니다

맞춤형 : 필드, 제목, 설명, 범주를 조정할 수 있는 템플릿을 고려하세요. 이를 통해 다양한 요구 사항에 유연하게 대응할 수 있습니다

명확한 레이아웃*: 직관적이고 사용하기 쉬운 탐색을 위해 설계된 템플릿을 선택하세요. 목표는 프로젝트 관리의 복잡성을 줄이는 것이지, 템플릿을 파악하는 데 대부분의 시간을 소비하는 것이 아닙니다

사용하기 가장 좋은 Smartsheet 프로젝트 관리 템플릿

Smartsheet 프로젝트 관리 템플릿은 작업 추적, 타임라인 관리, 이해관계자 업데이트 등 대부분의 프로젝트 관리 구성 요소에 유용합니다. 템플릿을 활용하면 정보 형식에 시간을 낭비하지 않고 업무 수행에 집중할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.

다음은 여러분이 살펴보시길 권하는 Smartsheet 프로젝트 템플릿입니다:

자원 관리 기능이 포함된 Smartsheet 프로젝트 템플릿*

Smartsheet의 '자원 관리가 포함된 프로젝트' 템플릿은 Teams가 업무량을 균형 있게 조정하고, 자원을 현명하게 배분하며, 스마트한 의사 결정을 지원하도록 돕습니다.

누가 참여 가능한지, 어떤 작업을 일하고 있는지 쉽게 추적하여 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 팀에 부담을 주지 않으면서도 모든 작업을 포괄하는 자원 플랜을 간소화할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

자원 할당 비율과 작업 완료 비율을 보기하여 작업량과 진행을 한눈에 파악하세요

담당자, 선행 작업, 일 단위 작업 기간 등의 세부 사항을 기재하여 정확한 일정 관리를 보장하세요

각 일 단위에 간단한 설명과 코멘트를 추가하여 커뮤니케이션과 가시성을 향상시키세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 자원 배분을 개선하고자 하는 프로젝트 관리 및 운영 팀

2. 프로젝트 추적 및 집계 템플릿 세트

Smartsheet의 프로젝트 추적 및 집계 템플릿 세트는 프로젝트를 신속하고 효율적으로 추적하며 원활하게 운영할 수 있는 방법을 제공합니다.

이 템플릿은 프로젝트 단계에 따라 작업을 플랜하고, 일정 관리하며, 할당하는 데 도움을 줍니다. 프로젝트 집계 대시보드를 통해 완료됨, 시작 날짜, 종료 날짜, 프로젝트 개요 등 키 세부 정보를 한 곳에서 추적하세요.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

각 단계별 상세한 프로젝트 플랜을 시각화하세요

위험에 처한 프로젝트, 프로젝트 마일스톤, 프로젝트 집계 작업에 대한 개별 문서를 생성하세요

각 작업에 담당자, 마감일, 완료 상태 등의 세부 정보를 입력하여 손쉽게 추적하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 성공을 추적할 템플릿을 찾는 소규모 Teams

3. 프로젝트 관리 플랜 대시보드 템플릿

Smartsheet의 프로젝트 관리 플랜 대시보드 템플릿은 키 프로젝트 메트릭을 추적하고 시각화하는 효율적인 방법을 제공합니다.

또한 작업 진행에 따라 Smartsheet 내 프로젝트 간트 차트를 자동으로 업데이트하는 동적 작업 목록을 포함합니다. 내장된 대시보드 위젯은 작업 상태, 프로젝트 지출, 미처리 항목을 요약하여 보여줍니다. 이를 통해 프로젝트 관리자, 이해관계자 및 Teams가 항상 최신 정보를 공유하며 협력할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

모든 프로젝트 관련 작업에 대한 타임라인을 생성하세요

간편한 플랜을 위해 작업 우선순위와 완료율을 추적하세요

플랜된 예산과 실제 지출을 목록으로 작성하여 최적화 범위를 파악하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 작업을 플랜하고, 예산을 추적하며, 원활하게 진행하고자 하는 프로젝트 관리자

4. 팀 프로젝트 작업 보드 템플릿

Smartsheet의 팀 프로젝트 작업 보드 템플릿은 간소화된 칸반 스타일 레이아웃으로 팀 전체의 프로젝트를 한눈에 확인하고 추적할 수 있도록 지원합니다. 체계적인 열 구조를 통해 진행률 백분율을 쉽게 추적하고, 자원 배분의 공백을 파악하며, 이에 따라 작업량 균형을 조정할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

진행 중인 작업, 완료된 작업, 추적 중인 작업을 확인하세요

작업 상태, 담당자, 부서, 오브젝트, 요청자별로 보기를 필터링하세요

수식을 추가하여 자원 플랜 및 업무량 균형을 위한 계산을 자동화하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 플랜 및 작업 배분을 효율화할 tool을 찾는 팀 리더 및 운영 팀

5. 간단한 애자일 프로젝트 템플릿

날짜, 기간, 상태별로 프로젝트 계층을 추적하고 싶으신가요? Smartsheet의 '간편 애자일 프로젝트' 템플릿이 바로 그 작업을 도와드립니다.

의존성을 설정하고, 프로젝트 타임라인을 시각화하며, 진행 상황을 보고하여 프로젝트가 원활하게 진행되도록 합니다. 체계적인 접근 방식을 통해 템플릿은 세부적인 수준에서 프로젝트 세부 사항을 분석하고 최적화하는 데 도움을 줍니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

우선순위를 설정하여 플랜을 간소화하고 작업이 지연되거나 완료되지 못할 위험이 있는지 확인하세요

모든 참여자가 명확히 이해할 수 있도록 작업에 대한 간략한 설명을 추가하세요

작업 할당 비율을 모니터링하여 용량 플랜을 더 효과적으로 수립하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 플랜 수립, 자원 배분, 진행 모니터링에 체계적인 접근 방식을 원하는 애자일 팀

6. 확정된 마감일이 있는 프로젝트 및 간트 템플릿

🧠 재미있는 사실: 비즈니스를 잘 아는 전문가가 주도하는 프로젝트의 63%가 일정을 준수하는 반면, 다른 사람이 주도하는 프로젝트는 59%만이 일정을 준수합니다.

일정을 준수하는 프로젝트는 자금 손실과 자원 낭비 가능성이 낮습니다. Smartsheet의 '확정된 마감일과 간트 템플릿'을 활용하면 팀 일정을 플랜하고 관리하여 이를 달성할 수 있습니다.

또한 작업에 대한 완충 시간과 리드 타임을 설정할 수 있어 진행 중 발생하는 변동 사항을 계정하면서도 기한 내에 완료할 수 있습니다. 의존성이 추가되거나 업데이트되면 납품일과 마감일이 자동으로 변경되어 정확한 플랜 수립이 가능합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

모든 작업에 대한 파일과 첨부 파일을 한 곳에 모아 향후 참조할 수 있도록 하세요

내장된 메시징 기능을 통해 각 작업별로 개별 대화를 진행하세요

확립된 간트 타임라인을 통해 작업을 수립하고 의존성을 더 효과적으로 관리하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 마감일을 더 정확히 예측하고 관리할 tool을 찾는 소규모 팀 및 프로젝트 관리자

smartsheet 프로젝트 관리 한도*

스프레드시트 스타일 인터페이스로 유명한 Smartsheet에도 몇 가지 한도가 있습니다:

가파른 학습 곡선: 인터페이스가 *신규 사용자나 비기술 Teams에게 직관적이지 않습니다. 이로 인해 프로젝트 관리 과정이 비생산적으로 흐를 수 있습니다

비싼 애드온*: 편집, 통합, 교육 및 지원에 대해 추가 비용이 부과되어 비용이 많이 듭니다

*제한된 자동화: 맞춤형 워크플로우는 유연성이 부족할 수 있습니다. 반응형 자동화의 부재는 수작업 증가와 부정확성을 초래합니다

소프트웨어 한도 사항*: 시트당 최대 20,000행, 400열, 500,000셀로 한도가 설정되어 있습니다. 따라서 방대한 데이터 세트를 다루는 대규모 프로젝트에는 적합하지 않습니다

*성능 문제: 시트가 한도에 가까워지거나 고급 기능을 사용할 때 앱 로딩 속도가 현저히 느려져 효율성에 영향을 미칩니다

➡ 자세히 보기: 프로젝트 관리를 위한 최고의 Smartsheet 대안 및 경쟁사

대체 Smartsheet 템플릿*

Smartsheet 템플릿은 어느 정도 프로젝트 관리자의 업무를 편리하게 해주지만, 대규모 프로젝트의 특정 요구사항을 충족시키지는 못합니다.

그렇다면 이러한 한도를 어떻게 극복할 수 있을까요?

다음은 시도해 볼 만한 최고의 Smartsheet 대체 템플릿 몇 가지입니다:

clickUp 프로젝트 관리 템플릿*

ClickUp 프로젝트 관리 템플릿은 시작부터 완료까지 프로젝트 관리를 원활하게 합니다.

이 템플릿은 목표 설정, 실행 항목 및 타임라인 플랜 수립, 성과 모니터링, 예산 관리까지 한 곳에서 모두 처리할 수 있도록 지원합니다. 또한 간트 보기와 달력 보기를 포함한 내장형 ClickUp 뷰를 통해 예정된 작업과 기한이 지난 작업을 한눈에 추적할 수 있습니다.

또한 ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어는 자동화, 알림, 맞춤형 알림 및 알림 같은 고급 기능을 제공하여 팀이 집중하고 어떤 프로젝트에도 적응할 수 있도록 지원합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

태그와 의존성을 추가하여 작업 간의 관계를 정의하세요

작업에 OKR, 성공 메트릭, 부서 등 세부 정보를 추가하려면 사용자 지정 필드를 포함하세요

프로젝트 데이터를 수집하기 위해 ClickUp 양식을 생성하고, 프로젝트 문서를 작성 및 저장하기 위해 ClickUp 문서를 활용하며, 프로젝트를 더 효과적으로 구성하기 위해 목록 보기에서 작업을 그룹화하세요

🔑 이상적인 대상: 여러 프로젝트를 플랜할 수 있는 사용자 친화적이고 포괄적인 tool을 찾는 프리랜서 및 프로젝트 관리자

*2. ClickUp 프로젝트 일 플랜 템플릿

시작 전 모든 프로젝트 세부 사항을 플랜하는 것이 스트레스인가요? ClickUp 프로젝트 일 템플릿으로 원활하게 진행하세요.

이 템플릿은 계획, 설계, 개발, QA, 배포 등 단계별로 활동을 분류할 수 있는 체계적인 프레임워크를 제공합니다. 가장 큰 장점은? 각 단계별 타임라인을 생성하고 모든 작업을 달력 보기로 보여줘 진행 상황을 추적할 수 있도록 돕습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

프로젝트의 각 단계별로 진행을 이루기 위해 필요한 노력을 명시하십시오

간편한 내장형 작업 제출 양식을 사용하여 팀 회원에게 작업을 생성하고 할당하세요

일정, 노력, 실제 소요 기간, 실제 시작 날짜, 기간 등의 사용자 지정 필드를 활용하여 프로젝트 타임라인을 쉽게 시각화하고 지연을 방지하세요

🔑 적합 대상: 지연을 피하면서 프로젝트를 플랜하고 추적하려는 소규모 팀 및 프리랜서

💡 프로 팁: 세계에서 가장 완벽한 업무 AI인 ClickUp Brain은 작업 플랜 수립과 효율적인 프로젝트 관리를 위한 공백 식별을 원활하게 해줍니다. 어떻게 가능할까요? 작업, 마감일, 타임라인, 담당자, 우선순위, 의존성 등 모든 작업 공간 데이터의 전체 맥락을 파악합니다. 이 모든 것을 하나로 묶으면 생산성을 10배 높여주는 AI 어시스턴트를 얻을 수 있습니다!

워크플로우에 ClickUp의 Brain 인텔리전스를 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

3. ClickUp 작업 분해 구조(WBS) 템플릿*

ClickUp 작업 분해 구조 템플릿 덕분에 프로젝트 완료가 더 이상 어렵지 않습니다. 이 템플릿은 대규모 프로젝트를 논리적인 순서로 완료 가능한 관리 가능한 작업과 하위 작업으로 분해하는 데 도움을 줍니다. 작업을 완료할 때마다 도파민 분비를 촉진하는 편리한 ClickUp 체크리스트를 작성할 수도 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

모든 작업에 고유한 WBS 번호를 할당하고 명확성을 위해 상세한 설명을 포함하세요

상태 보드를 활용해 우선순위에 따라 작업을 정리하여 팀의 집중력을 유지하세요

각 작업에 필요한 자원, 작업 계층 및 워크플로우의 목록을 제공하여 쉽게 참조할 수 있도록 하십시오

🔑 적합 대상: 프로젝트 작업을 체계적으로 분해하고 진행을 추적할 구조를 찾는 운영 관리자 및 팀 리더

*4. ClickUp 프로젝트 일정 템플릿

ClickUp 프로젝트 일정 템플릿은 '진행 중'부터 '완료됨'까지 프로젝트를 구성하는 각 작업의 상태를 추적하는 간편한 tool입니다. 또한 프로젝트 타임라인과 납기를 방해할 수 있는 문제점과 위험 요소를 표시할 수 있는 전용 보기를 제공합니다.

이 템플릿은 프로젝트 리더와 기여자들이 각자의 목표에 대해 책임을 지도록 체계적인 프레임워크가 필요할 때 완벽합니다. 각 작업에 댓글을 추가할 수 있는 기능은 추적과 의사결정을 위한 맥락 참조를 단순화합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

프로젝트를 단계별로 분류하고 의존성을 명확히 표시하여 작업이 플랜된 순서대로 완료되도록 하세요

조건부 ClickUp 자동화를 설정하여 조건이 충족될 때 작업을 다양한 단계로 손쉽게 이동시키세요

위험 및 문제의 심각도에 따라 문제 및 문제 수준을 지정하세요

*5. ClickUp 프로젝트 헌장 템플릿

ClickUp 프로젝트 헌장 템플릿으로 완료한 개요를 작성하고 프로젝트 범위를 기록하세요. 프로젝트 진행 중 팀 커뮤니케이션을 정의하고 간소화하는 명확한 구조를 제공합니다.

키 이해관계자와 프로젝트 팀 회원들을 추적하고, 결과물, 제약 조건, 성공 메트릭이 어떻게 구성되는지 파악할 수 있습니다. 그 결과? 시작부터 끝까지 모든 구성원이 동일한 방향으로 나아갈 수 있도록 하는 포괄적인 프로젝트 헌장이 완성됩니다.

특정 부분에 대한 브레인스토밍이 필요하거나 최종 확정 전에 섹션 검토를 받아야 하나요? 프로젝트 헌장 문서에서 팀원을 태그하거나 직접 댓글을 할당하여 속도를 높이세요.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

ClickUp에서 SMART 목표를 설정하고 특정 팀 회원에게 계층적 작업을 할당하세요

각 위험의 영향과 관리 방법을 명확히 파악할 수 있는 깔끔한 테이블로 프로젝트 위험을 문서화하세요

워크플로우에 맞춤화된 사용자 지정 필드, 태그 및 자동화를 사용하여 진행을 추적하세요

🔑 적합 대상: 구조화된 방식으로 프로젝트 목표와 결과물을 정리하고 예상되는 위험을 관리하고자 하는 소규모 Teams 및 프리랜서

📚 함께 읽어보세요: 커뮤니케이션 플랜 템플릿

6. ClickUp 고수준 프로젝트 관리 플랜 템플릿

목표와 기대사항부터 자원과 타임라인까지, 전체 프로젝트에 대한 고수준 개요를 만들고 싶으신가요?

ClickUp 고수준 프로젝트 관리 플랜 템플릿은 이를 위한 적절한 프레임워크를 제공합니다. 디자인이나 재무와 같은 기능별로 결과물을 나열하고 분류할 수 있는 명확한 구조를 제공합니다. 또한 각 결과물의 현재 단계 표시를 통해 추적 기능을 향상시킬 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

각 프로젝트 범주별로 맞춤형 보기를 생성하여 플랜 수립과 추적 간소화하세요

작업 완료율을 한눈에 표시하여 실시간으로 진행을 모니터링하세요

각 작업에 상세한 체크리스트와 리소스를 추가하여 원활한 실행을 보장하세요

🔑 적합 대상: 대규모 프로젝트를 체계적으로 플랜할 구조화된 템플릿을 찾는 운영 팀 및 프로젝트 관리자

⚡️ 보너스: 이 비디오에서 30분 이내에 고수준 프로젝트 플랜을 만드는 방법을 배워보세요!

7. ClickUp 프로젝트 관리 타임라인 템플릿

ClickUp 프로젝트 관리 타임라인 템플릿으로 마감일 미준수는 이제 과거의 일이 됩니다. 화이트보드 레이아웃으로 프로젝트의 모든 단계를 원활하게 플랜하고 시각화하세요.

단계별 개요를 작성하고, 추가 설명을 위한 스티커 노트와 모양을 추가하며, 모든 세부 사항을 한곳에 모아 관리하세요. 간편한 드래그 앤 드롭 기능으로 타임라인을 조정하고 작업을 자유롭게 재배치할 수 있습니다. 우선순위 라벨, 태그, 댓글을 활용하여 원활한 워크플로우를 유지하세요.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

각 프로젝트 단계에 기반한 상세 정보가 담긴 작업 카드를 생성하세요

ClickUp에서 반복 작업을 예약하여 프로젝트 마감일을 정기적으로 검토하고 조정하세요

프로젝트 단계와 플랜 단계에 따라 타임라인을 색상 코드로 구분하여 쉽게 탐색하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 타임라인을 효율적으로 플랜하고 관리할 방법을 찾는 개발 팀, 마케팅 Teams 및 프로젝트 리더

8. ClickUp 프로젝트 관리 포트폴리오 템플릿

ClickUp 프로젝트 관리 포트폴리오 템플릿은 여러 프로젝트를 동시에 관리하는 복잡성을 단순화합니다.

프로젝트 상태 모니터링을 위한 목록의 기능을 제공하며, PMO 로드맵을 상세히 설명합니다. 또한 각 활동의 완료 상태별로 추적할 수 있어 다양한 플랜 간 통합 및 간소화를 지원합니다.

가장 큰 장점은? 내장된 AI가 작업 우선순위 지정, 마감일 설정, 개별 작업 소요 시간 추정을 간편하게 해줍니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

예산, 성공 메트릭 등을 표시하는 사용자 지정 필드로 프로젝트 상태를 모니터링하세요

팀 작업량과 할당되지 않은 작업을 확인하여 프로젝트 포트폴리오 전반에 걸쳐 책임을 균형 있게 분배하세요

사용자 정의 가능한 ClickUp 대시보드를 활용하여 프로젝트, 부서, 단계별로 성과를 모니터링하세요

🔑 적합 대상: 포트폴리오 내에서 다양한 프로젝트와 관련 작업을 동시에 관리할 프레임워크를 찾는 프로젝트 관리자

9. ClickUp 프로젝트 추적기 템플릿

여러 tools로 흩어진 여러 프로젝트, 작업, 촉박한 마감일을 더 이상 동시에 처리할 필요가 없습니다. ClickUp 프로젝트 트래커 템플릿이 모든 것을 한곳에 정리해 줍니다. 프로젝트 요구 사항에 따라 편집하거나 그대로 사용할 수 있는 미리 만들어진 맞춤형 필드가 기능입니다.

또한 하위 작업과 체크리스트가 포함된 폴더를 생성하여 각 작업을 명확하게 세분화할 수 있습니다. 맞춤형 프로젝트 관리 자동화 기능을 통해 수동 작업을 줄이고 생산성을 높여 팀이 목표를 달성하도록 지원합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

프로젝트 단계별로 분류된 작업을 보기하여 손쉽게 추적하고 플랜하세요

ClickUp의 내장된 프로젝트 시간 추적 기능을 통해 시간을 자동으로 추적하거나 수동으로 기록하세요

각 작업에 RAG 상태를 표시하여 진행 상황과 위험 수준을 강조하세요

🔑 이상적인 대상: 프로젝트 성공을 추적할 솔루션을 찾는 애자일 Teams 및 프리랜서

10. ClickUp 애자일 스프린트 플랜 템플릿

👀 알고 계셨나요? 연구 결과에 따르면 철저한 플랜 수립과 프로젝트 성공 간에는 강력한 연결이 지속적으로 확인됩니다. 여러 연구를 통틀어 이 상관관계는 놀라울 정도로 일관되게 나타납니다. 평균적으로 플랜은 효율성 변동의 약 33%, 전체 프로젝트 성공의 약 34%를 계정합니다.

스프린트 전반에 걸쳐 일을 체계화하고, 진행 상황을 모니터링하며, 자원을 손쉽게 추적하고 싶으신가요? ClickUp 애자일 스프린트 계획 템플릿을 사용해 보세요. 명확한 스프린트 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 단계를 정리하며, 모든 것을 관리 가능한 작업 단위로 세분화하세요.

스프린트 백로그 뷰로 작업 항목을 추적하고 우선순위를 정하며, 칸반 보드에서 작업 진행 상황을 시각화하는 개발 상태 뷰, 마감일을 확인하고 일정을 준수하는 달력 뷰 등 맞춤형 보기를 활용하세요. 가장 큰 장점은? 템플릿의 직관적인 작업 대시보드가 실시간 진행 상황을 업데이트하여 모든 구성원이 동일한 정보를 공유하도록 지원한다는 점입니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

스프린트 백로그를 관리하고 정리하며, 실제 진행을 한 곳에서 추적하세요

팀 작업량을 확인하여 자원을 과도하게 부담시키거나 활용하지 못한 채로 작업을 배정하지 않도록 하세요

스프린트별로 사용 시간과 잔여 시간을 자동으로 계산하는 수식 필드를 추가하세요

🔑 권장 대상: 스프린트 플랜 및 관리를 위한 체계적인 접근법을 찾는 운영 관리자, 애자일 Teams, 재무 책임자, 마케팅 제목

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 19%가 팀 회원들로부터 적시에 업데이트를 받는 것이 가장 큰 가시성 과제라고 답했습니다. 하지만 업데이트가 들어오더라도 종종 일관성이 없습니다. 일부는 모호하고, 일부는 지나치게 상세하며, 또 다른 일부는 아예 누락됩니다. 이러한 불일치는 명확함 대신 혼란을 야기합니다. ClickUp의 AI 카드와 AI 생성 상태 요약 및 채팅 요약은 진행 상황 보고 방식에 일관성을 부여합니다. 팀원은 클릭 한 번으로 체계적인 업데이트를 생성할 수 있으며, 관리자는 진행 중인 작업과 주의가 필요한 사항을 통합된 가독성 높은 뷰로 확인할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Pigment는 ClickUp을 통해 팀 커뮤니케이션 효율성을 20% 향상시켜 팀 간 연결성과 협업 조화를 강화했습니다.

11. ClickUp 할 일 목록 템플릿

많은 프로젝트 관리자들이 할 일 목록을 선호하는 데는 이유가 있습니다. 머릿속에서 작업을 꺼내 종이(또는 앱)에 기록함으로써 정신적 혼란을 줄여 생산성을 높이고 스트레스를 낮추기 때문입니다.

ClickUp 할 일 목록 템플릿을 사용하면 자신만의 할 일 목록을 생성하여 작업 관리를 간소화할 수 있습니다. 쉽게 편집 가능한 체크리스트와 상태 추적기를 갖춘 깔끔한 형식으로, 원활한 프로젝트 실행을 향한 길을 꾸준히 유지할 수 있습니다.

이 템플릿을 활용하면 단계를 놓치지 않고 프로젝트 우선순위에 집중할 수 있습니다. 개인 목표를 관리하든 팀 프로젝트를 협업하든, 이 템플릿은 플랜 수립, 체계적인 관리, 진행 상황 추적을 한 곳에서 모두 가능하게 합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

체크리스트 항목을 할당하고 진행을 추적할 수 있는 실행 가능한 ClickUp 작업으로 변환하세요

작업이나 문서를 연결하여 명확한 관계와 손쉬운 참조를 생성하세요

다른 tools에서 프로젝트 세부 정보를 가져와 빠르게 시작하세요

🔑 권장 대상: 깔끔하고 단순한 레이아웃으로 프로젝트 작업을 목록화하고 추적하고자 하는 프리랜서 및 소규모 팀

12. ClickUp 문제 트래커 템플릿

버그로 인해 프로젝트 워크플로우가 방해받을까 걱정되시나요? 장애 요인을 기록하기 위해 ClickUp 문제 트래커 템플릿을 사용해 보세요.

목록 보기에서는 모든 문제를 한눈에 확인하고 쉽게 관리할 수 있습니다. 간략한 설명으로 빠르게 상황을 파악할 수 있으며, 간트 보기에서는 마감일과 의존성을 강조 표시하여 적시에 해결할 수 있도록 지원합니다. 부서, 해결 상태, 위험 등급 등의 키 세부 정보로 병목 현상을 미리 예방하세요.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

각 문제에 체크리스트를 추가하여 해결 프로세스를 간소화하세요

모든 문제에 대한 의존성을 정의하여 추적 및 플랜을 간소화하고, 프로젝트에 미치는 영향을 파악하세요

맞춤형 프로젝트 요구사항에 따른 문제 로그 양식을 생성하세요

🔑 적합 대상: 버그 추적 및 해결을 위한 간단한 레이아웃을 찾는 프로젝트 팀 및 개발 팀

13. ClickUp 자원 할당 템플릿

팀의 인력이나 예산이 어디에 쓰이는지 궁금해하는 데 지치셨나요? ClickUp의 자원 할당 템플릿으로 완벽한 가시성을 확보하세요. 실시간 자원 사용량을 추적하고 가장 필요한 곳에 정확하게 작업을 할당할 수 있습니다.

작업량 보기는 유연한 기간 설정, 필터, 그리고 작업량 설정을 통해 팀 일정의 가시성을 제공합니다. 이를 통해 과도한 업무나 미활용 상태를 신속하게 파악하고 업무를 적절한 담당자에게 재배정할 수 있습니다.

ClickUp의 구성 가능한 사용자 지정 작업 상태 (예: "진행 중", "할 일", "클라이언트 검토" 등) 를 활용하여 워크플로우를 표준화하고 프로세스 각 단계를 투명하게 관리하세요. 또한 예산, 결과물 유형, 프로젝트 단계 등 키 프로젝트 세부 정보를 포착하는 사용자 지정 필드를 추가하면 Teams 간 완벽한 완료가 보장됩니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

'할 일', '준비', '아이디어 구상', '실행', '전달'과 같은 단계로 간소화된 전달 프로세스를 구축하세요

각 작업에 참조 노트를 추가하여 맥락을 제공하고 명확성을 높이세요

더 나은 관리와 추적을 위해 프로젝트를 유형 및 클라이언트별로 분류하세요

🔑 적합 대상: 직관적인 방식으로 자원 사용을 관리하고 최적화하려는 프로젝트 관리자, 팀 리더 및 운영 팀

14. ClickUp 시간 관리 일정 템플릿

ClickUp 시간 관리 일정 템플릿으로 여러 프로젝트를 동시에 관리하는 것이 쉬워집니다.

이 템플릿을 사용하면 각 프로젝트별로 구체적인 시간 추정, 활동 유형, 시작 날짜 및 마감일을 기록할 수 있습니다. 작업량 보기에서는 각 작업의 일일 시간 추정치를 표시합니다. 시간 블록을 클릭하면 확장되어 작업별 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

각 프로젝트별 일일 작업을 리스트하여 일주일 전체를 효율적으로 플랜하세요

내장된 시간 추적기를 사용하여 소요 시간을 모니터링하고 시간 관리를 개선하세요

각 작업의 우선순위 상태를 설정하여 팀이 가장 시급한 업무에 집중할 수 있도록 지원하세요

🔑 이상적인 대상: 프로젝트 시간을 관리하고 최적화하고자 하는 프리랜서 및 팀 회원

브라이트엔 어 소울 재단의 행정 지원 매니저인 알프레드 타이투스가 프로젝트 관리에 ClickUp을 사용한 경험에 대해 이렇게 말합니다:

프로젝트 관리에 어려움을 겪는 모든 조직을 위해 ClickUp이 작업 협업을 지원합니다. 이 소프트웨어를 통해 구성원들은 할 일 목록 항목을 추적하고 정해진 시간 내에 해당 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 프로젝트 관리 팀이 프로젝트의 전반적인 진행 상황을 추적하여 마감일을 준수하도록 돕습니다.

15. ClickUp SMART 목표 템플릿

ClickUp SMART 목표 템플릿을 사용하면 명확하고 구체적인 목표를 정의하고, 이미지 및 색상 코딩을 통해 시각화하여 원활한 탐색이 가능합니다.

각 목표의 누가, 무엇을, 언제, 어디서, 왜를 쉽게 정리하세요. 가장 큰 장점은? 보드 보기에서 목표 상태(진행 중, 지연, 완료됨, 예정)를 한눈에 확인하여 성과를 손쉽게 모니터링할 수 있다는 점입니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

SMART 목표 워크시트를 맞춤형으로 설정하고 특정 프로젝트 요구사항에 부합하는 자체 오브젝트를 정의하세요

회사 목표 탭에서 작업 단위 세부사항을 추적하고, 이들이 전체적인 계획에 어떻게 부합하는지 확인하세요

각 작업의 노력을 1부터 10까지 평가하고 그에 따라 그룹화하세요

🔑 적합 대상: 구체적인 목표 설정과 결과 모니터링을 지원하는 tool을 찾는 프로젝트 관리자, 마케팅 팀, 운영 Teams

➡ 자세히 보기: 최고의 목표 추적 앱

16. ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿

ClickUp 프로젝트 관리 대시보드 템플릿으로 복잡한 프로젝트 워크플로우를 매끄럽고 명확한 추적 시스템으로 전환하세요. 이 템플릿은 팀 전체가 소통하고 문제를 신속하게 해결할 수 있는 공유 시각적 허브를 제공합니다.

계획 비용, 문제 수준, 실제 비용, 프로젝트 단계, 잔여 예산과 같은 풍부한 사용자 지정 필드를 활용하여 재무, 위험 및 프로젝트 단계를 상세히 모니터링하세요. '할 일', '진행 중', '보류 중', '완료됨'과 같은 사용자 지정 상태와 결합하면 작업 흐름을 표준화하고 병목 현상을 즉시 파악하는 데 도움이 됩니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

이메일을 통해 팀에게 알림과 업데이트를 발송하여 작업이 누락되지 않도록 하세요

달력 보기를 사용하여 마감일을 한눈에 파악하고 타임라인을 손쉽게 플랜하세요

팀 성과 및 용량 플랜과 같은 보기와 작업량 인사이트를 활용하여 자원 부족, 과도한 일정 배정된 팀원, 블록된 작업이 확대되기 전에 미리 파악하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트를 원활하게 운영할 중앙 집중식 스페이스를 원하는 프로젝트 관리 및 팀 리더

17. ClickUp 작업 관리 템플릿

팀이 최적의 작업 프레임워크를 찾을 수 있도록 도와주는 템플릿을 찾고 계신가요? ClickUp 작업 관리 템플릿을 사용해 보세요.

팀이 실행 가능한 작업에 집중하고, 혁신적인 아이디어를 놓치지 않으며, 아직 플랜인 사항을 파악할 수 있도록 작업을 직관적인 세그먼트로 구성하세요.

한눈에 각 작업의 담당자, 마감일, 예상 소요 시간을 확인하세요. 예산, URL, 파일 첨부 파일 또는 프로젝트에 중요한 기타 세부 정보를 위한 사용자 지정 필드도 추가할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

백로그, 실행 항목, 아이디어 및 기타 키 프로젝트 측면을 위한 개별 작업 목록을 생성하세요—우선순위와 부서별로 체계적으로 정리됩니다

작업 카드에 세부 사항을 추가하여 빠르게 참조하고 명확성을 높이세요

달력 보기에 드래그 앤 드롭 기능으로 작업을 손쉽게 일정 관리하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트의 다양한 측면을 플랜, 관리, 추적할 프레임워크를 찾는 프로젝트 관리자, 팀 리더, 프리랜서

18. ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿

ClickUp 커뮤니케이션 계획 템플릿을 활용하여 프로젝트 커뮤니케이션을 효율화하고 모든 노력을 동일한 방향으로 유지하세요. 이 템플릿은 프로젝트 목표에 기반하여 메시지 및 커뮤니케이션 프로세스를 플랜, 모니터링 및 관리하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 팀 커뮤니케이션 효율성을 평가하고 개선점을 파악하는 데도 도움을 주어 전략을 더욱 집중적이고 결과 중심적으로 만듭니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

전략적 플랜을 지원하는 PEST, SWOT 및 경쟁사 분석을 수행하세요

이해관계자 목록을 작성하고 명확한 역할과 책임을 할당하세요

의사소통 목표를 실행 가능한 작업으로 전환하여 효율적인 실행을 실현하세요

🔑 적합 대상: 클라이언트, 이해관계자 및 내부 팀과의 커뮤니케이션을 효율화하려는 고객 지원, 마케팅 및 프로젝트 관리 팀

🧠 재미있는 사실: 스트레스 호르몬인 코르티솔이 우세해지면 우리의 집중력과 창의력이 좁아집니다. 이를 극복하기 위해 옥시토신, 도파민, 엔돌핀과 같은 긍정적인 신경화학물질로 구성된 신중하게 균형 잡힌 '뇌 칵테일'은 흐름과 혁신적인 아이디어를 잠금 해제할 수 있습니다. 가장 간단한 방법은? 눈맞춤, 웃음, 재미있거나 당황스러운 순간 공유, 평소 협업하지 않는 사람들을 짝지어주는 등의 간단한 행동을 통해 팀워크와 협력적 신뢰를 장려하는 것입니다.

19. ClickUp 프로젝트 상태 보고서 템플릿

ClickUp 프로젝트 현황 보고서 템플릿은 프로젝트 진행 상황 모니터링을 간소화합니다. 부서, 단계, 상태별로 프로젝트 보고서를 분류하여 맞춤형 인사이트를 얻을 수 있습니다.

프로젝트 일정과 범위를 정의하는 데도 도움이 됩니다. 색상 코드화된 선형 타임라인은 시각적 개요를 제공하여 한눈에 지연된 항목을 쉽게 파악할 수 있게 합니다. 모든 세부 사항을 체계적인 보기로 제공함으로써 프로젝트 상태 보고서를 정리하고 관리하기 쉽게 유지합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

예산 추적을 통해 프로젝트가 예산 초과, 위험 상태 또는 예산 미달 상태인지 확인하세요

자동화를 설정하여 이해관계자와 추적 보고서를 공유하고 실시간 업데이트를 제공하세요

각 작업 옆에 부서와 팀 리더를 추가하여 명확한 책임 소재를 유지하세요

🔑 적합 대상: 프로젝트 상태와 예산을 체계적으로 추적할 수 있는 구조화된 형식을 찾는 프로젝트 관리자 및 운영 팀

20. ClickUp 프로젝트 관리 요구사항 템플릿

ClickUp의 프로젝트 관리 요구사항 템플릿으로 명확성과 조화를 위한 기반 위에서 프로젝트를 시작하세요. 초보자와 노련한 PM 모두에게 완벽한 이 즉시 사용 가능한 목록 스타일 템플릿은 Teams가 프로젝트 요구사항을 정의하고 문서화하는 방식을 간소화하여 이해관계자부터 기여자에 이르기까지 모두가 같은 페이지에 머물 수 있도록 돕습니다.

체크리스트와 하위 작업이 프로젝트 실행을 안내합니다. 강력한 사용자 지정 필드(승인 단계, 결과물, 분류, 완료, 승인자)가 핵심적인 맥락을 제공하고 작업 탐색을 간소화합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

프로젝트가 달성하고자 하는 목표, 제공할 결과물, 그리고 마감일을 체계적인 하나의 스페이스에서 포착하고 명확히 하세요

요구사항을 '할 일', '진행 중', '보류', '완료하다'와 같은 사용하기 쉬운 상태로 이동시켜 진행 상황을 항상 투명하게 관리하세요

수식 필드를 사용하여 예산, 완료율 및 기타 정량적 메트릭의 합계를 자동으로 계산하세요

🔑 적합 대상: 체계적인 접근 방식으로 프로젝트 요구사항을 플랜하려는 소규모 Teams 및 운영 책임자

21. ClickUp 프로젝트 관리 스프레드시트 템플릿

대규모 팀이든 소규모 팀이든 프로젝트를 체계적으로 관리하는 것은 큰 도전이 될 수 있습니다. ClickUp 프로젝트 관리 스프레드시트 템플릿은 명확하고 구조화된 레이아웃으로 이 문제를 해결합니다.

모든 결과물과 그 상태, 프로젝트 단계, 승인 단계를 한곳에 정리하여 쉽게 참조할 수 있습니다. 또한 전용 승인 프로세스 탭을 통해 어떤 결과물이 주의가 필요한지, 어떤 결과물이 승인 단계를 통과했는지 확인할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

각 결과물의 문제 수준을 보기 위해 확인하고, 해결 방안을 노트하여 참고하세요

'대기 중' 및 '블록 중'과 같은 관계를 통해 결과물 간의 의존성을 정의하세요

자동 시간 추적 기능을 활성화하고, 팀 회원을 배정하며, 원활한 협업을 위한 코멘트를 추가하세요

🔑 적합 대상: 체계적인 스프레드시트 템플릿으로 프로젝트를 플랜, 관리 및 협업하고자 하는 프로젝트 리더, 마케팅 관리자, 운영 관리자 및 소규모 팀

22. ClickUp 예산 프로젝트 관리 템플릿

ClickUp의 예산 기반 프로젝트 관리 템플릿으로 명확하고 정밀하게 프로젝트의 재정적 진행 상황을 관리하세요. 비용 민감한 이니셔티브를 관리하는 프로젝트 매니저와 재무 팀을 위해 설계된 이 템플릿은 예산 편성, 작업 순서 지정 및 실시간 비용 추적을 간소화합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

프로젝트에 할당된 예산, 실제 비용 및 잔여 예산을 추적하세요

재무 감독을 위한 참조, 배경 정보 또는 의견을 포함하도록 상세한 노트를 추가하세요

다섯 가지 독특한 보기 중에서 선택하세요: 시작 가이드, 예산 개요, 프로젝트 일정, 프로젝트 단계, 활동 상태, 바로 필요한 시점에 적절한 인사이트를 얻으세요

🔑 추천 대상: 프로젝트 예산을 효과적으로 추적하려는 프리랜서, 마케팅 관리자, 개발 팀 및 운영 팀

23. ClickUp 프로젝트 관리 플레이북 템플릿

ClickUp 프로젝트 관리 플레이북 템플릿은 성공적인 프로젝트 실행을 위한 명확한 로드맵을 제공합니다.

프로세스 정의, 목표 설정, 각 단계별 성과 KPI 수립을 지원합니다. 대시보드 보기를 통해 리소스, 문서, 담당자, 타임라인 등을 한눈에 파악할 수 있습니다.

또한 요약 탭을 통해 각 프로젝트 단계를 한눈에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 진행을 쉽게 추적할 수 있어 팀이 항상 일관된 방향으로 나아갈 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

각 프로젝트 단계별로 별도의 문서를 생성하여 상세한 구조를 유지하세요

각 단계를 실행 가능한 작업으로 전환하고 목록 보기에서 추적하세요

프로젝트 타임라인을 분석하고 실시간으로 조정하여 계획대로 진행하세요

🔑 추천 대상: 체계적인 접근 방식으로 프로젝트 단계를 플랜하고 실행하려는 프로젝트 관리자, 팀 리더 및 운영 Teams

clickUp으로 프로젝트 플랜 및 관리를 간소화하세요*

Smartsheet 프로젝트 템플릿은 작업, 자원, 목표를 체계적으로 관리할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공합니다. 그러나 팀 크기가 커질수록 확장성, 자동화, 성능 관련 한도로 인해 업무 속도가 느려지기 시작합니다.

바로 그곳에 ClickUp이 단계입니다. 일을 위한 모든 것 앱으로서, 강력한 협업, 추적 및 분석 tools와 함께 템플릿의 범위가 넓어 즉시 사용 가능한 템플릿을 통해 프로젝트 관리를 간소화합니다.

