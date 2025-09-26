2025년, 학교가 두각을 나타낼 수 있는 검증된 마케팅 전략

학교는 첫인상을 남길 시간이 고작 30초뿐입니다. 그게 전부입니다.

한밤중에 학교 웹사이트를 스크롤하는 부모든, 하교 시간에 캠퍼스를 지나가는 부모든, 그 순간의 인상이 그들이 더 깊이 알아볼지 아니면 다른 곳을 찾을지를 결정합니다. 👀

많은 학교들이 여전히 2015년식 마케팅 방식을 고수하고 있습니다. 그들은 입소문에 의존하며, 학교의 명성이 스스로 말해주길 바랄 뿐입니다. 반면, 성공적으로 성장하는 학교들은 현대적 학교 마케팅 전략의 코드를 꿰뚫었습니다.

이 블로그 글에서는 학교가 신뢰를 구축하고, 학생 등록을 늘리며, 적합한 가족을 유치하는 데 도움이 되는 실용적인 접근법을 살펴보겠습니다. 또한 ClickUp이 이러한 마케팅 노력을 어떻게 효율화하는지 알아보겠습니다. 🤩

학교에 마케팅이 중요한 이유

효과적인 마케팅은 학교가 잠재적 학생들과 연결하고, 자신만의 차별화된 강점을 부각하며, 지역사회 내에서 지속적인 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다.

그 효과를 확인해 보세요. 👇

등록 안정성: *꾸준하고 효과적인 학교 마케팅 노력은 예측 가능한 지원자 흐름을 창출하고 등록 변동성을 줄입니다

대상 적합성: 교육 철학과 값이 일치하는 가정을 대상으로 한 맞춤형 메시지 전달

평판 구축: 다양한 마케팅 채널을 통한 전략적 스토리텔링으로 학교를 지역사회 자산이자 교육 리더로 위치시킵니다

경쟁력 차별화: 명확한 메시지는 경쟁이 치열한 스페이스에서 귀교의 독보적인 장점을 예비 학부모가 이해하도록 돕습니다

재정적 지속 가능성: 강력한 등록률은 프로그램 운영, 시설 개선, 교직원 예산 유지에 필요한 재정적 역량을 제공합니다

동문 및 지역사회 참여: 학생들의 성공 사례를 부각하는 마케팅은 평생 지속되는 학교와의 연결을 강화합니다

🧠 재미있는 사실: 부모들은 학교의 평판에 매우 신경 씁니다. 많은 경우 학업 순위보다 학교의 평판이 더 중요합니다. 학교의 이미지가 강할수록 부모들은 더 충성도가 높고 오래 머물며 가격에 덜 민감해집니다.

⭐ 기능 템플릿 ClickUp의 학교 입학 마케팅 플랜 템플릿은 학교가 전략을 실행으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 학군을 위한 캠페인을 지도하고 팀 전체에 작업을 할당할 수 있습니다. 메시징부터 후속 조치까지 모든 것이 한곳에서 연결되어, 적합한 가정에 도달하고 측정 가능한 결과를 보여주는 학교 마케팅 플랜을 더 쉽게 운영할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 학교 입학 마케팅 플랜 템플릿을 활용하여 모든 입학 캠페인을 한 곳에서 플랜하고 추적하세요

학교를 위한 최고의 마케팅 전략 10가지

ClickUp for Education의 지원을 받아 학교에서 시도해 볼 수 있는 검증된 성장 마케팅 전략을 소개합니다. 🚌

1. 몰입형 가상 캠퍼스 체험을 구현하세요

오늘날 예비 학생 가족들은 단순한 웹사이트나 브로셔 이상의 것을 원합니다. 그들은 교실, 실험실, 그리고 학교 공동체 속으로 직접 들여다보고 싶어 합니다.

지역 학교들은 가족들이 이미 캠퍼스에서 하루를 보낸 듯한 느낌을 주는 매력적인 가상 체험을 만들어 학생 모집 경쟁에서 승리할 수 있습니다.

여러분은 실제 순간에 담긴 문화를 포착합니다—농구 팀이 시즌 마지막 경기에서 승리했을 때 터져 나오는 감탄사, 고등학교 로봇 대회 중의 집중력, 점심시간 복도에 울려 퍼지는 웃음소리.

이처럼 자연스러운 순간들이 어떤 홍보 책자보다도 학교를 효과적으로 알립니다.

📌 예시: 지역 디지털 미디어 기업과 협력하여 각 학년별 맞춤형 가상 체험 시리즈를 제작하세요. 초등학교 입학을 고려 중인 가족들은 실습형 과학 실험에 가상으로 참여하고, 중학교 입학생 후보들은 토론 동아리 회의에 관찰하며, 고등학교 방문객들은 모의 대학 진학 상담 세션에 참석할 수 있습니다.

키 요약

계절별 활동과 프로그램을 반영하기 위해 분기별로 가상 콘텐츠를 업데이트하세요

학생과 교사의 생생한 경험담을 담은 목소리로 구성하세요

휴대폰으로 검색하는 이자 가족들을 위해 모바일 최적화 버전을 제작하세요

특정 프로그램에 대한 심층 정보를 제공하는 인터랙티브 핫스팟을 추가하세요

가상 체험 중 어떤 것이 문의로 이어지는지 파악하기 위해 보기 분석 데이터를 추적하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 문서에서 협업을 시작하세요 ClickUp Docs의 공동 편집 기능으로 캠퍼스 경험을 설계하세요

ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어로 업무를 간편하게 처리하세요.

팀원들은 ClickUp Docs에서 초안을 작성할 수 있으며, 입학 담당자, 교사, 미디어 파트너가 한곳에서 함께 내용을 다듬을 수 있습니다. Docs 내장 AI 어시스턴트는 문장 개선, 교정 또는 스타일 변경도 도와줍니다.

ClickUp 화이트보드에서 가상 캠퍼스 경험의 흐름을 시각화하세요

스토리 구성이 완성되면 ClickUp 화이트보드로 전환하여 경험의 흐름을 지도하세요—각 장면을 배치하고, 스토리 요소를 연결하며, 인터랙티브 핫스팟이나 모바일 버전이 적용되는 지점을 노트합니다.

🔍 알고 계셨나요? 부탄에서는 교육에 '국민총행복(GNH)'이라는 개념이 포함됩니다. 학생들은 정규 과목과 함께 마음챙김, 지속가능성, 연민을 배웁니다.

2. 학생 및 부모 홍보대사 활용하기

동네 바비큐 모임에서 부모가 귀교를 선택한 이유를 공유할 때, 동료 간에 오가는 대화는 화려한 프로모션 우편물보다 훨씬 더 큰 영향력을 발휘합니다.

학교는 이러한 자연스러운 지지자들을 체계적으로 활용할 준비가 되어 있어야 합니다. 만족한 부모들을 스토리텔러로 활용함으로써, 여러분의 메시지가 목표에게 공감을 얻을 가능성을 크게 높일 수 있습니다.

이 대사들은 가족들에게 다가가는 비밀 무기가 됩니다.

📌 예시: '학교 이야기' 앰배서더 프로그램을 시작하여 가족들이 전략적으로 경험을 공유하도록 장려하세요. 공통 이자, 학문적 초점 또는 인구통계학적 유사성을 기준으로 앰배서더를 매칭하세요. 그런 다음 커피 미팅, 전화 통화, 이메일 교환과 같은 체계적인 기회를 마련하여 홍보 대사가 잠재적 가족들의 구체적인 우려 사항과 질문에 답변할 수 있도록 하십시오.

키 요약

다양한 배경과 학교 경험을 대표하는 홍보대사를 선택하세요

필요에 따라 마케팅 자료로 지원하되, 그들의 목소리가 고유하게 유지되도록 하십시오

어떤 홍보대사 연결이 실제 지원으로 이어지는지 추적하여 어떤 메시지가 효과적인지 파악하세요

우수한 성과를 내는 홍보대사들을 인정하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

무료 템플릿 받기 ClickUp의 학교 입학 마케팅 플랜 템플릿으로 홍보대사 프로그램을 조정하고 추적하세요

부모 및 학생 홍보대사는 가장 설득력 있는 스토리텔러가 될 수 있지만, 프로그램이 정밀하게 구성될 때만 가능합니다. ClickUp 학교 입학 마케팅 플랜 템플릿이 그 프레임워크를 제공합니다.

다음과 같은 혜택을 누리실 수 있습니다:

3. 초지역적 지역사회 파트너십 구축

지역사회에 깊이 뿌리내린 학교는 어떤 마케팅 캠페인보다 강력한 값을 창출합니다. 학생들이 지역 문제의 해결사가 될 때, 진정성 있는 이야기가 자연스럽게 지역사회 네트워크를 통해 퍼져 나갑니다.

지역 비즈니스, 비영리 단체, 시민 단체는 창의적인 해결책이 필요하며, 학생들은 배운 내용을 현실에 적용할 기회가 필요합니다.

이러한 상생 관계는 긍정적인 홍보 효과를 창출하는 동시에 교육 철학이 실천되는 모습을 보여줍니다.

📌 예시: 지역 소아병원과 협력하여 고등학교 미술 학생들이 소아병동에 벽화를 제작하도록 합니다. 학생들은 예술적 기술을 실제 현장에 적용하는 경험을 얻고, 병원은 아름답고 희망을 주는 예술 작품을 받게 됩니다.

키 요약

학술 프로그램과 연계된 지역사회 과제를 파악하세요

학생 기여의 값을 입증하는 측정 가능한 성과를 창출하세요

다양한 플랫폼과 지역사회 간행물을 통해 성공 사례를 기록하고 공유하세요

학생들의 성과를 축하하는 연례 파트너십 쇼케이스를 마련하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 목표로 지역사회 협력 성과를 추적하세요

ClickUp Goals는 학교가 지역사회 프로젝트의 성과를 명확하게 추적할 수 있는 방법을 제공합니다. 체결된 파트너십 수, 학생들의 기여 시간, 보도된 미디어 기사 수와 같은 목표를 설정할 수 있으며, 작업이 진행됨에 따라 진행 상황이 자동으로 업데이트됩니다.

📮 ClickUp 인사이트: 관리자의 55%는 작업을 더 큰 과제나 목표와 연결하여 프로젝트의 '이유'를 설명합니다. 이는 45%가 목적보다 절차에 기본값을 둘 경우 팀 회원들의 동기 부여와 추진력이 저하될 수 있음을 의미합니다. 우수한 성과자조차도 내 일이 어떤 가치를 지니는지 확인하고 그 안에서 의미를 찾아야 합니다. 격차를 해소할 때입니다. ClickUp에서 개별 작업을 포괄적인 목표와 연계하세요. 내장된 관계 및 의존성을 활용해 모든 노력이 큰 그림에 어떻게 기여하는지 보여줌으로써 팀원 모두에게 작업의 의미를 부여하세요. 💫 실제 결과: 카툰 네트워크는 ClickUp의 소셜 미디어 관리 기능을 활용해 콘텐츠 게시를 4개월 앞당겼으며, 동일한 팀 규모로 두 배 많은 소셜 채널을 관리했습니다.

4. 데이터 기반 디지털 광고를 실행하세요

'탁월한 교육'을 강조하는 일반적인 페이스북 광고는 종종 디지털 공간 속으로 사라집니다. 정밀 타겟팅을 통해 적극적으로 학교를 탐색 중인 가정, 최근 해당 지역으로 이주한 가정, 또는 학교 탐색을 트리거하는 삶의 전환기를 겪고 있는 가정을 찾아냅니다.

디지털 광고 시장을 주도하는 학교들은 특정 가정 상황과 고민에 직접적으로 호소하는 다중의 고도로 목표된 캠페인을 제작합니다.

📌 예시: 다양한 가족 유형별로 별도의 광고 캠페인을 제작하세요. 봄 학기 등록 기간에는 초등학생 자녀를 둔 젊은 가족을 대상으로 유아 교육 환경을 기능으로 한 광고를 목표에 타겟팅하세요. 고등학교 3학년 자녀를 둔 가정을 목표로 대학 진학 준비와 고급 학업 기회를 강조하는 캠페인을 동시에 운영할 수 있습니다.

키 요약

가장 만족하는 기존 가족을 기반으로 유사 고객층을 활용하세요

다양한 학생 인구 통계와 활동을 기능으로 하는 광고 크리에이티브를 A/B 테스트하세요

즉시 전환하지 않은 웹사이트 방문자를 대상으로 리타게팅 캠페인을 실행하세요

다양한 대상 세그먼트별 문의당 비용(CPI) 및 등록당 비용(CPE) 추적

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp 대시보드에서 대상 세그먼트별 캠페인 성과를 모니터링하고 비교하세요

ClickUp 대시보드는 학교에 캠페인의 실시간 성과를 명확하게 보여줍니다. 문의당 비용, 등록당 비용, 다양한 대상 그룹별 참여율 등 마케팅 생산성 메트릭을 한 곳에서 모니터링할 수 있습니다.

ClickUp 통합 기능을 통해 Facebook 광고나 Google 광고 같은 광고 플랫폼을 Zapier를 통해 ClickUp과 동기화하여 캠페인 데이터를 작업과 대시보드로 직접 가져올 수 있습니다.

여러 플랫폼의 광고 데이터를 ClickUp에 동기화하세요

5. 지역사회의 화제가 되는 서명 이벤트를 개최하세요

기억에 남는 학교 이벤트는 현재 재학생 가족과 예비 가족들이 수개월 동안 이야기할 만한 공유 경험을 창출합니다.

이 필드 마케팅 전략은 학교의 개성을 드러내면서도 참석자들에게 진정한 값을 제공합니다. 가족들은 통찰력을 얻고 학교만의 독특한 경험을 했다는 느낌을 가지고 떠날 수 있어야 합니다.

📌 예시: '별빛 아래 과학' 행사를 개최하여 가족들이 전문 망원경으로 천체 관측에 참여하는 동안 학생들이 연구 프로젝트를 발표하도록 합니다. 체험형 시연과 과학 교수진과의 비공식적인 회의의 기회를 포함시키세요. 이 이벤트는 STEM 프로그램을 선보이는 동시에 가족들이 친구 및 이웃과 이야기할 만한 경험을 제공합니다.

키 요약

양질의 상호작용을 보장하기 위해 참석자 크기를 한도까지 줄이세요

학생들이 자신감 넘치는 안내자이자 프로그램 홍보대사로 활동할 수 있도록 양성하세요

이벤트 내내 Instagram에 올리기 좋은 순간과 사진 촬영 기회를 마련하세요

흥미가 높은 상태인 48시간 이내에 후속 조치를 취하세요

참석자를 대상으로 설문조사를 실시하여 피드백을 수집하고 향후 이벤트를 개선하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿으로 참석 확인, 작업, 이벤트 운영을 관리하세요

ClickUp 이벤트 마케팅 템플릿은 모든 것을 한곳에 모아 계획 수립이 산만해지지 않도록 합니다. 학교는 사용자 지정 필드를 통해 참석 여부를 추적하고, ClickUp 보기를 통해 이벤트의 각 단계를 지도할 수 있습니다.

일정 관리는 ClickUp 달력이 추가적인 지원을 제공하는 영역입니다. 템플릿에 작업이 등록되면 AI 달력이 팀 간 일 배포를 지원하여 키 준비 세션, 자원봉사자 교육, 이벤트 후 설문조사가 적절한 시기에 진행되도록 합니다.

*ClickUp 달력을 활용해 일정 준비와 후속 조치를 원활하게 관리하세요

6. 콘텐츠 마케팅에 투자하세요

지속적으로 가치 있는 교육적 지도를 제공하는 제공자는 신뢰와 신뢰성을 구축하며, 이는 직접적으로 입학 이자로 이어집니다.

성공적인 콘텐츠 마케팅은 교직원과 행정진이 교육 트렌드와 부모 과제를 모두 이해하는 사상 리더로 자리매김하게 합니다. 이러한 전문성 기반 접근법은 단순한 서비스 제공자가 아닌 교육 전문가를 찾는 가족들을 끌어모읍니다.

📌 예시: '교실을 넘어선 배움'이라는 주제의 주간 팟캐스트 시리즈를 시작하세요. 교직원, 동문, 교육 전문가와의 인터뷰를 기능으로 하여, 대학 입시 전략, 비판적 사고력 함양, 아동 창의성 개발 등의 주제를 다룹니다. 주요 팟캐스트 플랫폼에 에피소드를 배포하고 소셜 미디어 플랫폼에 하이라이트를 공유하세요. 이를 통해 학교를 교육적 자원으로 위치하는 동시에 교직원의 전문성을 선보일 수 있습니다.

키 요약

예측 가능한 일정에 따라 콘텐츠를 꾸준히 게시하세요

주요 교육 이슈와 부모들의 현안 고민을 해결하세요

독자들이 즉시 실행할 수 있는 실질적인 조언을 포함하세요

블로그 콘텐츠(콘텐츠)를 소셜 미디어 게시물, 뉴스레터, 프레젠테이션 자료로 재활용하세요

지역 부모 웹사이트 및 교육 관련 출판물에 게스트 포스트를 게재하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

Docs 내에서 ClickUp Brain으로 전문가 콘텐츠를 초안 작성, 수정 및 재활용하세요

많은 학교들이 주제를 신선하게 유지하면서 정기적으로 콘텐츠를 게시하기 어렵다고 느낍니다. 통합형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain이 이를 해결해 드립니다. Docs 내에서 작동하므로 작업 공간을 벗어나지 않고도 조사, 초안 작성, 편집을 할 수 있습니다.

교직원이나 입학 담당자는 문서에 간단한 노트를 작성한 후, ClickUp Brain을 활용해 이를 체계적인 개요로 확장하거나, 표현을 다듬거나, 블로그·팟캐스트·학교 소식용 제목을 제안할 수 있습니다.

모든 것이 문서에서 저장되므로 협업이 원활하고 피드백 루프가 짧게 유지됩니다.

🚀 이 프롬프트를 시도해 보세요: 멀베리 고등학교를 교육 전문가로 위치시키고 가족들에게 더 효과적으로 다가갈 수 있는 뉴스레터 아이디어를 제안해 주실 수 있나요?

💡 전문가 팁: 입학 시즌을 활용해 메시지를 테스트하세요. 여러 소셜 미디어 광고나 오픈하우스 초대장을 운영 중이라면, 학업 성취도, 창의적인 커리큘럼, 안전성 등 다양한 값 제안을 실험해 보세요. 부모들이 가장 많이 클릭하는 메시지가 올해의 핵심 메시지가 될 것입니다.

7. 지역 검색 및 온라인 평판 최적화

모든 플랫폼에서 가정이 학교를 접할 수 있도록 디지털 존재감이 발견 가능하고, 유익하며, 매력적이어야 합니다. 관련 교육 키워드에 대한 지역 검색 결과에서 학교가 눈에 띄게 노출되도록 하십시오.

또한 온라인 평판 관리에 집중하여 리뷰 플랫폼, 소셜 미디어 채널, 커뮤니티 포럼 전반에 걸쳐 학교에 대한 이야기를 주도하세요.

📌 예시: '[지역명] 근처 최고의 개인 학교' 또는 '[도시명] 내 대학 진학 준비 학교'와 같은 검색어를 사용하는 가족들을 위해 위치별 맞춤형 랜딩 페이지를 제작하세요. 해당 지역의 가족들로부터 받은 추천사, 교통 정보, 지역사회 연결 내용을 포함시키세요. 지역 교육 주제에 관한 블로그 콘텐츠(콘텐츠)를 정기적으로 게시하고, 학부모들이 학교 선택을 논의하는 커뮤니티 포럼에 참여하세요.

키 요약

모든 주요 디렉토리 및 리뷰 플랫폼에서 학교 목록 등록을 완료하고 최적화하세요

Google 마이 비즈니스를 포함한 지역 검색 엔진 최적화(SEO) 플랜을 실행하세요

부정적인 온라인 피드백을 처리하기 위한 마케팅 커뮤니케이션 전략 수립

매월 온라인 여론과 검색 순위를 추적하여 개선 기회를 파악하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

전체 ClickUp 작업 공간에서 ClickUp Brain과 함께 아이디어를 브레인스토밍하세요

ClickUp Brain은 작업 공간 전반에 걸쳐 작동하므로, ClickUp을 벗어나지 않고도 마케팅 아이디어를 브레인스토밍하고, SEO 콘텐츠 초안을 작성하거나, 심지어 리뷰에 응답할 수 있습니다. 이를 통해 지역 검색에서 학교의 가시성을 유지하는 콘텐츠를 손쉽게 관리할 수 있습니다.

또한 AI 이미지 생성을 지원하므로 팀들이 ClickUp 내에서 바로 랜딩 페이지나 소셜 게시물용 시각 자료를 생성할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 1980년대 미국 개인 학교들은 특히 교외 지역에서 학생 유치 경쟁을 위해 광고판 광고를 활용하기 시작했습니다. 이러한 변화는 교육이 경쟁 시장처럼 취급되기 시작한 시점을 의미합니다.

8. 전략적 소셜 미디어 스토리텔링 개발

플랫폼별 학교 마케팅 전략은 소셜 미디어 캠페인의 효과를 극대화하는 데 도움이 됩니다. 이를 이해하기 쉽게 설명하자면:

Instagram은 시각적 순간과 비하인드 콘텐츠를 선보입니다

LinkedIn은 진로 준비 프로그램을 강조하면서 부모를 전문적으로 목표로 삼습니다

TikTok은 학생들이 제작한 콘텐츠와 트렌딩 주제를 통해 가족들에게 다가갑니다

📌 예시: 매주 다른 학생들이 스토리를 통해 자신의 일상적인 하루를 공유하는 '학생 목소리 금요일'을 인스타그램 테이크오버 기능을 사용하여 진행하세요. 수업, 점심 시간 대화, 방과 후 활동, 숙제 시간 등을 포함시키세요.

키 요약

콘텐츠를 중심으로 커뮤니티를 형성하기 위해 학교 브랜드 해시태그를 꾸준히 활용하세요

현재 재학생 가족들이 직접 제작한 콘텐츠를 공유하여 진정성 있는 영향력을 확대하세요

학교 및 교육 전반에 관한 소셜 미디어 대화를 모니터링하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

무료 템플릿 받기 ClickUp의 학교 소셜 미디어 마케팅 플랜 템플릿으로 소셜 미디어 마케팅 캠페인을 관리하세요

가족들은 광고가 아닌 이야기에 연결합니다. ClickUp의 학교 소셜 미디어 마케팅 플랜 템플릿은 팀의 모든 캠페인을 계획하고 관리할 수 있는 단일 hub를 제공합니다.

달력 보기에서 Instagram, 링크드인, 틱톡 콘텐츠 지도를 작성하고, 게시물을 교직원이나 학생 홍보대사에 할당하며, 승인 현황을 추적할 수 있습니다.

아직 ClickUp을 사용하지 않으셨나요? 이 사용자의 후기를 확인해 보세요:

ClickUp이 없었다면 일과 프로세스의 문제점을 신속하게 파악하지 못했을 것입니다. 마감일이 설정되지 않은 작업, 기한이 지난 작업, 스프린트 포인트가 할당되지 않은 작업, 담당자가 지정되지 않은 작업을 한눈에 확인할 수 있어 팀과 프로젝트 간 추진력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 메트릭들은 대부분의 프로젝트 관리 소프트웨어에서는 제공되지 않습니다.

9. 추천 보상 프로그램 시행

졸업생과 과거 및 현재 재학생 가족들은 학교 소식을 널리 알리는 데 기여할 수 있습니다. 전략적인 추천 프로그램을 통해 이러한 확장된 영향력을 체계적인 교육 마케팅 노력으로 전환할 수 있습니다.

트랜잭션 느낌보다 학교 경험을 향상시키는 보상을 설계하세요. 동문과 가족들은 영업 팀 활동에 대한 보상보다는 학교 공동체 성장에 기여한 것에 대해 값 있게 여겨져야 합니다.

📌 예시: 성공적인 추천 시 독점 경험으로 교환 가능한 포인트를 적립하는 '커뮤니티 빌더' 프로그램을 시작하세요. 25포인트는 인기 여름 프로그램 우선순위 등록권, 50포인트는 전용 주차 공간, 100포인트는 방문 친척을 위한 캠퍼스 개인 투어 혜택을 잠금 해제할 수 있습니다.

키 요약

추천 성공 평가를 추적하여 가장 효과적인 캠페인을 파악하세요

추천 tools 제공: 디지털 자료 및 대화 포인트 가이드 포함

성공적인 추천 사례를 공개적으로 축하하여 지속적인 참여를 장려하세요

ClickUp이 어떻게 도움이 되는지

ClickUp Brain MAX를 활용하여 추천 보상 프로그램을 효율적으로 구축하고 확장하세요

ClickUp Brain MAX는 학교가 추천 프로그램을 설계하고 확장하는 데 도움을 줍니다. 데스크탑 AI 동반자로서 음성-텍스트 변환, 기업 검색, 다중 모델 AI를 한 곳에 통합하여 팀이 체계적으로 업무를 진행하며 더 빠르게 움직일 수 있도록 합니다.

커뮤니티 빌더 프로그램을 구축할 때, ClickUp의 텍스트 입력 기능을 통해 보상 아이디어를 전달하면 Brain MAX가 이를 가족 대상 가이드로 완성해 드립니다. 평균적으로 팀들은 타이핑 없이 400% 더 많은 내용을 작성하며 매일 1시간을 절약하여, 직원들이 문서 형식에 집중하기보다는 관계 구축에 집중할 수 있도록 합니다.

추천 이메일 변형 생성, 주요 홍보대사를 위한 소셜 미디어 게시물 초안 작성, 정확한 진행 보고서 작성도 가능합니다.

🚀 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 학교를 위한 커뮤니티 빌더 추천 프로그램 완료한 워크플로우를 설계하는 데 도움을 주세요. 다음을 수행해 주십시오: 신입생 추천을 해준 가족들을 위한 창의적인 보상 아이디어를 창출하세요 추천 프로그램 운영 방식을 설명하는 세련된 가족 대상 안내서를 제작하세요 부모가 보낼 수 있는 추천 초대 이메일의 다양한 버전을 작성하세요 최고의 부모 홍보대사들을 축하하는 소셜 미디어 게시물 초안 작성 보고 템플릿을 활용한 진행 추적 시스템 설계 학교가 즉시 실행할 수 있는 단계 프로그램으로 구성하세요. 구체적인 예시, 템플릿, 측정 가능한 성과를 포함시키십시오. 모든 것을 부모가 이해하기 쉽고 친근하게 전달하세요.

💡 전문가 팁: 학교를 지역사회의 hub으로 위치하세요. 워크숍, 책 교환 세션, 웰니스 세션 등을 개최하여 자녀가 재학 중이지 않은 지역 부모들도 참여할 수 있도록 하세요. 이는 직접적인 판매 없이도 신뢰를 쌓고, 입소문을 확산시키며, 장기적인 브랜드 인지도를 구축하는 데 도움이 됩니다.

10. 목표에 맞는 다이렉트 메일 캠페인 실행

디지털 마케팅의 지배적 위상이 잘 실행된 다이렉트 메일 캠페인의 효과를 없애지는 못했습니다. 물리적 자료는 실질적인 연결을 창출하며 종종 디지털 커뮤니케이션보다 더 많은 관심을 받습니다.

학교의 세심한 배려를 반영하면서도 가족들이 실제로 보관하고 참고하고 싶어 하는 정보를 제공하는 자료를 제작하세요.

📌 예시: 정보 요청을 한 가족들에게 맞춤형 입학 안내 패키지를 발송하세요. 입학처장의 손글씨 노트를 포함시켜 해당 가족의 문의 내용 중 구체적인 사항을 언급하세요. 또한, 아이들이 사용할 수 있는 북마크나 스티커 팩 같은 소형 브랜딩 항목들을 추가하여 학교를 항상 기억 속에 남게 할 수 있습니다.

키 요약

문의 경로와 가족 인구통계에 따라 목록을 세분화하세요

구체적인 다음 단계와 마감일을 포함한 강력한 행동 유도 문구를 포함하세요

응답률을 추적하고 마케팅 핵심 성과 지표(KPI) 에 기반하여 메시지를 조정하세요

최대 효과를 위해 다이렉트 메일 발송 시기를 다른 마케팅 활동과 조율하세요

💡 전문가 팁: 목적을 가지고 '졸업생 스포트라이트'를 제작하세요. 졸업생들이 현재 무엇을 하고 있는지, 그리고 학교가 그 성과를 이루는 데 어떻게 모양을 만들었는지 강조하세요. 바로 이것이 부모들이 보고 싶어 하는 내용입니다.

학교 마케팅의 흔한 어려움 (그리고 해결 방법)

학교들이 직면한 가장 큰 과제들과 이를 정면으로 해결하는 방법을 소개합니다. ⚒️

⚠️ 여러 플랫폼에 걸쳐 산발적으로 진행되는 노력

입학팀은 Instagram에 불규칙하게 게시물을 올리고, 가끔 뉴스레터를 발송하며, 명확한 조율 없이 캠페인을 시작합니다. 한편, 발전팀은 기부자를 대상으로 별도의 메시지를 만들고, 교사들은 각자 교실 소식을 공유합니다.

이러한 혼재된 메시지는 가족들을 혼란스럽게 하며 학교의 브랜드 정체성을 희석시킬 수 있습니다.

✅ 해결책: 모든 채널에 걸쳐 접근 방식을 표준화하는 포괄적인 마케팅 플레이북을 개발하세요. 이 지속적으로 업데이트되는 문서에는 메시지 가이드라인, 콘텐츠 달력, 승인 절차, 대응 프로토콜이 포함되어야 합니다.

⚠️ 무엇이 일하고 있는지 전혀 모르겠다면

페이스북 광고, 다이렉트 메일 캠페인, 화려한 브로셔에 돈을 쓰지만, 솔직히 어떤 것이 실제 지원으로 이어지는지 전혀 알 수 없습니다.

직감으로는 Instagram 게시물이 일을 하고 있다고 생각하지만, 예산 위원회는 실제 번호를 원합니다.

✅ 해결책: 기업 마케팅 소프트웨어는 마케팅 활동과 실제 등록 결정 간의 연결을 제공합니다. 이러한 플랫폼은 잠재 고객의 여정을 웹사이트 첫 방문부터 등록까지 추적하여, 어떤 접점이 결정에 영향을 미치고 어떤 투자가 가장 높은 수익을 제공하는지 보여줍니다.

⚠️ 한도 있는 예산으로 자금력이 더 풍부한 경쟁자들과 맞서야 하는 상황

동네 반대편에 위치한 자금력이 풍부한 학교에는 전담 마케팅 팀이 있지만, 귀하는 입학 관리, 마케팅, 그리고 확률적으로 다른 세 가지 역할을 동시에 수행하고 계실 것입니다.

화려한 캠페인으로 우수한 가정을 빼앗기는 것에 지치셨나요?

✅ 해결책: 디지털 마케팅에 AI를 활용하여 게시물 예약이나 잠재 고객 분류 같은 일상적인 업무를 처리하세요. 장기적으로 기관을 지원하는 관계 구축을 위해 시간을 확보하십시오.

ClickUp으로 학교 마케팅의 힘을 발휘하세요

학교를 위한 강력한 마케팅 전략은 플랜 단계에서 벗어나 실행에 옮겨질 때만 일을 합니다.

ClickUp은 학교가 이러한 노력을 실행할 수 있는 스페이스를 제공합니다. 여러 tool 사이를 오가지 않고도 입학 캠페인을 플랜하며, 이벤트를 추적하고, 추천 보상을 관리하고, 새로운 콘텐츠를 게시할 수 있습니다.

ClickUp Brain은 회의록과 빠른 작업을 처리하고, Brain MAX는 공유 가능한 콘텐츠 초안을 작성하며, 템플릿은 모든 일정을 체계적으로 관리합니다. 또한 작업 관리, 문서, 팀 채팅을 하나의 사용하기 쉬운 AI 기반 플랫폼에 통합한 ClickUp은 모든 업무를 위한 단일 통합 AI 작업 공간을 제공합니다.

이것이 바로 귀하의 팀이 시간을 절약하고 가족들의 마음을 사로잡는 순간들을 만들어내는 방법입니다.

왜 망설이시나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요! 📋