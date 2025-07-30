10 최고의 캠퍼스 관리 소프트웨어 도구 (2025)

학교나 대학을 운영하는 것은 복잡하고 항상 진행 중인 작업입니다. 입학, 출석, 교수진 일정, 학비, 학생 참여, 동창 지원 등 관리해야 할 사항이 많습니다.

또한 하루를 보내기 위해 수십 가지의 다양한 도구를 사용해야 합니다.

문제는 대부분이 서로 통신하지 않는다는 것입니다. 따라서 효율적이어야 할 일이 이메일, 스프레드시트, 놓친 후속 조치에 묻혀 버리고 맙니다.

이것이 바로 더 많은 초중고 학교, 대학, 및 대학들이 캠퍼스 전체 운영 관리를 재검토하고 있는 이유입니다.

학생 데이터, 학업, 운영, 커뮤니케이션 등 모든 것을 통합하는 캠퍼스 관리 소프트웨어 솔루션을 찾고 있다면, 바로 이곳이 적격입니다. 이 가이드에서는 올해 고려할 만한 최고의 도구를 실제 장단점 및 가격 정보와 함께 분석하여 귀하의 기관에 적합한 도구를 찾을 수 있도록 도와드립니다.

캠퍼스 관리 소프트웨어를 선택할 때 어떤 점을 고려해야 할까요?

캠퍼스 관리 소프트웨어는 학업, 행정 및 운영 워크플로우를 한 곳에서 통합하는 데 도움이 되어야 합니다. 우선 순위를 정해야 할 주요 기능은 다음과 같습니다.

중앙 집중식 학생 데이터: 평균적으로 , 팀의 시간의 60%는 서로 연결되지 않은 시스템에서 정보를 찾고, 업데이트하고, 공유하는 데 소비됩니다. 중앙 집중식 캠퍼스 관리 소프트웨어 는 학업 기록, 출석, 개인 정보 및 커뮤니케이션 기록을 하나의 안전한 시스템에 보관합니다 평균적으로팀의 시간의 60%는 서로 연결되지 않은 시스템에서 정보를 찾고, 업데이트하고, 공유하는 데 소비됩니다.중앙 집중식 캠퍼스 관리 소프트웨어는 학업 기록, 출석, 개인 정보 및 커뮤니케이션 기록을 하나의 안전한 시스템에 보관합니다

입학 및 학생 등록 워크플로우: 양식 제출, 문서 수집, 승인 등 반복적인 업무를 자동화하고 싶으신가요? 오늘날 대부분의 캠퍼스 관리 도구는 원활한 온보딩 경험을 보장하기 위해 제작되었습니다

학업 계획 및 일정 관리: 수동 작업을 최소화하면서 시간표, 코스 달력, 교수진 일정, 수업 과제를 관리하는 데 도움이 되는 도구를 선택하세요

커뮤니케이션 도구: 채팅, 공지 사항 및 대화형 포털이 내장된 이 앱을 사용하면 학생, 교사, 부모 및 교직원 간의 원활한 협력을 구축할 수 있습니다

성능 추적 및 분석: 시각적인 대시보드와 보고서는 별도의 분석 도구를 사용하지 않고도 성적, 출석, 참여도 및 기관의 KPI를 모니터링할 수 있어 큰 장점이 될 수 있습니다

모바일 액세스 및 셀프 서비스 포털: 모바일 앱 또는 웹 대시보드를 통해 학생과 교직원이 필수 리소스에 연중무휴 액세스할 수 있도록 지원합니다

통합 및 확장성: 소프트웨어가 LMS(학습 관리 시스템) 및 SIS(학생 정보 시스템)와 같은 도구와 연결되어 기관의 성장에 따라 확장될 수 있는지 확인하십시오

상위 캠퍼스 관리 소프트웨어 한눈에 보기

Tool 가장 적합한 주요 기능 가격* ClickUp 학업 및 행정 워크플로우를 모두 관리하는 중대형 교육 기관 각 부서에 맞게 사용자 정의 가능한 프로젝트 스페이스, 15개 이상의 보기(목록, 칸반 등), ClickUp 양식, 화이트보드, AI 달력, 문서 허브, 자동 조종 장치 에이전트, AI 기반 인사이트를 위한 ClickUp Brain 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 가격 책정 Alma SIS 사용자 친화성과 학부모 참여에 중점을 둔 중소 규모의 K-12 교육 기관 역할 기반 포털, 자동화된 일정 관리, 실시간 대시보드, 사용자 지정 가능한 성적표 및 분석, 원활한 통합(Google Classroom, Canvas) 맞춤형 가격 캠퍼스 365 구성 가능한 올인원 ERP가 필요한 중소규모 학교 80개 이상의 모듈(학업, 기숙사, 재무, 교통), 네이티브 라이브 수업, 모바일 지원, 연중무휴 지원, 실시간 대시보드 맞춤형 가격 Ellucian 고등 교육에 중점을 둔 ERP + SIS가 필요한 중대형 대학 통합된 학생 라이프사이클 데이터, 학업 및 운영 대시보드, HR/급여/ERP 관리, 자문 포털 맞춤형 가격 PowerSchool K–12 학교 구역에서 확장 가능한 SIS와 강력한 준수 기능을 필요로 하는 곳 LMS와의 실시간 동기화, 규정 준수 템플릿, 사용자 지정 가능한 플러그인, 하이브리드/클라우드/온프레미 옵션 맞춤형 가격 Fedena IT 지원이 제한적인 중소 규모의 미국 K-12 교육 기관 입학에서 수수료 자동화, 모바일 친화적인 포털, 통합(Zoom, Teams), 맞춤형 보고서에 이르기까지 유료 플랜은 연간 999달러부터 시작하며, 기업용 맞춤형 가격도 제공됩니다 Blackbaud SIS 통합 LMS 및 SIS를 원하는 미국의 개인 K-12 학교 통합 포털, 유연한 성적 평가/성적표 모델, 실시간 동기화, 규정 준수 및 학업 추적을 위한 대시보드 맞춤형 가격 아카데미아 ERP 다중 캠퍼스 운영을 하는 기관으로 모듈형 ERP가 필요한 경우 구성 가능한 모듈(입학에서 HR까지), 실시간 알림, 보안 포털, 다중 캠퍼스 보고서 맞춤형 가격 Workday Student 통합된 학생, 인사, 재무 데이터를 원하는 대규모 대학 셀프 서비스 포털, 커리큘럼/어드바이징/청구 도구, 예측 분석, 대규모 캠퍼스 전반에 걸친 확장성 맞춤형 가격 Skyward 미국 K–12 학군 중 신뢰성 있고 안정적인 시스템과 강력한 학부모 참여 기능을 필요로 하는 곳 중앙 집중식 기록(출석, 재무, HR), 실시간 포털, 규정 준수 수출, 맞춤형 양식 맞춤형 가격

귀 기관에 가장 적합한 캠퍼스 관리 소프트웨어

ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법 당사의 편집 팀은 투명하고 연구에 기반한, 공급업체 중립적인 프로세스를 따르므로, 당사의 추천이 실제 제품 가치에 기반한 것임을 신뢰할 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 평가하는 방법에 대한 자세한 설명은 여기에서 확인하세요.

이제 유용한 체크리스트가 준비되었으므로, 시도해 볼 만한 캠퍼스 관리 도구에 대한 다음 권장 사항을 고려해보세요.

1. ClickUp (학업 및 행정 워크플로우를 관리하기 위한 최고의 올인원 시스템)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp의 보기, 작업, 문서, 화이트보드 및 자동화를 기관의 업무 방식에 맞게 맞춤 설정하세요

모든 업무를 위한 앱인 ClickUp은 교육 기관에 통합 플랫폼을 제공하여, 서로 연결되지 않은 시스템 사이를 오가지 않고도 캠퍼스 생활의 모든 부분을 관리할 수 있습니다. 입학 관리, 교수진 작업 관리, 학생의 진행 상황 추적 등, 기관의 구조에 맞게 ClickUp을 맞춤 설정하여 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

목록, 테이블, 칸반 보드 등 ClickUp의 15개 이상의 보기를 통해 학생 프로필부터 장비 재고까지 모든 것을 한 곳에서 시각화하세요.

기관 내 각 부서는 ClickUp에서 키 데이터를 보관하는 사용자 지정 가능한 프로젝트 스페이스에서 일할 수 있습니다. 따라서 학업, 운영, HR 및 이벤트에 대해 별도의 워크플로우를 유지하면서 하나의 도구로 모두 모니터링할 수 있습니다. 효율성이 정말 뛰어납니다!

이 주제를 다루는 동안 ClickUp 자동화가 어떻게 더 많은 시간을 절약할 수 있는지 보여드리겠습니다.

예를 들어, 입학 시즌에 학생이 귀하가 보낸 맞춤형 ClickUp 양식을 통해 지원서를 제출한다고 가정해 보겠습니다. 이 양식은 모든 세부 정보가 기입된 "입학 파이프라인" 목록에 ClickUp 작업을 자동으로 생성합니다.

다음으로, 작업이 입학 담당자에게 자동으로 할당되고 문서 검증 마감일이 설정됩니다.

💡 프로 팁: ClickUp Autopilot Agents는 AI 팀원처럼 작업을 모니터링하고 지시에 따라 조치를 취합니다. 문서 검증을 위해 사용자 정의 ClickUp 에이전트를 훈련시켜 양식 제출에 필요한 사용자 정의 필드(예: "성적 증명서 업로드" 또는 "ID 증명")가 채워졌는지 확인할 수 있습니다. 누락된 문서가 있는 경우, 담당자는 작업 상태를 "누락된 문서"로 자동 변경하고 지원자에게 이메일 알림을 보낼 수 있습니다. 모든 문서가 제출되면 상태가 "검토 준비 완료"로 업데이트되므로 수동으로 확인할 필요가 없습니다. ClickUp Autopilot Agents를 사용하여 일상적인 작업을 단시간에 처리하세요

주말이 되면 입학 팀은 보류, 완료 또는 중단된 지원자를 모두 파악할 수 있으며, 아무도 스프레드시트나 끝없는 이메일 체인에 파묻히지 않습니다.

역할 간에 원활한 협업이 가능합니다. 교수진, 직원 및 학생 지원팀은 작업에 댓글을 남겨 후속 조치를 취할 수 있습니다. 또한 ClickUp 화이트보 드와 ClickUp 문서에서 실시간으로 함께 작업하여 수업 계획을 작성하거나, 정책 문서를 업데이트하거나, 이벤트 자료를 준비할 수도 있습니다.

ClickUp의 AI 달력과 같은 내장된 일정 관리 도구를 사용하면 수업 달력부터 부서 간 회의까지 모든 것을 관리할 수 있습니다. 또한 ClickUp 채팅의 프로젝트 또는 작업별 채널을 통해 팀은 빠른 토론을 진행하거나 상황별 업데이트를 공유할 수 있으므로 모든 대화가 관련 업무와 연결되어 유지됩니다.

과부하가 걸린 부서가 어디인지, 또는 지속적으로 위험에 처한 학생이 누구인지 알고 싶으신가요? ClickUp 대시보드에서 맞춤형 카드, 차트 및 보고서를 사용해 보세요. 또는 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain에 작업 공간에서 이 데이터를 가져오도록 요청하세요.

ClickUp Brain으로 학생과 교직원의 성과를 평가하고 트렌드를 파악하세요

마지막으로, ClickUp 문서 허브와 안전한 지식 기반을 통해 기관의 지식이 보존되고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 학교 정책부터 학생 핸드북, IT 문제 해결 가이드에 이르기까지 모든 문서를 동일한 플랫폼에서 생성, 저장 및 공유할 수 있습니다.

ClickUp의 최고의 기능

ClickUp Docs를 사용하여 중첩된 페이지, 실시간 편집 및 팀 댓글 기능을 통해 구조화된 협업 문서를 작성하세요

작업 목록에 직접 입력되는 사용자 지정 가능한 ClickUp 양식을 통해 학생 또는 직원 데이터를 원활하게 수집하세요

내장된 ClickUp 목표 및 진행 상황 대시보드를 사용하여 여러 부서의 목표와 주요 결과를 추적하세요

ClickApps로 작업 공간을 맞춤 설정하세요. 기관의 요구 사항에 따라 기능을 켜거나 끌 수 있습니다

ClickUp Brain MAX 데스크톱 앱을 통해 음성 명령어로 긴 스레드나 이메일을 요약하고, 작업을 즉시 업데이트하고, 작업 공간에서 인사이트를 추출하세요

ClickUp의 한도

처음 사용하는 사용자에게는 그 유연성이 너무 커서 부담스럽게 느껴질 수도 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰어의 의견:

학교의 모든 업무가 학교 관리자 팀 전체에 공개되어 있는 점이 좋습니다.

학교의 모든 업무가 학교 관리자 팀 전체에 공개되어 있는 점이 좋습니다.

📮 ClickUp Insight: 일은 추측의 게임이 되어서는 안 됩니다. 하지만 너무 자주 그렇게 되어 버립니다. 당사의 지식 관리 설문조사에 따르면, 직원들은 필요한 정보를 찾기 위해 내부 문서(31%), 회사 지식 기반(26%), 심지어는 개인 노트와 스크린샷(17%)을 검색하며 시간을 낭비하는 경우가 많습니다. ClickUp의 연결된 검색을 사용하면 모든 파일, 문서 및 대화에 홈페이지에서 즉시 액세스할 수 있으므로 몇 분이 아닌 몇 초 만에 답을 찾을 수 있습니다. 💫 실제 결과: Teams는 ClickUp을 사용하여 오래된 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 매주 5시간 이상의 시간을 절약할 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 달합니다. 매 분기마다 1주일 분의 생산성을 추가로 확보할 수 있다면 팀이 어떤 성과를 달성할 수 있을지 상상해보세요!

2. Alma SIS (부모의 참여가 깊은 최고의 교육자용 SIS)

Alma SIS는 미국 K-12 학군 및 차터 스쿨에서 널리 채택된 클라우드 기반 학생 정보 시스템입니다. 직관적인 단일 인터페이스에서 출석, 성적 평가, 일정 관리 및 주 정부 규정 준수를 간소화하도록 설계되었습니다.

이 제품의 USP는 무엇일까요? 캠퍼스 관리 소프트웨어의 사용자 친화성과 빠른 채택의 중요성을 잘 이해하는 교육자들이 개발했습니다. 교사, 관리자, 심지어 가족들까지 몇 분 만에 이 도구에 익숙해질 수 있습니다.

Google Classroom, Canvas, Schoology 및 Microsoft Teams와의 실시간 통합으로 데이터 중복이 방지되며, 성적과 출석이 시스템 간에 자동으로 동기화됩니다.

Alma SIS의 최고의 기능

역할 기반의 최신 포털을 통해 학부모, 학생 및 교직원의 참여를 간소화하세요

수업 일정, 출석 추적 및 성적표 생성을 자동화하세요

실시간 대시보드 및 주 정부 규정 준수 보고를 통해 학업 동향을 시각화하세요

학교별 요구 사항에 맞게 성적표, 성적 증명서 및 분석을 맞춤 설정하세요

Alma SIS의 한도

파일 공유 및 협업 도구는 경쟁사 제품에 비해 온라인 리뷰에서 낮은 점수를 받았습니다

마스터 스케줄 빌더는 타사 도구를 통해 처리되므로 일부 관리자는 직관적이지 않다고 느낄 수 있습니다

Alma SIS 가격

맞춤형 가격

Alma SIS 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (160개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (430개 이상의 리뷰)

Alma SIS에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

Capterra 리뷰에서 직접 발췌:

SIS ALMA는 관리자, 학생, 교사 및 부모에게 사용자 친화적입니다. ALMA 관리자로서 도움이 필요할 때 고객 지원에 쉽게 접근할 수 있으며, 항상 즉시 도움을 받을 수 있습니다. 교사로서 이 소프트웨어를 사용할 때, 제 성적이 안전하게 보관되고 학생과 학부모가 쉽게 접근할 수 있어 자녀의 학업 성취도를 최신 상태로 확인할 수 있다는 것을 알고 있습니다.

SIS ALMA는 관리자, 학생, 교사 및 부모에게 사용자 친화적입니다. ALMA 관리자로서 도움이 필요할 때 고객 지원에 쉽게 접근할 수 있으며, 항상 즉시 도움을 받을 수 있습니다. 교사로서 이 소프트웨어를 사용할 때, 제 성적이 안전하게 보관되고 학생과 학부모가 쉽게 접근할 수 있어 자녀의 학업 성취도를 최신 상태로 확인할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: IU International University of Applied Sciences에서는 AI 튜터 Syntea를 사용한 결과, AI를 사용하지 않은 코호트에 비해 약 3개월 만에 학습 시간이 약 27% 단축되었습니다. 핵심 차별화 요소는 무엇일까요? 바로 개인 맞춤형 학습입니다!

3. Campus 365 (고도로 맞춤형 모듈에 가장 적합)

Campus 365는 업계에서 가장 광범위한 모듈 카탈로그 중 하나를 제공합니다. 입학, 학업, 재무, 교통, 도서관, 기숙사 및 라이브 수업 등 80개 이상의 모듈을 웹 및 모바일 앱을 통해 모두 이용할 수 있습니다.

이 소프트웨어는 관리자가 학비 징수부터 학업 성적 메트릭스에 이르기까지 운영을 실시간으로 가시화할 수 있는 중앙 집중식 대시보드를 통해 학교의 규모를 확장할 수 있도록 설계되었습니다.

이 학교 ERP 시스템의 가장 큰 장점은 사용의 용이성입니다. 사용자들은 깔끔한 인터페이스와 직관적인 워크플로우 덕분에 기술 수준이 낮은 환경에서도 몇 분 만에 직원을 교육할 수 있다고 보고합니다. 24시간 채팅, 전화 및 실시간 지원, 웨비나 및 현장 세션을 통한 교육 등 지원도 또 다른 장점입니다.

Campus 365의 최고의 기능

단일 대시보드에서 80개 이상의 학업 및 관리 모듈을 관리하세요

타사 도구나 플러그인 없이 기본적으로 라이브 온라인 수업을 진행하세요

모바일 앱과 다국어 액세스를 통해 학부모, 학생 및 교직원을 지원하세요

수수료 징수, 출석 추적 및 학업 일정 관리를 자동화하세요

Campus 365의 한도

라이브 강의 모듈은 대규모 가상 강의실에서 성능 문제가 발생할 수 있습니다

맞춤형 설정의 정도는 모듈마다 다르며, 복잡한 워크플로우는 맞춤형 지원이 필요할 수 있습니다

Campus 365 가격

맞춤형 가격

Campus 365 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Campus 365에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2의 한 사용자는 다음과 같이 말했습니다.

이 소프트웨어는 직관적이고 사용하기 쉬우며, 다양한 설정을 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있다는 점이 좋습니다.

이 소프트웨어는 직관적이고 사용하기 쉬우며, 다양한 설정을 필요에 맞게 맞춤 설정할 수 있다는 점이 좋습니다.

4. Ellucian (최고의 고등 교육 중심, 확장 가능한 ERP + SIS 통합 솔루션)

Ellucian은 고등 교육 워크플로우에 특별히 맞춤화된 강력한 보고, CRM, SIS 및 ERP를 통해 미국 공립 및 사립 대학에 서비스를 제공합니다. 학생들은 온라인으로 지원하고, 진행 상황을 추적하고, 학위 플랜을 세울 수 있으며, 지도 교수와 교직원은 실행 가능한 대시보드와 보고서를 통해 위험에 처한 학생을 파악하고 모집을 효율화할 수 있습니다.

Ellucian의 분석 도구를 사용하면 교육 기관은 등록률 하락이나 재학률 저하와 같은 추세를 파악하고 사전 대응을 취할 수 있습니다. 대규모 사용에 맞게 설계된 이 도구는 미국 재정 지원 규정 준수도 지원합니다.

Ellucian의 최고의 기능

입학부터 동문 참여까지 학생 라이프사이클 데이터를 통합하세요

인사, 급여, ERP 운영을 학사 데이터와 함께 관리하세요

원활한 어드바이저 포털 및 학위 심사 대시보드를 만드세요

Ellucian의 한도

배포를 위해서는 전담 IT 팀과 공식 교육이 필요합니다

경량형 SIS 플랫폼보다 도입 비용이 더 높을 수 있습니다

Ellucian 가격

맞춤형 가격

Ellucian 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 3.6/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Ellucian에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

Capterra 리뷰에 따르면:

Ellucian이 제품의 디자인과 느낌을 최근 업데이트한 것을 칭찬하고 싶습니다. 이제 사용하기가 더 쉬워지고 지원도 더 쉬워졌습니다(관리자 측에서 Java가 더 이상 필요하지 않아요!).

Ellucian이 제품의 디자인과 느낌을 최근 업데이트한 것을 칭찬하고 싶습니다. 이제 사용하기가 더 쉬워지고 지원도 더 쉬워졌습니다(관리자 측에서 Java가 더 이상 필요하지 않아요!).

5. PowerSchool (최고의 K-12 SIS로 미국 전역에 널리 배포되고 다양한 통합 기능을 제공합니다)

PowerSchool은 미국 K-12 학군에서 널리 사용되고 있으며, 핵심 SIS, 성적표, 출석 추적, 일정 관리 및 전담 지역 팀을 통한 강력한 주 보고 규정 준수 지원을 제공합니다. Canvas 및 Schoology와 같은 LMS와 통합되고, 가족 및 학생 포털을 지원하며, ISO-27001/Azure 기반의 안전한 인프라에서 실행됩니다.

이 소프트웨어의 가장 큰 장점은 광범위한 사용자 정의 엔진에 있습니다. 교육구는 맞춤형 필드, 페이지, 보고서 및 자동화를 만들 수 있으며 플러그인을 사용하여 고유한 워크플로우를 구현할 수도 있습니다.

학교는 유연성을 즐기지만, 온보딩, 탐색 및 레거시 데이터베이스의 복잡성으로 인해 숙련된 관리자 리소스가 필요하다고 보고하고 있습니다.

PowerSchool의 최고의 기능

주에서 인증한 보고 템플릿 및 규정 준수 워크플로우를 활용하세요

포털 간 출석, 성적 및 일정을 실시간으로 동기화하세요

Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF 및 타사 도구와 원활하게 통합

관리형 또는 자체 관리형 모드로 온프레미, 클라우드 또는 하이브리드 호스팅을 지원합니다

PowerSchool의 한도

내부 맞춤화를 위한 기술 전문 지식 및 인력 지원이 필요합니다

지원 응답 시간 및 문서가 일관되지 않을 수 있습니다

PowerSchool 가격

맞춤형 가격

PowerSchool 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (730개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (180개 이상의 리뷰)

PowerSchool에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

오랜 G2 사용자의 보고:

우리 학군은 지난 9년 동안 PS SIS를 호스팅 인스턴스로 사용해 왔습니다. 그동안 다운타임 문제나 데이터 손실은 전혀 없었습니다. 관리자 교육도 훌륭합니다.

우리 학군은 지난 9년 동안 PS SIS를 호스팅 인스턴스로 사용해 왔습니다. 그동안 다운타임 문제나 데이터 손실은 전혀 없었습니다. 관리자 교육도 훌륭합니다.

👀 알고 계셨나요? Ivy Tech Community College는 Google Cloud와 머신 러닝을 사용하여 학생의 성과를 80%의 정확도로 예측하고, 매일 1,200만 개 이상의 데이터 포인트를 처리하고 있습니다! AI 기반 플랫폼을 통해 단 한 학기에 16,000명의 위험에 처한 학생을 파악하고 수천 명의 학생이 성적을 향상할 수 있도록 지원했습니다. 직원 절반에 가까운 직원이 셀프 서비스 분석을 이용할 수 있게 된 Ivy Tech는 사후 대응적인 보고에서 대규모의 사전 대응적인 학생 지원으로 전환했습니다.

6. Fedena (중소 규모의 미국 K-12 교육 기관을 위한 최고의 모듈식, 비용 효율적인 SIS/ERP)

IT 지원이 제한된 기관을 위해 설계된 Fedena는 미국 전역의 K-12 기관에 ERP 수준의 자동화, 보고 및 참여 도구를 제공합니다. 입학, 출석, 교통, 호스텔 등 모든 것을 관리하는 데 사용할 수 있습니다.

또한, 저렴한 가격과 직관적인 UI로 이 목록에 있는 다른 도구들보다 소규모 학교에서 더 쉽게 이용할 수 있습니다.

Google Workspace, Zoom, Microsoft Teams와 통합되며, 플러그인 확장 및 사용자 지정 가능한 모듈을 지원하여 유연한 워크플로우를 제공합니다.

Fedena의 최고의 기능

등록 및 결제 모듈을 통해 입학에서 학비 결제까지 워크플로우를 자동화하세요

실시간 출석 및 성적 업데이트 기능을 갖춘 모바일 친화적인 학부모/학생 포털을 구축하세요

온라인 코스, 녹화된 강의, 퀴즈 및 협업 도구를 통합하세요

출석, 성과 및 운영에 대한 맞춤형 보고서 및 대시보드를 생성하세요

Fedena의 한도

대규모 학군에 비해 확장성이 떨어지는 반면, PowerSchool과 같은 엔터프라이즈 시스템은 확장성이 뛰어납니다

지원 품질은 지역에 따라 다르며, 일부 리뷰어는 기능 업데이트가 느리다고 노트했습니다

Fedena 가격

표준: $999/년

프리미엄 : $1,399/년

최상위: $1,699/년

Enterprise: 맞춤형 가격

Fedena 평가 및 리뷰

G2 : 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Fedena에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 사용자의 의견은 다음과 같습니다.

전반적으로 학생 관리에 적합한 플랫폼입니다. 사용자 친화적이지만, 많은 사용자들이 초기 교육을 받아야 합니다. 출석 관리, 개인 정보, 시험 관리, 성적 및 보고서 등 필요한 모든 기능을 통합하여 모든 이해 관계자들이 쉽게 접근할 수 있습니다.

전반적으로 학생 관리에 적합한 플랫폼입니다. 사용자 친화적이지만, 많은 사용자들이 초기 교육을 받아야 합니다. 출석 관리, 개인 정보, 시험 관리, 성적 및 보고서 등 필요한 모든 기능을 통합하여 모든 이해 관계자들이 쉽게 접근할 수 있습니다.

7. Blackbaud 학생 정보 시스템 (미국 개인 K-12 독립 학교를 위한 최고의 SIS)

👀 알고 계셨나요? 2023년부터 54%의 기관이 SIS를 LMS 및 기타 관리자 플랫폼과 통합했습니다.

LMS 기능, 학생 포털, 청구 및 등록 관리가 하나의 로그인으로 통합된 통합된 경험을 원하십니까? Blackbaud는 확실한 선택입니다.

교직원과 관리자는 이 소프트웨어를 사용하여 성적 증명서부터 과제 및 과외 활동에 이르기까지 각 학생의 전체 여정을 360°로 전체적으로 볼 수 있습니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 자동화된 코스 요청, 대기자 명단, 성적 평가 워크플로우, 구성 가능한 역할 기반 승인 기능으로 관리 업무의 마찰을 줄이고 미국 보고 및 인증 요건을 준수할 수 있습니다.

Blackbaud SIS의 최고의 기능

역할 기반 대시보드를 통해 부모, 학생, 교직원 및 직원을 위한 싱글 사인온 액세스를 활용하세요

유연한 평가 모델을 통해 성적 평가 및 성적 증명서 설정을 간소화하세요

통합 일정 관리, 코스 요청 승인 및 실시간 명단 동기화를 지원합니다

부서 간 대시보드를 사용하여 관리자가 출석, 학업 동향 및 규정 준수를 모니터링할 수 있도록 지원하세요

Blackbaud SIS의 한도

일부 사용자는 모듈이 깔끔하고 통합된 시스템이 아닌 추가된 부가 기능처럼 느껴진다고 보고합니다

Blackbaud SIS 가격

맞춤형 가격

Blackbaud SIS 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

Blackbaud SIS에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

학생, 부모, 학급, 교사, 상담, 기숙사 및 모든 학생 관련 데이터를 관리하기 위한 뛰어난 플랫폼입니다. 저희는 매우 복잡한 일일 일정이 있지만, 이 소프트웨어는 저희의 요구에 적응할 수 있습니다.

학생, 부모, 학급, 교사, 상담, 기숙사 및 모든 학생 관련 데이터를 관리하기 위한 뛰어난 플랫폼입니다. 저희는 매우 복잡한 일일 일정이 있지만, 이 소프트웨어는 저희의 요구에 적응할 수 있습니다.

8. Academia ERP (캠퍼스 간 확장성이 뛰어난 유연하고 모듈형 ERP 시스템을 필요로 하는 기관에 가장 적합합니다)

학교나 대학이 소프트웨어에 맞게 워크플로우를 변경하는 데 지쳤다면 Academia ERP가 신선한 변화의 바람을 불어넣을 수 있습니다. 입학, 학업, HR, 재무, 기숙사 관리에 이르기까지 모든 것을 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 캠퍼스가 하나이든 스무 개이든, Academia의 모듈식 설정은 원활하게 확장되며 IT 부서에 매번 문의할 필요 없이 거의 모든 것을 맞춤 설정할 수 있습니다.

사용자들이 가장 좋아하는 기능은 무엇일까요? 바로 내장된 커뮤니케이션 도구입니다. 학생과 부모는 앱, 이메일 또는 SMS를 통해 실시간 업데이트를 받을 수 있으며, 대시보드를 통해 교직원은 출석, 성적, 학비 등 다양한 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

Academia ERP의 최고의 기능

구성 가능한 모듈을 통해 문의부터 입학, 수수료 관리에 이르기까지 중요한 워크플로우를 자동화하세요

내장된 SMS, 이메일 및 앱 메시징을 사용하여 실시간 알림 및 개인 맞춤형 알림을 전달하세요

안전한 성적 증명서, 출석 및 성적 보기가 가능한 모바일 액세스 학생/부모/교직원 포털을 활성화하세요

출석, 재무, 학업 성적 및 여러 캠퍼스 데이터에 대한 대시보드 및 보고서를 생성하세요

Academia ERP의 한도

일부 기관은 문서 및 지원이 지역, 특히 미국 이외의 국가에서 다를 수 있다고 보고하고 있습니다

Academia ERP 가격

맞춤형 가격

Academia ERP 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Academia ERP에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰에서 공유한 내용:

이 시스템은 우리 기관의 입학 절차를 더 효율적으로 만들었으며, 입학 결정 시 발생하는 수동 오류를 최소화하고 전반적인 학생 관리 시스템을 개선했습니다.

이 시스템은 우리 기관의 입학 절차를 더 효율적으로 만들었으며, 입학 결정 시 발생하는 수동 오류를 최소화하고 전반적인 학생 관리 시스템을 개선했습니다.

🧠 흥미로운 사실: 현재 SIS 시스템의 72%가 모바일 액세스를 제공하여 직원과 학생들의 유연성을 향상시키고 있습니다.

9. Workday Student (대규모 대학을 위한 통합 학생, 인사, 재무 운영 솔루션)

Workday Student는 이미 수많은 시스템을 사용 중이며, 이러한 시스템을 모두 통합하여 운영하고자 하는 고등 교육 기관을 위해 설계되었습니다. 이미 Workday를 HR 및 재무에 사용하고 있는 경우, 학생 모듈을 추가하면 전체 기관을 한 곳에서 관리할 수 있습니다. 입학, 상담, 커리큘럼 계획, 청구 등을 처리하는 동시에 직원과 학생들에게 실제로 유용한 셀프 서비스 도구를 제공합니다.

그러나 이 솔루션은 플러그 앤 플레이 방식이 아닙니다. 구현에는 시간과 계획이 필요하지만, 일단 실행되면 학생의 진행 상황, 등록 동향, 재정 지원 상태 등 모든 것을 HR 및 재무 데이터와 동기화하여 실시간으로 볼 수 있습니다.

Workday Student의 최고의 기능

입학, 재정 지원, 커리큘럼 및 청구 워크플로우를 조정하세요

재학률, 등록률, 학업 성적에 대한 예측 분석 및 보고 기능을 제공합니다

학생, 지도 교수 및 교직원을 위한 셀프 서비스 포털을 제공합니다

대규모 연구 대학에서 수만 명의 학생으로 쉽게 확장 가능합니다

Workday Student의 한도

기성 보고서가 모든 요구 사항을 충족하지는 않을 수 있습니다

구현에는 숙련된 기관 IT 팀과 오랜 준비 기간이 필요할 수 있습니다

Workday Student 가격

맞춤형 가격

Workday Student 평가 및 리뷰

G2 : 4.0/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (20개 이상의 리뷰)

Workday Student에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

G2에서 한 사용자는 다음과 같이 공유합니다.

Workday는 교수들이 공지 사항과 과제를 게시할 수 있는 훌륭한 플랫폼입니다. 사용하기 쉽고, 특히 모바일 기기에서 알림 기능이 뛰어납니다. 학업 상담도 훌륭한 추가 기능입니다.

Workday는 교수들이 공지 사항과 과제를 게시하기에 훌륭한 플랫폼입니다. 사용하기 쉽고, 특히 모바일 기기에서 알림 기능이 뛰어납니다. 학업 상담도 훌륭한 추가 기능입니다.

10. Skyward (미국 K–12 학군을 대상으로 안정성, 규정 준수, 학부모 참여를 중시하는 기관에 가장 적합함)

Skyward는 미국 내 많은 K-12 학군에서 가장 많이 사용하는 소프트웨어로, 그럴 만한 이유가 있습니다. 수십 년 동안 사용되어 왔으며, 실제 학군의 과제를 고려하여 설계된 심층적인 기능에서 그 신뢰성을 확인할 수 있습니다. 출석 추적, 급여 관리, 주 정부 보고서의 생성, 학부모의 정보 공유 지원 등 Skyward는 모든 작업을 안정적으로 수행합니다.

가족 및 학생 액세스 포털은 간단하지만 효과적이며, 전화 문의량을 줄이고 가족들이 일상적인 일들을 직접 확인할 수 있도록 도와줍니다. IT 팀을 위해 Skyward는 유연한 호스팅(클라우드 또는 온프레미)과 함께 제어를 중요시하는 학군을 위한 강력한 데이터 내보내기 옵션을 제공합니다. 인터페이스는 일부에서 약간 구식이라고 느낄 수 있지만, 그 대신 가장 바쁜 학교에서도 문제없이 작동하는 시스템이라는 장점이 있습니다.

Skyward의 최고의 기능

학생 기록, 성적 관리, 재무, 인사, 일정 관리 등을 단일 시스템으로 통합하세요

학부모와 학생이 가족 액세스 또는 학생 액세스 포털을 통해 실시간 데이터에 액세스할 수 있도록 지원하세요

Ed-Fi 및 맞춤형 CSV/API 내보내기를 사용하여 주 데이터 보고를 지원합니다

맞춤형 양식 및 데이터 필드를 통해 각 학군의 고유한 요구 사항을 추적할 수 있습니다

Skyward의 한도

인터페이스가 구식입니다. 여러 사용자가 탐색이 어렵고 교사의 워크플로우가 느리다고 보고합니다

Skyward 가격

맞춤형 가격

Skyward 평가 및 리뷰

G2 : 3.8/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (150개 이상의 리뷰)

Skyward에 대해 실제 사용자들은 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰를 확인하세요:

Skyward를 사용하면 학생 정보를 쉽게 찾고, 성적을 입력하고, 과제를 복사할 수 있습니다. 출석도 쉽게 입력할 수 있습니다. 또한 각 학교의 필요에 따라 Skyward의 레이아웃을 변경할 수 있는 점도 마음에 듭니다.

Skyward를 사용하면 학생 정보를 쉽게 찾고, 성적을 입력하고, 과제를 복사할 수 있습니다. 출석도 쉽게 입력할 수 있습니다. 또한 각 학교의 필요에 따라 Skyward의 레이아웃을 변경할 수 있는 점도 마음에 듭니다.

수업, 커뮤니케이션, 규정 준수 등 모든 것을 ClickUp으로 관리하세요

이 게시물에서 꼭 기억해야 할 한 가지가 있다면, 그것은 바로 이것입니다. 소규모 K-12 학교를 운영하든, 거대한 대학 시스템을 운영하든, 귀하에게 적합한 캠퍼스 관리 솔루션이 있습니다. 그러나 시중에 판매되는 많은 도구는 실제로 부하를 줄이지 않고 브라우저에 탭을 더 추가할 뿐입니다.

ClickUp은 다릅니다. 프로젝트, 사람, 프로세스 등 모든 것을 실제로 사용하기 쉬운 한 곳에 통합합니다. 학생 피드백을 위한 양식이 필요하십니까? 입학 대시보드가 필요하십니까? 보고서를 더 빠르게 작성하거나 요약하는 데 도움이 되는 AI가 필요하십니까? 여러 개의 분산된 시스템을 관리할 필요 없이 모든 것을 얻을 수 있습니다.

현재 사용 중인 시스템이 칠판 시대에서 남긴 유물처럼 느껴진다면, 이제 업그레이드할 때입니다. ClickUp은 사용성, 확장성, 혁신성 면에서 모두 A+를 받았습니다. 지금 바로 무료 ClickUp 계정에 등록하세요!