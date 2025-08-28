연간 B2B 콘텐츠 달력을 만들고 플랜하는 방법

B2B 마케팅에서 일관성은 단순히 모습을 드러내는 것을 넘어섭니다.

적절한 장소에, 적절한 시기에, 적절한 콘텐츠로 모습을 드러내야 합니다.

작성하는 모든 블로그 게시물, 웨비나, 이메일 시퀀스, LinkedIn 캠페인은 비즈니스 결과 창출에 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 이를 종합적으로 플랜하지 않으면 메시지의 영향력이 약화되고, 브랜드는 관련성과 신뢰도를 잃게 됩니다.

그렇다면 어떻게 해결할 수 있을까요? 정답은 잘 플랜된 B2B 콘텐츠 달력입니다. 이는 캠페인의 일관성을 유지하고, 팀의 협업을 조율하며, 아이디어의 흐름을 지속시키는 당신의 전략서입니다.

이 글에서는 B2B 마케팅에 일한 콘텐츠 달력을 만드는 방법을 단계별로 안내하고, ClickUp이 마케팅 달력 플랜을 어떻게 더 쉽게 만들어 주는지 살펴보겠습니다.

B2B 기업에 콘텐츠 달력이 필요한 이유는 무엇인가요?

마감일 미준수, 분산된 캠페인, 일관성 없는 메시지는 모두 한 가지 부족한 요소에서 비롯됩니다: 바로 콘텐츠 달력입니다. 에디토리얼 달력은 콘텐츠 팀을 구매자 여정 전체와 일치시킵니다.

B2B 팀에게 필수적인 이유는 다음과 같습니다:

모든 채널에 걸쳐 일관된 메시지 전달

오늘날 B2B 맞춤형 고객들은 구매 여정에서 평균 10개의 상호작용 채널을 이용합니다. 그리고 50% 이상이 모든 채널에서 원활하고 일관된 경험을 하지 못할 경우 경쟁사로 전환할 가능성이 있다고 답했습니다.

콘텐츠 달력은 잠재 고객이 어떤 채널을 사용하든 콘텐츠의 어조, 시기, 메시지가 일관되게 유지되도록 도와줍니다. 이를 통해 고객이 동시에 다섯 개의 서로 다른 브랜드와 대화하는 듯한 느낌을 받지 않도록 보장합니다.

Teams 간 협업을 개선합니다

B2B 콘텐츠는 일반적으로 마케팅, 영업 팀, 제품, 디자인 부서가 함께 일하여 진행됩니다.

공유 달력이 없다면 업데이트 내용이 채팅 스레드나 엑셀, Google 스프레드시트에서 쉽게 분실될 수 있습니다. 중앙 집중식 콘텐츠 달력은 모든 구성원이 동일한 페이지에 있도록 합니다.

소셜 미디어 관리자는 예정된 블로그 게시물을 확인할 수 있고, 디자이너는 자산 납품 기한을 파악하며, 영업 팀은 잠재 고객과 공유할 수 있는 캠페인의 가시성을 확보할 수 있습니다.

💟 보너스: 마감일 추적을 넘어, ClickUp의 독립형 AI 데스크톱 앱인 ClickUp Brain MAX를 통해 과거 캠페인 자산, FAQ, 지식에 즉시 접근할 수 있습니다.

비즈니스 목표와 지속적으로 연계되도록 지원합니다

콘텐츠 달력은 게시하는 모든 블로그, 이메일, 소셜 미디어 게시물이 명확한 목표와 연계되어 플랜되었는지 확인합니다.

이는 신규 리드 확보, 제품 출시 지원, 기존 고객 유지 등 다양한 목표를 달성할 수 있습니다. 콘텐츠를 실제 비즈니스 목표와 연계함으로써 무의미한 게시물을 방지합니다.

승인과 검토를 더 빠르게 진행합니다

B2B 콘텐츠는 회사의 공식적인 목소리를 대변하며 매출, 평판, 고객 신뢰에 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로, 공개되기 전에 여러 이해관계자의 승인을 받아야 합니다.

콘텐츠 달력은 각 초안 작성, 검토, 게시 마감일이 정확히 언제인지 보여주기 때문에 피드백이 제때 이루어지고 콘텐츠가 플랜대로 공개될 수 있습니다.

콘텐츠 공백을 명확히 파악할 수 있게 해줍니다

명확한 달력 보기는 사례 연구 부족이나 활용도가 낮은 키워드 등 콘텐츠 전략의 취약점을 파악하는 데 도움이 됩니다. 게시 일정을 지도함으로써 블로그, 이메일, 캠페인 간 노력을 균형 있게 조정할 수 있습니다.

소셜 미디어 콘텐츠 달력은 또한 커버리지의 공백을 강조하여 모든 채널에서 메시지가 일관되고 조화를 이루도록 보장합니다.

👀 알고 계셨나요? B2B 마케터의 46%가 콘텐츠 예산이 증가할 것으로 예상하며, 특히 비디오와 사상 리더십 분야에 가장 많은 투자가 이루어질 전망입니다. 체계적인 콘텐츠 달력은 이러한 신규 자원이 전략적으로 활용되도록 보장하여, 추가 지출이 산발적인 노력 대신 측정 가능한 성과로 이어지도록 합니다.

B2B 콘텐츠 달력에 포함해야 할 사항은 무엇인가요?

B2B 콘텐츠 달력은 배포될 모든 콘텐츠의 전체적인 보기를 제공해야 합니다.

각 콘텐츠가 비즈니스 목표와 어떻게 연결되는지 시각화하고, 생성부터 승인, 게시까지 모든 단계의 책임자를 명확히 할 수 있어야 합니다.

달력에 포함해야 할 키 요소와 그 중요성은 다음과 같습니다:

키 구성 요소 * 중요한 이유 콘텐츠/작업 제목 * 매번 세부 사항에 깊이 들어가지 않고도 모든 사람이 콘텐츠의 핵심을 빠르게 파악할 수 있게 합니다 콘텐츠 유형 블로그, 사례 연구, 웨비나, LinkedIn 게시물, 이메일 중 어떤 유형인지 명시하세요. 이렇게 하면 다양한 형식 간에 달력의 균형을 유지할 수 있습니다 목표 고객층/ 구매자 페르소나 * 콘텐츠를 제작하는 대상이 정확히 누구인지 보여줌으로써 어조, 형식, 메시지가 관련성을 유지하도록 합니다 게시일 마감일을 명확히 관리하고 콘텐츠 배포 주기가 캠페인 및 비즈니스 목표와 일치하도록 보장합니다 캠페인/목표 연계 각 요소를 더 큰 오브젝트와 연결하여 모든 항목이 목적을 갖도록 합니다 소유자 지정* 제작, 편집, 승인, 게시를 담당하는 사람을 명시합니다 콘텐츠 상태 * 진행 상황 추적 (초안 작성 중, 검토 중, 예정, 게시됨) 배포 채널 * 각 콘텐츠가 블로그, LinkedIn, 이메일, 업계 포럼 등 어디에서 프로모션될지 정확히 보여줍니다 키워드/주제 SEO 노력을 일관되게 유지하고 콘텐츠가 적절한 대상에게 노출되도록 보장합니다 *성과 추적 노트 매번 세부 사항에 깊이 들어가지 않고도 모든 사람이 콘텐츠의 핵심을 빠르게 파악할 수 있게 합니다

🎉 재미있는 사실: 존 디어의 The Furrow 잡지는 1895년 창간되어 현재까지 발행 중인 가장 오래된 B2B 콘텐츠입니다. 잡지 양식으로 128년 동안 이어져 온 콘텐츠 달력이라 할 수 있죠.

전략적 B2B 콘텐츠 달력 구축 단계

이제 플랜을 실행에 옮길 때입니다. 콘텐츠 달력을 구축하는 단계는 다음과 같습니다.

1. 목표와 핵심 성과 지표(KPI)를 정의하세요

달력에 포함할 주제 아이디어를 플랜하기 전에 명확한 마케팅 목표를 설정하세요. 여기에는 마케팅 적격 리드 생성, 특정 시장에서의 브랜드 가시성 제고, 사고 리더십 강화, 고객 유지율 향상 등이 포함될 수 있습니다.

이러한 목표가 모호하지 않도록 SMART 목표 설정 프레임워크를 활용하세요: 구체적(Specific), 측정 가능(Measurable), 달성 가능(Achievable), 관련성 있음(Relevant), 시간 제한 있음(Time-bound).

✅ 예시, ‘소셜 참여도 향상’과 같은 모호한 목표 대신, ‘3분기 리드 생성 목표 달성을 위해 6개월 내 LinkedIn 참여도를 30% 증가시킨다’와 같은 SMART 목표를 설정하세요.

ClickUp 목표는 SMART 목표를 쉽게 설정하고 한 곳에서 추적할 수 있도록 합니다. 각 목표를 특정 작업에 연결하고, 측정 가능한 목표로 세분화하며, 실시간 진행을 확인할 수 있습니다.

ClickUp 목표로 분기별 콘텐츠 플랜 같은 대규모 목표를 측정 가능한 목표로 세분화하세요

이제 각 목표별로 진행을 추적할 수 있는 측정 가능한 KPI를 선택하세요. 예시:

목표가 리드 생성이라면 마케팅 적격 리드(MQL) 또는 양식 제출을 추적하세요

브랜드 인지도 제고가 목표라면, 자연 유입 트래픽 증가나 소셜 미디어 도달률을 추적하세요

사고 리더십이 목표라면, 획득한 백링크나 업계 미디어에서의 멘션을 추적하세요

ClickUp 대시보드를 활용하면 모든 KPI를 실시간으로 한눈에 확인할 수 있습니다. 관심 있는 각 KPI에 대한 위젯을 생성하고, 적절한 데이터 소스에 연결한 후, 팀 전체가 볼 수 있도록 대시보드를 핀해 두세요.

ClickUp 대시보드로 마케팅 진행 상황과 핵심 성과 지표(KPI)를 시각적으로 추적하세요

💡 B2B 콘텐츠 마케팅에서 목표가 중요한 이유는 무엇일까요? *콘텐츠 마케팅은 퍼널 전반에 걸쳐 영향력을 발휘합니다. B2B 마케터들의 최근 데이터에 따르면: 87%가 브랜드 인지도 향상에 도움이 되었다고 응답했습니다

74%가 수요/리드 창출에 효과적이라고 응답했습니다

62%가 이를 통해 고객/구독자를 육성했다고 응답했습니다

52%가 기존 맞춤형 고객 충성도를 높였다고 응답했습니다

49%가 영업 팀/수익 증가에 기여했다고 응답했습니다

구독자 수가 증가한 비율: 37%

9%는 고객 지원 비용이 감소했다고 응답했습니다 명확하고 측정 가능한 목표는 비즈니스에 가장 중요한 요소를 추적하고, 결과를 내는 달력을 구축하도록 보장합니다.

2. 대상 고객을 파악하고 여정을 지도하세요

콘텐츠를 제작하는 대상이 누구이며, 그들의 여정 각 단계에서 무엇을 필요로 하는지 명확히 파악해야 합니다. 대상 고객을 이해하기 위해 기존에 보유한 데이터를 활용할 수 있습니다. 즉, 다음 출처의 데이터:

CRM 인사이트

캠페인 분석 및

맞춤형 고객 인터뷰

이를 활용하여 B2B 달력을 위한 대상 고객 및 맞춤형 세그먼트를 구축하세요. 잠재 고객이 누구인지, 그들이 무엇에 관심을 가지며, 브랜드와 어떻게 상호작용하는지에 대한 통찰도 얻을 수 있습니다.

ClickUp에서 화이트보드를 열거나 고객 여정 지도 템플릿과 같은 맞춤형 솔루션을 활용하여 각 고객 세그먼트별로 별도의 열 또는 클러스터를 생성하세요. 그들의 주요 문제점, 콘텐츠 선호도, 의사 결정 트리거를 담은 스티커 노트를 추가하세요.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 고객 여정 지도 템플릿으로 모든 접점에서 사용자의 행동, 생각, 감정을 시각화하세요

각 페르소나 아래에 인지, 고려, 결정과 같은 고객 여정 단계를 도식화할 수도 있습니다. 이를 통해 팀은 패턴을 쉽게 파악하고 콘텐츠 커버리지의 공백이 발생할 수 있는 지점을 발견할 수 있습니다.

다음 단계는 무엇일까요? 연간 캠페인과 연계하세요. 인스턴스, 2분기에 상위 퍼널 트래픽을 유도하는 이벤트가 집중된다면, 이후 몇 주 동안 중간 및 하위 퍼널 콘텐츠로 달력을 균형을 맞춰 해당 리드를 다음 단계로 진행시켜야 합니다.

또는 신규 기능을 출시하는 경우, 제품 출시 체크리스트가 소셜 미디어 기획 달력과 직접 연결되어야 합니다. 소셜 미디어 플랫폼의 인지도 제고 게시물, 사고 리더십 기사, 영업 팀 지원 자료 모두 동일한 타임라인에 맞춰 진행됩니다.

📍 사용자 여정 단계별 키 요소는 무엇인가요? TOFU(인지도): 업계 인사이트, 사고 리더십, 교육 콘텐츠로 잠재 고객을 유치하세요

MOFU(구매 고려 단계): 비교 분석, 사례 연구, 문제 해결형 콘텐츠로 이자를 키워 나가세요

BOFU(결정 단계)*: 데모, 무료 체험판 또는 맞춤형 제안으로 전환을 유도하세요 콘텐츠를 단계별로 태그하여 공백을 빠르게 파악하고 균형 잡힌 퍼널을 유지하세요.

3. 연간 테마 및 캠페인 개요 작성

콘텐츠 달력에서 이 단계에 도달하면, 주요 비즈니스 이벤트, 마케팅 테마 및 캠페인이 플랜의 핵심 초점이 될 것인지 결정하세요. 방법은 다음과 같습니다:

✅ 반드시 지켜야 할 마일스톤을 확정하세요

무엇보다도 반드시 포함될 달력을 모양낼 이벤트부터 시작하세요.

예시: 제품 출시, 시즌별 프로모션, 주요 업계 컨퍼런스, 연례 보고서, 웨비나 등. 이러한 중요한 날짜들은 콘텐츠 또는 소셜 미디어 전략의 '고정점'이 되어 전략의 중심축이 됩니다.

주력 제품 출시가 9월이라면, 달력에는 2분기 및 3분기에 지원할 사고 리더십 콘텐츠와 8월에 진행될 프로모션 캠페인을 포함시켜야 합니다.

ClickUp 달력을 활용해 이러한 마일스톤을 종일 작업이나 이벤트로 추가할 수 있습니다. 또한 색상 코드(예: 출시일 - 빨간색, 이벤트 - 파란색)를 지정하면 연도 전체를 훑어볼 때 즉시 눈에 띄게 할 수 있습니다.

✅ 연간 콘텐츠 테마 정의하기

목표와 직접 연결되고 대상 고객과 공감을 불러일으키는 3~5개의 반복적 콘텐츠 테마를 선정하세요. 이러한 테마는 달력에 일관성을 부여하고 즉흥적인 콘텐츠 플랜을 방지하는 데 도움이 됩니다.

예시, SaaS 시장에서 브랜드 권위를 높이는 것이 목표 중 하나라면 분기별 'SaaS 현황' 연구 보고서를 일관된 테마로 삼을 수 있습니다.

✅ 캠페인을 마일스톤과 테마에 지도하세요

이제 위 두 가지 마일스톤과 테마를 연결하는 캠페인을 계획하세요. 각 캠페인은 명확한 목적, 대상 고객, 그리고 퍼널 단계를 가져야 합니다. 팀이 감당할 수 있는 수준이 아니라면, 자원이 많이 소모되는 여러 캠페인을 동시에 진행하지 마세요.

ClickUp에서 이러한 마케팅 캠페인을 생성할 때는 작은 작업(예: 콘텐츠 초안, 디자인 자산, 랜딩 페이지, 프로모션)으로 분할하세요. 그런 다음 ClickUp 작업 의존성을 활용해 올바른 순서로 진행되도록 합니다. 예를 들어 '블로그 초안'이 승인되기 전까지는 '소셜 미디어 자산 디자인' 작업이 시작되지 않도록 하여 팀 전체가 동기화되어 움직일 수 있게 하세요.

ClickUp 작업 의존성을 활용하여 작업이 블록되거나 대기 중일 때 콘텐츠 생성 타임라인을 자동 조정하세요

📌 알고 계셨나요? 에델만-링크드인의 2024년 연구 보고에 따르면, 의사 결정권자의 86%는 강력한 사고 리더십을 보인 공급업체를 RFP(제안 요청)에 초대할 가능성이 더 높으며, 60%는 프리미엄을 지불할 의사가 있다고 합니다.

4. 콘텐츠 달력 템플릿을 선택하고 맞춤형으로 설정하세요

이 모든 단계를 수동으로 수행하는 것은 시간이 많이 소요됩니다.

특히 마케팅이나 콘텐츠 팀이 혼자 운영된다면 더욱 그렇습니다. 미리 만들어진 소셜 미디어 달력 템플릿, 미디어 플랜 템플릿 또는 콘텐츠 달력 템플릿을 찾아 어려운 작업을 대신 처리해 줄 수 있도록 하세요.

템플릿을 선택할 때는 다음 조건을 충족하는 것을 찾으세요: 콘텐츠 마케팅 관리 전략의 범위에 부합합니다(다양한 마케팅 채널, 콘텐츠 유형 및 캠페인을 지원합니다)

달력, 목록, 보드 등 다양한 보기를 제공하여 개요 보기와 세부적인 보기를 자유롭게 전환할 수 있습니다

사용자 지정 필드를 지원하여 팀에 중요한 속성(예: 페르소나, 영업 퍼널 단계, 게시일)을 추적할 수 있습니다

내장된 채팅, 작업 할당 및 상태 추적 기능을 통해 부서 간 협업을 촉진합니다

예시, ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿은 B2B 콘텐츠 달력 만들기 위한 초보자 친화적인 템플릿입니다. 모든 콘텐츠 플랜을 한곳에 통합하면서도 프로세스에 맞춰 유연하게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 게시물 일정을 계획하고, 작업을 할당하며, 승인을 추적하고, 모든 콘텐츠가 대규모 캠페인과 일치하도록 보장할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 콘텐츠 및 기타 마케팅 자산을 플랜하세요

이 템플릿으로 다음을 수행할 수 있습니다:

달력, 리스트, 보드, 타임라인 보기를 전환하며 다양한 수준에서 플랜을 세우세요

콘텐츠 유형, 페르소나, 퍼널 단계, 게시일, 채널 등의 세부 사항을 추적하세요

워크플로우에 맞춰 초안, 검토 중, 승인됨, 게시됨과 같은 단계를 생성하고 업데이트하세요

소유자를 지정하고, 마감일을 설정하며, 관련 결과물을 캠페인에 연결된 상태로 만드세요

또한 소셜 미디어 전용 플랜을 더 깊이 있게 진행하고 싶다면, ClickUp 소셜 미디어 템플릿과 함께 사용해 보세요. 이 템플릿은 콘텐츠 아이디어 구상, 일정 관리, 여러 소셜 미디어 플랫폼에서의 콘텐츠 참여도 추적 전용 보기를 제공합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 게시물 템플릿으로 소셜 미디어 게시물을 플랜하고, 생성하고, 일정을 잡으세요

템플릿을 선택한 후, 여러분의 워크플로우에 맞게 맞춤형으로 설정하세요:

각 소셜 게시물이 파이프라인의 어느 단계에 있는지 추적하세요(카피라이팅, 디자인, QA 등)

각 작업을 게시 채널(Instagram, 페이스북, 링크드인)과 연계하여 여러 플랫폼에 걸친 콘텐츠 배포를 한 곳에서 플랜하고 시각화하세요

하위 작업(초안 작성, 이미지 편집, 최종 승인)을 추가하고 각 팀에 할당하세요

🎺 ClickUp 추천: 스프레드시트로 달력을 만들 수도 있지만, 협업 마케팅 워크플로우에 필요한 작업 소유권, 실시간 업데이트, 가시성을 제공하지는 않습니다. 바로 여기에 ClickUp 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어가 필요합니다. 캠페인, 작업, 문서, 마감일을 하나의 작업 공간으로 통합합니다.

5. 아이디어를 브레인스토밍하고, 우선순위를 정하며, 승인하세요

이제 실제로 성과를 내는 창의적인 아이디어로 달력을 채울 때입니다. 이 단계는 세 부분으로 구성됩니다: 브레인스토밍, 우선순위 설정, 승인 받기.

✅ 빠른 성과 평가 시작하기

이를 위해서는 지난해 게시한 콘텐츠를 상세히 검토하고, 그 결과와 개선이 필요한 부분을 파악해야 합니다.

✅ 키 이해관계자로부터 의견을 수집하세요

이는 마케팅 및 콘텐츠 팀을 넘어서는 것을 의미합니다. 또한 다음과 같은 팀과도 연결해야 합니다:

영업 팀: *고객 대화에서 반복적으로 듣는 오브젝트는 무엇이며, 가장 자주 제기되는 질문은 무엇인가요? B2B 콘텐츠 달력이 그 해답을 제시할 것입니다

제품 팀: *제품 로드맵이 마케팅 및 콘텐츠 전략과 어떻게 연계되는지

고객 성공 팀: 고객이 어려움을 겪는 지점과 콘텐츠가 온보딩 또는 유지율 향상에 도움이 될 수 있는 부분을 지적해 줄 수 있습니다

관계자 의견을 효율적으로 수집하려면 영업, 제품, 고객 지원 Teams가 콘텐츠 아이디어를 제출할 수 있는 ClickUp 양식을 설정하세요. 타겟 페르소나, 영업 퍼널 단계, 콘텐츠 유형, 긴급도 등의 필드를 맞춤형으로 설정하여 나중에 쉽게 정리할 수 있습니다.

ClickUp 양식을 활용해 이해관계자의 의견을 수집하세요

아이디어를 생성하려면 ClickUp Brain을 활용하세요. Brain은 ICP(이상적인 고객 프로필), 목표, 퍼널 단계에 기반해 시작점을 제시합니다. Brain은 콘텐츠 생성 자동화 도움을 줍니다.

ClickUp Brain으로 B2B 달력을 위한 무제한 콘텐츠 아이디어를 생성하세요

✅ 실행 가능한 아이디어를 선별하고 승인하세요

각 아이디어를 주제, 캠페인, 대상 고객의 요구, 가용 자원을 기준으로 평가하세요. 전략적 값이 가장 높은 콘텐츠에 집중하기 위해 다음을 기반으로 간단한 점수 시스템을 만드세요:

전략적 연계성 (목표 달성에 지원하나?)

영향력 잠재력 (측정 가능한 결과를 창출할 수 있는가?)

자원 적합성 (여유와 예산이 있나요?)

시기적 적합성 (시장 동향이나 이벤트로 인한 시급성이 존재하는가?)

이제 모든 이해관계자가 콘텐츠 아이디어를 검토하고 승인할 수 있는 협업 스페이스가 필요합니다. ClickUp Docs가 이를 위한 완벽한 솔루션입니다. 모든 아이디어를 달력에 직접 연결된 하나의 문서에 보관하세요.

ClickUp 문서를 활용하여 콘텐츠 아이디어를 저장, 정리 또는 협업하세요

6. 소유자를 지정하고 워크플로우를 플랜하세요

ClickUp 작업을 활용해 소유권을 지정하세요. 각 콘텐츠별로 하나의 작업을 생성하고, 주 소유자를 배정하며, 각 단계별로 하위 작업을 세분화하세요.

ClickUp 작업으로 담당자 관리, 추적 및 업데이트를 수행하세요

이후 워크플로우 단계를 지도하세요. ClickUp 칸반 보드 보기를 활용해 콘텐츠 생성 프로세스의 모든 단계를 구성할 수 있습니다:

초안 생성

내부 검토

디자인

최종 승인

게시 및 배포

각 단계에는 담당자와 마감일이 지정되어야 합니다.

시간을 절약하고 반복적인 관리자 일을 없애려면 ClickUp 자동화 기능을 활용하세요. AI 카드를 통해 자동 우선순위 지정, 자동 할당 및 즉각적인 인사이트 생성이 가능합니다.

상태가 '검토 중'으로 변경되면 해당 작업을 자동으로 적절한 팀 회원에게 할당하세요

콘텐츠 달력 소프트웨어 내에서 게시 일정을 기반으로 마감일을 자동 설정하세요

워크플로우에서 작업이 다음 단계로 진행될 준비가 되면 알림을 트리거하세요

ClickUp의 AI 할당, AI 우선순위 지정, AI 카드를 활용하여 작업 관리를 자동화하고 실시간 인사이트를 즉시 확인하세요

7. 다양한 채널에 걸쳐 일정 관리 및 협업

ClickUp AI 기반 달력을 사용하면 모든 활동을 한곳에 계획할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 스케줄링으로 의존성을 깨지 않고 실시간으로 날짜를 조정하세요. 준비 작업에 집중할 시간을 블록해 급하게 처리하는 일이 없도록 하고, 캠페인, 채널 또는 소유자별로 필터링할 수 있도록 보기를 맞춤형으로 설정하세요.

외부 달력까지 동기화하면 회의, 마감일, 콘텐츠 출시 일정을 모두 한 공간에서 관리할 수 있습니다.

이제 여러 채널에 게시한다는 것은 작가와 디자이너부터 광고 관리자, 웨비나 진행자에 이르기까지 여러 사람이 관여한다는 의미입니다.

ClickUp의 다중 담당자 지정 기능은 단일 콘텐츠 작업에 참여하는 모든 기여자를 하나의 작업에 할당할 수 있도록 합니다. 이를 통해 디자이너, 카피라이터, 검토자가 각자 별도의 작업 목록을 관리하지 않아도 동일한 마감일, 작업 업데이트, 연결된 자료를 확인할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18% 는 달력, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 정리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 AI가 일상적인 업무와 행정 업무를 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있어야 합니다. 대부분의 tools은 이 중 한두 단계만 구현되어 있습니다. 그러나 ClickUp은 사용자가 당사 플랫폼을 통해 최대 5개 이상의 앱을 통합하는 데 도움을 드렸습니다!

8. 메트릭을 추적하고 플랜을 개선하세요

콘텐츠 게시물은 피드백 루프의 시작점입니다. 달력의 효과를 유지하려면 각 콘텐츠의 성과를 정기적으로 점검하고, 설정한 KPI를 달성하는지 확인하며, 실제 결과를 바탕으로 플랜을 조정해야 합니다.

정기적으로 분석 데이터를 검토하는 것으로 시작하세요. 게시 빈도와 대응 속성에 따라 월간 또는 분기별로 진행할 수 있습니다. 다음 항목에서 패턴을 찾아보세요:

어떤 형식이나 채널이 가장 많은 참여나 전환을 유도하고 있나요?

콘텐츠 성과가 저조하고 최적화가 필요한 부분

커버리지의 공백 - 특정 고객 세그먼트나 퍼널 단계가 소홀히 다루어지고 있지는 않나요?

이러한 메트릭을 바탕으로 마케팅 플랜을 지속적으로 개선하세요.

AI로 B2B 콘텐츠 달력을 강화하세요

콘텐츠 달력 플랜에는 전략, 창의성, 체계적인 관리가 필요합니다. 이 세 가지를 수동으로 관리하려면 수많은 번거로운 과정이 따르는데, 바로 여기에 AI가 해결책을 제시합니다.

B2B 콘텐츠 달력을 위한 AI 조종사 역할을 하는 ClickUp Brain은 다음과 같은 작업을 수행합니다.

1. 캠페인용 시각 자료를 몇 분 만에 생성하세요

위에서 공유한 콘텐츠 달력 아이디어를 바탕으로, Brain은 소셜 미디어 캠페인에 추가할 이미지를 생성하는 데 도움을 줍니다. 이 이미지를 그대로 사용하거나, 각 소셜 미디어 채널에 맞게 디자이너에게 수정해 달라고 요청할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 고유한 색상 팔레트와 디자인 요소가 적용된 이미지를 생성하세요

2. 최적화된 기획서, SEO 개요, 블로그 게시물을 생성하세요

SEO 브리프 작성은 일반적으로 키워드 tools, 개요 템플릿, 링크 추적기 사이를 오가야 합니다. Brain이 이 모든 작업을 처리해 드립니다. 콘텐츠 달력에서 해당 작업을 선택하면 블로그 아이디어를 제공합니다. 더 나아가 프롬프트를 통해 개요를 생성한 후 블로그 초안을 작성하도록 지시할 수도 있습니다.

ClickUp Brain을 활용해 블로그 아이디어와 키워드 제안을 얻으세요

3. 시간 블록 설정 및 일정 관리를 자동화하세요

빽빽한 달력에 수동으로 작업을 추가하는 것은 골칫거리입니다. AI는 여러분의 우선순위, 가용 시간, 프로젝트 한도를 분석한 후 각 작업을 가장 적합한 위치에 자동으로 배치합니다. 이는 디자인, 카피, 승인 과정이 모두 적절한 주문을 따라 진행되어야 하는 다중 팀 B2B 캠페인에서 특히 유용합니다.

ClickUp Brain을 활용해 긴급도에 따라 작업을 설정하세요 ClickUp Brain으로 달력에서 자동으로 시간 블록을 설정하고 결과물을 스케줄링하세요

4. 다중 채널 프로모션을 위한 창의적인 변형안 생성

B2B 콘텐츠 달력의 소셜 미디어 전략 내에서 아이디어를 재활용하는 것이 중요합니다. Brain은 이를 더 쉽게 만들어줍니다. 콘텐츠 전략, 아이디어 또는 블로그 게시물을 Brain에 입력하고 채널 전반에 걸쳐 재사용할 수 있는 변형 버전을 생성하도록 요청하세요.

Brain을 활용해 채널 간 콘텐츠 재활용하기

B2B 콘텐츠 플랜 시 흔히 발생하는 문제점과 해결 방법

가장 체계적인 마케팅 Teams조차 B2B 콘텐츠 달력을 플랜할 때 문제를 겪습니다. 대규모로 플랜할 때는 반드시 발생하기 마련입니다.

좋은 소식은 대부분 명확하고 실행 가능한 해결책이 있다는 점입니다.

다음은 가장 흔한 플랜 문제와 그에 대한 실용적인 해결책입니다:

도전 솔루션 내부 이해관계자는 너무 많은데 의견 조율은 부족하다 비즈니스 목표와 연결된 문서화된 콘텐츠 마케팅 전략으로 시작하여 모든 Teams에게 가시성을 부여하세요. 공유 달력과 정기적인 검토 회의를 통해 우선순위를 조정하고 일정 문제 및 충돌을 방지하세요 과도하게 채워진 달력 또는 빈 달력 * 분기별 플랜을 세울 때는 주요 캠페인을 먼저 지도한 후, 빈 공간을 상시 활용 가능한 콘텐츠로 채우세요. 고노력 프로젝트는 여러 달에 걸쳐 분산 배치하여 업무량을 관리하고 번아웃을 방지하세요 목표 고객층의 콘텐츠 피로도* 동일한 주제나 형식으로 청중을 지치게 하지 마세요. 성과 데이터를 활용해 참여도 하락을 파악한 후 형식, 어조 또는 채널을 새롭게 하세요 모든 퍼널 단계에 도달하지 못하는 콘텐츠* 모든 콘텐츠를 퍼널 단계별로 태그하고 정기적으로 커버리지를 검토하여 인지, 고려, 결정 단계에 균등하게 기여하고 있는지 확인하세요 다중 채널 실행을 위한 한도의 자원 * 값 높은 콘텐츠를 다양한 형식으로 재활용하고, 채널별 버전을 미리 플랜하여 모든 것이 실행 준비가 되도록 하세요

ClickUp으로 B2B 콘텐츠를 추적하며 관리하세요

훌륭한 B2B 콘텐츠 달력은 아이디어, 사람, 목표를 하나의 명확한 그림으로 연결하는 시스템입니다. 팀의 협업이 잘 이루어질수록 추진력을 잃지 않고 플랜에서 게시까지의 과정을 더 수월하게 진행할 수 있습니다.

ClickUp은 명확한 시각을 제공합니다. 캠페인, 문서, 작업, 결과를 한곳에 모아 관리합니다. 연간 계획을 한눈에 파악하고, 일상적인 실행을 체계적으로 관리하며, 우선순위가 변경될 때 신속하게 조정할 수 있습니다.

결국 콘텐츠 달력의 효과는 그 배후의 프로세스에 달려 있습니다. 의도적으로 프로세스를 구축하고, 이를 지원할 적절한 tools를 활용하면 혼란을 관리하는 데 드는 시간을 줄이고, 실질적인 결과를 내는 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

