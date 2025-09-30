Google Docs용 무료 작업 범위 템플릿

범위에 대한 오해는 프로젝트가 급속도로 악화되는 가장 빠른 원인 중 하나입니다. 클라이언트는 세 번의 수정 작업을 기대했지만, 팀은 한 번만 예산을 책정했을 수 있습니다. 그러면 프로젝트 관리자의 삶은 다음과 같아질 수 있습니다:

작업 일 템플릿은 문제가 발생하기 전에 이를 해결합니다. 편집, 공유, 모든 프로젝트에 적용하기 쉬운 살아있는 문서로 작동합니다.

이 가이드에서는 바로 사용 가능한 Google Doc의 무료 작업 범위 템플릿을 살펴보겠습니다. 더 연결되고 맞춤 설정 가능한 옵션을 원한다면 프로젝트에 직접 통합할 수 있는 ClickUp 템플릿을 고려해 보세요.

좋은 Google Docs 일 범위 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Google Docs 일 범위 (SOW) 템플릿에서 확인해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다:

프로젝트 목표 및 결과물 정의: 프로젝트가 달성할 내용과 예상되는 산출물을 정확히 명시합니다

프로젝트 타임라인 설정: 진행 상황 추적을 위한 마일스톤 및 마감일 추가

역할 및 책임 할당: 모든 작업 또는 결과물에 대한 소유권과 모든 작업 또는 결과물에 대한 소유권과 프로젝트 역할을 명확히 합니다

예산 세부 사항 개요: 투명성을 위해 예상 비용 및 자원을 할당합니다

수락 기준을 목록으로 나열합니다: *성공을 측정하고 승인하는 방법을 정립합니다

섹션으로 콘텐츠 구조화: 명확성과 탐색을 위해 제목, 테이블 또는 목록을 사용합니다

버전 기록 추적: *문서 변경 사항을 모니터링하고 책임 소재를 명확히 합니다

📚 함께 보면 좋은 글: 프로젝트 관리 밈 & 재미있는 비디오

작업 일 템플릿 한눈에 보기

블로그에 소개된 모든 일 범위 템플릿 목록을 요약한 테이블은 다음과 같습니다:

Google Docs 범위의 일 템플릿

프로젝트 요구사항에 맞는 최고의 편집 가능한 SOW 템플릿을 소개합니다. 🚀

1. HubSpot의 일 범주 템플릿

via HubSpot

이 템플릿은 프로젝트 시작 전에 필수적인 세부 사항을 모두 포착할 수 있는 즉시 사용 가능한 문서 템플릿입니다. 프로젝트 기본 사항을 다루며 정확히 어떤 결과물이 제공될지 개요를 제시합니다.

먼저 제목, 위치, 전달 방법, 책임자 등 핵심 프로젝트 세부 정보를 추가합니다. 그런 다음 범위를 평이한 용어로 설명하고, 이어서 결과물을 세분화하여 기술합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

범위 확대를 방지하기 위한 제외 사항 전용 스페이스 포함

마일스톤과 납품 일정을 함께 정리합니다

인건비, 자재비 또는 기타 프로젝트 비용에 대한 상세한 비용 항목을 제공합니다

Microsoft Word, PDF 및 Google Docs에서 액세스하여 편집 및 공유의 유연성을 제공합니다

📌 추천 대상: 마케팅 팀 및 클라이언트 서비스 에이전시 - 기대치 불일치를 방지하기 위해 사전에 결과물, 제외 사항 및 비용을 명확히 정리해야 하는 경우

💡 전문가 팁: 실행 단계로 넘어가기 전에, 작업 범위 기준선에 대한 공식적인 승인을 확보하여 팀과 클라이언트를 조율하는 것이 중요합니다. 이 기준선은 세 가지 구성 요소로 이루어집니다: 범위 명세서, 작업 분해 구조( WBS), WBS 사전입니다. 이 세 가지는 함께 프로젝트 오브젝트, 산출물, 제외 사항, 자원, 타임라인 등을 정의합니다.

2. Template.Net의 프로젝트 작업 범위 템플릿

이 템플릿은 모든 키 프로젝트 세부사항을 깔끔하고 인쇄 가능한 형식으로 유지하면서 신속한 맞춤형 설정이 가능하도록 설계되었습니다. 회사 로고와 프로젝트 제목이 들어가는 스페이스로 시작하여 처음부터 브랜드 스타일에 맞출 수 있습니다.

또한 사용자 친화적인 프로젝트 범위 템플릿 디자인으로 팀이 목표, 범위, 결과물 등의 섹션을 신속하게 맞춤 설정할 수 있어 시작부터 완료까지 명확성과 일관성을 보장합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

프로젝트 오브젝트, 결과물 및 타임라인을 시작부터 정의하세요

사전 경계 설정과 기대치 명시를 통해 작업 범위 확대를 최소화하세요

명확히 정의된 역할과 책임으로 책임성을 강화합니다

현장 참조 또는 클라이언트 온보딩을 위해 템플릿을 인쇄하세요

📌 추천 대상: 브랜드화된 인쇄용 작업 범위 문서를 통해 클라이언트의 신속한 검토 및 승인을 원하는 소규모 비즈니스 및 에이전시.

3. Template.Net의 IT 작업 범위 템플릿

이 Template.net의 SOW 템플릿은 IT 프로젝트의 기술적 및 관리적 세부 사항을 체계적인 문서로 정리하도록 설계되었습니다. 용어 정의 섹션으로 시작하여 기술 용어를 사전에 명확히 하여 모든 관계자가 동일한 용어 이해를 바탕으로 작업할 수 있도록 합니다.

Microsoft Word, Google Docs, Apple Pages로 편집할 수 있으며, 공유하거나 인쇄하기 전에 자신의 프로젝트 관리 데이터로 맞춤 설정하세요.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

프로젝트 이름, 개요, 범위, 일정, 관리 등 구조화된 영역으로 세부 사항을 체계적으로 정리하세요

공식 계약서를 위해 계약자 및 증인 이름을 전용 필드에 기록하세요

인프라 업그레이드부터 소프트웨어 구현까지 모든 IT 프로젝트에 맞게 레이아웃을 조정하세요

템플릿을 손쉽게 인쇄하고 공유하여 디지털 및 대면 워크플로우 모두에 적합하도록 하세요

📌 적합 대상: 정의, 규정 준수 및 공식 계약에 대한 명확성이 요구되는 기술 프로젝트를 처리하는 IT 부서 및 계약업체.

📚 추천 자료: 위험 평가 체크리스트 작성 방법

4. GooDocs의 전문 일 명세서 템플릿

via GooDocs

처음부터 계약서를 조각조각 맞춰 작성하는 대신, 이 템플릿으로 모든 일 세부사항을 하나의 문서에 체계적으로 정리할 수 있습니다. 내장된 주간 일정표를 활용해 명확한 일 일정을 설정하세요. 이후 급여, 결제 주기, 경비, 휴가 정책, 초과근무 수당 등 각 항목별 섹션에 보상 내용을 상세히 명시하십시오.

🌟 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

별도 섹션에서 경비 지원 범위, 휴가 사용 권한 및 초과 근무 수당을 명시하세요

각 섹션을 맞춤형으로 설정하여 정확한 프로젝트 또는 고용 조건에 맞출 수 있습니다

진행 중인 명확성을 위한 일 계약서 및 참조 문서로 활용하세요

📌 추천 대상: 일정, 결제 구조, 정책 세부사항이 포함된 계약서 형식의 문서가 필요한 인사 관리자 및 고용주.

🧠 재미있는 사실: '작업 분해 구조(Work Breakdown Structure) '라는 용어는 흔히 '웹스(webs)'라고 발음되어, 이를 통해 체계화되는 프로젝트들처럼 서로 연결되어 있는 듯한 느낌을 줍니다.

5. ManyRequests의 프로젝트 범위 명세서 템플릿

via ManyRequests

ManyRequests의 이 템플릿은 클라이언트부터 팀 회원까지 모든 관계자가 일 범위에 포함되는 사항(및 제외되는 사항)을 정확히 파악할 수 있도록 합니다.

이 템플릿은 이해관계자 간 의견 조정, 승인 절차, 오해 방지 tool 역할을 합니다. 이 프로젝트 범위 명세서 템플릿을 활용하면 시간을 절약하고 프로젝트를 추적하며 클라이언트와의 신뢰를 더욱 공고히 할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

준비된 섹션으로 범위, 결과물, 타임라인을 입력하세요

명확한 수수료 계약을 위해 결제 조건 및 청구 세부 정보를 편집하세요

커뮤니케이션 주기와 피드백 채널을 정의하세요

디지털 공유, 클라이언트 승인, 수정 추적 기능을 통해 승인 절차를 간소화하세요

📌 추천 대상: 서비스 기반 팀 및 프리랜서가 작업 범위, 마일스톤, 결제 조건을 클라이언트용 문서로 통합할 때 이상적입니다.

6. WordLayouts의 계약자 작업 일 템플릿

via WordLayouts

이 템플릿은 계약자가 프로젝트 범위를 명확히 정의하고 전달하는 데 필요한 모든 세부 사항을 안내합니다. 프로젝트 배경과 목표부터 현장 위치, 상세한 포함 및 제외 사항, 마일스톤 타임라인, 승인 기준에 이르기까지 모든 것을 포괄합니다.

또한 현장 위치(주요 및 보조), 결제 조건, 준수 프로토콜, 부록 등을 위한 강력한 섹션을 제공합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

물류 및 자원 고려 사항을 해결하기 위해 주요 및 보조 사이트를 지도하세요

규정 준수 기준을 충족하기 위한 안전 및 환경 대책을 문서화하십시오

작업 품질 기준을 유지하기 위한 품질 관리 프로토콜을 개요로 작성하세요

완료함을 위해 부록이나 지원 문서를 템플릿에 직접 추가하세요

📌 적합 대상: 건설 회사 또는 계약업체 및 필드 팀으로, 프로젝트 생애 주기 전반에 걸쳐 프로젝트 현장 세부 사항, 준수 조치, 타임라인, 승인 기준을 상세히 기술해야 하는 경우.

📚 함께 읽기: 프로젝트 리더를 위한 위험 관리 플랜 예시

7. WordLayouts의 이벤트 일 범위의 템플릿

via WordLayouts

WordLayouts의 이 템플릿은 이벤트 관리자가 실행 전 모든 세부 사항을 확정할 수 있는 체계적인 문서를 제공합니다. 목표, 이벤트 세부사항, 인력 및 책임, 장비 및 자재 등 명확히 구분된 섹션을 기능합니다. 이벤트 기획자가 행사 범위를 종합적으로 개요화하고 클라이언트와의 상호 이해를 보장하는 데 도움이 됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

참석 목표나 후원 약속과 같은 측정 가능한 결과를 목록으로 나열할 수 있는 스페이스를 통해 이벤트 오브젝트를 정의하세요

정의된 채널, 목표 고객층, 플랜된 활동을 바탕으로 마케팅 및 프로모션 전략을 개요로 작성하세요

평가 방법, 피드백 수집 프로세스 및 이벤트 성공 측정 메트릭을 추가하세요

기상 차질부터 공급업체 문제까지 각 시나리오별 비상 플랜과 함께 잠재적 위험을 기록하세요

📌 추천 대상: 목표, 프로모션, 위험 요소를 문서화해야 하는 물류 중심 프로젝트를 관리하는 이벤트 기획자 및 코디네이터.

🔍 알고 계셨나요? WBS(작업분해구조)가 대중화되기 전에는 대부분의 프로젝트 실패가 마지막 단계에서 발생한다고 여겨졌습니다. 그러나 1990년대 연구에 따르면, 부실한 플랜 수립과 불분명한 범위 설정으로 인해 프로젝트는 대개 시작 단계에서 실패하는 것으로 밝혀졌습니다.

8. Scribd의 프로젝트 범위 템플릿

via Scribd

이 Scribd 템플릿은 수행해야 할 작업을 명확히 정의하는 깔끔한 레이아웃을 제공합니다. 핵심 지침 및 프로젝트 시작 회의 노트들을 위한 스페이스로 시작하여, 프로젝트의 가장 중요한 세부 사항들을 체계적으로 정리할 수 있는 테이블로 이어집니다.

DOCX, PDF, TXT 등 편집 가능한 형식으로 제공되어 기존 워크플로우에 유연하게 적용할 수 있습니다. Google Doc으로 가져오거나 Scribd를 통해 공동 작업자와 공유할 수도 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

측정 가능한 목표를 통해 원하는 결과를 입력하여 결과물에 대한 기대치를 안내하세요

커뮤니케이션 요구사항(채널, 빈도, 담당자 포함)을 정의하세요

프로젝트 승인을 위한 구체적인 메트릭이나 조건을 포함한 승인 기준을 목록으로 나열하세요

섹션을 확장하거나 행을 삽입하여 프로젝트 크기나 복잡성에 맞게 템플릿을 조정하세요

📌 추천 대상: 팀 간 범위, 타임라인, 커뮤니케이션 기대치를 문서화할 수 있는 유연한 구조를 선호하는 프로젝트 관리자.

Google Docs 일 범위 템플릿 사용의 한도

Google Docs의 일 범주 템플릿은 편리함과 접근성을 제공합니다. 그러나 프로젝트 관리에 어려움을 초래할 수 있는 몇 가지 주목할 만한 한계점도 함께 존재합니다:

형식 한도: 데스크톱 워드 프로세서에 비해 고급 레이아웃 tools가 부족하여 복잡한 문서 디자인을 만드는 데 어려움이 있습니다

보안 침해 가능성: 공유 인터페이스로 인해 민감한 문서가 의도치 않게 과도하게 노출될 수 있어 기밀 프로젝트 범위가 위험에 처할 수 있습니다

템플릿 적용 제약: 전용 tool과 달리 Google Doc은 템플릿 표준(예: 필수 필드)을 강제 적용하지 않아 여러 작업 범위 문서 간 일관성 유지가 어렵습니다

문서 버전 혼란:* 버전 기록은 존재하지만, 버전 비교, 변경 사항의 정확한 추적 또는 특정 승인된 초안으로의 복귀는 번거로울 수 있습니다

크로스 플랫폼 형식 문제: MS Word와 같은 형식으로 가져오거나 내보낼 경우 레이아웃이 왜곡되어 형식 오류가 발생하거나 구조가 사라질 수 있습니다

💡 전문가 팁: WBS(작업분해구조) 의 8-80 법칙을 활용하세요. 작업 패키지당 소요 시간이 8시간 이상 80시간 이하로 완료되어야 한다는 원칙입니다. 이를 통해 프로젝트 작업이 부담스럽거나 모호해지지 않으면서도 관리 가능한 수준을 유지할 수 있습니다.

Google Docs 일 범위에 대한 템플릿 대안

실시간 워크플로우, 심층 맞춤형, 원활한 협업을 단일 일 AI 플랫폼에서 원한다면, ClickUp은 단순한 작업 관리 소프트웨어를 훨씬 뛰어넘는 솔루션으로 한 단계 올라섭니다.

프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 하나로 결합한 업무용 모든 것 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

또한 플랫폼은 프로젝트 라이프사이클의 모든 요소를 직접 연결하는 강력한 템플릿 생태계(1000개 이상의 템플릿)를 제공합니다.

다음은 저희가 가장 추천하는 ClickUp 작업 일 템플릿입니다.

1. ClickUp 작업 일 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 범위 템플릿으로 프로젝트 단계를 계획하고 작업 및 타임라인을 개요로 작성하세요

ClickUp 작업 범위 템플릿은 프로젝트의 목표, 범위 및 결과물을 하나의 체계적인 문서로 정리합니다. ClickUp Docs에 바로 통합되어 있으므로 실시간으로 세부 사항을 업데이트하고, 작업에 직접 연결하며, 모든 이해관계자가 동일한 플랜을 확인할 수 있습니다.

범위를 정의한 후에는 즉시 타임라인, 작업 목록 및 자동화 업데이트와 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 지속적인 확인 없이도 진행 상황이 자연스럽게 진행됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

예산, 승인 체크포인트 또는 자원 할당을 위한 ClickUp 사용자 지정 필드를 추가하여 의사 결정권자에게 완전한 가시성을 제공하세요

간트, 작업량, 달력, 목록 등 다양한 ClickUp 뷰를 전환하며 여러 각도에서 진행 상황을 모니터링하세요

내장된 화면 녹화 및 공동 편집 tools로 업데이트를 시각적으로 캡처하고 공유하세요

📌 추천 대상: 책임 범위, 결과물, 타임라인을 명확히 정리해야 하는 프로젝트 관리 및 클라이언트 대응 팀.

🚀 ClickUp의 장점: 이 템플릿들은 플랫폼 내장 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain과 완벽하게 연동되어 최고의 성능을 발휘합니다. ClickUp Brain의 AI Writer for Work를 사용하면 목표, 결과물, 타임라인이 포함된 완벽한 SOW를 몇 초 만에 생성할 수 있습니다. 프롬프트 ClickUp Brain에게 요청하여 상황에 맞는 SOW(업무 범위) 또는 기타 문서를 원하는 목소리 톤으로 초안 작성하도록 하세요 다음은 시도해 볼 수 있는 몇 가지 프롬프트입니다: 신규 웹사이트 리디자인을 위한 프로젝트 일 범위를 초안으로 작성하세요. 여기에는 오브젝트, 산출물 및 마일스톤가 포함됩니다

하드웨어, 소프트웨어 및 보안 프로토콜을 포함하는 IT 인프라 설정 작업을 작성하세요

마케팅 캠페인의 일(Scope of Work)을 생성하세요. 여기에는 타임라인, 성공 메트릭 및 키 책임이 포함됩니다

2. ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿으로 즉각적인 범위 변경을 관리하세요

ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿은 프로젝트에 포함되는 사항과 제외되는 사항을 정확히 정의할 수 있는 체계적인 방법을 제공하여 모든 구성원의 기대치를 일치시킵니다.

이 템플릿은 적극적인 작업 범위 모니터링을 위해 설계되었습니다. 프로젝트 산출물이 발전함에 따라 원래 요구사항 대비 진행 상황을 추적하고, 변경 사항을 승인 요청으로 표시하며, 조정 사항이 타임라인이나 예산에 미치는 영향을 즉시 확인할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

사용자 지정 필드를 활용하여 변경 원인, 마감일 영향, 비용 영향 과 같은 범위 관련 세부 사항을 기록하세요

종속성 경고를 설정하여 작업 범위 변경이 사전 통보 없이 핵심 경로를 방해하지 않도록 방지하세요

태그 기능을 활용하여 결과물 관련 정보를 더 빠르게 정리하고 찾으세요

📌 적합 대상: 범위 변경이 빈번하고 체계적인 문서화 및 승인이 필요한 복잡한 프로젝트를 관리하는 프로그램 관리자 및 PMO(프로젝트 관리 사무소).

3. ClickUp 화이트보드 일 범위 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 범위 화이트보드 템플릿으로 실시간 협업하며 변화하는 프로젝트 요소를 관리하세요

ClickUp 프로젝트 범위 화이트보드 템플릿으로 프로젝트 범위를 시각적으로 계획하세요. 이 템플릿을 통해 팀들은 공유 디지털 보드에서 실시간으로 협업하며 아이디어를 추가하고 세부 사항을 정리하며, 큰 목표를 실행 가능한 단위로 분할할 수 있습니다.

이 일 범위 템플릿은 가정, 근거, 목표, 결과물 전용 섹션이 미리 구성되어 있어 빈 캔버스에서 시작하지 않고 바로 플랜에 착수할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

화이트보드 노트를 담당자와 마감일이 지정된 추적 가능한 작업으로 바로 변환하세요

예산, 의존성 또는 승인 요건에 대한 사용자 지정 필드를 사용하여 범위 세부 사항을 분류하세요

팀 회원이 신속하게 승인을 표시하거나 우려 사항을 제기할 수 있는 댓글 반응 기능으로 추진력을 유지하세요

복잡한 산출물을 중첩된 하위 작업으로 분할하고 여러 소유자에게 할당하여 협업적인 프로젝트 실행을 가능하게 합니다

📌 추천 대상: 워크숍이나 킥오프 세션에서 세부 사항을 작업으로 확정하기 전에 시각적으로 범위를 계획하는 것을 선호하는 크리에이티브 팀 및 컨설턴트.

clickUp 인사이트: *관리자의 16%가 여러 tool에서 업데이트를 통합하여 일관된 보기로 만드는 데 어려움을 겪습니다. 업데이트가 흩어져 있으면 정보를 모으는 데 더 많은 시간을 소비하고 리더십 발휘 시간은 줄어듭니다. 결과? 불필요한 행정 업무, 놓친 통찰력, 그리고 불일치입니다. ClickUp의 올인원 작업 공간을 통해 관리자는 작업, 문서, 업데이트를 중앙 집중화하여 번거로운 업무를 줄이고 가장 중요한 통찰력을 필요한 순간에 바로 도출할 수 있습니다. 💫 실제 결과: 맞춤형 템플릿과 시간 추적 기능을 활용해 200명의 전문가들을 하나의 ClickUp 작업 공간으로 통합하여 여러 위치에서 간접비를 절감하고 납품 시간을 단축했습니다.

4. ClickUp 웹사이트 일 범위 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹사이트 작업 범위 템플릿으로 시간 프레임을 추정하고, 일을 할당하며, 진행을 추적하세요

ClickUp 웹사이트 작업 범위 템플릿은 팀에게 웹사이트 프로젝트를 위한 명확한 로드맵을 제공합니다. 이를 통해 디자이너, 개발자, 클라이언트를 포함한 모든 이해관계자가 목표, 결과물, 타임라인 및 작업에 대해 일치된 방향성을 유지할 수 있습니다.

목적 및 문제 진술서 작성이나 명확한 제외 사항 설정과 같은 까다로운 섹션에 대한 내장 가이드도 함께 제공됩니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

ClickUp 맞춤형 상태 ( 디자인 초안, 클라이언트 검토, 개발, QA, 런칭 등)로 웹 개발의 각 단계를 추적하세요 런칭 등)로 웹 개발의 각 단계를 추적하세요

프로젝트별 세부사항( 가격, 제외 사항, 출시일 등)을 사용자 지정 필드에 기록하여 클라이언트의 명확한 가시성을 확보하세요

문서 기반 파일 첨부 파일을 통해 모든 크리에이티브 자산, 와이어프레임 및 계약서를 한곳에 저장하세요

ClickUp 자동화 기능을 통해 상태 업데이트, 마감일 알림 또는 클라이언트 알림을 자동화하세요

📌 추천 대상: 웹 디자인 에이전시, 프리랜서, 디지털 마케팅 팀으로, 프로젝트 단계, 타임라인, 제외 사항에 대해 클라이언트와 명확한 기대치를 설정해야 하는 경우.

🎥 영상 시청: ClickUp 에이전트로 ClickUp 작업 공간을 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요:

5. ClickUp 앱 일 범위 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 앱 범위 개요 템플릿 내에서 앱 흐름에 대한 빠른 안내를 기록하세요

ClickUp 앱 범위 개요 템플릿으로 앱의 비전, 기능 및 구축 플랜을 정리하세요. 핵심 기능부터 특수 사례까지, 엔지니어, 디자이너 및 클라이언트가 협업 방향을 유지하는 데 필요한 큰 그림과 세부 사항을 모두 포착하도록 설계되었습니다.

목표, 기능 목록, 사용자 스토리, 자원 요구 사항을 위한 사전 구축된 섹션을 제공합니다. 이 단계별 가이드는 기술 사양부터 배포 타임라인까지 모든 것을 문서화하는 방법을 안내합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

와이어프레임, 프로토타입, 베타 테스트, 배포 와 같은 맞춤형 상태로 앱 개발의 각 단계를 추적하세요

엔지니어링 가시성을 위해 구축된 사용자 지정 필드로 기술적 요구사항, OS 호환성 및 API 통합을 문서화하세요

범위 문서 내에서 드래그 앤 드롭 방식의 작업 순서 정리를 통해 기능 및 스프린트 우선순위를 지정하세요

파일 임베딩 기능을 통해 UI 모형, 아키텍처 다이어그램, 코드 스니펫을 문서에 직접 첨부 파일을 통해 첨부하세요

📌 적합 대상: 제품 관리자, 소프트웨어 개발자, 그리고 정의된 기능, 플랫폼 요구사항 및 테스트 단계가 필요한 앱을 구축하는 스타트업 팀.

6. ClickUp 작업 일 명세서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 명세서 템플릿으로 클라이언트에 바로 제출 가능한 작업 범위 문서를 작성하세요

ClickUp 작업 명세서(SOW) 템플릿을 사용하여 클라이언트 또는 계약자와 법적으로 유효한 계약을 작성하세요. 이 템플릿은 결제 일정, 권한 부여 조항, 법적 조건 및 양측을 보호하는 기타 계약상 요구 사항에 대한 간략한 설명을 포함합니다.

이 초보자 친화적인 템플릿은 클라이언트와 팀이 시작부터 공유된 이해를 갖도록 보장합니다

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

초안, 내부 검토, 클라이언트 검토, 서명 완료 와 같은 맞춤형 상태를 통해 SOW 생성 및 승인 단계를 추적하세요

사용자 지정 필드를 사용하여 계약 참조 번호, 결제 금액, 및 승인 날짜 를 기록하여 손쉽게 추적하세요

데이터 프라이버시, 지적 재산권, 규제 준수 및 계약 해지 조항을 위한 선택적 조항을 추가하세요

계약 유형, 클라이언트 또는 프로젝트 태그를 적용하여 관련 계약서를 신속하게 검색하세요

📌 적합 대상: 납품물, 결제 조건, 승인 절차를 포함한 클라이언트 대상 계약서를 필요로 하는 에이전시, 컨설턴트, 법무팀.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain MAX는 사용자의 일을 이해하는 데스크톱 AI 슈퍼 앱입니다. 작업, 문서, 회의, 그리고 Google Drive, GitHub, SharePoint와 같은 통합 앱을 한곳에 모아줍니다. 이는 AI에게 더 이상 맥락을 설명할 필요가 없음을 의미합니다. AI가 사용자의 일을 대화의 일부로 인식하기 때문입니다. ⭐️ 추가 혜택: Brain MAX에서 바로 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 프리미엄 AI 모델을 활용하여 내일의 맥락을 100% 반영한 SOW를 생성하세요. ⭐️ ⭐️ 추가 혜택: 음성 입력 기능을 활용해 Brain MAX에 작업 범위에 포함시키고자 하는 키 조항이나 예외 사항을 텍스트로 전달하세요. 직접 입력할 필요가 없습니다! 필요할 때마다 ClickUp Brain MAX에 문맥 정보를 가져오도록 요청하세요

7. ClickUp 변경 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 변경 제안서 템플릿으로 성공적인 변화를 위한 모든 필수 단계와 필요한 리소스를 확인하세요

비즈니스 운영 변경을 제안해야 할 때, ClickUp 변경 제안서 템플릿은 이를 명확하고 전문적으로 제시할 수 있는 완성된 프레임워크를 제공합니다.

'변경 사유'를 설명하는 전용 섹션인 변경 사유 페이지와 일정, 예산, 서명자 정보를 위한 구조화된 스페이스를 제공합니다. 이 템플릿을 활용하면 제안서가 설득력 있고 실행 가능한 내용을 담을 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

마일스톤이 포함된 타임라인 섹션을 추가하여 변경 사항 구현 일정을 정의하세요

필요한 인력, tools 또는 자금을 명시하기 위해 자원 섹션에 세부 요구 사항을 기재하세요

관계자 승인을 위한 서명 페이지를 통해 공식적인 동의를 확보하세요

댓글 반응과 @멘션을 활용하여 제안서 초안을 실시간으로 공동 작업하세요

📌 적합 대상: 구조화된 승인 준비 완료 형식으로 자원, 타임라인 또는 범위에 대한 조정을 제안해야 하는 운영 관리자 및 프로젝트 리더.

📚 함께 읽기: 팀을 위한 최고의 범위 관리 tools

8. ClickUp 프로젝트 제안 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 제안서 화이트보드 템플릿으로 아이디어와 일 범위를 체계적으로 정리할 수 있는 시각적 레이아웃을 확보하세요

ClickUp 프로젝트 제안 화이트보드 템플릿으로 다음 프로젝트 피치를 계획하고 구성하며 발표하세요. 이 템플릿은 승인 후 프로젝트 계획이 아닌 제안 단계를 위해 ClickUp 화이트보드 내에서 제작되었습니다.

이 템플릿은 원시적인 아이디어를 시각적으로 체계화된 제안서로 전환하여 의사 결정권자가 쉽게 이해하고 승인할 수 있도록 돕습니다. 사전 구성된 제안서 보기를 통해 팀의 의견을 수렴하고, 제안서를 다듬어 명확하고 매력적인 최종 제안서를 완성하여 즉시 발표할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

예산 추정치, 예상 ROI, 결정 마감일 등 제안서별 세부사항을 사용자 지정 필드로 추가하세요

프로젝트 제안 보드 와 같은 사전 구축된 보기 간 전환으로 설정 및 탐색 속도를 높일 수 있습니다

각 요소와 연결된 관련 노트, 차트, 링크를 첨부한 상태로 제안서 구성 요소를 시각적으로 지도하세요

제출 전에 우선순위로 확정해야 할 제안서 요소를 표시하기 위해 우선순위 라벨을 사용하세요

📌 추천 대상: 신규 프로젝트를 제안하고 전문적인 형식으로 ROI, 타임라인, 예산을 제시해야 하는 비즈니스 개발 팀, 컨설턴트, 프리랜서.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp Brain은 간단한 프롬프트만으로 화이트보드 내에서 직접 이미지를 생성하여 아이디어를 시각화합니다. 빠른 모형 제작, 프로세스 다이어그램 또는 창의적인 자산이 필요할 때, 도구를 전환하지 않고도 생생하게 구현하세요. ClickUp 화이트보드 내에서 ClickUp Brain을 활용해 플랜 수립을 지원하는 맞춤형 시각 자료를 생성하세요 단순히 '프로젝트 단계(발굴, 플랜, 디자인, 개발, 테스트, 출시)를 활용한 간단한 시각적 워크플로우 생성'을 프롬프트하면 됩니다. 이렇게 하면 화이트보드에 작성 중인 작업 범위와 연계된 명확한 시각적 로드맵이 즉시 생성됩니다.

9. ClickUp 작업 범위의 서비스 계약서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 범위 서비스 계약서 템플릿으로 비즈니스 관계를 보호하세요

ClickUp 작업 범위 서비스 계약서 템플릿을 사용하면 제공할 서비스 내용과 결제 처리 방식을 정확히 명시한 전문적이고 법적 구속력 있는 문서를 신속하게 작성할 수 있습니다.

이 문서 템플릿은 범위, 결과물, 타임라인, 결제 조건에 대한 체계적인 섹션을 제공하여 계약을 쉽게 공식화할 수 있도록 합니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

결제 요건 전용 섹션을 작성하여 수수료, 일정 및 허용되는 결제 방법을 문서화하세요

각 라벨의 상태를 초안, 검토 중, 확정, 서명 완료 로 표시하여 즉시 진행 상황을 파악하세요

문서 내 댓글, 반응 및 알림 기능을 활용하여 계약 세부사항을 클라이언트에게 발송하기 전에 내부적으로 조율하세요

📌 적합 대상: 클라이언트와의 계약을 표준화하여 결과물, 결제 일정 및 조건에 대한 명확성을 보장하고자 하는 제공자 및 에이전시.

10. ClickUp 프로젝트 결과물 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 결과물 템플릿으로 마감일, 담당자, 기대치를 지도하세요

ClickUp 프로젝트 결과물 템플릿을 활용하여 팀이 제공해야 하는 실제 보고서, 디자인, 캠페인 또는 프로토타입과 같은 프로젝트의 구체적인 산출물을 명확히 정의하세요.

이 템플릿은 결과물을 단계별로 세분화하고, 타임라인 및 예산과 연결된 상태로 유지하며, 팀 전체에 걸쳐 책임성을 부여합니다. 템플릿 내에서 요구사항을 첨부 파일로 첨부하고, 지원 문서를 연결하며, 클라이언트 승인까지 추적할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

마일스톤을 통해 결과물을 프로젝트 단계에 연결하고, 산출물을 키 점검 포인트에 연계하여 진행 상황이 전략과 일치하도록 하십시오

다중 담당자를 통한 문서 소유권 설정 및 부서 간 공유 결과물 할당

ClickUp 작업 의존성을 설정하여 다른 작업이 완료되기 전까지 진행할 수 없는 결과물을 지도하세요

ClickUp 간트 보기를 활용하여 결과를 비교하고 타임라인을 손쉽게 조정하세요

📌 추천 대상: 키 결과물의 소유권을 추적하고, 산출물을 전체 프로젝트 마일스톤과 연계해야 하는 크로스-기능 팀 및 부서 리더.

11. ClickUp 일 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 계획 템플릿으로 프로젝트 각 단계에 대한 현실적인 목표를 설정하세요

작업 일정 계획 수립은 작업이 어떻게 진행되는지, 어떤 노력이 필요한지, 지연이 전체 계획에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것을 포함합니다. ClickUp 작업 계획 템플릿은 이러한 명확성을 제공합니다. 시작부터 마무리까지 전체 프로젝트 라이프사이클을 지도하면서 각 단계별 일정 상태, 노력, 시기를 추적할 수 있습니다.

이 템플릿이 특히 유용한 이유는 세부 사항이 내재되어 있기 때문입니다. 시작 날짜와 마감일 외에도 각 작업에 필요한 노력 정도를 파악하고, 프로젝트 범위를 추적하며, 마일스톤이 안정적으로 진행되는지 또는 지연되는지 확인할 수 있습니다.

🌟 여러분이 좋아할 만한 이유:

취소됨, 완료됨, 진행 중, 보류 중, 그리고 할 일 과 같은 단계를 사용하여 각 작업의 진행 상태를 명확하게 파악하세요

일정, 노력, 실제 시작 날짜, 실제 소요 기간, 총 소요 기간 와 같은 맞춤형 상태를 통해 속성을 기록하여 플랜 대비 실제 진행 상황을 분석하세요

일정 필드로 프로젝트 진행 상태를 모니터링하고, 작업이 목표대로 진행 중인지, 약간 지연되었는지, 크게 차질을 빚고 있는지 즉시 확인할 수 있는 색상 코드(녹색, 황색, 적색)로 표시된 보기를 확인하세요

작업 노력을 1~5점으로 평가하여 팀 내 업무 배분을 균형 있게 조정하고 병목 현상을 방지하세요

📌 추천 대상: 일정을 모니터링하고, 지연을 조기에 발견하며, 향후 플랜 수립을 위한 작업량 분석을 원하는 팀 리더 및 프로젝트 관리자.

ClickUp 사용자의 생생한 경험담을 들어보세요:

ClickUp의 개별 워크플로우 맞춤형 기능은 팀에게 효과적인 작업 범위 설정을 위한 유연성을 제공함과 동시에 경영진 및 타 부서에게 프로젝트 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있는 조감도를 제공합니다.

ClickUp의 개별 워크플로우 맞춤형 기능은 팀에게 효과적인 작업 범위 설정을 위한 유연성을 제공함과 동시에 경영진 및 타 부서에게 프로젝트 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있는 조감도를 제공합니다.

ClickUp으로 프로젝트 범위를 실행 플랜으로 전환하세요

Google Docs 템플릿은 편리한 시작점이지만, 한계가 있습니다.

ClickUp을 사용하면 간단한 작업 범위가 워크플로우의 일부가 됩니다. 작업 범위에서 직접 책임을 할당하고, 모든 보기에서 자동으로 업데이트되는 마감일을 설정하며, 사용자 지정 필드를 활용해 모든 세부 사항을 기록할 수 있습니다.

또한, 다양한 산업 분야의 팀을 위해 설계된 템플릿으로 다시 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅