2025년 팀을 위한 최고의 범위 관리 도구 10가지

*범위 확대. 이 두 단어는 잘 계획된 프로젝트를 엉망으로 만들 수 있습니다. 명확하게 시작된 프로젝트 결과물은 종종 끝없는 변경 목록으로 변합니다. 마감일을 놓치고 팀은 압박감에 시달립니다.

하이브리드 팀과 이해 관계자의 높은 기대치로 인해 일정을 준수하는 것이 필수적입니다. 그러나 올바른 도구가 없으면 요구 사항이 눈에 띄지 않게 누락되고 팀은 일정을 따라잡기 위해 초과 근무를 하게 됩니다.

제어를 유지할 수 있도록 최고의 범위 관리 도구 목록을 선별했습니다. 이 도구는 팀이 중앙 집중식 프로젝트 범위 설명서를 작성하고, 범위 확대를 방지하며, 시작부터 끝까지 일정을 준수할 수 있도록 지원합니다. 🚀

범위 확장(scope creep)이란 무엇인가요? 범위 확대는 시간, 예산 또는 리소스를 조정하지 않고 프로젝트의 목표, 작업 또는 결과물을 점진적으로 통제되지 않게 확대하는 것을 의미합니다. 이는 공식적인 승인 절차를 거치지 않고 새로운 기능이나 요청이 추가될 때 종종 발생합니다. 프로젝트 범위를 효과적이고 사전에 관리하면 범위 확대를 방지할 수 있습니다.

다음은 주요 도구의 주요 기능과 가격 구조를 간단히 비교한 것입니다.

도구 이름 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp ClickUp Brain, AI 에이전트, 팀 협업, 템플릿, 15개 이상의 맞춤형 보기, 실시간 대시보드, 워크플로우 자동화 올인원 프로젝트 및 생산성 플랫폼을 찾는 신생 기업부터 대기업까지 무료 플랜 이용 가능, 기업용 맞춤형 플랜도 제공 Jira 일정 보기, 범위 테이블, 필터, 맞춤형 쿼리, 작업 보기, Atlassian AI 애자일 프로젝트 관리 및 문제 추적이 필요한 기술 팀, 개발자, 중대형 소프트웨어 회사 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 8.60달러부터 시작합니다 Asana 다중 보기, Asana AI, 라벨 및 사용자 정의 필드, 작업 자동화, 보고서 업무 관리 및 작업 조정 도구를 찾고 있는 중소기업 및 여러 부서의 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 13.49달러부터 시작합니다 Smartsheet WBS, 롤업 보고서, 중요 경로 분석, AI 지원, 템플릿 스프레드시트 스타일의 프로젝트 및 리소스 관리를 위한 구조화되고 데이터가 많은 프로세스를 갖춘 중대형 기업 무료 플랜 없음, 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작합니다 Wrike 자동 알림, 승인 워크플로우, 간트 차트, 칸반 보드 고급 보고 기능을 갖춘 프로젝트 및 업무 관리 소프트웨어를 찾고 있는 중규모 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 10달러부터 시작합니다 Monday. com 색상 코드 보드, 간트 차트, AI 지원, 자동화, 유연한 워크플로우 시각적인 프로젝트 및 워크플로우 관리 플랫폼을 찾는 중소기업부터 대기업까지 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작합니다 Microsoft Project 작업 기록, 보기, 그리드, 칸반 보드, 프로젝트 상태 추적, Copilot, Microsoft 생태계 고급 프로젝트 계획 및 일정 관리 도구를 찾고 있는 인증된 프로젝트 관리자가 있는 기업 및 PMO 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 10달러부터 시작합니다 팀워크 사용자 지정 가능한 양식, 프라이버시 설정, 승인 워크플로우, 시간 추적, AI 지원 클라이언트 및 서비스 중심의 프로젝트 관리 플랫폼이 필요한 대행사 및 클라이언트 서비스 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 13.99달러부터 시작합니다 Basecamp Hill 차트, 미션 컨트롤, 팀 커뮤니케이션 도구, 그룹별 할 일 목록 간단한 프로젝트 협업 도구를 찾고 있는 소규모 팀, 스타트업 및 비기술 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작합니다 OpenProject 목록 보기, EVA 분석, 부모-자식 보드, AI 지원 오픈 소스 프로젝트 관리 소프트웨어를 찾고 있는 정부 기관, 비영리 단체 및 기술에 정통한 팀 무료 플랜 이용 가능, 유료 플랜은 사용자당 월 7.25달러부터 시작합니다

적합한 범위 관리 도구를 선택하는 방법

최고의 프로젝트 범위 관리 도구는 프로젝트의 복잡성에 부합하고 조직의 워크플로우에 적합해야 하며, 효과적인 범위 관리를 가능하게 해야 합니다.

이 도구가 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

작업 분할 구조: 프로젝트를 더 작고 관리하기 쉬운 구성 요소로 분할하는 프로젝트를 더 작고 관리하기 쉬운 구성 요소로 분할하는 작업 분할 구조 (WBS)를 생성하여, 결과물을 더 쉽게 할당하고 추적할 수 있도록 지원합니다

변경 및 위험 관리: 변경 요청에 대한 기본 제공 워크플로우를 지원하고, 계획에 영향을 미치기 전에 위험을 평가합니다 변경 요청에 대한 기본 제공 워크플로우를 지원하고, 계획에 영향을 미치기 전에 위험을 평가합니다

실시간 협업: 프로젝트 팀이 동기화 상태를 유지할 수 있도록 댓글, 알림, 문서 공유 등의 기능을 제공합니다

사용자 지정 가능한 워크플로우: 모든 프로젝트에 동일한 접근 방식을 강요하는 대신, 특정 프로젝트의 요구 사항에 맞게 프로세스의 모양을 조정할 수 있습니다

보고 및 대시보드: 고급 보고 및 대시보드를 제공하여 범위 상태를 추적하고 병목 현상을 조기에 파악할 수 있습니다

권한 및 역할 관리: 범위 요소에 액세스하거나 수정할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다

아래에는 사용할 수 있는 최고의 범위 관리 도구의 목록이 정리되어 있습니다.

1. ClickUp (민첩한 지원을 제공하는 AI 기반 범위 관리에 가장 적합)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 프로젝트 관리 팀을 위한 ClickUp으로 복잡한 프로젝트를 관리하고, 프로젝트 타임라인을 계획 및 시각화하고, 여러 부서의 업무를 조정하세요

ClickUp은 팀이 프로젝트를 쉽게 계획하고 실행하며 완벽한 가시성을 확보할 수 있도록 지원하는 다양한 기능을 갖춘 플랫폼입니다.

AI 기반 작업 관리 및 내장된 자동화 기능을 통해 범위를 효과적으로 관리하고, 프로젝트 이해 관계자와 명확한 기대치를 설정하고, 변경 사항 처리 방법을 요약하고, 모든 조정이 적절한 검토를 거치도록 할 수 있습니다.

ClickUp에서 Money 사용자 정의 필드를 만들어 예상 비용과 실제 비용을 기록하고 분류하세요

ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 팀은 프로젝트를 관리 가능한 단계, 작업, 하위 작업 및 스프린트로 분할하여 체계적인 계획 및 실행을 진행할 수 있습니다.

프로젝트 범위를 효과적으로 관리하기 위해 워크플로우에 맞는 사용자 정의 필드를 사용하여 각 작업에 자세한 내용을 추가하고 우선순위 또는 부서에 따라 프로젝트 결과물을 분류할 수 있습니다.

AI를 활용하여 정확한 추적 및 제어

통합 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 작업, 문서, 사람 및 지식을 한 곳에서 연결합니다. 다음을 통해 프로젝트 관리자의 프로젝트 범위 관리를 간소화합니다.

작업 공간 전체에서 AI 기반 검색 및 AI 어시스턴트 를 사용하여 범위 관련 질문에 즉시 답변을 얻을 수 있습니다

범위 변경 감지 원래 범위에 영향을 미칠 수 있는 새로운 작업이나 요구 사항을 표시하여

프로젝트 진행 상황 및 범위 변경에 대한 이해 관계자에 대한 자동 업데이트

영향 분석을 통해 제안된 변경 사항이 타임라인, 리소스 및 결과물에 미치는 영향을 신속하게 평가할 수 있습니다

ClickUp Brain을 사용하여 작업을 확인하고 긴급도와 중요도에 따라 우선 순위를 지정하세요

사용자 지정 가능한 템플릿으로 단순화 및 표준화

ClickUp의 전용 프로젝트 범위 템플릿은 프로젝트의 범위, 결과물, 타임라인 및 책임을 처음부터 명확하게 정의할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 이를 통해 기대치를 설정하고, 모든 사람이 동일한 정보를 공유하며, 협업을 지원할 수 있습니다.

예를 들어, ClickUp의 작업 범위 템플릿은 프로젝트의 성공을 위해 필요한 커뮤니케이션 플랜, 변경 관리 프로세스, 예산 세부 사항 및 승인 단계를 요약합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 범위 템플릿을 사용하여 프로젝트 범위 및 실행 계획을 쉽게 공유하세요

특정 작업, 소유자가 지정된 결과물 및 프로젝트에서 기대되는 결과를 명확하게 정의하여 범위 관련 불일치를 방지하세요

타임라인과 주요 마일스톤 을 설정하여 명확한 로드맵을 제공하고 나중에 새로운 작업이 추가되는 것을 방지하세요

리소스, 예산 등과 관련된 한도 및 범위에 포함되지 않은 사항을 명확히 밝히세요

사용자 정의 필드 및 사용자 정의 상태로 맞춤 설정하여 원하는 방식으로 프로젝트를 추적할 수 있습니다

마찬가지로, ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿은 계획 단계에서 프로젝트 목표를 정의하고 프로젝트의 라이프사이클 전반에 걸쳐 변경 사항을 관리하는 데 사용되는 제어 수단을 요약합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 범위 관리 플랜 템플릿으로 프로젝트 실행 전략을 수립하세요

프로젝트가 해결하고자 하는 문제 , 프로젝트가 제공하는 기회 , 그리고 달성하고자 하는 목표 를 요약하세요

범위에 포함되는 사항 과 포함되지 않는 사항을 정의하여 모든 관련자가 프로젝트의 범위를 명확히 이해할 수 있도록 하세요

보안 링크를 통해 주요 이해 관계자와 공유하여 검토 및 승인을 받으세요

이 문서는 프로젝트를 집중적으로 진행하고, 일정을 준수하며, 예상치 못한 상황을 방지하기 위한 공동 합의서입니다.

ClickUp의 최고의 기능

다중 보기 : 모든 워크플로우에 대해 목록, 보드, 간트, 달력 등 : 모든 워크플로우에 대해 목록, 보드, 간트, 달력 등 15개 이상의 맞춤형 보기로 작업을 원하는 방식으로 시각화하세요

실시간 협업: ClickUp Docs 및 화이트보드와 같은 실시간 협업 도구를 사용하여 팀 및 이해 관계자와 함께 프로젝트를 공동으로 계획하고 모니터링하세요 ClickUp Docs 및 화이트보드와 같은 실시간 협업 도구를 사용하여 팀 및 이해 관계자와 함께 프로젝트를 공동으로 계획하고 모니터링하세요

상황별 채팅: ClickUp 채팅을 통해 업무가 진행되는 곳에서 바로 대화를 나눌 수 있어 모든 사람이 일의 진행 상황을 파악할 수 있습니다

목표 추적: ClickUp 목표에서 명확한 프로젝트 목표를 설정하고, 측정 가능한 목표로 나누고, 진행 상황을 실시간으로 추적하세요 ClickUp 목표에서 명확한 프로젝트 목표를 설정하고, 측정 가능한 목표로 나누고, 진행 상황을 실시간으로 추적하세요

보고: ClickUp 대시보드를 사용하여 캠페인 성과부터 청구 가능한 시간까지 모든 것을 보여주는 맞춤형 보고서를 작성하세요

우선순위, 진행 상태 또는 업무 소유자에 대한 혼란을 없애고 싶으신가요? 이 비디오를 시청하여 긴 업데이트 보고서를 보내지 않고도 팀과 클라이언트에게 명확한 상태 스냅샷을 제공하는 공유 가능한 대시보드를 만드는 방법을 알아보세요.

ClickUp의 한도

고급 기능이나 더 복잡한 워크플로우는 학습이 필요합니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

모든 캠페인, 에스컬레이션, 프로세스 개선 및 작업이 맞춤형 보기, 자동화, 문서 및 대시보드를 통해 연결되어 한 곳에 보관됩니다. 분산된 스프레드시트, 끝없는 Slack 스레드 및 사일로화된 도구를 대체합니다. 플랫폼을 떠나지 않고도 작업 소유권, SLA 성능 및 여러 부서의 워크플로우를 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 간단히 말해서, ClickUp은 여러 팀과 기능에 대한 완전한 가시성과 제어를 제공합니다.

2. Jira (애자일 소프트웨어 프로젝트 관리에 가장 적합)

atlassian.com을 통해

Jira는 팀이 간단한 작업 목록부터 복잡한 애자일 소프트웨어 개발 프로젝트에 이르기까지 모든 것을 계획, 추적 및 관리할 수 있도록 지원하는 범위 관리 도구입니다.

범위 보기를 통해 플랜의 작업 개요를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 일정 보기는 모든 작업의 시각적 로드맵을 표시하고, 범위 테이블 보기는 할 일 목록의 역할을 합니다. 에픽, 스토리 및 하위 작업을 통해 모든 정보를 볼 수 있으므로, 완료해야 할 작업과 기다릴 수 있는 작업을 쉽게 정의할 수 있습니다.

필터 및 맞춤형 쿼리를 통해 프로젝트의 범위를 조정하고 언제든지 범위 내 또는 범위 외의 항목을 모니터링할 수 있습니다.

Jira의 최고의 기능

프로젝트 백로그의 우선 순위를 지정하고 관리하여 팀이 가장 중요한 항목을 작업할 수 있도록 하세요

Atlassian AI로 일반적인 워크플로우를 자동화하세요

스크럼, 칸반 또는 팀의 워크플로우에 적합한 하이브리드 모델과 같은 방법론을 사용하여 진행 상황을 추적하세요

작업 순서를 파악하고, 병목 현상을 파악하고, 지연을 방지하여 작업 의존성을 관리하세요

작업 보기를 맞춤 설정하여 작업을 추적하고 배포 빈도 및 사이클 시간을 통해 워크플로우를 최적화하세요

상세한 보고서 및 대시보드를 생성하여 프로젝트의 상태를 가시적으로 관리하세요

Jira의 한도

설정 및 구성이 복잡할 수 있으며, 특히 기술에 익숙하지 않은 팀의 경우 더욱 그렇습니다

필터링은 복잡할 수 있어 원하는 것을 정확히 찾는 것이 어려울 수 있습니다

Jira 가격

Free

표준 : 사용자당 월 8.60달러

프리미엄 : 사용자당 월 17달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (6,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,200+ 리뷰)

실제 사용자들은 JIRA에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

Jira의 가장 유용한 점은 다양한 프로젝트 관리 요구 사항에 적응할 수 있다는 것입니다. 자세한 보고 및 여러 타사 도구와의 통합을 지원하며, 명확한 작업 할당 및 추적을 통해 책임감을 확보할 수 있습니다.

3. Asana (워크플로우 관리 및 작업 추적에 가장 적합)

asana를 통해

Asana는 리소스 할당, 작업 항목 확인, 진행 상황 추적 및 프로젝트 관리를 지원하는 고급 일정 관리 도구를 제공하는 프로젝트 관리 소프트웨어입니다.

프로젝트 템플릿과 사용자 지정 가능한 필드를 사용하여 모든 세부 사항을 세분화하여 모든 사람이 범위 내와 범위 외의 사항을 알 수 있습니다. 변경이 필요한 경우 작업 의존성과 내장된 승인 워크플로우를 사용하여 변경 사항을 검토하고 제어할 수 있습니다.

범위 확대를 관리하는 일환으로 각 변경 요청을 추적하고, 승인을 받고, 효과적으로 감사하세요.

Asana의 최고의 기능

소유자, 마감일 및 우선순위에 대한 정보와 함께 작업을 관리 가능한 작업으로 나눕니다

목록, 달력, 간트 차트, 칸반 보드 등 다양한 형식으로 작업을 시각화하세요

작업 내에서 팀 회원들과 직접 소통하고 협업하세요

라벨과 사용자 지정 필드를 추가하여 자동으로 정렬, 필터링 및 보고서를 작성하세요

일상적인 작업과 워크플로우를 자동화하여 시간을 절약하고 오류를 줄이세요

Asana AI를 활용하여 상태 업데이트를 만들고 프로젝트 위험을 파악하세요

Asana의 한도

댓글이나 설명과 같은 특정 필드 내에서 검색 기능이 제한적입니다

Asana 가격

개인용: $0

스타터: 사용자당 월 13.49달러

고급: 사용자당 월 30.49달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

Asanas 앱을 사용하는 것이 정말 즐겁습니다. 프로젝트 설정 과정이 매우 간단했고, 템플릿도 유용했습니다. 작업 템플릿 덕분에 일이 훨씬 쉬워졌습니다. 일부 작업을 정말 쉽게 자동화할 수 있도록 설정할 수 있는 규칙과 워크플로우가 마음에 듭니다.

📮 ClickUp Insight: 할 일 목록이 효과적이라고 생각하시나요? 다시 한 번 생각해보세요. 당사의 설문조사에 따르면, 전문가의 76%는 작업 관리를 위해 자체 우선순위 지정 시스템을 사용하고 있습니다. 그러나 최근 연구에 따르면, 근로자의 65%는 효과적인 우선순위 지정이 이루어지지 않은 상태에서 높은 가치의 작업보다 쉬운 작업에 집중하는 경향이 있는 것으로 확인되었습니다. ClickUp의 작업 우선순위는 복잡한 프로젝트를 시각화하고 처리하는 방식을 변화시켜 중요한 작업을 쉽게 강조 표시합니다. ClickUp의 AI 기반 워크플로우와 맞춤형 우선순위 플래그를 사용하면 항상 먼저 처리해야 할 작업을 알 수 있습니다.

4. Smartsheet (스프레드시트 스타일의 작업 관리에 가장 적합)

smartsheet를 통해

Smartsheet를 사용하면 팀이 작업, 하위 작업, 의존성 및 마감일이 그리드 보기로 정리된 상세한 프로젝트 플랜을 만들어 프로젝트 범위를 명확하게 정의할 수 있습니다.

기성 프로젝트 범위 템플릿 라이브러리를 통해 팀은 프로젝트 범위, 결과물, 타임라인 및 제외 사항을 구조화된 형식으로 문서화할 수 있습니다. 롤업 보고서는 여러 프로젝트의 범위 상태, 결과물 진행 상황 및 주요 메트릭을 통합된 보기로 제공합니다.

이 도구는 또한 팀이 간트 차트와 중요 경로 분석을 사용하여 의존성을 시각화하고 프로젝트 기준에 대한 진행 상황을 측정할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 범위 변경이 타임라인이나 리소스 할당에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

Smartsheet의 최고의 기능

프로젝트 관련 파일과 대화를 작업에 직접 첨부하여 중앙 집중화하세요

프로젝트 문서, 댓글 및 승인에 대한 버전 관리 및 행 수준 댓글 기능을 이용하세요

프로세스와 워크플로우를 자동화하여 변경 사항을 파악하고 승인을 요청하세요

동적 보기를 사용하여 다른 사람이 보고 편집할 특정 데이터를 필터링하세요

사용자 지정 가능한 대시보드 및 보고서를 통해 진행 상황과 주요 메트릭을 실시간으로 추적하세요

AI 지원을 통해 키 정보를 추출하고, 수식을 생성하고, 콘텐츠 생성을 자동화하세요

Smartsheet의 한도

내장된 커뮤니케이션 도구가 부족하고 모바일 앱의 기능이 제한적입니다

스프레드시트와 유사한 인터페이스는 익숙하지만, 매우 크고 복잡한 프로젝트를 관리하는 데는 번거로울 수 있습니다

Smartsheet 가격

Pro: 사용자당 월 12달러

비즈니스: 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

고급 작업 관리: 맞춤형 가격

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (19,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,400개 이상의 리뷰)

Smartsheet에 대한 실제 사용자의 평가는 어떻습니까?

G2 리뷰를 확인하세요:

우리 회사는 Smartsheet를 사용하여 연료 가격부터 IT 요청, C 스토어 전환 진행 상황 추적에 이르기까지 유용한 정보를 보관하고 있습니다. Smartsheet가 도울 수 있는 방법에는 정말로 한도가 없습니다. 워크플로우와 자동화를 만들어 모든 후속 이메일을 줄일 수 있습니다. 전체 기업에서 액세스할 수 있도록 모든 정보를 한 곳에 보관하고, 모든 부서에서 실시간으로 업데이트를 받을 수 있습니다.

5. Wrike (작업 수주 표준화에 가장 적합)

wrike를 통해

Wrike는 AI를 사용하여 잠재적 위험을 식별하고, 개선이 필요한 부분을 강조 표시하고, 프로젝트가 범위 내에서 진행될 수 있도록 자동화 규칙을 제안하여 범위 관리 플랜을 개선합니다.

간트 차트 및 칸반 보드와 같은 강력한 추적 도구를 통해 팀은 원래 범위 기준에 대한 진행 상황을 시각화할 수 있으므로, 예상치 못한 변경 사항이나 지연이 발생하기 전에 쉽게 파악할 수 있습니다.

Wrike의 맞춤형 요청 양식 은 새로운 업무의 접수를 표준화하는 데 유용합니다. 이를 통해 모든 새로운 요청이 프로젝트에 추가되기 전에 공식적인 검토 및 승인 프로세스를 거치도록 하여 범위를 제어할 수 있습니다.

Wrike의 최고의 기능

크로스 태그 팀을 통해 팀원들이 프로젝트의 작업을 볼 수 있도록 지원하세요

작업별 댓글 및 실시간 편집을 통해 팀 회원들과 협업하세요

대화형 간트 차트를 사용하여 프로젝트 일정과 의존성을 시각화하세요

변경 사항을 기록하고 감사 가능한 기록을 생성하여 투명성을 확보하세요

AI를 사용하여 지연 및 리소스 과부하와 같은 범위와 관련된 위험을 표시하세요

Wrike의 한도

모바일 버전은 데스크톱 앱에 비해 일부 기능이 부족합니다

대규모 팀의 경우 다른 Wrike 대안보다 비용이 더 많이 들 수 있습니다

Wrike 가격

무료: $0

팀: 사용자당 월 10달러

비즈니스: 사용자당 월 25달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Pinnacle: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

Wrike가 여러 프로젝트와 마감일을 통해 팀이 일관성을 유지할 수 있도록 지원하는 방식이 정말 마음에 듭니다. 사용자 지정 가능한 대시보드와 작업 보기를 통해 누가 어떤 작업을 진행 중인지 쉽게 확인할 수 있으며, 내장된 협업 도구(댓글 및 파일 공유 등)를 통해 끝없는 이메일 스레드가 필요하지 않습니다.

6. Monday.com (워크플로우 및 가시성 개선에 가장 적합)

Monday.com은 프로젝트 목표, 결과물, 제외 사항, 제약 조건, 가정, 이해 관계자 분석 및 타임라인을 요약하여 팀이 프로젝트 범위를 명확하게 정의, 문서화 및 관리할 수 있도록 지원합니다.

범위 요소를 사용자 지정 가능한 보드로 변환하여 팀이 소유자를 지정하고, 마감일을 설정하고, 상태를 추적하고, 칸반, 간트 및 타임라인을 포함한 여러 보기를 사용하여 진행 상황을 시각화할 수 있습니다.

사용자 지정 가능한 대시보드는 여러 프로젝트 보드에서 정보를 단일 개요 보기로 가져와 관리자가 진행 상황을 모니터링하고 KPI를 추적하며 잠재적인 범위 확대 및 예산 초과를 문제가 되기 전에 발견할 수 있도록 지원합니다.

모든 일이 문서화된 프로젝트 범위와 엄격하게 일치하도록 하고, 변경이나 추가 사항에 대해서는 공식적인 승인을 받도록 함으로써 과잉 투자를 방지할 수 있습니다.

Monday.com의 최고의 기능

간트 차트를 사용하여 일정을 시각화하고 키 마일스톤을 파악하세요

프로젝트 플랜 템플릿을 사용하여 문제를 정의하고, 목표를 설정하고, 시각화하세요

색상 코드 보드부터 유연한 워크플로우에 이르기까지 모든 것을 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다

일상적인 작업과 알림을 자동화하여 워크플로우와 커뮤니케이션을 간소화하세요

각 작업의 컨텍스트에 직접 댓글, 파일 및 업데이트를 추가하여 협업하세요

AI 지원을 사용하여 작업을 자동화하고 작업 및 워크플로우를 생성하세요

Monday.com의 한도

일부 기능은 효율적으로 작동하기 위해 고급 설정이 필요하기 때문에 새로운 공동 작업자의 온보딩이 느려질 수 있습니다

Monday.com 가격

무료 (최대 2명의 사용자)

기본: 사용자당 월 12달러

표준: 사용자당 월 14달러

Pro: 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Monday.com 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (5,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday.com에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰를 확인하세요:

보드와 자동화를 사용자 정의할 수 있는 점이 마음에 듭니다. 덕분에 시스템을 워크플로우에 쉽게 적용할 수 있습니다. Slack 및 Google Drive와 같은 도구와의 통합도 원활합니다.

7. Microsoft Project (기업 수준의 프로젝트 계획에 가장 적합)

microsoft Project를 통해

Microsoft Project는 Microsoft 365 앱에서 프로젝트, 작업 및 할 일 목록을 관리하기 위한 중앙 집중식 작업 공간을 제공하는 계획 소프트웨어입니다. 애자일 스프린트 계획, 사용자 정의 필드 및 작업 기록과 같은 기능을 제공합니다.

Microsoft Project의 범위 관리의 핵심 강점은 엄격한 계획 및 추적 기능에 있습니다. 초기 플랜(범위 기준)이 설정되면, 현재 진행 상황을 그 플랜과 비교하여 편차를 쉽게 파악할 수 있습니다.

또한 Copilot의 AI는 프로젝트 플랜을 생성하고, 비용 초과 및 위험을 파악하고, 상태 보고서를 작성하고, 프로젝트 범위에 따른 목표를 제안할 수 있습니다.

이 도구는 내 하루, 내 작업, 내 플랜과 같은 직관적인 레이아웃을 갖추고 있어 다음에 집중해야 할 작업을 항상 파악할 수 있습니다. 간트 차트, 그리드, 칸반 보드와 같은 보기를 사용하여 프로젝트를 지도에 표시할 수 있습니다.

Microsoft Project의 최고의 기능

세부적인 작업 분할 구조(WBS)를 개발하여 범위를 세심하게 정의하세요

복잡한 작업 의존성을 관리하고 프로젝트의 중요 경로 를 파악하세요

템플릿을 사용하여 플랜을 만들고 목록, 보드, 타임라인 등의 보기를 선택하세요

실시간 대시보드 및 보고서를 통해 진행 상황, 프로젝트 예산 및 리소스 할당을 확인하세요

계획 목표에 따라 버킷과 작업을 생성하세요

심층적이고 사용자 지정 가능한 보고서 를 생성하여 프로젝트의 성능과 상태를 분석하세요

Teams 및 Power BI와 같은 다른 Microsoft 애플리케이션과 기본적으로 통합하여 협업 및 보고 기능을 강화하세요

Microsoft Project의 한도

제한된 맞춤 설정 옵션, 유연성 부족, 다른 시스템과의 통합에 잠재적인 어려움

이 소프트웨어는 가격이 비싸기 때문에 소규모 조직이나 팀에게는 장애물이 될 수 있습니다

Microsoft Project 가격

Microsoft Planner: 무료

Planner 플랜 1: 사용자당 월 10달러

Planner 및 Project Plan 3: 사용자당 월 30달러

Planner 및 Project Plan 5: 사용자당 월 55달러

Microsoft Project 평가 및 리뷰

G2: 4.0/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Project에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

용량 계획의 깔끔한 기능은 리소스를 효율적으로 할당하는 작업을 단순화합니다. 또한, 스케줄링 및 계획 도구는 시각적인 타임라인(간트 차트)과 의존성 추적 등 프로젝트의 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 되는 뛰어난 기능을 제공합니다.

8. Teamwork (프로젝트 관리 및 보고에 가장 적합)

teamwork를 통해

Teamwork는 클라이언트의 업무를 처리하기 위해 구축된 종합적인 프로젝트 관리 플랫폼으로, 프로젝트 범위를 관리하는 데 매우 적합합니다.

목표와 체크포인트를 정의할 수 있어 범위 관리 프로세스를 간소화합니다. 또한 마일스톤을 설정하고, 프로젝트 진행 상황을 추적하며, 모든 프로젝트 단계에서 클라이언트에게 실시간 가시성을 제공할 수 있습니다.

사용자 지정 가능한 양식을 사용하여 요청과 피드백을 수집하면, 이러한 요청과 피드백이 실행 가능한 작업으로 자동 변환됩니다. 유연한 권한 및 프라이버시 설정을 통해 팀은 클라이언트가 직접 협업할 수 있도록 허용하면서, 클라이언트가 볼 수 있는 내용을 제어할 수 있습니다.

Teamwork AI 는 팀이 정보를 통합하고, 용량에 대한 빠른 통찰력을 확보하고, 경비 기록을 자동으로 채울 수 있도록 지원합니다.

팀워크의 최고의 기능

모든 작업을 보고 팀의 업무량을 한눈에 파악하세요

작업 수준에서 시간을 정확하게 추적하여 노력과 예산을 모니터링하세요

재사용 가능한 프로젝트 및 작업 목록 템플릿으로 프로젝트 설정을 표준화하세요

접을 수 있는 섹션을 사용하여 전체적인 프로젝트에서 세부 하위 작업으로 확대 또는 축소할 수 있습니다

초안 및 수정부터 최종 승인까지 모든 것을 한 곳에서 관리하여 클라이언트의 검토 및 승인 프로세스를 간소화하세요

팀워크의 한계

일부 기능은 데스크탑 버전에 비해 모바일 앱에서 사용이 불가능하거나 탐색이 어렵습니다

대량의 동시 프로젝트를 관리할 경우 성능이 느려질 수 있습니다

팀워크 가격 계획

Free

제공: 사용자당 월 13.99달러

Grow: 사용자당 월 25.99달러

규모: 사용자당 월 69.99달러

Enterprise+: 맞춤형 가격

팀워크 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Teamwork에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

Teamwork는 매우 직관적인 인터페이스를 갖추고 있어, 시작하기 위해 수많은 설정을 헤매지 않아도 되었습니다. 비밀 코드를 해독하는 듯한 느낌 없이 프로젝트를 만들고, 작업을 할당하고, 마감일을 설정할 수 있었습니다. 정말 큰 차이를 만든 한 가지 특징은 의존성과 하위 작업으로 일을 정리할 수 있다는 점이었습니다.

Teamwork는 매우 직관적인 인터페이스를 갖추고 있어, 시작하기 위해 수많은 설정을 헤매지 않아도 되었습니다. 비밀 코드를 해독하는 듯한 느낌 없이 프로젝트를 만들고, 작업을 할당하고, 마감일을 설정할 수 있었습니다. 정말 큰 차이를 만든 한 가지 특징은 의존성과 하위 작업으로 일을 정리할 수 있다는 점이었습니다.

9. Basecamp (프로젝트 관리 및 협업에 가장 적합)

basecamp를 통해

Basecamp는 단순함으로 유명한 프로젝트 관리 및 팀 커뮤니케이션 도구입니다. 프로젝트 범위를 할 일 목록으로 세분화하여 모든 사람이 수행해야 할 작업과 프로젝트의 일부를 알 수 있습니다.

이 플랫폼의 명확하고 연대기적인 레이아웃과 커뮤니케이션 도구는 범위 관리에 유용한 자산입니다. 메시지 보드는 프로젝트 전체의 공지 사항과 범위 관련 토론을 한 곳에 모아 놓으며, 할 일 목록을 통해 특정 결과물을 명확하게 할당하고 추적할 수 있습니다. 일정 은 모든 키 날짜와 마감일을 모든 사람이 볼 수 있도록 표시합니다.

Basecamp의 최고의 기능

모든 할 일을 한 곳에서 개요로 확인하여 프로젝트의 전체적인 상황을 파악하세요

중요한 날짜, 마일스톤 및 마감일을 예약하여 전체 팀의 가시성을 확보하세요

반복되는 체크인 질문을 자동화하여 팀이 진행 상황을 일관되게 유지할 수 있도록 하세요

Hill Charts, LineUp 및 Mission Control을 사용하여 진행 상황을 시각적으로 추적하세요

그룹화된 할 일 목록을 사용하여 특정 작업을 확대하거나 축소하여 더 큰 화면으로 볼 수 있습니다

Basecamp의 한도

여러 카드와 프로젝트를 오가며 모든 것을 추적하는 것은 어려운 일입니다

간트 차트, 시간 추적, 상세한 보고와 같은 고급 프로젝트 관리 기능이 부족하여 복잡한 프로젝트에 중요할 수 있습니다

Basecamp 가격

개인용: 무료

추가: 사용자당 월 15달러

Pro Unlimited: 월 299달러(연간 청구)

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (5,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,000+ 리뷰)

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

Basecamp가 제 업무에 도입된 후 정말 안심이 되었습니다. 직관적인 인터페이스로 지식이 없는 사람도 쉽게 이해할 수 있습니다. 할 일 목록을 작성하면 하루 일정을 정리하고, 팀원들에게 업무를 위임하고, 완료된 항목을 확인할 수 있습니다. 목록에서 항목을 지울 때의 기분은 정말 좋습니다!

10. OpenProject (복잡한 프로젝트 관리에 가장 적합)

openProject를 통해

OpenProject는 오픈 소스 프로젝트 관리 소프트웨어로, 팀이 프로젝트 라이프사이클 전반에 걸쳐 조직을 유지하고 통제력을 유지할 수 있도록 지원합니다. 아이디어를 쉽게 수집하고 프로젝트의 범위와 결과물을 정의할 수 있습니다. 또한 목록 보기를 사용하여 구조화된 작업 패키지로 나눌 수 있습니다.

팀은 각 작업 패키지에 소요된 시간과 비용을 추적하고, 이를 초기 예산과 비교하여 범위 확대를 방지하고 재무 관리를 보장할 수 있습니다. 범위의 변경 사항은 워크플로우 및 상태 업데이트를 통해 공식적으로 관리할 수 있습니다.

또한 EVA(적립 가치 분석)를 사용하면 실제 시간 및 비용에 대한 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

OpenProject의 최고의 기능

설명, 우선순위, 상태 및 담당자를 통해 작업을 세밀하게 추적하세요

부모-자식 보드를 사용하여 프로젝트의 WBS 구조를 구축하고 시각화하세요

간트 차트를 사용하여 타임라인, 의존성 및 중요 경로를 계획하고 시각화하세요

프로젝트 로드맵을 이해 관계자와 공유하고, 피드백을 구하며, 실행 가능한 플랜을 작성하세요

AI 어시스턴트를 사용하여 회의 아젠다 및 요약을 생성하여 주요 결정을 캡처하세요

OpenProject의 한도

오픈 소스 도구인 자체 호스팅 버전은 설치, 구성 및 유지 관리에 상당한 기술적 전문 지식이 필요합니다

사용자 인터페이스는 강력하지만, 일부 상용 경쟁 제품에 비해 현대적이거나 직관적이지는 않습니다

OpenProject 가격 정보

커뮤니티: 무료

클라우드 기본: 사용자당 월 7.25달러(연간 청구)

클라우드 프로페셔널: 사용자당 월 13.50달러(연간 청구)

클라우드 프리미엄: 사용자당 월 19.50달러(연간 청구)

클라우드 기업용: 맞춤형 가격

OpenProject 평가 및 리뷰

G2: 3.8/5 (20개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (180개 이상의 리뷰)

OpenProject에 대해 실제 사용자들은 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰를 확인하세요:

OpenProject는 광범위한 프로젝트 관리 기능을 갖춘 올인원 도구입니다. 이 도구를 사용하면 작업 타임라인을 관리하고 문제를 추적할 수도 있습니다. 또한 팀 회원은 직관적인 인터페이스를 사용하여 워크플로우를 맞춤 설정하고 자세한 프로젝트 로드맵을 설정할 수 있습니다.

ClickUp으로 프로젝트 범위 확대를 방지하세요

명확한 범위 관리는 프로젝트의 진행 과정을 형성합니다. 프로젝트 범위를 신중하게 관리하면 혼란을 방지할 뿐만 아니라 필요한 것을 일정대로 정확하게 전달할 수 있는 여지를 만들 수 있습니다.

ClickUp을 사용하면 범위 문제를 조기에 발견하고, 방향을 전환하며, 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있습니다. AI 기반 플랫폼은 모든 프로젝트 작업, 문서, 대화 및 보고서를 하나의 공유 작업 공간에 통합하여 팀이 프로젝트 범위 관리를 스트레스 없이 진행할 수 있도록 지원합니다.

