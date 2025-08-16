마케팅, YouTube 및 교육을 위한 무료 비디오 스크립트 템플릿

어떤 날은 아이디어가 쏟아져 나옵니다. 강렬한 시작 문구, 임팩트 있는 행동 유도 문구 등 모든 것이 떠오릅니다.

다른 날에는? 당신과 깜빡이는 커서, 그리고 모양을 만들지 않는 개요만 남아 있습니다.

만약 당신이 말하고 싶은 내용은 알고 있지만 어떻게 표현해야 할지 막막한 그 어중간한 상황에 처해본 적이 있다면, 당신은 혼자가 아닙니다!

좋은 스크립트 템플릿이 모든 차이를 만듭니다. 이 템플릿은 장면마다 메시지가 명확하게 전달될 수 있도록 기본 구조를 제공합니다.

이 블로그에서는 최고의 무료 비디오 스크립트 템플릿에 대해 설명합니다.

비디오 스크립트 템플릿이란 무엇일까요?

비디오 스크립트 템플릿을 사용하면 아이디어를 명확하게 구조화하고 녹화 중에 메시지를 일관되게 전달할 수 있습니다. 탄탄한 비디오 스크립트 개요가 준비되어 있으면 기억에 의존하거나 즉흥적으로 대응할 필요가 없습니다.

이 템플릿은 메시지를 배치할 위치, 영상을 소개할 시점, 그리고 인상을 남기는 마무리 방법을 보여줍니다. 모든 섹션에는 목적이 있으며, 처음부터 끝까지 명확하게 전달할 수 있습니다.

마케팅 비디오를 제작하거나, 캠페인에 사용할 향후 비디오를 계획하거나, 단순히 생각을 정리하기 위해 스크립트 템플릿을 사용하면 프로세스의 속도와 신뢰성이 크게 향상됩니다.

최고의 비디오 스크립트 템플릿 한눈에 보기

좋은 비디오 스크립트 템플릿의 조건은 무엇일까요?

비디오 스크립트 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

명확한 구조: 템플릿을 사용하면 비디오 콘텐츠를 관리하기 쉬운 부분으로 나눌 수 있으므로 메시지가 자연스럽게 전달되고 불필요한 단어가 포함되지 않습니다

청중의 인식: 좋은 비디오 스크립트 템플릿은 목표 청중을 염두에 두고, 그들의 언어를 사용하고 그들에게 중요한 것에 집중할 수 있도록 도와줍니다

유연한 형식: 템플릿은 템플릿은 설명 비디오부터 기업 비디오에 이르기까지 다양한 유형의 비디오 콘텐츠에 사용할 수 있으며, 제한이 없습니다

시각적 계획: 최고의 템플릿은 시각적 요소, 화면 그래픽, 큐 및 전환을 위한 공간을 남겨두어 제작을 더 원활하고 의도적으로 진행할 수 있게 해줍니다

프롬프트 섹션: 훌륭한 템플릿에는 프롬프트, 단계별 가이드, 비디오 스크립트 작성 팁이 포함되어 있어 말의 내용과 표현 방법을 더 깊이 생각할 수 있도록 도와줍니다

스마트 추가 기능: 최고의 템플릿은 최고의 템플릿은 개요 생성 , SEO 노트 또는 아이디어 재사용을 위한 스페이스, 콘텐츠 달력 연동 등 다양한 도구를 제공합니다. 이러한 추가 기능을 사용하면 시간을 절약하고 비디오를 더 큰 전략에 부합하는 결과물로 만들 수 있습니다

➡️ 또한 읽기: 영감을 주는 최고의 기업 비디오 예시 및 아이디어

최고의 비디오 스크립트 템플릿

콘텐츠 생성을 한 단계 더 발전시킬 준비가 되셨나요?

일하는 모든 것을 위한 앱인 ClickUp에는 이 작업을 쉽게 할 수 있는 템플릿이 있습니다! 다음은 사용할 수 있는 최고의 무료 비디오 스크립트 템플릿입니다.

1. ClickUp 팟캐스트 스크립트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 스크립트 템플릿을 사용하여 중단 없이 팟캐스트를 녹음하세요

녹화를 시작하고 즉시 머리가 백지 상태가 된 적이 있다면, 이 템플릿이 적합합니다. ClickUp의 팟캐스트 스크립트 템플릿을 사용하면 팟캐스트 에피소드에서 문장을 중간에 끊거나 중요한 스폰서 광고를 잊어버리는 일이 없도록 할 수 있습니다.

소개부터 엔딩까지 모든 섹션이 명확하게 지도에 표시되어 있으며, 스마트한 프롬프트가 쓰기 시작을 도와줍니다.

ClickUp 문서에 포함되어 있으므로 모든 것이 팀이 이미 일하고 있는 곳에 그대로 남아 있습니다. 따라서 신입 사원이 합류하기 전에 쉽게 편집, 댓글 달기, 업데이트를 할 수 있습니다.

작업 할당, 공동 호스트 태그 지정, 댓글 남기기, 이 문서를 제작 워크플로우 또는 달력에 연결하여 동일한 스페이스에서 계획과 스크립트 작성을 진행할 수 있습니다. 깔끔하고 유연하며 창의력이 떠오를 때 방해되지 않습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

에피소드 세부 정보, 스폰서 노트, 게스트 소개를 하나의 문서에 보관하세요

복제 및 맞춤 설정이 쉬운 테이블로 세그먼트를 형식화하세요

댓글 및 공유 기능을 사용하여 공동 진행자, 에디터 및 게스트와 콘텐츠를 공동 작업하세요

🔑 적합한 대상: 초보자부터 전문가까지, 중요한 요소를 빠뜨리지 않고 팟캐스트를 체계적으로 구성하고 싶은 분들.

2. ClickUp 빈 팟캐스트 개요 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 빈 팟캐스트 개요 템플릿으로 팟캐스트를 처음부터 끝까지 계획하세요

ClickUp의 빈 팟캐스트 개요 템플릿은 모든 것을 하나의 정리된 스페이스에 통합합니다. 편리한 사용자 정의 필드와 하위 작업을 사용하여 게스트를 추적하고, 날짜를 기록하고, 게시 날짜를 정할 수 있습니다.

최종 스크립트를 첨부하는 것은 빠르고, 단계를 완료하면 진행 상황이 자동으로 업데이트됩니다. 이 설정은 팟캐스트 제작을 원활하고 체계적으로 진행하여 시간을 절약하고 팀워크를 용이하게 합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

브레인스토밍, 게스트 계획, 마케팅과 같은 하위 작업을 우선순위와 마감일과 함께 팀 회원에게 할당하세요

작업에 스크립트 링크를 바로 첨부하세요

작업이 완료됨에 따라 진행 상황을 자동으로 확인하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 각 에피소드를 간단하고 반복적으로 관리할 수 있는 방법을 찾고 있는 팟캐스트 팀.

ClickUp의 사용자 정의 AI 필드를 사용하여 중요한 세부 정보를 캡처하세요!

3. ClickUp 콘텐츠 작성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 작성 템플릿으로 모든 콘텐츠를 한 곳에서 정리하세요

훌륭한 비디오 스크립트를 계획하려면 탄탄한 개요가 우선입니다. ClickUp의 콘텐츠 작성 템플릿에는 자신 있게 메시지를 작성하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

명확한 목표 설정, 시청자 이해, 마감일 예약, 모든 미디어 자산 목록 작성 등 전체 콘텐츠 프로세스를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

가장 좋은 점은 무엇일까요? ClickUp Brain도 바로 여기에서 사용할 수 있습니다. AI 기반의 글쓰기 보조 도구로, 스마트한 제안, 콘텐츠 개요 및 개선 사항을 제공합니다. 모든 기능은 ClickUp 문서에서 이용할 수 있습니다.

ClickUp Brain에서 여러 LLM을 사용하여 글쓰기 경험을 향상시키세요

Brain은 브레인스토밍, 수정, 스크립트 작성을 빠르게 진행할 수 있도록 도와줍니다. 또한 업데이트 및 요약을 자동화하고 원하는 어조로 작성하므로 제작에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

중첩된 페이지가 포함된 단일 문서를 사용하여 다양한 콘텐츠 유형을 계획하고 추적하세요

시청자를 파악하고 그들에게 맞는 콘텐츠를 제작하세요

블로그 게시물, 보도 자료, 사례 연구 등 콘텐츠 작성을 위한 구조화된 형식을 따르세요

🔑 이상적인 사용 대상: 창의력을 지원하고 프로젝트를 순조롭게 진행할 수 있는 완전한 단계별 프레임워크를 원하는 작가 및 마케팅 팀.

🔍 알고 계셨나요? 초기 영화는 길이가 1분 정도에 불과했기 때문에 대본이 전혀 필요하지 않았습니다. 대신 영화 제작자들은 간단한 개요인 "시나리오"에 의존했습니다. "각본"이라는 용어는 1940년대에야 널리 사용되기 시작했습니다.

4. ClickUp YouTube 콘텐츠 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 YouTube 콘텐츠 플래너 템플릿으로 YouTube 채널을 원활하게 관리하세요

ClickUp의 YouTube 콘텐츠 플래너 템플릿을 사용하면 계획 및 대본 작성부터 편집 및 게시까지 전체 비디오 계획 프로세스를 하나의 시각적이고 관리하기 쉬운 스페이스로 통합할 수 있습니다. 대본 작성, 녹화, 편집과 같은 기성 작업 단계로 구성되어 있으므로 매번 처음부터 시작하지 않고도 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

각 작업에는 크리에이티브 브리핑, 키워드, 마감일, 스크립트 첨부 파일 등을 입력할 수 있는 스페이스가 있어 모든 것을 한 곳에서 쉽게 관리할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

아이디어에서 게시까지 전체 비디오 파이프라인을 추적하세요

프로덕션 보드 보기에서 스크립팅, 녹화, 편집 등 다양한 작업을 진행하세요

화이트보드에서 팀과 협업하여 비디오 주제와 콘텐츠를 브레인스토밍하세요

🔑 이상적인 사용 대상: YouTube 제작자 및 팀으로, 제작 프로세스를 간소화하고 모든 비디오를 계획대로 진행하고자 하는 경우.

5. ClickUp ChatGPT 글쓰기 템플릿 프롬프트

무료 템플릿 받기 ClickUp의 ChatGPT 프롬프트 쓰기 템플릿을 사용하여 더 빠르고 신선한 글을 작성하세요

말이 자연스럽게 흐르도록 하는 완벽한 영감을 찾고 계십니까? ClickUp의 ChatGPT Prompts for Writing Template에는 글쓰기 루틴에 활기를 불어넣을 수 있는 200개 이상의 창의적이고 기발하며 생각을 자극하는 글쓰기 프롬프트가 포함되어 있습니다.

일기를 쓰거나, 개요를 작성하거나, 시청자의 관심을 끌 수 있는 비디오 아이디어를 브레인스토밍하거나, 준비 운동을 할 때도, 이 프롬프트를 사용하면 쉽게 자신만의 콘텐츠를 만들 수 있습니다. 레이아웃은 유연하여 실험, 재작성, 독창적인 콘텐츠 제작을 위한 충분한 공간을 제공합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

하나의 정리된 문서에서 200개 이상의 다양한 글쓰기 프롬프트를 찾아보세요

개인적인 글쓰기 스타일에 맞게 프롬프트를 수정하고 재구성하세요

생각을 구조화하고, 새로운 주제를 브레인스토밍하고, 유용한 프롬프트를 통해 매력적인 콘텐츠를 만드세요

🔑 이상적인 대상: 작가, 블로거, 학생 또는 창의력의 블록을 극복하고자 하는 모든 사람.

➡️ 또한 읽기: 업무에서 창의적인 프로세스를 변화시키는 글쓰기 프롬프트

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 62%는 ChatGPT 및 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 사용하고 있습니다. 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다양한 기능을 갖춘 이 도구는 다양한 역할과 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 사용자가 AI에 질문을 하기 위해 매번 다른 탭으로 전환해야 하는 경우, 관련 토글 비용과 컨텍스트 전환 비용이 시간이 지남에 따라 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간에 상주하며, 사용자가 무엇을 작업하고 있는지 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하고, 작업과 관련성이 높은 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시키세요!

6. ClickUp 비디오 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 비디오 제작 템플릿으로 비디오의 사전 제작, 제작 및 사후 제작을 관리하세요

ClickUp의 비디오 제작 템플릿을 사용하면 팀이 일반적인 스트레스 없이 제작의 모든 단계를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

모든 것을 한눈에 볼 수 있는 프로젝트 목록 보기, 진행 상황을 추적할 수 있는 보드 보기, 일정을 관리할 수 있는 달력을 통해 비디오 제작을 원활하게 관리하세요.

더 많은 기능이 필요하세요? ClickUp for Marketing과 완벽하게 연동되어 비디오 프로젝트가 제각각으로 진행되지 않도록 할 수 있습니다. 비디오 제작을 캠페인 계획에 연결하고, 콘텐츠 승인을 관리하고, 디자인 자산을 추적하고, 여러 도구를 오가지 않고 브리핑을 공동 작업할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 제작을 마케팅 팀과 쉽게 동기화하고, 메시지를 일관되게 유지하며, 각 비디오가 전체에서 수행하는 역할을 쉽게 측정할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

스크립트, 위치 정보, 파트너 연락처를 한 곳에 저장하세요

촬영 위치, 필요한 인력, 비디오 스크립트, 대행사 연락처 등을 정리하세요

달력을 사용하여 개봉일을 쉽게 보고 조정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 비디오 제작을 관리할 신뢰할 수 있는 방법이 필요한 마케팅 비디오, 내부 콘텐츠 또는 클라이언트 작업을 제작하는 팀.

7. ClickUp YouTube 비디오 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 YouTube 비디오 제작 템플릿을 사용하여 비디오 전반에 일관성을 유지하세요

탄탄한 YouTube 비디오를 제작하려면 모든 단계에서 계획, 조정, 후속 조치가 필요합니다. ClickUp의 YouTube 비디오 제작 템플릿은 전체 제작 프로세스를 정리하여 팀이 해야 할 일, 담당자, 완성된 비디오를 게시하기 위해 필요한 사항을 정확하게 파악할 수 있도록 해줍니다.

스크립트 작성부터 배포까지, 각 단계는 하위 작업으로 나뉘어 있으며, 내장된 체크리스트를 통해 집중력을 유지하고 효율적으로 일할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

내장 필드를 사용하여 대본 작가 및 에디터와 같은 키 역할을 할당하세요

리더를 위한 노트 섹션과 내부 피드백을 통해 모든 사람이 최신 정보를 확인할 수 있습니다

비디오 에디터, 출시 날짜, 태그, 썸네일 및 배너 디자인을 위한 전용 필드를 사용하세요

🔑 이상적인 사용 대상: YouTube 채널을 관리하는 제작자, 마케터 또는 팀.

➡️ 또한 읽기: 멋진 콘텐츠를 위한 최고의 AI 비디오 생성기

8. ClickUp 스토리보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 스토리보드 템플릿으로 스토리를 시각화하세요

문장보다 그림으로 생각하는 것이 더 쉽다면, ClickUp의 스토리보드 템플릿을 사용하면 전체 스토리를 명확하고 색상으로 구분된 시각적 스페이스에 레이아웃할 수 있습니다.

설명부터 해결까지 6개의 장면을 매핑하고, 각 장면에 액션, 대화, 오디오/FX를 위한 전용 상자가 있습니다. 크리에이티브 팀이 생각하는 방식을 모방한 스토리보드 템플릿으로, 장면별로, 레이어별로 구성할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

필요에 맞게 각 섹션을 맞춤 설정, 드래그 및 확장하세요

전용 박스를 사용하여 행동, 대화 및 오디오/FX를 추적하세요

전체 스토리 아크가 깔끔한 수평 순서로 정리되어 한눈에 확인할 수 있습니다

🔑 이상적인 사용 대상: 아이디어를 스케치하고 장면을 구성할 수 있는 협업 스페이스를 원하는 작가 및 크리에이티브 팀.

🧠 재미있는 사실: 1910년대에 '영화 스튜디오의 아버지'로 불리는 토마스 인스는 각본을 제작의 상세한 청사진으로 삼아 영화 제작을 조립 라인 시스템으로 변화시켰습니다. 이러한 효율성의 변화로 각본은 개요에서 중심적인 창작 문서로 진화할 수 있었습니다.

9. ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 달력 템플릿으로 콘텐츠 마감일을 관리하세요

라이브로 진행 중인 작업, 아직 초안 상태인 작업, 누가 어떤 작업을 진행 중인지 추적하는 일이 더 이상 부담스럽지 않습니다. ClickUp의 콘텐츠 달력 템플릿을 사용하면 팀이 제작하는 모든 콘텐츠를 계획, 예약 및 관리할 수 있는 중앙 집중식 시각적 허브를 이용할 수 있습니다.

블로그 게시물, 비디오, 뉴스레터 등 다양한 형식에서 사용할 수 있으며 전체 프로세스를 완벽하게 가시화할 수 있습니다. 모든 콘텐츠 작업에는 마감일, 채널, 자산 링크, 담당자 및 진행 상황 추적 필드가 포함되어 있어 아무것도 놓치지 않을 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

콘텐츠 달력 템플릿을 사용하여 주, 월 또는 캠페인별로 콘텐츠를 계획하고 일정을 예약하세요

한 스페이스에서 작업 할당, 마감일 설정, 진행 상황 추적

크리에이티브 자산을 업로드하고 지원 문서를 작업에 직접 연결하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 플랫폼에서 콘텐츠를 조정해야 하는 마케팅 팀, 소셜 미디어 관리자 및 콘텐츠 책임자.

10. ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿으로 프로젝트를 플랜하고 진행 상황을 모니터링하세요

이 ClickUp 크리에이티브 프로젝트 플랜 템플릿을 사용하면 창의적인 프로젝트를 훨씬 더 간단하게 진행할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 팀원들에게 최신 정보를 전달하고, 명확한 목표와 마감일을 확인하면서 프로젝트가 원활하게 진행될 수 있습니다.

모든 작업을 표시하는 목록부터 진행 상황을 한눈에 볼 수 있는 보드, 달력을 확인할 수 있는 타임라인에 이르기까지, 자신의 스타일에 맞는 다양한 보기를 사용할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

완료됨, 승인 대기 중, 진행 중, 수정 중 등 맞춤형 상태로 작업 진행 상태를 추적하세요

Creative 프로젝트 보기에서 작업을 플랜하고 팀 회원에게 할당하세요

명확한 로드맵을 통해 프로젝트를 적시에 예산 내에서 완료하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 원활한 워크플로우와 명확한 프로젝트 계획을 원하는 크리에이티브 팀 및 프로젝트 매니저.

11. ClickUp 글쓰기 가이드라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 글쓰기 지침 템플릿을 사용하여 콘텐츠 전체에 일관성과 정확성을 유지하세요

ClickUp 글쓰기 가이드라인 템플릿은 모든 플랫폼에서 회사의 목소리와 톤을 일관되게 유지하기 위해 꼭 필요한 도구입니다.

이 템플릿을 사용하면 모든 사람이 귀하의 브랜드를 딱딱하거나 혼란스럽지 않게 이해할 수 있습니다. 비디오 스크립트에 사용할 단어(그리고 피해야 할 단어), 문법 팁, 스타일 세부 사항 등, 전문성을 유지하면서 개성을 살린 글쓰기 방법을 자세히 설명합니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

브랜드의 목소리를 명확히 정의하여 글쓰기가 자연스럽고 일관성 있게 느껴지도록 하세요

긴 스크립트와 짧은 스크립트에서 혼동을 피하기 위해 필수적인 문법 및 스타일 목록을 확인하세요

약어, 약자, 구두점 등을 사용하는 방법을 명확히 설명하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 마케팅 팀, 콘텐츠 제작자, 패턴의 단절을 피하고 글쓰기를 원활하게 하면서 목소리를 통일하고자 하는 기업.

➡️ 또한 읽기: 브랜드 키트 예시에서 영감을 얻어 나만의 키트를 만들어보세요

12. ClickUp 콘텐츠 생성 SOP 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 콘텐츠 생성 SOP 템플릿으로 고품질 콘텐츠를 생성하세요

콘텐츠 생성 프로세스를 원활하고 일관되게 유지할 수 있는 간단한 방법을 찾고 계십니까? ClickUp 콘텐츠 생성 SOP 템플릿은 모든 사람이 우선순위와 책임을 명확하게 알 수 있도록 명확한 단계를 제시합니다.

팀이 매번 혼동 없이 양질의 콘텐츠를 전달할 수 있도록 하는 데 적합합니다.

또한, SOP에 직접 빠른 비디오 설명을 추가하기 위해 내장된 ClickUp Clip을 사용할 수 있습니다. 작업 내에서 직접 빠른 비디오 메시지, 화면 공유 또는 웹캠 업데이트를 녹화하세요.

이를 통해 긴 키 메시지를 입력하는 것보다 더 빠르고 명확하게 아이디어를 설명하고, 피드백을 제공하거나, 최신 정보를 공유할 수 있습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

간단한 @멘션으로 역할과 책임을 할당하세요

FAQ와 자료를 한 곳에 모아 사용자들이 원활하게 안내받고 배울 수 있도록 하세요

수정 추적을 통해 피드백과 업데이트를 원활하게 관리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 신뢰할 수 있고 따르기 쉬운 콘텐츠 프로세스를 구축하고자 하는 콘텐츠 팀 및 매니저.

💡 프로 팁: 개정 요청 양식을 사용하여 SOP를 정기적으로 검토 및 업데이트하여 절차를 최신 상태로 유지하고 팀이 항상 최고의 실행 방식을 따르도록 하세요.

13. Canva의 비디오 스크립트 템플릿

canva를 통해

Canva 비디오 스크립트 문서 템플릿은 말할 내용과 말하기 방법을 계획할 수 있는 깔끔하고 명확한 스페이스를 제공합니다. 내부 튜토리얼 비디오, 전문 비디오, 마케팅 비디오 또는 뮤직 비디오를 촬영할 때도 이 템플릿을 사용하면 내용을 체계적으로 정리하고 핵심 포인트를 놓치지 않고 전달할 수 있습니다.

비주얼, 보조 샷, 음성 해설, 타이밍을 모두 하나의 문서로 계획하세요. 사용하기 쉽고 공유도 쉬우며, 어색한 멈춤이나 끝없는 재촬영을 방지할 수 있습니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

비디오 스크립트를 장면별 또는 대사별로 플랜하세요

깔끔하고 편집 가능한 문서로 원활한 협업을 진행하세요

녹화 시 시간을 절약하려면 읽기 쉬운 스크립트를 사용하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 스트레스 없이 세련된 스크립트를 원하는 콘텐츠 제작자, 마케터 및 비디오 팀.

💡 프로 팁: 말하는 대로 대본을 작성하여 놀라운 비디오를 만드세요. 문장을 짧고 대화식으로 작성하여 메시지를 쉽게 이해할 수 있도록 하세요. 비디오 대본을 소리내어 읽어보고 자연스러운지 확인하세요. 친구와 채팅을 하는 것처럼 상상해보세요. 대부분의 시청자를 매료시키는 분위기가 바로 그 것입니다! 도움이 필요하시면 AI 데스크탑 컴패니언인 ClickUp Brain MAX의 Talk-to-Text 기능을 활용하세요!

14. Template.net의 비디오 스크립트 템플릿

template.net을 통해

Template.net 비디오 스크립트 템플릿은 스크립트 작성을 덜 어렵게 하고 훨씬 더 관리하기 쉽게 만드는 기성 구조를 제공합니다.

생각을 정리하고, 대사와 장면을 매칭하고, 모든 것이 원활하게 흐름을 유지하도록 하는 데 적합합니다. 문서를 열고 콘텐츠를 입력한 다음, 촬영할 준비가 된 스크립트를 작성하세요.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

간단하고 읽기 쉬운 형식으로 비디오 구조를 구성하세요

스크립트를 소개, 카메라 밖 지시, 비하인드 장면, 적절한 강조 부분으로 나누세요

브랜드의 목소리에 맞게 템플릿을 맞춤 설정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 처음부터 시작하지 않고 자신감 있고 리듬감 있는 스크립트를 작성하고 싶은 제작자 및 소규모 팀.

➡️ 또한 읽기: 비디오 제작을 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

15. Template.net의 YouTube 채널 비디오 스크립트 템플릿

template.net을 통해

Template.net의 YouTube 채널 비디오 스크립트 템플릿을 사용하면 콘텐츠를 명확하고 의도대로 모양을 만들 수 있습니다.

소개, 주요 대화 내용, 행동 유도 문구 및 마무리 문구를 구성할 수 있는 스페이스가 제공되어 주제를 벗어나지 않고 시청자의 관심을 유지할 수 있습니다. 또한 여러 비디오의 형식을 표준화하고 시간이 지남에 따라 일관된 브랜드 톤을 구축할 수 있는 훌륭한 방법입니다.

🌟 이 템플릿을 좋아할 이유:

비디오의 소개, 본문, 결론을 한 곳에서 정리하세요

비디오 스크립트를 브랜드의 톤과 목소리에 맞게 조정하세요

추가 노트를 사용하여 목표 시청자, 음향 효과, 주요 내러티브, 제작 세부 정보 등 중요한 세부 사항을 포함하세요

🔑 이상적인 대상: 시청자의 관심을 사로잡는 명확하고 구조적인 비디오를 만들고 싶은 YouTube 제작자.

16. Backlinko의 비디오 스크립트 템플릿

via Backlinko

Backlinko 비디오 스크립트 템플릿은 비디오를 선명하고 전략적이며 결과 지향적으로 유지하고자 하는 마케터들을 위해 제작되었습니다. 명확성과 구조를 고려하여 설계된 이 템플릿은 관심을 끄는 후크부터 행동을 유도하는 CTA에 이르기까지 모든 섹션을 안내합니다.

각 부분은 시청자의 관심을 유지하고 클릭, 가입, 공유 등 목표를 달성할 수 있도록 제작되었습니다.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

메시지를 명확하고 설득력 있는 섹션으로 나누세요

4부 수식(후크, 소개, 콘텐츠, CTA)을 사용하여 매력적인 스크립트를 작성하세요

콘텐츠를 인간적이고 공감할 수 있게 유지하면서 마케팅 목표에 집중하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 고성능 비디오 스크립트를 작성하려는 마케터 및 콘텐츠 팀.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 텔레비전 광고는 1941년 야구 경기 중 방영되었으며, 길이는 단 10초에 불과했습니다. 이로 보아 초기 광고에서도 간결한 메시지의 힘을 인식하고 있었음을 알 수 있습니다.

17. HubSpot의 비디오 스크립트 템플릿

hubSpot을 통해

HubSpot 비디오 스크립트 템플릿은 핵심 메시지에서 시작하여 응답을 유도하는 행동 유도 문구로 끝나는 비디오 스크립트를 작성하는 과정을 안내합니다.

목표를 명확히 하고, 대상 고객을 파악하고, 핵심 요점을 정의하는 것부터 시작할 수 있습니다. 스크립트를 세 가지 부분으로 명확하게 모양을 만들 수 있습니다: 후크, 핵심 메시지, 마무리.

🌟 왜 이 템플릿을 좋아하실까요?

음성 설명과 함께 시각적 지침을 추가하여 명확성을 높여보세요

템플릿을 맞춤 설정하여 섹션과 프롬프트를 추가하세요

팀과 협업하여 모든 사람이 동일한 페이지를 볼 수 있도록 하세요

🔑 이상적인 대상: 대화 형식의 비디오 대본을 작성하고 시청자의 관심을 유지하고자 하는 제작자 및 마케터.

➡️ 또한 읽기: 생산성을 유지하기 위한 최고의 마케팅 AI 도구

ClickUp으로 비디오 스크립트에 적합한 파트너를 찾으세요

비디오 스크립트 템플릿을 사용하면 메시지를 계획하고, 장면을 구성하고, 비디오를 처음부터 끝까지 흥미롭게 진행할 수 있는 명확하고 검증된 구조를 확보할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 제작자와 마케터는 시간을 절약하고 집중력을 유지하며 시청자와 연결되는 콘텐츠를 전달할 수 있습니다.

비디오 프로젝트를 더욱 발전시키기 위해 ClickUp은 전체 제작을 체계적으로 진행할 수 있도록 설계된 강력한 템플릿과 기능을 제공합니다. 강력한 내장 기능을 통해 몇 초 만에 개요와 스크립트 아이디어를 생성할 수 있으며, 비디오 스크립트를 쉽게 작성하고 공유할 수도 있습니다.

지금 ClickUp에 등록하세요!