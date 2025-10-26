구조화된 데이터 관리를 위한 최고의 데이터베이스 빌더 소프트웨어 11선

여러 팀이 동일한 데이터를 다룰 때 혼란은 순식간에 퍼집니다. 마케팅은 리드를 한 방식으로 기록하고, 영업 팀은 다른 방식으로 기록합니다. 운영팀은 새 태그를 추가하고, 개발팀은 스키마를 업데이트합니다. 갑자기 누구도 정확한 버전이 무엇인지 알 수 없게 됩니다.

바로 여기서 훌륭한 데이터베이스 빌더 소프트웨어가 빛을 발합니다. 팀 간 데이터를 수집, 저장, 동기화하면서도 데이터를 깔끔하게 정리하고 연결을 유지하며 활용 가능하게 해줍니다.

이 글에서는 협업을 원활하게 유지하고, 구조를 일관되게 관리하며, 데이터의 명확성을 보장하는 데 도움이 되는 최고의 데이터베이스 빌더 11가지를 엄선했습니다. 참여 인원이 얼마나 많든 상관없이 말이죠. 🤝

주요 데이터베이스 빌더 소프트웨어 한눈에 보기

다음은 비교 분석한 최고의 데이터베이스 빌더 소프트웨어 옵션들입니다.

tool 가장 적합한 주요 기능 가격 ClickUp 올인원 데이터베이스 및 프로젝트 관리 팀 규모: 개인 및 모든 크기의 팀 레코드 형태의 작업, 사용자 지정 필드, 테이블 보기, 자동화, 대시보드, ClickUp Brain Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Google AppSheet Google 작업 공간 내 노코드 앱 구축 팀 크기: 개인부터 중견 기업까지 드래그 앤 드롭 로직, Google 스프레드시트 데이터베이스 통합, 오프라인 동기화, 모바일 지원 대시보드 Free; 사용자당 월 $5부터 Microsoft SQL Server 기업급 관계형 DBMS 팀 크기: 개발자 및 DB 관리자 인메모리 OLTP, JSON/그래프 지원, Always On 가용성 맞춤형 가격 책정 Microsoft Access 데스크탑 데이터베이스 생성 및 로컬 사용 팀 크기: 소규모 팀 및 관리자 테이블 마법사, VBA 매크로, 양식 기반 UI $179.99/사용자 (일회성) Zoho 제작자 워크플로우 자동화가 적용된 로우코드 비즈니스 앱 팀 크기: 중소 규모의 마케팅 및 운영 팀 드래그 앤 드롭 빌더, Deluge 스크립팅, 모바일 배포 Free 체험판; 사용자당 월 $12부터 Knack 코드 없이 구축하는 온라인 데이터베이스 팀 크기: 개인, DB 관리자 및 소규모 팀 역할 기반 권한, 임베드 가능한 앱, 차트/지도 사용자당 월 $19부터 Caspio 기업 규정 준수를 지원하는 로우코드 앱 팀 크기: 중견 기업 및 기업 운영 팀 HIPAA/SOC 2 준수, REST API, 포인트 앤 클릭 빌더 맞춤형 가격 책정 Zapier 앱과 워크플로우를 연결하는 자동화 플랫폼 팀 크기: 개인 및 중규모 마케팅/운영 팀 6,000개 이상의 통합 기능, 다단계 흐름, 오류 처리 Free; 월 $19부터 Tadabase 복잡한 웹 앱을 빠르게 구축하세요 팀 크기: 기업 팀 및 시스템 관리자 다중 테이블 레이아웃, 화이트 라벨링, PDF/이메일 자동화 사용자당 월 $50부터 PostgreSQL 대규모 데이터셋을 위한 고급 오픈소스 SQL 엔진 팀 크기: 중견 기업부터 기업까지 JSONB/배열, PostGIS, 복제, 확장성 무료 (오픈 소스) Airtable 협업이 가능한 관계형 스프레드시트 팀 크기: 중소 규모의 제품 및 콘텐츠 팀 맞춤형 보기, 자동화, Slack/Gmail 연동, 내부 데이터 시각화 tools Free; 사용자당 월 $20부터

데이터베이스 빌더 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

무료 데이터베이스 소프트웨어에서 찾아야 할 사항 목록은 다음과 같습니다:

사용자 정의 가능한 필드, 테이블 및 관계로 데이터 구조를 손쉽게 정의하세요

내장된 워크플로우 또는 통합 기능을 통해 반복적인 작업과 업데이트를 자동화하세요

데이터를 테이블, 양식, 칸반, 간트 보기 등 다양한 형식으로 시각화하세요

역할 기반 권한으로 사용자 접근 제어 하여 민감한 정보를 보호하세요

팀 규모나 데이터 복잡성이 증가해도 성능 문제 없이 데이터베이스를 확장하세요

실시간 협업 : 다중 사용자 지원 및 활동 추적 기능으로 함께 작업하세요

신규 사용자를 손쉽게 온보딩하세요. 스프레드시트 템플릿 , 문서화, 낮은 학습 곡선으로를 손쉽게 온보딩하세요.

🔍 알고 계셨나요? 최초의 진정한 컴퓨터 데이터베이스는 1960년대에 등장했으며, 찰스 바크만의 통합 데이터 저장소(IDS)가 최초의 진정한 DBMS로 여겨집니다.

최고의 데이터베이스 빌더 소프트웨어

현재 시스템이 임시방편처럼 느껴지시나요? 체계적이고 유연하며 확장 가능한 시스템을 구축할 수 있는 최고의 무료 프로젝트 관리 tools를 소개합니다. 🎯

ClickUp (올인원 데이터베이스 및 프로젝트 관리에 최적)

ClickUp에서 첫 번째 작업을 생성하세요 프로젝트 내 레코드로 맞춤형 ClickUp 작업 생성

첫 번째 목록에 있는 것은 ClickUp입니다. 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅 기능을 결합한 업무용 모든 것 앱으로, AI 기반 기술이 더 빠르고 스마트한 일을 지원합니다.

ClickUp CRM 프로젝트 관리 소프트웨어와 결합하면 관계형 데이터베이스 기능과 프로젝트 실행 기능을 통합합니다. 즉, CRM처럼 연락처를 추적하고, 운영팀처럼 워크플로를 구축하며, 프로젝트 매니저처럼 작업 항목을 할당할 수 있습니다.

ClickUp의 작업

ClickUp 작업을 데이터베이스 용어로 '레코드'라고 생각하세요. 각 작업에는 제목, 설명, 체크리스트, 파일, 담당자, 댓글이 포함됩니다.

클라이언트 관리 시스템으로 ClickUp을 사용한다고 가정해 보겠습니다. 각 클라이언트별로 작업 항목이 생성되며, 여기에는 온보딩 단계별 체크리스트를 추가하고, 서명된 계약서나 비밀유지계약서(NDA)를 업로드하며, 내부 노트를 남길 수 있습니다.

가장 중요한 기준으로 필터링할 수 있도록 ClickUp 사용자 지정 필드를 생성하세요

ClickUp 사용자 지정 필드는 플랫폼이 진정한 데이터베이스처럼 기능하기 시작하는 지점입니다. 드롭다운 메뉴, 날짜, 전화번호, 체크박스, URL, 심지어 계산된 필드까지 추가할 수 있습니다. 이러한 필드들은 여러분의 필요에 맞춰진 구조를 만들어냅니다.

예를 들어, 인플루언서 파트너십을 관리하고 있다고 가정해 보세요. 각 캠페인 작업에 다음을 추가하세요: 인플루언서 등급 (예: 골드, 실버, 브론즈)을 위한 사용자 지정 필드

콘텐츠 형식 (릴, 게시물, 스토리)

납품 마감일

승인 상태 *색상 코드 지정 드롭다운 메뉴

ClickUp 작업의 의존성

ClickUp 작업 의존성과 함께 사용하면 작업 순서를 완벽하게 통제할 수 있습니다. 연속 작업 간 관계를 설정하기만 하면, ClickUp이 기한 초과 작업이 타임라인에 영향을 미칠 때 자동으로 알려줍니다.

*직관적인 ClickUp 테이블 보기로 작업을 정리하고 데이터를 일괄 편집하세요

스프레드시트 작업에 익숙하다면 ClickUp 테이블 보기가 친숙하게 느껴질 것입니다.

각 행은 작업을 나타내며, 각 열은 필드(상태, 담당자, 사용자 정의 데이터)에 대응하며, 모든 업데이트는 실시간으로 발생합니다.

콘텐츠 달력을 운영 중이라면, 할당된 작가별 및 단어 수별 기사 주제를 보기, 기한이 지난 항목별로 정렬, 그리고 고급 필터 옵션을 추가할 수 있습니다.

ClickUp 자동화로 맞춤형 규칙을 생성하여 워크플로우를 원활하게 진행하세요

이제 ClickUp 자동화 기능을 추가하면 작업 공간이 지능적으로 작동하기 시작합니다. 코딩 없이 'when.if' 규칙을 생성할 수 있습니다.

고객 피드백을 관리한다고 가정해 보세요. 누군가 피드백 양식을 작성할 때마다 자동화 시스템이 이를 지원팀에 할당하고 감정 분석을 기반으로 우선순위를 설정할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

*데이터 수집: ClickUp Forms로 공개 또는 내부 설문조사를 생성하여 클라이언트 브리프, 기능 요청, 지원 티켓 또는 피드백을 수집하고, 해당 tool이 이를 작업에 직접 통합하도록 하세요

*진행 상황 시각화: ClickUp 대시보드를 통해 맞춤형 차트, 위젯, 시간 추적 요약으로 KPI, 스프린트 속도, 기한 초과 작업 또는 고객 이탈률을 실시간으로 추적하세요

나만의 방식으로 작업하세요: ClickUp의 맞춤형 보기로 목록, 보드, 테이블, 타임라인, 달력 간 전환하며 워크플로우에 맞게 활용하세요

원활한 협업: 작업 할당, 스레드 댓글로 팀원 태그 지정, 문서 첨부 파일, 의존성 추적을 통해 맥락 작업 할당, 스레드 댓글로 팀원 태그 지정, 문서 첨부 파일, 의존성 추적을 통해 맥락 정보 검색 가능

ClickUp의 한도

다양한 기능으로 인해 학습 곡선이 가파릅니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 잘 요약해줍니다:

ClickUp은 워크플로우 맞춤 설정, 작업 관리, 진행 추적을 한 곳에서 손쉽게 할 수 있는 인상적인 기능 범위를 제공합니다. 각 프로젝트에 맞춰 뷰를 생성하고, 자동화를 설정하며, 기존에 사용 중인 다른 도구들과 연동할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다. 개인 작업 추적부터 복잡한 비즈니스 운영까지 매우 다용도로 활용 가능합니다. 템플릿과 대시보드는 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 추적하는 데 특히 유용합니다.

ClickUp은 워크플로우 맞춤 설정, 작업 관리, 진행 추적을 한 곳에서 손쉽게 할 수 있는 인상적인 기능 범위를 제공합니다. 각 프로젝트에 맞춰 뷰를 생성하고, 자동화를 설정하며, 기존에 사용 중인 다른 도구들과 연동할 수 있는 점이 특히 마음에 듭니다. 개인 작업 추적부터 복잡한 비즈니스 운영까지 매우 다용도로 활용 가능합니다. 템플릿과 대시보드는 모든 것을 체계적으로 정리하고 쉽게 따라갈 수 있도록 하는 데 특히 유용합니다.

2. Google AppSheet (Google 작업 공간 사용자를 위한 최고의 노코드 빌더)

google AppSheet를 통해

AppSheet는 Google Workspace와 연동되어 팀이 코드 작성 없이 스프레드시트 데이터를 모바일용 앱으로 전환할 수 있게 합니다. 드래그 앤 드롭 방식의 표현식이 비즈니스 로직을 처리하며, 역할 기반 권한 설정은 Google 계정에서 직접 가져와 IT 부서의 개입을 최소화합니다.

배포 후 팀은 모든 기기에서 필드 데이터를 수집하고 요청을 승인하며 Drive 또는 Gmail 자동화를 트리거할 수 있습니다. 또한 모든 데이터가 BigQuery 또는 Sheets에 저장되므로 분석가는 기존 보고 파이프라인을 유지할 수 있어 새로운 tool을 중심으로 재구축할 필요가 없습니다.

Google AppSheet의 주요 기능

직관적인 노코드 플랫폼으로 앱을 구축하여 비기술 사용자도 맞춤형 앱을 신속하게 제작할 수 있도록 지원합니다

이벤트 기반 봇, 예약된 자동화, 조건 로직으로 워크플로우와 비즈니스 프로세스를 자동화하세요

동적 뷰(테이블, 양식, 지도, 차트, 달력)와 맞춤형 브랜딩 옵션으로 사용자 인터페이스를 필요와 미적 감각에 맞게 커스터마이징하세요

Google AppSheet의 한도

데스크톱 뷰 버전(보기는 모바일 앱/태블릿 뷰에 비해 상대적으로 제한적입니다)

한도 형식 구성 옵션

Google AppSheet 가격 정책

스타터: 사용자당 월 $5

Core: 사용자당 월 $10

기업 플러스: 사용자당 월 20달러

Google AppSheet 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Google AppSheet에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 자신의 경험을 이렇게 표현했습니다:

AppSheet에 매우 만족합니다. 이 플랫폼은 코드 작성 없이 맞춤형 애플리케이션을 구축할 수 있는 유연성, 사용 편의성, 강력한 기능 면에서 기대를 뛰어넘었습니다… AppSheet는 코드 작성 없이 상당한 수준의 맞춤 설정이 가능하지만, 일부 사용자는 특히 복잡하거나 특수한 요구 사항의 경우 기존 코딩 방식에 비해 특정 맞춤 설정 옵션의 한도가 제한적이라고 느낄 수 있습니다…

AppSheet에 매우 만족합니다. 이 플랫폼은 코드 작성 없이 맞춤형 애플리케이션을 구축할 수 있는 유연성, 사용 편의성, 강력한 기능을 갖추고 있어 기대를 뛰어넘었습니다… AppSheet는 코드 작성 없이 상당한 수준의 맞춤 설정이 가능하지만, 일부 사용자는 특히 복잡하거나 특수한 요구 사항의 경우 기존 코딩 방식에 비해 특정 맞춤 설정 옵션의 한도가 제한적이라고 느낄 수 있습니다…

💡 전문가 팁: 단순 텍스트 필드 대신 참조 필드를 생성하세요. 프로젝트 이름을 수동으로 입력하는 대신 다른 테이블을 참조하는 필드를 만들면 데이터 무결성을 보장하고 향후 조회 및 롤업 기능을 활용할 수 있습니다.

3. Microsoft SQL Server (기업 수준의 관계형 데이터베이스 관리에 최적)

via Microsoft SQL Server

SQL Server는 성숙한 RDBMS와 통합 tool을 제공하여 개발자가 인프라 구축보다는 스키마 설계와 쿼리 튜닝에 집중할 수 있게 합니다. T-SQL은 복잡한 조인 및 윈도우 기능을 지원하며, 컬럼스토어 인덱스와 인메모리 OLTP는 상당한 트랜잭션 부하를 처리합니다.

내장된 JSON 및 그래프 확장으로 최신 데이터 유형을 동일한 엔진에서 처리하여 기술 스택을 단순화합니다. 네이티브 Docker 이미지와 SQL Server Data Tools 확장을 통해 DevOps 파이프라인을 손쉽게 통합할 수 있습니다. 자동화된 단위 테스트로 저장 프로시저를 검증하고, 쿼리 저장소(Query Store)를 통해 프로덕션 환경에 도달하기 전에 회귀 현상을 발견합니다.

Microsoft SQL Server의 주요 기능

수동 장애 조치나 다운타임 없이 시스템을 항상 가동 상태로 유지하는 Always On 가용성 및 온라인 인덱스 재구축 기능

투명한 데이터 암호화, 행 수준 보안 및 포괄적인 감사 기능을 통해 강력한 데이터 보안을 구현하세요

SQL Server Integration Services(SSIS)를 통한 ETL, SQL Profiler를 통한 성능 튜닝, Management Studio를 통한 관리 등 다양한 tools를 활용하여 광범위한 Microsoft 생태계와 원활하게 통합하세요

Microsoft SQL Server의 한도

일부 데이터베이스의 복잡성으로 인해 한도의 tools로는 때때로 결함 찾기가 쉽지 않습니다

CSV 가져오기는 복잡합니다

Microsoft SQL Server 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Microsoft SQL Server 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (2,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (1,900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft SQL Server에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra의 한 리뷰는 이렇게 표현합니다:

견고한 DBMS로 빠르고 사용자 정의가 가능합니다. 신뢰성이 매우 높으며, 수년간 사용해오면서 문제나 데이터 손실은 전혀 없었습니다. SQL Management Studio는 직관적으로 사용할 수 있으며, SQL 쿼리를 작성하지 않고도 데이터베이스나 서버의 거의 모든 측면을 구성할 수 있습니다…라이선싱은 혼란스럽습니다. 콜 기반 또는 CPU 코어 기반 라이선스를 가질 때마다 가격 적용 방식을 이해하기가 다소 어렵습니다.

견고한 DBMS로 빠르고 사용자 정의가 가능합니다. 신뢰성이 매우 높으며, 수년간 사용해오면서 문제나 데이터 손실은 전혀 없었습니다. SQL Management Studio는 직관적으로 사용할 수 있으며 SQL 쿼리를 작성하지 않고도 데이터베이스나 서버의 거의 모든 측면을 구성할 수 있습니다…라이선싱은 혼란스럽습니다. 콜 기반 또는 CPU 코어 기반 라이선스를 가질 때마다 가격 적용 방식을 이해하기가 다소 어렵습니다.

4. Microsoft Access (데스크탑 데이터베이스 생성 및 로컬 사용에 최적)

via Microsoft Access

Microsoft Access는 운영 관리자가 DBA를 고용하지 않고도 흩어진 스프레드시트를 단일 데스크톱 데이터베이스로 중앙 집중화할 수 있도록 지원합니다. 테이블 마법사는 CSV, 송장 또는 장비 로그를 몇 분 만에 가져오고, 관계 보기는 엔터티 연결이 한눈에 가시적으로 확인할 수 있도록 합니다.

저장된 쿼리와 매크로를 통해 월별 편차 점검과 같은 일상적인 작업을 실행할 수 있습니다. 또한 Access가 SharePoint 또는 SQL Server와 동기화되므로 로컬에서 시작하여 나중에 프로세스를 재작성할 필요 없이 데이터를 온라인으로 마이그레이션할 수 있습니다.

Microsoft Access의 주요 기능

기술적 전문성 없이도 테이블, 양식, 쿼리, 보고서를 활용하여 관계형 데이터베이스를 설계하고 관리하세요

내장된 매크로와 Visual Basic for Applications (VBA)를 통해 반복적인 작업과 비즈니스 로직을 자동화하세요

다양한 형식( Excel 데이터베이스 , CSV, XML)으로 데이터를 손쉽게 가져오고 내보내며, 외부 데이터 소스와 연결하세요

역할 기반 권한, 데이터 유효성 검사 규칙, 참조 무결성 적용을 통해 사용자 접근 및 데이터 무결성을 제어하세요

Microsoft Access의 한도

사용자들은 다소 구식처럼 보인다고 불평합니다

Microsoft Access 대안들에 비해 발전된 기능과 업데이트가 부족합니다

Microsoft Access 가격 정책

액세스: $179.99/사용자

Microsoft Access 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Microsoft Access에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 사용자가 다음과 같은 피드백을 공유했습니다:

사용자로서 제 의견과 많은 사용자들이 공통적으로 언급하듯, 저는 Microsoft Access의 사용자 친화적인 인터페이스, 데이터베이스 생성 용이성, 고급 프로그래밍 기술 없이도 데이터를 관리하고 분석할 수 있는 능력을 좋아합니다… Microsoft Access에는 장점이 있지만, 고려해야 할 몇 가지 한계점과 단점도 있습니다: 확장성, 보안 문제, 제한된 SQL 지원, 통합 문제, 신뢰성

사용자로서 제 의견과 많은 사용자들이 공통적으로 언급하듯이, 저는 Microsoft Access의 사용자 친화적인 인터페이스, 데이터베이스 생성 용이성, 고급 프로그래밍 기술 없이도 데이터를 관리하고 분석할 수 있는 능력을 좋아합니다… Microsoft Access에는 장점이 있지만, 고려해야 할 몇 가지 한도점과 단점도 있습니다: 확장성, 보안 문제, 제한된 SQL 지원, 통합 문제, 신뢰성

💡 전문가 팁: 모든 테이블에 _OwnerCheck라는 단일 선택 필드를 사용하고, 이를 기준으로 '내 작업' 보기를 필터링하세요. 이는 명확한 소유권을 보장하고, 고아 레코드를 방지하며, 작업 책임성을 최우선으로 유지합니다.

5. Zoho 제작자 (확장 가능한 비즈니스 앱을 빠르게 구축하는 데 최적)

via Zoho 제작자

Zoho Creator를 사용하면 마케팅 팀이 엔지니어링 스프린트를 기다리지 않고도 캠페인 추적기, 리드 라우터, 콘텐츠 캘린더를 즉시 구축할 수 있습니다. Deluge 스크립팅 언어는 평이한 영어와 유사하며 Zoho CRM, Google Ads, Facebook 리드 광고에 직접 연동되어 어트리뷰션 및 ROI 메트릭을 한곳에서 관리합니다.

또한 잠재고객이 점수 기준을 초과할 때 맞춤형 워크플로우로 육성 이메일이나 Slack 알림을 발송합니다. 내장형 분석을 활용해 크리에이티브 변형 단위까지 채널 성과를 파악할 수도 있습니다. 마케터는 취약한 스프레드시트나 단발성 SaaS 사일로 없이, 퍼널이 진화함에 따라 확장되는 셀프서비스 hub를 확보합니다.

Zoho 제작자의 주요 기능

강력한 워크플로우 엔진으로 비즈니스 프로세스를 자동화하여 승인, 알림 및 데이터 처리를 가능하게 합니다

웹, iOS, Android 플랫폼에 애플리케이션을 즉시 배포하고 원활한 오프라인 데이터 접근을 지원합니다

Zoho 제품군 및 타사 서비스와 통합하여 분석, 실시간 협업, 고객 포털을 지원합니다

Zoho 제작자의 한도

사용자들은 복잡한 소프트웨어 구축에 어려움을 겪습니다

많은 템플릿 마법사는 미국 전용 솔루션만을 목표로 하여 접근성에 한도를 둡니다

Zoho 제작자 가격 정책

무료 체험판 이용 가능

표준: 사용자당 월 $12

프로페셔널: 사용자당 월 230달러

*기업: 사용자당 월 37달러

Zoho 제작자 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (160개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Creator에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

사용자는 모든 양식을 맞춤형으로 설정하고 개인화된 대시보드를 생성할 수 있습니다. 또한 앱과 인증 앱을 통한 보안을 제공합니다…소프트웨어는 다소 투박하고 익숙해지려면 시간이 필요하며, 대시보드는 효과적으로 활용하기 위해 상당한 맞춤형 설정이 필요합니다.

사용자는 모든 양식을 맞춤형으로 설정하고 개인화된 대시보드를 생성할 수 있습니다. 또한 앱과 인증 앱을 통한 보안을 제공합니다… 소프트웨어는 다소 투박하고 익숙해지려면 시간이 필요하며, 대시보드는 효과적으로 활용하기 위해 상당한 맞춤형 설정이 필요합니다.

6. Knack (코드 없이 간단한 온라인 데이터베이스 구축에 최적)

via Knack

Knack은 브라우저 기반 빌더를 제공하여 팀이 동일한 캔버스 내에서 테이블을 설계하고 연결을 정의하며 반응형 인터페이스를 생성할 수 있게 합니다. 사전 구축된 데이터베이스 템플릿은 자산 로그, 클라이언트 포털, 자원봉사자 명단 등 일반적인 사용 사례를 즉시 시작할 수 있도록 하여 설정 시간을 몇 시간 단위로 단축합니다.

규칙 엔진은 사용자 역할에 따라 보기를 필터링하므로 각 이해관계자는 자신과 관련된 정보만 볼 수 있습니다. 통합을 위해 API 엔드포인트는 모든 오브젝트에 쉽게 접근하고 연결할 수 있게 해주며, Zapier나 Make 같은 tools는 코딩 없이도 빠른 자동화를 처리할 수 있습니다. 호스팅, 백업, SSL 보안이 포함되어 있으므로 팀은 서버 관리나 방화벽 설정의 번거로움을 피하면서도 데이터 모델에 대한 완전한 통제권을 유지할 수 있습니다.

Knack의 주요 기능

내장된 차트, 달력, 지도 및 테이블로 데이터를 시각화하여 분석을 쉽게 수행하세요

웹사이트나 포털에 앱을 임베드하여 화이트 라벨 경험을 제공하고 기능을 확장하세요

WYSIWYG 에디터와 맞춤형 브랜딩 옵션으로 직관적인 인터페이스를 디자인하세요

문서 및 콘텐츠 관리 tools로 협업하고 콘텐츠를 관리하세요

Knack의 한도

사용자들은 디자인이 더 유연해야 하는 구식 웹 앱이라고 불평합니다

적절한 쿠키 문서가 없어 GDPR 관련 진술에 문제가 있습니다

Knack 가격 정책

스타터: 사용자당 월 $19

Pro: 사용자당 월 49달러

기업용: 269달러부터 시작

기업: 맞춤형 가격

Knack 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (90개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Knack에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

이 리뷰어가 남긴 평가를 확인해 보세요:

Knack은 설정과 사용이 간편합니다. 무거운 일들도 가볍게 처리합니다. 엑셀의 복잡함은 잊으세요… Knack의 유일한 단점은 Shopify의 영업 팀 및 제품과 같은 기존 테이블에 대한 일부 기본 통합 기능이 부족하다는 점이지만, API 사용이 쉬워 이 문제는 해결했습니다.

Knack은 설정과 사용이 간편합니다. 무거운 일들도 가볍게 처리합니다. 엑셀의 복잡함은 잊으세요… Knack의 유일한 단점은 Shopify의 영업 팀 및 제품과 같은 기존 테이블에 대한 일부 기본 통합 기능이 부족하다는 점이지만, API 사용이 쉬워 이 문제는 해결했습니다.

💡 전문가 팁: 항상 RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6)과 같은 수식을 사용해 맞춤형 _ID 필드를 생성하세요. 플랫폼이 레코드 ID를 자동 생성하더라도, 이를 통해 통합, 보고 및 필터링 작업이 더 인간이 읽기 쉽고 의존성이 줄어듭니다.

7. Caspio (기업 규정 준수를 위한 로우코드 앱 개발에 최적)

via Caspio

Caspio는 거버넌스 준비가 완료된 웹 앱이 필요한 운영 리더를 위해 설계되었습니다. 모든 것이 SOC 2 및 HIPAA 준수 보안 클라우드에 저장되어 감사 과정을 훨씬 수월하게 만듭니다. SQL 없이도 필드 수준 검증을 처리하는 포인트 앤 클릭 트리거로 구축할 수 있지만, 기술적 지식이 있다면 JavaScript를 직접 사용하거나 REST API를 연결할 수도 있습니다.

구조화된 워크플로우가 필요하신가요? 데이터베이스 설계 tool의 다단계 자동화 기능은 서비스 티켓이나 품질 검사를 승인자 체인을 통해 전달할 수 있으며, 세분화된 로그가 모든 변경 사항을 추적하므로 항상 감사 준비가 완료된 상태를 유지할 수 있습니다.

Caspio의 주요 기능

통합된 OpenAI ChatGPT를 통해 AI 기반 데이터 기능을 활용하여 인사이트를 생성하세요

Flex 및 Bridge와 같은 유연한 프레임워크로 앱 인터페이스를 맞춤형으로 설정하세요

강력한 AWS 및 Microsoft SQL 인프라에서 데이터를 보안을 유지하며 관리하여 높은 신뢰성을 확보하세요

Caspio의 한도

복잡한 맞춤형 기능을 제공하지만, 코드 추가나 추가 디자인 기능은 사용할 수 없습니다

트리거에 따라 가져오기가 사용할 수 없습니다

Caspio 가격 정책

라이트: 월 100달러

추가 혜택: 월 $300

비즈니스: 월 600달러

기업: 맞춤형 가격

Caspio 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (150개 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Caspio에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 직접 발췌:

우리는 엑셀에서 양식을 플랜한 후 Caspio를 선택했으며, 구조를 이전하는 과정은 비교적 순조로웠습니다—특히 Caspio의 탁월한 기술 지원 덕분에 더욱 수월했습니다. 개별 교육 세션은 설정 단계에서 매우 유용했으며, 오랜만에 코드를 완료한 사람에게도 학습 곡선을 더 관리하기 쉽게 만들어 주었습니다.

우리는 엑셀에서 양식을 플랜한 후 Caspio를 선택했으며, 구조를 이전하는 과정은 비교적 원활했습니다—특히 Caspio의 탁월한 기술 지원 덕분에 더욱 수월했습니다. 개별 교육 세션은 설정 단계에서 매우 유용했으며, 오랜만에 코드를 작성하는 사람에게도 학습 곡선을 더 관리하기 쉽게 만들어 주었습니다.

🔍 알고 계셨나요? 그래프 이론을 기반으로 관계 지도에 이상적인 그래프 데이터베이스는 2006년 팀 버너스-리의 연결된 데이터 비전에서 영감을 받아 탄생했습니다.

8. Zapier (앱과 워크플로우 연결을 위한 최고의 자동화 플랫폼)

via Zapier

Zapier는 Zaps를 통해 6,000개 이상의 SaaS 앱을 연결하여 마케터가 중간 소프트웨어를 작성하지 않고도 캠페인을 연결할 수 있게 합니다. 트리거(예: 양식 작성, 구매, 웨비나 등록)가 CRM 필드 업데이트나 육성 이메일 발송을 포함한 단계별 작업을 시작합니다.

패스 규칙을 통해 리드 점수, UTM 소스 또는 기타 키 필드에 따라 흐름을 브랜치시켜 적절한 연락처가 올바른 처리를 받도록 보장합니다. 문제가 발생하면? 오류 처리 기능이 실패한 실행을 자동으로 재시도하고 소유자에게 알림을 보내 조용한 실패 가능성을 줄입니다.

Zapier의 주요 기능

필터, 지연, 조건 논리를 포함할 수 있는 다단계 워크플로우를 구축하세요.

상세한 로그 및 오류 추적을 통해 자동화 이력을 모니터링하고 관리하세요.

내장된 포맷터가 정리 작업을 처리하도록 하세요

Zapier의 한도

일부 통합 기능은 불완전하거나 불안정하게 느껴집니다. 예시, 모든 앱이 API를 진정으로 활용하는 트리거나 액션을 제공하는 것은 아닙니다.

때로는 서로 다른 Zaps가 중단되어 워크플로우에 영향을 미칠 수 있습니다

Zapier 가격 정책

Free Forever

프로페셔널: 월 $29.99

팀 : 월 $103.50

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서는 이렇게 표현합니다:

Zapier는 매우 유용하지만 자동화를 확장하거나 브랜치나 다단계 조건과 같은 고급 논리가 필요해지면 몇 가지 한도가 있습니다. 비용이 급격히 증가할 수 있으며, 일부 앱은 사용 가능한 트리거나 액션의 한도가 있어 때로는 우회 방법을 찾아야 합니다. 작업 기록을 자세히 살펴보지 않으면 명확한 설명 없이 가끔 잽이 실패할 수도 있습니다.

Zapier는 매우 유용하지만 자동화를 확장하거나 브랜치나 다단계 조건과 같은 고급 논리가 필요해지면 몇 가지 한도가 있습니다. 비용이 급격히 증가할 수 있으며, 일부 앱은 사용 가능한 트리거나 액션의 한도가 있어 때로는 우회 방법을 찾아야 합니다. 작업 내역을 자세히 살펴보지 않으면 명확한 설명 없이 가끔 zap이 실패할 수도 있습니다.

9. Tadabase (복잡한 데이터 중심 웹 앱 구축에 최적)

via Tadabase

Tadabase는 다중 테이블 제조 추적기, 필드 서비스 디스패처, HR 온보딩 포털과 같은 복잡한 프로세스를 반영하는 내부 tools 구축에 탁월합니다. 스키마 디자이너는 다대다 연결을 처리하며, 컴포넌트 기반 레이아웃은 관련 레코드를 나란히 표시하여 빠른 맥락 파악을 가능하게 합니다.

자동화는 일정 기반 또는 이벤트 발생 시 실행되며, PDF 생성 및 이메일 단계에 대한 기본 지원이 제공됩니다. 자체 호스팅하거나 Tadabase의 관리형 클라우드에 배포할 수 있으며, 두 옵션 모두 역할 기반 접근 제어(RBAC) 및 감사 로그를 포함합니다. 또한 레거시 Access 파일이나 구식 인트라넷 양식을 변경되는 정책에 맞춰 조정되는 안전한 브라우저 기반 시스템으로 대체할 수 있습니다.

Tadabase 최고의 기능

칸반 보드, 달력, 지도, 차트 및 대화형 테이블로 데이터를 시각화하고 관리하세요.

맞춤형 CSS, JavaScript로 앱 기능을 확장하고 맞춤형 컴포넌트를 구축하세요

다운타임 없이 즉각적인 업데이트 및 조정 배포

Tadabase의 한도

다른 관계형 데이터베이스 소프트웨어에 비해 고급 기능이 부족합니다.

초기 설정에는 시간이 많이 소요됩니다

Tadabase 가격 정책

스타터: 사용자당 월 $50

성장: 사용자당 월 $125

프로페셔널: 사용자당 월 250달러

엘리트: 사용자당 월 450달러

Tadabase 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다

Capterra: 4.9/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Tadabase에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰어의 평가를 들어보시죠:

Tadabase는 앱을 매우 빠르게 생성하는 강력한 tools입니다. 일부 기능은 개선될 여지가 있지만 저는 사용하고 있으며 계속 사용할 것입니다!…데이터 관리와 템플릿(모바일에서)은 더 나아질 수 있습니다. [sic]

Tadabase는 앱을 매우 빠르게 생성하는 강력한 tools입니다. 일부 기능은 개선될 여지가 있지만 저는 사용하고 있으며 계속 사용할 것입니다!…데이터 관리와 템플릿(모바일에서)은 더 나아질 수 있습니다. [sic]

💡 전문가 팁: '조회 롤업' 필드를 사용하여 CRM 데이터베이스를 구축하면 관련 하위 레코드를 집계할 수 있습니다. 예시: 클라이언트 테이블에서 프로젝트 테이블의 '상태'가 '완료됨'이 아닌 레코드를 롤업하여 활성 프로젝트 번호 수를 표시하세요. '용량 플랜 및 우선순위 설정에 매우 유용합니다.'

10. PostgreSQL (고급 SQL 사용을 위한 최고의 오픈소스 관계형 데이터베이스)

via PostgreSQL

PostgreSQL은 개발자에게 로컬에서 프로토타입을 제작하고 구문 변경 없이 테라바이트 규모로 확장 가능한 강력하고 확장성 있는 SQL 엔진을 제공합니다. JSONB, 배열, PostGIS 지오메트리 등 풍부한 데이터 유형을 지원하므로 다양한 업무량을 처리하기 위해 여러 데이터베이스를 번갈아 사용할 필요가 거의 없습니다.

선언적 파티셔닝 및 논리적 복제와 같은 내장 기능은 분석부터 고가용성 설정까지 모든 것을 포괄합니다. PGAdmin, psql 및 광범위한 드라이버 생태계와 같은 tools은 CI 파이프라인에 원활하게 통합되어 통합을 용이하게 합니다.

PostgreSQL 최고의 기능

고급 데이터 유형 및 확장성을 지원하며, 맞춤형 유형, 배열, 강력한 JSON/JSONB 처리 기능을 포함합니다

고급 파티셔닝 또는 시계열 기능을 위해 pg_partman 또는 TimescaleDB와 같은 확장 기능을 추가하세요

다중 버전 동시성 제어(MVCC), 시점 복구, 스트리밍 복제 및 고가용성 아키텍처를 통해 기업급 확장성을 구현하세요

고급 인덱스(B-트리, GIN, GiST), 파티셔닝 및 병렬 쿼리 실행을 통해 대규모 환경에서 성능을 최적화하세요

PostgreSQL의 한도

다른 데이터베이스에 비해 GUI tools가 적습니다

널리 사용되는 오픈소스 소프트웨어/앱과의 확장 기능이 부족합니다

PostgreSQL 가격 정책

맞춤형 가격 책정

PostgreSQL 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 PostgreSQL에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

실제 사용자의 짧은 후기:

BRIN, GIN, GiST와 같은 고급 인덱스 기술을 강력하게 지원하여 대규모 데이터 세트의 쿼리 성능을 최적화합니다. 또한 내장된 JSON 지원으로 관계형 기능을 희생하지 않고 반구조화 데이터를 처리하는 데 탁월한 선택입니다…복제 및 클러스터링은 MySQL의 내장 복제와 같은 솔루션에 비해 수동 작업이 더 필요할 수 있습니다

BRIN, GIN, GiST와 같은 고급 인덱스 기술을 강력하게 지원하여 대규모 데이터 세트의 쿼리 성능을 최적화합니다. 또한 내장된 JSON 지원으로 관계형 기능을 희생하지 않고 반구조화 데이터를 처리하는 데 탁월한 선택입니다…복제 및 클러스터링은 MySQL의 내장 복제 같은 솔루션에 비해 수동 작업이 더 필요할 수 있습니다

11. Airtable (스프레드시트와 관계형 데이터베이스 통합에 최적)

via Airtable

Airtable은 제품 팀이 로드맵을 플랜하고, 사용자 피드백을 수집하며, 출시를 관리할 수 있는 단일 작업 공간을 제공합니다. 수식 없이도 몇 번의 클릭만으로 데이터를 피벗, 그룹화 또는 달력 형식으로 전환할 수 있습니다. 각 레코드는 파일 업로드, 리치 텍스트, 체크리스트를 지원하여 디자이너, 엔지니어, PM이 한 곳에서 쉽게 협업할 수 있도록 합니다.

또한 인터페이스를 통해 복잡한 스프레드시트 프로젝트 관리를 간결하고 가벼운 대시보드로 전환하여 경영진이 필요로 하는 개요 보기를 제공할 수 있습니다.

Airtable의 주요 기능

내장된 보고 및 대시보드로 데이터를 시각화하여 프로젝트 진행, 예산, 성공 메트릭을 추적하세요

Airtable AI를 활용하여 데이터 조직화 향상, 인사이트 생성 및 의사 결정 지원을 위해 활용

확장 리소스, 맞춤형 고객 사례, 전문가 인사이트를 활용하여 업계 트렌드를 선도하세요

Airtable의 한도

데이터베이스 빌더 소프트웨어는 복잡한 워크플로우에는 너무 단순하며, 유연성과 고급 차트 옵션이 부족합니다

데이터베이스 전반에 걸쳐 수치 데이터에 대한 복잡한 쿼리/요약 실행이 더 어렵습니다

Airtable 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 $20 (연간 결제)

비즈니스: 사용자당 월 $45

기업: 맞춤형 가격

Airtable 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (2,940개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Airtable에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 리뷰어에 따르면:

지금까지 경험상 큰 단점은 없었지만, Airtable의 기능에 익숙하지 않은 사용자에게는 데이터 및 작업 공간을 보기, 정렬 또는 설정하는 다양한 옵션을 최적화하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 수백 명의 이해관계자와 방대한 제품 목록을 다루며 각기 다른 권한 수준과 세부 사항을 관리해야 하는 우리 팀에게는 구현 과정이 부담스러워 보입니다. *완료됨

지금까지 경험상 큰 단점은 없었지만, Airtable의 기능에 익숙하지 않은 사용자에게는 데이터 및 작업 공간을 확인, 정렬 또는 설정하는 다양한 옵션을 최적화하는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 수백 명의 이해관계자와 방대한 제품 목록을 다루며 각기 다른 권한 수준과 세부 사항을 관리해야 하는 저희 팀에게는 구현 과정이 부담스럽게 느껴집니다.

