ClickUp AIでGitHub Copilotをさらに活用する

ClickUpかCopilotか？ 選ぶ必要はありません。

エンジニアリングチームがAIコーディングアシスタントとしてGitHub Copilotを採用しました。これにより、ClickUpの価値はさらに高まります。

Copilotは、開発者のためのAIレイヤーです。コード補完、自律的なコーディング、プルリクエストの自動化、コードレビューなど、開発者はCopilotを信頼しています。一方、ClickUp AIは組織全体のためのインテリジェンスレイヤーです。PM、マーケター、人事責任者、経営陣、そしてもちろん、VS Codeから離れて作業する開発者まで、あらゆるメンバーが活用できます。

Copilotの役割はプルリクエストの作成で終わります。ClickUpでは、そのプルリクエストが追跡可能な成果物、スプリントのマイルストーン、ダッシュボードのメトリクス、そして全社に公開されるプロジェクトのステータスとして可視化されます。

これらを組み合わせることで、AIを活用した仕事のあらゆる側面を網羅できます。

ClickUp AIを活用してGitHub Copilotをさらに活用する方法について、ぜひ続きをお読みください。

💡 ClickUp AIとGitHub Copilotをワークフローにどう組み込めばよいか、アドバイスが必要ですか？

ClickUp AIの仕組み

ClickUp AIは、チームがすでに仕事を管理しているプラットフォームに組み込まれた、AI機能のフルスイートです。

ClickUpは、AIを業務の文脈から切り離された単なるアドオンとして扱うのではなく、世界初の「統合型AIワークスペース」を提供します。この環境では、AIがタスク、ドキュメント、会話の内容を深く理解し、ワークフローのあらゆる段階で、文脈に沿った関連性の高いサポートを提供することで、業務の効率化を実現します。

仕事の未来は「融合」と「AI」にあります

それが可能になる理由は次のとおりです：

ClickUp Brain

ClickUp Brainは、ClickUpに組み込まれたインテリジェンス層です。これにより、すべてのユーザーと接続されたツールにとって、ワークスペース全体がよりスマートになります。

ClickUp Brainを使って、コードスニペットを生成したり、プロジェクトの概要を要約したり、異なる言語間のコード変換を行ったりできます。

スーパーエージェント

ClickUpの「スーパーエージェント」は、世界初の人間並みの能力を持つエージェントです。つまり、人間と同様に、複雑な推論や自律的なタスク実行が可能です。AIチームメイトとして活用できます。ClickUpの「スーパーエージェントビルダー」を使用して、指示、トリガー、ツール、知識、記憶を設定してください。

ClickUpのノーコード「Super Agent Builder」を使って、数分でカスタムエージェントを立ち上げましょう

作業中にメンバーにタグ付けしたり、タスクを割り当てたり、チャットでダイレクトメッセージを送ったり、さらには@メンションしたりすることも可能です。メンバーは、割り当てられた仕事を完了するために必要なステップを自律的に実行します。

最大のメリットは？エージェントを作成すれば、ステップごとにプロンプトを入力する必要がなくなります。また、自然なチャットでエージェントとやり取りし、出力を微調整することも可能です。

🎥スーパーエージェントの作成と仕事に関する詳細はこちらのビデオをご覧ください：

ClickUp Accelerator なら、社内のあらゆる部門向けにすぐに使える既成のエージェントパックが用意されています：

部署 エージェント プロジェクト管理 インテーク担当、アサイン担当、PM担当、ライブアンサー担当 マーケティング ブリーフ・エージェント、コンテンツ・エージェント、ブランド・エージェント、ライブ・インテリジェンス・エージェント プロダクト＆エンジニアリング PRDエージェント、トリアージエージェント、コードジェネレーターエージェント、ライブアンサーズエージェント 人事 オンボーディング・エージェント、パルスチェック・エージェント、トレーナー・エージェント、ライブアンサーズ・エージェント リーダーシップ 目標リマインダーエージェント、アラインメントエージェント、主要成果エージェント、ステータス更新エージェント 営業 営業ワークフロー向けのカスタムエージェント

Bell Directの事例が証明するように、ClickUpを使えば、AIを効果的に導入するために技術チームは必要ありません。

ClickUp Super Agentsを活用することで、チームはコードを書いたり新しいツールを追加したりすることなく、エンドツーエンドの案件受付と優先順位付けのワークフローを自動化しました。

結果：

🌟 業務効率が20%向上📌 毎日800件以上の電子メールをリアルタイムで優先順位付け✅ 2名の正社員が戦略的な仕事に専念できるキャパシティが生まれた

💡 チームでも同様の効率化を実現したいとお考えですか？

オートパイロットとアンビエントエージェント

これらは、プロンプトなしにバックグラウンドで常時動作するエージェントです。例えば：

毎朝生成されるダッシュボードの要約

チェックインなしでステータス更新を反映

タスクが自動的に優先度で優先順位付けされ、適切な担当者に割り振られます

期限切れのアイテムにフラグを立て、エスカレーション

ワークスペース全体でデータが継続的に充実

📚 関連記事：AIがプログラマーの役割をどう変えているか

認定エージェント

リスクが高く、カスタム構築が必要なワークフローの場合、ClickUpのフォワードデプロイエンジニアが、お客様の組織の特定のプロセスに合わせたエージェントを設計・デプロイします。認定エージェントをご利用いただくと、きめ細やかなセットアップに加え、利用制限なしのサービスをご利用いただけます。

AIミーティング

ClickUpカレンダーと AI Notetakerを使えば、チームは状況に応じたミーティングのスケジュール設定や、メモの自動記録が可能になります。

ClickUp AIで、ミーティングのスケジュール調整から議事録作成、要約までを自動化しましょう

自然言語コマンドを使ってチームのカレンダーを確認し、空き時間をチェックしてミーティングをスケジュールしましょう

タブを切り替えることなく、ClickUp内からミーティングに参加できます

ClickUpの受信トレイに、発言者ラベル、要約、主要トピック、決定事項がハイライトされた自動ミーティングメモが届きます

AIがミーティングのメモからアクションアイテムを抽出し、追跡可能なClickUp タスク に変換します

フォローアップの追跡は、関連するプロジェクトにリンクされています

要約は関連する ClickUpスペース に投稿されます

ミーティングの参加者全員が、議論された内容、次に必要なアクション、そして担当者を把握できます。

1つのプラットフォームで複数のAIモデルを利用可能

ClickUpはモデルに依存しません。ユーザーは、プラットフォームを離れることなく、ClickUpのツールバーから直接、GPT-5.2、Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro、o3、およびOpenAI、Anthropic、Googleの14種類のAIモデルを切り替えることができます。

ClickUp Brainなら、1つの価格ですべてのAIモデルを利用可能

Brainはワークスペースのインテリジェンス機能にこれらのモデルを活用しており、スーパーエージェントは利用可能なあらゆるモデルを活用できます。管理者はワークスペースごとに利用可能なモデルを制限できます。

チームはすでに、Copilotを支えるのと同じモデルを利用可能です。このモデルは、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、Clip、目標、フォームといったワークグラフ全体に適用されています。

📚 こちらもご覧ください：ClickUpで外部AIモデルを活用する

GitHub Copilotがもたらすメリット

Copilotは強力なAIコーディングプラットフォームであり、ClickUpと併用することで、エンジニアリングチームに真の価値をもたらします：

Copilot Chat ：IDEのサイドバーに表示される対話型AI。コードに関する質問、テストの生成、エラーのデバッグ、アーキテクチャのアドバイスなどが可能です。GPT-5.4、Claude Opus 4.6、Gemini、o3など、さまざまなモデルの選択をサポートしています。

エージェントモード ：VS CodeおよびJetBrainsでの自律的な複数ファイル編集機能。編集対象のファイルを判断し、ターミナルコマンドを実行し、エラーが発生した場合は手動操作なしで修正を繰り返します。

Coding Agent ：完全に自律動作するバックグラウンドワーカー。GitHubの問題を割り当てると、Copilotがブランチを作成し、コードを記述し、テストを実行し、プルリクエストを送信します。

コードレビュー：変更を提案する前に ：変更を提案する前に プロジェクトの全体像を把握する エージェント型 コードレビュー。 提案内容を コーディングエージェントに 引き継ぐことで、プルリクエストを自動的に修正できます。

CopilotはMCP（Model Context Protocol）を介してClickUpと接続します。ClickUpのMCPサーバーにより、CopilotはIDEから直接、タスク、ドキュメント、コメント、カスタムフィールド、検索機能に完全にアクセスできます。

これは素晴らしいことです。 MCPを介してClickUpに接続するAIツールが増えるほど、ClickUpは「コンテキストの基盤」として不可欠なものとなります。

💡 プロのヒント： コミットメッセージやプルリクエストの説明文に、タスクIDの後に角括弧でステータスを追加することで、GitHubから直接ClickUpのタスクステータスを変更できます（例：#abc123[code review]）。ClickUpとGitHubの連携機能を使えば、開発者はVS Codeから離れる必要がなく、PMは即座にステータスの更新情報を確認できます。 また、ClickUpでGitHubオートメーション（「PRがマージされた → タスクをQAに移動」など）を設定すれば、完全に自動化できます。 ClickUpのGitHub連携機能で、コミット、プルリクエスト、コードの差分をタスクに自動的にリンクしましょう

📚 こちらもご覧ください：VS CodeでGitHub Copilotを使用する方法

ClickUpとGitHub Copilotを組み合わせるべき4つの理由

AIを活用したコーディングは、ほんの始まりに過ぎません。GitHub CopilotとClickUp AIを組み合わせれば、コミットから完了までのワークフロー全体がよりスマートになります。

1. Copilotでコードを書き、ClickUpで調整する

🧑🏻‍💻 Copilotは技術的な実行に優れています。コードの記述、プルリクエストのレビュー、さらにはエラーのデバッグや、問題からプルリクエストへのワークフローの自動化に活用しましょう。これこそが、/AIコーディングツールの真価です。

🏆 ClickUpは、コードにまつわる仕事を調整する場です。 問題を生み出した機能リクエスト。マイルストーンを追跡するスプリントプラン。リリースの進捗状況を経営陣に示すダッシュボード。PMが開発者に背景を尋ねる必要なく送信できるステータス更新。

ClickUp AIを活用して、チームのワークフロー全体で、AIの提案から実際のプルリクエストへの引き継ぎを自動化しましょう

Copilotは「何を作るか」を担当します。ClickUp AIは「なぜそれが重要なのか」「誰が知る必要があるのか」「次に何が起こるのか」を担当します。

👉🏼 具体例： ClickUp Verified ConsultantであるIllia Shevchenko氏（SystemsIntegrators創業者）は、シンプルなステータス同期スーパーエージェントを構築することで、あるWeb制作会社の長年のレポート作成におけるボトルネックを解決しました。経営陣には可視性が必要でしたが、開発者は更新情報の作成のために頻繁に作業を中断させられていました。 そこで、彼は新たなレポート作成プロセスを追加する代わりに、Super Agentsを使ってそのプロセスを自動化しました。 ClickUp Super Agentsでプロジェクトのステータス更新を自動化 エージェントはスケジュールに従って動作し、プロジェクト全体の実際のタスク活動をスキャンして、明確で、リーダー層に提出できるステータス報告を生成します。手動でのプロジェクト進捗報告のために、実際の仕事を中断する必要はありません。エージェントのおかげで、プロジェクトトラッカーやステータスドキュメントはバックグラウンドで自動的に最新の状態に保たれます。

2. エンジニアリングチームだけでなく、すべてのチームが利用できる組織全体のAI

🧑🏻‍💻 Copilotは開発者向けです。 PM、マーケター、人事責任者、経営幹部の方にとって、Copilotの活用範囲にはリミットがあります。CopilotはIDEやGitHub.com上で動作します。

🏆 ClickUp AIはあらゆる機能を網羅しています：

Super Agentsは、PM、マーケティング、プロダクト＆エンジニアリング、人事、経営陣、営業向けに設計されています

Brainは、ワークスペース内のあらゆるユーザーからの質問に回答します

AIカスタムフィールドを使えば、技術的なスキルがなくてもタスクを分類・充実させることができます

Autopilotエージェントは組織全体で24時間365日稼働します

従業員500人の企業では、毎日Copilotを利用している開発者は60人程度かもしれません。ClickUp AIは、残りの440人をカバーします。

3. 常時稼働型インテリジェンス vs. エディタートリガー型アシスタント

🧑🏻‍💻 Copilotは、誰かがIDEを開いたり、GitHubで問題を割り当てたりしたときに動作します。 VS Codeを開く人がいなければ、何も起こりません。コーディングエージェントは最も自律的ですが、人間が問題を割り当てたときにのみ起動します。

🏆 ClickUp AIは、誰かが注目しているかどうかに関わらず、常に稼働しています：

Brain はバックグラウンドでデータを充実させます：プロジェクトの要約、カスタムフィールドへの入力、ナレッジベースの更新などを行います

Autopilot Agents はワークスペースを24時間365日監視し、期限切れのアイテムを通知、新しいタスクを自動で分類、ダッシュボードのロールアップデータを生成します

スーパーエージェントは、ステータスの変更、新しいタスク、メンション、スケジュールなどのワークフローイベントをトリガーとして動作します。

誰かが積極的に操作しなくても、ワークスペースは時間とともにますます賢くなっていきます。

4. コードとビジネス成果を接続するコンテキストの深さ

🧑🏻‍💻 Copilotはコードに関する情報（リポジトリ、問題、プルリクエスト、ファイルの差分など）を把握しています。 しかし、プロジェクトのタイムライン、チームの作業負荷、部門間の依存関係、あるいはビジネス目標については把握していません。

🏆 ClickUp AIは、仕事の全体的なコンテキストを継続的に充実させます：AIが生成した要約、AIによるカスタムフィールドの分類、構造化されたプロジェクトインサイト、ステータス情報など。CopilotがMCP経由で接続すると、この充実したコンテキストを読み取り、開発者にとってより有益な出力を生成できます。

相乗効果のループ：

📚 こちらもおすすめ：おすすめのAIコーディングツールとアシスタント

GitHub Copilot 対 ClickUp：ユースケースに応じた最適なツール

ユースケース おすすめのツール なぜ コードの記述と編集 Copilot IDEネイティブ、インライン補完、マルチモデル 問題からプルリクエストへの自動変換 Copilot コーディングエージェント バックグラウンドワーカー、テスト、プルリクエストの作成 コードレビュー Copilot プロジェクトの全コンテキストを踏まえたAgenticレビュー プロジェクトのステータス ClickUp AI 常時稼働、実際のアクティビティから自動生成 スプリントの計画と追跡 ClickUp AI 作業負荷のバランス調整、ブロッカーの検出、ダッシュボード Docs内のコンテンツ下書き ClickUp AI 文脈に沿って、ブリーフやタスクとリンクされている 仕事に関する質問 Brain タスク、ドキュメント、チャット、コメントから即座に回答が得られます タスクのルーティングと優先順位付け スーパーエージェント イベント駆動型、ワークスペース対応、許可スコープ対応 ミーティングのメモとフォローアップ AIミーティング 自動キャプチャ、アクションアイテムの作成 バックグラウンドモニタリング オートパイロット・エージェント 24時間365日、プロンプト不要、常に稼働中 重要なカスタムワークフロー 認定エージェント 専用設計、FDEサポート、容量無制限 チーム間の可視性 ClickUp AI リーダー向けのダッシュボード、目標、プロジェクト要約 チームで共有するワークフロー スーパーエージェント 組織全体で閲覧可能、ワークスペースレベルで管理

Copilotはエンジニアリング向けのコードインテリジェンスを、ClickUp AIは会社全体の仕事インテリジェンスをそれぞれ担当します。この2つを組み合わせることで、あらゆるチームとユースケースを網羅できます。

📚 こちらもご覧ください：TeamsがGitHub CopilotやAgentic AIに急速に移行している理由

組織にとっての意味

すべてのチームメンバーのために

ClickUpを開いた瞬間から機能するAI。IDEのセットアップも、ターミナルコマンドも、コーディングスキルも一切不要です。Brainが質問に答え、エージェントが反復作業を処理し、カスタムフィールドがタスクを自動的に分類し、ミーティングのメモも自動作成されます。

エンジニアリングチーム向け

コーディング、コードレビュー、問題の自動化にCopilotを活用。ClickUpのMCPサーバーにより、IDEからワークスペースに完全にアクセスできます。リリースされた成果物はClickUpにフィードバックされ、そこでエージェントがさらに処理を行い、ダッシュボードは自動的に更新されます。

IT部門および経営層向け

ClickUpの他の機能と同様のSSO、許可、コンプライアンス体制を備えた、一元管理されたAIプラットフォームです。AI管理に関するISO 42001認証を取得しており、AIパートナーによるデータ保持は一切行われず、有効化するモデル、エージェント、機能を一元的に管理できます。これに対し、Copilotはエンジニアリングチームのみを対象としており、組織全体のAIを管理するものではありません。

AI戦略について

ClickUpはモデルに依存せず、GPT-5.2、Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro、o3をはじめ、OpenAI、Anthropic、GoogleのAIモデル14種類に対応しています。エンジニアリングチームはIDE内のCopilotのマルチモデルセットアップを好むかもしれませんが、ワークグラフ全体のAIレイヤーはどちらの場合でも一貫性を保ちます。 ClickUpは、ワークフローの再構築、エージェントの再トレーニング、MCP接続の再設定を一切必要とせずに、最新のモデルを組み込んでいます。

GitHub CopilotがMCP経由でClickUpと接続する仕組み：アーキテクチャ

コードインテリジェンスと仕事インテリジェンスのミーティング

GitHub Copilotは、エンジニアリングチームのためのAIレイヤーです。ClickUp AIは、そのインテリジェンスを組織全体で活用するための手段です。

Brainはワークスペースの内部からスマート化を実現します

Super Agentsなら、すべてのチームに24時間365日稼働するAIチームメイトを提供します

CopilotはMCPを介して、その拡張されたワークスペースに接続します

両者を組み合わせることで、相乗効果が生まれます

ClickUp AIとCopilotを対立させるつもりはありません。私たちは、両方を最大限に活用できるセットアップを推奨しています。Copilotはコードを扱い、ClickUp AIはその他のすべてを扱います。これらを組み合わせることで、コードのリリースから成果のリリースへと、よりスマートかつ迅速に進めることができます。