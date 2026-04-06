ClickUp AIでGitHub Copilotをさらに活用する

ClickUpかCopilotか？ 選ぶ必要はありません。
エンジニアリングチームがAIコーディングアシスタントとしてGitHub Copilotを採用しました。これにより、ClickUpの価値はさらに高まります。
Copilotは、開発者のためのAIレイヤーです。コード補完、自律的なコーディング、プルリクエストの自動化、コードレビューなど、開発者はCopilotを信頼しています。一方、ClickUp AIは組織全体のためのインテリジェンスレイヤーです。PM、マーケター、人事責任者、経営陣、そしてもちろん、VS Codeから離れて作業する開発者まで、あらゆるメンバーが活用できます。
Copilotの役割はプルリクエストの作成で終わります。ClickUpでは、そのプルリクエストが追跡可能な成果物、スプリントのマイルストーン、ダッシュボードのメトリクス、そして全社に公開されるプロジェクトのステータスとして可視化されます。
これらを組み合わせることで、AIを活用した仕事のあらゆる側面を網羅できます。
ClickUp AIを活用してGitHub Copilotをさらに活用する方法について、ぜひ続きをお読みください。
💡 ClickUp AIとGitHub Copilotをワークフローにどう組み込めばよいか、アドバイスが必要ですか？
ClickUp AIの仕組み
ClickUp AIは、チームがすでに仕事を管理しているプラットフォームに組み込まれた、AI機能のフルスイートです。
ClickUpは、AIを業務の文脈から切り離された単なるアドオンとして扱うのではなく、世界初の「統合型AIワークスペース」を提供します。この環境では、AIがタスク、ドキュメント、会話の内容を深く理解し、ワークフローのあらゆる段階で、文脈に沿った関連性の高いサポートを提供することで、業務の効率化を実現します。
それが可能になる理由は次のとおりです：
ClickUp Brain
ClickUp Brainは、ClickUpに組み込まれたインテリジェンス層です。これにより、すべてのユーザーと接続されたツールにとって、ワークスペース全体がよりスマートになります。
- @メンション Brain: Brainは、24時間365日対応のインテリジェントアシスタントです。タスク、ドキュメント、チャット内でチームメイトと同じようにBrainをタグ付けすれば、必要な時にいつでもサポートを受けられます
- アンビエント・アンサーズ：ClickUp内では、AIがチャットやコメントスレッドでの質問に自動的に回答するため、人間がコンテキストを切り替えて対応する必要がありません
- コンテキストインテリジェンス：BrainのコンテキストAIがすべての仕事を監視し、ナレッジベースを継続的に収集・更新します
- 企業検索: 自然な言葉で質問すると、タスク、ドキュメント、チャット、コメント、添付ファイルから回答が得られます。ワークスペースの許可設定を尊重します
- AIカスタムフィールド：タスクの内容に基づいて自動的に入力されるフィールドです。感情分析、優先度スコアリング、カテゴリ分類、要約などが含まれます。プロンプト入力は不要です。
📮 ClickUpインサイト：当社のAI成熟度アンケートによると、33%の人が新しいツールに抵抗感を抱いており、AIを迅速に導入・拡大できているのはわずか19%に過ぎません。新しい機能が、別のアプリやログイン、あるいは習得すべき新たなワークフローという形で提供されるたびに、チームは瞬く間に「ツール疲れ」に陥ってしまいます。ClickUp Brainは、チームがすでに計画、進捗管理、コミュニケーションを行っている統合されたワークスペース内に直接組み込まれることで、このギャップを解消します。複数のAIモデル、画像生成、コーディング支援、ディープウェブ検索、即時要約、高度な推論機能を、仕事が行われているまさにその場所に提供します。
📚 関連記事：AIプロジェクトを成功させる方法：AI変革マトリックス
スーパーエージェント
ClickUpの「スーパーエージェント」は、世界初の人間並みの能力を持つエージェントです。つまり、人間と同様に、複雑な推論や自律的なタスク実行が可能です。AIチームメイトとして活用できます。ClickUpの「スーパーエージェントビルダー」を使用して、指示、トリガー、ツール、知識、記憶を設定してください。
作業中にメンバーにタグ付けしたり、タスクを割り当てたり、チャットでダイレクトメッセージを送ったり、さらには@メンションしたりすることも可能です。メンバーは、割り当てられた仕事を完了するために必要なステップを自律的に実行します。
最大のメリットは？エージェントを作成すれば、ステップごとにプロンプトを入力する必要がなくなります。また、自然なチャットでエージェントとやり取りし、出力を微調整することも可能です。
🎥スーパーエージェントの作成と仕事に関する詳細はこちらのビデオをご覧ください：
ClickUp Accelerator なら、社内のあらゆる部門向けにすぐに使える既成のエージェントパックが用意されています：
|部署
|エージェント
|プロジェクト管理
|インテーク担当、アサイン担当、PM担当、ライブアンサー担当
|マーケティング
|ブリーフ・エージェント、コンテンツ・エージェント、ブランド・エージェント、ライブ・インテリジェンス・エージェント
|プロダクト＆エンジニアリング
|PRDエージェント、トリアージエージェント、コードジェネレーターエージェント、ライブアンサーズエージェント
|人事
|オンボーディング・エージェント、パルスチェック・エージェント、トレーナー・エージェント、ライブアンサーズ・エージェント
|リーダーシップ
|目標リマインダーエージェント、アラインメントエージェント、主要成果エージェント、ステータス更新エージェント
|営業
|営業ワークフロー向けのカスタムエージェント
Bell Directの事例が証明するように、ClickUpを使えば、AIを効果的に導入するために技術チームは必要ありません。
ClickUp Super Agentsを活用することで、チームはコードを書いたり新しいツールを追加したりすることなく、エンドツーエンドの案件受付と優先順位付けのワークフローを自動化しました。
結果：
🌟 業務効率が20%向上📌 毎日800件以上の電子メールをリアルタイムで優先順位付け✅ 2名の正社員が戦略的な仕事に専念できるキャパシティが生まれた
💡 チームでも同様の効率化を実現したいとお考えですか？
オートパイロットとアンビエントエージェント
これらは、プロンプトなしにバックグラウンドで常時動作するエージェントです。例えば：
- 毎朝生成されるダッシュボードの要約
- チェックインなしでステータス更新を反映
- タスクが自動的に優先度で優先順位付けされ、適切な担当者に割り振られます
- 期限切れのアイテムにフラグを立て、エスカレーション
- ワークスペース全体でデータが継続的に充実
📚 関連記事：AIがプログラマーの役割をどう変えているか
認定エージェント
リスクが高く、カスタム構築が必要なワークフローの場合、ClickUpのフォワードデプロイエンジニアが、お客様の組織の特定のプロセスに合わせたエージェントを設計・デプロイします。認定エージェントをご利用いただくと、きめ細やかなセットアップに加え、利用制限なしのサービスをご利用いただけます。
👀 ご存知でしたか？ ClickUpの認定エージェントは、実行可能なプロジェクトプランの直接比較テストで100点満点中96点を獲得しました。最も近い競合他社は61点にとどまり、他のほとんどの製品は40点台から50点台に留まっています。
具体的には、チームはアイデア→プラン→実行というプロセスを、最小限の手作業で一気に行うことができます。これが、このベンチマークにおいてCertified Agentが際立っている理由です。
AIミーティング
ClickUpカレンダーと AI Notetakerを使えば、チームは状況に応じたミーティングのスケジュール設定や、メモの自動記録が可能になります。
- 自然言語コマンドを使ってチームのカレンダーを確認し、空き時間をチェックしてミーティングをスケジュールしましょう
- タブを切り替えることなく、ClickUp内からミーティングに参加できます
- ClickUpの受信トレイに、発言者ラベル、要約、主要トピック、決定事項がハイライトされた自動ミーティングメモが届きます
- AIがミーティングのメモからアクションアイテムを抽出し、追跡可能なClickUpタスクに変換します
- フォローアップの追跡は、関連するプロジェクトにリンクされています
- 要約は関連するClickUpスペースに投稿されます
ミーティングの参加者全員が、議論された内容、次に必要なアクション、そして担当者を把握できます。
1つのプラットフォームで複数のAIモデルを利用可能
ClickUpはモデルに依存しません。ユーザーは、プラットフォームを離れることなく、ClickUpのツールバーから直接、GPT-5.2、Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro、o3、およびOpenAI、Anthropic、Googleの14種類のAIモデルを切り替えることができます。
Brainはワークスペースのインテリジェンス機能にこれらのモデルを活用しており、スーパーエージェントは利用可能なあらゆるモデルを活用できます。管理者はワークスペースごとに利用可能なモデルを制限できます。
チームはすでに、Copilotを支えるのと同じモデルを利用可能です。このモデルは、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、Clip、目標、フォームといったワークグラフ全体に適用されています。
📚 こちらもご覧ください：ClickUpで外部AIモデルを活用する
GitHub Copilotがもたらすメリット
Copilotは強力なAIコーディングプラットフォームであり、ClickUpと併用することで、エンジニアリングチームに真の価値をもたらします：
- Copilot Chat：IDEのサイドバーに表示される対話型AI。コードに関する質問、テストの生成、エラーのデバッグ、アーキテクチャのアドバイスなどが可能です。GPT-5.4、Claude Opus 4.6、Gemini、o3など、さまざまなモデルの選択をサポートしています。
- エージェントモード：VS CodeおよびJetBrainsでの自律的な複数ファイル編集機能。編集対象のファイルを判断し、ターミナルコマンドを実行し、エラーが発生した場合は手動操作なしで修正を繰り返します。
- Coding Agent：完全に自律動作するバックグラウンドワーカー。GitHubの問題を割り当てると、Copilotがブランチを作成し、コードを記述し、テストを実行し、プルリクエストを送信します。
- コードレビュー：変更を提案する前にプロジェクトの全体像を把握するエージェント型コードレビュー。提案内容をコーディングエージェントに引き継ぐことで、プルリクエストを自動的に修正できます。
CopilotはMCP（Model Context Protocol）を介してClickUpと接続します。ClickUpのMCPサーバーにより、CopilotはIDEから直接、タスク、ドキュメント、コメント、カスタムフィールド、検索機能に完全にアクセスできます。
これは素晴らしいことです。 MCPを介してClickUpに接続するAIツールが増えるほど、ClickUpは「コンテキストの基盤」として不可欠なものとなります。
💡 プロのヒント： コミットメッセージやプルリクエストの説明文に、タスクIDの後に角括弧でステータスを追加することで、GitHubから直接ClickUpのタスクステータスを変更できます（例：#abc123[code review]）。ClickUpとGitHubの連携機能を使えば、開発者はVS Codeから離れる必要がなく、PMは即座にステータスの更新情報を確認できます。 また、ClickUpでGitHubオートメーション（「PRがマージされた → タスクをQAに移動」など）を設定すれば、完全に自動化できます。
📚 こちらもご覧ください：VS CodeでGitHub Copilotを使用する方法
ClickUpとGitHub Copilotを組み合わせるべき4つの理由
AIを活用したコーディングは、ほんの始まりに過ぎません。GitHub CopilotとClickUp AIを組み合わせれば、コミットから完了までのワークフロー全体がよりスマートになります。
1. Copilotでコードを書き、ClickUpで調整する
🧑🏻💻 Copilotは技術的な実行に優れています。コードの記述、プルリクエストのレビュー、さらにはエラーのデバッグや、問題からプルリクエストへのワークフローの自動化に活用しましょう。これこそが、/AIコーディングツールの真価です。
🏆 ClickUpは、コードにまつわる仕事を調整する場です。 問題を生み出した機能リクエスト。マイルストーンを追跡するスプリントプラン。リリースの進捗状況を経営陣に示すダッシュボード。PMが開発者に背景を尋ねる必要なく送信できるステータス更新。
Copilotは「何を作るか」を担当します。ClickUp AIは「なぜそれが重要なのか」「誰が知る必要があるのか」「次に何が起こるのか」を担当します。
👉🏼 具体例： ClickUp Verified ConsultantであるIllia Shevchenko氏（SystemsIntegrators創業者）は、シンプルなステータス同期スーパーエージェントを構築することで、あるWeb制作会社の長年のレポート作成におけるボトルネックを解決しました。経営陣には可視性が必要でしたが、開発者は更新情報の作成のために頻繁に作業を中断させられていました。
そこで、彼は新たなレポート作成プロセスを追加する代わりに、Super Agentsを使ってそのプロセスを自動化しました。
エージェントはスケジュールに従って動作し、プロジェクト全体の実際のタスク活動をスキャンして、明確で、リーダー層に提出できるステータス報告を生成します。手動でのプロジェクト進捗報告のために、実際の仕事を中断する必要はありません。エージェントのおかげで、プロジェクトトラッカーやステータスドキュメントはバックグラウンドで自動的に最新の状態に保たれます。
2. エンジニアリングチームだけでなく、すべてのチームが利用できる組織全体のAI
🧑🏻💻 Copilotは開発者向けです。 PM、マーケター、人事責任者、経営幹部の方にとって、Copilotの活用範囲にはリミットがあります。CopilotはIDEやGitHub.com上で動作します。
🏆 ClickUp AIはあらゆる機能を網羅しています：
- Super Agentsは、PM、マーケティング、プロダクト＆エンジニアリング、人事、経営陣、営業向けに設計されています
- Brainは、ワークスペース内のあらゆるユーザーからの質問に回答します
- AIカスタムフィールドを使えば、技術的なスキルがなくてもタスクを分類・充実させることができます
- Autopilotエージェントは組織全体で24時間365日稼働します
従業員500人の企業では、毎日Copilotを利用している開発者は60人程度かもしれません。ClickUp AIは、残りの440人をカバーします。
3. 常時稼働型インテリジェンス vs. エディタートリガー型アシスタント
🧑🏻💻 Copilotは、誰かがIDEを開いたり、GitHubで問題を割り当てたりしたときに動作します。 VS Codeを開く人がいなければ、何も起こりません。コーディングエージェントは最も自律的ですが、人間が問題を割り当てたときにのみ起動します。
🏆 ClickUp AIは、誰かが注目しているかどうかに関わらず、常に稼働しています：
- Brainはバックグラウンドでデータを充実させます：プロジェクトの要約、カスタムフィールドへの入力、ナレッジベースの更新などを行います
- Autopilot Agentsはワークスペースを24時間365日監視し、期限切れのアイテムを通知、新しいタスクを自動で分類、ダッシュボードのロールアップデータを生成します
- スーパーエージェントは、ステータスの変更、新しいタスク、メンション、スケジュールなどのワークフローイベントをトリガーとして動作します。
誰かが積極的に操作しなくても、ワークスペースは時間とともにますます賢くなっていきます。
4. コードとビジネス成果を接続するコンテキストの深さ
🧑🏻💻 Copilotはコードに関する情報（リポジトリ、問題、プルリクエスト、ファイルの差分など）を把握しています。 しかし、プロジェクトのタイムライン、チームの作業負荷、部門間の依存関係、あるいはビジネス目標については把握していません。
🏆 ClickUp AIは、仕事の全体的なコンテキストを継続的に充実させます：AIが生成した要約、AIによるカスタムフィールドの分類、構造化されたプロジェクトインサイト、ステータス情報など。CopilotがMCP経由で接続すると、この充実したコンテキストを読み取り、開発者にとってより有益な出力を生成できます。
相乗効果のループ：
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GitHub Copilot 対 ClickUp：ユースケースに応じた最適なツール
|ユースケース
|おすすめのツール
|なぜ
|コードの記述と編集
|Copilot
|IDEネイティブ、インライン補完、マルチモデル
|問題からプルリクエストへの自動変換
|Copilot コーディングエージェント
|バックグラウンドワーカー、テスト、プルリクエストの作成
|コードレビュー
|Copilot
|プロジェクトの全コンテキストを踏まえたAgenticレビュー
|プロジェクトのステータス
|ClickUp AI
|常時稼働、実際のアクティビティから自動生成
|スプリントの計画と追跡
|ClickUp AI
|作業負荷のバランス調整、ブロッカーの検出、ダッシュボード
|Docs内のコンテンツ下書き
|ClickUp AI
|文脈に沿って、ブリーフやタスクとリンクされている
|仕事に関する質問
|Brain
|タスク、ドキュメント、チャット、コメントから即座に回答が得られます
|タスクのルーティングと優先順位付け
|スーパーエージェント
|イベント駆動型、ワークスペース対応、許可スコープ対応
|ミーティングのメモとフォローアップ
|AIミーティング
|自動キャプチャ、アクションアイテムの作成
|バックグラウンドモニタリング
|オートパイロット・エージェント
|24時間365日、プロンプト不要、常に稼働中
|重要なカスタムワークフロー
|認定エージェント
|専用設計、FDEサポート、容量無制限
|チーム間の可視性
|ClickUp AI
|リーダー向けのダッシュボード、目標、プロジェクト要約
|チームで共有するワークフロー
|スーパーエージェント
|組織全体で閲覧可能、ワークスペースレベルで管理
Copilotはエンジニアリング向けのコードインテリジェンスを、ClickUp AIは会社全体の仕事インテリジェンスをそれぞれ担当します。この2つを組み合わせることで、あらゆるチームとユースケースを網羅できます。
📚 こちらもご覧ください：TeamsがGitHub CopilotやAgentic AIに急速に移行している理由
組織にとっての意味
すべてのチームメンバーのために
ClickUpを開いた瞬間から機能するAI。IDEのセットアップも、ターミナルコマンドも、コーディングスキルも一切不要です。Brainが質問に答え、エージェントが反復作業を処理し、カスタムフィールドがタスクを自動的に分類し、ミーティングのメモも自動作成されます。
エンジニアリングチーム向け
コーディング、コードレビュー、問題の自動化にCopilotを活用。ClickUpのMCPサーバーにより、IDEからワークスペースに完全にアクセスできます。リリースされた成果物はClickUpにフィードバックされ、そこでエージェントがさらに処理を行い、ダッシュボードは自動的に更新されます。
IT部門および経営層向け
ClickUpの他の機能と同様のSSO、許可、コンプライアンス体制を備えた、一元管理されたAIプラットフォームです。AI管理に関するISO 42001認証を取得しており、AIパートナーによるデータ保持は一切行われず、有効化するモデル、エージェント、機能を一元的に管理できます。これに対し、Copilotはエンジニアリングチームのみを対象としており、組織全体のAIを管理するものではありません。
AI戦略について
ClickUpはモデルに依存せず、GPT-5.2、Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro、o3をはじめ、OpenAI、Anthropic、GoogleのAIモデル14種類に対応しています。エンジニアリングチームはIDE内のCopilotのマルチモデルセットアップを好むかもしれませんが、ワークグラフ全体のAIレイヤーはどちらの場合でも一貫性を保ちます。 ClickUpは、ワークフローの再構築、エージェントの再トレーニング、MCP接続の再設定を一切必要とせずに、最新のモデルを組み込んでいます。
📮ClickUpインサイト： アンケート回答者の13%が、 AIを活用して難しい意思決定や複雑な問題の解決 を行いたいと考えています。 しかし、仕事で定期的にAIを利用していると答えたのはわずか28%にとどまっています。その理由の一つとして考えられるのは、セキュリティへの懸念です。ユーザーは、機密性の高い意思決定データを外部のAIと共有することを望んでいない可能性があります。 ClickUpは、AIを活用した問題解決機能を、セキュリティが確保されたワークスペース内に直接導入することで、この課題を解決します。SOC 2からISO規格に至るまで、ClickUpは最高水準のデータセキュリティ基準に準拠しており、ワークスペース全体で生成AI技術を安全に活用できるよう支援します。
GitHub CopilotがMCP経由でClickUpと接続する仕組み：アーキテクチャ
コードインテリジェンスと仕事インテリジェンスのミーティング
GitHub Copilotは、エンジニアリングチームのためのAIレイヤーです。ClickUp AIは、そのインテリジェンスを組織全体で活用するための手段です。
- Brainはワークスペースの内部からスマート化を実現します
- Super Agentsなら、すべてのチームに24時間365日稼働するAIチームメイトを提供します
- CopilotはMCPを介して、その拡張されたワークスペースに接続します
- 両者を組み合わせることで、相乗効果が生まれます
ClickUp AIとCopilotを対立させるつもりはありません。私たちは、両方を最大限に活用できるセットアップを推奨しています。Copilotはコードを扱い、ClickUp AIはその他のすべてを扱います。これらを組み合わせることで、コードのリリースから成果のリリースへと、よりスマートかつ迅速に進めることができます。
👉🏼 ClickUp AIとGitHub Copilotの連携活用を検討中の方は、ぜひご目標を弊社チームまで共有ください。最適な導入プランをご提案いたします。