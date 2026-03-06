製品ライフサイクル管理ソフトウェア市場の価値は386億2000万ドルです。

これは重要なことを示しています。現代の製品チームは、単なるローンチ管理を超えた業務を担っています。実際、意思決定、依存関係、そして継続的なフォローアップを含む、製品ライフサイクル全体を管理しているのです。

そしてここからが複雑になる。優れた製品アイデアだけでは不十分だ。毎回プロセスを一から作り直すことなく、プラン・構築・ローンチ・学習を明確に進める方法が必要となる。

そのやることには、製品ライフサイクルテンプレートの活用が効果的です。

本記事では、10種類の無料製品ライフサイクルテンプレート、各テンプレートが管理を支援する内容、そしてチームに適したテンプレートの選び方について解説します。

製品ライフサイクルテンプレートとは？

製品ライフサイクルテンプレートとは、製品の全行程を計画・追跡・管理するための事前構築済みフレームワークです。初期構想や開発から、ローンチ、成長期、成熟期、そして最終的な終了までをすべてカバーします。

これは、プロダクトマネージャー、クロスファンクショナルチーム、マーケターが使用するフレームワークであり、製品のパフォーマンスを追跡し、その現在のライフステージと市場健全性に基づいて展開すべき戦略を決定するために活用されます。

古典的な製品ライフサイクルグラフは、すべてのプロダクトマネージャーが熟知するシンプルなS字カーブを描きます。これは4つの主要なフェーズにわたる旅路を示しています：

はじめに： 製品は開発フェーズを経て市場に投入されます。このフェーズでは認知度向上と早期導入促進のために多額の投資が必要です。

成長期： 製品が市場での地位を確立し受け入れられるにつれ、売上と利用率が急速に増加する

成熟期: 市場の飽和に伴い成長率が鈍化します。焦点は新規顧客獲得から既存顧客の維持・最適化へと移行します。

衰退期: 売上と利用率が低下し始め、製品の刷新か終了プランの決定が迫られる重要な局面

10の無料製品ライフサイクルテンプレート

以下のテンプレートは、様々なフェーズやユースケースに対応するよう設計されています。ライフサイクル全体をカバーするフレームワークを提供するものもあれば、開発や製品終了といった特定の重要なフェーズに焦点を当てたものもあります。

これらのテンプレートはすべて無料で、ClickUp内で完全にカスタマイズ可能です。チームの独自のワークフローに合わせて調整できます。🛠️

1. ClickUp クイックスタート：製品管理テンプレート

白紙から新製品プランを始めるのは、測定項目の見落としや追跡の不整合を招く原因となります。ClickUpクイックスタート：製品管理テンプレートは、製品管理の基本を即座に実践したいチームのための解決策です。

タスク追跡、スプリント計画、バックログ管理を単一の事前設定済みワークスペースに統合。セットアップを省略し、すぐに構築を開始できます。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんな方に最適： ゼロからシステムを構築せずに、構造化された製品ワークフローを構築したいスタートアップの製品チーム。

🚀 ClickUpの優位性：ステークホルダーと共有する前に、ClickUp Brainでギャップチェックを実施。下書きをドキュメントにドロップし、Brainに要求事項の曖昧さ、欠落したエッジケース、ペルソナ別の未解決質問をフラグ付けさせましょう。 ClickUp Brainを活用し、ステークホルダーレビュー前に欠落要件やエッジケースを捕捉 その後、リリース基準を明確なUATチェックリストに変換し、承認が意見のループで滞るのを防ぎます。

2. ClickUp 製品戦略テンプレート

ClickUp製品戦略テンプレートは、コードを1行も書く前に、製品のビジョン、ポジション、優先度を定義するのに役立ちます。

製品開発の背景にある「目的」を明確化し、関係者全員の認識を統一するための基盤となります。

このテンプレートが気に入る理由：

初期フェーズの製品方向性の統一： 開発開始前に、製品ビジョン、機能カテゴリ、優先度を1つのワークスペースにまとめて把握する

状況に応じた優先順位付け： 開発中の機能を労力レベル別にグループ化し、全体像を見失うことなくステータス・チームリーダー・タイムラインを追跡

明確なライフサイクルプラン：開始日、期日、レビューチェックポイント用の組み込みフィールドで、キックオフからレビューまでの機能をマップ

✅ 最適な対象： 製品ライフサイクルの初期フェーズでロードマップの優先度を策定する製品戦略リーダー。

3. ClickUp 製品要件ドキュメント（PRD）テンプレート

曖昧な要件は開発サイクルの無駄や的外れな機能開発を招きます。そこで役立つのがClickUp製品要件ドキュメント（PRD）テンプレートです。機能、ユーザーストーリー、受け入れ基準、技術仕様を含む詳細な製品要件を体系的に記録するために設計されています。

このテンプレートが気に入る理由：

4. ClickUp 新製品開発テンプレート

新製品を開発中なのに、明確なプロセスがない？ それは失敗への道筋です。

ClickUp新製品開発テンプレートは、初期構想から開発、テスト、発売前準備まで製品を導きます。複雑な開発プロセスを軌道に乗せ、コストのかかるミスを防ぐため、フェーズ移行と承認チェックポイントを提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

💡 プロの秘訣： ClickUp自動化を活用し、フェーズゲートを実際の承認チェックポイントに変えましょう。 タスクが「レビュー準備完了」「UAT完了」「ローンチ承認」などのマイルストーンに到達すると、適切な関係者に自動通知、次のレビュアーの割り当て、または承認取得後にのみステータス更新が可能です。これにより、適切な担当者が確認する前に仕事が次の段階に進むことを防ぎます。 それだけではありません。ワークフローを自動化するだけで、週に5時間も節約できます。ぜひご覧ください 👇

5. ClickUp プロダクトロードマップテンプレート

製品プランを経営陣、営業部門、顧客に伝える際、各関係者が求める詳細度が異なるため、課題となる場合があります。

ClickUp製品ロードマップテンプレートは、機能・リリース・マイルストーンをタイムライン上に可視化し、関係者全員に今後の展開と時期を明確に示すライフサイクル図を提供します。特に成長期や成熟期において機能の優先順位付けが重要となる局面で、このテンプレートは極めて有効です。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ 最適な対象： 複数のイニシアチブと時間軸にわたるリリースをプランするプロダクトオペレーションチーム。

6. ClickUp アジャイルチームロードマップテンプレート

従来のロードマップは、短期間の反復サイクルで計画を立てるアジャイルチームには必ずしも適していません。ClickUpのアジャイルチーム向けロードマップテンプレートは、長期的な製品の方向性と短期スプリントの柔軟性を両立させるよう特別に設計されています。

このテンプレートが気に入る理由：

✅ こんなチームに最適：反復的な開発サイクルで仕事を管理するスクラムやカンバンチーム

7. ClickUp デザインレビューテンプレート

バラバラのミーティングメモや電子メールスレッドからデザインフィードバックを集めると、いつも修正が山積みになります。ClickUpのデザインレビューテンプレートは、意見収集や修正追跡から開発前の最終承認記録まで、デザインフィードバックプロセス全体を一元管理。整理された実用的なフィードバックを得るための宝庫です。

このテンプレートが気に入る理由：

構造化されたレビュー環境： フィードバック開始前に、下書きリンク、レビュー目標、所有者、貢献者を一箇所にまとめて記録

明確なレビューフェーズ： デザインを「やること」「進行中」「レビュー待ち」「修正必要」「完了」のフェーズへ進め、意思決定ステータスが一目で把握可能

より明確な改訂追跡：フィードバックやフォローアップを複数のツールに分散させることなく、同じレビュードキュメントに添付ファイルとして管理

✅ 最適なユーザー： 開発引き継ぎ前にモックアップをレビューするプロダクトデザイナーやデザインリーダー。

8. ClickUp 製品ローンチチェックリストテンプレート

ClickUp製品ローンチチェックリストテンプレートは、カテゴリー別のローンチプランを提供し、リリースに関わる全ての要素を同期して進めます。テンプレート内では、仕事が「市場分析」「ターゲット層」「価格設定」「市場ポジショニングとメッセージング」などのストリームに既にグループ化されており、数十種類のカスタムフィールドが用意されています。

このテンプレートが気に入る理由：

機能別に分類したローンチ仕事： 調査、ターゲット層対応、価格設定、メッセージングを別々のカテゴリーに整理し、一目で把握できるようにします

タイムラインの明確化が標準装備： ローンチトラッカーをゼロから構築することなく、各タスクの開始日、期日、期間を追跡可能

複数のローンチビュー： チームの確認内容に応じて、アクティビティビュー、マイルストーン、カテゴリ別、ガントチャートビュー、タイムラインなどのビューを切り替えられます。

9. ClickUp リリース管理テンプレート

ソフトウェアチームにとって、リリース管理は機能の出荷、バグ修正、更新のデプロイという継続的なサイクルです。ClickUpのリリース管理テンプレートは、コード完了から本番リリースまでの全工程を追跡するためのフレームワークを提供します。

製品が成長フェーズから成熟フェーズへ移行する過程で頻繁に行われるリリースを管理するために、エンジニアリングチームとDevOpsチームに必要な可視性を提供します。

このテンプレートが気に入る理由：

カスタムステータス： 「開発中」「QA」「ステージング」「本番環境」などのカスタムステータスで各リリースの進捗を追跡

ClickUp連携機能 ClickUp GitHub連携などを通じて、コミット、ブランチ、プルリクエストをClickUpタスクに直接リンクできます。 ClickUp GitHub連携などを通じて、コミット、ブランチ、プルリクエストをClickUpタスクに直接リンクできます。

コンテキストダッシュボード： 複数の同時リリースにわたるバグ発生率やデプロイ頻度などのリリース健全性メトリクスをダッシュボードで監視

✅ 最適な対象： 広範なGTMローンチプランとは別に、リリースサイクルを管理するための専用スペースを必要とする技術チーム。

10. 製品ライフサイクル終了プランテンプレート

製品の終了はローンチと同様に重要ですが、後回しにされがちです。Template.netの 「製品ライフサイクル終了プランテンプレート」は、製品の終息管理のためのフレームワークを提供します。顧客関係を損なわず、将来の技術的負債を生み出すことなく、製品を円滑に終了させるのに役立ちます。

このテンプレートが気に入る理由：

製品終了プランの構造： 製品を体系的に終了させるために必要なステップ、所有者、連絡ポイントを文書化する

顧客移行サポート： 段階的廃止期間中に、顧客への情報提供、サポート、代替品への移行方法をプランします。

内部連携に有用： 製品、サポートチーム、営業チーム、運用チームがリタイアメントプランの共有参照資料として活用可能

✅ こんな方に最適： 制御された製品終了やサービス段階的廃止をプランする運用責任者。

ClickUpで製品ライフサイクルテンプレートを活用する方法

ClickUpで製品ライフサイクルテンプレートの導入はわずか数分で完了します。

重要なのは、当面のニーズに合った適切なテンプレートを選び、チームのワークフローに合わせてカスタムし、他の仕事と接続させることです。

そのことをやることの方法を紹介します。✨

テンプレートセンターを閲覧：ワークスペースのアバターからClickUpのテンプレートセンターを開きます。「製品ライフサイクル」「製品管理」、または「ロードマップ」「ローンチ」など必要な特定のフェーズで検索できます。適用前にテンプレートのプレビューを表示し、含まれるビュー、ステータス、フィールドを確認できます。

ClickUpテンプレートセンター

ワークスペースへの適用方法：お気に入りのテンプレートを見つけたら、既存のスペースに適用するか、新規スペースを作成できます。ClickUpはステータス、フィールド、ビュー、自動化機能を含むすべての事前構築済み構造を自動的に保持するため、白紙の状態から始める必要はありません。

お気に入りのClickUpテンプレートをお選びください

ステータスとフィールドのカスタマイズ：テンプレートを自社用に調整するポイントです。カスタムステータスをチームの用語に合わせて改名し、追跡が必要なデータに基づいてカスタムフィールドを追加または削除し、使用しないビューは削除してワークスペースを整理しましょう。

カスタムフィールドとカスタムステータスを追加

関連仕事の接続： 真の力は仕事の接続から生まれます。タスク間の関係性と依存関係を活用し、異なるテンプレートを相互に接続しましょう。例えば、PRDテンプレートを新製品開発テンプレートに接続すれば、要件が開発タスクへ直接流れます。

ClickUp Brainで継続的なサポートを活用：テンプレート設定後は、ClickUp Brainがプロジェクト管理のAIアシスタントとして機能します。プロジェクトステータスの要約作成、チーム向け更新情報の草案作成、製品ポートフォリオ全体の潜在的な障害の抽出などを依頼できます。

ClickUpで、前回のリリースサイクルよりも簡単に、すべてのリリースサイクルを実現しましょう

テンプレートはスタート地点に過ぎません。優れた製品チームを差別化するのは、その後に行われる取り組みです。

端的に言えば、仕事が進むにつれてライフサイクルを厳密に維持するのか、それとも発売のたびにプロセスを再構築することになるのか？

ClickUpはライフサイクルを反復可能なリズムに変えます。テンプレートから始め、プランと決定事項を仕事に密着させ、AIを活用して更新内容を要約・次ステップ・軽量ドキュメントに変換。リリース後も活用できる資産を構築します。

準備はいいですか？ClickUpで製品ライフサイクルを管理しましょう。✅

よくある質問

製品ライフサイクルテンプレートは通常、4つの主要フェーズをカバーします：導入期（開発とローンチ）、成長期（拡大と反復）、成熟期（最適化と維持）、衰退期（終了とライフサイクル終了）。一部のテンプレートは単一のフェーズに焦点を当て、他のテンプレートは全行程を網羅します。

まず、チームの最大の課題点を特定しましょう。発売時の混乱に悩んでいるなら、製品発売チェックリストを入手してください。要件が頻繁に失われるなら、PRDテンプレートから始めましょう。

製品ロードマップテンプレートは、機能、リリース、タイムラインなど将来のプランと伝達に焦点を当てます。製品ライフサイクルテンプレートはより広範で、戦略、開発、終息計画を含め、コンセプトから終息までの製品の全行程をカバーします。