リアルタイムミーティングメモ作成に最適なHedy AI代替ツール10選

30以上の言語に対応したリアルタイム会話分析とライブ文字起こし機能により、Hedyは学生や多言語チームの間で人気の選択肢です。

しかし、すべての人が特定のAIワークフローにミーティングを合わせることを望んでいるわけではありません。Hedyは、そのセッションベースのフローがあなたの働き方に合致する場合にのみ効果を発揮します。また、ライブAIサポートを提供しますが、実行に結びつける機能は不足しています。

トップクラスのHedy AI代替ツールを見てみましょう。📲

Hedy AIの代替ツール一覧

各ツールの主な機能を比較した下テーブルを参考に、最適なツール選びの参考にしてください。

ツール 機能 最適な用途 価格* ClickUp AI搭載のミーティング要約・文字起こし、エージェントによるミーティングワークフロー自動化 あらゆるサイズのチームが求める、ミーティング・タスク・ドキュメント・ワークフローを一元管理するプラットフォーム Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 グラノーラ AI強化メモ付き自動文字起こし、AIチャット プライベートなAIミーティングメモ帳を求める小規模リーダーシップチーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額14ドルから スーパーパワー AIによるミーティングの文字起こしと要約、カレンダー連携 ミーティングボットなしでシンプルな AI会議メモ を求めるフリーランサーや小規模チーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額36ドルから。 Otter.ai リアルタイムミーティング文字起こし、発言者識別、検索可能なミーティングライブラリ リアルタイムのミーティング文字起こしと共同編集可能なメモを必要とする中規模チームや企業向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額16.99ドルから。 Fireflies.ai 自動ミーティング録音・文字起こし、スマート検索、CRM連携 中規模チームや企業向けに部門横断で検索可能なミーティング議事録を求める Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額18ドルから MeetGeek AIによるミーティング要約・ハイライト、ミーティング分析、アクション項目の検出とフォローアップ 自動化されたミーティング記録とAI要約を求める中小規模のチーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額15.99ドルから。 tl;dv タイムスタンプ付きAIミーティング要約、ハイライト、共有可能なミーティングClip ミーティングの要点とコーチングの洞察を必要とする中小規模の営業チームや顧客対応チーム向け Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額29ドルから。 Fathom ミーティング後の即時AI要約、営業チーム向けCRM連携機能 フリーランスや小規模チーム向け：無料のAIミーティングレコーダーで即時要約を実現 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額19ドルから。 Fellow AIミーティングメモ、ミーティングテンプレート、共同編集可能なミーティングアジェンダ、パフォーマンス分析 議題とアクション追跡による構造化されたミーティング管理を求める中小規模チーム向け Freeプランあり；有料プランはユーザーあたり月額11ドルから Avoma 営業電話向け収益インテリジェンス、会話分析、パイプライン追跡のためのCRM連携 営業・収益チーム向けのミーティングインテリジェンスを必要とする中規模チームや企業 無料試用版あり。有料プランはユーザーあたり月額29ドルから。

Hedy AIの代替ツールを選ぶ際に重視すべき点は？

Hedyはリアルタイムの会話サポートに優れていますが、より深いワークフロー統合が必要な場合には最適とは言えません。

代替ツールを探す際には、以下の機能を提供していることを確認してください：

AI搭載のミーティング支援 ：ミーティング中に提案される質問やアクションアイテムの形で、実行可能な洞察を提供します

要約と出力品質 ：編集の手間をかけずに同僚や関係者と共有できる、正確な ：編集の手間をかけずに同僚や関係者と共有できる、正確な ミーティングメモ と要約を生成します

ワークフロー統合 ：カレンダー、コミュニケーションツール、プロジェクト管理ソフトと連携し、 ：カレンダー、コミュニケーションツール、プロジェクト管理ソフトと連携し、 ツールの乱立を 解消します

カスタム ：ご自身の作業スタイルや仕事環境に合わせ、応答内容を調整可能

ナレッジマネジメント ：過去の議事録を横断検索できる一元化されたリポジトリ構築を支援します

Hedy AIに代わる最高の選択肢

単なるメモ作成にとどまらず、オンラインミーティングを実行可能な仕事に変えるトップAIツールを詳しく見ていきましょう。

1. ClickUp（ミーティングメモをタスクに変換し、ワークフローを自動化するのに最適）

ClickUp AIノートテイカーをお試しください ClickUp AI Notetakerを活用すれば、話者ラベル付きの正確な文字起こし、要約、録音、アクションアイテムを1つのドキュメントにリストして記録できます。

多くのAIミーティングツールは議事録作成に優れています。しかしミーティングはそこで終わりではありませんよね？ 連携しないプラットフォーム間で仕事を管理する際に生じる、広範なシステムオーバーヘッドを解消する手段が必要です。

ClickUpは、ミーティングのワークフローをエンドツーエンドで計画・自動化する統合型AIワークスペースをチームに提供します。

AIによるミーティングの文字起こしや要約に加え、文書化・共同作業・実行のための集中管理hubも提供します。

ClickUpが複数の単機能ツールを単一の運用システムで置き換える仕組みを見てみましょう。

AIを活用したミーティングの要約と文字起こしを取得

ClickUpのAIノートテイカーは会話を自動で記録し、プロジェクトのワークフローに組み込みます。

ミーティング終了後、毎回プライベートなドキュメントが提供されます。これにはミーティングタイトルと日付、出席者リスト、ビデオまたは音声記録、セッションの概要、重要なポイント、次のステップ、主要トピック、発言者ラベル付きの会話全文が含まれます。

後でClickUpの組み込み型コンテクストAIにミーティング内容について質問すれば、メモに基づいた回答が得られます。

このビデオでは、ClickUpでミーティングメモとタスクを自動化する方法をご紹介します📹

検索可能な構造化されたミーティングインサイトのリポジトリを作成

チームが外部文書管理ツールを使用する場合、知識は実行から切り離されます。あるプラットフォームのミーティングメモは、別のプラットフォームでタスクを作成する際、別途参照する必要があります。

ClickUpドキュメントがこの問題を完全に解決します。ミーティングで生まれたすべての成果物のための、単一の生き生きとした共有スペースとなるのです。

ミーティング前にドキュメントでアジェンダを起草すると、全員がリアルタイムで閲覧・編集・コメントでき、共有された構造から議論を開始できます。ミーティング終了後、AIノートテイカーによるメモもドキュメントに記録されます。そこからアクションアイテムは、期日と担当者を設定したClickUpタスクに変換可能です。これにより、議論から実行までの管理上の遅延が解消されます。

これらはすべてドキュメントハブに保存されます。過去のミーティングメモを簡単にフィルタリングして検索できるため、数週間や四半期にわたるコミットメントの追跡に役立ちます。

ワークスペース全体から文脈に沿った洞察を引き出します

ClickUp Brainなら、タスク・文書・チャット・過去の更新情報から情報を検索できるAI搭載パーソナルアシスタントが利用可能です。ミーティング中には、既に議論済みまたは完了した事項を明確に把握できるため、重複した議論を回避できます。

例えば、ミーティング中にチームメンバーが機能のステータスを尋ねた場合、ClickUp Brainは関連タスク全体の進捗を即座に要約し、最新の更新情報を強調表示し、以前に記録された障害要因を可視化します。

ClickUp Brainでワークスペースの詳細な要約と洞察を入手

ミーティング終了後、AIが自動的にタスクを作成し、所有者を割り当て、関連プロジェクトや文書にリンクし、会話から直接期限を抽出します。これによりミーティングの成果が即座にワークフローに統合され、責任追跡や決定事項のフォローアップが容易になります。

高度なAIでミーティングワークフローを自動化

ClickUpのAIスーパーエージェントは、ミーティングに関連する定期的なタスクを自律的に処理します。

これらを、ワークスペースの文脈を完全に理解したAIチームメイトと考えてください。タスク全体の最新活動を分析し、簡潔な進捗要約を生成します。また、ミーティングで新たな決定事項や責任範囲が議論された際には、専用エージェントがタスク作成・所有者割り当て・関連添付ファイル添付・期限設定を自動実行。アクションアイテムが即座にワークスペースに反映されます。

カスタムClickUpスーパーエージェントで複雑なワークフローをエンドツーエンドで自動化

ClickUpのスーパーエージェントは無限の環境知識を持ち、ワークスペース内のタスク・ドキュメント・チャットスレッドの変更を検知し、リアルタイムでコンテキストを更新します。無限の記憶力も備えているため、例えばミーティング要約の表示方法や、アクションアイテムを箇条書き/番号付きリストで強調表示するといった設定を記憶します。

これらのツールを使えば、クライアントとの電話ミーティングの準備から、決定したアクション項目の進捗追跡・レポート作成まで、あらゆるミーティングワークフローを自動化できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

豊富な機能の範囲は初めて使うユーザーには少し圧倒されるかもしれません

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2ユーザーからの報告：

プロジェクトマネージャーとしてのキャリアで様々なプラットフォームを試した結果、ClickUpが私のお気に入りとなりました。特にAIノートテイカー機能には惚れ込んでいます。PMにとってこの機能はまさに宝物です。短いミーティングでも、流れを追い切るのが難しい長いミーティングでも、システムが要点をまとめた明確な要約を生成してくれるため、メモ取りに気を取られることなくセッションに集中できます。

プロジェクトマネージャーとしてのキャリアで様々なプラットフォームを試した結果、ClickUpが私のお気に入りとなりました。特にAIノートテイカー機能には惚れ込んでいます。PMにとってこの機能はまさに宝物です。短いミーティングでも、流れを追い切るのが難しい長いミーティングでも、システムが要点をまとめた明確な要約を生成してくれるため、メモ取りに気を取られることなくセッションに集中できます。

📮 ClickUp Insight: 回答者の62%が「AIエージェントは期待に応えていない」と指摘。初期フェーズにあると評し、仕事を減らすどころか逆に増やすケースもあると述べています。 その不満は引き継ぎの段階でよく現れます。担当者がミーティングを要約し、次のステップを提案したり問題を指摘したりした後、そこで作業が止まってしまうのです。アクションアイテムからタスクを作成し、所有者を割り当て、ステータスを更新し、手動でフォローアップする作業は依然として残されています。 スーパーエージェントは、これらの全ステップを自動化するよう設計されています。連鎖アクションを活用し、ミーティングメモをタスクに変換、プロジェクトステータスを更新、適切な所有者に仕事を振り分け、実行が行われる同一システム内でワークフローを継続的に推進します。 AIエージェントが「こうすべき」という段階から「既に動き出している」段階へ仕事を移行できるとき、その価値は現実のものとなる。

2. Granola（AIサポートによるミーティングメモの改善に最適）

viaGranola

グラノーラのAIミーティングアシスタントは、メモをAI出力で完全に置き換えるのではなく、既存のメモを強化することに重点を置いています。個人またはビジネスミーティングの後、あなたが書いた内容を洗練させ、AI生成の文字起こしから文脈を追加し、構造化された実行可能な要約を作成します。

ツールは端末上で動作し音声をローカルで記録するため、メモは完全にプライベートです。共有準備が整ったら、組み込み連携機能でSlack、Notion、HubSpot、Affinity、Attio、Zapierなどのツールへ直接送信できます。

より良いフォーマットのため、ヘッダーや箇条書きでメモを構成できる基本的なMarkdownが利用可能です。追加のコンテキストを提供するために、メモに画像やスクリーンショットを追加することもできます。

グラノーラの主な機能

Google カレンダーまたはOutlookカレンダーと同期して、今後のミーティングを確認しましょう

カレンダーイベントの文脈情報（ミーティングタイトル、時間、参加者など）を活用し、より有用なミーティングメモやリマインダーを生成します

1対1ミーティング、面接、営業プレゼンなど、一般的なミーティングタイプ向けのメモテンプレートを作成または選択できます

グラノーラのリミット

他のシステムへのメモエクスポートや広範なワークフローとの同期は、高度なAIを搭載した競合他社ほどシームレスではありません

グラノーラの価格設定

基本 : Free

ビジネス : ユーザーあたり月額14ドル

企業: ユーザーあたり月額35ドル

グラノーラの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはグラノーラについてどう評価しているのか？

G2レビューからの引用：

グラノーラの一番の魅力は、会話のフローを妨げることなく、驚くほど簡単にミーティングメモを処理できる点です。デバイス音声から直接聴取（ボットが通話に参加することはありません）し、決定事項、アクションアイテム、要点を明確に構造化した要約を生成します。

グラノーラの一番の魅力は、会話のフローを妨げることなく、驚くほど簡単にミーティングメモを処理できる点です。デバイス音声から直接聴取（ボットが通話に参加することはありません）し、決定事項、アクションアイテム、要点を明確に構造化した要約を生成します。

3. Superpowered（自動化された高品質なミーティングメモ作成に最適）

viaSuperpowered

Superpoweredなら、メモ取りを任せられるので、議論に集中し続けられます。

自動参加機能でミーティングに時間通りに参加でき、カウントダウン機能で各イベントの10分前に通知が届きます。もし遅れる場合は、ワンクリックで他の参加者に知らせることが可能です。

本ツールは音声・ビデオの記録や保存を行わず、メモは作成後7日で削除されます。SOC-2 Type-2およびGDPR準拠基準を満たしています。

スーパーパワーを備えた最高の機能

ミーティングの種類に応じた構造化されたメモ作成のためのカスタマイズ可能なAIテンプレートを入手

Google Drive、Slack、Zapier、Notionとの連携でワークフローをシームレスに接続

日本語、フランス語、イタリア語など50以上の言語で文字起こしを生成

スーパーパワーのリミット

このツールには、より大規模で包括的なプラットフォームが提供する高度なミーティングインテリジェンス機能が不足しています

スーパーパワー価格

Free

ベーシック : 月額36ドル

プロ: 月額108ドル

超強力な評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

Superpoweredについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

Product Huntのユーザーはこう述べています：

以前はミーティングのメモを厳密に取るのに時間を費やし、その後もメモやアクションアイテムのフォーマットに手間取っていました。今ではその心配が不要です。ミーティングの流れを妨げない点も気に入っています！

以前はミーティングのメモを厳密に取るのに時間を費やし、その後もメモやアクションアイテムのフォーマットに手間取っていました。今ではその心配が不要です。ミーティングの流れを妨げない点も気に入っています！

4. Otter.ai（ライブ文字起こしと検索可能なミーティングアーカイブに最適）

Otterはオンラインミーティングと対面ミーティングをリアルタイムで文字起こし。会話が展開される様子をその場で確認し、即座にレビューできます。ミーティング中、AIツールが共有スライドや画面のスクリーンショットを自動的に文字起こしに追加。テキストと視覚的参照を併せて確認できるため、議論内容の全体像を把握できます。

ツールのAIチャットと対話し、議事録について自然言語で質問して有用な回答を得られます。また、ミーティングコンテンツから直接フォローアップ電子メールや次工程メッセージを起草したり、会話で取り上げられた特定トピックの文脈に沿った要約を作成したりすることも可能です。

より良い管理のため、同期カレンダーのオン/オフを切り替えて、関連するミーティングのみがアプリに表示されるように設定できます。また、特定のカレンダーやミーティングに対して、自動ノートテイカー配置の有効化/無効化も可能です。

Otter.aiの主な機能

議事録で発言者をラベル付けすると、ツールが自動的に識別し、今後の通話で手動タグ付けを繰り返す必要がなくなります

AIを活用して会話から重要な優先度と次のステップを特定し、関連する参加者にタスクを自動割り当て

チームが会話や議事録を共同編集できる共有スペースとしてチャンネルを作成しましょう

Otter.aiの制限事項

一部のユーザーからは、異なるアクセントに対するツールの精度や話者識別機能が信頼性に欠けるとの報告がありました

Otter.aiの料金プラン

基本 : Free

プロ : 1ユーザーあたり月額16.99ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム価格

Otter.aiの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (100件以上のレビュー)

Otter.aiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のユーザーがこう評価しています：

Otterは常に時間通りに確実にミーティングに参加するため、私たちのチームにとって信頼できるツールです。明確で正確な要約をキャプチャする能力により、重要なポイントを再確認するために録画全体を再度視聴する必要がありません。

Otterは常に時間通りに確実にミーティングに参加するため、私たちのチームにとって信頼できるツールです。明確で正確な要約をキャプチャする能力により、重要なポイントを再確認するために録画全体を再度視聴する必要がありません。

5. Fireflies.ai（ミーティング分析機能付き自動化による議事録作成に最適）

自動的で正確なミーティング文字起こしと100以上の言語サポートを実現するFireflies.aiは、信頼性の高いメモアプリです。検索可能なミーティングアーカイブに加え、過去のミーティングに関する質問に答えるAIアシスタント「AskFred」が利用可能です。

AI搭載のフィードが最近のミーティングを箇条書きで要約。全文を読むことなく重要なポイントや優先度を素早く把握できます。ミーティング前には前回の通話での議論事項や未完了のアクションアイテムを確認可能。参加前から完全な文脈を把握できます。

コラボレーションを容易にするため、録音したミーティングから音声クリップを作成・共有したり、フォローアップのためにチームメンバーにタグ付けしたり、トピックやクライアント別にミーティングを分類したりできます。チームはダッシュボード上で会話メトリクス（発言時間分析、感情分析、トピック追跡、AIフィルターなど）も確認可能です。

Fireflies.aiの主な機能

Firefliesメモ帳では、各ミーティングのAI生成要約、完全な文字起こし、ビデオ記録、分析データ、アクションアイテムにアクセスできます。

Fireflies Web Recorderで、オフライン会話、対面ミーティング、ボイスメモ、PC経由の電話通話を記録しましょう

ミーティング中に音声コマンドを設定し、統合されたプロジェクト管理ツールで自動的にタスクを作成

Fireflies.aiの制限事項

AI生成の要約は常に要点を正確に捉えるとは限らないため、ユーザーは手動で修正や精緻化を行う必要がある

Fireflies.ai の価格

Free

プロ ：1席あたり月額18ドル

ビジネス : 1席あたり月額29ドル

企業: 1席あたり月額39ドル

Fireflies.aiの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (300件以上のレビュー)

Fireflies.aiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

私はFireflies.aiを使ってミーティングを自動記録・文字起こし・要約しています。特にAI生成のミーティング要約が気に入っています。参加できないミーティングでも議論の詳細を把握できるからです。

私はFireflies.aiを使ってミーティングを自動記録・文字起こし・要約しています。特にAI生成のミーティング要約が気に入っています。参加できないミーティングでも議論の詳細を把握できるからです。

6. MeetGeek（構造化され検索可能なミーティング記録に最適）

viaMeetGeek

MeetGeekはAIで自動的にミーティング議事録を生成し、終了直後に構造化された要約電子メールを参加者に送信します。電子メールには以下の内容が含まれます：- 1段落の概要- ミーティングのアウトライン- 次なるステップ- アクションアイテム付きの主要なハイライト- 完全な議事録へのリンク

受信者を制御でき、送信前に生成された要約を編集し、コンテンツをカスタムできます。保存、コピー、リセット、再生成などのツールを使用して出力を調整可能です。

自動化されたワークフローにより、ミーティングをRingCentral、Notion、Trelloなど、テクノロジースタック内の他のツールと接続できます。すべてのミーティングに対して、または特定の条件に合致するミーティングのみに適用されるシンプルなワークフロールールを作成可能です。ミーティングアシスタントは、選択したアプリケーションへ、完全な要約または重要な決定事項やアクションアイテムなどのハイライトを送信します。

MeetGeekの主な機能

カレンダーにない臨時のミーティングも、ツールの入力フォームにリンクを貼り付けるか、ミーティングボットにカレンダー招待を送るだけで記録可能

ミーティングをプライベートまたは公開に設定してアクセスを制御し、特定のハイライトのみを共有したり、チーム共有ルールを定義してミーティングコンテンツをメンバーに公開したりできます。

過去のミーティングにおける決定事項、フォローアップ、特定の内容について質問すれば、AIチャットが議事録をスクロールせずに即時回答します。

MeetGeekの制限事項

事前に予定や同期がなされていない重要な臨時のミーティングでは、ミーティングの途中で文字起こしを開始するのは困難です

MeetGeekの価格

基本 : Free

プロ ：1ユーザーあたり月額15.99ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額27ドル

企業: カスタム価格

MeetGeekの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはMeetGeekについてどう評価しているのか？

あるユーザーレビューでは次のように記されています：

言語コーチとして、MeetGeekはセッションの管理やクライアントの進捗確認に非常に役立っています。使いやすく、ほとんど操作しなくても自動的にミーティングを見つけて参加してくれます。提供される要約は質が高く、次回のセッションで重点を置くべきポイントに集中するのに役立ちます。

言語コーチとして、MeetGeekはセッションの管理やクライアントの進捗確認に非常に役立っています。使いやすく、ほとんど操作しなくても自動的にミーティングを見つけて参加してくれます。提供される要約は質が高く、次回のセッションで重点を置くべきポイントに集中するのに役立ちます。

長文のテキストの壁ではなく、tl;dvのAI機能がトピック別に議事録を整理。決定事項、課題、フォローアップ、繰り返し登場するテーマを素早く確認できます。各トピックには簡潔な要約 と、その議論が行われた録音箇所のリンクが含まれます。

このツールは、ミーティング中の重要な瞬間をピン留めできる半自動メモ機能もサポートしています。ピン留めすると、AIがその特定の瞬間に焦点を当てた要約を生成し、AIが割り当てたタグを使用して、より大きな要約の中に組み込みます。

ミーティングテンプレートを活用すれば、ミーティングにカスタム構造を作成・適用でき、AI生成の要約が事前定義されたフォーマットに沿うようになります。これにより、定期的なミーティングの議論を構造化されたプロセス文書化し、時間の経過とともにワークフローを標準化することが容易になります。

tl;dv 主な機能

ミーティング記録からより優れた構造化された洞察を得るため、役割別プロンプト例の大規模ライブラリにアクセス可能

会話分析技術を活用し、単発ミーティングや複数ミーティングにわたり、主要トピック・トレンド・決定事項・反復テーマを特定します

AIエージェントを活用し、ミーティングコンテンツを捕捉・要約・分析し、既存のツールやプロセスに統合。エンドツーエンドのミーティングワークフロー管理を実現します。

tl;dvの制限事項

一部のユーザーからは、複数のミーティングをまとめて要約する機能や、より広範な分析のためのミーティンググループ化機能など、不足している機能が指摘されています。

tl;dv 料金体系

Free

プロ ：ユーザーあたり月額29ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額98ドル

企業: カスタム価格

tl;dv 評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

tl;dvについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューからの引用：

tl;dvは、ミーティングの要約作成や主要な議論ポイントの記録に非常に役立つツールです。様々な要約テンプレートから選択できる機能により、プロセスが効率化され、チーム間での一貫性が確保されます。

tl;dvは、ミーティングの要約作成や主要な議論ポイントの記録に非常に役立つツールです。様々な要約テンプレートから選択できる機能により、プロセスが効率化され、チーム間での一貫性が確保されます。

8. Fathom（AIチャットとハイライトプレイリストによる即時ミーティング要約に最適）

viaFathom

FathomのAIノートテイカーは、ミーティング全体を1～2分の要約にまとめ、ハイライト・決定事項・タスクを明確に整理します。チャット形式のAIインターフェースでは、ミーティング内容に関する質問や、ミーティング後のフォローアップ草案・インサイトの要求も可能です。

このツールはSlack、Zapier、HubSpot、Salesforce、Asanaなどと連携するため、ミーティングデータを既存のワークフローにシームレスに統合できます。チーム向けには共有フォルダ、アクセス制御、録音プレイリスト、ハイライト共有などの機能を提供し、ミーティングを欠席したメンバーも情報を共有し続けられます。

多言語での文字起こしが可能で、企業固有の略語や専門用語に対応したカスタム語彙リストや辞書の作成オプションも備えています。これにより文字起こしの精度が向上し、特に複雑な専門用語が交わされるミーティングにおいて、ミーティング全体の効率性が向上します。

Fathomの主な機能

リミットを理解する

専用のモバイルアプリは存在しないため、デスクトップまたはノートパソコンから参加するミーティングでのみ利用可能です

Fathomの価格設定

Free

チーム : ユーザーあたり月額19ドル

ビジネス: ユーザーあたり月額29ドル

Fathomの評価とレビュー

G2 : 5/5 (6,500件以上のレビュー)

Capterra: 5/5 (800件以上のレビュー)

Fathomについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

Fathomの最も優れた点は、追加の努力なくシームレスにミーティングを処理してくれることです。自動で記録し、すべてをクラウドに保存し、完全な文字起こしを提供します。詳細を忘れたりミーティングを再確認する必要がある場合でも、すぐに遡って確認できます。

Fathomの最も優れた点は、追加の努力なくシームレスにミーティングを処理してくれることです。自動で記録し、すべてをクラウドに保存し、完全な文字起こしを提供します。詳細を忘れたりミーティングを再確認する必要がある場合でも、すぐに遡って確認できます。

9. Fellow（構造化されたAI支援型ミーティング議事録・アジェンダ作成に最適）

viaFellow

Fellowは、ミーティングワークフローにAI機能を組み込むミーティング管理ソフトウェアです。

Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Slackなどのプラットフォームと連携し、ミーティングの記録、音声文字起こし、意思決定の検出、アクションアイテムの抽出を実現します。

「Ask Fellow」AIアシスタントは過去の全ミーティングを横断的に分析し、見逃した更新情報を取得。通話全体を再生せずに、関連する抜粋や要約を抽出します。

AIはミーティング準備も容易にします。「AIアジェンダビルダー」はミーティングタイトルとカレンダー説明から構造化された議題見出しと話し合いポイントを自動生成。「AI提案トピック」機能はミーティング議題に追加可能な話題を提案します。

Fellowの主な機能

記録したミーティングと議事録を一元管理リポジトリに保存。チャンネルで整理し、必要な時にいつでも意思決定内容を確認できます。

デイリースタンドアップ、タウンホール、週間優先度、クライアントキックオフ会議など、あらゆる場面に対応する完全カスタマイズ可能なAIメモテンプレートを入手

細かなアクセス制御、企業ガバナンス、SOC 2、HIPAA、GDPRへの準拠により、ミーティングデータを安全に保護します。

Fellowのリミット

一部のユーザーは、カスタマイズなしでは画一的な要約が特定のミーティングタイプに必ずしも適合しないと感じています

Fellowの価格

Free

チーム: ユーザーあたり月額11ドル

ビジネスプラン： 月額23ドル/ユーザー

企業: ユーザーあたり月額25ドル（年額一括課金）

Fellowの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (2,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (30件以上のレビュー)

実際のユーザーはFellowについてどう評価しているのでしょうか？

G2ユーザーからの声を共有します：

Fellowの最も優れた点は、その直感的でユーザーフレンドリーな操作性です。ミーティングの管理、メモ作成、フォローアップをシームレスに行えるため、私は常に整理された状態でチームと効果的に協業できます。

Fellowの最も優れた点は、その直感的でユーザーフレンドリーな操作性です。ミーティングの管理、メモ作成、フォローアップをシームレスに行えるため、私は常に整理された状態でチームと効果的に協業できます。

10. Avoma（営業特化型ミーティング分析とリアルタイムコーチングに最適）

viaAvoma

AvomaはAI搭載のミーティングコーチです。顧客の反論、競合他社のメンション、課題点、優先度など会話の重要な要素を検知し、レビュー用にハイライト表示します。さらに、自社の営業手法やカスタム基準に基づいて通話評価を行い、営業担当者の指導が必要な箇所や取引が危うい可能性のある箇所を特定するのに役立ちます。

「ライブ回答アシスタント」のような機能は通話中に文脈に沿った提案を提供し、「スマートトラッカー」は重要なフレーズを監視してリスクや機会を通知します。

「ブックマーク」機能を使えば、重要な瞬間にタイムスタンプを付け、周囲の会話を記録し、短いメモに要約して、関連するカテゴリに整理できます。

Avomaの主な機能

要約をスマートな章立てとカテゴリに整理するため、後でメモを簡単に確認・理解できます

ミーティング関連の質問に答え、部門横断的な意思決定をサポートするAI搭載コパイロットを導入しましょう

発言と傾聴の比率やトピックの傾向といったパターンを追跡し、トップパフォーマーのやることの違いを理解し、チーム全体でそれらの行動を再現しましょう。

Avomaの制限事項

ユーザーからは、AI文字起こしや要約機能に時折不正確さが報告されています。特に音声品質の低下、強い訛り、専門用語が頻出する議論など、困難な条件下で顕著です。

Avomaの価格

14日間無料試用版

スタートアップ : レコーダー1席あたり月額29ドル

組織向け : レコーダー1席あたり月額39ドル

企業: レコーダー1席あたり月額39ドル（年額一括課金）

Avomaの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (1,300件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはAvomaについてどう評価しているのでしょうか？

あるユーザーレビューでは次のように記されています：

営業電話の録音と確認にはAvomaを利用していますが、非常にシームレスで信頼性が高く、文字起こしのエラーや失敗は一切ありません。特に「Ask Avoma」機能は会話の特定詳細を確認できるため、大幅な時間短縮につながり大変重宝しています。

営業電話の録音と確認にはAvomaを利用していますが、非常にシームレスで信頼性が高く、文字起こしのエラーや誤りは一切ありません。特に「Ask Avoma」機能は会話の特定詳細を確認できるため、大幅な時間短縮につながり大変重宝しています。

ClickUpでミーティング議事録を構造化された実行可能なプランに変換

ミーティングメモツールを選ぶ際、文字起こしの精度は確かに重要です。しかし、ツールがリアルタイムの洞察を実行にどう接続するかも同様に重要です。

ClickUpでは、ミーティングの要約が実行にリンクされています。AIが生成したアクションアイテムは、所有者・期日・優先度付きのタスクに即座に変換されるため、重要な詳細を見逃すことはありません。

議事録とタスクリストを別々に管理する代わりに、すべてが単一のワークスペースで接続され、進捗は自動的に追跡されます。

従来のメモ取りを超え、会話を明確な実行プランへと変換する取り組みを始めましょう。

