[年]にミーティングメモから決定事項を抽出する3大PMソフトウェア

ミーティングは退屈になりがちです。

終わりのないメモ、さまよう思考、時には落書きさえも。

でも、もしミーティングが実際にあなたのために何かをやったなら？

適切なプロジェクト管理ツールは、メモを記録し、重要な決定事項を抽出し、議論を自動的に要約します。これにより、後処理ではなく会話そのものに集中できます。

最大の利点は？タスク作成、所有者の割り当て、全員の進捗管理まで自動化できることです。

ミーティングを勢いにつなげる準備はできていますか？さあ始めましょう。

ミーティングメモから決定事項を抽出するPMソフトウェアを使うべき理由とは？

チームミーティングは方向性を一致させるはずなのに、往々にして逆効果になる。重要な詳細が軽視され、タスクは割り当てられず、期限は延びる。参加者は誰も、二度と目を通さない生の議事録を何ページも抱えて帰路につく。

最新のAI搭載プロジェクト管理ソフトウェアがミーティングメモの問題を解決します。

それらがあなたの時間と費用に見合う価値がある理由とは…

意思決定抽出に適したプロジェクト管理ソフトウェアの選び方

ミーティングメモから決定事項（およびアクションアイテム）を自動抽出できるプロジェクト管理ソフトウェアを選択する際には、以下の機能を検討してください：

さて、主要候補ツールの簡易比較を以下に示します。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp AI搭載のプロジェクト管理とミーティングメモの実行化 AIノートテイカー、コンテクストAI、SyncUps、1,000以上の連携機能 Free Forever；企業向けカスタム対応 Fathom 多言語リアルタイム要約 自動通話録音、決定事項タグ付け、CRM連携 Freeプランあり。プロプランは月額20ドル/ユーザーから。 Fireflies.ai 検索可能な議事録 40以上のアプリに対応した文字起こし、キーワード検索、タスクのハイライト表示 Freeプラン；有料プランは18ドル/ユーザー/月から

ミーティングメモから意思決定を抽出し活用できる最高のPMソフトウェア

最高のAIミーティングメモソフトウェアには以下が含まれます：

1. ClickUp（AI搭載プロジェクト管理ツール。ミーティングメモをアクションに変換）

ClickUpは、仕事のためのオールインワンアプリ。プロジェクト管理とAIノート取りを統合し、ミーティング・タスク・ドキュメント・フォローアップのための別々のツールを不要にします。

ClickUpがワークフロー、コンテキスト、ミーティングの決定事項をどのように一元管理するか、ご覧ください。

AIノートテイカーで散らかった会話を体系化された仕事に変える

ClickUp AIノートテイカーがミーティングに参加し、会話を記録。発言者ラベル付きの正確な文字起こしを生成します。

カレンダーから直接Zoom、Google Meet、Teamsのミーティングに自動参加可能。手動セットアップや招待不要です。これにより、予定が重なったり複数のミーティングを行き来している場合でも、重要な議論をすべて記録できます。

しかし、単なる文字起こしをはるかに超えた機能を備えています。

文脈認識AIを活用し、決定事項を強調表示、アクションアイテムを抽出、所有者を確認、重要な要点を抽出します。

AIを活用したミーティングメモ作成では、すべての洞察が直接ワークスペースに反映されます。その方法をこのビデオでご紹介します：

ClickUpのAIノートテイカーが仕事に価値をもたらす仕組み：

ミーティング参加者を容易に区別し、異なる発言者を認識することで、アイデアの明確な帰属を促進します

知識のギャップを分析し、改善点を発見して、過剰な発言や繰り返しを抑えましょう

ClickUp Docsで詳細なミーティング要約、タイムスタンプ、重要なポイントを取得し、即座に共有できます

検出されたアクションアイテムに基づきタスクを自動生成し、リアルタイムで依存関係と優先度を提案します

検索可能な議事録を生成し、文脈を逃さないようにしましょう

ClickUp AIノートテイカーでミーティングの1分1秒を追跡し、実行可能な要約を生成しましょう

ClickUp Brainで文脈を認識した洞察を得る

ClickUpの組み込みAIアシスタント「ClickUp Brain」は、会話やコンテンツをワークスペース内で実行可能なインサイトに変換します。

ClickUp Brainの機能には以下が含まれます：

スマートなコンテンツ生成： ワークフローに合わせてカスタムされたミーティングのアジェンダ、要約、電子メール、プロジェクト進捗報告を自動作成

インサイト抽出： ミーティングメモ、ドキュメント、コメントスレッドを要約する

翻訳： ミーティングメモを複数言語に書き起こす

状況に応じた提案：次のステップ、期限、自動化を提案します

ClickUp Brainに最適なタスク期限を提案してもらい、仕事の優先順位付けを改善しましょう

⭐ 特典：ClickUp Brain MAXでミーティングメモの枠を超えよう。 ClickUp Brain MAXはあらゆるデータソースをミーティングワークフローに取り込み、意思決定抽出をより豊富かつ正確にします。ミーティングをさらに進化させる仕組みは以下の通りです： 文脈を豊かにしたタスク作成：ミーティングの洞察をタスクに変換し、リンクされているファイル・履歴・サポート資料を事前連携。過去のミーティング記録やドライブを掘り起こす必要はありません 全アプリ横断検索：Google Drive、Google スプレッドシート、Slack、Confluence、GitHubなどからデータを瞬時に取得し、文脈を伴った意思決定を実現 音声テキスト変換機能：仮定事項、リスク、フォローアップ事項を録音し、手動入力なしで構造化されたメモやタスクに変換 AIツールの乱立を解消：個別のAIツール、ノートテイカー、生産性サブスクリプションを統合プラットフォームに置き換えます クロスアプリ連携機能： ミーティングで決定事項が生じた際、Brain MAXが自動的に関連文書・過去の議論・他ツールの依存関係を抽出します Brain MAXは、すべての仕事を接続する唯一のアプリです

ClickUp Docsでミーティングメモを生き生きとした実行可能なドキュメントに変えよう

ClickUp Docsなら、すべてのミーティングメモ、要約、決定事項、アクションアイテムを完全に統合されたナレッジハブに保存できます。

ClickUpではドキュメントがネイティブ機能であるため、各ページでライブタスクを参照したり、ビューを埋め込んだり、所有者をタグ付けしたり、実際のプロジェクトタイムラインにリンクしたりできます。

共同編集でメモを編集し、コメントを残し、テキストやアクションアイテムをワンクリックでタスクに変換できます。

ミーティングの要約は直接ドキュメントに保存可能。議論の内容を接続し、検索可能にし、ワークスペースの恒久的な一部にします。誰が何を書いたか、どこに保存したかを慌てて思い出そうとする必要はもうありません。

AIエージェントに面倒なことをやってもらおう

ClickUp AIエージェントを活用してタスクを自動化し、質問に答え、より多くの成果を上げましょう

ClickUpのAIエージェントは知的なチームメイトのように振る舞います。ミーティングを聞き取り、次に必要な行動を理解し、フォローアップの仕事を代行します。

単なる提案生成にとどまらず、これらのエージェントはプラン立案、実行、そしてワークスペース全体でのタスク調整が可能です。

Zoomミーティングやその他のミーティングプラットフォームでの議論を、実行可能な進捗に変換する手作業の努力を軽減します。

例：クライアントとの通話後、AIエージェントがノートテイカーの要約を確認し、重要な決定事項を抽出し、所有者、優先度、リンクされている文書を即座に設定したタスクを作成します。 フォローアップがGoogleドライブのファイルやGoogle スプレッドシートの予算表との依存関係にある場合、エージェントが自動的にその文脈を連携します。後で何かが停滞した場合、エスカレーションしたり、所有者にリマインドしたり、プロジェクトの変更に基づいてタイムラインを調整したりできます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

ClickUpの豊富な機能群は、新規ユーザーにとって圧倒される可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2レビュアーがClickUpのAIノートテイカーについてこう語っています：

ClickUpに組み込まれたClickUp AIノートテイカーは驚くほど便利で、特にミーティングの要約やフォローアップ時間の短縮に効果的です。また、プラットフォーム内で直接明確で構造化されたリリースノートを公開できる機能も高く評価しています。これにより、社内外のステークホルダーが情報を共有し、認識を一致させることが可能になりました。

2. Fathom（多言語リアルタイムハイライトに最適）

viaFathom

AI搭載のミーティングアシスタント「Fathom AI」は、手書きのメモに頼らずミーティング内容を記録するお手伝いをします。

このツールは通話を自動録音し、文字起こしを生成。ミーティング中に重要な議論ポイント（アクションアイテムやフォローアップ事項）をタグ付けできます。

チーム会議に関する質問を自然言語でFathomに投げかけると、即座に回答が得られます。Fathomでは組織全体のミーティング記録ライブラリから情報を検索可能。過去の決定事項、顧客フィードバック、戦略的議論まで網羅します。

ミーティング議事録ソフトウェアは、業界用語でトレーニングすれば専門用語も処理します。

ミーティングの出席者や議論されたトピックに基づいて、特定のチームメンバーとミーティングメモを共有できます。

Fathomの主な機能

通話中の重要な瞬間をタグ付けし、文脈を追加し、質問を投げかけ、チームメンバーをタグ付けしてリアルタイムで共同作業しましょう

チームのワークフローに基づいたカスタムミーティング要約テンプレートを作成

Slack、HubSpot、Salesforce、Notion、Asanaなどとの同期が可能。ミーティングからタスクや顧客接点への自動ワークフローを促進します。

リミットを理解する

進捗管理、タスク割り当てなどのプロジェクト管理機能はサポートしていません

価格を把握する

Freeプランあり

Pro: ユーザーあたり月額20ドル

チーム: ユーザーあたり月額18ドル

Businessプラン：1ユーザーあたり月額28ドル

評価とレビューを把握する

G2: 5/5 (5000件以上のレビュー)

Capterra: 5/5 (5,000件のレビュー)

実際のユーザーはFathomについてどう評価しているのか？

G2レビュアーがFathomについてこう述べています：

タイムスタンプ付きのハイライト付きで、電話会議の重要な箇所に直接ジャンプできる、シンプルで操作しやすい要約が気に入っています。文字起こしの精度は概ね高いですが、音声品質やアクセントによって左右される場合があります。

3. Fireflies.ai（検索可能な議事録作成に最適）

viaFireflies ai

Firefliesは、ミーティングの文字起こし、要約、分析を行うAIチームメイトです。

AIノートテイカーはミーティング開始前からあなたをサポート。過去の会話やミーティングから得た重要な洞察、背景情報、アクションをまとめた事前ブリーフィングを提供します。

ミーティング中、Firefliesは100以上の言語でリアルタイム文字起こしを提供します。また、ミーティングや音声ファイル内の異なる発言者を識別します。

ミーティング終了後、箇条書き、アクションアイテム、カスタムメモを含む包括的なAI要約を即時で受け取れます。

Live Assistは会話中にリアルタイムの知見を提供します。例えば営業チームは、現在の通話を中断することなく、過去の通話における価格交渉内容を即座に参照できます。

事前作成済みのミーティング要約テンプレートにより、会話内容が記録され、実践的な行動計画の結果となります。

Fireflies.aiの主な機能

Aircall、RingCentral、その他のダイヤラーからの通話を文字起こしするか、Fireflies APIを使用して音声ファイルを処理します

電子メールの自動生成、レポート作成、会話分析、スコアカード作成を実現

発言者の話した時間、トピックの追跡、感情分析などの洞察を明らかにします

会話から重要な瞬間をClipし、共有可能な音声スニペットに

Fireflies.aiの制限事項

要約には手動での修正が必要な場合があり、効率が低下します

Fireflies.aiの価格

Freeプランあり

Pro: 18ドル/ユーザー/月

Businessプラン: 29ドル/ユーザー/月

企業版：39ドル/ユーザー/月

Fireflies.aiの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (700件以上のレビュー)

Fireflies.aiについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビュアーがFireflies.aiについてこう述べています：AI

Firefliesはメモ作成のサポートにおいて非常に役立ちます。話し合われている内容の80%は正確に捉えていますが、アクセントの認識は得意ではありません。スペースがすぐに不足してしまう点が不満で、空きスペースを増やすために履歴から通話を削除する必要があります。また、Firefliesがすぐに通話に参加せず、手動で招待しなければならない場合もあります。信頼性は中程度です。

ミーティングメモと意思決定の記録を独自の手法で扱う、追加の3つのツールをご紹介します。

ClickUpで明確かつ責任あるミーティングを実現

ミーティング過多の問題を考えると、まずミーティングの数を減らすことが良い出発点となる。

ちょっとした工夫で実現できます。

「文書先行」の文化（要約・リスク・提言・アジェンダ）は、人々が時間を割く代わりに文書に反応するため、ミーティングを減らします。

とはいえ、多くの場合、ミーティングは避けられないものです。

ミーティングメモから決定事項を抽出するプロダクトマネジメントソフトウェアは、プロセスに明確さをもたらします。

ClickUpならこれが簡単に実現できます。

AIノートテイカーと文脈認識AIにより、ミーティングの決定事項、アクションアイテム、文脈が直接タスク、ドキュメント、タイムライン、ダッシュボードに反映されます。

ミーティングを実行に移すには、ClickUpに無料で登録しましょう。

よくある質問

ClickUpのAIノートテイカーは、ミーティングメモから検出されたアクションアイテムを自動的にタスク化します。ネイティブタスク作成をサポート。一方Fathomは、オンラインミーティングからアクションアイテムを抽出し、ツールへ同期します。

効果的な意思決定の追跡には、ミーティングの結果を把握し、ミーティングの要約を自動化することが含まれます。その後、決定事項を所有者に割り当て、タスクやワークフローにリンクさせます。また、決定事項を検索可能な中央システムに保存し、いつ、誰が決定したかを後から確認できるようにします。

はい。最新のAI会議アシスタントは通話内容を聞き取り、要約を生成し、重要な詳細やタスクをハイライトできます。例えばClickUp Brainはミーティングを要約するだけでなく、AI搭載の検索機能も提供します。「先週どんな決定をしたか？」といった文脈に沿った質問に答え、オンラインミーティングからAI生成のアクションアイテムを提供します。

リモートチームには、タスク・決定事項・コミュニケーションが一体となる場所が必要です。ClickUpが最適な選択肢となる理由は、AI搭載のノート機能とタスク管理、ドキュメント、コンテキストインテリジェンス、SlackやZoomなどの連携機能を統合している点にあります。会議中の決定事項や要点はリアルタイムで記録され、アクションアイテムに変換。分散チーム全体で透明性を持って進捗管理が可能です。

はい。このリストにある3つのツール——ClickUp AI、Fathom AI、Fireflies AI——はいずれも、ミーティングの文字起こし、要約、決定事項/アクション項目の抽出をサポートするFreeプランを提供しています。