Monday vs. Asana vs. ClickUp：中小企業にとって最もコスト削減効果が高いのはどれか？

請求ページを開き、一瞬息をのむ。予想より高額な数字が目に飛び込む。大きな変更はないのに、なぜか数ヶ月前よりプロジェクト管理ツールの費用が増えている。新規ユーザーが数名追加され、必要な機能が上位プラン限定となり、プロセスを見直すよりアップグレードを選んだ結果だ。
これが多くの中小企業がツールに過剰な費用を払う原因です。「タスク管理だけ」で始まったものが、複数のサブスクリプション契約、機能制限、そして必要だとも思わなかったものへの支払いへと発展していくのです。
このブログ記事では、Monday vs. Asana vs.ClickUpを比較し、最小限の費用で最大の価値を得るお手伝いをします。🤩
Monday vs. Asana vs. ClickUp 価格比較一覧
各プラットフォームは価格体系と提供機能が異なります。1つは席数に応じた課金、もう1つは最低席数設定、そして3つ目は重要な機能を高額プラン限定で提供しています。
各サービスの比較を簡単にご紹介します。👇
|カテゴリー
|ClickUp
|Monday.com
|Asana
|無料プラン
|無制限のタスクとメンバー、60MBのストレージを備えたFree Foreverプラン
|最大2席まで無料（機能リミットあり）
|個人プランは最大2席まで無料
|エントリー有料プラン
|無制限ストレージ、無制限連携、無制限チャットメッセージを含む無制限プラン
|ユーザー数リミットなしのスタータープラン
|タイムラインビューとワークフロービルダー付きスタータープラン
|AI料金
|ClickUp Brainは有料プラン全体でアドオンとして利用可能です
|Asana AIは上位プランに含まれます
|AI機能のクレジットは有料プランに含まれています
|チームサイズ
|個人から企業規模まで拡張可能、最低利用席数なし
|個人から企業まで対応可能な拡張性
|個人から企業まで対応可能な拡張性
|料金体系
|ユーザーごとの月額/年額；Free Foreverプランあり
|バケット価格（月額/年額）
|ユーザーごとの月額/年額料金体系
ClickUpにおけるソフトウェア評価の方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
ClickUpの概要
チームの仕事はあちこちに散らばっています。プロジェクトプランは一つのツールに、文書は別のツールに、会話はさらに別のアプリに埋もれています。これが仕事の拡散（ワークスプロール）です。情報を探すためだけにコンテキストを切り替え続けることを強いることで、生産性を低下させます。
ツール間の連携が取れないため、複数のサブスクリプションが必要となり、この分断化がコスト増につながっています。
世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」は、プロジェクト、ドキュメント、会話、分析が共存するセキュアなプラットフォームです。文脈理解型AIがインテリジェンス層として組み込まれ、仕事の理解と推進を支援します。
主なメリットは以下の通りです：
- Free Foreverプランの充実度： 無料プランでタスク数無制限、メンバー数無制限を追加可能
- AI統合：プラットフォーム内蔵のAI「ClickUp Brain」は、タスク作成、文章作成支援、知識検索をワークスペース内で直接実行します。
- オールインワンプラットフォーム： ClickUpドキュメント、ClickUpホワイトボード、ClickUpチャット、ClickUpダッシュボードを 内蔵し、別ツールの必要性を削減。総コストを低減します。
- アップグレード不要の柔軟なビュー: 全プランで、リスト、ボードビュー、カレンダー、ガントチャート、タイムラインなど15種類以上のClickUpビューを利用可能
- 最低席数なし： 強制的なバンドルなしに、実際に使用するユーザー数分だけ支払います
ClickUpは強力なツールですが、その幅広い機能の範囲は、最も基本的なタスク管理のみを求めるチームにとって学習曲線となる可能性があります。
📮 ClickUpインサイト：低パフォーマンスチームは 15以上のツールを使い回す可能性が4倍高い一方、高パフォーマンスチームはツールキットを9プラットフォーム以下に限定することで効率を維持しています。では、単一プラットフォームの利用はどうでしょうか？
あらゆる業務をカバーするオールインワンアプリ、ClickUpはタスク・プロジェクト・ドキュメント・wiki・チャット・通話を単一プラットフォームに統合し、AI駆動のワークフローを実現します。よりスマートに働く準備はできていますか？あらゆるチームに対応し、業務の可視性を促進。重要な業務に集中できる環境を提供し、残りはAIが処理します。
ClickUpでは、料金に見合った価値を何を得られるのか？
主な価値を簡単に比較すると：
- Free Forever： 無制限のタスク、無制限のメンバー、60MBのストレージ、必要なアプリ全てへのアクセスで始められます
- Unlimitedプラン：無制限のストレージ、連携機能、ダッシュボードを利用可能。さらにゲストの招待（許可付き）やClickUpフォームの作成が可能になります。
- ビジネスプラン：高度な自動化機能、作業負荷管理、カスタムエクスポート機能を利用可能
- 企業: 高度な許可管理、ホワイトレーベル機能、専任のサクセスマネージャー、大規模セキュリティとサポートのためのSSO/SAMLを導入
🚀 ClickUpの優位性：AI機能を最上位プラン限定で提供したり、別製品として扱ったりするツールとは異なり、ClickUp Brainはすべての有料プランに追加可能です。つまり中小企業は、AIを最も効果的な場面で活用するためだけに、高額なエンタープライズプランに飛びつく必要がありません。
例えば、5人チームのブティック型マーケティングエージェンシーでは、AIツールを活用してルーチンワークを削減できます。具体的にはBrainに以下をプロンプトすることで：
- ラフなメモ、チャット、アイデアをタスク、チェックリスト、タイムライン、要約に変換
- プロジェクト概要書、標準業務手順書（SOP）、クライアント向け進捗報告など、仕事関連文書の作成と更新
- ワークスペースと接続ツール全体で回答を見つけましょう
- 反復的な文章作成と要約を効率化
Mondayの概要
ツールが使いづらいと、チームは諦めてスプレッドシートに戻りがちです。Monday.comは直感的なドラッグ＆ドロップボードで使いやすさを重視したビジュアル「ワークOS」でこの課題を解決します。
カラフルでスプレッドシート風のインターフェースは、技術に詳しくないチームが視覚的にワークフローを構築・調整できるよう設計されています。主な利点は以下の通りです：
- 直感的なビジュアルインターフェース： ドラッグ＆ドロップ式のボードと色分けされたステータスで、プロジェクトの進捗を一目で把握できます
- マルチプロダクトエコシステム：CRM、開発、サービスなど、異なるビジネス機能ごとに個別製品を提供し、専門的なワークフローを実現します
- 充実したテンプレートライブラリ： 幅広い事前作成済みテンプレートを利用可能。一般的なプロジェクトやユースケースのセットアッププロセスを迅速化します。
- シンプルな自動化ビルダー： 反復タスクを処理する直感的な「if this, then that」方式の自動化ビルダーを搭載
❗注意：Monday.comの料金体系では、すべての有料プランで最低3席が必要であり、バケット価格方式を採用しているため、5席、10席、15席のバンドル単位での購入が強制されます。つまり、6名のチームでも10席分の料金を支払う必要があります。タイムラインビューや高度な自動化機能などの主要機能も、より高額なプランでしか利用できません。
Monday.comでは、料金に見合った価値をどのように得られますか？
Monday.comの料金体系を以下に詳細に示します
- Freeプラン： 基本機能付きでリミット2席、3ボードまで
- ベーシック: 無制限のボードとAI機能を利用できますが、タイムラインビューや自動化機能にはアクセスできません
- スタンダード: タイムラインとカレンダービュー、ゲストアクセス、月間250件の自動化アクションリミットロック解除
- プロプラン：プライベートボード、ネイティブ時間追跡、式列、月間最大25,000件の自動化アクションを利用可能
- 企業: 高度なセキュリティ機能、監査ログ、プレミアム連携機能が含まれます
🧠 豆知識：米国州間高速道路システムは、大規模に管理された最初のメガプロジェクトの一つでした。ドワイト・D・アイゼンハワー大統領の主導のもと、標準化されたタイムライン、コスト追跡、州をまたいだ調整が必要とされました。
📘 こちらもご覧ください：ClickUp vs. Monday
Asanaの概要
Asanaは企業グレードのワークマネジメントプラットフォームとして位置付けられ、タスク・プロジェクト・人の関係をマッピングする独自の「ワークグラフ」データモデルを提供し、より深い洞察を実現します。
各プラットフォームの特徴は以下の通りです：
- ワークグラフデータモデル：この独自技術により、組織全体で仕事がどのようにつながっているかを把握し、より優れた戦略的洞察を得られます
- 有料プランに含まれるAI機能： Asana AI（スマートフィールドやAI生成ステータス更新を含む）は、追加費用なしで有料プランに組み込まれています
- 高度な計画機能：上位プランではポートフォリオ管理や作業負荷管理機能を利用でき、高度なリソース計画が可能になります
- 強力な企業認知度：主要アナリスト企業におけるリーダーとしてのステータスは、大企業にとっての信頼性を示し、調達プロセスを簡素化します。
❗注意点：Asanaの有料プランでは最低2席が必要となるため、個人ユーザーには高額になりがちです。ネイティブ時間追跡やポートフォリオといった重要な機能は、より高額なプラン（Advancedおよびエンタープライズプラン）でしか利用できません。
📘 こちらもご覧ください：AsanaではなくClickUpを選ぶ理由
Asanaでは、その料金で何が得られるのでしょうか？
価格プランを確認する：
- 個人（無料）プラン： 最大2名のチームメンバー向け。リストビューとボードビューでの基本タスク管理機能を提供。
- スターター: タイムラインビュー、ワークフロービルダー、フォーム、無制限の自動化機能を追加
- アドバンスト： ポートフォリオ、作業負荷管理、高度なレポート作成機能のロック解除を行います
- 企業/企業+: 高度な管理機能、データエクスポートオプション、SAML認証、カスタムブランディングを提供
🔍 ご存知ですか？1967年のアポロ1号火災事故で 宇宙飛行士が死亡した後、NASAは自社の管理・安全プロセスが不十分だと認識しました。 アポロ204事故調査ボードは、『ゴーフィーバー』（安全よりスケジュール優先）、不十分な文書化、下請け業者への統制不足といった深刻な問題を明らかにしました。その結果、リスクログの正式化、依存関係追跡、文書化されたワークフローが確立されました。
📘 こちらもご覧ください：Asana vs. ClickUp
ClickUp vs. Monday vs. Asana 価格比較
Freeプランのリミット、最低席数、AI機能の利用可否は、長期的に見て実際に発生する費用の形を左右する要素です。
この比較を有益なものにするため、本セクションでは価格を中小企業予算に直接影響する3つの具体的な領域に分解します。📊
ティア #1: Freeプラン
Freeプランでツールを使い始めると、ユーザー数制限、機能不足、突然の有料化により、早期のアップグレードや完全な切り替えを迫られる可能性があります。比較してみましょう：
ClickUp
「Free Foreverプラン」では、タスク数無制限、メンバー追加数無制限のため、ユーザー数の上限を気にする必要はありません。60MBの総ストレージ容量、リスト・ボード・ガントチャートなどの主要ビュー、アプリ内動画録画機能、基本コラボレーション機能「ClickUp Docs」へのアクセスが含まれます。
Monday.com
Monday.comのFreeプランは、最大2席、3ボード、200以上のテンプレートに制限されており、チームでの利用には不向きです。基本ビューのみを提供し、タイムラインやカレンダー機能はなく、自動化や連携機能も含まれていません。
Asana
Asanaの個人プランは最大2人のチームメンバーまで無料で、無制限のタスクとプロジェクトが含まれます。ただし、リストビューとボードビューのみが利用可能で、タイムライン、カスタムフィールド、ポートフォリオにはアクセスできません。
🏆 勝者：ClickUpです！そのFreeプランは、人工的な制限なく成長するチームをサポートする豊富な機能を提供します。
🚀 ClickUpの優位性：追加料金なしで、AI搭載のチームメイト「ClickUp Super Agents」を利用可能。ワークスペース内でタスク・ドキュメント・チャット・ワークフローを横断し、彼らに責任を割り当てられます。
反復タスクを自動化するためのカスタムClickUpスーパーエージェントを構築
AsanaとMondayがルールベースの自動化のみを提供する一方、ClickUpはAIエージェントを提供します。このエージェントはアクションを実行し、ルールに従い、バックグラウンドで継続的に動作します。スーパーエージェントは以下のことが可能です：
- クライアントスペース全体でタスクの期限を監視
- 期限切れの仕事をフラグ付けし、クライアントの問題になる前に管理しましょう
- 実際のタスク活動から 週次ステータスレポートを自動生成
- タスクが滞った際には、追加質問を投げかけましょう
- 仕事の所有者が変更された際にリスクを表面化し、引継ぎ要約を準備する
ティア #2: スケーラビリティのための有料プラン体系
Freeプランから移行すると、価格設定の判断が非常に重要になります。最低席数、バンドル価格、機能制限が予想以上にコストを押し上げる可能性があります。有料利用開始時の3ツールの比較は以下の通りです：
ClickUp
ClickUpのプランはユーザー単位でスケールするため、必要なユーザー数分の席のみを支払います。さらに、ビジネスプランでは成長中のチーム向けの高度な機能を提供します。
Monday.com
すべての有料プランには最低3席が必要です。それ以降は、5席、10席、15席単位の段階的な価格設定が強制されます。これは実際に使用している席数よりも多くの席数に対して支払いを強いられることを意味します。
Asana
Asanaの有料プランでは最低2席が必要です。それ以降はユーザー単位の課金となりますが、ポートフォリオや作業負荷管理などの高度な機能はAdvancedプランでのみ利用可能です。
🏆 勝者：ClickUpが優勝！席数制限のない直線的な価格体系により、チームの成長に合わせて予測可能な拡張が可能です。
🧠 豆知識：フレデリック・ウィンズロー・テイラーは1800年代後半に時間と動作の研究を導入し、仕事を測定可能で最適化された時間単位の構成要素に分解しました。
📘 こちらもご覧ください：MondayからClickUpへの移行方法
ティア #3: AIアドオン
どのツールもAI搭載を謳っていますが、実際のコストが不明瞭なままです。この不確実性により、必要なAI機能が不足しているツールを選んだり、予期せぬ請求が発生したりして、AIスプロール（AI機能の無秩序な拡大）を招く可能性があります。以下に概要をまとめました：
ClickUp
ClickUp Brainでは、AI機能が有料プランのアドオンとして利用可能です。これにより、AI搭載のライティング支援、自然言語からのタスク作成、ワークスペース全体のナレッジ検索が可能になります。より高度なニーズには、ClickUp Brain MAXがマルチLLMアクセスや音声入力機能などを提供します。
Monday.com
MondayのAIアシスタントは、BasicやStandardプランではなく、Proおよびエンタープライズプランでのみ利用可能です。タスク説明の生成やコンテンツの要約を支援します。
Asana
AsanaのAI機能は、スターターから企業までの全有料プランに標準搭載されています。つまり、スマートフィールドやAI生成のステータス更新といった機能が、アドオン料金なしで利用可能です。
🏆 勝者：AsanaとClickUpの同率優勝！AsanaはAI機能を有料プランに直接組み込んでいますが、ClickUpはアドオンオプションとしてワークフロー内にAIを深く統合する機能を提供しています。
🚀 ClickUpの優位性： AIを多用する中小企業なら、ClickUp Brain MAXが最適です。ワークスペースへのAI統合において、より強力な機能・柔軟性・制御を求めるチーム向けに設計されています。
得られるもの：
- 複数のLLMを一箇所で利用：タスクに応じてGPT、Claude、Geminiなど異なるAIモデルを切り替え可能
- 高度な推論：プラン立案、分析、意思決定を要するタスクにおいて、データをより深く理解する
- 音声からテキストへ：ClickUp Talk-to-Text で音声メモをスクリプト、メモ、タスクに瞬時に変換
隠れたコストと価格設定の考慮点
ユーザーあたりのコストは計算済みでも、価格ページに記載されていない費用はどうでしょうか？ゲストアクセス、ストレージのリミット、トレーニングなどの要素が、総所有権コストを急速に膨らませる可能性があります。
以下の隠れたコストにご注意ください：
- ゲストおよび外部協力者の費用：外部協力者への課金方法はサービスによって異なります。ClickUpでは、特定の許可を持つゲストは有料プランで利用可能です。一方Monday.comでは、4人のゲストが1つの課金対象席としてカウントされ、このリミットを超えると自動的にアップグレードされます。
- ストレージと添付ファイルの制限： Freeプランには通常、厳しいストレージリミットが設定されています。ClickUpはFreeプランで60MBを提供し、すべての有料プランでは無制限のストレージを提供しています。
- トレーニングと導入支援：3つのプラットフォームはいずれも学習曲線があり、導入に時間を要します。この隠れたコストを抑えるには、ClickUp UniversityやAsana、Mondayのサポートページといった無料リソースを活用しましょう。これらのページでは、チームの習熟度向上に役立つコースや認定資格を提供しています。
🧠 面白い事実：1971 年、BBN に在籍していたレイ・トムリンソンは、ARPANET 上でコンピュータ間のメッセージ交換を可能にするため、2 つの既存プログラム、SNDMSG（ローカルメッセージング用）と CPYNET（ファイル転送用）を改良しました。彼は、ユーザー名とホストコンピュータを区別するために「@」記号を選択し、現在も世界中で使用されている「ユーザー名@ホスト」という標準的なフォーマットを確立しました。 2 台のコンピュータ間で送信された最初のテストメッセージは、電子メールの誕生を告げるものとなりました。
チーム規模別 最適価格
500人規模の企業に最適なツールは、5人のスタートアップには適していません。チームのサイズに合わないツールを選ぶと、複雑なシステムを過剰に購入するか、数ヶ月で手狭になる簡易ツールを選ぶかのどちらかになります。
これを避けるため、チームのサイズとニーズに合わせた推奨プランをご紹介します。⚓
- 個人ユーザーとフリーランサー（1人）： ClickUpの「Free Foreverプラン」を利用すれば、個人ユーザーでも全機能を利用できます
- 小規模チーム（2～10名）：成長中のチームにはClickUpのUnlimitedプラン（充実した機能）、基本的な機能と簡単な導入プロセスを求めるならAsanaのStarterプランがおすすめです。
- 中規模チーム（11～50名）：ClickUpのビジネスプランで効率的な拡張と高度な機能を利用可能。MondayのProプランやAsanaのAdvancedプランもこちらから利用できます。
- エンタープライズ（50名以上）：3プラットフォームともカスタム価格のエンタープライズプランを提供。ClickUp Enterpriseは高度な許可管理とSSOを、Monday.comのEnterpriseプランはセキュリティ機能を追加、Asana Enterprise+はプレミアム管理機能をそれぞれ提供します。
3A CompositesのITディレクター、ブライアン・マクギャリー氏がClickUpについて語った内容は以下の通りです：
Asanaは使い方を理解しているユーザーには有効でしたが、導入時のトレーニング不足が原因でユーザー定着率が低下しました…一方ClickUpは非常に競争力のある価格設定で、各機能レベルにおいて競合他社よりも一般的に費用対効果に優れています。
Asanaは使い方を理解しているユーザーには有効でしたが、導入時のトレーニング不足が原因でユーザー定着率が低下しました…一方ClickUpは非常に競争力のある価格設定で、各機能レベルにおいて競合他社よりも一般的に費用対効果に優れています。
どのプロジェクト管理ツールがチームにとって最適な価格設定ですか？
詳細をすべて確認したのに、まだ決断できずにいますか？チームが最も重視する価値に基づいてプロジェクト管理ツールを選ぶための、シンプルなフレームワークが必要です。
このフレームワークは、最も高い優先度を持つ事項に最適なツールをマッチングさせるのに役立ちます。
以下の条件に該当する場合はClickUpを選択してください：
- すべてのプランで包括的な機能が利用可能であることを確認したい
- チームのサイズは、整然としたユーザー数単位の席のバンドルには収まりきらない
- ドキュメント、チャット、プロジェクト管理を一つのプラットフォームに集約することで、ツールの乱立を解消する必要があります
- 仕事に直接接続するAIの優先度が高いです
以下の条件に該当する場合はMonday.comを選択してください：
- 視覚的なシンプルさと導入の容易さが最も高い優先度です
- CRM、開発、サービス向けの別々の製品が必要です
- チームのサイズは、その席バンドルに合致します
以下の条件に該当する場合はAsanaを選択してください：
- 企業としての認知度とアナリストによる評価は、調達プロセスにおいて重要です
- AI機能はプランに直接組み込まれている必要があります
- ワークフローはWork Graphデータモデルから恩恵を受けられます
3つのツールを比較して最適な選択を見つけましょう：
どのプロジェクト管理ツールが最高峰か？
価格ページや機能リスト、プラン名といった表面的な要素を剥ぎ取ると、これらのツールの真の違いは予測可能性に集約されます。
MondayとAsanaは特定の用途では優れた機能を発揮しますが、その料金体系により、想定より早くアップグレードを迫られる可能性があります。これは席バンドル、機能制限、上位プラン要件などの形で現れます。
ClickUpが際立っているのは、資金が問題になる前に、より多くの運用余地を提供するためです。ユーザー数制限を気にせず無料で始められ、未使用の席を追加購入せずに拡張でき、プラン変更なしでコア機能にアクセスできます。
よくある質問
ClickUpの「Free Foreverプラン」は、MondayやAsanaの無料プランと比べてどう違うのか？
ClickUpの「Free Forever」プランは、無制限のタスクとメンバー数、60MBのストレージを提供します。これは、2ユーザーと3ボードを含むMondayの無料プランや、リストビューとボードビューで最大2人のチームメイトをサポートするAsanaの個人向け無料プランを上回る内容です。
10人以上のチームにとって、ClickUpとAsanaはどのように比較されるのか？
ClickUpは10名以上のチームに最適です。最低利用人数がなく、全プランで充実した機能が提供されるため、強制的なアップグレードなしに必要な機能を利用できます。
Freeプランから有料プランへ移行するスタートアップに最適なツールはどれか？
ClickUpはスタートアップ向けにスムーズな拡張パスを提供します。Free Foreverプランにはユーザー数制限がなく、Unlimitedプランでは全機能が利用可能。チームが予期せぬ制限に直面することなく成長できます。
ClickUp BrainとAsanaのAI機能はどのように比較されますか？
ClickUp Brainはワークスペースとの深い連携を実現し、プラットフォーム全体にわたるタスク・ドキュメント・ナレッジ検索にAIを統合します。一方Asana AIは、スマートフィールドとステータス更新に重点を置いています。