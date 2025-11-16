MondayからClickUpへの移行方法：完了するガイド

MondayからClickUpへの移行は大きな飛躍のように感じられるかもしれません。チームの仕事は既存のボード内に存在しています：タスク、所有権、コメント、ファイル、ワークフロー、そして失うわけにはいかない細かいコンテキストまで。

実際のところ？ClickUpへの移行は、ほとんどのチームが予想しているよりもはるかに簡単です。

ClickUpのネイティブMondayインポーターが主要な作業を代行します。事前の準備さえ整えれば、データはクリーンな状態で移行され、タスク履歴は完全に保持され、ワークフロー構造も初日から馴染み深い形で移行できます。さらに良いことに：ClickUpに移行すれば、チームはより柔軟な階層構造、より強力な自動化機能、そして複数の連携しないツールを置き換える統合プラットフォームへと進化します。

このガイドでは、ClickUpの構造設定からインポートデータの検証まで、2つのプロジェクト管理ツール間の移行プロセスを全ステップで解説します。これにより、チームは新しいワークスペースですぐに業務を開始できます。

インポート前にClickUpワークスペース構造を準備する

スムーズな移行を実現する最も重要なステップは、データをインポートする前にClickUpワークスペースの構造を整えることです。これは、トラックが到着する前に新しい倉庫に棚を設置するようなもの。適切な構造化は後々の整理整頓を軽減し、データの紛失やフィールドの重複、チームの混乱を防ぎます。

鍵は、ClickUpの階層（Mondayのボード中心のアプローチよりも柔軟性が高い）を理解することです。ClickUpでは仕事を手数えで複数レベルで整理できるため、より高度な管理が可能です。

スペース： ワークスペースの最上位コンテナであり、部門別（マーケティング、営業、エンジニアリング）、主要チーム、または大規模な取り組みごとに整理するのに最適です。各スペースは独自の設定を持ち、特定のグループ向けの独立した領域となります。

フォルダ: スペース内では、関連するプロジェクトをグループ化するためにフォルダを使用できます。例として、マーケティングスペースには「コンテンツ作成」「第4四半期キャンペーン」「ウェブサイト再設計」といったフォルダを作成できます。これは任意ですが、強力な整理機能です。

リスト: タスクが管理される場所であり、Mondayのボードのほとんどが移行される対象です。各フォルダには複数のリストを配置でき、特定のワークフローやプロジェクトフェーズの管理に活用できます。例えば「コンテンツ作成」フォルダには「ブログ記事」「ビデオ」「ソーシャルメディア」といったリストを作成できます。

ClickUpの明確なプロジェクト階層で、ClickUpワークスペースを簡単に整理しましょう

階層をプランしたら、データ移行の詳細を設定します。データが正しくマップされるよう、Mondayのワークフローフェーズに対応するカスタムステータスをClickUpで作成してください。例えばMondayのコンテンツ作成ボードで「アイデア」「執筆中」「承認待ち」「公開済み」を使用している場合、インポート前にClickUpのリストに全く同じステータスを作成する必要があります。

異なるフェーズを追加するには、ClickUpのカスタムタスクステータスを活用しましょう

同様に、ClickUpのカスタムフィールドをMondayの列に合わせて設定しましょう。これにより、予算、クライアント名、優先度レベルなどの重要なデータが確実に適切な場所に配置されます。テキスト、数値、日付、URLなど専用のフィールドが用意されているため、チームの新しい統合ワークスペースのための整然とした基盤を構築できます。✨

Mondayの列と一致するカスタムフィールドをClickUpに設定し、インポートをスムーズに行いましょう

💡 プロのコツ： Mondayのボードのグループ/列がClickUpでどのようにマップされるかは、ボードの構造やインポート時のマップオプションの選択によって異なります。テストインポートを実行して期待通りの結果を確認しましょう。（詳細は近日公開！）

ClickUpワークスペースの構造化が完了したら、インポートプロセスを開始する準備が整います。

ClickUpでMondayからのインポートを開始する

Monday.comからのインポートを開始するには：

左上隅にあるワークスペースのアバターをクリックし、 設定 を選択します

[すべての設定]サイドバーで、 インポート/エクスポート を選択します。ワークスペースにインポートまたはエクスポートの履歴がない場合、[インポート元を選択]ページが開きます。[アプリからインポート]セクションで、 Monday を選択します。ワークスペースにインポートまたはエクスポートの履歴がある場合、[インポート/エクスポート]ページが開きます。 アイテムをインポート を選択します。[インポート元を選択]ページで、 Monday を選択します。

ワークスペースにインポート/エクスポートの履歴がない場合、「インポート元を選択」ページが開きます。「アプリからインポート」セクションで Monday を選択してください

ワークスペースにインポートまたはエクスポートの履歴がある場合、[インポート/エクスポート] ページが開きます。[アイテムをインポート] を選択してください。[インポート元を選択] ページで、Monday を選択します。

ワークスペースにインポート/エクスポートの履歴がない場合、「インポート元を選択」ページが開きます。「アプリからインポート」セクションで Monday を選択してください

ワークスペースにインポートまたはエクスポートの履歴がある場合、[インポート/エクスポート]ページが開きます。[アイテムをインポート]を選択してください。[インポート元の選択]ページで、Mondayを選択します。

画面上の指示に従い、個人用APIトークンをコピーしてClickUpに入力することで、ClickUpがMonday.comのアイテムをインポートする権限を付与してください。

⚡️ クイックヒント：管理者権限がない場合は、GraphQL APIトークンのコピー手順に従ってください。これにより、アクセス権限のあるMonday.comデータのみをインポートできます。

インポートを実行するには、Mondayアカウントで管理者許可、ClickUpワークスペースで少なくともメンバー許可が必要です。

MondayからClickUpへの移行ステップガイド

移行の準備はできましたか？移行の各段階を確実に進め、情報が失われることがないよう完了する手順を解説します。🛠️

ステップ1: Mondayワークスペースの監査

移行作業を始める前に、まずMondayのボードを整理しましょう。現在も使用中のボードと、古くなったものやアーカイブ済みのボードを区別します。この段階で重複ボードを発見したり、ClickUpで再設定が必要な重要な自動化機能や連携機能（ミラーボード、接続ボード、式列など）を確認したり、メモに残しておくのも有効です。

ステップ2: Mondayのデータを整理する

数か月間手つかずの古いプロジェクトはアーカイブし、インポートするデータ量を削減しましょう。この機会に全ボードの命名規則を統一してください。例えば「Q1 2024」と「2024 Q1」といった異なる表記がある場合は、いずれか一方のフォーマットを選択し、一貫性を保つため全プロジェクトに適用します。

ステップ3: ClickUpの階層を作成する

さあ、新しいワークスペースの基盤を構築する時です。監査結果に基づき、ClickUpのスペース、フォルダ、リストを作成しましょう。

各Mondayボードは通常、ClickUpのリストに変換されます。ただし、マッピング設定によってはボードをフォルダにインポートしたり、Mondayグループからリストを作成したりする場合もあります。インポート前に、対応するカスタムステータスとフィールドを作成してください。リスト設定画面でカスタムステータスとカスタムフィールドを設定し、Mondayボードの列やワークフローフェーズと一致させましょう。

このクイック解説で階層を正しく設定しましょう：

ステップ4: MondayとClickUpを接続する

ClickUp設定の「インポート/エクスポート」セクションに戻り、「Monday.com」を選択します。Mondayの認証情報で接続を認証してください。接続が完了すると、インポート可能なMondayのワークスペースとボードのリストが表示されます。

ステップ5: フィールドとユーザーのマップ

データの正確性を確保するための重要なステップです。ClickUpが、Mondayの列を適切なClickUpカスタムフィールドにマップする手順を案内します。また、Mondayのユーザーを対応するClickUpアカウントにマップします。

💡 プロの秘訣： 移行をスムーズに行うには、MondayとClickUpで全チームのメンバーの電子メールアドレスが一致していることを確認してください。電子メールアドレスの一致がない場合、割り当て済みタスクが未割り当てとしてインポートされる可能性があります。

ステップ6: インポートを実行する（事前にテストを実行）

一度にすべてをインポートしようとしないでください。まず、重要度の低いテスト用ボード1つから始め、フィールドのマップが正しく、データ転送が期待通りに行われることを確認しましょう。インポート設定ページから、インポートの進捗状況をリアルタイムで監視できます。エラーメッセージには注意を払い、マッピングの問題を素早く特定して修正するのに役立ててください。ClickUpインポーターがインポートを実行し、完了時に電子メールを送信します。

テストインポートが完了したら、ClickUpで新しいリストを開き、インポートされたタスクを確認してください。担当者、日付、カスタムフィールドのデータが正しいことを確認します。ClickUpの一括操作ツールバーを使用して、複数のタスクにまたがる体系的な問題を修正します。設定に問題がないことを確認したら、残りのボードをインポートしてください。

ClickUpの一括操作ツールバーで複数のClickUpタスクを瞬時に編集

実際に移行したClickUpユーザーの体験を一部ご紹介します：

ClickUpの多機能性には感銘を受けています。タスク管理、時間追跡、トラブルシューティング、チームコミュニケーションなど、ビジネスニーズのほぼ全ての側面をカバーしています。MondayとSlackからClickUpへの移行がスムーズだったのは、複数の要件を同時に満たす包括的な機能の組み合わせを提供しているからです。

ClickUpの多機能性には感銘を受けています。タスク管理、時間追跡、トラブルシューティング、チームコミュニケーションなど、ビジネスニーズのほぼ全ての側面をカバーしています。MondayとSlackからClickUpへの移行がスムーズだったのは、複数の要件を同時に満たす包括的な機能の組み合わせを提供しているからです。

Asana、Teamwork、Trello、Basecamp、Mondayなど数多くのPMツールを試してきましたが…ClickUpに勝るものはありません。ClickUpは自分の望む方法で仕事できるツールです。豊富な機能により、好みに合わせてスペースをカスタムし、自分にとって理にかなった方法で活用できます。自動化機能が最大の魅力です。

Asana、Teamwork、Trello、Basecamp、Mondayなど数多くのPMツールを試してきましたが…ClickUpに勝るものはありません。ClickUpは自分の望む方法で仕事できるツールです。豊富な機能により、好みに合わせてスペースをカスタムし、自分にとって理にかなった方法で活用できます。自動化機能が最大の魅力です。

MondayからClickUpに移行できるものとできないもの

自動移行される項目と再構築が必要な項目を把握することで、予期せぬ事態なく移行プランを立てられます。朗報なのは、主要データのほとんどがシームレスに移行される点です。

移行できる内容は以下の通りです：

ほとんどのデータは移行されますが、一部のアイテムは新規作成が必要です。しかしこれは、ClickUpでさらに優れたものを構築する絶好の機会でもあります。

MondayのデータがClickUpにマップされる一般的な方法

インポート準備に役立つ簡易計算ツールをご利用ください：

Mondayの要素 Mondayにおける意味 ClickUpでの対応機能 メモ/注意点 ボード グループとアイテムを含むメインワークスペースオブジェクト 通常はリスト（最も一般的）になりますが、インポート設定によってはフォルダになる場合もあります マップは、ClickUpスペースの構成方法によって異なります。テストインポートで確認してください。 グループ ボード内の色分けされたセクション（例：「やること」、「Doing」、「完了」） ステータスにマップするか、リストを分離するかを選択可能 動作はボードがステータス列とグループをどのように使用するかによって異なります。テストインポートで確認してください。 アイテム タスクまたは仕事エントリー タスク in ClickUp ほとんどのフィールド（タイトル、日付、担当者）は問題なくマップされます。 サブ項目 親アイテムの下にあるネストされたアイテム ClickUpのサブタスク 構造は維持されますが、テストインポート時にフォーマットを確認してください。 列: ステータス 「仕事中」や「行き詰まっている」といったタグ ClickUpのカスタムステータス 正確なマッピングのため、事前にClickUpで対応するステータスを作成しておきましょう。 列: テキスト / 長文 メモ、詳細、ラベル テキストカスタムフィールド または タスク説明 多くの場合、地図はカスタムフィールドにマップし、長いメモは説明欄にマップすることがあります。 列: 日付 期日／タイムラインインジケーター 期日、開始日、または日付カスタムフィールド マッピングはボードでの日付の使用方法に依存しています。 列: 人 割り当てられたチームのメンバー 担当者 MondayとClickUpの電子メールが一致している必要があります。 列: 番号 予算、時間、件数、見積もり 番号カスタムフィールド 数値フィールドは正確にマップされます。フォーマットを確認してください。 列: ドロップダウン 分類ラベル ドロップダウンカスタムフィールド 複数選択は期待通りに動作します。 列: ファイル / 添付ファイル 画像、文書、ファイル 確実にインポートされない（多くの場合サポート対象外） 重要なファイルは手動で移行するプランを立ててください。 列: タグ メタデータのタグ付け ネイティブではサポートされていません ClickUpでタグを手動で再作成するか、ドロップダウンに変換します。 列: タイムライン / 期間 時間範囲 必ずしもマップしない場合があります 多くの場合、開始日と期日を設定することでClickUp内で再作成する必要があります。 列: 式 計算された価値 非サポート ClickUpの式（数式）またはカスタムフィールドで再作成します。 接続済みボード 他のボード上のアイテムへの参照 非サポート ClickUpの「関係」または「依存関係」機能を使用して再構築します。 自動化 Mondayのワークフロールール ClickUp自動化を使用して再構築する必要があります ClickUpの自動化機能はより柔軟です。インポート後に再構築してください。 ダッシュボードウィジェット レポート、チャート、KPI ClickUpダッシュボードを使用して再構築する必要があります ClickUpではより強力に：手動で再作成してください。 時間追跡 記録された時間エントリー 一部サポート — ボードによって異なります 1つのボードでテストしてください。履歴ログには別のインポート方法が必要になる場合があります。

🧠 豆知識：2025年、ClickUpユーザーの作成したタスクは36億件を超えました！🤯

MondayからClickUpへのインポートにはどのくらい時間がかかりますか？

データのインポートにかかる時間は、Mondayワークスペースのサイズと複雑さにより依存関係にあります。数分から数時間という範囲でかかる場合があります。ただし、ほとんどのチームでは、インポートの開始は驚くほど迅速で、通常2～10分程度です。🤩

💡 プロのヒント：インポート速度には、タスクとサブタスクの総数、ファイル添付のサイズ、APIの現在のトラフィックやMondayのAPIレートリミットなど、いくつかの要因が影響します。最速の結果を得るには、夜間や週末など、利用が集中しない時間帯に大規模なインポートを実行することをお勧めします。

ClickUp AIを活用してセットアップとクリーンアップを高速化

何時間もかかっていた手作業の整理を、数回のクリックで済ませたいですか？

ClickUp Brainは、それを可能にするあなたの個人専用移行アシスタントと考えてください.

ClickUpワークスペース内に構築された、世界で最も完了するAIです。インポートしたデータの整理、要約する、標準化を簡単に実現します。

数百件のインポートされたタスクを手作業で仕分ける代わりに、ClickUp AIを活用すれば、それをやることできます。統合型生成AIツールがスマートな自動化により、週3時間の電子メール処理時間を削減できることが実証されているのと同様の仕組みです。

📌 例、タスクのグループを選択し、「プロジェクト名に基づいてこれらのタスクをリストに整理してください」といったプロンプトを与えることができます。AIがタスクのタイトルを分析し、自動的に適切なリストにグループ分けします。

ClickUp Brainでタスク管理を簡素化

インポート後もデータを充実させられます。Mondayのタスク説明が簡素な場合、ClickUp Brainがタスクタイトル・コメント・サブタスクから詳細な要約・アクションアイテム・背景情報を自動生成。重要な詳細が漏れる心配がありません。

ClickUp Brainを使用してClickUpでタスク説明を生成する

移行後のセットアップを加速させるClickUp AIの活用方法をご紹介します：

タスクの自動整理： /AIが名前、日付、その他の属性に基づいて関連アイテムを論理的な構造にグループ化します

説明文を生成： 不足しているタスクの詳細を自動入力し、最小限のデータから包括的な要約を作成します

ClickUp Brainを活用し、タスク・リスト・フォルダ・スペース全体の活動をClickUp内で要約する

ClickUp Brainを使用してRAIDログテンプレートを作成する

AIがプロジェクトで他にどんなやることがあるか気になりますか？このビデオでご確認ください：

移行に関する一般的なヒントとトラブルシューティング

入念なプランを立てても、移行中にいくつかの問題が発生する可能性があります。移行時にチームが直面する最も一般的な問題に対する簡単な解決策をご紹介します。👀

重複タスク： インポート後に重複タスクが表示される場合、インポートが複数回実行されたことが原因であることが多いです。ClickUpのリストビューに移動し、タスク名を基準にグループ化して重複を特定した後、一括操作ツールバーを使用して選択し、一括削除することで簡単に修正できます。

カスタムフィールドの欠落： フィールドが移行されませんでしたか？これは通常、マッピングの問題を示しています。インポーターに戻り、Mondayの列がClickUpフィールドにどのようにマップされているかを再確認し、影響を受けたボードのみを再インポートしてください。

ユーザー割り当てエラー： タスクが未割り当て状態で移行される場合、ほぼ必ずMondayとClickUpでユーザーの電子メールが完全に一致していないことが原因です。電子メールが同一であることを確認し、一括操作ツールバーを使用してタスクを適切な担当者に迅速に再割り当てしてください。

依存関係の問題： Mondayのタスク依存関係は自動移行されません。ClickUpで手動で再設定する必要がありますが、これはプロジェクトのタイムラインを見直し確認する機会となります

👀 ご存知でしたか？ インポートプロセス全体を通じて、データはエンドツーエンド暗号化で保護されます。継続的な問題が発生した場合は、サポートチームがいつでも対応いたします。また、企業アカウント向けに専任の移行スペシャリストもご用意しています。

ClickUpでチームの成功を導く設定方法

移行の成功は単なるデータ移動ではありません。特に、ツールの断片化による「ワークスプロール」が原因で「絶え間ない中断が集中力を妨げる」と回答したユーザーが69%に上る現状では、チームが新しい環境で力を発揮できるよう支援することが重要です。移行後の定着率が鍵となるため、初日からチームが成功を収められるよう十分な準備を整えましょう。

招待状を送るだけでなく、ClickUp Docsで「ClickUpへようこそ」ガイドを作成しましょう。チュートリアルビデオを埋め込み、スクリーンショットを添付し、重要なリストへのリンクを追加することで、チームがいつでも参照できる一元的なリソースhubを構築できます。

全員に新しいワークスペースを説明するため、数回のライブトレーニングセッションをスケジュールしましょう。慣れ親しんだMondayのボードが、ClickUpでは強力なカンバンボードとして存在することを示します。この視覚的な親しみやすさが移行を容易にし、自信を築きます。

ClickUpのボードビューを活用して、MondayからClickUpへの移行をスムーズに進めましょう

チーム導入を円滑に進めるための簡易チェックリスト：

オンボーディングドキュメントの作成: ClickUp Docsで役立つ入門ガイドやFAQを作成しましょう

トレーニングセッションのスケジュール設定： 質問に答え、鍵となるワークフローを実演するライブ解説会を開催します

通知設定の構成: 各チームメンバーが 各チームメンバーが 通知設定をカスタムできるよう 支援し、不要な通知を減らして集中力を維持しましょう

慣れ親しんだビューを構築： 最も頻繁に使用するMondayのボードレイアウトをClickUpで再現し、チームがすぐにホームに帰れる環境を整えましょう

新しいワークフローの確立： 強力なClickUp機能を導入し、プロセスを改善しましょう

ClickUpへの移行は、単なるMonday.comの代替手段ではありません。世界初の統合型AIワークスペースを採用することで、複数のアプリを置き換え、連携しないツール間で分断された仕事活動によるコンテキストスイッチングを根本的に解消します。

移行の準備はできましたか？ClickUpを無料で始め、真に統合されたワークスペースの力を体感してください。

よくある質問（FAQ）

はい、インポーターを複数回実行してボードやワークスペースを1つのClickUpワークスペースに取り込み、スペースに整理できます。ユーザーのマッピング、許可、命名規則には特に注意し、衝突を回避してください。

いいえ、Mondayの自動化機能は直接移行できませんが、ClickUpの柔軟な自動化ビルダーを使えば簡単に再作成でき、さらに改善することも可能です。豊富なトリガーとアクションのライブラリを活用することで、より強力なワークフローを構築できると多くのチームが実感しています。

ClickUpは全プランでネイティブのインポートツールを提供していますが、機能の利用可否やリミットはプランや役割によって異なります。ご利用のClickUpプランを確認し、必要に応じてClickUpサポートまたは企業移行担当のオンボーディングスペシャリストにお問い合わせください。

はい、ぜひそうしてください。ワークスペース全体を移行する前に、まず重要度の低い単一のボードをインポートし、フィールドのマップをテストして、すべてが正しく移行されることを確認することを強くお勧めします。

移行中は、インポートを段階的に実行するか、サードパーティ統合ツール（Unito、Zapierなど）による双方向同期を活用して両システムのデータを同期させ続けることが可能です。この処理は通常、ネイティブの一時インポーターではなく統合ツールを通じて行われます。