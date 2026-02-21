Notion書籍管理テンプレート

ピュー・リサーチの調査によると、アメリカ成人の23％が「1年以上本を読んでいない」と回答しています。
彼らが読書を続けられないのは、やる気が足りないからではなく、読み始めた本や次に読みたい本、読書中に得た気づきを見失ってしまうからです。
この記事では、読書ライフを整理するための8つのNotion書籍管理テンプレートをご紹介します。
PS: Notionの最大の弱点——大規模ライブラリでの動作遅延、限定的なオフラインアクセス、読書会向け非効率な共同編集——を解決する強力なClickUp代替ツールについても触れます。
ブックトラッカーテンプレート選びのポイント
整理整頓を決意したあなたは、テンプレートギャラリーへ向かいます。
問題は、テンプレートがすべて同じように作られているわけではないことです。見た目は素敵でも20冊以上扱えない可愛い読書リストテンプレートや、決して使わない数十ものプロパティを備えた複雑なシステムをダウンロードするのに何時間も無駄にする可能性があります。
この煩わしさが、多くの人が追跡記録を続けるのを諦める原因です。ツールは追跡をより楽しくするものであって、面倒な作業に感じさせてはいけません。ダウンロードする前に、何を探すべきかを知っておきましょう。優れた追跡テンプレートは、柔軟性を保ちつつ構造を提供します。
- 柔軟なビュー：優れたテンプレートは単なるリストではありません。カバー画像のギャラリー表示、ソート可能なテーブル形式、読書スケジュール管理用のカレンダーなど、データを多角的に確認できる機能を備えているべきです。
- 必須項目：最低限、書籍のタイトル、著者、読了ステータス（例：未読、読了中、読了済み）、星評価、読了日を入力できるフィールドが必要です。
- メモ欄の確保：読書中に最高のアイデアが浮かぶことも。基本情報だけでなく、メモや引用文を含む長めの考察を書き込めるスペースがトラッカーには必要です
- 拡張性: 10冊でも200冊でも、システムは同じようにスムーズに動作すべきです。ライブラリが増えるにつれて動作が遅くなるなら、それは適切なツールではありません
- 美観と機能性のバランス：美しいデザインはやる気を引き出しますが、使い勝手を犠牲にしては意味がありません。優れたテンプレートは、洗練された見た目を 強力な機能と両 立させています。
これらの基準を踏まえ、利用可能な最高のNotion書籍管理テンプレートをいくつか探ってみましょう。
読書リストとメモ用 Notion ブックトラッカーテンプレート
Notionで自分のスタイルに合った読書トラッカーを見つけるのは難しいかもしれません。
あなたは本の表紙を見るのが好きな視覚派かもしれませんし、ページ数を細かく追跡するデータ重視派、あるいはシンプルな記録だけを求めるミニマリストかもしれません。このセクションでは、それぞれ異なるタイプの読者に合わせた5つの優れたテンプレートをご紹介します。
1. Notion製 ブックトラッカーテンプレート
複雑なセットアップなしで今すぐ始めたい方には、基本の「Book Trackerテンプレート」が最適です 。必要最低限の機能だけを備えたシンプルで無駄のないデータベースで、あらゆる読者の理想的なスタート地点となります。シンプルで機能的、数分で使い始められます。
主な機能：
- 必須フィールドを全て含む事前構築済みデータベース：タイトル、著者、ジャンル、ステータス、評価、開始日/終了日
- 複数のビューを搭載。ギャラリー形式で視覚的に閲覧したり、テーブル形式で並べ替え・フィルタリングしたりできます
- カスタマイズ可能なので、構造を崩す心配なく独自のフィールドを追加できます
このテンプレートは、シンプルさとスピードの価値を重視する読者に最適です。
2. Notion製「美的ブックトラッカー」
視覚的な要素でやる気が湧く読者には、「Aesthetic Book Tracker」がおすすめ。読書リストをデジタル本棚に変え、美しくパーソナルな体験を最優先に設計されています。何度も使いたくなるテンプレートで、ツールは収蔵する本と同じくらいインスピレーションを与えるべきだと考える方に最適です。
このかわいい読書リストテンプレートは視覚的な整理のためにデザインされています：✨
- ギャラリービューでは書籍の表紙が際立って表示され、視覚的に満足感のあるライブラリを構築します
- 色分けされたステータスタグとカスタムアイコンで個性を加え、一目で読んでいる本がわかるようにします
- 「ムード」や「雰囲気」を表すクリエイティブなタグで、標準的なジャンルを超えた書籍分類が可能
ご注意：見た目が美しいテンプレートは、高度な機能を犠牲にしている場合があります。視覚的な魅力に惑わされず、本当に追跡すべき事項を管理できるか必ず確認してください。
3. Notion製「読書トラッカー」
目標志向の読者なら、このNotion読書トラッカーが最適です。読書進捗管理ツールは「継続力」を重視し、進捗状況を可視化する機能を備えています。特に大規模な読書チャレンジに取り組む際に、自己管理をサポートします。
このテンプレートは進捗追跡と目標達成のために設計されています：
進捗追跡の設定には多少の時間がかかりますが、読書家にとってその責任感は大きな見返りとなります。
4. Notion製「マイライブラリ書籍トラッカー」テンプレート
個人の書庫が公共図書館の規模に迫ってきたら、単純な読書記録では不十分です。「マイライブラリー書籍管理テンプレート」は、膨大な蔵書を持つ本格的な読書家向けに設計された包括的な管理システムです。リレーショナルデータベースを活用し、強力で相互接続された図書館を構築します。
このテンプレートは大規模なコレクションを管理したい読者向けです。以下が含まれます：📚
- 書籍を著者・シリーズ・ジャンル別専用ページにリンクしているリレーショナルデータベース
- 所有書籍とウィッシュリストを分けて管理し、コレクションと今後の購入計画を整理しましょう
- 貸し出し追跡機能付き。お気に入りの小説を誰に貸したか、忘れる心配なし
メモ：このテンプレートは、リレーショナルデータベースの習得に時間がかかる可能性があるため、Notionの高度な機能に慣れている方に最適です。
5. Notion製 ブックトラッカー自動化テンプレート
データエントリーの時間を減らし、読書に集中したいパワーユーザー向けに、Book Tracker Automationテンプレートは反復作業を自動化。Notionの自動化機能を活用し、反復作業を効率化することで、ワークフローをより迅速かつ効率的にします。
このテンプレートは手作業を減らすために設計されています。以下の点で役立ちます：
- ボタントリガーで新規書籍の追加やステータス更新をワンクリックで実行
- テンプレートボタンにより、記録するすべての書籍でメモのフォーマットが統一されます
- サードパーティ製コネクタによるReadwiseやGoodreadsなどの外部ツール接続機能を搭載。デジタルフォーマットが米国出版総収益の14％を占め、読者がデジタルハイライトの同期を必要とする傾向が強まっている現状において、これは重要な機能です。
Notionのネイティブ自動化機能は有用ですが、専用の生産性向上プラットフォームに比べると機能は限定的です。
Notionテンプレートを用いた読書追跡の限界点
理想のNotionテンプレートを見つけたものの、数ヶ月後に行き詰まってしまった。
データベースの動作が遅く、飛行機の中で読み終えた本を記録できず、コメント欄でブッククラブの議論をしようとするのは混乱の元。作業を楽にするはずのツールが、新たなストレスの種になってしまっています。
Notionは非常に柔軟ですが、その柔軟性にはトレードオフが伴います。特に書籍追跡においては顕著です。
- 大規模環境でのパフォーマンス：カバー画像付きの書籍が数百冊になると、特にモバイル端末ではNotionデータベースの動作が遅くなったり、ラグが発生したりする可能性があります
- オフライン利用にはリミットがあります：Notionのほとんどの機能にはインターネット接続が必要です。旅行中やビーチで読書しながらメモを記録したい場合には大きな欠点となります
- ネイティブ読書連携機能なし： 専用読書アプリとは異なり、NotionはKindleのハイライトやGoodreadsプロフィールと自動的に同期しません。煩雑なサードパーティ製ワークアラウンドなしでは実現できません。
- 共同作業の課題：ブッククラブでトラッカーを共有することは可能ですが、リアルタイム編集はスムーズではなく、コメントスレッドはすぐに混乱しがちです
- モバイル体験：Notionモバイルアプリは機能的ですが、素早いデータエントリーには最適化されていません。デスクトップ版と比べると、新しい書籍の追加操作は煩雑に感じられることがあります。
これらのリミットに心当たりがあるなら、スピード・共同作業・信頼性を重視して設計されたプラットフォームの導入を検討する時期かもしれません。
ClickUpの書籍追跡テンプレート
読書システムが余計な仕事を生むべきではありません。
遅いデータベースや使いにくいモバイルアプリにうんざりしているなら、ClickUpがより良い解決策を提供します。
当社のテンプレートセンターには、書籍追跡の煩わしさを解消する強力なテンプレートが豊富に揃っています。真のリアルタイム共同編集、信頼性の高いオフラインモード、アイデアを接続する内蔵AIアシスタント「ClickUp Brain」といった追加機能も備えています。
これらのテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、すべてのデバイス間で瞬時に同期され、数秒で使用開始できます。
1. ClickUp™ リストテンプレート
複雑すぎるテンプレートにうんざりしていませんか？ClickUp™のリストテンプレートで、シンプルで直感的な書籍リストから始めましょう。柔軟な構造を基盤に、ドラッグ＆ドロップで簡単に整理できるため、読書の優先順位付けが直感的に行えます。
このテンプレートは、最小限のセットアップで最大限の柔軟性を求める読者に最適です。
- シンプルなドラッグ＆ドロップ操作で、読書リストを数秒で再編成できます
- ClickUpカスタムフィールドで必要な書籍データをすべて追加可能：著者、ジャンル、星評価、読了ステータスなど
- クリックアップのリストビュー、ボードビュー、カレンダービューを切り替えて、自分に合った方法で読書リストを確認しましょう
2. ClickUp™ プロジェクトトラッカーテンプレート
学術研究、授業課題、テーマ別読書チャレンジなど体系的なプロジェクトに取り組む読者にとって、単純なリストでは不十分です。
全体像を把握する必要があります。ClickUp™のプロジェクトトラッカーテンプレートを活用し、読書リストを管理しやすいプロジェクトに変換。進捗状況を明確に可視化できます。これにより以下のことが可能になります：
- 各書籍の進捗状況を、ステータス列や完了率を含む組み込みの進捗管理機能で追跡可能
- シリーズを正しい順序で読むために、ClickUpの依存関係を設定しましょう
- ClickUpの高度なダッシュボードで、全書籍の読書進捗を一元可視化
このテンプレートは、カジュアルなリストではなく読書「プロジェクト」に取り組む方に最適です。
3. ClickUp™ デイリーメモテンプレート
本から得た最高の気づきは、すぐに記録しなければ失われがちです。ClickUp™の「デイリーノートテンプレート」で、読書中に感じた考えや引用、感想をその場で記録しましょう。このテンプレートは、以下の方法で能動的な読書習慣をサポートします：
- 構造化された日次エントリーフォーマットにより、メモ取りが一貫性と体系性を保ちます
- 統合されたClickUp Docs機能で、思考を長文の読書日記へと発展させましょう
- ClickUp Brainを活用すれば、読書履歴全体からパターンやテーマを自動抽出・要約し、メモを効率的に整理できます
🎥 本の要点を記録するにしても、アイデア間の接続を考えるにしても、効果的なメモ整理は読書から最大限の価値を得るために不可欠です。この実践的なガイドで、洞察が失われることのないメモ整理の確かな戦略を学びましょう。👇🏼
4. ClickUp™製コーネルメモテンプレート
知識を学び定着させるために読書をするなら、その目的に特化したシステムが必要です。ClickUp™のコーネル式メモテンプレートを活用し、学術レベルの情報構造で記憶定着を重視したメモを取ってみましょう。複雑な議論や概念を統合する必要があるノンフィクション読者にとって特に効果的です。
このテンプレートは、読書からより多くの学びを得るのに役立ちます：
- 古典的なコーネルフォーマットを採用し、ヒント列、メインメモ列、要約列で構成されています
- この構造は、難解なノンフィクション資料を分解し理解するために最適化されています
- すべてのメモは完全に検索可能なので、必要な時に特定の洞察を簡単に見つけられます
5. ClickUp™製 パーソナル生産性テンプレート
読書は孤立した行為ではありません。それはあなたの人生と目標の一部です。ClickUp™のパーソナル生産性テンプレートで、読書習慣を総合的なライフマネジメントシステムに統合しましょう。読書リストを独立したやることリストとして扱うのをやめ、本当に重要なことへと接続してください。
このテンプレートは読書を大きな目標と接続します。以下の用途にご活用ください：
- 読書目標を、その他の個人的・職業的目標と並行して追跡しましょう
- タイムブロッキングを活用し、週に読書セッションを確保しましょう
- 定期的なタスクのリマインダーと習慣追跡機能で、継続的な読書習慣を構築しましょう
6. ClickUp™ による週間チェックリストテンプレート
大きな読書目標は気が重くなりがちです。ClickUp™の週間チェックリストテンプレートで、小さな達成可能な繰り返しコミットに分解しましょう。日々の小さな成功を積み重ねることで、強力な読書習慣を構築します。活用例：
7. ClickUp™製 GTD（Getting Things Done）テンプレート
GTD（Getting Things Done）手法の愛好家なら、読書ライフにも応用してみませんか？ClickUp™のGTDテンプレートを使えば、本の推薦を即座に記録し、整理された実践可能な読書リストへと変換できます。
このテンプレートはGTDの力をあなたの本棚にもたらします：
- 「受信トレイ」を活用し、本の推薦を聞いたその場で記録。集中力を途切れさせずに情報をキャッチ
- 現在読んでいる本は「次のアクション」リストに移動しましょう
- 膨大な「読みたい本」の山を「いつか/もしかしたら」リストに整理し、散らかりを防ぐ
8. ClickUp™ による書籍プランテンプレート
執筆プロセスをサポートする専用システムをお探しですか？ClickUp™の「書籍計画テンプレート」で、最も包括的な執筆特化型追跡システムを手に入れましょう。読書・執筆目標の管理、現在読んでいる本、インスピレーションを与える書籍の追跡に最適な機能を一つにまとめた即戦力テンプレートで、セットアップ作業は一切不要です。
このテンプレートは究極のオールインワン読書システムです。🤩
- 評価・レビュー・ジャンルタグ用のClickUpカスタムフィールドと事前構築済み構造が付属します
- ClickUp Brainと連携しており、読書メモの要約や、履歴に基づいた読書推薦の生成も可能です。
- 現在読んでいる本、読みたい本（TBR）、完了した本を明確に分類し、整理を容易にします
ClickUpで読書継続記録を維持しよう
適切な読書管理ツールは、散漫な読書習慣を実際に活用できる体系的なシステムへと変えます。
それはシンプルでミニマルなデータベースかもしれません。あるいは、読書リスト・メモ・目標・進捗を一元管理する、完全に構造化されたClickUpワークスペースかもしれません。
重要なのは複雑さではなく、継続性です。
優れた読書追跡システムは単なるタイトル管理を超えます。意図を持って読書する手助けとなり、選択傾向のパターンに気づかせ、消えゆく気づきを確実に記録します。時が経つにつれ、読書はランダムな積み重ねから、積み重なる経験へと変わります。一冊一冊が前著を礎として積み上げられていくのです。
「もっと読まなくちゃ」という思いから、それをサポートするシステムへ移行する準備ができたら、ClickUpで無料で始めましょう。あなたと共に成長する読書ワークフローを構築してください。
読書システムを構築する準備はできましたか？ClickUpで無料で始めましょう。
書籍管理テンプレートに関するよくある質問
グループでテンプレートを共有し、ClickUpタスク担当者でメンバーに書籍を割り当て、コメントスレッドで議論を交わし、読者別にフィルタリングしたClickUp共有ビューを作成しましょう。ClickUpのリアルタイム共同編集と自動デバイス間同期により、全員がシームレスに作業できます。
読書リストは、読みたい本の単純な目録（TBRリスト）です。読書トラッカーは、進捗管理・読了日・評価・メモ機能を追加したより充実したシステムです。いわば「ウィッシュリスト」と「本格的な読書日記」の違いと考えてください。
はい。ClickUpはウェブ、デスクトップアプリ、モバイルアプリ間で全データをリアルタイムに自動同期します。さらにオフラインモードでは、インターネット接続なしで読書進捗を記録でき、更新内容はオンライン復帰後すぐに同期されます。