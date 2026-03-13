[年]年のEpicflow代替ツール10選

Epicflowはパイプラインの可視性をうまく処理します。

しかし、その結果、タスク管理、ドキュメント管理、日常的なコラボレーションのために別々のアプリを使い分けることになり、チームは孤立してしまいます。アプリの切り替えにより、68%の従業員が集中して作業できる時間が十分に確保できていない現状を考えると、このような分断は大きな損失につながります。

本ガイドでは、専用のスケジューリングツールから、リソース計画と実行が一体となった統合型ワークスペースまで、主要なEpicflowの代替ツールの範囲を詳しく解説します。これにより、チームの実際の働き方に最適なツールを見つけることができます。

Epicflowの代替ツール10選：一目でわかる比較

ツール 主な機能 こんなチームに最適 価格* ClickUp 統合型AIワークスペース、タスクとビュー、ワークロードビュー、自動化、ClickUp Brain、スーパーエージェント、校正、ダッシュボード、時間追跡、チャット デリバリー、コラボレーション、リソースの可視性を1つの統合システムで実現したい、あらゆるサイズのチーム Free Forever。企業向けにはカスタムも可能です。 Jira スプリント計画、詳細なロードマップ（プラン）、依存関係マッピング、JQL、バーンダウンおよびベロシティレポート 大企業でスプリントやバックログを管理するアジャイルソフトウェアチーム Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額7.91ドルから Float ドラッグ＆ドロップによるスケジュール管理、稼働率（%）、休暇・勤務時間、プロジェクト予算 シンプルなビジュアルスケジューリングと迅速なキャパシティチェックを求める中小規模のチーム 有料プランは、1ユーザーあたり月額8.50ドルから利用可能です。 Resource Guru リソースカレンダー、スケジュール競合管理、休暇追跡、仮予約 シンプルなスケジュール管理と休暇管理が必要な小規模チーム 有料プランは1人あたり月額5ドルから Monday.com カスタムボード、作業負荷ウィジェット、タイムラインとガントチャート、自動化、ダッシュボード 基本的なリソースビューを備えた柔軟な業務管理を求める中規模チームや代理店 Freeプランあり。有料プランは1席あたり月額12ドルから Runn リアルタイムのキャパシティチャート、タイムシート、稼働率、シナリオプランニング、財務予測 予測に基づいたリソース配分が必要な、あらゆるサイズの代理店やコンサルティング会社 有料プランは1席あたり月額9ドルから Celoxis ポートフォリオ計画、リソース負荷チャート、マルチプロジェクトスケジューリング、工数・コスト追跡 大規模組織において、ポートフォリオレベルの管理とリソースの最適化を必要とするPMO 有料プランは1ユーザーあたり月額10ドルから 予測 AIを活用したスケジューリング、稼働率ダッシュボード、予算追跡、PSAスタイルのプラン策定 稼働率と収益性を最適化する大規模なプロフェッショナルサービスチーム カスタム価格 Teamwork.com クライアント向けプロジェクト管理、リソーススケジューラー、ワークロードビュー、請求可能な時間追跡 プロジェクト管理とリソース管理を一元化したい、小規模から大規模までのクライアント対応チーム Freeプランあり。有料プランは1ユーザーあたり月額13.99ドルから。 Kelloo 需要予測、スキルベースのスケジューリング、ポートフォリオダッシュボード、仮定プラン プロジェクトパイプライン全体にわたる長期的なキャパシティを計画する中小規模のPMO 有料プランはリソース1つあたり月額2.09ドルから

ClickUpでのソフトウェアレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいていると信頼していただけます。 ClickUpでのソフトウェアレビュー方法について、詳しくご紹介します。

なぜEpicflowの代替ツールを選ぶべきなのか？

多くの人がEpicflowの代替ツールを探し始めるのは、単にリソースの可視性だけでなく、追加のツールや煩雑なメンテナンスなしに、より迅速にプランを立て、協業し、実際に仕事を実行する方法が必要だと気づいた時です。主な理由は以下の通りです：

ツールの乱立とコンテキスト切り替え： 仕事内容がチャット、ドキュメント、スプレッドシート、PMツールなどに散らばってしまい、最新情報や決定事項が至る所に散在するため、実行が滞ってしまいます

セットアップや管理の手間が膨大： 精度を維持するために絶えず調整が必要なシステムでは、チームは信頼を失い、利用率は徐々に低下していきます

ワークフローの多様性への対応が限定的： あるプロジェクトスタイルに適した仕組みでも、臨時の業務、キャンペーン、刻々と変化する優先度を同時にこなすクロスファンクショナルチームにとっては、柔軟性に欠けると感じられる場合があります

仕事における連携の不足： タスクにフィードバック、承認、引き継ぎの機能が組み込まれていないと、コメントのスレッドが長引いたり、文脈が伝わらなかったり、手戻りが発生したりします。

レポート作成が実際の仕事の進捗状況と一致しない ：マイルストーンの遅延、ブロックタイム、スコープの変更、チームごとのスループットなど、リーダーが求めるメトリクスを簡単に追跡することができません

チームの拡大に伴う課題： プロジェクトや人員が増えるにつれ、優先度の調整、作業量のバランス調整、依存関係の明確化が難しくなります

おすすめのEpicflow代替ツール

それでは、選択肢となる主要なEpicflowの代替ツールを詳しく見ていきましょう：

1. ClickUp（リソース、納品、コラボレーション、AIを1つのワークスペースに統合するのに最適）

Epicflowはリソースの最適化において確かな成果を上げていますが、多くのチームでは依然として、その他の業務管理を別のツールで行い、各ツールが連携していない状態になっています。

そして、ツールの乱立はあっという間に増え続けます。ClickUpの「生産性レポート」によると、パフォーマンスの低いチームは、15種類以上のツールを使用している可能性が4倍高いことがわかっています。

そんな時こそ、ClickUpのようなより強力な代替ツールが必要です。ClickUpは、リソース、タスク、ドキュメント、チャット、ダッシュボード、自動化機能、そしてAIを単一の連携システムに統合した「コンバージドAIワークスペース」です。

ClickUpがチームの計画立案、成果物のリリース、そして連携の維持をどのように支援するかをご紹介します：

ClickUpタスク機能で日々の業務を実行

スタートアップや変化の激しいチームが苦労するのは、壮大なプランではありません。毎日積み重なる何千もの細かいタスクの管理に苦労しているのです。ClickUpタスク機能を使えば、各作業アイテムに「所有権」「優先度」「ステータス」「期日」「依存関係」を一元管理できる場所が確保されます。これにより、タスクリストに追加したアイテムが失われる心配がなくなります。

ClickUpタスクで、すべてのタスクに追跡可能な「ホーム」を与え、所有権と期限を明確にしましょう

また、チームごとに仕事の進め方は異なるため、ClickUpのビューを活用してタスクを組み合わせ、チームの作業スタイルに合わせることができます。構造化されたバックログには「リストビュー」、作業のフローには「ボード」、締切管理には「カレンダー」、順序が重要な場合は「タイムライン」スタイルのビューをご利用ください。

ClickUpのワークロードビューで、キャパシティのリスクを早期に発見

事業を拡大する際、真のリスクは、不適切なタイミングで不適切なメンバーに過度な作業負荷が集中してしまうことにあります。ClickUpのワークロードビューを使えば、チームのキャパシティをリアルタイムで確認できるため、納期遅延やバーンアウトにつながる前に、過負荷の状態を未然に防ぐことができます。

ClickUpの「ワークロードビュー」で、チーム内および部門間の作業負荷を把握しましょう

指定された担当者ごとの作業負荷を指定した範囲で確認し、各担当者のキャパシティと比較した上で、担当者の変更やタイムラインの調整によって迅速に作業負荷のバランスを調整できます。これは、あるプロジェクト単体では問題ないように見えても、実際には同じ数名の担当者が密かに他の3つの優先度を並行して抱えているような場合に特に役立ちます。

ClickUp Brainで即座に回答と次のステップを確認

プロジェクトが拡大するにつれ、最大のボトルネックとなるのが情報の断片化です。進捗情報はタスクに、仕様書はドキュメントに、決定事項はコメントに散在しており、次の打ち合わせの前にこれらをすべて整理する時間など誰にもありません。

ClickUp Brainなら、ワークスペース内で直接質問し、作業内容に紐づいた回答を得ることができるため、この問題を解決します。長いタスクスレッドを要約したり、ワークスペース内のどこからでも重要な決定事項を抽出したり、散らかった更新情報をすぐに割り当てられる実行可能なアクションアイテムに変換したりできます。

ClickUp Brainで、仕事に関する文脈に応じた回答を得ましょう

つまり、20分かけて状況を把握する代わりに、Brainに次のように尋ねることができます：

「今、このローンチをブロックしているものは何ですか？」

「今週のプロジェクトで何が変わったかを要約してください」

「このミーティングの要約を、所有者や期日が明記されたタスクに変換する」

🚀 ClickUpの特長：ClickUpの「スーパーエージェント」を常時稼働する運用レイヤーとして活用しましょう。スーパーエージェントは、ワークスペース全体のコンテキストを把握し、ユーザーに代わって多段階のワークフローを実行できる、ClickUpのAI搭載チームメイトです。簡単に言えば、スーパーエージェントは、ユーザーから与えられた指示、ツール、許可に基づいて、作業を監視し、リスクを特定し、アクションを実行することができます。 スケジュールに従って動作する「スーパーエージェント」を設定したとします。その場合、次のような動作をします： 予定がずれ込んだ際にフォローアップタスクを作成

ClickUpスペースで期限切れまたはブロックされた仕事を確認する

次のステップを含む週次要約を投稿します

業務に最適なツールを選定し、仕事を割り当てます

ClickUpの自動化機能で、仕事を自動的に進めましょう

急成長中のチームに所属していると、些細な引き継ぎの段階で仕事が停滞してしまうことがよくあります。例えば、誰かがステータスを変更しても、所有者に通知が行き渡らない。タスクが作成されても、誰も割り当てない。期日が変更されても、下流のタスクが更新されない、といった具合です。

ClickUpの自動化機能を使えば、日常的なワークフローのステップをトリガーベースのルールに変換することで、そうした徐々に蓄積する無駄を解消できます。

ClickUp Automationsを使って、タスクの割り当て、通知、ワークフローを自動化しましょう

タスクが特定のステータスになった際の割り当て、新規リクエストの受付時のテンプレート適用、承認後の次のフェーズへの移行、締め切りが近づいた際の関係者へのリマインドなど、面倒だが不可欠な作業を自動化できます。

ClickUpの主な機能

ClickUpのメリットとデメリット

メリット：

オールインワンプラットフォーム： リソース管理、タスク、ドキュメント、チャットが1つのワークスペースに集約されており、 リソース管理、タスク、ドキュメント、チャットが1つのワークスペースに集約されており、 作業の切り替えが 不要です

AIネイティブ機能： ClickUp Brainはワークスペースのデータに完全にアクセスでき、文脈に応じた実用的なインサイトを提供します

あらゆるチームのサイズに対応： 個人から企業のPMOまで、異なる製品に切り替える必要なく、プラットフォームを柔軟に拡張できます

デメリット：

基本的な 習得の難易度： カスタム機能の多さに最初は圧倒されるかもしれませんが、まずは基本機能から始めるのがおすすめです

ClickUpの料金

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (11,000件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（4,500件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

ClickUpが気に入っているのは、プロジェクト管理が本当にシンプルになるからです。チャンネルやチャット、AIエージェントなど、以前は他のプログラムでしか見られなかった機能がすべて一つにまとまっています。すべてを単一のプラットフォームで管理できるため、仕事のコンテキストがすべて一箇所に集約され、異なるツールを頻繁に切り替える必要がありません。これは大きな違いであり、日々の仕事において非常に役立っています。

ClickUpが気に入っているのは、プロジェクト管理が本当にシンプルになるからです。チャンネルやチャット、AIエージェントなど、以前は他のプログラムでしか見られなかった機能がすべて一つにまとまっています。すべてを単一のプラットフォームで管理できるため、仕事のコンテキストがすべて一箇所に集約され、異なるツールを頻繁に切り替える必要がありません。これは大きな違いであり、日々の仕事において非常に役立っています。

2. Jira（スプリントベースのキャパシティプランニングが必要なアジャイルソフトウェアチームに最適）

Jira経由

Epicflowの代替ツールを検討している場合、仕事がソフトウェア開発、エンジニアリングワークフロー、アジャイルソフトウェアチームに関連しているなら、Jiraは有力な候補となります。Jiraは、作業アイテム（問題）と、それらをアイデアからリリースまで進めるワークフローを管理する「単一の信頼できる情報源」を中核として構築されています。

Jiraが真価を発揮するのは、実行の上に計画のレイヤーが必要な場合です。JiraのタイムラインとAdvanced Roadmaps（プラン）を活用すれば、チームは依存関係を可視化し、複数のプロジェクトを整合させ、計画の変更に応じてキャパシティに基づいたチームのリソース配分を管理できます。

Jiraの主な機能

高度なロードマップ： 依存関係マッピングを活用して複数チームにわたる仕事を計画し、スプリントの予定が過密になった際に警告を表示します

JQLで素早く検索： Jira Query Language（JQL）を使って膨大なバックログや進行中の仕事を絞り込み、チームがトリアージ、リリース、QA、所有権確認のための正確なビューを作成できるようにします

ベロシティおよびバーンダウンレポート作成： スプリントごとにチームがどれだけの仕事を完了したかを追跡し、将来に向けた現実的なキャパシティプランニングに役立てましょう

Jiraの長所と短所

メリット：

アジャイル開発への強力なサポート： ソフトウェア開発に特化して設計されており、他のツールでは実現が難しいネイティブ機能を搭載しています

Atlassianエコシステムとの連携： Confluence、Bitbucket、Trelloとシームレスに接続し、統合された開発環境を実現します

強力なクエリ言語（JQL）： 高度なリソース分析のためのカスタムフィルターやレポートを作成できます

デメリット：

習得に時間がかかる： インターフェースが煩雑な場合があり、ワークフローの設定には初期段階でかなりの努力が必要です

技術系以外のチームにはあまり適していない： ビジネスチームは、Jiraの用語や構造が分かりにくいと感じることがよくあります

Advanced Roadmapsの利用にはリミットがあります： 主要なキャパシティプランニング機能を利用するには、上位プランへのアクセスが必要です

Jiraの価格

Free

スタンダードプラン： ユーザーあたり月額 7.91 ドル

プレミアムプラン： ユーザーあたり月額 14.54 ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Jiraの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra：4.4/5（15,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはJiraについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

専用のダッシュボードを作成できるため、必要な情報を自分好みの方法で簡単に確認できます。ストーリーポイントやQAポイントを使用して工数を見積もることができ、計画や進捗管理に役立ちます。また、1つの場所で複数のプロジェクトを管理できるため、チームやイニシアチブをまたがる業務の管理に便利です。

専用のダッシュボードを作成できるため、必要な情報を自分好みの方法で簡単に確認できます。ストーリーポイントやQAポイントを使用して工数を見積もることができ、計画や追跡に役立ちます。また、1つの場所で複数のプロジェクトを管理できるため、チームやイニシアチブをまたがる仕事の管理に便利です。

3. Float（シンプルで視覚的なリソーススケジューリングに最適）

viaFloat

「誰がいつ空いているか」を確認することだけが主な問題である場合、本格的なプロジェクト管理ツールは、かえって圧倒されてしまうかもしれません。余計な機能は不要で、シンプルで視覚的なリソーススケジューリング機能だけが必要なのではないでしょうか。Floatはまさにそのニーズに合わせて設計されており、リソース管理者はすっきりとしたドラッグ＆ドロップ式のインターフェースで、空き状況を一目で確認できます。

このツールは、リソーススケジューリングという一つのことを徹底的にやっています。キャパシティビューでは稼働率が表示され、空き状況や過剰割り当てを一目で把握できます。

Floatの主な機能

Floatのメリットとデメリット

メリット：

直感的なビジュアルインターフェース： スケジュールビューは、最小限のトレーニングで直感的に理解できます

特化された機能： リソーススケジューリングに焦点を絞ることで、機能の肥大化を防ぎます

強力な連携機能： AsanaやTrelloなどのPMツールと接続可能

デメリット：

プロジェクト管理機能が限定的： ネイティブなタスク管理、ガントチャート、ドキュメント機能はありません

レポート作成機能はさらに充実させられる余地がある： 本格的なPMプラットフォームのような高度な分析機能が不足している

標準機能としての時間追跡機能なし： 予定時間と実働時間を比較するには、サードパーティ製ツールの連携が必要です

Floatの価格

スタータープラン： 登録ユーザー1人あたり月額8.50ドル

Proプラン： 登録ユーザー1人あたり月額14ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Floatの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（1,500件以上のレビュー）

Floatについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Float.comは、チームのキャパシティ管理とリソース計画策定を直感的かつ視覚的に行う手段を提供します。タイムラインベースのインターフェースにより、空き状況の確認、過度な割り当ての防止、そして効率的なプロジェクト計画が容易になります。これにより、チームの一貫性を保ち、不必要な複雑さを伴わずに全体的なリソース活用率を向上させることができます。

Float.comは、チームのキャパシティ管理とリソース計画策定を直感的かつ視覚的に行う手段を提供します。タイムラインベースのインターフェースにより、空き状況の確認、過度な割り当ての防止、そして効率的なプロジェクト計画が容易になります。これにより、チームの一貫性を保ち、不必要な複雑さを伴わずに全体的なリソース活用率を向上させることができます。

4. Resource Guru（チームスケジューリングと休暇管理の効率化に最適）

viaResource Guru

リードデザイナーのスケジュールが重複していることに気づくほど、プロジェクトのプランを台無しにするものはありません。Resource Guruは、そのような事態を防ぐために開発されました。

休暇管理機能を備えた正確なカレンダービューにより、空き状況、予定された仕事、休暇を一元的に確認できるため、チームの過密スケジュールを回避するのに役立ちます。

その最大の特徴の一つは、クラッシュ管理機能です。これにより、担当者のキャパシティを超えてスケジュールが組まれている場合や、業務が重複している場合に自動的に検知します。

Resource Guruの主な機能

ビジュアルリソースカレンダー： 見やすく色分けされたカレンダーで、チーム全体の予約状況をひと目で確認できます

プラン変更時の柔軟な予約： マルチリソース予約や仮予約機能を使ってキャパシティを確保し、範囲や日程が確定してから正式に確定できます

休暇管理： 休暇や病欠を同じシステムで管理できるため、キャパシティの計算が常に実態を反映したものになります

Resource Guruのメリットとデメリット

メリット：

シンプルかつ機能特化型： 余計な複雑さを排除し、チームのスケジュール管理と空き状況の追跡を効率的に行えます

競合検出機能で重複予約を防止： 自動競合警告により、プロジェクトの納期に影響が出る前にミスを未然に防ぎます

チームメンバー用の個人用ダッシュボード： メンバーはマネージャーに確認することなく、自分のスケジュールを確認できます

デメリット：

プロジェクト管理機能が限定的： タスク管理や自動化機能のない、純粋なスケジューリングツールです

基本的なレポート作成機能： レポートには稼働率のデータは含まれていますが、複雑なポートフォリオ分析を行うには詳細さが不足しています

標準の時間追跡機能なし： サードパーティ製ツールとの連携なしでは、予定時間と実績時間を比較できません

Resource Guruの価格

Grasshopper: 1人あたり月額5ドル

Blackbelt: 1人あたり月額8ドル

Master: 1人あたり月額12ドル

Resource Guruの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra：4.7/5（500件以上のレビュー）

実際のユーザーはResource Guruについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

RGはユーザーフレンドリーで使いやすいです。スケジュールや担当者が頻繁に変わる私たちにとって非常に役立っており、予定を素早く簡単に更新できるため、全員がリアルタイムで情報を共有できます。

RGはユーザーフレンドリーで使いやすいです。スケジュールや担当者が頻繁に変わる私たちにとって非常に役立っており、予定を素早く簡単に更新できるため、全員がリアルタイムで情報を共有できます。

5. Monday.com（リソースビューによる視覚的な仕事管理に最適）

Monday.comは、リソース追跡がプロジェクト実行と直接連携する、高度にカスタマイズ可能なプラットフォームを提供しています。これは、画一的な構造に縛られることなく、独自のワークフローを構築したいチームに最適です。

ワークフローに合わせてカスタマイズできるボードを基盤とし、自動化、ダッシュボード、連携機能を追加することで、業務が拡大しても実行プロセスを整理整頓した状態に保ちます。

さらに、作業量ウィジェットは、工数見積もりに基づいたチームのキャパシティを表示することで、作業負荷管理をサポートします。

Monday.comの主な機能

作業負荷の視点から見たキャパシティプランニング： 作業負荷を活用して、キャパシティの過剰・不足を即座に把握しましょう

タイムラインおよびガントチャートビュー： 依存関係を含むプロジェクトスケジュールを可視化し、プラン内の 依存関係を含むプロジェクトスケジュールを可視化し、プラン内の リソースのボトルネックを 特定します

Monday AIアシスタント： タスクの要約作成、進捗報告の作成、日常仕事の自動化

Monday.comのメリットとデメリット

メリット：

視覚的で直感的な操作性： ボード形式のインターフェースにより、チームはすぐに使いこなすことができます

柔軟なカスタマイズ： チームのプロセスに合わせて、カスタムワークフロー、ダッシュボード、自動化機能を構築できます

マルチプロダクト・エコシステム： CRM、開発、サービス向けにそれぞれ個別の製品を提供しています

デメリット：

作業量の精度は工数見積もりに依存します： 作業量ウィジェットが役立つのは、チームがタスクの工数を一貫して見積もっている場合に限られます

自動化のリミット： 1か月あたりの自動化アクション数にリミットがある場合があります

拡張性に関する考慮事項： チームが拡大するにつれ、席の最低必要数についてプランを立てる必要がある場合があります

Monday.comの料金

Free

スタンダード： 12ドル/席/月

Pro: 19ドル/席/月

企業プラン： カスタム見積もり

Monday.comの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (15,000件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（5,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはMonday.comについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

プロジェクトの進捗管理に役立ち、ソーシャルメディアのプランやスケジュール管理も簡単に行えます。

プロジェクトの進捗管理に役立ち、ソーシャルメディアのプランやスケジュール管理も簡単に行えます。

6. Runn（財務予測を伴うリアルタイムのリソースプランに最適）

viaRunn

代理店やコンサルティング会社にとって、リソースプランは戦いの半分に過ぎません。プロジェクトが利益を生んでいるかどうかも把握する必要があります。

Runnなら、プロジェクトの財務状況とともにチームのキャパシティをリアルタイムで可視化できます。誰が空き状態かを確認できるだけでなく、プロジェクトが利益を生み出す軌道に乗っているかどうかも確認できます。

リソースのスケジューリングと予算追跡、収益予測を統合しており、割り当てが変更されるとプラットフォームはリアルタイムで更新されます。

Runnの主な機能

リアルタイムのキャパシティチャート： スケジュールを変更しても、更新の遅れなくチームのキャパシティがリアルタイムで反映されます

予測の透明性を確保： Runn タイムシートで作業時間を記録（または他のトラッカーからインポート）し、プラン時間と実績時間を比較して、実際のエントリーに基づいて予測を更新しましょう

シナリオプランニング： 「もし～なら」というシナリオをモデル化し、リソース配分の違いがキャパシティやタイムラインにどのような影響を与えるかを確認します

Runnの長所と短所

メリット：

リアルタイム更新： 変更内容はすべてのビューに即座に反映されます

財務連携： リソース計画と予算追跡を組み合わせることで、プロジェクトの健全性を包括的に把握できます

迅速な導入： 小規模なチームでも、複雑なセットアップや設定作業なしですぐに使い始めることができます

デメリット：

限定的なプロジェクト管理機能： タスク管理、ドキュメント作成、チーム内コミュニケーション機能は含まれていません

統合エコシステムが小規模： 大規模なプラットフォームに比べてネイティブ統合機能が少ない

実績の浅いベンダー： 小規模な企業であり、ベンダーに対する要件が厳しい組織にとっては懸念材料となる可能性があります

Runnの価格

Lite: リソース1席あたり月額9ドル

スタンダード：リソース1席あたり月額13ドル

Runnの評価とレビュー

G2 ：レビューが不足しています

Capterra：4.8/5（30件以上のレビュー）

実際のユーザーはRunnについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Runnは、低コストでクラウドベースであり、プロジェクト管理者のスケジューリングのニーズを満たしてくれるため、私たちの組織に最適です。

Runnは、低コストでクラウドベースであり、プロジェクト管理者のスケジューリングのニーズを満たしてくれるため、私たちの組織に最適です。

7. Celoxis（リソース最適化機能を備えた企業向けプロジェクトポートフォリオ管理に最適）

一度に数十のプロジェクトを管理するPMOにとって、複雑な業務に対応できるプラットフォームが必要です。Celoxisは、リソースの可視性を一元化し、ポートフォリオ全体でのリソース配分を最適化する機能を提供します。

また、プロジェクト計画（ガントチャート、テンプレート、スケジュール管理）とリソース計画を統合しているため、作業負荷の把握、役割の割り当て、キャパシティの競合を早期に発見することができます。

さらに、Celoxisでは全プロジェクトのキャパシティを一覧できるリソース負荷チャートを提供しており、過負荷状態のチームメンバーを簡単に特定し、仕事を再配分することが可能です。

Celoxisの主な機能

リソース負荷チャート： すべてのプロジェクトにわたるリソース配分を1つのビューで可視化

マルチプロジェクトスケジューリング： プロジェクトポートフォリオ全体にわたる依存関係やリソースの競合を管理

納期、コスト、収益性を管理： プランのアップグレードに伴い、タイムシート、原価計算、請求機能を追加できます

Celoxisのメリットとデメリット

メリット：

ポートフォリオレベルの可視性： 多数のプロジェクトを同時に管理する組織向けに設計されています

柔軟な導入オプション： クラウド版またはオンプレミス版として利用可能

強力なレポート作成機能： カスタムレポートやダッシュボードのための豊富なオプション

デメリット：

時代遅れのインターフェース： UIは新しい競合他社に比べて現代的ではなく、ユーザーの定着率に影響を与える可能性があります

習得に時間がかかる： 企業機能を利用するには設定とトレーニングが必要です

ユーザーコミュニティが小規模： 大規模なプラットフォームに比べ、オンラインリソースやコミュニティによるサポートが少ない

Celoxisの価格

基本プラン： スタンダードユーザー1人あたり10ドル

基本プラン： スタンダードユーザー1人あたり25ドル

プロフェッショナルプラン： スタンダードユーザー1人あたり35ドル

ビジネスプラン： スタンダードユーザー1人あたり45ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Celoxisの評価とレビュー

G2 : 4.6/5 (400件以上のレビュー)

Capterra：4.4/5（300件以上のレビュー）

実際のユーザーはCeloxisについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Celoxisについて私が実感した明確な利点は、プロジェクト計画をより現実的なものにできるという点です。実際のキャパシティや作業負荷を正確に見積もらずに、プロジェクトの期限が設定されてしまうことはよくあります。Celoxisのスケジューリングおよび計画ツールを使えば、単なる理論ではなく、現実的なタイムラインとなるようタスクを配置することができます。これにより、プロジェクトのタイムラインを修正するために何度もやり直す必要がなくなるため、特に有用だと感じています。

Celoxisについて私が実感した明確な利点は、プロジェクト計画をより現実的なものにできるという点です。実際のキャパシティや作業量を正確に見積もらずに、プロジェクトの期限が設定されてしまうことはよくあります。Celoxisのスケジューリングおよび計画ツールを使えば、単なる理論ではなく、現実的なタイムラインとなるようタスクを配置することができます。これにより、プロジェクトのタイムラインを修正するために何度もやり直す必要がなくなるため、特に有用だと感じています。

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8. 予測（プロフェッショナルサービス向けのAIを活用したプロジェクト管理とリソース管理に最適）

via予測

プロフェッショナルサービス企業にとって、利用率という重要なメトリクスを最適化することが不可欠です。予測は、AIを活用したプロフェッショナルサービス自動化（PSA）プラットフォームであり、利用率と収益性を常に把握しながら、チームのプロジェクト計画、人員配置、進捗追跡を支援します。

リソース管理を独立した機能として扱うのではなく、プロジェクト管理、リソース管理、キャパシティプランニング、財務管理を1つの接続されたワークフローに統合します。

その核心となる考え方は、仕事と人員配置を一元的にプランし、ForecastがAIを活用した予測シグナルを用いて、チームが稼働率のギャップ、リスク、納期へのプレッシャーを早期に把握できるように支援することです。

予測の主な機能

AIによる自動スケジューリング： プラットフォームがチームのキャパシティとスキルを分析し、最適なタスク割り当てを提案します

予算追跡： リソースの割り当てと併せてプロジェクト予算を追跡し、予定された仕事がプロジェクトの収益性を維持できるかを確認します

稼働率ダッシュボード： 視覚的なダッシュボードでチームの稼働率を追跡し、十分に活用されていないメンバーを特定します

メリットとデメリットを予測する

メリット：

AIを活用した提案： 自動スケジューリング機能により、マネージャーがリソース配分に費やす時間を削減します

プロフェッショナルサービス向け： 代理店やコンサルティング会社を念頭に開発されており、請求可能な作業時間の追跡などの機能を備えています

統合プラットフォーム： プロジェクト管理、リソーススケジューリング、財務追跡を統合

デメリット：

企業向け： 小規模なチームや、よりシンプルなニーズを持つ組織が必要とする機能よりも多くの機能が含まれている場合があります

AIによる推奨には質の高いデータが必要です： 提案の質は、正確なスキルプロフィールと見積もり時間に依存します

PS以外のワークフローには柔軟性に欠ける： このプラットフォームの前提条件は、他の業界の仕事パターンと一致しない可能性があります

予測の評価とレビュー

G2 : 4.2/5 (100件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（80件以上のレビュー）

価格の予測

カスタム価格

Forecastについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Forecastは、使いやすさとデータ分析をうまく融合させている点が気に入っています。このシステムを利用すれば、誰でも簡単に仕事の内容を見つけたり仕事時間を記録したりできますが、同時に、強力なBIインサイトを得るために活用できる、さまざまな有用なメトリクスを収集してくれます。

Forecastは、使いやすさとデータ分析をうまく融合させている点が気に入っています。このシステムを利用すれば、誰でも簡単に仕事の内容を見つけたり作業時間を記録したりできますが、同時に、強力なBIインサイトを得るために活用できる、範囲の広い有用なメトリクスも収集してくれます。

9. Teamwork.com（リソース管理とプロジェクト管理の統合が必要な、クライアント対応チームに最適）

クライアント業務を管理する代理店にとって、リソースプランナーはプロジェクトの遂行、時間追跡、クライアントとのコミュニケーション、そしてプロジェクト全体の予算管理と接続している必要があります。Teamwork.comは、これらすべてを1つのプラットフォームに統合しています。

タスク、マイルストーン、テンプレート、時間追跡を活用してプロジェクトを運営し、さらにクライアントとのコラボレーション機能を組み込むことで、外部のステークホルダーも常に最新情報を把握できます。

リソース計画機能もサポートしています。Teamworkのスケジュール機能を使えば、メンバーやプロジェクト全体の作業負荷の全体像を把握できるため、リソースの割り当てやキャパシティの事前プランが可能になり、納期に間に合わない前に過負荷の状態を早期に発見できます。

Teamwork.comの主な機能

リソーススケジューラー： チームのキャパシティを確認し、プロジェクト全体の仕事をスケジュールできます。プロジェクトのタイムラインと連携しています。

請求可能な時間の時間追跡： タスク上で直接時間を記録し、請求可能または請求不可としてマークできます

作業負荷管理： 各チームメンバーに割り当てられた仕事とキャパシティを確認し、過負荷を特定します

Teamwork.comのメリットとデメリット

メリット：

代理店向けに設計： クライアントポータルや請求可能な時間追跡などの機能は、クライアント仕事を行うチームのために設計されています

統合プラットフォーム： リソース管理、プロジェクト管理、時間管理を統合することで、複数のサブスクリプションを契約する必要性を軽減します

小規模チームにも最適： 最低コミット数の要件がなく、柔軟なチーム構成が可能です

デメリット：

専用ツールに比べてリソース管理機能が限定的： スケジューラーは機能しますが、純粋なリソース管理プラットフォームほどの深みには欠けます

インターフェースがごちゃごちゃしているように感じられる場合がある： 多くの機能が詰め込まれているため、UIが煩雑に感じられることがあります

レポート作成機能の制限： 高度なレポート作成機能やポートフォリオ機能は、利用可能な範囲が限られています

Teamwork.comの料金

Free

Deliver: 13.99ドル/ユーザー/月

Grow: 25.99ドル/ユーザー/月

Teamwork.comの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (1,000件以上のレビュー)

Capterra：4.5/5（900件以上のレビュー）

Teamwork.comについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2のレビューアは次のように述べています：

Teamworkは、組織構造の構築、チームの一体化、そして使いやすいタスク管理・整理ツールを提供することで、チームがシームレスに連携できるようにします。これにより、1つのプログラム内でタスクの割り当て、プロジェクトの追跡、メンバーとのコミュニケーションを迅速かつ簡単に行うことができ、Teamworkを活用することで効率的なワークフローと従業員の生産性向上を実現できます。Teamworkは、多面的なプロジェクトの管理を改善するための理想的な手段です。

Teamworkは、組織構造の構築、チームの一体化、そして使いやすいタスク管理・整理ツールを提供することで、チームがシームレスに連携できるようにします。これにより、1つのプログラム内でタスクの割り当て、プロジェクトの追跡、メンバーとのコミュニケーションを迅速かつ簡単に行うことができ、Teamworkを活用することで効率的なワークフローと従業員の生産性向上を実現できます。Teamworkは、多面的なプロジェクトの管理を改善するための理想的な手段です。

10. Kelloo（ポートフォリオレベルのリソースプランとキャパシティ分析に最適）

viaKelloo

Kellooは、需要を予測し、長期的なキャパシティプランを立てる必要があるPMOやリソースマネージャー向けに設計されています。今後の仕事に必要なスキルとキャパシティが確保できているかどうかを把握するのに役立ちます。

このツールは、仕事のスケジュール設定や割り当てを行うための視覚的なリソースプランナーを提供し、リソースプール全体の空き状況、稼働率、およびホットスポットの競合を可視化します。

このプラットフォームはポートフォリオレベルのリソース計画に重点を置いており、全プロジェクトにわたる需要を表示し、戦略的な意思決定のための「もし～なら」分析をサポートします。

Kellooの主な機能

リソース需要予測： プロジェクトのパイプラインに基づいて将来のリソース需要を予測し、採用や外部委託が必要かどうかを確認します。

スキルベースのスケジューリング： 空き状況だけでなく、必要なスキルに基づいて仕事を割り当てます

ポートフォリオ計画ダッシュボード： プロジェクトポートフォリオ全体のリソース配分と需要を可視化

Kellooのメリットとデメリット

メリット：

戦略的計画の重点： 将来を見据えたキャパシティプランニングを目的として設計されており、組織が数四半期先を見据えたプランを立てるのを支援します

スキルマッチング： 適切な人材を適切な仕事に確実に割り当てます

ポートフォリオレベルの可視性： すべてのプロジェクトのリソースデータを集約し、全体像を把握できます

デメリット：

タスクレベルのプロジェクト管理機能なし： リソース計画は可能ですが、タスク管理やコラボレーション機能は含まれていません

小規模なベンダー： 企業向けPMプラットフォームほど確立されておらず、ユーザーコミュニティも小規模です

正確なデータ入力が必要です： 予測の精度は、システム内に正確なプロジェクトプランとスキルプロフィールが登録されているかどうかに左右されます

Kellooの料金

月額プラン： リソース1つあたり2.09ドル（リソース10個分）

Kellooの評価とレビュー

G2 ：レビューが不足しています

Capterra：4.5/5（30件以上のレビュー）

チームに最適なEpicflowの代替ツールを選びましょう

間違ったツールを選んでしまうと、半年後にはまた同じ不満を抱えて、ここに戻ってくることになるでしょう。

だからこそ、プロジェクト管理からリソース管理まで、やることをすべて備えたソリューションを選ぶ必要があるのです。

その解決策こそがClickUpです。これは、情報の断片化という根本的な問題を解決するために設計されたプラットフォームです。リソースプラン、タスク、ドキュメント、会話を一元化することで、チームの足を引っ張る摩擦を解消します。

ClickUpを無料で始めて、リソースプラン、タスク、ドキュメント、会話を一元管理しましょう。

よくある質問

Epicflowは、複数のプロジェクトのリソース最適化を行うツールであり、プロジェクトパイプラインにおける将来のボトルネックを特定するのに最適です。ネイティブなタスク管理、チームコラボレーション、自動化機能も備えたプラットフォームが必要な場合は、代替ツールの検討をお勧めします。

代替ツールは、マルチプロジェクト管理の扱い方が大きく異なります。ClickUpのようなツールはポートフォリオ管理とタスク管理を統合して提供しますが、Kellooのようなプラットフォームはタスクの実行機能を持たず、高レベルの予測にのみ焦点を当てています。

エンジニアリングチームやプロダクトチームは、スプリントベースのキャパシティプランニング、GitHubやGitLabなどの開発ツールとのシームレスな連携、過去のパフォーマンスに基づいた将来のリソース配分を決定するためのベロシティ追跡といった機能を優先すべきです。

はい、AIは、本来ならマネージャーが手作業で行っていたタスクを自動化することで、大きな価値をもたらします。作業負荷の要約作成、リスクのあるプロジェクトの予測、スキルや空き状況に基づいた最適なタスク割り当ての提案を行うことで、毎週数時間の時間を節約できます。