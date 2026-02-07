AIインサイト＆コンテンツ分析向けCluely代替ツールトップ10

Cluelyは特定の状況に特化して設計されています：ライブ会話中にリアルタイムの回答とAIメモを必要とする場面で、通話にAIミーティングアシスタントボットの可視性を低減して実現します。

一部の営業電話や一般的なミーティングではこれで十分かもしれません。しかし、マーケティング、GTM（Go-To-Market）、またはインサイトチームに所属している場合、真の問題はミーティング終了後に始まります。

信頼できる回答品質、引用可能な検索可能なメモ、ブリーフやフォローアップ電子メールに直結するリサーチが必要です。

本ガイドでは、インサイトとコンテンツ向けの優れたAI機能を提供し、調査・マーケティングチームに適したCluelyの代替ツールを比較します。

Cluelyの代替ツールトップ10一覧

詳細なレビューに入る前に、ワークフローに最適なツールを選べるよう、主要なCluely代替ツールを簡単にご紹介します。

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp ミーティングの知見を研究に裏打ちされたGTM仕事へ変換する統合ワークスペース AI要約と次なるステップ、常に更新されるブリーフとwiki、仕事に紐づくチャット、意思決定に紐づくタスク、クロスワークスペース検索 Free Forever；企業向けカスタム対応 Notion AI ナレッジhub内での軽量な調査と執筆 ドキュメント内での要約・リライト、ワークスペース全体のQ&A、データベース自動入力、ブリーフやページ作成のためのクイックドラフト Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額12ドルから。 Airtable AI 構造化されたキャンペーンおよび調査データに関するAI支援 一貫した出力のためのAIフィールド、メモからの構造化記録への抽出、再現可能なリサーチオペレーションワークフロー Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額24ドルから。 Claude 3.5 ソネット 長文の推論、分析、文章の磨き上げ 長文要約、構造化されていない情報源からの体系的な分析、ブリーフ作成のための強力なライティングと統合 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額20ドルから。 ChatGPT (GPT-5.1) 迅速なアイデア創出、リライト、リサーチサポート ブリーフと論点整理、フォローアップ質問、コンテンツバリエーション、多言語リライト、FAQなどの構造化出力 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額20ドルから。 Jasper ブランドスタイルのマーケティングコンテンツを大規模に展開 ブランドボイス管理、キャンペーンコピー生成、レビューと承認のためのチームワークフロー、明瞭さとコンバージョン向上のためのリライト 有料プランはユーザーあたり月額69ドルから サーファーAI SEO主導のコンテンツ分析と最適化 SERPベースのガイドライン、アウトラインビルダー、最適化チェック、Google ドキュメントワークフロー、コンテンツギャップのカバー率 有料プランはユーザーあたり月額59ドルから Writer.com 企業グレードのコンテンツガバナンスとブランド一貫性を保った成果物 ブランドルールの適用、知識基盤の構築、Teams向け管理ワークフロー、管理者およびセキュリティ制御 カスタム価格設定 Copy.ai 営業・マーケティングコンテンツ向けGTMワークフロー 反復可能なGTMワークフロー、散らかったメモから構造化されたブリーフ、マーケティングと営業チーム向けの一貫した成果物 有料プランはユーザーあたり月額29ドルから Perplexity AI 引用付きリサーチとクイック要約 引用付き回答によるWebリサーチ、通話後の迅速な主張検証、ブリーフに貼り付け可能なクリーンな出力 Freeプランあり。有料プランはユーザーあたり月額20ドルから。

Cluelyの代替ツールで重視すべきポイントとは？

Cluelyの代替ツールを検討中なら、リアルタイム会話向けのAIミーティングアシスタントが必要か、それとも洞察を仕事に転換するシステムが必要かを判断してください。

探すべきポイント：

出典と文脈を反映した高品質なプロンプト （推測に頼らない確かな「インサイト」を実現）

検索可能なメモとリアルタイム文字起こし をデッキ、メッセージドキュメント、ローンチプランで再利用可能

透明性とデータプライバシー に関する明確な姿勢

マルチプラットフォームサポート Zoom、Google Meet、Microsoft Teamsに対応

話し合いの要点からタスクへ ——所有者、期限、フォローアップ質問、フォローアップ電子メールまでを明確化する道筋

画面共有検出や画面録画 などの機能

完全透明な価格体系で、明確なスタータープランとプロプランを用意。ライブサポートとリアルタイムガイダンス機能があれば、大きな付加価値となります。

Cluelyに代わる10のベスト代替ツール

より強力なAI駆動型リサーチとコンテンツインテリジェンスを求めるなら、ライブ会話中のリアルタイム回答だけでは不十分です。以下のツールは、インサイトを捕捉し、チームが再利用可能な仕事へと変換する支援をします。

1. ClickUp（ミーティングの知見を研究に基づいたGTMの仕事へ、単一の統合ワークスペースで変換するのに最適）

ClickUpでGTMインサイトを1つの共同作業スペースで作成・管理・拡大

GTMの意思決定は常に会話から始まりますが、その根拠は一箇所に留まることは稀です。Googleミーティングを終えると、誰かがAIメモをドキュメントに貼り付け、「最終」の議論要点はチャットスレッドに散らばったままになります。

企画書やローンチストーリーを作成する段階になると、複数のツールから文脈を探し回る羽目になります。これが「ワークスプロール」です。調査やコンテンツ制作の各ステップが異なるアプリに分散している状態です。これによりレビューが遅延し、インサイトの出所を証明することも困難になります。

ここに連携されていないAIツールやスタンドアロンのAIミーティングアシスタントが加わると、AIスプロール現象が発生します。これはその場では迅速に感じられる出力を生み出すものの、後から信頼するのが難しいケースが多々あります。

ClickUp for Marketing Teamsなら、調査・ドキュメント・共同作業・実行を一元化する統合型AIワークスペースを実現。発言内容を記録し、主張の根拠を遡及。チームが文脈を再構築せずとも、インサイトを即座にレビュー・実行可能なタスクに変換できます。

ミーティングの要点を実用的なGTMインサイトに変換する

会話を記録し、ClickUp Brainでメモと次のステップに変換

電話を終えると、同じ質問が受信トレイに届く。「何を決めたのか？次に何をするのか？」ClickUp Brainは通話内容を検索可能な文字起こし、要約、明確な次工程リストに変換。録音の再生が不要になります。

メモから行動へ、流れを途切れさせずに移行しましょう。簡易ブリーフを作成し、フォローアップ電子メールを起草し、話し合い内容を追跡可能なタスクに変換します。これが、仕事の拡散を抑えつつ回答の質に集中する方法です。

📽️ ビデオで確認：ミーティング終了後も実際に活用できるメモをお求めなら、こちらをご覧ください。ClickUp AI NotetakerとClickUpBrainが、あらゆるミーティングにおける決定事項やアクションアイテムをいかに効率的に記録するかを実演するショートビデオです。

💡 プロの秘訣：ClickUp Super Agentsを活用し、すべての通話後の要約をGTMブリーフに変換しましょう。 ClickUp Super Agents*で、様々な業務を遂行できるカスタマイズ可能なAIエージェントを作成しましょう。 AIメモを誰も見返さないドキュメントに放置する代わりに、GTMフォローアップ専用のClickUpスーパーエージェントを設定しましょう。ClickUpスーパーエージェントは調査や提案を行い、プロジェクトが遅延した際にはチームに通知します。これにより、ミーティングの要点が未処理事項ではなく、すぐにレビュー可能な仕事へと変換されます。 議事録やメモを、意思決定事項・リスク・フォローアップ質問・論点をまとめた簡潔なブリーフに変換する「GTMリキャップ」スーパーエージェントを作成

フォローアップ電子メールの草案作成や、チャットでの簡潔な要約共有を自動化。ステークホルダーは追加ミーティングなしで「内容」と「理由」を把握できます。

要約からタスクを作成し、所有者を割り当て、遅延している項目をフラグ付けするよう指示すれば、チームは実行に集中し続けられます

エージェントに適切なドキュメント、タスク、スペースのみへの許可を付与することでアクセスを制限し、データプライバシーを厳格に維持します

ClickUp AIを活用してエージェント指示書を作成し、プロジェクト間でプロンプトの一貫性と文脈認識を維持しましょう

レビュー対応のブリーフとナレッジhubを作成

ClickUp Docsで調査内容をドキュメント化し、関係者を調整し、意思決定を簡単に検索可能に

ミーティングアシスタントはAIメモを提供できますが、チームはそれらを検証・再利用する場所が必要です。ClickUp Docsなら、生きているブリーフ、wiki、ナレッジベースを構築でき、ミーティング後の調査結果が消えることはありません。

リアルタイムで共同作業が可能で、コメントでチームメンバーをタグ付けし、アクションアイテムをドキュメント内で直接割り当てられるため、チャットスレッドでレビューが滞ることはありません。

チーム外で仕事内容を共有する必要がある場合、許可を設定して特定のドキュメントやページの閲覧・編集を制御できます。

ステークホルダーのフィードバックを仕事に紐づける

ClickUpチャットでチームとメッセージを交換し、意思決定を即座に行動に移しましょう

ミーティングアシスタントがメモを1か所に落とし、チームが別の場所で議論している場合、仕事を進めるよりも文脈を追いかける時間が増えてしまいます。

ClickUpチャットは会話が仕事と接続されるため、ツールを切り替えることなく、チャンネルやDM、連携タスク内でアイデアを議論できます。

意思決定が仕事に移行したら、ワンクリックでメッセージからタスクを作成し、所有者や次のステップを明確にします。

💡 プロの秘訣：ClickUpチャットでの決定事項を、ClickUp Brainで即座に共有可能なGTM要約に変換しましょう ClickUp Brainで全てのチャットを実行可能なアイテムに変換し、結果を向上させましょう ClickUpチャット内でフィードバックや意思決定が行われると、次のリスクは明白です。誰かがスレッドを見逃し、別のミーティングで同じ会話を繰り返すことになります。ClickUp Brainを活用すれば、スクリーンショットや長文の要約で相手を煩わせることなく、会話の流れを維持できます。 チャットスレッドから簡潔な要約を生成し、関係者が「内容」と「理由」を数秒で把握できるようにします

意思決定事項、所有者、次のステップを明確化し、チームが議論から実行へ迅速に移行できるようにします

フォローアップメッセージをドラフト作成し、ClickUpチャットに貼り付け、チーム全体が同じ場所で連携を保ちます

ClickUpタスク では、所有者、期日、ステータス付きのアクションアイテムを記録できるため、ミーティングアシスタントの出力がAIメモとして停滞することはありません。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

プラットフォームは機能が豊富であるため、最初は学習曲線があることをご承知おきください

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7 / 5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6 / 5 (4,600件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの魅力

G2のレビュアーが共有した内容：

「ClickUpの最も優れた点は、柔軟性と豊富な機能により、タスク・プロジェクト・ドキュメントを一元管理できることです。導入が容易で高度にカスタマイズ可能、他ツールとの連携性も高く、チームの連携と生産性維持のために毎日活用しています。」

2. Notion AI（散在した調査結果を体系的なコンテンツhubに変換するのに最適）

提供元 Notion AI

チームの最大の悩みが「AIメモは作成したのに、後で誰も見つけられない」なら、Notion AIが実用的な選択肢です。

AIミーティングノートワークフローはミーティング内容を記録し、終了直後に要約を生成します。さらに議事録・決定事項・アクションアイテムをワークスペースに保存するため、散在したメモではなく検索可能なノートとして管理できます。

マーケティングやリサーチチームにとって、ステークホルダーインタビュー、顧客との通話、社内同期などから情報を統合する際に有用です。リサーチの要約、議論のポイント、下書きをソース資料と並べて保存し、ブリーフ作成時に再利用できます。

Notion AIの主な機能

長いページを要約し、AIによる雑なメモを明確な要点に変換します

ドキュメントやwiki内で直接マーケティングコンテンツを起草・リライト

データベースの自動入力と非構造化テキストからの構造化フィールド抽出

Notionワークスペースの文脈を活用して質問に回答する

必要に応じて、グローバルチーム向けに翻訳とトーン調整を行います

Notion AIの制限事項

高度なカスタムがチームの作業を遅らせる可能性があるため、セットアップとガバナンスに時間を費やす

大規模なワークスペースや重いデータベースではパフォーマンスの低下が発生します

Freeプランでは、ファイルアップロードリミットなど制約が発生します

Notion AIの価格

Free

追加特典： ユーザーあたり月額12ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額24ドル

企業: カスタム価格

Notion AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,600件以上のレビュー)

Notion AIに関するユーザーの声

あるRedditユーザーはこう言いました：

「NotionのAIツールは、しばらく試してみて本当に活用できるかどうか確かめる価値があると思います。」

3. Airtable AI（調査結果を構造化されたデータセットと再現可能なGTMワークフローに変換するのに最適）

AirtableAI経由

Airtable AIは、チームが既に構造化データを活用している場合に真価を発揮します：ローンチトラッカー、競合マトリックス、キャンペーンカレンダー、リサーチリポジトリなど。

AirtableはAIを独立したチャットウィンドウとして扱うのではなく、既存のシステムに統合します。Airtable AIを活用すれば、フィールド内のコンテンツ生成・分析が可能となり、散らかった入力データを標準化することでレポート作成の一貫性を維持できます。

GTMチームにとって特に優れている点はワークフロー構築機能です。AirtableのOmniは対話型ビルダーとして位置付けられており、必要な内容を説明するだけでテーブルや自動化機能を作成できます。これはチームプラン全体で繰り返し可能なコンテンツや調査ワークフローを拡張しようとする際に便利です。

Airtable AIの主な機能

Airtable内でテキストを要約し、調査データからインサイトを抽出

ワークフロー内で一貫したテキストベースのAI出力を実行するAIフィールドを活用する

AirtableのAI機能を活用して、 AI搭載アプリ とワークフローを構築しましょう

GTMチームとコンテンツチーム向けのフィードバックタグ付けと分析を標準化

Airtable AIの制限事項

ワークフローがスムーズに感じられるようになるには、適切な基盤構造を設計する時間を費やす必要があります

チームの拡大に伴いエディターのアクセス権が増えるとコストが増加します

チームがデータベースではなくシンプルなドキュメントに慣れている場合、学習曲線が生じる可能性があります

Airtable AIの価格

Free

チーム: ユーザーあたり月額24ドル

ビジネスプラン: ユーザーあたり月額54ドル

企業規模: カスタム価格設定

Airtable AI 評価とレビュー

G2: 4.5/5 (3,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (2,200件以上のレビュー)

ユーザーが語るAirtable AIの評価

Capterraのレビュアーはこう述べています ：

「Airtableは、様々な業界やユースケースにおいて、データの整理、製品管理、ワークフローの効率化に極めて有用なツールであり、コラボレーション機能、統合機能、自動化機能、モバイルアクセス性、そして支援的なコミュニティとリソースを活用しています。」

4. Claude 3. 5 Sonnet（長文リサーチを明確なGTMインサイトに統合するのに最適）

Claude 3.5 Sonnetは、長くて複雑な入力データを扱い、明確な思考が必要な場合に強力な選択肢です。プロダクトマーケターやアナリストにとって、これはインタビュー記録、プロダクトドキュメント、市場調査を統合し、明確な主張と裏付けとなる詳細を備えた一つのストーリーにまとめることを意味します。

AnthropicはClaude 3.5 Sonnetを視覚的推論においても強力と位置付けており、チャートやグラフの解釈、不完全な画像からのテキスト抽出を含みます。これはレポートがスクリーンショットやPDFで届く場合に有用です。

ただし、Claudeは「Googleミーティングに参加する」ようなAIミーティングアシスタントではありません。むしろ、ミーティング後の分析レイヤーとして活用するのが最適です。特に、文脈を認識したプロンプトや、広範な文脈範囲にわたるより緻密な推論が必要な場合に効果を発揮します。

Claude 3.5 Sonnetの主な機能

長大な調査資料を要約し、生のメモをレビュー可能な要点に転換します

複数のソース文書を統合するための大規模なコンテキストウィンドウを処理

競合分析レポートやメッセージテストなどのワークフローにおける構造化分析をサポート

公開されたトークンベースの価格設定によるAPIアクセスを提供し、予測可能な利用プランを実現します

Claude 3.5 Sonnetのリミット

ミーティングレコーダーではないため、ご自身の議事録やメモをご持参いただく必要があります

頻繁で負荷の高い調査ワークフローを実行すると、軽量プランではリミットに達します

ユーザーレビューに基づくと、時折慎重すぎる印象や冗長に感じられることがある

Claude 3.5 ソネットの価格設定

Free

プロプラン: ユーザーあたり月額20ドル

Max: ユーザーあたり月額100ドルから

チーム: ユーザーあたり月額25ドル

企業: カスタム価格

Claude 3.5 ソネットの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (90件のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

ユーザーが語るClaude 3.5 Sonnetの評価

あるRedditユーザーはこう言いました：

「Claude 3.5 Sonnetは、そのコーディング能力、正確に要約する能力、自然なコミュニケーションスタイルに感銘を受けました。」

5. ChatGPT (GPT-5.1) (複雑な入力から素早い下書き作成、情報統合、意思決定に直結する要約を生成するのに最適)

ChatGPTはGTM仕事における「すべてをこなす万能ツール」です：メッセージングの反復改善、競合比較、ローンチFAQ作成、フォローアップ質問対応、トーンに合わせた文章リライトなど。

OpenAIはGPT-5.1を、設定可能な推論機能を備えたフラッグシップモデルとして位置付けています。これはマーケティングチームの働き方に適合します：時には迅速な選択肢を求め、また時にはより慎重なアウトラインと強固な論理を必要とする場面があるからです。

また、面接対策にも広く活用されています。候補者を指導するマネージャーや模擬面接を行う候補者は、行動面接質問、技術面接、コーディングテスト、さらにはデータサイエンスのプロンプトまで練習できます。

ChatGPTの主な機能

長文の議事録を要約し、散在したメモを明確な要点に変換します

メッセージングフレームワーク、ローンチブリーフ、ステークホルダー対応のストーリーラインを起草する

リサーチコール用の質問リストを生成し、フォローアップ質問を洗練させる

複数の言語でトーン、明瞭さ、地域ごとのバリエーションを考慮したコピーを書き換える

FAQ、バトルカード、競合比較表などの構造化された成果物を作成

ChatGPTのリミット

回答品質を保護するため、強力なプロンプトとクリーンなソース入力が必要です

時折確信を持ってエラーを生成するため、人間のレビューと事実確認が依然として必要です

ワークフロー内で文脈を自動キャプチャするミーティングアシスタントに対して依存関係がある場合、統合性が不足していると感じられる可能性があります

ChatGPTの価格

Free

追加特典 ：ユーザーあたり月額20ドル

プロ : ユーザーあたり月額200ドル

ビジネス : ユーザーあたり月額30ドル

企業: カスタム価格

ChatGPTの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (300件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (300件以上のレビュー)

ChatGPTに関するユーザーの声

あるRedditユーザーはこう言いました：

「GPT 5.1 Proが本当に優れているので、私はそれを選ぶでしょう…複数のタブで5.1 Proを絶え間なく使用し、他のタスクにも並行して5.1 Thinking Highを活用していますが、一度もリミットにぶつかったことはありません。」

6. Jasper（キャンペーン全体で一貫性を保つブランドに合ったマーケティングコンテンツ作成に最適）

Jasperは、マーケティングでよくある課題——大量のコンテンツを、常に自社ブランドらしい声の調子で作成する必要性——を解決するために設計されています。特にブランドボイス制御とターゲット層に応じたメッセージングに重点を置くことで、チームがキャンペーン素材を生成する際、各草案の声の調子がばらつくことを防ぎます。

GTMチームにとって、電子メール、ランディングページ、有料広告、ソーシャルメディアなど、複数のチャネルでバリエーションを作成する際、一貫性とスピードを両立させたい場合に有用です。

Jasperはプラットフォームをマーケティングワークフローとエージェントを中心に構築しており、単発のコピー生成だけでなく、反復可能なコンテンツ制作の標準化を目指すチームに適しています。

Jasperの主な機能

広告、ランディングページ、電子メール向けのマーケティング草案を、大まかな入力から生成

ブランドとスタイルの管理機能で音声の一貫性を維持

明瞭さ、トーン、コンバージョン重視の観点からコピーを書き換える

レビューと承認のためのコラボレーションワークフローをサポート

Jasperの制限事項

小規模チーム向けの一般的なAIツールと比べると高価に感じられる

多数のユーザー間で出力結果の一貫性を保つにはガバナンスが必要です

事実関係やポジションのニュアンスについては、依然として人間のレビューが必要です

Jasperの価格

プロ版: ユーザーあたり月額69ドル

ビジネス向け: カスタム価格設定

Jasperの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (1,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (1,800件以上のレビュー)

ユーザーが語るJasperの魅力

Capterraのレビューアーはこう述べています：

「Jasperを使えば、ブレインストーミングやアイデアの再構築、思考の整理、そしてゼロから始めるよりもはるかに速い執筆が可能です。全体として、個人とチームの効率化が実感できるレベルで実現され、プラットフォームの継続的な改善に大変満足しています！」

7. Surfer AI（SEO主導のコンテンツ分析と最適化に最適）

SurferAI経由

チームが大量のコンテンツを公開する場合、最も難しいのは通常、検索意図に合致し、トピックを適切に網羅し、Googleが期待する用語を漏らさないコンテンツを作成することです。Surfer AIはこのワークフローのために設計されています。

キーワードから始め、Surfer AIがSERPに基づくガイダンスで下書きを生成。その後、Surferのコンテンツエディター内で修正を加え、ページがオンページ推奨事項に沿った状態を維持します。

GTMおよびプロダクトマーケティングチームにとって、Surfer AIは「公開したいコンテンツ（ローンチページ、比較記事、BOFUブログ）が明確で、SEO対策を執筆プロセスに組み込み、別ステップとしない場合」に最大の効果を発揮します。

Surfer AIの主な機能

アウトラインビルダーでアウトラインを生成し、下書きプランを迅速化

GoogleおよびAI検索可視性に関連するコンテンツガイドラインを活用し、下書きを最適化します

テンプレートとカスタム音声オプションでブランドの一貫性を維持

単一プラットフォームでチームと協業し、Google ドキュメントと連携

Surfer AIの制限事項

大規模な一貫性のある結果を得るには、強力なセットアップとSEOの熟知が必要です

Freeプランから有料プランに移行すると、利用量が増える分だけ割高に感じられます

特に事実や参照元が重要な場合、人間のレビューが必要な出力を生成します

Surfer /AIの価格

ディスカバリー: ユーザーあたり月額59ドル

スタンダード: 3ユーザーで月額119ドル

プロプラン: 5ユーザーで月額219ドル

安心の価格: 10ユーザーで月額359ドル

企業: 月額999ドルから（年額一括払い）

Surfer AIの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (530件以上のレビュー)

Capterra: 4.9/5 (420件以上のレビュー)

Surfer AIに関するユーザーの声

Capterraのレビューアーはこう述べています：

「Surferは優れた総合SEOツールです…エンティティ最適化にはSurferが私の定番ツールです。ただし、エンティティ最適化以外にも、キーワードリサーチツール、トピックマップ作成・監査機能も同様に強力です。」

8. Writer.com（企業レベルのコンテンツガバナンスとブランド一貫性のある出力に最適）

複数のチームがコンテンツを公開する場合、顧客向け資産に誤った用語や意図しないポリシー違反が入り込むリスクが生じます。

Writer.comは、ブランドと声のプロフィールやチーム向けの管理者レベルの監視など、ガバナンスとブランド管理を中核に据えた企業AIプラットフォームとして位置付けられています。

Writerはまた、架空の回答を減らす手段として「承認済み知識の活用」を推進しています。同社のナレッジグラフは検索拡張生成をサポートするため、チームは内部情報源に基づいて出力を生成し、会社の承認内容に沿った文章作成を維持できます。

データプライバシー、監査可能性、大規模コンテンツ面での一貫したメッセージングを重視するなら、Writerはまさにそのために設計されています。

Writer.comの主な機能

ブランドボイスとスタイルルールを徹底し、チーム間でコンテンツの一貫性を維持します

ナレッジグラフで出力を裏付け、追跡性を向上させ、エラーを削減

エージェントとプレイブックを活用した反復可能なワークフローを構築し、一般的なGTMタスクを効率化

企業セキュリティと管理者制御を管理された導入にサポート

Writer.comの制限事項

小規模チームが簡易下書きのみ必要とする場合、負担に感じられる

ブランド管理とナレッジ基盤を適切に構築するにはセットアップの仕事が必要です

回答品質を維持するためには、社内の入力情報との依存関係があります

Writer.comの料金プラン

スターター: 無料試用版；カスタム価格

企業: カスタム価格

Writer.comの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

Writer.comについてユーザーが語る声

G2のレビュアーはこう述べています：

「Writer.comが当社のすべての文書コンテンツをブランドボイスと一貫して保ってくれる点が非常に助かっています。…また、チームが共同作業やワークフロー管理を容易に行えるため、全員が連携を保ち生産性を維持できるのも大きな利点です。」

9. Copy.ai（GTMワークフローを研究からコンテンツ生成までの再現可能なプロセスに変換するのに最適）

GTM戦略がスピードと関連性に依存関係があるなら、その苦労はご存知でしょう：アカウント調査、コンタクト確認、初回接触メッセージ、フォローアップ電子メール、そして次のセグメント向けに同じことを繰り返す。

Copy.aiはGTM AIプラットフォームとして位置付けられ、「Prospecting Cockpit」などのユースケースでは、アカウントインテリジェンスとアカウント固有のアプローチ案作成に焦点を当てています。

Copy.aiは営業記録からインサイトを引き出し、ディールコーチングや予測型ガイダンスを提供します。通話中のリアルタイムヒントは提供しませんが、会話内容を実際の売上結果や体系化されたチームプロセスへ変換する能力に優れています。

Copy.aiの主な機能

要約、ブリーフ、コンテンツバリエーションのための再現可能なGTMワークフローを構築する

非構造化メモを構造化された出力に変換し、レビューを容易にします

一貫した話し合いの要点に依存するマーケティングおよび営業ワークフローをサポートします

ワークフロー内で出力を整理し、散らばった下書きではなく、手戻りを削減しましょう

Copy.aiの制限事項

ワークフローをチームのプロセスに合わせるにはセットアップに時間がかかります

ソースの品質に依存するため、迅速な正確性チェックが依然として必要です

大規模チーム向けにFreeプランから有料プランに移行すると高額になる

Copy.aiの価格

チャット: ユーザーあたり月額29ドル

企業: カスタム価格

Copy.aiの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (180件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Copy.aiについてユーザーが語る声

Capterraのレビューアーはこう述べています：

「…Copy.AIはセールスコピーからブログ記事、デジタル広告コピーまで多様なコンテンツタイプをサポート。あらゆる種類のコンテンツを、常にターゲット層のニーズに合わせて作成可能です。3. 既存ワークフローとの容易な統合…」

10. Perplexity AI（GTMの仕事で参照可能な引用付きリサーチに最適）

提供元 Perplexity

プロダクトマーケターやリサーチアナリストにとって、「即答」が役立つのは、その根拠を示せる場合に限られる。

Perplexityの最大の強みは検証可能なリサーチ機能です：引用付き回答を提供し、さらに分析を継続するためのスマートな追問を提案するため、最初からやり直すことなく分析を深められます。これにより、出典が必要な競合調査、ポジショニングの仕事、コンテンツ企画書に最適です。

Perplexityはスペースによるコラボレーションもサポート。プロジェクトごとに検索やスレッドを整理できるため、複数のツール間で調査内容が散逸する心配がありません。

ウェブと内部ドキュメントを横断検索でき、許可管理も可能です。公開情報と社内ドキュメントの両方を調査対象に含める必要がある場合に有用です。

Perplexity AIの主な機能

引用付きで回答を返却し、調査の検証を迅速化

ウェブをリアルタイムで検索し、要約を常に最新の状態に保ちます

ブリーフやピッチで再利用可能な、整然としたフォーマットのアウトプットを生成します

スレッドを再開せずに深いフォローアップ質問をサポート

Perplexity AIの制限事項

ミーティング中の自動記録機能を利用するには、別途ミーティングアシスタントが必要です

引用が不十分または主張と一致しない場合、依然として迅速な情報源確認が必要です

Freeプランから有料プランに移行すると、より重いリサーチ利用に伴いコストが増加します

Perplexity AIの価格

Free

プロプラン: ユーザーあたり月額20ドル

企業プロ : ユーザーあたり月額40ドル

企業 Max: ユーザーあたり月額325ドル

Perplexity AIの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (120件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (20件以上のレビュー)

ユーザーが語るPerplexity AIの評価

G2のレビュアーはこう述べています：

「情報源は信頼性が高く、内容は正確です。私は[Perplexity.AI]を日常的にコンテンツマーケティングに活用しています。ブログや記事の執筆において、コピーやコンテンツ作成が格段に容易になりました。」

主要なCluely代替ツール以外にも選択肢を検討中なら、ライブ会話終了後の一般的な課題をカバーできる3つのツールをご紹介します。

より明確なAIメモ、迅速な情報検索、または就職面接に向けた体系的な練習が必要な場合に役立ちます。

ClickUpが領収書（とワークフロー）を提供します

Cluelyの代替ツールを選ぶ際のポイントは、AIインタビューアシスタントによるライブ会話でのリアルタイム回答だけではありません。営業チーム向けに導入する場合、メモの品質と同様に、チームの生産性とリアルタイムコーチングが重要な要素となります。

マーケティングおよびGTMチームには、単なるインタビュー形式のプロンプトを超える、一般的なミーティング向けのリアルタイムインサイトを提供するツールが最適です。

複数のプラットフォームにまたがるワークフローをエンドツーエンドでサポートするツールを探しましょう。理想的なツールには、検索可能なメモ、AIによるリアルタイム提案、AI強化型リアルタイムフィードバックも含まれているべきです。

単一の統合ワークスペースとAIアシスタントで、AIインサイト・ドキュメント・コラボレーション・成果物管理を接続させたいなら、ClickUpが最適です。以下が可能です：

ClickUp Brainでミーティングを要約する

ClickUpドキュメントで思考を記録しましょう

ClickUp企業検索で証拠を素早く発見

ClickUp Agentsで反復可能なフォローアップを自動化

多言語サポートとAI強化型メモ機能を活用

信頼できるCluelyの代替ツールをお探しですか？ 今すぐ ClickUpに登録しましょう