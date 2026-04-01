AIリソース計画を活用してチームの効率を向上させる方法

プロジェクトプランは順調なスタートを切ります。しかし、数週間経つと状況が変わってきます。重要なタスクにはいつも同じメンバーが割り当てられ、タイムラインはずれ始め、戦略的な計画は調整のサイクルとなってしまいます。

リソース計画の不備が問題の原因かもしれません。AIを活用したリソース計画は、実際の作業負荷データ、過去の傾向、そしてリアルタイムのキャパシティ情報を基に計画を立てることを支援します。これにより、プロジェクトマネージャー、運用責任者、チームリーダーは、頻繁な手直しを必要とせずに、時間、人材、予算をより明確に配分できるようになります。

このガイドでは、AIリソース計画を活用してチームの効率を高め、日々の計画策定をより確実なものにする方法について解説します。また、その過程でClickUpがどのように役立つかについてもご紹介します。🤩

リソース計画におけるAIとは？

リソース計画のためのAIは、機械学習と予測分析を活用し、チームがプロジェクト全体で人員を割り当て、予算と時間を管理するのを支援します。

このテクノロジーは、履歴データ、リソースの空き状況、スキルセットを分析し、最適な配分を提案します。

従来の自動化との違い

従来の自動化手法はあらかじめ定義されたステップの実行に重点を置いていますが、AIを活用したリソースおよびキャパシティ計画は意思決定に重点を置いています。

主な違いを以下にまとめました。⚒️

ディメンション リソース計画のためのAI 従来の自動化 主な目的 計画立案とリソース配分の意思決定を支援します 反復的なタスクやアクションを実行します インテリジェンス 履歴データとリアルタイムのデータから学習します 固定されたルールに従います 計画期間 将来のリソースと需要を予測します 今この瞬間に機能します 変化への対応 推奨事項を動的に調整します 条件の変化に応じて中断 出力 シナリオ、予測、およびリスクシグナル タスクの完了とアラート 人の役割 判断やトレードオフの意思決定をサポートします 例外処理には手動のプロセスが必要です

AIリソースプランの 日常的な例

AIを活用したリソースプランは、運用チームが日常的に直面する次のような状況で役立ちます：

AIがリソース配分を改善する理由

人工知能は、チームがプロジェクト間で仕事を配布し、キャパシティを管理する方法を一変させます。これにより、手動のリソース管理プロセスでは解決が困難だった、次のような一般的な課題に対処できます：

リソース計画にAIを活用すべきタイミング

より優れたシステムが必要であることを示す兆候と、AIリソース管理ソフトウェアが最大の価値を発揮する場面をご紹介します。

リソース管理システムが機能不全に陥っている兆候

AIを活用したリソースプランは、次のような場合に特に有効です：

AIリソース管理の最適な活用例

複数のプロジェクトを管理する成長中のチーム ：40名のプロダクトチームが、3つのプラットフォームで8つの機能を並行して開発しています。デザイナーが複数のチームを兼任し、エンジニアがバックエンドとフロントエンドの仕事を行き来する状況では、手動での追跡は機能しません。

クライアントの需要が変動する代理店 ：あるデジタルエージェンシーには、15社のアクティブなクライアントがいます。ある週は提案書が2件しか来ないこともあれば、別の週は緊急の依頼が5件も舞い込むこともあります。このような状況において、 ：あるデジタルエージェンシーには、15社のアクティブなクライアントがいます。ある週は提案書が2件しか来ないこともあれば、別の週は緊急の依頼が5件も舞い込むこともあります。このような状況において、 ITキャパシティプランニング を活用することで、運用チームは常に火消しに追われることなく、プロジェクトに人員を配置できるようになります。

専門人材の共有を調整する企業 ：従業員300名の企業には、12の製品チームをサポートする6名のデータエンジニアが在籍しています。このプラットフォームにより、4つのチームがすべて同じスプリントで同じ人材をリクエストしてしまうような事態を防ぎます

四半期ロードマップを策定するPMO：ある企業のPMOは、第2四半期に向けて20件のイニシアチブに人員を配置する必要があります。AIは、過去に類似したプロジェクトがどれくらいの期間を要したかを分析し、3か月前に必要な人員数を提案します。

AIが必ずしも必要ではない場合

高度なリソース管理ツールがなくても、問題なく運営できているチームもあります：

同じ場所に集まり、毎日の進捗確認を通じて仕事を調整する小規模チーム

数ヶ月にわたり、一度に1つの主要なクライアント案件に人員を配置するコンサルティング会社

毎週同じ5人のメンバーが同じプロジェクトの仕事をしている部署

優先度が日々変わり、形式的なプラン立案ではほとんど価値が生まれない初期フェーズのスタートアップ

AIを活用したリソースプランの進め方（ステップバイステップ）

リソース計画は、組織全体で誰が、いつ、何を行うかを決定するものです。これを適切に行うことで、プロジェクトは予定通りに進み、メンバーの燃え尽きを防ぐことができます。

ClickUpのリソース管理ソフトウェアは、世界初の「統合型AIワークスペース」であり、リソース計画の努力を実際のタスク、プロジェクト、ワークフローと一体的に管理できます。

リソース管理を実際の仕事と接続することで仕事の拡散を防ぎ、プロセスが変更された際にも、チームのスケジュールを状況に応じて即座に更新できます。

詳細はこちらのビデオをご覧ください：

それでは、効果的なリソースプランの立て方をご紹介します。🧑‍💻

ステップ1：AI対応のリソースインベントリを作成する

AIを活用したリソース計画は、ワークスペースにチームに関する正確で体系的な情報が含まれている場合に最も効果を発揮します。AIが需要を予測したり、業務の割り当てを提案したりするには、利用可能なリソースに関する信頼できる全体像が必要です。

まずは、AIがデータを明確に解釈できるよう、チームのリソースデータを整理することから始めましょう。

以下の項目を含む包括的なリソース一覧を作成しましょう：

各チームメンバーの役割と主な責任

特定の技術スキル、資格、または専門知識

現在の作業負荷と既存のプロジェクトの進捗状況

パートタイム勤務やフレックスタイム制などの仕事のスケジュールのバリエーション

今後予定されている休暇や、次四半期における予定された欠勤

スキルの重複や不足に注意を払ってください。開発者が5人いても、そのうち4人がバックエンド業務を専門とし、フロントエンドタスクを担当するのは1人だけだと、その1人がボトルネックになってしまいます。こうしたスキルの偏りは仕事の割り当てに直接影響するため、必ず記録しておくようにしましょう。

🚀 ClickUpの特長：ClickUpタスクは、ワークスペースにおけるリソース計画の基盤となります。各タスクには、そのタスクを実行できる資格を持つメンバーや、実際に割り当てられているメンバーに関する情報が含まれています。 ClickUpタスクでスキルと資格を管理 さらに、ClickUpのカスタムフィールドを使えば、リソースの属性を体系的に追跡できます。プログラミング言語、ソフトウェアのスキル、業界の専門知識、資格などのフィールドを追加できます。 タスクの「カスタムフィールド」機能を活用して、リソースとスキルを的確にマッチングさせる 各チームメンバーの関連スキルにタグ（@メンション）を付け、タスクをフィルタリングして特定の仕事に対応できる人材を見つけましょう。メンバーが研修を完了したり資格を取得したりした際は、カスタムフィールドの値を更新することで、今後のプラン策定に向けたリソースデータの正確性を維持できます。

ステップ2：リソースを実際のプロジェクトデータと接続する

リソースデータが整ったら、次のステップは、それらのリソースを、実際にサポートするプロジェクトやタスクとリンクすることです。ここで、計画は単なる静的な記録から、仕事が組織内で実際にどのように進行しているかを把握する段階へと移行します。

各プロジェクトについて、以下を記録してください：

どの役割がどのフェーズで貢献する必要があるか

各役割ごとに週あたり何時間の割り当てが必要か

一般的な役割に加えて、特定のスキル要件はありますか

あるリソースの仕事が完了してからでないと、別のリソースの仕事を開始できない依存関係

スケジューリングに影響を与える締切の柔軟性または厳格な制約

これにより、リソースが実際のプロジェクトとどのように連携しているかという明確な運用状況が把握でき、作業負荷のパターン、スキルの活用状況の傾向、および潜在的な競合を早期に発見しやすくなります。

ステップ3：チーム全体での作業負荷のバランスを取る

チーム全体の作業負荷の不均衡を特定し、是正することで、分析結果に基づいた具体的な行動を起こしましょう。スキルや役割の違いにより、一部のチームメンバーの作業負荷が多くなるのは当然ですが、極端な不均衡は問題を引き起こします。

以下の点を検証することで、チームの作業負荷の配分を分析し、改善しましょう：

各メンバーの割り当て総時間と利用可能時間の比較

経験レベル別の複雑なタスクと日常的なタスクの配布

各メンバーが同時に担当しているプロジェクトの数

上級リソースが、下級リソースでも対応可能な仕事に時間を費やしているかどうか

特定の個人の作業負荷が急増する期間

目標は、誰もが過重な負担に押しつぶされることなく、有意義な貢献ができるような、持続可能なリソース活用を実現することです。そのためには、新しい仕事を断ったり、タイムラインを延長したり、追加のリソースを確保したりすることが必要になることも少なくありません。その代わりに、過負荷状態のチームメンバーから、キャパシティのあるメンバーへと仕事を移すのです。

ステップ4：AIにリソース需要を予測させ、最適な組み合わせを提案させる

スキル要件、リソース不足、プロジェクト間の依存関係、将来の需要などを考慮に入れると、プラン立案は複雑になります。そこでAIが、これらすべての変数を明確な予測と実用的な配分案に変換することで役立ちます。

また、仕事が実際にどのように進められているか――タスクにかかる時間、どのスキルがどこで活用されているか、そしてどこで遅延が発生しやすいか――といった点も把握できます。

プラットフォームに組み込まれたAIアシスタント「ClickUp Brain」に、スキルや現在の空き状況に基づいて、どのチームメンバーが新規プロジェクトの要件に合致するか尋ねてみましょう。また、チームに追加仕事を引き受けるキャパシティがあるかどうかも確認できます。

スキル、キャパシティ、過去のパフォーマンスに基づいて、ClickUp Brainにリソースの推奨を依頼しましょう

コンテクスチュアルAIは、ワークスペースのデータ（タスク履歴、スキルタグ、時間追跡、現在の作業量）を活用し、各リクエストに最適なリソースを提案します。

📌 プロンプト例：来月から始まる、React Nativeの経験が必要なモバイルアプリプロジェクトのリーダーには誰が適していますか？

ClickUp Brainは、タスクにReact Nativeが含まれているチームメンバーを確認し、現在のタスク負荷を分析し、過去に類似したプロジェクトをどのくらいの期間で完了させたかを調べ、予定されている休暇も考慮に入れます。

🎥 AIに適切な質問をするためのクイックガイドはこちら：

ステップ5：リソース割り当てルールを自動化し、リアルタイムでの管理を維持する

自動化ルールを構築することで、プロジェクト全体でリソース配分を統一し、手動でのタスク割り当てを排除しましょう。

一般的なリソース管理のシナリオに合わせて自動化を設定しましょう：

特定のスキルを必要とするタスクが作成されたら、そのスキルを持つ空きのあるチームメンバーに割り当ててください

設定された期間を過ぎてもタスクが割り当てられていない場合は、リソースマネージャーにエスカレーションしてください

ClickUp自動化で定義したトリガーに基づいて、これらのリソースワークフローを実行しましょう。

例えば、優先度、プロジェクトの種類、ステータスの変更に基づいて仕事を割り当てるルールを設定したり、影響力の大きい仕事が未確認のまま見落とされることがないよう、安全策を追加したりできます。条件の変化に応じて自動化機能が更新やアラートを発動するため、手動で頻繁に確認しなくても、キャパシティの状況を正確に把握できます。

空き時間のある適任なチームメンバーにタスクを割り当てる、カスタムClickUp自動化を作成しましょう

例えば、収益に直結するローンチのためにティア1タスクが作成されたとします。自動化機能により、そのタスクは即座にシニアアーキテクトに割り当てられ、優先度は「緊急」に設定され、プロジェクトリーダーに通知されます。

そのアーキテクトの作業負荷が定義された閾値を超えた場合、別の自動化機能によってそのタスクにレビューのフラグが立てられ、遅延が発生する前に再割り当てやスケジュール変更が行えるようになります。

💡 プロのヒント： ClickUpのリソース配分マネージャースーパーエージェントは、作業負荷の不均衡を事前に特定し、その解消に向けた改善策を提案します。

AIを活用したリソース計画のベストプラクティス

これらのベストプラクティスを活用して、AIリソース計画の努力を改善しましょう。📝

リソースを割り当てる前に、影響力の大きい仕事を優先しましょう

AIには、どのプロジェクトがビジネスにとって最も重要かを理解させる必要があります。明確な優先度レベルを定義しましょう：

ティア1： 収益に直結する新製品リリース、規制上の期限、または経営陣のコミットメント

第2段階： 今四半期に予定されている重要な機能リリースとクライアントへの成果物

ティア3：内部の改善、技術的負債、および優先度の高い案件が発生した場合に柔軟に対応できる探索的な仕事

シニアアーキテクトは、3人しか利用しない社内ダッシュボードの再設計ではなく、5万人のユーザーに影響するプラットフォーム移行に注力すべきです。システムにその区別を行うためのコンテキストを提供すれば、システムは優先度の高い事項にトップクラスの人材を割り当てます。

ClickUp Brainがどのようにサポートするか、こちらでご確認ください：

タスク間のコンテキスト切り替えを削減

チームメンバーが同時に取り組むプロジェクトは最大2つに絞り、それぞれに少なくとも半日を費やすことを目指しましょう。そうすることで、誰かが3つ目の進行中のプロジェクトに割り当てられた際に、AIシステムが警告を発するように設定できます。

午前中はモバイルアプリのリデザインに、午後はマーケティング資産の制作に専念するデザイナーは、6つの異なる依頼を次々と切り替えて対応する人よりも、より質の高い仕事をすることができます。

チーム間で共有リソースを管理する

複数の部門をサポートするスペシャリストは、自然とボトルネックを生み出します。データチーム、DevOpsエンジニア、あるいはシニアデザイナーは、5つの異なるプロダクトチームから同時に依頼を受けることがよくあります。

これらの共有リソースに利用上限を設定し、AIが80%のキャパシティを超えて割り当てないようにします：

スプリントの途中で必ず発生する緊急の依頼に備え、 20%の余裕時間を確保 しましょう

リクエストキューを作成 し、チームが3日前に必要なリソースを申請できるようにしましょう

承認ワークフローを設定 し、共有スペシャリストへのすべての割り当てが確定する前に、リソースマネージャーが確認できるようにします

依頼元のチーム間で仕事を分散させることで、1人のデータエンジニアが月の異なる時期に3つのチームをサポートできるようにします

💡 プロのヒント： ClickUpのTeam Scheduler Agentは、実際の空き状況や作業負荷の状況を反映させることで、マネージャーがよりスマートなスケジュールを作成できるよう支援します。これにより、予定の重複を減らし、チームのキャパシティを確保し、計画通りに業務を遂行できます。

利用状況を毎週確認する

AIは手動での追跡では見逃してしまうデータを可視化しますが、その知見に基づいて行動を起こす必要があります。運用責任者が稼働率レポートを確認する、週1回の30分間のレビューをスケジュールしましょう：

常にキャパシティ95%に達しているチームメンバーを特定し、作業負荷を軽減しましょう

稼働率が60%未満で、追加のタスクを引き受けられる可能性のある人材や、新しいスキルのトレーニングが必要な人材を特定する

割り当て時間を超過しているプロジェクトを確認し、早期に予算やタイムラインを調整できるようにしましょう

今後の仕事において、採用の必要性を示唆するスキルギャップが生じていないか確認しましょう

現実的な稼働率ターゲットを設定する

多くの組織が稼働率100%を目指しているにもかかわらず、なぜチームが燃え尽きてしまうのかと疑問に思っています。

そのため、予定された仕事時間を圧迫するミーティング、電子メール、コードレビュー、そして予期せぬ緊急の依頼に対応するための時間を確保する必要があります：

個人貢献者の請求可能時間またはプロジェクト時間を70～80％にすることをターゲットとする

プロジェクトの仕事に加え、人材管理の責任も担うマネージャーには、60～70％の時間を確保してください

四半期のキャパシティを予測する際は、休日、研修日、社内イベントを考慮に入れてください

予期せぬクライアントからの依頼や制作上のインシデントに備え、チームレベルで10%のバッファキャパシティを確保しましょう

🧠 豆知識：Makridakis Mシリーズ予測コンペティションは、世界中の研究者が一堂に会し、予測精度の検証と向上に取り組む場です。特にM4コンペティションでは、複数の手法を組み合わせたアプローチが単独の手法よりも優れた結果をもたらすことが判明し、多様な予測の視点を取り入れることが、より信頼性の高いキャパシティプランニングにつながるという考えを裏付ける結果となりました。

AIを活用したリソース計画をサポートする便利なツールやテンプレートをいくつかご紹介します。🗒️

以下が、当社が厳選したトップ5です：

1. ClickUp（プロジェクト管理機能を統合したAI主導のリソース計画に最適）

ClickUp Brainを使って、仕事全体における今後のリソース不足を予測

ClickUpのオペレーション管理ソリューションは、計画、実行、レポート作成、AIを1か所に集約し、リアルタイムの業務データに基づいてリソースをプランできるようにします。その結果、意思決定は古い計画や関連性のないレポートではなく、現在の条件を反映したものとなります。

納期に影響が出る前にボトルネックを予測する

ClickUp Brainは、実際のタスクデータを活用してリソースの負荷を予測します。期日、担当者、依存関係、最近のアクティビティを分析し、次に過負荷が発生しそうな箇所を特定します。

3つの企業アカウントをサポートするサービスチームを管理していると仮定しましょう。

ClickUp Brainに今後4週間の仕事状況を確認してもらいます。すると、2人のシニアコンサルタントが同じクライアントのマイルストーンに関連する納期が重なっていることが指摘され、土壇場での慌ただしさを避けるために、早めにタスクの再配分を行うことができます。

📌 プロンプト例： 今後4週間の作業量を確認してください。潜在的なボトルネックを特定し、タスクの再割り当てを提案してください。

チームや期間をまたいでキャパシティを明確に把握

リスクが発生する要因を把握したら、業務の変化に合わせて常に最新の状況を把握できる可視性が必要です。ClickUpのダッシュボードを使えば、役割やプロジェクトを横断して、作業負荷、タスク量、タイムラインを最新の状態で見ることができます。

ClickUpダッシュボードのAIカードを活用して、リソース計画に関するインサイトを自動的に可視化

さらに、ClickUp AIカードを活用すれば、可視性から具体的なアクションへとつなげることができます：

AI Brainカード を使って、ワークスペースのコンテキストを活用したAIプロンプトを素早く実行しましょう

AIスタンドアップ™カード を使って、自分や他のチームメンバーの最近の活動要約を作成しましょう

AIチームスタンドアップカード ：選択したメンバーやチーム全体の活動要約をまとめて表示

AIエグゼクティブ要約カード を使用して、プロジェクトやチームのステータスと健全性に関する概要を把握しましょう

AIプロジェクト更新カードを使用して、プロジェクトの進捗状況や重要な進展をひと目で把握できる概要を作成します

積極的なモニタリングでバランスを維持する

ClickUpの「スーパーエージェント」を活用して、リソース計画を常に最新の状態に保ちましょう。スーパーエージェントはAIを活用したチームメイトであり、仕事の状況を把握し、ボトルネックを特定し、チーム全体でのタスク配布を最適化することで、チームがより賢明なリソース計画の意思決定を行えるよう支援します。

スーパーエージェントの活用方法の詳細はこちら：

ClickUpの主な機能

キャパシティの変化についてチーム全体の認識を統一する： 影響を受けるタスクのすぐ横にある 影響を受けるタスクのすぐ横にある ClickUpチャット を通じて、空き状況の問題、優先度の変更、および作業負荷に関する懸念事項を共有します

リソースの逼迫を早期に予測： ClickUp Brain MAXを通じて過去の作業量、納品パターン、時間データを分析し、キャパシティのリミットに近づいているチームや役割を特定します ClickUp Brain MAXを通じて過去の作業量、納品パターン、時間データを分析し、キャパシティのリミットに近づいているチームや役割を特定します

制約事項が発生したその場で記録： ClickUpの「Talk to Text」機能を使って、リソースの制約、依存関係の遅延、タイムライン上のリスクなどを音声入力し、構造化されたプランの材料に変換します ClickUpの「Talk to Text」機能を使って、リソースの制約、依存関係の遅延、タイムライン上のリスクなどを音声入力し、構造化されたプランの材料に変換します

時間の経過に伴う仕事の重複を把握する： ClickUpのタイムラインビューでタスクの順序や並行するワークストリームを可視化し、競合することなくリソースを割り当てましょう ClickUpのタイムラインビューでタスクの順序や並行するワークストリームを可視化し、競合することなくリソースを割り当てましょう

プランと実際の空き時間を整合させる： ClickUpカレンダーで締め切り、ミーティング、納期を調整し、リソースプランが実際の稼働時間を反映するようにしましょう ClickUpカレンダーで締め切り、ミーティング、納期を調整し、リソースプランが実際の稼働時間を反映するようにしましょう

実際の作業実績データに基づいた意思決定：ClickUpのプロジェクト時間追跡機能を使用して、見積もり時間と実際の所要時間を比較し、将来のキャパシティ予測の精度を高めます ClickUpのプロジェクト時間追跡機能を使用して、見積もり時間と実際の所要時間を比較し、将来のキャパシティ予測の精度を高めます

ClickUpの制限事項

その豊富なカスタム機能には、慣れるまで少し時間がかかります

ClickUpの料金体系

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5（11,300件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（4,500件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように述べられています：

ClickUpは、まさに「仕事のオペレーティングシステム」そのものです。ホワイトボード、ドキュメント、タスク、ダッシュボードの間を、文脈を失うことなくシームレスに行き来できる点が気に入っています。サービスブループリント全体をマッピングし、ノードをタスクに変換し、ワークフローに沿った自動化を構築し、その実行状況を追跡できる——これらすべてを一か所で行える唯一のプラットフォームです。これにより、クライアント業務、プロダクトスプリント、社内プロジェクトが、異なるツールに分散することなく、一元管理されています。

ClickUpは、まさに「業務のオペレーティングシステム」そのものです。ホワイトボード、ドキュメント、タスク、ダッシュボードの間を、文脈を失うことなくシームレスに行き来できる点が気に入っています。サービスブループリント全体をマッピングし、ノードをタスクに変換し、ワークフローに沿った自動化を構築し、その実行状況を追跡できる——これらすべてを一か所で行える唯一のプラットフォームです。これにより、クライアント業務、プロダクトスプリント、社内プロジェクトが、異なるツールに分散することなく、一元管理されています。

2. Screendragon（企業向けマーケティング業務に最適）

viaScreendragon

Screendragonは、ワークフロー内に組み込まれたAIエージェントによって動作します。AI Team Builderは、組織図、過去のプロジェクトデータ、現在の作業負荷を分析し、誰がどの業務を担当すべきかを提案します。

このプラットフォームは、過去のプロジェクトのパターンや季節的な傾向を分析する機械学習を活用し、3～6か月先までのキャパシティ不足を予測します。

ノーコードのワークフローエディターを使えば、技術的な専門知識がなくても、複雑な承認フローや条件付きルーティングを構築できます。

Screendragonの主な機能

AIを活用した人材マッチング機能を活用し、スキル、現在の作業負荷、および全従業員の空き状況に基づいてチームメンバーを割り当てましょう

役割、個人、またはチームごとの稼働率を表示するリアルタイムのキャパシティ・ヒートマップにアクセスし、オーバーブッキングを特定しましょう

大量の案件が処理される環境において、クリエイティブ資産やブリーフが特定の承認フェーズを通過した際に、リソースの自動化による予約をトリガーします

Screendragonのリミット

資産管理機能については、より充実したファイル整理機能を期待していた一部のユーザーから不満の声が上がっています

大規模な組織において、同時利用が集中する期間には、パフォーマンスが低下することがあります

Screendragonの料金体系

カスタム価格設定

Screendragonの評価とレビュー

G2: 4.7/5（105件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（30件以上のレビュー）

Screendragonについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられていますか？

G2のレビューによると：

Screendragonは迅速に立ち上げることができ、ニーズに合わせてほぼ完全にカスタマイズできる点が気に入っています。他のワークフローシステムの中には、標準的な構造やフローの範囲内に留まることを求め、前のステップに戻ることを許可しないものもありますが、Screendragonは高度にカスタマイズ可能であり、必要に応じて管理者が特定のステップに移動して変更を加えることさえ可能です。

Screendragonは迅速に立ち上げることができ、ニーズに合わせてほぼ完全にカスタムできる点が気に入っています。他のワークフローシステムの中には、標準的な構造やフローの範囲内に留まることを求め、前のステップに戻ることを許可しないものもありますが、Screendragonは高度にカスタム可能であり、必要に応じて管理者が特定のステップに移動して変更を加えることさえ可能です。

3. 予測アプリ（予測型リソースプランとインテリジェンスに最適）

予測アプリ経由

Forecast Appは機械学習を活用し、プロジェクトの見積もりと実際の成果とのギャップを埋めます。

AIは、JavaScriptのタスクを常に過小評価してしまう開発者や、常に予算超過となる特定のプロジェクトタイプといったパターンを検知します。その知見は、プランするすべての新規プロジェクトに直接反映されます。

タスクリストを作成した後、自動スケジュールボタンをクリックするだけで、システムがリソースを割り当て、過去の実際のパフォーマンスに基づいて見積もり時間を算出し、完了予定日を提案します。さらに、プラットフォームは週を通して個々の仕事パターンを学習し、タイムシートに事前入力を行うため、時間追跡にかかる手間を軽減します。

Forecast Appの主な機能

予算の消費パターンから超過の兆候が見られた際に警告を発するAIアラートを活用し、支出の推移を履歴データと比較しましょう

キャパシティ・ヒートマップ上でプロジェクト間でリソースをドラッグし、変更がポートフォリオ全体のメンバーの作業負荷にどのような影響を与えるかをリアルタイムで確認しましょう

複数のプロジェクトシナリオを並行して検証し、新たな取り組みを追加することがチームのスケジュールや納期にどのような影響を与えるかを可視化しましょう

予測アプリの制限事項

時間追跡や異なるビュー間の移動において、モバイル機能はデスクトップ版に比べて不十分です

ワークスペースをカスタムしようとする初心者ユーザーにとって、フィルタリングや検索のオプションは圧倒される可能性があります

Forecastアプリの価格

カスタム価格設定

予測アプリの評価とレビュー

G2: 4.2/5（130件以上のレビュー）

Capterra: 4.5/5（85件以上のレビュー）

Forecast Appについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられていますか？

G2のレビューによると：

予測が使いやすさとデータ分析を両立させている点が気に入っています。このシステムを使えば、誰でも迅速かつ簡単に仕事を見つけたり作業時間を記録したりできますが、同時に、操作して強力なBIインサイトを得られるような、さまざまな有用なメトリクスを収集してくれます…AvAでも、もっとデータ操作機能を活用できれば便利だと思います。例えば、テーブルの下部に合計を表示したり、ある列から別の列の値を差し引いたりといった機能です。

予測が使いやすさとデータ分析を両立させている点が気に入っています。このシステムを使えば、誰でも迅速かつ簡単に仕事を見つけたり作業時間を記録したりできますが、同時に、操作して強力なBIインサイトを得られるような、さまざまな有用なメトリクスを収集してくれます…AvAでも、もっとデータ操作機能を活用できれば便利だと思います。例えば、テーブルの下部に合計を表示したり、ある列から別の列の値を差し引いたりといった機能です。

4. Scoro（会話型ビジネスインテリジェンスに最適）

viaScoro

Scoroは、見積もりから請求書発行に至るプロフェッショナルサービスのワークフロー全体を接続します。ELIは、ビジネスデータに関する平易な質問に即座に回答するAIアシスタントです。

ユーザーの要望を解釈し、適切なグループ分けを自動的に適用します。

ELIは、クエリへの回答にとどまらず、自然言語による説明から新しいレポートテンプレートを作成し、定期的な分析のためにブックマークとして保存することができます。

Scoroの主な機能

パイプライン上のプロジェクトに対して仮のリソース予約を行い、チームのキャパシティを確保しておき、契約が成立した時点で仮割り当てを確定予約に変換します

AIを使用して経費領収書をスキャンし、業者情報、金額、日付を抽出することで、経費申請フォームに事前入力を行い、手動でのデータ入力エラーをなくします

Scoroのマトリックスビューで、プロジェクトの見積もりを役割と工数ごとに内訳化し、コストと利益率を確認しましょう

Scoroの制限事項

大規模なチームや複数の部門を管理する企業の場合、ユーザーごとの料金が急速に高騰します

大規模なデータセットや複雑なクエリを扱う際、レポート作成やデータ処理の速度が低下します

Scoroの料金体系

14日間の無料試用版

基本プラン： ユーザーあたり月額 23.90 ドル

Growth: ユーザーあたり月額38.90ドル

料金： ユーザーあたり月額59.90ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Scoroの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (465件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5（260件以上のレビュー）

実際のユーザーはScoroについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビュー投稿者は次のように述べています：

ついに、コンセプト開発時間の当初の見積もり時間と、実際に記録された時間を正確に照合した事後分析レポートを作成できるようになりました。これにより、ハイエンドな住宅やホスピタリティ施設の内装工事といった複雑なプロジェクトの見積もり精度を15%以上向上させ、請求額の過少計上を大幅に削減することができました。

ついに、コンセプト開発時間の当初の見積もりと、実際に記録された時間を正確に照合した事後分析レポートを作成できるようになりました。これにより、ハイエンドな住宅やホスピタリティ施設の内装工事といった複雑なプロジェクトの見積もり精度を15%以上向上させ、請求額の過少計上を大幅に削減することができました。

5. 生産性（収益性を重視したリソースプランに最適）

via生産性

Productiveは、作業の進行に合わせて予算対比でコストを追跡することで、プロジェクトの利益率をリアルタイムで算出します。これにより、代理店はどのクライアントが利益をもたらしているかを即座に把握できます。また、営業パイプラインをリソース計画に直接接続するため、商談が成約した瞬間にチームメンバーを割り当てることができます。

このAIは、煩雑なフィルター設定を強いることなく、自然言語のプロンプトからカスタムレポートを生成します。また、プロジェクト仕様書やマーケティングコンテンツの草案作成、8カ国語へのテキスト翻訳、タスク活動の要約も行います。

リソース計画では、色分けされた作業負荷指標を使用して、チームメンバーが過負荷になりそうだったり、手持ち無沙汰だったりするタイミングを通知し、キャパシティのバランス調整を支援します。

生産性を高める主な機能

生産性のリミット

タイムシートや請求書発行といった主要なモジュールは、時折ワークフローを妨げ、その都度対応策を講じる必要が生じます

より詳細なデータ分析や可視化オプションを提供するプラットフォームと比べると、レポート作成のカスタム機能は限られているように感じられます

生産性を高める価格設定

無料試用版

基本プラン： 月額12ドル

プロフェッショナルプラン： 月額29ドル

Ultimate: カスタム価格

生産性に関する評価とレビュー

G2: 4.6/5（60件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（100件以上のレビュー）

実際のユーザーはProductiveについてどう評価しているのでしょうか？

Capterraのレビューによると：

全体として、Productiveはプロジェクト、予算、時間追跡を行う上で、信頼性が高く強力なツールです。リソース、コスト、進捗を一元管理できるため、プロジェクトを完全にコントロールでき、個別のツールを使用する場合と比べて大幅な時間の節約につながります。API連携により、人事システムからのデータをシームレスに接続し、クライアントに詳細なタイムシートを提出できるため、効率性と透明性がさらに向上します。

全体として、Productiveはプロジェクト管理、予算管理、時間追跡を行う上で、信頼性が高く強力なツールです。リソース、コスト、進捗を一元管理できるため、プロジェクトを完全にコントロールでき、個別のツールを使用する場合と比べて大幅な時間の節約につながります。API連携により、人事システムからのデータをシームレスに接続し、クライアントに詳細なタイムシートを提供できるため、効率性と透明性がさらに向上します。

📌 おすすめのテンプレート

以下は、ぜひ試してみたいリソースプランのテンプレートです。

1. ClickUp リソース配分テンプレート

「ClickUpリソース配分テンプレート」は、プロジェクトを予算内で期日通りに完了させるために、リソースの計画、割り当て、監視を支援する包括的なツールです。整理されたワークスペース上で、チームのキャパシティ、プロジェクトのフェーズ、リソースの使用状況を明確に把握できます。

🌟 こんな点が魅力です

「クライアントレビュー」 、 「完了」 、 「進行中」 、 「社内レビュー」 、 「やること」 などのカスタムステータスを使用して進捗を追跡しましょう。

総予算 、 リソースメモ 、 クライアント 、 クリエイティブリーダー などのカスタムフィールドを使用してリソースを管理しましょう。

チーム作業負荷、入門ガイド、プロジェクト別、デリバリープロセス、クライアント別など、6種類のビューを活用して、プロジェクトに関する柔軟な洞察を得ることができます

📌 こんな方に最適： プロジェクトプランナー、チームリーダー、および、リアルタイムでのリソース可視化、利用率の最適化、効率的な配分を通じて、チームの連携を強化し、プロジェクトを順調に進めたいと考えている組織。

2. ClickUp リソースプランテンプレート

「ClickUpリソース計画テンプレート」は、リソースを可視化し、計画・配分を効率的に行うことで、プロジェクトを予算内で期日通りに完了させることを支援するために設計されています。このテンプレートはすべてのリソースデータを一元管理するため、工数の追跡、下請け業者の管理、スタッフの空き状況の整理が容易になり、プロジェクトの実行を円滑に進めることができます。

🌟 こんな点が魅力です

「クライアントレビュー」 、 「完了」 、 「進行中」 、 「社内レビュー」 、 「やること」 などのカスタムステータスを使用して、リソースの進捗状況を把握しましょう。

割り当てられた予算 、 チーム 、 リソースメモ 、 プロジェクトコーディネーター 、 実費 など、8つのカスタムフィールドを使用して重要なリソース情報を保存できます。

リスト、ガント、作業量、カレンダーなど、複数のビューを活用してワークフローをカスタマイズし、柔軟なリソース計画を実現しましょう

📌 こんな方に最適： リソースの過剰配分を避け、プロジェクトの完了率を最大化し、リソース計画とビジネス目標を整合させたいプロジェクトマネージャー、チームリーダー、オペレーションマネージャー。

3. ClickUp 従業員作業負荷テンプレート

「ClickUp 従業員作業負荷テンプレート」は、マネージャーやチームがタスクを公平に割り振り、個人のキャパシティを把握し、健全な職場環境を維持するための実用的なフレームワークを提供します。これにより、誰が何を担当しているかを可視化し、明確な期待値を設定し、全員が予定通りに進捗できるよう管理することが容易になります。

🌟 こんな点が魅力です

チーム 、 セッションリンク 、 閉じたチケット 、 終了日 、 フォローアップ日 などの重要な詳細情報をカスタムフィールドに保存できます。

「はじめにガイド」 、 「チームの作業負荷」 、 「チームボード」 、 「タスク」 、 「個人の作業負荷」 など、複数のビューを活用してワークフローを整理しましょう。

時間追跡、タグ、依存関係の警告、電子メール連携を活用して、包括的な作業負荷管理を実現しましょう

📌 こんな方に最適： キャパシティを把握し、タスクを明確に割り当て、現実的な期限を設定し、チームワークを促進したいマネージャーやチームリーダー。

4. ClickUp プロジェクトタイムライン用ホワイトボードテンプレート

「ClickUp プロジェクトタイムラインホワイトボードテンプレート」は、チームがプロジェクトのフェーズを整理し、期限を設定し、進捗状況を追跡するための、ダイナミックで視覚的なワークスペースを提供します。このテンプレートは、複雑なプロジェクトを細分化し、タスクの割り当てを支援し、必要に応じてタイムラインを調整することで、プロジェクトを順調に進めるのに役立ちます。

🌟 こんな点が魅力です

プロジェクトのニーズに合わせて、タスク、期間、依存関係を簡単に変更できます

進捗状況をリアルタイムで追跡し、調整を加えて計画通りに進める

専用の「プロジェクト計画タイムライン」ビューを使用して、プロジェクトの進捗状況を明確に把握しましょう

📌 こんなチームマネージャーに最適： プロジェクトのタイムラインを計画・共有・調整し、ボトルネックを早期に発見し、関係者に情報を共有するための、明確で視覚的な方法をお探しの方。

📌 AIリソース計画ツールの選び方

選択肢が明確になったところで、AIリソース計画に最適なツールを選ぶ方法をご紹介します：

💡 プロのヒント：予測のベストプラクティスでは、単一の番号ではなく、範囲やシナリオ（例：需要の減少／増加）を用いることが推奨されています。これにより、変動性や不確実性をより現実的に予測できます。

🎥 リソース計画のためのAIツールに関するヒントをもっと知りたい方は、こちらをご覧ください！

リソースプランニングにAIを導入する際に避けるべきよくある間違い

多くの組織は、AIを導入すれば即座に状況が明確になると期待しますが、実際には、新たな形で馴染みのあるプラン上の問題に直面してしまいます。ここでは、避けるべきこととその代わりにやることをご紹介します。📁

よくある間違い プラン立案が困難になる理由 代わりにやること 理想的な前提条件に基づくプラン チームが「完全な稼働率」と「障害ゼロ」を前提とした場合、AIモデルは楽観的なプランを生成します ミーティング、事務作業、予定された休暇など、実際のキャパシティデータを反映させる スキル面の制約を無視して 書類上では仕事のバランスが取れているように見えますが、実際には少数のスペシャリストに仕事が集中しています スキルと習熟度をマップすることで、AIが人員数ではなく能力に基づいて仕事を割り当てます 高パフォーマンス人材の過重負担 迅速な成果を出すため、重要な仕事は常に同じメンバーに任される 集中作業時間を確保し、バーンアウトを防ぐために、作業負荷の上限を設定しましょう 進行中の仕事の可視性が低い 進行中の仕事が複数のツールにまたがっていると、AIによる推奨事項の精度が低下します タスク、タイムライン、依存関係を一貫して最新の状態に保つ 優先度が変わった際にプランを調整できない 新しい仕事がシステムに追加されるにつれ、静的なプランは次第に同期から外れていきます 優先度や範囲が変更された際は、いつでもキャパシティシナリオを再実行できます

🔍 ご存知でしたか？人間の認知能力は一定ではありません。研究によると、私たちの作業負荷はリアルタイムで急速に変動しており、こうした変動が過負荷や業務の疎かに繋がる可能性があります。

ClickUpで最適なプランを立てよう

AIを活用したリソース計画は、チームの業務に対する考え方を変えます。このシステムは、リアルタイムの作業量、過去の納品実績、実際の空き状況を分析し、チームが対応可能な業務範囲を提示します。この変化により、より適切なプラン立案が可能になります。

ClickUpは、タスク、スキル、時間データ、優先度、依存関係など、すべてを一元管理します。これにより、ClickUp Brainは手作業による準備なしに、キャパシティの予測、リスクの特定、そしてより適切な割り当てを提案することができます。

業務の進捗に合わせてプランが常に最新の状態に保たれる自動化機能とAIエージェントに加え、ダッシュボードによりキャパシティの逼迫状況が一目で可視化されます。

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よくある質問（FAQ）

リソース計画のためのAIは、データと機械学習を活用して、仕事全体における人員、時間、スキルの最適な配分を予測します。これにより、チームは仮定ではなく実際の利用パターンに基づいてキャパシティをプランできるようになります。

AIが過去および現在の業務を分析し、人員配置、タイムライン、作業負荷の配分に関する意思決定を支援します。手作業では見つけにくい洞察、リスク、推奨事項を提示することで、プランナーをサポートします。

AIはタスク履歴、工数見積もり、納期、および稼働状況を分析し、将来の需要を予測します。これにより、チームが特定の期間に現実的に引き受けられる仕事量が明らかになります。

仕事が複数のプロジェクトにまたがっている場合、優先度が頻繁に変わる場合、あるいはプランが推測に大きく依存している場合、チームはAIを活用すべきです。AIは入力情報の変化に素早く適応し、プラン策定にかかる負担を軽減します。

AIは、タスクデータ、所要時間、納期、チームの空き状況、スキル、および過去のパフォーマンスに基づいて動作します。データの一貫性が高ければ高いほど、より適切な提案が可能になります。

はい。小規模チームは、キャパシティのリミットを明確に把握し、バーンアウトを防ぎ、手作業での追跡なしに現実的な仕事プランを立てられるというメリットがあります。