ゲーム開発のプラン・設計・進捗管理に役立つ無料テンプレート集

あなたのゲームは魅力的なコアループ、独自のアート、ほぼ動作するビルドを備えています。しかしバグリストはDiscordに散らばり、レベルメモはGoogle ドキュメントに埋もれ、あの最終「承認済み」カットシーンスクリプトがどこへ消えたのか誰も知らない状態です。
それは制作パイプラインではない。仕事の拡散だ。
インディーチームやスタジオがより迅速かつスリムに作品をリリースする中、プランを立て、明確に実行する能力こそが競争優位性となる。単一のレベルを構築する場合でも、リリース準備を進める場合でも、勢いに遅れを取らないシステムが必要です。
このガイドでは、設計ドキュメントからスプリントボードまで、最高のビデオゲームテンプレートを厳選。開発効率の向上、チーム連携の強化、リリース前の手間のかかる再構築を回避するお手伝いをします。
ゲーム開発者向けベスト12ビデオゲームテンプレート一覧
インディー開発者、スタジオ、初めてのゲーム制作を始める方まで、これらのテンプレートはゲーム開発の全フェーズを整理し、プランし、効率化するのに役立ちます。
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUp ゲームデザインテンプレート
|無料テンプレートを入手
|インディー開発者、ゲームデザインを学ぶ学生、意思決定の記録と実行状況の追跡を行うスタジオ向け
|目標、ゲームシステム、アセットを管理するゲームデザインドキュメント。リストビューとタイムラインビューをサポート。
|ClickUp ドキュメント + リスト + ガント + 作業負荷 + カレンダー
|ClickUp バグおよび問題追跡テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ビルド間でバグを追跡する品質保証（QA）テスター、開発者、スタジオ
|割り当て、優先度、ステータスを追跡する中央バグログ。再現情報とファイルを一元管理します。
|ClickUpフォルダ (5ビュー)
|ClickUpタスク管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロトタイプからローンチまで制作を管理するインディー開発者や小規模スタジオ向け
|マイルストーン/機能別のタスク計画：所有者、期日、依存関係をサポート
|ClickUpフォルダ（3ビュー）
|ClickUp ストーリーボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ストーリー主導型ゲームのプランを立てるナラティブデザイナーやクリエイティブチーム向け
|シーンとシーケンスのプラン立案；変更追跡と承認プロセス
|ClickUp ホワイトボード
|ClickUpクリエイティブブリーフ文書テンプレート
|無料テンプレートを入手
|スタジオやインディーチームがクリエイティブの方向性を早期に統一
|目標、対象者、トーン、成果物を定義するクリエイティブブリーフドキュメント
|ClickUpフォルダ（3ビュー）＋ドキュメント＋ホワイトボード
|ClickUp スクラム＆スプリントプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|アジャイル開発チームとプロデューサーが反復サイクルを実行
|ステータス、障害、レビューを伴うバックログとスプリントプラン
|ClickUpフォルダ (4ビュー)
|ClickUp 製品ローンチプランチェックリストテンプレート
|無料テンプレートを入手
|ローンチ仕事を調整するインディースタジオとパブリッシャー
|カスタムステータスと追跡用キーフィールドを備えたローンチチェックリスト
|ClickUp リスト + ボード + カレンダー + タイムライン
|ClickUp アセット管理テンプレート
|無料テンプレートを入手
|アセット、ツール、ライセンス、機器を管理するチーム
|カスタムステータスとタイムライン可視性によるアセット追跡
|ClickUp リスト + ボード + テーブル + タイムライン + カレンダー + 作業量 + ガントチャート
|ClickUp マーケティングプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|キャンペーンやローンチプランを立てるインディーチームやスタジオ向け
|目標設定、タスクベースのプラン立案、進捗管理ビュー
|ClickUp リスト + ボード + カレンダー + タイムライン + ガント + 作業負荷
|Template.net提供のビデオゲームスクリプトテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|ナラティブデザイナー、ボイスオーバー（VO）チーム、インディー開発者によるスクリプト共有
|編集可能なスクリプトレイアウト（エクスポート機能付き：Word/ドキュメント/PDF形式）
|Template.net オンラインエディター + ダウンロード可能なフォーマット
|Template.net提供 ビデオゲーム撮影スケジュールテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|スタジオやインディーチームが、ボイスオーバー、モーションキャプチャー（モキャプ）、キャプチャー撮影日を調整する際に活用できます。
|エクスポート可能なフォーマットでの撮影/セッションスケジュール管理
|テンプレート.net オンラインエディター + ダウンロード可能なフォーマット
|Geniallyによるキャラクターシートテンプレート
|このテンプレートをダウンロード
|一貫性のあるキャラクターを構築するゲームデザイナー、アーティスト、教育者向け
|バックストーリー、特性、参照情報用のインタラクティブなキャラクターシート
|インタラクティブなオンラインテンプレート＋ダウンロード
ビデオゲームテンプレートとは？
ビデオゲームテンプレートとは、設計ドキュメント、バグ追跡、スプリント、ローンチチェックリストなど、開発の一部をプランするための既製の構造です。
毎回白ページから始める代わりに、制作に没頭している時に忘れがちなセクションが既に組み込まれたフォーマットから始められます。
ほとんどのゲームテンプレートは、決定事項の記録や、ゲームシステム・ステージ構成・アセット・テストメモ・リリースタスクといった中核要素の一貫性維持を支援します。個人開発でもチーム開発でも、これらのテンプレートを活用すれば見落としを防ぎ、アイデアからリリースまでのプロセスを加速できます。
優れたビデオゲームテンプレートの条件とは？
優れたビデオゲームテンプレートは、プランを明確に保ちつつ、あなたのジャンルやワークフローに合った機能を提供すべきです。
理想的なビデオゲームテンプレートには以下の要素が必要です：
- コンセプト、ゲームプレイ、メカニクス、キャラクター、アセット、テストの各セクションを明確に区分け
- 計画とドキュメント作成のためのわかりやすい構造
- 変更点、フィードバック、改訂内容を記録するスペース
- 主要なプロジェクトツールやワークフローとの互換性を備えています
- カスタマイズ可能なフィールドで、様々なチームやゲームスタイルに合わせてテンプレートを適応させられます
- チームやスタジオ向けのリアルタイム共同作業機能
- 組み込みのチェックリストとタイムラインで、プロジェクトの完全な追跡を実現します
12のベストビデオゲームテンプレート
ゲーム開発はもはやファイルやタスクの管理だけではありません——知性の管理が求められています。しかしドキュメント・チャット・メモ・プラン管理用のAIツールが別々のシステムに分散していると、いわゆる「AIの拡散」が生じます：断片化した洞察、散在する更新情報、そして統一された情報源の欠如です。
そこでClickUp の統合型AIワークスペースがゲームを変える。タスク、ドキュメント、アセット、タイムライン、そして新たにAIまで、すべてをあなたの仕事を理解する単一プラットフォームに集約。単なるスピードアップではなく、よりスマートな進捗管理を実現します。
以下に、12種類のゲーム開発テンプレートをご紹介します。これらは手戻りを減らし、見落としをなくし、実際にリリースを成功させるために設計されています——最初のゲームメカニクスのスケッチからグローバルリリースプランまで、あらゆる段階で活用できます。
1. ClickUp ゲームデザインテンプレート
開発に没頭していると、チームが実際に合意した内容を忘れがちです。ClickUpゲームデザインドキュメントテンプレートは、コアループ、メカニクス、機能、アセットプランを編集可能なhubに集約。スプリント途中で決定事項が消える心配がありません。
ClickUp Docsテンプレートとして構築されており、目標、機能、ゲームプレイ教育、メカニクス、アセットを網羅するように設計されています。さらに、リスト、ガント、作業量、カレンダーなどの機能を活用して、より広範なワークフローの構築をサポートします。また、共同編集、自動化、画面録画、プロセス内のAIを活用した追跡機能も備えています。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- 開発目標を定義し、チームが「完了」の意味を確認できるようにします
- 機能とメカニクスを明確化し、スコープ決定を早期に記録する
- アセットを文書化することで、アート、オーディオ、UIの仕事が繰り返し再計画されるのを防ぎます
- リスト、ガントチャートビュー、ワークロードビュー、カレンダーの各ビューを活用し、ドキュメントを超えたワークフローを構築しましょう
- 共同編集、自動化、画面録画で進捗を追跡し、更新状況を可視化
✨ こんな方に最適： 決定事項の記録と実行状況の追跡を同一場所で管理できるゲームテンプレートを求める、インディー開発者、ゲームデザインソフトウェアユーザー、学生、スタジオ。
💡 プロの秘訣：優れたゲームデザイン文書は、ゲームメカニクス、レベル、開発範囲が進化し続ける中で常に最新の状態を保つ場合にのみ有用です。
ClickUp Docsをドキュメントの「信頼できる情報源」として活用しましょう。そうすれば、スプリントごとにセクションをタスクにコピーする必要がなく、直接制作作業と接続できます。ClickUp Docsはネストされたページ、テーブル、埋め込み、テンプレートをサポートし、リアルタイムで共同作業が可能。ドキュメントから直接テキストを追跡可能なタスクに変換できます。
アイデアから実行へチームを前進させるために：
- ClickUp Docsでゲームデザインドキュメントを起草し、戦闘・UI・音響・レベルデザインなどの主要な段落をタスクに変換しましょう
- ClickUpホワイトボードでコアループ、クエストフロー、カットシーンをスケッチし、フレームをタスクにリンクさせれば、「なぜ」が「何を」に紐づけられた状態を維持できます。
- ドキュメント内に「変更履歴」セクションを1つ設け、仕様変更時には所有者をタグ付けして全員に周知しましょう
/AIは、ユーザーガイドや標準操作手順書から法的契約書や製品説明書に至るまで、文書作成を容易にします。
📽️ このビデオでは、実例と実績のあるプロンプトを用いて、AIを活用したドキュメント作成方法を実演します。
2. ClickUp バグおよび問題追跡テンプレート
Discordでバグが報告され、メッセージで再現され、誰かの個人メモで「追跡」されている状態では、優れたビルドでも問題を感じさせます。ClickUpのバグ・課題追跡テンプレートは、チームに問題用の共有ログを提供し、テストから修正までの過程で情報が失われることを防ぎます。
構造化されたレポート作成、割り当て、優先度、解決状況の追跡をサポートするように設計されているため、QAチームと開発チームが同じ問題を再優先順位付けする無駄な時間を削減できます。再現ステップ、スクリーンショット、ログ、ステータス更新を問題レコードに紐づけて管理できるため、誰もが推測作業なしにすぐに作業を引き継げます。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- 深刻度、所有者、プラットフォームを明確に記録できるバグレポートフィールド
- 問題を適切なチームメンバーに割り当て、修正がバックログで滞るのを防ぎましょう
- オープンから解決までのステータスを追跡し、QAが再テストすべき箇所を常に把握できるようにします
- スクリーンショット、ログ、再現ステップを問題記録に保存し、スムーズな引き継ぎを実現
- 機能を単位に、レベル単位に、ビルド単位に問題をグループ化すれば、パターンがより早く見えてくる
✨ こんな方に最適： ビルド間で常に最新の状態を保てる信頼性の高いバグログが必要なQAテスター、開発者、スタジオ。
💡 プロのコツ：ClickUpエージェントを数種類のターゲットを絞った自動化機能と組み合わせれば、チームが迅速に動いている時でもQAパイプラインを安定させられます。
ClickUpエージェントは、指定した指示（事前構築済みオプションやノーコードビルダーを含む）に基づいて自律的に動作します。リーダーシップ向けチャネルへの更新情報の要約や、アクションアイテムからのタスク作成など、反復的で時間のかかるワークフローにも最適です。
ゲームテストに最適な実践的なセットアップ例：
- ClickUpエージェントを活用して日々のバグ活動を要約（新規重大問題、ブロック要因、解決済み事項）し、開発チャネルに整理された更新情報を投稿しましょう
- 自動化機能を活用して予測可能なステップを実現 割り当てルール、ステータス変更、トリガーとアクションを使った期限超過リマインダーなど
- チームが他のツールで成果物を管理している場合、ClickUpエージェントは接続アプリ（Google DriveやGitHubなど）からコンテキストを取得し、バグ報告に適切なリンクを表示します。
3. ClickUp タスク管理テンプレート
開発プランが頭の中だけにあると、何かがずれるたびにプランを再構築し続けることになります。ClickUpタスクテンプレートは、個人開発でも小規模スタジオの調整でも、仕事を割り当てやレビューが可能な実際のプランに変えるお手伝いをします。
マイルストーン、役割、機能領域ごとにタスクを整理するための柔軟な基盤です。テストやビルド準備の進捗を追跡しながら、制作を前進させ続けたい場合に特に効果を発揮します。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- 機能を単位としたタスク、レベル単位のタスク、マイルストーン単位のタスクに開発を分割し、開発範囲の可視性を高めます
- 優先度が変わっても仕事が滞らないよう、所有者や期限を設定しましょう
- 依存関係を追跡し、期限が迫る前に「ブロックされた」仕事が明確になるようにします
- チームの働き方に合わせて、リスト形式・ボード形式・カレンダー形式のレイアウトで今後の進捗を確認しましょう
- 進捗を一箇所で記録し、更新情報がチャットやドキュメントに分散しないようにします
✨ こんな方に最適： タスクのプラン、進捗の追跡、プロトタイプからリリースまで一貫性を保つための場所を一つにまとめたいインディー開発者や小規模スタジオ。
🧠 豆知識: ソフトウェア工学の研究によると、開発者は1,000行のコードごとに15～30個の欠陥を導入し、その修正には初期機能の記述よりも多くの時間がかかることが多い。
📮 ClickUpインサイト：知識労働者の92%が、チャット、電子メール、スプレッドシートに散在する重要な意思決定を紛失するリスクに直面しています。
そこでClickUpの出番です。強力なタスク管理機能により、会話から即座に行動へ移行できます。チャットメッセージ、コメント、ドキュメント、さらには電子メールからも、ワンクリックで直接タスクを作成可能です。
お客様からの声 をご紹介します！
プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての業務にClickUpを活用しています。クリエイティブチームにとって非常に有用であり、ワークフローの改善と効率化を実現しました。
プロジェクト管理プラットフォームはマーケティングチームにとって不可欠であり、他部門との接続を強化できる点が特に気に入っています。私たちは文字通り毎日、すべての手続きにClickUpを活用しています。クリエイティブチームにとって非常に有用であり、ワークフローの改善と効率化を実現しました。
📖 こちらもご覧ください：UXデザインツール
4. ClickUp ストーリーボードテンプレート
ストーリー重視のゲーム開発では、プロットがドキュメントに、カットシーンリストがスプレッドシートに、ビジュアルリファレンスがフォルダに散らばっていると混乱します。 ClickUpストーリーボードテンプレートを使えば、シーンやシーケンスを整理し、反復作業中でも物語の流れを統一できます。
カットシーン、チュートリアル、クエスト、さらにはUIフローのプランにも役立ちます。このストーリーボードテンプレートは、複数の関係者が同じシーンを文脈に沿って確認し、全てを書き直すことなくフィードバックを残す必要がある場合に特に有用です。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- シーンとシーケンスをプランし、物語構造を明確に保ちましょう
- シーンごとの変更を追跡し、修正作業で以前の決定が消去されないようにします
- シーケンスごとにリファレンスを収集し、アートチームとナラティブチームが同じ素材を確認できるようにする
- シーンに所有者を割り当て、脚本・ボイスオーバー・実装作業の連携を保ちます
- 承認状況を可視化して、「最終稿」の混乱を招くリリースを防ぎましょう
✨ こんな方に最適： 多くのシーンと修正を重ねるストーリー重視のゲームを開発するナラティブデザイナーやクリエイティブチーム。
💡 プロの秘訣：ゲーム制作で最も難しいのは一貫性を保つこと——特に制作途中のフィードバックを文書化する際です。ClickUp BrainGPTの 「音声入力」機能を使えば、プレイテストのメモを記録したり、進捗を要約したり、「どのレベルに未修正のバグが最も多い？」といった質問をしたり——集中を途切れさせることなく、すべてを簡単にこなせます。
Chrome拡張機能でGitHub、Google Drive、ワークスペースを横断検索可能。ClaudeやChatGPTなど複数のAIモデルから選択でき、ClickUpのプライバシー優先設計で知的財産を安全に保護します。
5. ClickUpクリエイティブブリーフ文書テンプレート
チームがゲームの目指す方向性を共有できていないと、個々の優れた仕事がバラバラになってしまいます。ClickUpクリエイティブブリーフテンプレートを使えば、早い段階でビジョンを明確化できるため、アート、ライティング、UX（ユーザーエクスペリエンス）デザイン、開発のすべてが同じターゲットに向かって進みます。
目標、対象ユーザー、トーン、主要成果物、制約事項を体系的に整理するフレームワークを提供し、プロジェクトの進展に合わせて簡単に更新できます。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- 目標、対象ユーザー、クリエイティブ手法を定義し、チームが早期に方向性を一致させる
- プラットフォームターゲットやスコープなどの制約を記録し、意思決定を現実的な基盤に保ちましょう
- ステークホルダーと1つのブリーフを共有し、フィードバックを同一の文書管理ワークフロー内で実施できるようにします
- 企画書を制作タスクにリンクし、実行段階との接続を維持しましょう
- 修正履歴の可視性を高め、「現在の方向性」が不明瞭になることを防ぎます
✨ こんな方に最適： 制作開始前にクリエイティブの方向性を統一するための簡潔なブリーフが必要なスタジオやインディーチーム。
💡 プロの秘訣： クリエイティブブリーフで中核要素（目的、期待される成果、タイムライン、予算）が固まったら、ClickUp Brainを使ってそのドキュメントを実行可能なプランに変換しましょう。
ClickUp Brainにブリーフを「指針となる目標」に要約させ、チームが参照できるようにします。その後、成果物と制約事項を抽出して短いチェックリストを作成し、すべてを簡単に追跡できるようにします。
ClickUp Brainはドキュメントを数秒で要約できるため、制作途中で仕様が変更される場合でも、関係者の認識を常に一致させるのに最適です。
6. ClickUp スクラムおよびスプリントプランテンプレート
スプリント計画が曖昧で、バックログに優先順位が付けられず、障害が発見されるのが遅すぎると、ゲーム開発の期限は遅延します。ClickUpのスクラムおよびスプリント計画テンプレートは、反復可能なスプリント構造を提供します。これにより、反復計画を立て、改善をリリースし、バックログから完了まで仕事の可視性を確保できます。
スプリント作業の整理と進捗レビューを目的として設計されており、チームが同じ過ちを繰り返すことなく、各サイクルから学びを得られるようにします。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- バックログアイテムを整理し、スプリント計画を明確な優先度から開始できるようにします
- スプリント作業をステータス別に追跡し、日々の進捗を可視化
- 障害要因を記録し、行き詰まった仕事を早期に特定できるようにします
- スプリントの成果をレビューし、反復ごとにプランを改善しましょう
- スプリント計画とデリバリータスクを統合し、引き継ぎを明確に保つ
✨ こんな方に最適： 頻繁なビルドと構造化された反復をサポートするsprintシステムを求めるアジャイル開発チームやプロデューサー。
📖 こちらもご覧ください: スプリント振り返りテンプレート：成功するスプリント振り返りの実施方法
7. ClickUp 製品ローンチプランチェックリストテンプレート
トレーラーの締切、QAゲート、ストア用アセット、パッチノート、コミュニティ向け更新情報などがそれぞれ別の場所で管理されると、ローンチ作業はストレスが溜まります。ClickUp製品ローンチチェックリストテンプレートは明確なタイムラインとチェックリストを提供し、すべてのローンチタスクが確実に管理され、進捗状況が可視化された状態を維持します。
チームがタイムラインとリソースを調整し、リアルタイムの進捗管理をサポートすることで、関係者が常に現状を把握できるように設計されています。完了、レビュー待ち、進行中、保留、待機中といったカスタムステータスに加え、タスクカテゴリや期間などのカスタムフィールドを備え、リリース作業を整理整頓します。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- リリースタスクの効率的なタイムラインを作成し、期限を明確にします
- リリース前に重要な仕事を見落とさないよう、準備作業を整理しましょう
- 進捗をリアルタイムで追跡し、全員がブロックされている箇所を把握できるようにします
- 「完了」「レビュー待ち」などのステータスを活用して承認プロセスを管理
- タスクカテゴリと期間を記録し、ローンチ仕事を可視化して管理
✨ こんな方に最適： マーケティング、QA、ストアセットアップ、ローンチ後のフォローアップを1つのチェックリストで調整するインディースタジオやパブリッシャー。
💡 プロの秘訣： リリース準備会議やプレイテストの振り返りには、ClickUp AIノートテイカーを活用しましょう。
議論の内容を可視化し、決定事項を要約し、アクションアイテムを明確化することで、「リリース前に修正すべき点」を即座に割り当てられたタスクに変換できます。
8. ClickUp アセット管理テンプレート
ゲームファイルはあっという間に増えます。最終版がどれか、誰が何を所有しているか、ファイルの保存場所を管理していなければ、既に作成したアセットを再作成することになります。ClickUpアセット管理テンプレートは、アセットデータの整理・保存、使用状況の追跡、タイムラインの可視化（シンプルなガントチャートを含む）を支援します。
アセット管理全般向けに設計されていますが、アートパック、オーディオライブラリ、ライセンス、デバイス、機材の追跡など、ゲーム制作のニーズにも柔軟に対応します。完了、機能確認済み、購入中、修理中、売却中といったカスタムステータスに加え、修理カレンダーやコストビューなど複数のビューを備え、時間の経過に伴う更新状況やコストを追跡可能です。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
✨ こんな方に最適： アート／オーディオアセット、ツール、ライセンス、制作機材など、増え続けるライブラリを管理するチーム。リリースまで整理整頓を維持する必要がある場合に。
📖 こちらもご覧ください： 開発者向けAIツール：コーディング効率を向上させる
9. ClickUp マーケティングプランテンプレート
優れたゲームでも、マーケティング業務の進捗管理や結果分析が行われないと、期待通りの成果を上げられません。ClickUpマーケティングプランテンプレートを使えば、キャンペーンのプラン立案と最適化を一元管理できます。目標設定のスペースを構築し、仕事を実行可能なタスクに分割。その後、ClickUpタスクで進捗を追跡可能です。
このClickUpテンプレートには、進捗を監視・追跡するための「キャンセル」「完了」「進行中」「入力待ち」「計画中」といったカスタムステータスや、「主要成果」「タイムライン」「目標」「進捗ボード」といったカスタムビューが含まれています。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- 達成可能なマーケティング目標を設定し、プランの進捗を測定可能に保ちましょう
- プロモーションをタスクに分割し、ローンチの仕事が「誰かの頭の中だけ」に留まらないようにする
- 進捗をメトリクスで追跡し、結果に基づいてキャンペーンを調整できるようにします
- 複数のビューを活用し、タイムラインと主要結果を1つのプランで管理
- キャンペーンが重複する場合でも、時間追跡、タグ、依存関係で仕事を追跡
✨ こんな方に最適： ストアページ、ソーシャルコンテンツ、プレス向け広報、コミュニティ向け情報発信をローンチタイムラインと並行してプランするインディーチームやスタジオ。
🧠豆知識：最も初期かつ有名なビデオゲームのイースターエッグの一つは、1980年にアタリ2600向けに発売された『アドベンチャー』に登場しました。開発者ウォーレン・ロビネットによって隠されたものです。
📖 こちらもご覧ください： ワークフロー自動化の例
10. Template.net提供のビデオゲームスクリプトテンプレート
ダイアログやカットシーンのスクリプトが複数のファイルに分散していると、修正が困難になり実装も複雑化します。Template.netのビデオゲームスクリプトテンプレートなら、一からフォーマットする手間がなく、オンラインで編集可能なレイアウトを即座に提供。共同作業者との共有も容易です。
Microsoft Word、Google ドキュメント、PDFなど一般的なフォーマットに対応したオンラインダウンロードワークフローもサポート。異なるツールを使用するライター、俳優、ローカライズパートナーにスクリプトを手渡す必要がある場合に特に便利です。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- 構造化されたスクリプトファイル1つで、対話とカットシーンをドラフト化
- 文字のセリフを読みやすく保ち、レビューを迅速化しましょう
- 複数のドキュメントにコピー＆貼り付けすることなく、チームとバージョンを共有できます
- Word、Google ドキュメント、PDF などの一般的なフォーマットにエクスポートして、引き継ぎをスムーズに行えます。
- 最終スクリプトをタスクと共に保存し、実装が接続された状態を維持
✨ こんな方に最適： オンラインで編集可能で、共同作業者向けにエクスポートできるシンプルなスクリプトフォーマットを求めるナラティブデザイナーやインディー開発者。
📖 こちらもご覧ください: チームの創造性を刺激するブレインストーミングテンプレート
11. Template.net提供 ビデオゲーム撮影スケジュールテンプレート
ボイスオーバーセッションやカットシーン収録は、空き状況やタイミングをメッセージや記憶で追跡していると混乱しがちです。Template.netのビデオゲーム撮影スケジュールテンプレートは、セッションをスケジュールフォーマットで整理し、制作日を計画的に進めるのに役立ちます。
他のTemplate.netファイルと同様、エディターを最優先としたワークフローを基盤とし、一般的なダウンロードフォーマットに対応したエクスポートオプションを備えています。これは、スケジュールをコアチーム以外と共有する必要がある場合に便利です。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
✨ こんな方に最適： 限られた時間枠内でボイスオーバー、モーションキャプチャー、カットシーン収録などの記録コンテンツを調整するスタジオやインディーチーム。
📖 こちらもご覧ください:ソフトウェアプロジェクト管理のベストプラクティス
12. Geniallyによるキャラクターシートテンプレート
バックストーリーの「実在バージョン」が1つのドキュメントに存在し、ビジュアルリファレンスが別の場所に散在していると、キャラクターの一貫性が損なわれます。Geniallyのキャラクターシートテンプレートは、共有可能な構造化されたキャラクターシートを提供し、ライターとデザイナーが同じ情報源に基づいて作業できるようにします。
このGeniallyテンプレートは、コード不要でインタラクティブかつ共有可能なコンテンツ作成を可能にし、技術に詳しくないユーザーに最適です。
🌻 このテンプレートがお役に立つ理由：
- キャラクターのアイデンティティ詳細を1枚のシートにまとめ、ライターとアーティストの認識を統一
- 一貫したビジュアルとキャラクター設定のメモを記録し、修正が迷走しないようにしましょう
- 大規模なキャストでも整理整頓を保つため、役割ごとに1枚のキャラクターシートを共有しましょう
- チームで簡単にレビューできるフォーマットでシートを提示しましょう
- 非プレイヤーキャラクター（NPC）間で同じ構造を再利用し、ドキュメントの一貫性を保ちます
✨ こんな方に最適： キャラクターシートを共有・管理しながらキャストを拡大したいゲームデザイナー、アーティスト、教育者。
💡 プロのコツ：ドキュメント、タスク、メモを頻繁に切り替える場合は、変更点を要約するためにClickUp Brainを活用しましょう。
プレイテストのフィードバックをドキュメントに保存し、ClickUp Brainに主要な問題を抽出させ、所有者や優先度を設定したタスク案を作成させれば、手動でのコピー＆貼り付けなしでテンプレートを最新の状態に保てます。
ゲーム開発チームがテンプレートシステムを必要とする理由
ビデオゲームの制作は高度に協働的で多分野にわたるプロセスであり、体系的なシステムがなければ、核心的な詳細が抜け落ちやすくなります。
テンプレートがこれまで以上に重要である理由は以下の通りです：
- 迅速な反復＝増大する混乱：開発者がより速くリリースする中、ドキュメントとタスク追跡が遅れてはいけません。テンプレートは毎回チームに構造化された出発点を提供します
- 作業の分散は現実の問題です：設計ドキュメントが1つのアプリ、スプリントメモが別のアプリ、バグ報告がチャットにあると、進捗は遅くなります。テンプレートはワークフローを統合し、無駄な努力を削減するのに役立ちます
- 拡張がより簡単になる： インディーチームがスタジオへと成長します。意思決定、アセット、制作タスクの記録方法を早期に標準化すればするほど、一貫性を保ちながら拡張しやすくなります。
初めてのゲーム制作でも50作目でも、構造化されたテンプレートを活用すれば、流れを途切れさせることなく作業を加速できます。
ClickUpがゲーム開発に最適な理由
ほとんどの開発チームは、ベータ版段階までにスプレッドシートや基本的なタスクリストでは対応しきれなくなります。そこでClickUpが真の優位性をもたらします。
ゲーム開発において、このテンプレートが他と一線を画す理由は以下の通りです：
- オールインワンワークスペース：ドキュメント、ストーリーボード、バグログ、アセット、スプリントプラン、クリエイティブブリーフを一元管理。タブの切り替えやツールの過剰使用はもう不要です。
- 組み込みのカスタマイズ機能：カスタムフィールド、ビュー、ClickUp自動化を活用し、ジャンル・チーム規模・ワークフローに合わせてClickUpを最適化
- リアルタイム可視性：ClickUpのダッシュボードとガントチャートビューで、制作からQAサイクルまですべてを一元管理
- ClickUp Brain: デザインドキュメントの作成、フィードバックの要約、決定事項のタスク化、ツール横断検索をAIが支援。音声操作にも対応。
G2レビュアーのコメントをご紹介します：
ClickUpは私たちのクリエイティブマーケティングエージェンシーにとって画期的なツールです。毎日活用しています！タスクやプロジェクト全体を整理し、ワークロードビューと見積もり時間を組み合わせることでチームのキャパシティ管理が容易になります。全てがカスタマイズ可能な点が特に気に入っています——当社のワークフローに完全に適合させられるのです。複数のプロジェクトの進捗を同時に追跡し、共同作業を行うのにも最適です。
ClickUpは私たちのクリエイティブマーケティングエージェンシーにとって画期的なツールです。毎日活用しています！タスクやプロジェクト全体を整理し、ワークロードビューと見積もり時間を組み合わせることでチームのキャパシティ管理が容易になります。全てがカスタマイズ可能な点が特に気に入っています——当社のワークフローに完全に適合させられるのです。複数のプロジェクトの進捗を同時に追跡し、共同作業を行うのにも最適です。
チームがGitHub、Drive、Unity、Figmaなどのツールを既に使用している場合でも、ClickUpはそれらと連携し、アイデアからリリースまでエコシステムをシームレスに接続します。
優れたビデオゲームは、プランと優れたテンプレートから始まる
多くのゲーム開発チームは寄せ集めのシステムから始めます。あるチームでは、クリエイティブブリーフが1つの文書に、ゲームメカニクスのメモが別の文書に、制作進捗がチャットに散らばっているかもしれません。
数回の反復を重ねると、何が変わったのかを記憶するのが難しくなります。これが仕事の拡散であり、設計決定からQA承認に至るまで、すべてのプロセスを静かに遅延させるのです。
無料テンプレートは計画と構築をより明確に進める手段を提供します。ゲームの進化に合わせて、早い段階でビジョンを文書化し、関係者の認識を統一できます。リリース時には「ローンチチェックリスト」と「マーケティングプラン」が各工程の進捗管理を支援し、リリース作業が土壇場での慌てふためきに陥るのを防ぎます。
ClickUpがこれらのテンプレートに真のホームを提供します。
ドキュメント、タスク、アセット、承認プロセスを1つのワークスペースで接続し、プロジェクトの拡大に伴いClickUpのAI機能を活用して雑務を削減できます。
より効率的に仕事をする準備はできていますか？ClickUpに登録して、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルタイムコラボレーション機能をご利用ください。
よくある質問
ゲームデザインテンプレートはゲームのプラン立案を支援します。ゲームシステム、キャラクター、ステージ、ストーリーなどを網羅。テンプレートは既成のレイアウトを提供するため、開発中にゲームの重要な要素を見落とす心配がありません。
はい。インディー開発者は、デザインからマーケティングまですべてを自身で管理することがよくあります。テンプレートはアイデアの整理、進捗の追跡、プラン立案の初期段階から進めることで時間の節約に役立ちます。
コンセプト、ゲームプレイシステム、キャラクター、アセット、テストメモの各セクションを備えているべきです。優れたテンプレートは変更履歴の追跡、チームワークの促進、既存ツールとの連携もサポートします。
バグ追跡テンプレートを使用して、プラットフォーム、深刻度、スクリーンショットなどの詳細を伴う問題を記録しましょう。これにより、すべての問題を1か所に集約でき、混乱なくチームがバグをより迅速に修正できるよう支援します。
はい。多くのテンプレートは柔軟性があります。例えば、RPGゲームにはクエストやスキルツリーのセクションが必要かもしれませんが、プラットフォーマーゲームにはレベルタイミングやレイアウトの詳細が必要かもしれません。
ClickUpなら、ゲーム関連ドキュメント、タスク、バグ、スプリントをすべて一箇所にまとめて管理できます。そのテンプレートは、個人開発者でもチーム開発者でも、ゲーム制作のあらゆる段階の計画・追跡・運営に活用可能です。