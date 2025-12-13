よりスマートなチームチャットと自動化を実現する主要なGlue AI代替ソリューション

チームは仕事推進のためにGlue AIに依存していますが、成長するチームには新たな要求が生じます。

エンジニアはより高度な制御を求め、自動化推進担当者はよりクリーンなオーケストレーションを推進し、経営陣は摩擦を生まずに拡張可能なプラットフォームを必要としています。

リミットを感じ始めた時点で、Glue AIの代替ソリューションを探すことが現実的な次のステップとなります。

ワークフローに制約を感じている場合や、技術的目標に合致する柔軟性をエージェントに必要とする場合、他の選択肢を検討することは理にかなっています。より適したソリューションは、コラボレーションを強化し、意思決定を効率化し、チームが求めるペースをサポートすることができます。

本ブログ記事では、トップ10のGlue AI代替ツールを徹底解説します。さあ、始めましょう！💪🏼

主要なGlue AI代替ツール一覧

主要なGlue AI代替ツールとその特長を以下にご紹介します。👇

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 製品開発、運用、企業PMOチーム向けAI駆動プロジェクト自動化とチャットからタスクへの連携 ClickUp Brain：文脈に応じたAI回答を提供自動化：トリガーベースのワークフローと反復タスク処理を実現Agents：プロジェクトやドキュメントを横断したAIタスク実行を可能に Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 Coworker.ai 複数の部門を横断した迅速なワークフロー自動化を実現するノーコードエージェント構築 ビジュアルドラッグ＆ドロップエージェントビルダー、webhookトリガー、バージョンロールバック機能付きサンドボックステスト、パフォーマンス監視ダッシュボード、役割ベースの許可管理 カスタム価格設定 Slack リアルタイムコラボレーションと成長するチームのための、チャットネイティブなプロセス自動化とメッセージインテリジェンス 絵文字とキーワードトリガー、AI要約、プロジェクトコンテキスト用キャンバス、カスタムアプリ展開のためのCLIサポート、チャンネル固定機能 無料；有料プランはユーザーあたり月額8.75ドルから Microsoft Teams Microsoft 365 組織向け企業コラボレーションとAI自動化 要約と下書き作成のためのコパイロットAI、Power Automate統合、eディスカバリ保持管理、チャネルモデレーション、SharePointとOutlookの同期 無料；有料プランはユーザーあたり月額7.20ドルから Google Chat Google Workspaceチーム向け軽量AIメッセージングとChromeネイティブコミュニケーション Geminiメッセージ要約、メッセージからタスクへの変換、スペース固定、キーワードフィルタリング、Apps Scriptボット 無料試用版；プランはユーザーあたり月額8.40ドルから Mattermost 規制対象業界やコンプライアンス重視の業界向けに、セキュリティを確保した自社管理型チームメッセージングを実現 オンプレミス展開、SSO/SAML管理、インシデント対応プレイブック、完全なエクスポートログ、深い連携のためのプラグインマーケットプレイス 無料試用版；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから（年額課金） Rocket. チャット 内部チームと公開チャットチャネルを横断するオムニチャネルメッセージングによるサポートとフィールド業務の連携 リアルタイム翻訳、役割ベースの許可管理、チャットボット自動化、分析ダッシュボード、メッセージ保持ポリシー 無料；有料プランはユーザーあたり月額8ドルから（年額課金） Twist 分散チーム向け非同期・スレッド優先通信と、集中型＋複雑なワークフローを実現 専用スレッドスペース、スレッドリマインダー、リッチフォーマット対応の長文更新、PDFスレッドエクスポート、選択の通知 無料；有料プランはユーザーあたり月額8ドルから CrewAI PythonでAIシステムを構築する技術チームのためのマルチエージェントオーケストレーション 役割定義型エージェント動作、順次/並列/階層的ルーチン、マルチLLM選択、実行ログ、メモリシステム カスタム価格設定 AutoGen 研究・エンジニアリング部門向け会話型エージェントによる問題解決 対話型エージェント推論、コード実行サンドボックス、会話の再生機能、応答キャッシュ、終了条件 無料（オープンソース）

ClickUpにおけるソフトウェア評価方法 編集チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Glue AIの代替ツールで重視すべきポイントとは？

Glue AIの代替ツールを探す際には、文脈を理解し、システムと深く接続し、AIを活用して常時監視なしにタスクを自動化するツールが求められます。これにより明確な基準が設定されます：

最高のGlue AI代替ソリューション

Glue AIに代わる最適な選択肢を厳選してご紹介します。📝

1. ClickUp（プロジェクト管理とタスク管理にAIと自動化を組み合わせたいチームに最適）

ClickUp AIの支援で、ワークフローをエンドツーエンドで処理できるカスタムエージェントを作成しましょう

ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。タスク、プロジェクト、ドキュメント、自動化、AIが1つのシステムで接続するため、チームは業務の拡散を防ぎ、計画から実行まで単一フローで進められます。

Glue AIは自動化を強化しますが、実際のプロジェクトデータと連動して動作しません。ClickUpならAI、ワークフロー、プロジェクト可視性を一元管理。一度変更を加えれば、文脈を再構築することなく全チームの連携を維持できます。

詳細はこちら！ 👀

コンテクストAIで日常的な意思決定を加速

ClickUp Brainは、作業負荷、依存関係、タスク履歴、チーム横断的な活動を理解することで、業務上の意思決定を強化します。明確さを求めれば、チームが既に完了した作業を反映した回答が得られます。

複数の並行イニシアチブを推進する企業の業務管理を担当していると仮定しましょう。

Brainに新規導入プロジェクト全体のステータスを分析するよう依頼します。タスク、コメント、リンクされているドキュメントを読み取り、明確なステータス状況を報告します：順調に進んでいる項目、サポートが必要な所有者、次回StandUp前に確認すべき今後のリスクを提示します。

調査仕事を省略することで、より迅速に業務を進められます。

📌 このプロンプトを試す: この実装プロジェクトをレビューしてください。現在の進捗状況を示し、リスクを指摘し、明日のレビューまでに私が割り当てるべき次のステップをリストアップしてください。

自動化によりプロセスの一貫性を維持

必要な自動化機能を切り替えるか、ワークフローに基づいたAIによるルールをカスタムする

ルーチン業務の抜け漏れでオペレーションチームは時間を浪費します。ClickUp自動化がこうした瞬間を処理し、手作業なしでワークフローを前進させます。

例えば、PMOチームがプロジェクトの受け入れ管理を担当しているとします。

ClickUpフォーム経由で新規リクエストが到着すると、自動化機能によりプロジェクトタスクが作成され、所有者が割り当てられ、期日が設定され、プロジェクトタイプに基づいたチェックリストが追加されます。

別の自動化機能により、受付タスクが承認段階に達するとポートフォリオダッシュボードが更新されます。追加の監視なしに一貫性を確保できます。

AIエージェントで業務をスケールアップ

ClickUpエージェントは、ツールを分散させることなく大規模で反復的な作業量を管理します。エージェントが日常業務を代行し、ワークスペースを監視し、通常はPMOや運用チームの足を引っ張る監督業務をサポートします。

たとえば、40以上のアクティブなプロジェクトを管理するポートフォリオを管理しているとします。

毎朝プロジェクトダッシュボードを確認し、遅延したタイムラインをチェックし、週次レビュータスク内に短い更新情報を投稿するエージェントを作成します。別のエージェントはエンジニアリングタスク全体のステータス変更を読み取り、リーダーシップシンクで共有する要約を準備します。

ワークスペースを監視するサポート層を獲得すれば、情報探しに時間を費やす代わりに意思決定に集中できます。独自の構築方法は以下の通りです：

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

FreeプランではAIの利用にリミットがあります

ClickUpの価格設定

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

ある満足したユーザーはこう表現しています：

ClickUpは機能を単一プラットフォームに統合するため、すべての作業とコミュニケーションが一箇所に集約され、100%のコンテキストが得られる点で非常に価値が高いと感じています。この統合によりプロジェクト管理が簡素化され、効率性と明確性が向上します。特に気に入っているのはBrain AI機能で、AIエージェントとして私のコマンドを実行し、代わりにタスクを効果的に遂行してくれます。この自動化機能はワークフローを合理化し手作業を削減するため、非常に役立ちます。 さらに、ClickUpの初期セットアップは非常に分かりやすく、他のツールからの移行もスムーズでした。Slack、OpenAI、GitHubなど、私が使用する他のツールとの連携が可能で、一貫性のある作業環境を構築できる点も評価しています。総合的に、これらの理由から、ClickUpを強くお勧めします。

ClickUpは機能を単一プラットフォームに統合するため、すべての仕事とコミュニケーションが一箇所に集約され、100%のコンテキストが得られる点で非常に価値が高いと感じています。この統合によりプロジェクト管理が簡素化され、効率性と明確性が向上します。特に気に入っているのはBrain AI機能で、AIエージェントとして私のコマンドを実行し、代わりにタスクを効果的に遂行してくれます。この自動化機能はワークフローを合理化し手作業を削減するため、非常に役立ちます。 さらに、ClickUpの初期セットアップは非常に分かりやすく、他のツールからの移行もスムーズでした。Slack、OpenAI、GitHubなど、私が使用する他のツールとの連携が可能で、一貫性のある作業環境を構築できる点も評価しています。総合的に、これらの理由から、ClickUpを強くお勧めします。

2. Coworker.ai（ノーコードAIエージェント構築に最適）

Coworker.aiなら、コードを一切書かずにAIエージェントを構築できます。ビジュアルワークフロービルダーが既存ツールを接続するため、エージェントはCRMから顧客データを取得し、データベースで在庫を確認し、更新情報をSlackへ送信するといった一連の自動化処理を実行可能です。

要するに、エージェントにチームが手動で行っている反復作業（サポートチケットの処理、スプレッドシートの更新、見込み客の選別など）を処理させることを教えているのです。Glue AIの代替ツールは、監視ダッシュボードを通じて各エージェントの行動を追跡するため、どのタスクが完了し、どこで問題が発生したかを把握できます。

Coworker.aiの主な機能

Coworker.aiの制限事項

テンプレートライブラリは、成熟したGlue AI代替ツールに比べて開始点が少ない

ワークフローロジックには、コードを書かない場合でも、ある程度の技術的思考が必要です

統合オプションは、企業プラットフォームほど多くのニッチツールをカバーしていません

Coworker.aiの価格設定

カスタム価格設定

Coworker.aiの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

3. Slack（チャットベースのワークフロー自動化に最適）

viaSlack

Slackでは、特定の絵文字をメッセージに投稿した時、キーワードをメンションした時、特定のチャンネルに投稿した時に自動化をトリガーできます。チームの開発者がGitHubにコミットをプッシュすると、Slackが自動的にエンジニアリングチャンネルにスレッドを作成し、関係者をタグ付けし、スプリントボードに追加します。

さらに、SlackのAIが長いスレッドを要約するため、決定内容を確認するために200件ものメッセージをスクロールする必要はありません。技術チームにとって興味深いのはAPIエコシステムです。社内ツールからデータをチャンネルにパイプし、スタック全体にわたるイベントに対応するカスタム自動化を構築できます。

Slackの主な機能

重要なメッセージやファイルをチャンネルヘッダーにピン留めし、新規メンバーが重要なドキュメントやリンクを即座に確認できるようにします

ミーティングメモ、プロジェクトタイムライン、埋め込みファイルを単一の共同作業スペースに統合したキャンバス文書を作成

チャネルごとの通知設定を調整し、優先度が低いスペースをミュートしながら、重要なチャネルの通知は確実に受け取れるように設定しましょう。

使用されていないチャンネルをアーカイブしてワークスペースを整理しつつ、検索可能なメッセージ履歴を保持します

Slack CLIを使用して、カスタムアプリを組織全体に配布する前にローカルでデプロイおよびテストする

Slackのリミット

AI要約機能や高度な機能の利用には有料プランが必要です

無料プランではメッセージ履歴にリミットがあり、時間の経過とともに文脈が失われます

複雑なシーケンスにおいては、自動化の深さが専用ワークフロープラットフォームに及ばない

Slackの価格設定

Free

プロ版: ユーザーあたり月額7.25ドル

Business+: ユーザーあたり月額15ドル

エンタープライズグリッド： カスタム価格設定

Slackの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (37,045件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (23,910件以上のレビュー)

実際のユーザーはSlackについてどう評価しているのか？

G2レビューによると：

私は主に仕事でSlackを利用しており、組織全体のコミュニケーションにおいて非常に有用だと感じています。グループチャットやダイレクトメッセージの設定、タスクの自動化機能は素晴らしいです。Slackが実現する自動化フローにより、重要なデータを自動的に収集できる点が特に高く評価しています。これにより多くのタスクが効率化されました。[…] 初期セットアップは非常に簡単で、設定も直感的で、ユーザー体験を著しく向上させています。

私は主に仕事でSlackを利用しており、組織全体のコミュニケーションにおいて非常に有用だと感じています。グループチャットやダイレクトメッセージの設定、タスクの自動化機能は素晴らしいです。Slackが実現する自動化フローにより、重要なデータを自動的に収集できる点が特に高く評価しています。これにより多くのタスクが効率化されました。[…] 初期セットアップは非常に簡単で、設定も直感的で、ユーザー体験を著しく向上させています。

最適なSlack代替ツールを見つけましょう：

4. Microsoft Teams (Microsoft 365 AI搭載自動化に対応)

viaMicrosoft Teams

組織が既にMicrosoft 365環境を利用している場合、Teamsの導入は理にかなっています。Copilotはインターフェース内に組み込まれており、メッセージの下書き作成、ミーティングの要約生成、SharePoint文書やOutlook電子メールを横断検索した質問への回答が可能です。Power Automateとの接続により、Teamsのアクティビティに反応するフローを構築できます。例えばチャットで誰かが期限にメンションすると、Plannerに自動的にタスクが表示されるといった接続が実現します。

エンジニアリングチームはToolkitを活用し、カスタムアプリをTeamsに直接組み込めます。これにより、コンテキストを切り替えることなく専用ツールにアクセス可能。コンプライアンス管理機能は規制対応中の企業に特に有効で、全チャネルにわたる保存ポリシーの設定、ユーザーアクティビティの追跡、データガバナンスの徹底を実現します。

Microsoft Teamsの優れた機能

トレーニングセッションや全体ミーティングを録画し、会話のトピック変化に基づいてTeamsが自動的にチャプターを生成します

頻繁にアクセスするSharePointサイト、Power BIダッシュボード、または社内ツールを、チームチャネル内に直接ピン留めできます。

eディスカバリ設定を構成し、法的監査やコンプライアンス監査向けにチャットデータを検索・エクスポートする

チャンネル内でモデレーション許可を割り当て、指定メンバーがメッセージを削除したり、アナウンスの投稿者を管理できるようにします

TeamsのカレンダーをOutlookと同期し、空き状況を表示してミーティングの競合を自動で拒否

Microsoft Teamsの制限事項

Microsoft Teams の価格

Free

Microsoft 365 Business Basic: ユーザーあたり月額7.20ドル

Microsoft 365 Business Standard: ユーザーあたり月額15ドル

Microsoft 365 Business Premium: ユーザーあたり月額26.40ドル

Microsoft 365 Apps forビジネス： ユーザーあたり月額9.90ドル

Microsoft Teamsの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (16,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (10,000件以上のレビュー)

Microsoft Teamsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように共有されています：

Microsoft Teamsの最大の利点は、Microsoft 365スイート全体との統合性の高さです。Teams、Outlook、SharePoint、OneDrive間の移動がシームレスで、生産性が大幅に向上します…

Microsoft Teamsの最大の利点は、Microsoft 365スイート全体との統合性の高さです。Teams、Outlook、SharePoint、OneDrive間の移動がシームレスで、生産性が大幅に向上します…

🔍 ご存知ですか？ ストレスの多い環境や重要な局面（病院など）においても、優れたコミュニケーション手法はチームワークと成果を直接的に向上させます。

5. Google Chat（シンプルなGoogleワークスペースコラボレーションに最適）

Googleチャット経由

Google Chatでは、チームディスカッション、ダイレクトメッセージ、基本的なスレッド機能を備えたスペースを利用できます。Gemini AIはメッセージ作成や会話の要約を処理しますが、真の有用性はChatがGoogleの他のアプリと接続する方法に現れます。スプレッドシートを確認中にチームの意見が必要だと気づいた場合、そのシートから直接チャットを開始でき、全員が即座に文脈を把握できます。

Apps Scriptでは、開発者が特定のキーワードを監視し自動応答するカスタムボットを構築できますが、設定にはある程度のコーディング知識が必要です。ゲストアクセスは一時的なプロジェクトコラボレーションに有効で、特に外部契約者やクライアントを一定期間招き入れる必要がある場合に適しています。

Google Chatの主な機能

重要なスペースをサイドバー上部にピンし、混雑したワークスペースでも進行中のプロジェクトを見失わないようにしましょう

特定の担当者、日付範囲、キーワードでメッセージをフィルタリングし、数か月前の関連ディスカッションを検索できます

@space を使用してスペース全体にメンションし、その会話スレッドを購読している全員に通知します

不在時にダイレクトメッセージに自動返信する不在時応答を設定する

メッセージをGoogle Tasksに変換し、既存のタスクリストやカレンダーと同期させます

Google Chatのリミット

自動化には、基本機能を超えるあらゆる用途において、カスタム開発またはサードパーティ製ツールが必要です

Google Chatの料金プラン

無料試用版

スターター: 月額8.40ドル/ユーザー

スタンダード: ユーザーあたり月額16.80ドル

さらに： 月額26.40ドル/ユーザー

企業: カスタム見積もり

Google Chatの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.5/5 (2,365件以上のレビュー)

Google チャットについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

あるCapterraレビュアーは次のように述べています：

Google Chatは、クライアントや同僚、テスターとのコミュニケーションに非常に優れたソフトウェアです。1年以上使用していますが、特にGmailアカウントとの接続が非常に便利だと感じています。

Googleチャットは、クライアントや同僚、テスターとのコミュニケーションに非常に優れたソフトウェアです。1年以上使用していますが、特にGmailアカウントとの接続が非常に便利だと感じています。

6. Mattermost（自己ホスト型チームコミュニケーションに最適）

viaMattermost

Mattermostは自社インフラ上で稼働します。これは、通信データを外部サーバーに触れさせられない場合に重要です。医療企業、防衛関連企業、金融機関が採用しているのは、メッセージの保存場所とアクセス権限を自社で管理できるためです。

プレイブックは標準化されたプロセスでチームを導きます。オンコールエンジニアが障害発生で呼び出されると、Mattermostがインシデント対応チェックリストに沿って手順を案内し、すべてのアクションを記録します。webhook経由でAIツールを連携させ、チャンネル内で対話するカスタムボットを構築可能です。

Mattermostの主な機能

SSOおよびSAML認証を設定し、既存のID管理システムと連携させます

各プレイブック実行ごとに専用チャネルを設定し、インシデント関連の全コミュニケーションを整理・検索可能に保つ

マーケットプレイスからプラグインを導入するか、独自のワークフロー向けに機能を拡張するカスタムプラグインを構築できます

コンプライアンスレポート作成やデータ移行のために、完全なメッセージアーカイブを標準フォーマットでエクスポート

不正アクセスからインスタンスを保護するため、IPホワイトリストとレートリミットを設定してください。

Mattermostのリミット

セルフホスティングでは、サーバーのメンテナンス、セキュリティ更新、スケーリングを管理するためにDevOpsリソースが必要です。

サードパーティ統合カタログはクラウドネイティブ チャットプラットフォーム よりも規模が小さい

Mattermostの価格設定

試用版

プロフェッショナル: ユーザーあたり月額10ドル（年額一括課金）

企業: カスタム見積もり

企業アドバンスド： カスタム価格設定

Mattermostの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (350件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (165件以上のレビュー)

実際のユーザーはMattermostについてどう評価しているのか？

Redditの投稿より：

当社では主要なコミュニケーションツールとしてMattermostを採用しています。非常に安定しています。ただし、プロジェクト管理機能（同社では「ボード」と呼称）はかなり限定的で簡素化されています。

当社では主要なコミュニケーションツールとしてMattermostを採用しています。非常に安定しています。ただし、プロジェクト管理機能（同社では「ボード」と呼称）はかなり限定的で簡素化されています。

7. Rocket. チャット（オムニチャネルコミュニケーションに最適）

Rocket.Chatは、チームチャットと顧客向けコミュニケーションチャネルを単一プラットフォームで統合します。内部チームチャットを処理しながら、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、ライブチャットウィジェットからの顧客問い合わせを同時に管理できます。このGlue AI代替ソリューションは、クラウドホスト型と自社ホスト型の両方の導入オプションを提供し、インフラストラクチャのニーズに基づいた柔軟性を実現します。

リアルタイム翻訳機能は、グローバルチーム間の言語障壁を解消し、会話中に数十の言語間でメッセージを自動変換します。さらに、チームコミュニケーションアプリのマーケットプレイスでは、CRMシステムからヘルプデスクツールまで、数百のアプリと統合ソリューションを提供しています。

Rocket. チャットの主な機能

各チームメンバーがチャネルや管理機能全体で持つ許可を正確に定義するカスタム役割を作成

キーワード、待機時間、顧客優先度レベルに基づいてエージェント間で会話を移動させる自動トリガーを設定

応答時間、解決率、会話量を表示する分析ダッシュボードを通じてエージェントのパフォーマンスを監視

指定期間後に会話を自動的に削除またはアーカイブするメッセージ保持ポリシーを設定する

一般的な顧客クエリを処理するチャットボットを展開し、複雑な問題は人間のエージェントに転送する

Rocket. チャットの制限事項

内部と外部のコミュニケーションチャネルを同時に管理する際、インターフェースが煩雑に感じられる場合があります

オムニチャネル機能は上位プランでのみ利用可能であり、小規模チームのアクセスをリミットします

Rocket.Chatのチャット価格

Free

プロプラン: ユーザーあたり月額8ドル（年額一括払い）

企業: カスタム見積もり

Rocket. チャットの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (335件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (155件以上のレビュー)

実際のユーザーはRocket.Chatについてどう評価しているのか？

G2レビューに基づく：

Rocket.Chatの柔軟性とワークフローを効果的にサポートする能力を高く評価しています。ほぼ無制限のチャンネル作成と様々なボットの統合が可能で、コミュニケーション能力を大幅に向上させてくれます。プラットフォームは異なるビジネスシステムからのリアルタイム通知を提供し、最新情報を把握する上で不可欠です。

Rocket.Chatの柔軟性とワークフローを効果的にサポートする能力を高く評価しています。ほぼ無制限のチャンネル作成と様々なボットの統合が可能で、コミュニケーション能力を大幅に向上させてくれます。プラットフォームは異なるビジネスシステムからのリアルタイム通知を提供し、最新情報を把握する上で不可欠です。

🧠豆知識：自律型ロボットの先駆けであるエルマーとエルシーは、神経生理学者ウィリアム・グレイ・ウォルターによって1948年から49年にかけて製作されました。これらの小さな「カメ」型ロボットは、単純な光センサーと衝突スイッチ（真空管回路に配線）を用いて、光源に向かって移動し障害物を回避しました。 一部をご紹介します： viaResearchGate

8. Twist (スレッドベースの非同期コミュニケーションに最適)

viaTwist

Twistはリアルタイムのチャンネルではなく、スレッド形式ですべてを整理します。各会話は専用のスペースで管理されるため、時系列の混乱の中でメッセージが飛び交うのを追う必要はありません。この構造により通知疲れが軽減されます。誰かが投稿した直後ではなく、自身のスケジュールに合わせてスレッドに返信できるからです。

このGlue AI代替ツールは、緊急のDMとスレッド化された議論を分離し、「今すぐ回答」と「都合の良い時に返信」を区別する手助けをします。あらゆるメッセージがタスクリストに表示されるタスクに変換され、会話と行動の間のギャップを埋めます。

Twistの主な機能

スレッドを閲覧後に未読としてマークすれば、適切に返信する準備が整うまで受信トレイに表示されたままになります

仕事に関連する特定のスレッドのみを購読し、同じチャンネル内の他のスレッドは通知対象から除外することで、通知の煩わしさを軽減できます。

最大100MBの添付ファイルを、外部ファイル共有サービスに依存することなく、スレッドメッセージに直接添付できます。

プラットフォーム外で意思決定の背景を共有する必要がある場合、スレッド全体をPDF文書としてエクスポート可能

Set thread reminders that ping you at specific times to follow up on discussions that need your attention later

リミット

リアルタイムのチームコラボレーションは、インスタントメッセージングプラットフォームに比べて意図的に遅く感じられる

統合オプションのリミットは、主流のコミュニケーションツールと比較して限られています

Twistの価格設定

Free

Unlimitedプラン: ユーザーあたり月額8ドル

Twistの評価とレビュー

G2: 4/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (35件以上のレビュー)

Twistについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？

G2のレビューによれば：

Twistがチームコミュニケーションをスレッド形式で整理してくれる点が気に入っています。これにより、通常のチャットの煩雑さに圧倒されることなく、会話の追跡が格段に容易になります。

Twistがチームコミュニケーションをスレッド形式で整理してくれる点が気に入っています。これにより、通常のチャットの煩雑さに圧倒されることなく、会話の追跡が格段に容易になります。

9. CrewAI（マルチエージェントAIオーケストレーションに最適）

viaCrewAI

CrewAIは、実際に連携して働くAIエージェントのチームを構築するためのPythonフレームワークを提供します。特定の役割を持つエージェントを定義します：1つは競合価格を調査し、もう1つはマーケティングコピーを起草し、3つ目はブランドコンプライアンスを確認します。

このフレームワークは異なるワークフローパターンをサポートします：順次（エージェントが順番に作業）、並列（エージェントが同時に作業）、または階層型（管理エージェントがワーカーエージェントを調整）。異なるエージェントを異なるLLMプロバイダーに割り当てることができ、複雑な推論にはChatGPTを、日常タスクには高速で低コストなモデルを組み合わせることが可能です。

メモリシステムによりエージェントは過去の仕事から学習できるため、各タスクごとに一から始めるのではなく、時間の経過とともに特定の役割において能力を向上させます。

CrewAIの主な機能

CrewAIのリミット

CrewAIの価格設定

カスタム価格設定

CrewAIの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: 4.6/5 (45件以上のレビュー)

CrewAIについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

G2で共有されたフィードバックによると：

crewAIの最大の利点は、エージェント構築時に役割・目標・背景ストーリーを定義できる点です。これによりエージェントの性能が大幅に向上します。OpenAI、Groq、Nvidia Nemoなど主要LLMプロバイダーを全てサポート。ドキュメントは明快で理解しやすい構成です。マルチエージェントシステム構築に活用できる多様なツールやMCPサーバーに対応しています。

crewAIの最大の利点は、エージェント構築時に役割・目標・背景ストーリーを定義できる点です。これによりエージェントの性能が大幅に向上します。OpenAI、Groq、Nvidia Nemoなど主要LLMプロバイダーを全てサポート。ドキュメントは明快で理解しやすい構成です。マルチエージェントシステム構築に活用できる多様なツールやMCPサーバーに対応しています。

10. AutoGen（会話型マルチエージェント問題解決に最適）

viaAutoGen

Microsoftリサーチが開発したAutoGenは、固定的なワークフローではなく対話を通じて問題を解決するエージェントに焦点を当てています。

エージェントはアプローチを議論し、互いの推論に異議を唱え、双方向の会話を通じて解決策を交渉します。これは解決策が事前に明確でない複雑なタスクにおいて重要です。エージェントは合意に達するまで、異なるアプローチを探求し、互いの論理を批判し合うことができます。

AIエージェントツールは会話中にPythonコードを実行するため、計算の実行、データ分析、仮説検証を議論を中断せずに実行できます。必要に応じて人間が制御を維持できるよう、エージェントとの会話にいつでも参加して指示を与えたり判断を下したりできます。

AutoGenの主な機能

合意に至らない場合のエージェントによる無限の議論を防ぐため、最大会話ターン数を設定する

セキュリティ対策として、エージェント生成コードを本番環境から隔離するコード実行サンドボックスを設定

特定の目標達成時や成功基準を満たした際にエージェント会話を終了させる終了条件を定義する

エージェントが類似の問題を複数回議論する際、重複するAPI呼び出しを回避するため、エージェントの応答をキャッシュする

会話の文脈に基づいて次に発言するエージェントを制御するカスタムスピーカー選択機能を実装する

AutoGenのリミット

拡張されたマルチエージェント会話は大量のトークンを消費し、APIコストを急速に増加させます

開発から本番環境への移行には、フレームワークを超えた追加インフラが必要です

AutoGenの価格設定

無料（オープンソース）

AutoGenの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

AutoGenについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？

Redditユーザーが投稿：

LLMを用いたコード生成（例：ChatGPT4によるスクリプト生成）などの単純なタスクでは非常に効率的です。UserProxyAgentレイヤーがコードの検証、評価、実行（Docker環境でも）を効率化します。これにより、IDEにコードをコピー＆貼り付けして実行し、出力を確認し、問題を特定し、修正のためにLLMに再送信し、このプロセスを何度も繰り返すという煩雑なサイクルが解消されます。 UserProxyAgentがこの自動化を処理します。

LLMを用いたコード生成（例：ChatGPT4によるスクリプト生成）などの単純なタスクでは非常に効率的です。UserProxyAgentレイヤーがコードの検証、評価、実行（Docker環境でも）を効率化します。これにより、IDEにコードをコピー＆貼り付けして実行し、出力を確認し、問題を特定し、修正のためにLLMに再送信し、このプロセスを何度も繰り返すという煩雑なサイクルが解消されます。 UserProxyAgentがこの自動化を処理します。

ClickUpで新たな高みへ

チームは急速に進化します。かつては円滑に機能していたツールも、仕事量が増え、重要度が高まり、全員がより明確なコミュニケーションと自動化を求めるようになると、次第に窮屈に感じられるようになります。

Glue AIの代替ツールを探すことは、チームの進め方に合ったものを見つけることに重点が移ります。

ClickUpはその柔軟性を実現します。実際のプロジェクト状況を理解するAI、プロセスに沿った自動化、複雑さを増すことなく反復的な監視業務を処理するエージェントを提供。すべてが接続するため、チームは明確な状態で作業できます。

今すぐClickUpに登録し、成長に合わせて拡張できるワークスペースを構築しましょう。 ✅