よりスマートなチームチャットと自動化を実現する主要なGlue AI代替ソリューション

チームは仕事推進のためにGlue AIに依存していますが、成長するチームには新たな要求が生じます。
エンジニアはより高度な制御を求め、自動化推進担当者はよりクリーンなオーケストレーションを推進し、経営陣は摩擦を生まずに拡張可能なプラットフォームを必要としています。
リミットを感じ始めた時点で、Glue AIの代替ソリューションを探すことが現実的な次のステップとなります。
ワークフローに制約を感じている場合や、技術的目標に合致する柔軟性をエージェントに必要とする場合、他の選択肢を検討することは理にかなっています。より適したソリューションは、コラボレーションを強化し、意思決定を効率化し、チームが求めるペースをサポートすることができます。
本ブログ記事では、トップ10のGlue AI代替ツールを徹底解説します。さあ、始めましょう！💪🏼
主要なGlue AI代替ツール一覧
主要なGlue AI代替ツールとその特長を以下にご紹介します。👇
|ツール
|最適な用途
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|製品開発、運用、企業PMOチーム向けAI駆動プロジェクト自動化とチャットからタスクへの連携
|ClickUp Brain：文脈に応じたAI回答を提供自動化：トリガーベースのワークフローと反復タスク処理を実現Agents：プロジェクトやドキュメントを横断したAIタスク実行を可能に
|Free Forever；企業向けカスタマイズ対応
|Coworker.ai
|複数の部門を横断した迅速なワークフロー自動化を実現するノーコードエージェント構築
|ビジュアルドラッグ＆ドロップエージェントビルダー、webhookトリガー、バージョンロールバック機能付きサンドボックステスト、パフォーマンス監視ダッシュボード、役割ベースの許可管理
|カスタム価格設定
|Slack
|リアルタイムコラボレーションと成長するチームのための、チャットネイティブなプロセス自動化とメッセージインテリジェンス
|絵文字とキーワードトリガー、AI要約、プロジェクトコンテキスト用キャンバス、カスタムアプリ展開のためのCLIサポート、チャンネル固定機能
|無料；有料プランはユーザーあたり月額8.75ドルから
|Microsoft Teams
|Microsoft 365 組織向け企業コラボレーションとAI自動化
|要約と下書き作成のためのコパイロットAI、Power Automate統合、eディスカバリ保持管理、チャネルモデレーション、SharePointとOutlookの同期
|無料；有料プランはユーザーあたり月額7.20ドルから
|Google Chat
|Google Workspaceチーム向け軽量AIメッセージングとChromeネイティブコミュニケーション
|Geminiメッセージ要約、メッセージからタスクへの変換、スペース固定、キーワードフィルタリング、Apps Scriptボット
|無料試用版；プランはユーザーあたり月額8.40ドルから
|Mattermost
|規制対象業界やコンプライアンス重視の業界向けに、セキュリティを確保した自社管理型チームメッセージングを実現
|オンプレミス展開、SSO/SAML管理、インシデント対応プレイブック、完全なエクスポートログ、深い連携のためのプラグインマーケットプレイス
|無料試用版；有料プランはユーザーあたり月額10ドルから（年額課金）
|Rocket. チャット
|内部チームと公開チャットチャネルを横断するオムニチャネルメッセージングによるサポートとフィールド業務の連携
|リアルタイム翻訳、役割ベースの許可管理、チャットボット自動化、分析ダッシュボード、メッセージ保持ポリシー
|無料；有料プランはユーザーあたり月額8ドルから（年額課金）
|Twist
|分散チーム向け非同期・スレッド優先通信と、集中型＋複雑なワークフローを実現
|専用スレッドスペース、スレッドリマインダー、リッチフォーマット対応の長文更新、PDFスレッドエクスポート、選択の通知
|無料；有料プランはユーザーあたり月額8ドルから
|CrewAI
|PythonでAIシステムを構築する技術チームのためのマルチエージェントオーケストレーション
|役割定義型エージェント動作、順次/並列/階層的ルーチン、マルチLLM選択、実行ログ、メモリシステム
|カスタム価格設定
|AutoGen
|研究・エンジニアリング部門向け会話型エージェントによる問題解決
|対話型エージェント推論、コード実行サンドボックス、会話の再生機能、応答キャッシュ、終了条件
|無料（オープンソース）
Glue AIの代替ツールで重視すべきポイントとは？
Glue AIの代替ツールを探す際には、文脈を理解し、システムと深く接続し、AIを活用して常時監視なしにタスクを自動化するツールが求められます。これにより明確な基準が設定されます：
- 単一メッセージのトリガーではなく、スレッド全体の履歴を用いてメッセージの意図を抽出します
- ネストされた条件分岐、データ変換、正規表現フィルター、多段階ロジックをサポート
- 優先度、sprint、ラベル、担当者、リンクされているリソースなどのフィールドを持つタスクを作成します
- 長いスレッドを要約し、意思決定ポイント、障害要因、フォローアップ事項、タイムスタンプを明示します
- キュー処理、並列実行、急なレートリミットなしを実現し、大規模なプロジェクト管理自動化を実行します
- SSO、SCIMプロビジョニング、IP許可リスト、監査ログ、データ居住地管理機能を提供
- テストモード、バージョン履歴、ロールバック機能を備えたビジュアルビルダーを含む
最高のGlue AI代替ソリューション
Glue AIに代わる最適な選択肢を厳選してご紹介します。📝
1. ClickUp（プロジェクト管理とタスク管理にAIと自動化を組み合わせたいチームに最適）
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースです。タスク、プロジェクト、ドキュメント、自動化、AIが1つのシステムで接続するため、チームは業務の拡散を防ぎ、計画から実行まで単一フローで進められます。
Glue AIは自動化を強化しますが、実際のプロジェクトデータと連動して動作しません。ClickUpならAI、ワークフロー、プロジェクト可視性を一元管理。一度変更を加えれば、文脈を再構築することなく全チームの連携を維持できます。
詳細はこちら！ 👀
コンテクストAIで日常的な意思決定を加速
ClickUp Brainは、作業負荷、依存関係、タスク履歴、チーム横断的な活動を理解することで、業務上の意思決定を強化します。明確さを求めれば、チームが既に完了した作業を反映した回答が得られます。
複数の並行イニシアチブを推進する企業の業務管理を担当していると仮定しましょう。
Brainに新規導入プロジェクト全体のステータスを分析するよう依頼します。タスク、コメント、リンクされているドキュメントを読み取り、明確なステータス状況を報告します：順調に進んでいる項目、サポートが必要な所有者、次回StandUp前に確認すべき今後のリスクを提示します。
調査仕事を省略することで、より迅速に業務を進められます。
📌 このプロンプトを試す: この実装プロジェクトをレビューしてください。現在の進捗状況を示し、リスクを指摘し、明日のレビューまでに私が割り当てるべき次のステップをリストアップしてください。
自動化によりプロセスの一貫性を維持
ルーチン業務の抜け漏れでオペレーションチームは時間を浪費します。ClickUp自動化がこうした瞬間を処理し、手作業なしでワークフローを前進させます。
例えば、PMOチームがプロジェクトの受け入れ管理を担当しているとします。
ClickUpフォーム経由で新規リクエストが到着すると、自動化機能によりプロジェクトタスクが作成され、所有者が割り当てられ、期日が設定され、プロジェクトタイプに基づいたチェックリストが追加されます。
別の自動化機能により、受付タスクが承認段階に達するとポートフォリオダッシュボードが更新されます。追加の監視なしに一貫性を確保できます。
AIエージェントで業務をスケールアップ
ClickUpエージェントは、ツールを分散させることなく大規模で反復的な作業量を管理します。エージェントが日常業務を代行し、ワークスペースを監視し、通常はPMOや運用チームの足を引っ張る監督業務をサポートします。
たとえば、40以上のアクティブなプロジェクトを管理するポートフォリオを管理しているとします。
毎朝プロジェクトダッシュボードを確認し、遅延したタイムラインをチェックし、週次レビュータスク内に短い更新情報を投稿するエージェントを作成します。別のエージェントはエンジニアリングタスク全体のステータス変更を読み取り、リーダーシップシンクで共有する要約を準備します。
ワークスペースを監視するサポート層を獲得すれば、情報探しに時間を費やす代わりに意思決定に集中できます。独自の構築方法は以下の通りです：
ClickUpの主な機能
- すべての議論を戦略的な仕事に紐づける：ClickUpチャットでタスクを話し合い、アイデアを共有し、決定事項を成果物に直接添付してください
- 散在する情報を実用的な知見へ変換：ClickUp BrainGPTを活用し、タスク・チャット・ドキュメントを解釈。重要な内容を要約し、ワークスペース全体で次のステップを導きます。
- 思考を素早く記録し、仕事を遅らせない：ClickUp Talk to Textで更新内容、要件、ミーティングの要点を音声入力し、仕事効率を4倍に。
- あらゆるツールを統合：ClickUpの連携機能でCRM、チケット管理ツール、メッセージングアプリ、コンテンツシステムを接続し、AIが完全なコンテキストで動作するようにします
- 業務現場でチームの知識を蓄積：ClickUp Docs内で社内マニュアル、クライアント向けドキュメント、ブリーフ、調査資料を作成し、情報を常にアクセス可能に保ち、タスクとリンクさせましょう
ClickUpの制限事項
- FreeプランではAIの利用にリミットがあります
ClickUpの価格設定
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
ある満足したユーザーはこう表現しています：
ClickUpは機能を単一プラットフォームに統合するため、すべての作業とコミュニケーションが一箇所に集約され、100%のコンテキストが得られる点で非常に価値が高いと感じています。この統合によりプロジェクト管理が簡素化され、効率性と明確性が向上します。特に気に入っているのはBrain AI機能で、AIエージェントとして私のコマンドを実行し、代わりにタスクを効果的に遂行してくれます。この自動化機能はワークフローを合理化し手作業を削減するため、非常に役立ちます。 さらに、ClickUpの初期セットアップは非常に分かりやすく、他のツールからの移行もスムーズでした。Slack、OpenAI、GitHubなど、私が使用する他のツールとの連携が可能で、一貫性のある作業環境を構築できる点も評価しています。総合的に、これらの理由から、ClickUpを強くお勧めします。
🔍 ご存知でしたか？ 1943年、ウォーレン・マカロックとウォルター・ピッツによって、最初の実用的なニューラルネットワーク型モデルの1つが提案されました。それは小さな「人工ニューロン」であり、後に深層学習となるものの数学的基盤を築いたのです。
2. Coworker.ai（ノーコードAIエージェント構築に最適）
Coworker.aiなら、コードを一切書かずにAIエージェントを構築できます。ビジュアルワークフロービルダーが既存ツールを接続するため、エージェントはCRMから顧客データを取得し、データベースで在庫を確認し、更新情報をSlackへ送信するといった一連の自動化処理を実行可能です。
要するに、エージェントにチームが手動で行っている反復作業（サポートチケットの処理、スプレッドシートの更新、見込み客の選別など）を処理させることを教えているのです。Glue AIの代替ツールは、監視ダッシュボードを通じて各エージェントの行動を追跡するため、どのタスクが完了し、どこで問題が発生したかを把握できます。
Coworker.aiの主な機能
- エージェントを特定の間隔で実行するようにスケジュール設定するか、既存システムからの着信webhookに基づいてトリガーできます。
- エージェントのメトリクスとタスク完了ログをエクスポートし、自動化されたワークフローのボトルネックを分析します。
- チームメンバーに異なる許可レベルを割り当て、役割に応じてエージェントの閲覧、編集、デプロイを可能にします
- 本番チャネルに展開する前に、サンドボックス環境でエージェントワークフローをテスト
- 自動化処理で予期せぬ動作が発生した場合、以前のエージェントバージョンにロールバックできます
Coworker.aiの制限事項
- テンプレートライブラリは、成熟したGlue AI代替ツールに比べて開始点が少ない
- ワークフローロジックには、コードを書かない場合でも、ある程度の技術的思考が必要です
- 統合オプションは、企業プラットフォームほど多くのニッチツールをカバーしていません
Coworker.aiの価格設定
- カスタム価格設定
Coworker.aiの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
🧠豆知識：多数の単純なエージェントが局所的に動作することで複雑な集合行動を生み出す「群知能」の概念は、生物学的観察（蟻、シロアリ、蜂、鳥の群れ）に直接由来します。AI分野では、この考え方が1989年にゲラルド・ベニとジン・ワンによって細胞ロボットシステムにおいて初めて体系化されました。
📖 こちらもご覧ください：仕事のタスクを優先順位付けする方法
3. Slack（チャットベースのワークフロー自動化に最適）
Slackでは、特定の絵文字をメッセージに投稿した時、キーワードをメンションした時、特定のチャンネルに投稿した時に自動化をトリガーできます。チームの開発者がGitHubにコミットをプッシュすると、Slackが自動的にエンジニアリングチャンネルにスレッドを作成し、関係者をタグ付けし、スプリントボードに追加します。
さらに、SlackのAIが長いスレッドを要約するため、決定内容を確認するために200件ものメッセージをスクロールする必要はありません。技術チームにとって興味深いのはAPIエコシステムです。社内ツールからデータをチャンネルにパイプし、スタック全体にわたるイベントに対応するカスタム自動化を構築できます。
Slackの主な機能
- 重要なメッセージやファイルをチャンネルヘッダーにピン留めし、新規メンバーが重要なドキュメントやリンクを即座に確認できるようにします
- ミーティングメモ、プロジェクトタイムライン、埋め込みファイルを単一の共同作業スペースに統合したキャンバス文書を作成
- チャネルごとの通知設定を調整し、優先度が低いスペースをミュートしながら、重要なチャネルの通知は確実に受け取れるように設定しましょう。
- 使用されていないチャンネルをアーカイブしてワークスペースを整理しつつ、検索可能なメッセージ履歴を保持します
- Slack CLIを使用して、カスタムアプリを組織全体に配布する前にローカルでデプロイおよびテストする
Slackのリミット
- AI要約機能や高度な機能の利用には有料プランが必要です
- 無料プランではメッセージ履歴にリミットがあり、時間の経過とともに文脈が失われます
- 複雑なシーケンスにおいては、自動化の深さが専用ワークフロープラットフォームに及ばない
Slackの価格設定
- Free
- プロ版: ユーザーあたり月額7.25ドル
- Business+: ユーザーあたり月額15ドル
- エンタープライズグリッド： カスタム価格設定
Slackの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (37,045件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (23,910件以上のレビュー)
実際のユーザーはSlackについてどう評価しているのか？
G2レビューによると：
私は主に仕事でSlackを利用しており、組織全体のコミュニケーションにおいて非常に有用だと感じています。グループチャットやダイレクトメッセージの設定、タスクの自動化機能は素晴らしいです。Slackが実現する自動化フローにより、重要なデータを自動的に収集できる点が特に高く評価しています。これにより多くのタスクが効率化されました。[…] 初期セットアップは非常に簡単で、設定も直感的で、ユーザー体験を著しく向上させています。
最適なSlack代替ツールを見つけましょう：
4. Microsoft Teams (Microsoft 365 AI搭載自動化に対応)
組織が既にMicrosoft 365環境を利用している場合、Teamsの導入は理にかなっています。Copilotはインターフェース内に組み込まれており、メッセージの下書き作成、ミーティングの要約生成、SharePoint文書やOutlook電子メールを横断検索した質問への回答が可能です。Power Automateとの接続により、Teamsのアクティビティに反応するフローを構築できます。例えばチャットで誰かが期限にメンションすると、Plannerに自動的にタスクが表示されるといった接続が実現します。
エンジニアリングチームはToolkitを活用し、カスタムアプリをTeamsに直接組み込めます。これにより、コンテキストを切り替えることなく専用ツールにアクセス可能。コンプライアンス管理機能は規制対応中の企業に特に有効で、全チャネルにわたる保存ポリシーの設定、ユーザーアクティビティの追跡、データガバナンスの徹底を実現します。
Microsoft Teamsの優れた機能
- トレーニングセッションや全体ミーティングを録画し、会話のトピック変化に基づいてTeamsが自動的にチャプターを生成します
- 頻繁にアクセスするSharePointサイト、Power BIダッシュボード、または社内ツールを、チームチャネル内に直接ピン留めできます。
- eディスカバリ設定を構成し、法的監査やコンプライアンス監査向けにチャットデータを検索・エクスポートする
- チャンネル内でモデレーション許可を割り当て、指定メンバーがメッセージを削除したり、アナウンスの投稿者を管理できるようにします
- TeamsのカレンダーをOutlookと同期し、空き状況を表示してミーティングの競合を自動で拒否
Microsoft Teamsの制限事項
- Copilotのライセンス費用は、Microsoft 365サブスクリプションに上乗せされます
- 複数のタブやアプリをチャンネルに追加すると、インターフェースが煩雑になります
- Microsoft Teamsの代替ツールとは異なり、大量のメッセージ履歴が蓄積されるチャネルではパフォーマンスが低下します
Microsoft Teams の価格
- Free
- Microsoft 365 Business Basic: ユーザーあたり月額7.20ドル
- Microsoft 365 Business Standard: ユーザーあたり月額15ドル
- Microsoft 365 Business Premium: ユーザーあたり月額26.40ドル
- Microsoft 365 Apps forビジネス： ユーザーあたり月額9.90ドル
Microsoft Teamsの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (16,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (10,000件以上のレビュー)
Microsoft Teamsについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューでは次のように共有されています：
Microsoft Teamsの最大の利点は、Microsoft 365スイート全体との統合性の高さです。Teams、Outlook、SharePoint、OneDrive間の移動がシームレスで、生産性が大幅に向上します…
🔍 ご存知ですか？ ストレスの多い環境や重要な局面（病院など）においても、優れたコミュニケーション手法はチームワークと成果を直接的に向上させます。
📖 こちらもご覧ください：実証済みの効果的な時間管理テクニック
5. Google Chat（シンプルなGoogleワークスペースコラボレーションに最適）
Google Chatでは、チームディスカッション、ダイレクトメッセージ、基本的なスレッド機能を備えたスペースを利用できます。Gemini AIはメッセージ作成や会話の要約を処理しますが、真の有用性はChatがGoogleの他のアプリと接続する方法に現れます。スプレッドシートを確認中にチームの意見が必要だと気づいた場合、そのシートから直接チャットを開始でき、全員が即座に文脈を把握できます。
Apps Scriptでは、開発者が特定のキーワードを監視し自動応答するカスタムボットを構築できますが、設定にはある程度のコーディング知識が必要です。ゲストアクセスは一時的なプロジェクトコラボレーションに有効で、特に外部契約者やクライアントを一定期間招き入れる必要がある場合に適しています。
Google Chatの主な機能
- 重要なスペースをサイドバー上部にピンし、混雑したワークスペースでも進行中のプロジェクトを見失わないようにしましょう
- 特定の担当者、日付範囲、キーワードでメッセージをフィルタリングし、数か月前の関連ディスカッションを検索できます
- @space を使用してスペース全体にメンションし、その会話スレッドを購読している全員に通知します
- 不在時にダイレクトメッセージに自動返信する不在時応答を設定する
- メッセージをGoogle Tasksに変換し、既存のタスクリストやカレンダーと同期させます
Google Chatのリミット
- 自動化には、基本機能を超えるあらゆる用途において、カスタム開発またはサードパーティ製ツールが必要です
Google Chatの料金プラン
- 無料試用版
- スターター: 月額8.40ドル/ユーザー
- スタンダード: ユーザーあたり月額16.80ドル
- さらに：月額26.40ドル/ユーザー
- 企業: カスタム見積もり
Google Chatの評価とレビュー
- G2: レビューが不足しています
- Capterra: 4.5/5 (2,365件以上のレビュー)
Google チャットについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
あるCapterraレビュアーは次のように述べています：
Google Chatは、クライアントや同僚、テスターとのコミュニケーションに非常に優れたソフトウェアです。1年以上使用していますが、特にGmailアカウントとの接続が非常に便利だと感じています。
📮 ClickUpインサイト：タスクがチャットで埋もれた場合、41%の従業員はスレッドを掘り起こして探し、22%は「結局完了しない」と回答し、19%は後で記憶から再現しようと試みます。
現在のシステムでは、議論の40%が虚空に消えています。チームはチャットの脆弱性を補うため、メッセージのスクリーンショットを撮り、リマインダーをDMで送り、シャドードキュメントを作成し始めるのです。
ClickUp Chat内で動作するClickUp AIがこの状況を一変させます。コミットメントを自動抽出、未割り当てアクションをフラグ付け、関連プロジェクトへ接続。詳細の漏れは一切なし。会話のペースに合わせて更新される記録だけが残ります。
📖 こちらもご覧ください：チームコラボレーションを強化するGoogle チャットの代替ツールトップ
6. Mattermost（自己ホスト型チームコミュニケーションに最適）
Mattermostは自社インフラ上で稼働します。これは、通信データを外部サーバーに触れさせられない場合に重要です。医療企業、防衛関連企業、金融機関が採用しているのは、メッセージの保存場所とアクセス権限を自社で管理できるためです。
プレイブックは標準化されたプロセスでチームを導きます。オンコールエンジニアが障害発生で呼び出されると、Mattermostがインシデント対応チェックリストに沿って手順を案内し、すべてのアクションを記録します。webhook経由でAIツールを連携させ、チャンネル内で対話するカスタムボットを構築可能です。
Mattermostの主な機能
- SSOおよびSAML認証を設定し、既存のID管理システムと連携させます
- 各プレイブック実行ごとに専用チャネルを設定し、インシデント関連の全コミュニケーションを整理・検索可能に保つ
- マーケットプレイスからプラグインを導入するか、独自のワークフロー向けに機能を拡張するカスタムプラグインを構築できます
- コンプライアンスレポート作成やデータ移行のために、完全なメッセージアーカイブを標準フォーマットでエクスポート
- 不正アクセスからインスタンスを保護するため、IPホワイトリストとレートリミットを設定してください。
Mattermostのリミット
- セルフホスティングでは、サーバーのメンテナンス、セキュリティ更新、スケーリングを管理するためにDevOpsリソースが必要です。
- サードパーティ統合カタログはクラウドネイティブチャットプラットフォームよりも規模が小さい
Mattermostの価格設定
- 試用版
- プロフェッショナル: ユーザーあたり月額10ドル（年額一括課金）
- 企業: カスタム見積もり
- 企業アドバンスド： カスタム価格設定
Mattermostの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (350件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (165件以上のレビュー)
実際のユーザーはMattermostについてどう評価しているのか？
Redditの投稿より：
当社では主要なコミュニケーションツールとしてMattermostを採用しています。非常に安定しています。ただし、プロジェクト管理機能（同社では「ボード」と呼称）はかなり限定的で簡素化されています。
📖 こちらもご覧ください：厳選したMatterMost代替ツールを徹底検証
7. Rocket. チャット（オムニチャネルコミュニケーションに最適）
Rocket.Chatは、チームチャットと顧客向けコミュニケーションチャネルを単一プラットフォームで統合します。内部チームチャットを処理しながら、WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、ライブチャットウィジェットからの顧客問い合わせを同時に管理できます。このGlue AI代替ソリューションは、クラウドホスト型と自社ホスト型の両方の導入オプションを提供し、インフラストラクチャのニーズに基づいた柔軟性を実現します。
リアルタイム翻訳機能は、グローバルチーム間の言語障壁を解消し、会話中に数十の言語間でメッセージを自動変換します。さらに、チームコミュニケーションアプリのマーケットプレイスでは、CRMシステムからヘルプデスクツールまで、数百のアプリと統合ソリューションを提供しています。
Rocket. チャットの主な機能
- 各チームメンバーがチャネルや管理機能全体で持つ許可を正確に定義するカスタム役割を作成
- キーワード、待機時間、顧客優先度レベルに基づいてエージェント間で会話を移動させる自動トリガーを設定
- 応答時間、解決率、会話量を表示する分析ダッシュボードを通じてエージェントのパフォーマンスを監視
- 指定期間後に会話を自動的に削除またはアーカイブするメッセージ保持ポリシーを設定する
- 一般的な顧客クエリを処理するチャットボットを展開し、複雑な問題は人間のエージェントに転送する
Rocket. チャットの制限事項
- 内部と外部のコミュニケーションチャネルを同時に管理する際、インターフェースが煩雑に感じられる場合があります
- オムニチャネル機能は上位プランでのみ利用可能であり、小規模チームのアクセスをリミットします
Rocket.Chatのチャット価格
- Free
- プロプラン: ユーザーあたり月額8ドル（年額一括払い）
- 企業: カスタム見積もり
Rocket. チャットの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (335件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (155件以上のレビュー)
実際のユーザーはRocket.Chatについてどう評価しているのか？
G2レビューに基づく：
Rocket.Chatの柔軟性とワークフローを効果的にサポートする能力を高く評価しています。ほぼ無制限のチャンネル作成と様々なボットの統合が可能で、コミュニケーション能力を大幅に向上させてくれます。プラットフォームは異なるビジネスシステムからのリアルタイム通知を提供し、最新情報を把握する上で不可欠です。
🧠豆知識：自律型ロボットの先駆けであるエルマーとエルシーは、神経生理学者ウィリアム・グレイ・ウォルターによって1948年から49年にかけて製作されました。これらの小さな「カメ」型ロボットは、単純な光センサーと衝突スイッチ（真空管回路に配線）を用いて、光源に向かって移動し障害物を回避しました。
一部をご紹介します：
8. Twist (スレッドベースの非同期コミュニケーションに最適)
Twistはリアルタイムのチャンネルではなく、スレッド形式ですべてを整理します。各会話は専用のスペースで管理されるため、時系列の混乱の中でメッセージが飛び交うのを追う必要はありません。この構造により通知疲れが軽減されます。誰かが投稿した直後ではなく、自身のスケジュールに合わせてスレッドに返信できるからです。
このGlue AI代替ツールは、緊急のDMとスレッド化された議論を分離し、「今すぐ回答」と「都合の良い時に返信」を区別する手助けをします。あらゆるメッセージがタスクリストに表示されるタスクに変換され、会話と行動の間のギャップを埋めます。
Twistの主な機能
- スレッドを閲覧後に未読としてマークすれば、適切に返信する準備が整うまで受信トレイに表示されたままになります
- 仕事に関連する特定のスレッドのみを購読し、同じチャンネル内の他のスレッドは通知対象から除外することで、通知の煩わしさを軽減できます。
- 最大100MBの添付ファイルを、外部ファイル共有サービスに依存することなく、スレッドメッセージに直接添付できます。
- プラットフォーム外で意思決定の背景を共有する必要がある場合、スレッド全体をPDF文書としてエクスポート可能
- Set thread reminders that ping you at specific times to follow up on discussions that need your attention later
リミット
- リアルタイムのチームコラボレーションは、インスタントメッセージングプラットフォームに比べて意図的に遅く感じられる
- 統合オプションのリミットは、主流のコミュニケーションツールと比較して限られています
Twistの価格設定
- Free
- Unlimitedプラン: ユーザーあたり月額8ドル
Twistの評価とレビュー
- G2: 4/5 (20件以上のレビュー)
- Capterra: 4.3/5 (35件以上のレビュー)
Twistについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのか？
G2のレビューによれば：
Twistがチームコミュニケーションをスレッド形式で整理してくれる点が気に入っています。これにより、通常のチャットの煩雑さに圧倒されることなく、会話の追跡が格段に容易になります。
📖 こちらもご覧ください：Twist vs. Slack：どちらのチームチャットアプリが最適か？
9. CrewAI（マルチエージェントAIオーケストレーションに最適）
CrewAIは、実際に連携して働くAIエージェントのチームを構築するためのPythonフレームワークを提供します。特定の役割を持つエージェントを定義します：1つは競合価格を調査し、もう1つはマーケティングコピーを起草し、3つ目はブランドコンプライアンスを確認します。
このフレームワークは異なるワークフローパターンをサポートします：順次（エージェントが順番に作業）、並列（エージェントが同時に作業）、または階層型（管理エージェントがワーカーエージェントを調整）。異なるエージェントを異なるLLMプロバイダーに割り当てることができ、複雑な推論にはChatGPTを、日常タスクには高速で低コストなモデルを組み合わせることが可能です。
メモリシステムによりエージェントは過去の仕事から学習できるため、各タスクごとに一から始めるのではなく、時間の経過とともに特定の役割において能力を向上させます。
CrewAIの主な機能
- カスタムタスク依存関係を定義し、他のエージェントが割り当てられたステップを開始する前に、どのエージェントが仕事を完了する必要があるかを制御します。
- エージェントのバックストーリーを設定し、問題への取り組み方やクルー内の他のエージェントとのコミュニケーション方法を形作りましょう
- エッジケースで異なる推論アプローチが必要な場合、特定のタスク向けにエージェントのデフォルト動作を上書きできます。
- AIエージェントの例と意思決定プロセス間の完全な会話履歴を示すクルー実行ログをエクスポート
CrewAIのリミット
- エージェントシステムとワークフローを効果的に設定するには、Pythonプログラミングの知識が必要です。
- ドキュメントはコード例に大きく依存しているため、AIオーケストレーションに不慣れなチームにとっては困難な場合があります
- 複数のエージェントが予期せぬ方法で連携すると、エージェント間の相互作用のデバッグが困難になります
CrewAIの価格設定
- カスタム価格設定
CrewAIの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.6/5 (45件以上のレビュー)
CrewAIについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
G2で共有されたフィードバックによると：
crewAIの最大の利点は、エージェント構築時に役割・目標・背景ストーリーを定義できる点です。これによりエージェントの性能が大幅に向上します。OpenAI、Groq、Nvidia Nemoなど主要LLMプロバイダーを全てサポート。ドキュメントは明快で理解しやすい構成です。マルチエージェントシステム構築に活用できる多様なツールやMCPサーバーに対応しています。
10. AutoGen（会話型マルチエージェント問題解決に最適）
Microsoftリサーチが開発したAutoGenは、固定的なワークフローではなく対話を通じて問題を解決するエージェントに焦点を当てています。
エージェントはアプローチを議論し、互いの推論に異議を唱え、双方向の会話を通じて解決策を交渉します。これは解決策が事前に明確でない複雑なタスクにおいて重要です。エージェントは合意に達するまで、異なるアプローチを探求し、互いの論理を批判し合うことができます。
AIエージェントツールは会話中にPythonコードを実行するため、計算の実行、データ分析、仮説検証を議論を中断せずに実行できます。必要に応じて人間が制御を維持できるよう、エージェントとの会話にいつでも参加して指示を与えたり判断を下したりできます。
AutoGenの主な機能
- 合意に至らない場合のエージェントによる無限の議論を防ぐため、最大会話ターン数を設定する
- セキュリティ対策として、エージェント生成コードを本番環境から隔離するコード実行サンドボックスを設定
- 特定の目標達成時や成功基準を満たした際にエージェント会話を終了させる終了条件を定義する
- エージェントが類似の問題を複数回議論する際、重複するAPI呼び出しを回避するため、エージェントの応答をキャッシュする
- 会話の文脈に基づいて次に発言するエージェントを制御するカスタムスピーカー選択機能を実装する
AutoGenのリミット
- 拡張されたマルチエージェント会話は大量のトークンを消費し、APIコストを急速に増加させます
- 開発から本番環境への移行には、フレームワークを超えた追加インフラが必要です
AutoGenの価格設定
- 無料（オープンソース）
AutoGenの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
AutoGenについて実際のユーザーはどのように評価しているのか？
LLMを用いたコード生成（例：ChatGPT4によるスクリプト生成）などの単純なタスクでは非常に効率的です。UserProxyAgentレイヤーがコードの検証、評価、実行（Docker環境でも）を効率化します。これにより、IDEにコードをコピー＆貼り付けして実行し、出力を確認し、問題を特定し、修正のためにLLMに再送信し、このプロセスを何度も繰り返すという煩雑なサイクルが解消されます。 UserProxyAgentがこの自動化を処理します。
📖 こちらもご覧ください：あなたのための生産性向上ハックとコツ
ClickUpで新たな高みへ
チームは急速に進化します。かつては円滑に機能していたツールも、仕事量が増え、重要度が高まり、全員がより明確なコミュニケーションと自動化を求めるようになると、次第に窮屈に感じられるようになります。
Glue AIの代替ツールを探すことは、チームの進め方に合ったものを見つけることに重点が移ります。
ClickUpはその柔軟性を実現します。実際のプロジェクト状況を理解するAI、プロセスに沿った自動化、複雑さを増すことなく反復的な監視業務を処理するエージェントを提供。すべてが接続するため、チームは明確な状態で作業できます。
今すぐClickUpに登録し、成長に合わせて拡張できるワークスペースを構築しましょう。 ✅