クライアント管理を改善するためのCRMソフトウェアの選び方

CRMが顧客理解や効果追跡、長期的な関係構築に役立つことは周知の事実です。実際、マーケティング責任者の3人に1人以上が「コンバージョン率」を最重要KPIの一つと位置付けており、CRMはビジネス戦略において戦略的な役割を担っています。

しかし残念ながら、すべてのCRMが同じというわけではありません。

チーム、顧客、そして自社の仕事のスタイルに合ったものが必要です。 このステップを省略する人が多く、結果的に業務を複雑化するツールを選んでしまうケースが少なくありません。

本記事では、成長をサポートし仕事を簡素化するCRMソフトウェアの選び方を解説します。

⭐ 機能テンプレート 複雑なセットアップなしで、実際の営業フェーズ・連絡先管理・レポート作成に対応したクリーンなスタートを切りたいですか？ClickUpのCRMテンプレートは、今すぐシンプルさを求めるビジネスに最適。ニーズの拡大に伴い、キャンペーン管理・更新業務・CRMシステム全体の引き継ぎ業務へと拡張可能です。 無料テンプレートを入手 ClickUpのCRMテンプレートで成約率と予測精度を向上させましょう

CRMソフトウェアとは？

CRMが生まれた背景には、ビジネスが「顧客が誰か」「最後に何があったか」「次に何をすべきか」を一元的に把握する必要性がありました。

顧客関係管理（CRM）ソフトウェアとは、マーケティング、営業、サービスにおけるあらゆるカスタムとのやり取りを体系化するシステムです。

最新のCRMシステムは、マーケティングオートメーションをサポートし、明確な販売パイプラインを追跡し、次善の行動を導くレポート作成機能を提供します。 既存の電子メール、カレンダー、会計ソフトなどのツールと接続し、中小企業や成長中のチームにとって信頼できる情報源を構築します。さらに以下の機能も備えています：

顧客情報を一元化 フォーム、電子メール、電話、チャットからの情報を単一のプロフィールに集約。営業担当者やサポート担当者が信頼できる情報源となり、顧客とのやり取りの追跡を改善し、重複作業を削減します。

営業プロセスを明確なパイプラインフェーズにマップ し、営業タスクを割り当て、成果を記録。これにより確信を持って予測を立て、営業パフォーマンスを向上させられます。

定型フォローアップとキャンペーン管理を自動化 し、タイムリーなメッセージを送信。オーディエンスをセグメント化することで、マーケティングツールが営業チームとステップを組んで仕事します。

ダッシュボードとレポートで活動を実用的な知見に変換。取引が停滞する箇所、コンバージョンにつながるチャネル、CRMプラットフォーム全体のプロセス効率化手法を可視化します。

👀 ご存知でしたか？ コンピューターが登場するはるか昔、ビジネスは顧客情報を台帳に記録し、その後、営業担当者は顧客リストが増えるにつれてインデックスカードやローデックトレイを持ち歩いていたのです。 1980年代から1990年代にかけて、データベースと営業ツールはチームが名前、メモ、注文を1か所に保存するのに役立ちました。その後クラウドアプリが登場し、すべてがオンライン化され、チームはどこからでもリアルタイムで更新情報を共有できるようになりました。

適切なCRMを選ぶことが重要な理由

CRMが実際にビジネスの成長にどれほどの影響を与えるか、私は考え続けてきました。CRMは単なるクライアントデータベースに過ぎないと言う人もいますが、実際にはチームの運営の中枢となることが少なくありません。

このRedditの投稿は、多くの業界リーダーがインタビューやカンファレンスで語っている内容を端的に表している。

適切なCRMソフトウェアは、営業チームが仕事の優先順位を決定する方法、マーケティング自動化が次善のセグメントをターゲットにする方法、サービスチームが文脈を踏まえて対応する方法を形作ります。

次のセクションでは、適切に選ばれたプラットフォームがどのように差を生むかを見ていきます。

顧客データを一元管理し、意思決定を強化

データがなければ、あなたは単なる意見を持つ一人に過ぎない。

W・エドワーズ・デミングの言葉は、現代のあらゆるビジネスに当てはまります。

複数のツールに分散した顧客データは、精度を欠いた意思決定につながります。 信頼性の高いCRM戦略は、すべてを一箇所に集約し、各顧客に関する単一かつ正確なビューを構築します。

この明確さにより、所有者や管理者はパターンを特定し、顧客行動を理解し、仮定ではなく実際の洞察に基づいて行動を起こすことができます。

例： CRMを導入した小売ブランドは、リピート購入者の大半が特定のリファラルキャンペーン経由であることを発見。リソースをそこに集中させることでコンバージョン率を向上させました。一元化された顧客データは時間を節約し、チームが迅速かつ確信を持ってビジネス判断を下すことを支援します。

営業とマーケティングの連携を強化します

これらの番号は、チームが真にCRMシステムを活用すれば、それがビジネス成長にとって最も価値ある資産の一つに急速に成長することを示しています。

CRMを一貫して活用する最大の利点の一つは、営業とマーケティングの間に長年存在していた隔たりを埋める点にあります。

統合型CRMソリューションにより、マーケターはどのキャンペーンが有望な見込み客をもたらしたかを追跡でき、営業担当者は初回電話前の全やり取りを確認できます。

自動化による生産性向上

営業担当者の約40％が、顧客データ管理に依然としてスプレッドシートと電子メールに依存しています。

この手動による手法は、すべてを遅くします。

優れた設計のCRMプラットフォームは、フォローアップ、アポイントメントリマインダー、パイプライン更新といった反復タスクの自動化を支援します。自動化により、見込み客や顧客とのやり取りを見逃すことはありません。

📌 例：見込み客が「提案」フェーズに移行すると、CRMが自動的にフォローアップコールをスケジュールし、アカウントマネージャーに通知します。これにより、毎週何時間もの手作業が削減されるだけでなく、チームは結果につながる有意義な会話に集中する時間をより多く確保できます。

顧客体験と顧客維持率を向上させます

現代のカスタム顧客は、パーソナライズされたタイムリーで思いやりのあるサービスを期待しています。

適切なCRMシステムは、あらゆるやり取りを可視化しアクセス可能にすることで、チームがその期待に応えることを支援します。営業会話、サービスリクエスト、更新リマインダーなど、あらゆるコンテキストをチーム全員が把握できます。

例：CRM自動化を導入した宿泊ビジネスでは、常連ゲストの最終滞在時期を追跡し、好みをメモし、次回の訪問前に温かみのあるパーソナライズされたメッセージを送付できます。こうした気配りが信頼とロイヤルティを築き、顧客維持率の向上につながります。

CRMソフトウェア選定時に考慮すべき重要な要素

適切なCRMソフトウェアの選択は、中小企業や成長中のチームにとって非常に現実的な影響をもたらします。

ベンダーを絞り込む前に、事実と自社のビジネスニーズに基づいて検索を基盤としましょう。導入パターンと、CRMシステムを長期的に運用する実際のコストを研究してください。

営業プロセスと顧客関係にマップした、現実的なチェックリストをご紹介します：

✅ 電子メール、カレンダー、アカウント、プロジェクトツールとの深い連携により、データが自動的にフローし、情報の断片化を防ぎます

✅ 移行、トレーニング、サポート、アップグレードを含む所有権コスト（TCO）を把握し、後々隠れた追加費用が発生しないようにする

✅ 実際のユーザーによる使いやすさと導入実績で、営業担当者やマーケターが継続して活用できる

✅ 生の顧客情報を実用的な知見に変えるデータ品質とレポート作成能力

✅ 拡張性とベンダーのロードマップにより、CRMソリューションがビジネスニーズに合わせて進化します

CRMソフトウェアにはいくら支払うべきか？

CRMの標準的な費用はいくらですか？私は過剰に支払っているのでしょうか？

Redditやその他のフォーラムでは、このような質問がよく見られます。

それは妥当な質問であり、明確な出発点があります。主要プラットフォームでは、プランはユーザーあたり月額15ドルから300ドル以上という範囲にあり、フル機能プランは通常ユーザーあたり月額60～70ドル程度です。

エントリーレベルの平均価格は20ドル台前半に近く、中位・上位プランは機能やリミットが拡大するにつれて価格が上昇します。

これらの基準は、CRMソフトウェアの選び方を学び、中小企業向けCRMシステムとより高度なスイートを比較する際に役立ちます。

しかし価格は要素の一部に過ぎません。適切なCRMソフトウェアは価値創出までの時間を短縮し、隠れたコストを回避すべきです。したがって、総所有権コストのモデルを作成しましょう。これにはセットアップ、データ移行、ユーザートレーニング、サポートレベル、利用リミット、必須連携機能を含める必要があります。

多くの購入者は導入率が高い初年度にROIを検証します。そのため、営業パイプラインの向上度、活用されたレポート作成機能、データエントリーや反復タスクの削減効果を追跡する簡易プランを追加しましょう。

必要な高度さに応じて、以下のような点を検討できます：

バンド 内容概要 健全性を確認するためのベンチマーク エントリーレベル コアな連絡先管理、基本的なパイプライン、限定的な自動化、より小さなリミット ユーザーあたり月額約15～25ドル フル機能搭載のSMB向けプラン マーケティング自動化の基本、カスタムパイプライン、強化されたレポート作成機能、拡張されたリミット 月額平均約60～70ドル アドバンストおよび企業 高度な自動化、分析、ガバナンス、プレミアムサポート、AI機能、リミット引き上げ 通常、ユーザーあたり月額100ドルから300ドル以上（エディションやアドオンによって異なります）

購入前のクイックチェック：

ベンダーの年間割引と月次請求の比較、および上位プランにおける最低席要件を確認する

検討中の特定製品（例：HubSpot Starter席やSalesforce Sales Cloudエディション）の公開リスト価格を必ず確認してください。これらは交渉の基準となるためです。

特にベンダーがリスト価格調整を発表している場合、更新に影響する可能性のある近々の価格変更やエディション更新について確認してください。

あらゆるサイズのチーム向け、5つの人気CRMソフトウェア選択肢

数多くの選択肢がある中で、信頼性、使いやすさ、価値の面で際立つ製品を知っておくことが重要です。

現在最も人気のある共同作業型CRMソフトウェアソリューションをいくつかご紹介し、それぞれが検討に値する理由を解説します。

1. ClickUp

ClickUp CRMを活用し、導入初日からフィールド・フェーズ・レポート作成を標準化

ClickUpの汎用性と、あらゆる状況に合わせてチームがカスタマイズできる点が気に入っています。単なるプロジェクト管理ツールではなく、私たちにとっての業務全体のhubなのです！クライアント仕事からCRMまですべてを管理でき、オプションの柔軟性と組み込みの自動化機能が素晴らしいです。また、ClickUpが常に進化し続け、クライアントの声に耳を傾けている点も高く評価しています！

仕事の分散はチームを忙しく見せつつも遅れを生む。タスク、更新情報、意思決定がチャット、電子メール、ドキュメント、スプレッドシートに分散するため、文脈は常に一歩離れた場所にある。

ClickUpは、仕事、Work AI、作業コンテキストを統合されたAIワークスペースに集約することで業務の拡散を解消。探しまわる時間を減らし、行動に移す時間を増やします。

カスタムの階層構造で顧客データを整理

リード、コンタクト、アカウント、取引をスペース、フォルダ、リストで整理しましょう。各顧客や取引はタスクとして管理できるため、進捗や詳細の追跡が容易です。タスク（例：コンタクトとアカウント、取引間の関連付け）をリンクさせて、接続されたデータベースを構築しましょう。

プロの秘訣：ClickUpタスクから直接電子メールを送受信できるメールClickAppを活用しましょう

ClickUpのカスタムフィールドとビューでプロセスを標準化

ClickUpカスタムフィールドで取引やプロジェクトを追加し、必要な詳細を常にビューで把握

ビジネスごとに運営方法は異なりますが、非効率なワークフローは全員の作業を遅らせます。

ClickUpならワークスペースをプロセスに合わせて形にカスタマイズ可能。取引サイズ、リードソース、更新日などの詳細情報をClickUpカスタムフィールドで管理できます。

リスト、ボード、カレンダービューから選択し、仕事を多角的に把握。常に進捗状況や現状を把握し、次に注力すべきタスクを明確にします。

ClickUpの自動化機能で時間を節約

ClickUpオートメーションでリマインダー・割り当て・フォローアップを自動化し、顧客対応に集中

手動更新と終わりのないリマインダーは時間を浪費します。

ClickUp自動化を使えば、繰り返し作業を代行するトリガーを作成できます。タスクのフェーズが変更されると、ClickUpが自動的に適切な担当者を割り当て、フォローアップを送信、または期日を更新します。

ClickUp Docsでコミュニケーションを一元化

ClickUp Docsでブリーフ、SOW、メモを作成し、適切なタスクにピン留めして管理

電子メール、メモ、成果物がバラバラの場所に存在すると文脈が失われます。ClickUp Docsがそれらをすべて一元管理します。

チームとリアルタイムで共同作業し、ドキュメント、Wiki、契約書、提案書などを共同編集できます。エディターはリッチフォーマット、埋め込みGoogle スプレッドシート、インラインコメントに対応。ワンクリックで顧客とドキュメントを共有し、プロジェクト概要やSOW（作業範囲明細書）を関連タスクと一緒に便利に保管できます。

古いスレッドやフォルダを再び検索する必要は一切ありません。必要な場所に、すべての関連情報が常に残ります。

ClickUpダッシュボードでパフォーマンスを追跡

ClickUpダッシュボードでパイプライン、プロジェクトの進捗状況、作業負荷をリアルタイムで追跡

明確なレポート作成がなければ、プロジェクトが停滞したり取引が遅延したりする原因を見逃しがちです。ClickUpダッシュボードなら、取引の進捗、プロジェクトの健全性、チームの作業負荷といった主要メトリクスを即座に可視化できます。

ボトルネックを早期に発見し、タスクを迅速に再割り当てし、リアルタイムデータでより賢明な意思決定が可能です。

💡プロの秘訣：ダッシュボードにAIカードを追加すれば、リアルタイムレポート作成、エグゼクティブ要約、パイプラインの健全性チェックが可能に。手動でのレポート作成は不要です。

ClickUpテンプレートで数分でCRMの設定

無料テンプレートを入手 ClickUp CRMテンプレートを活用し、顧客情報を一元管理しながら営業パイプラインを円滑に推進しましょう。

ClickUpのCRMテンプレートは、実際の営業パイプラインにマップされたすぐに使えるワークスペースを提供します.

既存ツールと連携させ、重要な詳細情報を収集し、散在する更新情報を一元管理。営業チームとカスタマーサービスチームが実際に活用する単一のCRMシステムを実現します。

割り当て、優先度、期日を設定し、明確なパイプラインフェーズで見込み客、商談、更新を追跡する

業界、取引規模、最終接触、健全性スコアなどのカスタムフィールドで豊富な顧客情報を保存、フィルタリング、セグメント化

引き継ぎ、フォローアップ、ステータスといった反復タスクを自動化し、営業担当者がデータエントリーに費やす時間を削減。顧客との対話に充てる時間を増やしましょう。

ClickUpの主な機能

リード、連絡先、アカウント、商談を整理し、同じワークスペースで配送を管理します

カスタムフィールドとステータスでパイプラインデータを標準化し、 15種類以上のClickUpビューで 各フェーズを明確に可視化

ノーコードの自動化機能（電子メール自動化を含む）で、引き継ぎ、フォローアップ、割り当て、SLAリマインダーを自動化しましょう。

メールClickAppを活用し、タスクから直接電子メールを送受信することでクライアントとのコミュニケーションを一元化。メッセージを仕事に紐づけて管理します。

ダッシュボードとカスタマイズ可能なカードで、パイプラインの状態、作業負荷、プロジェクトのKPIをリアルタイムで追跡

ClickUp Brainを活用して電子メール下書きやミーティング・議論の要約などを自動生成し、手作業を削減しましょう

ClickUpの制限事項

機能や設定オプションの幅広さを考慮すると、習得には時間がかかることを覚悟しておいてください

ClickUpの価格設定

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,600件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

2. Salesforce

via Salesforce

Salesforce Sales Cloudの最も優れた点は、営業に関連するすべてを一元管理できることです。リードと商談の管理機能により営業サイクル全体の追跡が格段に容易になり、レポート作成ダッシュボードではパイプラインの現状を明確に把握できます。

Salesforce Sales Cloudの最も優れた点は、営業に関連するすべてを一元管理できることです。リードと商談の管理機能により営業サイクル全体の追跡が格段に容易になり、レポート作成ダッシュボードではパイプラインの現状を明確に把握できます。

Salesforceは柔軟性と機能の深さで際立っています。チームに高度なリードルーティング、取引追跡、予測機能を提供し、信頼性の高い販売パイプライン構築を支援します。

アインシュタインAIはインテリジェントな洞察を提供し、取引結果を予測し、次のステップを提案します。一方、自動化ツールは承認プロセスや反復的な更新を管理し、Gmail、Slack、そして数百のビジネスツールとの連携によりワークフローを円滑にします。

マネージャーはパフォーマンスとチームの進捗を可視化するリアルタイムダッシュボードを取得し、全員の連携を促進します。

Salesforceの優れた機能

AI支援によるパイプライン構築、予測、収益分析機能を備え、リード・アカウント・商談管理を一元化できるプラットフォームを実現します。

組み込みの営業支援自動化機能で営業ワークフローを自動化し、見込み客の振り分け、フォローアップ、承認、タスク割り当てを効率化します。

パイプラインの可視化とリアルタイム分析による予測で、業績を追跡し取引の精度を向上させます

豊富なネイティブ連携機能とAppExchangeを活用し、電子メール、コラボレーション、テレフォニー、分析ツールを接続してスタックを連携させましょう

チームや地域をまたいだ複雑なプロセスに合わせて、オブジェクト、フィールド、レポート、ダッシュボードをカスタムします。

Salesforceの制限事項

高度な自動化やレポート作成には管理者の専門知識が必要となる可能性があり、学習曲線やセットアップの複雑さが予想されます

利用状況やカスタムが増えるにつれて、ライセンス費用やアドオンのコストが高くなることを想定したプランを立てましょう。

非常に大規模なデータセットを仕事として扱う際には、時折パフォーマンスの低下が生じる可能性があることを想定してください。

Salesforceの価格設定

スタータースイート：25米ドル/ユーザー/月（月次または年次課金）

プロスイート：100米ドル/ユーザー/月（年額課金）

企業版：175米ドル/ユーザー/月（年額課金）

Unlimited: 350 USD/ユーザー/月（年額課金）

Agentforce 1 Sales: 550 USD/ユーザー/月（年額課金）

Salesforceの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (24,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (18,700件以上のレビュー)

3. HubSpot

via HubSpot

HubSpotのオールインワンCRMは、マーケティング、営業、カスタマーサービスを1つの洗練されたプラットフォームで接続します。組み込みのマーケティングオートメーションツールで、リード管理、電子メールフォローアップの自動化、顧客体験全体の追跡が可能です。

コンテンツ提案や予測スコアリングといったAI機能がチームの仕事をより効率的に、そしてより精度高く行えるようにします。ダッシュボードではキャンペーン・収益・エンゲージメントのリアルタイムメトリクス表示され、リーダーが迅速かつ確信を持って意思決定を行えるようにします。

HubSpotの主な機能

連絡先、商談、タスク、電子メール追跡、ミーティング、ライブチャットを一元管理

Sales Hub内で、AI支援ツールを活用したアウトリーチ、予測、ガイデッドセリングにより、パイプラインと営業ワークフローを自動生成

マルチチャネルのシーケンス、タスク作成、フォローアップを自動化

組み込みの分析ツール、ダッシュボード、予測機能でパフォーマンスを追跡し、取引の精度とコーチングを向上させましょう

HubSpotの1,900以上のアプリとネイティブのGmail/Outlook接続を活用し、統合されたワークフローを実現するスタックを構築しましょう

HubSpotのリミット

ユーザーは高度なセットアップとカスタムが難しいと感じています

一部の高度な機能は下位プランではリミットされ、アップグレードが必要になる場合があります

HubSpotの価格設定

Free

Sales Hub Starter：1席あたり月額15ドルから

Sales Hub Professional：1席あたり月額100ドルから

Sales Hub 企業：1席あたり月額150ドルから

HubSpotの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (13,100件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (4,400件以上のレビュー)

4. Zoho CRM

提供元： Zoho

Zoho CRMの本当に気に入っている点は、使いやすさと、あらゆる情報を一元管理できることです。これにより、見込み客の管理、フォローアップ、顧客との会話が、負担を感じることなく整理された感覚で進められます。

Zoho CRMの本当に気に入っている点は、使いやすさと、すべての情報を一元管理できることです。これにより、見込み客の管理、フォローアップ、顧客との会話が、負担を感じることなく整理された感覚で進められます。

Zoho CRMは、チームがリードの追跡、コンタクトの管理、販売パイプラインの監視を支援する、使いやすく柔軟なワークスペースを提供します。

このツールにはフォローアップとレポート作成の自動化機能が搭載されており、Zoho Zia AIがトレンドを予測し、パーソナライズされた提案を提供します。

電子メール、ソーシャルメディア、電話システムを接続し、顧客とのあらゆるやり取りを一元管理できます。DeskやBooksなど他のZohoツールとの統合により、複雑さを伴わない体系的なシステムを求める小規模ビジネスに最適な統合環境を実現します。

Zoho CRMの主な機能

設定可能なモジュール、ビュー、ダッシュボードでリード、コンタクト、アカウント、取引を集中管理し、業務プロセスに適応させます

フォローアップ、割り当て、承認、マルチチャネルのカデンツを自動化し、営業担当者が手動更新に費やす時間を削減

複雑な営業フェーズを再現するため、レイアウト・フィールド・ワークフロー（ブループリントとCanvaを含む）をカスタム。複雑なコードは不要です。

電子メール、電話システム、500以上のアプリ（マーケットプレイス）を統合し、会話とデータを単一のシステムオブレコードに集約します

Zia AIのインサイト、異常検知、スコアリングを活用して収益を予測し、仕事の優先順位付けを行い、パイプラインの精度を向上させましょう。

Zoho CRMの制限事項

レビューアからは、高度なセットアップと導入プロセスに学習曲線があるとメモされています

一部の機能はプランのアップグレードが必要です

大規模またはカスタムワークスペースでは、UIやパフォーマンスに関する不満が時折発生する可能性があります

Zoho CRMの価格

Free： 最大3ユーザーまで

スタンダード: ユーザーあたり月額20ドル

プロフェッショナル版： ユーザーあたり月額35ドル

企業: ユーザーあたり月額50ドル

Ultimate: ユーザーあたり月額65ドル

Zoho CRMの評価とレビュー

G2: 4. 1/5 (2,807件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (6,943件のレビュー)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedriveは明快さに重点を置いています：チームが営業パイプラインを可視化し、次のステップに集中し続けることを支援します。

自動化機能によりタスクの割り当てやフォローアップの送信が自動化され、手作業が削減されます。スマートインサイトは注視が必要な案件を強調表示し、レポート作成ツールでコンバージョン率やチームパフォーマンスを簡単に測定できます。

Google Workspace、Zoom、マーケティングツールともシームレスに連携するため、営業担当者はタブを切り替える時間を削減し、営業活動に集中できます。

Pipedriveの主な機能

カスタマイズ可能なパイプラインで取引を可視化し、活動ベースの販売、複数のパイプライン、モバイルCRMを活用して営業担当者が次の行動に集中できるようにします。

タスク自動化、webhook、オープンAPIで手間のかかる作業を自動化し、更新・引き継ぎ・ログ記録をバックグラウンドで実行

インサイトとカスタマイズ可能なレポートでパフォーマンスをレポート作成し、チームやフェーズを横断した予測とパターン検出を実現します。

Google、QuickBooks、Slack、Zoomなど500以上のマーケットプレイスアプリでスタックを統合。

AIアシスタント、AI電子メール作成・要約するツール、即時AIレポート作成機能でアウトリーチを加速し、見込み客開拓とレビュー対応を迅速化

Pipedriveの制限事項

一部のユーザーは、カスタムレポートにおけるフィルターのリミットや柔軟性の不足を指摘しています

高度な機能を利用するには上位プランが必要となり、小規模チームにとっては高額に感じられる場合があります

Pipedriveの価格設定

Lite: 19米ドル/席あたり/月

Growth: 34米ドル/席/月

プレミアム： 1席あたり月額64米ドル

Ultimate: 89米ドル/席あたり/月

Pipedriveの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (2,800件のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (3,030件以上のレビュー)

特典：ClickUpでAIエージェントの設定を行い、リードの適格性判断、フォローアップリマインダー、ステータス更新など、反復的なCRMワークフローを自動化しましょう。 プリビルドのClickUp AIエージェントを使用するか、カスタムエージェントを作成する

様々なビジネスニーズに対応するCRMソフトウェア

今日のCRMシステムに求められる期待は、数年前とは大きく様変わりしています。

CRMソフトウェアの選定にあたっては、小規模スタートアップに適したものが、大規模な代理店や企業に必ずしも合うとは限りません。ビジネスのビジネスフェーズごとに変化するCRMのニーズと、優先すべきポイントを解説します。

スタートアップと小規模ビジネス：手頃な価格、シンプルさ、使いやすさ

起業したばかりの段階では、あらゆる決断が重要です。

顧客の追跡、見込み客へのフォローアップ、すべての連絡先情報を一箇所にまとめて管理でき、負担を感じないツールをお探しでしょう。

小規模ビジネスには、シンプルなダッシュボード、モバイルアクセス、そしてバックグラウンドで静かに細かい作業を処理する基本的な自動化機能を備えたツールが最適です。

成長中の中小企業：拡張性、自動化、レポート作成

ビジネスが成長するにつれ、物事は自然と複雑化します。より多くの見込み客、より多くの会話、そして理解すべきデータが増加します。この段階で、CRMが競争優位性を維持する助けとなるべきです。

必要なのは、リマインダーを自動化し、パイプラインを整理し、何が仕事し何が仕事していないかを示すツールです。

企業向け：高度な機能、深い連携、AIによる洞察

大規模組織には多くの可動部分があり、そこではより強力で接続型のCRMが不可欠となります。

強力なCRMは、顧客行動のパターン把握、売上予測、商機への迅速な対応を支援します。さらにデータのセキュリティと体系的な管理を実現します。

代理店・サービスプロバイダー向け：プロジェクト管理＋CRMのハイブリッドソリューション

代理店にとって、関係と成果提供は密接に結びついています。

プロジェクトと仕事するCRMを導入すれば、すべての情報を一元管理できます。クライアントとのやり取り、プロジェクトの進捗、タスクを一元的に追跡できるため、チームは常に次のアクションを把握できます。

地域薬局向けマーケティングエージェンシー「Pharmacy Mentor」は、ClickUpを中核的なCRMおよびプロジェクト管理プラットフォームとして採用しました。これによりチームの生産性は2倍に、応答率は20%から80%に向上しました。

ClickUpは当社のビジネスを大幅に生産性向上させました。時間の節約、不要なミーティングの削減、従業員とクライアントの満足度を飛躍的に高めることに貢献しています。

ClickUpは当社のビジネスを大幅に生産性向上させました。時間の節約、不要なミーティングの削減、従業員とクライアントの満足度を飛躍的に高めることに貢献しています。

以下のテーブルは、ビジネス形態に応じたCRM機能の比較ポイントを要約するものです：

ビジネス形態 最も重要なポイント チェックポイント 例 スタートアップ＆中小企業向け シンプルさと使いやすさ 連絡先と クライアント管理 、迅速なセットアップ、モバイルアクセス Zoho CRM、Freshsales、ClickUp、Less Annoying CRM 成長中の中小企業 組織と成長 自動化、レポート作成、チームコラボレーション Pipedrive、monday CRM、ClickUp、HubSpot 企業様向け 洞察と制御 データ統合、売上予測、セキュリティ Salesforce、Microsoft Dynamics、HubSpot Enterprise、ClickUp 代理店・サービスプロバイダー向け 調整と明確さ プロジェクト追跡、クライアントポータル、統合タスク ClickUp、Insightly、Zoho Projects + CRM

スチュワート・ゴールドによるClickUp CRMの使い方ビデオはこちら：

CRM選定時に避けるべきよくある失敗

パイプラインを整理し、可視性を高めたいだけだと、判断を急ぎがちです。少しペースを落として、その選択が来期や来年のチームに貢献するよう慎重に選びましょう。

今日から実践できる明確な解決策と共に、注意すべきポイントを解説します。

このビデオでAIを活用し、営業プロセスを効率化する方法を学びましょう：

適切なCRMを選ぶための追加のヒント

チームとの仕事やユーザーとの対話から得た、いくつかの追加ポイントをご紹介します。

こうした小さな変化が大きな違いを生むことが多く、特にクラウドベースのCRMソフトウェアを評価し、どのCRMシステムが適切か判断する際には重要です。

✅ ベンダー比較の前に必ず「必須」ワークフローから始めましょう。これが機能しなければ、他の要素は意味をなしません

✅ 本番稼働前に実際のユーザーと実データでテストできるよう、サンドボックスまたはステージング環境の提供を依頼しましょう

✅ モバイルアプリを早期に確認—営業担当がフィールドに出ている場合、モバイルインターフェースが不十分だと導入率が低下します

✅ 同じサイズや業界のCRMベンダー利用企業に問い合わせ、改善点を尋ねる

✅ 契約時に導入支援や追加トレーニングの交渉を—ベンダーはコスト負担または無料を含める余地があることが多い

✅ 導入後30～60日間のユーザーの活用状況を監視し、フィードバックセッションを通じて問題を即座に対処する

✅ データ保持とバックアップのプランを立て、移行時にも顧客情報が安全かつ移行可能であることを確保しましょう

ClickUpでより良いレポートを作成

率直な結論を述べましょう。ほとんどのツールは連絡先を保存しリマインダーを送信できます。ClickUpは仕事の拡散を防ぎながら、ストーリー全体を運営することを支援します。

忙しいチームにはClickUpが最適です。コンテキストスイッチングを削減し、反復タスクをクリーンな自動化で置き換え、散在する更新情報を明確で信頼性の高いレポート作成に集約します。現在のプロセスに適合し、将来の再構築を強いることなく拡張可能なワークスペースを実現します。

中小企業なら、チームが実際に活用できるシンプルさを手に入れられます。成長中の企業なら、勢いを維持するためのガードレールと可視性を得られます。

今すぐClickUpに登録して、その違いを実感してください！

よくある質問

顧客関係管理（CRM）が初めての方には、ClickUpやFreshsalesのようなツールが最も導入しやすい選択肢です。これらのツールは洗練されたインターフェースとシンプルなダッシュボードを備えており、急な学習曲線なしに顧客データややり取りを管理できます。

ほとんどのCRMソフトウェアは、機能やビジネスサイズに応じて、ユーザーあたり月額15ドルから80ドルの範囲で利用できます。中小企業は手頃なプランや無料試用版から始められる一方、大規模なチームでは自動化、連携機能、分析ツールを備えたより高度なCRMソリューションが必要となる場合があります。

はい、ほとんどの現代的なCRMプラットフォームは、ClickUp、Asana、Trelloなどのプロジェクト管理ツールと簡単に接続できます。これにより、チームは進行中のプロジェクトと並行して顧客とのやり取りを追跡でき、ビジネスプロセス全体での連携と可視性が向上します。

中小企業は、連絡先管理、電子メール連携、反復タスクの自動化、レポート作成機能を備えた製品を選ぶべきです。これらの機能により、顧客関係の管理が容易になり、業務プロセスが効率化され、成長する営業チームを支援できます。

はい、ClickUpはプロジェクト管理と顧客関係管理を1か所で実現したいチームに最適なCRMソフトウェアです。CRMツールにタスク追跡、自動化、レポート作成機能を統合しており、コラボレーションとシンプルさを価値とする中小企業や代理店にとって柔軟な選択肢となります。