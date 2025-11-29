無料クライアントダッシュボードテンプレートでクライアントレポート作成とプロジェクト追跡を簡素化

現代の急速に変化する世界では、クライアントにリアルタイムの可視性を提供することは、単なる「あれば良い」機能ではなく、必須の要件です。
代理店、フリーランサー、クライアント対応チームにとって、これは課題であると同時に機会でもあります。営業メトリクスやプロジェクト進捗からキャンペーン実績まで、全体像を把握できるようにしつつ、クライアントを圧倒しない情報提供が求められます。
そこで役立つのが、専用設計のクライアント向けレポートダッシュボードとダッシュボードテンプレートです。複数のデータソースを単一の統合ビューに集約することで、クライアントダッシュボードテンプレートは主要メトリクスの追跡、コミュニケーションの効率化、信頼関係の構築を可能にする一元管理場所を提供します。
クライアント向けレポート作成に活用できる、無料かつカスタマイズ可能なClickUpテンプレートをいくつかご紹介します。
クライアントダッシュボードテンプレートの概要
無料で利用できる優れたクライアントダッシュボードとレポートテンプレートを簡単にご紹介します：
|テンプレート名
|テンプレートをダウンロード
|こんな方に最適です
|主な機能
|ビジュアルフォーマット
|ClickUpプロジェクト管理ダッシュボードテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、チームリーダー
|ガントチャートビュー、進捗バー、キャパシティ計画、リアルタイムリスク追跡
|ClickUp ダッシュボード/ガント/ウィジェット
|ClickUp アナリティクステンプレート
|無料テンプレートを入手
|代理店、フリーランス、アナリスト
|月次レポート、既成セクション、視覚的要約
|ClickUp ドキュメント/ダッシュボード
|ClickUp デジタルマーケティングレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングチーム、代理店
|編集可能なブロック、キャンペーンKPI、ビジュアルプレースホルダー、ブランディング
|ClickUp ドキュメント/ダッシュボード
|ClickUp マーケティングレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マーケティングマネージャー、アナリスト
|キャンペーン分析、ウェブ/ソーシャルメトリクス、リード追跡
|ClickUp ドキュメント/ダッシュボード
|ClickUpプロジェクトレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、チームリーダー
|ステータスマーカー、ハイライト、リスク記録、今後の仕事
|ClickUp ドキュメント/ダッシュボード
|ClickUp セールスレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|営業マネージャー、収益オペレーション
|クロスチャネルKPI、カスタムフィールド、リアルタイムダッシュボード
|ClickUpボード/ダッシュボード
|ClickUp 週間ステータスレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|プロジェクトマネージャー、クライアントチーム
|週間の進捗内訳、達成事項、リンクされているタスク
|ClickUp ドキュメント/リスト
|ClickUp 複数プロジェクトステータスレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|PMO、ポートフォリオマネージャー
|ポートフォリオの健全性、依存関係、コスト/予算の追跡
|ClickUp ダッシュボード/テーブル
|ClickUp 月次ビジネスステータスレポートテンプレート
|無料テンプレートを入手
|オペレーション責任者、部門責任者
|割り当てられたアクション、ハイライト、スコープ確認、責任の所在
|ClickUp ドキュメント/ダッシュボード
|ClickUpソーシャルメディア分析テンプレート
|無料テンプレートを入手
|ソーシャルメディアマネージャー、代理店
|クロスチャネルKPI、カスタムフィールド、リアルタイムダッシュボード
|ClickUp ダッシュボード/リスト/テーブル
|ClickUp KPIテンプレート
|無料テンプレートを入手
|オペレーション、マーケティング、営業、人事、PMO
|ベースライン/ターゲット/実績、自動化、目標連携
|ClickUp リスト/ボード/タイムライン
|ClickUp 会社 OKR と目標テンプレート
|無料テンプレートを入手
|PMO、オペレーション責任者
|OKR入力フォーム、承認ワークフロー、進捗追跡
|ClickUp リスト/ボード/カレンダー
|ClickUp SMART目標アクションプランテンプレート
|無料テンプレートを入手
|マネージャー、創業者
|SMARTフェーズ、マイルストーン、カレンダー、完了状況の追跡
|ClickUp リスト/カレンダー/ダッシュボード
クライアントダッシュボードテンプレートとは？
クライアントダッシュボードテンプレートは、財務実績、キャッシュフロー、販売実績、プロジェクトメトリクスなどの主要なクライアントデータを、単一の整理されたビューで表示する事前構築済みでカスタマイズ可能なレイアウトです。複数のデータソースから情報を取得し、チャート、テーブル、KPIに構造化するため、チームはゼロから始めることなくクライアント向けレポートダッシュボードを迅速に作成できます。これにより、ROIを直接向上させるデータ駆動型の意思決定を行うための実用的な洞察が得られます。
クライアントダッシュボードテンプレートは、複数のクライアントアカウントを管理し、データを一元的に整理する必要がある代理店、フリーランサー、ビジネスにとって特に有用です。
💡 こちらもご覧ください:プロジェクト向けベストデータ可視化ツール
優れたクライアントダッシュボードテンプレートの条件とは？
クライアントダッシュボードテンプレートは、様々なレポート作成方法をサポートできる柔軟性を備えていなければなりません。これにより、関係者は説明を必要とせずに、表示されている内容を理解できるようになります。
以下の機能を備えたテンプレートをお探しください：
- クライアント情報を整理し、プロジェクト、財務、実績ごとにセクション分けしましょう
- Googleアナリティクス、CRM、財務アプリなどのツールから自動的に接続しデータを取得
- 視覚的要素をカスタムし、チャート、グラフ、テーブルを用いて複雑なデータを簡単に理解できるようにします
- 影響を与えるKPI（キャッシュフロー、コンバージョン率、売上進捗など）を正確に追跡
- クライアントとライブ更新を共有し、手動で更新しなくても正確で最新のデータを確認できるようにします
📚 詳細はこちら:ClickUpダッシュボード入門ガイド（活用例付き）
クライアントダッシュボードテンプレート
クライアント管理は探偵仕事のように感じるべきではありません。プロジェクトの詳細が複数のプラットフォームやツールに分散していると、実際に価値を提供すべき時間を情報の探索に浪費してしまいます。これは「ワークスプロール」と呼ばれる現象です。
ClickUpは世界初の統合型AIワークスペースとしてこの課題を解決します。
ClickUpダッシュボードは、プロジェクトのタイムライン、成果物、予算、進捗メトリクスをすべて一箇所に集約し、リアルタイムで更新されるビューを提供します。これにより、ClickUpは優れたCRMソフトウェアとしても機能します。
あらゆる形態の仕事の拡散を排除し、100%のコンテキストを提供。人間とエージェントが協働するための単一の場所を実現します。
ClickUpでは、週次・月次レポート作成プロセスに簡単に組み込めるカスタマイズ可能なダッシュボードテンプレートの範囲も多数ご用意しています。さっそく一緒に見ていきましょう。
1. ClickUp プロジェクト管理ダッシュボードテンプレート
ClickUpプロジェクト管理ダッシュボードテンプレートは、プロジェクトマネージャーやチームがタイムライン、コスト、リスクを完全に可視化しながらプロジェクトタスクを可視化し実行することを可能にします。
ClickUpのダッシュボードはプロジェクトスペースやリストから自動的に詳細情報を取得し、進捗からパフォーマンスまであらゆる状況を可視化します。多様なウィジェットでダッシュボードを自由にカスタマイズ可能：進捗率を示す進捗バー、トレンド分析用の折れ線グラフ、個人別貢献度を示す円グラフ、リソース配分管理用の作業量ウィジェットなど、多彩な機能を備えています。
このテンプレートが気に入る理由：
- プロジェクト活動の視覚的なタイムラインを取得し、ガントチャートビュー上でアイテムをドラッグするだけでタスクの日付や期間を簡単に調整できます。
- 期間と残予算の式フィールドで進捗を自動追跡し、手動計算を不要にします
- キャパシティプランニングビューで作業負荷を調整・再配分し、チームメンバーの割り当てが不足しているか過剰かを確認できます
📌 こんな方に最適：コスト、依存関係、チームキャパシティを監視するダッシュボードソフトウェアが必要な、建設、IT、マーケティング、オペレーション分野のプロジェクトマネージャーやチームリーダー
📮 ClickUpインサイト：管理者の31%がビジュアルボードを好みます。他にはガントチャート、ダッシュボード、リソースビューを頼りにする人もいます。 しかしほとんどのツールは1つを選ぶことを強要します。表示方法が思考プロセスに合わなければ、それは単なる摩擦の層に過ぎません。
ClickUpなら選択の必要はありません。AI搭載のガントチャート、カンバンボード、ダッシュボード、ワークロードビューをワンクリックで切り替えられます。さらにClickUp AIを活用すれば、閲覧者（あなた自身、経営陣、デザイナーなど）に応じてカスタマイズされたビューや要約を自動生成可能です。
💫 実証済み結果：CEMEXはClickUpを活用し、製品ローンチを15%加速させ、コミュニケーションの遅延を24時間から数秒に短縮しました。
2. ClickUp アナリティクステンプレート
ClickUpアナリティクスレポートテンプレートは、クライアント向けレポートダッシュボードを構築するための明確なロードマップを提供します。白紙の状態から始める代わりに、報告したいメトリクスに応じてデータ概要を表示する事前構築済みセクションが用意されています。
例えば、セッションタイプ、ページ訪問数、コンバージョン、トランザクション数、その他のKPIを強調表示することで、ウェブサイトの効率性を示すクライアントポータルを作成できます。番号の挿入、様々なチャートタイプのアップロード、関連画像の追加により、戦略実行の進捗や成果を可視化できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 分析データを月次レポートとして提示し、オーディエンスデータから収益インサイトへと展開します
- 比較、傾向、要点の提示を促すプロンプトをチャート横に追加し、クライアント向けの完成度を高めましょう
- トラフィック、エンゲージメント、売上、トランザクションの既成セクションを活用し、生の分析データを数分で把握できる実用的な要約に変換します
📌 こんな方に最適： プラグアンドプレイ型のレポート作成テンプレートで重要なクライアント情報を可視化したい代理店、フリーランス、社内アナリスト
💡 プロのコツ：分析レポートテンプレートとKPIダッシュボードテンプレートを組み合わせて、測定可能なビジネス目標に沿ったレポート作成を実現しましょう。
🧠 便利な裏技： 複数のビューを調べなくても、プロジェクトの遅延を先回りして把握したいですか？
ClickUp Brain MAXを使えば、「今週予算超過しているタスクは？」や「フェニックス導入プロジェクトで過負荷状態の担当者は？」といった質問を投げかけ、ワークスペース全体と連携アプリからAIが生成した回答を即座に得られます。
3. ClickUp デジタルマーケティングテンプレート
ClickUpのデジタルマーケティングテンプレートは、マーケティングチームがキャンペーン、パフォーマンス、ROIを追跡するためのすぐに使えるフォーマットを提供します。
キャンペーン目標や主要メトリクスなどを、シンプルで視覚的に魅力的な単一文書にまとめる高度なカスタム機能も備えています。各ブロックは編集可能で、キャンペーン詳細の追加、ビジュアルのアップロード、主要メトリクスの強調表示、連絡先情報の提供などが可能です。
このテンプレートが気に入る理由
- キャンペーン、KPI、結果用の事前構築済みセクションを編集し、レポート作成を一から行う必要はありません
- チャートやビジュアル用のプレースホルダーを活用し、データストーリーテリングを簡素化しましょう
- ブランド要素（ロゴ、色、連絡先情報）をカスタムし、レポート作成の一貫性を確保しましょう
📌 こんな方に最適： プラグアンドプレイ型のレポートテンプレートで重要なクライアント情報を可視化したい代理店、フリーランス、社内アナリスト
⏱️ 時間節約のコツ:
- 統合インサイト：販売、マーケティング、財務メトリクスを1つのダッシュボードに集約し、タブを切り替えることなく全体ビューを把握
- データ収集の自動化： CRMフィールドをダッシュボードに直接リンクさせ、リアルタイムでデータが自動更新されるようにします
- 再構築ではなく再利用を： 最良のダッシュボード例をテンプレートとして保存し、新規クライアントやプロジェクトで再利用しましょう
4. ClickUp マーケティングレポートテンプレート
マーケティングチーム向けに、ClickUpマーケティングレポートテンプレートはキャンペーン分析、ウェブサイトとソーシャルメディアのパフォーマンス、顧客インサイトを統合するのに役立ちます。このテンプレートには、キャンペーン、電子メールデータ、ウェブトラフィック、顧客コンバージョン専用のセクションが用意されています。主要なメトリクスをステークホルダーがすぐに確認できる状態で表示しつつ、ビジュアルやメモを追加できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 広告、電子メール、ソーシャルメディアのキャンペーン分析を、インプレッション、クリック、コンバージョン用の組み込みチャートで詳細に分解します。
- セッション数、直帰率、フォロワー増加率などのウェブサイトおよびソーシャルメディアメトリクスを追跡する
- MQL、SQL、新規クライアント獲得を明確な可視化で提示し、見込み客とクライアントデータを効果的に提示します。
📌 こんな方に最適： キャンペーンの結果、パフォーマンスメトリクス、成長機会を提示するための構造化されたテンプレートが必要で、レポートのフォーマット設定に時間を費やしたくないマーケティングマネージャーやアナリスト
⚡役立つヒント：ClickUp AIエージェントを活用すれば、プロジェクト更新情報、キャンペーン実績、チャット要約、タスクの障害要因など、ワークスペースからダッシュボード用データを瞬時に抽出できます。
これらのインテリジェントエージェントは、必要なインサイトに基づき、クライアントダッシュボードに必要なメトリクス（完了タスク、差し迫った期限、ブロックされたタスク、予算対時間消費など）の決定を支援します。トリガー、条件、アクション、ナレッジベースに基づいて動作するため、指定間隔で更新情報を投稿したり、データに関するクエリに回答したりできます。
5. ClickUpプロジェクトレポートテンプレート
プロジェクトの全体的な状況を構造化された共有しやすい文書で把握したい場合は、ClickUpプロジェクトレポートテンプレートをお試しください。プロジェクト詳細、ステータス、ハイライト、リスク、今後の仕事といったセクションが用意されており、重要な詳細を見逃すことなく進捗を伝達しやすくなります。
このテンプレートが気に入る理由
- 実行状況、予算、タイムライン、品質の各領域で明確な健全性指標を用いてプロジェクトステータスを追跡
- 測定可能な成果とともに、ハイライトや達成事項を追加して成功事例を可視化しましょう
- 所有者とアクションプランを明記したリスクや障害を記録し、責任の所在を明確にします
📌 こんな方に最適： リーダーシップ層、クライアント、または部門横断的な関係者にプロジェクトの最新状況を明確に提示する必要があるプロジェクトマネージャーやチームリーダー。レポートのフォーマット設定に何時間も費やすことなく。
⚡ テンプレートアーカイブ:PowerPoint & ClickUp用クライアント管理テンプレート
6. ClickUp セールステンプレート
ClickUpの営業レポートテンプレートは、営業マネージャーやチームが月次・四半期・年次単位のリアルタイム更新と実績を体系的なビューで追跡するのに役立ちます。
年間・月次・四半期レポートなどの組み込みビューに加え、ボードビューや AIカードを活用すれば、全体像の把握から詳細な分析までシームレスに切り替え可能。さらに「実績売上高」「売上予測」「売上達成率」「地域別」などのカスタムフィールドにより、業績トレンドのフィルタリングや比較が容易になります。
このテンプレートが気に入る理由：
- レイアウトを再作成することなく、年間・月次・四半期ごとの売上レポートを切り替えられます
- 実績値、予測値、達成率をカスタムフィールドで管理し、収益パフォーマンスを追跡
- ボードビューとダッシュボードビューを活用し、パイプラインの状態や地域別トレンドを可視化しながらアクセスしましょう
📌 こんな方に最適： 売上ターゲットの監視、業績トレンドの追跡、異なる時間軸でのレポート作成を一目で把握できるシステムが必要な営業マネージャー、地域リーダー、収益オペレーションチーム
7. ClickUp 週間ステータスレポートテンプレート
ClickUpの週間進捗レポートテンプレートは、チームが単一のプラットフォームで進捗を共有し、成果を強調し、注意が必要な点を指摘する信頼性の高い手段を提供します。完了したタスクや今後のマイルストーンから、障害要因やリスク領域まで、主要な更新情報を構造化された1つのレポートに集約します。これにより、クライアントは追加の説明なしにプロジェクトの健全性を一目で把握できます。このテンプレートが役立つ理由：
- タスク、所有者、ステータス別に活動を分類し、迅速な可視性を実現
- 週次達成事項を一箇所に集約し、次のマイルストーンへ明確に進めるようにします
- 関係者が必要な時に、関連タスクへのリンク付きで、完了事項と今後の予定を確認できるように支援します。
📌 こんな方に最適： 経営陣、スポンサー、クライアント向けに毎週一貫した進捗報告が必要なプロジェクト管理チーム、クライアント対応チーム、クロスファンクショナルチーム
8. ClickUp 複数プロジェクトステータスレポートテンプレート
ClickUpの複数プロジェクトステータスレポートテンプレートは、進行中のプロジェクトをポートフォリオ全体で一元管理する最適な手段です。単一のプロジェクトポートフォリオダッシュボード内で複数プロジェクトを閲覧し、各プロジェクトの成果物、リスク、コスト、品質メトリクスの詳細な内訳を把握できます。
プロジェクトの健全性（ステータス：健全、リスクあり、軌道から外れている）を示すステータスマーカーが用意されているため、チームは進捗状況を把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 相対的な進捗状況を強調表示（例：プロジェクトAは予定より進んでいる、プロジェクトBは遅れている）
- プロジェクトでリソースを共有している場合やタイムラインが競合している場合は、依存関係を確認してください
- コストテーブルに予定対実績を入力し、予算残高を活用して予算超過/不足を可視化しましょう
📌 こんな方に最適： PMO、プログラム／ポートフォリオマネージャー、エージェンシーやデリバリーリーダー、複数のプロジェクトを管理し経営陣向けタイムラインが必要な運用チーム
📚 詳細はこちら:プロジェクト管理ダッシュボードの例とテンプレート
9. ClickUp 月次ビジネスステータスレポートテンプレート
ハイレベルなレポート作成基盤をお探しですか？ClickUpの月次ビジネス状況報告書テンプレートを使えば、マネージャーやチームがプロジェクトの進捗状況、財務状況、KPI、目標をレビューできます。迅速な更新、完了した作業、今後のタスク、課題に対応する編集可能なブロックが用意されています。
テンプレートをカスタムして、総納品物数、請求可能時間、繰越タスク、リスクアイテムなど、必要な具体的なメトリクスやカテゴリを含めることができます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 月次ハイライトを明確な次のステップに変換し、タスクや所有者を割り当てましょう
- 組み込みのYes/Noチェック機能でスコープ変更や未達成の成果物を即座に特定
- メモ、コメント、所有者、期限を追加して文脈を明確にし、責任の所在を明確に保ちます
📌 こんな方に最適： 経営陣や部門横断的な関係者に、簡潔で繰り返し使える月次進捗ダッシュボードを必要とする運用責任者、部門長、プロジェクトリーダー
10. ClickUp ソーシャルメディア分析テンプレート
ClickUpソーシャルメディア分析テンプレートは、Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn、YouTube、Pinterest、Snapchatなど、あらゆるソーシャルメディアチャネルにおけるKPI測定のための包括的な概要をソーシャルメディアチームに提供します。
カスタムフィールドでベンチマーク、ターゲット結果、実績を設定すれば、完全な機能を備えた運用ダッシュボードに変換可能。キャンペーンの好調な点や課題が明確に把握できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- データをスプレッドシートにエクスポートすることなく、全プラットフォームのキャンペーンパフォーマンスを比較できます
- 担当者、タグ、優先度でKPIをグループ化すれば、所有権と責任の所在が明確になります
- カスタムフィールドを活用し、ベンチマーク、ターゲット、結果、アクションプランを管理。表面的なレポート作成を超えた深い洞察を実現します
- リストビューやテーブルビューなど、異なるビューを切り替えてプラットフォームレベルの分析やクロスチャネル比較を実現
📌 こんな方に最適： ソーシャルメディア管理者、社内マーケティングチーム、リアルタイムKPIと明確な所有権を備えたマルチプラットフォームレポート作成を求める代理店
15分以内でダッシュボードを作成するステップを解説！
11. ClickUp KPIテンプレート
ClickUp KPIテンプレートを使えば、ターゲット、基準値、実績値を一元管理し、KPIをリアルタイムで測定できます。
サマリーリストで全KPIのステータスを一括確認、または部門別OKRに切り替えてチームごとのKPI達成状況をレビュー。進捗ボードのスタンドアップやタイムラインビューでは、ステータス・担当者・部門別にグループ化可能。責任の所在不明や日程の重複を即座に把握できる優れた手法です。
このテンプレートが気に入る理由：
- ClickUpで自動化を設定：実績値がターゲット値を10%下回った場合 → ステータスを「リスク発生」に設定し、所有者を@メンションして目標達成前に介入を促す
- 有意義な比較のため、ベースライン（現在の値または過去の平均値）とターゲット（達成を目指す数値）を入力してください。
- KPIをClickUp 目標にリンクさせれば、進捗が自動的に集計され、目標追跡や経営陣向けダッシュボードに反映されます
📌 こんな方に最適： チームが実際に活用する実用的なKPIダッシュボードを必要とする、オペレーション、マーケティング、営業、人事、PMOのリーダー
12. ClickUp 会社のOKRと目標テンプレート
ClickUpのOKRと目標テンプレートは、エンドツーエンドのOKRワークフロー管理に最適です。OKR提出フォーム（ビルド → 設定 → プレビュー）で依頼者、スポンサー、ベースライン、およびターゲットを登録し、フィールドをマッピングし所有者を設定した状態で、目標リストにOKRタスクを自動作成できます。
関連するすべてのOKRアイテムを活用して提案書を1つのテーブルで確認・承認し、OKRカレンダーに進捗報告の予定を登録。ステータスと優先度をリストビュー/ボードビューで進捗管理しましょう。
このテンプレートが気に入る理由：
- 提出フォームでOKRの取り込みを標準化し、ワークスペースにタスクを即時作成。迅速なルーティングとレビューを実現します。
- 関連するすべてのOKRアイテムを承認フェーズでフィルタリングし、所有者・日付・優先度を一括割り当てすることで、目標の承認と展開を迅速化
- OKRカレンダーと自動計算される進捗（ベースライン→ターゲット→実績）をリーダーとチームに可視化し、納期を確実に守ります。
📌 こんな方に最適： 全社的なOKRを展開するPMO/業務責任者で、1つのシステムで「受付→承認→スケジュール→追跡」を一元化する必要がある方
13. ClickUp SMART目標アクションプランテンプレート
実際に達成可能なSMART目標のための仕事ダッシュボードが必要なチームには、ClickUpのSMART目標アクションプランテンプレートが解決策となります。
このテンプレートを活用し、「進捗率」や「目標達成度」といったカスタムフィールドで進捗を追跡、障害を記録し、主要目標をClickUpのマイルストーンに変換しましょう。さらに、チェックポイントのスケジュール管理にカレンダーを追加したり、傾向を可視化するダッシュボードを導入したりすることで、各チームメンバーへの手動確認が不要となり、アクションプランを常に可視化できます。
このテンプレートが気に入る理由：
- 目標をSMARTフェーズ間でドラッグして、毎週の進捗確認を効率的に実施（別途ステータスレポート不要）
- 目標イニシアチブまたは主要チームでグループ分けし、どの作業ストリームが成果を上げているかを確認できます
- 重要なアイテムをマイルストーンに昇格させ、カレンダービューを固定表示してレビュー頻度を徹底しましょう
📌 こんな方に最適：目標を可視化できる実行計画に変換するための、シンプルでSMART基準に沿ったシステムが必要なマネージャーや創業者
ClickUpでクライアント向けレポート作成をリアルタイムの洞察に変える
静的なレポートは過去のものとなりました。クライアントが真に必要としているのは、パフォーマンスデータ、進捗更新、リスク分析、ビジネス成果が継続的（かつ自動的に）最新状態に保たれるリアルタイムのインサイトhubです。
ClickUpのダッシュボード、自動化機能、カスタマイズ可能なテンプレート、AI搭載エージェントを活用すれば、複数プロジェクトからリアルタイムデータを収集し、動的なチャートやインタラクティブなウィジェットで可視化できます。
チームとクライアントに、即時の可視性とより賢明な意思決定を可能にする力を与えませんか？
今すぐ無料でClickUpを入手し、最初のクライアントダッシュボードを作成しましょう。