ソーシャルメディア投稿スケジュール設定にCanvaコンテンツプランナーを活用する方法

どのCEOに聞いても、売上とコンテンツが企業にとって最も重要な要素の2つだと答えるでしょう。どちらも独自の方法で顧客に語りかけます。

販売には対面でのやり取りが伴うかもしれませんが、顧客がベッドでくつろぎながらフィードをスクロールしたり、製品を検索するためにキーボードを叩いたりしている時に届くのは、コンテンツなのです。

16歳以上のインターネットユーザーのほぼ3分の1が、検索エンジンを通じて新しいブランドやサービスを発見しています。これは優れたコンテンツが持つ影響力の大きさを物語っています。

ただし注意点があります。ポジティブなコンテンツだけでは不十分です。真に差をつけるのは一貫性です。繰り返し発信することで信頼が築かれます。そして一貫性は、すべての投稿・リール・キャンペーンを適切なタイミングで公開する、構造化され体系化されたコンテンツカレンダーから直接生まれる副産物なのです。

本記事では、Canvaコンテンツプランナーがどのように事前プランの作成、スケジュール管理、ストレス軽減によるコンテンツのフローを支援するかについて解説します。

⭐️ 機能テンプレート ClickUpのモダンソーシャルメディアカレンダーテンプレートは、ソーシャルメディアチャネル全体でのコンテンツプラン・投稿・追跡を効率化するレイアウトを提供します。チームとの共同作業を容易にし、すべてのキャンペーンを一元管理するhubとして活用できます。 無料テンプレートを入手 ClickUpのモダンソーシャルメディアカレンダーテンプレートで投稿を追跡し、パフォーマンスを測定し、キャンペーンをプランしましょう。

Canvaコンテンツプランナーとは？

via Canva

コンテンツ作成者はワークスペースを離れることを嫌います。デザインが適切に処理・スケジュールされているか確認するためだけにアプリを行き来し、それでも投稿が実際に公開されたか確信が持てない状況を想像してみてください。すべてをひとつのプラットフォームに任せられるという安心感は格別です。

Canvaコンテンツプランナーがまさに提供する機能です。 デザインだけでなく、さらに多くのことを可能にする組み込みのスケジュール管理ツールです。Canvaを離れることなく、お気に入りのソーシャルメディアプラットフォーム全体でコンテンツのプラン、作成、スケジュール設定が行えます。

コンテンツプランナーを使えば、Instagram、Facebookページ、LinkedIn、Pinterest、Twitter、Slack、さらにはTumblrへの投稿もスケジュール設定できます。

中小企業所有者にとって、これは朝に投稿をデザインし、日時を設定すれば、Canvaが残りを処理してくれることを意味します。公開前に投稿を一時停止したり編集したりする必要がある場合でも、最初からやり直したりファイルを再アップロードしたりすることなく実行できます。

チームでの利用が特に効果的です。Canva Teamsなら、カレンダーの共有や他メンバーの招待・編集が簡単に行え、全員の作業を同期させられます。

💡 プロの秘訣： コンテンツプランナーはCanva Proに付属しているため、マジックリサイズ、ブランドキット、数千のテンプレートなどの追加機能を利用できます。これらのツールを使えば投稿の見た目を統一しやすくなり、プランナーがスケジュール管理を担当するので、ストレスを増やさずに整理整頓を維持できます。

Canvaコンテンツプランナーの主な機能

via Canva

このRedditユーザーによれば、

Canvaは非常に使いやすく直感的なデザインツールです。ソーシャルメディアコンテンツのスケジュール設定も驚くほど簡単に行えます。

Canvaは非常に使いやすく直感的なデザインツールです。ソーシャルメディアコンテンツのスケジュール設定も驚くほど簡単に行えます。

これこそが、多くの作成者がCanvaコンテンツプランナーを頼りにする理由です。もしまだCanvaコンテンツプランナーが時間を割く価値があるか迷っているなら、以下の機能が決め手となるかもしれません：

✅ Instagram、Facebookページ、LinkedIn、Pinterest、Twitter、Slack、Tumblr向けのコンテンツを、1か所でプラン・作成・スケジュール設定

✅ 指定した正確な日時で投稿を公開設定。公開前ならいつでも一時停止や編集が可能

✅ Canva Teamsでチームとコンテンツカレンダーを共有し、全員が作成・編集・連携を可能に

✅ Canva Proの追加機能（マジックリサイズ、ブランドキット、数千のテンプレート）を活用し、すべての投稿を統一感あるブランドイメージで維持

✅ インプレッション、クリック、いいね、コメントをプランナー内で追跡し、投稿のパフォーマンスを確認

Canvaをコンテンツプランに活用するメリット

シンプルに。記憶に残るものに。見た目が魅力的なものに。読むのが楽しいものに。

シンプルに。記憶に残るものに。見た目が魅力的なものに。読むのが楽しいものに。

レオ・バーネットのこの言葉は優れたコンテンツの本質を捉えているが、そこに至るにはプランが必要だ。美しい投稿を間違ったタイミングで急いで公開したり、公開を忘れたりすれば、その効果は失われてしまう。

Canvaコンテンツプランナーは、整理整頓をサポートし、アイデアが最も効果的なタイミングで人々に届くよう保証することで、あなたの生活をシンプルにします。

Canva経由

このツールに切り替えることで得られるメリットは以下の通りです：

アプリを切り替えずに一箇所でデザインとスケジュール設定を行い、時間を節約しましょう

投稿日を日単位・週単位・月単位で表示するカレンダーで一貫性を維持

オフライン時でも投稿を自動公開設定し、直前でのストレスを回避しましょう

Canva Proのテンプレート、ブランドキット、マジックリサイズなどのツールで、ブランドのトーンとビジュアルを統一しましょう。

チームを招待して1つのコンテンツカレンダーを共有し、協業をスムーズかつ分散なく進めましょう

💡 プロのコツ： CanvaをSlackと接続すれば、投稿のスケジュール設定や公開時にチームに通知が届きます。チーム全体のページを一致させる簡単な方法です。 via Canva

Canvaコンテンツプランナーの使い方（ステップバイステップ）

Canvaのコンテンツプランナーの最大の利点は、その直感的な操作性です。技術に詳しくなくても簡単に使いこなせます。

まずは簡単な手順で始めましょう：

ステップ1: コンテンツプランナーを開く

via Canva

Canvaのホームページで「コンテンツプランナー」をクリックします。今後の数週間を表示するカレンダービューが表示されます。Canvaは世界的なソーシャルメディアの祝日も事前に入力しています。インスピレーションとしてそのまま利用することも、白紙の状態を好む場合は除外することも可能です。

📌 例： 国際女性デーに向けて事前にプランを立てている場合を考えてみましょう。カレンダーには既に3月8日がマークされており、その日に向けた意味のあるコンテンツ作成を早めに始められます。

ステップ2：ソーシャルメディアアカウントを接続する

スケジュール設定の前に、「接続」をクリックしてアカウントをリンクしてください。CanvaはInstagram、Facebookページ、LinkedIn、Pinterest、Twitter、Slack、Tumblrとリンクされています。

接続後、各デザインをどこに公開するか正確に選択できるようになります。

ステップ3：デザインを選択または作成する

カレンダーで日付を選択し、プラスボタンをクリックします。最近のプロジェクトを利用したり、空白のデザインから新規作成したり、数千種類のCanvaテンプレートから選択したりできます。

マジックリサイズ機能により、同じデザインを異なるプラットフォームに簡単に適応できます。例えば、正方形のInstagram投稿をPinterestピンやLinkedInバナーに変換できます。

ステップ4：キャプションを追加し、スケジュールを設定する

via Canva

デザインが完成したら、「共有」→「スケジュール設定」をクリック。ソーシャルチャネルを選択し、キャプションとハッシュタグを追加、正確な日時を設定します。Canvaがスケジュール設定を確認すると、カレンダーに表示されます。

📌 例： 新製品の発売が迫っている場合、投稿をデザインし、発売日を午前10時に設定すれば、Canvaが自動的に公開してくれるので、コメントへの対応に集中できます。

ステップ5：スケジュールされた投稿の管理と編集

via Canva

プランは時々変更されるもの。Canvaなら簡単に調整できます。プランナー内のスケジュール済みアイテムをクリックするだけで、再スケジュール、編集、削除が可能です。ただし、スケジュール後にデザイン自体を変更した場合、Canvaが再スケジュールを求めることがあります。わずかなステップですが、正確性を保つために役立ちます。

💡 プロの秘訣： 締め切りに追われ、タスクステータスを確認するのに疲れていませんか？ClickUpのAIエージェントを使えば、コンテンツプランの反復作業を自動化でき、チームは細かい管理ではなく創作に集中できます。 プリセットのClickUp AIオートパイロットエージェントを利用するか、カスタムエージェントを作成してコンテンツ管理を効率化しましょう 📌 /AIエージェントがコンテンツ制作プロセスを効率化する方法： コピーライターが原稿を期限までに提出しない場合、 リマインダーエージェント がタスク内で自動的にリマインダーを送信し、レビューのタイムラインを調整。これにより投稿リズムを維持します

デザインサブタスクが完了すると、 承認エージェント が作動します。適切なレビュー担当者にコンテンツを割り当て、タスクステータスを更新し、「公開準備完了」フェーズへ移行します。

インサイトエージェントは、毎週の終わりに要約を生成し、公開されたコンテンツ、遅延しているコンテンツを強調表示し、ステークホルダーと共有するための簡易レポートを起草することさえ可能です。 フォローアップやステータス更新をAIに任せることで、チームは物流管理に費やす時間を削減し、よりインパクトのあるコンテンツ制作に集中できます。

Canvaコンテンツプランナーの価格と提供状況

Canvaでの投稿スケジュール設定において、利用可能な機能はFreeプラン、Canva Pro、Canva Teamsのいずれを利用しているかによって異なります。

重要な点は、コンテンツプランナーはPro版とTeams版でのみ利用可能であることです。つまり無料ユーザーはデザインや共有は可能ですが、投稿は毎回手動で行う必要があります。 FreeプランはCanvaのエディターを試したい方に最適で、数百万のテンプレートやグラフィックにアクセスできます。ただし、投稿を事前にスケジュール設定したり、公開前に一時停止・編集したり、エンゲージメントを追跡したい場合は、ProまたはTeamsプランへのアップグレードが必要です。

一方、Canva Proはスケジュール機能に加えプレミアムデザインツールを求める個人ユーザー向けです。Canva Teamsは共同作業ツールを備えた共有カレンダーが必要なチームワークに最適です。

提供される機能の違いを理解するための比較テーブルはこちらです：

プラン 価格 主な機能 リミット事項 最適な用途 Free Free 200万以上のテンプレート、450万以上のストック写真、5GBのストレージ、ドラッグ＆ドロップエディター スケジュール機能なし、手動公開のみ 初心者、カジュアルな作成者 プロ 月額12.99ドル（1ユーザー） コンテンツプランナー、投稿スケジュール、分析機能、1億4000万点以上の素材、マジックリサイズ、1TBストレージ 1ユーザーのリミット フリーランサー、小規模ビジネス所有者 Teams ユーザーあたり年間100ドル 全プロ機能、共有カレンダー、承認プロセス、ワークフロー、メンバー1人あたり1TB チーム規模の拡大に伴い費用が増加します 中小規模のチームおよび企業向け

Canva Proにアップグレードすべきユーザーは？

事前に投稿をスケジュール設定して時間を節約したい フリーランスや小規模ビジネスの所有者

Magic ResizeやBrand Kitsなどの機能でブランドの一貫性を必要とする作成者向け

頻繁に共同作業を行い、共有コンテンツカレンダー全体での可視性を必要とするチーム

💡 プロのアドバイス：Canva Proが自分に合っているか迷っているなら、まず無料の30日間試用版から始めましょう。コンテンツプランナーとプレミアムデザインツールをフル活用できるので、実際にどれだけの時間を節約できるか実感できます。

Canvaコンテンツプランナーを最大限活用するためのヒント

Canvaのコンテンツプランナーの使用は簡単ですが、最大限に活用するにはいくつかの小さな習慣が必要です。適切なコツを知れば、基本的なスケジュール管理ツールから、コンテンツの一貫性を保ちながら時間を大幅に節約できるツールへと変えることができます。

1. コンテンツの一括作成とスケジュール設定

毎日慌てて何かをまとめる代わりに、集中して一気に作成し、その後はスケジュールに任せるのです。

あるRedditユーザーはこう簡潔に表現した：

コンテンツを一括作成。Canvaのようなアプリを使えば、グラフィックや投稿を素早く簡単に作成できます。これにスケジュール管理ツールを組み合わせれば…日々のストレスなく、次の30日間分の設定が整います。

コンテンツを一括作成。Canvaのようなアプリを使えば、グラフィックや投稿を素早く簡単に作成できます。これにスケジュール管理ツールを組み合わせれば…日々のストレスなく、次の30日間分の設定が整います。

これがバッチ処理の本質です——一度努力を注げば、その恩恵が数週間にわたって持続するのです。

Canvaなら一括作業が簡単。テンプレートで複数の投稿を連続してデザインしたり、既存デザインを複製してシリーズを作成できます。 今日のInstagram投稿、明日のLinkedInバナー、明後日のPinterestピンを個別に作成する代わりに、まとめてデザインし、コンテンツプランナーに効率的にスケジュールできます。

2. 一貫性を保つためのCanvaテンプレートの活用

もう一つの利点は一貫性です。まとめて仕事をすることで、ビジュアル、トーン、テーマがより自然に統一されます。

あるRedditユーザーが共有した内容：

私は6か月分のコアコンテンツを…たった1日でまとめて作成しました。 極端に聞こえるかもしれませんが、たとえ2週間先までプランするだけでも、他の仕事に取り組む余裕が生まれます。

私は6か月分のコアコンテンツを…たった1日でまとめて作成しました。 極端に聞こえるかもしれませんが、たとえ2週間先までプランするだけでも、他の仕事にも集中できる余裕が生まれます。

Canvaのライブラリには、名言から製品発表まですべてをカバーする数千のテンプレートが揃っています。自社ブランドに合ったテンプレートを選び、色・フォント・画像を調整して独自のスタイルに仕上げましょう。

ブランドイメージに合ったデザインをいくつか設定しておけば、コンテンツをまとめて作成する際の定番の出発点になります。これにより、デザイン選択を毎回迷うことなく、ブランドイメージを保ちやすくなります。

📌 例： 製品ローンチに向けた投稿を準備していると想像してください。カウントダウン投稿用、顧客の声用、製品ハイライト用のテンプレートをそれぞれ選択できます。これらのテンプレートをプラットフォーム間で再利用することで、視聴者はどこであなたを見ても統一されたストーリーを体感できます。

3. 接続プラットフォームからの分析データの活用

Canvaのコンテンツプランナーを使えば、ツールを離れることなく投稿のパフォーマンスを確認できます。スケジュールされた各投稿には、インプレッション数、クリック数、いいね数、コメント数といったシンプルなメトリクスが表示されます。

✒ メモ： アナリティクス機能はCanvaがサポートする全プラットフォーム（Instagram、Facebookページ、LinkedIn、Pinterest、Twitter、Slack、Tumblr）で仕事します。そのため、コンテンツの進捗を一元追跡できます。

複雑なダッシュボードを操作したくない作成者や小規模ビジネス所有者にとって、明快で読みやすく実用的なツールです。

例： 小さなカフェが、スタッフがコーヒーを淹れる様子を機能した投稿が、洗練された商品写真よりも多くの反響があったことに気づくかもしれません。これは、共感できるリアルな瞬間をもっと共有すべきだという有益なサインです。

4. チームメンバーとの共同作業

Canvaのコンテンツプランナーでの共同作業は、すべてが1つの共有スペースに集約されているため自然な流れです。ファイルのやり取りや最新バージョンの確認に慣れている方もいるでしょう。しかしCanvaなら、チームメンバーがログインして同じカレンダーを確認し、投稿を共同で作成できます。

さらに：役割を割り当て、編集やコメントのアクセス権を付与し、スケジュールされた内容を記録できます。これにより、終わりのないチャットや電子メールのスレッドで時間を浪費することなく進捗を管理できます。

中小企業にとって、このような機能は大きな助けとなります。マネージャーが投稿の下書きを作成し、デザイナーがビジュアルを磨き、別の担当者がキャプションを処理できます。全員が今後の予定を把握でき、変更は即座に可視化されます。

Canvaコンテンツプランナーの制限事項

Canvaで投稿を整理する際、障壁に直面する可能性があります。だからこそ、これらの壁がどのようなものかを知ることが重要です：

1日あたり最大25件の単一画像投稿のみスケジュール可能です。大規模なキャンペーンを実施している場合やPinterestコンテンツを頻繁に共有する場合、この制限は厳しいと感じられるでしょう。

Canvaは現時点でReels、ストーリーズ、カルーセル、複数画像投稿をサポートしていません。そのためインタラクティブ要素やレイヤー構造のあるコンテンツは手動でやることになります。

スケジュール設定後にデザインを編集した場合、たとえスペルミス修正のような小さな変更であっても、一時停止して再スケジュールする必要があります。

チーム向けプランナーは構造が簡素です。ClickUpのようなツールが提供する深いワークフロー、承認プロセス、タスク追跡機能は備えていません。

Canvaは少数のコンテンツストリームに最適です。複数のブランドやクライアントを管理する場合、より詳細なシステムが整っていないと、すぐに混乱が生じる可能性があります。

Canvaコンテンツプランナーの代替ツール

ClickUpにおけるソフトウェアレビューの方法 編集部チームは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを遵守しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。 ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。

Canvaのプランナーがニーズにやや物足りないと感じる場合、以下の代替ツールが不足を補うかもしれません：

ソーシャルメディアのコンテンツカレンダー管理において、情報探しは最もイライラする作業の一つです。最終版のロゴはどこにある？最新のキャンペーンメッセージは？前四半期のエンゲージメントデータはどのスプレッドシートにある？

Canvaのコンテンツプランナーは投稿の作成やスケジュール設定に優れたツールですが、複数のチャネル管理、クライアント承認、大規模キャンペーンを扱うチームではリミットを感じ始めます。ClickUpはソーシャルメディアやInstagramスケジュールアプリとプロジェクト管理、AIサポートを統合した包括的なシステムを提供します。

ターゲット層とキャンペーン目標を考慮したキャンペーンアイデアを、ClickUp AIで生成する

世界初の 統合型AIワークスペースであり、あらゆる仕事アプリ、データ、ワークフローを統合します。これにより、異なる目的でツールを切り替える必要がなくなり、いわゆるツールの乱立を解消します。

さらに、ClickUpはあらゆる形態の「ワークスプロール」を解消します。ワークスプロールとは、プロジェクト、ファイル、会話、ワークフローが複数の連携されていないツールに分散してしまう現象です。例えば、チームがコンテンツプランを1つのアプリで、デザインを別のアプリで、承認追跡を電子メールで、レポート作成をさらに別のプラットフォームで行うような状況です。

ClickUpは100%のコンテキストを提供し、人間とエージェントが仕事をするための単一の場所を実現します。

ClickUpカレンダーでソーシャルメディアの方向性を確立しましょう

ClickUpカレンダーで投稿を新しい日付にドラッグ＆ドロップするだけで、ソーシャルメディアのスケジュールを即座に調整

ClickUpのAI搭載カレンダーは、コンテンツスケジュールを管理する動的でインタラクティブな方法を提供します。特定の日に投稿を表示するだけでなく、すべての情報を文脈の中で把握できます。

ClickUpでコンテンツカレンダーを作成する方法のクイックガイド：

タスクを新しい日付にドラッグ＆ドロップで移動でき、キャンペーンごとに色分けし、チームメンバーやプラットフォームでフィルタリングできます。これによりカレンダーは、すべての仕事が可視化し、調整しやすい中央 hubへと変貌します。

📌 例： 5つの異なるブランドを管理するデジタルエージェンシーは、クライアントごとに「ソーシャルメディア」リストを作成できます。ClickUpカレンダー内で、すべての投稿、キャンペーンのマイルストーン、締切を1か所で可視化可能です。クライアントから直前のリクエストがあった場合、チームは1回の操作で投稿を別の日付に移動でき、全員が即座に変更を確認できます。この種の柔軟性はCanvaでは実現できません。

ClickUpのコラボレーションツールで、タスクに直接チームメンバーをタグ付けし、フィードバックと承認を迅速化

ClickUpのキャンペーンツールは、ソーシャルメディアプロジェクト管理の全フェーズに体系的な構造をもたらします。

ClickUp自動化で、レビュー担当者の割り当てや承認後のタスク進捗管理といったルーチンステップを自動化

💡 プロのコツ：「Monday Motivation」や「金曜日のヒント」といった週次テーマに関する定期的なタスクを作成しましょう。リマインダーを追加すれば、チームが定期投稿や季節キャンペーンを見落とすことはありません。

ソーシャルチーム向けAIサポート：ClickUp Brain

ClickUp Brainでキャプション生成、ブリーフ要約する、締切確認をワークスペースから離れることなく実行

ClickUp BrainはAIをワークフローに直接組み込むことで、コンテンツプランをより迅速かつスマートにします。投稿アイデアの生成、キャプションの下書き作成、ブリーフの要約する、さらにはキャンペーンに関する実用的な質問への回答まで可能です。

特に複数のブランドを跨いで仕事をするチームや、厳しい納期に直面しているチームにとって有用です。ツールを切り替える必要や、何時間もアイデア出しに費やす時間を削減できるためです。

📌 例： 環境デーの準備をしている場合、ClickUp BrainにInstagramのキャプション案の作成、キャンペーン資料からの前年度実績を要約する、そして今後のレビュー日程のハイライトを依頼できます。 クライアントへの承認依頼用ドラフトメッセージの作成も可能です。計画プロセスにこのレベルのAIサポートを組み込める点は、AIツールが主にデザイン生成に重点を置きキャンペーン管理には注力していないCanvaに対し、ClickUpが明確な優位性を示す部分です。

ClickUp Brainにより、チームはタスク、ドキュメント、メンバー、Googleドキュメント・スプレッドシート・ドライブなどの統合ツールを接続させる統合型AIワークスペースを獲得します。

素晴らしいコンテンツのアイデアを逃さないでください

投稿の素晴らしいアイデアが浮かんだのに、書き留める頃には忘れてしまった経験はありませんか？ClickUpのBrain MAXなら、インスピレーションを声に出すだけで簡単に記録できます。音声テキスト機能を使えば、投稿のコンセプトやキャンペーンのアイデア、キャプションの下書きを、コンテンツリストに直接保存できます。

ClickUp Brain MAXの「音声入力」でアイデアをキャプチャし、指示を共有し、作業を4倍速く完了

ClickUp Brain MAXでさらに1ステップ前進しましょう。このデスクトップAIスーパーアプリは、あなたの簡単な音声メモをすぐに使えるコンテンツに変換します：

例えば「来週木曜のウェビナー告知投稿、無料Q&Aをメンション」と入力すると → Brain MAX がLinkedIn、Instagram、X（旧Twitter）向けに最適化された洗練されたキャプションに変換します。

ハッシュタグやキャンペーンテーマを思いつくままに書き出せば → Brain MAXが即座に整理し、明確で実行可能なチェックリストに変換します。

マーケティングにおけるAIの活用方法をご覧ください：

事前作成済みのClickUpカレンダーテンプレートを活用する

ClickUpは、システムを一から構築せずにプランを始められる、すぐに使えるメディアプランテンプレートを提供します。例えば、ClickUpのモダンソーシャルメディアカレンダーテンプレート。このコンテンツカレンダーテンプレートは、複数のプラットフォームにわたる投稿のプラン、整理、追跡を行うための既製のシステムを提供します。

これにより、パフォーマンスのリアルタイムな可視性を簡単に得られるため、キャンペーンを常にリードできます。

ダッシュボードでソーシャルメディアのKPIを管理・追跡

ClickUpダッシュボードはミッションコントロールセンターとして機能し、キャンペーンのタイムライン、アセット承認、プラットフォーム固有のコンテンツ、チームの作業負荷といった可動部分をリアルタイムで把握できます。その仕組みは次の通りです：

ClickUpダッシュボードで進捗を監視し、目標を追跡し、努力を目標に整合させましょう

キャンペーン進捗の追跡： 例えば、ブログ、LinkedIn、Instagram Reel、電子メール、有料広告といった複数プラットフォームでの製品ローンチを管理しているとします。ダッシュボードでは「デザイン中」や「スケジュール済み」といったタスクのリアルタイムステータスが表示されるため、LinkedIn投稿にまだグラフィックが必要なことや、電子メールのレビュー期限が過ぎていることを即座に把握できます。

プラットフォーム別コンテンツステータスの監視： 各プラットフォームのターゲットを達成していることを確認するため、チャネルと日付でタスクをフィルタリング*

チームの作業負荷を可視化： 作業負荷ウィジェットで過負荷状態のメンバーと空き状態のメンバーを確認。デザイナーが今週5件のリクエストを処理している一方で、コピーライターが1件しか担当していない場合、即座にタスクの再配分が可能です*

公開予定と時期を把握： カレンダービューで日付別のコンテンツスケジュール全体を可視化。タイミングがすべてを左右するブラックフライデーなどのキャンペーン時に特に有用です

2. Buffer

via Buffer

Bufferは、コントロールを失うことなくシンプルさを求める作成者や小規模チームのお気に入りです。デザイン優先のスケジュール機能に重点を置くCanvaとは異なり、Bufferは公開と一貫性をシステムの核に据えています。

手順は以下の通りです：

BufferのPublishツールでソーシャル投稿を整理。Instagram、Facebook、LinkedIn、TikTok、Pinterestなど複数プラットフォームへのスケジュール投稿を実現します。

コンテンツカレンダーテンプレート を活用し、週4回のブログ投稿であれ毎日のSNS更新であれ、明確な公開リズムを維持します

Bufferプラットフォーム内で投稿の所有権を割り当て、進捗を追跡することで、チームと非同期で共同作業できます。

Engageとの連携でスケジュール管理とコメント・メッセージ返信を一元化。アプリ間の切り替えが不要になります

「分析」機能でパフォーマンスを確認。投稿データを分かりやすいインサイトに変換し、次回のコンテンツ作成を導きます。

👀 豆知識：「スケジュール」の概念は鐘から始まりました。時計が普及する以前、多くの町や修道院では祈り・食事・仕事の時間を知らせるために鐘が用いられていました。この初期のスケジュール管理は、商業とコミュニケーションの両方に大きな影響を与えたのです。 奇妙なことに、投稿を午前9時に公開設定するたびに、私たちは教会鐘で管理されていたシステムを再現しているのです。

3. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuiteは、基本的なスケジューラー以上の機能が必要なチーム向けに設計されています。ソーシャルメディアマネージャーは、複数のアカウント、キャンペーン、承認プロセスを同時に管理するためにHootsuiteを選択することが多いです。

Hootsuiteの自社チームは、8つのプラットフォームで数百万のフォロワーに向けたコンテンツを、同社のカレンダー機能を使って運用しています。これは複雑な状況下でもいかに効果的に仕事をするかを示しています。

最も実用的な機能の一つがスマートスケジューリングです。時間を盲目的に選ぶ代わりに、Hootsuiteはオーディエンスが最もアクティブな時間帯を表示します。例の小売ブランドは、平日の午後7時頃に投稿のパフォーマンスが最も良いことを発見できるため、チームは自らオンラインになる必要なく、その時間にコンテンツが公開されるようスケジュールを設定できます。

もう一つの強みはOwlyWriter AIで、数秒でキャプションや投稿アイデアを生成します。キャンペーン開始前に時間が足りない場合、広告コピーのバリエーション案の作成や、過去の高パフォーマンス投稿の再利用を依頼できます。つまり毎回ゼロから始める必要がないのです。

👀ご存知ですか？Forrester Researchによると、ClickUpを利用する組織は3年間の期間で推定384%の投資利益率（ROI）を達成しました。これらの組織は、ClickUpによって実現または改善されたプロジェクトを通じて、約390万米ドルの増分収益を生み出しています。

4. Later

via Later

Laterはビジュアルプランをシンプルにする点で評価を確立しており、特にInstagramやTikTok作成者に人気です。

デザインとスケジュールに重点を置くCanvaとは異なり、Laterは投稿が公開される前にフィードの完成イメージを確認できる点に力を入れています。ビジュアルプランナーでは投稿をドラッグ＆ドロップで配置でき、グリッドが統一感がありブランドイメージに沿っているかを明確に把握できます。

チームは下書き投稿、アクセスグループ、カレンダーメモといった機能も活用でき、共有カレンダー上に直接コメントや仮置き場、フィードバックを残すことが可能です。

製品発売をプランするマーケティングチームは、Instagram、Pinterest、TikTok向けの投稿を1つのスペースで下書きでき、デザイナーはメディアライブラリにビジュアルをアップロードして全員が利用できるようにします。

ClickUpでコンテンツプランニングをレベルアップ

Canvaコンテンツプランナーを一緒に見て回り、その強みを探り、リミットを率直に検証し、いくつかの代替案も覗いてみました。

結局のところ、真の目標はシンプルです：コンテンツを整理し、一貫性を保ち、管理のストレスを軽減すること。それが、誇れる仕事作りに集中できるスペースを生み出すのです。

Canvaはデザインと迅速なスケジュール管理に優れていますが、キャンペーン管理、クライアント承認、または大規模プロジェクトを扱う場合には、ClickUpがより強固な基盤を提供します。

ClickUpはカレンダー、キャンペーンツール、テンプレートを設計し、必要な要素をすべて一元管理できるようにしました。多くのチームにとって、このわずかな追加構造が大きな違いを生むのです。✨

すべての課題が創造性に関わるわけではありません。時には接続性に関わることもあります。「現在接続を確認中です」というメッセージを見たことがある方、何かが長くかかるのを待ったことがある方、ブロックされたIPアドレスに遭遇したことがある方は、その苛立ちをご存知でしょう。

事前にプランを立てることで、コンテンツを前もって作成し、インターネットが不安定な時でもスケジュールを安定させられます。

コンテンツプランニングを自分とチームにとってより簡単にしたいなら、今すぐClickUpに登録しましょう！

よくある質問

コンテンツプランナー自体はCanva Proの機能であるため、Freeプランには含まれません。Freeバージョンでは自由にデザインできますが、投稿を直接スケジュールするにはPro版が必要です。

はい、Canvaはアカウントを接続すればInstagramに直接投稿できます。投稿をデザインし、日時を選択するだけで、Canvaが自動的に公開します。

ビデオも静止画デザインと同様にスケジュール設定可能です。Reelsや他プラットフォーム向けショートクリップのプランに便利です。Instagram Storiesやカルーセルなど一部の投稿タイプは、依然として手動での公開が必要です。

Canva Proでは最大8つのソーシャルメディアアカウントを接続できます。つまりInstagram、Facebook、LinkedIn、Pinterestなどを複数のツールを使い分けることなく管理可能です。

Canvaは投稿公開日時やパフォーマンスといった基本インサイトを提供します。コンバージョン追跡やオーディエンス行動分析など詳細な分析には、各プラットフォームのネイティブ分析ツールとの併用が一般的です。