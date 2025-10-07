ガントチャート作成ツール比較：Canva vs. Google スプレッドシート、どちらを選ぶべきか？

1世紀以上にわたり、プロジェクトマネージャー、エンジニア、イベントプランナーは、混沌を秩序化し、野心的なプランを現実へと変える強力な視覚的ツールに頼ってきました。それは魔法ではありません。ガントチャートなのです。
予算があれば、様々な企業レベルのプロジェクトツールから選択できます。しかし、ガントチャートを作成するための低コストでシンプルなソリューションが必要なだけなら、CanvaとGoogle スプレッドシートが2つの優れた選択肢です。
Canvaはデザイン重視のタスク管理を提供し、素早く調整可能なテンプレートを基盤としています。Google スプレッドシートはスプレッドシート型のアプローチで、日付の編集、行の移動、リアルタイムでの更新共有が可能です。
本ブログでは両手法を比較し、異なる仕事の形態に適したツールを提示します。特典として、ClickUpのAI搭載ガントチャートも解説します。
さあ、始めましょう！
プロジェクト管理にガントチャートを活用する理由
プロジェクトの締め切りはあっという間に迫ります。昨日まではすべて順調に見えても、翌日には3つのタスクが期限切れになり、誰がミスをしたのか誰も把握していない状況に陥るのです。
ガントチャートを作成すれば、すべてを一つのタイムライン上にまとめることでこの問題を解決できます。今週中に必要な作業、来月まで待てる作業、遅延するとボトルネックが発生するタスクが一目でわかります。
真の価値が発揮されるのは、事態が思わぬ方向へ進んだ時です。クライアントが要件を変更したり、チームメンバーが病気になったり、ベンダーの納期が遅れたりした場合。ガントチャートを使えば、その遅延がプロジェクト全体にどのように波及するかを正確に把握できます。問題が発生してからタイムラインが台無しになるのを待つのではなく、問題の発生前にスケジュールを調整できるのです。
🧠豆知識：1920年代から1930年代にかけて、ソビエト連邦は国家規模の産業プランにガントチャートを採用しました。工場の壁面には巨大な手書きチャートが掲げられ、労働者が文字通り日ごとに国家生産目標の進捗を視覚的に把握できるようにしたのです。
ガントチャート作成ツール比較：Canva vs Google スプレッドシート 概要
ガントチャート作成ツールとしてCanvaとGoogle スプレッドシートを直接比較してみましょう。👇
|比較基準*
|Canva
|Google スプレッドシート
|🤩 ボーナス：ClickUp!
|主な機能
|プロジェクトタイムラインのビジュアルデザイン
|リアルタイム共同編集によるデータ駆動型追跡
|タスク・タイムライン・コラボレーションを統合したオールインワンプラットフォーム
|タスク管理
|タイムラインの編集はシンプル、自動化機能なし
|依存関係と更新のための手動式
|依存関係、クリティカルパス、自動更新機能を備えた組み込みガントチャート
|カスタム
|強力なビジュアルデザインとブランディング管理
|柔軟な式と条件付きフォーマット
|カスタムフィールド、ビュー、ダッシュボード、テンプレート
|コラボレーション
|共有編集とコメント機能
|リアルタイム編集、バージョン履歴
|タスクレベルの共同作業、コメント、ドキュメント、リアルタイム更新
|最適なのは
|洗練されたレポートが必要な学生、フリーランス、管理者の方へ
|無料のデータ重視型スケジューリングとコラボレーションを必要とする Teams 向け
|視覚化と自動化を1つのツールで実現したい Teams 向け
Canvaでのガントチャート作成
Canvaはガントチャート作成をビジュアルデザイン体験へと変革します。プロジェクトのタイムラインをグラフィック要素として扱い、外観やレイアウトを創造的に制御できます。
Canvaでガントチャートを作成するステップ
Canvaでガントチャートを作成する手順を順を追って説明します。
ステップ #1: テンプレートを閲覧する
Canvaを開き、テンプレートライブラリで「ガントチャート」を検索してください。
ステップ #2: 基盤を選択する
選択肢を検討し、プロジェクトのスタイルに合ったものを選びましょう。例として、企業向けプレゼンテーションではシンプルでミニマルなラインが効果的ですが、クリエイティブエージェンシーでは色鮮やかで大胆なレイアウトが適しているかもしれません。
ステップ #3: プレースホルダーコンテンツを置き換える
エディターを開き、デモテキストを置き換えてください。
フェーズ1: リサーチ や 週1-3 といったラベルを、実際のタスク名、開始日、期限に変更してください。
ステップ #4: タイムラインバーを調整する
色付きのバーをクリック＆ドラッグしてタスクの長さに合わせましょう。複数週にわたる成果物にはバーを延長し、短いアイテムには短縮してください。
ステップ #5: 新しいタスクを追加する
テンプレートに直接行を追加できます。テキストツールで新しいタスクラベルを作成し、各活動の期間を表す対応するバーを描画します。スケジュールを反映させるため、タイムライン上に慎重に配置してください。
💡 プロのコツ：リソースプランニングにはチャートを上下反転させましょう。縦軸に人員やチームを配置し、横軸に時間ブロックを表示。これにより過負荷が即座に可視化され、ガントチャートがリソース管理ツールとして二重の価値を発揮します。
ステップ #6: 色コードを適用する
ワークフローで最も重要なカテゴリに色を割り当てましょう。
例、青は調査、緑は実行、赤は緊急のマイルストーンを示すことができます。Canvaはブランド固有の16進コードをサポートしているため、企業アイデンティティとの一貫性を保てます。
ステップ #7: ブランドに合わせてカスタムする
ロゴをアップロードし、ブランドガイドラインに沿ったフォントを設定し、スペースを調整します。
配置やレイヤーを調整して視認性を向上させ、ガントチャートが他の社内文書と統一感のある見た目になるようにできます。
ステップ #8: チャートをエクスポートする
完了したら、目的に合ったフォーマットでデザインをエクスポートしましょう：
- スライドデッキやデジタルレポートへの埋め込み用PNG
- クライアントや学術的な場面で詳細なチャートを共有するためのPDF
- 軽量プレビューや迅速な配布にはJPG形式が最適です
Canvaのガントチャートテンプレート
Canvaは様々な業界やユースケースに対応したガントプロジェクトテンプレートのコレクションを提供しています。テンプレートライブラリには以下が含まれます：
- ビジネス向けデザイン 企業色とプロフェッショナルなレイアウトを採用
- クリエイティブプロジェクトとタスク管理テンプレートは、鮮やかな色とモダンなタイポグラフィで構成されています
- 業界特化オプション建設、マーケティング、イベント、学術研究向けにカスタマイズ
- サイズバリエーション単ページ概要から詳細な複数月スプレッドまで
📮 ClickUpインサイト：管理職の31%がビジュアルボードを好む一方、他はガントチャート、ダッシュボード、リソースビューを頼りにしています。
しかしほとんどのツールはどちらか一方を選ばせようとします。ビューが思考プロセスに合致しない場合、それは単なる摩擦の層に過ぎません。
ClickUpなら選択不要。AI搭載のガントチャート、カンバンボード、ダッシュボード、ワークロードビューをワンクリックで切り替え可能。さらにClickUp Brainを使えば、閲覧者（あなた自身、経営陣、デザイナーなど）に応じてカスタマイズされたビューや要約を自動生成できます。
💫 実証済み結果： CEMEXはClickUpを活用し、製品ローンチを15%加速。コミュニケーション遅延を24時間から数秒に短縮。
Canvaの強み
無料のガントチャート作成ツールとしてCanvaには以下の利点があります：
- *視覚的優位性：プロフェッショナルな設定で注目を集め、コマンドするプレゼンテーションにふさわしい高品質なグラフィックを生成します
- 習得が不要：ドラッグ＆ドロップ操作で、技術的な専門知識やプロジェクト管理の経験が一切不要です
- ブランド統一性：企業色・フォント・ロゴの容易な統合により、プロフェッショナルな統一感を維持
- *共同作業機能：チームメンバーがデザインにコメントし、リアルタイムで修正を提案可能
- エクスポート柔軟性：多様な共有・プレゼンテーションニーズに対応する複数フォーマットオプション
- デザインの自由度: 基本的なガントチャートテンプレート内で、レイアウト、色、視覚的階層を完了する形で自由にデザインできます
Canvaの制限事項
視覚的な強みがあるにもかかわらず、このツールにはいくつかの機能的な制約があり、ユーザーがCanvaの代替ツールを探す動機となっています：
- 静的機能：*チャートは基本的に固定画像であり、動的なプロジェクト管理機能は一切備えていません
- 手動更新：タイムラインの変更には、影響を受ける各要素の個別調整が必要です
- タスクの依存関係なし：相互に関連するタスク間の関係を確立または可視化できません
- *データの統合に関するリミット:プロジェクト管理ソフトウェアやカレンダーアプリとの同期機能はありません
- 計算機能の欠如：自動的なクリティカルパス分析やリソース配分機能はありません
Canvaは誰に最適ですか？
Canvaが最も適しているのは、自動化よりも明快さと洗練さを価値とするユーザーです。その強みはタスク管理よりもストーリーテリングにあります。代表的な活用例：
- 学生向け：グループ課題のタイムライン作成。見やすく分かりやすい見た目を実現するために
- フリーランサー向け：包括的なプロジェクトのレポート作成や戦略提案書の一部として、洗練されたビジュアルをクライアントに提供
- 中小企業所有者の方へ：* パートナーや投資家の信頼を築く形で、マイルストーンやローンチ日を提示する方法
- 管理者向け： 継続的な調整よりも可読性とインパクトを重視する経営陣向けブリーフィング用のハイレベルなチャート作成に最適です。
あらゆるシナリオにおいて、Canvaはプロフェッショナルで明確、かつ対象者に合わせたプロジェクトタイムラインを自信を持って提示できる手段を提供します。頻繁な更新や技術的な深みが求められるプロジェクトでは、補助ツールとしてより効果を発揮します。
💡 プロのコツ：楽観的タイムラインと現実的タイムラインを重ねて表示。理想的なシナリオを示すタイムラインと、最も現実的なペースを示すタイムラインを同じガントチャート上に重ねて表示しましょう。これにより、後で追加のスライドや言い訳を必要とせずに、期待値を設定できます。
Google スプレッドシートでのガントチャート作成
Google スプレッドシートのガントチャートはCanva よりもセットアップに手間がかかりますが、リアルタイム共同編集、式駆動のタイムライン、大規模プロジェクト向けの拡張性を提供します。
Google スプレッドシートでガントチャートを作成するステップ
Google スプレッドシートでガントチャートを設定する方法をご紹介します。
ステップ #1: プロジェクトのタスクをリストアップする
新しいGoogle スプレッドシートを開き、4つの列を作成します。最初の列にタスク名、2番目と3番目の列に開始日と終了日、4番目の列に期間を入力します。
ステップ #2: タイムライン軸を作成する
プロジェクトの長さに応じて、上行に追加の列を作成し、日・週・月を表します。この横軸が視覚的なタイムラインとなります。
ステップ #3: 条件付きフォーマットを適用する
各タスクの開始日と終了日の間に位置するセルをハイライト表示します。条件付き書式設定ルールを使用して、これらのセルをタスクの期間を視覚的に表す色で塗りつぶします。
ステップ #4: 依存関係を manually 追加する
あるタスクが別のタスクに依存関係にある場合、開始日を自動調整する式を設定しましょう。例：タスクBの開始日を「タスクAの終了日＋1日」と参照設定できます。
ステップ #5: シートを拡張する
プロジェクトが拡大するにつれ、追加タスク用に新しい行を挿入し、タイムラインの列を延長して長いスケジュールに対応できます。Google スプレッドシートは構造を損なうことなく数百行まで容易に拡張可能です。
💡 プロのコツ：ガントチャートの下部にストレッチ目標を追加しましょう。これは優先度が異なるオプションタスクで、時間が空いた場合にチームが取り組めるものです。これにより、主要な進捗経路に不必要なプレッシャーをかけることなく、野心的なアイデアの可視性を確保できます。
Google スプレッドシートにおけるガントチャートのテンプレートサポート
Google スプレッドシートのガントチャートテンプレートは、専門のデザインプラットフォームと比べると選択がリミットされています。利用可能なオプションは以下の通りです：
- 建設プロジェクトスケジュール複数段階の建築プロジェクト向けに設計
- イベントプランニングのタイムライン*複数のイベント要素の調整に最適化
- 学術研究用テンプレート 論文作成や学習スケジュール用に構成済み
- 基本機能プロジェクトスケジュールテンプレート（標準的なタスク追跡とマイルストーンマーカー付き）
Google スプレッドシートの強み
データ駆動型のGoogle スプレッドシートによるプロジェクト管理には、いくつかの利点があります：
- 式自動化：*式を追加すると、プロジェクトの日付やパラメーターを変更した際に計算が自動的に更新されます
- リアルタイム共同編集：複数のチームメンバーが同時に異なるセクションを編集でき、競合が発生しません
- *データ連携：カレンダー、ドライブ、Gmailなど他のGoogleワークスペースツールとシームレスに接続します
- コスト効率性：Googleアカウントで無料利用可能。ソフトウェアライセンス料が不要
- カスタマイズ可能な計算機能：上級ユーザーはリソース配分やクリティカルパス分析のための高度な式を作成可能
Google スプレッドシートのリミット
計算能力に優れているにもかかわらず、Google スプレッドシートにはいくつかの機能的な制約があります：
- ビジュアル面での制限： Google スプレッドシートのガントチャート例は、専用デザインソフトのような洗練された見た目がありません
- 複雑な式の要件：*高度なプロジェクト管理機能には、かなりのスプレッドシートの専門知識が必要です
- 依存関係の可視化にリミットあり：タスク間の関係性やクリティカルパスを明確に示すことが困難です
- パフォーマンスの問題：*大規模または複雑なプロジェクトで式を多用する場合、読み込み速度の低下や計算遅延が発生する可能性があります
- モバイル編集の課題： タブレットやスマートフォンでは、複雑な式のタッチ操作による編集が煩雑になりがちです
📖 こちらもご覧ください：Google スプレッドシートの代替ツール＆競合製品ベストセレクション
Google スプレッドシートは誰に最適ですか？
Google スプレッドシートは、視覚的な洗練さよりも機能性と共同作業を優先するチームに最適です。正確性と適応性がプレゼンテーションよりも重視される場面で真価を発揮します。代表的な使用例は以下の通りです：
- データ重視のチーム: 式と自動計算を活用し、スケジュールを信頼性高く測定可能な状態に維持
- リモートチーム向け：* Google Workspace上でリアルタイムに共同作業が可能。バージョン履歴と共有アクセス機能が標準装備
- 中小企業向け：*技術的な専門知識を必要とせず、シンプルで拡張性のあるフォーマットでプロジェクトを追跡
- 学術グループ向け：研究タイムライン管理、授業計画の調整、機関プロジェクトのプランニング
いずれの場合も、Google スプレッドシートはタイムライン管理の実用的なhubを提供します。デザイン性に欠けるものの、信頼性とリアルタイム共同編集を実現し、特にGoogleエコシステムに既に組み込まれているチームにとって有用です。
🔍 ご存知でしたか？初期のガントチャートの最大の欠点は？タスク間の依存関係を簡単に表示できなかったことです。この制限が1950年代にクリティカルパス法（CPM）の作成につながり、プロジェクトのタイムラインにさらなる論理性が加わりました。
Canva vs. Google スプレッドシート：どちらを選ぶべきか？
CanvaとGoogle スプレッドシートのどちらもガントチャートを作成できますが、それぞれ異なる目的で活用されます。各ツールが最も効果を発揮する領域を示す、機能ごとの比較をご紹介します。
機能 #1: カスタム性と柔軟性
まず、カスタム性と柔軟性を比較しましょう。それぞれのツールをニーズに合わせて自由に形にできる範囲はどれほどでしょうか？
Canva
Canvaでは、組織のスタイルガイドに合わせてテンプレートの修正、フォント調整、色変更、要素の再配置が可能です。これらの調整は表示面のみに限定され、チャート内でのタスクの自動化やリンク追加はできません。
Google スプレッドシート
Sheetsは構造のカスタムが可能です。ユーザーはゼロからチャートを設計し、日付計算に式を適用し、期間をマークするために条件付きフォーマットを利用できます。
このレベルの制御により、データ変更に応じて適応するチャートをサポートしますが、スプレッドシート機能の知識が多少必要です。
🏆 勝者：引き分け！ Google スプレッドシートは機能調整に最適で、Canvaはデザイン重視の編集に最も適しています。
💡 プロのコツ：ガントチャートを事後検証に活用しましょう。プロジェクト終了後、遅延したタスク、依存関係が機能した点、大幅に外れた見積もりを明確にします。時間をかけて、チャート自体が学習ツールへと進化します。
機能 #2: コラボレーション
次に、両リソース管理ツールがチームワークをどのようにサポートするか見ていきましょう。
Canva
Canvaは共有リンク、編集、コメント機能をサポートしています。
フィードバックはチャート上で直接収集可能。共同編集はプロジェクトデータではなく表示内容にリミットされるため、アクティブな管理よりも配布用チャート作成に適したチーム向けです。
Google スプレッドシート
Sheetsはリアルタイム共同編集を前提に設計されています。複数ユーザーが同時に編集可能で、バージョン履歴により追跡が可能です。これにより、スケジュールを頻繁に更新するチームに実用的です。
🏆 勝者：Google スプレッドシート。リアルタイム編集と追跡をより直接的に処理できるため。
機能 #3: 使いやすさ
ツールを習得してガントチャートを作成するまでのスピードを比較してみましょう。
Canva
Canvaは直感的に操作できます。Freeのガントチャートテンプレートでセットアップの手間を削減し、ドラッグ＆ドロップ操作により事前トレーニングなしで素早くチャートを作成できます。
Google スプレッドシート
Sheetsはセットアップがより多く必要です。列の設定、式の入力、フォーマットに時間がかかり、特に初心者には負担が大きいです。ただし、ユーザーが経験を積むと、より詳細な制御が可能になります。
🏆 勝者： またもや引き分け！ セットアップの速さではCanvaが優位ですが、使い方を習得した後の柔軟な活用面ではGoogle スプレッドシートが適しています。
機能 #4: プレゼンテーションの価値
最後に、チャートで印象を残す必要がある場合の、各ツールの実力を比較してみましょう。
Canva
プレゼンテーションはCanvaの強みです。
チャートはロゴ、色、フォントでブランドに統一したデザインが可能です。PNG、PDF、JPGなど多様な形式でエクスポートできるため、タイムラインをスライド、レポート、提案書に再フォーマットなしで簡単に挿入できます。
Google スプレッドシート
Sheetsは見た目の美しさより明瞭さを優先します。チャートは正確ですが質素で、外部関係者は理解しにくい場合があります。クライアント向け仕事では、チームは共有前に別のツールで出力を磨き上げるケースが少なくありません。
🏆 勝者： Canva。視覚的コミュニケーションに適したチャート構造を備えているため。
📖 こちらもご覧ください：ガントチャート vs. ロードマップ：プロジェクトに最適な選択は？
よりスマートな選択肢：ClickUpのガントチャート
デザインツールは美しいタイムラインを生成し、スプレッドシートは構造を提供します。しかし見た目と機能性を両立させるなら、ClickUpが最適なバランスを実現します。
ClickUpのガントチャートは、プロジェクトが変化しても正確性を保つプロフェッショナルな視覚化を提供。チームは常に最新のプランに基づいて仕事をすることができます。
詳細を見てみましょう。👀
余計な努力をかけずにプロジェクトを視覚的にプラン
Canvaは魅力的なビジュアルを提供し、Sheetsはデータ整理に役立ちますが、どちらもプレゼンテーションと実行の間のギャップを完全に埋めるものではありません。
ClickUpのガントチャートは、魅力的なデザインとスマートな自動化を組み合わせることでそのスペースを埋めます。ドラッグ＆ドロップによるスケジュール設定、即時更新、依存関係追跡により、チャートがリアルタイムで現実を反映します。
例えば、製品ローンチをプランするマーケティングチームは、コンテンツ、デザイン、広告キャンペーン全体でClickUpの依存関係を設定できます。デザインの納期が1週間遅れた場合、コピーのレビューから広告掲載まで、依存するすべてのタスクが自動的に調整されます。
ClickUpのガントチャートについて詳しく解説したビデオはこちらです。
クリティカルパスで進捗を追跡する
プロジェクトの遅延はしばしば静かに忍び寄り、静的なツールではそれを発見するのが必ずしも容易ではありません。
ClickUpのガントチャートはクリティカルパスを強調表示するため、チームは納期に直接影響する重要なタスクの順序を即座に把握できます。
例建設会社では、現場準備・許可申請・検査の進捗をマップできます。ガントチャートはプロジェクト完了日を左右するタスクを明確に示します。ある検査が遅延した場合、その波及効果がチャート上で可視化されるため、チームは期限切れ前に適切な対応を取ることが可能になります。
💡 プロのコツ:ClickUpで自動化を設定し、クリティカルパスのタスクが危険状態になった際にフラグを立てましょう。例：クリティカルパスのタスクが1日超過したら、優先度を「緊急」に変更し、Slackでプロジェクトマネージャーに通知する。これにより、隠れた遅延がガント全体のスケジュールを狂わせるのを防げます。
詳細はこちら：
文脈に応じた/AIでスマートに仕事する
ClickUp BrainはガントプランにAIレイヤーを追加し、プロジェクト管理をより先読み型にします。
タイムラインを掘り下げる必要なく、「どのタスクが遅延リスクがあるか？」や「次の成果物の担当者は誰か？」といった疑問に答えられます。
例、管理者がクリティカルパスの未完了タスクを即座に把握したい場合、ClickUp Brainが瞬時に回答を表示します。さらに進捗を関係者に要約し、ステータス更新を生成し、依存関係が変化した際には調整案まで提案します。
📖 こちらもご覧ください：ガントチャートとタイムラインの違い：それぞれの特徴と活用方法
プロ仕様のプランを数分で作成
ClickUpのガントタイムラインテンプレートは、数週間から数ヶ月にわたる仕事プランを、構造化されながらも柔軟に立案する方法をチームに提供します。
このシンプルなガントチャートテンプレートから得られる追加価値：
- 複雑なタイムラインを主要なチェックポイントに集約する要約ビューで、迅速なレポート作成を実現
- プラン、作成、レビュー、公開といった事前タグ付けされたフェーズによる論理的なタスクグループ化
- 進捗や障害が即座にわかる組み込みの視覚的ヒント
- 新規貢献者が特定のワークフローを素早く理解できる「はじめにガイド」ビュー
次に、ClickUpのウォーターフォール管理テンプレートは、厳格な順序プロセスに従うプロジェクト向けに設計されています。各フェーズは次のフェーズが始まる前に完了する必要があるため、ソフトウェア開発、建設、コンプライアンス重視のプロジェクトなど、構造化された仕事に最適です。
このテンプレートから得られる追加の価値：
- 複雑な多フェーズプロジェクトにおける曖昧さを軽減する詳細なステータス
- 遅延の確率や影響コストなどのリスクを捕捉するフィールド
- フェーズ間の鍵となる引き継ぎポイントで進捗を固定する、事前定義済みのガントチャートマイルストーン
ClickUpでプロジェクトプランのチャート
明確なタイムラインがプロジェクトを前進させる。Canvaはレポートで映えるデザイン重視のチャートを提供。Google スプレッドシートはリアルタイム更新とチーム横断の共同作業をサポート。どちらも有用だが、全体像をカバーするには至らない。
ClickUpがその隔たりを埋めます。
そのガントチャートは必須タスクに直接リンクし、瞬時に更新され、追加作業なしで依存関係を表示します。進捗管理、リスク追跡、タイムライン提示を1か所で実現。機能性と明快さのバランスが、静的なビジュアルやスプレッドシート以上のものを求めるチームにとって、ClickUpを実用的な選択肢にしています。
今すぐClickUpに登録して、すべてのプロジェクトを前進させ続けましょう。 ✅
よくある質問（FAQ）
はい、Canvaにはシンプルなガントチャート用テンプレートが用意されています。プレゼンテーションやレポート作成には適していますが、タスクの詳細が変更されても自動更新はされません。
洗練されたビジュアルだけが必要な場合はCanvaが簡単です。Google スプレッドシートはセットアップに時間がかかりますが、タイムラインを直接編集・調整できます。使いやすさと機能性のバランスを求めるなら、ClickUpのドラッグ＆ドロップ式ガントチャートがリアルタイムで更新され、さらにシンプルに作業できます。
はい、GoogleアカウントがあればGoogle スプレッドシートは無料で利用できます。スプレッドシートの式とフォーマットで基本的なチャートを作成可能です。ClickUpにもFreeプランがあり、動的なガントチャートが含まれているため、追加費用なしでより強力なプロジェクト管理機能を利用できます。
A. Canvaのデザインは共有できますが、ガントチャートは自動更新されません。一方、ClickUpのガントチャートでは、チームがリアルタイムで共同作業し、依存関係を追跡し、変更を即座に反映できます。
両者を比較すると、編集やタスク追跡が可能なGoogle スプレッドシートはプランに適しています。しかし本格的なプロジェクト管理が必要な場合は、ClickUpがスケーラブルなガントチャート、タスク優先度付け、自動化機能を単一プラットフォームで提供します。
A. ClickUpのプロジェクト管理ソフトウェアは、最強の無料オプションです。CanvaやSheetsとは異なり、ガントチャートをタスク管理、タイムライン、コラボレーションと統合しています。
ClickUpは拡張性を考慮して設計されています。プロジェクトの依存関係を管理し、チームの作業負荷を追跡し、プロジェクトの成長に合わせて他の必須ツールと連携できます。