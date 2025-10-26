理想的なクライアントリスト：最高のクライアント基盤を構築し維持する

人間関係こそが人生に意味を与え、総合的な成功に貢献します。友人、家族、同僚：私たちはこうした接続を大切にし、育む努力をします。しかしビジネスにおいては、事業成長に直接寄与する関係性を見落としがちです：クライアントとの関係性です。

ユーザーは問題があれば声を上げるだろうと考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。消費者の56%は、悪い体験をした後、一言も言わずに静かに離れていきます。 どのビジネスにとっても、これは予期せぬ損失となる可能性があります。

顧客が離れる原因は製品そのものではなく、対応やサポートの質であることが往々にしてあります。だからこそ、明確で考え抜かれた理想のクライアントリストを持つことが、大きな違いを生むのです。

本記事では、クライアントリストの本質、理想的なリストの条件、そして理想的なクライアントペルソナを作成することで、適切なクライアントとの接続、適切なケアの提供、そして長期にわたりビジネスをサポートする持続的な関係構築にどう役立つかを解説します。

⭐ 機能テンプレート ClickUpユーザーペルソナテンプレートは、チームが顧客像とクライアントが最も重視する価値を共有し、認識を統一するための明確な基準を提供します。サービスを提供する相手を具体的な人物像として捉えることで、そのニーズ、嗜好、目標を理解しやすくなります。 無料テンプレートを入手 ClickUpのユーザーペルソナテンプレートを活用し、チーム全体が連携できる詳細な共有リファレンスを作成しましょう。

理想的なクライアントリストとは（そしてなぜ重要なのか）？

*理想的なクライアントアバターリストとは、あなたのビジネスに真に適合する顧客を厳選したリストです。これらは、あなたの目標と一致し、価値を共有し、収益性をサポートする仕事ををもたらす個人や企業です。

では、なぜそれが重要なのでしょうか？適切なクライアントと仕事をするということは、プロジェクトがより円滑に進み、誤解が減り、クライアントとの関係がより強固になることを意味します。

理想的なクライアントリストは、火消しに追われるのではなく、好きな仕事に集中するためのエネルギーを解放してくれます。

企業は既にリソース配分と時間節約策に多大な努力を注いでいます。最近の調査では、データ駆動型配分を採用した組織では手作業プロセスが35%削減されたことが判明しました。

理想のクライアントに焦点を当てたリストも同様に仕事し、最も価値をもたらすクライアントに注力できるようになります。

🧠 ご存知ですか？：誰もが電話の保留状態を嫌います。2024年初頭、Googleはカスタマーサポートへの連絡方法を根本から変える機能を試験導入しました。電話に張り付く代わりに、Googleが代わりに電話をかけ、保留状態を維持し、担当者が対応可能になると折り返し電話をかけてくれます。テキストで更新情報が届き、推定待ち時間を確認することも可能です。

理想的なクライアントリストが必要な理由とは？

誰と最も効果的に仕事ができるかを正確に把握せずに、ビジネスを運営することは、まるで手のひらで水を支えようとするようなものです。

理想的なクライアントリストは明確さをもたらします。どの関係により多くの時間を割くべきか、どの関係が目標と合致しているか、そして成長の真の潜在力がどこにあるかを示します。その方法は以下の通りです：

理想のクライアント像を明確化し、適切な機会に集中できるよう支援します

不適切なプロジェクトに費やす時間を削減し、ワークフローを改善します

理想の顧客の課題を的確に解決することで、クライアント関係を強化します

長期的な価値をもたらす潜在クライアントに焦点を当てることで、持続可能な成長をサポートします

マーケティングの努力をターゲットに向けてより効果的に

📮 ClickUpインサイト: 苦労しているチームは15個以上のツールを使い分けることが多い一方、最も効率的なチームは9個以下に抑えています。でも、すべてを一箇所に集約できたらどうでしょう？ ClickUpは、タスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話をAI駆動のワークフローで統合するオールインワン仕事アプリです。あらゆるチームに対応し、業務の可視性を保ちながら、AIが他の業務を処理する間、重要な業務に集中できる環境を提供します。

収益性の高いクライアントリスト構築法（ステップバイステップ）

クライアントとの関係は、他の人間関係と同様に、彼らのニーズを明確に理解することが不可欠です。それは一夜にして育つものではありません。成長には注意、信頼、そして継続的な努力が必要です。結局のところ、あなたが求めているのは持続可能な成長だからです。

よく考え抜かれたクライアントリストがこれを可能にします。真に収益性の高いクライアントリストを作成するために必要なステップを検証しましょう。

1. 理想的なクライアントプロフィール を定義する方法とは？

理想的なクライアントプロフィールとは、あなたが最も効果的に仕事ができる人物やビジネスの明確なイメージです。しかし、このリストが単にあなたのサービスを利用できる経済力のある人たちのリストだと思っているなら、それはもっと深い意味を持ちます。これらは、あなたが喜んで何度も顧客リストに迎え入れたいと思う人々なのです。

*彼らはあなたの仕事を真に価値とし、あなたの仕事のスタイルを共有し、あなたのビジネスが健全に成長するのを助けてくれます。始めるのに良い場所は、あなたが一緒に働くことを楽しんでいる既存の顧客やクライアントからでしょう。

プロジェクトを円滑に進め、エネルギーを与えてくれる（奪わない）、そしてあなたの提供する価値を理解してくれるクライアントを探しましょう。ClickUpでは、クライアントリストを作成し、カスタムフィールドを活用して企業サイズ、場所、連絡方法の好みなどを記録できます。やがてパターンが見えてきて、そのパターンこそが真にふさわしいクライアント像を示してくれるでしょう。

ClickUpカスタムフィールドで、理想のクライアントプロフィールに合致する人物を即座に確認

また、彼らの視点から世界を考えることも役立ちます。日常的にどんな不満を抱えているのか？最も大切にしている目標は何か？

マーケティングエージェンシーにとって、最高のクライアントとは単発プロジェクトではなく長期的なキャンペーンサポートを必要とする顧客です。ClickUpのテーブルビューでは、クライアントを仕事内容別にグループ分けし、どのグループが最も高い結果と長期的な関係を築いているかを可視化できます。

ClickUpのテーブルビューで、プロジェクトタイプや生涯価値に基づいてクライアントを分類・グループ化

2. 現在のクライアント基盤を評価する

既存のクライアントは、あなたの仕事に最も価値と活力をもたらす人物やビジネスに関する貴重な手がかりを握っています。したがって、理想的なクライアントリストを拡大する前に、満足度が高く、収益性があり、協業しやすいクライアントを詳細に分析する必要があります。

まずは、あなたの仕事に最高の成果をもたらしてくれるクライアントに目を向けましょう。どのクライアントと仕事をするのが楽しいですか？率直にコミュニケーションを取り、期日通りに支払い、信頼されていると感じさせてくれるのは誰ですか？ こうした関係こそ、守り、学ぶ価値のあるものです。

さらに重要な点があります。クライアント基盤を評価する際には、以下の点に注意を払ってください： リソースを消耗することなく、安定した健全な利益をもたらすクライアント

業界、サイズ、働き方の共有特性

あなたを信頼し、他の人を紹介してくれるクライアント

あなたが最も成功裏に解決した課題

円滑で協力的、かつ互いを尊重し合うリレーションシップを築く

支払い信頼性と継続的な仕事へのコミット

あなたの価値と一致し、長期的な目標をサポートしてくれるクライアント

さらに、ClickUpの自動化機能は、小さな繰り返しステップを代行するため、より有意義な仕事に取り組む時間が増えます。タスクのステータス変更時に適切な担当者に割り当てたり、タスクを適切なフォルダに移動したり、期限が近づいた際にリマインダーを送信したりする設定が可能です。

ClickUp自動化を活用すれば、細かい作業を追いかける必要なく、スムーズに業務を進められます。

クライアント評価においても、これらのツールは最も重要な事項を記録するのに役立ちます。例えば、価値あるクライアント向けの新たなタスクに「VIP」タグを付けたり、紹介をくれた方へのフォローアップをリマインドしたり、プロジェクトが重要なマイルストーンに到達した際に通知を受け取ったりできます。

📖 こちらもご覧ください:顧客セグメンテーションの例とセグメント化の方法

3. 選定基準を設定する

協力したいクライアント像が明確になったら、次に重要なステップは新規見込み客がその条件に合致するか判断する方法を決めることです。ここで適格性基準が重要な役割を果たします。

あなたにとって最も重要な資質を考えてみましょう。予算範囲、業界、企業サイズ、サービスの必要性などです。また、コミュニケーション能力や長期的なビジョンを共有しているかといったソフト面も考慮できます。

ClickUpドキュメントは、審査プロセスを明確かつ誰もが簡単に追えるようにする、シンプルでありながら強力な手段となり得ます.

散らばったメモや記憶に頼る代わりに、理想的なクライアントプロフィールと、見込み客が適合するか判断するための具体的な基準をリストした、常に更新される単一の文書を管理できます。

ClickUp Docsを活用し、チームがクライアント評価プロセスを一貫して行えるよう、簡単な参照ポイントを提供しましょう。

このドキュメントは共同編集可能なため、チームでアイデアを共有し、観察事項を追加し、時間の経過とともにリストを洗練させ、ビジネスの成長に合わせて常に最新の状態を反映できます。ドキュメント内にチェックリストテンプレートを作成し、新規リードごとに使用することも可能です。これにより、毎回同じ質問をし、同じ兆候を確認することを確実にできます。

💡 プロの秘訣：測定可能な基準に加え、「直感」や「適合度スコア」のフィールドを追加しましょう。最もやりがいを感じるクライアントは、単に条件を満たすだけでなく、心から一緒に仕事をしたいと思える相手であることがよくあるのです。

4. リストを整理し、記録する

理想的なクライアントリストに誰を含めるべきかがわかったら、次のステップは情報を簡単に検索し、進捗を追跡し、チームと最新情報を共有できるようにリストを整理することです。

ClickUpを利用するCRMチームは、見込み客からアクティブなクライアント、長期パートナーに至るまでの各フェーズごとにフォルダを設け、ClickUp内にクライアント管理スペースを設定できます。

ClickUp CRMでクライアント管理を次のレベルへ

フォルダ内では、リストビューにより全クライアントを一目で確認でき、プロジェクトのステータス、主要な連絡先、次のステップなどの詳細も表示されます。

例：マーケティング代理店がリストをフィルタリングし、今月アクティブなキャンペーンを持つ「VIP」クライアントのみを表示する場合。

パフォーマンス追跡には、ClickUpダッシュボードが顧客生涯価値、取引サイズ、継続率などの全体像を可視化します。コンサルティング会社はこれを利用して、最も収益を生むクライアントを特定し、関係構築の重点領域を判断できます。

ClickUpダッシュボードで顧客リストをリアルタイムにアクセス可能かつ最新の状態に保ちましょう

📖 こちらもご覧ください:効果的なユーザーペルソナ作成でターゲットを絞ったアプローチを実現

5. リストを軸に成長プランを策定する

理想のクライアントリストにふさわしい人物像が明確になれば、成長に向けたあらゆるステップの指針となります。あらゆる機会を追いかける代わりに、すでにあなたの仕事の価値を理解している個人やビジネスとの関係を深めることに集中できるのです。

リストに基づいた成長のプランのための、いくつかのヒントをご紹介します：*

✅ 優良クライアントの声に耳を傾け、次に何が必要かを理解する時間を増やしましょう

✅ 新規顧客を探す前に、既存の関係に新たな価値を提供する方法を模索しましょう

✅ ビジネスを持続的に成長させるのに最も貢献しているクライアントを追跡する

✅ 顧客リストの共有ニーズや関心に直接訴えかけるコンテンツ・オファー・サービスを創出する

📖 こちらもご覧ください:顧客行動分析の実施方法

クライアント管理を支援するツールは数多く存在しますが、それらを同時に使い分けると 仕事が散漫になり、タスクがばらばらになったり、文脈が失われたり、フォローアップが漏れたりするといった問題が生じがちです。

適切なセットアップが整っていれば、理想的なクライアントリストの構築と維持は格段に容易になります。

効率的な仕事のために検討できるクライアント管理ソフトウェアをいくつかご紹介します。

1. ClickUp：クライアント情報、タスク、契約書を単一のワークスペースに集約

ClickUpで全てのミーティングメモ、フィードバック、メッセージを一元管理

ClickUpが他のツールと一線を画す点は、クライアント業務に必要なすべてを一箇所に集約する点です。これにより仕事の分散化を防ぎます。

連絡先管理にはCRM、契約書には共有ドライブ、タスク管理にはプロジェクトツール…と行き来する必要はありません。ClickUpでは、人、仕事、ドキュメントがすべて一箇所に集約されるため、情報が紛失せず、誰もが正確な場所を把握できます。

📖 こちらもご覧ください：ビジネス成長を促進する顧客獲得戦略

ClickUpカスタムフィールドとドキュメントを活用した一元化されたクライアントデータベース

ClickUp Docsを活用し、新規クライアントタスクごとに文脈をリンクしましょう

ClickUpに「クライアント」というスペースを開設するイメージをしてみてください。その中では、各クライアントに専用のタスクが割り当てられています。業界、予算、希望する連絡方法といった情報がClickUpのカスタムフィールドにまとめられた、コンパクトで便利なhubです。

契約書もそこに添付ファイルとして添付され、前回のミーティングのメモや洞察も/AIによって文字起こしされ記録されます。マーケティングエージェンシーの場合、すべてのキャンペーン概要、請求書、デザイン校正を1つのタスクにまとめられるため、古い電子メールを掘り起こして探す必要がなくなります。

新規リードが入ったら、クライアント選定基準を明記したClickUpドキュメントにリンクされています。情報を収集しながら、オンボーディングテンプレートの項目をチェックしていくのです。これがチームが仕事による拡散による混乱を解消する方法です。つまり、文脈・ツール・重要なクライアントデータが、異なる電子メールスレッド・電話帳・チャット・データベースに分散している状態を解消するのです。

ClickUpの自動化機能とダッシュボードによるコミュニケーションの追跡と効率化

契約が締結されたら、ClickUp自動化が自動的に「アクティブクライアント」リストへ移動し、アカウントマネージャーへ通知し、最初のプロジェクトタスクを開始します。誰が何をすべきか慌てて確認する必要はありません。

ClickUp自動化を最大限活用したい方へ、効率化を実現する簡潔で効果的なガイドをご紹介します：*

会話や打ち合わせのメモも一箇所にまとまります。デザインスタジオがクライアントのフィードバックを全て、クライアントのタスクにリンクされているClickUpドキュメントに保存し、アクションが必要な際にはチームメンバーにタグ付けする様子を想像してみてください。その一つのタスクをスクロールするだけで、アイデア、変更点、承認の全履歴が時系列で一望できます。

ClickUp Brainで楽々クライアント管理

ClickUp Brainは、クライアントリストを隅々まで把握した鋭敏で注意深いアシスタントのような存在です。例えば「今月契約が満了するクライアントは？」や「今年他者を紹介したクライアントをすべて表示」といった質問を投げかけると、即座に回答が得られます。

ミーティングメモを要約する機能も備えているため、次の打ち合わせに臨む際にも最新の情報を把握した状態で臨めます。パターンを特定し、危険信号を可視化し、機会を強調することで、ClickUp Brainは最良の関係性を育み、自信を持って顧客リストを拡大するお手伝いをします。

ClickUp Brainで疑問に即座に答えを得て、自信を持ってリストを拡大しましょう

📖 こちらもご覧ください: 複数のクライアントを管理する15の実証済み方法

2. CRMツール：HubSpot、Salesforce、ClickUp（ファネル追跡用）

via HubSpot

適切なツールがあれば、理想的なクライアントリストの管理は格段に楽になります。

HubSpotは、例えとして、すべてのクライアント情報を一元管理できる明確で整理されたスペースを提供します。連絡先情報、過去の会話、今後のタスクを一箇所で確認できます。また、マイルストーン達成後のフォローアップや感謝状送付など、クライアントに価値を感じてもらうための細かい気配りを忘れないようサポートします。

Salesforce は同様の支援を提供しますが、特に「接続」に重点を置いています。すべてのやり取りを一元的なビューにまとめ、各関係における全容を把握可能にします。そこからアプローチをカスタマイズし、支援の機会を見極め、誰一人として見落とされないようにできます。

🎥 動画で学ぶ： ClickUpをCRMとして活用する方法

📖 こちらもご覧ください：生産性向上のための優れたCRMソフトウェアの例とその活用ケース

ClickUpダッシュボードで、最も収益性の高いクライアントと、より注意が必要なクライアントを特定しましょう。

時間とともに、顧客リストは単なる一覧を超えた存在に。ClickUpダッシュボードでパターンを可視化——最も価値のある業界、新規顧客を紹介してくれるクライアント、更新期限が迫っている案件を把握できます。契約書は安全に保管され、リマインダーが設定されるため、期限切れ前に準備する時間を確保できます。

例：小規模デザイン事務所がClickUpダッシュボードを活用し、最も長期にわたるクライアントがホスピタリティ業界から来ていることを発見。その結果？ 類似ビジネスへのアプローチを再集中させたところ、翌四半期には紹介件数が大幅に増加しました。

Usermaven やContentsquareといったツールも試してみましょう。これらはクライアント体験を可視化する窓となります。クライアントを喜ばせる要素、不満の原因、エンゲージメントが低下するポイントを把握するのに役立ちます。ジャーニーマッピングやリテンション分析などの機能により、クライアントの定着に寄与する要素と離反要因を正確に特定できます。

📖 こちらもご覧ください:顧客管理戦略

理想的なクライアントリストテンプレート

4人中3人の消費者 は、ビジネスとの悪い体験が一日を台無しにすると述べています。*クライアントの感情に対する依存関係がある状況では、一貫性を確保できる優れたテンプレートが役立ちます。

理想的なクライアントリストテンプレートが、あらゆるやり取りを円滑かつ体系的に保ち、最良のクライアントにふさわしい対応を実現する4つの方法をご紹介します。

1. ClickUpによるユーザーペルソナテンプレート

クライアントを深く理解することは、永続的な関係を築くステップです。ClickUpのユーザーペルソナテンプレートは、これまで以上にそのプロセスを容易にします。サービスを提供する相手を具体的な人物像として捉えることで、彼らのニーズ、好み、目標を真に理解できるよう支援します。

このユーザーペルソナテンプレートを活用すれば、推測に頼らずに済む方法をご紹介します：

クライアントがどのような人物で、何を重視しているかについて、意味のある詳細情報を収集しましょう

各タイプのクライアントがあなたのビジネスをどのように体験しているか想像してみてください

彼らにとって最も大きな違いを生むことに集中しましょう

チームに共有の理解を与え、全員が同じビジョンに向かって仕事ができるようにする

2. ClickUpによるCRMテンプレート

強固なクライアント関係は偶然に生まれるものではありません。注意を払い、フォローアップし、重要な細部に気を配ることで育まれていきます。ClickUpのCRMテンプレートなら、これらすべてを一箇所で簡単に行えます。

このCRMテンプレートが、接続を維持し整理整頓するのに役立つ方法をご紹介します：

見込み客と商談がパイプラインを通過する過程をすべて追跡

すべての連絡先情報を一箇所に整理して保管したスペース

各クライアントの購買プロセスにおける位置付けに基づき、タスクの優先順位を決定する

データから得られる洞察を活用し、成長と改善の余地を見極めましょう

顧客との接続を保つことは、信頼構築において最も重要な要素の一つです。コンタクトフォームがあれば、顧客は手間をかけずにフィードバックを共有したり、質問をしたり、懸念を伝えやすくなります。

ClickUpの顧客コンタクトフォームテンプレートで、以下のことが簡単に実現できます：

問い合わせの追跡を確実にし、見逃さないようにしましょう

調査やアンケート、サービス改善に役立つ情報を収集しましょう

今後のフォローアップやマーケティングキャンペーンに備え、連絡先情報を保存しましょう

理想的なクライアントリストを維持・洗練させる方法

クライアントリストを健全に保つには、定期的な確認、必要な調整、そして自社ビジネスに最適なクライアントに集中することが重要です。

そのやることのための実践的な方法をいくつかご紹介します：

数か月ごとにクライアントリストを見直し、現在のクライアントと過去のクライアントの両方を確認し、どの関係が良好に機能しているか、どの関係に変化が必要かを見極めましょう。

信頼できるクライアントに、より良いサービス提供のためのフィードバックを求め、その意見を活かしてアプローチを改善しましょう

リピート仕事、紹介、プロジェクト満足度などのメトリクスを追跡し、意思決定の指針としましょう

市場条件やクライアントニーズの変化に応じて、理想的なクライアントプロフィール更新しましょう

関連する最新情報、アイデア、リソースを共有し、長期にわたる強固な関係を維持しましょう

理想的なクライアントリスト：サイズと多様性に関する考慮事項

理想的なクライアントリストを構築する際、重要なのはクライアントの数だけでなく、適切な構成です。サイズと多様性のバランスを考慮することで、ビジネスの保護、品質維持、関係強化が図れます。

アプローチの指針となる実践的なアイデアをいくつかご紹介します：

11～50名のチームメンバーを抱える小規模エージェンシーは、通常11～40社の継続契約クライアントに加え、数社のプロジェクトベースのクライアントを管理しています。このバランスにより、各クライアントへの質の高いサービス提供に集中できるのです。

非常に小規模なビジネスは、たった2～5人の理想的なクライアントだけで繁栄することが多く、より個別化された対応と深い接続を可能にします

異なる業界、サイズ、ニーズを持つクライアントを組み合わせることで、特定の分野が低迷した場合でもビジネスを守れます

量より質が重要です。あなたの価値、仕事スタイル、目標に合致するクライアントこそ、最もやりがいのあるサービス提供先となることが多いのです。

複数のクライアントタイプに対応する際は、共有の価値や課題といった共通テーマを特定し、サービスとコミュニケーションに一貫性を持たせましょう

📖 こちらもご覧ください：クライアント離脱を減らすオンボーディングステップ

業界別 理想的なクライアントリストの例

適切なクライアントの組み合わせを見つけることは、偶然ではなく選択の問題です。信じられない？

以下に、様々な業界の企業が意図的に顧客リストの形を与え、顕著な結果を得ている最近の例をご紹介します。

1. SmarTrade（B2Bサービスプロバイダー）：SmarTradeは理想的な顧客プロフィール を再定義し、コロンビアとブラジル全域でLinkedInを活用したアウトリーチを実施。この最初の特化型キャンペーンにより、売上高が33％増加し、毎月7～12件の有望なミーティングが成立、さらに毎月2～3件の新規有料クライアントを獲得しました。また、リードの質を6％向上させることもできました。

2. Loom（SaaS／テック）：LoomはLinkedInでアカウントベースドマーケティングを活用し、企業ロゴやメッセージに合わせてパーソナライズされた広告とランディングページを作成しました。その結果、B2B広告の平均を大きく上回る2%から3.5%のクリック率と、4ドルから10ドルのクリック単価という高いエンゲージメントを実現しました。

3. Contentsquare（デジタルエクスペリエンスプラットフォーム）：フォーチュン・グローバル100企業の30％以上を含む顧客リストを擁するContentsquareは、MediaMarkt、Royal Caribbean、Huel、John Lewisなどのブランドがデータ駆動型の洞察を活用し、クライアント戦略を形にし、各クライアントが最適なパートナーであることを保証する支援を行っています。

📖 こちらもご覧ください:連絡先追跡用無料クライアントリストテンプレート

ClickUpで顧客リストを強化しよう

理想的なクライアントリストの構築と管理は人間的なプロセスです。あらゆる接点が思いやりがあり一貫していると感じられる仕組みを作ることです。

ClickUpは、クライアント情報、プロジェクト、コミュニケーション、インサイトをすべて一箇所に集約。重要な情報が紛失することなく、あらゆる関係に適切な注意を払えます。主要クライアントの追跡から新たな機会の発見まで、混乱なく明確さと管理性を提供します。

ビジネス所有者にとって、市場調査に時間を割くことは、理想的な顧客リストへの理解を深めるだけでなく、その調査努力とビジネス提供がより強固で収益性の高い関係につながることを保証します。

クライアントとの仕事をシンプルにし、一人ひとりに価値を感じてもらう準備ができたら、今すぐClickUpに登録しましょう！

よくある質問

理想的なクライアントリストとは、ビジネスに最大の価値をもたらし、強固な業務関係を築いている現在の顧客リストを指します。一方、ICP（理想的な顧客プロファイル）は、将来的に積極的に取引したい顧客タイプの描写です。リストは現在の現実を反映し、ICPはより多くの適切な顧客を見つけるための指針となります。

理想的なクライアントリストのサイズに決まった基準はありません。そのサイズは、あなたのキャパシティ、業界、提供するサービスのレベルによって異なります。少数の高価値クライアントで繁栄するビジネスもあれば、より頻繁だが小規模なプロジェクトで大規模なリストを管理するビジネスもあります。チームに負担をかけすぎずに効果的にサービスを提供できるリストを持つことが重要です。

業界、プロジェクトサイズ、コミュニケーションスタイル、収益性など共有の特徴に基づいてクライアントをグループ分けすることから始めましょう。次に、最も良好な関係の中からパターンを探ります。協業が容易で、期日通りに支払いを行い、一貫した価値をもたらすクライアントは、今後のパートナーシップで何を求めるべきかを明確に示してくれます。

顧客リストは少なくとも年1～2回見直しましょう。顧客のニーズは変化し、あなたの目標も変わります。定期的な見直しによりリストを最新の状態に保ち、注力が必要な関係性を特定し、ビジネスビジョンに合致する新たな機会を創出するためにスペースを確保できます。