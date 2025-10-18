より多くの契約のセキュリティを確保するためのFreeプロフェッショナルなスポンサーシップ提案書テンプレート

よく設計されたスポンサーシップ提案書は、貴重なパートナーシップを確保する鍵となります。

イベントの主催、新規事業の立ち上げ、非営利キャンペーンの運営など、どのような場面でも、適切なスポンサー提案書テンプレートを活用すれば、価値を強調し、明確な機会を提示し、より迅速に契約を締結できます。

本記事では、スポンサーを自信を持って獲得し、契約を勝ち取るための最高の無料プロ仕様スポンサー提案書テンプレートを厳選してご紹介します。ぜひご覧ください！

スポンサー提案書テンプレートとは、企業や個人に対し、イベント・プロジェクト・組織への金銭的または現物によるスポンサーサポートを要請するために使用される、あらかじめデザインされた文書です。

これらのテンプレートは、イベントの詳細、スポンサーシップの機会、スポンサーシップパッケージ、ターゲット、見込みスポンサーへの主なメリットを提示するための明確な構成を提供します。また、提案書全体の一貫性を保ちつつ、各潜在的なスポンサー向けにカスタムしやすくします。

優れたスポンサー提案書テンプレートは、明確で構造化されており、様々な潜在的なスポンサー向けに簡単にカスタマイズ可能です。スポンサーシップの機会を強調し、スポンサーが得られる見返りを明確に提示します。

主な機能は以下の通りです：

プロ仕様のブランド化表紙ページ：*イベント名、ロゴ、開催日、関連するブランディングを掲載した、洗練された視覚的に魅力的なページが、即座にトーンを設定し信頼性を示します

簡潔なスポンサーシップレターまたは提案要約：この冒頭レターでは、イベントや企画を簡潔に紹介し、その目的を説明するとともに、スポンサーシップを求める理由を明記します。スポンサーにとっての価値を素早く伝える必要があります。

イベント概要と観客分析:* イベントの目標、参加者のタイプ、観客層のデモグラフィックを概説し、背景情報を提供します。これによりスポンサーは、自社のブランドとどのように整合し、どの層にリーチできるかを理解できます。

スポンサーシップの階層と特典の内訳：* スポンサーは選択肢を重視します。提供可能なスポンサーシップパッケージ（例：ゴールド、シルバー、ブロンズ）と、各パッケージに含まれる内容（ロゴ掲載やSNSでのメンションからブーススペースや講演機会まで）を明確なリストに記載してください。

視覚的な実績と過去のイベントハイライト： 信頼性を確立するため、過去のイベントからの画像、推薦文、または主要なメトリクスを含めてください。これにより、スポンサーはあなたのイベントが適切に運営され、具体的な露出を提供できることを確信できます。

財務詳細と成果物： スポンサー費用、貢献範囲、各レベルに含まれる内容を明確に提示しましょう。透明性により、スポンサーは自信を持って投資を評価できます。

クリアされた連絡先情報と次のステップ： スポンサーが行動を起こしやすくします。直接の連絡先、明確な行動喚起、重要な締切や意思決定のタイムラインを含めてください。

カスタマイズ可能な編集フォーマット： 優れたテンプレートは、異なるスポンサー、イベント、業界に合わせて簡単にカスタマイズでき、毎回一から作成することなく提案内容を調整できます

最高のスポンサー提案書テンプレートの概要をまとめたテーブルはこちら：

テンプレート名 テンプレートをダウンロード 主な機能 こんな方に最適です* ビジュアルフォーマット* ClickUpプロジェクト提案ホワイトボードテンプレート 無料テンプレートを入手 ビジュアルホワイトボード、関係者役割、タスクステータス、オンボーディングリソース イベント主催者、非営利団体、共同チーム ClickUp ホワイトボード ClickUp予算提案テンプレート 無料テンプレートを入手 コスト追跡、ガントチャートビュー、財務メモ、チームによる改訂 スポンサーに財務プランを提示するチーム ClickUp ドキュメント、ガント ClickUp RFPプロセステンプレート 無料テンプレートを入手 タスク駆動型、期限追跡、提案書レビュー、ガントチャート/カレンダービュー スポンサー／ベンダー選択を管理する組織 ClickUp リスト、ガント、カレンダー ClickUp スポンサーシップフォームテンプレート 無料テンプレートを入手 カスタムフォーム、ステータス追跡、スポンサーデータの集中管理 イベントチーム、スポンサー問い合わせを管理する非営利団体 ClickUp フォーム、リスト ClickUpプロジェクト概要テンプレート 無料テンプレートを入手 焦点の絞られたドキュメントレイアウト、目標/タイムライン、実行可能なタスク、ガントチャート ストーリー性のある提案書を作成するチーム ClickUp ドキュメント、ガント ClickUp スポンサーシップフォーム タスクテンプレート 無料テンプレートを入手 タスクレベル、タグ付け、メモ、リマインダー 小規模チーム、個人イベント主催者 ClickUp リスト、タスク ClickUp ポッドキャストスポンサーシップテンプレート 無料テンプレートを入手 スポンサー追跡、メディアキット、広告枠、パッケージ構成 ポッドキャスター向け スポンサーシップワークフローの体系化 ClickUp ドキュメント、リスト ClickUp リクエストフォームテンプレート 無料テンプレートを入手 申込書、自動割り当て、ステータス追跡、リマインダー スポンサーシップ／ベンダー／リソースの依頼を扱う Teams ClickUp フォーム、リスト、ボード ClickUp 資金調達イベントプランニングテンプレート 無料テンプレートを入手 タスク割り当て、予算/目標追跡、ガントチャート/カレンダー、ダッシュボード 非営利団体、イベントプランナー、複数チーム参加型イベント ClickUp リスト、ガント、カレンダー ClickUp 資金調達プランテンプレート 無料テンプレートを入手 目標/マイルストーンの定義、アウトリーチ、バージョン管理 非営利団体、資金調達戦略のプランを立てる小規模チーム向け ClickUp ドキュメント ClickUp寄付依頼書テンプレート 無料テンプレートを入手 パーソナライズされたレター、アウトリーチ追跡、カスタムフィールド、電子メールツール 非営利団体、資金調達チーム ClickUp ドキュメント PandaDoc スポンサーシップ提案書テンプレート このテンプレートをダウンロード イベントビデオ、参加者プロフィール、電子署名、事前入力済みセクション デジタル提案書が必要な代理店、イベントプランナー向け PandaDoc ドキュメント プロポジファイ スポンサーシップ提案書テンプレート このテンプレートをダウンロード カスタム表紙、インタラクティブな価格設定、電子署名、ビデオ/経歴の埋め込み機能 代理店、非営利団体、契約を締結するマーケター Proposify ドキュメント HubSpot スポンサーシップ提案書テンプレート このテンプレートをダウンロード カバーレター、イベント概要、段階的パッケージ、編集可能なWord/PDF形式 非営利団体、イベントプランナー、小規模チーム向け Word、PDF Venngage イベントスポンサーシップ提案書テンプレート このテンプレートをダウンロード 視覚的なレイアウト、チャート、人口統計データ、PDF/PPTエクスポート機能付き イベントプランナー、視覚的な提案書が必要なマーケター Venngageボード、PDF、PPT 簡略化されたスポンサーシップ提案書テンプレート（スポンサーシップ・コレクティブ） このテンプレートをダウンロード メニュー形式の柔軟なパッケージ、チャート、シンプルなタイトルページ 個人主催者、非営利団体、小規模チーム向け PDF 賢明なスポンサー提案書テンプレート このテンプレートをダウンロード 編集可能なWord/PDF形式、階層別テーブル、グローバル支払い対応 フリーランス、小規模なチーム、国際的なスポンサー Word、PDF

潜在的なスポンサーを説得し、洗練された説得力のある提案書を提示することが目標なら、これらのすぐに使えるテンプレートで数時間のフォーマット作業を省けます。

ブックマークする価値のあるコレクションをご紹介します：

ClickUpプロジェクト提案ホワイトボードテンプレート

ClickUpのプロジェクト提案ホワイトボードテンプレートは、提案プロセスをスプレッドシートから解放し、視覚的で共同作業可能なセットアップへと移行させます。

一から全てを作成する代わりに、このテンプレートを使えば、スポンサーシップの機会、タイムライン、成果物、スポンサーシップパッケージを単一のドラッグ＆ドロップボード上でマップできます。チームで仕事する場合や複数のプロジェクトスポンサーに提案する場合に最適です。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

ホワイトボードインターフェースで提案書のセクションを視覚的に構成

カスタムフィールドを使用して関係者に役割を割り当て

タスクステータス（例：未処理／完了）で進捗を追跡

提案書ビューとオンボーディングリソースを瞬時に切り替え可能

🔑 こんな方に最適: リアルタイムでの意見反映や迅速な編集が可能な共同作業環境でスポンサー提案書を作成する必要があるイベント主催者や非営利団体。

2. ClickUp予算提案テンプレート

ClickUpの予算提案テンプレートを使えば、複数のスプレッドシートを管理する手間なく、予測コスト、タイムライン、ROI見込みを手間いらずのフォーマットで整理できます。詳細な財務内訳が必要なスポンサー提案にも、このテンプレートで数字を明確かつ簡潔に提示できます。

この予算提案テンプレートは、事前に計算が完了済みであることを示すことで企業スポンサー候補との信頼関係を構築したい場合に特に役立ちます。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

イベント費用の見積もりをカテゴリー別にリスト化し、進捗を追跡する

ガントチャートビューでプロジェクトのタイムラインを可視化

財務メモと承認事項を単一ドキュメント内で整理

チームに更新や修正を割り当て、リアルタイムで意見を反映させましょう

🔑 こんなチームに最適： 潜在的なスポンサーに明確で詳細な財務プランを提示しつつ、内部の予算協議や進捗管理を一元化する必要があるチーム。

3. ClickUp RFPプロセステンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp RFPプロセステンプレートで、スポンサー募集RFPの全フェーズを管理

ベンダー選択や共同スポンサーシップを含むイベント提案書作成なら、この複雑なプロセスに対応するテンプレートが最適です。ClickUpのRFPプロセス・テンプレートはタスク駆動型フレームワークで、目標設定からベンダー回答の追跡、適切なパートナー選択まで、提案依頼プロセス全フェーズの調整を可能にします。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

カスタムタスクフィールドで締切と提案書のステータスを追跡

提案書のレビュータスクをチームに割り当て、関係者をタグ付けする

明確なビューの比較表でスポンサーシップの選択肢とベンダーの回答を比較

ガントチャートまたはカレンダービューを使用してタイムラインを作成

🔑 こんな方に最適： 企業スポンサーシップやベンダーサポートイベントを運営する組織。適切なパートナーの選択が提案書そのものと同じくらい重要な場合。

スポンサーの関心を得ることは一つの課題です。しかし、名前、連絡先、サポートの種類、フォローアップの追跡は別の課題です。ClickUpのスポンサーシップフォームテンプレートは、すべてのスポンサーシップリクエストを体系的に収集・整理する方法を提供します。

このスポンサーシップ申請書テンプレートは、複数のビュー、カスタムフィールド、自動化されたワークフローを機能しており、見落としを防ぎ、すべての見込みスポンサーにプロフェッショナルな対応を保証します。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

連絡先やサポートタイプの詳細なフィールドでフォームをカスタマイズ

各スポンサーのステータスを「やること」「連絡中」「承認済み」などのフェーズを追跡

スポンサーシップの種類、優先度、または情報源で提出を並べ替える

スポンサーデータを一元管理し、アプローチとフォローアップを効率化

🔑 こんな方に最適：複数のスポンサー問い合わせを扱うイベントチームや非営利団体で、全てのスポンサー機会を迅速かつ統一されたシステムで管理する必要がある方。

5. ClickUpプロジェクト概要テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpプロジェクトナラティブテンプレートで明確さと方向性の統一を構築

洗練されたスポンサー提案書は単なる番号のリストではありません。説得力のあるストーリーが必要です。ClickUpのプロジェクト概要テンプレートは、イベントや取り組みの背景にある「理由」を説明する明確な構造を提供します。

このドキュメント形式のフォーマットでは、目標、予算、タイムライン、目的を明確に提示できるため、社内チームの認識を統一し、潜在的なスポンサーにサポートの明確な理由を提供できます。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

焦点を絞ったドキュメントレイアウトでストーリーを構築

目標、成果、タイムラインを明確に強調する

文書作成を実行可能なチームタスクに分割する

必要に応じてガントチャートなどの視覚的なタイムラインを挿入

🔑 こんな方に最適： イベントスポンサーシップ提案の背景ストーリーを伝える、包括的な提案書や経営陣向けピッチ資料を作成中のチーム。

このテンプレートは無駄を省き、即戦力となる設計です。ClickUpのスポンサーシップフォームタスクテンプレートは、プロセスを複雑化させることなくスポンサーとの接続を追跡・管理する必要がある方々に最適です。

タスクレベルのテンプレートなので、数秒で起動し、スポンサーの関心度、フォローアップ、支援内容の記録をすぐに開始できます。外出先での更新や、機能するツールを求める小規模チームに最適です。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

各スポンサー候補に対してタスクを作成する

イベント、支援タイプ、ステータス別にスポンサーをタグ付けし分類する

やり取りが発生した際にメモや更新情報を追加

フォローアップや意思決定のタイミングをリマインダーで設定

🔑 こんな方に最適：複数のツールを使い分けずにスポンサー依頼のタブを管理したい、小規模なチームや個人イベント主催者。

無料テンプレートを入手 ClickUp ポッドキャストスポンサーシップテンプレートで、ポッドキャストのスポンサー追跡を効率化しましょう

ClickUpのポッドキャストスポンサーシップテンプレートは、リスナー層を実際の収益に変えたいポッドキャスターのための包括的なツールキットです。スポンサー調査、パッケージ作成、アプローチ、成果物の管理を、単一のドキュメントベースのセットアップで一元的に行えます。

追加ツールやスプレッドシートなしで、スポンサーシップの機会をマップし、メディアキットを添付ファイルとして添付し、あらゆる会話の詳細な記録を管理できます。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

スポンサー候補のリードと会話を追跡

メディアキットを作成し、インラインでアップロード

広告枠、成果物、タイムラインを明確に提示

価値や期間別にスポンサーシップパッケージを整理する

🔑 こんな方に最適： スポンサー依頼やパートナーシップのワークフローを正式化し、拡大しながら、すべてを一元管理したいポッドキャスター。

8. ClickUp リクエストフォームテンプレート

スポンサー依頼、ロジスティクス、内部承認を同時に処理するチーム向けに、ClickUpのこの依頼フォームテンプレートは効率的な受付プロセスを提供します。リスト形式のテンプレートで、フォーム作成による情報収集、タスクの自動割り当て、すべての進捗を一元管理し追跡可能に設計されています。

電子メールやスプレッドシートを追いかける代わりに、このテンプレートはチーム全体で可視性を確保できる一元化されたシステムを提供します。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

目的や連絡先情報などの特定フィールドを含むリクエストフォームを設定する

受信したリクエストを自動的に適切なチームメンバーに割り当てます

リスト、ボード、カレンダーなどのビューでリクエストのステータスを追跡

組み込みのリマインダーとタスク更新機能を活用し、フォローアップの遅れを防止

🔑 こんな方に最適: イベントのスポンサーシップ依頼、ベンダーからの要請、または内部リソース承認を扱うチームで、受付と割り当てを標準化された方法で管理する必要がある場合。

9. ClickUp 資金調達イベントプランテンプレート

ClickUpの資金調達イベントプランニングテンプレートは、ベンダー管理、ゲストリスト、イベントプランチェックリスト、スポンサーシップ、寄付金を同時に管理する非営利団体チームやイベント主催者のために特別に設計されています。

このタスクベースのテンプレートは、資金調達目標の設定からチーム全体のタスク調整まで、混乱を管理可能なステップに分解します。すべてが一箇所にまとまっているため、次回のイベントプランのために複数のドキュメント、スプレッドシート、カレンダーを行き来する必要はありません。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

複数のチーム間でイベント関連のタスクを割り当て、スケジュール管理する

カスタムフィールドで予算、ターゲット収益、イベントの目的を追跡

ガントまたはカレンダーモードでタイムラインのビュー

ダッシュボードと通知でリアルタイムのステータスを監視

🔑 こんな方に最適： 複数のスポンサーシップパッケージや寄付目標を設定する複雑なイベントをプランする非営利団体で、構造化されつつ柔軟なワークフローが必要な場合。

10. ClickUp 資金調達プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpの資金調達プランテンプレートで戦略を策定し実行しましょう

このテンプレートは全体像を捉えた思考がすべてです。ClickUpの資金調達プランテンプレートは、目標設定から最終実行までキャンペーン全体を構造化する、すぐに使えるドキュメントセットアップを提供します。

タスク中心のテンプレートとは異なり、この資金調達テンプレートは、行動に移す前にビジョンを明確にし、ステップをマップし、チームを調整するのに最適です。戦術的ではなく、戦略的なアプローチです。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

資金調達目標と主要なキャンペーンマイルストーンを定義する

アプローチ活動、タイムライン、スポンサー提案戦略を記録しましょう

寄付者エンゲージメントとスポンサーシップの機会をステップでプランする

編集とバージョン管理を単一の共有ドキュメントで共同作業

🔑 こんな方に最適： イベント実行やスポンサー候補への提案に入る前に、包括的な資金調達戦略を構築したい非営利団体や小規模チーム。

11. ClickUp寄付依頼書テンプレート

ClickUpの寄付依頼書テンプレートを使えば、毎回一から作成する必要なく、寄付者へのアプローチを体系的に作成・カスタマイズ・追跡できます。ドキュメント形式で構成されているため、コンテンツの起草、改訂管理、チームとの共同作業を1か所で簡単に行えます。

提案書作成だけでなく、支援者情報の整理、回答記録、タイムリーなフォローアップや感謝メモの送付管理にも役立ちます。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

様々な寄付者タイプに合わせたパーソナライズされた寄付依頼状を作成

アプローチの進捗状況と提案書のバージョン管理を一元的に行えます

カスタムフィールドを使用して寄付者情報を保存し、メッセージをカスタマイズ

組み込みの電子メールツールを使用して、直接手紙を送信できます

🔑 こんな方に最適：大規模なスポンサーシップ提案書や寄付募集活動を管理するための、繰り返し使える体系的なプロセスが必要な非営利団体や資金調達チーム。

viaPandaDoc

鋭く法的要件を満たした文書で潜在的なスポンサーに提案する準備が整っているなら、PandaDocのスポンサーシップ提案書テンプレートは単なる構造以上のものを提供します。電子署名機能、組み込みの承認ワークフロー、そして提案と契約の両方を一度にカバーする柔軟性を備えています。

スポンサーシップパッケージからキャンセル条項まで、このビジネス提案書テンプレートはあらゆる詳細を網羅します。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

イベントビデオ、参加者プロフィール、スポンサー特典を含める

法的拘束力のある条項（出資、契約解除、条件など）を追加

PandaDocなどの電子署名ツールと連携し、即時署名を実現

事前入力済みのセクションを活用し、様々なイベントタイプ（スポーツ、音楽、ファッション）向けの提案書を作成できます。

🔑 こんな方に最適：署名待ちの提案書とスポンサー契約書を、統一されたデジタルフォーマットで一括送信したい代理店やイベントプランナー。

viaProposify

Proposifyのスポンサーシップ提案書テンプレートは、洗練された契約成立につながる提案書が必要なチーム向けに設計されています。

スポンサーシップレターの例文からインタラクティブな価格テーブル、事前入力済みの契約条件、デジタル署名まで全てを網羅した設計で、企業スポンサー契約の提案から締結までを一元管理したい方に最適です。さらに100%カスタマイズ可能で、あらゆるイベント、資金調達活動、キャンペーンに合わせてブランド化できます。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

表紙、タイムライン、スポンサーパッケージをカスタム可能

埋め込みビデオ、経歴、差別化要素を追加してスポンサーの興味を惹きつけましょう

インタラクティブな価格設定でプラン階層を提示し、デポジットを受け付けましょう

ツールを切り替えることなく、法的拘束力のある電子署名を取得

🔑 こんな方に最適： 代理店、非営利団体、マーケターの方で、スポンサーを迅速かつプロフェッショナルに確保するための、デジタルワークフローを内蔵したフル機能の提案書テンプレートが必要な方。

viaHubSpot

HubSpotのスポンサーシップ提案書テンプレートは、WordやPDFで洗練された提案書を作成するためのシンプルかつ効果的な選択肢です。明確さを重視した構成で、カバーレターから始まり、包括的なイベント概要、スポンサーシップレベルの詳細説明を経て、簡潔で実行可能な要約で締めくくられます。

特に、ウェブベースのツールよりも編集可能なオフラインフォーマットを好む方に最適です。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

イベントの目的、対象者、影響力を明確に提示してください

カスタマイズ可能な階層別テーブルでスポンサーシップパッケージを提示

相互の利益と主要な成果物を強調する

Wordで文書を使用・編集するか、PDFとしてエクスポートできます

🔑 こんな方に最適：ソフトウェアのサブスクリプションなしで、パーソナライズされた印刷可能なスポンサーシップレターや提案書を送りたい非営利団体、イベントプランナー、小規模チーム。

viaVenngage

Venngageのイベントスポンサーシップ提案書テンプレートは、内容だけでなく見た目も完璧な提案書を作成したい方に向けたものです。

この完全ビジュアルのドラッグ＆ドロップ式テンプレートは、洗練されたレイアウト、カスタマイズ可能なグラフィック、ブランドデザインで注目を集めるよう設計されています。スポーツイベント、資金調達、企業スポンサーシップの提案においても、このツールを使えば、対象層、メリット、スポンサーシップパッケージを、ダウンロード・印刷・デジタル共有が容易な洗練されたビジュアルフォーマットで提示できます。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

色からフォント、アイコンまであらゆる要素をカスタム可能

スポンサー特典、リーチ可能な観客層、タイムラインを視覚的にアピール

信頼性を高めるため、チャート、人口統計データ、写真を追加しましょう

提案書をPDF、PowerPoint、または画像ファイルとしてエクスポート

🔑 こんな方に最適： オンラインでも印刷物でも共有できる、視覚性に優れたプレゼンテーション形式のイベントスポンサーシップ提案書テンプレートが必要なイベントプランナーやマーケター。

viaSponsorship Collective

この簡素化されたスポンサー提案書テンプレートは、画一的な資料よりも本物の会話を重視する方々に最適です。PDFスタイルのレイアウトは決まり文句を排し、柔軟でカスタムな提案書を作成するためのスマートな構造を提供します。

画一的な「ゴールド／シルバー／ブロンズ」モデルのサイズを廃止し、メニュー型のアプローチを採用。スポンサーは仮定ではなく真の価値に基づき、独自のパッケージを構築します。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

簡潔なタイトルページを作成し、イベントや企画を過剰な説明なしに提示しましょう

焦点を絞った3段落フォーマットで、必要性ではなく機会を提案しましょう

スポンサーデータをチャート、グラフ、人口統計学的ビジュアルを用いて提示する

必要に応じて段階的なパッケージを用意するものの、柔軟性と交換可能性を確保すること

🔑 こんな方に最適：時代遅れのパッケージ型提案を捨て、一方的な売り込みではなく双方向のスポンサー会話主導したい独立系イベント主催者、非営利団体、小規模チーム。

viaWise Business

Wiseは、フリーランス、小規模なビジネス、イベント主催者向けに設計された無駄のないスポンサーシップ提案書テンプレートを提供します。洗練された提案書を迅速に送付する必要がある方々に最適です。

WordまたはPDFフォーマットでダウンロード可能。イベント詳細、スポンサー特典、カスタマイズ可能なスポンサーシップパッケージ、明確な行動喚起（CTA）など基本項目を網羅。Wise Businessに直接リンクされているため、低手数料で複数通貨での支払いを受け取れます。国際的なスポンサーに最適です。

🌼 こんな点がお気に入りになるはず：

プロジェクトの目標、タイムライン、成果物、および資金サポートの詳細を明確に提示します。

階層化されたスポンサーシップレベルと価値を示すテーブルを追加

フォーマットをカスタムして自社ブランドを反映させましょう

提案書とWiseを連携させれば、グローバルな支払いとスポンサー請求がさらに簡単になります

🔑 こんな方に最適：フリーランス、小規模なチーム、国際的なスポンサーと仕事をするビジネス。シンプルで編集可能なテンプレートと簡単な請求書発行機能を組み合わせたい方に。

効果的なスポンサー提案書は、華やかな言葉遣いではなく、明確さ、構造、そして真の価値を示すことが重要です。これらのプロフェッショナルなテンプレートは、まさにそれを実現し、理想のスポンサーに向けた提案を柔軟にカスタムする自由度を提供します。

スポーツイベントの運営、非営利事業の立ち上げ、企業スポンサーシップキャンペーンのプランなど、どのような場合でもゼロから始める必要はありません。

テンプレートを活用してイベント名を強調し、主なメリットを説明し、スポンサーに得られる見返りを明確に示しましょう。さらに、より迅速なカスタムと提案書の集中管理が可能な環境が整ったら、テンプレートを活用してください。

ClickUpに登録して、提案プロセス全体を簡素化しましょう！