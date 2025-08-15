データをより迅速に自動化および分析するためのトップ 11 の AI スプレッドシートジェネレーター

好きでも嫌いでも、おそらくそれなしでは仕事ができないでしょう。そう、それはスプレッドシートのことです。データ処理の陰の立役者として、スプレッドシートはプロジェクトの結果を報告し、改善するためのパターンを描くのに役立ちます。しかし、Excel や Google スプレッドシートで式を手作業で更新したり、テーブルのフォーマットを設定したり、ダッシュボードを作成したりすることは、誰にとっても楽しい作業ではありません。

そこで AI スプレッドシートジェネレータの出番です。

これらのツールは、自然言語のプロンプトを使用して、コードを 1 行も入力することなく、式の生成、テーブルの作成、スプレッドシートデータのクリーンアップ、さらには SQL クエリの実行まで行えます。つまり、スプレッドシートに頭を悩ませる代わりに、スプレッドシートと「会話」することができるのです。

では、どのツールを試すべきでしょうか？私たちは、選択を簡単にするために、いくつかの最高のツールを厳選しました。

🧠 面白い事実： 1979 年に発売された最初のスプレッドシートプログラム「VisiCalc」は、その革新性により、パーソナルコンピュータの成功に貢献したとクレジットされています。今日、AI は、かつてはこのようなツールで数時間かかっていた作業を、わずか数秒で実行することができます。

AI スプレッドシートジェネレーターに求めるべき機能とは？

適切な AI スプレッドシートジェネレーターは、オンデマンドでデータアナリストを雇っているような感覚をもたらします。反復的なフォーマット作業を自動化するだけでなく、生情報をスマートな意思決定に変えることもできます。

選択する際に留意すべき点は次のとおりです。

自然言語入力： 「顧客離れの分析」や「月間収益の伸びの計算」などのプロンプトを入力して、式、要約、テーブルを生成します。

マルチフォーマット対応： Excel ファイル、Google スプレッドシート、CSV、さらには PDF やダッシュボードともシームレスに連携し、データのインポートとエクスポートを簡単に行えます。

: スプレッドシートのデータに基づいて、チャート、グラフ、ダッシュボードを自動的に作成。手動でのフォーマットは不要です。 スマートなデータ視覚化ツール: スプレッドシートのデータに基づいて、チャート、グラフ、ダッシュボードを自動的に作成。手動でのフォーマットは不要です。

SQL 統合： 理想的な AI スプレッドシートツールは、SQL クエリをサポートしたり、自然言語を SQL に変換したりすることで、技術的な知識がなくても、より深く、より技術的な分析を可能にします。

テンプレートライブラリ： プロジェクト管理、予算編成、マーケティングなど、すぐに使えるテンプレートにアクセスして、セットアップの時間を節約できます。

AI によるクリーニングと構造化： 乱雑なデータを瞬時にクリーンアップし、重複を削除し、ワンクリックでテーブルのフォーマットを変更

コラボレーション機能： チームやクライアントと、リアルタイムでスプレッドシートの共有、コメント、共同編集が可能

タスクの自動化： 組み込みの自動化ツールを使用して、定期的なレポート、アラート、ワークフローをスケジュールします。

👀 ご存知でしたか？NL2Formula フレームワークは、プレーンテキストのクエリをスプレッドシート式に変換するために設計された自然言語処理システムです。数学、論理、テキスト操作、統計操作など、37 種類のスプレッドシート機能を理解するようにトレーニングされています。 91.2% という驚異的な精度を達成し、AI 搭載の表計算自動化システムとしては最も先進的なシステムの 1 つとなっています。

市場でトップクラスの AI スプレッドシートツールを、その選択の鍵となる基準とともに簡単に紹介します。

ツール おすすめ 主な機能 価格* ClickUp プロジェクトマネージャー、アナリスト、マーケティングチーム、そしてタスク、データ、ダッシュボードを同時に処理しなければならないソロプレナーも、スマートなテーブルと AI による洞察を 1 か所で利用できます。 AI ダッシュボードと要約、タスクにリンクされたデータ、自動化、テーブルビュー、ClickUp Brain のコンテキストに応じた AI アシスタント 無料プランあり、企業向けにカスタマイズ可能 Excel Copilot 大量のデータを扱うチーム、Excel のパワーユーザー、新しいツールを習得することなく分析の自動化と膨大なスプレッドシートの整理を望む金融の専門家 式の自動入力、チャートの作成、自然言語によるクエリ Microsoft 365 Copilot ライセンスで無料 GPT Excel チームメイトのように Excel でチャットし、スプレッドシートに精通していなくても複雑な式を生成したいフリーランサー、コンテンツストラテジスト、個人起業家 式を生成し、スプレッドシートのタスクを自動化し、コードベースの洞察を得ることができます。 基本プランは無料、有料プランは月額 6.99 ドルからご利用いただけます。 行 CRM データの接続、モデルの実行、洗練されたダッシュボードの作成をすべて 1 つの共同スプレッドシートから行う必要があるスタートアップチーム、グロースハッカー、営業プロフェッショナル 共同作業用シート、データ統合、AI によるインサイト Freeプランあり、有料プランは月額 8 ドルから Airtable AI 構造化されたデータと柔軟性を融合し、ノーコードのリレーショナルデータベース内で AI ワークフローを必要としている設計、製品、運用チーム AI 搭載のテンプレート、自動化、視覚的なデータインサイト Freeプランあり、有料プランは月額24ドルから、チームプラン以上のプランにはAIアドオン付き 式ボット 数学の難しさに悩まずにスプレッドシートを使いこなしたい初心者、学生、小規模ビジネスの所有者の方 - 論理を記述するだけで、自動的に作成されます。 複雑な式を生成し、データ入力を自動化 無料試用版、有料プランは月額 15 ドルから バーデン 多忙なビジネスパーソン、エグゼクティブアシスタント、採用担当者は、ブラウザのワークフローと AI を使用して、コードを一切使用せずに、反復的なスプレッドシートタスクを自動化しています。 タスクの自動化、AI と Google スプレッドシート/Excel の統合、タスクとテーブルのリンク Freeプランあり、有料プランは月額129ドルから SheetAI サイドビジネス、研究、初期段階のチームなど、雑多なデータを GPT による洞察に変換して、効果的な Google スプレッドシートや Excel レポート作成に 活用 スマートなプロンプト、自動データクリーニング、チャートによる視覚化 無料限定プラン、有料プランは月額 20 ドルから Zoho Sheet クラウドコラボレーションと AI のスマートな機能を、従来のスプレッドシートのような使い心地で利用したい、中規模企業の部門横断チーム リアルタイムのコラボレーション、データの自動化、組み込みテンプレート 必須機能を備えた無料プラン Arcwise AI コンテキストを理解し、引用を追加し、数字の多いシートを整理する AI を求める、財務チーム、FP&A アナリスト、およびデータ処理の多い役割を担うプロフェッショナル AI の洞察、分析の自動化、レポート作成 Chrome ウェブストアで無料 Google スプレッドシート用 Gemini 教育者、スタートアップの創設者、マーケティングチームなど、すでに Google Workspace を導入しており、組み込みの Gemini AI の強力な機能で Sheets を強化したい方におすすめです。 ワークフローの自動化、データの視覚化、Excel のような高度な機能 基本的な AI ツールが利用できる無料プラン。有料プランは月額 8 ドルからご利用いただけます。

データ分析を簡素化する最高の AI スプレッドシートジェネレーター

ClickUp でのソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に裏打ちされた、ベンダー中立のプロセスに従っているため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいていることを信頼していただけます。 ClickUp でソフトウェアをレビューする方法の詳細については、こちらをご覧ください。

Google スプレッドシートでの作業、複雑な Excel ファイルの管理、プロジェクト管理用スプレッドシートやレポートの作成など、これらのツールを使えば、あらゆる作業を数分で完了することができます。それぞれの機能について詳しく見ていきましょう。

1. ClickUp（プロジェクト管理とリアルタイムレポート作成に最適）

ClickUp で AI 搭載の表計算ソフトを作成 ClickUp テーブルビューを使用して、プロジェクトのタスクを整理し、その詳細をすべて一目で確認できる編集可能なスプレッドシートを作成しましょう。

Excel に、よりクールで高速、AI を駆使し、あなたのやることリストの仕事を実際に「理解」する親戚がいたとしたら、それはClickUp でしょう。

ClickUp は、仕事に必要なすべてを備えたアプリです。プロジェクト、ドキュメント、チャットを 1 つの強力なプラットフォームに統合し、AI と時間節約の自動化によって業務を加速します。ClickUp を使用すると、スプレッドシートを、実際のプロジェクトワークフローと統合されたダイナミックでコラボレーション可能なハブに変換することができます。

まず、プロジェクトデータを視覚化するClickUp テーブルビューから始めます。このビューは、おなじみのスプレッドシートスタイルのインターフェースで、すべてのClickUp タスク（最小の仕事単位）が行、ClickUp のカスタムフィールドが列となり、担当者、期日、予算、その他のコンテキストなどのタスクの詳細が表示されます。

このビューの最大の特徴は、手動および AI 指示により、プロジェクトデータをすばやく確認、編集、一括更新できることです。

ClickUp データベース内のタスク、ドキュメント、依存関係をリンク

コピー＆ペースト、ドラッグ＆フィル、豊富なデータタイプ、複数のフィルタリングおよびソートオプション、リアルタイムのコラボレーションをサポートしています。構造化されたデータを整理、編集し、タスクやプロジェクトと同期させるためのハブです。

タスクは、任意の列（タスクのステータス、タスクの種類、チーム、部門など）で自由にグループ化できるため、分析とレポート作成の効率が向上します。列自体は完全にカスタマイズ可能で、必要に応じていくつでも追加したり、非表示にしたり、サイズを変更したり、チームのニーズに合わせて並べ替えたりすることができます。これにより、誰もが最も関連性の高いデータを一目で確認することができます。

ClickUp の式フィールドを使用して計算を実行

計算の実行はどうでしょうか？ClickUp の式フィールドは、数値、日付/時刻、その他の式の結果など、タスクフィールドで直接計算を実行できるカスタムフィールドの一種です。単純な式（加算、減算、乗算、除算）と、数十種類の組み込み機能（論理、日付、ストリング、数学など）を使用した高度な式の両方をサポートしています。

簡単な式 ：2 つのフィールドと演算子（例：追跡時間 × 時給）を選択するだけで、結果を簡単に作成できます。

高度な式：IF()、ROUND()、CONCATENATE()、DAYS()、SUM()、POWER()、AVERAGEIF() などの機能を使用できます。

これらの式フィールドは、多くのスプレッドシート機能をタスクレコード内で再現しています。

テーブルをゼロから作成するのは難しそうだと思われる場合は、ClickUp が提供する専用のスプレッドシートテンプレートを使用して、プロジェクトの追跡とデータ収集を効率化してください。

ClickUp スプレッドシートテンプレートは、キャンペーンメトリクスから製品ロードマップまで、あらゆる情報を追跡する必要があり、扱いにくく制限の多い Excel ファイルに頼ることを望まないチームにとって、プラグアンドプレイの救世主となるツールです。

無料テンプレートを入手 ClickUp スプレッドシートテンプレートで、重要なプロジェクトデータを収集、管理

これは「何でもできる」シートと考えてください。列をカスタマイズして最も重要な情報を保存し、フィルターを適用して関連データを表示し、すべてのセルをアクションに結び付けることができます。販売リード、チーム予算、在庫などの構造化されたデータを整理しながら、すべてを共同作業で常に最新の状態に保つのに最適です。

AI はこのプロセス全体をどのように簡略化するのでしょうか？

ClickUp Brain は、世界最強のワーク AI で、すべてのプロジェクト、ドキュメント、および人々をつなぎます。コンテキスト認識 AI 機能をワークスペースに直接統合することで、ClickUp (および接続されたアプリ) 内のデータに基づいて質問をしたり、更新情報の共有やタスクの段階的な移動などのプロジェクト管理タスクを自動化したり、可視化のための要約やレポートを即座に作成したりすることができます。

ClickUp Brain を使用して、ClickUp テーブルまたは外部スプレッドシート用の式を生成します。

テーブル内で、Brain に自然言語で複雑な計算のための高度な式を提案したり、乱雑なエントリーを整理したり、大量の表データを要約したりすることができます。構文の問題やエッジケース（ゼロ除算など）がある場合、Brain はデバッグや改良バージョンを提案します。これは、スプリントの計画、リードの追跡、チーム間の在庫管理などに最適です。

AI を使用してレポート作成と分析も強化したいとお考えですか？

ClickUp ダッシュボードでは、AI カード（AI Brain、AI Executive Summary、AI Project Update など）を追加できます。これらのカードは、ClickUp Brain を使用してライブのワークスペースデータを処理し、ダイナミックでコンテキストに応じた洞察を生成します。

ClickUp ダッシュボードの AI カードを使用して、スプレッドシートデータからのリアルタイムのレポート作成と分析を簡素化

カスタムプロンプトを入力することで、AI に、重要な成果を要約したり、次のステップを強調したり、プロジェクトや部門における主要なリスクや障害を特定したりするよう指示することができます。

これらの AI カードは、タスク、コメント、およびClickUp ドキュメントから最新の情報を自動的に取得します。これにより、エグゼクティブサマリー、プロジェクトの最新情報、リスク評価が常に最新であり、ワークスペースの特定の状況に合わせて調整されます。

たとえば、毎週のチームミーティングでは、AI チーム更新カードを使用して各チームメンバーの作業内容を即座に要約し、AI エグゼクティブサマリーカードを使用してプロジェクトの健全性と進捗状況の概要を把握することができます。

ClickUp Brain に質問すると、すべてのダッシュボードからあらゆるデータを検索して、正しい答えを取得します。

その結果、より機敏で情報に基づいたプロジェクト管理プロセスが実現し、関係者は自信を持って、データに基づいた意思決定を明確に行うことができます。

📮 ClickUp Insight： アンケート回答者の 47% は、手作業によるタスクの処理に AI を使用したことがないものの、AI を導入した人の 23% は、作業負荷が大幅に軽減したと回答しています。 この違いは、単なるテクノロジーのギャップ以上のものかもしれません。早期導入者は目に見える成果を上げていますが、大多数の人は、AI が認知的負荷を軽減し、時間を節約する変革力を見過しているかもしれません。🔥 ClickUp Brain は、AI をワークフローにシームレスに統合することで、このギャップを埋めます。スレッドの要約やコンテンツの起草から、複雑なプロジェクトの分解やサブタスクの生成まで、当社の AI がすべて行います。ツールを切り替えたり、一から作業を開始したりする必要はありません。 💫 実際の結果： STANLEY Security は、ClickUp のカスタマイズ可能なレポート作成ツールにより、レポート作成に費やす時間を 50% 以上削減し、チームはフォーマット作業に費やす時間を減らし、予測作業により集中できるようになった。

💡 プロのヒント：仕事内容を記録するだけのスプレッドシートのような静的なログとして ClickUp テーブルを使用するのではなく、AI 割り当てと AI 優先順位付けフィールド を有効にして、これらのテーブルを実際のダイナミックな仕事の推進要因に接続してください。 👩🏼‍🦰 AI Assign は、タスクの説明、依存関係、作業負荷、キャパシティ、過去の割り当てなど、テーブルのデータを分析して、各タスクに最適な担当者を自動的に推奨します。 👀 AI は、期限、緊急度、依存関係、予想される努力など、列全体の読み取りを優先順位付けし、優先度フラグを割り当てます。その背後では、制約に対してタスクの価値を最大化するユーティリティベースのエージェントのように、影響と緊急度を評価しています。

ClickUp の主な機能

ClickUp のリミット

高度なレポート作成機能と幅広い AI 機能を利用するには、ある程度の学習が必要になる場合があります。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (5,000件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

ClickUp は、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガント、カレンダー）、強力な自動化、組み込みのドキュメント、目標、時間追跡など、比類のない柔軟性を 1 つのワークスペースで提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notion などの複数のツールを 1 つの統合システムに置き換えることができます。 チームやプロジェクトを管理するための、パワフルなオールインワンの生産性向上ツール。

ClickUp は、カスタマイズ可能なビュー（リスト、ボード、ガント、カレンダー）、強力な自動化、組み込みのドキュメント、目標、時間追跡など、比類のない柔軟性を 1 つのワークスペースで提供します。チームコラボレーションとプロジェクト管理を一元化することで、Trello、Asana、Notion などの複数のツールを 1 つの統合システムに置き換えることができます。

チームやプロジェクトを管理するための、パワフルなオールインワンの生産性向上ツール。

2. Excel Copilot（ネイティブの Microsoft Excel 自動化に最適）

Excel Copilot経由で

ワークフローが Microsoft Excel エコシステムを中心に展開しており、プラットフォームを切り替えることなくネイティブの AI の超能力を利用したい場合は、Excel Copilot が最適です。特に、複雑な式や膨大な Excel ファイルにわたる反復的な分析を扱うユーザーには、Copilot のスマートな提案と瞬時の分析により、生産性が大幅に向上します。

Microsoft 365 に直接統合されたこの AI スプレッドシートジェネレーターは、データとのやり取りの方法を一変させます。自然言語のプロンプトを理解して、式を生成し、傾向を分析し、データを要約し、おなじみの Excel ファイルインターフェース内でExcel ダッシュボード全体を自動的に作成します。

Excel Copilot の主な機能

Copilot に平易な英語で式を生成したり、データを整理したり、スプレッドシートを要約したりするよう依頼してください。

自動生成されたチャートやグラフを使ってダッシュボードを構築

プロンプトを使用して、Excel テーブル内で SQL スタイルのクエリを実行

鍵となるメトリクスとトレンドに基づいて洞察を収集

Excel Copilot のリミット

Microsoft 365 エンタープライズレベルのプランでのみご利用いただけます。

Google スプレッドシートおよびその他の Microsoft 以外のプラットフォームはサポートしていません。

Excel Copilotの料金プラン

無料 ：Microsoft 365 Copilot プランに含まれています。

Copilot Pro：ユーザー 1 人あたり月額 20 ドル

Excel Copilot の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Excel Copilot について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

Redditのレビューには次のように書かれています：

私にとって、CopilotはExcelで最も役立つツールです。データ可視化の方法についてほとんど考えなくても済むのは本当に驚異的です。Pythonとの組み合わせを試すのを本当に楽しみにしています。残念ながら、まだすべての地域で利用可能ではないようです。

私にとって、CopilotはExcelで最も役立つツールです。データ可視化の方法についてほとんど考えなくても済むのは本当に驚異的です。Pythonとの組み合わせを試すのを本当に楽しみにしています。残念ながら、まだどこでも利用可能ではないようです。私はまだ使用できていません。

3. GPT Excel（プロンプトベースのスプレッドシート支援に最適）

viaGPT Excel

GPT Excel は、複雑な式をコーディングしたり覚えたりすることなく、データタスクを自動化したいユーザーのために開発された、軽量かつ強力な AI スプレッドシートツールです。ネイティブソリューションとは異なり、GPT Excel はブラウザベースで、プロンプトを入力すると、式、テーブル、さらには洞察も瞬時に得られるというシンプルなコンセプトに基づいて構築されています。

Excel と Google スプレッドシートの両方を使用しているユーザーで、式の作成を簡略化したり、データをインポートしたり、乱雑なスプレッドシートのエントリーを構造化されたフォーマットに変換したい場合に特に便利です。プロジェクトを管理する学生でも、データを分析するアナリストでも、GPT Excel はほとんどのタスクを自然言語で処理するため、初心者や技術に精通していないユーザーにも最適です。

GPT Excel の主な機能

シンプルな自然言語のプロンプトを使用して Excel の式を生成

Excel ファイルと Google スプレッドシートの両方に対応しています。

非構造化データをフォーマットされたテーブルに変換するのに役立ちます。

SQL クエリ、チャート、データ分析用の既製のプロンプトテンプレートを提供

ログイン不要の高速アクセスで、外出先でも素早くスプレッドシートの修正が可能です。

GPT Excel の制限事項

高度な自動化やダッシュボードには対応していません。

リアルタイムのコラボレーション機能やタスク統合機能がない

GPT Excelの料金プラン

Free

プレミアム: $6.99/月

GPT Excel の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

👀 ご存じでしたか？Shortcut（Fundamental Research Labs 提供）というスタートアップ企業が、エージェント型 AI を搭載した Excel 風のソフトウェアを提供することで注目を集めています。このソフトウェアは、自然言語で財務モデル（LBO、DCF など）を構築し、Excel との互換性も抜群です。「財務モデリングの ChatGPT のようなもの」と評されています。

4. 行（共同作業、ウェブファーストのワークフローに最適）

viaRows

最新の表計算プラットフォームとして構築された Rows は、使い慣れた表計算インターフェースと、ネイティブ統合、AI 式生成、リアルタイムダッシュボード、デフォルトで美しいチャートなどの強力な機能を組み合わせたものです。

ライブデータを扱うチーム、アナリスト、起業家のために設計された Rows を使用すると、Google Analytics、Stripe、HubSpot などのサービスに接続できます。Rows を使用すると、サードパーティのアドオンを使用せずに、ウェブトラフィックの分析、キャンペーンのパフォーマンスの抽出、重要なメトリクスの視覚化を非常に簡単に行うことができます。

行の主な機能

AI アシスタントを使用して、式を生成し、データを整理し、プロンプトをチャートに変換します。

SQL クエリ、CRM データ、カスタム Excel ファイルのインポートには、組み込みの API コネクタを使用してください。

コードを一切使用せずに、ダッシュボード、グラフ、レポートを作成

Google スプレッドシートと同じように、リアルタイムでデータを共同編集できます。

行数の制限

Excel や Sheets よりもダッシュボードテンプレートやフォーマットオプションが少ない

小規模な1回限りのデータタスクには過剰な機能かもしれません。

行の価格

Free

プラス ：ユーザー 1 人あたり月額 8 ドル

Pro ：月額 79 ドル + ユーザー 1 人あたり月額 8 ドル

企業： カスタム価格

行の評価とレビュー

G2 : 4.9/5 (20件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Rows について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Excel や Google スプレッドシートからテーブルをインポートして作成できる機能は素晴らしいです。わずか数クリックでチャートやビジュアルを作成し、ワークスペースをナビゲートできる機能は完璧です。

Excel や Google スプレッドシートからテーブルをインポートして作成できる機能は素晴らしいです。わずか数クリックでチャートやビジュアルを作成し、ワークスペースをナビゲートできる機能は完璧です。

💡 プロのヒント：AI スプレッドシートジェネレータを使用する場合は、特に重要な決定を行う場合は、自動生成された式や視覚化の背後にあるロジックを常に再確認してください。AI はワークフローを高速化しますが、誤った結果を生成する場合もあります。さらに、出力の背後にある理由を理解することで、正確性を確保し、データに対する信頼を築くことができます。

5. Airtable AI（構造化されたデータベースとコード不要のワークフローに最適）

viaAirtable

Airtable のスプレッドシートとデータベースを融合したソフトウェアは、プロジェクトデータ、コンテンツカレンダー、製品ロードマップを管理するチームに人気があります。

また、ワークフローに AI が組み込まれた Airtable では、データの保存や表示だけでなく、トレンドの分析、フィールドの要約、コンテンツの分類、プロンプトに基づく式の生成など、さまざまなことをテーブルから行うことができます。

ここでは、スプレッドシートのデータで作業をするだけではありません。ドラッグ＆ドロップの簡単な操作で、自動化されたワークフロー、スマートなダッシュボード、コラボレーションアプリを実現できます。

Airtable AI の主な機能

テーブル内の他のデータに基づいて、セルレベルのコンテンツを生成、分類、翻訳、分析

接続されたアプリから受信したデータを自動的に分析、タグ付け、または応答

テーブルに直接組み込まれたビジュアルアプリ、チャート、ダッシュボードを使用

Excel ファイルや Google スプレッドシートデータベース からワンクリックでインポート

Airtable AI の制限事項

AI 機能は、Pro およびエンタープライズプランでのみご利用いただけます。

スプレッドシートのみを使用しているユーザーには、カスタマイズに少し慣れる必要があります。

Airtable AI の価格

Free

チーム： 1 席あたり月額 24 ドル

Business： 1 席あたり月額 54 ドル

企業： カスタム価格

Airtable AI の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (2,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,100件以上のレビュー)

Airtable AI について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Airtable は、一見シンプルですが、非常にパワフルです。このツールを使って、素晴らしいものを構築することができました。

Airtable は、一見シンプルですが、非常にパワフルです。このツールを使って、素晴らしいものを構築することができました。

6. Formula Bot（式を瞬時に生成し、スプレッドシートデータを整理するのに最適）

式ボット経由

必要なことを平易な英語で記述すると、Formula Bot が Excel または Google スプレッドシートの式を作成します。式はスプレッドシート内で直接生成、説明、自動化されるため、あらゆるスキルレベルのユーザーが利用できます。2 つの日付間の就業日数を計算する方法について、複雑な構文や Stack Overflow を検索する必要はもうありません。

また、SQL クエリもサポートしているため、アナリストはスプレッドシートロジックとデータベースロジックをシームレスに切り替えながら作業を進めることができます。

Formula Bot の主な機能

ワンクリックでデータ分析とクリーニングを完了！

パワーユーザー向けの SQL からスプレッドシートへの変換機能を利用

PDFをExcelファイルに変換

AIによる説明で各式を理解

Formula Bot のリミット

Formula Bot の価格

無料： 1 日の生成数に制限があります。

Unlimited： 年額 15 ドル

Unlimited Plus： 月額 25 ドル、年額請求

Unlimited Ultra： 年額 35 ドル

Formula Bot の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Formula Bot について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Formula Bot は、簡単なコマンドを使用して式を生成します。そのテンプレートは生産性を向上させ、SQL クエリはビジネス分析を簡素化します。

Formula Bot は、簡単なコマンドを使用して式を生成します。そのテンプレートは生産性を向上させ、SQL クエリはビジネス分析を簡素化します。

📖 関連記事:Excelデータベースの作成方法

7. Bardeen（アプリ間のスプレッドシートワークフローの自動化に最適）

viaBardeen

Bardeen の AI 搭載自動化プラットフォームは、GPT 搭載の自動化機能を Google スプレッドシートおよび Excel に直接統合します。AI をネイティブのスプレッドシート式のように使用して、データの要約、生成、フォーマット、分析を行うことができます。

ウェブページから Google スプレッドシートにデータをインポートしたり、電子メールを行に変換したり、フォームが送信されたときに Excel ファイルを更新したりする必要がありますか？Bardeen は、プロンプトだけでこれらすべてを自動化します。スマートな自動化プレイブックにより、Bardeen はスプレッドシートを何百ものアプリに接続し、スプレッドシートのデータをライブのワークフローに変換します。

Bardeen の主な機能

Bardeen の Chrome 拡張機能により、70 以上の生産性アプリと接続できます。

AI を使用して、自然言語のプロンプトによるカスタムワークフローを作成

ブラウザエージェントを活用して、ウェブページと対話しましょう。

プラットフォーム間でマルチツールワークフローを調整、自動化

Bardeen の制限事項

マルチステップの自動化を構築するには学習曲線があります。

式生成やシート内の AI 提案にはあまり重点を置いていません。

Bardeenの料金プラン

無料試用版

スタータープラン: $129/月

Teams： 500 ドル/月

企業： 1500 ドル/月

バーディンの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (35件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Bardeen について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

Bardeen のおかげで、これまで何時間もかかっていた手作業が大幅に削減されました。もう 1 つの大きなメリットは、収集されるデータの正確さと設定の容易さです。

Bardeen のおかげで、これまで何時間もかかっていた手作業が大幅に削減されました。もう 1 つの大きなメリットは、収集されるデータの正確さと設定の容易さです。

👀 ご存知でしたか？従来の Excel スプレッドシートは、最大1,048,576 行までしか処理できません。 一方、一部のアドオンを使用すると、Google スプレッドシートで 1 枚のシートに 10 億行を処理することができます。

8. SheetAI（Google スプレッドシート内のセル内 AI コマンドに最適）

viaSheetAI

SheetAI は、GPT-4、Claude、Gemini などの高度な AI モデルをスプレッドシート環境に導入する Google スプレッドシートのアドオンです。

式を生成したり、テキストを書き換えたり、行を要約したり、データのフォーマットを改善したりしたいですか？「=SHEETAI()」を呼び出し、プロンプトを入力するだけです。コードもタブの切り替えも不要、シート内で直接自動化できます。Google スプレッドシートのダッシュボードに、雑務をこなせる AI 機能を追加したようなものです。

SheetAI の主な機能

自然言語を使用して、スプレッドシートデータを分析、要約、書き換え

データセットをクリーンアップし、分析用のエグゼクティブサマリーを作成したり、行から重要な洞察を抽出したりできます。

SheetAI の制限事項

Google スプレッドシートでのみ動作します。

GPT への接続が切断された場合、再認証が必要になる場合があります。

SheetAIの料金プラン

Free

Unlimited Monthly： 20 ドル/月

Unlimited Yearly： 200 ドル/年

従量課金制: $29から開始

SheetAI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

📖 こちらもご覧ください：Google スプレッドシートダッシュボードテンプレート

9. Zoho Sheet（AI によるコラボレーションとリアルタイムのデータ管理に最適）

Zoho Sheet経由

Zoho Sheet は、AI 搭載のアシスタント Zia により、スプレッドシートに命を吹き込みます。データから質問をしたり、単純な式や高度な式を生成したり、チャートを作成したり、見やすいダッシュボードを構築したりすることができます。共同作業を行うチームに最適な Zoho Sheet では、Excel ファイルや Google スプレッドシートをインポートしてシームレスに統合し、頭痛の種となる問題なしにリアルタイムで共同作業を行うことができます。

データ入力から AI による洞察まで、すべてを整理し、手作業による更新に時間を費やすことなく、起業家やアナリストに最適なツールです。

Zoho Sheet の主な機能

テーブルやスクリーンショットの画像を編集可能なスプレッドシートデータに変換する「画像からデータ」などの統合機能をご利用いただけます。

変更やコメントをリアルタイムで簡単に追跡し、よりスムーズなリアルタイムのコラボレーションを促進します。

フォーマットの問題なく、Excel ファイルや CSV をインポート

70以上の言語に翻訳可能です。

組み込みの ワークフロー自動化により 、データ入力、検証、セルの更新を自動化

Zoho Sheet の制限事項

Google スプレッドシートなどの他のツールに比べ、サードパーティの統合機能が限定的

大規模で複雑なデータセットを使用する場合、パフォーマンスの遅延が発生する可能性があります。

Zoho Sheetの料金プラン

Free

Zoho Sheet の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (150件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (60件以上のレビュー)

Zoho Sheet について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように記載されています：

使いやすく、チームで共有でき、複数のユーザーが同時にアクセスできます。

使いやすく、チームで共有でき、複数のユーザーが同時にアクセスできます。

10. Arcwise AI（AI による視覚化とデータインサイトに最適）

viaArcwise AI

Arcwise AI は、複雑なスプレッドシートデータの分析やプロジェクト管理タスクの効率化と自動化を必要とするプロフェッショナル向けに設計されています。

高度な AI 駆動のインサイトを活用して、データ処理を自動化し、精度を高め、日常的なタスクに費やす時間を削減します。直感的なインターフェースにより、さまざまな専門知識を持つユーザーも簡単に利用でき、その拡張性により、あらゆる規模の組織に最適です。

Arcwise は、AI によるスプレッドシート管理を簡素化する、比類のない視覚化および分析機能を提供しています。

Arcwise AI の主な機能

AI 搭載のデータ分析機能を使用して、洞察や傾向を自動的に追跡

式をすばやく生成し、インタラクティブなチャートでデータを視覚化

鍵となるメトリクスやデータトレンドを強調する、見栄えのするダッシュボードを作成

Google スプレッドシートや Excel ファイルと統合して、シームレスなワークフローを実現

AI 駆動のプロセスでデータ分析とレポート作成を自動化

Arcwise AI の制限事項

Arcwise AI の価格

カスタム価格

Arcwise AI の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

11. Gemini for Google スプレッドシート（AI の洞察を Google スプレッドシートに直接統合するのに最適）

Gemini for Google経由

Gemini for Google スプレッドシートを使用すると、Google スプレッドシートから、洞察の抽出、画像の代替テキストの生成、AI 検索によるリアルタイム情報の取得まで、すべてを行うことができます。「プロジェクトプランをテーブルに整理してください」などのプレーンテキストのプロンプトを使用して、トラッカー、予算、タスクリストなどを自動的に作成できます。条件付きフォーマットルールを適用したり、ドロップダウンメニューを挿入したり、すべて自然なプロンプトで実行できるため、スプレッドシートでの手動セットアップが削減されます。

シームレスな統合とカスタマイズ可能な AI レスポンスにより、マーケティング担当者、アナリスト、起業家、および複雑な式を記述することなく、スプレッドシートベースのワークフローの自動化と強化を目指すすべての人にとって、強力なツールとなっています。

Gemini for Google スプレッドシートの主な機能

AI 支援の式を生成し、リアルタイムのデータ分析を実行

画像生成と感情分類にアクセス

機械学習モデルで、より良い意思決定のための洞察を提供

外れ値、相関、予測される将来の価値などのデータトレンドを分析し、ヒートマップやグラフなどの視覚的な出力を生成します。

Gemini for Google スプレッドシートの制限事項

Google スプレッドシートに限定されており、他のプラットフォームのサポートが必要なユーザーには適していません。

AI 機能を完全に最適化するには、追加のセットアップ時間が必要になる場合があります。

Gemini for Google スプレッドシートの価格

Google AI Pro： 19.99 ドル/月

Google AI Ultra：月額 249.99 ドル

Gemini for Google スプレッドシートの評価とレビュー

G2: 4.4/5（250件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

Gemini について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2 のユーザーからの感想：

Gemini は、Google のあらゆるアプリケーションとシームレスに統合され、単なるチャットボットではなく、便利なアシスタントのように機能するのがとても気に入っています。日常的な作業をより簡単に、より明確に、より整理して行うことを目的として作成されていますが、ロボットのような、義務的な印象はまったくありません。

Gemini は、Google のあらゆるアプリケーションとシームレスに統合され、単なるチャットボットではなく、便利なアシスタントのように機能するのがとても気に入っています。日常的な作業をより簡単に、より明確に、より整理して行うことを目的として作成されていますが、ロボットのような、義務的な印象はまったくありません。

ClickUp でデータ、レポート作成、プロジェクトをスマートに管理

AI スプレッドシートジェネレーターは、データの取り扱い方法を変革し、貴重な洞察の抽出をより簡単かつ効率的にしています。

ほとんどの AI スプレッドシートツールは、データを表示するだけです。ClickUp では、そのデータに基づいて行動を起こすことができます。従来のスプレッドシートジェネレーターは、セルへの入力やテーブルのフォーマットに重点を置いていますが、ClickUp はさらに一歩進んで、データをそのデータを活用する作業に直接接続します。

進捗状況を追跡する必要がありますか？タスクにリンクされたライブダッシュボードを作成しましょう。

障害要因を明らかにしたい？仕事の進行に合わせて自動的に更新されるリアルタイムのレポートを使用してください。

繰り返しの更新を自動化したいとお考えですか？ルールを一度設定すれば、AI が面倒な作業を処理します。

ClickUp は、静的なスプレッドシートを、生き生きとしたワークフローに変えます。チームは、情報の検索と整理に時間の 60% を費やしています。ClickUp を使用すると、チームは、この貴重な時間を実際に仕事を完了するために活用することができます。

ClickUp を無料でお試しください！