2025年に活用できるトップFreeLucidchartガントチャートテンプレート

Lucidchartは、図の作成・共同編集・共有を簡素化する人気のウェブベースツールです。詳細なフローチャートから複雑なプロセスマップまで、あらゆるものを可視化する柔軟性を提供し、アイデアを形にします。
数多くの機能の中でも、Lucidchartは特にすぐに使えるガントチャートテンプレートで知られています。
選択肢は豊富ではありませんが、Lucidchartのガントチャートは使いやすく、驚くほど多機能で、最小限の努力でプロジェクトのタイムラインを可視化するのに役立ちます。
それでは本日、Lucidchartの優れたガントチャートテンプレートと、いくつかの（より優れた）代替案をご紹介しましょう！
🔍 ご存知でしたか？第一次世界大戦中、アメリカ陸軍は軍需物資の生産効率化のためにガントチャートを活用しました。💣
*優れたLucidchartガントチャートテンプレートとは？
Lucidchartであれ他のツールであれ、機能的なガントチャートテンプレートには以下の要素が不可欠です：
- 明確性: プロジェクトを具体的なタスクに分解し、フェーズ・チーム・その他の関連基準で分類できるガントチャートテンプレートを選びましょう。また、マイルストーン・成果物・依存関係を視覚化する階層や色コード機能により、優先順位付けをシームレスに行えるものを探してください。
- 正確性: プロジェクトの規模に合った日付範囲（日次、週次、月次）を提供するテンプレートを選択しましょう。また、すべての時間間隔が統一され、明確にラベル付けされていることを確認してください。
- 視覚的要素: 矢印やコネクターなどの視覚ツールを備えた基本ガントチャートテンプレートを選択し、クリティカルパスを簡単に可視化しましょう。特にプロジェクト規模が大きい場合、スムーズな実行には色も必須です
- カスタマイズ性: タスク名、期間、所有者などの基本フィールドを編集可能なガントチャート作成テンプレートを選択。プロジェクト固有の要件に確実に適合させられます
- コラボレーション: コメント、リンクされているメモ、その他の機能を通じてチームメンバーと共同作業できるテンプレートを活用しましょう。これによりアイデアをブレインストーミングし、プロジェクトをより効率的に実行できます
🧠豆知識：ガントチャートソフトウェア市場は、専用ツールへの明確な需要を反映し、大幅な成長が見込まれています。情報源により多少の差異はあるものの、予測では堅調な成長が示されており、あるレポート では2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）12.5%を記録し、2033年までに35億ドルの市場サイズを目指すとしています。
7つのLucidchartガントチャートテンプレート
さあ、お待ちいただく必要はありません。Lucidchartで利用可能なトップクラスのガントチャートテンプレートをご覧ください：
1. シンプルなガントチャートテンプレート
Lucidchartのシンプルガントチャートテンプレートは、特定の期間（日次、月次、週次）にわたる複数のプロジェクト活動を整理するための基本ツールです。操作が比較的容易なため、初心者にも最適です。
タスクの整理だけでなく、チームメンバーへのアクションアイテムの割り当てや、プロジェクトプランのブレインストーミングにおける共同作業にも活用できます。テンプレートはカスタマイズ可能で、色、時間マーカー、マイルストーン、その他の主要なチャート要素を自由に変更できます。
🌟 こんな方におすすめ：
- タスクを明確な水平タイムラインで表示
- タスクを論理的なフェーズにグループ化して理解しやすくしましょう
- 開始日/終了日を統一されたグリッドに合わせて調整
🔑 こんな方に最適：中小規模プロジェクトのプラン・追跡を迅速かつ視覚的に行いたいプロジェクトマネージャーやチームリーダー。
📚 こちらもご覧ください:プロジェクト管理のためのガントチャート例
2. 進捗バー付きガントチャートテンプレート
中級レベルのプロジェクト管理要件に最適化されたガントチャートをお探しですか？Lucidchartの「進捗バー付きガントチャートテンプレート」は、プロジェクトの全タスクとその依存関係を明確に可視化します。
さらに、プロジェクトの進捗状況に関する貴重な洞察を提供します。これらを組み合わせることで、プロジェクトのタイムラインを正確に可視化し、クリティカルパスを特定し、早期にボトルネックを防止するのに役立ちます。
🌟 こんな方におすすめ：
- タスクバー内に色分けされた進捗オーバーレイを統合
- 完了ステータスをハイライト表示し、一目で視覚的に確認可能
- 各バーの横にタスク所有者またはチームを表示
🔑 こんなチームに最適： タスクの完了を視覚的に追跡し、複数の作業ストリームにわたる進行状況をリアルタイムで把握する必要があるチーム。
🎥 タスクの優先順位付け方法はこちらのビデオで：
3. 市場投入ガントチャートテンプレート
新製品をローンチしますか？Lucidchartの「Go-to-Marketガントチャートテンプレート」が、開始から完了までの全プロセスを簡素化します。このテンプレートで製品ローンチタスクを作成し、チームメンバーに割り当て、各進捗を追跡しましょう。
データリンクや条件付きフォーマットなど、その他の便利な機能が豊富に搭載されています。このテンプレートは操作が簡単で、チームとの協業を促進し、製品の成功裏なローンチを確実にするための視覚的要素が数多く備わっています。
🌟 こんな方におすすめ：
- 市場調査、ローンチ、フォローアップなどの主要フェーズを明確に定義
- 重要な市場投入ステップ間の依存関係を強調表示
- 主要なローンチ成果物やキャンペーンにタグ付けする
🔑 こんな方に最適： 厳格な期限と依存関係のもと、部門横断的な市場投入活動を調整するマーケティングおよび製品ローンチチーム。
💡 プロの秘訣： プロジェクトのタイムラインは現実的なものにしましょう。過度な楽観主義は避け、履歴データやチームのキャパシティに基づいて期間を見積もり、燃え尽き症候群や納期遅れを防ぎましょう。⏱️
4. マイルストーン付きガントチャートテンプレート
拡張機能のあるプロジェクトに取り組んでいるなら、Lucidchartの「マイルストーン付きガントチャートテンプレート」が便利です。
プロジェクトを明確なフェーズに分割し、各フェーズから実行可能なタスクを抽出できます。個々のタスクの期間、開始日、終了日、所有者、依存関係、その他の詳細を指定可能です。これによりタスクのスケジュール設定、タイムラインの可視化、進捗管理が容易になり、期限内に完了させることが可能になります。
🌟 こんな方にぴったり：
- マイルストーンを目立つ記号（例：ダイヤ）でマークする
- 視認性を高めるため、マイルストーン行を分離
- タスクとマイルストーンを依存関係矢印で接続
🔑 こんなチームに最適： 製品開発やクライアント導入など、長期プロジェクトにおける主要な期限や成果物を明確に示したいチーム。
📚 こちらもご覧ください：Google スプレッドシートでガントチャートを作成する方法（テンプレート付き）
5. 四半期別ガントチャートテンプレート
日・週・月単位ではなく四半期単位でプロジェクトフェーズを可視化するガントチャートをお探しなら、Lucidchartの「四半期単位ガントチャートテンプレート」が最適です。プロジェクトフェーズを四半期ごとにグループ化し、各フェーズに属するタスクをリスト表示します。
さらに、このテンプレートでは視覚的なステータスインジケーターアイコンで各タスクの進捗を確認できます。プロジェクトフェーズが四半期をまたぐ場合、テンプレートはその情報を表示し依存関係を強調します。また、スイムレーン機能により、すべてのタスクを整理整頓して管理できます。
🌟 こんな方におすすめ：
- 長期プランの概要を把握可能にします
- 四半期ごとのタスクグループ化をサポートし、戦略的な焦点を強化
- 開始/終了ラベルを四半期単位の期間に合わせて調整
🔑 こんな方に最適：四半期ごとに戦略立案や部門プランを策定し、会計年度や業績サイクルに連動させる必要がある戦略チームや部門責任者。
➡️ 詳細はこちら：最高の無料ガントチャート作成ソフト
6. 基本ガントチャートテンプレート
Lucidchartの「基本ガントチャートテンプレート」はLucidsparkと互換性があり、視覚的なプロジェクトロードマップ作成に最適です。使用するには、Lucidカードでプロジェクトのタスクを抽出し、選択したタイムラインにドラッグ＆ドロップします。
このテンプレートでは、各タスクのステータス、担当者、ストーリーポイントの見積もりを明確に把握できます。さらに、プロジェクト全体を最初から最後まで包括的なビューで可視化できるため、時間管理、責任の所在、実行管理を効果的に行えます。
🌟 こんな方におすすめ：
- タスクを行にリストし、対応する期間バーを表示
- シンプルで整理されたレイアウトで開始日と終了日を設定
- タスクの優先順位付けのための基本的な色のコードを許可する
🔑 こんな方に最適：短期プロジェクトを管理する個人や小規模チームで、整理整頓に役立つシンプルな視覚的タイムラインが必要な方。
🔎 ご存知でしたか？ NASAの歴史的なアポロ11号月面着陸ミッションを覚えていますか？実はガントチャートがこのミッションで重要な役割を果たし、チームが複雑なエンジニアリングタスクをより効率的に調整するのに貢献したのです。🚀
💡 特典：プロジェクトマネージャーとして、以下のことを実現したい場合：
- ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、および接続アプリ全て＋ウェブから、ロードマップやドキュメントを即座に検索
- 音声テキスト機能で質問し、指示を出し、仕事をテキストで実行——ハンズフリーで、どこでも
- Brain MAXから直接、ChatGPT、Claude、DeepSeekといったAIツールを活用し、仕事の全コンテキストを保持したまま利用できます
ClickUp Brain MAXをお試しください—あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリです。AIツールの乱立に別れを告げ、音声で仕事を完了させ、ドキュメントを作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。
7. PERTチャート縦型テンプレート
典型的なガントチャートではありませんが、LucidchartのPERTチャート縦型テンプレートは、プロジェクトプランとスケジューリングに役立つ別のリソースです。タスク順序、依存関係、タイムラインの3つの側面を中心に構成されています。
プログラム評価・検討技法（PERT）に基づいたこのテンプレートでは、プロジェクトの様々な部分、プロセス、依存関係を整理することで、プロジェクトの活動とスケジュールを可視化できます。さらに、クリティカルパスを強調表示するため、最も重要なタスクに遅滞なく集中することが可能です。
🌟 こんな方におすすめ：
- タスクを矢印で接続し、依存関係を表示
- 開始時期の最小値/最大値情報でクリティカルパスを計算
- 各アクティビティの横に推定期間を表示
🔑 こんな方に最適： 時間的制約のある複雑なプロジェクトにおいて、依存関係をマップし、クリティカルパスを特定する必要があるプロジェクトプランナーやアナリスト。
🎥 ClickUpでプロセスマップを作成する方法をご覧ください：
Lucidchartの制限事項
上記のLucidchartガントチャートテンプレートリストは有用です。ただし、すべてのタイプのチームに適しているとは限りません。その理由は以下の通りです：
- *基本機能：これらのテンプレートでは、タスクの整理、チームメンバーへの割り当て、依存関係の強調表示などが可能です。ただし、リアルタイム追跡、リソース管理、作業負荷のバランス調整といった高度なプロジェクト管理機能は備えていません。そのため、複雑なプロジェクトには不向きです。
- パフォーマンスの問題： 複数のレイヤーや要素を含むLucidchartテンプレートファイルは、特に古いシステムでは動作が遅くなったりクラッシュしたりする傾向があります。そのため、大規模なプロジェクトのプランには使用できません。
- 急な学習曲線:* Lucidchartテンプレートは条件付きフォーマットなどの高度な機能を提供しますが、実装は困難なタスクとなります。熟練したプロフェッショナルでない限り、使用中に急な学習曲線を経験することになるでしょう
- オフラインモードなし： Lucidchartはプラットフォームとして、テンプレートの設計・編集にインターネット接続が必要です。さらに、閲覧のみのオフラインアクセスは非常にリミットされています。これにより共同作業が妨げられ、プロジェクト管理が複雑化します。
⏩ こちらもご覧ください：Miroからのエクスポート方法：Miroボードとカードを簡単に共有する
*タスク割り当てに最適なLucidchartガントチャートテンプレート
ガントチャートはプロジェクトスケジュールの可視化と管理に強力なツールです。しかしそれだけではプロジェクト管理の努力には不十分。そこでClickUpがステップインします！
仕事のためのすべてアプリ、ClickUpは、ガントチャートテンプレート（事前設計済みかつカスタマイズ可能）の幅広い範囲と、プロジェクトスケジューリングを超えた強力な機能群を提供し、プロジェクト管理全体をサポートします。
さあ始めましょう！ClickUpのガントチャートテンプレートをチェック：
*ClickUp シンプルプロジェクト管理ガントチャートテンプレート
ClickUpシンプルプロジェクト管理ガントチャートテンプレートは、プロジェクトスケジュール管理を強化するために包括的に設計されています。洗練されたデザインと直感的なユーザーインターフェースを誇ります。
従来のガントチャートと同様に、水平バーでタスクのタイムライン、依存関係、マイルストーンを表示します。このテンプレートは高度な共同作業機能も備えています。スケジュールのビューに加え、タスクの割り当て、ワークフローの管理、ボトルネックの特定が可能で、遅延リスクを最小限に抑えられます。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- 期間をまたいだドラッグ＆ドロップによる再スケジュールを可能に
- タスク間の接続線で依存関係を可視化
- 期限切れや迫った期限をリアルタイムで強調表示
- プロジェクトフェーズやチームごとのグループ化をサポート
🔑 こんな方に最適： 標準的なビジネスプロジェクトを管理するプロジェクトマネージャーやチームリーダー。タスクや期限が明確なプロジェクトに最適です。
お客様の声：Vela Bikes CEO、ジャスティン・コスミデス氏がClickUpの使用について語る：
小規模チームでありながら世界中から数千件の注文を受けるため、私たちは超効率化が求められます。ClickUpのガントチャートにより、生産と物流の全プロセスを一元追跡できるようになった結果、生産チームの効率が3分の2向上しました。
2. ClickUp建設ガントチャートテンプレート
🧠 豆知識：統計によると、大規模な建設プロジェクトは当初のプランより20%長くかかる傾向があります。
この割合をさらに上げたくないなら、ClickUp建設ガントチャートテンプレートを活用し、建設プロジェクト管理を効率化しましょう。
この使いやすいテンプレートは、プロジェクト管理の3要素：計画立案、調整、コミュニケーションの効率向上に焦点を当てています。特定のタスクを強調表示し、タイムラインを可視化し、マイルストーンを設定し、必要に応じて調整することが可能です。
しかし、それだけではありません。このテンプレートでは、タスクを関連リソースに接続し、コスト・予算・労力を追跡することで、効果的な依存関係管理を実現できます。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- プラン、許可取得、建設、検査といったプロジェクトフェーズを整理しましょう
- タスクを下請け業者ごとに細分化した仕事パッケージに分解する
- 許可承認や検査日程といったガントチャート上のマイルストーンを追跡
- タスクのステータスが変更されると自動的に更新されます
🔑 最適なユーザー： 建設管理者、現場監督者、または大規模な建設プロジェクトを調整する請負業者（連続的・依存関係のあるタスクを含む）。
📮 ClickUpインサイト：従業員の92%がアクション項目の追跡に一貫性のない方法を使用しており、その結果、意思決定の遅れや実行の遅延が発生しています。フォローアップのメモを送る場合でも、スプレッドシートを使用する場合でも、プロセスは散漫で非効率的になりがちです。
ClickUpタスクのタスク管理ソリューションは、会話からタスクへのシームレスな変換を実現し、チームが迅速に行動し連携を維持できるようにします。
3. ClickUp Businessアカウントプランニング用ガントチャートテンプレート
ClickUpビジネスアカウント計画用ガントチャートテンプレートは、各クライアントアカウントのステータスを表示し、最適化のための次なるステップをプラン可能にします。このテンプレートは視覚的に優れており、アカウントのステータス、健全性、その他の重要な要素を色で示します。
さらに、改善点の特定、チームメンバーへのタスク割り当て、進捗追跡が可能となり、クライアント体験の向上を実現します。これにより、各クライアントアカウントの潜在能力を最大限に引き出し、ビジネスの成長を促進します。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- 特定のアカウントタスクにチームメンバーを割り当てる
- 収益追跡と目標の列を追加
- 主要なクライアントミーティングと提案書の締切日を強調表示
- クライアントセグメントまたはアカウントステータスでフィルタリング
🔑 こんな方に最適： 複数フェーズにわたるエンゲージメント、アウトリーチ、更新サイクルを伴う戦略的アカウントプランを管理する営業チームやクライアント成功チーム。
📚 こちらもご覧ください：ガントチャート vs. ロードマップ：類似点と相違点に関するプロジェクトマネージャー向けガイド
4. ClickUp 製品ローンチチェックリストテンプレート
ClickUp製品ローンチチェックリストテンプレートは、製品ローンチプロセスを効率化するための包括的なドキュメントです。Lucidchartのテンプレートが基本的な用途を想定しているのに対し、こちらは高度に進化した設計で、複雑なローンチ作業を簡素化します。
製品ローンチに関わる全タスクの簡易チェックリストを作成し、タイムラインを正確に可視化しましょう。チームメンバーやリソースを割り当てて効率的な実行も可能。他の関係者とのリアルタイム共同作業を実現し、非効率性の共有、障害の解決、プロジェクト進捗との連携維持に役立ちます。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- 進退判断ポイントをマイルストーンとしてマークする
- タスクの進捗と期日を動的に更新
- ClickUp目標と連携してローンチメトリクスを調整
- ローンチウィンドウとローンチ後のレビュータイムラインを表示
🔑 こんな方に最適： 詳細なタスク分解と確固たる市場投入タイムラインで製品リリースのプランを立てるプロダクトマネージャーやクロスファンクショナルチーム。
📚 こちらもご覧ください：ClickUp vs. Miro：どちらのホワイトボードツールを選ぶべきか
5. ClickUp ガントタイムラインテンプレート
ClickUpガントタイムラインテンプレートは、分散したタスクを統合された視覚的フォーマットに変換する包括的な計画システムをチームに提供します。このテンプレートは柔軟なタイムラインに沿って各フェーズ、マイルストーン、依存関係を明確に示し、管理者が作業負荷を予測しスケジュールの競合を防止することを可能にします。
各タスクバーはリアルタイムの進捗を表示し、カスタムフィールドと色分けされたステータスでボトルネックや優先度アイテムを即座に把握できます。マーケティングキャンペーンの調整から複雑なエンジニアリング展開まで、このテンプレートは進捗管理、更新情報の共有、関係者の情報共有を可能にする中心的なhubを提供します。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- ガントチャートをエクスポートして、クライアントや経営陣と進捗状況を共有しましょう
- チーム、部門、プロジェクトフェーズごとにタスクをグループ化
- プロジェクト日と実績日のベースライン比較を有効化
- ユーザーがマイルストーン、フェーズ、担当者でフィルタリングできるようにします
🔑 こんな方に最適： 複数の部門を横断した取り組みを調整するために、柔軟な全体像のタイムラインビューを必要とする運用管理者やプログラムマネージャー。
📚 こちらもご覧ください：ガントチャートとタイムラインの違い：それぞれの特徴と活用方法
6. ClickUp ウェブページ構築用ガントチャートテンプレート
ウェブページの構築は、経験豊富なチームや事前定義されたワークフローがない場合、すぐに複雑になりがちです。幸いなことに、ClickUpの「ウェブページ構築用ガントチャートテンプレート」がここでお役に立ちます。
初期調査から設計の反復、開発sprint、最終QAまで、各タスクは依存関係やマイルストーンが明示されたタイムライン上に表示されます。このテンプレートでは所有者の割り当て、見積もりの追加、関連文書のリンク設定も可能です。
このレベルの透明性により、開発者、デザイナー、ステークホルダーがプロジェクト進捗について統一されたビューを共有できます。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- 依存関係のある詳細なフェーズにウェブプロジェクトを分解
- 各成果物に対して所有者を割り当て、進捗管理を徹底する
- デザイン承認、ローンチ、稼働開始日などの主要なマイルストーンを追跡
- タスクの進捗に合わせてタイムラインを自動更新
🔑 こんな方に最適： デザイン、開発、QAの各ワークフローにまたがる複数ウェブページ作成のプラン・調整を行うウェブ開発チーム。
💡 プロのコツ： 色分けを戦略的に活用しましょう。チーム、タスクのステータス、優先度に基づいて色を割り当て、一目でチャートを読みやすくします。🎨
7. ClickUp ウォーターフォール管理ガントチャートテンプレート
プロジェクトに従来の順序型ワークフローが必要な場合、 ClickUpのウォーターフォール管理ガントチャートテンプレートが計画を明快にします。発見から納品までの各フェーズが順序通りに配置され、依存関係が定義されるため、作業が時期尚早に進むことはありません。
タスクバーには進捗状況の追跡機能が組み込まれており、メモやステータス更新用のカスタムフィールドも利用可能です。組み込みのレポートウィジェットとエクスポート機能により、ステークホルダーやクライアントにプロジェクトの進捗状況を自信を持って提示できます。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- 各ウォーターフォールフェーズを明確な開始日と終了日でマップ
- 依存関係を設定し、チームが重要なステップを飛ばせないようにする
- 組み込みのレポート作成機能で進捗とリソース配分を監視
- 次のフェーズが始まる前に、前のフェーズの完了状況を追跡する
🔑 最適な対象： ソフトウェア開発、コンプライアンス、政府プロジェクトなど、構造化された順序立てられたプロジェクトフレームワーク内で仕事を行うチーム。
➡️ 詳細はこちら：仕事管理とプロジェクト成功率向上のためのガントチャート代替ツール
8. ClickUp ITロードマップガントチャートテンプレート
ClickUp ITロードマップガントチャートテンプレートは、技術リーダーがインフラアップグレードからソフトウェア展開まで、長期的な視野で全てを可視化するのに役立ちます。タスクは四半期ごとにグループ化でき、依存関係でリンクされている状態で、クロスファンクショナルチームに割り当てられるため、現実世界の複雑さを反映できます。
リソース予測ツールは今後の作業負荷のボトルネックを可視化し、マイルストーンマーカーは重要なリリースを追跡するのに役立ちます。プランが変化しても、ドラッグ＆ドロップインターフェースによりタイムラインの調整が簡単に行えます。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- リソース要件を予測し、スケジュールを動的に調整
- 明確なビジュアルで経営陣に最新情報を共有
- インフラストラクチャ、セキュリティ、アプリなど、ドメインごとにアイテムをグループ化
- 関連するITプロジェクト間の依存関係を設定します
🔑 こんな方に最適： 長期的なインフラ、セキュリティ、アプリケーションの導入やアップグレードをプランするITマネージャーや技術リーダー。
9. ClickUpブログ管理用ガントチャートテンプレート
ブロガーやコンテンツ管理者のために特別に設計されたClickUpブログ管理ガントチャートテンプレートは、煩雑なコンテンツ公開プロセスを解決します。アイデアのブレインストーミングから下書き、編集、公開まで、各ステップがタイムライン上に割り当てられた所有者や期限と共に明確にマップされます。
ブログコンテンツの整理・改善、投稿の追跡・スケジュール設定などが可能です。さらに、期日の設定やライター、エディター、出版社などの関係者と連携し、効率的なブログ管理を実現します。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- ライターとエディター間で作業負荷を均等に配分する
- 明確さと透明性を実現する一元化されたコンテンツプラン
- 公開日のマイルストーンを設定する
- タイトル、タグ、SEO情報用のカスタムフィールドを追加
🔑 こんな方に最適： ブログ制作スケジュールを管理し、カレンダーサイクル内で複数の投稿を統括するコンテンツマネージャーや編集チーム。
🔎 ご存知でしたか？ ガントチャートの最も著名な初期応用例の一つは、1930年代のフーバーダム建設計画でした。これは大規模な複数年にわたるプロジェクトでした。
10. ClickUp ユーザー受入テスト チェックリスト ガントチャートテンプレート
ユーザー受入テスト（UAT）は、ソフトウェア開発において最終かつ最も重要なステップとなることがよくあります。ClickUpユーザー受入テストチェックリストガントチャートテンプレートは、その最適化を目的としています。
UATプロセスの全ステップを明確かつ正確にプラン・追跡するのに役立ちます。視覚的なガントチャートフォーマットで、テストケース開発、実行タイムライン、フィードバックサイクル、承認プロセスをマップできます。
組み込みの依存関係とタスク割り当てにより、QA、プロダクト、ステークホルダーチーム間の円滑な連携を保証し、承認プロセスをシームレスかつ体系的に進めます。
🌟 こんな点で気に入るはず：
- テストの進捗状況と完了率を追跡する
- バグ修正と回帰テストのタイムラインを表示する
- テストケースIDや環境などのカスタムフィールドを追加
- テストが「保留中」から「完了」へ移行すると自動的に更新されます
🔑 こんな方に最適： 稼働前の構造化されたユーザー受け入れテスト（UAT）のプラン・実行に関わるQAチーム、ビジネスアナリスト、ステークホルダー
➡️ 詳細はこちら：Miroの代替ツール＆競合サービスベストセレクション
Lucidchartはもう古い！ClickUpのカスタマイズ可能なガントチャートテンプレートを活用しよう*
Lucidchartはアイデアのマップや図表作成には優れたツールですが、プロジェクトを端から端まで管理するようには設計されていません。基本的なガントチャート以上の機能が必要なチームにとっては、これがすぐにボトルネックとなる可能性があります。
一方、ClickUpはガントチャートの明快さと包括的なプロジェクト管理システムの機能を融合。すべてのタスク、期限、依存関係がリアルタイムで操作可能、ワークフローと完全に統合されています。
さらに、ClickUpのガントチャートテンプレートは、チームの仕事の進め方に柔軟に対応します。動的な再スケジュールから進捗追跡、チーム横断的な可視性まで、単なる図解ではなく、実際の業務遂行を支援する設計です。
ClickUpのカスタマイズ可能なガントチャートで、タイムラインをよりスマートに、より迅速に、そして完全に実行可能なものにしましょう。今すぐお試しください—無料試用版はこちらから登録！