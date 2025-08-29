日々の振り返りと目標追跡に最適なNotionジャーナルテンプレート

日記をつけるにせよ、瞑想として書くにせよ、本質は同じです。大切なのは、自分の心と向き合う関係性を築くことなのです。

日記をつけるにせよ、瞑想として書くにせよ、本質は同じです。大切なのは、自分の心と向き合う関係性を築くことなのです。

良い気持ちで日記を始めて…たった3エントリーで挫折した経験、ありませんか？だって、生活ってそういうものだから。私も同じです。

Notionジャーナルテンプレートが役立ちます。夢の記録、溢れかえる受信トレイへの愚痴、今週実際に瞑想した頻度の追跡など、あらゆることを美しく整理された一箇所にまとめるのが簡単（そしてちょっと楽しい）になります。ノートをページめくりしたり、開いたタブの海で「深い思考」を見失ったりすることはもうありません。

大人らしい機能を発揮できる日記をつけられる準備はできていますか？

振り返り、プラン、そして空想をもっと楽しくするNotionジャーナルテンプレートをいくつか見ていきましょう。

🔎 ご存知ですか？習慣をフォームするには18日から254日間の継続が必要です。だからこそ、継続こそが本当に鍵なのです！

*優れたNotionジャーナルテンプレートの条件とは？

Notionジャーナルテンプレートは、思考や目標を書き留め、一貫性を持って達成に向けて取り組むのに役立ちます。Notionジャーナルテンプレートを選ぶ際に注目すべき点は以下の通りです：

シンプルなレイアウト*: 整理整頓され、操作しやすいテンプレートを選びましょう。複雑すぎるレイアウトはプランを煩雑にし、非効率にします

事前設定された構造 : 日次ログや習慣 チェックリストなど、あらかじめ設定されたセクションを探しましょう。設定に何時間も費やす必要はありません

振り返りのスペース：感謝の習慣、気分追跡、達成事項、課題、学びを書き込めるジャーナルテンプレートを選びましょう。インスピレーションを与えるスペースはジャーナル体験を高め、目標との整合性を保ちます

簡単な追跡 : 継続性を可視化するトラッカー付きNotionテンプレートを検討しましょう。これらのトラッカーは生産性を効率的に分析するのに役立ちます

カスタム可能なデザイン: 簡単にカスタムできるジャーナルテンプレートを選びましょう。後からセクションを追加したりレイアウトを調整したりする必要があるかもしれません。その際の手間が複雑であってはいけません。

*Free Notionジャーナルテンプレート

Notionテンプレートは、自己内省と生産的な習慣を育むための体系的なアプローチのプロバイダーです。ジャーナリングに最適なNotionテンプレートをご紹介します：

1. バレットジャーナルテンプレート

via Notion

週次・月次のタスクを整理したいけれど、複雑な構造は避けたい？Notion 弾丸手帳テンプレートなら、ページをめくることなくタスクのマップ、進捗の振り返り、将来の予定を書き留められます。

このFreeのNotionバレットジャーナルは、目標をテーマ別・月別・コレクション別に分類し、従来の紙のジャーナルのような煩わしさなしに時間管理を可能にします（もちろん紙のジャーナルも大好きです！）。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： ジャーナリング初心者や、目標達成と日々の振り返りにシンプルなレイアウトを求める生産性向上を目指す方。

🎥 動画でチェック： タブを切り替える時間を無駄にする代わりに、タスク管理アプリとバレットジャーナルアプリを一つにまとめられれば？ ClickUpをバレットジャーナルとして活用する方法をご覧ください！

2. デイリージャーナルテンプレート

via Notion

このNotionデイリージャーナルテンプレートは、自己内省のための一貫したスペースを求める方に最適です。シンプルなレイアウトにより、ワンボタンで素早く日々のエントリーを付けられ、どのデバイスからでも思いついたことを書き留められます。

このFreeの日記テンプレートは、現在の日付と時刻を自動的にエントリーするため、習慣を継続し進捗を確認するのに役立ちます。

こんな点がお気に入りになるはず：

複雑なデザインによる視覚的混乱を避け、すっきりとしたレイアウトを手に入れましょう

気分や考え、振り返りを数秒で記録

各エントリーにタイトルを設定し、後で簡単に自分の考えを見つけられるようにしましょう

🔑 こんな方に最適： ミニマルなレイアウトでジャーナリングを始めたい自己成長志向の方。

3. トレード記録テンプレート

via Notion

取引の追跡は不可欠ですが、手動で行うとすぐに煩雑になりがちです。この見栄えの良いNotion製取引記録テンプレートは、すべての取引を記録し、そのパフォーマンスを長期的に追跡できるよう設計されています。

市場データとトレンドを常に把握し、既存の取引への影響や新規投資すべき案件を的確に判断しましょう。

こんな点がお気に入りになるはず：

週間プランナーページを活用し、1週間先の取引プランを立てましょう

履歴データで取引戦略を検証し、システムを強化しましょう

重要なメモ、観察事項、戦略を1か所にまとめて記録しましょう

🔑 こんな方に最適： 戦略を磨き感情的な判断を減らすため、取引記録と分析を一貫して行いたい真剣なトレーダーや長期トレーダー。

視聴: 目標と行動計画を接続する柔軟なテンプレートをお探しですか？クリスティンがビジネスと個人用途でClickUpテンプレートを活用する方法をご覧ください：

4. ジャーナルテンプレート

via Notion

詳細なジャーナルは好きだけど、それに伴う煩雑さは避けたい？このFree Notionジャーナルテンプレートなら、カレンダー・タイムライン・最新ジャーナルを一箇所でビュー可能。日々の振り返りや気分を記録し、夢・目標・プライベート・旅行などのカテゴリーで分類しましょう。

こんな点がお気に入りになるはず：

視覚的なカレンダーで、良い日も悪い日も一目でビュー

気分追跡を容易にするため、色コードのエントリーで管理しましょう

非アクティブなジャーナルのエントリーをアーカイブし、時系列を維持することで、ジャーナルのエントリーを整理しましょう

🔑 こんな方に最適： 自己啓発の旅に集中し、包括的なテンプレートを求める個人。

5. 新年カウントダウン＆デイリージャーナルテンプレート

via Notion

新年カウントダウン＆デイリージャーナルテンプレートで、明確な目標を持って新年を始めましょう。前年の鍵となる瞬間を振り返り、時間を深く考察しながら締めくくります。

この美しいNotion・ジャーナルテンプレートを使えば、ダッシュボードに新年のカウントダウンを追加可能。ダイナミックな要素を加え、年末の最後の数日間もモチベーションを維持しましょう！

こんな点がお気に入りになるはず：

過去1年間に取得した有給休暇、休日、休暇を追跡しましょう

進捗を追跡し、改善の余地を特定するためのカスタム質問を作成しましょう

健康、キャリア、リレーションシップ、成長に向けた決意を固めましょう

🔑 こんな方に最適： 年の残りを最大限に活用するためのシンプルな枠組みを必要とする、意欲的な目標設定者。

6. 日記と感謝の日記テンプレート

via Notion

Notionのデイリー＆感謝ジャーナルで感謝の気持ちを簡単に表現しましょう。シンプルでミニマルなレイアウトが機能するこのテンプレートは、毎日感謝と前向きな気持ちに集中することを可能にします。気分を記録しメンタルヘルスを育むことで、時間をかけて人生を豊かにする良い習慣を身につけましょう。

こんな点がお気に入りになるはず：

毎日の感謝や週ごとの感謝を素早くエントリーし、カテゴリ分けで整理しましょう

プロンプトを活用してインスピレーションを得て、エントリーの書き始めを促しましょう

日々の体験を記録し、それに対する自分の気持ちを振り返りましょう

🔑 こんな方に最適： 生産性と前向きな姿勢の両方を基盤とした、意識的なジャーナリング習慣を築きたい方。

7. ストイック・ジャーナルテンプレート

via Notion

ストイック・ジャーナルテンプレートは自己改善を目指す方に最適なソリューションです。フィットネス、旅行、自己成長など目標別にエントリーを分類できます。さらに250以上のプロンプトが書き出しのブロックを突破し、課題への取り組みを容易にします。

こんな点がお気に入りになるはず：

気分を追跡してメンタルヘルスに集中しましょう

体系的な枠組みで、時間をかけて規律と明確さを築き上げましょう

タスクではなく価値に結びついたジャーナリングで一貫性を保ちましょう

🔑 こんな方に最適： 自己成長と明確さを基盤とした、哲学に根ざしたジャーナリング習慣を求めるジャーナリング愛好家。

8. 日常習慣＆ジャーナルテンプレート

viaNotion

効率的な習慣管理システムで継続性を維持するのは簡単です。デイリー習慣＆ジャーナルテンプレートは、チェックボックス付きのシンプルなダッシュボード、自動生成される日々のエントリー、リアルタイムで更新される進捗リングを機能させ、モチベーションを維持します。

最大の利点は？カレンダー、週間、テーブルビューで一貫性を可視化し、レイアウトを自由にカスタムできること。日記、ワークアウト、十分な水分補給の習慣化など、あらゆる個人目標に合わせられます。

こんな点がお気に入りになるはず：

習慣の履歴を確認し、連続記録グラフで進捗を分析しましょう

詳細な概要を把握するため、別の日次ジャーナルエントリーを維持しましょう

その日に完了した意味のあるタスクをすべてリストアップしましょう

9. ウィークリープランナー、習慣トラッカー、ジャーナルテンプレート

viaNotion

計画・進捗管理・日記を同時にこなせる魅力的なテンプレートをお探しですか？週間プランナー、習慣トラッカー、日記テンプレートをお試しください。週間スケジュール管理と習慣追跡、メモをマージしたシームレスなワークスペースです。

鳥瞰的な週間カレンダービュー、やることリスト、感謝日記の書き出し、目標設定ページ、カスタマイズ可能な組み込み型習慣トラッカーが利用可能です。テンプレートは組み込みのNotionカレンダーで週間の概要も把握できます。カラフルなインターフェースが作業と進捗管理を楽しくします。

こんな点がお気に入りになるはず：

食習慣の追跡・管理のための買い物リストと食料品リストを作成しましょう

継続したい健康習慣をリスト化し、進捗を追跡しましょう

一週間の出来事を書き留め、進捗を振り返りましょう

🔑 こんな方に最適：カラフルなテンプレートで一週間の進捗追跡や思考の記録をしたい方。

10. 究極の目標トラッカー 2025 v1.2 テンプレート

viaNotion

ジャーナルテンプレートで年間目標を設定したいですか？Notion製「究極の目標トラッカー2025 v1.2」が最適なフレームワークを提供します。

SMARTフレームワークを活用すれば、測定可能で達成可能な目標を設定できます。自動リセットボタンをクリックすると、当年度の目標をアーカイブに移動し、次年度のプランを立てられます。視覚的なダッシュボード、マイルストーンのカウントダウン、リマインダー、インスピレーションを常にFrontに保つための専用ビジョンボードなどのツールが含まれています。

こんな点がお気に入りになるはず：

目標と達成に向けた努力を常に意識できるよう、画像を使ったビジョンボードを作成しましょう

キャリア、財務、友人関係など、目標をカテゴリー別に分類し評価しましょう

一週間を振り返り分析し、持続的なモチベーションと生産性向上を実現しましょう

🔑 こんな方に最適： 年間目標の作成と進捗の追跡をシンプルに行いたい、目標志向の個人や意欲的なプランナー。

11. 21日間習慣トラッカーテンプレート

viaNotion

一貫した日課を築こうと努力しているのに失敗している？Notionの21日間習慣トラッカーテンプレートで達成しましょう。このテンプレートを使えば、完了したタスクをアーカイブに移動して将来参照できます。

毎日のルーティンを作成し、下部には完了の概要を表示しましょう。テンプレートを開くたびに自分を奮い立たせるため、やる気を引き出す表紙ページを作成してみてください。

こんな点がお気に入りになるはず：

強み、弱み、改善提案をリストする

すべての活動を色（コード）で表示して可視性と設定を設定しましょう

フィルターを活用して、週を通して様々なタスクを追跡しましょう

🔑 こんな方に最適： シンプルで追跡しやすいテンプレートで 新しいマイクロ習慣を 確立したい学生やプロフェッショナル。

12. ピンク系美肌ケア記録テンプレート

viaNotion

スキンケアのルーティンが癒しの儀式というより、またしても面倒な雑事に感じられていませんか？ピンク系美学 スキンケアルーティントラッカーテンプレートは、健康的な肌を保つためのルーティン作成と継続をサポートします。

スキンケアの種類やブランドごとに、ナイトページとモーニングページを色とコードで分けましょう。スキンケア製品の画像をリストアップしたり、引用文を追加して視覚的な魅力を高めることもできます。

こんな点がお気に入りになるはず：

評価、数量、価格、有効期限、購入リンク付きの製品リストを管理する

買い物リストを作成し、購入した商品をチェックしていきましょう

週ごとのトリートメントを、種類・製品・頻度・目的・メモとともにリスト化

🔑 こんな方に最適： スキンケア初心者や製品テスターで、一貫したスキンケアルーティンを構築したい方、肌の改善状況を追跡したい方。

13. ピンク系美学 食事プランナーテンプレート

viaNotion

食事のプランは、食材の購入、レシピ探し、準備の調整など、すぐに頭痛の種になりがちです。Notionのピンク系美学ミールプランナーテンプレートはこの日常的なタスクを簡素化します。

リマインダーを設定し、完了後にチェックを付けましょう。1週間分や1ヶ月分の食事プランと買い物リストを作成すれば、必要なものが常に準備できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

レシピを分類し、評価・準備時間・レシピURL付きでリスト表示

写真、評価、その他の詳細を添えた食事記録を作成しましょう

単位変換ツールで正確な測定を実現

🔑 こんな方に最適： 献立プランと調理準備を効率化するための構造化されたテンプレートを求めるシェフや料理人。

14. 掃除記録テンプレート

viaNotion

毎日家の掃除をしているかもしれませんが、洗濯、大掃除、掃除機がけ、芝刈りなど、専用の時間を確保し決まった頻度で行う必要がある家事もあります。Notionのクリーニングトラッカーテンプレートを試して、こうした掃除の家事を計画通りに進めましょう。

やるべきことをリスト化し、進捗を管理するチェックリストを活用しましょう。参照や改善のためのコメントを追加することも可能です。これにより、特に注意が必要な事項と既に注文の事項を明確に把握できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

掃除を楽しくする 生産性プレイリスト を作成しよう

掃除のタスクを部屋ごとに分類してプランを簡単に立てましょう

タスクを自動リセット：毎日・毎週・毎月のリセット機能でタスクを自動更新

🔑 こんな方に最適： お掃除のタスクをリスト化しスケジュールを作成するための構造化されたテンプレートを求める、忙しい個人やご家庭。

🎥 ビデオで学ぶ： 習慣を同じスペースで記録・追跡・調整できれば、継続はより簡単になります。ClickUpがそれを実現。このビデオでは、ClickUpを習慣トラッカーとして最大限活用する方法をご紹介します。

15. 人生目標テンプレート

viaNotion

長期目標達成に向け、集中力と生産性を維持したいですか？ライフゴールズ・Notionテンプレートが、全締切のリアルタイムカウントダウンでそれを実現します。インスピレーションBoxに名言を追加してモチベーションを維持。心を落ち着かせる画像と共に、意識的なジャーナリング・プラン・実行を促進します。

こんな点がお気に入りになるはず：

頻繁に使うツールへのリンクを追加して素早くアクセスし、時間を節約しましょう

すべての目標を期限通りに達成するためのSMART目標設定ガイドを入手しましょう

大小あらゆるタスクを追跡し、シームレスに物事を完了しましょう

🔑 こんな方に最適： 学生、起業家、クリエイティブ職、または体系的なアプローチで習慣を築きたいすべての方。

16. 視覚的習慣トラッカー グラフィックテンプレート

viaNotion

Notionビジュアル習慣トラッカーグラフィックは、習慣の追跡を視覚的に魅力的な体験に変えます。カラフルなグリッドカレンダーが機能しており、ワンクリックで習慣を追跡できます。

このテンプレートは色分けされた視覚的フィードバックを提供し、モチベーションを維持し、進捗を一目で確認しやすくします。年間ヒートマップにより、習慣形成の過程を可視化し、継続日数を長期的に追跡できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

進捗を色コードされたグラフで追跡

年間習慣履歴の概要を確認し、これまでの成長を振り返りましょう

リマインダーを設定して日々の習慣を継続しましょう

🔑 こんな方に最適： 目標の設定と進捗管理をシンプルかつ直感的に可視化したい、視覚的思考者や自己啓発愛好家。

17. 自己啓発入門テンプレート

viaNotion

Notionの自己啓発101テンプレートは、個人の成長の旅のプランと進捗の追跡を簡素化します。ガイド付き質問が、プランの立案、進捗の追跡、そして振り返りをサポートします。

それだけではありません。カレンダー、リスト、テーブルビューが効率的な追跡のための異なる視点を提供します。感謝の日記は自己認識へのバランスの取れたアプローチのプロバイダーとなり、正しい方向へ進む手助けをします。

こんな点がお気に入りになるはず：

SMARTの式で目標を設定し、実行可能なステップのリストを作成しましょう

困難や感謝、達成について振り返る時間を持ちましょう

ジャーナルを作成し、ビジュアルトラッカーで進捗を追跡しましょう

🔑 こんな方に最適： より良い習慣を築きたい方、自己成長の目標設定と達成に向けた体系的な枠組みを求める方。

18. ワークアウト分割/トラッカーテンプレート

viaNotion

ワークアウトの進捗を確認したいですか？Notionのワークアウト分割/トラッカーテンプレートがそれを実現します。

シンプルなユーザーインターフェースを備え、分割法・筋肉群・全エクササイズ別に整理されています。過去の記録や筋力向上を比較し、分析に基づいてワークアウトを編集可能。各トレーニングのセット数・レップ数・重量・メモを日付順に記録できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

詳細なログを内蔵フォームで記録

トレーニング量が自動更新されるので進捗が確認できます

各エクササイズが特定の筋肉群と重点筋肉とリンクされている

🔑 こんな方に最適： ワークアウトのプランと成功の追跡に構造化されたツールを求めるフィットネス愛好家。

19. ブロッサム学習プランナーテンプレート

viaNotion

Notion製 Blossom Study Plannerテンプレートは、課題・宿題・自習・カリキュラム時間を効果的に管理。授業スケジュール、週間やることリスト、習慣追跡、成績管理、フラッシュカード、メモセクションを統合し、直感的なワークスペースで整理できます。

このプランナーは構造と柔軟性を兼ね備えています：科目や習慣をカスタムし、振り返りや課題を記録し、すべてを整理整頓できます。視覚的に心地よく直感的なレイアウトを楽しみながら。

こんな点がお気に入りになるはず：

科目リストを作成し、ToDoリスト、課題、学習教材を含める

自動時間追跡で締切までの残り時間を追跡

科目別に進捗を追跡する式を設定し、各章の学習状況を可視化

🔑 こんな方に最適： 学業目標やタスクを簡単にリストできるフレームワークを求める学生。

20. フィットネス/ルーチントラッカーテンプレート

viaNotion

言い訳なしでフィットネス習慣を確立し、継続的に実践したいですか？フィットネス／ルーティン管理テンプレートがそれを簡単にしてくれます。あらかじめ用意されたセクションとワークアウト提案プロンプトにより、週単位のトレーニング習慣をシームレスにフォーム。コメントや関連ファイルを追加して、ワークアウトチュートリアルやトレーニング後の食事記録も管理可能です。

こんな点がお気に入りになるはず：

週単位のチェックリストを作成し、毎日ステータスを記録しましょう

アクティビティブロックで活動を分類し、プランを簡単に立てましょう

毎週継続的なワークアウトのための詳細なルーティンをメンションしてください

🔑 こんな方に最適： 習慣化を目指すフィットネス愛好家向けの週間ワークアウトルーティンプランに。

*Notionの制限事項

Notionテンプレートは習慣形成を簡単にする一方で、いくつかのリミットもあります：

構築に時間をかけよう*: 複雑なテンプレートを一から作成するのは時間がかかり、うまくいかない場合にイライラの原因になる可能性があります

カスタム制限あり : Notionは柔軟性がありますが、一部のテンプレートではレイアウトの調整範囲にリミットが設けられています。他人のワークフローを想定して作成されたテンプレートは、あなたのニーズに合わない可能性があります

組み込みの追跡ツールなし*: Notionには組み込みの時間追跡機能や簡単なチャート作成機能はありません。それには追加ツールが必要です

新規ユーザー向けの学習曲線：テンプレートの仕組みやカスタマイズ方法を理解するのは、最初は複雑に感じられます

*代替となるNotionテンプレート

Notionの日記テンプレートでは、個人の成長を追跡・分析するのは難しい場合があります。仕事のためのすべてアプリClickUpなら、あらゆることを楽々こなせます。

目標達成の追跡をサポートする、トップクラスのNotion代替テンプレートリストをご紹介します：

*ClickUp デイリーメモテンプレート

ClickUpデイリーノートテンプレートは、思考やメモを素早く書き留め、進捗を追跡し、振り返りを行動に移すのに役立ちます。

カレンダービューで締切やスケジュールを一目で把握し、日々の生活をプランしましょう。メモリストでは作成日と最新のコメント付きでエントリーを表示。さらにワンクリックでメモを実行可能なタスクに変換できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

日々のメモフォームをカスタム：振り返り、鍵の気づき、またはプランを記入しましょう

毎回成功するための現実的な目標と期限を設定しましょう

アイデアを整理したりワークフローをマップしたりするために、 ClickUpホワイトボード を追加しましょう

🔑 こんな方に最適： 忙しいプロフェッショナルや学習者。1日の進捗、強み、弱みを把握できる構造化されたフォーマットを求めている方。

時間ブロックにClickUpを活用する方法をご紹介！*

2. ClickUp ライフプランテンプレート

人生の方向性に迷いを感じていませんか？ClickUpライフプランテンプレートを使えば、目標設定と進捗追跡がシームレスに。現在と将来の目標を明確化し、プランを立てられます。

人生の鍵のライフエリア（家族、キャリア、心身の健康、リレーションシップ、財務など）ごとに目標を整理できます。ライフボードで分野別のタスク概要を把握し、ボードビューでタスクの優先順位付けを行ってください。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適： 目標設定や進捗・思考の振り返りに使える、あらかじめフォーマットされたライフプランナーを求める個人。

3. ClickUp デイリーアクションプランテンプレート

一日の活動が多岐にわたる中、綿密に立てられたプランが進捗管理と振り返りの鍵です。では、完璧なプランをどのように立てればよいのでしょうか？ClickUpデイリーアクションプランテンプレートが最適な枠組みを提供します。

サブタスク、優先度ステータス、進捗状況、部署タグ、開始日・終了日、タスクの難易度など、すべてのアクションアイテムを一目でビューできるため、見落としを防ぎます。

こんな点がお気に入りになるはず：

カテゴリー別のタイムラインビューで、期限が迫っているタスクと進行中のタスクを把握しましょう

コメントを追加して、考えや更新情報、追加情報を記録しましょう

依存関係を設定して障害要因を可視化し、業務のフローを把握しましょう

🔑 こんな方に最適： 目標達成志向のプロフェッショナルやルーティン構築者。仕事と私生活の目標達成、学びや課題の振り返りに活用できます。

4. ClickUp 自己啓発プランテンプレート

達成したい目標をブレインストーミングし、そこに必要なスキルを特定しましょう。ClickUp個人成長計画テンプレートを使えば、実行可能なプランの立案、進捗の追跡、振り返りが簡単になります。

ClickUpでマイルストーンを設定してモチベーションを維持し、カスタムステータスで整理整頓を。さらにClickUp Docsを使えば、目標のブレインストーミングからアクションプラン作成までシームレスに。最大の利点は？情報を検索・ソートするフィルター機能で、自分なりの方法で進捗追跡が容易になる点です。

こんな点がお気に入りになるはず：

各アクションプランには、時間、目標、開発プラン、責任者、四半期を含める

スキルマトリックスを作成し、既存のスキルと開発すべきスキルをマップしましょう

四半期ごとに仕事中のスキル番号を把握しましょう

🔑 こんな方に最適： 自己成長を促進し、学びを振り返るための体系的なフォーマットを求める個人。

5. ClickUpセルフケアプランテンプレート

健康維持とバランスの取り入れは面倒に感じられることもありますが、ClickUpセルフケアプランテンプレートがそれを簡単にします。

心のケア、身体のケア、精神のケアといったカテゴリー別にセルフケアプランをプラン・整理し、真に喜びをもたらすものを見つめ直しましょう。健康、財務、スクリーンタイム、レジャー、美容、旅行など、ウェルビーイングのあらゆる側面をカバーするカスタムセルフケア項目を作成できます。

こんな点がお気に入りになるはず:

活動を「未開始」「追跡中」「遅延」「達成」「順調」「保留」としてマークする

各活動中や活動後の気持ちを振り返ったり、改善点をメモしたりしましょう

必要なステップ、リソース、その他の詳細をチェックリストでリストアップしましょう

🔑 こんな方に最適：自己成長を追求する方へ。自己ケアの旅を強化し、継続的な努力を支える体系的な枠組みを提供します。

6. ClickUp デイリー目標テンプレート

ClickUpデイリー目標テンプレートは、壮大な野心を毎日達成可能なターゲットに変換します。30分のワークアウトを完了するやブログ記事執筆といった測定可能な目標を設定し、管理しやすいタスクやサブタスクに分割できます。

カスタマイズ可能なメモフォームで日々の目標に関する質問を追加・編集し、関連ファイルを添付ファイルとして添付して背景情報を補完。タスクにコメントを残して進捗や振り返りを記録。さらに進捗管理アカウントを設定し、継続的なモチベーションを維持しましょう。

こんな点がお気に入りになるはず：

🔑 こんな方に最適：目標管理を行い、日々の進捗や改善点を振り返るためのエントリーを追加したい個人やマネージャー。

7. ClickUp デイリープランナーテンプレート

やることが増えると、つい忘れ物をしてしまい、生産性が低下します。ClickUpデイリープランナーテンプレートは、個人と仕事の日常タスクを明確に管理できる構造化されたワークスペースを提供し、こうした状況を回避します。

カレンダービューで日々の予定を可視化し、時間の配分を理解しましょう。各タスクにメモを追加して背景情報を提供したり、改善提案を盛り込んだりできます。

こんな点が気に入るはず：

タスクをカスタマイズ可能なカテゴリに整理し、より明確な管理を実現

買い物リストや日記習慣リソースなど、様々なチェックリストを追加しましょう

ダッシュボードを活用し、直感的でインタラクティブなグラフで進捗を追跡しましょう

🔑 こんな方に最適： 構造化されたフォーマットで1日の生産性を高め、継続的な成長を目指す方へ。

8. ClickUp 月間プランナーテンプレート

今月の後半に完了すべきタスクを忘れてしまい、締め切りが迫った時に大混乱になった経験はありませんか？ClickUp月間プランナーテンプレートならそんな心配は無用です。コメント機能や「レジャー」「習慣」「自己成長」などのカテゴリー付きで、明確なタスクリストを提供します。

月次タスクと予定日の完了する概要を把握できるこのテンプレートで、事前プランニングと集中力の維持が驚くほど簡単になります。

こんな点がお気に入りになるはず：

作業負荷のキャパシティを設定し、それに応じて日々のタスクを割り当てましょう

ボードビューで期限切れ、進行中、完了のタスクを確認

成功と挫折を振り返り、今後の改善を導くためのリストを作成しましょう

🔑 こんな方に最適： 生産性向上ツールを探している方。効率を維持し、月次レビューで改善を図りたい方。

9. ClickUp デイリーやることテンプレート

ClickUpデイリーToDoテンプレートは、仕事・プライベート・学業など生活分野別に分類されたチェックリストを内蔵した、シンプルな日次タスク追跡システムを提供します。日次やることや業務タスクなどのサブカテゴリを作成し、チェックリストに活動をリストアップできます。

依存関係を設定し、組み込みフォームで日々の振り返りを行い、改善案をブレインストーミング。これら全てを1つの整理されたデジタル・バレットジャーナルで実現。コメント欄や添付ファイル機能を備え、日々のタスクをシンプルかつ強力に整理・可視化。ルーティンプランに最適です。

こんな点がお気に入りになるはず：

タスクをCSVやExcelからアップロード、または他アプリと連携して手動エントリーの手間を省けます

タスク完了時に自動更新される進捗トラッカーで進捗を把握

日々の作業負荷を「重い」「中程度」「軽い」で定義し、スケジュールをバランスよく調整しましょう

🔑 こんな方に最適： 生産性を向上させ、日々のタスクを完了する体系的なツールを求める学生や社会人。

10. ClickUp 75日ハードウェルネスチャレンジテンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUp 75 Hard Wellness Challenge テンプレートで健康習慣を構築し、日々の課題を創出し、進捗を測定しましょう。

75 Hard Wellness Challengeに挑戦してみませんか？ClickUpの75 Hard Wellness Challengeテンプレートは、過酷な75日間の心身フィットネスプログラムを完遂するためのガイドとして特別に設計されています。

主要タスクすべてに対応した日次チェックリストを完備。日課のワークアウトから読書リストの消化まで、築きたい習慣をブレインストーミングし、75日間の旅路に向けてリスト化してジャーナリングを始めましょう。この構造化されたレイアウトで目標の進捗を簡単に追跡し、軌道に乗った状態を維持できます。

こんな点がお気に入りになるはず：

日々の思考を記録し、進捗を追跡しながら改善点を特定しましょう

依存関係を設定して遅延を分析し、より効果的にプランを立てましょう

各タスクにリソース、ステップごとのプロセス、または追加の詳細を含める

🔑 こんな方に最適： 75日間のウェルネスチャレンジに参加し、毎日着実に進捗を記録するための、美観を重視したジャーナルテンプレートをお探しの方。

🧠 豆知識：習慣は3ステップのループで動いています：合図、行動、報酬！合図が行動をトリガーし、行動が習慣となり、報酬が繰り返しを促します。これが脳が自動操縦状態に入る仕組みです！

11. ClickUp エクササイズログテンプレート

ワークアウトを習慣化するには、単にルーティンをこなすだけでは不十分です。ClickUpのエクササイズログテンプレートは、フィットネスへの道のりを全面的にサポートするよう設計されています。

各ワークアウトごとにタスクを作成し、カスタムフィールド（運動種目、重点部位、強度、評価など）で詳細を記録しましょう。コメント欄を活用してパフォーマンスを振り返り、体調をメモし、進捗を追跡することも可能です。

こんな点がお気に入りになるはず：

ワークアウトの効果を把握するために、期間、消費カロリー、その他の鍵のメトリクスを記録しましょう。

食事、睡眠、水分補給、ステップなどのサポート習慣を管理しましょう

画像、リンク、ビデオチュートリアル、ステップバイステップの説明を追加しましょう

🔑 こんな方に最適：直感的で視覚的に魅力的なツールでワークアウトルーティンを効率化したいフィットネス愛好家。

12. ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート

ClickUp 個人習慣トラッカーテンプレート では、運動、読書、瞑想など、各目標習慣ごとにタスクを作成し、毎日、毎週、またはカスタムスケジュールで繰り返し設定できます。

カスタムフィールドを追加して進捗・目標・数量（例：10,000ステップ、15ページ読了）などのメトリクスを追跡可能。各習慣は「開始」と「完了する」などのステータスで管理できます。生産性向上に向けた習慣追跡を本格的に行う場合、ClickUpのタスク・目標管理エコシステムともシームレスに連携します。

こんな点がお気に入りになるはず：

進捗を追跡し調整を加えるための自動化を設定しましょう

毎日感謝していることを書き留め、ポジティブなポジションを育みましょう

日々の作業負荷を追跡し、効果的に1日のプランを立てましょう

🔑 こんな方に最適：習慣を確立し継続性を保つための詳細で整理されたテンプレートを求める学生やプロフェッショナル。

13. ClickUp 食事プランテンプレート

適切なツールがあれば、食事のプランニングと準備は驚くほど簡単になります。ClickUpの食事計画テンプレートは、時間を節約し計画通りに進めるために必要なすべてを提供するプロバイダーです。

週ごとの毎日の食事をプランし、テンプレート内で素早く参照できるよう画像を追加しましょう。さらに、毎日のプランを簡単に確認し、必要に応じてレシピを調整したり、食材を更新したり、買い物リストを修正したりできます。

こんな点がお気に入りになるはず：

準備作業をサブタスクに分解しましょう。例えば、材料リストの作成、買い物、レシピのアップロードなどです。

適切な栄養プランのために、純脂肪・炭水化物・タンパク質・カロリー・水分摂取量を記録しましょう

食事を「バランスの取れた」「ケト」「植物性」などでラベル付けし、食事目標に合わせましょう

🔑 こんな方に最適： 料理のプランを立て、レシピや食材のリストを一覧管理できる構造化されたフォーマットを求めるシェフや料理人。

14. ClickUp個人用生産性テンプレート

ClickUp個人用生産性テンプレートは、タスクの整理、SMARTな個人目標の設定、日常生活の優先順位付けを支援するために設計されています。

時間追跡機能で時間を分析し、改善点を見つけましょう。さらに、休憩やリラックスの時間をスケジュールに組み込み、バランスを保ち燃え尽き症候群を防ぎます。家事、副業、クリエイティブな目標など、どんなことを両立させている場合でも、このテンプレートはすべてを整理し、責任を持って管理し、圧倒されることなく簡単に管理できる合理的なセットアップです。

こんな点が気に入るはず：

仕事と私生活をより良く整理するために、重要な人物とその連絡先の詳細リストを維持しましょう。

学習や購入すべきもの、役立つリソースをすべて整理しましょう

毎日、楽しかったこと、仕事しなかったこと、学んだことをジャーナルに振り返りましょう

🔑 こんな方に最適： 目標と優先度を設定し、生産性を高めるための体系的なツールを求める個人。

15. ClickUp フィットネス年間目標テンプレート

確固たるフィットネス目標はあっても、年間を通して継続するのは難しいものです。ClickUpの年間フィットネス目標テンプレートは、その不安定さを解消する明確な道筋を提供します。まず、年間のフィットネス目標をすべてリストアップし、戦略を概説するドキュメントを作成しましょう。次に、各ワークアウト、エクササイズ、食事プランごとにサブページに分割します。

こんな点がお気に入りになるはず：

レップ数、セット数、期間などの鍵のメトリクスを設定し、結果を追跡しましょう

年間を通したすべてのワークアウトのタスクを設定し、計画的に進めましょう

フィットネス目標、進捗写真、健康データを記載したプロフィールを作成しましょう

🔑 こんな方に最適： 年間のフィットネス目標を設定し、達成に向けた努力を体系化できるツールをお探しの方。

ClickUpで毎日を意図的に

ジャーナルテンプレートは、思考や感情を整理し振り返るための強力なツールです。また、一日の流れに構造をもたらします。

ClickUpは、あらゆる作業をシンプルにする機能の範囲を提供します。組み込みの生産性向上ツールとすぐに使えるテンプレートで、目標の追跡や自分に合ったルーティンの構築を支援します。

ClickUpに無料で登録して、思う存分ジャーナルを書きましょう！