ブランド提携を守るFreeインフルエンサー契約書テンプレート

たった1つの悪意あるツイート、たった1つの拡散されたスキャンダルで、突然、あなたのブランド契約は台無しになる。大げさに聞こえる？ そんなことはない。

2019年、ある美容大手企業が有名インフルエンサーとの提携を解消した。彼女の親が関与したスキャンダルがオンラインで爆発的に拡散したためだ。提携は一夜にして打ち切られ、人々は疑問を抱いた：

どのような契約が結ばれていたのか？企業は法的にそんなに簡単に契約を解除できたのか？双方を守るための保護条項はあったのか？

詳細な内容はさておき、この出来事はインフルエンサー契約が重要な理由を如実に示す事例となった。適切に作成された法的文書には、評判条項、明確な成果物、契約終了条件、機密保持条項、使用権などが含まれる。

本記事では、契約書の必須要素について解説し、作成者とブランド双方を保護する最適な無料インフルエンサー契約書テンプレートを共有します。

インフルエンサー契約テンプレートとは？

インフルエンサー契約テンプレートとは、ブランドと作成者間の提携における鍵の条件を定めた事前作成済みの契約書です。成果物、タイムライン、支払い条件、コンテンツ使用権、解約ポリシー、さらにはブランド評判に関連する条項など、重要な詳細事項を網羅しています。

インフルエンサーとして無料製品をプロモーションする場合でも、Instagram、TikTok、YouTube、LinkedInといったソーシャルメディアプラットフォームで複数のキャンペーンを展開するブランド側でも、明確な契約書は双方を保護します。

クライアントの期待を確実に一致させ、 後々の混乱（例：「待って、1本じゃなくて3本の投稿がご希望だったんですか？」）を回避します。

これらを安全装置と考えてください。マーケティングキャンペーンをクリーンでプロフェッショナル、ストレスフリーに保つために、裏方で静かに仕事をする存在です。

12種類のFreeインフルエンサー契約書テンプレート

オンライン上には無数のFree契約書テンプレートが流通していますが、特にインフルエンサーマーケティングにおいては、その大半が曖昧すぎるか、あるいは柔軟性に欠けるため実用性に乏しいのが現状です。

そこでClickUpが活躍します——仕事のためのすべてアプリです。

PDFやGoogleドキュメントを継ぎ接ぎする代わりに、ClickUpは複数のインフルエンサープラットフォームで実際のキャンペーン（そして実際の混乱）を管理する実際のチームや作成者向けに設計された、完全に編集可能で追跡可能なテンプレートを提供します。

これらのテンプレートには、成果物の管理、契約期間、相手方とのコンテンツ権利に関する必須項目が含まれています。*

厳選された最高のFreeインフルエンサー契約書テンプレートリストをご紹介します。ClickUpのおすすめも含まれています：

1. ClickUp インフルエンサー契約書テンプレート

ClickUpインフルエンサー契約書テンプレートは単なる法的フォームではありません。PRの盾であり、期待値設定の解決策です。成果物、コンテンツ権利、独占権、支払い条件など、構造化されたセクションが含まれています。

クリエイティブ管理の強化と代理店・クライアント関係の改善のために、このテンプレートでは以下のことが可能です：

📌 こんな方に最適： 継続的なインフルエンサー契約を管理する作成者やマーケティングTeams

2. ClickUpビジネス契約書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpビジネス契約書テンプレートで明確な取引条件を作成

インフルエンサー契約だけでなく、様々な契約形態に対応できる堅牢な基盤が必要ですか？ClickUp Business契約テンプレートがあなたの味方です。

範囲、タイムライン、責任範囲、支払いマイルストーンを構造化されたレイアウトで明示。様々な契約形態、パートナーシップ、単発案件にも柔軟に対応可能です。契約条項ごとにClickUpタスクを割り当てることもできます。

このテンプレートが気に入る理由

カスタムの声： マーカス・ソウザ（Influencce Marketing プロジェクトマネージャー）の言葉を借りれば、まさにその通りです： ClickUpは真に革新をもたらしました。このプラットフォームとの仕事は喜びであり、素晴らしい体験です。クライアントを支援し、チームの主体性を高めるのに役立っています。 ClickUpは真に革新をもたらしました。このプラットフォームとの仕事は喜びであり、素晴らしい体験です。クライアントを支援し、チームの主体性を高めるのに役立っています。

3. ClickUp契約書補遺テンプレート

無料テンプレートを入手 既存契約を簡単に修正できるClickUp契約書追加条項テンプレート

キャンペーン範囲や合意内容を途中で変更する必要が？契約書全体を書き直す必要はありません。ClickUp契約書補遺テンプレートを使えば、追加納品物、調整されたタイムライン、予算更新など、契約変更内容を記録・共有できます。

このテンプレートが気に入る理由

追加条項を、ClickUpドキュメントに保存されている元の契約書または関連タスク内に直接添付またはリンクしてください

ClickUpのコメントスレッドやタスクビューを活用し、元の契約内容から変更された箇所を明確に示しましょう

双方がデジタル署名できる領域を内蔵

「草案」「法務審査中」「承認済み」などのカスタムタグを追加し、追加条項の承認プロセスにおける進捗状況を明確に表示できます

📌 こんな場合に最適： 柔軟な更新と進捗管理が必要な、進化するキャンペーン。

4. ClickUp契約書レビューテンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUp契約書レビューテンプレートで契約条項を精密に確認

PDF添付ファイルの管理や矛盾するコメントのやり取りは不要です。ClickUp契約書レビューテンプレートは契約書編集を共同作業に変えます。関係者を割り当て、条項レビューのために法務部門をタグ付けし、各バージョン間の変更履歴を管理できます。

このテンプレートが気に入る理由

「初期レビュー」「法務確認待ち」「クライアントフィードバック待ち」「最終承認待ち」などの事前定義済みステータスで、契約書の審査プロセスにおける正確な進捗状況を追跡できます。

契約書レビューを実行可能なタスクに分解しましょう。例：「法務が第6条をレビュー」、または「財務が価格条件を確認」など。各タスクは割り当て、追跡、期日設定が可能です。

元の契約書、SOW（作業範囲明細書）、修正条項、またはNDA（秘密保持契約）などの関連文書を、レビュータスクに直接添付ファイルとして保存できます。

📌 こんな方に最適： 複数の契約書を同時に確認する法務チームや様々なマーケティングTeams

5. ClickUpサービス契約書テンプレート

Freeテンプレートを入手 サービス契約書テンプレートでサービス内容を明確に定義

ソーシャルメディアプラットフォームへの投稿以外のサービスを提供したことはありますか？ClickUpサービス契約書テンプレートは、コンテンツ作成、コンサルティング、ブランド戦略業務を引き受けるための、ソーシャルメディアインフルエンサー向けに特化した契約書です。

特典：プラットフォーム上で直接法的拘束力のある電子署名を収集可能。サービス契約書テンプレートは以下にも対応：

📌 こんな方に最適：写真・動画撮影サービスやブランドコンサルティングを提供するインフルエンサー

💡 プロの秘訣：契約書を急いで作成する必要が？ClickUp Brainにお任せください。AIが契約書の面倒な作業を代行します！ ClickUp Brainでよりスマートに、より迅速に契約書を作成

6. ClickUp契約管理テンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUp契約管理テンプレートで契約を効率的に管理

最新の契約書のバージョンを探すために受信トレイをスクロールするのに疲れていませんか？ClickUp契約管理テンプレートなら、すべてのインフルエンサー契約を1つのダッシュボードで保管・整理・追跡できます。キャンペーン、作成者、ステータスでタグ付けし、更新や今後の見直しに向けた自動リマインダーを設定しましょう。

このテンプレートが気に入る理由

「法務審査待ち」「交渉中」「署名待ち」「完全履行済み」といった専用フェーズで、全員が契約ステータスを即時に確認できるようにします。

各タスク内で直接、契約書の全バージョンをアップロード・保管

明確な監査証跡のためのタイムスタンプ付きコメントを取得

財務、法務、または業務のチームをタスク内で直接連携させましょう

📌 こんな方に最適： 複数のキャンペーンで複数のインフルエンサー契約を管理するブランド

7. ClickUp契約管理フォームテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp契約管理フォームテンプレートで契約内容を一元管理

ClickUp契約管理フォームテンプレートは、内部のTeamsがインフルエンサーとのコラボレーション依頼を提出するためのスマートな受付フォームとして機能します。

この契約管理テンプレートでは、作成者情報、成果物、キャンペーン目標、予算をFrontに把握し、即座に契約書の草案を生成することも可能です。

このテンプレートが気に入る理由

契約種別、依頼部署、相手方名、契約価値、締切、優先度など、あらかじめ設定された必須フィールドにより、すべての提出が完全かつ正確に完了し、即座に処理可能な状態であることを保証します。

条件分岐ロジックを使用して、ユーザー入力に基づいてフィールドを表示または非表示にします（例：契約タイプとして「NDA」が選択された場合にのみ、NDA固有のフィールドを表示）。

契約の期日や承認遅延に基づき、リマインダーの送信、ステータスの更新、関係者の通知を実行できます

📌 こんな方に最適：標準化された契約プロセスを求める代理店や社内Teams

🎥 ClickUp Brainでコンテンツを素早く検索・再利用する方法をご覧ください

8. ClickUp請負契約書テンプレート

インフルエンサーをフリーランサーのように扱う場合、ClickUp請負契約書テンプレートが期待と権利を明確にします。知的財産権、秘密保持契約（NDA）、支払い、プロジェクトに関する条項を含みます。

コンテンツの方向性やキャンペーン実行を単独で担当する場合、このテンプレートにより範囲と権利の明確性を維持できます。ClickUp Docsと連携すれば、様々なタイプのコンテンツ作成者向けに簡単に複製・適応可能です。

このテンプレートが気に入る理由

「下書き中」「審査待ち」「契約者に送信」「署名済み」「アーカイブ済み」などのステータスを活用し、各書面契約の進捗状況を即座に把握できます

契約書の草案、署名済み契約書、修正メモをすべてアップロードし、各タスク内で直接追跡できます

自動トリガーを設定して：契約書が 文書レビュープロセス 準備完了時に法務部門へ通知契約終了日が近づいた際にマネージャーへ通知契約者へ契約書署名または適用法令遵守のリマインダー

契約書が 文書レビュープロセス に準備できたら法務部門に通知する

マネージャーに契約終了日を通知する

契約者に契約書への署名または適用される法律の遵守に関するリマインダーを送信する

契約書が 文書レビュープロセス に準備できたら法務部門に通知する

マネージャーに契約終了日を通知する

契約者に契約書への署名または適用される法律の遵守に関するリマインダーを送信する

📌 こんな場合に最適： 明確な支払い体系と成果物があるプロジェクト単位でインフルエンサーを起用するブランド

9. ClickUp 契約解除通知書テンプレート

ClickUp契約終了通知書テンプレートには、書面契約を終了させるための丁寧でありながら断固とした表現が含まれています。特に最終ステップや資産公開に広告主の承認が必要な場合、終了日、最終支払い、および残りの成果物の確認に使用してください。

このテンプレートが気に入る理由

「起草中」「法務審査待ち」「承認済み」「納品済み」といった明確なステータスで進捗管理。各ステップにチームメンバーを割り当て、適切な監督なしに契約が終了しないよう徹底します。

解約通知書、関連電子メール、署名済み承諾書、法的参照資料をタスクに直接保存

理由・部門・期間別に有効な解約と完了した解約を可視化—監査、コンプライアンス審査、内部レポート作成に有用です

📌 こんな場合に最適：パートナーシップを早期に終了させる必要がある状況で、明確さと文書化が求められる場合。

10. ClickUpプロジェクト管理サービス契約書テンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUpプロジェクト管理サービス契約テンプレートでプロジェクト範囲と条件を明記

複雑な要素を含む長期的なインフルエンサー活動を実施中ですか？ClickUpプロジェクト管理サービス契約テンプレートが最適な運用契約書です。

プロジェクト範囲、納品タイムライン、チェックポイント、依存関係を包含し、それらをプロジェクト追跡用の同期されたClickUpボードに変換します。

このテンプレートが気に入る理由

契約書の各バージョンを、コメント履歴と操作ログ付きでセキュリティに保管

クライアント、ステータス、業界、請求モデルで契約をフィルタリングし、迅速なレポート作成や監査を実現

契約書のレビュー準備が整った際は法務チームのTeamsに通知してください

契約締結時にプロジェクト管理へ通知する

クライアントに保留中の承認や署名期限のリマインダーを送信する

📌 こんな場合に最適： 複雑な成果物やチーム調整を伴う長期的なインフルエンサーキャンペーン。

🎥 コンテンツ作成者としてClickUpを活用する方法をご覧ください

💡 プロの秘訣: 優れたインフルエンサー契約書テンプレートは、成果物のリストにとどまらず、厄介な中間段階もアカウントしています。コンテンツ修正のリミット、再撮影条項、承認が滞った場合の明確なエスカレーション手順を定義できるテンプレートを探しましょう。（「フィードバック待ち」がキャンペーンのタイムラインを台無しにしてはいけないからです。）

11. ClickUp Consultant契約書テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUpコンサルティング契約書テンプレートでコンサルティング契約を正式化

ClickUpコンサルティング契約書テンプレートは、ブランドに対してトーン・戦略・プラットフォーム選択に関する助言を行う作成者向けです。コンサルティング条件、秘密保持契約（NDA）、知的財産権、カスタマイズ可能な料金体系を網羅。交渉を容易にするコメント機能付き条項も含まれています。

このテンプレートが気に入る理由

ClickUpのカスタムフィールドを使用して、具体的なコンサルティング評価、プロジェクトのマイルストーン、タイムラインを追加できます

契約ステップ（例：確認、編集、クライアント承認）をタスクに直接接続し、リアルタイムの インフルエンサー連携と 進捗追跡を実現

ClickUp Docsで契約書の全バージョンを整理・管理し、誰もが古い条件に縛られることはありません

📌 こんな方に最適： ブランド向けのコンサルティング役割へ移行する作成者。

👀 ご存知ですか？ 多くのブランドが既にAIを活用し、コンテンツ作成からキャンペーンプラン、インフルエンサーマッチングに至るまで、ソーシャルメディアマーケティングを強化しています。

12. ClickUp仕事委託契約書テンプレート

Freeテンプレートを入手 ClickUp作業契約書テンプレートでチームの期待値を調整

ClickUp仕事契約書テンプレートでは、推奨される作業時間、連絡手段、修正タイムライン、協業スタイルを明記します。正式契約書作成前に、インフルエンサーやTeamsと共同編集が可能です。

このテンプレートが気に入る理由

優れたインフルエンサー契約テンプレートの条件とは？

オプションを検討したところで、自社に最適なインフルエンサー契約テンプレートをどのように選べばよいでしょうか？

優れたインフルエンサー契約書のテンプレートには以下が含まれるべきです：

関係当事者*：ブランド名とインフルエンサー名、それぞれの役割を明記

キャンペーン範囲 : コンテンツの種類、投稿の番号、プラットフォーム、締切を定義する

支払い条件*: 金額、定額料金、支払い方法、支払スケジュールを明記

コンテンツ権利*：コンテンツの所有権と、その使用・再利用方法を明記

独占契約*：インフルエンサーが競合他社のブランドのプロモーションを制限する場合、その旨をメンションしてください

承認プロセス：投稿前にコンテンツがどのように審査・承認されるかを説明してください

開示要件*：広告規制（例：FTCガイドライン）への準拠条項を含める

契約解除条項*：いずれの当事者も契約を終了できる方法と時期を明記する

道徳性／評判条項 ：いずれかの当事者の行為がブランドの評判を損なう場合、契約解除を認める

機密保持条項*：提携期間中に共有される機密情報を保護します

紛争解決*：意見の相違が生じた場合の対応方法（例：調停または仲裁）を定義します。

署名欄：契約書に署名および日付記入のためのスペースを両当事者分設ける

💡 プロのアドバイス：基本的なインフルエンサー契約テンプレートで妥協しないでください。投稿頻度、ストーリーのスワイプアップ期限、プラットフォーム独占条項、さらにはUGC（ユーザー生成コンテンツ）の使用権といった具体的な条件を組み込めるものを選びましょう。 例、季節限定キャンペーンを実施する場合、コンテンツ権利に自動失効日を設定しましょう。こうした細かな規定が、キャンペーン終了後の予期せぬ事態からブランドのメッセージ性と予算を保護します。

まとめ：「投稿」ボタンを押す前に——契約書を送信しましょう

インフルエンサーとの提携は非常に有益な関係となり得ますが、それは期待事項、権利、責任が最初から明確に定義されている場合に限られます。

これらの無料インフルエンサー契約書テンプレートは、「彼が言った、彼女が投稿した」というトラブルを回避し、本当に重要なこと——適切な協力者との素晴らしいキャンペーン構築——に集中するお手伝いをします。

ClickUpをご利用の場合、これらのテンプレートは単なる文書ではありません。システムの一部です。タスクの割り当て、レビューの追跡、法務部門の連携、インフルエンサーとの関係の全フェーズを一元管理できます。

次の契約に最適なテンプレートを選び、キャンペーンに合わせてカスタムし、確実に締結しましょう。この世界では、明確さはオプションではありません。それが競争優位性なのです。今すぐFreeで登録してください。