生産性を維持するための 20 の無料 Notion To-Do リストテンプレート

すぐに使える To Do リストテンプレートは、時間を節約し、帯域幅を解放します。食料品の買い物でも、製品の発売でも、やる気を引き出すのにも役立ちます。

しかし、すべてのタスクやプロジェクトに To Do リストを作成するのは、特に Notion のようなプロジェクト管理ツールを使用している場合、多くのオプションが有料であることから、非常に手間がかかります。

このブログでは、あらゆる種類のタスクに最適な、無料の Notion ToDo リストテンプレートをいくつか紹介しています。さらに、より高速なツールをお探しの方は、仕事のためのオールインワンアプリ「ClickUp」の厳選テンプレートもぜひご覧ください。生産性が瞬時に向上するでしょう。

優れた Notion To-Do リストテンプレートの条件とは？

Notion の効果的な To Do リストテンプレートと、単なるデジタル付箋紙との違いは何でしょうか？詳しく見てみましょう。

💡 プロのヒント： プラットフォームやアプリがモバイルフレンドリーであるかどうかを再度確認してください。タスクが多い場合は、外出先でもタスクを閉じることができる必要があります。

20 の Notion To-Do リストテンプレートの例

🧠 おもしろい事実： 最も古い To Do リストは、古代メソポタミア（紀元前 2500 年頃）のもので、粘土板に労働者のビール配給量を書き留めたものです。

優先すべきNotion テンプレートのアイデアがわかったところで、プラットフォームで利用できる最高の無料 Notion ToDo リストテンプレートをご紹介します。

初心者向けのシンプルな Notion ToDo リストテンプレート

1. シンプルな週次 To Do リストテンプレート

via Notion

シンプルな週次 To Do リストテンプレート は、1 週間の予定を一覧で確認できるチェックリストタイプのトラッカーです。毎日目標を追加してプランを立てることができ、シンプルなレイアウトで仕事を効率的に進めることができます。

この To Do リストソリューションは、シンプルな構造で整理整頓も容易なので、作業をスムーズに進めることができます。

なぜこれが役立つのか：

柔軟な週間プランニングで、優先度の変化に迅速に対応

1 画面で 1 週間の全体的な進捗状況を追跡

無駄のないチェックリストビューで、適切なタスクにすばやく取り掛かることができます。

🔑 理想的なユーザー：複数の小規模プロジェクトを同時に進行しているフリーランサー、毎週のプランを立てる人。

2. ミニマリストの ToDo リストテンプレート

集中するために、少しの色とたくさんの空白が必要ですか？ミニマリスト TODO リスト テンプレートは、そんなあなたにぴったりです。1 スペースのレイアウトで、スクロールする必要がありません。

このシンプルな Notion テンプレートには、必要なチェックボックスとカスタマイズ可能なテーマが備わっています。さらに、モチベーションを高めるために、引用文を書き込むスペースも設けられています。

なぜこれが役立つのか：

余白を最適化したレイアウトで、集中力を維持できます。

モチベーションを高めるメモスペースで、良い習慣を定着させましょう。

スクロールを最小限に抑えて、タスク間をすばやく移動

🔑 理想的なユーザー： 洗練された効率的なタスク管理を求めるデザイナー、学生、ミニマリスト、生産性重視の方。

3. 毎日および毎週の To Do リストテンプレート

毎日と毎週のプランを切り替える必要があるユーザーには、「毎日と毎週の To Do リスト」テンプレートが、タスクを順調に進めるのに最適です。2 つのビューが同期されるため、タスクを複製する必要はなく、優先度に応じて簡単に切り替えられます。

デイリーパネルは、集中して実行するために設計されており、緊急のタスクやミーティングを効率的に進めるのに役立ちます。一方、ウィークリーボードでは、今後の目標やマイルストーンを明確に把握することができます。

なぜこれが役立つのか：

リンクされているカレンダービューで仕事とミーティングを連携させる

デュアルペイン追跡機能で、緊急の更新にもスムーズに対応

日単位または週単位の切り替えがシームレスに可能なため、締め切りが変動しても集中力を維持できます。

🔑 理想的なユーザー：数日間のプランを立て、数時間で実行するビジネスパーソン。

4. バックパッキング用シンプルパッキングリストテンプレート

どこかへ出かける予定がありますか？「バックパッキングのためのシンプルなパッキングリスト」テンプレートは、基本的な旅行の準備にぴったりです。旅行書類から必須のガジェットまで、バックパッカーがやることリストをカスタマイズできます。

このテンプレートのタスクリストは、Notion の初心者でも非常に読みやすく、整理、必需品、衣類、トイレタリーなどのセクションに分かれています。

なぜこれが役立つのか：

カテゴリー別に分類されたチェックリストで、旅行前の荷造りの時間を短縮しましょう。

組み込みのコメントオプションでメモを追加し、グループの最新情報を共有

あらかじめ作成されたカテゴリの説明により、新しいタスクが追加された場所を正確に把握できます。

🔑 理想的なユーザー：バックパッカー、一人旅、出張や長距離のロードトリップなど、あらゆる準備が必要なビジネスパーソン。

カンバンボード付き Notion の To Do リストテンプレート

5. タスクリストテンプレートのサポート

すべてのタスクがプロジェクトの最終目標の達成につながるよう努めているチームには、サポートタスクリストテンプレートが最適です。このテンプレートのレイアウトは、期限、予定、および週全体の To Do リストを分類するのに役立ちます。

また、色分けされたタグを使用して、優先度やタスクの種類を追加することもできます。すべてのタスクをフラッシュカードとして表示することで、チームメンバー間の同期を保ち、火事場のような状況を最小限に抑えることができます。

なぜこれが役立つのか：

視覚的なタスクキューで緊急の問題を即座に特定

ステータスに合わせたタグで、複数のチケットを簡単にバランス調整

タスクの可視性を統一して、チームの連携を強化

🔑 理想的なユーザー： 多数のサービスチケットを管理する SaaS カスタマーサポートチームや代理店。

6. グラフのない個人用 To Do リストテンプレート

グラフがストレスになる？グラフのない個人用 To Do リスト テンプレートを使えば、シンプルに管理できます。このテンプレートには、タスクの詳細、期限、優先度をマップするカンバンスタイルのボードが備わっているので、チャートも雑然とした表示もありません。

また、時間ベースのプランニングと視覚的な明確さを実現するカレンダービューも搭載されており、パターンから問題を見つける手間が省けます。

なぜこれが役立つのか：

Kanbanレーン間でドラッグアンドドロップ操作で、動的なスケジュールを簡単に管理できます。

視覚的な混乱やデータの過負荷なしに、定期的なタスクを管理

グラフを使用しない柔軟性により、タスクのフローを簡単にカスタマイズ

🔑 理想的なユーザー：シンプルなタスク追跡機能を求める学生や個人事業主。

7. タスクリストテンプレート

Notion の タスクリストテンプレート を使用すると、ターゲットをより効率的に作成、完了することができます。

カンバンボードのタスクは、「To Do」、「進行中」、「完了」のステータスに分類され、進捗状況をすばやく確認できます。また、アクティビティは期日とタイムラインで分類されます。

ボードから直接新しいタスクを作成し、説明や画像を追加して、より詳しいコンテキストを提供することができます。

なぜこれが役立つのか：

進捗フェーズのタグ付けで、小さなタスクの勢いを加速させましょう。

期日グループ化機能で、期限切れのアイテムをより迅速に処理

柔軟なリストビューで、直前に追加されたタスクの優先順位を簡単に設定

🔑 理想的なユーザー：基本的な、あるいは日常的なアクションアイテムを効率的に完了したい方。

8. デイリーアジェンダ＆ToDoリストテンプレート

「毎日のアジェンダと To Do リスト」テンプレートは、最終目標を中心に仕事を進めたいチームに最適です。このテンプレートには、To Do スタイルのボードビューも備わっていますが、各タスクは特定のアジェンダにリンクされています。

期日やメモを記入してリストを充実させ、アジェンダの各項目について進捗状況を測定することができます。さらに、ワンクリックで新しい行アイテムを作成することもできます。

なぜこれが役立つのか：

タスクのアジェンダをリンクして、毎日の行動と成果を連携させましょう。

一目でわかるメモで、重要な締め切りをすばやく記録

今後のタスクやアジェンダを週単位で表示して、作業負荷を最適化しましょう。

🔑 対象：リモートワーカーや多忙なスケジュールを持つソロプレナー。

学生に最適な Notion の ToDo リストテンプレート

9. かわいいウィークリープランナー＆ToDo テンプレート

Cute Weekly Planner & To-Do テンプレートで、生産性を高めながら、落ち着きのあるデザインを保ちましょう。パステル調のこのプランナーは、花柄、アニメのポスター、楽しいステッカーが特徴です。タスクのチェックが、ちょっと楽しくなります。

生産性のバランスをとるために、個人用と仕事用のタスクを別々のセクションに分けることもできます。さらに、このテンプレートでは、新しいページ、画像、完了したタスクを保存することもできます。

これが気に入る理由：

組み込みの視覚的要素で、やる気を引き出すワークスペースを作成しましょう。

セクションビューで、仕事とプライベートの優先度を明確に分けましょう。

画像ストレージオプションを使用して、クリエイティブなインスピレーションをタスクと一緒に保存

🔑 対象：学生、 クリエイティブプロフェッショナル、そして美しいデザインが好きなライフスタイルブロガー。

10. シンプルな学校用 To Do リストテンプレート

Simple School To-Do List テンプレートは、学業、課外活動、個人的なタスクを 1 か所で管理するのに便利な方法です。

このテンプレートの優れた点は、宿題や課外活動などのルーティーン作業にすぐにアクセスできるチェックリストです。

このテンプレートには、締め切りや今後のイベントをマップで表示するカレンダービューも備わっています。また、1 回限りのタスクについては、To Do リストテーブルを使用して、タスクの件名、期日、最新の進捗状況を記録することができます。

なぜこれが役立つのか：

シンプルで構造化されたチェックリストで、課題に遅れを取らない

ホームアクティビティのサブタスクで、学業と家事を両立させましょう。

科目別のタスクテーブルで課外活動を簡単に追跡

🔑 対象：高校や大学の学生で、授業や試験の管理に最適なテンプレートです。

11. 書籍リストテンプレート

あなたの個人的な学習プランや仕事の学習プランには、勉強や読書が含まれていますか？書籍リストテンプレート は、読んだ本やまだ読んでいない本、読みたい本を管理するのに役立ちます。

フラッシュカードスタイルのタスクでは、各書籍の表紙アートや簡単な紹介文も視覚的に確認することができます。

このテンプレートには、リンクの閲覧や購入のためのフィールドも備わっているので、共有や再確認も簡単です。さらに、スマートフィルターにより、次にすべきことが一目でわかるため、学習目標を順調に進めることができます。

これが気に入る理由：

フラッシュカードカバービューで書籍を視覚的に追跡

保存したリンクやメモで、重要な記事やメモを保存して再閲覧

スマートなソートシステムで、今後の書籍を簡単にフィルターできます。

🔑 対象：熱心な読者、学生、ブッククラブの主催者、または書評家。

プロフェッショナル向けの Notion ToDo リストテンプレート

12. To-Do リスト（タイムブロッキング + ポモドーロ）テンプレート

To-Do リスト (タイムブロッキング + ポモドーロ) テンプレート は、時間と仕事を効率的に管理するのに役立ちます。

テーブルビューは 30 分単位のブロックと、プランを追加するためのセルで構成されています。プランに変更があった場合は、「改訂プラン」セクションで更新して、変更点を比較することができます。さらに、進捗の更新もクリック 1 つで簡単に行えます。

なぜこれが役立つのか：

柔軟な時間ブロック設定で、毎日のリズムを洗練させましょう。

プランを並べて比較し、生産性のパターンを振り返る

クイック編集のポモドーロブロックで、昼間の優先度を簡単に調整

🔑 理想的なユーザー：学生、 コーダー、ライター、または構造化されたスプリントと時間管理手法を組み合わせるリモートワーカー。

13. 臨床医/セラピストプランナー：ToDo リスト＆クライアントテンプレート

クライアントのデータ、セッションのメモ、タスクを同時に処理していますか？Notion の「臨床医/セラピスト用プランナー：ToDo リストとクライアント」テンプレートは、まさにあなたにぴったりです。

このテンプレートでは、クライアントの詳細や関連するすべてのタスクをフォルダに保存できます。また、毎週の To Do リストテーブルや、完了または閉じたクライアントをドロップするスペースも備わっています。

さらに、セッションの時間を追跡するリアルタイムクロックも備わっています。⏰

なぜこれが役立つのか：

クライアント別のフォルダでセッションのメモやフォローアップを管理

統合されたセッションタイマーで、忙しい日も時間厳守

オールインワンの構造で、プロフェッショナルな記録を簡単に維持

🔑 理想的なユーザー：クライアントのケアを管理するセラピスト、カウンセラー、ウェルネスコーチ。

14. アイゼンハワーマトリックスやることリストテンプレート

「アイゼンハワーマトリックス To Do リスト」テンプレートは、優先順位付けを明確にするために作成されています。チェックボックス付きのシンプルなテーブルレイアウトで、タスクを重要度に応じてすばやく分類できます。

この Notion テンプレートには、期日、ステータス、プロジェクトタグ用のフィールドも組み込まれています。すべての詳細が記録されるため、やること、スケジュール、委任、削除の決定を瞬時に行うことができます。

リンクされたデータベースにより、タスクの追跡が簡単になり、プロジェクトの概要をいつでも明確に把握することができます。

なぜこれが役立つのか：

四象限分類によるソートで意思決定を迅速化

重要度と緊急度を明確に表示して、タスクの負担を軽減

構造化されたグループ分けで、価値の低いタスクを一目で確認

🔑 対象：起業家、マネージャー、または多忙な意思決定者

個人使用のための無料の Notion ToDo リストテンプレート

15. グラフ付き個人用 To Do リストテンプレート

グラフ付き個人用 To Do リスト テンプレートは、メトリクスを視覚化したいタスクマネージャー向けです。このテンプレートでは、円グラフと棒グラフでタスクのステータスと進捗状況を確認できます。

ToDo リストにタスクをリアルタイムで追加、編集できます。タスクについて質問がある場合や、特に手間のかかるタスクをマークしたい場合は、その詳細を直接追加してください。また、ステータスを簡単に追跡できるカンバンボードも備わっています。

なぜこれが役立つのか：

組み込みの説明とリソースページで、より迅速に追跡を開始しましょう。

要約されたカンバンボードで優先度とタスクの詳細を把握

各進捗メトリクス専用のステータステーブルで、タスクの完了傾向を詳しく確認できます。

🔑 理想的なユーザー：データに基づく結果を重視するアナリストや生産性を重視する方。

16. レシピリストテンプレート

食材のリストを何度もスクロールするよりも、料理に集中したいとお考えですか？その場合は、レシピリスト テンプレートが最適です。

この Notion テンプレートには、料理の種類やコースなどの重要なデータフィールドがあり、料理を分類するのに役立ちます。さらに、メニューの計画、調理時間、食材の追跡にも役立ちます。

また、食事に関するタグや平均評価も表示されるため、意思決定も簡単になります。

なぜこれが役立つのか：

料理やコースのタグで、メニューを数秒で整理

調理時間のフィルターで食事プランをスピードアップ

ダイエットと評価のフィールドで、レシピを簡単に選択

🔑 理想的なユーザー：ホームシェフ、フードブロガー、レシピのコレクションを増やしている方。

17. 食料品買い物リストテンプレート

備蓄用品の買いだめを計画している方には、食料品買い物リストテンプレートが一度に買い物を済ませるのに役立ちます。

このテンプレートは、組み込みの食事プランと在庫テーブルで整理整頓に役立ちます。毎週の食事をプランし、食材をパントリー在庫にリンクすると、不足している食材が自動的に買い物リストに追加されます。

さらに、専用のカートリストにより、各アイテムが販売されている店舗を追跡し、地図上に表示することもできます。全体として、このテンプレートは、食料品の買い物プロセスを簡素化し、整理するのに役立ちます。

なぜこれが役立つのか：

最後に注文したデータフィールドで消費量をタブで管理

店舗マップ付きのカートビューで、食料品の買い物を最適化

食事プランの統合機能で、毎週の買い物プランを簡単に立てられます。

🔑 理想的なユーザー：忙しいご家族、レストランの調達チーム、事前に食事の準備をする方。

18. 朝の To Do リスト 4:30～6:30 テンプレート

早起きの人向けに設計されたこの「モーニング To Do リスト 4:30～6:30 テンプレート」は、1 日のフローを意図的にスタートさせるのに最適です。澄んだ空と太陽のカバー画像で始まり、1 日のルーティーンにエネルギーを与えることができます。

さらに、朝のエクササイズから朝食の習慣まで、あらゆる項目を網羅したチェックボックスも備わっています。このテンプレートは、さまざまな習慣や時間帯に合わせてカスタマイズできるため、頭の中を整理し、意思決定の疲労を回避するのに最適です。

なぜこれが役立つのか：

ポジティブで親しみやすいテーマで、朝を活気あるスタートに

更新が簡単なチェックリストオプションで、健康的な習慣を身につけましょう。

事前定義された活動シーケンスで意思決定の疲労を軽減します。

🔑 対象：起業家、フィットネス愛好家、または朝のルーティンにこだわる人。

高度な Notion ToDo リストテンプレート

19. 究極の To Do リストテンプレート

タスクの概要だけにとどまらない機能をお探しなら、Ultimate To-Do List テンプレートが Notion ワークスペースにぴったりです。このテンプレートのメイントスクセクションでは、優先度やタスクカテゴリ、リンクされているサブタスク、進捗状況など、あらゆる情報を一元的に管理できます。

このテンプレートでは、左ペインに付箋メモを使用して、クイックチェックリストを作成できます。また、サブタスクの詳細や期限切れのアクティビティを確認するための専用セクションも備わっています。

なぜこれが役立つのか：

スケーラブルなリストデザインで、大量のワークフローを管理

ToDo を、カテゴリ、緊急度、重要度で分類して、タスクとサブタスクに分割します。

未処理または期限切れのアイテムを、期限切れの要約ペインで簡単に追跡できます。

🔑 理想的なユーザー：複数の優先度と複雑なスケジュールを抱えるプロジェクトリーダーやパワーユーザー。

20. アドバンス To Do リストテンプレート

Advance To-Do List テンプレートは、より詳細なアプローチを採用したもう 1 つのソリューションです。専用のセクションではなく、タスクをさまざまなタブに整理します。

そのメインテーブルには、タグや優先度など、関連するすべてのタスク情報が記録されます。さらに、このテンプレートには、完了したアクティビティやプロジェクト固有のアクティビティ用のタブも備わっています。ワンクリックで新しいタスクやプロジェクトを追加し、優先度、ステータス、タイプごとにタスクを表示することができます。

なぜこれが役立つのか：

タブ付きフォーマットで、プロジェクト間の依存関係を簡単にビュー

専用のアーカイブで完了した仕事を分類し、レポート作成を迅速化

組み込みの進捗フィールドで、進行中の優先度を最適化

🔑 理想的なユーザー：多面的なワークフローを扱うプロジェクトマネージャー、コンサルタント、生産性オタクの方。

Notion の制限

確かに、Notion は豊富なテンプレートを提供していますが、欠点がないわけではありません。タスク管理ソフトウェアとして使用することを決定する前に、以下の制限事項をご確認ください。

定期的なタスクのサポートは限定的： 多くのユーザーは、Notion で定期的なタスクを設定するのが面倒だと感じています。そのため、長期のプロジェクトには不向きである可能性があります。

大容量のコンテンツに関するパフォーマンスの問題： 容量の大きいコンテンツや複雑な Notion データベースを処理する場合、プラットフォームの反応が遅くなったり、応答しなくなったりする場合があります。

モバイルアプリの制限事項： モバイルバージョンにはデスクトップの機能がいくつか欠けており、生産性を重視するユーザーには使いにくいかもしれません。

自動化と統合に制限あり： 他のツールと比較すると、Notion は組み込みの自動化機能とサードパーティの統合機能が限られています。

学習曲線が急： タスクシステムのカスタマイズや、Notion のダッシュボードなどの高度な機能の使用には時間がかかる場合があります。

Notion テンプレートの代替品

徹底したシームレスなタスクの完了が必要な場合は、Notion は最適ではないかもしれません。

Notion の代替ツールをお探しなら、カスタマイズ、タスク追跡、AI による生産性という点で、ClickUp がトップクラスの選択肢であることにすぐに気付くでしょう。

G2 ユーザーによるClickUp に関するコメントをご紹介します。

2年間Notionに苦労してきたが、数秒で自動化を設定できる機能は画期的だった。ClickUpは、複数のサブスクリプション（Loom、Slack、Notion）を置き換え、専用のリスト、フォルダ、ドキュメントを備えた整理されたシステムを提供しながら、一から構築する必要がない。すべてが自然に整理されており、これまでワークスペースのメンテナンスに費やしていた時間を節約でき、実際のクライアントのプロジェクトにより多くの時間を割けるようになった。

2年間Notionに苦労してきたが、数秒で自動化を設定できる機能は画期的だった。ClickUpは、複数のサブスクリプション（Loom、Slack、Notion）を置き換え、一から構築する必要のない、専用のリスト、フォルダ、ドキュメントを備えた整理されたシステムを提供している。すべてが自然に整理されており、これまでワークスペースのメンテナンスに費やしていた時間を節約でき、実際のクライアントのプロジェクトにより多くの時間を割けるようになった。

それでは、ClickUp の無料ToDo リストテンプレートが、仕事やプライベートで Notion を瞬く間に凌ぐ機能について詳しくご紹介しましょう。

1. ClickUp 基本 To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp ベーシック To Do リストテンプレートで、すべてのタスクを作成、デリゲート、完了しましょう。

やることリストを片づけたい？ClickUp ベーシック To Do リストテンプレートは、入力、プランニング、完了のすべてができる、シンプルなランチャーです。開始日、期限、担当者、優先度リストなど、カスタマイズ可能なこのテンプレートは、集中して仕事に取り組む日に最適です。

各タスクには、詳細な説明を入力できるスペースと、チームの集中力と予算管理に役立つ時間追跡機能が組み込まれています。

なぜこれが役立つのか：

フラグを立てやすい、集中力が必要なタスクに明確な優先度を設定

見積もり時間で作業負荷と期待値を管理

付属のボードビューを使用して、ステータスごとにタスクを追跡

カスタムタグを使用して、すべてのプロジェクトや活動を整理整頓しましょう。

🔑 理想的なユーザー：タスクを整理して期限を確実に守りたい個人、フリーランサー、チーム。

2. ClickUp デイリー To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「毎日の To Do リストテンプレート」でモチベーションを維持し、ルーティンを順調に進めましょう。

既存のルーティンを最適化したい場合は、ClickUp の「毎日の To Do リストテンプレート」が最適です。午前、午後、夕方のルーティン用に事前に設計されたサブタスクにより、健康的な習慣を確実に維持することができます。

自動リマインダーと進捗の更新により、予定を順守しやすくなります。さらに、このテンプレートには、幸せ、仕事、雑用など、行動に焦点を当てるための絵文字が満載のカテゴリも用意されています。

なぜこれが役立つのか：

組み込みの連続使用カウンターで一貫性を追跡し、毎日の習慣を強化

組み込みの場所タグで準備や移動の時間をプランニング

AI 搭載の説明機能で、プロジェクトごとにルーティンをカスタマイズ

🔑 理想的なユーザー：習慣トラッカー、毎日のタスクプランナー、学生、および構造化されながら柔軟な日常的なタスク管理を望むリモートワーカー。

📮 ClickUp Insight：あなたの ToDo リストはうまく機能していると思いますか？もう一度考えてみてください。当社のアンケートによると、76% のプロフェッショナルは、タスク管理に独自の優先順位付けシステムを使用しています。しかし、最近の調査では、65% の労働者は、効果的な優先順位付けを行わず、価値の高いタスクよりも簡単に成果が得られるタスクに集中する傾向があることが明らかになっています。 ClickUp のタスク優先度は、複雑なプロジェクトを視覚化し、取り組む方法を変革し、重要なタスクを簡単に強調表示します。ClickUp の AI 搭載ワークフローとカスタム優先度フラグにより、まず何に取り組むべきかが常にわかります。

3. ClickUp カレンダー To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のカレンダー To Do リストテンプレートで、ミーティングの依頼や予定されている議論を効率化しましょう。

予定外のタスクや突然のミーティングに苦労していませんか？ClickUp カレンダー To Do リストテンプレートを使用すると、議論を簡素化し、より適切にスケジュールすることができます。このテンプレートは、役割やタスクのカテゴリを鮮やかな色のコードで強調表示する複数のカレンダービューが特徴です。

詳細、名前、時間などを確認できるスケジュールダッシュボードも備わっているので、よりスマートな準備が可能です。さらに、このテンプレートには、ユーザーがアジェンダ項目と優先度を記入してリクエストを送信できるミーティングリクエストフォームも付属しています。

なぜこれが役立つのか：

参照文書を添付できるフィールドを使用して、円滑で建設的なディスカッションを維持しましょう。

自動化された電子メール通信で、ミーティングに即座に対応

Zoom とネイティブ統合された電子メール招待状とミーティングリンクを送信

ミーティングリクエストビューを使用して、今後のミーティングや、ミーティングまでに完了する必要のあるタスクを追跡しましょう。

🔑 理想的なユーザー：プロジェクトリーダー、エグゼクティブアシスタント、クライアント対応チームなど、大量のミーティングを管理し、あらゆる詳細を簡単に整理できるツールを必要とする方。

💡 プロのヒント： ClickUp のカレンダービューを最大限に活用する方法について、簡単な説明を用意しました。こちらでご覧ください 👇。

4. ClickUp 仕事用 To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の仕事用 To Do リストテンプレートを使用して、繰り返される優先度の高い仕事を把握し、スケジュールを効率化しましょう。

ClickUp Work To-Do List Templateは、チームが仕事特有のタスクを効率化するためのキックスターターツールです。タスクの頻度から連絡先情報まで、5 つ以上のデータフィールドを用意しており、よりカスタマイズされたワークフローを実現します。

このテンプレートには、マネージャーが予算管理や販売追跡などの長期的な目標を推進するための、月別および週別のカレンダービューも備わっています。さらに、柔軟なタスクステータスとメモセクションにより、進捗状況の確認や重要なコミュニケーションを一元化できます。

なぜこれが役立つのか：

重要なメモやリソースなどのカスタム属性でタスクにコンテキストを追加

タスクリストビューで、すべての ToDo リストを 1 か所で表示して、プランニングと追跡を簡単に

ステータスやタイプが変更されたときに、適切な部門にタスクを振り分ける自動化機能で、タスクを効率化しましょう。

🔑 理想的なユーザー：定期的なタスクや期限のあるタスクを管理するマーケティングチーム、プロジェクトマネージャー、オペレーションリーダー。

💡 プロのヒント：ClickUp Brain を使用すると、仕事の To Do リストを簡単に管理できます。以下の機能を利用できます。 ToDo アイテムのタスクやサブタスクを作成しましょう。必要なことを記述するだけで、選択したリストに追加されます。

長くて複雑なタスクを要約して、やるべきことを一目で把握できるようにします。

特定のタスク、期限切れのアイテム、または自分に割り当てられたタスクを見つけることができます。さらに、優先度、期日、ステータスに基づいて、ToDo リストをフィルタリングして整理することもできます。

ToDo リストにリマインダーを設定して、締め切りを逃すことのないようにしましょう。 ClickUp Brain を使用して、今後のプロジェクトのブレインストーミング、プランニング、タスク作成を行いましょう。

5. ClickUp のアクティビティリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のアクティビティリストテンプレートを使用して、あらゆる規模のプロジェクトやアクティビティを作成、順序付け、実行しましょう。

現在の作業負荷に加えて、新しいプロジェクトが予定されていますか？ClickUp のアクティビティリストテンプレートは、そんな負担を軽減するために作られました。タスクテンプレートとして、迅速にサブタスクとしてプランされたアクティビティのリストがすべて含まれています。

品質管理に重点を置いているチーム向けに、このテンプレートには、タスクを閉じる前に全員が完了しなければならない、追加しやすいチェックリストが含まれています。最大のメリットは、次のステップがわからない場合は、「サブタスクを提案」をクリックするだけで、AI がアクションプランの草案を作成してくれることです。

なぜこれが役立つのか：

あらかじめ定義されたタスクの依存関係を利用して、仕事を効率的に順番に並べ替えましょう。

すべてのサブタスクに自動的にリンクされる完了進捗バーで、進捗状況をリアルタイムで確認できます。

アクティビティバーとコメントセクションを使用して、チームメンバーに最新情報やフィードバックを追加できます。

🔑 最適なユーザー： QA チーム、スプリントマネージャー、または厳しいタイムラインの中で複数の成果物を処理しなければならない、ペースの速い運用チーム。

6. ClickUp のタスク管理テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp タスク管理テンプレートを使用して、作業負荷をプランニングし、プロジェクトの概要をすばやく把握し、あらゆるタスクリソースを保存しましょう。

ClickUp のタスク管理テンプレートは、アイデア、アクションアイテム、バックログを別々のリストに分類して努力を分割し、優先順位付けも容易にします。

すべてのビューとリストには、ボトルネックを再確認し、勢いを追跡するためのリアルタイムの進捗バーが付いています。さらに、作成したすべてのドキュメントは専用のビューに自動的に追加されるため、タスクの追跡と最新情報や更新情報を非常に簡単に統合することができます。

なぜこれが役立つのか：

割り当て済みおよび未割り当てのタスクを円グラフで分析して、チームのキャパシティを一目で把握

概要セクションに組み込まれた AI 搭載の ClickUp Brain により、毎日のプロジェクト要約を常に把握できます。

アクセスしやすいブックマークと埋め込みドキュメントで、作業スペースを整理し、洞察を即座に取得

🔑 最適なユーザー： 複数のプロジェクトを同時に進行し、コマンドセンタースタイルのタスクビューを求めるチームリーダー、部門横断的なマネージャー、業務責任者。

7. ClickUp 移動可能な To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「引っ越し To Do リストテンプレート」を使えば、荷造りや荷物の積み込みから新しい家での生活開始まで、チェックリストの項目をすべてチェックすることができます。

引っ越し当日に何か忘れ物がないか心配ではありませんか？ClickUp の引っ越し用 To Do リストテンプレートを使えば、そんな心配は不要です。ボードビューでは、すべてのオブジェクト、アクティビティ、部屋が一覧表示されるため、操作も非常に簡単です。

このテンプレートには、日付と担当者フィールドも備わっているので、チームの作業負荷のバランスを調整しなければならないプロの引っ越し業者にも最適です。また、すべてをデジタルでプランする家族にもぴったりのテンプレートです。

なぜこれが役立つのか：

部屋、数量、条件などを記録できるアイテムごとの在庫フィールドを使用して、梱包から引っ越し後の整理まで、引っ越しのあらゆるフェーズをプランニングしましょう。

スイッチの電源を切る、業者への支払いを済ませる、鍵を返すなどのリマインダーを設定し、デバイスや電子メールにアラートを表示させることができます。

すべてのアイテムに添付できるコメントカスタムフィールドを使用して、取り扱い上の注意や特別な要望を文書化しましょう。

🔑 最適なユーザー：引越しをするご家族、引越しの専門家、または家のセットアップチェックリストを最初から最後まで管理する方。

💡 プロのヒント： タスク管理にカンバンボードを初めてご利用ですか？ご心配なく。必要な情報をすべてご紹介するビデオガイドをご用意しています。

8. ClickUp バケットリストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のバケットリストテンプレートを使って、夢の体験を計画的な冒険に変え、混乱を排除しましょう。

ClickUp のバケットリストテンプレートは、あなたがいつも夢見てきた体験を、混乱なくプランするための、あらかじめデザインされたスペースです。あなたの願望が雑然とした中で失われてしまう前に、食べ物やアクティビティなどのカテゴリ別に整理するのに役立ちます。

このテンプレートには、旅行、娯楽、人間関係、精神的な目標などのサブカテゴリも含まれています。

さらに、各体験を優先度で評価することができるので、最初に集中すべきことを選択することができます。

なぜこれが役立つのか：

大陸別、人別のバケットリストビューで目標を視覚化

旅行の写真を保存できる組み込みのカスタムフィールドで、ハイライトを再現

AI による自動化機能により、達成した目標をリストから削除すると、パーソナライズされた提案が追加されるため、バケットリストの目標を常に最新の状態に保つことができます。

🔑 最適なユーザー： 旅行者、目標志向のカップル、デジタルプランナー、夢を実現可能なプランに変える人。

9. ClickUp クラス課題 To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「授業の課題 To Do リストテンプレート」を使って、すべてのコース、クイズ、章を先取りしましょう。

授業、小テスト、締め切りで忙殺されていますか？ClickUpの「授業の課題 ToDo リストテンプレート」は、学期中の頼もしい味方です。春と秋の両方にすぐに使えるフォルダが用意されており、簡単に操作できます。

このテンプレートには、スペイン語、歴史、地質学、地球科学、コンピュータなど、テーマ別のリストも用意されており、それぞれ、あらかじめ入力済みのカスタマイズ可能な課題が記載されています。

このテンプレートの最大の魅力は、各タスクの所要時間、その価値、関連書籍のリンク、関連章のマークを記録できることです。

なぜこれが役立つのか：

どの科目が完了、必修、選択科目であるかを表示する学位プランビューで、キャリアとクレジットをスマートにプランニングしましょう。

プライベートで安全な共有リンクを使って、勉強グループ間でフィードバックやヒントを簡単に交換できます。

ワンクリックでテーマ別のドキュメントビューにアクセスして、外出先でもメモを取ることができます。

🔑 おすすめ： すべての科目と学期で効率的にタスクを管理したい大学生。

🔍 ご存じでしたか？MIT は、アーチェリー、フェンシング、ピストル、セーリングのコースを修了した学生に海賊の認定証を発行しています。体育のチェックリストのレベルアップにぴったりですね！

10. ClickUp Getting Things Done テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「Getting Things Done」テンプレートを使用して、プランを最適化し、手間なく行動に移しましょう。

プランニングから実際の行動に移りたいとお考えですか？ClickUpの「Getting Things Done」テンプレートは、勢いを加速させるために作成された、すぐに使えるフォルダです。

このツールの最も効果的な点は、仕事や家庭でのタスク、デリゲート済みのアイテム、進行中のプロジェクト、財務など、あらゆるコンテキストを網羅するカスタムフィールドです。

アクションファーストの考え方が初めてですか？この「Getting Things Done（GTD）」テンプレートには、クイックスタートガイド、チュートリアルビデオ、ピン留めされたタスクが含まれており、簡単にすぐにアクセスできます。不必要な遅延や頭の中が混乱する状況を解消するのに非常に役立ちます。

なぜこれが役立つのか：

タスクの受信トレイに届いたものを、情報管理方法に関するルールをハイライト表示して、分類し、対応しましょう。

作成と同時に、努力の評価をリッカート尺度で評価して、ToDo リストをよりスマートにプランニングしましょう。

ウィークリーレビュービューで、プロジェクトを明確にし、遅れを取り戻し、創造的に推進しましょう。

🔑 理想的なユーザー： GTD ファン、生産性オタク、ストレスを減らして金曜日までに仕事をより多くこなしたい人。

💡 プロのヒント：ClickUp のカスタムステータス「やること」、「進行中」、「完了」などを使って、目標の進捗状況を追跡しましょう。

ClickUp でタスクの完了を簡単に

Notion の To Do リストテンプレートは、未完了のタスクを片付けるための確かなスタート地点です。適切なタスクテンプレートを使用することで、仕事、そしておそらく人生全体が整理整頓され、効率的になるかもしれません。

当社がご紹介した無料の Notion テンプレートからお選びいただければ、間違いありません。しかし、ClickUp の高度な視覚化機能と直感的なタスク追跡機能で、非常に整理されたタスク管理ができるのに、なぜ基本的なチェックリストにこだわる必要があるのでしょうか？

ClickUp は、包括的なタスク管理、AI 搭載のタスク要約、コンテンツの即時生成、カスタマイズ可能な分析機能も備えています。さらに、すべての機能は、あらゆるツールやテンプレートからアクセス可能です。

タスクのチェック方法をレベルアップする準備はできましたか？今すぐClickUp に登録しましょう！