Slackアプリディレクトリから厳選！人気のアプリ20選

チームリーダーはツールの切り替えに苦労し、IT管理者は統合リクエストに追われ、生産性のプロでさえアプリの過剰利用や非効率なワークフローに悩まされています。
適切なSlackアプリがチームのパフォーマンスを大幅に向上させることはわかっているが、一つひとつ試す時間など誰にあるだろうか？
私たちは、そのお手伝いをします。面倒な作業は私たちが引き受け、実際にワークフローを円滑にし、コミュニケーションを迅速化し、チームの仕事をより意図的なものにする人気のSlackアプリを厳選しました。
Slackプロジェクト管理から投票機能、自動化まで、あらゆるニーズに対応するリストがここに揃っています。
⭐️ 特典： 生産性低下によりビジネスに年間約2.5兆ドルの損失をもたらす「ツール税」にうんざりしていませんか？ 世界初の統合型AIワークスペース、ClickUpをお試しください。チャット、ワークフロー、リスト、ナレッジ、連携アプリ、AIツールがすべて一箇所に集約される場所です。仕事の分散化は過去のものにしましょう。
Slackアプリディレクトリ人気トップ20アプリ 一覧
アプリディレクトリから最適なSlackアプリを簡単に見つけられる並列比較表をご用意しました。これでSlackを効果的に活用できます。
|ツール*
|主な機能
|おすすめ
|価格*
|ClickUp
|バーチャルミーティングの参加者を自動マッチング、Slack経由での新入社員オンボーディング、定期的な自己紹介やチーム儀式をスケジュール
|プロジェクト＆タスク管理、スタートアップ、リモートチーム、企業向け
|Freeプランあり；企業向けカスタム価格設定
|ドーナツ
|Slack内でプログラムやジャーニーを立ち上げ、社内ネットワークやコミュニティを構築しましょう
|従業員エンゲージメントと企業文化
|Free Forever；有料プランはユーザーあたり月額74ドルから
|Polly
|数秒でSlackネイティブの投票を作成し、匿名でチームのフィードバックを収集。Slackを離れることなく即時結果を確認できます。
|アンケート＆チーム投票
|無料；有料プランは月額12ドルから
|Loom
|Slackでビデオ更新を記録・共有し、ビデオスレッドに直接埋め込み、LoomビデオのリクエストやコメントをSlackから行えます
|非同期コミュニケーション
|Free；有料プランは月額15ドルから
|GitHub
|プルリクエストやコミットのアラートを受け取り、リポジトリの更新を購読し、自分に割り当てられた問題の通知を受け取ろう
|開発チーム
|30日間の無料試用版；有料プランは月額4ドルから
|Jira
|Slackから新規チケットを作成し、問題ステータスのリアルタイム更新を取得し、SlackスレッドをJira問題にリンクできます
|問題追跡と開発チーム
|Free Forever；有料プランは月額7.53ドルから
|Zapier
|Slackメッセージからワークフローをトリガーし、5,000以上のアプリとSlackを接続させ、コードなしで手動タスクを自動化しましょう。
|自動化
|Free Forever；有料プランは月額20.99ドルから
|Simple Poll
|Slack内で直接、迅速かつ軽量な投票を作成し、匿名回答を有効化し、定期的な投票の設定ができます
|チームの迅速な意思決定
|無料；有料プランは月額59ドルから
|Postman
|Slack内でAPIテスト結果を取得、Postmanモニタリングアラートを受信、APIコレクションと変更内容の共同作業を実現
|API & DevOpsチーム
|無料；有料プランは月額19ドルから
|Google カレンダー
|今後のミーティングリマインダーを受け取り、ミーティング中はSlackステータスを自動更新し、SlackからZoom/Meet通話を即座に参加できます
|ミーティング管理
|Free Forever
|Deel
|契約書が署名された際にSlackへ通知、新規請求書のアラート受信、給与計算やオンボーディング活動の追跡が可能に
|人事、給与計算、コンプライアンス
|無料；有料プランは月額49ドルから
|Stripe
|支払いのリアルタイムSlack通知、失敗した請求や返金の追跡、新規サブスクリプションの監視を実現
|財務とSaaS課金
|カスタム価格設定
|Figma
|Slack内でデザインをプレビューし、新しいコメントや編集の通知を受け取り、デザインの進捗状況を常に把握できます。
|デザインチームとプロダクトチーム
|無料；有料プランは月額5ドルから
|HubSpot
|Slackでリードやチケットの更新情報を取得し、メンバーを割り当て、CRM活動の要約をビューできます。
|営業とCRM
|有料プランは3席で月額890ドルから
|Box
|SlackからBoxへファイルをアップロード、共有されたBoxファイルをプレビュー、ファイル操作の通知を受け取れます
|ファイル管理
|有料プランは1ユーザーあたり月額18ドルから
|MailChimp
|Slackでキャンペーンステータス更新情報を取得し、自動化完了をビューし、購読者リストの変更を追跡する
|電子メールマーケティングチーム
|Free；有料プランは月額13ドルから
|Intercom
|新規リードやチャットメッセージ到着時に通知を受け取り、Slack経由で顧客に返信し、解決後の会話要約を確認できます
|サポートおよび営業チーム
|14日間無料試用版；有料プランは月額39ドル/席から
|Greetbot
|新規Slackメンバーへの自動歓迎メッセージ、オンボーディングメッセージのカスタム、フォローアップのリマインダーやリマインダー送信を実現します。
|オンボーディングと文化
|無料；有料プランは月額49ドルから
|Otter.ai
|Zoom/Teams/Slackのミーティングを自動文字起こしし、要約をSlackで配信。キーワードアラートを設定すれば、特定の用語がメンションされた際に通知を受け取れます。
|ミーティングメモとドキュメント
|無料；有料プランは月額16.99ドルから
|Typeform
|回答やリード情報をSlackに送信し、メッセージのコンテンツやフォーマットをカスタマイズして、営業やサポートチームに即時通知できます。
|フォームとリードジェネレーション
|有料プランは月額29ドルから
Slackアプリディレクトリとは？
Slack App Directory（別名Slack Marketplace）は、ユーザーがSlackの機能を拡張するアプリの範囲から連携ツールを発見・インストール・管理できる中核的なhubです。
2015年12月に150以上の連携機能で開始され、現在では2,600以上のすぐに使えるアプリに成長しています。
アプリの追加は驚くほど簡単です。Slackインターフェースを開くか、ブラウザでSlackのアプリディレクトリにアクセスしてください。数回のクリックで設定完了です。
以下の機能に対応したSlack連携アプリが見つかります：
- 生産性向上ツール
- タスク管理とプロジェクトプランソフトウェア
- 人事・社内ツール
- ボットと/AIアシスタント
- 開発者ツールと統合機能
- ファイルストレージ／管理ソフトウェア
- 自動化とワークフローエージェント
- その他のカテゴリには、コミュニケーション、分析、カスタマーサポート、財務などが含まれます。
チームのサイズや業務内容に関わらず、ぴったり合うアプリが見つかります。
📮 チームがSlackを見直す理由：ClickUpが4,000人以上のプロフェッショナルを対象に実施したアンケートで共通の問題が判明しました。チャットと仕事が分離すると連携が損なわれるのです。ClickUp Chatが提供する、より接続された連携アプローチをご覧ください。
Slackアプリディレクトリの使い方
Slackワークスペースに直接アプリを追加することで生産性を向上させられます。Slack内でアプリを検索・インストールする簡単な手順をご紹介します：
1. デスクトップまたはブラウザで Slack を開く
2. 左サイドバーの「もっと見る」をクリック
3. 「自動化」を選択し、「アプリ」をクリックしてください。
4. これによりSlack内のアプリディレクトリが開きます。slack.com/appsに直接アクセスすることも可能です。
5. 検索バーで特定のアプリを探すか、カテゴリ別に閲覧してください
6. インストールしたいアプリをクリックしてください
7. 「Slackに追加」ボタンをクリック
8. アプリが要求している許可を確認してください
9. インストールを完了するには「許可」をクリックしてください
10. インストールが制限されている場合は、「承認をリクエスト」をクリックし、メモを管理者へ送ってください。
11. 追加後、Slackに戻り、チャンネルやメッセージ内で直接使い始めましょう
一部のアプリでは、アカウントリンクやカスタム設定など追加のセットアップが必要になる場合があります。プロンプトに従えばすぐに利用開始できます。
🤟 OpenAIはSlackを愛用：ChatGPTの作成者たちでさえSlackのヘビーユーザーです。OpenAIチームは500万件以上のSlackメッセージを送信し、ワークスペースに70以上の連携機能を設定。顧客や同僚との協業にはSlack Connectチャンネルとハドルを日常的に活用しています。
📚 詳細はこちら：Slackボットをゼロから作成する方法
Slackアプリディレクトリから厳選！人気のアプリ20選
ClickUpにおけるソフトウェアのレビュー方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が真の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
Slackアプリディレクトリの使い方がわかったところで、あなたにぴったりの人気アプリを見つけましょう。
1. ClickUp（Slack内でのプロジェクト管理、タスク更新、チームコラボレーションに最適）
ClickUp、仕事のためのすべてアプリは、ClickUpとSlackを連携させることで、仕事の進捗管理を驚くほど簡単にします。
シンプルな /ClickUpスラッシュコマンドでタスク作成、更新確認、簡易コメント投稿が可能です。まるでプロジェクト作業スペース全体がSlackチャット内に統合されたような体験を実現します。
Slackのメッセージを、期日・優先度・担当者付きのタスクに変換できます。会話のフローを妨げずに、思いつきや気軽な依頼をアクションアイテム化するシンプルな方法です。
タスクが公開されると、ClickUpはリアルタイム通知でチームを同期状態に保ちます。ステータス変更、新規コメント、割り当て更新など、タスクが更新された瞬間にSlackアラートが届きます。
これらの更新情報は選択したSlackチャンネルに直接配信されるため、ClickUpを頻繁に確認しなくても全員が最新情報を把握できます。また、この連携はClickUp自動化ともシームレスに連携。タスクを「進行中」に移動したり、チームメンバーに割り当てたりといったワークフローを自動でトリガー可能です。
自動化によりルーチンステップが迅速化され、手動更新が減りワークスペースが円滑に稼働します。チームの連携を強化し、反復的な管理業務を削減する優れた方法です。
その方法が気になる方は、こちらのビデオをご覧ください 🔽
現代のコミュニケーションは完全に機能不全に陥っています。ClickUpの傑出した機能の一つが「ClickUp Chat」です。これはチームの内部メッセージングスペースであり、会話が常に仕事と紐づいた状態で維持されます。ClickUp Chatが優れているのは、あらゆる会話をワークスペースに集約する点です。ドキュメント、ホワイトボード、チャット、AIエージェントなどが全てClickUpの統合環境内に存在します。コンテキストの切り替えはもう不要です！
ClickUpはSlackの機能をすべて備え、さらに多くの可能性を秘めています。タスク、ドキュメント、目標と密接に連携し、ClickUp内で管理できます。チャットリンクをSlackに直接貼り付けることで、全員が文脈を把握した上で全体像を共有できます。
ClickUp ChatはClickUp Brainと連携することでさらに強力になります。AIパーソナルアシスタントに議論を要約する、タスクリストを作成する、または長いスレッドからの重要決定事項を抽出するように依頼できます。
多忙なSlackユーザーにとって、これはチャットにメッセージを投稿し、AIで明確なタスクや要約に変換し、リッチプレビューを使ってSlackチャンネルに簡単にリンクできることを意味します。
SlackとClickUpの比較において、この連携によりSlackとClickUpの統合環境が実現します。会話やタスク実行の利点を損なうことなく、両プラットフォームの優れた機能を同時に活用できます。
タスク作成、ワークフローの自動化、AI生成インサイトのアクセスなど、すべてがSlackとClickUp間でシームレスに同期します。
この統合はSlack APIとアクションもサポートしているため、Slackワークスペースはタスク作成・更新・コメント・チャットが自然に流れる中心hubとなり、チーム全体の生産性を向上させます。
💡 特典: ワークフローを音声で起動したい方へ、さらに：
- Slack、ClickUp、Google Drive、GitHub、OneDrive、SharePoint、そして接続済みの全アプリ＋ウェブ上の仕事コンテキストを、瞬時に直感的に検索
- Talk to Textを活用して、音声で質問し、指示し、仕事を執行しましょう。メッセージ送信やタスク割り当てなど、ハンズフリーでどこでも可能です。
- ChatGPT、Claude、GeminiなどのプレミアムAIモデルを、ClickUpワークスペースから直接活用
ClickUp Brain MAXを試そう——あなたの仕事を理解するAIスーパーアプリ。AIツールの乱立に別れを告げ、音声で仕事を片付け、ポリシー文書を作成し、チームメンバーにタスクを割り当てましょう。
ClickUpの主な機能
- 物事を完了させる会話：散らかったSlackスレッドとは異なり、ClickUpのコメントセクションでは、コメントを直接チームメンバーに割り当てられるため、フィードバックを集中させ、編集可能で、即座にアクションを起こせる状態に保ちます
- ClickUpと1,000以上のアプリを連携：* SlackからZoom、Google Driveまで、ClickUpはお気に入りのツールすべてと接続。すべてを一箇所で管理できます
- あらゆる情報を瞬時に検索：ClickUpの連携検索機能で、ワークスペースやサードパーティアプリ内のファイル・タスク・情報を、手間をかけずに素早く見つけられます
- 会話から素早くToDoをキャプチャ：* SlackメッセージをClickUpチェックリストに変換し、タスクを小さく分割して追跡可能なサブタスクに分解
- 進捗を一目で把握：ClickUpのドラッグ＆ドロップ式ダッシュボードでタスク・作業負荷・時間を監視し、迅速な意思決定を実現
- *フィードバックの追跡を容易に：ClickUp Clipsで画面を録画し、長いSlackスレッドを入力せずにタスクやアイデアを説明
- *メッセージを actionable な仕事に変換：Slackから直接ClickUpタスクを作成・更新。期日設定、チームメンバーの割り当て、優先度追加が可能です
- *全員のアイデアを結集：ClickUp Whiteboardsでプロジェクトをマップし、ワークフローを作成し、最高のアイデアにメモを付けましょう
ClickUpの制限事項
- ClickUp Chatへのアクセス権を持つClickUpワークスペースのみがSlackからのメッセージをインポートできます
- 豊富な機能のため、新規ユーザーは学習曲線が必要となる場合があります
ClickUpの価格
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)
実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーが言うように：
これはオールインワンのコントロールセンターとして機能します。すべてのキャンペーン、エスカレーション、プロセス改善、タスクが一箇所に集約され、カスタムビュー、自動化、ドキュメント、ダッシュボードを通じて接続します。散在するスプレッドシート、延々と続くSlackスレッド、孤立したツールに取って代わります。プラットフォームを離れることなく、タスクの所有権、SLAの達成状況、部門横断的なワークフローを簡単に監視できます。つまり、ClickUpは複数のチームや機能にわたる完全な可視性と制御を提供してくれるのです。
これはオールインワンのコントロールセンターとして機能します。すべてのキャンペーン、エスカレーション、プロセス改善、タスクが一箇所に集約され、カスタムビュー、自動化、ドキュメント、ダッシュボードを通じて接続します。散在するスプレッドシート、延々と続くSlackスレッド、サイロ化されたツールに取って代わります。プラットフォームを離れることなく、タスクの所有権、SLAの達成状況、部門横断的なワークフローを簡単に監視できます。つまり、ClickUpは複数のチームや機能にわたる完全な可視性と制御を提供してくれるのです。
💡 プロの秘訣： これらの便利なショートカットで、Slack上のClickUpを最大限に活用しましょう：
- /clickup new – Slackから直接、新しいClickUpタスクを即座に作成
- /clickup list – Slackを離れることなく、特定のClickUpリストのタスクのビューを表示
- /clickup find [タスク名またはID] – タスク名をIDで検索
- /clickup remind – Slack内で直接タスクリマインダーを設定し、フォローアップを効率化
2. Donut（チーム結束、新入社員のオンボーディング、楽しいSlack自己紹介による企業文化構築に最適）
Donutは分散チーム間で真の人間接続を育む軽量なSlackアプリです。新入社員の歓迎から部門横断的な気軽な交流促進まで、Donutはより強固な企業文化の構築を支援します。
その中核となる強みは、自動化された紹介、ピアメンターシッププログラム、進捗確認といった関係構築活動の自動化にあります。
人事担当者やチームリーダー向けに、Donutはインテリジェントなオンボーディングアシスタントとして機能します。従業員の役割や開始日に基づき、自己紹介のタイミング、リマインダー、チェックリストを自動調整。すべてがバックグラウンドで処理されるため、完全リモートセットアップでも誰も孤立感を感じることなく、スムーズなオンボーディングを実現します。
Donutの主な機能
- 誕生日や仕事記念日を、パーソナライズされたSlackメッセージでお祝いしましょう
- Donutのレポート作成機能で参加率とエンゲージメントを追跡し、人事部門がペアミーティングの実施数やプログラムの効果を把握できるようにします
- GoogleまたはOutlookカレンダー経由でDonutミーティングをスケジュールし、Slack内で直接Zoom/Teams通話を開始できます
ドーナツの制限リミット
- Slack Donutはチームのメンバーの情報にアクセスするため、特定の個人にとってプライバシー上の懸念が生じる可能性があります
ドーナツ型価格設定
- Free Forever
- スタンダードプラン: 月額74ドル
- プレミアム: 月額119ドル
- 企業: *カスタム
ドーナツ評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはDonutについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
このアプリはSlackへのインストールが簡単で、他の同僚とのミーティングややり取りを設定するためのプロンプトを提供します。また、何組が会合したか、誰が会話を開始したかについての要約も表示します。
このアプリはSlackへのインストールが簡単で、他の同僚とのミーティングややり取りを設定するためのプロンプトを提供します。また、何組が会合したか、誰が会話を開始したかについての要約も表示します。
🎉 豆知識：Donutの創設者たちは2016年、自ら「Slackこそが文化が生まれる場所だ」と実感したことからこのアプリを開発。チームビルディングが実際に機能する場を創り出したのです。
3. Polly（リアルタイムでの簡易投票、アンケート、チーム感情の把握に最適）
Pollyは、チームのワークフローを妨げずに即座にフィードバックを集められる便利なSlackアプリです。簡単なパルスチェック、ミーティング後のアンケート、チームの感情調査などを実施できます。
匿名回答と複数の質問フォーマットをサポートするPollyは、率直な意見の表明を促し、データに基づいた意思決定を支援します。
オンボーディングから振り返り、定期的なチームチェックインまで、フィードバックをワークフローの自然な一部に変えられます。スマートリマインダーや自動化などの機能により、アンケートへの参加率が向上します。
Pollyの主な機能
- ワードクラウドでチームの反応を可視化し、共通のテーマを見つけましょう
- 投票の有効期限を設定し、回答受付終了時に通知を受け取る
- 結果をCSVにエクスポート、またはGoogle スプレッドシートやAPIと同期して詳細な分析を可能にします
Pollyのリミット事項
- Pollyには一元化された分析ダッシュボードが欠如しているため、長期的な傾向の追跡や複数のアンケートの効率的な管理が困難です。
Pollyの価格設定
- Free
- 基本プラン: 月額12ドル
- Pro: 月額24ドル
- 企業: カスタム
Pollyの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (80件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (80件以上のレビュー)
実際のユーザーはPollyについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
Slackとのシームレスな連携が素晴らしいです。質問バンクを作成し、特定のチャンネルと共有できます。質問オプションが充実しているため、アンケートが可能な限り完了する形で、最大限のフィードバックを得ることができます。非常に使いやすく、実装も完璧です。ケースバイケースで利用していますが、徐々に週次利用の一部になりつつあります。
Slackとのシームレスな連携が素晴らしいです。質問バンクを作成し、特定のチャンネルと共有できます。質問オプションが充実しているため、アンケートが可能な限り完了するようにして、最大限のフィードバックを得ることができます。非常に使いやすく、実装も完璧です。ケースバイケースで利用していますが、徐々に週次利用の一部になりつつあります。
📮 ClickUpインサイト： 当社のアンケートによると、ナレッジワーカーは職場で1日平均6件の接続を維持しています。これは、確率的に、電子メール、チャット、プロジェクト管理ツールをまたいだ複数のやり取りを意味します。
すべての会話を一箇所に集約できたら？ClickUpなら可能です！プロジェクト、ナレッジ、チャットを統合したオールインワン仕事アプリ。AIがあなたとチームの仕事を高速化・効率化します。
👀 ご存知でしたか？ Slackという名称は実は「Searchable Log of All Communication and Knowledge（すべてのコミュニケーションと知識を検索可能なログ）」の頭文字を取ったもので、チームの会話をアーカイブするという中核的な目的を反映しています。
4. Loom（Slack内で共有される非同期ビデオメッセージや画面録画に最適）
Loomは、ライブミーティングなしで複雑なアイデアを視覚的に伝えることをチームに容易にします。ユーザーが画面・音声・カメラを即座に録画できるようにすることで、静的なSlackメッセージを動的なビデオ解説に変換します。
SlackツールキットにLoomを導入してビジネスメッセージングを簡素化する方法をご紹介します。長いメッセージスレッドを入力する代わりに、ビデオでメッセージや標準作業手順（SOP）、その他あらゆる内容を伝達しましょう。
ビデオはいつでもビューできるため、異なるタイムゾーンやワークスタイルに適した非同期ワークフローをサポートします。
Loomの主な機能
- Slackのスレッドをビデオに添付ファイル（またはその逆）し、特定のビジュアルコンテンツに関連付けた議論を維持しましょう
- 非同期のスタンドアップやデザインレビューを記録。チームメンバーは各自の都合に合わせて返信可能
- 誰かがあなたのLoomビデオをビュー、リアクション、またはコメントした際にSlackで通知を受け取る
Loomの制限事項
- SlackとLoomの連携では手動ログインが必要になる場合があります
Loomの価格
- スターター: Free
- ビジネス: 15ドル/ユーザー/月
- ビジネス＋AI: 月額20ドル/ユーザー
- 企業: カスタム
Loomの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (400件以上のレビュー)
実際のユーザーはLoomについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
リモート環境で仕事する際、問題点を説明するために電子メールやSlackメッセージを書くのは時間がかかります。Loomを使えば、問題点を説明するビデオをわずか数秒で録画でき、画面上で実際に問題を示すことも可能です。そこから、誰かが直接回答を録画して返すこともできます。本当に時間の節約になります！
リモート環境で仕事する際、問題点を説明するために電子メールやSlackメッセージを書くのは時間がかかります。Loomを使えば、問題点を説明するビデオをわずか数秒で録画でき、画面上で実際に問題を示すことも可能です。そこから、誰かが直接回答を録画して返すこともできます。本当に時間の節約になります！
💡 プロのコツ：Loomビデオの特定箇所（例：「1:23」）にリアクションやコメントを残し、そのタイムスタンプ付きメモを直接Slackで共有しましょう。フィードバックの明確化に役立つ便利な裏技です！
5. GitHub（コード更新やリポジトリ管理をSlack内で直接行いたいソフトウェア開発者に最適）
GitHubはコードの更新、会話、アクションをSlackワークスペースに直接取り込むことで、開発チームの連携と情報共有を促進します。リポジトリサブスクリプション機能を使えば、特定のGitHubリポジトリをフォローし、プルリクエストや問題など投稿するイベントを制御できるため、Slackチャンネルは集中力を保ちノイズのない状態を維持できます。
Slackで誰かがGitHubリンクを共有すると、ステータスやコメント、差分などの重要な情報が自動的に表示されます。これはGitHubとSlackによるプロジェクト管理の大きな利点です。
この統合では、リッチリンクプレビュー、複数リポジトリの可視性、および異なるプロジェクトからの更新を1か所で受け取るための問題リンク機能もサポートされています。
GitHubのベスト機能
- /github close [issue] や /github open [issue] などの Slack スラッシュコマンドで素早く操作を実行
- Slackの会話スレッドをGitHubの問題に添付ファイルとして添付して、文脈を保存しましょう
- Slackのワークフロービルダーで業務フローを自動化し、フォーム提出からGitHub問題作成をトリガーする
GitHubの制限事項
- 自分に関係のある通知（例：自分が割り当てられたプルリクエストのみ）だけに絞り込むのは簡単ではありません。
GitHubの価格
- 30日間の無料試用版
- Free
- チーム: $4/ユーザー/月
- 企業: *$21/ユーザー/月
GitHubの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (2000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (6000件以上のレビュー)
実際のユーザーはGitHubについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーが言うように：
GitHubとSlackを連携させたため、新しいプルリクエストに関するすべての更新情報がSlackに通知されます。
GitHubとSlackを連携させたため、新しいプルリクエストに関するすべての更新情報がSlackに通知されます。
6. Jira（問題追跡とアジャイルプロジェクト管理の更新情報がSlackにフローするのに最適）
Jiraは開発者や技術チーム向けのチームコミュニケーションアプリです。リアルタイムの問題通知、プロジェクト更新、Slack内での直接チケット作成機能により、全員の同期を保ちます。カスタマイズ可能な通知とプロジェクト単位のサブスクリプション機能により、チームは最も関連性の高い更新情報のみを受け取れます。
ユーザーはSlack内でJira課題IDをメンションすると、ステータス・担当者・タイトルなどの課題詳細を即座にプレビューできます。
さらに、Slackのワークフロービルダーに組み込まれたJiraテンプレートを使えば、技術知識のないチームメンバーでもシンプルなフォームから問題報告が可能。チーム全体のリクエスト処理を効率化します。
Jiraのベスト機能
- /jira create などのシンプルな Slack コマンドで、会話を即座に Jira 問題に変換
- SlackメッセージスレッドをJira問題に添付ファイルとして送信できるため、議論の文脈が保持されます
- Jira Service Management（Atlassian Assist経由）とシームレスに連携し、ITチームがヘルプデスクチケットを追跡するのを支援します。
Jiraの制限事項
- 注意深くフィルタリングしないと、大量の通知が届く可能性があります。アラート疲れを避けるため、Slackが受信すべきイベントを設定することが重要です。
Jiraの価格
- Free
- 標準プラン: 100ユーザーの場合、月額8.60ドル/ユーザー
- プレミアムプラン: 100ユーザーまで月額17ドル/ユーザー
- 企業: カスタム
Jiraの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (6000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (15000件以上のレビュー)
実際のユーザーはJiraについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーが言うように：
Jira用Slackコネクターは、Jiraの課題に関するリアルタイムの更新情報を関連するSlackチャンネルに直接配信することで、ワークフローの効率を大幅に向上させます。これにより、チームはJiraを頻繁に確認する必要なく、常に情報を把握できます。
Jira用Slackコネクターは、Jira問題のリアルタイム更新を関連Slackチャンネルに直接配信することで、ワークフロー効率を大幅に向上させます。これにより、チームはJiraを頻繁に確認しなくても最新情報を把握できます。
💡 プロのコツ: SlackのスレッドでJiraコメントを整理整頓する
Jiraの更新をSlackで個別メッセージとして送信する代わりに、自動化ルールを使用してSlackスレッドのタイムスタンプ（thread_ts）を取得し、その後のJiraコメントを同じスレッドに直接投稿できます。
例：
「問題作成時」に自動化ルールを使用し、Slack webhookへのダイレクトメッセージを送信し、{{webResponse.body.ts}}をカスタムJiraフィールドに保存する
「コメント追加時」に、別のルールでそのタイムスタンプを使用して元のスレッドに更新情報を投稿する
7. Zapier（Slackと数千のアプリに接続し、ワークフローを自動化するのに最適）
Zapierは自動化アプリであり、CRM、プロジェクト管理ツール、データベース、スプレッドシートなど5,000以上のアプリと連携可能にすることで、Slackの機能を拡張します。
プロジェクト管理にSlackを利用するチーム向けに、この連携機能によりカレンダーリマインダーの自動投稿、新規CRMリードの通知、顧客フォーム提出内容のスプレッドシートへの自動記録が可能になります。これにより、コードを書かずにSlackを多様なワークフローのコントロールセンターとして活用できます。
Zapierの主な機能
- SlackをGmailやOutlookと接続させ、Slackからテンプレート化された電子メールを送信したり、Google カレンダーの日次要約をチャンネルに自動投稿したりできます。
- Slackだけでは対応できない場合でも、ツール間のデータ処理を可能にするSlackのワークフロービルダーと接続しましょう。
- 一般的なツール間で実証済みの自動化を迅速に実現する、豊富な事前構築済みZapテンプレートのライブラリを提供します。
Zapierのリミット
- Zapトリガーは「メッセージ添付ファイル」（ボット応答やスラッシュコマンド出力など）を認識しません
Zapierの料金プラン
- Free
- Pro: 月額29.99ドル
- チーム: 月額103.50ドル
- 企業版：カスタム見積もり
Zapierの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (1300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3000件以上のレビュー)
実際のユーザーはZapierについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーが言うように：
Zapierを活用することで、より短時間で多くの仕事が完了できるようになりました。また、スタッフ一人ひとりのキャンペーンについて、手動で行う必要なくSlackリマインダーや電子メールを送信できるようになりました。
Zapierを活用することで、より短時間で多くの仕事をこなせるようになりました。また、スタッフ一人ひとりのキャンペーンについて、手動で行う必要なくSlackリマインダーや電子メールを送信できるようになりました。
8. Simple Poll（Slackで素早く投票を実施するのに最適）
Simple Pollは、シンプルな/pollコマンドでSlack内にネイティブ投票を実行可能にし、チームフィードバックをシームレスにします。同僚が投票するたびに、Simple Pollは最新の集計結果でメッセージを更新し、全員にリアルタイムの可視性を提供します。
選択したSlackチャンネルやグループDM内で円滑に投票を実施。文脈と関連性を維持します。匿名投票などのオプション機能により、特にデリケートな話題でも率直な意見が得られ、即時結果更新で全員の状況を把握できます。
Simple Pollの主な機能
- 繰り返しアンケート（毎日のスタンドアップ質問、週替わりランチメニューの選択など）をスケジュール設定すれば、毎回手動で作成する必要がなくなります
- 投票タイプに応じて、ユーザーを1票に制限するか複数選択を許可します（例：1つの選択肢を選ぶ vs. 「該当するものをすべて選択」）。
- 分析や記録管理のために必要に応じて投票データをエクスポートする
Simple Pollのリミット
- 投票結果のビューは投票終了まで確認できないため、リアルタイムでの議論が制限されます
Simple Pollの価格
- Free
- プレミアム: 月額59ドル（最大24名のメンバーまで）
- 企業: *カスタム
Simple Pollの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Simple Pollについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビュアーがこう述べています：
Slack内で簡単にアンケートを作成・送信できる点が気に入っています。チームイベントのプラン、プロジェクトの意見収集、特定ソフトウェアの経験者確認など、Simple Pollを使えば効果的なアンケートや調査をカスタムでき、チームの参加を促し意見を集められます。
Slack内で簡単にアンケートを作成・送信できる点が気に入っています。チームイベントのプラン、プロジェクトの意見収集、特定ソフトウェアの経験者確認など、Simple Pollを使えば効果的なアンケートや調査をカスタムでき、チームの参加を促し意見を収集できます。
9. Postman（Slack内でのAPI呼び出しとドキュメントの共有・監視に最適）
PostmanはAPIワークフローをSlackと連携させ、開発者、QA、サポートチームの連携を強化します。APIモニタリングの失敗やパフォーマンス低下時にはリアルタイムでアラートを送信するため、チームは即座に対応できます。
ネイティブのSlack Unfurls機能により、チームメンバーはリクエストやコレクションを共有し、エンドポイントや説明を即座にプレビューできるため、ドキュメントを掘り下げる必要がなくなります。Newmanやスラッシュコマンドを使用して、Slackから直接Postmanコレクションを実行することも可能です。オンデマンドテストやCIトリガー型ワークフローに最適です。
Postmanの主な機能
- APIドキュメントが更新された際にSlackチャンネルへ自動通知し、チームが常に最新バージョンを確認できるようにします
- CIの失敗や環境変数エラーが発生した際に、開発者に即座に通知する
- コレクションが公開、分岐、またはマージされた際にSlackで通知を受け取り、QAチームと開発チームがテスト準備状況を把握できるようにします。
Postmanのリミット
- Unfurlingは共有ワークスペースまたは公開ワークスペース内のPostman要素からのリンクにのみ機能し、プライベートまたは制限付きワークスペースでは機能しません
Postmanの価格
- Free
- 基本プラン: 19ドル/ユーザー/月
- プロフェッショナル版: 月額39ドル/ユーザー
- 企業: *カスタム
Postmanの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (1200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (400件以上のレビュー)
実際のユーザーはPostmanについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーがこう述べています：
インターフェースは非常に直感的で、同時に強力です（通常は難しいタスクです）。モニタリングツールは非常に便利で、Slack接続に加えて何も見逃しません。
インターフェースは非常に直感的で、同時に強力です（通常は難しいタスクです）。モニタリングツールは非常に便利で、Slack接続に加えて何も見逃しません。
🎉 豆知識：Postmanの「Echo」サービスを使えば、どんなリクエストも送信でき、即座に同じデータが返ってきます。デバッグ用のRESTエコーブースのようなものです！
📚 詳細はこちら：Slackでメッセージをスケジュールする方法
10. Google カレンダー（イベントリマインダーやSlack内でのスケジュール調整でチームの予定を同期するのに最適）
Google カレンダーのSlack連携で日々のスケジュール管理が簡素化されます。タブを切り替える代わりに、毎朝一日のアジェンダがSlackのダイレクトメッセージに直接送信されるため、コーヒーが効き始める前にその日の予定を把握できます。
リマインダー機能に加え、カレンダーに基づいてSlackステータスを自動更新。通話開始時にはSlackから直接「参加」をクリックするだけ。チャンネル全体を一括でイベントに招待することも可能です。
Google カレンダーの優れた機能
- /gcal コマンドや Slack ボタンを使って、カレンダーイベントを作成し、参加者を自動提案し、ミーティングを複数のカレンダー間で瞬時に同期させましょう。
- Slackでコマンドを入力するだけで、チームメンバーの空き状況を確認し、すぐに利用可能な時間帯や現在のスケジュールを受け取れます。
- ミーティング招待に「参加する／欠席する／未定」で直接返信し、キャンセルや日程変更のリアルタイム更新で最新情報を把握
Google カレンダーの制限事項
- 共有カレンダーは同期されない、または正しく表示されないことが多く、チャンネルレベルでの可視性が一貫しない
Google カレンダーの料金
- Free Forever
Google カレンダーの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: 4.8/5 (3000件以上のレビュー)
Google カレンダーについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
SlackとGoogle カレンダーの連携機能により、メンバーがミーティング中であることを自動的にチームに通知でき、時間管理と調整を最適化します。また「後で保存」機能など、後でメッセージやファイルを再確認する必要がある方に最適な機能も備えています。
SlackとGoogle カレンダーの連携機能により、メンバーがミーティング中であることを自動的にチームに通知でき、時間管理と調整を最適化します。また「後で保存」機能など、後でメッセージやファイルを再確認する必要がある方に最適な機能も備えています。
📚 詳細はこちら：Slackの長所と短所
11. Deel（Slackを活用したグローバルなオンボーディング、休暇申請、従業員エンゲージメントに最適なHRチーム向け）
Deelは主要な人事ワークフロー（オンボーディング、コミュニケーション、チーム管理）をSlackに直接統合することで、グローバルチームの管理負担を軽減します。入社初日から、新入社員は自動化されたウェルカムメッセージ、オンボーディングチェックリスト、最新情報を、チームが既にコミュニケーションを取っている場所で受け取れます。
管理者は組織チャートでチームの階層を即座に確認したり、Slack連携の称賛機能でチームの士気を高めたりできます。
Deelでは、契約内容の変更や現地ポリシーのリマインダーなど、自社プラットフォーム内でのアクションに基づいて、人事部門がSlackの更新をトリガーすることも可能です。
Deelのベスト機能
- Deelの1:1sを活用し、Slackダイレクトメッセージでマネージャーとチームの週次チェックインを簡単にスケジュール。ミーティングをカレンダーに直接同期できます。
- Deelのパルス Surveysを活用し、Slack内で絵文字ベースの簡易アンケートを通じて人事チームが従業員の感情を収集。結果は分析用に自動記録されます。
- DeelのSlack連携で、オンボーディング、時間追跡、従業員管理ツール間のワークフローを自動化
ドーナツの制限リミット
- この統合では詳細なフィルタリング機能を提供していません
Deelの価格設定
- Deel Engage: 従業員1人あたり月額20ドル
- 契約社員向け：月額49ドル（契約社員1名あたり）から
- EOR: 月額599ドルから
- Deel Global Payroll: 従業員1人あたり月額29ドル
- Deel US Payroll: カスタム価格設定
- 移民：カスタム 価格設定
Deelの評価とレビュー
- G2: 4.8/5 (8000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.8/5 (3000件以上のレビュー)
実際のユーザーはDeelについてどう評価しているのか？
G2のレビュアーが言うように：
Deel Assemble製品は、当社の報酬体系が競争力があり公平であると確信させてくれるため、私たちは心から気に入っています。また、Slackを通じた24時間365日のサポート体制も称賛に値します。
Deel Assemble製品は、当社の報酬体系が競争力があり公平であると確信させてくれたため、私たちはこの製品を心から気に入っています。また、Slackを通じた24時間365日のサポート体制も称賛に値します。
12. Stripe（Slack内でのリアルタイム支払い通知に最適な財務チーム向け）
StripeのSlack連携により、チームは重要な支払い関連の更新情報を確実に把握できます。新規サブスクリプション、決済失敗、返金処理など、Slackのリアルタイム通知で関係者に遅滞なく情報が伝達されます。
日々のプラン立案を支援するため、Stripeは売上総額、新規サブスクリプション、返金などの鍵となる収益メトリクスをまとめた朝のスナップショットを送信することも可能です。
Stripeの主な機能
- Slackに表示するStripeイベントを選択（例：高価値購入のみ、または決済失敗時のみ）し、チャンネルの情報を濃密に保ちつつ不要な混乱を回避しましょう。
- 特定のしきい値（課金失敗など）を超えた際にSlackのチームに通知するカスタムwebhookルールを設定する
- アップグレードや更新といった重要な顧客イベントについて、サポートチームと営業チームにリアルタイムで最新情報を共有し、連携を強化しましょう。
Stripeのリミット
- 通知機能にリミットされており、Slackから直接操作可能なインタラクティブアクション（例：返金や再試行）はサポートしていません。
Stripeの料金体系
- カスタム価格設定
Stripeの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (3000件以上のレビュー)
Stripeについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
Stripe Paymentsをしばらく使っていますが、何と言ってもそのシンプルさが際立っています。セットアップは迅速で、インターフェースは洗練され直感的で、すべてがスムーズに仕事します。支払い追跡、返金処理、あらゆる管理を単一のダッシュボードから行え、複雑なメニューやサポート記事を探る必要がありません。
Stripe Paymentsをしばらく使っていますが、何と言ってもそのシンプルさが際立っています。セットアップは迅速で、インターフェースは洗練され直感的で、すべてがスムーズに動作します。支払い追跡、返金処理、あらゆる管理を単一のダッシュボードから行え、複雑なメニューやサポート記事を探る必要がありません。
⚡ テンプレートアーカイブ:Freeプロジェクトコミュニケーションプランテンプレート
13. Figma（デザインワークフローをSlackと統合するデザインチームに最適）
Figmaは、重要なチャンネルへ更新を自動プッシュすることで、日常ワークフローにデザインコラボレーションを組み込みます。デザインチームは特定のファイルやプロジェクトのSlackチャンネルを購読できるため、プロジェクト管理と情報共有が容易になります。
更新情報を超えて、Slackの検索機能によりFigmaファイルに関連する過去の会話（以前のフィードバックやデザイン決定のスレッドなど）を簡単に見つけられます。
チームがFigmaプラグイン（デザインからコード変換や仕様書生成ツールなど）を利用している場合、出力を直接Slackに送信でき、開発者がすぐにコードに取り掛かることが可能です。
Figmaの主な機能
- Figmaファイルで誰かがコメント、更新、またはあなたをメンションした際に、Slackでリアルタイム通知を受け取れます
- Figmaの更新内容にSlack内で直接コメントし、その返信をファイルに同期させましょう
- Slackでプロトタイプリンクを共有し、リッチプレビューでデザイン進捗を非同期にレビュー・議論しましょう
Figmaのリミット
- ユーザーからの報告によると、SlackはメインのFigmaファイルへのコメントのみ通知し、ブランチ内のコメントでは通知がトリガーされないことが多い
Figmaの価格
- スターター: Free
- プロフェッショナル（月額）: コラボレーション席: $5/月、開発者席: $15/月、フル席: $20/月
- 組織向け（年間）: コラボレーション席: 月額5ドル、開発席: 月額25ドル、フル席: 月額55ドル
- 企業 (年間): コラボレーション席: 月額5ドル、開発者席: 月額35ドル、フル席: 月額90ドル
Figmaの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (1200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (800件以上のレビュー)
実際のユーザーはFigmaについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーが言うように：
FigmaはUIデザインやライブプロトタイプの作成、UXリサーチプロセスの整理に大いに役立ちます。Slackとの連携により、デザインチームからの全てのコメントや提案を把握しやすくなっています。
FigmaはUIデザインやライブプロトタイプの作成、UXリサーチプロセスの整理に大いに役立ちます。Slackとの連携により、デザインチームからの全てのコメントや提案を把握しやすくなっています。
14. HubSpot（Slack内でCRMの更新情報を取得し、HubSpotリードとやり取りするのに最適）
HubSpotとSlackの連携は、コラボレーションが行われる場所でリアルタイムのCRM更新情報を提供することで、営業チームとマーケティングチームの同期を保ちます。チームは取引の進捗、リードの活動、顧客の更新情報をリアルタイムで可視性できます。
この統合は自動化されたリマインダーと人的コラボレーションを融合させます。HubSpotボットは営業担当者に追加ステップが必要な案件の更新を促す一方、事前設定されたワークフロートリガーは手動努力なしで成果を称賛したり問題をエスカレーションしたりできます。
チケット更新によるチームサポートも提供し、営業マネージャーは会話中にシンプルなSlackコマンドで即座に連絡先や取引情報を呼び出せます。
HubSpotのベスト機能
- Slackでミーティング時間を提案したり、スケジュールリンクを追加して、見込み顧客とのフォローアップを簡素化しましょう
- 営業担当者がSlackから直接、HubSpotにミーティングメモや更新情報を記録できるようにします
- スラッシュコマンド（例: /HubSpot search [名前]）を有効化し、Slack内で取引フェーズ、最終アクティビティ、所有者詳細を即座に取得する
HubSpotのリミット
- 取引や企業をSlackチャンネルに一括関連付けるネイティブサポートは存在せず、ワークフローまたはUI経由での個別対応のみとなります。
HubSpotの価格
- Marketing Hub Professional: 3席で月額890ドル
- マーケティング hub 企業：*5席で月額3,600ドル
HubSpotの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (1200件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (6000件以上のレビュー)
実際のユーザーはHubSpotについてどう評価しているのか？
Redditのレビューアーが言うように：
設定は非常に簡単で、これまで問題に遭遇したことはありません。問題が発生する可能性があるのは、より複雑なものを構築しようとしている場合だけだと思います。
設定は非常に簡単で、これまで問題に遭遇したことはありません。問題が発生する可能性があるのは、より複雑なものを構築しようとしている場合だけだと思います。
📚 詳細はこちら：仕事でのSlackの長所と短所とは
15. Box（Slack内でのファイル共有とコラボレーションに最適なセキュリティ）
Boxは、リッチプレビュー、クイックアクセス、追跡可能なアクティビティをチャットインターフェースに統合することで、Slackをメインツールとするチームのファイル管理と共有を簡素化します。
任意のチャンネルやDMにBoxリンクをドロップすると、Slackがライブプレビューを表示。チームメンバーは開くファイルの内容（ドキュメントの最初のページや画像のサムネイルなど）を正確に把握できます。Slackでファイルが共有された場合、Boxがセキュリティに保存します。
さらに、Boxの組み込みアクティビティログで、ファイルがどこでどのように共有されているかを追跡できます。
Boxの主な機能
- 共有されたBoxファイルの許可更新が必要な場合に自動通知
- Boxのリンクされているフォルダ内のファイルが編集または追加された際に、Slackにリアルタイムで通知を投稿します
- Slack経由でファイルリクエストを有効化し、チームメンバーが電子メールのやり取りなしで指定されたBoxフォルダにファイルをドラッグ＆ドロップできるようにします
Boxの制限事項
- BoxボットはプライベートSlackチャンネルに自動参加できません
Boxの価格
- ビジネス: 18ドル/ユーザー/月
- Business Plus: *$30.70/ユーザー/月
- 企業: *$42.35/ユーザー/月
- 企業 Plus: 年間契約でのみ利用可能
Boxの評価とレビュー
- G2: 4.2/5 (4000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (5000件以上のレビュー)
実際のユーザーはBoxについてどう評価しているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
他のソフトウェア（例：Slack）との連携が容易で、コラボレーションを迅速かつシームレスに実現します。ユーザーはリアルタイムでドキュメントを共有・編集できます。直感的なユーザーインターフェースを備えています。
他のソフトウェア（例：Slack）との連携が容易で、コラボレーションを迅速かつシームレスに実現します。ユーザーはリアルタイムでドキュメントを共有・編集できます。直感的なユーザーインターフェースを備えています。
🎉 豆知識：Boxの創業者アーロン・リーヴィーは、Boxを公にピッチする前、自身のブログの連絡先電子メールからマーク・キューバンに直接電子メールを送りました。直接会ったことは一度もなかったにもかかわらず、キューバンはその提案に強く興味を持ち、エンジェル投資家としてBoxに出資することになりました。二人の初めてのミーティングは、ダラス・マーベリックスの試合のコートサイド席で行われました。大胆なアプローチ（そして少しの偶然）が大きな成果をもたらす証拠です！
16. Mailchimp（Slack内でキャンペーン更新情報や購読者アラートを受け取るマーケティングチームに最適）
Mailchimpは電子メールマーケティング用Slackアプリで、キャンペーン活動に関する最新情報をチームに共有します。電子メールキャンペーンの配信開始時、ドリップシーケンスが完了する時、さらにはMailchimp電子メールからの顧客フィードバック発生時にも、即座に可視性が得られます。
アンケート回答やフィードバックを収集している場合、それらもSlackにプッシュできます。これによりオーディエンスの行動追跡も容易になります。購読者リストの活動を監視したり、シンプルなSlackコマンドで連絡先情報を素早く呼び出したりできます。
自動化がトリガーされた際（例：ウェルカム電子メール送信やカート放棄者へのフォロー開始時）、Slackがリアルタイムで通知。これにより、見込み客のファネル通過状況を追跡し、成果を即座に共有できます。
Mailchimpの主な機能
- Mailchimpを別途確認せずに、開封率やクリック率などのキャンペーン実績要約をSlackで取得できます
- 週次オーディエンス成長レポートを生成し、チームの増減状況や高パフォーマンスキャンペーンを把握できるようにする
- MailchimpのSlackアラートを活用すれば、eコマースストアと連携することで、特定のキャンペーンに関連する完了する成約を通知できます。
Mailchimpのリミット
- コエベント以外のアクション（キャンペーン開封や購読解除など）に対する通知が必要な場合は、サードパーティの自動化ツールが必要です。
Mailchimpの料金プラン
- Freeプランの連絡先リミット：500件
- 基本プラン: 月額8.81ドル（500コンタクトまで）
- スタンダードプラン: 月額13.16ドル（500コンタクトまで）
- プレミアムプラン：月額263.27ドル（10,000コンタクトまで）
Mailchimpの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (12000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (17000件以上のレビュー)
Mailchimpについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
私にとってMailchimpは単なるGmailキャンペーン管理ツールではありません。顧客セグメンテーションと超パーソナライズされたコミュニケーションを実現し、消費者との接続を強化する強力なツールです。ランディングページの作成やSMS通信も可能です。これら全てがMailchimpを非常に強力なツールにしています。
私にとってMailchimpは単なるGmailキャンペーン管理ツールではありません。顧客セグメンテーションと超パーソナライズされたコミュニケーションを実現し、消費者との接続を強化する強力なツールです。ランディングページの作成やSMS通信も可能です。これら全てがMailchimpを非常に強力なツールにしています。
📚 詳細はこちら：Slackの主な競合サービス
17. Intercom（カスタマーサポートや営業チームがSlack経由でIntercomの会話やチケットを管理するのに最適）
サポートチームや営業チームがSlackを利用している場合、Intercomの連携機能でワークフローを効率化できます。新規リードや顧客からのメッセージが届いた瞬間にリアルタイム通知を受け取れるため、即座に会話に参加できます。
セットアップによっては、エージェントがSlackから直接顧客に返信することも可能です。この連携にはもう一つの利点があります。チームメイトがIntercomのメモや会話であなたをタグ付けすると、Slackのダイレクトメッセージに全コンテキストと返信用リンクが送信されます。
サポートチケットが解決されると、Slackは自動的に解決要約を共有し、問題の種類やチームのパフォーマンスを全員に可視性をもたらします。
Intercomのベスト機能
- Slackで/intercom search [email]と入力すると、最終ログイン時間、利用プラン、会話履歴などのユーザー詳細を即座に表示できます
- チャットボットが人間にエスカレーションした際にボット引継ぎアラートを受け取り、顧客が離脱する前にチームが対応できるようにします
- 設定時間内にメッセージへの返信がない場合、Slackの@hereがチャンネルに通知する時間外ワークフローを設定する
Intercomの制限事項
- Slack内での最小限のコンテキストと自動化を提供します
Intercomの価格
- 14日間の無料試用版
- 必須: 月額39ドル/席
- アドバンスト: 月額99ドル/席
- エキスパート: 月額139ドル/席
- Fin AI Agent: カスタム
Intercomの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (3000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.5/5 (1100件以上のレビュー)
実際のユーザーはIntercomについてどう評価しているのか？
G2のレビュアーがこう述べています：
Intercomはリードジェネレーションツールとしてもカスタマーサポートツールとしても優れています。各ページごとに独自に作成されたジャーニーにより、ウェブサイト上のチャットポップアップメッセージをカスタマイズできるほか、新規Intercomメッセージが指定のSlackチャンネルに通知されるため、メッセージを見逃すことはありません。サポート面でも非常に有益で、常にチャットで即座に対応可能です。
Intercomはリードジェネレーションツールとしてもカスタマーサポートツールとしても優れています。各ページごとに独自に作成されたジャーニーにより、ウェブサイト上のチャットポップアップメッセージをカスタムできるほか、新規Intercomメッセージが指定のSlackチャンネルに通知されるため、メッセージを見逃すことはありません。サポート面でも非常に有益で、常にチャットで即座に対応可能です。
📚 詳細はこちら：メモすべきSlackの問題点
18. GreetBot（新規Slackメンバーの自動歓迎や、新入社員・ゲストの環境適応支援に最適）
新しいメンバーがSlackワークスペースや特定のチャンネルに参加すると、GreetBotがバーチャルな受付係として機能します。オンボーディングリンクやドキュメント、あるいは親しみやすいアイスブレイク用のプロンプトまで、自由にカスタム可能です。
GreetBotを活用すれば、重要なオンボーディング情報を段階的に配信することも可能です。例として、初日にチェックリストを送信し、3日目にフィードバックアンケートを実施し、5日目にSlack活用ガイドを自動配信するといった運用が実現します。
さらに、チームでは内部FAQの共有、新入社員へのプロフィール設定の促し、誕生日や仕事記念日の祝福メッセージにも活用されています。
GreetBotの主な機能
- ユーザーの役割や興味を分析し、GreetBotに#frontend、#design、#pets-for-funなどの参加推奨チャンネルを提案させましょう。
- 「#general で自己紹介してください」や「プロフィール写真を追加してください」といったオンボーディングアクションでユーザーを促しましょう。
- 外部ゲストやフリーランサーにはSlack Connectを活用し、アクセス可能なチャンネルや連絡先についてGreetBotに説明を依頼しましょう
GreetBotの制限事項
- GreetBotメッセージにはリミットがあります。例えば箇条書きはサポートされておらず、プレーンテキストまたはSlackの基本マークアップを使用する必要があります
GreetBotの価格
- 14日間無料
- スターター: 月額0ドル/ワークスペース
- 追加特典：月額49ドル/ワークスペース
- 企業: *月額199ドル/ワークスペース
GreetBotの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
実際のユーザーはGreetBotについてどう評価しているのでしょうか？
Product Huntのレビュアーが言うように：
私は1400人以上の女性技術者グループを運営していますが、Greetbotのおかげで新規メンバーの歓迎やグループ情報の提供が劇的に容易になりました。新機能が追加されるとGreetBotから通知が届くのも気に入っています。本当に素晴らしい製品です、ありがとうございます。
私は1400人以上の女性技術者グループを運営していますが、Greetbotのおかげで新規メンバーの歓迎やグループ情報の提供が劇的に容易になりました。新機能が追加されるとGreetBotから通知が届くのも気に入っています。本当に素晴らしい製品です、ありがとうございます。
19. Otter.ai（ミーティングの文字起こしとSlackでの共有に最適）
チームがZoom、Teams、Slackで定期的にミーティングを開催しているなら、Otter.aiが頼れる文字起こしツールです。ミーティングをリアルタイムで文字起こしし、終了後には自動的に文字起こし内容や要約をSlackチャンネルに投稿できます。
Otterのキーワードアラートを活用すれば、さらにスマートに。「予算」「タイムライン」「スニペット」といった用語を監視設定しましょう。該当用語が検出されると、OtterがSlackにスニペットと該当ミーティング部分のダイレクトリンクを自動投稿します。
数週間前に誰かが言ったあの1行を探しているなら、Slackで「/otter search "Q3 roadmap"」と実行するだけで、正確なタイムスタンプを数秒で見つけられます。
Otter.aiの主な機能
- Otterで素早く音声メモを録音し、音声と文字起こしをSlackで共有
- 他言語で実施されたミーティングの英語文字起こしを投稿することで、グローバルチームが同じページを共有しやすくするクロス言語文字起こしを生成
- Slack内の過去の全記録を検索して、すぐに参照できます
Otter.aiの制限事項
- プライベートチャンネルでは手動セットアップが必要です
Otter.aiの価格
- Free
- Pro: 16.99ドル/ユーザー/月
- ビジネス: $30/ユーザー/月
- 企業: カスタム
Otter.aiの評価とレビュー
- G2: 4.3/5 (300件以上のレビュー)
- Capterra: 4.4/5 (90件以上のレビュー)
Otter.aiについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？
G2のレビューアーが言うように：
Otterは導入が簡単で、登録も迅速、すぐに仕事開始できます。参加者の要望がない限り、全てのミーティングで活用しており、出席者などに基づいて要約を異なるSlackチャンネルへ自動送信可能です。Slackとの連携も非常にシンプルで、常に素晴らしい機能です。
Otterは導入が簡単で、登録も迅速、すぐに利用開始できます。参加者の要望がない限り、全てのミーティングで活用しており、出席者などに基づいて要約を異なるSlackチャンネルへ自動送信可能です。Slackとの連携も非常にシンプルで、常に素晴らしい機能です。
20. Typeform（フォームやアンケートの回答収集に最適。回答をSlackに直接送信可能）
TypeformとSlackの連携により、フォームやアンケートの送信があるたびにチームを簡単に最新情報に共有できます。Slackに表示される内容（ユーザー名、問題の説明、カテゴリなど）をカスタム可能です。
Typeformで社内アンケート（チームフィードバック調査など）を実施する場合、結果を期間ごとに要約するかどうか、各回答を匿名で共有チャンネルに投稿するかを選択できます。
マーケティングや営業チーム向けに、新規リードやデモリクエストが直接Slackにプッシュされるため、担当者は迅速に対応できます。各通知には、メッセージが切り詰められた場合や、チームメンバーが詳細を確認したりTypeformにメモを追加したりする必要がある場合に備え、Typeformの完全なエントリーまたは編集ビューへの直接リンクも含まれています。
Typeformの主な機能
- ショートカットまたはスラッシュコマンドを使用して、Slackから直接新しいTypeformを開始する
- Zapierまたはカスタム連携を活用し、Slackユーザー情報でフィールドを事前入力
- TypeformとGreetBotを連携させ、新入社員のオンボーディングを自動化。Slack経由で即座に備品ニーズやチームトリビアを収集できます。
Typeformのリミット
- 一部の返信がSlackに届かない。ユーザーからは、フォーム提出の一部のみがSlackチャンネルに表示されるというレポート作成がある
Typeformの価格
- 基本プラン: 月額29ドル（1ユーザー）
- 追加特典：月額59ドル（3ユーザー）
- ビジネスプラン: 月額99ドル（5ユーザー）
- 企業: カスタム
Typeformの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (800件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (900件以上のレビュー)
実際のユーザーはTypeformについてどう評価しているのか？
G2のレビューアーが言うように：
業務を最大限に遂行するために必要な情報を収集するのに役立ちました。クライアントが簡単に利用でき、Slackとリンクされている状態で情報をプッシュしてくれます。社内・社外を問わず毎日活用しています。非常に使いやすく、必要な時にはいつでもカスタマーサポートが対応してくれます。
業務を最大限に遂行するために必要な情報を収集するのに役立ちました。クライアントが簡単に利用でき、Slackとリンクされており、情報をプッシュしてくれます。社内・社外を問わず毎日活用しています。非常に使いやすく、必要な時にはいつでもカスタマーサポートが対応してくれます。
ClickUpでSlackワークフローを効率化
Slackアプリディレクトリからアプリを連携させれば、Slackはチームのリアルタイム司令塔に。Pollyによる簡易投票の実施から、Zapierによる反復作業の自動化、Otter.aiによるミーティングの文字起こしまで、各アプリが生産性向上やその他のメリットを提供します。
それでもなお、多くのチームは更新情報の散逸、メッセージの見落とし、ツール切り替えの負担といったSlackの共通課題に直面しています。
そこでClickUpが真価を発揮します。単なるSlack連携ツールではありません。タスク、ドキュメント、リマインダー、更新情報を一箇所に集約し、すべてを整理して実行可能な状態に保ちます。タブを切り替えたり更新情報を追いかける代わりに、会話が生まれるその場で仕事を管理できます。
リアルタイムの雑談を実際の進捗に変えたいなら、ClickUpが賢い選択です。今すぐClickUpに登録しましょう！