目標の追跡と達成をスマートにするOKR向けAIツールトップ10

チームが野心的なOKRを掲げて四半期をスタートさせたのに、結局忘れ去られたスプレッドシートで埃をかぶってしまうこと、何度ありましたか？

熱意を持って設定された目標も、日々の優先度によって埋もれ、すぐに可視性が失われることが多すぎます。これが目標未達や責任のなすり合いを招き、平穏を乱すのです。

OKR向けAIツールは、リアルタイムの洞察、自動化、データ駆動型の働きかけを通じて、チームが目標達成を確実に進めるための支援を提供します。

目標達成を確信を持って実現する、トップAI搭載OKRツールをご紹介します。🎯

AIツールには、自動化による生産性向上に特化したものもあれば、分析やチームコラボレーションに優れたものもあります。適切なツールは単なる目標追跡にとどまらず、方向性の統一を支援し、実践的な洞察を提供し、意思決定を簡素化するべきです。

目標追跡アプリを選ぶ際に考慮すべき主な機能は以下の通りです：

詳細な機能説明に入る前に、これらのツールを比較した概要を簡単にご覧ください：

目標設定に最適なAIツールは、データに基づいた意思決定を支援します。企業の成長を加速させる、OKR向け最高のAIツールリストをご紹介します。💁

1. ClickUp（オールインワンAI搭載目標管理ツールとして最適）

リストのトップは、ClickUpです！🤩

ClickUpは統合型AIワークスペースです。プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャット、統合AIを組み合わせ、AIの拡散を解消しながら、より迅速かつスマートな仕事をします。

ClickUp 目標をお試しください ClickUp Goalsでニーズに合った目標を作成

目標管理システムの核となるのがClickUp Goalsです。四半期収益ターゲットを設定する営業リーダー、コンテンツ制作を追跡するマーケティングマネージャー、従業員エンゲージメントを監視する人事担当者——あらゆる役割をサポートします！

数値目標、金銭目標、達成/未達成ターゲットを設定し、エンゲージメント、収益、マイルストーン完了などのターゲットを追跡。リンクされたタスクの完了に伴い進捗が自動更新されるため、手動での追跡が不要になります。

チームは目標フォルダを活用し、部門別・sprint別・OKR別に目的を整理できるため、あらゆる情報が可視化され体系的に管理されます。

目標の追跡だけでなく、このパフォーマンス管理ソフトウェアはClickUp Brainで実行力を強化します！

ClickUp Brainはワークスペースに深く統合されているため、チームのプロジェクトや履歴データに基づいたインテリジェントな提案を提供します。また、緊急度と影響度に基づいてタスクの優先順位付けを支援するよう依頼することも可能です。

ClickUp Brainでアクションアイテムを追跡し、期限内に目標を達成しましょう

AI搭載のプロジェクトマネージャーと捉えてください。進捗状況に基づいてミーティングの要約を作成し、進捗報告を生成し、さらには次のステップを提案することさえ可能です。

すべてを統合する完全カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードは、ミッションコントロールセンターとして機能し、チームやイニシアチブ全体の進捗をリアルタイムで可視化します。

カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードでKPIとチームの進捗を可視化

散在するレポートをいちいち確認する代わりに、ビジネスリーダーはインタラクティブなカードを通じてチームのパフォーマンスを可視化できます。sprintのベロシティやプロジェクトのタイムラインから、リソース配分や作業負荷の配布に至るまで、あらゆる要素を追跡可能です。

詳細はこちらのビデオでご覧ください：

ClickUp OKRsテンプレートは、目標と主要成果（OKRs）の設定と追跡を簡単・明確・実行可能にします。大きな目標を測定可能な結果に分解し、チームが常に成功像を把握できるようにします。

無料テンプレートを入手 ClickUp OKRsテンプレートを活用して、個人およびチームの目標を設定・追跡しましょう

従業員エンゲージメントを追跡する人事リーダー、成果物の進捗管理を担うプロジェクトマネージャー、収益成長を推進するビジネス幹部など、あらゆる立場の方々に最適な構造化されたOKRテンプレートです。

ClickUpが進捗更新を自動化するため、レポートを追跡したり手動でパーセンテージを調整したりする必要はありません。チームが前進するにつれ、すべてがリアルタイムで更新されます。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

習得が難しい

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

ClickUpがタスク管理、ドキュメント、ホワイトボード、レポート作成といった複数の生産性ツールを一箇所に集約し、すべてを整理しやすくしている点が気に入っています。どんなワークフローにも柔軟に対応でき、リスト・ボード・ガントチャートなどカスタマイズ可能なビューでプロジェクトを好みのフォーマットで確認できます。さらに自動化やテンプレート機能で大幅な時間短縮を実現。まさにニーズに合わせて進化する生産性のhubです！

📌 アイデアが必要ですか？ チームの明確で実行可能な目標設定に役立つOKRの具体例リストをご覧ください！

2. Asana（チームコラボレーション目標に最適）

viaAsana

Asanaはプロジェクトが山積みになってもチームを同期させ続けます。「目標」機能は日常タスクを大局的な目標にリンクしているため、単なるチェックリスト作業に終わらせません。

進捗を素早く確認したいですか？カスタムフィールドで主要な目標メトリクスを追跡でき、ダッシュボードではチャートやレポートによるリアルタイムの洞察を提供します。さらにタイムラインビューを使えば、チームは依存関係や期限を簡単に可視化できます。

AsanaのAI機能は進捗を要約する、障害を特定し、ステータス更新を生成することで、戦略的目標が常に最優先事項であることを保証します。

Asanaの主な機能

ルールで、仕事の割り当て、期日の調整、関係者への通知といった反復的なタスクを自動化しましょう。

戦略マップを活用し、全社目標とチームプロジェクトを連携させる

タスク実行、助言、ワークフロー最適化にはAI Teammatesを活用しましょう

企業レベルから部門、個人へとオブジェクトをカスケードし、完全な整合性を実現します

Asanaのリミット

親タスクの情報が関連タスクに必ずしも引き継がれないため、ワークフローが混乱する

Asanaの料金プラン

個人向け: 無料

スターター: ユーザーあたり月額13.49ドル

アドバンスト: 月額30.49ドル/ユーザー

企業: カスタム価格

企業+: カスタム見積もり

Asanaの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (13,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはAsanaについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

私は個人的なタスクにも毎日Asanaを使用しており、市場で最高のツールだと心から信じています…ただ、タスクとサブタスクの階層を理解するのが難しいと感じることもあります。自動化やカスタムフィールドを仕事として多用してきましたが、それらを管理する最適な方法を判断するのが時に困難です。

3. 15Five（従業員エンゲージメント追跡に最適）

via15Five

従業員のエンゲージメントを維持することは、声が届き、サポートされ、やる気を感じる文化を育みます。15Fiveはこの実現を支援し、特に職場における/AIがチーム間の接続方を変える中でその価値を発揮します。

従業員のより深い洞察が必要ですか？360度評価で多角的なフィードバックを提供し、リアルタイムアンケートで士気のパルスをつかみます。構造化されたミーティングツールで1対1の面談も効率化します。

そのAI機能は、進捗報告コメントの感情分析を通じてチームの士気や潜在的な障害要因を可視化し、目標管理へのより積極的なアプローチを実現します。

15Fiveの主な機能

Weekly Check-ins機能で従業員と管理者の連携を強化

High Fivesツールを活用し、相互評価による称賛を促進し、前向きな職場文化を育みましょう

パルスアンケートを実施し、従業員エンゲージメントを測定し、改善すべき主要領域を特定しましょう

直感的なダッシュボードで進捗を追跡し、目標のステータスと所有権を可視化

15Fiveの制限事項

複数のレビューサイクルのアンケート結果を統合して全体像を把握する機能はありません

シンプルな目標追跡ソリューションを求めるチームには複雑すぎる可能性があります

15Fiveの価格

Engage: ユーザーあたり月額4ドル（年額課金）

Perform: ユーザーあたり月額11ドル（年額一括課金）

トータルプラットフォーム: ユーザーあたり月額16ドル（年額一括課金）

マネージャー向け製品/報酬管理: カスタム価格設定

15Fiveの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (1,700件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (800件以上のレビュー)

15Fiveについて実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューはこちら：

週次チェックインは、メンバーの個人的・職業的な状況を把握するシンプルでありながら強力な手段です。マネージャーはチームの士気や課題に関するリアルタイムな洞察を得られ、これにより我々はより積極的にサポートできるようになりました。

💡 プロの秘訣： OKRの鍵はストレッチ目標の設定にあります。これは野心的でありながら達成可能なターゲットであり、チームが革新を起こし、期待を超える成果を上げるよう促します。

4. Lattice（パフォーマンス管理目標に最適）

viaLattice

Latticeは、OKRと目標を業績評価、エンゲージメントアンケート、キャリア開発と融合させた成功プラットフォームです。目標設定から従業員フィードバックまで、チームを連携させ、人事リーダーに情報を提供し続けます。

AIによる分析でパフォーマンスとエンゲージメントの傾向を可視化。カスタマイズ可能なOKRとダッシュボードが全員の集中を維持します。

予測分析とベンチマークツールは、問題となる前に改善すべき領域を発見するのにも役立ちます。

Latticeの主な機能

Latticeの制限事項

エンゲージメントアンケートデータのダウンロードオプションにリミットがある

初期セットアップと構成は複雑になる場合があります。相互接続されたすべてのモジュールが効果的に仕事をするよう保証するためです。

Latticeの価格設定

人材管理： ユーザーあたり月額11ドル

HRIS: ユーザーあたり月額10ドル

アドオン: カスタム価格設定

Latticeの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (3,500件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (150件以上のレビュー)

実際のユーザーはLatticeについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

全体的には非常に優れたツールです。スタッフや管理職に提供される機能を実際に活用してもらうには、1年ほどの時間と継続的なリマインダーが必要です。しかし、一度システムを使い始めると、彼らはその利便性を実感し、価値を見出します。特に評価期間中は、必要な情報の多くが目標や1対1のミーティング記録に既にまとめられているため、その利点が顕著に現れました。

📮 ClickUpインサイト： 88%の人が何らかのフォームでAIを利用しており、驚くべきことに55%が1日に複数回使用しています。 回答者のうち、AIを全く使用していないのはわずか12％です。 AIが日常の必需品となった今、ClickUp Brainはさらにステップ進み、AIをワークフローに直接組み込みます。更新の自動化、進捗の要約する、OKRの軌道維持を、手間なく実現します。

5. Leapsome（統合人的資本管理に最適）

viaLeapsome

Leapsomeはオールインワンの人材エンパワーメントプラットフォームであり、OKRと目標管理を、業績評価、従業員エンゲージメントアンケート、学習モジュールと接続します。

このプラットフォームは、目標を設定するだけでなく、1対1のミーティングやレビューで積極的に議論される、パフォーマンスと成長の継続的なサイクルを構築するよう設計されています。

LeapsomeのAI機能は、フィードバックを要約する、目標進捗に基づくミーティングの話し合いのポイント提案、パフォーマンスデータからのインサイト生成を通じて、管理者を支援します。

Leapsomeの主な機能

視覚的な目標ツリーで組織全体を統合し、個人およびチームのOKRが企業目標にどのように貢献するかを可視化します。

Salesforce、HubSpot、Jiraなどのデータソースと目標を接続し、進捗更新を自動化

/AIを活用して業績を要約する、開発提案を生成し、管理者にインサイトを提供します

カスタマイズ可能なダッシュボードで進捗を可視化し、自動リマインダーで目標達成を確実に進めましょう

能力と目標・学習パスをリンクさせ、従業員が自身の成長と次のキャリアステップの可視性を明確に把握できるようにする

Leapsomeのリミット

一部のユーザーからは、プラットフォームは強力である一方、機能の多さが新規管理者やマネージャーにとって習得の難易度を高める可能性があるとのメンションがあります。

Leapsomeの価格設定

カスタム価格設定

Leapsomeの評価とレビュー

G2: 4.8/5 (2000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (90件以上のレビュー)

Leapsomeについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビューはこちら：

Leapsomeのユーザーフレンドリーなインターフェースが最も際立っています。このプラットフォームは、業績管理から学習・開発までの幅広い人事機能をカバーし、個人の目標を会社の目的と容易に整合させられます。カスタマイズ可能な評価サイクルと継続的フィードバック機能も、個人の成長とエンゲージメントを促進するのに最適です。

6. Perdoo（シンプルなOKR管理に最適）

viaPerdoo

Perdooはシンプルさを追求した専用設計のOKR・戦略実行プラットフォームです。目標を明確に提示し、それが鍵の結果とどう接続しているかを正確に可視化します。

またAIを活用し、進捗を自動更新するKPIボードで追跡を効率化。チームは常にリアルタイムの洞察を得られます。

進捗確認、1対1ミーティング、業績評価といった機能で全員の責任を明確にし、称賛機能がモチベーション維持のための評価層を追加します。

Perdooの主な機能

目標とマイルストーンを明確に可視化するロードマップツールで、長期戦略をプランしましょう

チーム、個人、会社の目標とOKRを定義・監視し、あらゆるレベルでの連携を確保します

Zapier経由でVadoo AIと接続すれば、反復タスクを自動化し、戦略をより効率的に実行できます。

Slack、Jira、Google スプレッドシートなどのツールと連携し、進捗更新を自動化

進捗、連携状況、全社的な貢献度に関する洞察に満ちたレポートを生成します

Perdooの制限事項

Microsoftカレンダーとの1対1スケジュール調整機能の連携が不足しています

ユーザーインターフェースは機能的ではあるものの、一部の新しい競合他社と比較すると、やや時代遅れに感じられる。

Perdooの価格

Free

プレミアムプラン: 月額7.20ドル/ユーザー（年額一括課金）

Supreme: 月額8.80ドル/ユーザー（年額課金）

Perdooの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (3,900件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーはPerdooについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

Perdooは非常に使いやすく、チームの進捗追跡をサポートします。各メンバーが異なるタスクを担当しているため、集中力が途切れがちです。Perdooは全員が集中を維持できるよう支援し、各タスクが主要目標である収益創出にどう貢献するかを可視化します。これにより、全チームメンバーがその目標達成に向けた責任感を持ち、前進を促すことができます。

7. Weekdone（OKRコーチングサポートに最適）

viaWeekdone

Weekdoneは四半期ごとのOKR設定と週次PPP（プラン・進捗・問題）レポート作成構造を組み合わせ、チームの連携と責任感を維持します。

リアルタイムダッシュボードでOKRの進捗を明確なビューで把握し、障害を容易に特定できます。週間進捗確認機能は日々のタスクを企業目標とリンクされている、組み込みの同僚評価・フィードバックツールがチーム協働を促進します。

さらに、パーソナライズされたコーチングダッシュボードや幸福度追跡といった独自機能を備え、単なるOKRツールを超えた価値を提供します。

Weekdoneの主な機能

PPP手法を導入し、従業員が数分で週次進捗レポート作成を行えるようにする

チームコミュニケーションと相互評価にはニュースフィードダッシュボードを活用しましょう

明確で分かりやすいツリービューで、OKRの整合性と階層を可視化

専門家によるコーチングセッション、チームトレーニング、24時間365日アクセス可能なラーニングセンターを活用し、OKRのベストプラクティスを習得しましょう。

Weekdoneの制限事項

週次PPPレポート作成に重点を置くことは、一部のチームには有益ですが、異なるワークフローを持つチームにとっては、余分な管理ステップのように感じられる場合があります。

ユーザーからは、実行可能なアイテムの設計とユーザーインターフェースのナビゲーションに関するサポート強化の要望がレポート作成されています

Weekdoneの料金プラン

無料試用版

カスタム価格設定

Weekdoneの評価とレビュー

G2: 4/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーはWeekdoneについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

WeekdoneはOKRのベストプラクティスに基づいて設計されているため、個人の目標を会社の目的と整合させます。目標作成時には、努力を効率化するための目的マップの作成が推奨されます。

🧠 豆知識：1970年代にインテルのCEOを務めたアンディ・グローブは、目標管理理論を「OKR」と呼ばれるより機敏なフレームワークへと発展させました。彼は野心的な「目標（Objectives）」への進捗を測定する「主要成果（Key Results）」という概念を導入し、柔軟性を重視しました。

8. Betterworks（企業レベルのOKRに最適）

viaBetterworks

Betterworksは、目標設定、フィードバック、コーチングをより効果的にするAI駆動型ツールで、パフォーマンス管理をステップ進めます。人間の判断に取って代わるのではなく、そのAIツールはスマートアシスタ ントとして 、管理者と従業員がよりスマートに仕事をすることを支援します。

目標アシスト 企業の優先度と個人の役割を分析し、意味のある整合性のある目標設定を支援します。会話アシスト パフォーマンス評価の議論において、対話が集中し生産的であり続けるよう、インテリジェントなプロンプトを提供します。

Betterworksの主な機能

建設的なコミュニケーションのために、従業員へのリアルタイムなフィードバックの要求と提供を実現します

AIを活用して従業員の目標、フィードバック、評価を分析し、偏りのない業績評価を実現することで、コミュニケーションの質を向上させます。

1対1ミーティングで連携と方向性を強化し、生産性を管理する

SAP SuccessFactorsやMicrosoft TeamsなどのHRISおよびコミュニケーションプラットフォームと深く連携します。

Betterworksの制限事項

管理レベルでの管理ダッシュボードが不足している

完全な継続的業績管理モデルを導入している企業に最適であり、OKRの進捗追跡のみを必要とする企業には機能が過剰となる可能性があります。

Betterworksの価格

カスタム価格設定

Betterworksの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4. 1/5 (20件以上のレビュー)

実際のユーザーはBetterworksについてどう評価しているのか？

Capterraのレビューはこちら：

年間目標の作成と管理をシンプルに。現場担当者向けにトレーニングがほとんど不要なため、初めての方でも非常に簡単です…ただし、過去の年度のエントリーや古いエントリーを調べるのに苦労することがあります。

9. Profit.co（包括的なOKRプラットフォームを求めるチームに最適）

Profit.coは、あらゆるサイズのビジネスが目標設定を効率化し、パフォーマンスを追跡し、エンゲージメントを高めるための多機能OKRプラットフォームです。AI搭載ツールが自動リマインダー、予測分析、インテリジェントダッシュボードをワークフローに提供し、リアルタイムの洞察を実現します。

300以上の組み込みKPI、カスタマイズ可能なテンプレート、連携ツールにより、最小限の努力で正確な目標を設定し、進捗を追跡できます。

Profit.coの主な機能

段階的なOKR作成プロセスで野心的な目標を設定

統合されたタスク管理、プロジェクトボード、KPIを活用して戦略を実行する

事前定義されたアクションを実行するwebhookトリガーでプロセスを自動化

KPI追跡、カスタマイズ可能なテンプレート、実用的なデータポイントを通じて、分析を活用しパフォーマンスの傾向に関する洞察を得る

継続的なフィードバック、評価、業績レビューの機能を通じて従業員のエンゲージメントを高める

Profit.coの制限事項

機能の多さは新規ユーザーや小規模チームにとって圧倒される可能性があります

認識モジュールにおけるパーソナライゼーションのリミット

Profit.coの価格設定

カスタム価格設定

Profit.coの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーはBetterworksについてどう評価しているのか？

G2のレビューはこちら：

Profit.coは、各チームの運営方法に合わせてOKRフレームワークを柔軟にカスタムできる点が特徴です。プロセスをツールに合わせる必要はなく、ツールが我々に合わせて調整されました。ビューの調整からワークフローの微調整まで、共通の戦略的方向性のもと全員を連携させつつ、クロスファンクショナルチームが独自の方法で活動できるようサポートします。

🔍 ご存知ですか？フォーチュン・ビジネス・インサイトによると、AIツールを含むOKRソフトウェア市場価値は、2030年までに29億8000万ドルに達するとプロジェクトされています。

10. WorkBoard（リアルタイムの進捗追跡に最適）

viaWorkBoard

Workboardは、大規模組織向けに設計された企業グレードの戦略実行プラットフォームであり、大規模な組織におけるOKRの調整と管理を実現します。

このプラットフォームは、Workboard AIを活用して様々なシステムからデータを抽出し、スマートなアジェンダ、ダッシュボード、ミーティング要約を生成することで、ビジネスレビュープロセスを自動化します。

ステータスの迅速な把握が必要ですか？ ランニング・ビジネスレビューが自動的に要約を生成するため、実行に集中できます。

WorkBoardの主な機能

ガントチャート、ワークフロー、マイルストーン追跡などのツールを活用してプロジェクトを管理しましょう

AI搭載のデータ集計・プレゼンテーションツールで四半期ごとのビジネスレビューを自動化

洗練されたダッシュボード、ヒートマップ、分析機能で結果を可視化し、ステークホルダーとのコミュニケーションを強化

/AI共同作成ツールでOKRを簡素化し、改善しましょう

プラットフォームに組み込まれた専門家主導のプレイブックと認定資格でチームを指導

WorkBoardのリミット事項

このプラットフォームは習得が難しく、通常は組織的な変更管理と合意形成を大幅に必要とし、成功裏に導入するには多大な努力が求められます。

OKR達成率の計算方法は容易に入手できません

WorkBoardの価格

カスタム価格設定

WorkBoardの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (90件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

実際のユーザーはWorkBoardについてどう評価しているのか？

G2レビューはこちら：

Workboardツールは使いやすく、全従業員が組織全体のOKRの可視性を確保できます…ただし、動作が遅くなることもあり、イライラするかもしれません。とはいえ、WorkBoardはツールの改善を継続的に行い、ユーザー体験向上のため機能リクエストを常時受け付けています。

